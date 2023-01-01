佛說羅摩伽經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說羅摩伽經卷下

西秦沙門聖堅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西秦沙門聖堅譯

爾時善財童子，一心思惟彼夜天教，初發道心，圓滿清淨；思惟是已，即得深入諸菩薩藏出生菩薩大願法海，淨諸菩薩波羅蜜道，窮盡菩薩圓滿勝淨行業，發起成就深入智海，以一切智，救護十方一切眾生，長養增廣大慈悲雲，於諸佛剎，出生普賢諸大願行。漸漸遊行，至普甚深微妙功德離垢光明夜天所，頭面敬禮，遶無數匝，却住一面，恭敬合掌，白言：「天神！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知云何修菩薩行，具足諸地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善財童子，一心思惟彼夜天教，初發道心，圓滿清淨；思惟是已，即得深入諸菩薩藏出生菩薩大願法海，淨諸菩薩波羅蜜道，窮盡菩薩圓滿勝淨行業，發起成就深入智海，以一切智，救護十方一切眾生，長養增廣大慈悲雲，於諸佛剎，出生普賢諸大願行。漸漸遊行，至普甚深微妙功德離垢光明夜天所，頭面敬禮，遶無數匝，却住一面，恭敬合掌，白言：「天神！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知云何修菩薩行，具足諸地？」

答言：「善哉，善哉！童子！乃能發阿耨多羅三藐三菩提心，問菩薩行，具足諸地。善男子！菩薩成就十法，則能具足菩薩所行。何等為十？一者、悉得諸佛現前三昧，見一切佛色身了了分明。二者、得淨眼三昧，見一切佛三十二相、八十種好，莊嚴其身。三者、得無量無邊功德淨眼，見一切佛深妙功德智慧大海。四者、見無量無邊佛光明海，悉能普照一切法界。五者、無量不可思議佛法光明，於一毛孔放大光明，普照一切眾生數等，令種種眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心，成光明海，諸佛如來普慈等心，於念念頃，十方世界施作佛事，於諸眾生，隨其所應而度脫之，令無量眾生皆得解脫。六者、於一一毛孔中，悉見一切寶珠光明摩尼炎海。七者、於念念中，出一切諸佛變化大海，充滿法界，究竟一切諸佛境界，教化眾生而無障礙。八者、出一切佛無住微妙音聲大海，轉三世佛清淨法輪，演說一切修多羅海及法雲海，其義深遠，無能窮盡。九者、究竟諸佛音聲海，深入一切如來海，究竟一切如來海。十者、深入示現不思議佛自在神力，化度眾生住無量無邊諸佛名稱海。善男子！此名菩薩十法。若有菩薩，具此十法，則能滿足菩薩諸行，亦能悉備普賢行願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善哉，善哉！童子！乃能發阿耨多羅三藐三菩提心，問菩薩行，具足諸地。善男子！菩薩成就十法，則能具足菩薩所行。何等為十？一者、悉得諸佛現前三昧，見一切佛色身了了分明。二者、得淨眼三昧，見一切佛三十二相、八十種好，莊嚴其身。三者、得無量無邊功德淨眼，見一切佛深妙功德智慧大海。四者、見無量無邊佛光明海，悉能普照一切法界。五者、無量不可思議佛法光明，於一毛孔放大光明，普照一切眾生數等，令種種眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心，成光明海，諸佛如來普慈等心，於念念頃，十方世界施作佛事，於諸眾生，隨其所應而度脫之，令無量眾生皆得解脫。六者、於一一毛孔中，悉見一切寶珠光明摩尼炎海。七者、於念念中，出一切諸佛變化大海，充滿法界，究竟一切諸佛境界，教化眾生而無障礙。八者、出一切佛無住微妙音聲大海，轉三世佛清淨法輪，演說一切修多羅海及法雲海，其義深遠，無能窮盡。九者、究竟諸佛音聲海，深入一切如來海，究竟一切如來海。十者、深入示現不思議佛自在神力，化度眾生住無量無邊諸佛名稱海。善男子！此名菩薩十法。若有菩薩，具此十法，則能滿足菩薩諸行，亦能悉備普賢行願。

「善男子！我已成就菩薩寂滅定樂精進法門，以此定力，悉見三世嚴淨佛剎一切諸佛及眷屬海，悉見無量無邊諸佛如來神通力海，分別了知諸佛名號諸佛如來轉法輪海，知彼諸佛壽命短促及以無量，知彼諸佛無量微妙淨音聲海，彼諸如來清淨法身無量無邊充滿法界，亦不著如來一切諸相，而無相好想。何以故？諸佛如來，無來去相，已滅一切來去相故，不住三世如如際故；亦非過去、不住現在，滅於一切世間相相故，不取一切來去相故，故名如來，不來不去。諸佛如來，不生不起，不退不沒，不滅不現，故名法身。諸佛如來，不起語性，不滅語性，過一切語言，語言斷故。非實滅身，示現滅度，猶如幻法性不壞故。諸佛如來，非實非虛，欲為饒益諸眾生故。一切如來，以如來道無來無去，出興於世。諸佛如來，不生不沒，不滅不住，不至此，不往彼，法性清淨，不可壞故。諸佛如來，無性無相，離於一切語言道故。諸佛如來，以一如相，同入法性，無邊際故，究竟一切法界性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我已成就菩薩寂滅定樂精進法門，以此定力，悉見三世嚴淨佛剎一切諸佛及眷屬海，悉見無量無邊諸佛如來神通力海，分別了知諸佛名號諸佛如來轉法輪海，知彼諸佛壽命短促及以無量，知彼諸佛無量微妙淨音聲海，彼諸如來清淨法身無量無邊充滿法界，亦不著如來一切諸相，而無相好想。何以故？諸佛如來，無來去相，已滅一切來去相故，不住三世如如際故；亦非過去、不住現在，滅於一切世間相相故，不取一切來去相故，故名如來，不來不去。諸佛如來，不生不起，不退不沒，不滅不現，故名法身。諸佛如來，不起語性，不滅語性，過一切語言，語言斷故。非實滅身，示現滅度，猶如幻法性不壞故。諸佛如來，非實非虛，欲為饒益諸眾生故。一切如來，以如來道無來無去，出興於世。諸佛如來，不生不沒，不滅不住，不至此，不往彼，法性清淨，不可壞故。諸佛如來，無性無相，離於一切語言道故。諸佛如來，以一如相，同入法性，無邊際故，究竟一切法界性故。

