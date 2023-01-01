大方廣入如來智德不思議經

大方廣入如來智德不思議經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣入如來智德不思議經一卷

大唐于闐三藏實叉難陀譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐于闐三藏實叉難陀譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在摩竭提國寂滅道場普光明殿，無量功德之所集起，見者靡不生大喜樂，永離一切輕毀之心。佛於其中坐寶蓮花師子之座，證淨等覺，所行無二，住佛所住，悉與一切諸佛平等，到無障礙不退轉法。一切所行，無能制伏，常作佛事，未曾休息。體法無相，住不思議，三世所生，了無差別。其身充遍一切世界，智達諸法，甞無迷惑，覺一切行，斷諸疑網，其身微妙，不可分別。到無二智究竟彼岸，為諸菩薩之所宗仰，住無差別如來解脫，入無中邊佛平等地，通達一切虛空法界，窮未來劫，常轉法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在摩竭提國寂滅道場普光明殿，無量功德之所集起，見者靡不生大喜樂，永離一切輕毀之心。佛於其中坐寶蓮花師子之座，證淨等覺，所行無二，住佛所住，悉與一切諸佛平等，到無障礙不退轉法。一切所行，無能制伏，常作佛事，未曾休息。體法無相，住不思議，三世所生，了無差別。其身充遍一切世界，智達諸法，甞無迷惑，覺一切行，斷諸疑網，其身微妙，不可分別。到無二智究竟彼岸，為諸菩薩之所宗仰，住無差別如來解脫，入無中邊佛平等地，通達一切虛空法界，窮未來劫，常轉法輪。

與大比丘眾六十二億人俱，皆悉了達諸法實相，自性平等，猶如虛空，無所依著，永離一切煩惱蓋纏。一切如來智慧方便皆能隨入，於一法中了一切法，無分別智常現在前，常勤修習趣種智道，心無退轉，皆已成就到彼岸智，隨一切境，所行方便，無不具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與大比丘眾六十二億人俱，皆悉了達諸法實相，自性平等，猶如虛空，無所依著，永離一切煩惱蓋纏。一切如來智慧方便皆能隨入，於一法中了一切法，無分別智常現在前，常勤修習趣種智道，心無退轉，皆已成就到彼岸智，隨一切境，所行方便，無不具足。

其名曰舍利弗、大目揵連、摩訶迦旃延、摩訶迦葉、那提迦葉、伽耶迦葉、摩訶劫賓那、離婆多、阿㝹樓馱、須菩提、富樓那彌多羅尼子、憍梵波提、周利槃陀、財力士子、佉陀羅、商主准陀、摩訶俱絺羅、難陀、羅睺羅、阿難，如是等諸大弟子而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其名曰舍利弗、大目揵連、摩訶迦旃延、摩訶迦葉、那提迦葉、伽耶迦葉、摩訶劫賓那、離婆多、阿㝹樓馱、須菩提、富樓那彌多羅尼子、憍梵波提、周利槃陀、財力士子、佉陀羅、商主准陀、摩訶俱絺羅、難陀、羅睺羅、阿難，如是等諸大弟子而為上首。

復與六十億比丘尼俱——皆已久集清淨白法，近佛種智，了達方便，證一切法無性、無相，安住實際，解一切法無生、無滅，無所除斷，住不思議解脫三昧，隨諸眾生應可調伏，示現種種威儀色相，而於其中無所分別——其名曰：摩訶波闍波提及耶輸陀羅而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復與六十億比丘尼俱——皆已久集清淨白法，近佛種智，了達方便，證一切法無性、無相，安住實際，解一切法無生、無滅，無所除斷，住不思議解脫三昧，隨諸眾生應可調伏，示現種種威儀色相，而於其中無所分別——其名曰：摩訶波闍波提及耶輸陀羅而為上首。

復與十佛剎不可說百千億那由他微塵等菩薩摩訶薩俱，皆是一生補處，從餘方界來集於此，盡能普入十方世界，得涅槃道善方便智，安住菩薩觀察成就一切眾生方便法門，攝諸眾生，令斷一切戲論執取，了達諸法無邊無中，知諸眾生善惡業果皆不可得，亦不失壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復與十佛剎不可說百千億那由他微塵等菩薩摩訶薩俱，皆是一生補處，從餘方界來集於此，盡能普入十方世界，得涅槃道善方便智，安住菩薩觀察成就一切眾生方便法門，攝諸眾生，令斷一切戲論執取，了達諸法無邊無中，知諸眾生善惡業果皆不可得，亦不失壞。

又能究其意樂煩惱諸根所行，具持三世如來所說諸法句義，無有忘失，通達一切有為無為、世出世法，成就三世諸佛智輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又能究其意樂煩惱諸根所行，具持三世如來所說諸法句義，無有忘失，通達一切有為無為、世出世法，成就三世諸佛智輪。

於念念中現天宮沒、受生、出家、修行苦行、詣菩提樹、降魔成佛、轉正法輪、般涅槃相，常不厭捨一切眾生，覺悟令發大菩提心，能於一眾生心所緣境，入一切眾生心所緣境，成就自然智而受菩薩身，一切智行未曾退轉，雖常修習，而無所作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於念念中現天宮沒、受生、出家、修行苦行、詣菩提樹、降魔成佛、轉正法輪、般涅槃相，常不厭捨一切眾生，覺悟令發大菩提心，能於一眾生心所緣境，入一切眾生心所緣境，成就自然智而受菩薩身，一切智行未曾退轉，雖常修習，而無所作。

