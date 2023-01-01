大方廣總持寶光明經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣總持寶光明經卷第三

西天中印度摩伽陀國那爛陀寺傳教大師三藏賜紫沙門臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天中印度摩伽陀國那爛陀寺傳教大師三藏賜紫沙門臣法天奉 詔譯

是時，尊者舍利弗白妙吉祥童子言：「善男子！如此妙法住世幾何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，尊者舍利弗白妙吉祥童子言：「善男子！如此妙法住世幾何？」

妙吉祥言：「舍利弗！如此三毒貪、瞋、癡故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「舍利弗！如此三毒貪、瞋、癡故。」

舍利弗言：「善男子！此貪、瞋、癡住當幾何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「善男子！此貪、瞋、癡住當幾何？」

妙吉祥言：「舍利弗！此三毒住，由如地界故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「舍利弗！此三毒住，由如地界故。」

舍利弗言：「善男子！此地界復住幾何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「善男子！此地界復住幾何？」

妙吉祥言：「舍利弗！此三毒、地界，如無明界故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「舍利弗！此三毒、地界，如無明界故。」

舍利弗言：「善男子！此無明、三毒，住當幾何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「善男子！此無明、三毒，住當幾何？」

妙吉祥言：「舍利弗！如虛空界故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「舍利弗！如虛空界故。」

舍利弗言：「善男子！此三毒、虛空界住當幾何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「善男子！此三毒、虛空界住當幾何？」

妙吉祥言：「舍利弗！如無性自性法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「舍利弗！如無性自性法故。」

是時，尊者舍利弗白妙吉祥，作如是言：「善男子！汝等智辯若此，云何我有如是智力，與汝詶對？復次，善男子！譬如一切猫狸踐須彌山，終不能盡。如是，如是！善男子！我等亦復如是，如彼猫狸。何以故？如一切聲聞與一菩薩共同論議，畢竟不能屈彼菩薩，況復此妙吉祥童子故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，尊者舍利弗白妙吉祥，作如是言：「善男子！汝等智辯若此，云何我有如是智力，與汝詶對？復次，善男子！譬如一切猫狸踐須彌山，終不能盡。如是，如是！善男子！我等亦復如是，如彼猫狸。何以故？如一切聲聞與一菩薩共同論議，畢竟不能屈彼菩薩，況復此妙吉祥童子故。」

是時，普賢菩薩摩訶薩告妙吉祥童子言：「善男子！汝於今者，請問如來，白言世尊，於當來世後五百歲，彼寶光總持法王云何護持？持經法師云何憐愍，令得堅固？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，普賢菩薩摩訶薩告妙吉祥童子言：「善男子！汝於今者，請問如來，白言世尊，於當來世後五百歲，彼寶光總持法王云何護持？持經法師云何憐愍，令得堅固？」

于時，妙吉祥童子從自法座安詳而起，即白佛言：「世尊！若有法師受持讀誦為他解說此正法者，得何功德？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于時，妙吉祥童子從自法座安詳而起，即白佛言：「世尊！若有法師受持讀誦為他解說此正法者，得何功德？」

佛言：「妙吉祥！若有比丘，持此法王者，當得生於清淨法身故，當得究竟佛菩提故，如是中間，常得住於諸佛法中，心不退轉，一切天魔及諸眷屬，不能嬈惱。若有善男子於彼法師，暫起慈心一彈指頃，是人即得遠離輪迴，究竟亦得佛菩提故。復次妙吉祥！持此寶光法王者，若起輕慢誣謗之心，是人世世得牙齒踈缺，平鼻無舌，手脚攣躄，身常重病，癡騃盲聾，生於下賤，懈怠懶惰。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「妙吉祥！若有比丘，持此法王者，當得生於清淨法身故，當得究竟佛菩提故，如是中間，常得住於諸佛法中，心不退轉，一切天魔及諸眷屬，不能嬈惱。若有善男子於彼法師，暫起慈心一彈指頃，是人即得遠離輪迴，究竟亦得佛菩提故。復次妙吉祥！持此寶光法王者，若起輕慢誣謗之心，是人世世得牙齒踈缺，平鼻無舌，手脚攣躄，身常重病，癡騃盲聾，生於下賤，懈怠懶惰。」

佛告妙吉祥：「如是愚迷眾生，我今略說。善男子！彼諸眾生命終之後，受無數地獄，如一一孔毛，種種苦惱。從地獄出，若生人中，常得生盲瘖瘂。復次妙吉祥！若有見此正法眾經之王，輕毀之者，是人當得身穿為竅，醜脣褰縮，身皆破裂，裸形黑瘦，皮膚麁澁，由如餓鬼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告妙吉祥：「如是愚迷眾生，我今略說。善男子！彼諸眾生命終之後，受無數地獄，如一一孔毛，種種苦惱。從地獄出，若生人中，常得生盲瘖瘂。復次妙吉祥！若有見此正法眾經之王，輕毀之者，是人當得身穿為竅，醜脣褰縮，身皆破裂，裸形黑瘦，皮膚麁澁，由如餓鬼。」

