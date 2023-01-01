大方廣佛華嚴經不思議佛境界分

大方廣佛華嚴經不思議佛境界分一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經不思議佛境界分一卷

唐于闐三藏提雲般若譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐于闐三藏提雲般若譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時薄伽梵，在摩揭陀國，於菩提樹下，得阿耨多羅三藐三菩提，成等正覺。其菩提樹，根深堅固，善植於地，如栴檀柱。樹身傭長，傍無枝葉，堅實圓滿，名阿濕波他。所有諸鳥，不能飛過。皮膚細軟，文象如綾，無量枝條，妙飾間錯。其葉表裏，素綠莊嚴，葉脈顯現，如紺青色，枝葉垂下，周匝圓滿。其花開敷，甚可愛樂，光明照曜，香氣芬馥。其根莖等，顯種種色，具足眾德，如妙高山。其下嚴飾，如歡喜園，光明香氣，一瑜繕那量，夜分遠燭，如大火聚。其地四面，普皆平坦。於中有草，柔軟滋茂，光色鮮潔，如孔雀毛，有妙香氣，令心悅豫。無量小樹，周匝圍繞。其菩提樹王，莊嚴勝妙，除波利遮德迦及毘陀羅樹，無以為喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時薄伽梵，在摩揭陀國，於菩提樹下，得阿耨多羅三藐三菩提，成等正覺。其菩提樹，根深堅固，善植於地，如栴檀柱。樹身傭長，傍無枝葉，堅實圓滿，名阿濕波他。所有諸鳥，不能飛過。皮膚細軟，文象如綾，無量枝條，妙飾間錯。其葉表裏，素綠莊嚴，葉脈顯現，如紺青色，枝葉垂下，周匝圓滿。其花開敷，甚可愛樂，光明照曜，香氣芬馥。其根莖等，顯種種色，具足眾德，如妙高山。其下嚴飾，如歡喜園，光明香氣，一瑜繕那量，夜分遠燭，如大火聚。其地四面，普皆平坦。於中有草，柔軟滋茂，光色鮮潔，如孔雀毛，有妙香氣，令心悅豫。無量小樹，周匝圍繞。其菩提樹王，莊嚴勝妙，除波利遮德迦及毘陀羅樹，無以為喻。

佛在樹下，大眾圍繞，端嚴而住，如星中月，處淨虛空。時有十佛剎極微等諸佛，各各從本國土，來至於此，為欲莊嚴鞞盧遮那，為眾會故，示菩薩形。其名曰：觀自在菩薩摩訶薩、曼殊室利菩薩、地藏菩薩、虛空藏菩薩、金剛藏菩薩、無垢稱菩薩、善成(二本威)德菩薩、能棄諸蓋菩薩、寶手菩薩、大慧菩薩、普賢菩薩摩訶薩等，而為上首，如是等眾，皆來集會。復有無量千俱胝諸菩薩眾，示聲聞形，亦皆來集。所謂：舍利弗多羅、蘇補底沒特伽良演那、羅怙羅、憍陳那、摩訶迦葉波、鄔波離、阿泥律陀、纈麗縛多、阿難陀、提婆達多、跋難陀，而為上首。一切皆是久習所行六波羅蜜，能近菩提，為欲利益諸眾生故，於此雜染佛土，示聲聞形。復有無量千苾芻尼，摩訶鉢剌闍鉢底喬答彌，為上首，為欲調伏下劣有情故，雖現女身，具丈夫業。復有釋梵護世、天、龍、藥叉、健達婆、阿素羅、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等，一切非凡，皆是菩薩，悉來集會。何以故？以彼諸佛有秘密法威德神通三摩地神變。云何菩薩，能得了知？乃至諸佛，威德神通，有無邊力，一切法空，諸力得轉。有情云何能得了知？如人夢中，見種種事，若覺悟已，即無所見，如夢中想，如是，如是！夢愚癡故，法體想起。諸佛覺悟，無有所見，以諸甚深無障礙品，利益有情，微細解脫，得成就故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在樹下，大眾圍繞，端嚴而住，如星中月，處淨虛空。時有十佛剎極微等諸佛，各各從本國土，來至於此，為欲莊嚴鞞盧遮那，為眾會故，示菩薩形。其名曰：觀自在菩薩摩訶薩、曼殊室利菩薩、地藏菩薩、虛空藏菩薩、金剛藏菩薩、無垢稱菩薩、善成(二本威)德菩薩、能棄諸蓋菩薩、寶手菩薩、大慧菩薩、普賢菩薩摩訶薩等，而為上首，如是等眾，皆來集會。復有無量千俱胝諸菩薩眾，示聲聞形，亦皆來集。所謂：舍利弗多羅、蘇補底沒特伽良演那、羅怙羅、憍陳那、摩訶迦葉波、鄔波離、阿泥律陀、纈麗縛多、阿難陀、提婆達多、跋難陀，而為上首。一切皆是久習所行六波羅蜜，能近菩提，為欲利益諸眾生故，於此雜染佛土，示聲聞形。復有無量千苾芻尼，摩訶鉢剌闍鉢底喬答彌，為上首，為欲調伏下劣有情故，雖現女身，具丈夫業。復有釋梵護世、天、龍、藥叉、健達婆、阿素羅、揭路荼、緊捺洛、莫呼洛伽、人非人等，一切非凡，皆是菩薩，悉來集會。何以故？以彼諸佛有秘密法威德神通三摩地神變。云何菩薩，能得了知？乃至諸佛，威德神通，有無邊力，一切法空，諸力得轉。有情云何能得了知？如人夢中，見種種事，若覺悟已，即無所見，如夢中想，如是，如是！夢愚癡故，法體想起。諸佛覺悟，無有所見，以諸甚深無障礙品，利益有情，微細解脫，得成就故。

