信力入印法門經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信力入印法門經卷第五

元魏天竺三藏曇摩流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏天竺三藏曇摩流支譯

「文殊師利！云何諸佛如來自然智？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！云何諸佛如來自然智？

「文殊師利！譬如十方各過五十世界微塵數世界微塵大海，阿僧祇百千萬億那由他微塵數世界，一切世界，一一世界，一一閻浮提，於念念間，見佛色身，於一時見，非前後見。而諸佛如來，不分別離分別，而自然如是，無分別離分別，自然如是，一時遍見。何以故？以得不共法相應故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！譬如十方各過五十世界微塵數世界微塵大海，阿僧祇百千萬億那由他微塵數世界，一切世界，一一世界，一一閻浮提，於念念間，見佛色身，於一時見，非前後見。而諸佛如來，不分別離分別，而自然如是，無分別離分別，自然如是，一時遍見。何以故？以得不共法相應故。

「文殊師利！十方各過五十世界微塵數世界微塵大海，阿僧祇百千萬億那由他微塵數世界，一切世界，一一世界，一一閻浮提，於念念間，諸佛如來自然智，依諸眾生異異善根異異修行，一切種種異異伎術，自然而現。而諸佛如來，不分別離分別，而自然如是，無分別離分別，自然如是，諸伎術現。何以故？以得不共法相應故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！十方各過五十世界微塵數世界微塵大海，阿僧祇百千萬億那由他微塵數世界，一切世界，一一世界，一一閻浮提，於念念間，諸佛如來自然智，依諸眾生異異善根異異修行，一切種種異異伎術，自然而現。而諸佛如來，不分別離分別，而自然如是，無分別離分別，自然如是，諸伎術現。何以故？以得不共法相應故。

「文殊師利！十方世界，一切世界海，一切所住處，世間出世間，一切法成就，彼一切種事，皆諸佛如來自然而現在前。何以故？以得不共法相應故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！十方世界，一切世界海，一切所住處，世間出世間，一切法成就，彼一切種事，皆諸佛如來自然而現在前。何以故？以得不共法相應故。

「文殊師利！譬如大地，依大地故，住持一切種子草木諸樹林等，能生能長，廣狹大小，皆悉成就。而彼大地，不分別離分別，而自然如是，無分別離分別，自然如是，生長廣狹，大小成就。何以故？以得不共法相應故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！譬如大地，依大地故，住持一切種子草木諸樹林等，能生能長，廣狹大小，皆悉成就。而彼大地，不分別離分別，而自然如是，無分別離分別，自然如是，生長廣狹，大小成就。何以故？以得不共法相應故。

「文殊師利！如是，依諸佛如來住持十方世界海剎，外道、尼乾子等一切作業，及諸眾生諸善根業，若世間業出世間業，生長廣狹，大小成就。而諸佛如來，不分別離分別，而自然如是，無分別離分別，自然如是，生長廣狹，大小成就。何以故？以得不共法相應故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如是，依諸佛如來住持十方世界海剎，外道、尼乾子等一切作業，及諸眾生諸善根業，若世間業出世間業，生長廣狹，大小成就。而諸佛如來，不分別離分別，而自然如是，無分別離分別，自然如是，生長廣狹，大小成就。何以故？以得不共法相應故。

「文殊師利！譬如有人到離惡刺諸藥草處，一切惡刺，皆自墮落，然彼到處，不分別離分別，而自然如是，無分別離分別，自然如是，惡刺藥草，悉皆墮落。何以故？以得不共法相應故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！譬如有人到離惡刺諸藥草處，一切惡刺，皆自墮落，然彼到處，不分別離分別，而自然如是，無分別離分別，自然如是，惡刺藥草，悉皆墮落。何以故？以得不共法相應故。

「文殊師利！如是一切諸眾生等，乃至盡解諸佛如來，或有經夾。彼諸眾生，因彼因故，一切貪欲瞋恚癡刺，悉皆墮落。而諸佛如來，不分別離分別，而自然如是，無分別離分別，自然如是，貪瞋癡刺，悉皆墮落。何以故？以得不共法相應故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如是一切諸眾生等，乃至盡解諸佛如來，或有經夾。彼諸眾生，因彼因故，一切貪欲瞋恚癡刺，悉皆墮落。而諸佛如來，不分別離分別，而自然如是，無分別離分別，自然如是，貪瞋癡刺，悉皆墮落。何以故？以得不共法相應故。

「文殊師利！譬如如意寶王，隨諸眾生有所須者，悉皆能與，而如意寶王，不分別離分別，而自然如是，無分別離分別，自然如是，有所須者，悉皆能與。何以故？以不共法相應故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！譬如如意寶王，隨諸眾生有所須者，悉皆能與，而如意寶王，不分別離分別，而自然如是，無分別離分別，自然如是，有所須者，悉皆能與。何以故？以不共法相應故。

「文殊師利！如是若有人天、若諸菩薩摩訶薩等，往到諸佛如來之所，欲得如是如是聞法思義，彼人天等，一切悉得聞彼彼法。而諸佛如來，不分別離分別，而自然如是，無分別離分別，自然如是，一切悉得聞彼彼法。何以故？以得不共法相應故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如是若有人天、若諸菩薩摩訶薩等，往到諸佛如來之所，欲得如是如是聞法思義，彼人天等，一切悉得聞彼彼法。而諸佛如來，不分別離分別，而自然如是，無分別離分別，自然如是，一切悉得聞彼彼法。何以故？以得不共法相應故。

「文殊師利！是名略說諸佛如來無障礙智，若廣說者，盡未來際劫數住持，不可盡說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名略說諸佛如來無障礙智，若廣說者，盡未來際劫數住持，不可盡說。

「文殊師利！云何諸佛如來不可思議境界？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！云何諸佛如來不可思議境界？

