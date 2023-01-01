佛華嚴入如來德智不思議境界經

佛華嚴入如來德智不思議境界經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛華嚴入如來德智不思議境界經卷上

隋天竺三藏闍那崛多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏闍那崛多譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時婆伽婆，遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中；大福聚集，妙喜所生，普無毀處，功德無量，蓮華藏師子座中坐，平等證覺(一)、善淨覺者(二)、無有二行(三)、遊佛所遊(四)、得至諸佛平等(五)、到無障處(六)、不退轉法(七)、無遮行處(八)、不捨無邊諸佛所作(九)、住不思處(十)、向無相法(十一)、三世平等所生(十二)、其身遍諸世界(十三)、諸法智中無有疑惑(十四)、於諸所行具足覺慧(十五)、諸法智中不為慮難(十六)、無分別身(十七)、受諸菩薩智(十八)、得至無二佛行最勝彼岸(十九)、盡到無差別如來解脫智(二十)、順到無邊無中佛地平等(二十一)、法界最極(二十二)、虛空界究竟(二十三)、無後際盡(二十四)、於諸劫數常轉法輪身不休息(二十五)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時婆伽婆，遊摩伽陀國法阿蘭拏處菩提場上普光堂中；大福聚集，妙喜所生，普無毀處，功德無量，蓮華藏師子座中坐，平等證覺(一)、善淨覺者(二)、無有二行(三)、遊佛所遊(四)、得至諸佛平等(五)、到無障處(六)、不退轉法(七)、無遮行處(八)、不捨無邊諸佛所作(九)、住不思處(十)、向無相法(十一)、三世平等所生(十二)、其身遍諸世界(十三)、諸法智中無有疑惑(十四)、於諸所行具足覺慧(十五)、諸法智中不為慮難(十六)、無分別身(十七)、受諸菩薩智(十八)、得至無二佛行最勝彼岸(十九)、盡到無差別如來解脫智(二十)、順到無邊無中佛地平等(二十一)、法界最極(二十二)、虛空界究竟(二十三)、無後際盡(二十四)、於諸劫數常轉法輪身不休息(二十五)。

共六十二百千比丘，彼謂：奢利弗多囉(隋云鸜鵒子，舊名舍利弗者)(一)、摩訶毛伽利耶夜那(舊名大目揵連者)(二)、摩訶迦葉簸(三)、阿泥留馱(四)、修浮帝(隋云善實，舊名須菩提者)(五)、迦底耶夜那(舊名迦旃延者)(六)、摩訶劫譬那(舊名劫賓那者)(七)、黎婆多(八)、難陀(九)、那提迦葉簸(十)、伽耶迦葉簸(十一)、富囉拏迷低黎夜尼弗多囉(隋云滿慈子，舊名富樓那者)(十二)、伽傍簸帝(隋云牛主，舊名憍梵波提者)(十三)、周稚般他迦(隋云髻道，舊名周利槃陀者)(十四)、達囉弊夜摩羅弗多囉(隋云物力士子，舊名沓婆摩羅子者)(十五)、佉馱囉婆那迦(十六)、專陀(十七)、摩訶俱絺羅(十八)、囉侯羅(十九)、阿難陀(二十)，如是為首，有六十二百千比丘，皆遊一法，等入境界，皆入諸法自性行，皆無所住虛空境界，皆遊無所依處，皆已離諸煩惱障蓋所起，皆已入諸如來法界光明行，皆平等入一法，皆向普智，皆於普智道無有休息，皆說普智智無有退意，皆已得至別智智觀最勝彼岸，皆從方便境界行處所生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 共六十二百千比丘，彼謂：奢利弗多囉(隋云鸜鵒子，舊名舍利弗者)(一)、摩訶毛伽利耶夜那(舊名大目揵連者)(二)、摩訶迦葉簸(三)、阿泥留馱(四)、修浮帝(隋云善實，舊名須菩提者)(五)、迦底耶夜那(舊名迦旃延者)(六)、摩訶劫譬那(舊名劫賓那者)(七)、黎婆多(八)、難陀(九)、那提迦葉簸(十)、伽耶迦葉簸(十一)、富囉拏迷低黎夜尼弗多囉(隋云滿慈子，舊名富樓那者)(十二)、伽傍簸帝(隋云牛主，舊名憍梵波提者)(十三)、周稚般他迦(隋云髻道，舊名周利槃陀者)(十四)、達囉弊夜摩羅弗多囉(隋云物力士子，舊名沓婆摩羅子者)(十五)、佉馱囉婆那迦(十六)、專陀(十七)、摩訶俱絺羅(十八)、囉侯羅(十九)、阿難陀(二十)，如是為首，有六十二百千比丘，皆遊一法，等入境界，皆入諸法自性行，皆無所住虛空境界，皆遊無所依處，皆已離諸煩惱障蓋所起，皆已入諸如來法界光明行，皆平等入一法，皆向普智，皆於普智道無有休息，皆說普智智無有退意，皆已得至別智智觀最勝彼岸，皆從方便境界行處所生。