妙吉祥重白佛言：「我知如來智慧無量，不可思議。世尊！彼如是等愚迷眾生，得生何處？」妙吉祥言：「唯願說之！唯願說之！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥重白佛言：「我知如來智慧無量，不可思議。世尊！彼如是等愚迷眾生，得生何處？」妙吉祥言：「唯願說之！唯願說之！」

佛言：「妙吉祥！止，汝不應問。我若說彼愚迷眾生謗法之者所生之處，天上人間若聞是說，皆悉恐怖，皆悉悶絕，宛轉躄地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「妙吉祥！止，汝不應問。我若說彼愚迷眾生謗法之者所生之處，天上人間若聞是說，皆悉恐怖，皆悉悶絕，宛轉躄地。」

妙吉祥言：「唯願世尊，大慈大悲，廣演分別。彼諸眾生，若聞是說，於此不生、不滅微妙正法，不起慢心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「唯願世尊，大慈大悲，廣演分別。彼諸眾生，若聞是說，於此不生、不滅微妙正法，不起慢心。」

佛告妙吉祥：「於此地下，有諸地獄名號不同，所謂炎熱地獄、極炎熱地獄、黑繩地獄、熾然地獄、極熾然地獄、極惡地獄、鉗口地獄、鐵丸地獄、鐵棒地獄、崩埋地獄、懸頭地獄、倒懸地獄、猴面地獄、焰恒熾地獄、膿血地獄、常臭地獄、拖撲地獄、常殺地獄、生極大疼痛地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告妙吉祥：「於此地下，有諸地獄名號不同，所謂炎熱地獄、極炎熱地獄、黑繩地獄、熾然地獄、極熾然地獄、極惡地獄、鉗口地獄、鐵丸地獄、鐵棒地獄、崩埋地獄、懸頭地獄、倒懸地獄、猴面地獄、焰恒熾地獄、膿血地獄、常臭地獄、拖撲地獄、常殺地獄、生極大疼痛地獄。」

佛告妙吉祥：「彼如是等地獄，即彼謗法眾生所生之處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告妙吉祥：「彼如是等地獄，即彼謗法眾生所生之處。」

是時，普賢菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！彼持經法師命終之後，生何國土？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，普賢菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！彼持經法師命終之後，生何國土？」

「復次普賢菩薩！若有善男子、善女人及諸法師，持此經者，於此命終，即得往生寶莊嚴世界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次普賢菩薩！若有善男子、善女人及諸法師，持此經者，於此命終，即得往生寶莊嚴世界。」

「世尊！彼世界中有佛剎不可思議樂大辯說如來，復有無數諸菩薩眾，身色巍巍，殊特妙好。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！彼世界中有佛剎不可思議樂大辯說如來，復有無數諸菩薩眾，身色巍巍，殊特妙好。」

「善男子！是諸眾生臨命終時，彼世界中有六十二俱胝佛，同時現前。善男子！我今略說，若廣說者，功德無量無數，經百千劫不能窮盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是諸眾生臨命終時，彼世界中有六十二俱胝佛，同時現前。善男子！我今略說，若廣說者，功德無量無數，經百千劫不能窮盡。」

普賢菩薩重白佛言：「世尊！云何於未來世時，若諸眾生聞此正法，不生誹謗？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩重白佛言：「世尊！云何於未來世時，若諸眾生聞此正法，不生誹謗？」

佛告普賢菩薩：「若四輩弟子得聞是經，言非正法，作如是說：『是邪說，非如來說，應自說故，非真經典。』或言：『我先已聞，此非正法。』作是輕慢誹謗之者，永不聞法，遠離三寶名字。彼如是等愚癡眾生，命終之後，當墮黑暗地獄，其獄之中，有大鐵輪，刃如鋒鋩，常拂其頭，拂已還生，如是經無量百千劫。從此獄出，設得人身，復經無量百千萬劫，常無兩目。是時復經過百千劫，不復人身。縱生人中，於一切處，亦復生盲，又無舌根，頭面顛倒，腰脊傴僂，脚𤼣狗聲，常困饑渴，羸瘦憔悴，面色乾枯，口氣常臭，人皆惡賤，一切眾生見者生瞋，人皆棄捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告普賢菩薩：「若四輩弟子得聞是經，言非正法，作如是說：『是邪說，非如來說，應自說故，非真經典。』或言：『我先已聞，此非正法。』作是輕慢誹謗之者，永不聞法，遠離三寶名字。彼如是等愚癡眾生，命終之後，當墮黑暗地獄，其獄之中，有大鐵輪，刃如鋒鋩，常拂其頭，拂已還生，如是經無量百千劫。從此獄出，設得人身，復經無量百千萬劫，常無兩目。是時復經過百千劫，不復人身。縱生人中，於一切處，亦復生盲，又無舌根，頭面顛倒，腰脊傴僂，脚𤼣狗聲，常困饑渴，羸瘦憔悴，面色乾枯，口氣常臭，人皆惡賤，一切眾生見者生瞋，人皆棄捨。」

