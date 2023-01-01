大方廣總持寶光明經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣總持寶光明經卷第一

西天中印度摩伽陀國那爛陀寺傳教大師三藏賜紫沙門臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天中印度摩伽陀國那爛陀寺傳教大師三藏賜紫沙門臣法天奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時世尊在王舍城鷲峯山中，與大比丘眾百千人俱，圓滿一切白法，大師子吼，智慧無量，得大善利，并諸菩薩摩訶薩眾，其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時世尊在王舍城鷲峯山中，與大比丘眾百千人俱，圓滿一切白法，大師子吼，智慧無量，得大善利，并諸菩薩摩訶薩眾，其名曰：

普賢菩薩摩訶薩、寶印手菩薩摩訶薩、常現菩薩摩訶薩、功德莊嚴菩薩摩訶薩、福德音菩薩摩訶薩、大慧菩薩摩訶薩、德嚴菩薩摩訶薩、金剛慧菩薩摩訶薩、金剛藏菩薩摩訶薩、金剛光菩薩摩訶薩、金剛器仗菩薩摩訶薩、妙金剛菩薩摩訶薩、持地菩薩摩訶薩、現一切法菩薩摩訶薩、觀自在菩薩摩訶薩、得大勢至菩薩摩訶薩、堅牢慧菩薩摩訶薩、金剛吉祥菩薩摩訶薩、金剛手菩薩摩訶薩、妙吉祥菩薩摩訶薩、滅惡趣菩薩摩訶薩、除一切煩惱慧菩薩摩訶薩、安詳步菩薩摩訶薩、離取捨菩薩摩訶薩、栴檀香菩薩摩訶薩、海慧菩薩摩訶薩、難勝菩薩摩訶薩、寶勝菩薩摩訶薩、慧行菩薩摩訶薩、辯積菩薩摩訶薩、妙香菩薩摩訶薩、慈氏菩薩摩訶薩，如是等無量菩薩摩訶薩，皆住不可思議解脫勇猛三摩地門，亦得不空無量音聲故，觀一切音聲諸佛剎土寂然憺怕，壽命無量，得大名稱，三界無著，亦無破壞，一切智者而為眷屬。出生無量諸三摩地三摩鉢底，能滿眾願，皆悉到於般若波羅蜜多故，獲得不空身語意業，得住一切智智無量行願，了達空、無相、無願解脫法門。如是等諸大菩薩眾，皆來會坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩摩訶薩、寶印手菩薩摩訶薩、常現菩薩摩訶薩、功德莊嚴菩薩摩訶薩、福德音菩薩摩訶薩、大慧菩薩摩訶薩、德嚴菩薩摩訶薩、金剛慧菩薩摩訶薩、金剛藏菩薩摩訶薩、金剛光菩薩摩訶薩、金剛器仗菩薩摩訶薩、妙金剛菩薩摩訶薩、持地菩薩摩訶薩、現一切法菩薩摩訶薩、觀自在菩薩摩訶薩、得大勢至菩薩摩訶薩、堅牢慧菩薩摩訶薩、金剛吉祥菩薩摩訶薩、金剛手菩薩摩訶薩、妙吉祥菩薩摩訶薩、滅惡趣菩薩摩訶薩、除一切煩惱慧菩薩摩訶薩、安詳步菩薩摩訶薩、離取捨菩薩摩訶薩、栴檀香菩薩摩訶薩、海慧菩薩摩訶薩、難勝菩薩摩訶薩、寶勝菩薩摩訶薩、慧行菩薩摩訶薩、辯積菩薩摩訶薩、妙香菩薩摩訶薩、慈氏菩薩摩訶薩，如是等無量菩薩摩訶薩，皆住不可思議解脫勇猛三摩地門，亦得不空無量音聲故，觀一切音聲諸佛剎土寂然憺怕，壽命無量，得大名稱，三界無著，亦無破壞，一切智者而為眷屬。出生無量諸三摩地三摩鉢底，能滿眾願，皆悉到於般若波羅蜜多故，獲得不空身語意業，得住一切智智無量行願，了達空、無相、無願解脫法門。如是等諸大菩薩眾，皆來會坐。

爾時普賢菩薩摩訶薩，於眾會中，從座而起，頂禮佛足，而白佛言：「世尊！法界應云何知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時普賢菩薩摩訶薩，於眾會中，從座而起，頂禮佛足，而白佛言：「世尊！法界應云何知？」

佛言：「善男子！此法界無性，無能知者。何以故？善男子！由如虛空，離諸戲論、非離戲論，非取、非捨，非性、非無性，亦無處所。善男子！是故法界應如是知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！此法界無性，無能知者。何以故？善男子！由如虛空，離諸戲論、非離戲論，非取、非捨，非性、非無性，亦無處所。善男子！是故法界應如是知。」

爾時普賢菩薩，復白佛言：「世尊！法界應云何住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時普賢菩薩，復白佛言：「世尊！法界應云何住？」

佛言：「善男子！處所尚無，況復有住？善男子！此法界不可思、不可議、無自性、無能了知。善男子！彼法界性不可知、不可見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！處所尚無，況復有住？善男子！此法界不可思、不可議、無自性、無能了知。善男子！彼法界性不可知、不可見。」

普賢菩薩復白佛言：「世尊！菩提者為有幾何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩復白佛言：「世尊！菩提者為有幾何？」

佛言：「善男子！菩提有無量相，不可測量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！菩提有無量相，不可測量。」

普賢菩薩言：「世尊！法界復云何分別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩言：「世尊！法界復云何分別？」

