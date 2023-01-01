佛華嚴入如來德智不思議境界經

佛華嚴入如來德智不思議境界經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛華嚴入如來德智不思議境界經卷下

隋天竺三藏闍那崛多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏闍那崛多譯

「曼殊尸利！如來、應、正遍知，在於眾中，彼諸眾生，皆見如來在其前住；如來亦無分別無異分別，如是我於眾生前住，欲令眾生知我如來在其前住，然隨所化度眾生，彼知如來在其前住。何以故？不共法相應故。曼殊尸利！譬如諸眾生隨下、中、上業熟力，還有下、中、上諸行，為眾生出生，而諸行亦無分別無異分別，然復無功用無分別故，諸行下、中、上事，自然迴轉。如是，如是，曼殊尸利！如來、應、正遍知，隨眾生下、中、上業熟力，還有下、中、上，如來為眾生見。曼殊尸利！如來亦無分別無異分別，然無功用無分別故，如來如是事轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊尸利！如來、應、正遍知，在於眾中，彼諸眾生，皆見如來在其前住；如來亦無分別無異分別，如是我於眾生前住，欲令眾生知我如來在其前住，然隨所化度眾生，彼知如來在其前住。何以故？不共法相應故。曼殊尸利！譬如諸眾生隨下、中、上業熟力，還有下、中、上諸行，為眾生出生，而諸行亦無分別無異分別，然復無功用無分別故，諸行下、中、上事，自然迴轉。如是，如是，曼殊尸利！如來、應、正遍知，隨眾生下、中、上業熟力，還有下、中、上，如來為眾生見。曼殊尸利！如來亦無分別無異分別，然無功用無分別故，如來如是事轉。

「曼殊尸利！譬如真頗致迦摩尼寶隨衣種種故有種種色。曼殊尸利！若頗致迦摩尼寶，置黃衣上，頗致迦摩尼寶即作黃色；若置赤衣上，頗致迦摩尼寶即作赤色；若置青衣上，頗致迦摩尼寶即作青色；如是置何似何似色上，還作如是色。曼殊尸利！頗致迦摩尼寶，亦無分別無異分別。如是，如是，曼殊尸利！如來隨眾生色，作種種色。曼殊尸利！若眾生以金色如來身現而得化度者，彼等當見金色如來身；若眾生以鞞琉璃夜摩尼寶色得化度者，彼等當見鞞琉璃夜摩尼寶色；若眾生以真珠色得化度者，彼等當見如來真珠色；若眾生以天帝青摩尼寶色得化度者，彼等當見如來天帝青摩尼寶色。曼殊尸利！若眾生以大青摩尼寶色得化度者，彼等當見如來大青摩尼寶色；若眾生以諸光選擇上摩尼寶色得化度者，彼等當見如來諸光選擇摩尼寶色；若眾生以海住持淨莊嚴普炎光摩尼寶色得化度者，彼等當見如來海住持淨莊嚴普炎光摩尼寶色；若眾生以師子鬚摩尼寶色得化度者，彼等當見如來師子鬚摩尼寶色；若眾生以師子幢上摩尼寶色得化度者，彼等當見如來師子幢上摩尼寶色。曼殊尸利！若眾生以電燈摩尼寶色得化度者，彼等當見如來電燈摩尼寶色；若眾生以水淨摩尼寶色得化度者，彼等當見如來水淨摩尼寶色。曼殊尸利！如是若以婆囉訶摩舍迦囉護世等色得化度者，彼等當見如來婆囉訶摩舍迦囉護世等色；乃至那囉迦、畜生、餓鬼、閻摩世所生中，若彼色類所生眾生，隨以何等色身色威儀得化度者，彼等當見如來如是色身色威儀。如是卵生、胎生、濕生、化生，色、無色、想、無想，非想非非想，隨以何等色身色威儀得化度者，彼等當見如來如是色身色威儀。而如來亦無分別無異分別，欲令此等眾生見我金色，莫見鞞琉璃夜色；此等眾生見我鞞琉璃夜色，莫見天帝青摩尼寶色；此等眾生見我天帝青摩尼寶色，莫見大青摩尼寶色；此等眾生見我大青摩尼寶色，莫見諸光選擇摩尼寶色；此等眾生見我諸光選擇摩尼寶色，莫見自在王摩尼寶色；此等眾生見我自在王摩尼寶色，莫見海住持淨莊嚴普炎光摩尼寶色；此等眾生見我海住持淨莊嚴普炎光摩尼寶色，莫見師子鬚摩尼寶色；此等眾生見我師子鬚摩尼寶色，莫見師子幢上摩尼寶色；如是諸處如來亦無分別無異分別，然無功用無分別故，如是等色所作事轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊尸利！譬如真頗致迦摩尼寶隨衣種種故有種種色。曼殊尸利！若頗致迦摩尼寶，置黃衣上，頗致迦摩尼寶即作黃色；若置赤衣上，頗致迦摩尼寶即作赤色；若置青衣上，頗致迦摩尼寶即作青色；如是置何似何似色上，還作如是色。曼殊尸利！頗致迦摩尼寶，亦無分別無異分別。如是，如是，曼殊尸利！如來隨眾生色，作種種色。曼殊尸利！若眾生以金色如來身現而得化度者，彼等當見金色如來身；若眾生以鞞琉璃夜摩尼寶色得化度者，彼等當見鞞琉璃夜摩尼寶色；若眾生以真珠色得化度者，彼等當見如來真珠色；若眾生以天帝青摩尼寶色得化度者，彼等當見如來天帝青摩尼寶色。曼殊尸利！若眾生以大青摩尼寶色得化度者，彼等當見如來大青摩尼寶色；若眾生以諸光選擇上摩尼寶色得化度者，彼等當見如來諸光選擇摩尼寶色；若眾生以海住持淨莊嚴普炎光摩尼寶色得化度者，彼等當見如來海住持淨莊嚴普炎光摩尼寶色；若眾生以師子鬚摩尼寶色得化度者，彼等當見如來師子鬚摩尼寶色；若眾生以師子幢上摩尼寶色得化度者，彼等當見如來師子幢上摩尼寶色。曼殊尸利！若眾生以電燈摩尼寶色得化度者，彼等當見如來電燈摩尼寶色；若眾生以水淨摩尼寶色得化度者，彼等當見如來水淨摩尼寶色。曼殊尸利！如是若以婆囉訶摩舍迦囉護世等色得化度者，彼等當見如來婆囉訶摩舍迦囉護世等色；乃至那囉迦、畜生、餓鬼、閻摩世所生中，若彼色類所生眾生，隨以何等色身色威儀得化度者，彼等當見如來如是色身色威儀。如是卵生、胎生、濕生、化生，色、無色、想、無想，非想非非想，隨以何等色身色威儀得化度者，彼等當見如來如是色身色威儀。而如來亦無分別無異分別，欲令此等眾生見我金色，莫見鞞琉璃夜色；此等眾生見我鞞琉璃夜色，莫見天帝青摩尼寶色；此等眾生見我天帝青摩尼寶色，莫見大青摩尼寶色；此等眾生見我大青摩尼寶色，莫見諸光選擇摩尼寶色；此等眾生見我諸光選擇摩尼寶色，莫見自在王摩尼寶色；此等眾生見我自在王摩尼寶色，莫見海住持淨莊嚴普炎光摩尼寶色；此等眾生見我海住持淨莊嚴普炎光摩尼寶色，莫見師子鬚摩尼寶色；此等眾生見我師子鬚摩尼寶色，莫見師子幢上摩尼寶色；如是諸處如來亦無分別無異分別，然無功用無分別故，如是等色所作事轉。