是時彼一切眾會，異口同音，作是唱言：「如來今者，為我等故，已說是法，如是正法，我等已聞。快說世尊！快說善逝！我等於未來世，見有受持是經典者，不生誹謗輕慢之心，我等愚迷，由如稚子，不覺不知，無有智慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時彼一切眾會，異口同音，作是唱言：「如來今者，為我等故，已說是法，如是正法，我等已聞。快說世尊！快說善逝！我等於未來世，見有受持是經典者，不生誹謗輕慢之心，我等愚迷，由如稚子，不覺不知，無有智慧。」

世尊佛說是時，彼大聲聞及天帝釋、大梵天王、護世諸天、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，各作是言：「世尊！我等聞說謗此法者，有如是罪，身皆悚慄，恐怖無量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊佛說是時，彼大聲聞及天帝釋、大梵天王、護世諸天、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，各作是言：「世尊！我等聞說謗此法者，有如是罪，身皆悚慄，恐怖無量。」

佛言：「如是，如是！如汝所說，非但汝等，吾今已得一切聖智上由恐怖，況復汝等我諸弟子。時諸善男子於彼法師深生敬仰，不能自勝。若諸天、龍、藥叉、乾達嚩等，人及非人，無能破壞。善男子！若沙門、婆羅門見此法王，如佛塔廟，此經亦爾，天上人間，如敬寶篋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「如是，如是！如汝所說，非但汝等，吾今已得一切聖智上由恐怖，況復汝等我諸弟子。時諸善男子於彼法師深生敬仰，不能自勝。若諸天、龍、藥叉、乾達嚩等，人及非人，無能破壞。善男子！若沙門、婆羅門見此法王，如佛塔廟，此經亦爾，天上人間，如敬寶篋。」

是時妙吉祥童子，重白佛言：「世尊！若諸四輩弟子，於此經王深信受持者，得幾所福？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時妙吉祥童子，重白佛言：「世尊！若諸四輩弟子，於此經王深信受持者，得幾所福？」

佛告妙吉祥：「若人於此妙法及彼法師受持之者，乃至名字，或於一日、一彈指頃發起慈心，我悉知之。或時發心，飲食供給；或施園林，淨地用作，僧房種種供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告妙吉祥：「若人於此妙法及彼法師受持之者，乃至名字，或於一日、一彈指頃發起慈心，我悉知之。或時發心，飲食供給；或施園林，淨地用作，僧房種種供養。」

是時尊者舍利弗，白世尊言：「如是等人，於五無間罪，為滅、為不滅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時尊者舍利弗，白世尊言：「如是等人，於五無間罪，為滅、為不滅？」

佛告長老舍利弗：「止！勿作是說。所以者何？若諸眾生受持正法者，即得消除五無間業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告長老舍利弗：「止！勿作是說。所以者何？若諸眾生受持正法者，即得消除五無間業。」

佛言：「舍利弗！五無間者為聞此經威德力故，此五無間業速疾消除，還復人身，數數得生佛法之中，永不復墮於三惡趣故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利弗！五無間者為聞此經威德力故，此五無間業速疾消除，還復人身，數數得生佛法之中，永不復墮於三惡趣故。」

是時尊者舍利弗，悲泣雨淚，白佛言：「世尊！如向所說謗此經者，乃有如是廣大業報，昔所未見，如是罪報乃至夢中亦未曾見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時尊者舍利弗，悲泣雨淚，白佛言：「世尊！如向所說謗此經者，乃有如是廣大業報，昔所未見，如是罪報乃至夢中亦未曾見。」