復共六十百千比丘尼：摩訶鉢囉闍簸帝比丘尼，耶輸陀囉比丘尼為首，皆善集白法，皆近普智智，皆入普智光明行，皆於明法，如是善通諸法無相，如是下入諸法實際，如是順到諸法不生不滅無有助對，如是信解，皆安住不思解脫三摩地，皆隨化度眾生，如無功用無分別色身形類威儀示現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復共六十百千比丘尼：摩訶鉢囉闍簸帝比丘尼，耶輸陀囉比丘尼為首，皆善集白法，皆近普智智，皆入普智光明行，皆於明法，如是善通諸法無相，如是下入諸法實際，如是順到諸法不生不滅無有助對，如是信解，皆安住不思解脫三摩地，皆隨化度眾生，如無功用無分別色身形類威儀示現。

復與大菩薩眾，有十佛土不可說俱致那由多百千微塵等菩薩摩訶薩，彼謂：普賢菩薩摩訶薩，普日菩薩，普化菩薩，普智菩薩，普眼菩薩，普光菩薩，普明菩薩，普照菩薩，普幢菩薩，普意菩薩摩訶薩，大速行菩薩，大速持菩薩，大遊戲菩薩，大遊戲王菩薩，大精進勇步菩薩，大勇步健菩薩，大頻申菩薩，大頻申力菩薩，大眾主菩薩，平等光明月菩薩，法無垢月菩薩，顯赫月菩薩，震聲月菩薩，放光月菩薩摩訶薩，梵音菩薩，梵主雷音菩薩，地鳴音菩薩，諸音分勝音菩薩摩訶薩，普孕菩薩，普無垢孕菩薩，功德孕菩薩，顯赫孕菩薩，寶孕菩薩，月孕菩薩，日孕菩薩，熾然孕菩薩，蓮華孕菩薩摩訶薩，意菩薩，大意菩薩，勝意菩薩，震聲意菩薩，上意菩薩，妙意菩薩，增長意菩薩，無邊意菩薩，廣意菩薩，覺意菩薩，無盡意菩薩，海意菩薩摩訶薩，迷留燈菩薩，法炬燈菩薩，諸方遍燈菩薩，普燈菩薩，滅諸闇燈菩薩，諸趣明燈菩薩，一向照燈菩薩，月燈菩薩，日燈菩薩摩訶薩，曼殊尸利童子菩薩，觀世音菩薩，大勢至菩薩，金剛孕菩薩，功德孕菩薩，捨惡道菩薩，藥王菩薩，藥上菩薩，支帝神廟雷音菩薩，蓮華手菩薩，日光菩薩，離塵勇步菩薩，金剛意菩薩，閉塞諸蓋菩薩，降伏摩囉菩薩，寶髻菩薩，十百光明火熾然菩薩，大降伏摩囉菩薩，難出現菩薩，難降伏菩薩，入度菩薩，難稱事意菩薩，乾竭惡趣菩薩，慈者菩薩摩訶薩，如是為首，十佛土不可說俱致那由多百千微塵等菩薩摩訶薩，皆是一生補處，各異世界來集，善安立菩薩，欲令成熟思惟方便行，化度諸眾生界，欲令成熟(一)，皆遍諸世界思惟行智遍入(二)，皆思惟善觀察涅槃地境界智(三)，善攝眾生界斷諸戲論及斷行取(四)，皆善住入無邊中法行(五)，皆思惟善觀察眾生業報不失不得(六)，皆思惟善觀察眾生界信根發起方便最勝(七)，皆善平等持過去、未來、現在諸如來所說義句味受持智(八)，皆善住入世間、出世間無邊中法行(九)，皆善觀察有為、無為三世過量法行(十)，皆次第無間得遊過去、未來、現在諸如來智場相(十一)，皆於心剎那、心剎那間善示現墮沒出生、出家、苦行、方便詣菩提場、降伏摩囉、證覺菩提、轉法輪、大涅槃(十二)，皆不離諸眾生令其發心證覺菩提(十三)，皆入一眾生心攀緣善順到無餘諸眾生心攀緣(十四)，皆於自然地不動菩薩身(十五)，皆得普智地不退轉行(十六)，皆入菩薩所作力不休息無作智行(十七)，皆善住持一眾生所作無邊劫行(十八)，皆善入不錯謬轉法輪安住諸世間化度界(十九)，皆具足 