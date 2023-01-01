大方廣總持寶光明經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣總持寶光明經卷第二

西天中印度摩伽陀國那爛陀寺傳教大師三藏賜紫沙門臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天中印度摩伽陀國那爛陀寺傳教大師三藏賜紫沙門臣法天奉 詔譯

爾時，法慧菩薩摩訶薩，為諸菩薩說是菩薩十住法已，于時十方以佛神力，於一一方，各有十千佛剎微塵等世界，一一佛剎微塵等世界，地皆六種震動。所謂：動、遍動、等遍動，震、遍震、等遍震，擊、遍擊、等遍擊，涌、遍涌、等遍涌，吼、遍吼、等遍吼，起、遍起、等遍起。是時以佛神力，復雨種種天華雲、種種天香雲、種種天塗香雲、種種天鬘雲、種種天粖香雲、種種天衣雲、種種天傘蓋雲、種種天寶雲、種種天妙蓮華雲、種種天諸瓔珞雲、種種天莊嚴雲，如是等種種供養雲，周匝遍雨。復有種種天妙音樂，於虛空中，不鼓自鳴，出大音聲，光明晃曜，遍四大洲，妙高鐵圍，周遍十方，普皆供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，法慧菩薩摩訶薩，為諸菩薩說是菩薩十住法已，于時十方以佛神力，於一一方，各有十千佛剎微塵等世界，一一佛剎微塵等世界，地皆六種震動。所謂：動、遍動、等遍動，震、遍震、等遍震，擊、遍擊、等遍擊，涌、遍涌、等遍涌，吼、遍吼、等遍吼，起、遍起、等遍起。是時以佛神力，復雨種種天華雲、種種天香雲、種種天塗香雲、種種天鬘雲、種種天粖香雲、種種天衣雲、種種天傘蓋雲、種種天寶雲、種種天妙蓮華雲、種種天諸瓔珞雲、種種天莊嚴雲，如是等種種供養雲，周匝遍雨。復有種種天妙音樂，於虛空中，不鼓自鳴，出大音聲，光明晃曜，遍四大洲，妙高鐵圍，周遍十方，普皆供養。

是時法慧菩薩說是法時，一切十方世界，同時亦說此十住法故，乃至文字句義，不增不減，皆悉同等。復以佛威神力故，於一一十千佛剎微塵等世界，各各有十千佛剎微塵等菩薩，從於十方雲集，而來告法慧菩薩言：「佛子！善哉，善哉！佛子！如汝所說菩薩十住法，佛子！與我名同，說法亦同。如是等一切同名法慧菩薩，從彼十方一切如來所，而來至此。彼法雲世界以佛威德，於一切處同時轉此法輪，如是種種性相、文字、句義不增不減。佛子！于時眾會以佛威德，皆見彼眾而來詣此，如我到此世界，亦復如是，於一切十方世界，一切四大洲妙高山頂帝釋宮中，十千佛剎微塵等菩薩亦同來集。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時法慧菩薩說是法時，一切十方世界，同時亦說此十住法故，乃至文字句義，不增不減，皆悉同等。復以佛威神力故，於一一十千佛剎微塵等世界，各各有十千佛剎微塵等菩薩，從於十方雲集，而來告法慧菩薩言：「佛子！善哉，善哉！佛子！如汝所說菩薩十住法，佛子！與我名同，說法亦同。如是等一切同名法慧菩薩，從彼十方一切如來所，而來至此。彼法雲世界以佛威德，於一切處同時轉此法輪，如是種種性相、文字、句義不增不減。佛子！于時眾會以佛威德，皆見彼眾而來詣此，如我到此世界，亦復如是，於一切十方世界，一切四大洲妙高山頂帝釋宮中，十千佛剎微塵等菩薩亦同來集。」

是時法慧菩薩承佛威力，觀察十方法界眾會，欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時法慧菩薩承佛威力，觀察十方法界眾會，欲重宣此義，而說偈言：

「見諸如來清淨智， 巍巍變化力如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見諸如來清淨智， 巍巍變化力如是，

十力功德眾莊嚴， 是故發此菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力功德眾莊嚴， 是故發此菩提心；

見此種種神通力， 說法利益諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見此種種神通力， 說法利益諸群生，

復見輪迴諸苦惱， 是故發此菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復見輪迴諸苦惱， 是故發此菩提心；

於此普賢如來前， 得聞一切功德海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此普賢如來前， 得聞一切功德海，

由如虛空無有相， 是故發此菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由如虛空無有相， 是故發此菩提心；

一切住處及所生， 一一性行皆明了， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切住處及所生， 一一性行皆明了，

各各差別性智求， 是故發此菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各各差別性智求， 是故發此菩提心；

是時過去及現在， 乃至未來眾善惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時過去及現在， 乃至未來眾善惡，

為求此智善修習， 是故發此菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求此智善修習， 是故發此菩提心；

禪定解脫及三昧， 等持清淨悉皆然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪定解脫及三昧， 等持清淨悉皆然，

為求此智恭敬彼， 是故發此菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求此智恭敬彼， 是故發此菩提心；

能遍世間諸根力， 如如湛淨皆同等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能遍世間諸根力， 如如湛淨皆同等，

為求此智彼義學， 是故發此菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求此智彼義學， 是故發此菩提心；

菩提解脫遍世間， 其中各有種種意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提解脫遍世間， 其中各有種種意，