而彼菩提樹下，薄伽梵端身而住，入三摩地，名不思議佛之境界。此三摩地，極勝廣大。由此三摩地故，諸佛世尊，恒常入定，說時、食時、行時，乃至般涅槃時，如是嚴飾。佛薄伽梵，如妙高山王，如波利遮德迦樹下安如意珠。而彼清淨三十二丈夫相中，一切佛剎諸薄伽梵，如淨圓鏡，普皆示現。一一隨好中，菩薩本所行行，皆悉顯現。從初光照王因緣，乃至究竟定光如來，一一苦行事，所謂：能捨頭目手足身分、妻妾男女、奴婢僮僕、作使大位宮殿等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而彼菩提樹下，薄伽梵端身而住，入三摩地，名不思議佛之境界。此三摩地，極勝廣大。由此三摩地故，諸佛世尊，恒常入定，說時、食時、行時，乃至般涅槃時，如是嚴飾。佛薄伽梵，如妙高山王，如波利遮德迦樹下安如意珠。而彼清淨三十二丈夫相中，一切佛剎諸薄伽梵，如淨圓鏡，普皆示現。一一隨好中，菩薩本所行行，皆悉顯現。從初光照王因緣，乃至究竟定光如來，一一苦行事，所謂：能捨頭目手足身分、妻妾男女、奴婢僮僕、作使大位宮殿等。

爾時，德藏菩薩摩訶薩，諸所修行未成正覺，請問普賢菩薩言：「佛子！如來所住三摩地，為是何等三摩地耶？佛子！云何自然十方佛剎中，度脫有情，佛事示現？佛子！此三摩地以何為名？尊者！此三摩地云何證得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，德藏菩薩摩訶薩，諸所修行未成正覺，請問普賢菩薩言：「佛子！如來所住三摩地，為是何等三摩地耶？佛子！云何自然十方佛剎中，度脫有情，佛事示現？佛子！此三摩地以何為名？尊者！此三摩地云何證得？」

是時普賢菩薩告言：「善男子！諦聽！我今為汝宣說斯事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時普賢菩薩告言：「善男子！諦聽！我今為汝宣說斯事。」

於是諸菩薩起尊重心，瞻仰尊顏，正念安住，同聲說言：「善哉，善哉！德藏！如汝所問，甚為微妙，然彼尊者能知一切。」爾時，大地六種震動，所謂：動、遍動、等遍動，搖、遍搖、等遍搖，吼、遍吼、等遍吼，擊、遍擊、等遍擊，旋、遍旋、等遍旋，開合上下、遍開合上下、等遍開合上下，東涌西沒，乃至中邊，亦復如是。當此之時，一切眾生，所有苦惱，暫得休息，雨妙天華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是諸菩薩起尊重心，瞻仰尊顏，正念安住，同聲說言：「善哉，善哉！德藏！如汝所問，甚為微妙，然彼尊者能知一切。」爾時，大地六種震動，所謂：動、遍動、等遍動，搖、遍搖、等遍搖，吼、遍吼、等遍吼，擊、遍擊、等遍擊，旋、遍旋、等遍旋，開合上下、遍開合上下、等遍開合上下，東涌西沒，乃至中邊，亦復如是。當此之時，一切眾生，所有苦惱，暫得休息，雨妙天華。