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復與大菩薩眾，有十佛土不可說俱致那由多百千微塵等菩薩摩訶薩，彼謂：普賢菩薩摩訶薩，普日菩薩，普化菩薩，普智菩薩，普眼菩薩，普光菩薩，普明菩薩，普照菩薩，普幢菩薩，普意菩薩摩訶薩，大速行菩薩，大速持菩薩，大遊戲菩薩，大遊戲王菩薩，大精進勇步菩薩，大勇步健菩薩，大頻申菩薩，大頻申力菩薩，大眾主菩薩，平等光明月菩薩，法無垢月菩薩，顯赫月菩薩，震聲月菩薩，放光月菩薩摩訶薩，梵音菩薩，梵主雷音菩薩，地鳴音菩薩，諸音分勝音菩薩摩訶薩，普孕菩薩，普無垢孕菩薩，功德孕菩薩，顯赫孕菩薩，寶孕菩薩，月孕菩薩，日孕菩薩，熾然孕菩薩，蓮華孕菩薩摩訶薩，意菩薩，大意菩薩，勝意菩薩，震聲意菩薩，上意菩薩，妙意菩薩，增長意菩薩，無邊意菩薩，廣意菩薩，覺意菩薩，無盡意菩薩，海意菩薩摩訶薩，迷留燈菩薩，法炬燈菩薩，諸方遍燈菩薩，普燈菩薩，滅諸闇燈菩薩，諸趣明燈菩薩，一向照燈菩薩，月燈菩薩，日燈菩薩摩訶薩，曼殊尸利童子菩薩，觀世音菩薩，大勢至菩薩，金剛孕菩薩，功德孕菩薩，捨惡道菩薩，藥王菩薩，藥上菩薩，支帝神廟雷音菩薩，蓮華手菩薩，日光菩薩，離塵勇步菩薩，金剛意菩薩，閉塞諸蓋菩薩，降伏摩囉菩薩，寶髻菩薩，十百光明火熾然菩薩，大降伏摩囉菩薩，難出現菩薩，難降伏菩薩，入度菩薩，難稱事意菩薩，乾竭惡趣菩薩，慈者菩薩摩訶薩，如是為首，十佛土不可說俱致那由多百千微塵等菩薩摩訶薩，皆是一生補處，各異世界來集，善安立菩薩，欲令成熟思惟方便行，化度諸眾生界，欲令成熟(一)，皆遍諸世界思惟行智遍入(二)，皆思惟善觀察涅槃地境界智(三)，善攝眾生界斷諸戲論及斷行取(四)，皆善住入無邊中法行(五)，皆思惟善觀察眾生業報不失不得(六)，皆思惟善觀察眾生界信根發起方便最勝(七)，皆善平等持過去、未來、現在諸如來所說義句味受持智(八)，皆善住入世間、出世間無邊中法行(九)，皆善觀察有為、無為三世過量法行(十)，皆次第無間得遊過去、未來、現在諸如來智場相(十一)，皆於心剎那、心剎那間善示現墮沒出生、出家、苦行、方便詣菩提場、降伏摩囉、證覺菩提、轉法輪、大涅槃(十二)，皆不離諸眾生令其發心證覺菩提(十三)，皆入一眾生心攀緣善順到無餘諸眾生心攀緣(十四)，皆於自然地不動菩薩身(十五)，皆得普智地不退轉行(十六)，皆入菩薩所作力不休息無作智行(十七)，皆善住持一眾生所作無邊劫行(十八)，皆善入不錯謬轉法輪安住諸世間化度界(十九)，皆具足