佛言：「善男子！法界本無分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！法界本無分別。」

普賢菩薩言：「世尊！若法界不可分別者，云何凡夫眾生而能解了？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩言：「世尊！若法界不可分別者，云何凡夫眾生而能解了？」

佛言：「善男子！有分別者，即是一切愚迷眾生，於無分別而生分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！有分別者，即是一切愚迷眾生，於無分別而生分別。」

普賢菩薩白佛言：「世尊！如來菩提如是甚深，微妙難解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩白佛言：「世尊！如來菩提如是甚深，微妙難解。」

佛言：「善男子！如是，如是！如汝所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！如是，如是！如汝所說。」

佛復告言：「善男子！菩提者即一切法也，離諸戲論，是故無有分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告言：「善男子！菩提者即一切法也，離諸戲論，是故無有分別。」

時彼眾中，妙吉祥童子亦在會坐，從座而起，頂禮佛足，白佛言：「世尊！願為我等，說此寶光明總持法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼眾中，妙吉祥童子亦在會坐，從座而起，頂禮佛足，白佛言：「世尊！願為我等，說此寶光明總持法門。」

佛言：「善男子！汝今問彼一切法海辯才菩薩摩訶薩，彼為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！汝今問彼一切法海辯才菩薩摩訶薩，彼為汝說。」

於是妙吉祥童子，在如來前，合十指爪掌，白佛言：「世尊！如來是一切智者、一切見者，云何不說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是妙吉祥童子，在如來前，合十指爪掌，白佛言：「世尊！如來是一切智者、一切見者，云何不說？」

佛言：「善男子！為有如是大菩薩摩訶薩，以是義故，如來不說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！為有如是大菩薩摩訶薩，以是義故，如來不說。」

妙吉祥言：「唯然，世尊！如來何故不自說耶？棄捨我等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「唯然，世尊！如來何故不自說耶？棄捨我等。」

佛言：「善男子！吾非棄捨有情界故。善男子！為欲顯示彼菩薩摩訶薩，所說校量不可思議故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！吾非棄捨有情界故。善男子！為欲顯示彼菩薩摩訶薩，所說校量不可思議故。」

時妙吉祥童子，復白佛言：「世尊！唯願如來大慈無量，為我說是寶光明總持法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時妙吉祥童子，復白佛言：「世尊！唯願如來大慈無量，為我說是寶光明總持法門。」

佛言：「善男子！汝今問此普賢菩薩摩訶薩，必當為汝說此法門。善男子！當知此菩薩摩訶薩智慧無量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！汝今問此普賢菩薩摩訶薩，必當為汝說此法門。善男子！當知此菩薩摩訶薩智慧無量。」

妙吉祥言：「如來若令我問彼普賢菩薩摩訶薩，我今當問。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「如來若令我問彼普賢菩薩摩訶薩，我今當問。」

佛言：「妙吉祥！汝自已得微塵等三摩地門，何故問於如來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「妙吉祥！汝自已得微塵等三摩地門，何故問於如來？」

妙吉祥言：「世尊！我非但一佛所說之法，乃至一切如來所說真如實性，我能憶持不忘，由如今日。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「世尊！我非但一佛所說之法，乃至一切如來所說真如實性，我能憶持不忘，由如今日。」

佛言：「善哉，善哉！善男子！汝今善說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉，善哉！善男子！汝今善說。」

佛言：「妙吉祥！汝當問此普賢菩薩摩訶薩總持法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「妙吉祥！汝當問此普賢菩薩摩訶薩總持法門。」

時妙吉祥童子白佛言：「世尊！此普賢菩薩摩訶薩深達實相大乘法行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時妙吉祥童子白佛言：「世尊！此普賢菩薩摩訶薩深達實相大乘法行。」

佛言：「善男子！汝等皆是自在法王之子，豈得異乎？善男子！汝福德無量，了達空法，得不可思議解脫三摩地門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！汝等皆是自在法王之子，豈得異乎？善男子！汝福德無量，了達空法，得不可思議解脫三摩地門。」

于時妙吉祥童子，承佛聖旨，在普賢菩薩摩訶薩前，合十指爪掌，一心恭敬，白普賢菩薩摩訶薩言：「佛子！願為我說二字法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于時妙吉祥童子，承佛聖旨，在普賢菩薩摩訶薩前，合十指爪掌，一心恭敬，白普賢菩薩摩訶薩言：「佛子！願為我說二字法門。」

時普賢菩薩言：「善男子！汝今所問二字者何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時普賢菩薩言：「善男子！汝今所問二字者何？」

是時妙吉祥童子，白普賢菩薩言：「佛子！覺與覺者二字，為何等相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時妙吉祥童子，白普賢菩薩言：「佛子！覺與覺者二字，為何等相？」

普賢菩薩言：「佛子！覺本無相、無性、不可思議、無有等等、離諸戲論、非離戲論、非言議之所能及。善男子！是故諸佛覺性如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩言：「佛子！覺本無相、無性、不可思議、無有等等、離諸戲論、非離戲論、非言議之所能及。善男子！是故諸佛覺性如是。」

妙吉祥言：「佛子！若佛法非戲論者，云何佛法作如是說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「佛子！若佛法非戲論者，云何佛法作如是說？」

普賢菩薩告妙吉祥言：「佛子！離言說故作如是說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩告妙吉祥言：「佛子！離言說故作如是說。」

妙吉祥言：「佛子！云何離言說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「佛子！云何離言說？」

普賢菩薩言：「妙吉祥！智離言說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩言：「妙吉祥！智離言說。」