「曼殊尸利！譬如自在王摩尼寶所生處，彼處不生鐵、若鐵作具。曼殊尸利！其自在王，無分別念，彼亦不如是念：『我所生處，彼處莫生鐵、若鐵作具。』曼殊尸利！而自在王摩尼寶所生處，彼處不生鐵、若鐵作具，如是，如是。曼殊尸利！所有佛土，如來出生彼處不生柘囉迦、波利婆囉闍迦、泥揵連他等諸外道，彼處不生諸惡作等，彼處不生諸亂，彼處不生諸無間，彼處不生十不善業道，彼處不生王教違背法者，彼處不生日月光明，彼處不生婆囉訶摩舍迦囉護世等諸天光明，彼處不生摩尼光明若火光明，彼處不生牟侯利多，半牟侯利多，月半月歲算數等。曼殊尸利！唯除如來住持為成熟眾生。曼殊尸利！如來亦無分別無異分別，然隨眾生，以無功用無分別故此等事轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊尸利！譬如自在王摩尼寶所生處，彼處不生鐵、若鐵作具。曼殊尸利！其自在王，無分別念，彼亦不如是念：『我所生處，彼處莫生鐵、若鐵作具。』曼殊尸利！而自在王摩尼寶所生處，彼處不生鐵、若鐵作具，如是，如是。曼殊尸利！所有佛土，如來出生彼處不生柘囉迦、波利婆囉闍迦、泥揵連他等諸外道，彼處不生諸惡作等，彼處不生諸亂，彼處不生諸無間，彼處不生十不善業道，彼處不生王教違背法者，彼處不生日月光明，彼處不生婆囉訶摩舍迦囉護世等諸天光明，彼處不生摩尼光明若火光明，彼處不生牟侯利多，半牟侯利多，月半月歲算數等。曼殊尸利！唯除如來住持為成熟眾生。曼殊尸利！如來亦無分別無異分別，然隨眾生，以無功用無分別故此等事轉。