過去、未來、現在諸如來淨處受行力勝願(二十)，皆具足普賢行願殊勝淨信(二十一)，皆詣諸佛出處善能勸請(二十二)，皆善持諸如來法教(二十三)，皆作不斷諸佛種姓(二十四)，皆於無佛世界示現佛出(二十五)，皆能清淨濁染世界(二十六)，皆滅諸菩薩業障(二十七)，皆已入無礙法界(二十八)，皆具足虛空界量法(二十九)，皆具足法界無礙平等(三十)，皆具足實際法界平等(三十一)，皆信解威儀業所起報(三十二)，皆信解如因所起果(三十三)，皆具足印別印起諸法平等智(三十四)，皆具足影像水月法平等(三十五)，皆具足覺諸法響等音鳴(三十六)，皆安住不思解脫三摩地(三十七)，遊戲首楞伽摩三摩地(三十八)，皆安住無邊佛身色成就出生陀羅尼(三十九)，皆善於一毛道現諸世界(四十)(依梵本，此間有三句與前二十、二十一、二十二等三句次第相似，故不重出)，皆於一毛道中十方善能示現墮沒出生、出家、苦行、方便詣菩提場，示現降伏摩囉、證覺菩提、轉法輪、大涅槃(四十一)，皆具足以一加趺十方諸世界遍滿智(四十二)，皆善示現諸土瓔珞具於一土中(四十三)，皆善示現一土瓔珞具於諸土中(四十四)，皆善示現滿十方世界諸如來眾於一如來眾中(四十五)，善示現一如來眾於十方諸世界諸如來眾中(四十六)，善示現諸眾生身(四十七)，善示現諸佛身入一佛身(四十八)，善示現一佛身入諸佛身(四十九)，善示現諸方諸世界入自身中(五十)，善示現諸三世眾生身於一眾生(五十一)，皆善示現過去世入未來世、未來世入過去世、過去世入現在世、現在世入過去世、過去世入未來世(五十二)，皆善以一身入三摩地於無量無數身起(五十三)，善以無量無數身入三摩地於一身起(五十四)，皆善示現諸身譬喻證覺菩提(五十五)，皆善示現諸眾生身於一眾生身中(五十六)，善示現一眾生身於諸眾生身中(五十七)，善示現諸佛身於一佛身中(五十八)，善示現一佛身於諸佛身中(五十九)，善示現諸眾生身即是法身(六十)，皆善示現諸土莊嚴具於一土中(六十一)，善示現一土莊嚴具於諸土中(六十二)，善納十方諸世界於一毛孔中(六十三)，皆善示現諸佛證覺菩提願、力、智令諸眾生證覺(六十四)，皆遍十方世界隨所成就眾生隨所化度如無上正覺善能示現(六十五)，皆善示現於諸劫數一一世界中菩薩行行身不休息(六十六)，皆於一心生時，遍十方諸世界一一世界中，諸眾生若卵生、若胎生、若濕生、若化生，若有色、若無色，若有想、若無想 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去、未來、現在諸如來淨處受行力勝願(二十)，皆具足普賢行願殊勝淨信(二十一)，皆詣諸佛出處善能勸請(二十二)，皆善持諸如來法教(二十三)，皆作不斷諸佛種姓(二十四)，皆於無佛世界示現佛出(二十五)，皆能清淨濁染世界(二十六)，皆滅諸菩薩業障(二十七)，皆已入無礙法界(二十八)，皆具足虛空界量法(二十九)，皆具足法界無礙平等(三十)，皆具足實際法界平等(三十一)，皆信解威儀業所起報(三十二)，皆信解如因所起果(三十三)，皆具足印別印起諸法平等智(三十四)，皆具足影像水月法平等(三十五)，皆具足覺諸法響等音鳴(三十六)，皆安住不思解脫三摩地(三十七)，遊戲首楞伽摩三摩地(三十八)，皆安住無邊佛身色成就出生陀羅尼(三十九)，皆善於一毛道現諸世界(四十)(依梵本，此間有三句與前二十、二十一、二十二等三句次第相似，故不重出)，皆於一毛道中十方善能示現墮沒出生、出家、苦行、方便詣菩提場，示現降伏摩囉、證覺菩提、轉法輪、大涅槃(四十一)，皆具足以一加趺十方諸世界遍滿智(四十二)，皆善示現諸土瓔珞具於一土中(四十三)，皆善示現一土瓔珞具於諸土中(四十四)，皆善示現滿十方世界諸如來眾於一如來眾中(四十五)，善示現一如來眾於十方諸世界諸如來眾中(四十六)，善示現諸眾生身(四十七)，善示現諸佛身入一佛身(四十八)，善示現一佛身入諸佛身(四十九)，善示現諸方諸世界入自身中(五十)，善示現諸三世眾生身於一眾生(五十一)，皆善示現過去世入未來世、未來世入過去世、過去世入現在世、現在世入過去世、過去世入未來世(五十二)，皆善以一身入三摩地於無量無數身起(五十三)，善以無量無數身入三摩地於一身起(五十四)，皆善示現諸身譬喻證覺菩提(五十五)，皆善示現諸眾生身於一眾生身中(五十六)，善示現一眾生身於諸眾生身中(五十七)，善示現諸佛身於一佛身中(五十八)，善示現一佛身於諸佛身中(五十九)，善示現諸眾生身即是法身(六十)，皆善示現諸土莊嚴具於一土中(六十一)，善示現一土莊嚴具於諸土中(六十二)，善納十方諸世界於一毛孔中(六十三)，皆善示現諸佛證覺菩提願、力、智令諸眾生證覺(六十四)，皆遍十方世界隨所成就眾生隨所化度如無上正覺善能示現(六十五)，皆善示現於諸劫數一一世界中菩薩行行身不休息(六十六)，皆於一心生時，遍十方諸世界一一世界中，諸眾生若卵生、若胎生、若濕生、若化生，若有色、若無色，若有想、若無想

