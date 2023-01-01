大方廣如來不思議境界經

大方廣如來不思議境界經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣如來不思議境界經一卷

大唐于闐三藏實叉難陀奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐于闐三藏實叉難陀奉 制譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在摩竭提國菩提樹下，成正等覺。其菩提樹名阿攝波，磐根深固，擢本修直，周圓無節，如栴檀柱——常於其上，飛禽迴翼，無能過者——皮膚細潤，眾色間發，猶如羅綺；密葉青翠，繁枝布濩；周匝皆有妙花開敷，吐曜飛芳，甚可愛樂；除俱鞞羅波利質多，餘無比者；復有無量小樹圍繞。而此樹王，森蔚頴秀，如妙高山，俯冠群岳，一由旬外，靡不齊覩。香氣周流，榮光照曜，遠夜望之，疑大火聚。其下嚴麗，如歡喜園，四面夷敞，芳草䓲茂，如孔雀王頸𧆑靡芬馥，觀者無厭。如來於此，端嚴而坐，大眾環繞，如星中月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在摩竭提國菩提樹下，成正等覺。其菩提樹名阿攝波，磐根深固，擢本修直，周圓無節，如栴檀柱——常於其上，飛禽迴翼，無能過者——皮膚細潤，眾色間發，猶如羅綺；密葉青翠，繁枝布濩；周匝皆有妙花開敷，吐曜飛芳，甚可愛樂；除俱鞞羅波利質多，餘無比者；復有無量小樹圍繞。而此樹王，森蔚頴秀，如妙高山，俯冠群岳，一由旬外，靡不齊覩。香氣周流，榮光照曜，遠夜望之，疑大火聚。其下嚴麗，如歡喜園，四面夷敞，芳草䓲茂，如孔雀王頸𧆑靡芬馥，觀者無厭。如來於此，端嚴而坐，大眾環繞，如星中月。

時有十佛剎微塵等他方諸佛，為欲莊嚴毘盧遮那道場眾故，示菩薩形來在會坐。其名曰觀自在菩薩、文殊師利菩薩、地藏菩薩、虛空藏菩薩、金剛藏菩薩、維摩詰菩薩、善威光菩薩、滅諸蓋菩薩、寶手菩薩、大慧菩薩、普賢菩薩，如是等菩薩摩訶薩而為上首。復有無量千億菩薩現聲聞形，亦來會坐。其名曰舍利弗、大目揵連、須菩提、羅睺羅、阿若憍陳如、摩訶迦葉、優波離、阿那律、離婆多、阿難、提婆達多、跋難陀等，而為上首，皆已久修六波羅蜜，近佛菩提，為化眾生，於雜染土現聲聞形。復有無量千比丘尼，摩訶波闍波提而為上首，皆已成就大丈夫業，為欲調伏下劣眾生故現女身。復有無量釋、梵、護世、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，此中皆是大菩薩眾，無凡夫者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有十佛剎微塵等他方諸佛，為欲莊嚴毘盧遮那道場眾故，示菩薩形來在會坐。其名曰觀自在菩薩、文殊師利菩薩、地藏菩薩、虛空藏菩薩、金剛藏菩薩、維摩詰菩薩、善威光菩薩、滅諸蓋菩薩、寶手菩薩、大慧菩薩、普賢菩薩，如是等菩薩摩訶薩而為上首。復有無量千億菩薩現聲聞形，亦來會坐。其名曰舍利弗、大目揵連、須菩提、羅睺羅、阿若憍陳如、摩訶迦葉、優波離、阿那律、離婆多、阿難、提婆達多、跋難陀等，而為上首，皆已久修六波羅蜜，近佛菩提，為化眾生，於雜染土現聲聞形。復有無量千比丘尼，摩訶波闍波提而為上首，皆已成就大丈夫業，為欲調伏下劣眾生故現女身。復有無量釋、梵、護世、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，此中皆是大菩薩眾，無凡夫者。