「文殊師利！所謂諸佛如來，十方世界，一切世界，一一世界，一切微塵，一一微塵，入一切世界海；微塵世界，一一世界，一一閻浮提，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！所謂諸佛如來，十方世界，一切世界，一一世界，一切微塵，一一微塵，入一切世界海；微塵世界，一一世界，一一閻浮提，亦復如是。

「文殊師利！過五十世界微塵數世界微塵大海，阿僧祇百千萬億那由他微塵數諸佛如來，種種異異功德莊嚴大海，有阿僧祇種種說法異異差別，念念示現無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，盡未來際劫數住持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！過五十世界微塵數世界微塵大海，阿僧祇百千萬億那由他微塵數諸佛如來，種種異異功德莊嚴大海，有阿僧祇種種說法異異差別，念念示現無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，盡未來際劫數住持。

「如是種種異異智功德莊嚴大海，有阿僧祇異異說法異異差別，念念示現無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，盡未來際劫數住持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是種種異異智功德莊嚴大海，有阿僧祇異異說法異異差別，念念示現無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，盡未來際劫數住持。

「如是種種異異波羅蜜大海，有阿僧祇異異說法異異差別，念念示現無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，盡未來際劫數住持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是種種異異波羅蜜大海，有阿僧祇異異說法異異差別，念念示現無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，盡未來際劫數住持。

「如是種種異異住地大海，有阿僧祇異異說法異異差別，念念示現無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，盡未來際劫數住持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是種種異異住地大海，有阿僧祇異異說法異異差別，念念示現無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，盡未來際劫數住持。

「如是種種異異陀羅尼大海，有阿僧祇異異說法異異差別，念念示現無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，盡未來際劫數住持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是種種異異陀羅尼大海，有阿僧祇異異說法異異差別，念念示現無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，盡未來際劫數住持。

「如是種種異異三昧大海，有阿僧祇異異說法異異差別，念念示現無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，盡未來際劫數住持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是種種異異三昧大海，有阿僧祇異異說法異異差別，念念示現無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，盡未來際劫數住持。

「如是種種異異解脫大海，有阿僧祇異異說法異異差別，念念示現無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，盡未來際劫數住持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是種種異異解脫大海，有阿僧祇異異說法異異差別，念念示現無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，盡未來際劫數住持。

「如是種種異異無礙樂說辯才大海，有阿僧祇異異說法異異差別，念念示現無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，盡未來際劫數住持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是種種異異無礙樂說辯才大海，有阿僧祇異異說法異異差別，念念示現無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，盡未來際劫數住持。

「如是種種異異大願大海，有阿僧祇異異說法異異差別，念念示現無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，盡未來際劫數住持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是種種異異大願大海，有阿僧祇異異說法異異差別，念念示現無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，盡未來際劫數住持。

「如是種種異異得安隱大海，有阿僧祇異異說法異異差別，念念示現無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，盡未來際劫數住持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是種種異異得安隱大海，有阿僧祇異異說法異異差別，念念示現無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，盡未來際劫數住持。

「如是種種異異令入菩薩行大海，有阿僧祇異異說法異異差別，念念示現無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，盡未來際劫數住持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是種種異異令入菩薩行大海，有阿僧祇異異說法異異差別，念念示現無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，盡未來際劫數住持。

「如是種種異異令入如來大海，有阿僧祇異異說法異異差別，念念示現無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，盡未來際劫數住持。如是種種異異令入隨順眾生心行大海，有阿僧祇異異說法異異差別，念念示現無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，盡未來際劫數住持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是種種異異令入如來大海，有阿僧祇異異說法異異差別，念念示現無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，盡未來際劫數住持。如是種種異異令入隨順眾生心行大海，有阿僧祇異異說法異異差別，念念示現無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，盡未來際劫數住持。

「如是種種異異令入世界大海，有阿僧祇異異說法異異差別，念念示現無障，無礙，無差別，遍虛空法界，無有邊際，盡未來際劫數住持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是種種異異令入世界大海，有阿僧祇異異說法異異差別，念念示現無障，無礙，無差別，遍虛空法界，無有邊際，盡未來際劫數住持。

「如是種種異異令入劫大海，有阿僧祇異異說法異異差別，念念示現無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，盡未來際，劫數住持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是種種異異令入劫大海，有阿僧祇異異說法異異差別，念念示現無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，盡未來際，劫數住持。

「文殊師利！十方世界，一切世界，過去未來現在世界大海，諸佛如來，一切毛孔，一一毛孔，於一時間，非前後時，皆悉示現。何以故？以得無邊無中際故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！十方世界，一切世界，過去未來現在世界大海，諸佛如來，一切毛孔，一一毛孔，於一時間，非前後時，皆悉示現。何以故？以得無邊無中際故。

「文殊師利！是名略說諸佛如來不可思議境界，若廣說者，盡未來際劫數住持，說不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名略說諸佛如來不可思議境界，若廣說者，盡未來際劫數住持，說不可盡。

「文殊師利！云何諸佛如來普見？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！云何諸佛如來普見？

「文殊師利！所謂諸佛如來，十方世界，一切世界中，見諸眾生若退、若生、若入善道、若入惡道，如是如來頂上相見，如是如來白毫相見，如是如來一切諸相一一遍見，如是如來一切諸好一一遍見，如是如來一切毛孔一一遍見。如是一時，非前後見，一切世界，見諸眾生若退、若生、若入善道、若入惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！所謂諸佛如來，十方世界，一切世界中，見諸眾生若退、若生、若入善道、若入惡道，如是如來頂上相見，如是如來白毫相見，如是如來一切諸相一一遍見，如是如來一切諸好一一遍見，如是如來一切毛孔一一遍見。如是一時，非前後見，一切世界，見諸眾生若退、若生、若入善道、若入惡道。