，若二足、若四足、若多足，若天、龍、夜叉、揵闥婆、阿修囉、伽留荼、緊那囉、摩睺囉伽、舍迦囉、婆囉訶摩、盧迦波羅、人非人等，隨所成熟化度，如是無功用無分別作威儀行入其住處善能示現(六十七)，皆於一微塵中善納無量無數不可稱、不可量、不可說世界而心不逼惱(六十八)，皆善以無量無數不可思、不可稱、不可量、不可說、不可說劫，於一牟侯利位時住持(六十九)，善以一牟侯利位時，於無量無數不可思、不可稱、不可量、不可說、不可說劫住持(七十)；皆隨眾生所成熟行，如是無功用無分別色身形類威儀善能示現；如是及餘無量無數俱致那由多百千功德具足菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，若二足、若四足、若多足，若天、龍、夜叉、揵闥婆、阿修囉、伽留荼、緊那囉、摩睺囉伽、舍迦囉、婆囉訶摩、盧迦波羅、人非人等，隨所成熟化度，如是無功用無分別作威儀行入其住處善能示現(六十七)，皆於一微塵中善納無量無數不可稱、不可量、不可說世界而心不逼惱(六十八)，皆善以無量無數不可思、不可稱、不可量、不可說、不可說劫，於一牟侯利位時住持(六十九)，善以一牟侯利位時，於無量無數不可思、不可稱、不可量、不可說、不可說劫住持(七十)；皆隨眾生所成熟行，如是無功用無分別色身形類威儀善能示現；如是及餘無量無數俱致那由多百千功德具足菩薩摩訶薩。

復有無量無數不可思、不可稱、不可量、不可說天、龍、夜叉、揵闥婆、阿修囉、伽留荼、緊那囉、摩睺囉伽、舍迦囉、婆囉訶摩、護世等，各從種種佛土，來集此世界中，百俱致四大王身天，一一大多眷屬圍繞，詣向佛所，為欲禮覲供養親事聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量無數不可思、不可稱、不可量、不可說天、龍、夜叉、揵闥婆、阿修囉、伽留荼、緊那囉、摩睺囉伽、舍迦囉、婆囉訶摩、護世等，各從種種佛土，來集此世界中，百俱致四大王身天，一一大多眷屬圍繞，詣向佛所，為欲禮覲供養親事聽法。

復有百俱致舍迦囉，百俱致修夜摩天王，百俱致兜率多天王，百俱致善化天王，百俱致他化自在天王，一一天王大多眷屬圍繞，詣向佛所，為欲禮覲供養，親事聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有百俱致舍迦囉，百俱致修夜摩天王，百俱致兜率多天王，百俱致善化天王，百俱致他化自在天王，一一天王大多眷屬圍繞，詣向佛所，為欲禮覲供養，親事聽法。

復有俱致摩囉身天，商主前行詣向佛所，為欲禮覲供養，親事聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有俱致摩囉身天，商主前行詣向佛所，為欲禮覲供養，親事聽法。