為求此智無數論， 是故發此菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求此智無數論， 是故發此菩提心；

種種無數三界中， 於中復有種種界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種無數三界中， 於中復有種種界，

界之自性智應求， 是故發此菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 界之自性智應求， 是故發此菩提心；

遍詣一切求此法， 如是依止得安樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍詣一切求此法， 如是依止得安樂，

自性真實解了知， 是故發此菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自性真實解了知， 是故發此菩提心；

一切剎中而出生， 由如眾生依地有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切剎中而出生， 由如眾生依地有，

無數智眼同此求， 是故發此菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數智眼同此求， 是故發此菩提心；

過去現在及未來， 若干眾生何性相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去現在及未來， 若干眾生何性相，

如是過去事皆知， 是故發此菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是過去事皆知， 是故發此菩提心；

積聚眾生滿世間， 乃至一一遍親近， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 積聚眾生滿世間， 乃至一一遍親近，

如是煩惱盡能知， 是故發此菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是煩惱盡能知， 是故發此菩提心；

三界智慧彼皆知， 無盡法門能解了， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界智慧彼皆知， 無盡法門能解了，

為求如是真實智， 是故發此菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求如是真實智， 是故發此菩提心；

一切諸法無依倚， 本性如空亦無著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸法無依倚， 本性如空亦無著，

為求勝義真實知， 是故發此菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求勝義真實知， 是故發此菩提心；

能動佛剎微塵數， 亦令江海涌沸騰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能動佛剎微塵數， 亦令江海涌沸騰，

為求如來如是智， 是故發此菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求如來如是智， 是故發此菩提心；

普放光明照十方， 一一光明從口出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普放光明照十方， 一一光明從口出，

為求彼智一光明， 是故發此菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求彼智一光明， 是故發此菩提心；

不可思議種種剎， 飲食供給珍玩具， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可思議種種剎， 飲食供給珍玩具，

我願亦具如彼智， 是故發此菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我願亦具如彼智， 是故發此菩提心；

一切眾生及佛剎， 能令遠離傷殺生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生及佛剎， 能令遠離傷殺生，

為求此法壽延長， 是故發此菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求此法壽延長， 是故發此菩提心；

假使大海所有水， 一毛滴數盡能知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使大海所有水， 一毛滴數盡能知，

如是此智願當求， 是故發此菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是此智願當求， 是故發此菩提心；

十方所有一切剎， 一一剎中微塵數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方所有一切剎， 一一剎中微塵數，

如是此智要盡知， 是故發此菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是此智要盡知， 是故發此菩提心；

過去及與未來劫， 現在一切諸世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去及與未來劫， 現在一切諸世間，

如是劫數要盡知， 是故發此菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是劫數要盡知， 是故發此菩提心；

三世一切諸如來， 及以聲聞辟支佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世一切諸如來， 及以聲聞辟支佛，

法之自性悉皆知， 是故發此菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法之自性悉皆知， 是故發此菩提心；

無量無數諸世界， 一毛端中盡稱量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無數諸世界， 一毛端中盡稱量，

性之自性悉能知， 是故發此菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 性之自性悉能知， 是故發此菩提心；

不可思議輪圍界， 一毛端量盡能秤， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可思議輪圍界， 一毛端量盡能秤，

為此廣大微妙知， 是故發此菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為此廣大微妙知， 是故發此菩提心；

無量無數諸世間， 一剎那間聲周遍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無數諸世間， 一剎那間聲周遍，

為求此智清淨聲， 是故發此菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求此智清淨聲， 是故發此菩提心；

一切世間諸語言， 一字演說盡無餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間諸語言， 一字演說盡無餘，

為此自性真實知， 是故發此菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為此自性真實知， 是故發此菩提心；

無數化導三界中， 一切眾生悉皆衛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數化導三界中， 一切眾生悉皆衛，

為求辯說廣大舌， 是故發此菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求辯說廣大舌， 是故發此菩提心；

如說一切諸佛剎， 一剎那中悉能見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如說一切諸佛剎， 一剎那中悉能見，

為求說法無礙智， 是故發此菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求說法無礙智， 是故發此菩提心；

如來所有一切剎， 一剎那中皆周遍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來所有一切剎， 一剎那中皆周遍，

如此佛法真實知， 是故發此菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此佛法真實知， 是故發此菩提心；

無數微塵等世界， 皆從自性而出生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數微塵等世界， 皆從自性而出生，

為求如是種種智， 是故發此菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求如是種種智， 是故發此菩提心；

過去及與未來佛， 乃至現在諸世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去及與未來佛， 乃至現在諸世間，

一剎那中心盡知， 是故發此菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一剎那中心盡知， 是故發此菩提心；

一句所說不思議， 如是劫盡彼無盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一句所說不思議， 如是劫盡彼無盡，

為求如是語言知， 是故發此菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求如是語言知， 是故發此菩提心；

八方一切諸世間， 如是相續不斷絕， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八方一切諸世間， 如是相續不斷絕，

為此自性心了知， 是故發此菩提心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為此自性心了知， 是故發此菩提心；

所有身口意三業， 作彼十方一切行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有身口意三業， 作彼十方一切行，

因此能解三世空， 是故發此菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因此能解三世空， 是故發此菩提心。

菩提心發應如是， 慇懃最上奉諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提心發應如是， 慇懃最上奉諸佛，

十方無數劫盡行， 是故尊重心不退； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方無數劫盡行， 是故尊重心不退；