「文殊師利！是名略說諸佛如來遍見，若廣說者，盡未來際劫數住持，不可說盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名略說諸佛如來遍見，若廣說者，盡未來際劫數住持，不可說盡。

「文殊師利！云何諸佛如來名稱？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！云何諸佛如來名稱？

「文殊師利！所謂諸佛如來，十方世界，一切世界，一一世界，一一閻浮提，一一微塵，一切微塵世界，入一切世界海。如是一一世界，一一閻浮提，於念念間，一切世界微塵數眾生，奮迅示現無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，可化眾生，盡未來際劫數住持。何以故？以得不共法相應故，如是佛國土奮迅、如是身奮迅、如是願奮迅。如是境界奮迅、如是智奮迅、如是神通奮迅、如是力奮迅，如是等於念念間，一切世界微塵數奮迅，示現無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，可化眾生，盡未來際劫數住持。何以故？以得不共法相應故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！所謂諸佛如來，十方世界，一切世界，一一世界，一一閻浮提，一一微塵，一切微塵世界，入一切世界海。如是一一世界，一一閻浮提，於念念間，一切世界微塵數眾生，奮迅示現無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，可化眾生，盡未來際劫數住持。何以故？以得不共法相應故，如是佛國土奮迅、如是身奮迅、如是願奮迅。如是境界奮迅、如是智奮迅、如是神通奮迅、如是力奮迅，如是等於念念間，一切世界微塵數奮迅，示現無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，可化眾生，盡未來際劫數住持。何以故？以得不共法相應故。

「文殊師利！是名略說諸佛如來名稱，若廣說者，盡未來際劫數住持，不可說盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名略說諸佛如來名稱，若廣說者，盡未來際劫數住持，不可說盡。

「文殊師利！云何諸佛如來無差別無依止？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！云何諸佛如來無差別無依止？

「文殊師利！所謂諸佛如來，非此世界差別，餘世界無差別。文殊師利！諸佛如來非依止此世界，不依止餘世界。文殊師利！諸佛如來非此閻浮提差別，餘閻浮提無差別。文殊師利！諸佛如來非依止此閻浮提，不依止餘閻浮提。文殊師利！諸佛如來非此畜生道差別，餘畜生道無差別。文殊師利！諸佛如來非此餓鬼道差別，餘餓鬼道無差別。文殊師利！諸佛如來非此畜生道依止，餘畜生道不依止。文殊師利！諸佛如來非欲界差別色界依止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！所謂諸佛如來，非此世界差別，餘世界無差別。文殊師利！諸佛如來非依止此世界，不依止餘世界。文殊師利！諸佛如來非此閻浮提差別，餘閻浮提無差別。文殊師利！諸佛如來非依止此閻浮提，不依止餘閻浮提。文殊師利！諸佛如來非此畜生道差別，餘畜生道無差別。文殊師利！諸佛如來非此餓鬼道差別，餘餓鬼道無差別。文殊師利！諸佛如來非此畜生道依止，餘畜生道不依止。文殊師利！諸佛如來非欲界差別色界依止。

「文殊師利！是名略說諸佛如來無差別無依止，若廣說者，盡未來際劫數住持，不可說盡 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名略說諸佛如來無差別無依止，若廣說者，盡未來際劫數住持，不可說盡

「文殊師利！云何諸佛如來身無障礙？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！云何諸佛如來身無障礙？

「文殊師利！所謂諸佛如來，十方世界，一切世界，國土大海，一切住處，三世無邊一切眾生，隨眾生心，隨其可化，於念念間，頂相示現法相生滅，如彼眾生所應見聞，令見聞知，乃可虛空容有遍見，如來頂相終不可見。如是如來，十方世界，一切世界，國土大海，一切住處，三世無邊，一切眾生，隨眾生心，隨其可化，於念念間，一切相好，一一相好，一切毛孔，一一毛孔，皆悉示現法相生滅，如彼眾生所應見聞，令見聞知，乃可虛空容有遍見，諸佛如來一毛孔相，終不可見。如有天人菩薩，隨眾生心，隨其可化，依彼生滅法相而說，如彼所信，令入法中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！所謂諸佛如來，十方世界，一切世界，國土大海，一切住處，三世無邊一切眾生，隨眾生心，隨其可化，於念念間，頂相示現法相生滅，如彼眾生所應見聞，令見聞知，乃可虛空容有遍見，如來頂相終不可見。如是如來，十方世界，一切世界，國土大海，一切住處，三世無邊，一切眾生，隨眾生心，隨其可化，於念念間，一切相好，一一相好，一切毛孔，一一毛孔，皆悉示現法相生滅，如彼眾生所應見聞，令見聞知，乃可虛空容有遍見，諸佛如來一毛孔相，終不可見。如有天人菩薩，隨眾生心，隨其可化，依彼生滅法相而說，如彼所信，令入法中。