爾時，普賢菩薩告德藏菩薩言：「佛子！此三摩地是諸佛菩提。佛子！此三摩地名不思議佛之境界。諸佛世尊常住於此，從然燈佛得授記已，即於是時入三摩地。從是以來，無功用住，於一毛端處，有無量佛剎，乃至一切佛剎所有極微等諸佛剎土，普皆示現。或現生於覩史多天，從彼沒已，下生入胎，住胎出胎，能行七步，而自唱言：『我應永離生、老、病、死，所作已辦。』或現處宮，或現出家，修行苦行，成等正覺，降伏眾魔，轉於法輪。或現住世，壽無量劫，度脫眾生所有苦惱，乃至示現入般涅槃。於一念中，普能示現諸佛剎土。如上事業，於一念中攝一切劫，無增無減，皆無功用。乃至一切有情界未得解脫，一一剎那中，於一切處作諸佛事。是諸佛剎中，毛端際處，示現無量諸佛剎土。如是彼佛，無邊威儀，然此威儀，周遍虛空，無有毛端處而無諸佛剎，亦無毛端處，而不於中，念念示現阿耨多羅三藐三菩提。一切諸佛，生現正覺，乃至般涅槃，於極微中，亦皆普現一切佛剎極微等諸佛剎土，復過是數無量無邊。彼彼薄伽梵，示現覩史多天宮佛行行，示現度脫無量眾生，佛土不小，極微不大。何以故？以一切法不堅牢，如幻、如陽炎。乃至究竟盡虛空界，如是無量佛事業起，剎那剎那，於有情所常作利益，無暫休息。譬如即此大菩薩集會十佛剎土極微等數量，於摩揭陀國十二緰繕那地分中，安住展轉不相礙。如是，如是！於極微中，容受無量阿僧企耶諸佛剎土，有餘佛剎，各各相向，或有相背，或有在傍，或有相納，如是展轉，不相障礙。如人夢中，於一處所見種種事，雖見非真實故，不能為礙。如是，如是！此諸佛剎，皆唯心量之所變現。或有世界，見劫火燒，或燒已盡，或見風起，或有清淨，或有雜染，或現無佛諸剎土中，眾生之類，隨其自業，各見不同。如是，如是！無量變異。譬如餓鬼飢渴所逼，於殑伽河邊，或有見水，或有見灰，或見膿血，或見便利不淨充滿。如是，如是！有情於自佛剎土中，或見雜染，或見清淨，或見有佛，或見涅槃，或見大眾會中說法，或有聽聞第一義法，或聞廣說檀波羅蜜，或見遊行，或有見住，或有見坐，或見食時，或見二丈夫量，或見七丈夫量，或見一瑜繕那量，或見百瑜繕那量，或見千瑜繕那量，或見光明照曜，如日初出，或見如滿月，圓朗空中，隨其業行，種種見異。或見久遠，入般涅槃，或有不聞諸佛名字。譬如餓鬼於河水邊，有見猛火，或見異事，或見如是。如此大菩薩集會，各各於自佛剎土中，佛薄伽梵作菩薩形，或見有一佛剎土中，劫波火燒，或燒已盡，或見於此佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩告德藏菩薩言：「佛子！此三摩地是諸佛菩提。佛子！此三摩地名不思議佛之境界。諸佛世尊常住於此，從然燈佛得授記已，即於是時入三摩地。從是以來，無功用住，於一毛端處，有無量佛剎，乃至一切佛剎所有極微等諸佛剎土，普皆示現。或現生於覩史多天，從彼沒已，下生入胎，住胎出胎，能行七步，而自唱言：『我應永離生、老、病、死，所作已辦。』或現處宮，或現出家，修行苦行，成等正覺，降伏眾魔，轉於法輪。或現住世，壽無量劫，度脫眾生所有苦惱，乃至示現入般涅槃。於一念中，普能示現諸佛剎土。如上事業，於一念中攝一切劫，無增無減，皆無功用。乃至一切有情界未得解脫，一一剎那中，於一切處作諸佛事。是諸佛剎中，毛端際處，示現無量諸佛剎土。如是彼佛，無邊威儀，然此威儀，周遍虛空，無有毛端處而無諸佛剎，亦無毛端處，而不於中，念念示現阿耨多羅三藐三菩提。一切諸佛，生現正覺，乃至般涅槃，於極微中，亦皆普現一切佛剎極微等諸佛剎土，復過是數無量無邊。彼彼薄伽梵，示現覩史多天宮佛行行，示現度脫無量眾生，佛土不小，極微不大。何以故？以一切法不堅牢，如幻、如陽炎。乃至究竟盡虛空界，如是無量佛事業起，剎那剎那，於有情所常作利益，無暫休息。譬如即此大菩薩集會十佛剎土極微等數量，於摩揭陀國十二緰繕那地分中，安住展轉不相礙。如是，如是！於極微中，容受無量阿僧企耶諸佛剎土，有餘佛剎，各各相向，或有相背，或有在傍，或有相納，如是展轉，不相障礙。如人夢中，於一處所見種種事，雖見非真實故，不能為礙。如是，如是！此諸佛剎，皆唯心量之所變現。或有世界，見劫火燒，或燒已盡，或見風起，或有清淨，或有雜染，或現無佛諸剎土中，眾生之類，隨其自業，各見不同。如是，如是！無量變異。譬如餓鬼飢渴所逼，於殑伽河邊，或有見水，或有見灰，或見膿血，或見便利不淨充滿。如是，如是！有情於自佛剎土中，或見雜染，或見清淨，或見有佛，或見涅槃，或見大眾會中說法，或有聽聞第一義法，或聞廣說檀波羅蜜，或見遊行，或有見住，或有見坐，或見食時，或見二丈夫量，或見七丈夫量，或見一瑜繕那量，或見百瑜繕那量，或見千瑜繕那量，或見光明照曜，如日初出，或見如滿月，圓朗空中，隨其業行，種種見異。或見久遠，入般涅槃，或有不聞諸佛名字。譬如餓鬼於河水邊，有見猛火，或見異事，或見如是。如此大菩薩集會，各各於自佛剎土中，佛薄伽梵作菩薩形，或見有一佛剎土中，劫波火燒，或燒已盡，或見於此佛