是時世尊告長老舍利弗言：「止！舍利弗勿作是念。復次舍利弗！我說此無礙妙法，數告汝等。舍利弗！彼諸眾生，以自業力作種種罪，自作自受，非彼他人；各各眾生自業力故，受是痛苦，非如來過。舍利弗！我常說言，是諸眾生汝等，訪諸善友，樂求安樂，離諸怖畏，樂求涅槃，樂甘露味。我常開示菩提正路，是時復說彼諸眾生，恣縱貪瞋，自作身業、口業、意業，心生邪見，不自正知，造作眾罪，各各邪視，於身分別造眾惡業，因墮地獄受種種苦。眾生自過，非如來咎。復次舍利弗！我常如是興於大悲，為諸眾生乃至一一眾生，盡於一劫，我皆代受地獄之苦，終不棄捨一眾生故。舍利弗！如來大悲恒常如是。譬如天上人間父母，唯生一子，端嚴殊特，色妙無比，福相圓滿，彼於一日忽然命終。時彼父母為此子故，心生懊惱，情地慞惶，悲號痛切苦惱。如是舍利弗！如來、應、正等覺亦復如是，悲愍眾生如見一子，如來煩惱終不能著，悉已遠離。何以故？舍利弗！譬如大海，不宿死屍。舍利弗！如來亦爾，煩惱不著。又謂舍利弗！身如幻夢，亦如影嚮，四大合成，假名為人，中無有實，見諸行相，非行、非住、非處、非無處、無滯、無礙、自他不著。舍利弗！如來亦復如是，觀諸行相，化導群生，不貪說行，雖作一切種種行相，不可指、不可示，等虛空界，離諸疑惑，無有戲論。如來亦爾，無有疑惑，離於戲論。是時眾生一向迷惑，無有迴轉，如來大悲而能隨順，如有眾生欲來，佛亦隨來，去亦隨去。何以故？是諸如來本願力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時世尊告長老舍利弗言：「止！舍利弗勿作是念。復次舍利弗！我說此無礙妙法，數告汝等。舍利弗！彼諸眾生，以自業力作種種罪，自作自受，非彼他人；各各眾生自業力故，受是痛苦，非如來過。舍利弗！我常說言，是諸眾生汝等，訪諸善友，樂求安樂，離諸怖畏，樂求涅槃，樂甘露味。我常開示菩提正路，是時復說彼諸眾生，恣縱貪瞋，自作身業、口業、意業，心生邪見，不自正知，造作眾罪，各各邪視，於身分別造眾惡業，因墮地獄受種種苦。眾生自過，非如來咎。復次舍利弗！我常如是興於大悲，為諸眾生乃至一一眾生，盡於一劫，我皆代受地獄之苦，終不棄捨一眾生故。舍利弗！如來大悲恒常如是。譬如天上人間父母，唯生一子，端嚴殊特，色妙無比，福相圓滿，彼於一日忽然命終。時彼父母為此子故，心生懊惱，情地慞惶，悲號痛切苦惱。如是舍利弗！如來、應、正等覺亦復如是，悲愍眾生如見一子，如來煩惱終不能著，悉已遠離。何以故？舍利弗！譬如大海，不宿死屍。舍利弗！如來亦爾，煩惱不著。又謂舍利弗！身如幻夢，亦如影嚮，四大合成，假名為人，中無有實，見諸行相，非行、非住、非處、非無處、無滯、無礙、自他不著。舍利弗！如來亦復如是，觀諸行相，化導群生，不貪說行，雖作一切種種行相，不可指、不可示，等虛空界，離諸疑惑，無有戲論。如來亦爾，無有疑惑，離於戲論。是時眾生一向迷惑，無有迴轉，如來大悲而能隨順，如有眾生欲來，佛亦隨來，去亦隨去。何以故？是諸如來本願力故。

「復次舍利弗！如來、應、正等覺無有錯謬，如來無有無明，如來智慧亦無迷惑。舍利弗！吾今於天上人間，最尊、最貴、最上第一，不可稱量，無有等等，舍利弗！是不誑語者，不異語者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次舍利弗！如來、應、正等覺無有錯謬，如來無有無明，如來智慧亦無迷惑。舍利弗！吾今於天上人間，最尊、最貴、最上第一，不可稱量，無有等等，舍利弗！是不誑語者，不異語者。」

佛言：「若有眾生在家、出家，於此正法而生誹謗者，如前所說一切惡相，種種地獄眾苦所受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若有眾生在家、出家，於此正法而生誹謗者，如前所說一切惡相，種種地獄眾苦所受。」

是時尊者須菩提，合掌恭敬白佛言：「世尊！此法微妙，甚難得聞。世尊！彼諸眾生於此正法而生誹謗者，當得何報？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時尊者須菩提，合掌恭敬白佛言：「世尊！此法微妙，甚難得聞。世尊！彼諸眾生於此正法而生誹謗者，當得何報？」

佛告須菩提：「謗斯法者得生大舌，縱廣百千由旬，上有五百俱胝鐵犁，長時耕舌。復從口出極熱猛火，聳焰上騰，炎熾輝爀，合成一聚，經百千劫，受大極苦。云何而得，須菩提！如是業報？彼愚癡眾生，皆因口業所作。須菩提！彼愚癡眾生，謗此法者，受如是報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須菩提：「謗斯法者得生大舌，縱廣百千由旬，上有五百俱胝鐵犁，長時耕舌。復從口出極熱猛火，聳焰上騰，炎熾輝爀，合成一聚，經百千劫，受大極苦。云何而得，須菩提！如是業報？彼愚癡眾生，皆因口業所作。須菩提！彼愚癡眾生，謗此法者，受如是報。」

是時一切眾會，以佛威力，同作是言：「如來說此極大惡報，甚為希有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時一切眾會，以佛威力，同作是言：「如來說此極大惡報，甚為希有。」

是時帝釋天主白佛言：「世尊！我當於彼比丘持經法師，於未來世，常生尊重，以諸華香、飲食、衣藥、塗香、末香種種供養，晝夜三時，恭敬禮拜，尊重讚歎，志心護持。世尊！是善男子已生如來法身中，與諸如來同一名號。何以故？如灌頂剎帝利王所生之子，端嚴巍巍，具足王相，見者歡喜，彼諸人民皆悉尊重，拜跪問訊。見彼法師，亦應如是禮拜尊重。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時帝釋天主白佛言：「世尊！我當於彼比丘持經法師，於未來世，常生尊重，以諸華香、飲食、衣藥、塗香、末香種種供養，晝夜三時，恭敬禮拜，尊重讚歎，志心護持。世尊！是善男子已生如來法身中，與諸如來同一名號。何以故？如灌頂剎帝利王所生之子，端嚴巍巍，具足王相，見者歡喜，彼諸人民皆悉尊重，拜跪問訊。見彼法師，亦應如是禮拜尊重。」

