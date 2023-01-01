大方廣佛華嚴經入法界品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經入法界品

唐天竺三藏地婆訶羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐天竺三藏地婆訶羅譯

爾時，摩耶夫人復告善財童子言：「善男子！於此世界三十三天，有王名正念，王有童女，名天主光，汝詣彼問，云何菩薩學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，摩耶夫人復告善財童子言：「善男子！於此世界三十三天，有王名正念，王有童女，名天主光，汝詣彼問，云何菩薩學菩薩行、修菩薩道？」

時善財童子，敬受其教，頭面作禮，繞無數匝，戀慕瞻仰，却行而退。遂往天宮，見彼童女，禮足圍繞，合掌前住，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？我聞聖者，善能誘誨，願為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時善財童子，敬受其教，頭面作禮，繞無數匝，戀慕瞻仰，却行而退。遂往天宮，見彼童女，禮足圍繞，合掌前住，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？我聞聖者，善能誘誨，願為我說。」

天女答言：「善男子！我得菩薩解脫，名無礙念清淨莊嚴。善男子！我念過去，有最勝劫，名青蓮華，我於彼劫中，供養恒河沙等諸佛如來。彼諸如來，從初出家，我皆瞻奉，守護供養，造僧伽藍，營辦什物。又彼諸佛，從為菩薩住母胎時、誕生之時、行七步時、大師子吼時、住童子位在宮中時、向菩提樹成正覺時、轉正法輪現佛神變教化調伏眾生之時，如是一切諸所作事，從初發心，乃至法盡，我皆明憶無有遺餘，常現在前，念持不忘。又憶念過去，劫名善地，我於彼供養十恒河沙等諸佛如來；又過去劫，名為妙德，我於彼供養一佛世界微塵等諸佛如來；又劫名無所得，我於彼供養八十四億百千那由他諸佛如來；又劫名善光，我於彼供養閻浮提微塵等諸佛如來；又劫名無量光，我於彼供養二十恒河沙等諸佛如來；又劫名精進德，我於彼供養一恒河沙等諸佛如來；又劫名善悲，我於彼供養八十恒河沙等諸佛如來；又劫名勝遊，我於彼供養六十恒河沙等諸佛如來；又劫名妙月，我於彼供養七十恒河沙等諸佛如來。善男子！如是憶念恒河沙劫，我常不捨諸佛如來、應、正等覺，從彼一切諸如來所，聞此無礙念清淨莊嚴菩薩解脫，受持修行恒不間斷，隨順趣入。如是先劫所有如來，從初菩薩，乃至法盡，一切神變，我以淨嚴解脫之力，皆隨憶念，明了現前，持而順行，曾無懈廢。善男子！我唯知此無礙念清淨解脫，如諸菩薩摩訶薩，出生死夜，朗然明徹，永離癡冥，未甞惛寐，心無諸蓋，身行輕安，於諸法性，清淨覺了，成就十力開悟群生，而我云何能知能說彼功德行？善男子！迦毘羅城，有童子師名曰遍友，汝詣彼問，云何菩薩學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天女答言：「善男子！我得菩薩解脫，名無礙念清淨莊嚴。善男子！我念過去，有最勝劫，名青蓮華，我於彼劫中，供養恒河沙等諸佛如來。彼諸如來，從初出家，我皆瞻奉，守護供養，造僧伽藍，營辦什物。又彼諸佛，從為菩薩住母胎時、誕生之時、行七步時、大師子吼時、住童子位在宮中時、向菩提樹成正覺時、轉正法輪現佛神變教化調伏眾生之時，如是一切諸所作事，從初發心，乃至法盡，我皆明憶無有遺餘，常現在前，念持不忘。又憶念過去，劫名善地，我於彼供養十恒河沙等諸佛如來；又過去劫，名為妙德，我於彼供養一佛世界微塵等諸佛如來；又劫名無所得，我於彼供養八十四億百千那由他諸佛如來；又劫名善光，我於彼供養閻浮提微塵等諸佛如來；又劫名無量光，我於彼供養二十恒河沙等諸佛如來；又劫名精進德，我於彼供養一恒河沙等諸佛如來；又劫名善悲，我於彼供養八十恒河沙等諸佛如來；又劫名勝遊，我於彼供養六十恒河沙等諸佛如來；又劫名妙月，我於彼供養七十恒河沙等諸佛如來。善男子！如是憶念恒河沙劫，我常不捨諸佛如來、應、正等覺，從彼一切諸如來所，聞此無礙念清淨莊嚴菩薩解脫，受持修行恒不間斷，隨順趣入。如是先劫所有如來，從初菩薩，乃至法盡，一切神變，我以淨嚴解脫之力，皆隨憶念，明了現前，持而順行，曾無懈廢。善男子！我唯知此無礙念清淨解脫，如諸菩薩摩訶薩，出生死夜，朗然明徹，永離癡冥，未甞惛寐，心無諸蓋，身行輕安，於諸法性，清淨覺了，成就十力開悟群生，而我云何能知能說彼功德行？善男子！迦毘羅城，有童子師名曰遍友，汝詣彼問，云何菩薩學菩薩行、修菩薩道？」