「文殊師利！或有天人菩薩，見如來頂相出阿僧祇功德莊嚴大海異異說法，知如是法，為眾生說，令眾生聞，如彼所信，入於法中。或有眾生，知阿僧祇智功德莊嚴大海異異說法；或有眾生，聞阿僧祇波羅蜜大海勝說法聲；或有眾生，聞阿僧祇住地大海勝說法聲；或有眾生，聞阿僧祇陀羅尼大海勝說法聲；或有眾生，聞阿僧祇三昧大海勝說法聲；或有眾生，聞阿僧祇解脫大海勝說法聲；或有眾生，聞阿僧祇無礙樂說辯才大海勝說法聲；或有眾生，聞阿僧祇神通大海勝說法聲；或有眾生，聞阿僧祇發勤精進大海勝說法聲；或有眾生，聞阿僧祇得安隱大海勝說法聲；或有眾生，聞阿僧祇令入菩薩行大海勝說法聲；或有眾生，聞阿僧祇令入如來大海勝說法聲；或有眾生，聞阿僧祇令入隨順眾生心行大海勝說法聲；或有眾生，聞阿僧祇令入世界大海勝說法聲；或有眾生，聞阿僧祇令入劫大海勝說法聲；或有眾生，聞阿僧祇令入三世大海勝說法聲；或有眾生，聞阿僧祇令入三世說大海勝說法聲；或有眾生，聞阿僧祇令入不疲倦心大海勝說法聲。或有天人菩薩，見佛頂相出阿僧祇無差別智大海異異說法，知如是法，為眾生說，令眾生聞，如彼所信，入於法中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！或有天人菩薩，見如來頂相出阿僧祇功德莊嚴大海異異說法，知如是法，為眾生說，令眾生聞，如彼所信，入於法中。或有眾生，知阿僧祇智功德莊嚴大海異異說法；或有眾生，聞阿僧祇波羅蜜大海勝說法聲；或有眾生，聞阿僧祇住地大海勝說法聲；或有眾生，聞阿僧祇陀羅尼大海勝說法聲；或有眾生，聞阿僧祇三昧大海勝說法聲；或有眾生，聞阿僧祇解脫大海勝說法聲；或有眾生，聞阿僧祇無礙樂說辯才大海勝說法聲；或有眾生，聞阿僧祇神通大海勝說法聲；或有眾生，聞阿僧祇發勤精進大海勝說法聲；或有眾生，聞阿僧祇得安隱大海勝說法聲；或有眾生，聞阿僧祇令入菩薩行大海勝說法聲；或有眾生，聞阿僧祇令入如來大海勝說法聲；或有眾生，聞阿僧祇令入隨順眾生心行大海勝說法聲；或有眾生，聞阿僧祇令入世界大海勝說法聲；或有眾生，聞阿僧祇令入劫大海勝說法聲；或有眾生，聞阿僧祇令入三世大海勝說法聲；或有眾生，聞阿僧祇令入三世說大海勝說法聲；或有眾生，聞阿僧祇令入不疲倦心大海勝說法聲。或有天人菩薩，見佛頂相出阿僧祇無差別智大海異異說法，知如是法，為眾生說，令眾生聞，如彼所信，入於法中。

「如是念念一切相好，一一相好，一切毛孔，一一毛孔，如是十方世界，一切世界，一一世界，隨眾生心，隨其可化，天人菩薩，見佛如來一毛孔相出阿僧祇異異法海異異說法，知如是法，為眾生說，令眾生聞，如彼所信，入於法中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是念念一切相好，一一相好，一切毛孔，一一毛孔，如是十方世界，一切世界，一一世界，隨眾生心，隨其可化，天人菩薩，見佛如來一毛孔相出阿僧祇異異法海異異說法，知如是法，為眾生說，令眾生聞，如彼所信，入於法中。

「文殊師利！是名略說諸佛如來身無障礙，若廣說者，盡未來際劫數住持，不可說盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名略說諸佛如來身無障礙，若廣說者，盡未來際劫數住持，不可說盡。

「文殊師利！云何諸佛如來頂相不可得見？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！云何諸佛如來頂相不可得見？

「文殊師利！所謂諸佛如來，過五十世界微塵數世界微塵大海，阿僧祇百千萬億那由他微塵數諸佛如來菩薩摩訶薩大眾大海，文殊師利！如是過五十世界微塵數世界微塵大海，阿僧祇百千萬億那由他微塵數諸佛如來菩薩摩訶薩大眾大海，文殊師利！或有菩薩，見如來身高百由旬；或有菩薩，見十二十三十四十百由旬高；如是或有菩薩，見如來身高百由旬；或有菩薩，見十二十三十四十百由旬高；或有菩薩，即於如是大眾中見高千由旬；或有菩薩，見十二十三十四十千由旬高；如是或有菩薩，即於如是大眾中見高千由旬；或有菩薩，見十二十三十四十千由旬高；或有菩薩，見如來身高億由旬；或有菩薩，見十二十三十四十億由旬高。如是或有菩薩，見如來身高億由旬；或有菩薩，見十二十三十四十億由旬高；或有菩薩，見如來身高千億由旬；或有菩薩，見十二十三十四十千億由旬。十方世界，一切世界海剎，一切閻浮提，同一時中，皆見如來，非前後見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！所謂諸佛如來，過五十世界微塵數世界微塵大海，阿僧祇百千萬億那由他微塵數諸佛如來菩薩摩訶薩大眾大海，文殊師利！如是過五十世界微塵數世界微塵大海，阿僧祇百千萬億那由他微塵數諸佛如來菩薩摩訶薩大眾大海，文殊師利！或有菩薩，見如來身高百由旬；或有菩薩，見十二十三十四十百由旬高；如是或有菩薩，見如來身高百由旬；或有菩薩，見十二十三十四十百由旬高；或有菩薩，即於如是大眾中見高千由旬；或有菩薩，見十二十三十四十千由旬高；如是或有菩薩，即於如是大眾中見高千由旬；或有菩薩，見十二十三十四十千由旬高；或有菩薩，見如來身高億由旬；或有菩薩，見十二十三十四十億由旬高。如是或有菩薩，見如來身高億由旬；或有菩薩，見十二十三十四十億由旬高；或有菩薩，見如來身高千億由旬；或有菩薩，見十二十三十四十千億由旬。十方世界，一切世界海剎，一切閻浮提，同一時中，皆見如來，非前後見。

「文殊師利！譬如若有菩薩摩訶薩，住不思議解脫三昧，於念念間，五十世界微塵世界以為一步，行東方世界，其一一步，過五十世界微塵數世界大海去向東方，為欲觀察如來頂相，如是而去，經五十世界微塵數劫大海而去彼處，觀察如來頂相，二倍轉高。何以故？以如來得不共法相應故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！譬如若有菩薩摩訶薩，住不思議解脫三昧，於念念間，五十世界微塵世界以為一步，行東方世界，其一一步，過五十世界微塵數世界大海去向東方，為欲觀察如來頂相，如是而去，經五十世界微塵數劫大海而去彼處，觀察如來頂相，二倍轉高。何以故？以如來得不共法相應故。