乃至世間一切尊， 八方各各皆周遍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至世間一切尊， 八方各各皆周遍，

如是彼佛皆說法， 一一尊重心不退； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是彼佛皆說法， 一一尊重心不退；

若一菩薩獲安樂， 行彼行故免輪迴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若一菩薩獲安樂， 行彼行故免輪迴，

能作世間圓滿相， 是故此尊心不退； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能作世間圓滿相， 是故此尊心不退；

最上妙法最殊特， 甚深難解離言說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最上妙法最殊特， 甚深難解離言說，

彼諸菩薩妙敷揚， 為敬彼尊心不退； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸菩薩妙敷揚， 為敬彼尊心不退；

世間不動及住處， 如是難得甚希有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間不動及住處， 如是難得甚希有，

演說清淨妙法音， 是故此尊心不退； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演說清淨妙法音， 是故此尊心不退；

得生一切如來中， 無我無人離憍慢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得生一切如來中， 無我無人離憍慢，

為求此法常在前， 是故慇懃心不退； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求此法常在前， 是故慇懃心不退；

無數無等阿僧祇， 得諸如來三摩地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數無等阿僧祇， 得諸如來三摩地，

行彼菩薩如是行， 是故慇懃心不退； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行彼菩薩如是行， 是故慇懃心不退；

乃至究竟三摩地， 超生彼岸解了知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至究竟三摩地， 超生彼岸解了知，

如是說彼諸佛法， 是故此尊心不退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是說彼諸佛法， 是故此尊心不退。

遠離輪迴三界中， 轉於如是妙法輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離輪迴三界中， 轉於如是妙法輪，

於諸世間常無間， 菩薩應當如是說； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸世間常無間， 菩薩應當如是說；

一切世間諸苦惱， 如是濁惡災難中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間諸苦惱， 如是濁惡災難中，

憐愍一切諸有情， 是故菩薩應當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憐愍一切諸有情， 是故菩薩應當說。

菩薩最初說此法， 因茲發起菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩最初說此法， 因茲發起菩提心，

持戒說法無有時， 是故名為發心住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒說法無有時， 是故名為發心住。

是時菩薩治地住， 最初降伏如是心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時菩薩治地住， 最初降伏如是心，

安樂利益於世間， 如佛遠離老病死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安樂利益於世間， 如佛遠離老病死，

信心念心及精進， 慧心願心并持戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信心念心及精進， 慧心願心并持戒，

護法捨離無去來， 決定迴向諸含識； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護法捨離無去來， 決定迴向諸含識；

若以住彼如是心， 讀誦受持大乘典， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以住彼如是心， 讀誦受持大乘典，

遠離喧囂居閑靜， 訪尋一切親善友， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離喧囂居閑靜， 訪尋一切親善友，

善言親近善知識， 勤求如是真實智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善言親近善知識， 勤求如是真實智，

了達一切諸語言， 勝義諦理亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達一切諸語言， 勝義諦理亦如是，

曉了如來勝義已， 離諸顛倒無疑惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曉了如來勝義已， 離諸顛倒無疑惑，

如是平等湛然安， 是名說法真佛子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是平等湛然安， 是名說法真佛子。

治地住中如是得， 善能觀察諸菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 治地住中如是得， 善能觀察諸菩薩，

演說妙法奉諸佛， 是故佛子應當學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演說妙法奉諸佛， 是故佛子應當學。

復次菩薩第三住， 法王教中求佛行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次菩薩第三住， 法王教中求佛行，

苦空無常悉了知， 一切自性無來去， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦空無常悉了知， 一切自性無來去，

諸法本寂離自性， 明了通達決定心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法本寂離自性， 明了通達決定心，

住此一切無有惑， 佛子應當如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住此一切無有惑， 佛子應當如是說。

為知一切眾生界， 及闡一切諸法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為知一切眾生界， 及闡一切諸法界，

如是世界悉盡知， 是故名為相應行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是世界悉盡知， 是故名為相應行。

地界水界及火界， 如是風界虛空界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地界水界及火界， 如是風界虛空界，

欲界色界無色界， 是諸世界悉盡知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲界色界無色界， 是諸世界悉盡知，

乃至差別諸世界， 悉見法界自性體， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至差別諸世界， 悉見法界自性體，

如是廣大智慧尊， 勇猛精進求佛智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是廣大智慧尊， 勇猛精進求佛智。

是時菩薩生貴住， 出家生諸如來中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時菩薩生貴住， 出家生諸如來中，

有性無性心決定， 所生之處常正見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有性無性心決定， 所生之處常正見。

此地菩薩無退轉， 為求佛道心無厭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此地菩薩無退轉， 為求佛道心無厭，

於一切法恒修習， 觀諸眾生如自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切法恒修習， 觀諸眾生如自性。

世間眾罪如塵剎， 遠離輪迴諸果報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間眾罪如塵剎， 遠離輪迴諸果報，

佛子善能分別生， 菩薩悉令離衰老。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子善能分別生， 菩薩悉令離衰老。

過去現在及未來， 一切法智皆明了， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去現在及未來， 一切法智皆明了，

宿殖善友悉同生， 如佛出世亦復爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宿殖善友悉同生， 如佛出世亦復爾。

一切如來殊妙好， 入彼三世平等意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來殊妙好， 入彼三世平等意，

能作如是上妙生， 超越三世種種行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能作如是上妙生， 超越三世種種行。