時善財童子，以聞法故，身心喜悅，不思議善根流派增廣，頭面敬禮天主光足，繞無數匝，戀仰辭去，從天宮下，漸向彼城。至遍友所，禮足圍遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？我聞聖者，善能誘誨，願為我說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時善財童子，以聞法故，身心喜悅，不思議善根流派增廣，頭面敬禮天主光足，繞無數匝，戀仰辭去，從天宮下，漸向彼城。至遍友所，禮足圍遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？我聞聖者，善能誘誨，願為我說？」

遍友答言：「善男子！此有童子名善知眾藝，學菩薩字智，汝可問之，當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍友答言：「善男子！此有童子名善知眾藝，學菩薩字智，汝可問之，當為汝說。」

爾時，善財即至其所，頭頂禮敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩，云何學菩薩行、修菩薩道？我聞聖者，善能誘誨，願為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財即至其所，頭頂禮敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩，云何學菩薩行、修菩薩道？我聞聖者，善能誘誨，願為我說。」

時彼童子告善財言：「善男子！我得菩薩解脫，名善知眾藝，我恒唱持入此解脫根本之字。唱阿字時，入般若波羅蜜門，名菩薩威德各別境界；唱羅字時，入般若波羅蜜門，名平等一味最上無邊；唱波字時，入般若波羅蜜門，名法界無異相；唱者字時，入般若波羅蜜門，名普輪斷差別；唱多字時，入般若波羅蜜門，名得無依無上；唱邏字時，入般若波羅蜜門，名離依止無垢；唱荼(徒假反)字時，入般若波羅蜜門，名不退轉之行；唱婆字時，入般若波羅蜜門，名金剛場；唱荼字時，入般若波羅蜜門，名曰普輪；唱沙字時，入般若波羅蜜門，名為海藏；唱他字時，入般若波羅蜜門，名普生安住；唱那字時，入般若波羅蜜門，名圓滿光；唱耶字時，入般若波羅蜜門，名差別積聚；唱史吒字時，入般若波羅蜜門，名普光明息諸煩惱；唱迦字時，入般若波羅蜜門，名差別一味；唱婆字時，入般若波羅蜜門，名霈然法雨；唱摩字時，入般若波羅蜜門，名大流湍激眾峯齊峙；唱伽字時，入般若波羅蜜門，名普上安立；唱娑他字時，入般若波羅蜜門，名真如藏遍平等；唱社字時，入般若波羅蜜門，名入世間海清淨；唱室者字時，入般若波羅蜜門，名一切諸佛正念莊嚴；唱陀字時，入般若波羅蜜門，名觀察圓滿法聚；唱奢字時，入般若波羅蜜門，名一切諸佛教授輪光；唱佉字時，入般若波羅蜜門，名淨修因地現前智藏；唱叉字時，入般若波羅蜜門，名息諸業海藏蘊；唱娑多字時，入般若波羅蜜門，名蠲諸惑障開淨光明；唱壤字時，入般若波羅蜜門，名作世間了悟因；唱頗字時，入般若波羅蜜門，名智慧輪斷生死；唱婆字時，入般若波羅蜜門，名一切宮殿具足莊嚴；唱車字時，入般若波羅蜜門，名修行戒藏各別圓滿；唱娑摩字時，入般若波羅蜜門