能無量劫為一眾生住世說法，護持法藏，紹諸佛種。於無佛處現佛出世如眾生數，示成正覺，得加趺坐，充遍十方，圓滿大智。嚴淨一切雜穢國土，滅除一切菩薩業障。虛空法界，一切功德皆悉具足。證法實際，無所障礙，得一切法平等智印。印知諸法，自性平等，所見所聞，如影如響。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能無量劫為一眾生住世說法，護持法藏，紹諸佛種。於無佛處現佛出世如眾生數，示成正覺，得加趺坐，充遍十方，圓滿大智。嚴淨一切雜穢國土，滅除一切菩薩業障。虛空法界，一切功德皆悉具足。證法實際，無所障礙，得一切法平等智印。印知諸法，自性平等，所見所聞，如影如響。

住不思議解脫三昧自在遊戲首楞嚴定，成就出生諸佛相好陀羅尼門，具三世佛清淨行願，成就普賢殊勝意樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住不思議解脫三昧自在遊戲首楞嚴定，成就出生諸佛相好陀羅尼門，具三世佛清淨行願，成就普賢殊勝意樂。

諸佛出世，咸詣其所，恭敬勸請。於一毛道中現一切世界，於一毛道中現於十方，始從下生，乃至最後般涅槃相。以十方一切諸佛眾會現一佛眾會；以一佛眾會，現十方一切諸佛眾會。現十方界入自身中，於自身中現一切眾生身，隨為演說無量法要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛出世，咸詣其所，恭敬勸請。於一毛道中現一切世界，於一毛道中現於十方，始從下生，乃至最後般涅槃相。以十方一切諸佛眾會現一佛眾會；以一佛眾會，現十方一切諸佛眾會。現十方界入自身中，於自身中現一切眾生身，隨為演說無量法要。

現一切佛身入一佛身，以一佛身入一切佛身；於一眾生身現無量眾生身，於一切眾生身現一眾生身；於一生身現三世生身，三世生身現一生身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現一切佛身入一佛身，以一佛身入一切佛身；於一眾生身現無量眾生身，於一切眾生身現一眾生身；於一生身現三世生身，三世生身現一生身。

現過去世入未來世，以未來世入過去世；以過去世入現在世，以現在世入過去世。於一身中入深禪定，於無量無數身起；無量無數身入深禪定，於一身起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現過去世入未來世，以未來世入過去世；以過去世入現在世，以現在世入過去世。於一身中入深禪定，於無量無數身起；無量無數身入深禪定，於一身起。

於一佛身現一切眾生身，一切眾生身現一佛身；於眾生身現淨法身，於淨法身現眾生身。以一佛剎及莊嚴事現一切淨剎；以一切佛剎及莊嚴事現一淨剎；以十方界入一毛孔，為諸眾生顯示一切諸佛願力，普於十方隨可化度，為現無上正等菩提。於無數劫一一世界行菩薩行而無休息；於一微塵容納無邊不可稱量算數世界，令諸眾生無有迫窄。促無量不思議劫為一須臾，演一須臾為無量不思議劫。一剎那中，普於十方一切世界，隨諸眾生——卵生、胎生、濕生、化生，有形、無形、有色、無色，無足、二足、四足、多足，天龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、釋、梵、護世、人、非人等——應可調伏，為現種種威儀所行，而其身心無分別用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一佛身現一切眾生身，一切眾生身現一佛身；於眾生身現淨法身，於淨法身現眾生身。以一佛剎及莊嚴事現一切淨剎；以一切佛剎及莊嚴事現一淨剎；以十方界入一毛孔，為諸眾生顯示一切諸佛願力，普於十方隨可化度，為現無上正等菩提。於無數劫一一世界行菩薩行而無休息；於一微塵容納無邊不可稱量算數世界，令諸眾生無有迫窄。促無量不思議劫為一須臾，演一須臾為無量不思議劫。一剎那中，普於十方一切世界，隨諸眾生——卵生、胎生、濕生、化生，有形、無形、有色、無色，無足、二足、四足、多足，天龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、釋、梵、護世、人、非人等——應可調伏，為現種種威儀所行，而其身心無分別用。