爾時世尊告普賢菩薩摩訶薩言：「善男子！此帝釋天主善能說之，為彼比丘持經法師，憐愍饒益，潛加護持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告普賢菩薩摩訶薩言：「善男子！此帝釋天主善能說之，為彼比丘持經法師，憐愍饒益，潛加護持。」

普賢菩薩言：「世尊！我亦如是，於未來世彼善男子、善女人，亦復護持，憐愍饒益，息諸災患，令得安樂，周遍百由旬外，不令嬈惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩言：「世尊！我亦如是，於未來世彼善男子、善女人，亦復護持，憐愍饒益，息諸災患，令得安樂，周遍百由旬外，不令嬈惱。」

爾時世尊讚普賢菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉！善男子！汝今善說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚普賢菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉！善男子！汝今善說。」

爾時世尊以梵音聲，重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以梵音聲，重說偈言：

「令他安樂心悲愍， 悉能隨順諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「令他安樂心悲愍， 悉能隨順諸眾生，

三業清淨善稱揚， 無等功德真實寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三業清淨善稱揚， 無等功德真實寶。」

是時普賢菩薩摩訶薩，白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何當得此寶光總持法故？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時普賢菩薩摩訶薩，白佛言：「世尊！菩薩摩訶薩云何當得此寶光總持法故？」

佛言：「善男子！菩薩摩訶薩於寶光總持，當行一法。云何為一法？謂於一切眾生不起殺意，令得安樂。普賢菩薩！復有二法。云何為二？謂離於瞋恚，善言誘喻。普賢菩薩！此為二法，若能如是，即得寶光總持法故。復次普賢菩薩摩訶薩！為一切眾生意根不亂，無時暫捨。是時復告善男子：『菩薩摩訶薩為諸眾生，皆離一切憎愛故。』是時菩薩說此寶光總持功德時，復以稱揚讚歎此最勝功德，于時天上人間有無量無數眾生，皆得此法，復出寶光總持最勝功德，稱讚法師。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！菩薩摩訶薩於寶光總持，當行一法。云何為一法？謂於一切眾生不起殺意，令得安樂。普賢菩薩！復有二法。云何為二？謂離於瞋恚，善言誘喻。普賢菩薩！此為二法，若能如是，即得寶光總持法故。復次普賢菩薩摩訶薩！為一切眾生意根不亂，無時暫捨。是時復告善男子：『菩薩摩訶薩為諸眾生，皆離一切憎愛故。』是時菩薩說此寶光總持功德時，復以稱揚讚歎此最勝功德，于時天上人間有無量無數眾生，皆得此法，復出寶光總持最勝功德，稱讚法師。」

爾時尊者阿難從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬住立佛前，白佛言：「世尊！此寶光總持微妙正法，如是深邃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者阿難從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬住立佛前，白佛言：「世尊！此寶光總持微妙正法，如是深邃。」

佛告阿難：「如是，如是！此色相甚深，受、想、行、識甚深，如空甚深，如虛空甚深。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「如是，如是！此色相甚深，受、想、行、識甚深，如空甚深，如虛空甚深。」

阿難白言：「我於如來前，得聞八萬四千法藏，未曾得聞如是妙法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白言：「我於如來前，得聞八萬四千法藏，未曾得聞如是妙法。」

佛告阿難：「此寶光正法難遇、難聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「此寶光正法難遇、難聞。」

阿難言：「佛說如是微妙正法，於未來世後五百歲中法欲滅時，有諸眾生欲作佛事，當依何法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「佛說如是微妙正法，於未來世後五百歲中法欲滅時，有諸眾生欲作佛事，當依何法？」

佛告阿難：「依我釋迦牟尼如來說此正法，及彼法師，若有書寫、受持、供養恭敬此正法者，眼常無病，鼻亦無病，舌亦無病，齒亦無病，手亦無病，脚亦無病，頭亦無病，耳亦無病，諸根具足，身不臭穢，亦無中夭，壽命延長，彼一切諸天人及非人，常時衛護。時彼法師，於此命終，復得生於善逝世界，天中而生，離諸喧雜一切戲論。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「依我釋迦牟尼如來說此正法，及彼法師，若有書寫、受持、供養恭敬此正法者，眼常無病，鼻亦無病，舌亦無病，齒亦無病，手亦無病，脚亦無病，頭亦無病，耳亦無病，諸根具足，身不臭穢，亦無中夭，壽命延長，彼一切諸天人及非人，常時衛護。時彼法師，於此命終，復得生於善逝世界，天中而生，離諸喧雜一切戲論。」

阿難白言：「世尊！是何因緣說此正法，魔王毒害不能障蔽？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白言：「世尊！是何因緣說此正法，魔王毒害不能障蔽？」

佛告阿難：「一切魔王於此正法，終不能作障難之者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「一切魔王於此正法，終不能作障難之者。」

爾時世尊作是語已，時彼魔王生毒害心，作是念言：「若有說此寶光總持法時，我當往彼作其障難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊作是語已，時彼魔王生毒害心，作是念言：「若有說此寶光總持法時，我當往彼作其障難。」

是時魔王以自業力，自見猛火，來燒其身，恐怖無量，退散而走。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時魔王以自業力，自見猛火，來燒其身，恐怖無量，退散而走。