「文殊師利！是名略說如來頂相不可觀察，若廣說者，盡未來際劫數住持，不可說盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名略說如來頂相不可觀察，若廣說者，盡未來際劫數住持，不可說盡。

「文殊師利！云何諸佛如來住持菩薩行教化眾生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！云何諸佛如來住持菩薩行教化眾生？

「文殊師利！所謂諸佛如來，十方世界微塵數世界，猶尚是少，諸佛如來過於是數，一切世界，一一世界，一一微塵，教化行事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！所謂諸佛如來，十方世界微塵數世界，猶尚是少，諸佛如來過於是數，一切世界，一一世界，一一微塵，教化行事。

「文殊師利！所謂隨若干數如來身中，說爾許菩薩行，爾許如來無見頂相，一切諸相，一一相中，一切諸好，一一好中，一切毛孔，一一毛孔，念念常出一切世界微塵數阿僧祇光明大海，或有常出一切世界微塵數阿僧祇功德莊嚴光明大海；或有常出阿僧祇智功德莊嚴光明大海；或有常出阿僧祇波羅蜜光明大海；或有常出阿僧祇住地光明大海；或有常出阿僧祇陀羅尼光明大海；或有常出阿僧祇解脫光明大海；或有常出阿僧祇無礙樂說辯才光明大海；或有常出阿僧祇大願光明大海；或有常出阿僧祇得安隱光明大海；或有常出阿僧祇令入菩薩行光明大海；或有常出阿僧祇令入如來光明大海；或有常出阿僧祇令入隨順眾生心行光明大海；或有常出阿僧祇令入世界光明大海；或有常出阿僧祇令入劫光明大海；或有常出阿僧祇令入三世說光明大海；或有常出阿僧祇令入不疲倦心光明大海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！所謂隨若干數如來身中，說爾許菩薩行，爾許如來無見頂相，一切諸相，一一相中，一切諸好，一一好中，一切毛孔，一一毛孔，念念常出一切世界微塵數阿僧祇光明大海，或有常出一切世界微塵數阿僧祇功德莊嚴光明大海；或有常出阿僧祇智功德莊嚴光明大海；或有常出阿僧祇波羅蜜光明大海；或有常出阿僧祇住地光明大海；或有常出阿僧祇陀羅尼光明大海；或有常出阿僧祇解脫光明大海；或有常出阿僧祇無礙樂說辯才光明大海；或有常出阿僧祇大願光明大海；或有常出阿僧祇得安隱光明大海；或有常出阿僧祇令入菩薩行光明大海；或有常出阿僧祇令入如來光明大海；或有常出阿僧祇令入隨順眾生心行光明大海；或有常出阿僧祇令入世界光明大海；或有常出阿僧祇令入劫光明大海；或有常出阿僧祇令入三世說光明大海；或有常出阿僧祇令入不疲倦心光明大海。

「文殊師利！如是常出阿僧祇光明大海，無差別智大海無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，劫數住持，教化眾生，而無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如是常出阿僧祇光明大海，無差別智大海無障、無礙、無差別，遍虛空法界，無有邊際，劫數住持，教化眾生，而無所畏。

「文殊師利！諸佛如來如是不思議事，十方世界，一切世界大海，一時念念眾生大海同時教化。或有眾生海，以阿僧祇異異功德莊嚴大海異異說智而教化之；或有眾生海，以阿僧祇異異智功德莊嚴大海異異說智而教化之；或有眾生海，以阿僧祇異異波羅蜜大海異異說智而教化之；或有眾生海，以阿僧祇異異三昧大海異異說智而教化之；或有眾生海，以阿僧祇異異解脫大海異異說智而教化之；或有眾生海，以阿僧祇異異無礙樂說辯才大海異異說智而教化之；或有眾生海，以阿僧祇異異神通大海異異說智而教化之；或有眾生海，以阿僧祇異異大願大海異異說智而教化之；或有眾生海，以阿僧祇異異發勤精進大海異異說智而教化之；或有眾生海，以阿僧祇異異得安隱大海異異說智而教化之；或有眾生海，以阿僧祇異異令入菩薩行大海異異說智而教化之；或有眾生海，以阿僧祇異異令入如來大海異異說智而教化之；或有眾生海，以阿僧祇異異令入隨順眾生心行大海異異說智而教化之；或有眾生海，以阿僧祇異異令入世界大海異異說智而教化之；或有眾生海，以阿僧祇異異令入劫大海異異說智而教化之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！諸佛如來如是不思議事，十方世界，一切世界大海，一時念念眾生大海同時教化。或有眾生海，以阿僧祇異異功德莊嚴大海異異說智而教化之；或有眾生海，以阿僧祇異異智功德莊嚴大海異異說智而教化之；或有眾生海，以阿僧祇異異波羅蜜大海異異說智而教化之；或有眾生海，以阿僧祇異異三昧大海異異說智而教化之；或有眾生海，以阿僧祇異異解脫大海異異說智而教化之；或有眾生海，以阿僧祇異異無礙樂說辯才大海異異說智而教化之；或有眾生海，以阿僧祇異異神通大海異異說智而教化之；或有眾生海，以阿僧祇異異大願大海異異說智而教化之；或有眾生海，以阿僧祇異異發勤精進大海異異說智而教化之；或有眾生海，以阿僧祇異異得安隱大海異異說智而教化之；或有眾生海，以阿僧祇異異令入菩薩行大海異異說智而教化之；或有眾生海，以阿僧祇異異令入如來大海異異說智而教化之；或有眾生海，以阿僧祇異異令入隨順眾生心行大海異異說智而教化之；或有眾生海，以阿僧祇異異令入世界大海異異說智而教化之；或有眾生海，以阿僧祇異異令入劫大海異異說智而教化之。