斯諸菩薩，皆得如是善巧方便，及餘無量阿僧祇功德。其名曰普賢菩薩、普眼菩薩、普化菩薩、普慧菩薩、普目菩薩、普光菩薩、普明菩薩、普照菩薩、普幢菩薩、普覺菩薩、大速疾菩薩、大速疾持菩薩、大神變菩薩、大神變王菩薩、大精進菩薩、大勇健菩薩、大奮迅菩薩、大奮迅力菩薩、大眾生菩薩、大香象菩薩、大月菩薩、妙月菩薩、功德月菩薩、寶月菩薩、普月菩薩、法無垢月菩薩、毘盧遮那月菩薩、名稱月菩薩、光明月菩薩、滿月菩薩、梵音菩薩、梵主雷音菩薩、地音菩薩、法界音菩薩、破一切魔音菩薩、震法鼓音菩薩、普覺音菩薩、無分別音菩薩、地上音菩薩、蔽一切聲音菩薩、平等藏菩薩、離垢藏菩薩、功德藏菩薩、光明藏菩薩、寶藏菩薩、月藏菩薩、日藏菩薩、日生藏菩薩、蓮花藏菩薩、慧藏菩薩、大慧菩薩、勝慧菩薩、名稱慧菩薩、無上慧菩薩、增長慧菩薩、無量慧菩薩、廣慧菩薩、佛慧菩薩、無盡慧菩薩、海慧菩薩、彌樓燈菩薩、大燈菩薩、法燈菩薩、照十方燈菩薩、普燈菩薩、破一切暗燈菩薩、照一切處燈菩薩、決定照燈菩薩、月燈菩薩、日燈菩薩、文殊師利菩薩、觀世音菩薩、大勢至菩薩、金剛藏菩薩、功德藏菩薩、離惡趣菩薩、藥王菩薩、藥上菩薩、雷音菩薩、花首菩薩、日光菩薩、離垢勇猛菩薩、金剛慧菩薩、滅諸蓋菩薩、降魔菩薩、寶髻菩薩、千光菩薩、降伏大魔菩薩、難見菩薩、難伏菩薩、難量菩薩、勝智菩薩、滅惡趣菩薩、彌勒菩薩，如是等菩薩摩訶薩而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯諸菩薩，皆得如是善巧方便，及餘無量阿僧祇功德。其名曰普賢菩薩、普眼菩薩、普化菩薩、普慧菩薩、普目菩薩、普光菩薩、普明菩薩、普照菩薩、普幢菩薩、普覺菩薩、大速疾菩薩、大速疾持菩薩、大神變菩薩、大神變王菩薩、大精進菩薩、大勇健菩薩、大奮迅菩薩、大奮迅力菩薩、大眾生菩薩、大香象菩薩、大月菩薩、妙月菩薩、功德月菩薩、寶月菩薩、普月菩薩、法無垢月菩薩、毘盧遮那月菩薩、名稱月菩薩、光明月菩薩、滿月菩薩、梵音菩薩、梵主雷音菩薩、地音菩薩、法界音菩薩、破一切魔音菩薩、震法鼓音菩薩、普覺音菩薩、無分別音菩薩、地上音菩薩、蔽一切聲音菩薩、平等藏菩薩、離垢藏菩薩、功德藏菩薩、光明藏菩薩、寶藏菩薩、月藏菩薩、日藏菩薩、日生藏菩薩、蓮花藏菩薩、慧藏菩薩、大慧菩薩、勝慧菩薩、名稱慧菩薩、無上慧菩薩、增長慧菩薩、無量慧菩薩、廣慧菩薩、佛慧菩薩、無盡慧菩薩、海慧菩薩、彌樓燈菩薩、大燈菩薩、法燈菩薩、照十方燈菩薩、普燈菩薩、破一切暗燈菩薩、照一切處燈菩薩、決定照燈菩薩、月燈菩薩、日燈菩薩、文殊師利菩薩、觀世音菩薩、大勢至菩薩、金剛藏菩薩、功德藏菩薩、離惡趣菩薩、藥王菩薩、藥上菩薩、雷音菩薩、花首菩薩、日光菩薩、離垢勇猛菩薩、金剛慧菩薩、滅諸蓋菩薩、降魔菩薩、寶髻菩薩、千光菩薩、降伏大魔菩薩、難見菩薩、難伏菩薩、難量菩薩、勝智菩薩、滅惡趣菩薩、彌勒菩薩，如是等菩薩摩訶薩而為上首。

復有無量不可思議、不可稱量天龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、釋、梵、護世，皆從十方佛剎來集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量不可思議、不可稱量天龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、釋、梵、護世，皆從十方佛剎來集。

時此世界復有百億六欲諸天、魔王、太子、商主為首，與無量諸天眷屬俱詣佛所，為見如來禮拜、供養、聽受法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時此世界復有百億六欲諸天、魔王、太子、商主為首，與無量諸天眷屬俱詣佛所，為見如來禮拜、供養、聽受法故。

復有百億大梵天王，乃至百億色究竟天、魔醯首羅而為上首，亦與無量諸天眷屬俱詣佛所，為見如來禮拜、供養、聽受法故。復有百億八部王眾及無量人、非人、優婆塞、優婆夷等，各與眷屬俱詣佛所，為見如來禮拜、供養、聽受法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有百億大梵天王，乃至百億色究竟天、魔醯首羅而為上首，亦與無量諸天眷屬俱詣佛所，為見如來禮拜、供養、聽受法故。復有百億八部王眾及無量人、非人、優婆塞、優婆夷等，各與眷屬俱詣佛所，為見如來禮拜、供養、聽受法故。

復有一切草木、叢林、諸藥神等，及彌樓山、摩訶彌樓山、目真隣陀山、摩訶目真隣陀山、雪山、鐵圍山等一切山神；河海、陂池、國邑、聚落所有諸神，并八部眾諸宮殿神，亦與眷屬俱詣佛所，為見如來禮拜、供養、聽受法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有一切草木、叢林、諸藥神等，及彌樓山、摩訶彌樓山、目真隣陀山、摩訶目真隣陀山、雪山、鐵圍山等一切山神；河海、陂池、國邑、聚落所有諸神，并八部眾諸宮殿神，亦與眷屬俱詣佛所，為見如來禮拜、供養、聽受法故。

復有百億日月諸天，及阿那婆達多龍王，各與無量眷屬圍繞，俱詣佛所，為見如來禮拜、供養、聽受法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有百億日月諸天，及阿那婆達多龍王，各與無量眷屬圍繞，俱詣佛所，為見如來禮拜、供養、聽受法故。

是諸大眾以佛神力不相障礙，無有迫隘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸大眾以佛神力不相障礙，無有迫隘。

爾時世尊光明顯照，蔽於眾會，猶如白月十五日滿，淨除雲翳，光明顯照，映蔽眾星，亦如須彌山王安住不動。如來光明普蔽一切釋梵諸天，高顯特尊亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊光明顯照，蔽於眾會，猶如白月十五日滿，淨除雲翳，光明顯照，映蔽眾星，亦如須彌山王安住不動。如來光明普蔽一切釋梵諸天，高顯特尊亦復如是。

