信力入印法門經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信力入印法門經卷第二

元魏天竺三藏曇摩流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏天竺三藏曇摩流支譯

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住大慈心故，生安隱心；為令他住大慈心故，起安慰心。』有言大慈心者，所謂拔濟一切眾生諸苦惱故，所謂身心修集一切諸功德故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住大慈心故，生安隱心；為令他住大慈心故，起安慰心。』有言大慈心者，所謂拔濟一切眾生諸苦惱故，所謂身心修集一切諸功德故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住大悲心故，生安隱心；為令他住大悲心故，起安慰心。』有言大悲心者，所謂教化諸眾生故，無有諸苦而不取故，無有諸樂而不捨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二謂菩薩生如是心：『我已得住大悲心故，生安隱心；為令他住大悲心故，起安慰心。』有言大悲心者，所謂教化諸眾生故，無有諸苦而不取故，無有諸樂而不捨故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住大喜心故，生安隱心；為令他住大喜心故，起安慰心。』有言大喜心者，所謂得聞諸佛大事生歡喜故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三謂菩薩生如是心：『我已得住大喜心故，生安隱心；為令他住大喜心故，起安慰心。』有言大喜心者，所謂得聞諸佛大事生歡喜故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住大捨心故，生安隱心；為令他住大捨心故，起安慰心。』有言大捨心者，所謂菩薩離愛心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四謂菩薩生如是心：『我已得住大捨心故，生安隱心；為令他住大捨心故，起安慰心。』有言大捨心者，所謂菩薩離愛心故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住論義方便故，生安隱心；為令他住論義方便故，起安慰心。』有言論義方便者，謂入諸法無言語故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五謂菩薩生如是心：『我已得住論義方便故，生安隱心；為令他住論義方便故，起安慰心。』有言論義方便者，謂入諸法無言語故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住忍辱戒故，生安隱心；為令他住忍辱戒故，起安慰心。』有言忍辱戒者，謂於一切眾生不生瞋恨心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住忍辱戒故，生安隱心；為令他住忍辱戒故，起安慰心。』有言忍辱戒者，謂於一切眾生不生瞋恨心故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住精進戒故，生安隱心；為令他住精進戒故，起安慰心。』有言精進戒者，所謂菩薩令諸眾生住不退法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二謂菩薩生如是心：『我已得住精進戒故，生安隱心；為令他住精進戒故，起安慰心。』有言精進戒者，所謂菩薩令諸眾生住不退法故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住禪定戒故，生安隱心；為令他住禪定戒故，起安慰心。』有言禪定戒者；所謂菩薩令諸眾生住禪支故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三謂菩薩生如是心：『我已得住禪定戒故，生安隱心；為令他住禪定戒故，起安慰心。』有言禪定戒者；所謂菩薩令諸眾生住禪支故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住般若戒故，生安隱心；為令他住般若戒故，起安慰心。』有言般若戒者，所謂能令一切眾生住諸善根故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四謂菩薩生如是心：『我已得住般若戒故，生安隱心；為令他住般若戒故，起安慰心。』有言般若戒者，所謂能令一切眾生住諸善根故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住不麁獷戒故，生安隱心；為令他住不麁獷戒故，起安慰心。』有言不麁獷戒者，謂於一切佛法柔軟心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五謂菩薩生如是心：『我已得住不麁獷戒故，生安隱心；為令他住不麁獷戒故，起安慰心。』有言不麁獷戒者，謂於一切佛法柔軟心故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住不悔戒故，生安隱心；為令他住不悔戒故，起安慰心。』有言不悔戒者，所謂善作所作業故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住不悔戒故，生安隱心；為令他住不悔戒故，起安慰心。』有言不悔戒者，所謂善作所作業故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住不憍慢戒故，生安隱心；為令他住不憍慢戒故，起安慰心。』有言不憍慢戒者，所謂教化一切眾生故，所謂佐助一切眾生所作業故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二謂菩薩生如是心：『我已得住不憍慢戒故，生安隱心；為令他住不憍慢戒故，起安慰心。』有言不憍慢戒者，所謂教化一切眾生故，所謂佐助一切眾生所作業故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住善戒故，生安隱心；為令他住善戒故，起安慰心。』有言善戒者，所謂教化一切眾生，能忍眾生罵辱瞋故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三謂菩薩生如是心：『我已得住善戒故，生安隱心；為令他住善戒故，起安慰心。』有言善戒者，所謂教化一切眾生，能忍眾生罵辱瞋故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住攝受法戒故，生安隱心；為令他住攝受法戒故，起安慰心。』有言攝受法戒者，謂信諸法空解脫故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四謂菩薩生如是心：『我已得住攝受法戒故，生安隱心；為令他住攝受法戒故，起安慰心。』有言攝受法戒者，謂信諸法空解脫故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住佛三昧戒故，生安隱心；為令他住佛三昧戒故，起安慰心。』有言佛三昧戒者，謂於一切眾生得平等心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五謂菩薩生如是心：『我已得住佛三昧戒故，生安隱心；為令他住佛三昧戒故，起安慰心。』