「曼殊尸利！譬如大青摩尼寶光明所觸者，彼等皆作大青摩尼寶色，而大青摩尼寶無分別念。如是，如是，曼殊尸利！其為如來攀緣意光所觸者，彼等皆作遍智色，如來亦無分別無異分別。曼殊尸利！然如來以無功用無分別故，此等事轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊尸利！譬如大青摩尼寶光明所觸者，彼等皆作大青摩尼寶色，而大青摩尼寶無分別念。如是，如是，曼殊尸利！其為如來攀緣意光所觸者，彼等皆作遍智色，如來亦無分別無異分別。曼殊尸利！然如來以無功用無分別故，此等事轉。

「曼殊尸利！譬如善作成就大鞞琉璃摩尼寶，隨所有邊，安置諸莊嚴具中，若足莊嚴具中，若頭莊嚴具中，彼彼莊嚴具中，最極光照，及彼等莊嚴具，亦最極光照，是彼鞞琉璃摩尼寶威力故，如是，如是。曼殊尸利！如來、應、等正覺，隨所有行威儀住處，隨所有行中住，彼彼行中最極光照，及彼行亦最極光照，是彼如來威力故。曼殊尸利！如來亦無分別無異分別，然如來，以無功用無分別故，此等事轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊尸利！譬如善作成就大鞞琉璃摩尼寶，隨所有邊，安置諸莊嚴具中，若足莊嚴具中，若頭莊嚴具中，彼彼莊嚴具中，最極光照，及彼等莊嚴具，亦最極光照，是彼鞞琉璃摩尼寶威力故，如是，如是。曼殊尸利！如來、應、等正覺，隨所有行威儀住處，隨所有行中住，彼彼行中最極光照，及彼行亦最極光照，是彼如來威力故。曼殊尸利！如來亦無分別無異分別，然如來，以無功用無分別故，此等事轉。

「曼殊尸利！譬如地依止故，地住持故，諸草木、藥林、種子增長廣成。曼殊尸利！其地無分別念，然以無功用無分別故，此等事轉。如是，如是，曼殊尸利！如來依止故，如來住持故，諸眾生諸善根增長廣成，如來亦無分別無異分別，然如來以無功用無分別故，此等事轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊尸利！譬如地依止故，地住持故，諸草木、藥林、種子增長廣成。曼殊尸利！其地無分別念，然以無功用無分別故，此等事轉。如是，如是，曼殊尸利！如來依止故，如來住持故，諸眾生諸善根增長廣成，如來亦無分別無異分別，然如來以無功用無分別故，此等事轉。

「曼殊尸利！譬如雲氣覆諸地已，於種種草木、藥林處所，遍雨大雨，彼水一味，而令種種草木、藥林增長，種種處所，種種味，種種色彼水住。曼殊尸利！其雲無分別念，然以無功用無分別故，此等事轉，如是，如是。曼殊尸利！如來、應、等正覺以佛身雲，遍布滿十方世界已，於諸眾生種種積集善根，種種作願，種種內心信解，種種解脫住處，遍雨種種法雨，所有種種積集善根，眾生作願，內心信解，各各善根作願，內信解脫住處，以種種法雨故，隨能隨力，令其善根增長。曼殊尸利！如來亦無分別無異分別，我為此等眾生增長善根，令其得聲聞智；我為此等眾生增長善根，令其得獨覺智；我為此等眾生增長善根，令其得佛陀智；我為此等眾生增長善根，令其生四天大王宮；我為此等增長善根，令其生三十三天宮；如是略說，乃至夜摩、兜率多、化樂、他化自在，如是婆囉訶摩眾、婆囉訶摩師、少光、無量光、光音、少淨、無量淨、遍淨、大果、福生、淨居、阿迦尼沙詫。曼殊尸利！如來不如是分別，令此等眾生增長善根，當生種種王處；令此等眾生增長善根，當生種種人處；令此等眾生增長善根，當生種種自在處。曼殊尸利！如來亦無分別無異分別。曼殊尸利！然如來以無功用無分別故，隨諸眾生作願，內心信解，積集善根，此如是等色類事轉；如來於諸處捨，無有分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊尸利！譬如雲氣覆諸地已，於種種草木、藥林處所，遍雨大雨，彼水一味，而令種種草木、藥林增長，種種處所，種種味，種種色彼水住。曼殊尸利！其雲無分別念，然以無功用無分別故，此等事轉，如是，如是。曼殊尸利！如來、應、等正覺以佛身雲，遍布滿十方世界已，於諸眾生種種積集善根，種種作願，種種內心信解，種種解脫住處，遍雨種種法雨，所有種種積集善根，眾生作願，內心信解，各各善根作願，內信解脫住處，以種種法雨故，隨能隨力，令其善根增長。曼殊尸利！如來亦無分別無異分別，我為此等眾生增長善根，令其得聲聞智；我為此等眾生增長善根，令其得獨覺智；我為此等眾生增長善根，令其得佛陀智；我為此等眾生增長善根，令其生四天大王宮；我為此等增長善根，令其生三十三天宮；如是略說，乃至夜摩、兜率多、化樂、他化自在，如是婆囉訶摩眾、婆囉訶摩師、少光、無量光、光音、少淨、無量淨、遍淨、大果、福生、淨居、阿迦尼沙詫。曼殊尸利！如來不如是分別，令此等眾生增長善根，當生種種王處；令此等眾生增長善根，當生種種人處；令此等眾生增長善根，當生種種自在處。曼殊尸利！如來亦無分別無異分別。曼殊尸利！然如來以無功用無分別故，隨諸眾生作願，內心信解，積集善根，此如是等色類事轉；如來於諸處捨，無有分別。