妙吉祥言：「佛子！智云何知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「佛子！智云何知？」

普賢菩薩言：「妙吉祥！謂智無性，智非無性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩言：「妙吉祥！謂智無性，智非無性。」

妙吉祥言：「佛子！云何智無性，智非無性？應云何說三乘法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「佛子！云何智無性，智非無性？應云何說三乘法？」

普賢菩薩言：「妙吉祥！法界離染，云何有說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩言：「妙吉祥！法界離染，云何有說？」

妙吉祥言：「云何一切法，此亦無性？云何說如來性無漏？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「云何一切法，此亦無性？云何說如來性無漏？」

「五蘊性不可得故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五蘊性不可得故。」

妙吉祥言：「云何菩提有戲論耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「云何菩提有戲論耶？」

普賢菩薩言：「佛子！菩提無有戲論，非離戲論。此菩提有戲論、非戲論者，非言、非說也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩言：「佛子！菩提無有戲論，非離戲論。此菩提有戲論、非戲論者，非言、非說也。」

是時，世尊讚普賢菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉！善男子！如汝所說，是不可思議法門，幽邃深遠，是真實言，天上人間無能解了。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，世尊讚普賢菩薩摩訶薩言：「善哉，善哉！善男子！如汝所說，是不可思議法門，幽邃深遠，是真實言，天上人間無能解了。」

時妙吉祥童子白佛言：「世尊！一切法不可知，不可見，無法可說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時妙吉祥童子白佛言：「世尊！一切法不可知，不可見，無法可說。」

佛言：「善男子，如是！如是！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子，如是！如是！」

時普賢菩薩摩訶薩，復白佛言：「世尊！今此清淨法門難解難知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時普賢菩薩摩訶薩，復白佛言：「世尊！今此清淨法門難解難知。」

佛言：「善男子，如是！如是！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子，如是！如是！」

是時，海慧菩薩白佛言：「世尊！此普賢菩薩善說如是清淨法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，海慧菩薩白佛言：「世尊！此普賢菩薩善說如是清淨法門。」

佛言：「善男子，如是！如是！復次，善男子！一切諸法清淨若此，霔大法雨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子，如是！如是！復次，善男子！一切諸法清淨若此，霔大法雨。」

是時，平等寂靜婆羅大娑羅子，白佛言：「世尊！此不可思議平等菩提，離文字相，不可見，離諸色相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，平等寂靜婆羅大娑羅子，白佛言：「世尊！此不可思議平等菩提，離文字相，不可見，離諸色相。」

佛言：「善男子！如是！如是！法界性離，泯絕諸相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！如是！如是！法界性離，泯絕諸相。」

是時，妙吉祥童子白佛言：「世尊！空云何相？為聲、為色、為是相好？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，妙吉祥童子白佛言：「世尊！空云何相？為聲、為色、為是相好？」

佛言：「妙吉祥！空離聲色，離諸言說，非離言說。善男子！法性如是，空離文字故說空，又離言故說空。善男子！空者一切法法之自性故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「妙吉祥！空離聲色，離諸言說，非離言說。善男子！法性如是，空離文字故說空，又離言故說空。善男子！空者一切法法之自性故。」

是時，長老舍利弗白佛言：「世尊！如來觀此得大變現不可思議解脫菩薩耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，長老舍利弗白佛言：「世尊！如來觀此得大變現不可思議解脫菩薩耶？」

佛告長老舍利弗言：「此阿羅漢智慧，與初發心菩薩智慧甚遠，何況此菩薩故！所以者何？初發心菩薩當得成佛，阿羅漢終不能得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告長老舍利弗言：「此阿羅漢智慧，與初發心菩薩智慧甚遠，何況此菩薩故！所以者何？初發心菩薩當得成佛，阿羅漢終不能得。」

是時，一切法自在王菩薩白佛言：「世尊！如佛所說，我悉了知。此聲聞應不得聲聞法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，一切法自在王菩薩白佛言：「世尊！如佛所說，我悉了知。此聲聞應不得聲聞法？」

佛言：「善男子！此聲聞非不得聲聞法。復次，善男子！若聲聞與菩薩對論，智慧有殊，是故所不能及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善男子！此聲聞非不得聲聞法。復次，善男子！若聲聞與菩薩對論，智慧有殊，是故所不能及。」

是時，妙吉祥白佛言：「世尊！如來云何說此舍利弗得智慧第一？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，妙吉祥白佛言：「世尊！如來云何說此舍利弗得智慧第一？」

佛告妙吉祥：「如我所說，實無所得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告妙吉祥：「如我所說，實無所得。」

是時，妙吉祥童子語長老舍利弗言：「長老！汝云何得聲聞法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，妙吉祥童子語長老舍利弗言：「長老！汝云何得聲聞法？」

舍利弗言：「我所不任。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「我所不任。」

妙吉祥言：「汝豈非凡夫不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「汝豈非凡夫不？」

「不也！善男子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不也！善男子。」

妙吉祥言：「舍利弗！汝應云何學？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「舍利弗！汝應云何學？」

舍利弗言：「我無所學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「我無所學。」

妙吉祥言：「云何得智慧第一？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「云何得智慧第一？」

舍利弗言：「我亦不任。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「我亦不任。」

妙吉祥復語長老舍利弗言：「汝既非凡夫，又非智慧第一，為是何人？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥復語長老舍利弗言：「汝既非凡夫，又非智慧第一，為是何人？」

舍利弗言：「善男子！我亦不知。汝智慧無量，由如巨海，是故我今，非汝對論。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「善男子！我亦不知。汝智慧無量，由如巨海，是故我今，非汝對論。」