「阿難！此法如是深妙難測，不可思議，若此正法隨所住處，如佛塔廟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！此法如是深妙難測，不可思議，若此正法隨所住處，如佛塔廟。」

阿難白言：「若如來在彼正法住處，我於是處，得見如來，往到佛所，先禮如來，後禮此法，為有何過？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白言：「若如來在彼正法住處，我於是處，得見如來，往到佛所，先禮如來，後禮此法，為有何過？」

佛告阿難：「汝有過失，何以故？汝既如是輕慢正法，云何我得天上人間最尊、最貴、最上第一？復次阿難！我於過去先聞此法，後證菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝有過失，何以故？汝既如是輕慢正法，云何我得天上人間最尊、最貴、最上第一？復次阿難！我於過去先聞此法，後證菩提。」

阿難白言：「世尊！於何如來恭敬供養？復於何處聞彼如來說此寶光三摩地法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白言：「世尊！於何如來恭敬供養？復於何處聞彼如來說此寶光三摩地法？」

佛告阿難：「我非於天上、人間、乾達嚩處，恭敬供養求此法故。我於往昔為菩薩時，有佛世尊號不空積聚開妙眾寶光明藏如來前，得聞此法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「我非於天上、人間、乾達嚩處，恭敬供養求此法故。我於往昔為菩薩時，有佛世尊號不空積聚開妙眾寶光明藏如來前，得聞此法。」

佛告阿難：「彼如來即不與我授記，我從是來，過百千俱胝那庾多劫，難行苦行，為聞此法。阿難！是故汝應先禮此法，後禮如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「彼如來即不與我授記，我從是來，過百千俱胝那庾多劫，難行苦行，為聞此法。阿難！是故汝應先禮此法，後禮如來。」

是時一切梵王、帝釋、護世諸天，以一音聲，同作是言：「歎此法故，是無上法，是最勝法，是無等等法，神變如是，若有聞此微妙正法乃至名字，應隨向禮。何以故？若有受持讀誦為他解說者，如見如來，等無有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時一切梵王、帝釋、護世諸天，以一音聲，同作是言：「歎此法故，是無上法，是最勝法，是無等等法，神變如是，若有聞此微妙正法乃至名字，應隨向禮。何以故？若有受持讀誦為他解說者，如見如來，等無有異。」

爾時世尊讚彼梵王、帝釋、護世諸天言：「善哉，善哉！聖眾善說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚彼梵王、帝釋、護世諸天言：「善哉，善哉！聖眾善說。」

爾時世尊從口而出廣長舌相，遍照三千大千世界已，告普賢菩薩摩訶薩言：「善男子！汝今諦聽，我今請汝為諸眾生說此法故。云何眾生於此寶聚，不自守護，展轉息利，如生盲人，不見日光；又如商賈無有方便，不自貨易；亦如貧人，不自精勤，常奉他顏。見諸眾生，不聞此法，亦復如是，為諸眾生，譬喻言說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊從口而出廣長舌相，遍照三千大千世界已，告普賢菩薩摩訶薩言：「善男子！汝今諦聽，我今請汝為諸眾生說此法故。云何眾生於此寶聚，不自守護，展轉息利，如生盲人，不見日光；又如商賈無有方便，不自貨易；亦如貧人，不自精勤，常奉他顏。見諸眾生，不聞此法，亦復如是，為諸眾生，譬喻言說。」

於是普賢菩薩摩訶薩從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，住立佛前。即時普賢菩薩摩訶薩，從自法座安詳起已，即時三千大千世界諸天宮殿，六種震動，所謂動、遍動、等遍動，震、遍震、等遍震，擊、遍擊、等遍擊，吼、遍吼、等遍吼，涌、遍涌、等遍涌，起、遍起、等遍起，大光晃耀一切世間。於是普賢菩薩摩訶薩，白言世尊：「云何問我？世尊！云何問我？善逝！世尊是具足一切智者，何不為諸眾生大悲憐愍。我名如來之子，云何我有如來智？云何我有如來力？我於是時常依佛言，依如來言，我常依止，由如甘露，不敢違背，恒時隨順。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是普賢菩薩摩訶薩從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，住立佛前。即時普賢菩薩摩訶薩，從自法座安詳起已，即時三千大千世界諸天宮殿，六種震動，所謂動、遍動、等遍動，震、遍震、等遍震，擊、遍擊、等遍擊，吼、遍吼、等遍吼，涌、遍涌、等遍涌，起、遍起、等遍起，大光晃耀一切世間。於是普賢菩薩摩訶薩，白言世尊：「云何問我？世尊！云何問我？善逝！世尊是具足一切智者，何不為諸眾生大悲憐愍。我名如來之子，云何我有如來智？云何我有如來力？我於是時常依佛言，依如來言，我常依止，由如甘露，不敢違背，恒時隨順。」