爾時文殊師利童子告滅諸蓋菩薩言：「如來今者安住於此，身不動搖，汝知之乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利童子告滅諸蓋菩薩言：「如來今者安住於此，身不動搖，汝知之乎？」

彼即答言：「文殊師利！如來今者雖在此會安住不動，有諸天人或見出家修行苦行；或見往詣菩提樹下安處道場，降伏魔怨，成等正覺，諸天龍王、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、釋梵、護世咸共讚言：『善哉！大師能勝怨敵！』或見釋梵、護世諸天勸請說法：或見為其說布施法；或見為說持戒、忍辱、精進、禪定、智慧、方便、力、願、智法；或見為說聲聞乘法；或見為說獨覺乘法；或見為說無上乘法；或見為說畜生、餓鬼、閻摩羅界、四天王天、三十三天，乃至梵宮受生等法；或見為說生人趣法；或見為說生轉輪王法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼即答言：「文殊師利！如來今者雖在此會安住不動，有諸天人或見出家修行苦行；或見往詣菩提樹下安處道場，降伏魔怨，成等正覺，諸天龍王、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、釋梵、護世咸共讚言：『善哉！大師能勝怨敵！』或見釋梵、護世諸天勸請說法：或見為其說布施法；或見為說持戒、忍辱、精進、禪定、智慧、方便、力、願、智法；或見為說聲聞乘法；或見為說獨覺乘法；或見為說無上乘法；或見為說畜生、餓鬼、閻摩羅界、四天王天、三十三天，乃至梵宮受生等法；或見為說生人趣法；或見為說生轉輪王法。

「又，文殊師利！於此眾中，或見如來身高一尋；或一俱盧、或二俱盧；或半由旬、或一由旬、或二由旬、或十由旬、或百或千或萬由旬，或見五萬、十萬、百萬或五百萬，乃至或見超過一切數量由旬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，文殊師利！於此眾中，或見如來身高一尋；或一俱盧、或二俱盧；或半由旬、或一由旬、或二由旬、或十由旬、或百或千或萬由旬，或見五萬、十萬、百萬或五百萬，乃至或見超過一切數量由旬。

「或見佛身作真金色、或琉璃色、或帝青摩尼色、或大青摩尼色、或光明摩尼色、或紅蓮花摩尼色、或釋迦毘楞伽摩尼色、或金剛光明摩尼色、或天光摩尼色、或日月光摩尼色、或水精摩尼色、或頗梨摩尼色、或自在王摩尼色、或集眾光摩尼色、或師子鬘摩尼色、或師子幢摩尼色、或海住淨光摩尼色、或如意摩尼色：隨諸眾生應見如來是眾色相而調伏者，所見各殊；隨聞如來為說何法而成熟者，所聞各異；隨依何教而修行者，各如說行皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或見佛身作真金色、或琉璃色、或帝青摩尼色、或大青摩尼色、或光明摩尼色、或紅蓮花摩尼色、或釋迦毘楞伽摩尼色、或金剛光明摩尼色、或天光摩尼色、或日月光摩尼色、或水精摩尼色、或頗梨摩尼色、或自在王摩尼色、或集眾光摩尼色、或師子鬘摩尼色、或師子幢摩尼色、或海住淨光摩尼色、或如意摩尼色：隨諸眾生應見如來是眾色相而調伏者，所見各殊；隨聞如來為說何法而成熟者，所聞各異；隨依何教而修行者，各如說行皆得成就。

「文殊師利！設於十方無量不可思議、不可稱量世界，滿中天龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、釋、梵、護世、人、非人等，猶如竹林、甘蔗、胡麻。若諸眾生應見如來而調伏者，見佛色相各各不同，面向其前，一尋而住，為其說法，如說修行，皆得成就。如來雖作如是眾事，自然應現而無分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！設於十方無量不可思議、不可稱量世界，滿中天龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、釋、梵、護世、人、非人等，猶如竹林、甘蔗、胡麻。若諸眾生應見如來而調伏者，見佛色相各各不同，面向其前，一尋而住，為其說法，如說修行，皆得成就。如來雖作如是眾事，自然應現而無分別。

「文殊師利！如滿月輪夜半之時，閻浮提中一切眾生各見月輪在其前現，是月未曾作念分別：『令諸眾生各覩我現。』法爾而有如是事起。如來亦爾，雖復普現諸眾生前，亦不分別：『令諸眾生皆得見我現前而住。』但隨眾生可調伏者，各自見佛現在其前。何以故？隨應眾生不共法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如滿月輪夜半之時，閻浮提中一切眾生各見月輪在其前現，是月未曾作念分別：『令諸眾生各覩我現。』法爾而有如是事起。如來亦爾，雖復普現諸眾生前，亦不分別：『令諸眾生皆得見我現前而住。』但隨眾生可調伏者，各自見佛現在其前。何以故？隨應眾生不共法故。

「文殊師利！如一切眾生由上、中、下業果力故，所作諸行亦有三品。而是諸行，終不自生三種分別，但由業故，自然有是上、中、下品諸行事起。如來亦爾，由諸眾生業果力故，各自見佛，如來亦無上、中、下念，自然應現如是等事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如一切眾生由上、中、下業果力故，所作諸行亦有三品。而是諸行，終不自生三種分別，但由業故，自然有是上、中、下品諸行事起。如來亦爾，由諸眾生業果力故，各自見佛，如來亦無上、中、下念，自然應現如是等事。

