信力入印法門經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信力入印法門經卷第三

元魏天竺三藏曇摩流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏天竺三藏曇摩流支譯

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住布施故，生安隱心；為令他住布施故，起安慰心。』有言布施者，謂如所聞法如是說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住布施故，生安隱心；為令他住布施故，起安慰心。』有言布施者，謂如所聞法如是說故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住愛語故，生安隱心；為令他住愛語故，起安慰心。』有言愛語者，謂心不為飲食說法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二謂菩薩生如是心：『我已得住愛語故，生安隱心；為令他住愛語故，起安慰心。』有言愛語者，謂心不為飲食說法故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住利益故，生安隱心；為令他住利益故，起安慰心。』有言利益者，所謂教他一切眾生，為令眾生受持讀誦不疲惓故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三謂菩薩生如是心：『我已得住利益故，生安隱心；為令他住利益故，起安慰心。』有言利益者，所謂教他一切眾生，為令眾生受持讀誦不疲惓故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住同事故，生安隱心；為令他住同事故，起安慰心。』有言同事者，謂布施令諸眾生住大乘故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四謂菩薩生如是心：『我已得住同事故，生安隱心；為令他住同事故，起安慰心。』有言同事者，謂布施令諸眾生住大乘故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住菩提心故，生安隱心；為令他住菩提心故，起安慰心。』有言菩提心者，謂令諸法恒常住故，為不滅故，生於欲心、發精進心、攝取之心、正修行心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五謂菩薩生如是心：『我已得住菩提心故，生安隱心；為令他住菩提心故，起安慰心。』有言菩提心者，謂令諸法恒常住故，為不滅故，生於欲心、發精進心、攝取之心、正修行心故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住義無礙故，生安隱心；為令他住義無礙故，起安慰心。』有言義無礙者，謂入如實法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住義無礙故，生安隱心；為令他住義無礙故，起安慰心。』有言義無礙者，謂入如實法故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住法無礙故，生安隱心；為令他住法無礙故，起安慰心。』有言法無礙者，謂入一切佛法智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二謂菩薩生如是心：『我已得住法無礙故，生安隱心；為令他住法無礙故，起安慰心。』有言法無礙者，謂入一切佛法智故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住辭無礙故，生安隱心；為令他住辭無礙故，起安慰心。』有言辭無礙者，謂入一切諸字名聲智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三謂菩薩生如是心：『我已得住辭無礙故，生安隱心；為令他住辭無礙故，起安慰心。』有言辭無礙者，謂入一切諸字名聲智故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住樂說無礙故，生安隱心；為令他住樂說無礙故，起安慰心。』有言樂說無礙者，謂入一切法文句差別方便智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四謂菩薩生如是心：『我已得住樂說無礙故，生安隱心；為令他住樂說無礙故，起安慰心。』有言樂說無礙者，謂入一切法文句差別方便智故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住無障礙智故，生安隱心；為令他住無障礙智故，起安慰心。』有言無障礙智者，所謂說一切佛法不休息智故，取一句法於無邊劫住持演說而不起心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五謂菩薩生如是心：『我已得住無障礙智故，生安隱心；為令他住無障礙智故，起安慰心。』有言無障礙智者，所謂說一切佛法不休息智故，取一句法於無邊劫住持演說而不起心故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住教化一切諸眾生故，生安隱心；為令他住教化一切諸眾生故，起安慰心。』有言教化一切諸眾生者，謂能忍受一切眾生煩惱染故；煩惱染者，所謂身心俱逼惱故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住教化一切諸眾生故，生安隱心；為令他住教化一切諸眾生故，起安慰心。』有言教化一切諸眾生者，謂能忍受一切眾生煩惱染故；煩惱染者，所謂身心俱逼惱故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住無諸失故，生安隱心；為令他住無諸失故，起安慰心。』有言無諸失者，所謂不失諸善根故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二謂菩薩生如是心：『我已得住無諸失故，生安隱心；為令他住無諸失故，起安慰心。』有言無諸失者，所謂不失諸善根故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住心不相觸故，生安隱心；為令他住心不相觸故，起安慰心。』有言心不相觸者，所謂不失諸善根故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三謂菩薩生如是心：『我已得住心不相觸故，生安隱心；為令他住心不相觸故，起安慰心。』有言心不相觸者，所謂不失諸善根故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住精進故，生安隱心；為令他住精進故，起安慰心。』有言精進者，所謂滿足諸善法故，遠離一切不善法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四謂菩薩生如是心：『我已得住精進故，生安隱心；為令他住精進故，起安慰心。』有言精進者，所謂滿足諸善法故，遠離一切不善法故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住慈心觀察諸眾生故，生安隱心；為令他住慈心觀察諸眾生故，起安慰心。』有言慈心觀察諸眾生者，謂於一切諸眾生中平等心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五謂菩薩生如是心：『我已得住慈心觀察諸眾生故，生安隱心；為令他住慈心觀察諸眾生故，起安慰心。』