妙吉祥言：「長老舍利弗！莫作是說，汝自耆年宿德，何故謙讓？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙吉祥言：「長老舍利弗！莫作是說，汝自耆年宿德，何故謙讓？」

舍利弗言：「善男子！我雖耆年，無德無證。復次，善男子！譬如一切差別萬法，由如巨嶽，金剛一擊，殞碎如塵。善男子！汝亦如是，於一毛孔所有智慧量等微塵數，一切眾生皆悉如我，亦所不及，善男子！況我一人乎？是故我今亦所不任。善男子！如大惡象，其身偉大，氣力便多，人用其鈎而能制伏，我亦如是。善男子！所以者何？汝有大智力，我力怯弱。善男子！汝等同於大龍，云何我力與仁者敵？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「善男子！我雖耆年，無德無證。復次，善男子！譬如一切差別萬法，由如巨嶽，金剛一擊，殞碎如塵。善男子！汝亦如是，於一毛孔所有智慧量等微塵數，一切眾生皆悉如我，亦所不及，善男子！況我一人乎？是故我今亦所不任。善男子！如大惡象，其身偉大，氣力便多，人用其鈎而能制伏，我亦如是。善男子！所以者何？汝有大智力，我力怯弱。善男子！汝等同於大龍，云何我力與仁者敵？」

長老舍利弗白佛言：「世尊！如生盲人欲往他州，在道路中，決定不能見彼城邑，云何而能周遍遊歷？善男子！此亦如是，我對仁者如彼盲人，我今亦爾，佛道懸曠，由來甚遠，當云何知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長老舍利弗白佛言：「世尊！如生盲人欲往他州，在道路中，決定不能見彼城邑，云何而能周遍遊歷？善男子！此亦如是，我對仁者如彼盲人，我今亦爾，佛道懸曠，由來甚遠，當云何知？」

佛告舍利弗：「勿作是說！如來威德能令一切眾生，暫歷耳根，尚得此法。舍利弗！況汝已得此不可思議三摩地故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「勿作是說！如來威德能令一切眾生，暫歷耳根，尚得此法。舍利弗！況汝已得此不可思議三摩地故。」

是時，世尊說是法時，天上人間有九萬二千眾生皆得是法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，世尊說是法時，天上人間有九萬二千眾生皆得是法。

是時，法慧菩薩承佛威神，即入三昧，名菩薩無邊相應寶光明三摩地。于時，法慧菩薩即便入於十方十千佛剎微塵等世界，於一一方，各各有十千佛剎微塵等諸佛世尊，皆現在前。時彼諸佛世尊，語法慧菩薩言：「一方如是，十方亦然。」彼佛世尊讚言：「善哉，善哉！法慧！汝能入此菩薩無邊相應三摩地故。復次，善男子！是時於一一方，有此一切十方十千佛剎微塵等如來位，彼如是等一切如來，皆同一號，皆是世尊毘盧遮那如來，最初威德本願力故，得大善利，乃至轉大法輪。彼如是等諸佛同說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，法慧菩薩承佛威神，即入三昧，名菩薩無邊相應寶光明三摩地。于時，法慧菩薩即便入於十方十千佛剎微塵等世界，於一一方，各各有十千佛剎微塵等諸佛世尊，皆現在前。時彼諸佛世尊，語法慧菩薩言：「一方如是，十方亦然。」彼佛世尊讚言：「善哉，善哉！法慧！汝能入此菩薩無邊相應三摩地故。復次，善男子！是時於一一方，有此一切十方十千佛剎微塵等如來位，彼如是等一切如來，皆同一號，皆是世尊毘盧遮那如來，最初威德本願力故，得大善利，乃至轉大法輪。彼如是等諸佛同說偈言：

「『佛智本清淨， 普周於法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『佛智本清淨， 普周於法界，

及觀眾生界， 遍入無礙智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及觀眾生界， 遍入無礙智，

無等相應門， 善一切言語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無等相應門， 善一切言語，

速得一切智， 圓滿於諸法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速得一切智， 圓滿於諸法，

三世智皆圓， 善說如是法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世智皆圓， 善說如是法。』

「善男子！汝今以佛威神力故，說此菩薩十住法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！汝今以佛威神力故，說此菩薩十住法門。」

是時彼佛世尊各以無礙智，往照法慧菩薩，復得如是三摩地門，所謂無礙、無斷、不空法、不空智、無漏、無際、無盡、無來、無去、無邊、本性無著，得如是等三摩地門。是時彼佛世尊各伸右手，摩法慧菩薩頂。彼佛世尊摩菩薩頂已，即時法慧菩薩，從三摩地起，告諸菩薩言：「佛子！菩薩族類廣大無量，周遍法界、虛空界。佛子！菩薩摩訶薩，於過去如來族中已生，現在如來族中今生，未來如來族中當生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時彼佛世尊各以無礙智，往照法慧菩薩，復得如是三摩地門，所謂無礙、無斷、不空法、不空智、無漏、無際、無盡、無來、無去、無邊、本性無著，得如是等三摩地門。是時彼佛世尊各伸右手，摩法慧菩薩頂。彼佛世尊摩菩薩頂已，即時法慧菩薩，從三摩地起，告諸菩薩言：「佛子！菩薩族類廣大無量，周遍法界、虛空界。佛子！菩薩摩訶薩，於過去如來族中已生，現在如來族中今生，未來如來族中當生。」