有言佛三昧戒者，謂於一切眾生得平等心故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住苦諦智故，生安隱心；為令他住苦諦智故，起安慰心。』有言苦諦智者，所謂諸陰不生智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住苦諦智故，生安隱心；為令他住苦諦智故，起安慰心。』有言苦諦智者，所謂諸陰不生智故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住集諦智故，生安隱心；為令他住集諦智故，起安慰心。』有言集諦智者，所謂斷除諸愛智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二謂菩薩生如是心：『我已得住集諦智故，生安隱心；為令他住集諦智故，起安慰心。』有言集諦智者，所謂斷除諸愛智故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住滅諦智故，生安隱心；為令他住滅諦智故，起安慰心。』有言滅諦智者，謂不生諸有無明使智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三謂菩薩生如是心：『我已得住滅諦智故，生安隱心；為令他住滅諦智故，起安慰心。』有言滅諦智者，謂不生諸有無明使智故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住道諦智故，生安隱心；為令他住道諦智故，起安慰心。』有言道諦智者，謂得諸法平等不顛倒智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四謂菩薩生如是心：『我已得住道諦智故，生安隱心；為令他住道諦智故，起安慰心。』有言道諦智者，謂得諸法平等不顛倒智故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住觀察自身過故，生安隱心；為令他住觀察自身過故，起安慰心。』有言觀察自身過者，謂觀察自戒自心寂靜故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五謂菩薩生如是心：『我已得住觀察自身過故，生安隱心；為令他住觀察自身過故，起安慰心。』有言觀察自身過者，謂觀察自戒自心寂靜故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住能護他心故，生安隱心；為令他住能護他心故，起安慰心。』有言能護他心者，謂見他過不生瞋恨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住能護他心故，生安隱心；為令他住能護他心故，起安慰心。』有言能護他心者，謂見他過不生瞋恨故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住善軟心故，生安隱心；為令他住善軟心故，起安慰心。』有言善軟心者，謂教化眾生不疲倦故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二謂菩薩生如是心：『我已得住善軟心故，生安隱心；為令他住善軟心故，起安慰心。』有言善軟心者，謂教化眾生不疲倦故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住不瞋恨心故，生安隱心；為令他住不瞋恨心故，起安慰心。』有言不瞋恨心者，謂於一切眾生不生惡心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三謂菩薩生如是心：『我已得住不瞋恨心故，生安隱心；為令他住不瞋恨心故，起安慰心。』有言不瞋恨心者，謂於一切眾生不生惡心故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住觀察自身故，生安隱心；為令他住觀察自身故，起安慰心。』有言觀察自身者，謂觀無我故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四謂菩薩生如是心：『我已得住觀察自身故，生安隱心；為令他住觀察自身故，起安慰心。』有言觀察自身者，謂觀無我故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住乃至無有微少煩惱故，生安隱心；為令他住乃至無有微少煩惱故，起安慰心。』有言乃至無有微少煩惱者，所謂身業善寂靜故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五謂菩薩生如是心：『我已得住乃至無有微少煩惱故，生安隱心；為令他住乃至無有微少煩惱故，起安慰心。』有言乃至無有微少煩惱者，所謂身業善寂靜故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住無生法忍故，生安隱心；為令他住無生法忍故，起安慰心。』有言無生法忍者，謂證寂滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住無生法忍故，生安隱心；為令他住無生法忍故，起安慰心。』有言無生法忍者，謂證寂滅故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住無滅法忍故，生安隱心；為令他住無滅法忍故，起安慰心。』有言無滅法忍者，謂證無生法忍故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二謂菩薩生如是心：『我已得住無滅法忍故，生安隱心；為令他住無滅法忍故，起安慰心。』有言無滅法忍者，謂證無生法忍故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住身念智故，生安隱心；為令他住身念智故，起安慰心。』有言身念智者，謂離身心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三謂菩薩生如是心：『我已得住身念智故，生安隱心；為令他住身念智故，起安慰心。』有言身念智者，謂離身心故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住受念智故，生安隱心；為令他住受念智故，起安慰心。』有言受念智者，謂息一切受故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四謂菩薩生如是心：『我已得住受念智故，生安隱心；為令他住受念智故，起安慰心。』有言受念智者，謂息一切受故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住心念智故，生安隱心；為令他住心念智故，起安慰心。』有言心念智者，所謂觀心猶如幻故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五謂菩薩生如是心：『我已得住心念智故，生安隱心；為令他住心念智故，起安慰心。』有言心念智者，所謂觀心猶如幻故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住法念智故，生安隱心；為令他住法念智故，起安慰心。』有言法念智者，謂如實知一切法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住法念智故，生安隱心；為令他住法念智故，起安慰心。』有言法念智者，謂如實知一切法故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住信根故，生安隱心；為令他住信根故，起安慰心。』