此名第四菩薩住， 彼能稱讚此妙色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此名第四菩薩住， 彼能稱讚此妙色，

是法悉能解了知， 覺彼菩薩如是生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是法悉能解了知， 覺彼菩薩如是生。

此後菩薩稱第五， 說名方便具足住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此後菩薩稱第五， 說名方便具足住，

種種方便化群生， 樂求福業遍往詣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種方便化群生， 樂求福業遍往詣，

所作如是廣大福， 令諸眾生皆解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作如是廣大福， 令諸眾生皆解脫，

盡心迴向悉獲安， 憐愍有情令離繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡心迴向悉獲安， 憐愍有情令離繫。

世間患難皆救濟， 攝伏令彼生歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間患難皆救濟， 攝伏令彼生歡喜，

各各引導諸眾生， 得大涅槃心寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各各引導諸眾生， 得大涅槃心寂靜。

無邊一切諸世間， 如是無量無有數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊一切諸世間， 如是無量無有數，

過諸稱量無等倫， 非性非相非究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過諸稱量無等倫， 非性非相非究竟。

此為菩薩第五住， 具足方便化群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此為菩薩第五住， 具足方便化群生，

彼佛如是妙圓明， 示現一切諸功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛如是妙圓明， 示現一切諸功德。

無邊一切諸眾生， 觀法自性無迷惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊一切諸眾生， 觀法自性無迷惑，

疑網有無智了知， 天上人間能堅固。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疑網有無智了知， 天上人間能堅固。

於佛於法菩薩中， 常行妙行離諸色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛於法菩薩中， 常行妙行離諸色，

於是廣大諸眾生， 聽聞演說方便法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是廣大諸眾生， 聽聞演說方便法。

煩惱眾生使清淨， 易化難化悉調伏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱眾生使清淨， 易化難化悉調伏，

法界或廣略敷揚， 非來非去絕諸相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界或廣略敷揚， 非來非去絕諸相，

法界體性非有無， 菩薩三世樂聽受， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界體性非有無， 菩薩三世樂聽受，

觀察一切心無動， 如是專注於佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察一切心無動， 如是專注於佛法。

泯絕性相孰有無， 本性離染我亦爾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 泯絕性相孰有無， 本性離染我亦爾，

曉了劫性如幻夢， 為聞如是上妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曉了劫性如幻夢， 為聞如是上妙法。

不退菩薩應如是， 於佛於法菩薩中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不退菩薩應如是， 於佛於法菩薩中，

并觀行相為有無， 不退非有亦非無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 并觀行相為有無， 不退非有亦非無。

如來非去非有住， 亦無來與非不來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來非去非有住， 亦無來與非不來，

生與不生盡不盡， 有相無相非一異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生與不生盡不盡， 有相無相非一異，

種種眾多彼如一， 勝義諦理離有無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種眾多彼如一， 勝義諦理離有無，

各各差別眾寶嚴， 菩薩於彼心不退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各各差別眾寶嚴， 菩薩於彼心不退。

真如妙相非有無， 以無相智能解了， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真如妙相非有無， 以無相智能解了，

如是差別往集會， 一一天上悉聽聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是差別往集會， 一一天上悉聽聞。

復次菩薩童真住， 身口意業悉清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次菩薩童真住， 身口意業悉清淨，

施作佛事無有著， 是故隨意所生得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施作佛事無有著， 是故隨意所生得，

皆從眾生行法生， 遊行見彼諸剎土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆從眾生行法生， 遊行見彼諸剎土，

智慧速疾隨意得， 十方慇懃恭敬禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧速疾隨意得， 十方慇懃恭敬禮。

菩薩於此無異心， 聞佛演暢微妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩於此無異心， 聞佛演暢微妙法，

能知剎土悉動搖， 如是盡知無有餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能知剎土悉動搖， 如是盡知無有餘，

演說遊行於佛剎， 剎那遍詣阿僧祇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演說遊行於佛剎， 剎那遍詣阿僧祇，

隨問演說無數義， 自性差別性亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨問演說無數義， 自性差別性亦然，

方便音聲能照察， 無數佛剎一念中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便音聲能照察， 無數佛剎一念中。

復說菩薩王子住， 密行眾生非測量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說菩薩王子住， 密行眾生非測量，

煩惱障閉妄想除， 事理相應方便說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱障閉妄想除， 事理相應方便說，

種種妙行悉能行， 分別世間過未來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種妙行悉能行， 分別世間過未來，

真俗二諦能了知， 諦求如是微妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真俗二諦能了知， 諦求如是微妙法。

善能方便入王城， 如是遍遊悉周匝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善能方便入王城， 如是遍遊悉周匝，

於彼往還能自在， 所有王城能照察， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼往還能自在， 所有王城能照察，

由如灌頂王妙法， 如是威德力亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由如灌頂王妙法， 如是威德力亦然，

入彼王城善演說， 是故此為王子住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入彼王城善演說， 是故此為王子住。

此能隨順諸眾生， 如佛所化亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此能隨順諸眾生， 如佛所化亦如是，

調御出興悉同然， 得佛安隱住王子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調御出興悉同然， 得佛安隱住王子。

佛子菩薩灌頂住， 處長最上能利他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子菩薩灌頂住， 處長最上能利他，

一毛滴水為校量， 思惟校計莫能測。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一毛滴水為校量， 思惟校計莫能測。