有言慈心觀察諸眾生者，謂於一切諸眾生中平等心故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住不害心故，生安隱心；為令他住不害心故，起安慰心。』有言不害心者，謂護一切諸眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住不害心故，生安隱心；為令他住不害心故，起安慰心。』有言不害心者，謂護一切諸眾生故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住遠離心故，生安隱心；為令他住遠離心故，起安慰心。』有言遠離心者，謂入三世一切諸法悉平等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二謂菩薩生如是心：『我已得住遠離心故，生安隱心；為令他住遠離心故，起安慰心。』有言遠離心者，謂入三世一切諸法悉平等故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住法念慈心故，生安隱心；為令他住法念慈心故，起安慰心。』有言法念慈心者，所謂不見一切法故，而不執著不見法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三謂菩薩生如是心：『我已得住法念慈心故，生安隱心；為令他住法念慈心故，起安慰心。』有言法念慈心者，所謂不見一切法故，而不執著不見法故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住初功德故，生安隱心；為令他住初功德故，起安慰心。』有言初功德者，所謂不捨菩提心故，隨順一切菩薩行故。有隨順一切菩薩行者，謂大慈心平等攝受一切眾生故，降伏一切嫉妬心故，遠離一切諸破戒故，遠離一切瞋恨心故，遠離一切懈怠心故，不行一切散亂心故，遠離一切愚癡心故，有四攝法攝取教化諸眾生故，於諸眾生心皆平等如大地故，不念小乘狹劣心故，隨順一切眾生所作諸善行故，大悲、布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若滿足故；攝受諸佛勝妙法故，學諸善業般若根本故，恒常修行功德智慧二莊嚴故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四謂菩薩生如是心：『我已得住初功德故，生安隱心；為令他住初功德故，起安慰心。』有言初功德者，所謂不捨菩提心故，隨順一切菩薩行故。有隨順一切菩薩行者，謂大慈心平等攝受一切眾生故，降伏一切嫉妬心故，遠離一切諸破戒故，遠離一切瞋恨心故，遠離一切懈怠心故，不行一切散亂心故，遠離一切愚癡心故，有四攝法攝取教化諸眾生故，於諸眾生心皆平等如大地故，不念小乘狹劣心故，隨順一切眾生所作諸善行故，大悲、布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若滿足故；攝受諸佛勝妙法故，學諸善業般若根本故，恒常修行功德智慧二莊嚴故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住希有相故，生安隱心；為令他住希有相故，起安慰心。』有言希有相者，謂一切法不二相故，於一切行生自行相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五謂菩薩生如是心：『我已得住希有相故，生安隱心；為令他住希有相故，起安慰心。』有言希有相者，謂一切法不二相故，於一切行生自行相故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住忍辱柔和故，生安隱心；為令他住忍辱柔和故，起安慰心。』有言忍辱柔和者，所謂為他惡口罵辱諸不善語毀謗說時不生瞋恨心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住忍辱柔和故，生安隱心；為令他住忍辱柔和故，起安慰心。』有言忍辱柔和者，所謂為他惡口罵辱諸不善語毀謗說時不生瞋恨心故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住顏色怡悅故，生安隱心；為令他住顏色怡悅故，起安慰心。』有言顏色怡悅者，謂不說他諸過失故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二謂菩薩生如是心：『我已得住顏色怡悅故，生安隱心；為令他住顏色怡悅故，起安慰心。』有言顏色怡悅者，謂不說他諸過失故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住一切法無事故，生安隱心；為令他住一切法無事故，起安慰心。』有言一切法無事者，所謂唯是謂名字故。何以故？以無事體不異事體，事體不異無事體故，以即事體是無事故，依彼事體無事智一切法無事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三謂菩薩生如是心：『我已得住一切法無事故，生安隱心；為令他住一切法無事故，起安慰心。』有言一切法無事者，所謂唯是謂名字故。何以故？以無事體不異事體，事體不異無事體故，以即事體是無事故，依彼事體無事智一切法無事故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住法住持故，生安隱心；為令他住法住持故，起安慰心。』有言法住持者，謂一切法不動故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四謂菩薩生如是心：『我已得住法住持故，生安隱心；為令他住法住持故，起安慰心。』有言法住持者，謂一切法不動故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住法故，生安隱心；為令他住法故，起安慰心。』有言法者，謂無差別不依住故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五謂菩薩生如是心：『我已得住法故，生安隱心；為令他住法故，起安慰心。』有言法者，謂無差別不依住故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住入非智慧斷煩惱非不智慧斷煩惱故，生安隱心；為令他住入非智慧斷煩惱非不智慧斷煩惱故，起安慰心。』有言入非智慧斷煩惱非不智慧斷煩惱者，所謂智慧體即煩惱體。何以故？以智慧體不異煩惱體、煩惱體不異智慧體，即智慧體是煩惱體、即煩惱體是智慧體，以是義故，非即智慧能斷煩惱，譬如指端不能自觸，此亦如是，非即智慧能斷煩惱故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住入非智慧斷煩惱非不智慧斷煩惱故，生安隱心；為令他住入非智慧斷煩惱非不智慧斷煩惱故，起安慰心。』有言入非智慧斷煩惱非不智慧斷煩惱者，所謂智慧體即煩惱體。何以故？以智慧體不異煩惱體、煩惱體不異智慧體，即智慧體是煩惱體、即煩惱體是智慧體，以是義故，非即智慧能斷煩惱，譬如指端不能自觸，此亦如是，非即智慧能斷煩惱故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住入如來非常非不常故，生安隱心；為令他住入如來非常非不常故，起安慰心。』有言入如來非常非不常者，謂不取體相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二謂菩薩生如是心：『我已得住入如來非常非不常故，生安隱心；為令他住入如來非常非不常故，起安慰心。』有言入如來非常非不常者，謂不取體相故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住入不思議如來智故，生安隱心；為令他住入不思議如來智故，起安慰心。』