「如是或有眾生海，令入三世；或有眾生海，令入三世說；或有眾生海，令入不疲倦心；或有眾生海，令入無差別智；或有眾生海，令入奮迅智；或有眾生海，令入國土奮迅智；或有眾生海，令入海奮迅智；或有眾生海，令入身奮迅智；或有眾生海，令入願奮迅智；或有眾生海，令入境界奮迅智；或有眾生海，令入智奮迅智；或有眾生海，令入神通奮迅智；或有眾生海，令入力奮迅智。如是念念眾生大海，一切微塵數，一切若干微塵數智，以阿僧祇異異說智而教化之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是或有眾生海，令入三世；或有眾生海，令入三世說；或有眾生海，令入不疲倦心；或有眾生海，令入無差別智；或有眾生海，令入奮迅智；或有眾生海，令入國土奮迅智；或有眾生海，令入海奮迅智；或有眾生海，令入身奮迅智；或有眾生海，令入願奮迅智；或有眾生海，令入境界奮迅智；或有眾生海，令入智奮迅智；或有眾生海，令入神通奮迅智；或有眾生海，令入力奮迅智。如是念念眾生大海，一切微塵數，一切若干微塵數智，以阿僧祇異異說智而教化之。

「文殊師利！是名略說諸佛如是教化眾生而無所畏，若廣說者，盡未來際，劫數住持，不可說盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名略說諸佛如是教化眾生而無所畏，若廣說者，盡未來際，劫數住持，不可說盡。

「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸眾生，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，給施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海，給施供養。文殊師利！若復有善男子、善女人，於一優婆塞不信餘尊，持十善業道，攝取彼人，生如是心，此是學佛諸戒行人，乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸眾生，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，給施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海，給施供養。文殊師利！若復有善男子、善女人，於一優婆塞不信餘尊，持十善業道，攝取彼人，生如是心，此是學佛諸戒行人，乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。

「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數不信餘尊，持十善業道，諸優婆塞，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，給施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於一比丘，攝取彼人，乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數不信餘尊，持十善業道，諸優婆塞，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，給施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於一比丘，攝取彼人，乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。

「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數比丘，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於一信行人，攝取彼人，乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數比丘，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於一信行人，攝取彼人，乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。

「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸信行人，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於一法行人，攝取彼人，乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸信行人，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於一法行人，攝取彼人，乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。

「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸法行人，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於八人中一人，攝取彼人乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸法行人，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於八人中一人，攝取彼人乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。

「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸八人，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於一須陀洹向，攝取彼人，乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸八人，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於一須陀洹向，攝取彼人，乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。

「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸須陀洹向，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於一須陀洹，攝取彼人，乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸須陀洹向，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於一須陀洹，攝取彼人，乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。

「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸須陀洹，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於一斯陀含向，攝取彼人，乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸須陀洹，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於一斯陀含向，攝取彼人，乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。

「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸斯陀含向，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於一斯陀含，攝取彼人，乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸斯陀含向，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於一斯陀含，攝取彼人，乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。

「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸斯陀含，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於一阿那含向，攝取彼人，乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸斯陀含，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於一阿那含向，攝取彼人，乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。

「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸阿那含向，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於一阿那含，攝取彼人，乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸阿那含向，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於一阿那含，攝取彼人，乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。

「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸阿那含，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於一阿羅漢，攝取彼人，乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸阿那含，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於一阿羅漢，攝取彼人，乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。

「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸阿羅漢，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於一辟支佛，攝取彼人，乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前無量阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸阿羅漢，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於一辟支佛，攝取彼人，乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前無量阿僧祇。

「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸辟支佛，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，見於壁上一畫佛像，或經夾中見畫佛像。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。何況合掌，若以一華，奉施佛像，或以一香，或以末香，或有塗香，或然一燈。文殊師利！此福勝前無量阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸辟支佛，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，見於壁上一畫佛像，或經夾中見畫佛像。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。何況合掌，若以一華，奉施佛像，或以一香，或以末香，或有塗香，或然一燈。文殊師利！此福勝前無量阿僧祇。

「文殊師利！若有善男子、善女人，於一恒河沙等世界諸佛如來，及聲聞僧，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至無量無邊阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於一羊車乘行菩薩得直心人，隨一善根能作佛種，攝取彼菩薩，乃至一日，以麁飲食，一施其人。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有善男子、善女人，於一恒河沙等世界諸佛如來，及聲聞僧，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至無量無邊阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於一羊車乘行菩薩得直心人，隨一善根能作佛種，攝取彼菩薩，乃至一日，以麁飲食，一施其人。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。

「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸羊車乘行菩薩人，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於一象乘行菩薩人，隨一善根能作佛種，攝取彼人，乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸羊車乘行菩薩人，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於一象乘行菩薩人，隨一善根能作佛種，攝取彼人，乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。

「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸象乘行菩薩人，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人。於一日月乘行菩薩人種佛善根，攝取彼人，乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前。無量阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸象乘行菩薩人，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人。於一日月乘行菩薩人種佛善根，攝取彼人，乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前。無量阿僧祇。

「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸日月乘行菩薩人，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於一聲聞乘神通行菩薩人，攝取彼人，乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸日月乘行菩薩人，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於一聲聞乘神通行菩薩人，攝取彼人，乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。

「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸聲聞乘神通行菩薩人，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於一如來神通行菩薩人，攝取彼人，乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸聲聞乘神通行菩薩人，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於一如來神通行菩薩人，攝取彼人，乃至一日，以一食施。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。