如是行於諸佛法， 由若一切微塵剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是行於諸佛法， 由若一切微塵剎，

眾生莫測塵可知， 是故無數應是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生莫測塵可知， 是故無數應是說。

一切如來及菩薩， 并與過去未來佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來及菩薩， 并與過去未來佛，

若以現在十方中， 乃至聲聞辟支佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以現在十方中， 乃至聲聞辟支佛，

從種發生菩提心， 如是此數莫能測。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從種發生菩提心， 如是此數莫能測。

功德數量莫能知， 最初一念菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德數量莫能知， 最初一念菩提心，

如是世界化群生， 無能超越過於彼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是世界化群生， 無能超越過於彼。」

是時普賢菩薩摩訶薩，告法慧菩薩言：「善男子！善哉，善哉！汝今善說此寶光總持法門。復次善男子！彼諸眾生，當得愛樂不可思議諸佛功德一切智慧。善男子！若有眾生，但聞此寶光總持正法名號，不須受持讀誦，一心恭敬，究竟決定得證佛果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時普賢菩薩摩訶薩，告法慧菩薩言：「善男子！善哉，善哉！汝今善說此寶光總持法門。復次善男子！彼諸眾生，當得愛樂不可思議諸佛功德一切智慧。善男子！若有眾生，但聞此寶光總持正法名號，不須受持讀誦，一心恭敬，究竟決定得證佛果。」

時法慧菩薩言：「佛子！如是，如是！如汝所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時法慧菩薩言：「佛子！如是，如是！如汝所說。」

普賢菩薩言：「佛子！彼等已得如來灌頂甚深智慧，若有善男子、善女人，至此會中，得聞如是法者，或有眾生手持是經者，是諸眾生於佛法中皆得授記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩言：「佛子！彼等已得如來灌頂甚深智慧，若有善男子、善女人，至此會中，得聞如是法者，或有眾生手持是經者，是諸眾生於佛法中皆得授記。」

是時長老舍利弗，從座而起，頂禮佛足，而白佛言：「世尊！我等今者，如生盲人，從昔已來，未曾見聞如是正法。世尊！非但我故，若諸眾生不聞此法，彼如是等一切眾生，亦如生盲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時長老舍利弗，從座而起，頂禮佛足，而白佛言：「世尊！我等今者，如生盲人，從昔已來，未曾見聞如是正法。世尊！非但我故，若諸眾生不聞此法，彼如是等一切眾生，亦如生盲。」

佛言：「長老！如是，如是！如汝所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「長老！如是，如是！如汝所說。」

舍利弗即白佛言：「唯願說此不可思議甚深法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗即白佛言：「唯願說此不可思議甚深法故。」

佛言：「舍利弗！汝當往詣命彼梵王、帝釋、護世諸天同來此會。」如來勅語舍利弗：「此最勝法印寶光總持之法，於彼道場眾會而說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「舍利弗！汝當往詣命彼梵王、帝釋、護世諸天同來此會。」如來勅語舍利弗：「此最勝法印寶光總持之法，於彼道場眾會而說。」

是時尊者舍利弗受佛教勅，為問此寶光總持法門，承佛聖旨，往彼梵王、帝釋、護世諸天，到已作如是言：「寶光道場，佛待汝來，同時聽受，此如是法，今正是時，如來將說此寶光總持不可思議法故，汝等速集，勿過此時，甚難得值，後必追悔。如是最勝法寶，世間難得，甚為希有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時尊者舍利弗受佛教勅，為問此寶光總持法門，承佛聖旨，往彼梵王、帝釋、護世諸天，到已作如是言：「寶光道場，佛待汝來，同時聽受，此如是法，今正是時，如來將說此寶光總持不可思議法故，汝等速集，勿過此時，甚難得值，後必追悔。如是最勝法寶，世間難得，甚為希有。」

時彼諸天，聞是說已，即運神通，於剎那頃，梵王、帝釋、護世諸天皆來集會，到世尊所，右遶三匝，合掌恭敬，住立佛前，勸請世尊：「唯願如來，哀愍我等，及末法眾生，說此寶光總持法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼諸天，聞是說已，即運神通，於剎那頃，梵王、帝釋、護世諸天皆來集會，到世尊所，右遶三匝，合掌恭敬，住立佛前，勸請世尊：「唯願如來，哀愍我等，及末法眾生，說此寶光總持法門。」

于時世尊，默然不答。時諸天眾、梵王、帝釋、護世諸天，如是三白，慇懃勸請，世尊默然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于時世尊，默然不答。時諸天眾、梵王、帝釋、護世諸天，如是三白，慇懃勸請，世尊默然。

是時尊者舍利弗，白世尊言：「唯願如來說此寶光明總持法故。」復言：「善逝！唯願說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時尊者舍利弗，白世尊言：「唯願如來說此寶光明總持法故。」復言：「善逝！唯願說之。」

是時世尊，即於舌根，從口而出種種音聲，遍於三千大千世界，同時得聞。「若有善男子為此寶光總持法故，請於如來，是諸眾生，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時世尊，即於舌根，從口而出種種音聲，遍於三千大千世界，同時得聞。「若有善男子為此寶光總持法故，請於如來，是諸眾生，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。」

是時世尊，復語尊者舍利弗言：「尊者舍利弗！汝當往詣請妙吉祥童子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時世尊，復語尊者舍利弗言：「尊者舍利弗！汝當往詣請妙吉祥童子。」