，名隨十方現見諸佛；唱訶婆字時，入般若波羅蜜門，名觀察一切無緣眾生方便攝受令生海藏；唱訶字時，入般若波羅蜜門，名修行趣入一切功德海；唱伽字時，入般若波羅蜜門，名持一切法雲堅固海藏；唱吒字時，入般若波羅蜜門，名十方諸佛隨願現前；唱拏字時，入般若波羅蜜門，名不動字輪聚集諸億字；唱娑頗字時，入般若波羅蜜門，名化眾生究竟處；唱娑迦字時，入般若波羅蜜門，名諸地滿足無著無礙解光明輪遍照；唱闍字時，入般若波羅蜜門，名宣說一切佛法境界；唱多娑字時，入般若波羅蜜門，名一切虛空法雷遍吼；唱侘(恥加反)字時，入般若波羅蜜門，名曉諸迷識無我明燈；唱陀字時，入般若波羅蜜門，名一切法輪出生之藏。善男子！我唱如是入諸解脫根本字時，此四十二般若波羅蜜門為首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼童子告善財言：「善男子！我得菩薩解脫，名善知眾藝，我恒唱持入此解脫根本之字。唱阿字時，入般若波羅蜜門，名菩薩威德各別境界；唱羅字時，入般若波羅蜜門，名平等一味最上無邊；唱波字時，入般若波羅蜜門，名法界無異相；唱者字時，入般若波羅蜜門，名普輪斷差別；唱多字時，入般若波羅蜜門，名得無依無上；唱邏字時，入般若波羅蜜門，名離依止無垢；唱荼(徒假反)字時，入般若波羅蜜門，名不退轉之行；唱婆字時，入般若波羅蜜門，名金剛場；唱荼字時，入般若波羅蜜門，名曰普輪；唱沙字時，入般若波羅蜜門，名為海藏；唱他字時，入般若波羅蜜門，名普生安住；唱那字時，入般若波羅蜜門，名圓滿光；唱耶字時，入般若波羅蜜門，名差別積聚；唱史吒字時，入般若波羅蜜門，名普光明息諸煩惱；唱迦字時，入般若波羅蜜門，名差別一味；唱婆字時，入般若波羅蜜門，名霈然法雨；唱摩字時，入般若波羅蜜門，名大流湍激眾峯齊峙；唱伽字時，入般若波羅蜜門，名普上安立；唱娑他字時，入般若波羅蜜門，名真如藏遍平等；唱社字時，入般若波羅蜜門，名入世間海清淨；唱室者字時，入般若波羅蜜門，名一切諸佛正念莊嚴；唱陀字時，入般若波羅蜜門，名觀察圓滿法聚；唱奢字時，入般若波羅蜜門，名一切諸佛教授輪光；唱佉字時，入般若波羅蜜門，名淨修因地現前智藏；唱叉字時，入般若波羅蜜門，名息諸業海藏蘊；唱娑多字時，入般若波羅蜜門，名蠲諸惑障開淨光明；唱壤字時，入般若波羅蜜門，名作世間了悟因；唱頗字時，入般若波羅蜜門，名智慧輪斷生死；唱婆字時，入般若波羅蜜門，名一切宮殿具足莊嚴；唱車字時，入般若波羅蜜門，名修行戒藏各別圓滿；唱娑摩字時，入般若波羅蜜門，名隨十方現見諸佛；唱訶婆字時，入般若波羅蜜門，名觀察一切無緣眾生方便攝受令生海藏；唱訶字時，入般若波羅蜜門，名修行趣入一切功德海；唱伽字時，入般若波羅蜜門，名持一切法雲堅固海藏；唱吒字時，入般若波羅蜜門，名十方諸佛隨願現前；唱拏字時，入般若波羅蜜門，名不動字輪聚集諸億字；唱娑頗字時，入般若波羅蜜門，名化眾生究竟處；唱娑迦字時，入般若波羅蜜門，名諸地滿足無著無礙解光明輪遍照；唱闍字時，入般若波羅蜜門，名宣說一切佛法境界；唱多娑字時，入般若波羅蜜門，名一切虛空法雷遍吼；唱侘(恥加反)字時，入般若波羅蜜門，名曉諸迷識無我明燈；唱陀字時，入般若波羅蜜門，名一切法輪出生之藏。善男子！我唱如是入諸解脫根本字時，此四十二般若波羅蜜門為首