復有百俱致婆囉訶摩，百俱致大婆囉訶摩，百俱致少光，百俱致無量光，百俱致光音，百俱致少淨，百俱致無量淨，百俱致遍淨，百俱致廣果，百俱致善現，百俱致大廣，百俱致大熾，百俱致究竟諸天，一一婆囉訶摩，大多眷屬圍繞，詣向佛所，為欲禮覲供養，親事聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有百俱致婆囉訶摩，百俱致大婆囉訶摩，百俱致少光，百俱致無量光，百俱致光音，百俱致少淨，百俱致無量淨，百俱致遍淨，百俱致廣果，百俱致善現，百俱致大廣，百俱致大熾，百俱致究竟諸天，一一婆囉訶摩，大多眷屬圍繞，詣向佛所，為欲禮覲供養，親事聽法。

百俱致淨居身天，大自在天子前行詣向佛所，為欲禮覲供養，親事聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百俱致淨居身天，大自在天子前行詣向佛所，為欲禮覲供養，親事聽法。

百俱致龍主，百俱致夜叉主，百俱致揵闥婆主，百俱致阿修囉主，百俱致伽留荼主，百俱致緊那囉主，百俱致摩睺囉伽主，一一大多眷屬圍繞，詣向佛所，為欲禮覲供養，親事聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百俱致龍主，百俱致夜叉主，百俱致揵闥婆主，百俱致阿修囉主，百俱致伽留荼主，百俱致緊那囉主，百俱致摩睺囉伽主，一一大多眷屬圍繞，詣向佛所，為欲禮覲供養，親事聽法。

復有無量無數人非人等，詣向佛所，為欲禮覲供養，親事聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量無數人非人等，詣向佛所，為欲禮覲供養，親事聽法。

復有多俱致那由多百千優波娑迦、優波斯迦，詣向佛所，為欲禮覲供養，親事聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有多俱致那由多百千優波娑迦、優波斯迦，詣向佛所，為欲禮覲供養，親事聽法。

復有諸藥草、樹林、天等，迷留、大迷留，目真隣陀、大目真隣陀，雪山、輪山等，諸山天，詣向佛所，為欲禮覲供養，親事聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有諸藥草、樹林、天等，迷留、大迷留，目真隣陀、大目真隣陀，雪山、輪山等，諸山天，詣向佛所，為欲禮覲供養，親事聽法。

復有海、大海，河、池、陂天等，詣向佛所，為欲禮覲供養，親事聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有海、大海，河、池、陂天等，詣向佛所，為欲禮覲供養，親事聽法。

復有村、城國王所治處天等，詣向佛所，為欲禮覲供養，親事聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有村、城國王所治處天等，詣向佛所，為欲禮覲供養，親事聽法。

復有龍、夜叉、揵闥婆、阿修囉、伽留荼、緊那囉、摩睺囉伽宮中所有天等，詣向佛所，為欲禮覲供養，親事聽法，以佛神力故，眾生無有逼惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有龍、夜叉、揵闥婆、阿修囉、伽留荼、緊那囉、摩睺囉伽宮中所有天等，詣向佛所，為欲禮覲供養，親事聽法，以佛神力故，眾生無有逼惱。

復有百俱致月，百俱致日，百俱致海，一一大多眷屬圍繞詣向佛所，為欲禮覲供養，親事聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有百俱致月，百俱致日，百俱致海，一一大多眷屬圍繞詣向佛所，為欲禮覲供養，親事聽法。

復有龍王，名阿那婆怛簸多，大眷屬圍繞，詣向佛所，為欲禮覲供養，親事聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有龍王，名阿那婆怛簸多，大眷屬圍繞，詣向佛所，為欲禮覲供養，親事聽法。

爾時世尊，光明顯熾，映蔽諸眾，如彼白助月輪，於十五日，雲網放脫，光明顯熾，映蔽諸星宿輪；如是，如是，世尊亦然，映蔽諸舍迦囉、婆囉訶摩、護世等光明顯熾，如修迷留山王光明顯熾，功德顯熾住不動身、不戰、不喘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，光明顯熾，映蔽諸眾，如彼白助月輪，於十五日，雲網放脫，光明顯熾，映蔽諸星宿輪；如是，如是，世尊亦然，映蔽諸舍迦囉、婆囉訶摩、護世等光明顯熾，如修迷留山王光明顯熾，功德顯熾住不動身、不戰、不喘。

爾時曼殊尸利童真，告遮塞諸蓋菩薩言：「佛子！此如來，住不動身、不戰、不喘。」如是語已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時曼殊尸利童真，告遮塞諸蓋菩薩言：「佛子！此如來，住不動身、不戰、不喘。」如是語已。