說如是法時，妙吉祥童子在於異處鉢攞(二合)叉娑羅樹下，端身正念，結跏趺坐，過於百千萬俱胝那庾多日月光明，住大寶莊嚴樓閣中，梵王、帝釋、護世諸天，圍遶恭敬，身皆金色，吉祥莊嚴，光明照耀。是時尊者舍利弗，奉佛教命，往詣妙吉祥童子所，到已即白妙吉祥言：「善男子！如來請汝為於我等，說此寶光總持法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說如是法時，妙吉祥童子在於異處鉢攞(二合)叉娑羅樹下，端身正念，結跏趺坐，過於百千萬俱胝那庾多日月光明，住大寶莊嚴樓閣中，梵王、帝釋、護世諸天，圍遶恭敬，身皆金色，吉祥莊嚴，光明照耀。是時尊者舍利弗，奉佛教命，往詣妙吉祥童子所，到已即白妙吉祥言：「善男子！如來請汝為於我等，說此寶光總持法故。」

于時妙吉祥童子，語尊者舍利弗言：「此如來者，為何等義？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于時妙吉祥童子，語尊者舍利弗言：「此如來者，為何等義？」

舍利弗言：「善男子！汝智慧深遠，我非汝曹，是故不任與汝論議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「善男子！汝智慧深遠，我非汝曹，是故不任與汝論議。」

妙吉祥言：「止！舍利弗！汝甚愚癡，汝若樂聞，我當為說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「止！舍利弗！汝甚愚癡，汝若樂聞，我當為說。」

舍利弗言：「善男子！我今樂聞，惟願仁者，廣為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「善男子！我今樂聞，惟願仁者，廣為我說。」

是時妙吉祥童子，說是語時，即時三千大千世界，乃至清淨天宮，及諸天眾，上至阿迦膩吒天眾，下至四大天王并諸眷屬無數俱胝大藥叉，將諸梵天王及天帝釋護世諸天并諸天女，各各樂聞如是大法，皆來集會，及諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，并餘三十三天、夜摩天、覩史陀天、化樂天、他化自在天、大梵天王、阿迦膩吒天，如是諸天眾等，皆來集會。復有諸大聲聞眾，其名曰尊者須菩提、尊者摩訶迦葉、尊者大目乾連、尊者舍利弗、尊者摩訶迦旃延、尊者阿𩕳嚕馱、尊者誐耶迦葉、尊者摩賀俱絺羅、尊者祖拏判姹迦、尊者梨嚩多、尊者曩禰迦葉、尊者烏嚕尾螺迦葉、尊者布囉拏梅怛囉(二合)尼子、尊者羅護羅、尊者鈸捺囉(二合)波羅、尊者麼澁波(二合)、尊者阿難陀，如是等諸大聲聞眾，及耶輸陀羅五百比丘尼等，皆悉來集。復有轉輪王及諸小王，剎帝利婆羅門，長者居士，皆來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時妙吉祥童子，說是語時，即時三千大千世界，乃至清淨天宮，及諸天眾，上至阿迦膩吒天眾，下至四大天王并諸眷屬無數俱胝大藥叉，將諸梵天王及天帝釋護世諸天并諸天女，各各樂聞如是大法，皆來集會，及諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，并餘三十三天、夜摩天、覩史陀天、化樂天、他化自在天、大梵天王、阿迦膩吒天，如是諸天眾等，皆來集會。復有諸大聲聞眾，其名曰尊者須菩提、尊者摩訶迦葉、尊者大目乾連、尊者舍利弗、尊者摩訶迦旃延、尊者阿𩕳嚕馱、尊者誐耶迦葉、尊者摩賀俱絺羅、尊者祖拏判姹迦、尊者梨嚩多、尊者曩禰迦葉、尊者烏嚕尾螺迦葉、尊者布囉拏梅怛囉(二合)尼子、尊者羅護羅、尊者鈸捺囉(二合)波羅、尊者麼澁波(二合)、尊者阿難陀，如是等諸大聲聞眾，及耶輸陀羅五百比丘尼等，皆悉來集。復有轉輪王及諸小王，剎帝利婆羅門，長者居士，皆來集會。

是時尊者舍利弗，遶佛三匝，而作是言：「世尊！何因何緣，即於今日，如是大眾皆悉雲集？云何當知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時尊者舍利弗，遶佛三匝，而作是言：「世尊！何因何緣，即於今日，如是大眾皆悉雲集？云何當知？」

佛言：「尊者舍利弗！是寶光總持法威德力故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「尊者舍利弗！是寶光總持法威德力故。」

舍利弗言：「世尊！此寶光總持法門，我今樂聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「世尊！此寶光總持法門，我今樂聞。」

佛言：「尊者舍利弗！汝當往詣請彼妙吉祥童子、普賢菩薩，此二大士必為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「尊者舍利弗！汝當往詣請彼妙吉祥童子、普賢菩薩，此二大士必為汝說。」

是時尊者舍利弗，白妙吉祥童子言：「善男子！汝今當說此寶光三摩地微妙法寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時尊者舍利弗，白妙吉祥童子言：「善男子！汝今當說此寶光三摩地微妙法寶。」

妙吉祥言：「尊者舍利弗！汝等今者為欲聞此寶光總持法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「尊者舍利弗！汝等今者為欲聞此寶光總持法故。」