是時，彼諸菩薩摩訶薩，告法慧菩薩言：「佛子！如汝所說，彼菩薩摩訶薩云何得過去、現在、未來諸如來族中生？復云何說彼菩薩得菩薩住故？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，彼諸菩薩摩訶薩，告法慧菩薩言：「佛子！如汝所說，彼菩薩摩訶薩云何得過去、現在、未來諸如來族中生？復云何說彼菩薩得菩薩住故？」

彼諸菩薩摩訶薩告法慧菩薩言：「佛子！善哉！願為我等說此菩薩十住法門，彼過去佛已說，現在佛今說，未來佛當說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸菩薩摩訶薩告法慧菩薩言：「佛子！善哉！願為我等說此菩薩十住法門，彼過去佛已說，現在佛今說，未來佛當說。」

「佛子！云何說菩薩十住法行？所謂：一、發心住，二、治地住，三、相應住，四、生貴住，五、方便具足住，六、正心住，七、不退住，八、童真住，九、王子住，十、灌頂住。佛子！是為菩薩十住法行。此過去、未來、現在三世諸佛世尊已說、今說、當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！云何說菩薩十住法行？所謂：一、發心住，二、治地住，三、相應住，四、生貴住，五、方便具足住，六、正心住，七、不退住，八、童真住，九、王子住，十、灌頂住。佛子！是為菩薩十住法行。此過去、未來、現在三世諸佛世尊已說、今說、當說。

「佛子！云何彼菩薩發心住？謂此菩薩得覩諸佛世尊色相巍巍、殊特妙好、廣大無比、說法廣大、化眾生廣大。見如是等廣大變現，又聞廣大法故，得未曾有。復見如是苦惱眾生，是故菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心，為求如來一切智、一切相智，是故名為初發心住。又學如是十力，何等為十？謂：一、處非處智力，二、過現未來福業報智力，三、禪定解脫三昧智力，四、至一切處道智力，五、無數種種界智力，六、無數種種勝解智力，七、根勝劣智力，八、宿住憶念智力，九、天眼智力，十、無漏智力。佛子！此初發心菩薩應學此十住力故，彼初發心菩薩於一切時，恭敬供養諸如來故，彼菩薩安住稱讚故，為世間最上第一世主故，求佛無量最上智慧故，為求寂靜相應三摩地故，遠離輪迴故，轉正法輪故，救度一切苦惱眾生故。何以故？為真實法發心故，聽受親近、離諸散亂、相續不斷故。佛子！是故名為菩薩初發心住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！云何彼菩薩發心住？謂此菩薩得覩諸佛世尊色相巍巍、殊特妙好、廣大無比、說法廣大、化眾生廣大。見如是等廣大變現，又聞廣大法故，得未曾有。復見如是苦惱眾生，是故菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心，為求如來一切智、一切相智，是故名為初發心住。又學如是十力，何等為十？謂：一、處非處智力，二、過現未來福業報智力，三、禪定解脫三昧智力，四、至一切處道智力，五、無數種種界智力，六、無數種種勝解智力，七、根勝劣智力，八、宿住憶念智力，九、天眼智力，十、無漏智力。佛子！此初發心菩薩應學此十住力故，彼初發心菩薩於一切時，恭敬供養諸如來故，彼菩薩安住稱讚故，為世間最上第一世主故，求佛無量最上智慧故，為求寂靜相應三摩地故，遠離輪迴故，轉正法輪故，救度一切苦惱眾生故。何以故？為真實法發心故，聽受親近、離諸散亂、相續不斷故。佛子！是故名為菩薩初發心住。

「佛子！復云何名菩薩治地住？佛子！此治地住菩薩，為諸眾生先發十種心。何等為十？謂信心、念心、精進心、慧心、願心、戒心、護法心、捨心、定心、迴向心。佛子！此治地住菩薩復發如是十種心故。佛子！此治地住菩薩常念多聞，相續不斷，常樂奉事善知識故，供承親近，於一切時能覺察故，發言謙敬故，求堅固無畏智故，發趣菩提智故，志求寂靜勇猛智故，志求妙法離諸虛假故，心不迷惑。何以故？謂發如是誠實心，求一切佛法故，乃至隨方有聖法處，躬自往彼，聽受親近，離諸散亂，相續不斷，未曾暫捨。佛子！是故名菩薩治地住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！復云何名菩薩治地住？佛子！此治地住菩薩，為諸眾生先發十種心。何等為十？謂信心、念心、精進心、慧心、願心、戒心、護法心、捨心、定心、迴向心。佛子！此治地住菩薩復發如是十種心故。佛子！此治地住菩薩常念多聞，相續不斷，常樂奉事善知識故，供承親近，於一切時能覺察故，發言謙敬故，求堅固無畏智故，發趣菩提智故，志求寂靜勇猛智故，志求妙法離諸虛假故，心不迷惑。何以故？謂發如是誠實心，求一切佛法故，乃至隨方有聖法處，躬自往彼，聽受親近，離諸散亂，相續不斷，未曾暫捨。佛子！是故名菩薩治地住。

「佛子！復云何名菩薩相應住？佛子！此相應住菩薩，有十所觀求一切法。何等為十？謂求一切無上法故，遠離一切憂苦故，觀法無自性故，空無體相故，一切法無有常故，一切法不可度量故，離諸疑惑故，不可改變故，非有非無故，非取非捨故。佛子！相應住菩薩，復觀一切眾生界平等，法界平等，世界平等，地界平等，水界、火界、風界、虛空界、欲界、色界、無色界、如是諸界悉皆平等。何以故？謂如是一切法，自性平等故。為求勝法往詣十方，於諸佛前，親近聽受，離諸散亂，念念相續，無有間斷。佛子！是故名菩薩相應住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！復云何名菩薩相應住？佛子！此相應住菩薩，有十所觀求一切法。何等為十？謂求一切無上法故，遠離一切憂苦故，觀法無自性故，空無體相故，一切法無有常故，一切法不可度量故，離諸疑惑故，不可改變故，非有非無故，非取非捨故。佛子！相應住菩薩，復觀一切眾生界平等，法界平等，世界平等，地界平等，水界、火界、風界、虛空界、欲界、色界、無色界、如是諸界悉皆平等。何以故？謂如是一切法，自性平等故。為求勝法往詣十方，於諸佛前，親近聽受，離諸散亂，念念相續，無有間斷。佛子！是故名菩薩相應住。