於時世尊讚普賢菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉！佛子！汝即如來長子，最勝最上，我為眾生說此正法。善男子！汝當依我，如法護持，恒常尊敬，由如寶篋，盛以珍玩，勿生捨離。未來世時，有破戒比丘，不生敬信，善男子！彼不依此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時世尊讚普賢菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉！佛子！汝即如來長子，最勝最上，我為眾生說此正法。善男子！汝當依我，如法護持，恒常尊敬，由如寶篋，盛以珍玩，勿生捨離。未來世時，有破戒比丘，不生敬信，善男子！彼不依此。」

普賢菩薩言：「世尊於意云何？彼出家者有何行故？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩言：「世尊於意云何？彼出家者有何行故？」

佛言：「善男子！止！勿應問此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！止！勿應問此。」

普賢菩薩言：「世尊！唯願說之！唯願說之！若不說者，云何而能為諸眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩言：「世尊！唯願說之！唯願說之！若不說者，云何而能為諸眾生？」

佛言：「普賢菩薩！汝今諦聽，我說此法由如眾海，文殊師利、觀世音，無量無數無有邊際菩薩摩訶薩等，一心諦聽，於未來世，彼出家者，修何行業？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「普賢菩薩！汝今諦聽，我說此法由如眾海，文殊師利、觀世音，無量無數無有邊際菩薩摩訶薩等，一心諦聽，於未來世，彼出家者，修何行業？」

爾時世尊告普賢菩薩摩訶薩言：「佛子！彼出家者於此正法，多生輕慢，樂求舍宅，貪著利養，畜積財寶、精舍、房堂、衣服、臥具、飲食、醫藥，造惡業因，自破自壞，為是愚迷眾生。我說是經，廣令流布，久住不滅，度脫眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告普賢菩薩摩訶薩言：「佛子！彼出家者於此正法，多生輕慢，樂求舍宅，貪著利養，畜積財寶、精舍、房堂、衣服、臥具、飲食、醫藥，造惡業因，自破自壞，為是愚迷眾生。我說是經，廣令流布，久住不滅，度脫眾生。」

是時十方一切天、龍、藥叉、乾達嚩等，來白佛言：「世尊！我等天人八部并諸眷屬，盡生恒時守護是經，并彼法師一切比丘及諸法藏，不令嬈惱。我常隨侍，尊重恭敬，香華、衣服、種種珍寶一切所須，我皆供給，令法久住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時十方一切天、龍、藥叉、乾達嚩等，來白佛言：「世尊！我等天人八部并諸眷屬，盡生恒時守護是經，并彼法師一切比丘及諸法藏，不令嬈惱。我常隨侍，尊重恭敬，香華、衣服、種種珍寶一切所須，我皆供給，令法久住。」

爾時世尊為普賢等九十二俱胝菩薩，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為普賢等九十二俱胝菩薩，而說偈言：

「諦聽一切妙語言， 最聖功德超彼岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諦聽一切妙語言， 最聖功德超彼岸，

欺誑兇險皆棄捨， 一心專意樂諦聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欺誑兇險皆棄捨， 一心專意樂諦聽。

聞佛摩竭提國中， 菩提大樹仁師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞佛摩竭提國中， 菩提大樹仁師子，

住大解脫三摩地， 當處如是大樹王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住大解脫三摩地， 當處如是大樹王。

盡彼十方微塵剎， 佛子周遊無所畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡彼十方微塵剎， 佛子周遊無所畏，

此名如來三昧族， 是諸三昧彼當得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此名如來三昧族， 是諸三昧彼當得。

恒時知彼仁王行， 得見文殊真境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒時知彼仁王行， 得見文殊真境界，

盡彼十方微塵剎， 汝觀如來真色相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡彼十方微塵剎， 汝觀如來真色相。

十方無數此佛剎， 佛子悉皆名吉祥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方無數此佛剎， 佛子悉皆名吉祥，

一切十方微塵剎， 佛子善能遍遊歷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切十方微塵剎， 佛子善能遍遊歷。

為彼世間得值遇， 文殊師利無邊智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為彼世間得值遇， 文殊師利無邊智，

問大眾生賢吉祥， 佛子功德云何得？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問大眾生賢吉祥， 佛子功德云何得？

是時實際廣功德， 無邊眾生能解了， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時實際廣功德， 無邊眾生能解了，

問大眾生賢吉祥， 文殊功德妙菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問大眾生賢吉祥， 文殊功德妙菩提，

佛子若說此法已， 得解清淨佛功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子若說此法已， 得解清淨佛功德。

復次佛子應云何， 當得如是功德行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛子應云何， 當得如是功德行？

佛子諦聽賢吉祥， 無邊最勝彼功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子諦聽賢吉祥， 無邊最勝彼功德，

我今略說於少分， 如添大海一滴水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今略說於少分， 如添大海一滴水。

乃至得證佛菩提， 若有眾生初發心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至得證佛菩提， 若有眾生初發心，

無邊功德莫能測， 一一功德盡讚揚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊功德莫能測， 一一功德盡讚揚，

波羅蜜多功德地， 如有經行於多劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波羅蜜多功德地， 如有經行於多劫，

不能說盡彼功德。 如是十方一切佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能說盡彼功德。 如是十方一切佛，

彼於是時說少分， 出生無邊勝功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼於是時說少分， 出生無邊勝功德。