「曼殊尸利！譬如日輪出時，其間次第，放無數俱致那由多百千光炎，除去閻浮洲中所有諸闇，其日輪亦無分別無異分別，然以無功用無分別故，此等事轉。如是，如是，曼殊尸利！如來日輪出時，其間次第，放無數俱致那由多百千智炎，除去諸見作闇，唯除佛住持成熟眾生故。曼殊尸利！如來亦無分別，我為眾生今破散見事，當破散見事。曼殊尸利！然如來以無功用無分別故，此如是等色類事轉。曼殊尸利！如來於諸處捨，無有分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊尸利！譬如日輪出時，其間次第，放無數俱致那由多百千光炎，除去閻浮洲中所有諸闇，其日輪亦無分別無異分別，然以無功用無分別故，此等事轉。如是，如是，曼殊尸利！如來日輪出時，其間次第，放無數俱致那由多百千智炎，除去諸見作闇，唯除佛住持成熟眾生故。曼殊尸利！如來亦無分別，我為眾生今破散見事，當破散見事。曼殊尸利！然如來以無功用無分別故，此如是等色類事轉。曼殊尸利！如來於諸處捨，無有分別。

「曼殊尸利！譬如為幻所化，由幻師故，現種種事，以無功用無分別故，分種種身。曼殊尸利！彼幻所化，不可說不生、不滅，無字、無聲，無方處、無有物，無想、無思，無二、無行，無等、無對。曼殊尸利！然彼為幻所化，由幻師故，現種種事，以無功用無分別故。如是，如是，曼殊尸利！如來、應、等正覺，隨眾生故，種種所行，威儀事入處示現。曼殊尸利！彼如來不可說，不生、不滅，無字、無聲，無方處、無有物，無想、無思，無二、無行，與法界等、無對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊尸利！譬如為幻所化，由幻師故，現種種事，以無功用無分別故，分種種身。曼殊尸利！彼幻所化，不可說不生、不滅，無字、無聲，無方處、無有物，無想、無思，無二、無行，無等、無對。曼殊尸利！然彼為幻所化，由幻師故，現種種事，以無功用無分別故。如是，如是，曼殊尸利！如來、應、等正覺，隨眾生故，種種所行，威儀事入處示現。曼殊尸利！彼如來不可說，不生、不滅，無字、無聲，無方處、無有物，無想、無思，無二、無行，與法界等、無對。

「曼殊尸利！譬如日由循迷留山王故，四大洲中眾生，或有見出時，或有見下時，或有見日高來時，或有知下入時，或有知半夜時，或有中時，或有知日出來初打鼓時，(彼國一日分為四分，若盡一分則打鼓為節，此謂四分中初打鼓時)或有下入初打鼓時，或有殘日打鼓時，或有殘夜打鼓時，如是日輪，四大洲中眾生，各各異見，其日輪亦無分別無異分別，然由循迷留故，四洲世界中，現種種事，以無功用無分別故。如是，如是，曼殊尸利！如來、應、等正覺，於此一眾中，或有眾生，知如來欲證覺，或有知欲涅槃，或有知世尊已證覺，或有此眾中知世尊已涅槃，或有世尊證覺已十年，或有知世尊涅槃已十千年，或有知世尊法教純至時，或有知世尊法教隱沒時，或有知世尊說法已十、二十、三十、四十年，或有知世尊涅槃已十、二十、三十、四十俱致那由多百千劫。曼殊尸利！或有天人知奢迦夜牟尼世尊證覺已不可說不可說劫。曼殊尸利！如來亦無分別無異分別。曼殊尸利！然如來以無功用無分別故，隨眾生有如是色類，所作事轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊尸利！譬如日由循迷留山王故，四大洲中眾生，或有見出時，或有見下時，或有見日高來時，或有知下入時，或有知半夜時，或有中時，或有知日出來初打鼓時，(彼國一日分為四分，若盡一分則打鼓為節，此謂四分中初打鼓時)或有下入初打鼓時，或有殘日打鼓時，或有殘夜打鼓時，如是日輪，四大洲中眾生，各各異見，其日輪亦無分別無異分別，然由循迷留故，四洲世界中，現種種事，以無功用無分別故。如是，如是，曼殊尸利！如來、應、等正覺，於此一眾中，或有眾生，知如來欲證覺，或有知欲涅槃，或有知世尊已證覺，或有此眾中知世尊已涅槃，或有世尊證覺已十年，或有知世尊涅槃已十千年，或有知世尊法教純至時，或有知世尊法教隱沒時，或有知世尊說法已十、二十、三十、四十年，或有知世尊涅槃已十、二十、三十、四十俱致那由多百千劫。曼殊尸利！或有天人知奢迦夜牟尼世尊證覺已不可說不可說劫。曼殊尸利！如來亦無分別無異分別。曼殊尸利！然如來以無功用無分別故，隨眾生有如是色類，所作事轉。