有言信根者，謂於一切法中不依他故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二謂菩薩生如是心：『我已得住信根故，生安隱心；為令他住信根故，起安慰心。』有言信根者，謂於一切法中不依他故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住精進根故，生安隱心；為令他住精進根故，起安慰心。』有言精進根者，謂如實知一切法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三謂菩薩生如是心：『我已得住精進根故，生安隱心；為令他住精進根故，起安慰心。』有言精進根者，謂如實知一切法故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住念根故，生安隱心；為令他住念根故，起安慰心。』有言念根者，謂善作所作故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四謂菩薩生如是心：『我已得住念根故，生安隱心；為令他住念根故，起安慰心。』有言念根者，謂善作所作故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住定根故，生安隱心；為令他住定根故，起安慰心。』有言定根者，謂得心解脫故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五謂菩薩生如是心：『我已得住定根故，生安隱心；為令他住定根故，起安慰心。』有言定根者，謂得心解脫故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住慧根故，生安隱心；為令他住慧根故，起安慰心。』有言慧根者，所謂現知一切法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住慧根故，生安隱心；為令他住慧根故，起安慰心。』有言慧根者，所謂現知一切法故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住信力故，生安隱心；為令他住信力故，起安慰心。』有言信力者，謂過一切諸魔業故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二謂菩薩生如是心：『我已得住信力故，生安隱心；為令他住信力故，起安慰心。』有言信力者，謂過一切諸魔業故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住智力故，生安隱心；為令他住智力故，起安慰心。』有言智力者，所謂遠離無智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三謂菩薩生如是心：『我已得住智力故，生安隱心；為令他住智力故，起安慰心。』有言智力者，所謂遠離無智故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住精進力故，生安隱心；為令他住精進力故，起安慰心。』有言精進力者，所謂成就不退法地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四謂菩薩生如是心：『我已得住精進力故，生安隱心；為令他住精進力故，起安慰心。』有言精進力者，所謂成就不退法地。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住念力故，生安隱心；為令他住念力故，起安慰心。』有言念力者，所謂住持一切佛法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五謂菩薩生如是心：『我已得住念力故，生安隱心；為令他住念力故，起安慰心。』有言念力者，所謂住持一切佛法故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住三昧力故，生安隱心；為令他住三昧力故，起安慰心。』有言三昧力者，所謂遠離一切覺觀故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住三昧力故，生安隱心；為令他住三昧力故，起安慰心。』有言三昧力者，所謂遠離一切覺觀故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住般若力故，生安隱心；為令他住般若力故，起安慰心。』有言般若力者，謂他不能降伏智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二謂菩薩生如是心：『我已得住般若力故，生安隱心；為令他住般若力故，起安慰心。』有言般若力者，謂他不能降伏智故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住念覺分故，生安隱心；為令他住念覺分故，起安慰心。』有言念覺分者，謂如實知念覺分諸法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三謂菩薩生如是心：『我已得住念覺分故，生安隱心；為令他住念覺分故，起安慰心。』有言念覺分者，謂如實知念覺分諸法故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住擇法覺分故，生安隱心；為令他住擇法覺分故，起安慰心。』有言擇法覺分者，所謂照知一切法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四謂菩薩生如是心：『我已得住擇法覺分故，生安隱心；為令他住擇法覺分故，起安慰心。』有言擇法覺分者，所謂照知一切法故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住精進覺分故，生安隱心；為令他住精進覺分故，起安慰心。』有言精進覺分者，謂如實知一切佛法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五謂菩薩生如是心：『我已得住精進覺分故，生安隱心；為令他住精進覺分故，起安慰心。』有言精進覺分者，謂如實知一切佛法故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩，得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩，得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住喜覺分故，生安隱心；為令他住喜覺分故，起安慰心。』有言喜覺分者，所謂三昧三摩跋提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住喜覺分故，生安隱心；為令他住喜覺分故，起安慰心。』有言喜覺分者，所謂三昧三摩跋提故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住猗覺分故，生安隱心；為令他住猗覺分故，起安慰心。』有言猗覺分者，謂於一切佛法善作所作故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二謂菩薩生如是心：『我已得住猗覺分故，生安隱心；為令他住猗覺分故，起安慰心。』有言猗覺分者，謂於一切佛法善作所作故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住定覺分故，生安隱心；為令他住定覺分故，起安慰心。』有言定覺分者，謂平等覺一切法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三謂菩薩生如是心：『我已得住定覺分故，生安隱心；為令他住定覺分故，起安慰心。』