爾時，世尊坐菩提樹，嚴淨微妙，譬於質多樹下置如意珠，正念不動如須彌山。為令諸菩薩眾及一切眾生，了知諸佛深密禪定威神力故，入於三昧，名如來不思議境界。即時世尊三十二相，一一相中，皆現十方無量佛剎及彼諸佛，猶如明鏡顯現眾色；又隨好中，一一復現如來往修菩薩行時，從光明王乃至最後然燈佛所，難行苦行，悉捨一切頭目身體、皮肉手足、妻子僕從，及國王位、宮殿等事。由是三昧有大勢力，一切諸佛食時、行時、說法時、涅槃時常入此定。何以故？一切如來依此三昧，成就無量大威神力，乃至證入一切法空，能於十方一切佛剎，示現種種自在事故。譬如有人，夢見種種變異等事，及其覺已，所見皆無；凡夫亦爾，無明夢故，妄於諸法生實體想。諸佛覺已皆無所著，故能十方一切世界，一念示現無量佛事，自在無礙，利益成就一切眾生，皆令悟入無量深妙解脫門故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊坐菩提樹，嚴淨微妙，譬於質多樹下置如意珠，正念不動如須彌山。為令諸菩薩眾及一切眾生，了知諸佛深密禪定威神力故，入於三昧，名如來不思議境界。即時世尊三十二相，一一相中，皆現十方無量佛剎及彼諸佛，猶如明鏡顯現眾色；又隨好中，一一復現如來往修菩薩行時，從光明王乃至最後然燈佛所，難行苦行，悉捨一切頭目身體、皮肉手足、妻子僕從，及國王位、宮殿等事。由是三昧有大勢力，一切諸佛食時、行時、說法時、涅槃時常入此定。何以故？一切如來依此三昧，成就無量大威神力，乃至證入一切法空，能於十方一切佛剎，示現種種自在事故。譬如有人，夢見種種變異等事，及其覺已，所見皆無；凡夫亦爾，無明夢故，妄於諸法生實體想。諸佛覺已皆無所著，故能十方一切世界，一念示現無量佛事，自在無礙，利益成就一切眾生，皆令悟入無量深妙解脫門故。

爾時，德藏菩薩修菩提行，未成滿故，問普賢菩薩摩訶薩言：「如來今者所入三昧，其名云何？復云何得十方一切世界，自在示現種種佛事度脫眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，德藏菩薩修菩提行，未成滿故，問普賢菩薩摩訶薩言：「如來今者所入三昧，其名云何？復云何得十方一切世界，自在示現種種佛事度脫眾生？」

爾時，普賢菩薩告德藏菩薩言：「諦聽，諦聽！當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩告德藏菩薩言：「諦聽，諦聽！當為汝說。」

時諸菩薩一心瞻仰，同聲歎言：「善哉所問！甚深微妙，尊者普賢一切知見，今當演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸菩薩一心瞻仰，同聲歎言：「善哉所問！甚深微妙，尊者普賢一切知見，今當演說。」

