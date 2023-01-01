大方廣佛花嚴經修慈分

大方廣佛花嚴經修慈分一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛花嚴經修慈分一卷

唐于闐三藏提雲般若等奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐于闐三藏提雲般若等奉 制譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在王舍城鷲峯山中，與無量大菩薩眾俱，彌勒菩薩摩訶薩而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在王舍城鷲峯山中，與無量大菩薩眾俱，彌勒菩薩摩訶薩而為上首。

爾時東方，有十億梵天皆住慈心，來詣佛所，頂禮佛足，以眾妙供供養於佛。供養畢已，各自坐於眾福所生蓮華之座，恭敬尊重，瞻仰如來；南、西、北方，四維上下，諸來梵天皆亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時東方，有十億梵天皆住慈心，來詣佛所，頂禮佛足，以眾妙供供養於佛。供養畢已，各自坐於眾福所生蓮華之座，恭敬尊重，瞻仰如來；南、西、北方，四維上下，諸來梵天皆亦如是。

爾時，諸梵天眾在於佛所，各以慈目遞相瞻顧；復共同時，舒顏諦視彌勒菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸梵天眾在於佛所，各以慈目遞相瞻顧；復共同時，舒顏諦視彌勒菩薩。

時彌勒菩薩摩訶薩，即從座起，偏袒右肩，長跪合掌，白佛言：「大德世尊！一切智者，於諸法性能正覺了，遍知眾生善惡之業，凡愚由此生死往來；善能開悟三乘之道，及以三乘同歸一乘；一切眾生根性差別，及於煩惱纏蓋之中，有如來種，普皆明見無有謬失。又知諸法皆悉是空，如夢如幻如陽焰等，無有堅實；而大悲無盡，以善方便，令諸凡夫見佛色身微妙之相——佛身者，般若波羅蜜之所成就，自然真實，常住不變，猶如虛空——若有眾生，勤修福慧，不隨心識，馳騖於境，非如渴鹿於曠野中，追求陽焰以之為水；如是之人則得見佛，恒聞說法，亦能依教如理修行。世尊！我今欲於如來、應、正等覺少有所問，唯願慈哀，為我宣說。世尊！菩薩云何於阿耨多羅三藐三菩提，少用功力，安樂無倦，而能速證廣大佛法？菩薩云何在生死中，不受無量眾苦逼迫，於諸佛法速得圓滿？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彌勒菩薩摩訶薩，即從座起，偏袒右肩，長跪合掌，白佛言：「大德世尊！一切智者，於諸法性能正覺了，遍知眾生善惡之業，凡愚由此生死往來；善能開悟三乘之道，及以三乘同歸一乘；一切眾生根性差別，及於煩惱纏蓋之中，有如來種，普皆明見無有謬失。又知諸法皆悉是空，如夢如幻如陽焰等，無有堅實；而大悲無盡，以善方便，令諸凡夫見佛色身微妙之相——佛身者，般若波羅蜜之所成就，自然真實，常住不變，猶如虛空——若有眾生，勤修福慧，不隨心識，馳騖於境，非如渴鹿於曠野中，追求陽焰以之為水；如是之人則得見佛，恒聞說法，亦能依教如理修行。世尊！我今欲於如來、應、正等覺少有所問，唯願慈哀，為我宣說。世尊！菩薩云何於阿耨多羅三藐三菩提，少用功力，安樂無倦，而能速證廣大佛法？菩薩云何在生死中，不受無量眾苦逼迫，於諸佛法速得圓滿？」

爾時世尊，告彌勒菩薩摩訶薩言：「善哉彌勒！汝於我所常有所問；今所問義最順我心。汝今哀愍諸天及人一切世間，無量眾生，多所利益，多所安樂，故能問我如是之義；吾當為汝分別演說，令諸菩薩不經勤苦，而能速疾證佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，告彌勒菩薩摩訶薩言：「善哉彌勒！汝於我所常有所問；今所問義最順我心。汝今哀愍諸天及人一切世間，無量眾生，多所利益，多所安樂，故能問我如是之義；吾當為汝分別演說，令諸菩薩不經勤苦，而能速疾證佛菩提。