有言定覺分者，謂平等覺一切法故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住捨覺分故，生安隱心；為令他住捨覺分故，起安慰心。』有言捨覺分者，謂於諸聖法中不生樂著心故，於非聖法中不生厭背心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四謂菩薩生如是心：『我已得住捨覺分故，生安隱心；為令他住捨覺分故，起安慰心。』有言捨覺分者，謂於諸聖法中不生樂著心故，於非聖法中不生厭背心故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住正見故，生安隱心；為令他住正見故，起安慰心。』有言正見者，謂入定位故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五謂菩薩生如是心：『我已得住正見故，生安隱心；為令他住正見故，起安慰心。』有言正見者，謂入定位故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住正覺分故，生安隱心；為令他住正覺分故，起安慰心。』有言正覺分者，所謂遠離分別、異分別、廣分別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住正覺分故，生安隱心；為令他住正覺分故，起安慰心。』有言正覺分者，所謂遠離分別、異分別、廣分別故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住正語故，生安隱心；為令他住正語故，起安慰心。』有言正語者，謂於一切名字聲響不生諸相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二謂菩薩生如是心：『我已得住正語故，生安隱心；為令他住正語故，起安慰心。』有言正語者，謂於一切名字聲響不生諸相故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住正業故，生安隱心；為令他住正業故，起安慰心。』有言正業者，所謂入一切法業果報故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三謂菩薩生如是心：『我已得住正業故，生安隱心；為令他住正業故，起安慰心。』有言正業者，所謂入一切法業果報故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住正命故，生安隱心；為令他住正命故，起安慰心。』有言正命者，所謂離諸求故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四謂菩薩生如是心：『我已得住正命故，生安隱心；為令他住正命故，起安慰心。』有言正命者，所謂離諸求故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住正修行故，生安隱心；為令他住正修行故，起安慰心。』有言正修行者，謂捨此岸到彼岸故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五謂菩薩生如是心：『我已得住正修行故，生安隱心；為令他住正修行故，起安慰心。』有言正修行者，謂捨此岸到彼岸故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住檀波羅蜜故，生安隱心；為令他住檀波羅蜜故，起安慰心。』有言檀波羅蜜者，謂善教化慳嫉眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住檀波羅蜜故，生安隱心；為令他住檀波羅蜜故，起安慰心。』有言檀波羅蜜者，謂善教化慳嫉眾生故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住尸波羅蜜故，生安隱心；為令他住尸波羅蜜故，起安慰心。』有言尸波羅蜜者，謂善教化毀禁眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二謂菩薩生如是心：『我已得住尸波羅蜜故，生安隱心；為令他住尸波羅蜜故，起安慰心。』有言尸波羅蜜者，謂善教化毀禁眾生故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住羼提波羅蜜故，生安隱心；為令他住羼提波羅蜜故，起安慰心。』有言羼提波羅蜜者，謂善教化瞋恨眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三謂菩薩生如是心：『我已得住羼提波羅蜜故，生安隱心；為令他住羼提波羅蜜故，起安慰心。』有言羼提波羅蜜者，謂善教化瞋恨眾生故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住毘梨耶波羅蜜故，生安隱心；為令他住毘梨耶波羅蜜故，起安慰心。』有言毘梨耶波羅蜜者，謂善教化懈怠眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四謂菩薩生如是心：『我已得住毘梨耶波羅蜜故，生安隱心；為令他住毘梨耶波羅蜜故，起安慰心。』有言毘梨耶波羅蜜者，謂善教化懈怠眾生故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住禪波羅蜜故，生安隱心；為令他住禪波羅蜜故，起安慰心。』有言禪波羅蜜者，謂善教化散亂眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五謂菩薩生如是心：『我已得住禪波羅蜜故，生安隱心；為令他住禪波羅蜜故，起安慰心。』有言禪波羅蜜者，謂善教化散亂眾生故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住般若波羅蜜故，生安隱心；為令他住般若波羅蜜故，起安慰心。』有言般若波羅蜜者，謂善教化愚癡眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住般若波羅蜜故，生安隱心；為令他住般若波羅蜜故，起安慰心。』有言般若波羅蜜者，謂善教化愚癡眾生故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住攝受正法戒故，生安隱心；為令他住攝受正法戒故，起安慰心。』有言攝受正法戒者，所謂攝受諸菩薩故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二謂菩薩生如是心：『我已得住攝受正法戒故，生安隱心；為令他住攝受正法戒故，起安慰心。』有言攝受正法戒者，所謂攝受諸菩薩故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住諸功德故，生安隱心；為令他住諸功德故，起安慰心。』有言諸功德者，所謂供養諸菩薩摩訶薩故，為稱十方諸菩薩名而讚歎故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三謂菩薩生如是心：『我已得住諸功德故，生安隱心；為令他住諸功德故，起安慰心。』有言諸功德者，所謂供養諸菩薩摩訶薩故，為稱十方諸菩薩名而讚歎故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住智功德故，生安隱心；為令他住智功德故，起安慰心。』有言智功德者，所謂與諸菩薩增上智故，與衣服飲食臥具湯藥故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四謂菩薩生如是心：『我已得住智功德故，生安隱心；為令他住智功德故，起安慰心。』