「文殊師利！如淨頗梨置諸衣上作種種色：若在黃衣，便作黃色；在青赤衣，作青赤色，隨其所置，雖作彼色，是淨頗梨終無分別。如來亦爾，由眾生感作種種色：若諸眾生應見金色而調伏者，便見金色；若有應見琉璃、真珠、帝青、大青、集眾光摩尼、海住淨光摩尼、師子鬘摩尼、師子幢摩尼、電燈摩尼、水精摩尼是諸寶色而調伏者，便見如來作如是等眾寶色相；或有應以釋、梵、護世而調伏者，便見釋、梵、護世色相；如是乃至應以地獄、餓鬼、畜生、閻羅王處、色無色界，卵生、胎生、濕生、化生，有色、無色、有想、無想、非有想非無想，隨何趣生威儀色相而調伏者，則見如來作如是等種種色相。然佛未曾分別念言：『令此眾生，惟見金色莫見琉璃；惟見琉璃莫見帝青；如是乃至惟見師子鬘摩尼，莫見師子幢摩尼色。』雖無如是異念分別，隨一切處，自然有是諸色相現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如淨頗梨置諸衣上作種種色：若在黃衣，便作黃色；在青赤衣，作青赤色，隨其所置，雖作彼色，是淨頗梨終無分別。如來亦爾，由眾生感作種種色：若諸眾生應見金色而調伏者，便見金色；若有應見琉璃、真珠、帝青、大青、集眾光摩尼、海住淨光摩尼、師子鬘摩尼、師子幢摩尼、電燈摩尼、水精摩尼是諸寶色而調伏者，便見如來作如是等眾寶色相；或有應以釋、梵、護世而調伏者，便見釋、梵、護世色相；如是乃至應以地獄、餓鬼、畜生、閻羅王處、色無色界，卵生、胎生、濕生、化生，有色、無色、有想、無想、非有想非無想，隨何趣生威儀色相而調伏者，則見如來作如是等種種色相。然佛未曾分別念言：『令此眾生，惟見金色莫見琉璃；惟見琉璃莫見帝青；如是乃至惟見師子鬘摩尼，莫見師子幢摩尼色。』雖無如是異念分別，隨一切處，自然有是諸色相現。

「文殊師利！譬如出生自在摩尼王處不生諸鐵，是摩尼王終不念言：『令彼寶處但生於我，莫生於鐵。』然其寶處，鐵自不生。如來所生剎土亦爾，自無一切外道異論、諸惡賊亂、五無間罪、十不善業、非法王教，亦無一切日月、諸天及摩尼寶、火、電等光，及以須臾日月歲數，除佛變現化諸眾生，雖有所現而無分別。由眾生故，自然有是種種事起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！譬如出生自在摩尼王處不生諸鐵，是摩尼王終不念言：『令彼寶處但生於我，莫生於鐵。』然其寶處，鐵自不生。如來所生剎土亦爾，自無一切外道異論、諸惡賊亂、五無間罪、十不善業、非法王教，亦無一切日月、諸天及摩尼寶、火、電等光，及以須臾日月歲數，除佛變現化諸眾生，雖有所現而無分別。由眾生故，自然有是種種事起。

「文殊師利！譬如大青摩尼寶光，觸者皆作大青寶色，而寶終無異念分別；如來亦爾，觸佛作意所緣光者，靡不皆成一切智色。然佛亦無異念分別，自然而有如是事起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！譬如大青摩尼寶光，觸者皆作大青寶色，而寶終無異念分別；如來亦爾，觸佛作意所緣光者，靡不皆成一切智色。然佛亦無異念分別，自然而有如是事起。

「文殊師利！如善磨瑩大琉璃寶，隨於其邊安置種種手、足、頭、頸眾莊嚴具，以寶威力，彼莊嚴具莫不明顯；如來亦爾，隨其所行威儀住處有修行者，以佛威力，令其所行皆自增勝。然佛未曾動念分別，自然而有如是事起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如善磨瑩大琉璃寶，隨於其邊安置種種手、足、頭、頸眾莊嚴具，以寶威力，彼莊嚴具莫不明顯；如來亦爾，隨其所行威儀住處有修行者，以佛威力，令其所行皆自增勝。然佛未曾動念分別，自然而有如是事起。

「文殊師利！如眾卉木依地而住各得增長，然地了無種種分別；如來亦爾，令諸眾生一切善根，依如來住各得增長，而實曾無異念分別，自然而有如是事起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如眾卉木依地而住各得增長，然地了無種種分別；如來亦爾，令諸眾生一切善根，依如來住各得增長，而實曾無異念分別，自然而有如是事起。

「文殊師利！譬如大雲普覆一切草木叢林，等澍甘雨，隨一味水所及之處，令諸草木皆得增長，種種色味差別不同，彼雲未曾有所分別，自然有是種種相異。如來亦爾，興正覺雲遍覆一切，隨諸眾生先所積集種種善根、種種願樂、種種信解、種種解脫，等澍法雨，令諸眾生一切善根，隨其勢力各得增長，如來亦不分別念言：『我當令是眾生善根生聲聞智；我當令是眾生善根生獨覺智；我當令是眾生善根生如來智；我當令是眾生善根生四天王天、三十三天，如是乃至淨居等天；我當令是眾生善根，得作國王，及與人中種種生處。』然佛雖無種種分別，隨諸眾生所集善根，願樂等力，自然有是種種事起，由佛已捨一切處著、無分別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！譬如大雲普覆一切草木叢林，等澍甘雨，隨一味水所及之處，令諸草木皆得增長，種種色味差別不同，彼雲未曾有所分別，自然有是種種相異。如來亦爾，興正覺雲遍覆一切，隨諸眾生先所積集種種善根、種種願樂、種種信解、種種解脫，等澍法雨，令諸眾生一切善根，隨其勢力各得增長，如來亦不分別念言：『我當令是眾生善根生聲聞智；我當令是眾生善根生獨覺智；我當令是眾生善根生如來智；我當令是眾生善根生四天王天、三十三天，如是乃至淨居等天；我當令是眾生善根，得作國王，及與人中種種生處。』然佛雖無種種分別，隨諸眾生所集善根，願樂等力，自然有是種種事起，由佛已捨一切處著、無分別故。