有言入不思議如來智者，謂隨可化諸眾生心如是說法不過彼故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三謂菩薩生如是心：『我已得住入不思議如來智故，生安隱心；為令他住入不思議如來智故，起安慰心。』有言入不思議如來智者，謂隨可化諸眾生心如是說法不過彼故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住入無色相故，生安隱心；為令他住入無色相故，起安慰心。』何以故？無色相體不異色相體、色相體不異無色相體，即色相體無色相故，依彼色相體無色相智一切法無色相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四謂菩薩生如是心：『我已得住入無色相故，生安隱心；為令他住入無色相故，起安慰心。』何以故？無色相體不異色相體、色相體不異無色相體，即色相體無色相故，依彼色相體無色相智一切法無色相故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住方便故，生安隱心；為令他住方便故，起安慰心。』有言方便者，所謂攝取一切法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五謂菩薩生如是心：『我已得住方便故，生安隱心；為令他住方便故，起安慰心。』有言方便者，所謂攝取一切法故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住無盡功德故，生安隱心；為令他住無盡功德故，起安慰心。』有言無盡功德者，所謂迴諸善根向菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住無盡功德故，生安隱心；為令他住無盡功德故，起安慰心。』有言無盡功德者，所謂迴諸善根向菩提故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住智功德故，生安隱心；為令他住智功德故，起安慰心。』有言智功德者，謂信一切諸法空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二謂菩薩生如是心：『我已得住智功德故，生安隱心；為令他住智功德故，起安慰心。』有言智功德者，謂信一切諸法空故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住善業根本般若法故，生安隱心；為令他住善業根本般若法故，起安慰心。』有言善業根本般若法者，所謂自身住白法故，有善業根本般若法者，謂令他住般若法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三謂菩薩生如是心：『我已得住善業根本般若法故，生安隱心；為令他住善業根本般若法故，起安慰心。』有言善業根本般若法者，所謂自身住白法故，有善業根本般若法者，謂令他住般若法故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住三昧故，生安隱心；為令他住三昧故，起安慰心。』有言三昧者，謂寂滅定三昧故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四謂菩薩生如是心：『我已得住三昧故，生安隱心；為令他住三昧故，起安慰心。』有言三昧者，謂寂滅定三昧故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住滿足心故，生安隱心；為令他住滿足心故，起安慰心。』有言滿足心者，謂入一切諸事作故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五謂菩薩生如是心：『我已得住滿足心故，生安隱心；為令他住滿足心故，起安慰心。』有言滿足心者，謂入一切諸事作故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住中道智故，生安隱心；為令他住中道智故，起安慰心。』有言中道智者，所謂究竟清淨智故。何以故？以中道體不異邊體、邊體不異中道體故，以即邊體是中道體故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住中道智故，生安隱心；為令他住中道智故，起安慰心。』有言中道智者，所謂究竟清淨智故。何以故？以中道體不異邊體、邊體不異中道體故，以即邊體是中道體故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住一切法無常故，生安隱心；為令他住一切法無常故，起安慰心。』有言一切法無常者，所謂諸法有中有邊，是故諸法有中有邊。何以故？以有為體無異體故，有中有邊體不異有為體，有為體不異有中有邊體故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二謂菩薩生如是心：『我已得住一切法無常故，生安隱心；為令他住一切法無常故，起安慰心。』有言一切法無常者，所謂諸法有中有邊，是故諸法有中有邊。何以故？以有為體無異體故，有中有邊體不異有為體，有為體不異有中有邊體故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住一切法常故，生安隱心；為令他住一切法常故，起安慰心。』有言一切法常者，所謂諸法無中無邊，是故諸法無中無邊。何以故？以無為體無異體故，無中無邊體不異無為體，無為體不異無中無邊體故，無中無邊者所謂常恒淨不變故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三謂菩薩生如是心：『我已得住一切法常故，生安隱心；為令他住一切法常故，起安慰心。』有言一切法常者，所謂諸法無中無邊，是故諸法無中無邊。何以故？以無為體無異體故，無中無邊體不異無為體，無為體不異無中無邊體故，無中無邊者所謂常恒淨不變故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住勝供養佛故，生安隱心；為令他住勝供養佛故，起安慰心。』有言勝供養佛者，所謂供養現在佛故，謂信大乘諸菩薩善供養恭敬諮請聞法飲食臥具等，奉施給與如分如力令住大乘故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四謂菩薩生如是心：『我已得住勝供養佛故，生安隱心；為令他住勝供養佛故，起安慰心。』有言勝供養佛者，所謂供養現在佛故，謂信大乘諸菩薩善供養恭敬諮請聞法飲食臥具等，奉施給與如分如力令住大乘故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住一切法無為故，生安隱心；為令他住一切法無為故，起安慰心。』有言一切法無為者，謂有為句故。何以故？以無為體不異有為體、有為體不異無為體，即有為體是無為故，依彼有為體無為智一切法無為故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五謂菩薩生如是心：『我已得住一切法無為故，生安隱心；為令他住一切法無為故，起安慰心。』有言一切法無為者，謂有為句故。何以故？以無為體不異有為體、有為體不異無為體，即有為體是無為故，依彼有為體無為智一切法無為故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法，故能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法，故能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住難見一切法故，生安隱心；為令他住難見一切法故，起安慰心。』有言難見一切法者，謂一切法因緣體故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住難見一切法故，生安隱心；為令他住難見一切法故，起安慰心。』