「佛子！若有眾生為求菩提，而修諸行願常安樂者，應修慈心以自調伏。如是修習，於念念中，常具修行六波羅蜜，速能逮及諸忍之地，速得圓滿無上正覺，具足十力、四無所畏、十八不共法、三十二相、八十種好，最上功德莊嚴其身；盡於未來，常住安樂；亦能除滅一切眾生無始已來諸業重障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！若有眾生為求菩提，而修諸行願常安樂者，應修慈心以自調伏。如是修習，於念念中，常具修行六波羅蜜，速能逮及諸忍之地，速得圓滿無上正覺，具足十力、四無所畏、十八不共法、三十二相、八十種好，最上功德莊嚴其身；盡於未來，常住安樂；亦能除滅一切眾生無始已來諸業重障。

「佛子！若諸菩薩修習慈心，應在空閑寂靜之處，以清淨信攝諸心法，觀察其身上下支節，皆微塵聚，地水火風和合所成；復應思惟，即彼一一微塵之內，皆有虛空；是諸虛空，莫不悉以容受為相；又應想念，彼諸微塵清淨明徹，外如瑠璃，內如紫金，莊嚴妙好，柔軟芬馥；復應觀察一切世界所有眾生，一一眾生所有支節，一一支節所有微塵，皆亦如是。若諸菩薩，於自他身一切眾生，作於如是決定解已，復應想念自身微塵，一一塵中皆有佛國；其中宮殿瑠璃所成，白銀為門，黃金為柱，廣博崇麗，光影洞徹，寶堂間列，寶牆圍繞，寶閣寶樓處處分布；其中各有諸天寶床，重茵綺褥敷置其上；復有無量上好園苑，圍繞莊嚴；其園苑中，皆有浴池，悉以七寶而為堤岸，黃金欄楯四面周匝，清泉長流引注其中，香末為泥，金沙間錯，八功德水彌滿澄淨；波頭摩花、優鉢羅花、拘物頭花、分陀利花、菡萏開敷，周布其上；其池四邊多諸寶樹，真珠為花，光色滋榮；其果成熟，香味具足，於諸樹下，置天寶座；一一座前寶器行列，甘露美食莫不充滿。復應想念，如是一切諸佛國土，青紺琉璃以為其地，眾妙七寶綺錯莊嚴；是諸土中，所有微塵清淨細妙，如天上寶，其光晃曜如盛明日，其色美好如閻浮檀金，香氣氛氳如烏羅伽栴檀，質性柔軟如迦旃延衣，觸著於身能生悅樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！若諸菩薩修習慈心，應在空閑寂靜之處，以清淨信攝諸心法，觀察其身上下支節，皆微塵聚，地水火風和合所成；復應思惟，即彼一一微塵之內，皆有虛空；是諸虛空，莫不悉以容受為相；又應想念，彼諸微塵清淨明徹，外如瑠璃，內如紫金，莊嚴妙好，柔軟芬馥；復應觀察一切世界所有眾生，一一眾生所有支節，一一支節所有微塵，皆亦如是。若諸菩薩，於自他身一切眾生，作於如是決定解已，復應想念自身微塵，一一塵中皆有佛國；其中宮殿瑠璃所成，白銀為門，黃金為柱，廣博崇麗，光影洞徹，寶堂間列，寶牆圍繞，寶閣寶樓處處分布；其中各有諸天寶床，重茵綺褥敷置其上；復有無量上好園苑，圍繞莊嚴；其園苑中，皆有浴池，悉以七寶而為堤岸，黃金欄楯四面周匝，清泉長流引注其中，香末為泥，金沙間錯，八功德水彌滿澄淨；波頭摩花、優鉢羅花、拘物頭花、分陀利花、菡萏開敷，周布其上；其池四邊多諸寶樹，真珠為花，光色滋榮；其果成熟，香味具足，於諸樹下，置天寶座；一一座前寶器行列，甘露美食莫不充滿。復應想念，如是一切諸佛國土，青紺琉璃以為其地，眾妙七寶綺錯莊嚴；是諸土中，所有微塵清淨細妙，如天上寶，其光晃曜如盛明日，其色美好如閻浮檀金，香氣氛氳如烏羅伽栴檀，質性柔軟如迦旃延衣，觸著於身能生悅樂。