有言智功德者，所謂與諸菩薩增上智故，與衣服飲食臥具湯藥故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住寂靜功德故，生安隱心；為令他住寂靜功德故，起安慰心。』有言寂靜功德者，謂入諸法平等不生高下心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五謂菩薩生如是心：『我已得住寂靜功德故，生安隱心；為令他住寂靜功德故，起安慰心。』有言寂靜功德者，謂入諸法平等不生高下心故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住正見功德故，生安隱心；為令他住正見功德故，起安慰心。』有言正見功德者，所謂入一切法無初中後際故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住正見功德故，生安隱心；為令他住正見功德故，起安慰心。』有言正見功德者，所謂入一切法無初中後際故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住布施故，生安隱心；為令他住布施故，起安慰心。』有言布施者，所謂能捨一切法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二謂菩薩生如是心：『我已得住布施故，生安隱心；為令他住布施故，起安慰心。』有言布施者，所謂能捨一切法故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住持戒故，生安隱心；為令他住持戒故，起安慰心。』有言持戒者，所謂不起一切惡故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三謂菩薩生如是心：『我已得住持戒故，生安隱心；為令他住持戒故，起安慰心。』有言持戒者，所謂不起一切惡故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住忍辱故，生安隱心；為令他住忍辱故，起安慰心。』有言忍辱者，所謂信諸業故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四謂菩薩生如是心：『我已得住忍辱故，生安隱心；為令他住忍辱故，起安慰心。』有言忍辱者，所謂信諸業故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住精進故，生安隱心；為令他住精進故，起安慰心。』有言精進者，謂入一切功德不疲惓故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五謂菩薩生如是心：『我已得住精進故，生安隱心；為令他住精進故，起安慰心。』有言精進者，謂入一切功德不疲惓故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法，則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住禪定故，生安隱心；為令他住禪定故，起安慰心。』有言禪定者，所謂不住一切念故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法，則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住禪定故，生安隱心；為令他住禪定故，起安慰心。』有言禪定者，所謂不住一切念故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住般若故，生安隱心；為令他住般若故，起安慰心。』有言般若者，所謂現見諸法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二謂菩薩生如是心：『我已得住般若故，生安隱心；為令他住般若故，起安慰心。』有言般若者，所謂現見諸法故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住攝取一切如來法故，生安隱心；為令他住攝取一切如來法故，起安慰心。』有言攝取一切如來法者，謂直心攝取菩提心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三謂菩薩生如是心：『我已得住攝取一切如來法故，生安隱心；為令他住攝取一切如來法故，起安慰心。』有言攝取一切如來法者，謂直心攝取菩提心故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住如說法故，生安隱心；為令他住如說法故，起安慰心。』有言如說法者，謂隨如來言語智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四謂菩薩生如是心：『我已得住如說法故，生安隱心；為令他住如說法故，起安慰心。』有言如說法者，謂隨如來言語智故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住正念故，生安隱心；為令他住正念故，起安慰心。』有言正念者，謂入諸法不忘念故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五謂菩薩生如是心：『我已得住正念故，生安隱心；為令他住正念故，起安慰心。』有言正念者，謂入諸法不忘念故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住意心故，生安隱心；為令他住意心故，起安慰心。』有言意心者，謂如實知諸法次第意故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住意心故，生安隱心；為令他住意心故，起安慰心。』有言意心者，謂如實知諸法次第意故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住堅固心故，生安隱心；為令他住堅固心故，起安慰心。』有言堅固心者，所謂成就威儀行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二謂菩薩生如是心：『我已得住堅固心故，生安隱心；為令他住堅固心故，起安慰心。』有言堅固心者，所謂成就威儀行故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住去心故，生安隱心；為令他住去心故，起安慰心。』有言去心者，謂入義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三謂菩薩生如是心：『我已得住去心故，生安隱心；為令他住去心故，起安慰心。』有言去心者，謂入義故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住正解脫故，生安隱心；為令他住正解脫故，起安慰心。』有言正解脫者，謂證妙法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四謂菩薩生如是心：『我已得住正解脫故，生安隱心；為令他住正解脫故，起安慰心。』有言正解脫者，謂證妙法故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住離煩惱心故，生安隱心；為令他住離煩惱心故，起安慰心。』有言離煩惱心者，謂悔已起諸煩惱過故，更不造作新煩惱故，生善法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五謂菩薩生如是心：『我已得住離煩惱心故，生安隱心；為令他住離煩惱心故，起安慰心。』