即時大地六種震動，天雨妙花，一切眾生煩惱眾苦皆少休息。普賢菩薩言：「佛子！此三昧名如來不思議境界，即是一切諸佛菩提，以諸如來常依住故。世尊始從然燈佛所得受記已，即入此定，常無功用，自然應現無量佛事，謂於虛空一毛端處，有一切佛剎微塵等諸佛世界。於中或現生兜率天，或從彼沒下生入胎，或現適生遊行七步，自言我今即為生死邊際，或現在宮、出家苦行，或現降魔、成等正覺、轉妙法輪，或現住世經無量劫度諸眾生皆令離苦，或復示現入於涅槃，或一切劫為一剎那，或一剎那為一切劫，劫與剎那無增無減。乃至一切眾生未盡解脫，剎那剎那一時普於此諸世界，常作如是種種佛事，未曾休息而無功用。如彼虛空一毛端處無量剎中，念念普現諸佛種種威儀法則，而無功用；乃至遍空毛端量處，亦復如是。又是諸剎一切微塵，一一塵中復有過一切佛剎微塵等土，亦一剎那一一土中，自然普現一切諸佛威儀所行，或生天宮乃至滅度，解脫無量阿僧祇眾生。如是念念窮未來際，常作佛事，利益眾生，乃至虛空眾生界盡，常不休息，而佛剎不減、微塵不增。何以故？以一切法猶如幻焰，不堅牢故。譬如此會十佛世界微塵數等大菩薩眾，皆共住此摩竭提國十二由旬，不相障礙。彼一一塵各受無數諸佛世界，或仰、或覆、或相向背、或復傍住、或相涉入而無障礙，亦復如是。如人夢中，見於一處有種種事，以非實故而無所礙。是一切剎，靡不唯其心之所現，或見劫燒、或已燒盡、或風所成、或淨、或穢、或復無佛，皆由眾生隨自心業，見如是等種種不同。譬如餓鬼飢渴所逼，詣恒河所，或有見水，或有見灰、膿血、便痢，不淨充滿。眾生亦爾，各各隨業，見其佛土或淨、或穢、或佛在世、或入涅槃、或處道場為眾說法、或有聞說第一義諦、或復聞說讚歎施法、或見行住、或見坐食、或見身長世人一倍，乃至七倍，或一由旬、或百由旬、或千由旬，或見威光如日初出、或如滿月，或由業障值佛世尊久已滅度、或有不聞諸佛名字，如彼餓鬼於恒河中都不見水，但見種種雜穢之物。或見諸佛各從本土，示現威德大菩薩形，來入此會。或一剎中，眾生唯見劫火所燒，或一剎中，眾生充滿咸共見佛。或見如來攝一切剎入一佛剎，以一佛剎入一切剎，如眾翳者，同於一處見各差別，互不相礙，皆由眼翳不見正色。眾生亦爾，色性無礙，心緣異故，蔽於正見，不了真實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時大地六種震動，天雨妙花，一切眾生煩惱眾苦皆少休息。普賢菩薩言：「佛子！此三昧名如來不思議境界，即是一切諸佛菩提，以諸如來常依住故。世尊始從然燈佛所得受記已，即入此定，常無功用，自然應現無量佛事，謂於虛空一毛端處，有一切佛剎微塵等諸佛世界。於中或現生兜率天，或從彼沒下生入胎，或現適生遊行七步，自言我今即為生死邊際，或現在宮、出家苦行，或現降魔、成等正覺、轉妙法輪，或現住世經無量劫度諸眾生皆令離苦，或復示現入於涅槃，或一切劫為一剎那，或一剎那為一切劫，劫與剎那無增無減。乃至一切眾生未盡解脫，剎那剎那一時普於此諸世界，常作如是種種佛事，未曾休息而無功用。如彼虛空一毛端處無量剎中，念念普現諸佛種種威儀法則，而無功用；乃至遍空毛端量處，亦復如是。又是諸剎一切微塵，一一塵中復有過一切佛剎微塵等土，亦一剎那一一土中，自然普現一切諸佛威儀所行，或生天宮乃至滅度，解脫無量阿僧祇眾生。如是念念窮未來際，常作佛事，利益眾生，乃至虛空眾生界盡，常不休息，而佛剎不減、微塵不增。何以故？以一切法猶如幻焰，不堅牢故。譬如此會十佛世界微塵數等大菩薩眾，皆共住此摩竭提國十二由旬，不相障礙。彼一一塵各受無數諸佛世界，或仰、或覆、或相向背、或復傍住、或相涉入而無障礙，亦復如是。如人夢中，見於一處有種種事，以非實故而無所礙。是一切剎，靡不唯其心之所現，或見劫燒、或已燒盡、或風所成、或淨、或穢、或復無佛，皆由眾生隨自心業，見如是等種種不同。譬如餓鬼飢渴所逼，詣恒河所，或有見水，或有見灰、膿血、便痢，不淨充滿。眾生亦爾，各各隨業，見其佛土或淨、或穢、或佛在世、或入涅槃、或處道場為眾說法、或有聞說第一義諦、或復聞說讚歎施法、或見行住、或見坐食、或見身長世人一倍，乃至七倍，或一由旬、或百由旬、或千由旬，或見威光如日初出、或如滿月，或由業障值佛世尊久已滅度、或有不聞諸佛名字，如彼餓鬼於恒河中都不見水，但見種種雜穢之物。或見諸佛各從本土，示現威德大菩薩形，來入此會。或一剎中，眾生唯見劫火所燒，或一剎中，眾生充滿咸共見佛。或見如來攝一切剎入一佛剎，以一佛剎入一切剎，如眾翳者，同於一處見各差別，互不相礙，皆由眼翳不見正色。眾生亦爾，色性無礙，心緣異故，蔽於正見，不了真實。