「文殊師利！如日纔現，放無量億百千光明，破閻浮提一切黑暗，是日雖復不分別言『我當破暗』，自然而有破暗事生。如來日輪亦復如是，出世間已，放無量億智慧光明，滅除世間諸見黑暗，除佛威力示現成熟諸眾生者，如來雖不分別念言：『令眾生見，現破當破。』於一切處，自然有此種種事起，由佛已捨一切處著、無分別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如日纔現，放無量億百千光明，破閻浮提一切黑暗，是日雖復不分別言『我當破暗』，自然而有破暗事生。如來日輪亦復如是，出世間已，放無量億智慧光明，滅除世間諸見黑暗，除佛威力示現成熟諸眾生者，如來雖不分別念言：『令眾生見，現破當破。』於一切處，自然有此種種事起，由佛已捨一切處著、無分別故。

「文殊師利！譬如幻師幻作眾像，雖有種種形類不同，幻無分別，不可稱說；無起無盡、無字無聲、無有方所、無體無相，不可思議；無二無行、無等無對，但由幻師現是眾相。如來亦爾，由眾生故，入於種種威儀行處，一切皆見。然實如來不可稱說、無起無盡、無字無聲、無有方所、無性無相、無二無行，等真法界非可觸對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！譬如幻師幻作眾像，雖有種種形類不同，幻無分別，不可稱說；無起無盡、無字無聲、無有方所、無體無相，不可思議；無二無行、無等無對，但由幻師現是眾相。如來亦爾，由眾生故，入於種種威儀行處，一切皆見。然實如來不可稱說、無起無盡、無字無聲、無有方所、無性無相、無二無行，等真法界非可觸對。

「文殊師利！譬如日映須彌山故，四洲眾生或見初出、或見日中、或見漸暮、或見初沒、或見夜半、或見漸曙；但一日輪，隨四天下諸眾生見各各不同。日無分別，但由山蔽，自然四洲所見各異。如來亦爾，於一眾會，或見如來將成正覺、已成正覺；將入涅槃、已入涅槃；或見成佛已經十年，乃至已經不可說劫；或見涅槃已經十年，乃至已經百千億劫；或見如來一十、二十，或四十年在世說法；或見法住，或見法滅。然佛曾無異念分別，由眾生故，自然有是種種事起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！譬如日映須彌山故，四洲眾生或見初出、或見日中、或見漸暮、或見初沒、或見夜半、或見漸曙；但一日輪，隨四天下諸眾生見各各不同。日無分別，但由山蔽，自然四洲所見各異。如來亦爾，於一眾會，或見如來將成正覺、已成正覺；將入涅槃、已入涅槃；或見成佛已經十年，乃至已經不可說劫；或見涅槃已經十年，乃至已經百千億劫；或見如來一十、二十，或四十年在世說法；或見法住，或見法滅。然佛曾無異念分別，由眾生故，自然有是種種事起。

「文殊師利！譬如大風吹閻浮提，一切草木枝葉紛亂，東西南北或靡或起，草木終無種種分別，但由風故，種種相生。如來亦爾，常無分別，由眾生力，於念念中，見有如是無量眾行威儀相起，乃至作意，緣諸眾生，令爾所劫，得斷地獄、畜生、餓鬼、閻羅等趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！譬如大風吹閻浮提，一切草木枝葉紛亂，東西南北或靡或起，草木終無種種分別，但由風故，種種相生。如來亦爾，常無分別，由眾生力，於念念中，見有如是無量眾行威儀相起，乃至作意，緣諸眾生，令爾所劫，得斷地獄、畜生、餓鬼、閻羅等趣。

「文殊師利！如來成就如是無量微妙功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如來成就如是無量微妙功德。」

「文殊師利！如來作意一念所緣，諸大菩薩無量百千那由他劫住不思議解脫三昧，不能知其功德邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！如來作意一念所緣，諸大菩薩無量百千那由他劫住不思議解脫三昧，不能知其功德邊際。

「文殊師利！譬如日輪從大海出，住虛空中，放無量億那由他光，遍照一切城邑聚落，破大黑暗，銷涸洿池，增長一切草木叢林，悉令成熟，發起一切所作事業，光影普入諸河池中，而常未曾離於本事。是日雖無種種分別，自然而有是等事現。如來亦爾，出諸有海，住法虛空，放無量億智慧光明，遍照十方一切世界，滅諸眾生無明翳膜，枯竭一切煩惱濁流，令諸眾生善根福慧增長成熟。雖同一時現是眾事，亦常湛然本處不動，由佛已離念想分別，自然應現是諸相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！譬如日輪從大海出，住虛空中，放無量億那由他光，遍照一切城邑聚落，破大黑暗，銷涸洿池，增長一切草木叢林，悉令成熟，發起一切所作事業，光影普入諸河池中，而常未曾離於本事。是日雖無種種分別，自然而有是等事現。如來亦爾，出諸有海，住法虛空，放無量億智慧光明，遍照十方一切世界，滅諸眾生無明翳膜，枯竭一切煩惱濁流，令諸眾生善根福慧增長成熟。雖同一時現是眾事，亦常湛然本處不動，由佛已離念想分別，自然應現是諸相故。