「曼殊尸利！譬如閻浮洲中，大風輪吹時，其諸草木、藥林、葉動，振已復振，亂已復亂，或有葉東方低西方舉，或有葉西方低東方舉，或有葉邊舉中低，或有北方舉南方低，其草木、藥林、葉亦無分別，然隨風輪故，種種所作事轉。如是，如是，曼殊尸利！如來、應、等正覺，亦無分別無異分別，然隨眾生故，於叉拏叉拏間，常有如是不可數行，威儀所作，事入處轉。曼殊尸利！眾生所有攀緣如來作意念，轉還爾許劫，所有那囉迦、畜生、餓鬼、閻摩世等生處，當斷當迴。曼殊尸利！如來如是，無量具足。曼殊尸利！能一攀緣如來作意念事，於無量無數俱致那由多百千劫中，住不可思解脫三摩地，菩薩摩訶薩，不能至其功德邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊尸利！譬如閻浮洲中，大風輪吹時，其諸草木、藥林、葉動，振已復振，亂已復亂，或有葉東方低西方舉，或有葉西方低東方舉，或有葉邊舉中低，或有北方舉南方低，其草木、藥林、葉亦無分別，然隨風輪故，種種所作事轉。如是，如是，曼殊尸利！如來、應、等正覺，亦無分別無異分別，然隨眾生故，於叉拏叉拏間，常有如是不可數行，威儀所作，事入處轉。曼殊尸利！眾生所有攀緣如來作意念，轉還爾許劫，所有那囉迦、畜生、餓鬼、閻摩世等生處，當斷當迴。曼殊尸利！如來如是，無量具足。曼殊尸利！能一攀緣如來作意念事，於無量無數俱致那由多百千劫中，住不可思解脫三摩地，菩薩摩訶薩，不能至其功德邊際。

「曼殊尸利！譬如日從大海起，出住虛空境界，放無數俱致那由多百千炎，諸村、城邑、國土、王都中示現，而與破散黑闇，乾諸濁泥，生長諸草木、藥林，成熟諸藥，發起諸所作業，於諸河、池、泊中，一時影到而住處不動。曼殊尸利！日輪亦無分別無異分別，然以無功用無分別故，此等如是色類事轉。如是，如是，曼殊尸利！如來、應、等正覺，從有海起，出住虛空境界，放無數俱致那由多百千智炎，十方諸世界中，遍布示現，與諸眾生，破散無明黑闇瞖膜，乾諸煩惱濁泥，生長諸善根，成熟諸善根聚，發起諸善門，並於一時諸所作轉，而住處不動。曼殊尸利！如來亦無分別無異分別，然以無功用無分別故，此等如是色類事轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊尸利！譬如日從大海起，出住虛空境界，放無數俱致那由多百千炎，諸村、城邑、國土、王都中示現，而與破散黑闇，乾諸濁泥，生長諸草木、藥林，成熟諸藥，發起諸所作業，於諸河、池、泊中，一時影到而住處不動。曼殊尸利！日輪亦無分別無異分別，然以無功用無分別故，此等如是色類事轉。如是，如是，曼殊尸利！如來、應、等正覺，從有海起，出住虛空境界，放無數俱致那由多百千智炎，十方諸世界中，遍布示現，與諸眾生，破散無明黑闇瞖膜，乾諸煩惱濁泥，生長諸善根，成熟諸善根聚，發起諸善門，並於一時諸所作轉，而住處不動。曼殊尸利！如來亦無分別無異分別，然以無功用無分別故，此等如是色類事轉。

「曼殊尸利！若有善家子、善家女，十方諸世界中所有微塵等，諸佛及聲聞眾，施天百味食，日日施天衣，如是施時，於𠷐伽河沙等劫施，彼等滅度已，為一一如來，遍十方世界，於一一世界中，作十方諸世界微塵等娑偷波，閻浮那陀金為體，電燈摩尼寶為間錯，諸光選摩尼寶欄楯圍繞，摩尼珠懸以莊嚴，立幢幡蓋，鈴網覆上，塗以大蛇牢固栴檀那香，以摩尼網覆上，彼等娑偷波，以三千大千世界量等天蓋雲，幢雲香雲，自在王摩尼寶雲，如意摩尼寶雲，散以復散，日日三時，如是供養，於𠷐伽河沙等劫供養；復有別異無量無數眾生，亦教住如是供養。曼殊尸利！若有別異善家子、善家女，此《說入如來功德不思境界法本》，乃至信解，此過彼無數分福德生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊尸利！若有善家子、善家女，十方諸世界中所有微塵等，諸佛及聲聞眾，施天百味食，日日施天衣，如是施時，於𠷐伽河沙等劫施，彼等滅度已，為一一如來，遍十方世界，於一一世界中，作十方諸世界微塵等娑偷波，閻浮那陀金為體，電燈摩尼寶為間錯，諸光選摩尼寶欄楯圍繞，摩尼珠懸以莊嚴，立幢幡蓋，鈴網覆上，塗以大蛇牢固栴檀那香，以摩尼網覆上，彼等娑偷波，以三千大千世界量等天蓋雲，幢雲香雲，自在王摩尼寶雲，如意摩尼寶雲，散以復散，日日三時，如是供養，於𠷐伽河沙等劫供養；復有別異無量無數眾生，亦教住如是供養。曼殊尸利！若有別異善家子、善家女，此《說入如來功德不思境界法本》，乃至信解，此過彼無數分福德生。