有言難見一切法者，謂一切法因緣體故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住難知一切法故，生安隱心；為令他住難知一切法故，起安慰心。』有言難知一切法者，謂觀心念無實體故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二謂菩薩生如是心：『我已得住難知一切法故，生安隱心；為令他住難知一切法故，起安慰心。』有言難知一切法者，謂觀心念無實體故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住難覺一切法故，生安隱心；為令他住難覺一切法故，起安慰心。』有言難覺一切法者，謂一切法覺所覺平等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三謂菩薩生如是心：『我已得住難覺一切法故，生安隱心；為令他住難覺一切法故，起安慰心。』有言難覺一切法者，謂一切法覺所覺平等故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住不濁一切法故，生安隱心；為令他住不濁一切法故，起安慰心。』有言不濁一切法者，謂常清淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四謂菩薩生如是心：『我已得住不濁一切法故，生安隱心；為令他住不濁一切法故，起安慰心。』有言不濁一切法者，謂常清淨故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住一切法不盡故，生安隱心；為令他住一切法不盡故，起安慰心。』有言一切法不盡者，謂無譬喻體故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五謂菩薩生如是心：『我已得住一切法不盡故，生安隱心；為令他住一切法不盡故，起安慰心。』有言一切法不盡者，謂無譬喻體故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩，得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩，得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住一切法不壞故，生安隱心；為令他住一切法不壞故，起安慰心。』有言一切法不壞者，謂入三世諸法平等故，以一切法不離法故，不差別法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住一切法不壞故，生安隱心；為令他住一切法不壞故，起安慰心。』有言一切法不壞者，謂入三世諸法平等故，以一切法不離法故，不差別法故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住四聖諦無差別故，生安隱心；為令他住四聖諦無差別故，起安慰心。』有言四聖諦無差別者，謂四聖諦無差別故，有言四聖諦無差別者，常清淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二謂菩薩生如是心：『我已得住四聖諦無差別故，生安隱心；為令他住四聖諦無差別故，起安慰心。』有言四聖諦無差別者，謂四聖諦無差別故，有言四聖諦無差別者，常清淨故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住無明緣行無差別故，生安隱心；為令他住無明緣行無差別故，起安慰心。』有言無明緣行無差別者，所謂無明即是緣行。何以故？不異無明因有緣行故，若異無明因有緣行者，則應無因而有諸行；以是義故，不異無明因而有諸行果，如是因果義成，以本來清淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三謂菩薩生如是心：『我已得住無明緣行無差別故，生安隱心；為令他住無明緣行無差別故，起安慰心。』有言無明緣行無差別者，所謂無明即是緣行。何以故？不異無明因有緣行故，若異無明因有緣行者，則應無因而有諸行；以是義故，不異無明因而有諸行果，如是因果義成，以本來清淨故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住一切法常故，生安隱心；為令他住一切法常故，起安慰心。』有言一切法常者，所謂無常體即是常體故。何以故？常體不異無常體、無常體不異常體，即無常體是常體故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四謂菩薩生如是心：『我已得住一切法常故，生安隱心；為令他住一切法常故，起安慰心。』有言一切法常者，所謂無常體即是常體故。何以故？常體不異無常體、無常體不異常體，即無常體是常體故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住如來不生不滅故，生安隱心；為令他住如來不生不滅故，起安慰心。』有言如來不生不滅者，所謂以無對治法故，譬如虛空不生不滅，以虛空無邊無中際故，而依因觀察見下中上，此是針孔虛空，此是瓶孔虛空，此是無量孔虛空，而虛空無下中上，以不生不滅故，而虛空不分別無分別，而虛空自然無分別，如是等事現前見，以不共法相應故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五謂菩薩生如是心：『我已得住如來不生不滅故，生安隱心；為令他住如來不生不滅故，起安慰心。』有言如來不生不滅者，所謂以無對治法故，譬如虛空不生不滅，以虛空無邊無中際故，而依因觀察見下中上，此是針孔虛空，此是瓶孔虛空，此是無量孔虛空，而虛空無下中上，以不生不滅故，而虛空不分別無分別，而虛空自然無分別，如是等事現前見，以不共法相應故。

「文殊師利！如是如來、應、正遍知，不生不滅無中無邊，而依一切眾生見下中上，依無中無邊心見如是等事，此是聲聞乘，此是辟支佛乘，此是佛乘，一切眾生能受能用，而如來無分別離分別，而自然無分別，如是等事作故，以不共法相應故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如是如來、應、正遍知，不生不滅無中無邊，而依一切眾生見下中上，依無中無邊心見如是等事，此是聲聞乘，此是辟支佛乘，此是佛乘，一切眾生能受能用，而如來無分別離分別，而自然無分別，如是等事作故，以不共法相應故。

「文殊師利！譬如日光依住處觀見種種影，而日光明不分別離分別，以不共法相應故。文殊師利！如是如來、應、正遍知依眾生心觀智差別種種見，而如來不分別離分別，而自然無分別，如是等諸事現見，以不共法相應故，而無諸乘及以大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！譬如日光依住處觀見種種影，而日光明不分別離分別，以不共法相應故。文殊師利！如是如來、應、正遍知依眾生心觀智差別種種見，而如來不分別離分別，而自然無分別，如是等諸事現見，以不共法相應故，而無諸乘及以大乘。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住為一切眾生離諸煩惱故，生安隱心；為令他住為一切眾生離諸煩惱故，起安慰心。』有言為一切眾生離諸煩惱者，謂遍身心法門明故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住為一切眾生離諸煩惱故，生安隱心；為令他住為一切眾生離諸煩惱故，起安慰心。』有言為一切眾生離諸煩惱者，謂遍身心法門明故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住般若門故，生安隱心；為令他住般若門故，起安慰心。』