舍利弗言：「今此四眾，梵王、帝釋、護世諸天，為聽是法，故來至此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「今此四眾，梵王、帝釋、護世諸天，為聽是法，故來至此。」

于時妙吉祥即告長老舍利弗，作如是言：「舍利弗！此法祕要不可視聽，如幻、如化，云何當說？說聽是誰？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于時妙吉祥即告長老舍利弗，作如是言：「舍利弗！此法祕要不可視聽，如幻、如化，云何當說？說聽是誰？」

舍利弗言：「善男子！汝今當說，我欲樂聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「善男子！汝今當說，我欲樂聞。」

妙吉祥問尊者舍利弗：「此說當云何言？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥問尊者舍利弗：「此說當云何言？」

答言：「妙吉祥！空作是說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「妙吉祥！空作是說。」

妙吉祥又問舍利弗：「空云何說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥又問舍利弗：「空云何說？」

答言：「妙吉祥！空離言說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「妙吉祥！空離言說。」

妙吉祥言：「尊者舍利弗！此空若離言說，我云何說？尊者舍利弗！既一切諸法皆離言說，若作是說，誰能聽受？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「尊者舍利弗！此空若離言說，我云何說？尊者舍利弗！既一切諸法皆離言說，若作是說，誰能聽受？」

長老舍利弗言：「善男子！彼一切法皆離文字語言故，作如是說，是故說空、無相、無願、非取、非捨、非異、非不異、非離戲論、非不離戲論。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長老舍利弗言：「善男子！彼一切法皆離文字語言故，作如是說，是故說空、無相、無願、非取、非捨、非異、非不異、非離戲論、非不離戲論。」

是時妙吉祥童子、尊者舍利弗說是法時，彼諸菩薩及於梵王、帝釋、護世諸天，心大歡喜，同聲讚言：「善哉！善男子！善說此寶光總持法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時妙吉祥童子、尊者舍利弗說是法時，彼諸菩薩及於梵王、帝釋、護世諸天，心大歡喜，同聲讚言：「善哉！善男子！善說此寶光總持法故。」

是時尊者須菩提，白妙吉祥童子言：「善男子！菩薩摩訶薩云何受持讀誦、為他解說此寶光總持法故？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時尊者須菩提，白妙吉祥童子言：「善男子！菩薩摩訶薩云何受持讀誦、為他解說此寶光總持法故？」

妙吉祥言：「須菩提！此總持法無生清淨，如理受持，離性、離相、非離言說、非取、非捨。此法應如是受持，為他解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「須菩提！此總持法無生清淨，如理受持，離性、離相、非離言說、非取、非捨。此法應如是受持，為他解說。」

妙吉祥童子說是法時，有九十二菩薩皆得勇猛三摩地，復有人天六十二眾生得無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥童子說是法時，有九十二菩薩皆得勇猛三摩地，復有人天六十二眾生得無生法忍。

爾時普賢菩薩摩訶薩，從座而起，偏袒右肩，合掌恭敬，白佛言：「世尊！云何為菩薩摩訶薩大悲？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時普賢菩薩摩訶薩，從座而起，偏袒右肩，合掌恭敬，白佛言：「世尊！云何為菩薩摩訶薩大悲？」

佛言：「善男子！此菩薩摩訶薩大悲者，若菩薩摩訶薩不捨三界，名為大悲；若令一切眾生得見諸佛淨妙剎土，名為大悲；若諸破戒眾生悉能憐愍護持，名為大悲；若能令一切眾生志求般若波羅蜜多，親近修習，名為大悲；若為一切眾生不惜身命，名為大悲；乃至頭、目、髓、腦，難捨能捨，難行能行，為諸眾生，名為大悲。復告，善男子！菩薩摩訶薩為諸眾生，無有異心，等以安樂，離諸邪見，悉令解脫。善男子！是為菩薩摩訶薩大悲，應如是解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！此菩薩摩訶薩大悲者，若菩薩摩訶薩不捨三界，名為大悲；若令一切眾生得見諸佛淨妙剎土，名為大悲；若諸破戒眾生悉能憐愍護持，名為大悲；若能令一切眾生志求般若波羅蜜多，親近修習，名為大悲；若為一切眾生不惜身命，名為大悲；乃至頭、目、髓、腦，難捨能捨，難行能行，為諸眾生，名為大悲。復告，善男子！菩薩摩訶薩為諸眾生，無有異心，等以安樂，離諸邪見，悉令解脫。善男子！是為菩薩摩訶薩大悲，應如是解。」

爾時，普賢菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！唯願如來大慈無量，為諸眾生安樂世間，說此寶光總持法故，并此大會諸天及人，皆得安樂利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！唯願如來大慈無量，為諸眾生安樂世間，說此寶光總持法故，并此大會諸天及人，皆得安樂利益。」