「佛子！今更為汝略說住此三昧之法，如佛世尊住此三昧，於一念中，遍虛空界毛端量處無量佛土，及彼佛土一一塵中，各有法界微塵等剎，為欲利益諸眾生故，剎那剎那遍一一剎，現十佛剎微塵等諸佛方便威儀所行。如是乃至一切眾生，未盡證得無上菩提，常無斷絕。如此一佛，第二、第三，乃至十方一切諸佛，一一所現大威德力，亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！今更為汝略說住此三昧之法，如佛世尊住此三昧，於一念中，遍虛空界毛端量處無量佛土，及彼佛土一一塵中，各有法界微塵等剎，為欲利益諸眾生故，剎那剎那遍一一剎，現十佛剎微塵等諸佛方便威儀所行。如是乃至一切眾生，未盡證得無上菩提，常無斷絕。如此一佛，第二、第三，乃至十方一切諸佛，一一所現大威德力，亦復如是。」

時德藏菩薩聞是說已，即於座上得此三昧，即時見彼無量諸佛及知諸佛威德方便，以三昧力亦能如是調伏眾生。百恒河沙諸菩薩眾，各別證得種種三昧忍及諸地。觀自在等諸大菩薩住十地者，功德妙行悉圓滿故，皆已久遠得此三昧，一剎那中攝無量劫，一微塵中納無量土，於一念中遍一切剎，度無量眾生，常無功用，自然示現諸佛事故。雖聞此法，更無所進。如滿瓶水置於雨中，不容一渧，斯諸菩薩，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時德藏菩薩聞是說已，即於座上得此三昧，即時見彼無量諸佛及知諸佛威德方便，以三昧力亦能如是調伏眾生。百恒河沙諸菩薩眾，各別證得種種三昧忍及諸地。觀自在等諸大菩薩住十地者，功德妙行悉圓滿故，皆已久遠得此三昧，一剎那中攝無量劫，一微塵中納無量土，於一念中遍一切剎，度無量眾生，常無功用，自然示現諸佛事故。雖聞此法，更無所進。如滿瓶水置於雨中，不容一渧，斯諸菩薩，亦復如是。

爾時世尊在三昧中，放眉間光，名大顯發，所有一切有功用行、未證十地諸菩薩等，遇斯光已，悉見空中諸毛端處及微塵中無量佛剎，如琉璃瓶盛白芥子，觀者悉見彼諸菩薩，見微塵中一切佛剎，亦復如是。及見彼剎一切諸佛，於一一佛身見一切佛身，一一諸佛有無量名，皆為利益一一眾生，念念常於一一佛剎，自然應現成阿耨多羅三藐三菩提。譬於高幢置如意珠，自然普雨種種珍寶，隨眾生意，悉令滿足。如來亦爾，現正等覺，自然度脫無量眾生。是諸剎中眾生各異，而不相礙，如神力者遊行虛空，山河石壁無所罣礙。何以故？一切諸趣皆如幻焰，無堅實故。諸菩薩眾既覩是已，各見其身遍一切剎，於一念中一一佛前，或經一劫、二劫、三劫、或百千劫、或一念頃、或一須臾，恭敬供養。或聞佛說諸波羅蜜陀羅尼門，或說諸地，或現神變，以一切劫入一念中，生甚奇特難遭之想，作是念言：「云何世尊威德自在，於一剎那，令我具足無量劫中善根福德，速證如來不思議境界三昧大威神力？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊在三昧中，放眉間光，名大顯發，所有一切有功用行、未證十地諸菩薩等，遇斯光已，悉見空中諸毛端處及微塵中無量佛剎，如琉璃瓶盛白芥子，觀者悉見彼諸菩薩，見微塵中一切佛剎，亦復如是。及見彼剎一切諸佛，於一一佛身見一切佛身，一一諸佛有無量名，皆為利益一一眾生，念念常於一一佛剎，自然應現成阿耨多羅三藐三菩提。譬於高幢置如意珠，自然普雨種種珍寶，隨眾生意，悉令滿足。如來亦爾，現正等覺，自然度脫無量眾生。是諸剎中眾生各異，而不相礙，如神力者遊行虛空，山河石壁無所罣礙。何以故？一切諸趣皆如幻焰，無堅實故。諸菩薩眾既覩是已，各見其身遍一切剎，於一念中一一佛前，或經一劫、二劫、三劫、或百千劫、或一念頃、或一須臾，恭敬供養。或聞佛說諸波羅蜜陀羅尼門，或說諸地，或現神變，以一切劫入一念中，生甚奇特難遭之想，作是念言：「云何世尊威德自在，於一剎那，令我具足無量劫中善根福德，速證如來不思議境界三昧大威神力？」