「作是觀已，即應想念，從此東方，一切世界所有眾生，皆來入我諸佛國土宮殿之中；南、西、北方，四維上下，彼諸世界所有眾生，皆亦如是。又應想念，如是六道一切眾生，皆同威儀，色相相似，其身柔軟，常有香氣，丈夫之相，具足莊嚴，離諸苦惱，受天快樂。是諸眾生若須衣服莊嚴之具，即時往詣劫波樹下，隨其所須應念而得，種種眾具以為嚴好；譬如他化自在之天，復有香風從八方來，其風觸身，令心適悅，有諸樂器無人撫擊，隨風迴動，出妙音聲。是諸眾生或在宮殿、或遊園苑、或有食於諸天美食、或執寶器而飲甘露，或有坐於蓮花之臺，身佩瓔珞，兩邊垂下，財寶充滿，眾具備足，隨其所好，種種歡娛，面目熙怡，身心悅懌，體常無病，盛年好色，不老不死，功德勢力皆同一類；無有為人之所使者，悉能摧滅婬、怒、愚癡，當證菩提，究竟安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作是觀已，即應想念，從此東方，一切世界所有眾生，皆來入我諸佛國土宮殿之中；南、西、北方，四維上下，彼諸世界所有眾生，皆亦如是。又應想念，如是六道一切眾生，皆同威儀，色相相似，其身柔軟，常有香氣，丈夫之相，具足莊嚴，離諸苦惱，受天快樂。是諸眾生若須衣服莊嚴之具，即時往詣劫波樹下，隨其所須應念而得，種種眾具以為嚴好；譬如他化自在之天，復有香風從八方來，其風觸身，令心適悅，有諸樂器無人撫擊，隨風迴動，出妙音聲。是諸眾生或在宮殿、或遊園苑、或有食於諸天美食、或執寶器而飲甘露，或有坐於蓮花之臺，身佩瓔珞，兩邊垂下，財寶充滿，眾具備足，隨其所好，種種歡娛，面目熙怡，身心悅懌，體常無病，盛年好色，不老不死，功德勢力皆同一類；無有為人之所使者，悉能摧滅婬、怒、愚癡，當證菩提，究竟安樂。

「佛子！是修慈者，若在如是眾生之中，見一眾生於己有違，心緣於此，不生愛念，則應以智慧深自觀察，我往世中，定於此人作重業障；以是因故，還於今日障我菩提；我若於此人不生歡喜，則於餘一切眾生之處，皆亦不應而作饒益。何以故？以無始時來在生死中，無一眾生非於過去曾害我者；若於此眾生不生憐愍，於餘一切當亦復然。我今普於一切眾生，皆行饒益，是故於此決當慈念。復應思惟，瞋恚因緣，能令眾生墮於地獄，若懷怨結，後必生在毒蛇之中；若我來世受斯報者，當令彼人深快其意。故應捨離所有瞋恚怨結之心。我若多瞋及怨結者，十方現在諸佛世尊，皆應見我當作是念：『云何此人欲求菩提，而生瞋恚及以怨結？此愚癡人以瞋恨故，於自諸苦不能解脫，何由能救一切眾生？』多瞋眾生在在生中，所受之身惡毒充滿；故應修習慈愍之心，永遠離於瞋恚怨結，平等平等，利益安樂一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！是修慈者，若在如是眾生之中，見一眾生於己有違，心緣於此，不生愛念，則應以智慧深自觀察，我往世中，定於此人作重業障；以是因故，還於今日障我菩提；我若於此人不生歡喜，則於餘一切眾生之處，皆亦不應而作饒益。何以故？以無始時來在生死中，無一眾生非於過去曾害我者；若於此眾生不生憐愍，於餘一切當亦復然。我今普於一切眾生，皆行饒益，是故於此決當慈念。復應思惟，瞋恚因緣，能令眾生墮於地獄，若懷怨結，後必生在毒蛇之中；若我來世受斯報者，當令彼人深快其意。故應捨離所有瞋恚怨結之心。我若多瞋及怨結者，十方現在諸佛世尊，皆應見我當作是念：『云何此人欲求菩提，而生瞋恚及以怨結？此愚癡人以瞋恨故，於自諸苦不能解脫，何由能救一切眾生？』多瞋眾生在在生中，所受之身惡毒充滿；故應修習慈愍之心，永遠離於瞋恚怨結，平等平等，利益安樂一切眾生。