，入無量無數般若波羅蜜門。善男子！我唯知此善知眾藝菩薩解脫，如諸菩薩摩訶薩，能於一切世出世間善巧之法，以智通達到於彼岸，殊方異藝咸綜無遺，文字算數蘊其深解，醫藥呪術善療眾病。有諸眾生，鬼魅所持，怨憎呪詛，惡星變怪，死屍奔逐，顛癇羸瘦，種種諸疾，咸能救之，使得痊愈。又善別知金玉珠貝，珊瑚琉璃，摩尼車𤦲雞薩羅等，一切寶藏出生之處，品類不同，價直多少，村營鄉邑，大小都城，宮殿苑園，巖泉藪澤，凡是一切人眾所居，菩薩咸能隨方攝護。又善觀察天文地理，人相吉凶，鳥獸音聲，雲霞氣候，年穀豐儉，國土安危，如是世間所有伎藝，莫不該練，盡其源本。又能分別出世之法，正名辯義，觀察體相，隨順修行，智入其中，無疑無礙、無愚暗、無頑鈍、無憂惱、無沈沒，無不現證。而我云何能知能說彼功德行？善男子！此摩竭提國，有一聚落，彼中有城，名婆呾那，有優婆夷，號曰賢勝，汝詣彼問，云何菩薩學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，入無量無數般若波羅蜜門。善男子！我唯知此善知眾藝菩薩解脫，如諸菩薩摩訶薩，能於一切世出世間善巧之法，以智通達到於彼岸，殊方異藝咸綜無遺，文字算數蘊其深解，醫藥呪術善療眾病。有諸眾生，鬼魅所持，怨憎呪詛，惡星變怪，死屍奔逐，顛癇羸瘦，種種諸疾，咸能救之，使得痊愈。又善別知金玉珠貝，珊瑚琉璃，摩尼車𤦲雞薩羅等，一切寶藏出生之處，品類不同，價直多少，村營鄉邑，大小都城，宮殿苑園，巖泉藪澤，凡是一切人眾所居，菩薩咸能隨方攝護。又善觀察天文地理，人相吉凶，鳥獸音聲，雲霞氣候，年穀豐儉，國土安危，如是世間所有伎藝，莫不該練，盡其源本。又能分別出世之法，正名辯義，觀察體相，隨順修行，智入其中，無疑無礙、無愚暗、無頑鈍、無憂惱、無沈沒，無不現證。而我云何能知能說彼功德行？善男子！此摩竭提國，有一聚落，彼中有城，名婆呾那，有優婆夷，號曰賢勝，汝詣彼問，云何菩薩學菩薩行、修菩薩道？」

時善財童子，頭面敬禮眾藝之足，遶無數匝，戀仰辭去。向聚落城，至賢勝所，禮足圍遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？我聞聖者，善能誘誨，願為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時善財童子，頭面敬禮眾藝之足，遶無數匝，戀仰辭去。向聚落城，至賢勝所，禮足圍遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？我聞聖者，善能誘誨，願為我說。」