剎土中，眾生界滿，佛現饒益，有薄伽梵，取諸佛剎入一佛土中，令相似示現，如患瞖者瞖因緣故，不了眾色。如是，如是！識因緣故，不了眾相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎土中，眾生界滿，佛現饒益，有薄伽梵，取諸佛剎入一佛土中，令相似示現，如患瞖者瞖因緣故，不了眾色。如是，如是！識因緣故，不了眾相。」

於是普賢菩薩告德藏言：「佛子！我今為汝，略說此三摩地法。一剎那中，於一切處，乃至盡虛空及眾生界，一毛端分量中無量無邊佛剎，於一極微中法界極微等諸佛剎土，一一佛剎土甚多威儀路。如一剎那中為利眾生故，有十佛剎土極微等數量，如是念念中，有一切處，乃至一切眾生，未得阿耨多羅三藐三菩提，此饒益事，常不斷絕。如是威儀，第二、第三、第四、第五，乃至十方所有諸佛，無量無邊，威德勢力，亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是普賢菩薩告德藏言：「佛子！我今為汝，略說此三摩地法。一剎那中，於一切處，乃至盡虛空及眾生界，一毛端分量中無量無邊佛剎，於一極微中法界極微等諸佛剎土，一一佛剎土甚多威儀路。如一剎那中為利眾生故，有十佛剎土極微等數量，如是念念中，有一切處，乃至一切眾生，未得阿耨多羅三藐三菩提，此饒益事，常不斷絕。如是威儀，第二、第三、第四、第五，乃至十方所有諸佛，無量無邊，威德勢力，亦復如是。」

爾時，德藏菩薩聞說是已，於此三摩地藏，明了通達，入不思議諸佛境界，覺悟一切諸佛世尊神通威力，即於是處，以諸威力，善巧調伏無量眾生。有百殑伽沙諸菩薩眾，於三摩地法，種種覺悟，或有證忍位，或有證諸地；其中觀自在等菩薩摩訶薩，譬如瓶水已滿，置於雨中，終更不容一渧之水。如是，如是！住第十地諸菩薩眾，所行妙行，皆已圓滿，多時於此三摩地中，示現佛事，於一剎那能納無量劫，於一極微能納無量土，即於一念遍諸佛剎，任運度脫無量眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，德藏菩薩聞說是已，於此三摩地藏，明了通達，入不思議諸佛境界，覺悟一切諸佛世尊神通威力，即於是處，以諸威力，善巧調伏無量眾生。有百殑伽沙諸菩薩眾，於三摩地法，種種覺悟，或有證忍位，或有證諸地；其中觀自在等菩薩摩訶薩，譬如瓶水已滿，置於雨中，終更不容一渧之水。如是，如是！住第十地諸菩薩眾，所行妙行，皆已圓滿，多時於此三摩地中，示現佛事，於一剎那能納無量劫，於一極微能納無量土，即於一念遍諸佛剎，任運度脫無量眾生。

時薄伽梵住三摩地，放眉間白毫相光，名能發起，其光照曜，有功用行。諸菩薩眾於十地中，亦未覺悟，由光觸故，能見一切諸佛國土。所有住極微毛端分量處無量佛剎，即於是時，周遍虛空，無量無邊佛剎示現，譬如琉璃瓶滿中盛芥子。如是，如是！於一極微一分量中見諸佛土佛薄伽梵，於一如來身，一切如來色相顯現。一一如來有無量名號，於一剎那中，一一佛剎土，利益一一有情故，自然示現此阿耨多羅三藐三菩提，如如意珠置高幢上，隨諸眾生，自然而雨種種珍寶。如是，如是！一切如來、阿羅呵、三藐三勃陀，無量眾生自然解脫。何以故？以一切趣不堅牢，如幻、如陽炎。如是此諸佛剎土中，有情展轉，不相障礙；如現神通者，山河石壁等，終無限礙。如是諸菩薩見彼佛威德，自身各各於一切佛剎佛世尊前，於一剎那中，一一如來所，一劫波供養，或二劫，或三劫，或百劫，或千劫，或一剎那，或一牟呼栗多，種種供養。於如來所，聞說波羅蜜多，或聞陀羅尼，或聞說諸地，見諸如來神通變化，以一切劫入一剎那，起難遭之想。云何如來，有此威德？於一念中現無量劫，而為我等生善根故，廣演如此諸功德聚，無量劫所作不思議佛境界三摩地，覺悟如是威力，如是威德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時薄伽梵住三摩地，放眉間白毫相光，名能發起，其光照曜，有功用行。諸菩薩眾於十地中，亦未覺悟，由光觸故，能見一切諸佛國土。所有住極微毛端分量處無量佛剎，即於是時，周遍虛空，無量無邊佛剎示現，譬如琉璃瓶滿中盛芥子。如是，如是！於一極微一分量中見諸佛土佛薄伽梵，於一如來身，一切如來色相顯現。一一如來有無量名號，於一剎那中，一一佛剎土，利益一一有情故，自然示現此阿耨多羅三藐三菩提，如如意珠置高幢上，隨諸眾生，自然而雨種種珍寶。如是，如是！一切如來、阿羅呵、三藐三勃陀，無量眾生自然解脫。何以故？以一切趣不堅牢，如幻、如陽炎。如是此諸佛剎土中，有情展轉，不相障礙；如現神通者，山河石壁等，終無限礙。如是諸菩薩見彼佛威德，自身各各於一切佛剎佛世尊前，於一剎那中，一一如來所，一劫波供養，或二劫，或三劫，或百劫，或千劫，或一剎那，或一牟呼栗多，種種供養。於如來所，聞說波羅蜜多，或聞陀羅尼，或聞說諸地，見諸如來神通變化，以一切劫入一剎那，起難遭之想。云何如來，有此威德？於一念中現無量劫，而為我等生善根故，廣演如此諸功德聚，無量劫所作不思議佛境界三摩地，覺悟如是威力，如是威德。