「佛子！復云何名菩薩生貴住？得生十種圓滿淨業解聖言說故。何等為十？謂此菩薩有所說法，眾必崇受，漸漸增長，堅固不退，了達諸法，觀諸世間無壞滅故，觀一切業性離妄想故，觀諸果報無取捨故，觀於輪迴無去來相故，觀於涅槃湛然寂靜故。佛子！此生貴住菩薩，得是十種圓滿淨業解聖言說故。復言佛子！生貴住菩薩，觀過去佛法平等，恒時憶念相續不斷故，觀未來佛法平等，願當學故，觀現在佛法平等，勤修習故。觀諸佛法如是平等，是故得過去際、未來際、現在際，於此三際皆得值遇，如是修習，憶持不忘，一切佛法慇懃恭敬。復觀過去佛法學，平等增長故，未來佛法亦如是學，平等增長故，觀現佛法亦如是學，平等增長故。佛子！此生貴住菩薩，如是觀察，趣向一切佛法，普皆平等，增長修習故。何以故？謂三世平等，最勝真實住，無虛假故，乃至聞彼他方有如是法，親自往詣，勤求精進，心不散亂，念念相續，無有間斷。佛子！是故此名菩薩生貴住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！復云何名菩薩生貴住？得生十種圓滿淨業解聖言說故。何等為十？謂此菩薩有所說法，眾必崇受，漸漸增長，堅固不退，了達諸法，觀諸世間無壞滅故，觀一切業性離妄想故，觀諸果報無取捨故，觀於輪迴無去來相故，觀於涅槃湛然寂靜故。佛子！此生貴住菩薩，得是十種圓滿淨業解聖言說故。復言佛子！生貴住菩薩，觀過去佛法平等，恒時憶念相續不斷故，觀未來佛法平等，願當學故，觀現在佛法平等，勤修習故。觀諸佛法如是平等，是故得過去際、未來際、現在際，於此三際皆得值遇，如是修習，憶持不忘，一切佛法慇懃恭敬。復觀過去佛法學，平等增長故，未來佛法亦如是學，平等增長故，觀現佛法亦如是學，平等增長故。佛子！此生貴住菩薩，如是觀察，趣向一切佛法，普皆平等，增長修習故。何以故？謂三世平等，最勝真實住，無虛假故，乃至聞彼他方有如是法，親自往詣，勤求精進，心不散亂，念念相續，無有間斷。佛子！是故此名菩薩生貴住。

「佛子！復云何名菩薩方便具足住？佛子！此方便具足住菩薩，觀於無量無邊無數阿僧祇，不可思議無等等眾生界，由如虛空，不生不滅，自性清淨，同真際等法性，如是觀察一切眾生，是名菩薩方便具足住。佛子！此方便具足住菩薩，有十種事，所修善業，皆為方便利樂一切眾生故，謂令一切眾生於無上道心不退轉故，愛樂一切眾生不捨離故，饒益安樂一切眾生故，悲愍一切眾生故，欲令一切眾生皆得不可思議解脫道故，洗滌一切眾生業垢故，攝伏一切眾生故，欲令一切眾生歡喜無厭故，以諸方便引導一切眾生故，欲令一切眾生究竟涅槃寂滅樂故。佛子！此方便具足住菩薩，如是乃至聞彼他方說如是法，親自往詣，勤求修習，心不散亂，念念相續，無有間斷。佛子！是名菩薩方便具足住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！復云何名菩薩方便具足住？佛子！此方便具足住菩薩，觀於無量無邊無數阿僧祇，不可思議無等等眾生界，由如虛空，不生不滅，自性清淨，同真際等法性，如是觀察一切眾生，是名菩薩方便具足住。佛子！此方便具足住菩薩，有十種事，所修善業，皆為方便利樂一切眾生故，謂令一切眾生於無上道心不退轉故，愛樂一切眾生不捨離故，饒益安樂一切眾生故，悲愍一切眾生故，欲令一切眾生皆得不可思議解脫道故，洗滌一切眾生業垢故，攝伏一切眾生故，欲令一切眾生歡喜無厭故，以諸方便引導一切眾生故，欲令一切眾生究竟涅槃寂滅樂故。佛子！此方便具足住菩薩，如是乃至聞彼他方說如是法，親自往詣，勤求修習，心不散亂，念念相續，無有間斷。佛子！是名菩薩方便具足住。