有言離煩惱心者，謂悔已起諸煩惱過故，更不造作新煩惱故，生善法故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住如行故，生安隱心；為令他住如行故，起安慰心。』有言如行者，謂住成就菩薩行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住如行故，生安隱心；為令他住如行故，起安慰心。』有言如行者，謂住成就菩薩行故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住作所應作故，生安隱心；為令他住作所應作故，起安慰心。』有言作所應作者，謂信空解脫故，信諸業故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二謂菩薩生如是心：『我已得住作所應作故，生安隱心；為令他住作所應作故，起安慰心。』有言作所應作者，謂信空解脫故，信諸業故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住遠離惡心所求處故，生安隱心；為令他住遠離惡心所求處故，起安慰心。』有言遠離惡心所求處者，謂不作諸惡求於供養恭敬等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三謂菩薩生如是心：『我已得住遠離惡心所求處故，生安隱心；為令他住遠離惡心所求處故，起安慰心。』有言遠離惡心所求處者，謂不作諸惡求於供養恭敬等故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住不自讚毀他故，生安隱心；為令他住不自讚毀他故，起安慰心。』有言不自讚毀他者，謂於自身不生實功德相，又於他身不毀不隱他實功德故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四謂菩薩生如是心：『我已得住不自讚毀他故，生安隱心；為令他住不自讚毀他故，起安慰心。』有言不自讚毀他者，謂於自身不生實功德相，又於他身不毀不隱他實功德故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住實法故，生安隱心；為令他住實法故，起安慰心。』有言實法者，謂於諸法不起相故，不執著相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五謂菩薩生如是心：『我已得住實法故，生安隱心；為令他住實法故，起安慰心。』有言實法者，謂於諸法不起相故，不執著相故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住斷除無明習氣煩惱故，生安隱心；為令他住斷除無明習氣煩惱故，起安慰心。』有言斷除無明習氣煩惱者，謂本愚癡凡夫行不厭故，不念聲聞、辟支佛地故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住斷除無明習氣煩惱故，生安隱心；為令他住斷除無明習氣煩惱故，起安慰心。』有言斷除無明習氣煩惱者，謂本愚癡凡夫行不厭故，不念聲聞、辟支佛地故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住不隨愛故，生安隱心；為令他住不隨愛故，起安慰心。』有言不隨愛者，謂未生諸惡不善法令不生故，已生諸善法令不散滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二謂菩薩生如是心：『我已得住不隨愛故，生安隱心；為令他住不隨愛故，起安慰心。』有言不隨愛者，謂未生諸惡不善法令不生故，已生諸善法令不散滅故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住顯現智故，生安隱心；為令他住顯現智故，起安慰心。』有言顯現智者，謂證聖諦故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三謂菩薩生如是心：『我已得住顯現智故，生安隱心；為令他住顯現智故，起安慰心。』有言顯現智者，謂證聖諦故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住直心故，生安隱心；為令他住直心故，起安慰心。』有言直心者，謂不分別聖道故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四謂菩薩生如是心：『我已得住直心故，生安隱心；為令他住直心故，起安慰心。』有言直心者，謂不分別聖道故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住不生異身相故，生安隱心；為令他人不生異身相故，起安慰心。』有言不生異身相者，謂離增惡法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五謂菩薩生如是心：『我已得住不生異身相故，生安隱心；為令他人不生異身相故，起安慰心。』有言不生異身相者，謂離增惡法故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住先意語故，生安隱心；為令他住先意語故，起安慰心。』有言先意語者，謂先發語言善來故，及慰喻言來無疲勞諸難疾等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住先意語故，生安隱心；為令他住先意語故，起安慰心。』有言先意語者，謂先發語言善來故，及慰喻言來無疲勞諸難疾等故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住無障礙智故，生安隱心；為令他住無障礙智故，起安慰心。』有言無障礙智者，所謂十方一切世界世間之業出世間業諸論伎術自然知故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二謂菩薩生如是心：『我已得住無障礙智故，生安隱心；為令他住無障礙智故，起安慰心。』有言無障礙智者，所謂十方一切世界世間之業出世間業諸論伎術自然知故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住於諸業中無疑智故，生安隱心；為令他住於諸業中無疑智故，起安慰心。』有言於諸業中無疑智者，所謂遠離常見斷見故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三謂菩薩生如是心：『我已得住於諸業中無疑智故，生安隱心；為令他住於諸業中無疑智故，起安慰心。』有言於諸業中無疑智者，所謂遠離常見斷見故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住無言語說言語說故，生安隱心；為令他住無言語說言語說故，起安慰心。』有言無言語說言語說者，謂離心意意識念故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四謂菩薩生如是心：『我已得住無言語說言語說故，生安隱心；為令他住無言語說言語說故，起安慰心。』有言無言語說言語說者，謂離心意意識念故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住法界智故，生安隱心；為令他住法界智故，起安慰心。』有言法界智者，謂不離一切諸法法界不二智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五謂菩薩生如是心：『我已得住法界智故，生安隱心；為令他住法界智故，起安慰心。』