遮塞諸蓋菩薩摩訶薩，告曼殊尸利童真言：「曼殊尸利！此如來於此眾中，或有天人，知其從家而出欲向出家，或有知其住苦行處；於此眾中，或有知其詣菩提場，或有坐菩提場；於此眾中，或有無量無數摩囉眾圍繞，或有知其破壞摩囉，無量無數天、龍、夜叉、揵闥婆、阿修囉、伽留荼、緊那囉、摩睺囉伽、舍迦囉、婆囉訶摩、盧迦波羅等，欲助與力，勝勝大商主，或有知其證覺已舍迦囉勸請；或有婆囉訶摩，或有知此眾中盧迦波羅勸請世尊；或有知世尊為我等說陀那；此眾中，或有知世尊為我等說尸羅，或有說忍，或有說精進，或有說思惟定，或有知世尊為我等說鉢囉闍若波囉蜜，或有說方便，或有知世尊為我等說願，或有說力，或有說闍若那；或有知世尊為我等說聲聞乘，或有說獨覺乘，或有說大乘；或有知世尊為我等說生畜生法，或有生餓鬼，或有知世尊為我等說生閻摩世法；或有知世尊為我等說生四大王天宮法，或有生三十三天，或有知世尊為我等說生夜摩天宮法，或有知世尊為我等說生兜率天宮法，或有生化天宮，或有生他化自在天宮，或有生摩囉天宮，或有知世尊為我等說生婆囉訶摩天宮法；或有生人，或有此眾中知世尊為我等說當得轉輪王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遮塞諸蓋菩薩摩訶薩，告曼殊尸利童真言：「曼殊尸利！此如來於此眾中，或有天人，知其從家而出欲向出家，或有知其住苦行處；於此眾中，或有知其詣菩提場，或有坐菩提場；於此眾中，或有無量無數摩囉眾圍繞，或有知其破壞摩囉，無量無數天、龍、夜叉、揵闥婆、阿修囉、伽留荼、緊那囉、摩睺囉伽、舍迦囉、婆囉訶摩、盧迦波羅等，欲助與力，勝勝大商主，或有知其證覺已舍迦囉勸請；或有婆囉訶摩，或有知此眾中盧迦波羅勸請世尊；或有知世尊為我等說陀那；此眾中，或有知世尊為我等說尸羅，或有說忍，或有說精進，或有說思惟定，或有知世尊為我等說鉢囉闍若波囉蜜，或有說方便，或有知世尊為我等說願，或有說力，或有說闍若那；或有知世尊為我等說聲聞乘，或有說獨覺乘，或有說大乘；或有知世尊為我等說生畜生法，或有生餓鬼，或有知世尊為我等說生閻摩世法；或有知世尊為我等說生四大王天宮法，或有生三十三天，或有知世尊為我等說生夜摩天宮法，或有知世尊為我等說生兜率天宮法，或有生化天宮，或有生他化自在天宮，或有生摩囉天宮，或有知世尊為我等說生婆囉訶摩天宮法；或有生人，或有此眾中知世尊為我等說當得轉輪王。