爾時德藏菩薩問普賢菩薩言：「尊者！作何功德證此三摩地耶？云何修習般若？云何布施？云何持戒？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時德藏菩薩問普賢菩薩言：「尊者！作何功德證此三摩地耶？云何修習般若？云何布施？云何持戒？」

是時，普賢菩薩告言：「佛子！於十方處一切清淨圓滿佛剎諸眾生類，其中示現無量佛事，諸菩薩等積集種種福德善根，應供養佛、供養法、供養僧、孝養父母，常不斷絕。一切貧窮困苦、孤獨乞匂，菩薩皆應悲哀攝受，乃至自身血肉，隨應施與，勿生慳悋。何以故？以供養佛者，其福甚多，如是有情，受勝妙樂，速當證得阿耨多羅三藐三菩提。供養法者，生諸善根，智慧增長，當得覺寤法自在故，於一切法，能正了知。供養僧者，種諸善根，而彼無量資糧增盛。由此菩薩乃至成佛，所有孝養父母或尊者鄔波柁耶，或餘生死中曾得恩處，當思報恩，倍令增長。何以故？以有情類知恩報恩者，設於生死造罪業時，彼諸善根，終無散失。故諸如來，常讚報恩，呵責一切不知恩者。云何菩薩堅固成就一切善根？謂有貧窮孤獨等類，於彼增長廣大悲愍，以攝事法而攝受之。有福德者、有知恩者、有悲愍者，菩薩菩提現前，獲得此三種田。如來已說諸菩薩等所作事業，應當覺寤，於一一田，種諸善根，廣大殊勝，成就圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，普賢菩薩告言：「佛子！於十方處一切清淨圓滿佛剎諸眾生類，其中示現無量佛事，諸菩薩等積集種種福德善根，應供養佛、供養法、供養僧、孝養父母，常不斷絕。一切貧窮困苦、孤獨乞匂，菩薩皆應悲哀攝受，乃至自身血肉，隨應施與，勿生慳悋。何以故？以供養佛者，其福甚多，如是有情，受勝妙樂，速當證得阿耨多羅三藐三菩提。供養法者，生諸善根，智慧增長，當得覺寤法自在故，於一切法，能正了知。供養僧者，種諸善根，而彼無量資糧增盛。由此菩薩乃至成佛，所有孝養父母或尊者鄔波柁耶，或餘生死中曾得恩處，當思報恩，倍令增長。何以故？以有情類知恩報恩者，設於生死造罪業時，彼諸善根，終無散失。故諸如來，常讚報恩，呵責一切不知恩者。云何菩薩堅固成就一切善根？謂有貧窮孤獨等類，於彼增長廣大悲愍，以攝事法而攝受之。有福德者、有知恩者、有悲愍者，菩薩菩提現前，獲得此三種田。如來已說諸菩薩等所作事業，應當覺寤，於一一田，種諸善根，廣大殊勝，成就圓滿。