「曼殊尸利！信解此法本菩薩，當滿足無量無數俱致那由多百千波囉蜜，當超越無量無數俱致那由多百千地，當後面背無量無數俱致那由多百千劫，當知無量無數俱致那由多百千佛遊戲，當破散無量無數憍慢山，當倒無量無數慳妬幢，當乾竭無量無數渴愛河，當度無量無數生死海，當斷無量無數摩囉羂索，當遮障日月、舍迦囉、婆囉訶摩、護世尊威力，從佛土至佛土，當救護那囉迦、低利夜、卑黎多、夜摩世等所生眾生，當得逢會諸佛菩薩，當得海印三摩地，當得名諸法平等入三摩地，當得名諸法自在轉三摩地，當得名諸相莊嚴三摩地，當得名寶所生三摩地，當得名作喜三摩地，當得名蓮華莊嚴三摩地，當得名虛空庫藏三摩地，當得名諸世順行三摩地，當得名正法白華三摩地，當得名境界自在轉三摩地，當得名大頻申三摩地，當得名虛空心自在轉三摩地，當得名師子頻申三摩地，當得名日燈三摩地，當得名無邊旋流三摩地，當得名懸峻順行三摩地，當得名金剛輪三摩地，當得名金剛幢三摩地，當得名如金剛三摩地，當得名金剛齊三摩地，當得名持地三摩地，當得名迷留燈三摩地，當得名諸眾生心自在轉三摩地，當得名諸眾生行境界出三摩地，當得名迷留幢三摩地，當得名寶藏三摩地，當得名心自在轉三摩地，當得名深密方便三摩地，當得名雜色光辯三摩地，當得名觀視三摩地，當得名觀察諸法三摩地，當得名遊戲三摩地，當得名不憙樂諸勝智通三摩地，當得名破散摩囉輪三摩地，當得名示現諸色三摩地，當得名勝益諸色三摩地，當得名觀身三摩地，當得名信行主三摩地，當得名智慧燈三摩地，當得名現覺燈三摩地，當得名說別缺三摩地，當得名入諸相功德三摩地，當得名決定諸法行三摩地，當得名寂靜決定神通三摩地，當得名健行三摩地，當得名深無畏水海波三摩地，當得如是等為首，俱致那由多百千不可數三摩地。當得無邊佛身色成就出陀囉尼，當得名智主陀囉尼，當得名清淨音鳴陀囉尼，當得名無盡篋陀囉尼，當得名無邊淵陀囉尼，當得名海印陀囉尼，當得名蓮華莊嚴陀囉尼，當得名入無著門陀囉尼，當得名正決定陀囉尼，當得名佛瓔珞住持陀囉尼，當得如是等為首，俱致那由多百千不可數陀囉尼。當順得諸行勝，當順得諸法中不由他智，當順得諸疑斷，當得佛百千不可數遊戲，當得善巧勝諸眾生行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊尸利！信解此法本菩薩，當滿足無量無數俱致那由多百千波囉蜜，當超越無量無數俱致那由多百千地，當後面背無量無數俱致那由多百千劫，當知無量無數俱致那由多百千佛遊戲，當破散無量無數憍慢山，當倒無量無數慳妬幢，當乾竭無量無數渴愛河，當度無量無數生死海，當斷無量無數摩囉羂索，當遮障日月、舍迦囉、婆囉訶摩、護世尊威力，從佛土至佛土，當救護那囉迦、低利夜、卑黎多、夜摩世等所生眾生，當得逢會諸佛菩薩，當得海印三摩地，當得名諸法平等入三摩地，當得名諸法自在轉三摩地，當得名諸相莊嚴三摩地，當得名寶所生三摩地，當得名作喜三摩地，當得名蓮華莊嚴三摩地，當得名虛空庫藏三摩地，當得名諸世順行三摩地，當得名正法白華三摩地，當得名境界自在轉三摩地，當得名大頻申三摩地，當得名虛空心自在轉三摩地，當得名師子頻申三摩地，當得名日燈三摩地，當得名無邊旋流三摩地，當得名懸峻順行三摩地，當得名金剛輪三摩地，當得名金剛幢三摩地，當得名如金剛三摩地，當得名金剛齊三摩地，當得名持地三摩地，當得名迷留燈三摩地，當得名諸眾生心自在轉三摩地，當得名諸眾生行境界出三摩地，當得名迷留幢三摩地，當得名寶藏三摩地，當得名心自在轉三摩地，當得名深密方便三摩地，當得名雜色光辯三摩地，當得名觀視三摩地，當得名觀察諸法三摩地，當得名遊戲三摩地，當得名不憙樂諸勝智通三摩地，當得名破散摩囉輪三摩地，當得名示現諸色三摩地，當得名勝益諸色三摩地，當得名觀身三摩地，當得名信行主三摩地，當得名智慧燈三摩地，當得名現覺燈三摩地，當得名說別缺三摩地，當得名入諸相功德三摩地，當得名決定諸法行三摩地，當得名寂靜決定神通三摩地，當得名健行三摩地，當得名深無畏水海波三摩地，當得如是等為首，俱致那由多百千不可數三摩地。當得無邊佛身色成就出陀囉尼，當得名智主陀囉尼，當得名清淨音鳴陀囉尼，當得名無盡篋陀囉尼，當得名無邊淵陀囉尼，當得名海印陀囉尼，當得名蓮華莊嚴陀囉尼，當得名入無著門陀囉尼，當得名正決定陀囉尼，當得名佛瓔珞住持陀囉尼，當得如是等為首，俱致那由多百千不可數陀囉尼。當順得諸行勝，當順得諸法中不由他智，當順得諸疑斷，當得佛百千不可數遊戲，當得善巧勝諸眾生行。