「文殊師利！若有善男子、善女人，於恒河沙劫，以天上味及天妙衣，施十方界微塵等一切諸佛及聲聞眾。彼佛滅後，為一一佛遍滿十方一一世界，造十方界微塵等塔。其塔皆是閻浮檀金，電光摩尼互相間錯，集眾光寶，周圍欄楯，寶幢遐建，寶鈴流響，蛇衛栴檀以為塗香，覆以自在摩尼王網。其上復有天寶蓋雲、寶幡幢雲、妙花香雲、摩尼王雲、如意珠雲，徘徊散空滿三千界。日日三時，如是供養，經恒沙劫，兼復教化無數眾生。如是供養，不如有人聞此入如來智德不思議境界法門，心生信解，其福過彼無量阿僧祇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有善男子、善女人，於恒河沙劫，以天上味及天妙衣，施十方界微塵等一切諸佛及聲聞眾。彼佛滅後，為一一佛遍滿十方一一世界，造十方界微塵等塔。其塔皆是閻浮檀金，電光摩尼互相間錯，集眾光寶，周圍欄楯，寶幢遐建，寶鈴流響，蛇衛栴檀以為塗香，覆以自在摩尼王網。其上復有天寶蓋雲、寶幡幢雲、妙花香雲、摩尼王雲、如意珠雲，徘徊散空滿三千界。日日三時，如是供養，經恒沙劫，兼復教化無數眾生。如是供養，不如有人聞此入如來智德不思議境界法門，心生信解，其福過彼無量阿僧祇。

「文殊師利！若有菩薩信解此法，則速成滿菩薩摩訶薩無量億那由他諸波羅蜜，證入無量億那由他地，背捨無量億那由他生死，了知無量億那由他諸佛神通，破無量阿僧祇我慢山，倒無量阿僧祇慳嫉幢，竭無量阿僧祇愛河，渡無量阿僧祇生死海，斷無量阿僧祇魔網，掩蔽一切日月、釋、梵、護世威光。從一佛剎至一佛剎，能救地獄、餓鬼、畜生、閻羅王界諸苦眾生。常得親近諸佛菩薩，具足成就海印三昧、持一切法三昧、法自在三昧、諸相莊嚴三昧、寶生三昧、安樂三昧、蓮花莊嚴三昧、虛空藏三昧、隨入世間三昧、妙法花三昧、境界自在三昧、大奮迅三昧、虛空心三昧、師子奮迅三昧、日燈三昧、無量旋三昧、澍甘露三昧、金剛幢三昧、如金剛三昧、金剛齊三昧、地持三昧、須彌燈三昧、須彌幢三昧、寶藏三昧、心自在三昧、一切眾生心自在三昧、增長一切行三昧、深密方便三昧、種種辯才三昧、無能見三昧、了諸法三昧、遊戲三昧、出生一切神通三昧、降魔三昧、現一切色相三昧、一切色最勝三昧、觀身三昧、具一切行三昧、智燈三昧、菩提光三昧、樂說辯才三昧、入一切功德三昧、說諸法實相三昧、寂靜神通三昧、首楞嚴三昧、海潮三昧；又得無量佛身相陀羅尼、大智陀羅尼、淨音陀羅尼、無盡篋陀羅尼、無量旋陀羅尼、海印陀羅尼、入決定辯才陀羅尼、諸佛住持陀羅尼；又得隨順一切眾生，殊勝行一切法，無師智斷一切法疑，得佛神通，具菩薩行善巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有菩薩信解此法，則速成滿菩薩摩訶薩無量億那由他諸波羅蜜，證入無量億那由他地，背捨無量億那由他生死，了知無量億那由他諸佛神通，破無量阿僧祇我慢山，倒無量阿僧祇慳嫉幢，竭無量阿僧祇愛河，渡無量阿僧祇生死海，斷無量阿僧祇魔網，掩蔽一切日月、釋、梵、護世威光。從一佛剎至一佛剎，能救地獄、餓鬼、畜生、閻羅王界諸苦眾生。常得親近諸佛菩薩，具足成就海印三昧、持一切法三昧、法自在三昧、諸相莊嚴三昧、寶生三昧、安樂三昧、蓮花莊嚴三昧、虛空藏三昧、隨入世間三昧、妙法花三昧、境界自在三昧、大奮迅三昧、虛空心三昧、師子奮迅三昧、日燈三昧、無量旋三昧、澍甘露三昧、金剛幢三昧、如金剛三昧、金剛齊三昧、地持三昧、須彌燈三昧、須彌幢三昧、寶藏三昧、心自在三昧、一切眾生心自在三昧、增長一切行三昧、深密方便三昧、種種辯才三昧、無能見三昧、了諸法三昧、遊戲三昧、出生一切神通三昧、降魔三昧、現一切色相三昧、一切色最勝三昧、觀身三昧、具一切行三昧、智燈三昧、菩提光三昧、樂說辯才三昧、入一切功德三昧、說諸法實相三昧、寂靜神通三昧、首楞嚴三昧、海潮三昧；又得無量佛身相陀羅尼、大智陀羅尼、淨音陀羅尼、無盡篋陀羅尼、無量旋陀羅尼、海印陀羅尼、入決定辯才陀羅尼、諸佛住持陀羅尼；又得隨順一切眾生，殊勝行一切法，無師智斷一切法疑，得佛神通，具菩薩行善巧方便。

「文殊師利！譬如須彌山王，高顯秀麗，映蔽餘山；菩薩信解此法門者，功德嚴淨，蔽諸眾生一切善根，亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！譬如須彌山王，高顯秀麗，映蔽餘山；菩薩信解此法門者，功德嚴淨，蔽諸眾生一切善根，亦復如是。」