「若如是思惟，離瞋結已；次應想念，十方諸佛與諸菩薩、聲聞大眾，俱來入我諸佛國土宮殿之中。是諸如來身量大小過人一倍，具諸相好，端正香潔，以天衣服莊嚴其身，各各坐於千葉蓮花師子之座，一一無量眾所圍繞，覆以寶蓋，懸眾寶幡，種種瓔珞周匝垂布，有天樂器不鼓自鳴，其音和雅，聞者喜悅，香風徐動，吹諸寶樹，幢幡、蓋網、瓔珞等物，出妙音聲，歌讚如來種種功德；黃金為器，七寶莊嚴，其器光明猶如日月，所有香氣如堅黑栴檀，甘露滿中，而以供養諸佛菩薩及聲聞眾，其諸菩薩、阿羅漢等，皆於如來最上法中，遊戲快樂。復應想念，一切眾生，皆於諸佛座前而坐，佛為演說修慈之行，如我今時之所修習，言音美妙，悅可其心，令諸眾生獲最上樂。譬如有人得甘露漿，而以洗沐息除勞苦，形神休暢；此亦如是，以法霑心，滅諸煩惱，身心寂靜，永得安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若如是思惟，離瞋結已；次應想念，十方諸佛與諸菩薩、聲聞大眾，俱來入我諸佛國土宮殿之中。是諸如來身量大小過人一倍，具諸相好，端正香潔，以天衣服莊嚴其身，各各坐於千葉蓮花師子之座，一一無量眾所圍繞，覆以寶蓋，懸眾寶幡，種種瓔珞周匝垂布，有天樂器不鼓自鳴，其音和雅，聞者喜悅，香風徐動，吹諸寶樹，幢幡、蓋網、瓔珞等物，出妙音聲，歌讚如來種種功德；黃金為器，七寶莊嚴，其器光明猶如日月，所有香氣如堅黑栴檀，甘露滿中，而以供養諸佛菩薩及聲聞眾，其諸菩薩、阿羅漢等，皆於如來最上法中，遊戲快樂。復應想念，一切眾生，皆於諸佛座前而坐，佛為演說修慈之行，如我今時之所修習，言音美妙，悅可其心，令諸眾生獲最上樂。譬如有人得甘露漿，而以洗沐息除勞苦，形神休暢；此亦如是，以法霑心，滅諸煩惱，身心寂靜，永得安樂。