有言般若門者，有四種法得名。何等為四？謂信、不放逸、直心、增上心，是名四種法。諸菩薩等得法明門般若成就，依法明門般若，諸菩薩摩訶薩離諸惡道故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二謂菩薩生如是心：『我已得住般若門故，生安隱心；為令他住般若門故，起安慰心。』有言般若門者，有四種法得名。何等為四？謂信、不放逸、直心、增上心，是名四種法。諸菩薩等得法明門般若成就，依法明門般若，諸菩薩摩訶薩離諸惡道故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住智明門般若故，生安隱心；為令他住智明門般若故，起安慰心。』有言智明門般若者，有四種法得名。何等為四？謂功德、信空、解脫、令諸眾生住菩提心，是名四種法。諸菩薩等得智明門般若成就，依彼智明門般若，諸菩薩摩訶薩斷諸魔業故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三謂菩薩生如是心：『我已得住智明門般若故，生安隱心；為令他住智明門般若故，起安慰心。』有言智明門般若者，有四種法得名。何等為四？謂功德、信空、解脫、令諸眾生住菩提心，是名四種法。諸菩薩等得智明門般若成就，依彼智明門般若，諸菩薩摩訶薩斷諸魔業故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住施心無盡修行般若故，生安隱心；為令他住施心無盡修行般若故，起安慰心。』有言施心無盡修行般若者，謂能教化慳嫉眾生令成就故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四謂菩薩生如是心：『我已得住施心無盡修行般若故，生安隱心；為令他住施心無盡修行般若故，起安慰心。』有言施心無盡修行般若者，謂能教化慳嫉眾生令成就故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住戒心無盡修行般若故，生安隱心；為令他住戒心無盡修行般若故，起安慰心。』有言戒心無盡修行般若者，謂能教化破戒眾生令清淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五謂菩薩生如是心：『我已得住戒心無盡修行般若故，生安隱心；為令他住戒心無盡修行般若故，起安慰心。』有言戒心無盡修行般若者，謂能教化破戒眾生令清淨故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩行此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩行此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住寂靜故，生安隱心；為令他住寂靜故，起安慰心。』有言寂靜者，謂離身心故，發起一切善根不怯弱故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住寂靜故，生安隱心；為令他住寂靜故，起安慰心。』有言寂靜者，謂離身心故，發起一切善根不怯弱故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住有為法故，生安隱心；為令他住有為法故，起安慰心。』有言有為法者，謂一切法非空非不空，非顛倒非不顛倒，非增上非不增上，非事非不事，非有為非無為，非相非不相，非依非不依，非二非不二，非減非不減，非取非不取，如是入者，是則名為有為法體故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二謂菩薩生如是心：『我已得住有為法故，生安隱心；為令他住有為法故，起安慰心。』有言有為法者，謂一切法非空非不空，非顛倒非不顛倒，非增上非不增上，非事非不事，非有為非無為，非相非不相，非依非不依，非二非不二，非減非不減，非取非不取，如是入者，是則名為有為法體故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住無為法故，生安隱心；為令他住無為法故，起安慰心。』有言無為法者，謂即此諸法無差別，不生心、非顛倒、不分別離分別，是則名為無為法體故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三謂菩薩生如是心：『我已得住無為法故，生安隱心；為令他住無為法故，起安慰心。』有言無為法者，謂即此諸法無差別，不生心、非顛倒、不分別離分別，是則名為無為法體故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住正見故，生安隱心；為令他住正見故，起安慰心。』有言正見者，謂入二不二相故。何以故？以不二體不異二體、二體不異不二體故，以即二體是不二故，若能如是入二不二，是名正見故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四謂菩薩生如是心：『我已得住正見故，生安隱心；為令他住正見故，起安慰心。』有言正見者，謂入二不二相故。何以故？以不二體不異二體、二體不異不二體故，以即二體是不二故，若能如是入二不二，是名正見故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住無瞋心故，生安隱心；為令他住無瞋心故，起安慰心。』有言無瞋心者，謂安隱事故，一切眾生得入業故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五謂菩薩生如是心：『我已得住無瞋心故，生安隱心；為令他住無瞋心故，起安慰心。』有言無瞋心者，謂安隱事故，一切眾生得入業故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住入波羅蜜道故，生安隱心；為令他住入波羅蜜道故，起安慰心。』有言入波羅蜜道者，所謂方便攝取般若故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住入波羅蜜道故，生安隱心；為令他住入波羅蜜道故，起安慰心。』有言入波羅蜜道者，所謂方便攝取般若故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住生諸佛家故，生安隱心；為令他住生諸佛家故，起安慰心。』有言生諸佛家者，謂功德莊嚴智慧莊嚴故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二謂菩薩生如是心：『我已得住生諸佛家故，生安隱心；為令他住生諸佛家故，起安慰心。』有言生諸佛家者，謂功德莊嚴智慧莊嚴故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住發菩提心故，生安隱心；為令他住發菩提心故，起安慰心。』有言發菩提心者，謂住大慈大悲心故。何以故？以得入於一切法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三謂菩薩生如是心：『我已得住發菩提心故，生安隱心；為令他住發菩提心故，起安慰心。』有言發菩提心者，謂住大慈大悲心故。何以故？以得入於一切法故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住般若故，生安隱心；為令他住般若故，起安慰心。』有言般若者，所謂有為無為之法無差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四謂菩薩生如是心：『我已得住般若故，生安隱心；為令他住般若故，起安慰心。』有言般若者，所謂有為無為之法無差別故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住方便故，生安隱心；為令他住方便故，起安慰心。』