即時世尊愍諸眾生，以梵音聲普告諸菩薩摩訶薩言：「汝等今者於未來世後五百歲，法欲滅時，誰能受持、廣宣流布此寶光總持法故？」是時普賢菩薩、離一切憂暗菩薩、藥王菩薩、辯積菩薩、出生一切法王菩薩、無盡意菩薩、海慧菩薩、寶師子菩薩、寶賢菩薩、寶光菩薩、寶髻菩薩、觀自在菩薩、等觀菩薩、常觀菩薩、寶手菩薩、寶積菩薩、寶莊嚴菩薩、吉祥幢菩薩、法吉祥菩薩、財吉祥菩薩、福德吉祥菩薩、栴檀吉祥菩薩、法慧菩薩、甘露慧菩薩、不思議菩薩、福德莊嚴菩薩、功德莊嚴菩薩、相嚴菩薩、常歡喜根菩薩、眾智山峯王菩薩、辯說菩薩、常舉手菩薩、持地菩薩、辯意菩薩、虛空藏菩薩、月藏菩薩、清淨月藏菩薩、日藏菩薩、出生王菩薩、摩訶彌盧菩薩、堅牢慧菩薩、彌勒菩薩摩訶薩，如是等六十二百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩，以一音聲同時告言：「世尊！我等今者，能於未來世後五百歲，法欲滅時，常當受持、廣宣流布，為諸眾生說此寶光總持法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時世尊愍諸眾生，以梵音聲普告諸菩薩摩訶薩言：「汝等今者於未來世後五百歲，法欲滅時，誰能受持、廣宣流布此寶光總持法故？」是時普賢菩薩、離一切憂暗菩薩、藥王菩薩、辯積菩薩、出生一切法王菩薩、無盡意菩薩、海慧菩薩、寶師子菩薩、寶賢菩薩、寶光菩薩、寶髻菩薩、觀自在菩薩、等觀菩薩、常觀菩薩、寶手菩薩、寶積菩薩、寶莊嚴菩薩、吉祥幢菩薩、法吉祥菩薩、財吉祥菩薩、福德吉祥菩薩、栴檀吉祥菩薩、法慧菩薩、甘露慧菩薩、不思議菩薩、福德莊嚴菩薩、功德莊嚴菩薩、相嚴菩薩、常歡喜根菩薩、眾智山峯王菩薩、辯說菩薩、常舉手菩薩、持地菩薩、辯意菩薩、虛空藏菩薩、月藏菩薩、清淨月藏菩薩、日藏菩薩、出生王菩薩、摩訶彌盧菩薩、堅牢慧菩薩、彌勒菩薩摩訶薩，如是等六十二百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩，以一音聲同時告言：「世尊！我等今者，能於未來世後五百歲，法欲滅時，常當受持、廣宣流布，為諸眾生說此寶光總持法門。」

佛言：「善哉，善哉！善男子！希有，希有！善男子！汝等為諸眾生，能發如是清淨大願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！善男子！希有，希有！善男子！汝等為諸眾生，能發如是清淨大願。」

爾時，世尊告普賢菩薩摩訶薩言：「諦聽！諦聽！善男子，此寶光總持微妙正法，為欲利益安樂一切眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告普賢菩薩摩訶薩言：「諦聽！諦聽！善男子，此寶光總持微妙正法，為欲利益安樂一切眾生。」

爾時，世尊說是語已，即昇大寶莊嚴師子之座，結跏趺坐，即說寶光明總持陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說是語已，即昇大寶莊嚴師子之座，結跏趺坐，即說寶光明總持陀羅尼曰：

「na maḥ sa maṃ ta va dra ya vo dhi sa tvā ya ma hā sa tvā ya sa hā kā ru ṇi kā ya ta dya thā oṃ va ra ṭi va ra ṭi va ra va ra ti sā hā 是時世尊，如是三說此寶光總持祕密微妙最上甚深廣大法寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa maṃ ta va dra ya vo dhi sa tvā ya ma hā sa tvā ya sa hā kā ru ṇi kā ya ta dya thā oṃ va ra ṭi va ra ṭi va ra va ra ti sā hā 是時世尊，如是三說此寶光總持祕密微妙最上甚深廣大法寶。

是時，普賢菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！法與法者，是義云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，普賢菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！法與法者，是義云何？」

佛言：「善男子！無法即法，即一切義，即無性義，一切法義即等虛空義，一切法即無數義，無數義即一切義，無數義即一切法義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！無法即法，即一切義，即無性義，一切法義即等虛空義，一切法即無數義，無數義即一切義，無數義即一切法義。」

普賢菩薩白佛言：「世尊！云何說此一切法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩白佛言：「世尊！云何說此一切法？」

佛言：「善男子！吾說此一切法者，謂眼、耳、鼻、舌、身、意，如是此六識及十二緣行。善男子！是故我今作此說故，一切諸法亦復如是。復次，善男子！一切諸法，本無生滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！吾說此一切法者，謂眼、耳、鼻、舌、身、意，如是此六識及十二緣行。善男子！是故我今作此說故，一切諸法亦復如是。復次，善男子！一切諸法，本無生滅。」

是時，妙吉祥童子白普賢菩薩摩訶薩，作如是言：「佛子！此寶光總持法門，菩薩云何受持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，妙吉祥童子白普賢菩薩摩訶薩，作如是言：「佛子！此寶光總持法門，菩薩云何受持？」

普賢菩薩摩訶薩，告妙吉祥如是說言：「善男子！此寶光總持如法而說，如理受持。何故？本性不生、不滅故，非相、非空故，無性即自性故，自性即無性故。善男子！此寶光總持如是不應執著，受持觀察故，智慧決了，應如是住，分別解說。善男子！此寶光總持觀法自性義故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩摩訶薩，告妙吉祥如是說言：「善男子！此寶光總持如法而說，如理受持。何故？本性不生、不滅故，非相、非空故，無性即自性故，自性即無性故。善男子！此寶光總持如是不應執著，受持觀察故，智慧決了，應如是住，分別解說。善男子！此寶光總持觀法自性義故。」