「佛子！復云何名菩薩正心住？佛子！此正心住菩薩，有十種法，應當樂聞，勤求志意，於佛法中得正心住。佛子！何等為十？謂說佛有色、無色，於佛法中得正心住；說法有色、無色，於佛法中得正心住；說菩薩所行之行有色、無色，於佛法中得正心住；如是乃至說此眾生界、大生眾生界、有煩惱眾生界、無煩惱眾生界、易化眾生界、難化眾生界，乃至大法界、出生法界、有色世界、無色世界、有法世界、無法世界。佛子！此正心住菩薩，如是乃至於佛法中聞此法故，是為菩薩得正心住。佛子！此正心住菩薩，復聞此十種法故，入理勤求，乃至聞於一切無上法，亦皆修學。何等為十？謂無相、無性、無實、無染、遠離、無著、無自性、如幻、如夢、離諸疑惑。聞如是一切法故，應勤修習。何以故？為此正心住菩薩，入於真實法門故。如是乃至聞彼他方說如是法，親自往詣，勤求修習，心不散亂，念念相續，無有間斷。佛子！是名菩薩正心住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！復云何名菩薩正心住？佛子！此正心住菩薩，有十種法，應當樂聞，勤求志意，於佛法中得正心住。佛子！何等為十？謂說佛有色、無色，於佛法中得正心住；說法有色、無色，於佛法中得正心住；說菩薩所行之行有色、無色，於佛法中得正心住；如是乃至說此眾生界、大生眾生界、有煩惱眾生界、無煩惱眾生界、易化眾生界、難化眾生界，乃至大法界、出生法界、有色世界、無色世界、有法世界、無法世界。佛子！此正心住菩薩，如是乃至於佛法中聞此法故，是為菩薩得正心住。佛子！此正心住菩薩，復聞此十種法故，入理勤求，乃至聞於一切無上法，亦皆修學。何等為十？謂無相、無性、無實、無染、遠離、無著、無自性、如幻、如夢、離諸疑惑。聞如是一切法故，應勤修習。何以故？為此正心住菩薩，入於真實法門故。如是乃至聞彼他方說如是法，親自往詣，勤求修習，心不散亂，念念相續，無有間斷。佛子！是名菩薩正心住。

「佛子！復云何名菩薩不退住？佛子！此不退住菩薩，聞十無著法，於佛法中心不退轉故。何等為十？謂聞非有佛、非無佛，此菩薩於佛法中心不退轉故；非有法、非無法，於佛法中心不退轉故；非有菩薩、非無菩薩，於佛法中心不退轉故；非取菩薩、非不取菩薩，非離菩薩行、非不離菩薩行，菩薩非出生、非不出生，於佛法中心不退轉故；過去諸佛非去、非不去，未來諸佛非來、非不來，現在諸佛非住、非不住，如是三世諸佛，智慧平等，一相無相，非盡、非不盡，離諸罣礙。此菩薩聞如是法故，非佛法中心不退轉故。佛子！如是名菩薩不退住。佛子！此不退住菩薩，復聞十種法，而能修習，何等為十？謂聞一多眾生，於一切法精勤修習故，此勝義諦，為一多緣起，為勝義諦故，即性、即無性、即相、即無相、即有色、即無色、離諸相好，心得決定，慇懃修習。何以故？謂聞如是一切諸法，因果該徹，通達無礙，真實法故，成熟解了；如是乃至，聞彼他方說如是法，親自往詣，勤求修習，心不散亂，念念相續，無有間斷。佛子！是故此名菩薩不退住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！復云何名菩薩不退住？佛子！此不退住菩薩，聞十無著法，於佛法中心不退轉故。何等為十？謂聞非有佛、非無佛，此菩薩於佛法中心不退轉故；非有法、非無法，於佛法中心不退轉故；非有菩薩、非無菩薩，於佛法中心不退轉故；非取菩薩、非不取菩薩，非離菩薩行、非不離菩薩行，菩薩非出生、非不出生，於佛法中心不退轉故；過去諸佛非去、非不去，未來諸佛非來、非不來，現在諸佛非住、非不住，如是三世諸佛，智慧平等，一相無相，非盡、非不盡，離諸罣礙。此菩薩聞如是法故，非佛法中心不退轉故。佛子！如是名菩薩不退住。佛子！此不退住菩薩，復聞十種法，而能修習，何等為十？謂聞一多眾生，於一切法精勤修習故，此勝義諦，為一多緣起，為勝義諦故，即性、即無性、即相、即無相、即有色、即無色、離諸相好，心得決定，慇懃修習。何以故？謂聞如是一切諸法，因果該徹，通達無礙，真實法故，成熟解了；如是乃至，聞彼他方說如是法，親自往詣，勤求修習，心不散亂，念念相續，無有間斷。佛子！是故此名菩薩不退住。

「佛子！復云何名菩薩童真住？佛子！此童真住菩薩，得十種法。何等為十？謂得身業清淨、口業清淨、意業清淨，得察一切眾生起心動念，彼諸眾生凡所施為，悉能了知，能知眾生如是解脫，能知種種眾生界、種種法界、種種世界、及地界、水界、火界、風界、虛空界、欲界、色界、無色界，如是諸界悉能了知，神通奮迅，隨念而至。佛子！如是名菩薩童真住。佛子！此童真住菩薩，復聞十種法，而能修習。何等為十？謂聞一佛剎智，震動一切佛剎，觀一切佛剎，訪尋一切佛剎，遊行一切佛剎，往詣阿僧祇世界，問阿僧祇義趣，遠離種種自性差別，發一念心，而能周遍阿僧祇佛剎，聽聞修習故。何以故？謂聞如是真實法故，成熟解了第一義故。如是乃至，聞彼他方說如是法，親自往詣，勤求修習，心不散亂，念念相續，無有間斷。佛子！是故此名菩薩童真住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！復云何名菩薩童真住？佛子！此童真住菩薩，得十種法。何等為十？謂得身業清淨、口業清淨、意業清淨，得察一切眾生起心動念，彼諸眾生凡所施為，悉能了知，能知眾生如是解脫，能知種種眾生界、種種法界、種種世界、及地界、水界、火界、風界、虛空界、欲界、色界、無色界，如是諸界悉能了知，神通奮迅，隨念而至。佛子！如是名菩薩童真住。佛子！此童真住菩薩，復聞十種法，而能修習。何等為十？謂聞一佛剎智，震動一切佛剎，觀一切佛剎，訪尋一切佛剎，遊行一切佛剎，往詣阿僧祇世界，問阿僧祇義趣，遠離種種自性差別，發一念心，而能周遍阿僧祇佛剎，聽聞修習故。何以故？謂聞如是真實法故，成熟解了第一義故。如是乃至，聞彼他方說如是法，親自往詣，勤求修習，心不散亂，念念相續，無有間斷。佛子！是故此名菩薩童真住。