爾時德藏菩薩為欲利益諸眾生故，復問普賢菩薩言：「其有欲證此三昧者，修何福德、施、戒、智慧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時德藏菩薩為欲利益諸眾生故，復問普賢菩薩言：「其有欲證此三昧者，修何福德、施、戒、智慧？」

時普賢菩薩遍於十方一切淨剎，現成正覺化眾生者，告德藏菩薩言：「佛子！若欲證得此三昧者，先應修福，集諸善根，謂常供養佛、法、僧眾，及以父母，所有一切貧窮苦惱、無救無歸、可悲愍者，攝取不捨，乃至身肉無所悋惜。何以故？供養佛者，得大福德，速成阿耨多羅三藐三菩提，令諸眾生，皆獲安樂；供養法者，增長智慧，證法自在，能正了知諸法實性；供養僧者，增長無量福智資糧，致成佛道。供養父母和上尊師，及世間中曾致饒益賴其恩者，應念倍增報恩供養。何以故？以知恩者，雖在生死，不壞善根；不知恩者，善根斷滅，作諸惡業。故諸如來，稱讚知恩，毀背恩者。又常愍濟諸苦眾生，菩薩由此廣大善根，永不退失。若人有能勤修福德，常念報恩，悲愍眾生，則為菩提已在其手。應知佛說，能隨供養此三種田，一一成就無量善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時普賢菩薩遍於十方一切淨剎，現成正覺化眾生者，告德藏菩薩言：「佛子！若欲證得此三昧者，先應修福，集諸善根，謂常供養佛、法、僧眾，及以父母，所有一切貧窮苦惱、無救無歸、可悲愍者，攝取不捨，乃至身肉無所悋惜。何以故？供養佛者，得大福德，速成阿耨多羅三藐三菩提，令諸眾生，皆獲安樂；供養法者，增長智慧，證法自在，能正了知諸法實性；供養僧者，增長無量福智資糧，致成佛道。供養父母和上尊師，及世間中曾致饒益賴其恩者，應念倍增報恩供養。何以故？以知恩者，雖在生死，不壞善根；不知恩者，善根斷滅，作諸惡業。故諸如來，稱讚知恩，毀背恩者。又常愍濟諸苦眾生，菩薩由此廣大善根，永不退失。若人有能勤修福德，常念報恩，悲愍眾生，則為菩提已在其手。應知佛說，能隨供養此三種田，一一成就無量善根。