爾時文殊師利告滅諸蓋菩薩言：「佛子！復更有餘勝法。若諸菩薩能信解者，便得成就餘勝功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利告滅諸蓋菩薩言：「佛子！復更有餘勝法。若諸菩薩能信解者，便得成就餘勝功德。」

滅諸蓋菩薩聞是說已，復白文殊師利言：「若有菩薩信解五法，則能除此勝法得餘無量殊勝功德。何等為五？一者，信解一切諸法不生不滅，不可稱說，無比無對；二者，信解如來無功用、無分別，入過閻浮提微塵等威儀行處，剎那剎那常起不絕；三者，信解釋迦如來往昔教化蘇陀婆王，但為成熟諸眾生故，然實已於恒河沙劫久成正覺。四者，信解釋迦如來示然燈佛授記已來乃至成佛，於是中間修菩薩行，而實已於無量劫來成等正覺，住佛境界。五者，信解釋迦如來現託王宮，釋種被害，但為成熟諸眾生故，而實已於無量劫來成等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅諸蓋菩薩聞是說已，復白文殊師利言：「若有菩薩信解五法，則能除此勝法得餘無量殊勝功德。何等為五？一者，信解一切諸法不生不滅，不可稱說，無比無對；二者，信解如來無功用、無分別，入過閻浮提微塵等威儀行處，剎那剎那常起不絕；三者，信解釋迦如來往昔教化蘇陀婆王，但為成熟諸眾生故，然實已於恒河沙劫久成正覺。四者，信解釋迦如來示然燈佛授記已來乃至成佛，於是中間修菩薩行，而實已於無量劫來成等正覺，住佛境界。五者，信解釋迦如來現託王宮，釋種被害，但為成熟諸眾生故，而實已於無量劫來成等正覺。

「文殊師利！菩薩若能於此五種生信解者，則能除此勝法，更得成就餘勝功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！菩薩若能於此五種生信解者，則能除此勝法，更得成就餘勝功德。

「文殊師利！若善男子、善女人，於恒河沙劫，日日以天百味飲食及天妙衣，施十方界微塵等諸阿羅漢、具六神通、八解脫者，所得功德，不如有人於一日中，但以飲食施一獨覺，其福勝彼阿僧祇倍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若善男子、善女人，於恒河沙劫，日日以天百味飲食及天妙衣，施十方界微塵等諸阿羅漢、具六神通、八解脫者，所得功德，不如有人於一日中，但以飲食施一獨覺，其福勝彼阿僧祇倍。

「又，文殊師利！若善男子、善女人，遍十方界為阿僧祇辟支佛等，造十方界微塵等精舍，一一皆以閻浮檀金所成，摩尼為柱，階陛欄楯、樓閣戶牖，咸以眾寶種種莊嚴，施大寶帳，塗妙栴檀；日日以天百味飲食及天妙衣恭敬供養，於恒沙劫，不如有人或聞佛名、或世尊名、或如來名、或一切智名，所得功德復過於彼阿僧祇倍。況以彩畫、或以泥塐作如來像，觀見之者，福又過彼阿僧祇倍。況以燈油、香花、伎樂種種供養，福又過彼阿僧祇倍。何況有能於佛法中，下至一日護持一戒，福轉過彼阿僧祇倍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，文殊師利！若善男子、善女人，遍十方界為阿僧祇辟支佛等，造十方界微塵等精舍，一一皆以閻浮檀金所成，摩尼為柱，階陛欄楯、樓閣戶牖，咸以眾寶種種莊嚴，施大寶帳，塗妙栴檀；日日以天百味飲食及天妙衣恭敬供養，於恒沙劫，不如有人或聞佛名、或世尊名、或如來名、或一切智名，所得功德復過於彼阿僧祇倍。況以彩畫、或以泥塐作如來像，觀見之者，福又過彼阿僧祇倍。況以燈油、香花、伎樂種種供養，福又過彼阿僧祇倍。何況有能於佛法中，下至一日護持一戒，福轉過彼阿僧祇倍。

「文殊師利！若有善男子、善女人於恒河沙劫，日日以天百味飲食及天妙衣，供十方界微塵等諸佛菩薩及聲聞眾；諸佛滅後，一一皆起十方界微塵等塔，一一塔量遍四天下，形製奇妙，眾寶莊嚴，幡蓋、伎樂，諸供養具，逾勝於前，雖諸功德皆悉具足，未能信解此法門者，不如有人能信解是入如來智德不思議境界法門，乃至以一摶食施於畜生，其福過彼阿僧祇倍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有善男子、善女人於恒河沙劫，日日以天百味飲食及天妙衣，供十方界微塵等諸佛菩薩及聲聞眾；諸佛滅後，一一皆起十方界微塵等塔，一一塔量遍四天下，形製奇妙，眾寶莊嚴，幡蓋、伎樂，諸供養具，逾勝於前，雖諸功德皆悉具足，未能信解此法門者，不如有人能信解是入如來智德不思議境界法門，乃至以一摶食施於畜生，其福過彼阿僧祇倍。

「文殊師利！若有菩薩信解此經，如其所說供養諸佛，有餘菩薩聞已歡喜，生淨信心，從坐而起合掌作禮，隨其所堪修行供養，福又過彼阿僧祇倍，是人不久得佛智故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！若有菩薩信解此經，如其所說供養諸佛，有餘菩薩聞已歡喜，生淨信心，從坐而起合掌作禮，隨其所堪修行供養，福又過彼阿僧祇倍，是人不久得佛智故。」

說是經時，彼諸比丘及菩薩眾，一切世間天、人、阿修羅等，歡喜信受，作禮奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是經時，彼諸比丘及菩薩眾，一切世間天、人、阿修羅等，歡喜信受，作禮奉行。