「復次德藏！諸菩薩眾應當廣大殖諸種子，令其善芽漸漸增長。此三摩地為菩提主，應先種殖種子於佛前或形像所，華鬘、燒香、塗香、末香、歌舞音樂，如是等種種供具而為供養。即應如是思惟：『如先所說，於一切處諸佛世尊毛端分量及極微中，無有不見諸佛威德、諸菩薩等大眾集會，我於彼所，以清淨心，平等憶念，而作供養。謂一如來法性，即是一切如來法性，若我供養一如來，即一切如來皆已供養，於無量劫一一如來所，供養亦爾。乃至多劫入一剎那，佛神力故，深生信解。』而彼菩薩殖種子，得成廣大不思議佛之境界三摩地。善男子、善女人日日應作如此供養，於一切佛薄伽梵前，乃至一合掌，亦種子增長三摩地芽，滋茂廣大，應以尸羅智慧妙願而灌灑之。又諸菩薩應如是布施，不得簡擇持戒、破戒、若愛、若憎、若貧、若富，然彼富者，雖無所須，能施之者，自獲利益。應當發起殊勝捨願：『我定當作佛，度脫一切眾生。於一一剎那，一切處毛端分量中一切佛剎，我別別當成就，乃至一切佛剎極微等一切極微中爾所剎土，乃至一切佛剎極微，於彼彼中轉正法輪。如今世尊鞞盧遮那如來，於一剎那中能納一切劫，任運即於一一佛土，我當示現無量威儀。如佛剎極微等一切威儀中，如是有情解脫諸苦，如殑伽沙乃至盡虛空界及眾生界。』又諸菩薩應清淨持戒，於破戒有情，起悲救護，不應於彼而生厭捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次德藏！諸菩薩眾應當廣大殖諸種子，令其善芽漸漸增長。此三摩地為菩提主，應先種殖種子於佛前或形像所，華鬘、燒香、塗香、末香、歌舞音樂，如是等種種供具而為供養。即應如是思惟：『如先所說，於一切處諸佛世尊毛端分量及極微中，無有不見諸佛威德、諸菩薩等大眾集會，我於彼所，以清淨心，平等憶念，而作供養。謂一如來法性，即是一切如來法性，若我供養一如來，即一切如來皆已供養，於無量劫一一如來所，供養亦爾。乃至多劫入一剎那，佛神力故，深生信解。』而彼菩薩殖種子，得成廣大不思議佛之境界三摩地。善男子、善女人日日應作如此供養，於一切佛薄伽梵前，乃至一合掌，亦種子增長三摩地芽，滋茂廣大，應以尸羅智慧妙願而灌灑之。又諸菩薩應如是布施，不得簡擇持戒、破戒、若愛、若憎、若貧、若富，然彼富者，雖無所須，能施之者，自獲利益。應當發起殊勝捨願：『我定當作佛，度脫一切眾生。於一一剎那，一切處毛端分量中一切佛剎，我別別當成就，乃至一切佛剎極微等一切極微中爾所剎土，乃至一切佛剎極微，於彼彼中轉正法輪。如今世尊鞞盧遮那如來，於一剎那中能納一切劫，任運即於一一佛土，我當示現無量威儀。如佛剎極微等一切威儀中，如是有情解脫諸苦，如殑伽沙乃至盡虛空界及眾生界。』又諸菩薩應清淨持戒，於破戒有情，起悲救護，不應於彼而生厭捨。」

時普賢菩薩告德藏言：「佛子！如汝所問，云何修習般若？汝應諦聽，當為汝說。若有樂求無上菩提，欲令證得此三摩地，應當遠離虛妄諸業惡語染意，發起淨心，大悲攝受。應往精舍中，見甚希奇微妙佛像，安住不動，以金薄莊身，或純金作，諸相具足，支節充滿，於圓光中有無量佛，妙飾間列，結加趺坐，入三摩地。即於像前，恭敬禮拜，應如是思惟：『我聞十方現在所有諸佛世尊，無邊無量，謂：一切義成如來、無量壽如來、寶幢如來、阿閦鞞如來、鞞盧遮那如來、寶月如來、寶日如來等，於彼廣大，信樂尊重。』復應起想：『是此如來，深生尊重，乃至自然現前得見，於一切處，當審觀察。』如是思惟，往空閑處，心正憶念，隨近攝持，極一臂量，專注憶念，無令忘失；若有忘失，應更往觀。如是觀時，起尊重心，作現佛想，不應於彼作形像想，如是自然面見諸佛。應於彼所，以塗香、末香、燒香、花鬘，右繞如是等種種供具而為供養，由一切心，如是攝持，佛薄伽梵自然現前，能見一切，能聞一切，一切心等，能了達故，數數決定，而取於相，復往空閑，心念不失。若有福德者，於三七日中，精勤修習，速疾現前，能見諸佛。有於先世所作罪業，如是之人，不能得見。若有希求，應起精進，勇猛修行，決定觀察。何以故？由於一境，令心調伏，勉勵專精，菩提資糧，無不成辦。若多惛沈，懈怠放逸，自然如是，不能解脫，何況解脫一切眾生所有苦惱？此如大地，真為重擔。若如是者，於菩提直道，亦不能作精勤修習。譬如有人，於大海中飲一掬水，即為已飲贍部洲中所有河水。如是，如是！若修習菩提海，一切三摩地諸忍、諸地、諸陀羅尼，皆已修習。是故常應精勤勇猛，遠離放逸，如是思惟，自然現前能見諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時普賢菩薩告德藏言：「佛子！如汝所問，云何修習般若？汝應諦聽，當為汝說。若有樂求無上菩提，欲令證得此三摩地，應當遠離虛妄諸業惡語染意，發起淨心，大悲攝受。應往精舍中，見甚希奇微妙佛像，安住不動，以金薄莊身，或純金作，諸相具足，支節充滿，於圓光中有無量佛，妙飾間列，結加趺坐，入三摩地。即於像前，恭敬禮拜，應如是思惟：『我聞十方現在所有諸佛世尊，無邊無量，謂：一切義成如來、無量壽如來、寶幢如來、阿閦鞞如來、鞞盧遮那如來、寶月如來、寶日如來等，於彼廣大，信樂尊重。』復應起想：『是此如來，深生尊重，乃至自然現前得見，於一切處，當審觀察。』如是思惟，往空閑處，心正憶念，隨近攝持，極一臂量，專注憶念，無令忘失；若有忘失，應更往觀。如是觀時，起尊重心，作現佛想，不應於彼作形像想，如是自然面見諸佛。應於彼所，以塗香、末香、燒香、花鬘，右繞如是等種種供具而為供養，由一切心，如是攝持，佛薄伽梵自然現前，能見一切，能聞一切，一切心等，能了達故，數數決定，而取於相，復往空閑，心念不失。若有福德者，於三七日中，精勤修習，速疾現前，能見諸佛。有於先世所作罪業，如是之人，不能得見。若有希求，應起精進，勇猛修行，決定觀察。何以故？由於一境，令心調伏，勉勵專精，菩提資糧，無不成辦。若多惛沈，懈怠放逸，自然如是，不能解脫，何況解脫一切眾生所有苦惱？此如大地，真為重擔。若如是者，於菩提直道，亦不能作精勤修習。譬如有人，於大海中飲一掬水，即為已飲贍部洲中所有河水。如是，如是！若修習菩提海，一切三摩地諸忍、諸地、諸陀羅尼，皆已修習。是故常應精勤勇猛，遠離放逸，如是思惟，自然現前能見諸佛。