賢勝答言：「善男子！我得菩薩法門，名無依處道場，既自開解，復為人說；又得無盡三昧，非彼三昧法有盡無盡，以能出生一切智性眼無盡故，又能出生一切智性耳無盡故，又能出生一切智性鼻無盡故，又能出生一切智性舌無盡故，又能出生一切智性身無盡故，又能出生一切智性意無盡故，又能出生一切智性種種慧明無盡故，又能出生一切智性周遍神通無盡故，又能出生一切智性如海波濤無量功德皆無盡故，又能出生一切智性遍世間光無盡故。善男子！我唯知此無依處道場法門，如諸菩薩摩訶薩一切無著功德行，而我云何盡能知說？善男子！南方有城名為沃田，彼有長者名堅固解脫，汝可往問，云何菩薩學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢勝答言：「善男子！我得菩薩法門，名無依處道場，既自開解，復為人說；又得無盡三昧，非彼三昧法有盡無盡，以能出生一切智性眼無盡故，又能出生一切智性耳無盡故，又能出生一切智性鼻無盡故，又能出生一切智性舌無盡故，又能出生一切智性身無盡故，又能出生一切智性意無盡故，又能出生一切智性種種慧明無盡故，又能出生一切智性周遍神通無盡故，又能出生一切智性如海波濤無量功德皆無盡故，又能出生一切智性遍世間光無盡故。善男子！我唯知此無依處道場法門，如諸菩薩摩訶薩一切無著功德行，而我云何盡能知說？善男子！南方有城名為沃田，彼有長者名堅固解脫，汝可往問，云何菩薩學菩薩行、修菩薩道？」

爾時，善財禮賢勝足，遶無數匝，戀慕瞻仰，辭退南行。到於彼城，詣長者所，禮足圍遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？我聞聖者，善能誘誨，願為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財禮賢勝足，遶無數匝，戀慕瞻仰，辭退南行。到於彼城，詣長者所，禮足圍遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？我聞聖者，善能誘誨，願為我說。」

長者答言：「善男子！我得菩薩解脫，名無著清淨念，我自得是解脫已來，法願充滿，於十方佛所，無復悕求。善男子！我唯知此淨念解脫，如諸菩薩摩訶薩，獲無所畏大師子吼安住高廣福慧之聚，而我云何能知能說彼功德行？善男子！即此城中，有一長者名為妙月，其長者宅，常有光明。汝詣彼問，云何菩薩學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者答言：「善男子！我得菩薩解脫，名無著清淨念，我自得是解脫已來，法願充滿，於十方佛所，無復悕求。善男子！我唯知此淨念解脫，如諸菩薩摩訶薩，獲無所畏大師子吼安住高廣福慧之聚，而我云何能知能說彼功德行？善男子！即此城中，有一長者名為妙月，其長者宅，常有光明。汝詣彼問，云何菩薩學菩薩行、修菩薩道？」

時善財童子，禮堅固足，遶無數匝，辭退而行。向妙月所，禮足圍遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？我聞聖者，善能誘誨，願為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時善財童子，禮堅固足，遶無數匝，辭退而行。向妙月所，禮足圍遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？我聞聖者，善能誘誨，願為我說。」

妙月答言：「善男子！我得菩薩解脫，名淨智光明。善男子！我唯知此智光解脫，如諸菩薩摩訶薩，證得無量解脫法門，而我云何能知能說彼功德行？善男子！於此南方，有城名出生，彼有長者名無勝軍，汝詣彼問，云何菩薩學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙月答言：「善男子！我得菩薩解脫，名淨智光明。善男子！我唯知此智光解脫，如諸菩薩摩訶薩，證得無量解脫法門，而我云何能知能說彼功德行？善男子！於此南方，有城名出生，彼有長者名無勝軍，汝詣彼問，云何菩薩學菩薩行、修菩薩道？」

是時善財，禮妙月足，遶無數匝，戀仰辭去。漸向彼城，至長者所，禮足圍遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？我聞聖者，善能誘誨，願為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時善財，禮妙月足，遶無數匝，戀仰辭去。漸向彼城，至長者所，禮足圍遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？我聞聖者，善能誘誨，願為我說。」

長者答言：「善男子！我得菩薩解脫，名無盡相，我以證此菩薩解脫，見無量佛，得無盡藏。善男子！我唯知此無盡相解脫，如諸菩薩摩訶薩，得無限智無礙辯才，而我云何能知能說彼功德行？善男子！於此城南，有一聚落，名之為法，彼聚落中，有婆羅門，名尸毘最勝，汝詣彼問，云何菩薩學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者答言：「善男子！我得菩薩解脫，名無盡相，我以證此菩薩解脫，見無量佛，得無盡藏。善男子！我唯知此無盡相解脫，如諸菩薩摩訶薩，得無限智無礙辯才，而我云何能知能說彼功德行？善男子！於此城南，有一聚落，名之為法，彼聚落中，有婆羅門，名尸毘最勝，汝詣彼問，云何菩薩學菩薩行、修菩薩道？」