「曼殊尸利！譬如循迷留山王，映蔽諸山光熾照曜。如是，如是，曼殊尸利！此法本中，信解菩薩，映蔽眾生，諸善根光熾照曜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊尸利！譬如循迷留山王，映蔽諸山光熾照曜。如是，如是，曼殊尸利！此法本中，信解菩薩，映蔽眾生，諸善根光熾照曜。」

爾時，曼殊尸利童子，告閉塞諸蓋菩薩摩訶薩言：「佛子！更有別勝法中信解菩薩，當得如是別勝功德？」如是語已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，曼殊尸利童子，告閉塞諸蓋菩薩摩訶薩言：「佛子！更有別勝法中信解菩薩，當得如是別勝功德？」如是語已。

閉塞諸蓋菩薩摩訶薩，告曼殊尸利童子言：「曼殊尸利！有五法信解菩薩，當得如是別勝功德。何者為五？諸法無對、無生、無滅不可說，當如是信解，過閻浮洲最微塵，如來所行威儀，所作入處，無功用無分別，於念念中常轉，當如是信解。於常會中所作，成熟眾生，彼世尊奢迦牟尼，於𠷐伽河沙等劫中已證覺，當如是信解。從然燈佛，受記已來，乃至證覺，於此中間，所有菩薩行，彼世尊奢迦牟尼，盡佛境界等劫，已證覺示現，當如是信解。誅殺奢迦，示現所作，成熟眾生，彼世尊奢迦牟尼，盡佛境界等劫，已證覺示現，當如是信解。曼殊尸利！如是五種信解菩薩，當得如是別勝功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 閉塞諸蓋菩薩摩訶薩，告曼殊尸利童子言：「曼殊尸利！有五法信解菩薩，當得如是別勝功德。何者為五？諸法無對、無生、無滅不可說，當如是信解，過閻浮洲最微塵，如來所行威儀，所作入處，無功用無分別，於念念中常轉，當如是信解。於常會中所作，成熟眾生，彼世尊奢迦牟尼，於𠷐伽河沙等劫中已證覺，當如是信解。從然燈佛，受記已來，乃至證覺，於此中間，所有菩薩行，彼世尊奢迦牟尼，盡佛境界等劫，已證覺示現，當如是信解。誅殺奢迦，示現所作，成熟眾生，彼世尊奢迦牟尼，盡佛境界等劫，已證覺示現，當如是信解。曼殊尸利！如是五種信解菩薩，當得如是別勝功德。