「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸如來神通行菩薩摩訶薩，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於此法門，能自書寫，若令他書寫。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有善男子、善女人，於一切世界微塵數諸如來神通行菩薩摩訶薩，日日以天甘露百味飲食，及天衣服臥具湯藥，奉施供養，如是乃至阿僧祇恒河沙數世界微塵等數劫海而供養之。文殊師利！若復有善男子、善女人，於此法門，能自書寫，若令他書寫。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。

「文殊師利！不善業罪，亦如是說，應當善知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！不善業罪，亦如是說，應當善知。

「文殊師利！如是羊乘行人、象乘行人、日月乘行人、聲聞乘神通行人，菩薩乃至為畜生道，令生善根。若男子、女人起微瞋心貌相變異，乃至畜生障一善根。文殊師利！此罪過前，無量阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如是羊乘行人、象乘行人、日月乘行人、聲聞乘神通行人，菩薩乃至為畜生道，令生善根。若男子、女人起微瞋心貌相變異，乃至畜生障一善根。文殊師利！此罪過前，無量阿僧祇。

「文殊師利！若有男子、女人，於十方世界，一切世界微塵數諸眾生，挑却其眼，劫奪一切資生財物。文殊師利！若復有男子、女人，於一菩薩所，起欺慢心，罵辱毀訾。文殊師利！此罪過前，無量阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有男子、女人，於十方世界，一切世界微塵數諸眾生，挑却其眼，劫奪一切資生財物。文殊師利！若復有男子、女人，於一菩薩所，起欺慢心，罵辱毀訾。文殊師利！此罪過前，無量阿僧祇。

「文殊師利！若有男子、女人，於一菩薩，乃至微少，隨何因緣，以欺慢心，罵辱毀訾。彼男子女人，墮大叫喚地獄之中，身形大小五百由旬，有五百頭，於一一頭有五百口，於一一口有五百舌，於一一舌有五百犁，以耕其舌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有男子、女人，於一菩薩，乃至微少，隨何因緣，以欺慢心，罵辱毀訾。彼男子女人，墮大叫喚地獄之中，身形大小五百由旬，有五百頭，於一一頭有五百口，於一一口有五百舌，於一一舌有五百犁，以耕其舌。

「文殊師利！若有男子、女人，於三千世界所有眾生，若以刀杖，斫打殺之，劫奪一切資生財物。文殊師利！若復有男子、女人，於菩薩所生欺慢心，起瞋恨意。文殊師利！此罪過前，無量阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有男子、女人，於三千世界所有眾生，若以刀杖，斫打殺之，劫奪一切資生財物。文殊師利！若復有男子、女人，於菩薩所生欺慢心，起瞋恨意。文殊師利！此罪過前，無量阿僧祇。

「文殊師利！若有男子、女人，起於惡心，不生眾生安隱之心，於恒河沙等一切諸世界，一一世界，一一閻浮提，恒河沙等，諸阿羅漢，盡皆殺害；恒河沙等諸佛如來，七寶塔廟，七寶欄楯，寶幢幡蓋，皆悉破壞，盡令消滅。文殊師利！若復有男子、女人，於信大乘菩薩，乃至微少，隨何因緣，生欺慢心，瞋罵毀訾。文殊師利！此罪過前，無量阿僧祇。何以故？以從菩薩生諸佛故，以從菩薩不斷諸佛如來種故。若其有人，謗菩薩者，彼人名為謗佛謗法。何以故？以不異法有菩薩故，以諸菩薩即是法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有男子、女人，起於惡心，不生眾生安隱之心，於恒河沙等一切諸世界，一一世界，一一閻浮提，恒河沙等，諸阿羅漢，盡皆殺害；恒河沙等諸佛如來，七寶塔廟，七寶欄楯，寶幢幡蓋，皆悉破壞，盡令消滅。文殊師利！若復有男子、女人，於信大乘菩薩，乃至微少，隨何因緣，生欺慢心，瞋罵毀訾。文殊師利！此罪過前，無量阿僧祇。何以故？以從菩薩生諸佛故，以從菩薩不斷諸佛如來種故。若其有人，謗菩薩者，彼人名為謗佛謗法。何以故？以不異法有菩薩故，以諸菩薩即是法故。

「文殊師利！若有男子、女人，於十方世界，一切世界，一切眾生，以瞋恚心，繫縛安置黑闇地獄。文殊師利！若復有男子、女人，瞋於菩薩，乃至迴身異方看頃。文殊師利！此罪過前，無量阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有男子、女人，於十方世界，一切世界，一切眾生，以瞋恚心，繫縛安置黑闇地獄。文殊師利！若復有男子、女人，瞋於菩薩，乃至迴身異方看頃。文殊師利！此罪過前，無量阿僧祇。

「文殊師利！若有男子、女人，於一切閻浮提，一切眾生，所有資生，一切財物，悉皆奪盡。文殊師利！若復有男子、女人，隨一菩薩，若好若惡，以瞋恨心，罵辱毀訾。文殊師利！此罪過前，無量阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有男子、女人，於一切閻浮提，一切眾生，所有資生，一切財物，悉皆奪盡。文殊師利！若復有男子、女人，隨一菩薩，若好若惡，以瞋恨心，罵辱毀訾。文殊師利！此罪過前，無量阿僧祇。

「文殊師利！譬如須彌山王勝於諸山光明照曜，勝者所謂高下廣狹。文殊師利！如是菩薩信此法門，十方世界一切世界微塵等數諸菩薩中，最勝最上。何以故？若有菩薩信此法門，五波羅蜜所起功德，一切善根阿僧祇劫之所修行，信此法門，其福為勝；所謂勝者，高下廣狹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！譬如須彌山王勝於諸山光明照曜，勝者所謂高下廣狹。文殊師利！如是菩薩信此法門，十方世界一切世界微塵等數諸菩薩中，最勝最上。何以故？若有菩薩信此法門，五波羅蜜所起功德，一切善根阿僧祇劫之所修行，信此法門，其福為勝；所謂勝者，高下廣狹。