有言方便者，所謂攝取一切法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五謂菩薩生如是心：『我已得住方便故，生安隱心；為令他住方便故，起安慰心。』有言方便者，所謂攝取一切法故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住有障礙行故，生安隱心；為令他住有障礙行故，起安慰心。』有言有障礙行者，謂五波羅蜜故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住有障礙行故，生安隱心；為令他住有障礙行故，起安慰心。』有言有障礙行者，謂五波羅蜜故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住無障礙行故，生安隱心；為令他住無障礙行故，起安慰心。』有言無障礙行者，謂般若波羅蜜故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二謂菩薩生如是心：『我已得住無障礙行故，生安隱心；為令他住無障礙行故，起安慰心。』有言無障礙行者，謂般若波羅蜜故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住有漏行故，生安隱心；為令他住有漏行故，起安慰心。』有言有漏行者，謂見諸法行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三謂菩薩生如是心：『我已得住有漏行故，生安隱心；為令他住有漏行故，起安慰心。』有言有漏行者，謂見諸法行故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住無漏行故，生安隱心；為令他住無漏行故，起安慰心。』有言無漏行者，所謂不見諸法行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四謂菩薩生如是心：『我已得住無漏行故，生安隱心；為令他住無漏行故，起安慰心。』有言無漏行者，所謂不見諸法行故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住有量行故，生安隱心；為令他住有量行故，起安慰心。』有言有量行者，所謂有諸心相住故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五謂菩薩生如是心：『我已得住有量行故，生安隱心；為令他住有量行故，起安慰心。』有言有量行者，所謂有諸心相住故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住無量行故。生安隱心；為令他住無量行故，起安慰心。』有言無量行者，所謂無諸心相行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住無量行故。生安隱心；為令他住無量行故，起安慰心。』有言無量行者，所謂無諸心相行故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住有量智故，生安隱心；為令他住有量智故，起安慰心。』有言有量智者，所謂觀察陰、界、入、因緣集是處非處觀察方便相智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二謂菩薩生如是心：『我已得住有量智故，生安隱心；為令他住有量智故，起安慰心。』有言有量智者，所謂觀察陰、界、入、因緣集是處非處觀察方便相智故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住無量作智故，生安隱心；為令他住無量作智故，起安慰心。』有言無量作智者，謂無作心行處所故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三謂菩薩生如是心：『我已得住無量作智故，生安隱心；為令他住無量作智故，起安慰心。』有言無量作智者，謂無作心行處所故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住有邊故，生安隱心；為令他住有邊故，起安慰心。』有言有邊者，謂五波羅蜜故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四謂菩薩生如是心：『我已得住有邊故，生安隱心；為令他住有邊故，起安慰心。』有言有邊者，謂五波羅蜜故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住無邊故，生安隱心；為令他住無邊故，起安慰心。』有言無邊者，所謂般若波羅蜜故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五謂菩薩生如是心：『我已得住無邊故，生安隱心；為令他住無邊故，起安慰心。』有言無邊者，所謂般若波羅蜜故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住自身能寂靜故，生安隱心；為令他住自身能寂靜故，起安慰心。』有言自身能寂靜者，所謂觀察無我法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住自身能寂靜故，生安隱心；為令他住自身能寂靜故，起安慰心。』有言自身能寂靜者，所謂觀察無我法故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住身心寂靜故，生安隱心；為令他住身心寂靜故，起安慰心。』有言身心寂靜者，所謂教化一切眾生無疲惓故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二謂菩薩生如是心：『我已得住身心寂靜故，生安隱心；為令他住身心寂靜故，起安慰心。』有言身心寂靜者，所謂教化一切眾生無疲惓故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住直心清淨故，生安隱心；為令他住直心清淨故，起安慰心。』有言直心清淨者，所謂觀察一切眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三謂菩薩生如是心：『我已得住直心清淨故，生安隱心；為令他住直心清淨故，起安慰心。』有言直心清淨者，所謂觀察一切眾生故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住觀察一切諸眾生故，生安隱心；為令他住觀察一切諸眾生故，起安慰心。』有言觀察一切諸眾生者，所謂觀察一切眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四謂菩薩生如是心：『我已得住觀察一切諸眾生故，生安隱心；為令他住觀察一切諸眾生故，起安慰心。』有言觀察一切諸眾生者，所謂觀察一切眾生故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住一切眾生平等功德故，生安隱心；為令他住一切眾生平等功德故，起安慰心。』有言一切眾生平等功德者，謂五功德波羅蜜故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五謂菩薩生如是心：『我已得住一切眾生平等功德故，生安隱心；為令他住一切眾生平等功德故，起安慰心。』有言一切眾生平等功德者，謂五功德波羅蜜故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住降伏慳嫉心故，生安隱心；為令他住降伏慳嫉心故，起安慰心。』有言降伏慳嫉心者，謂能捨一切內外物故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住降伏慳嫉心故，生安隱心；為令他住降伏慳嫉心故，起安慰心。』