「曼殊尸利！或有此眾中知如來高二尋，或有高一俱嚧舍，或有高二俱嚧舍，或有高半踰闍那，或有知如來身高二踰闍那，或有知如來身十踰闍那；或有此眾中知如來身千踰闍那，或有知如來身十、二十、三十、四十、五十、百千踰闍那，或有知如來身八十四百千踰闍那；或有此眾中知如來身過百千數踰闍那；或有見金色，或有鞞琉璃夜摩尼寶色，或有因陀囉青摩尼寶色，或有大青摩尼寶色，或有火光摩尼寶色，或有波頭摩染摩尼寶色，或有知如來身舍迦囉毘楞伽那摩尼寶色，或有金剛光摩尼寶色，或有諸天光摩尼寶色，或有日月光摩尼寶色，或有水光摩尼寶色，或有知如來頗致迦摩尼寶色，或有自在王摩尼寶色，或有諸光最上摩尼寶色，或有師子鬚摩尼寶色，或有師子幢上摩尼寶色，或有海住持淨莊嚴普炎光摩尼寶色。曼殊尸利！或有此眾中知如來如意摩尼寶色。曼殊尸利！所有如是色威儀住，得化度眾生。曼殊尸利！彼眾生見如來彼彼如是色威儀住。曼殊尸利！所有說法得成熟眾生，彼等眾生，知如來如是說法。曼殊尸利！所有修行，令諸眾生入如來教得受化度，彼眾生知如來住彼彼行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊尸利！或有此眾中知如來高二尋，或有高一俱嚧舍，或有高二俱嚧舍，或有高半踰闍那，或有知如來身高二踰闍那，或有知如來身十踰闍那；或有此眾中知如來身千踰闍那，或有知如來身十、二十、三十、四十、五十、百千踰闍那，或有知如來身八十四百千踰闍那；或有此眾中知如來身過百千數踰闍那；或有見金色，或有鞞琉璃夜摩尼寶色，或有因陀囉青摩尼寶色，或有大青摩尼寶色，或有火光摩尼寶色，或有波頭摩染摩尼寶色，或有知如來身舍迦囉毘楞伽那摩尼寶色，或有金剛光摩尼寶色，或有諸天光摩尼寶色，或有日月光摩尼寶色，或有水光摩尼寶色，或有知如來頗致迦摩尼寶色，或有自在王摩尼寶色，或有諸光最上摩尼寶色，或有師子鬚摩尼寶色，或有師子幢上摩尼寶色，或有海住持淨莊嚴普炎光摩尼寶色。曼殊尸利！或有此眾中知如來如意摩尼寶色。曼殊尸利！所有如是色威儀住，得化度眾生。曼殊尸利！彼眾生見如來彼彼如是色威儀住。曼殊尸利！所有說法得成熟眾生，彼等眾生，知如來如是說法。曼殊尸利！所有修行，令諸眾生入如來教得受化度，彼眾生知如來住彼彼行。

「曼殊尸利！若於東方無量無數不可思、不可稱、不可量、不可說諸世界悉滿，天、龍、夜叉、揵闥婆、阿修囉、伽留荼、緊那囉、摩睺囉伽、舍迦囉、婆囉訶摩、護世、人非人等；如東方，如是南方、西方、北方、東南方、西南方、西北方，如是東北方，上方、下方，無量無數不可思、不可稱、不可量、不可說諸世界悉滿，天、龍、夜叉、揵闥婆、阿修囉、伽留荼、緊那囉、摩睺囉伽、舍迦囉、婆囉訶摩、護世、人非人等；譬如竹林，甘蔗林，胡麻林。曼殊尸利！若諸眾生，見如來已得化度者，彼諸眾生，在如來前一尋量住，而見如來所有所有色威儀住，彼等眾生得化度者，眾生見如來在前彼彼色威儀住。曼殊尸利！所有說法已令彼眾生當得成熟，彼彼當聞如是說法。曼殊尸利！所有修行，令彼眾生入如來教，當得成熟彼彼修行，如來當住如來諸所作事無功用無分別，而自迴轉。曼殊尸利！譬如白助月輪於半夜時，閻浮地鞞波諸眾生各各知月輪在前，而月輪亦無分別無異分別，如是我於眾生前住，欲令眾生知我月輪。曼殊尸利！然月輪無功用無分別，故此如是色事轉，以不共法故，如是，如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊尸利！若於東方無量無數不可思、不可稱、不可量、不可說諸世界悉滿，天、龍、夜叉、揵闥婆、阿修囉、伽留荼、緊那囉、摩睺囉伽、舍迦囉、婆囉訶摩、護世、人非人等；如東方，如是南方、西方、北方、東南方、西南方、西北方，如是東北方，上方、下方，無量無數不可思、不可稱、不可量、不可說諸世界悉滿，天、龍、夜叉、揵闥婆、阿修囉、伽留荼、緊那囉、摩睺囉伽、舍迦囉、婆囉訶摩、護世、人非人等；譬如竹林，甘蔗林，胡麻林。曼殊尸利！若諸眾生，見如來已得化度者，彼諸眾生，在如來前一尋量住，而見如來所有所有色威儀住，彼等眾生得化度者，眾生見如來在前彼彼色威儀住。曼殊尸利！所有說法已令彼眾生當得成熟，彼彼當聞如是說法。曼殊尸利！所有修行，令彼眾生入如來教，當得成熟彼彼修行，如來當住如來諸所作事無功用無分別，而自迴轉。曼殊尸利！譬如白助月輪於半夜時，閻浮地鞞波諸眾生各各知月輪在前，而月輪亦無分別無異分別，如是我於眾生前住，欲令眾生知我月輪。曼殊尸利！然月輪無功用無分別，故此如是色事轉，以不共法故，如是，如是。