「佛子！復云何名菩薩法王子住？佛子！此法王子住菩薩，有十種法，皆能了知。何等為十？謂能知一切眾生所生之處，能知一切眾生煩惱，能知一切眾生戀著，能知一切眾生方所，能知諸佛深妙法故，能知諸佛方便真實性故，能知世界種種差別法故，能知過去未來現在三世諸佛智慧故，能知一切世間廣大不堅牢法故，能知真性如如湛然寂靜故。佛子！是故此名菩薩法王子住。佛子！此法王子住菩薩復有十種法，應勤修習。何等為十？謂善學一切王城種種作用故，善一切王城禮樂故，善一切王城安住故，善入一切王城故，善能自在遍遊歷一切王城故，住法王灌頂故，住法王觀察故，得法王自在力故，繼紹法王位故，得住法王辯說故。何以故？謂修習一切無礙真實法故。如是乃至聞彼他方說如是法，親自往詣，勤求修習，心不散亂，念念相續，無有間斷。佛子！是名菩薩法王子住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！復云何名菩薩法王子住？佛子！此法王子住菩薩，有十種法，皆能了知。何等為十？謂能知一切眾生所生之處，能知一切眾生煩惱，能知一切眾生戀著，能知一切眾生方所，能知諸佛深妙法故，能知諸佛方便真實性故，能知世界種種差別法故，能知過去未來現在三世諸佛智慧故，能知一切世間廣大不堅牢法故，能知真性如如湛然寂靜故。佛子！是故此名菩薩法王子住。佛子！此法王子住菩薩復有十種法，應勤修習。何等為十？謂善學一切王城種種作用故，善一切王城禮樂故，善一切王城安住故，善入一切王城故，善能自在遍遊歷一切王城故，住法王灌頂故，住法王觀察故，得法王自在力故，繼紹法王位故，得住法王辯說故。何以故？謂修習一切無礙真實法故。如是乃至聞彼他方說如是法，親自往詣，勤求修習，心不散亂，念念相續，無有間斷。佛子！是名菩薩法王子住。

「佛子！復云何名菩薩灌頂住？此菩薩得十種神通。何等為十？謂能令阿僧祇世界種種動搖故；能照曜種種阿僧祇世界故；能觀察種種阿僧祇世界故；能於種種阿僧祇世界同時一心修習故；能於阿僧祇世界成就種種善業故；能於阿僧祇世界種種眾生差別心，同時能知故；能於阿僧祇世界一一眾生，種種心行能一時行故；能於阿僧祇世界一一眾生，有種種根器同時能解了故；能教化阿僧祇世界種種眾生故；能遍知阿僧祇一切眾生心所作用故。復次善男子！此灌頂住菩薩潛行密用，施為佛事，無人能知。所以者何？謂身業不能知，口業不能知，意業不能知，變現不能知，觀察種種變化不能知，觀過去所行之行不能知，於剎那頃所行之行皆不能知，觀智慧不能知，心意不能知，一切智用不能知。佛子！此灌頂住地菩薩，乃至法王子位菩薩，終不能知故。佛子！灌頂位菩薩，復聞佛世尊十住。何等為十？謂聞三世智、佛智、法智、法界分別智、法界中邊智、一切世界量等法界智、照察一切世界智、圓滿一切眾生智、一切法智、無邊佛智，此菩薩住一切諸佛智故。何以故？謂聞如是一切實際理智故。佛子！是故此名菩薩灌頂住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！復云何名菩薩灌頂住？此菩薩得十種神通。何等為十？謂能令阿僧祇世界種種動搖故；能照曜種種阿僧祇世界故；能觀察種種阿僧祇世界故；能於種種阿僧祇世界同時一心修習故；能於阿僧祇世界成就種種善業故；能於阿僧祇世界種種眾生差別心，同時能知故；能於阿僧祇世界一一眾生，種種心行能一時行故；能於阿僧祇世界一一眾生，有種種根器同時能解了故；能教化阿僧祇世界種種眾生故；能遍知阿僧祇一切眾生心所作用故。復次善男子！此灌頂住菩薩潛行密用，施為佛事，無人能知。所以者何？謂身業不能知，口業不能知，意業不能知，變現不能知，觀察種種變化不能知，觀過去所行之行不能知，於剎那頃所行之行皆不能知，觀智慧不能知，心意不能知，一切智用不能知。佛子！此灌頂住地菩薩，乃至法王子位菩薩，終不能知故。佛子！灌頂位菩薩，復聞佛世尊十住。何等為十？謂聞三世智、佛智、法智、法界分別智、法界中邊智、一切世界量等法界智、照察一切世界智、圓滿一切眾生智、一切法智、無邊佛智，此菩薩住一切諸佛智故。何以故？謂聞如是一切實際理智故。佛子！是故此名菩薩灌頂住。」