時善財童子，禮無勝軍足，遶無數匝，戀仰辭去。漸次南行，詣彼聚落，見尸毘最勝，禮足圍遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？我聞聖者，善能誘誨，願為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時善財童子，禮無勝軍足，遶無數匝，戀仰辭去。漸次南行，詣彼聚落，見尸毘最勝，禮足圍遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？我聞聖者，善能誘誨，願為我說。」

婆羅門答言：「善男子！我得菩薩法門，名誠願語，過去現在未來菩薩，以是語故，乃至於阿耨多羅三藐三菩提，無有退轉，無已退、無現退、無當退。善男子！我以住於誠願語故，隨意所作，莫不成滿。善男子！我唯知此誠語法門，如諸菩薩摩訶薩，與誠願語，行止無違，言必以誠，未曾虛妄，無量功德，因之出生，而我云何能知能說？善男子！於此南方有城，名妙意花門，彼有童子名曰德生，復有童女名為有德，汝詣彼問，云何菩薩學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羅門答言：「善男子！我得菩薩法門，名誠願語，過去現在未來菩薩，以是語故，乃至於阿耨多羅三藐三菩提，無有退轉，無已退、無現退、無當退。善男子！我以住於誠願語故，隨意所作，莫不成滿。善男子！我唯知此誠語法門，如諸菩薩摩訶薩，與誠願語，行止無違，言必以誠，未曾虛妄，無量功德，因之出生，而我云何能知能說？善男子！於此南方有城，名妙意花門，彼有童子名曰德生，復有童女名為有德，汝詣彼問，云何菩薩學菩薩行、修菩薩道？」

時善財童子，於法尊重，禮婆羅門足，遶無數匝，戀仰而去。漸次南行，至於彼城，見童子童女，頂禮其足，圍遶畢已，於前合掌，而作是言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？唯願慈哀，為我宣說」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時善財童子，於法尊重，禮婆羅門足，遶無數匝，戀仰而去。漸次南行，至於彼城，見童子童女，頂禮其足，圍遶畢已，於前合掌，而作是言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？唯願慈哀，為我宣說」

時童子童女告善財言：「善男子！我等證得菩薩解脫，名為幻住，以斯淨智，觀諸世間皆幻住，因緣生故；一切眾生皆幻住，業煩惱所起故；一切法皆幻住，無明有愛等展轉緣生故；一切三界皆幻住，顛倒智所生故；一切眾生生滅生老死憂悲苦惱皆幻住，虛妄分別所生故；一切國土皆幻住，想倒、心倒、見倒、無明所現故；一切聲聞辟支佛皆幻住，智斷分別所成故；一切菩薩皆幻住，能自調伏教化眾生殊勝智心，及諸行願之所成故；一切菩薩眾會，變化調伏，諸所施為皆幻住，願及智所攝成故。善男子！幻境自性不可思議。善男子！我等二人，但能知此菩薩解脫，如諸菩薩摩訶薩，善入無邊諸事幻網，彼功德行，我等云何能知能說。」時童子童女說自解脫已，諸善根力不思議故，令善財身，柔軟光澤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時童子童女告善財言：「善男子！我等證得菩薩解脫，名為幻住，以斯淨智，觀諸世間皆幻住，因緣生故；一切眾生皆幻住，業煩惱所起故；一切法皆幻住，無明有愛等展轉緣生故；一切三界皆幻住，顛倒智所生故；一切眾生生滅生老死憂悲苦惱皆幻住，虛妄分別所生故；一切國土皆幻住，想倒、心倒、見倒、無明所現故；一切聲聞辟支佛皆幻住，智斷分別所成故；一切菩薩皆幻住，能自調伏教化眾生殊勝智心，及諸行願之所成故；一切菩薩眾會，變化調伏，諸所施為皆幻住，願及智所攝成故。善男子！幻境自性不可思議。善男子！我等二人，但能知此菩薩解脫，如諸菩薩摩訶薩，善入無邊諸事幻網，彼功德行，我等云何能知能說。」時童子童女說自解脫已，諸善根力不思議故，令善財身，柔軟光澤。