「復應想念，如是一切寶幢、幡蓋、衣服等物，所有微塵，光明朗曜，出過於日，柔軟細滑如觸天身，所出之香如牛頭栴檀，其色清淨如毘琉璃寶，一切物像皆於中現。又應想念，彼諸如來，一一如來身之微塵，柔軟光色轉加殊勝，比前微塵踰百千倍。復應觀察，我所思念一切眾生，性空無我，如夢、如幻、如陽焰、如眩瞖；一切諸佛亦復如是，自性皆空本無有我。凡夫無智，於彼妄執有我自性，是故不能解脫生死。復應觀察一切諸法，體相微細，皆悉空寂，凡夫之人，以自分別生諸境界，自分別中，還自繫縛，乃至未了心之自性，齊爾許時，如在夢中，妄著諸境。復應觀察，一切三界皆悉是空，空不礙空，我今慈心猶為狹小。又應思念，如一切眾生及以諸佛，性空無我，當知我身亦復如是，一切國土亦唯想念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復應想念，如是一切寶幢、幡蓋、衣服等物，所有微塵，光明朗曜，出過於日，柔軟細滑如觸天身，所出之香如牛頭栴檀，其色清淨如毘琉璃寶，一切物像皆於中現。又應想念，彼諸如來，一一如來身之微塵，柔軟光色轉加殊勝，比前微塵踰百千倍。復應觀察，我所思念一切眾生，性空無我，如夢、如幻、如陽焰、如眩瞖；一切諸佛亦復如是，自性皆空本無有我。凡夫無智，於彼妄執有我自性，是故不能解脫生死。復應觀察一切諸法，體相微細，皆悉空寂，凡夫之人，以自分別生諸境界，自分別中，還自繫縛，乃至未了心之自性，齊爾許時，如在夢中，妄著諸境。復應觀察，一切三界皆悉是空，空不礙空，我今慈心猶為狹小。又應思念，如一切眾生及以諸佛，性空無我，當知我身亦復如是，一切國土亦唯想念。

「作是解已，復應觀察，彼諸所有一切微塵，一一塵中，皆有三世諸佛國土，是諸國土最極清淨，超過於前所有佛國，三世諸佛、三世眾生，及以三世莊嚴之事，皆悉具足。三世劫數入於一念，一一念中，三世諸佛坐一切處，普現一切眾生之前，或入禪定、或說妙法、或飡美食、或飲甘露，一一佛前，三世菩薩及阿羅漢圍繞而坐，三世快樂充滿其身；亦自見身在諸佛所，受於如是三世安樂。復應想念，一一念中，我三世身，各持無量上好供具，而以供養一切諸佛、菩薩、聲聞，及以施與眾生之類。於一一念，從其身出種種香雲，雲中復有無量寶蓋，莊嚴綺飾，彌覆一切諸佛如來、菩薩、聲聞，及以六趣眾生之上。其雲復雨天之甘露，及堅黑牛頭栴檀香末、曼陀羅花、摩訶曼陀羅花、波頭摩花、拘物頭花、芬陀利花、妙香花、妙意花，皆從空中繽紛而墜；電光烈曜如日舒景，雷音震動，聞者悅豫；一切諸佛、菩薩、聲聞，及諸眾生，若行、若住、若坐、若臥，四威儀中，其身恒受最上安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「作是解已，復應觀察，彼諸所有一切微塵，一一塵中，皆有三世諸佛國土，是諸國土最極清淨，超過於前所有佛國，三世諸佛、三世眾生，及以三世莊嚴之事，皆悉具足。三世劫數入於一念，一一念中，三世諸佛坐一切處，普現一切眾生之前，或入禪定、或說妙法、或飡美食、或飲甘露，一一佛前，三世菩薩及阿羅漢圍繞而坐，三世快樂充滿其身；亦自見身在諸佛所，受於如是三世安樂。復應想念，一一念中，我三世身，各持無量上好供具，而以供養一切諸佛、菩薩、聲聞，及以施與眾生之類。於一一念，從其身出種種香雲，雲中復有無量寶蓋，莊嚴綺飾，彌覆一切諸佛如來、菩薩、聲聞，及以六趣眾生之上。其雲復雨天之甘露，及堅黑牛頭栴檀香末、曼陀羅花、摩訶曼陀羅花、波頭摩花、拘物頭花、芬陀利花、妙香花、妙意花，皆從空中繽紛而墜；電光烈曜如日舒景，雷音震動，聞者悅豫；一切諸佛、菩薩、聲聞，及諸眾生，若行、若住、若坐、若臥，四威儀中，其身恒受最上安樂。