「德藏當知，菩薩次應植廣大種，由是故生此三昧牙，成菩提果。云何植種？謂持種種微妙花鬘、塗香、末香、及眾伎樂，恭敬供養現在諸佛，或佛形像，作是思惟：『如上所說，遍於虛空毛端量處及微塵內無量剎中，一一所見，諸佛威力及菩薩眾，我悉於彼諸佛會中，一心正念，普皆供養。如所供養一佛法性，即是一切諸佛法性，若我供養一如來者，即為供養一切如來。隨彼一一諸佛神力，能以幾劫入於一念，亦爾所劫，供養如來。』若有眾生信解此法，種植大種，即能得是如來不思議境界廣大三昧。故，善男子！應以此法，日日供養，由是下至於諸佛所，但一敬禮，亦能令此種子增長三昧牙生。又應常以布施、持戒、大願、智慧而溉灌之。又復菩薩為灌三昧，修行施時，不簡福田、怨親、善惡、持戒破戒、富貴貧窮。又復思惟：『施於富者雖無所用，然我自應修習施行。』菩薩又應清淨持戒，見毀禁者起大悲愍，不應於彼生嫌恚心。又應深發大菩提願：『我當決定念念普於遍滿虛空毛端量處，乃至一切佛剎塵中無量世界，成等正覺，轉妙法輪，度諸眾生，如今世尊毘盧遮那，等無有異，不起功用，攝無量劫入於一念。』即於如是一一剎中，各現佛剎微塵等諸佛威儀，一一威儀各度恒河沙等眾生，皆令離苦，乃至虛空眾生界盡，常無休息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「德藏當知，菩薩次應植廣大種，由是故生此三昧牙，成菩提果。云何植種？謂持種種微妙花鬘、塗香、末香、及眾伎樂，恭敬供養現在諸佛，或佛形像，作是思惟：『如上所說，遍於虛空毛端量處及微塵內無量剎中，一一所見，諸佛威力及菩薩眾，我悉於彼諸佛會中，一心正念，普皆供養。如所供養一佛法性，即是一切諸佛法性，若我供養一如來者，即為供養一切如來。隨彼一一諸佛神力，能以幾劫入於一念，亦爾所劫，供養如來。』若有眾生信解此法，種植大種，即能得是如來不思議境界廣大三昧。故，善男子！應以此法，日日供養，由是下至於諸佛所，但一敬禮，亦能令此種子增長三昧牙生。又應常以布施、持戒、大願、智慧而溉灌之。又復菩薩為灌三昧，修行施時，不簡福田、怨親、善惡、持戒破戒、富貴貧窮。又復思惟：『施於富者雖無所用，然我自應修習施行。』菩薩又應清淨持戒，見毀禁者起大悲愍，不應於彼生嫌恚心。又應深發大菩提願：『我當決定念念普於遍滿虛空毛端量處，乃至一切佛剎塵中無量世界，成等正覺，轉妙法輪，度諸眾生，如今世尊毘盧遮那，等無有異，不起功用，攝無量劫入於一念。』即於如是一一剎中，各現佛剎微塵等諸佛威儀，一一威儀各度恒河沙等眾生，皆令離苦，乃至虛空眾生界盡，常無休息。

「佛子！修智慧者，一心諦聽，今為汝說。若善男子、善女人為求無上菩提，發心欲證此三昧者，是人要須先修智慧，以此三昧由慧得故。修智慧者，應當遠離妄語、綺語、及諸散亂無益之事，於諸眾生雖起大悲而常攝心，不染、不散。詣精舍中覩佛形像，金色莊嚴，或純金成，身相具足，無量化佛入於三昧，在圓光中次第而坐。即於像前頭面禮足，作是思惟：『我聞十方無量諸佛今現在世，所謂一切義成佛、阿彌陀佛、寶幢佛、阿閦佛、毘盧遮那佛、寶月佛、寶光佛等。』於彼諸佛隨心所樂尊重之處，生大淨信。想佛形像，作彼如來真實之身，恭敬尊重如現前見，上下諦觀一心不亂。往空閑處端坐思惟，如佛現前，一手量許，心常繫念，不令忘失；若暫忘失，復應往觀。如是觀時，生極尊重恭敬之心，如佛真身現在其前，了了明見，不復於彼作形像解。見已，即應於彼佛所，以妙花鬘、末香、塗香恭敬右繞，種種供養。彼應如是一心繫念，常如世尊現其前住。然佛世尊一切見者、一切聞者、一切知者，悉知我心。如是審復，想見成已，還詣空處，繫念在前，不令忘失。一心勤修，滿三七日，若福德者，即見如來現在其前；其有先世造惡業障不得見者，若能一心精勤不退，更無異想，還得速見。何以故？若有為求無上菩提，於一事中專心修習，無不成辦。若於所修數數怯退，彼尚不能自得解脫，何況度脫諸苦眾生？若遇如是，疾得菩提正真之道，不能勤修，當知徒是地之重擔。譬如有人於大海中，飲一掬水，即為已飲閻浮提中一切河水。菩薩如是，若能修習此菩提海，則為已修一切三昧諸忍、諸地、諸陀羅尼，是故常應勤修匪懈，離於放逸，繫念一心，要令自得現前見佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！修智慧者，一心諦聽，今為汝說。若善男子、善女人為求無上菩提，發心欲證此三昧者，是人要須先修智慧，以此三昧由慧得故。修智慧者，應當遠離妄語、綺語、及諸散亂無益之事，於諸眾生雖起大悲而常攝心，不染、不散。詣精舍中覩佛形像，金色莊嚴，或純金成，身相具足，無量化佛入於三昧，在圓光中次第而坐。即於像前頭面禮足，作是思惟：『我聞十方無量諸佛今現在世，所謂一切義成佛、阿彌陀佛、寶幢佛、阿閦佛、毘盧遮那佛、寶月佛、寶光佛等。』於彼諸佛隨心所樂尊重之處，生大淨信。想佛形像，作彼如來真實之身，恭敬尊重如現前見，上下諦觀一心不亂。往空閑處端坐思惟，如佛現前，一手量許，心常繫念，不令忘失；若暫忘失，復應往觀。如是觀時，生極尊重恭敬之心，如佛真身現在其前，了了明見，不復於彼作形像解。見已，即應於彼佛所，以妙花鬘、末香、塗香恭敬右繞，種種供養。彼應如是一心繫念，常如世尊現其前住。然佛世尊一切見者、一切聞者、一切知者，悉知我心。如是審復，想見成已，還詣空處，繫念在前，不令忘失。一心勤修，滿三七日，若福德者，即見如來現在其前；其有先世造惡業障不得見者，若能一心精勤不退，更無異想，還得速見。何以故？若有為求無上菩提，於一事中專心修習，無不成辦。若於所修數數怯退，彼尚不能自得解脫，何況度脫諸苦眾生？若遇如是，疾得菩提正真之道，不能勤修，當知徒是地之重擔。譬如有人於大海中，飲一掬水，即為已飲閻浮提中一切河水。菩薩如是，若能修習此菩提海，則為已修一切三昧諸忍、諸地、諸陀羅尼，是故常應勤修匪懈，離於放逸，繫念一心，要令自得現前見佛。