有言降伏慳嫉心者，謂能捨一切內外物故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住不諂曲故，生安隱心；為令他住不諂曲故，起安慰心。』有言不諂曲者，謂於一切眾生得平等心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二謂菩薩生如是心：『我已得住不諂曲故，生安隱心；為令他住不諂曲故，起安慰心。』有言不諂曲者，謂於一切眾生得平等心故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住供養佛故，生安隱心；為令他住供養佛故，起安慰心。』有言供養佛者，所謂依止供養住持，能生諸佛出世法故，復能成就說法法故，為供養彼佛菩薩故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三謂菩薩生如是心：『我已得住供養佛故，生安隱心；為令他住供養佛故，起安慰心。』有言供養佛者，所謂依止供養住持，能生諸佛出世法故，復能成就說法法故，為供養彼佛菩薩故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住供養如來智行故，生安隱心；為令他住供養如來智行故，起安慰心。』有言供養如來智行者，謂為眾生一切令住不退法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四謂菩薩生如是心：『我已得住供養如來智行故，生安隱心；為令他住供養如來智行故，起安慰心。』有言供養如來智行者，謂為眾生一切令住不退法故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住心口行故，生安隱心；為令他住心口行故，起安慰心。』有言心口行者，謂令眾生離口心過得清淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五謂菩薩生如是心：『我已得住心口行故，生安隱心；為令他住心口行故，起安慰心。』有言心口行者，謂令眾生離口心過得清淨故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地。得大無畏安隱之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地。得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住不見魔業住佛業故，生安隱心；為令他住不見魔業住佛業故，起安慰心。』有言不見魔業住佛業者，謂不見魔業教化眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住不見魔業住佛業故，生安隱心；為令他住不見魔業住佛業故，起安慰心。』有言不見魔業住佛業者，謂不見魔業教化眾生故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住信於諸佛如來常故，生安隱心；為令他住信於諸佛如來常故，起安慰心。』有言信於諸佛如來常者，謂諸佛常以無差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二謂菩薩生如是心：『我已得住信於諸佛如來常故，生安隱心；為令他住信於諸佛如來常故，起安慰心。』有言信於諸佛如來常者，謂諸佛常以無差別故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住信於諸佛如來恒故，生安隱心；為令他住信於諸佛如來恒故，起安慰心。』有言信於諸佛如來恒者，謂信諸佛如來恒作一切佛行不休息故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三謂菩薩生如是心：『我已得住信於諸佛如來恒故，生安隱心；為令他住信於諸佛如來恒故，起安慰心。』有言信於諸佛如來恒者，謂信諸佛如來恒作一切佛行不休息故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住信於諸佛如來淨故，生安隱心；為令他住信於諸佛如來淨故，起安慰心。』有言信於諸佛如來淨者，所謂不空見聞念故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四謂菩薩生如是心：『我已得住信於諸佛如來淨故，生安隱心；為令他住信於諸佛如來淨故，起安慰心。』有言信於諸佛如來淨者，所謂不空見聞念故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住信於諸佛如來我故，生安隱心；為令他住信於諸佛如來我故，起安慰心。』有言信於諸佛如來我者，謂諸如來身無邊故；身無邊者，謂說如來無邊身故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五謂菩薩生如是心：『我已得住信於諸佛如來我故，生安隱心；為令他住信於諸佛如來我故，起安慰心。』有言信於諸佛如來我者，謂諸如來身無邊故；身無邊者，謂說如來無邊身故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住安隱事故，生安隱心；為令他住安隱事故，起安慰心。』有言安隱事者，所謂為令一切眾生護自身心逼惱事故，無有少法能生苦者而不受故，無有少法能生樂者而不捨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住安隱事故，生安隱心；為令他住安隱事故，起安慰心。』有言安隱事者，所謂為令一切眾生護自身心逼惱事故，無有少法能生苦者而不受故，無有少法能生樂者而不捨故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住一切法無相故，生安隱心；為令他住一切法無相故，起安慰心。』有言一切法無相者，謂無相體。何以故？謂以不取無相體故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二謂菩薩生如是心：『我已得住一切法無相故，生安隱心；為令他住一切法無相故，起安慰心。』有言一切法無相者，謂無相體。何以故？謂以不取無相體故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住歸依佛故，生安隱心；為令他住歸依佛故，起安慰心。』有言歸依佛者，所謂不作一切惡行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三謂菩薩生如是心：『我已得住歸依佛故，生安隱心；為令他住歸依佛故，起安慰心。』有言歸依佛者，所謂不作一切惡行故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住歸依法故，生安隱心；為令他住歸依法故，起安慰心。』有言歸依法者，謂歸依法因緣集故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四謂菩薩生如是心：『我已得住歸依法故，生安隱心；為令他住歸依法故，起安慰心。』有言歸依法者，謂歸依法因緣集故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住歸依僧故，生安隱心；為令他住歸依僧故，起安慰心。』有言歸依僧者，所謂遠離愛憎心故。所謂菩薩生如是心：『我已得住菩提心故，生安隱心；為令他住菩提心故，起安慰心。』有言菩提心者，謂起不可思議智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五謂菩薩生如是心：『我已得住歸依僧故，生安隱心；為令他住歸依僧故，起安慰心。』