如鳥飛空不可量， 大地一塵無能比， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如鳥飛空不可量， 大地一塵無能比，

非無因故從何生， 菩提功德隨心意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非無因故從何生， 菩提功德隨心意。

發信一念生佛法， 如是和合生心已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發信一念生佛法， 如是和合生心已，

彼非愛樂王福樂， 非自求安非名利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼非愛樂王福樂， 非自求安非名利，

除滅世間諸苦惱， 為眾心故生世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅世間諸苦惱， 為眾心故生世間。

彼意恒為諸眾生， 清淨佛剎興供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼意恒為諸眾生， 清淨佛剎興供養，

修習此法證菩提， 從心發生清淨智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習此法證菩提， 從心發生清淨智。

彼常恭敬求解脫， 尊重一切生佛想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼常恭敬求解脫， 尊重一切生佛想，

一切諸法功德同， 生心如是恒恭敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸法功德同， 生心如是恒恭敬。

發心歸向於佛法， 佛子興心行此行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發心歸向於佛法， 佛子興心行此行，

無邊菩提發是時， 生大丈夫猛利意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊菩提發是時， 生大丈夫猛利意。

發心力如人中主， 廣興供養不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發心力如人中主， 廣興供養不思議，

眾法無壞莫能量， 生心供養應如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾法無壞莫能量， 生心供養應如是。

發心能免胞胎苦， 養育劬勞一切行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發心能免胞胎苦， 養育劬勞一切行，

隨樂快樂悉從心， 是故見於安樂處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨樂快樂悉從心， 是故見於安樂處。

發起無邊恭敬心， 我人憍慢皆棄捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發起無邊恭敬心， 我人憍慢皆棄捨，

發心即妙珍伏藏， 如手攝持獲安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發心即妙珍伏藏， 如手攝持獲安樂。

發心能為歡喜捨， 發心踊躍作佛事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發心能為歡喜捨， 發心踊躍作佛事，

發心求勝功德林， 得佛所說皆往詣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發心求勝功德林， 得佛所說皆往詣。

勇猛利根光明照， 發心堅固無能壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛利根光明照， 發心堅固無能壞，

種種煩惱頓皆除， 發心能說佛功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種煩惱頓皆除， 發心能說佛功德。

發心和合不和合， 一剎那中悉皆離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發心和合不和合， 一剎那中悉皆離，

發心能越魔王界， 見彼最勝妙解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發心能越魔王界， 見彼最勝妙解脫。

功德種子不朽因， 發心種大菩提樹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德種子不朽因， 發心種大菩提樹，

最上勝智皆增長， 發心見諸一切佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最上勝智皆增長， 發心見諸一切佛。

彼說過去行大行， 解脫妙行發心求， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼說過去行大行， 解脫妙行發心求，

此法世間甚難遇， 由如大海眾寶王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此法世間甚難遇， 由如大海眾寶王。

若常發心恭敬佛， 無戒無行彼皆離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若常發心恭敬佛， 無戒無行彼皆離，

離諸過患眾𠍴尤， 復能稱讚彼功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離諸過患眾𠍴尤， 復能稱讚彼功德。

持戒見獲菩提心， 方便修學功德地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒見獲菩提心， 方便修學功德地，

能依戒法善修習， 彼常依佛所教勅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能依戒法善修習， 彼常依佛所教勅。

若常發心恭敬佛， 彼佛廣大興供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若常發心恭敬佛， 彼佛廣大興供養，

於佛廣大供養已， 復能慇重不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛廣大供養已， 復能慇重不思議。

若常發心供養法， 聞彼佛法心無厭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若常發心供養法， 聞彼佛法心無厭，

若於佛法心無厭， 不思議法妙解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於佛法心無厭， 不思議法妙解脫。

若常發心恭敬僧， 彼於僧中心不退， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若常發心恭敬僧， 彼於僧中心不退，

如是發心僧不退， 當得發心不退力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是發心僧不退， 當得發心不退力。

若得發心不退力， 彼以根利現光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得發心不退力， 彼以根利現光明，

若得根利現光明， 彼常遠離惡知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得根利現光明， 彼常遠離惡知識。

若已遠離惡知識， 應當求法訪善友， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若已遠離惡知識， 應當求法訪善友，

若法善友尋求已， 彼獲廣大妙安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若法善友尋求已， 彼獲廣大妙安樂。

若獲廣大妙安樂， 因力自大皆棄捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若獲廣大妙安樂， 因力自大皆棄捨，

若已棄捨我慢因， 即得廣大勝解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若已棄捨我慢因， 即得廣大勝解脫。

如是廣大解脫已， 即得諸佛常照察， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是廣大解脫已， 即得諸佛常照察，

若以諸佛常照察， 彼即生大菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以諸佛常照察， 彼即生大菩提心。

若得生大菩提心， 即獲解脫大功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得生大菩提心， 即獲解脫大功德，

若得解脫大功德， 即得生於如來家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得解脫大功德， 即得生於如來家。

既得生於如來家， 即得解脫妙相應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既得生於如來家， 即得解脫妙相應，

若常解脫妙相應， 彼發心意皆清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若常解脫妙相應， 彼發心意皆清淨。