「文殊師利！若有善男子、善女人，於十方世界微塵數菩薩，令發菩提心。文殊師利！若復有善男子、善女人，信此法門是出世間法。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有善男子、善女人，於十方世界微塵數菩薩，令發菩提心。文殊師利！若復有善男子、善女人，信此法門是出世間法。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。

「文殊師利！若有善男子、善女人，一切眾生，信此法門，令發菩提心。文殊師利！若復有善男子、善女人，信此法門，信已書寫，若教他書，若自身誦，若教他誦，乃至經夾書寫信敬，受持供養，然燈香華，末香塗香，華鬘供養，此法門者。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有善男子、善女人，一切眾生，信此法門，令發菩提心。文殊師利！若復有善男子、善女人，信此法門，信已書寫，若教他書，若自身誦，若教他誦，乃至經夾書寫信敬，受持供養，然燈香華，末香塗香，華鬘供養，此法門者。文殊師利！此福勝前，無量阿僧祇。

「文殊師利！若有善男子、善女人，一切世界，所有眾生，信聲聞道。彼聲聞道一一眾生，皆與無量阿僧祇轉輪聖王住處善根，及與生天勝妙善根，盡皆斷滅。文殊師利！若復有異人，於一菩薩摩訶薩，障一善根。文殊師利！此罪過前，無量阿僧祇，何況瞋恚罵辱毀訾？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有善男子、善女人，一切世界，所有眾生，信聲聞道。彼聲聞道一一眾生，皆與無量阿僧祇轉輪聖王住處善根，及與生天勝妙善根，盡皆斷滅。文殊師利！若復有異人，於一菩薩摩訶薩，障一善根。文殊師利！此罪過前，無量阿僧祇，何況瞋恚罵辱毀訾？

「文殊師利！若有男子、女人，恒河沙等諸佛塔廟，破壞焚燒。文殊師利！若復有男子、女人，於信大乘菩薩眾生起瞋恚心，罵辱毀訾。文殊師利！此罪過前，無量阿僧祇。何以故？以從菩薩生諸佛故，以從諸佛有塔廟故。以因佛有一切世間諸天人故。是故供養諸菩薩者，即是供養諸佛如來；若有供養諸菩薩者，即是供養三世諸佛；毀訾菩薩，即是毀訾三世諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有男子、女人，恒河沙等諸佛塔廟，破壞焚燒。文殊師利！若復有男子、女人，於信大乘菩薩眾生起瞋恚心，罵辱毀訾。文殊師利！此罪過前，無量阿僧祇。何以故？以從菩薩生諸佛故，以從諸佛有塔廟故。以因佛有一切世間諸天人故。是故供養諸菩薩者，即是供養諸佛如來；若有供養諸菩薩者，即是供養三世諸佛；毀訾菩薩，即是毀訾三世諸佛。

「文殊師利！若有善男子、善女人，若欲得依無上供養諸如來者，應當供養諸菩薩也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有善男子、善女人，若欲得依無上供養諸如來者，應當供養諸菩薩也。

「文殊師利！若有城邑聚落等中，或有一億，或有千億，或有百千億無量無邊阿僧祇菩薩，於此法門，不生信心。彼諸菩薩，若有王亂，或有業亂，或有水難，或有嶮難，或有火難，或有賊難。而彼城邑聚落等中，有一菩薩，信此法門，而彼菩薩，有阿僧祇罪業，皆盡遠離諸難。然此菩薩，於彼城邑聚落等中，無有王難，無有業難，無有水難，無有嶮難，無有火難，無有賊難，無惡眾生不信法難。菩薩若信此法門者，阿僧祇劫所有眾罪，應入地獄、畜生、餓鬼，即現身滅。然彼菩薩，有阿僧祇不可說劫阿鼻地獄極重罪業，即現身滅，一切諸難悉皆消盡，若十二十若三十劫阿鼻地獄極重罪業，即現身中皆得消滅。何以故？以大功德積聚集故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有城邑聚落等中，或有一億，或有千億，或有百千億無量無邊阿僧祇菩薩，於此法門，不生信心。彼諸菩薩，若有王亂，或有業亂，或有水難，或有嶮難，或有火難，或有賊難。而彼城邑聚落等中，有一菩薩，信此法門，而彼菩薩，有阿僧祇罪業，皆盡遠離諸難。然此菩薩，於彼城邑聚落等中，無有王難，無有業難，無有水難，無有嶮難，無有火難，無有賊難，無惡眾生不信法難。菩薩若信此法門者，阿僧祇劫所有眾罪，應入地獄、畜生、餓鬼，即現身滅。然彼菩薩，有阿僧祇不可說劫阿鼻地獄極重罪業，即現身滅，一切諸難悉皆消盡，若十二十若三十劫阿鼻地獄極重罪業，即現身中皆得消滅。何以故？以大功德積聚集故。

「文殊師利！如大水池廣百由旬，彼池中水，具足八味，若有人以一波羅毒，著彼池中，乃至千斤，即無毒氣。何以故？以得大水多聚集故。文殊師利！如是雖有無量無邊諸惡罪業，應墮地獄、畜生、餓鬼滿一劫住，而即消滅。何以故？信此法門，有大功德無量無邊故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如大水池廣百由旬，彼池中水，具足八味，若有人以一波羅毒，著彼池中，乃至千斤，即無毒氣。何以故？以得大水多聚集故。文殊師利！如是雖有無量無邊諸惡罪業，應墮地獄、畜生、餓鬼滿一劫住，而即消滅。何以故？信此法門，有大功德無量無邊故。」

佛說此法門已，十方世界，阿僧祇諸來菩薩摩訶薩，大會之眾，及諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此法門已，十方世界，阿僧祇諸來菩薩摩訶薩，大會之眾，及諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等，聞佛所說，歡喜奉行。