「若已得見，即應如是思惟：『此所見者，為是如來？為形像耶？』若覺寤此如來現前，即於佛所，長跪合掌，應當憶念，如先所說：『諸佛威德，由大威德及大悲故，今於我所，現前來也。』若能發問，即應請言：『唯願世尊，為我演說不思議佛之境界大三摩地法。』而於其中勿生疑惑。設有所說，作決定心；若得聽聞，即於是處圓滿成就。或先業障不能申請，即應如是種種觀察：『一切諸法，如露、如瞖、如幻、如陽焰、如鏡像；如是諸佛，猶如虛空，平等自性，非幻、非夢。然一切法，如幻、如夢，應當了知，由智慧悲，佛世尊現，今應為我放大悲光，令我苦惱悉皆銷滅。』復應如是思惟，觀察微妙空性。爾時，世尊從眉間白毫相放大光明，光名青焰，照觸其頂，所有苦惱皆悉銷滅，即於是處得法，名鞞盧遮那忍，種種三摩地皆能覺寤。於第七日夜，佛薄伽梵夢中現前，為授阿耨多羅三藐三菩提記。若如是知，此是形像，即應思惟一切如來及一切眾生，如見形像，無實可得。如是，如是！一切如來，如幻、如化、如夢、如陽焰，自然如是；面見如來，如夢所見，皆非實有。如是，如是！一切如來，非生即生、非滅即滅、異於諸行、法性甚深、非說能說、非去而去、非來而來、非識所識、非我想、非命者想、非有情想、非養育者想、非補特伽想、非食者想、非蘊非不蘊，有似蘊相，十八界、十二處畢竟總無，亦非異彼。以一切佛、一切諸法，平等平等，皆同一理，如陽焰等。一切眾生及諸如來一切佛土，皆不離想；如是想現，識緣於色，自性如是，終無有生，如來識滅，是故異色。觀察應知，若一切法，不離於想，即識如來，毛端分量亦無差別，猶如虛空，平等平等。若我分別，佛即現前，若無分別，都無所見。想能作佛，離想無有；如是三界一切諸法，皆不離心。若能了知一切諸佛及一切法性惟心量，得隨順忍，或證歡喜地，捨身他世，速疾生於妙喜世界，或生極樂淨佛土中，常見如來，親承供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若已得見，即應如是思惟：『此所見者，為是如來？為形像耶？』若覺寤此如來現前，即於佛所，長跪合掌，應當憶念，如先所說：『諸佛威德，由大威德及大悲故，今於我所，現前來也。』若能發問，即應請言：『唯願世尊，為我演說不思議佛之境界大三摩地法。』而於其中勿生疑惑。設有所說，作決定心；若得聽聞，即於是處圓滿成就。或先業障不能申請，即應如是種種觀察：『一切諸法，如露、如瞖、如幻、如陽焰、如鏡像；如是諸佛，猶如虛空，平等自性，非幻、非夢。然一切法，如幻、如夢，應當了知，由智慧悲，佛世尊現，今應為我放大悲光，令我苦惱悉皆銷滅。』復應如是思惟，觀察微妙空性。爾時，世尊從眉間白毫相放大光明，光名青焰，照觸其頂，所有苦惱皆悉銷滅，即於是處得法，名鞞盧遮那忍，種種三摩地皆能覺寤。於第七日夜，佛薄伽梵夢中現前，為授阿耨多羅三藐三菩提記。若如是知，此是形像，即應思惟一切如來及一切眾生，如見形像，無實可得。如是，如是！一切如來，如幻、如化、如夢、如陽焰，自然如是；面見如來，如夢所見，皆非實有。如是，如是！一切如來，非生即生、非滅即滅、異於諸行、法性甚深、非說能說、非去而去、非來而來、非識所識、非我想、非命者想、非有情想、非養育者想、非補特伽想、非食者想、非蘊非不蘊，有似蘊相，十八界、十二處畢竟總無，亦非異彼。以一切佛、一切諸法，平等平等，皆同一理，如陽焰等。一切眾生及諸如來一切佛土，皆不離想；如是想現，識緣於色，自性如是，終無有生，如來識滅，是故異色。觀察應知，若一切法，不離於想，即識如來，毛端分量亦無差別，猶如虛空，平等平等。若我分別，佛即現前，若無分別，都無所見。想能作佛，離想無有；如是三界一切諸法，皆不離心。若能了知一切諸佛及一切法性惟心量，得隨順忍，或證歡喜地，捨身他世，速疾生於妙喜世界，或生極樂淨佛土中，常見如來，親承供養。」