「佛子！譬如比丘入遍處定，於一切物皆作地解，水、火、風解，以如是解攝持其心；修慈之人亦復如是，以慈勝解莊嚴攝持。復應思惟，我今所與眾生安樂，但唯是想，如幻如化；譬如幻師作所幻事，我亦如是，與諸眾生種種安樂。又如幻物無有自性，一切眾生亦復如是，本來無有我、我所性。又如渴鹿，於陽焰中，妄生水想，勤苦奔逐，我心行慈，當知亦爾。又如陽焰，水不可得，一切諸法，亦復如是，無有我性。又如夢中見種種物，夢心分別，謂為實事，及至覺時，了無所在，應知諸法皆亦復然。如瞖目者，於淨空中，見種種物，謂之為有，其人後得阿伽陀藥，治眼瞖盡，所見之物悉皆隨滅；如是眾生，以有身見及邊見故，而有我想，若得智慧藥，滅除此見，所有我想亦隨止息。是故我應如是修慈，如從夢覺，離我、我所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！譬如比丘入遍處定，於一切物皆作地解，水、火、風解，以如是解攝持其心；修慈之人亦復如是，以慈勝解莊嚴攝持。復應思惟，我今所與眾生安樂，但唯是想，如幻如化；譬如幻師作所幻事，我亦如是，與諸眾生種種安樂。又如幻物無有自性，一切眾生亦復如是，本來無有我、我所性。又如渴鹿，於陽焰中，妄生水想，勤苦奔逐，我心行慈，當知亦爾。又如陽焰，水不可得，一切諸法，亦復如是，無有我性。又如夢中見種種物，夢心分別，謂為實事，及至覺時，了無所在，應知諸法皆亦復然。如瞖目者，於淨空中，見種種物，謂之為有，其人後得阿伽陀藥，治眼瞖盡，所見之物悉皆隨滅；如是眾生，以有身見及邊見故，而有我想，若得智慧藥，滅除此見，所有我想亦隨止息。是故我應如是修慈，如從夢覺，離我、我所。

「佛子當知，此修慈者，乃至未能離於分別，未能不起我、我所見，常得六種梵天之福；若捨分別，離我、我所，此則名為廣大之慈，先世已來所有罪障，皆得除滅，不久當證無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子當知，此修慈者，乃至未能離於分別，未能不起我、我所見，常得六種梵天之福；若捨分別，離我、我所，此則名為廣大之慈，先世已來所有罪障，皆得除滅，不久當證無上菩提。

「佛子！一切菩薩，皆應如是修習慈心，汝以修慈，名為慈者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！一切菩薩，皆應如是修習慈心，汝以修慈，名為慈者。

「佛子！若善男子、善女人，有得聞此修慈經者，則能銷滅無始時來諸惡業障，離眾病厄，為一切人之所愛敬，於其中間、或至臨終，必得奉見十方諸佛，及與授阿耨多羅三藐三菩提記，或得三昧、或得法忍、或得入於陀羅尼門，其心安隱，無有死畏；永離一切諸惡道苦，必生清淨極樂佛國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！若善男子、善女人，有得聞此修慈經者，則能銷滅無始時來諸惡業障，離眾病厄，為一切人之所愛敬，於其中間、或至臨終，必得奉見十方諸佛，及與授阿耨多羅三藐三菩提記，或得三昧、或得法忍、或得入於陀羅尼門，其心安隱，無有死畏；永離一切諸惡道苦，必生清淨極樂佛國。

「佛子！譬如有人，於三界中，盛滿七寶，日以三時奉施如來，盡於一劫，其人功德，應知亦爾；何況有能修習之者？假使無量諸佛如來，於一劫中，說其功德，猶不能盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！譬如有人，於三界中，盛滿七寶，日以三時奉施如來，盡於一劫，其人功德，應知亦爾；何況有能修習之者？假使無量諸佛如來，於一劫中，說其功德，猶不能盡。」

佛說此經已，彌勒菩薩摩訶薩，及十方國土諸來梵眾，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，彌勒菩薩摩訶薩，及十方國土諸來梵眾，皆大歡喜，信受奉行。