有言法界智者，謂不離一切諸法法界不二智故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住心遠離故，生安隱心；為令他住心遠離故，起安慰心。』有言心遠離者，所謂無相於諸觀中不著相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住心遠離故，生安隱心；為令他住心遠離故，起安慰心。』有言心遠離者，所謂無相於諸觀中不著相故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住無障礙智故，生安隱心；為令他住無障礙智故，起安慰心。』有言無障礙智者，謂邊無邊清淨智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二謂菩薩生如是心：『我已得住無障礙智故，生安隱心；為令他住無障礙智故，起安慰心。』有言無障礙智者，謂邊無邊清淨智故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住說言語意故，生安隱心；為令他住說言語意故，起安慰心。』有言說言語意者，謂依勝願力迴向諸善根故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三謂菩薩生如是心：『我已得住說言語意故，生安隱心；為令他住說言語意故，起安慰心。』有言說言語意者，謂依勝願力迴向諸善根故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住柔和法故，生安隱心；為令他住柔和法故，起安慰心。』有言柔和法者，謂令一切眾生信善事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四謂菩薩生如是心：『我已得住柔和法故，生安隱心；為令他住柔和法故，起安慰心。』有言柔和法者，謂令一切眾生信善事故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住離諸業故，生安隱心；為令他住離諸業故，起安慰心。』有言離諸業者，謂知諸見故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五謂菩薩生如是心：『我已得住離諸業故，生安隱心；為令他住離諸業故，起安慰心。』有言離諸業者，謂知諸見故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住歸依佛故，生安隱心；為令他住歸依佛故，起安慰心。』有言歸依佛者，謂不毀犯如來戒故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住歸依佛故，生安隱心；為令他住歸依佛故，起安慰心。』有言歸依佛者，謂不毀犯如來戒故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住歸依法故，生安隱心；為令他住歸依法故，起安慰心。』有言歸依法者，謂不謗法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二謂菩薩生如是心：『我已得住歸依法故，生安隱心；為令他住歸依法故，起安慰心。』有言歸依法者，謂不謗法故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住歸依僧故，生安隱心；為令他住歸依僧故，起安慰心。』有言歸依僧者，謂觀察戒故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三謂菩薩生如是心：『我已得住歸依僧故，生安隱心；為令他住歸依僧故，起安慰心。』有言歸依僧者，謂觀察戒故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住無憍慢故，生安隱心；為令他住無憍慢故，起安慰心。』有言無憍慢者，謂於一切眾生生尊重心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四謂菩薩生如是心：『我已得住無憍慢故，生安隱心；為令他住無憍慢故，起安慰心。』有言無憍慢者，謂於一切眾生生尊重心故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住不恨心故，生安隱心；為令他住不恨心故，起安慰心。』有言不恨心者，謂離心熱火故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五謂菩薩生如是心：『我已得住不恨心故，生安隱心；為令他住不恨心故，起安慰心。』有言不恨心者，謂離心熱火故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住不諛諂故，生安隱心；為令他住不諛諂故，起安慰心。』有言不諛諂者，謂離飲食諸供養等，為他作恩故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住不諛諂故，生安隱心；為令他住不諛諂故，起安慰心。』有言不諛諂者，謂離飲食諸供養等，為他作恩故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住離妄語故，生安隱心；為令他住離妄語故，起安慰心。』有言離妄語者，謂教化眾生不取不捨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二謂菩薩生如是心：『我已得住離妄語故，生安隱心；為令他住離妄語故，起安慰心。』有言離妄語者，謂教化眾生不取不捨故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住不為利養語故，生安隱心；為令他住不為利養語故，起安慰心。』有言不為利養語者，謂聖種成就滿足頭陀諸功德故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三謂菩薩生如是心：『我已得住不為利養語故，生安隱心；為令他住不為利養語故，起安慰心。』有言不為利養語者，謂聖種成就滿足頭陀諸功德故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住正命故，生安隱心；為令他住正命故，起安慰心。』有言正命者，謂攝受法故，無有少苦而不受故，無有少樂而不捨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四謂菩薩生如是心：『我已得住正命故，生安隱心；為令他住正命故，起安慰心。』有言正命者，謂攝受法故，無有少苦而不受故，無有少樂而不捨故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住無有同侶獨行處故，生安隱心；為令他住無有同侶獨行處故，起安慰心。』有言無有同侶獨行處者，謂離語故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五謂菩薩生如是心：『我已得住無有同侶獨行處故，生安隱心；為令他住無有同侶獨行處故，起安慰心。』有言無有同侶獨行處者，謂離語故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住法樂故，生安隱心；為令他住法樂故，起安慰心。』有言法樂者，所謂怖畏三界苦故，所謂不失菩提心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住法樂故，生安隱心；為令他住法樂故，起安慰心。』有言法樂者，所謂怖畏三界苦故，所謂不失菩提心故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住離九種事故，生安隱心；為令他住離九種事故，起安慰心。』