於是，德藏菩薩摩訶薩白普賢菩薩摩訶薩言：「佛子！若有眾生聞此法門，受持、讀誦、書寫、廣說，得幾所福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，德藏菩薩摩訶薩白普賢菩薩摩訶薩言：「佛子！若有眾生聞此法門，受持、讀誦、書寫、廣說，得幾所福？」

時普賢菩薩告德藏言：「善男子諦聽！此所生福量，譬如有人，攝取三界一切眾生，令解脫生死，得阿羅漢果。復於彼所，起淨意樂，無熱惱心，經於百劫，以衣服、飲食、臥具、湯藥種種供具，而為供養。彼涅槃已，起七寶塔，恭敬供養，其福甚多。若有眾生聞此法門，生信尊重，亦不毀謗，復經百劫淨修梵行，百劫修忍，百劫精勤，百劫修靜慮，所生福聚，無有限量。若復有人聞此法門，生信尊重，能正受持，速得成佛，福過於彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時普賢菩薩告德藏言：「善男子諦聽！此所生福量，譬如有人，攝取三界一切眾生，令解脫生死，得阿羅漢果。復於彼所，起淨意樂，無熱惱心，經於百劫，以衣服、飲食、臥具、湯藥種種供具，而為供養。彼涅槃已，起七寶塔，恭敬供養，其福甚多。若有眾生聞此法門，生信尊重，亦不毀謗，復經百劫淨修梵行，百劫修忍，百劫精勤，百劫修靜慮，所生福聚，無有限量。若復有人聞此法門，生信尊重，能正受持，速得成佛，福過於彼。」

爾時，十方一切佛土中佛薄伽梵，皆現其身，讚普賢菩薩言：「善哉，善哉！佛子！如是，如是！如汝所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，十方一切佛土中佛薄伽梵，皆現其身，讚普賢菩薩言：「善哉，善哉！佛子！如是，如是！如汝所說。」

於是釋迦牟尼如來，從其面門放無量色光，照曜三界，雨眾妙花，如是音樂不鼓自鳴，出微妙音，令心悅豫。是時大地，微細搖動，從光明中，演出無量妙伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是釋迦牟尼如來，從其面門放無量色光，照曜三界，雨眾妙花，如是音樂不鼓自鳴，出微妙音，令心悅豫。是時大地，微細搖動，從光明中，演出無量妙伽陀曰：

「若聞此法心清淨， 獲諸地定陀羅尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若聞此法心清淨， 獲諸地定陀羅尼，

及忍自在妙神通， 速證無上菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及忍自在妙神通， 速證無上菩提果。

當來能轉於法輪， 還如過去大仙人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當來能轉於法輪， 還如過去大仙人，

一剎那中納多劫， 於一極微現眾剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一剎那中納多劫， 於一極微現眾剎。

無量眾生滿三界， 其中放逸受諸苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量眾生滿三界， 其中放逸受諸苦，

惡見繫縛失正道， 念念度脫無空過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡見繫縛失正道， 念念度脫無空過。」

普賢菩薩說此法門時，千俱胝天人所有苦惱，皆得解脫，於阿耨多羅三藐三菩提，得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩說此法門時，千俱胝天人所有苦惱，皆得解脫，於阿耨多羅三藐三菩提，得不退轉。

普賢菩薩摩訶薩於此法門，已善通達，現前證得。說此經已，時德藏菩薩摩訶薩及諸菩薩、天、人、健達婆、阿素羅等，一切世間，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩摩訶薩於此法門，已善通達，現前證得。說此經已，時德藏菩薩摩訶薩及諸菩薩、天、人、健達婆、阿素羅等，一切世間，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。