「曼殊尸利！若有善家子、善家女，施諸世界微塵等八解脫定阿羅漢，天百味食，日日以天衣施，如是施與，於𠷐伽河沙等劫施。曼殊尸利！若有善家子、善家女，一日施一獨覺食，此於彼福勝過無數分生。曼殊尸利！若有善家子、善家女，作十方諸世界微塵等遊行處(舊譯云寺)，一一世界中，閻浮那陀金為體；電燈摩尼寶，以為間錯；諸光選擇摩尼寶欄楯圍繞，摩尼珠寶貫束所作，莊嚴建立諸蓋幢幡，鈴網為帳，蛇行牢固栴檀那，以為泥塗；自在王摩尼寶，以覆其上；海住持清淨普光摩尼寶為柱；以網連繫師子須摩尼寶版，以覆其上；師子幢勝摩尼寶，以為却敵；女牆寮窓，懸繒帛束，為彼獨覺，作千不可數；為彼獨覺，日日施以天百味食，亦施天衣，如是施與，於𠷐伽河沙等劫施。曼殊尸利！若善家子、善家女，聞佛世尊如來聲，此於彼福，勝過無數分生，何況若於作畫處，若作泥塑處見如來，此於彼福，勝過無數分生；何況施燈、燒香、塗香華等，若更別有種種供具，此於彼福，勝過無數分生，何況為如來故，一日護持一戒，此於彼福勝過無數分生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊尸利！若有善家子、善家女，施諸世界微塵等八解脫定阿羅漢，天百味食，日日以天衣施，如是施與，於𠷐伽河沙等劫施。曼殊尸利！若有善家子、善家女，一日施一獨覺食，此於彼福勝過無數分生。曼殊尸利！若有善家子、善家女，作十方諸世界微塵等遊行處(舊譯云寺)，一一世界中，閻浮那陀金為體；電燈摩尼寶，以為間錯；諸光選擇摩尼寶欄楯圍繞，摩尼珠寶貫束所作，莊嚴建立諸蓋幢幡，鈴網為帳，蛇行牢固栴檀那，以為泥塗；自在王摩尼寶，以覆其上；海住持清淨普光摩尼寶為柱；以網連繫師子須摩尼寶版，以覆其上；師子幢勝摩尼寶，以為却敵；女牆寮窓，懸繒帛束，為彼獨覺，作千不可數；為彼獨覺，日日施以天百味食，亦施天衣，如是施與，於𠷐伽河沙等劫施。曼殊尸利！若善家子、善家女，聞佛世尊如來聲，此於彼福，勝過無數分生，何況若於作畫處，若作泥塑處見如來，此於彼福，勝過無數分生；何況施燈、燒香、塗香華等，若更別有種種供具，此於彼福，勝過無數分生，何況為如來故，一日護持一戒，此於彼福勝過無數分生。

「曼殊尸利！若善家子、善家女，十方世界微塵等，諸如來及諸菩薩，并聲聞眾，日日施以天百味食，及施天衣，如是施與，於𠷐伽河沙等劫施，彼等世尊滅度後，為一一如來十方世界微塵等，造娑偷波，一一娑偷波，量與四洲等，諸種相具足，諸功德成就，閻浮那陀金為體，電燈摩尼寶為間錯，諸光選擇摩尼寶欄楯圍繞，摩尼珠寶貫束莊嚴，建立諸蓋幢幡，鈴網為帳，蛇行牢固栴檀那以為泥塗，自在王摩尼寶以覆其上，彼等娑偷波，日日以三千大千量等蓋雲幡雲，寶雲音樂雲，瓔珞雲，師子幢勝月雲，天作鼓樂歌音雲，以散其上；散已復散，而不信解此法本。曼殊尸利！若有善家子、善家女，此入如來功德智不思境界名法本信解者，乃至畜生趣眾生，施一摶食，此於彼福，勝過無數分生。曼殊尸利！若有信解此修多囉菩薩，如此修多囉中所說，供養如來；若復有菩薩，見此修多囉中信解菩薩，見已，作如是意，此信解，此修多囉，以如是意，得大歡喜淨信心已，從座而起，合掌頂禮，隨堪隨力，攝取供養，此於彼福，勝過無數分生，當得佛智故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊尸利！若善家子、善家女，十方世界微塵等，諸如來及諸菩薩，并聲聞眾，日日施以天百味食，及施天衣，如是施與，於𠷐伽河沙等劫施，彼等世尊滅度後，為一一如來十方世界微塵等，造娑偷波，一一娑偷波，量與四洲等，諸種相具足，諸功德成就，閻浮那陀金為體，電燈摩尼寶為間錯，諸光選擇摩尼寶欄楯圍繞，摩尼珠寶貫束莊嚴，建立諸蓋幢幡，鈴網為帳，蛇行牢固栴檀那以為泥塗，自在王摩尼寶以覆其上，彼等娑偷波，日日以三千大千量等蓋雲幡雲，寶雲音樂雲，瓔珞雲，師子幢勝月雲，天作鼓樂歌音雲，以散其上；散已復散，而不信解此法本。曼殊尸利！若有善家子、善家女，此入如來功德智不思境界名法本信解者，乃至畜生趣眾生，施一摶食，此於彼福，勝過無數分生。曼殊尸利！若有信解此修多囉菩薩，如此修多囉中所說，供養如來；若復有菩薩，見此修多囉中信解菩薩，見已，作如是意，此信解，此修多囉，以如是意，得大歡喜淨信心已，從座而起，合掌頂禮，隨堪隨力，攝取供養，此於彼福，勝過無數分生，當得佛智故。」

佛說此時，彼諸比丘，及諸菩薩，天人、阿修羅、揵闥婆等世，於佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此時，彼諸比丘，及諸菩薩，天人、阿修羅、揵闥婆等世，於佛所說，歡喜奉行。