有言歸依僧者，所謂遠離愛憎心故。所謂菩薩生如是心：『我已得住菩提心故，生安隱心；為令他住菩提心故，起安慰心。』有言菩提心者，謂起不可思議智故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住身無差別故，生安隱心；為令他住身無差別故，起安慰心。』有言身無差別者，謂過一切諸法相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住身無差別故，生安隱心；為令他住身無差別故，起安慰心。』有言身無差別者，謂過一切諸法相故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住信無差別故，生安隱心；為令他住信無差別故，起安慰心。』有言信無差別者，謂信諸業及果報故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二謂菩薩生如是心：『我已得住信無差別故，生安隱心；為令他住信無差別故，起安慰心。』有言信無差別者，謂信諸業及果報故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住三摩跋提智故，生安隱心；為令他住三摩跋提智故，起安慰心。』有言三摩跋提智者，所謂觀察入體智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三謂菩薩生如是心：『我已得住三摩跋提智故，生安隱心；為令他住三摩跋提智故，起安慰心。』有言三摩跋提智者，所謂觀察入體智故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住法無差別故，生安隱心；為令他住法無差別故，起安慰心。』有言法無差別者，謂法修行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四謂菩薩生如是心：『我已得住法無差別故，生安隱心；為令他住法無差別故，起安慰心。』有言法無差別者，謂法修行故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住善知識無差別故，生安隱心；為令他住善知識無差別故，起安慰心。』有言善知識無差別者，所謂不誑諸善知識故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五謂菩薩生如是心：『我已得住善知識無差別故，生安隱心；為令他住善知識無差別故，起安慰心。』有言善知識無差別者，所謂不誑諸善知識故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住隨順法故，生安隱心；為令他住隨順法故，起安慰心。』有言隨順法者，謂於諸法如實修行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住隨順法故，生安隱心；為令他住隨順法故，起安慰心。』有言隨順法者，謂於諸法如實修行故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住慚愧行故，生安隱心；為令他住慚愧行故，起安慰心。』有言慚愧行者，謂身口意業修善行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二謂菩薩生如是心：『我已得住慚愧行故，生安隱心；為令他住慚愧行故，起安慰心。』有言慚愧行者，謂身口意業修善行故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住離愛心故，生安隱心；為令他住離愛心故，起安慰心。』有言離愛心者，所謂能生未生善法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三謂菩薩生如是心：『我已得住離愛心故，生安隱心；為令他住離愛心故，起安慰心。』有言離愛心者，所謂能生未生善法故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住離瞋心故，生安隱心；為令他住離瞋心故，起安慰心。』有言離瞋心者，所謂不失已生善法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四謂菩薩生如是心：『我已得住離瞋心故，生安隱心；為令他住離瞋心故，起安慰心。』有言離瞋心者，所謂不失已生善法故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住防護自身他身善根故，生安隱心；為令他住防護自身他身善根故，起安慰心。』有言防護自身善根者，謂護令入業所作故；有言防護他身善根者，謂護令住大慈大悲故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五謂菩薩生如是心：『我已得住防護自身他身善根故，生安隱心；為令他住防護自身他身善根故，起安慰心。』有言防護自身善根者，謂護令入業所作故；有言防護他身善根者，謂護令住大慈大悲故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住無障礙解脫智故，生安隱心；為令他住無障礙解脫智故，起安慰心。』有言無障礙解脫智者，謂非二清淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住無障礙解脫智故，生安隱心；為令他住無障礙解脫智故，起安慰心。』有言無障礙解脫智者，謂非二清淨故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住信於因緣諸法生故，生安隱心；為令他住信於因緣諸法生故，起安慰心。』有言信於因緣諸法生者，謂見諸因緣法體不生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二謂菩薩生如是心：『我已得住信於因緣諸法生故，生安隱心；為令他住信於因緣諸法生故，起安慰心。』有言信於因緣諸法生者，謂見諸因緣法體不生故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住諸法無住處故，生安隱心；為令他住諸法無住處故，起安慰心。』有言諸法無住處者，謂一切法無十方界差別處故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三謂菩薩生如是心：『我已得住諸法無住處故，生安隱心；為令他住諸法無住處故，起安慰心。』有言諸法無住處者，謂一切法無十方界差別處故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住諸佛如來如虛空故，生安隱心；為令他住諸佛如來如虛空故，起安慰心。』有言諸佛如來如虛空者，謂佛無差別無依止故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四謂菩薩生如是心：『我已得住諸佛如來如虛空故，生安隱心；為令他住諸佛如來如虛空故，起安慰心。』有言諸佛如來如虛空者，謂佛無差別無依止故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住諸佛如來離心意意識故，生安隱心；為令他住，諸佛如來離心意意識故，起安慰心。』有言諸佛如來離心意意識者，謂諸佛得至自然智，以得無障礙智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五謂菩薩生如是心：『我已得住諸佛如來離心意意識故，生安隱心；為令他住，諸佛如來離心意意識故，起安慰心。』有言諸佛如來離心意意識者，謂諸佛得至自然智，以得無障礙智故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。」