「如是修習初見佛時，作是思惟：『為真佛耶？為形像耶？』若知所見是真佛者，便於佛前，兩膝著地，合掌恭敬，憶念虛空毛端量處及微塵中一切諸佛無量威德、大慈悲故，來現我前，即應啟請：『唯願世尊為我演說如來不思議境界大三昧法。』若聞如來一切所說，應決定信，勿生疑惑，即於是處得此三昧。若先業障不能問者，則應思惟：『一切諸法，如幻、如焰、如翳、如影、如像、如夢，如是諦觀法性空寂。然知如來了一切法，皆如幻夢，如來自性非幻、非夢，猶如虛空，能以智悲出現我前，願為我放大悲青光，滅除眾苦。』時佛即為放眉間光，名曰青焰，其光纔照，諸苦銷除，即坐證得法光明忍，悉能了達無量三昧。第七日夜，夢見如來為授阿耨多羅三藐三菩提記。若知所見是形像者，應思諸佛及諸眾生皆亦如像，但隨想見，無實體性。既知如來如幻、如化、如夢、如焰，如是自然現前見佛，亦如夢中，無實可得，非生而生、非滅而滅、非去而去、非識而識、非有為而現諸行、非言說而演諸法、非我、非壽、非眾生、非養育、非趣生、非想、非作、非知、非食，非即蘊、非在蘊而示諸蘊，乃至界、處亦復如是。一切非有，亦復非無，是故諸佛及一切法，真實平等，皆同一相，如陽焰等。一切眾生諸佛及土，皆唯自心識想所現。識想為緣，所生諸色，畢竟非有。如來已離一切識想，是故不應以色像見。知所見像，隨想生故，乃至虛空毛端量處一切真佛，皆亦如是，猶如虛空，平等無異。若我分別即見於佛，若離分別即無所見，自心作佛，離心無佛，乃至三世一切諸佛，亦復如是，皆無所有，唯依自心。菩薩若能了知諸佛及一切法，皆唯心量，得隨順忍，或入初地，捨身速生妙喜世界，或生極樂淨佛土中，常見如來，親承供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是修習初見佛時，作是思惟：『為真佛耶？為形像耶？』若知所見是真佛者，便於佛前，兩膝著地，合掌恭敬，憶念虛空毛端量處及微塵中一切諸佛無量威德、大慈悲故，來現我前，即應啟請：『唯願世尊為我演說如來不思議境界大三昧法。』若聞如來一切所說，應決定信，勿生疑惑，即於是處得此三昧。若先業障不能問者，則應思惟：『一切諸法，如幻、如焰、如翳、如影、如像、如夢，如是諦觀法性空寂。然知如來了一切法，皆如幻夢，如來自性非幻、非夢，猶如虛空，能以智悲出現我前，願為我放大悲青光，滅除眾苦。』時佛即為放眉間光，名曰青焰，其光纔照，諸苦銷除，即坐證得法光明忍，悉能了達無量三昧。第七日夜，夢見如來為授阿耨多羅三藐三菩提記。若知所見是形像者，應思諸佛及諸眾生皆亦如像，但隨想見，無實體性。既知如來如幻、如化、如夢、如焰，如是自然現前見佛，亦如夢中，無實可得，非生而生、非滅而滅、非去而去、非識而識、非有為而現諸行、非言說而演諸法、非我、非壽、非眾生、非養育、非趣生、非想、非作、非知、非食，非即蘊、非在蘊而示諸蘊，乃至界、處亦復如是。一切非有，亦復非無，是故諸佛及一切法，真實平等，皆同一相，如陽焰等。一切眾生諸佛及土，皆唯自心識想所現。識想為緣，所生諸色，畢竟非有。如來已離一切識想，是故不應以色像見。知所見像，隨想生故，乃至虛空毛端量處一切真佛，皆亦如是，猶如虛空，平等無異。若我分別即見於佛，若離分別即無所見，自心作佛，離心無佛，乃至三世一切諸佛，亦復如是，皆無所有，唯依自心。菩薩若能了知諸佛及一切法，皆唯心量，得隨順忍，或入初地，捨身速生妙喜世界，或生極樂淨佛土中，常見如來，親承供養。」