有言離九種事者，謂離九種眾生住處故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二謂菩薩生如是心：『我已得住離九種事故，生安隱心；為令他住離九種事故，起安慰心。』有言離九種事者，謂離九種眾生住處故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住寂靜心故，生安隱心；為令他住寂靜心故，起安慰心。』有言寂靜心者，謂心不悔故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三謂菩薩生如是心：『我已得住寂靜心故，生安隱心；為令他住寂靜心故，起安慰心。』有言寂靜心者，謂心不悔故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住奢摩他修行功德故，生安隱心；為令他住奢摩他修行功德故，起安慰心。』有言奢摩他修行功德者，謂心柔軟故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四謂菩薩生如是心：『我已得住奢摩他修行功德故，生安隱心；為令他住奢摩他修行功德故，起安慰心。』有言奢摩他修行功德者，謂心柔軟故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住心不放逸故，生安隱心；為令他住心不放逸故，起安慰心。』有言心不放逸者，謂不放逸戒故，行戒見毀過一切諸見故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五謂菩薩生如是心：『我已得住心不放逸故，生安隱心；為令他住心不放逸故，起安慰心。』有言心不放逸者，謂不放逸戒故，行戒見毀過一切諸見故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住不誑天人故，生安隱心；為令他住不誑天人故，起安慰心。』有言不誑天人者，所謂不捨菩提心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住不誑天人故，生安隱心；為令他住不誑天人故，起安慰心。』有言不誑天人者，所謂不捨菩提心故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住修行故，生安隱心；為令他住修行故，起安慰心。』有言修行者，謂與諸眾生安隱樂故，安隱事上首故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二謂菩薩生如是心：『我已得住修行故，生安隱心；為令他住修行故，起安慰心。』有言修行者，謂與諸眾生安隱樂故，安隱事上首故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住不鄙惡行故，生安隱心；為令他住不鄙惡行故，起安慰心。』有言不鄙惡行者，謂善調伏心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三謂菩薩生如是心：『我已得住不鄙惡行故，生安隱心；為令他住不鄙惡行故，起安慰心。』有言不鄙惡行者，謂善調伏心故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住一切眾生作弟子故，生安隱心；為令他住一切眾生作弟子故，起安慰心。』有言一切眾生作弟子者，謂與一切眾生作弟子故，一切眾生有所作業助彼作故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四謂菩薩生如是心：『我已得住一切眾生作弟子故，生安隱心；為令他住一切眾生作弟子故，起安慰心。』有言一切眾生作弟子者，謂與一切眾生作弟子故，一切眾生有所作業助彼作故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住隨順伏從一切眾生故，生安隱心；為令他住隨順伏從一切眾生故，起安慰心。』有言隨順伏從一切眾生者，謂於福田無憍慢心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五謂菩薩生如是心：『我已得住隨順伏從一切眾生故，生安隱心；為令他住隨順伏從一切眾生故，起安慰心。』有言隨順伏從一切眾生者，謂於福田無憍慢心故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地得大無畏安隱之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法故，能清淨初歡喜地得大無畏安隱之處。

「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住求法成就故，生安隱心；為令他住求法成就故，起安慰心。』有言求法成就者，所謂教化一切眾生不疲惓故，及得清淨佛國土故，能增上故，常求戒聞法故，不取布施不捨慳嫉、不取持戒不捨毀禁、不取忍辱不捨瞋恨、不取精進不捨懈怠、不取禪定不捨覺觀、不取般若不捨愚癡、不取善根不捨不善根故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，文殊師利菩薩摩訶薩！有五種法則能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。何等為五？一謂菩薩生如是心：『我已得住求法成就故，生安隱心；為令他住求法成就故，起安慰心。』有言求法成就者，所謂教化一切眾生不疲惓故，及得清淨佛國土故，能增上故，常求戒聞法故，不取布施不捨慳嫉、不取持戒不捨毀禁、不取忍辱不捨瞋恨、不取精進不捨懈怠、不取禪定不捨覺觀、不取般若不捨愚癡、不取善根不捨不善根故。

「二謂菩薩生如是心：『我已得住尊重心故，生安隱心；為令他住尊重心故，起安慰心。』有言尊重心者，所謂於法如實修行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二謂菩薩生如是心：『我已得住尊重心故，生安隱心；為令他住尊重心故，起安慰心。』有言尊重心者，所謂於法如實修行故。

「三謂菩薩生如是心：『我已得住於法師所尊重心故，生安隱心；為令他住於法師所尊重心故，起安慰心。』有言於法師所尊重心者，謂於法師生佛想故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三謂菩薩生如是心：『我已得住於法師所尊重心故，生安隱心；為令他住於法師所尊重心故，起安慰心。』有言於法師所尊重心者，謂於法師生佛想故。

「四謂菩薩生如是心：『我已得住不惡口心故，生安隱心；為令他住不惡口心故，起安慰心。』有言不惡口心者，謂作言語攝取眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四謂菩薩生如是心：『我已得住不惡口心故，生安隱心；為令他住不惡口心故，起安慰心。』有言不惡口心者，謂作言語攝取眾生故。

「五謂菩薩生如是心：『我已得住不瞋心故，生安隱心；為令他住不瞋心故，起安慰心。』有言不瞋心者，謂入諸業故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五謂菩薩生如是心：『我已得住不瞋心故，生安隱心；為令他住不瞋心故，起安慰心。』有言不瞋心者，謂入諸業故。

「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法，故能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！是名五法，諸菩薩摩訶薩得此五法，故能清淨初歡喜地，得大無畏安隱之處。