爾時，德藏菩薩復白普賢菩薩言：「若有眾生聞此法門，受持、讀誦、解說、書寫，得幾所福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，德藏菩薩復白普賢菩薩言：「若有眾生聞此法門，受持、讀誦、解說、書寫，得幾所福？」

普賢菩薩言：「佛子諦聽！若有人能攝三界中一切眾生，令脫生死得阿羅漢，一一羅漢各於百劫，以天上妙衣服、臥具、飲食、湯藥種種供養；般涅槃後，一一復為起七寶塔，恭敬供養。若復有人一百劫中，淨持禁戒，或修忍辱、精進、禪定，是人雖復得無量福，不如有人聞此法門尊重信受，不生毀謗，其福勝彼，速成正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩言：「佛子諦聽！若有人能攝三界中一切眾生，令脫生死得阿羅漢，一一羅漢各於百劫，以天上妙衣服、臥具、飲食、湯藥種種供養；般涅槃後，一一復為起七寶塔，恭敬供養。若復有人一百劫中，淨持禁戒，或修忍辱、精進、禪定，是人雖復得無量福，不如有人聞此法門尊重信受，不生毀謗，其福勝彼，速成正覺。」

是時，十方一切剎土無量諸佛皆自現身，讚普賢菩薩言：「善哉，善哉！佛子！如汝所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，十方一切剎土無量諸佛皆自現身，讚普賢菩薩言：「善哉，善哉！佛子！如汝所說。」

時釋迦牟尼如來，從其面門放無量色光，遍照三有，雨種種花，諸妙音樂不鼓自鳴，大地微動。於光中，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時釋迦牟尼如來，從其面門放無量色光，遍照三有，雨種種花，諸妙音樂不鼓自鳴，大地微動。於光中，而說偈言：

「若聞此法心清淨， 得諸地定陀羅尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若聞此法心清淨， 得諸地定陀羅尼，

戒忍自在神通力， 速證無上佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒忍自在神通力， 速證無上佛菩提。

轉未曾有妙法輪， 亦如過去大仙等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉未曾有妙法輪， 亦如過去大仙等，

於一念中攝多劫， 一塵普現無量剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一念中攝多劫， 一塵普現無量剎。

無量眾生沒三界， 諸苦所惱常逼切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量眾生沒三界， 諸苦所惱常逼切，

邪見纏縛失正道， 念念皆令得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪見纏縛失正道， 念念皆令得解脫。」

普賢菩薩於此法門，久已證故，為眾說時，億千天人度一切苦，皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。德藏菩薩及餘一切菩薩眾會，世間天、龍、阿修羅等，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩於此法門，久已證故，為眾說時，億千天人度一切苦，皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。德藏菩薩及餘一切菩薩眾會，世間天、龍、阿修羅等，皆大歡喜，信受奉行。