「善男子！我如是了知於一切如來，唯得此寂滅定樂精進法門，照明增長廣大善根，深入隨順如寂甚深普現境界，分別了知虛妄平等相，演說甚深平等大法，以大悲心普攝一切，未曾捨離，一心善寂，無起滅想，增長正受，入寂滅定，起於初禪。除滅意業，得寂智力，攝取眾生，歡喜悅樂，入第二禪。捨離生死，寂滅涅槃，觀眾生性，修第三禪。為滅眾生諸煩惱苦，而不見眾生相，修第四禪。增長一切智菩提心願，出生一切菩薩定海巧妙方便，深入一切諸法門海，成就菩薩遊戲神通，出生菩薩自在神力明淨智慧，深入普門法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我如是了知於一切如來，唯得此寂滅定樂精進法門，照明增長廣大善根，深入隨順如寂甚深普現境界，分別了知虛妄平等相，演說甚深平等大法，以大悲心普攝一切，未曾捨離，一心善寂，無起滅想，增長正受，入寂滅定，起於初禪。除滅意業，得寂智力，攝取眾生，歡喜悅樂，入第二禪。捨離生死，寂滅涅槃，觀眾生性，修第三禪。為滅眾生諸煩惱苦，而不見眾生相，修第四禪。增長一切智菩提心願，出生一切菩薩定海巧妙方便，深入一切諸法門海，成就菩薩遊戲神通，出生菩薩自在神力明淨智慧，深入普門法界。

「復次善男子！我唯如是修習菩薩寂滅定樂精進法門，以種種方便，度脫眾生。夜半靜時，為諸在家，貪著五欲者，說不淨相。為計樂者說苦惱想、逼迫繫縛想、食不淨想、心狂癡想、羅剎鬼想。為計常者說無常想、八苦集身想、無我我想、不自在想、空想，如是等常、無常、苦、無苦想。觀此想已，教彼眾生，令厭離五欲，呵責身心想、信家非家出家學道想，於空閑處思惟坐禪除一切障礙諸惡亂道聲想。於夜寂靜，為諸眾生心安隱故，示現如是，以鬼神力，除其恐怖，令發道心。若有樂欲求出家者，我當為開正法心門，光明照路，除其闇冥，令不怖畏，即為彼人，讚佛法僧，令發道意，又復讚歎親近善知識，修功德行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！我唯如是修習菩薩寂滅定樂精進法門，以種種方便，度脫眾生。夜半靜時，為諸在家，貪著五欲者，說不淨相。為計樂者說苦惱想、逼迫繫縛想、食不淨想、心狂癡想、羅剎鬼想。為計常者說無常想、八苦集身想、無我我想、不自在想、空想，如是等常、無常、苦、無苦想。觀此想已，教彼眾生，令厭離五欲，呵責身心想、信家非家出家學道想，於空閑處思惟坐禪除一切障礙諸惡亂道聲想。於夜寂靜，為諸眾生心安隱故，示現如是，以鬼神力，除其恐怖，令發道心。若有樂欲求出家者，我當為開正法心門，光明照路，除其闇冥，令不怖畏，即為彼人，讚佛法僧，令發道意，又復讚歎親近善知識，修功德行。

「善男子！我今以此法門力故，令諸眾生，未生惡法方便令不生，已生惡法方便令滅，未生善法方便令生，已生善法方便令增長，廣行菩薩行，修諸波羅蜜，滿足大願，出生一切智慧慈悲，欲令眾生得人天樂，除去妄想，增長善法，隨順助成無盡無邊無受法行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我今以此法門力故，令諸眾生，未生惡法方便令不生，已生惡法方便令滅，未生善法方便令生，已生善法方便令增長，廣行菩薩行，修諸波羅蜜，滿足大願，出生一切智慧慈悲，欲令眾生得人天樂，除去妄想，增長善法，隨順助成無盡無邊無受法行。

「善男子！我唯知此菩薩寂滅定樂精進法門。諸大菩薩，滿普賢願，具足普賢所行之行，究竟得離除闇境界，而得成就諸善根力，如來功德智慧光明佛境界力，一切佛心無所障礙，出生死闇無所染污，悉具一切薩婆若願，深入一切諸佛剎海，攝取一切諸佛法海，成就一切妙法雲海，如來智慧普能饒益一切眾生沒生死闇者，以智慧光，照生死夜，我當云何能知能說彼功德行？善男子！去此不遠，向如來右面，有一夜天，名曰喜目觀察眾生，汝詣彼問，云何菩薩學菩薩行，修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此菩薩寂滅定樂精進法門。諸大菩薩，滿普賢願，具足普賢所行之行，究竟得離除闇境界，而得成就諸善根力，如來功德智慧光明佛境界力，一切佛心無所障礙，出生死闇無所染污，悉具一切薩婆若願，深入一切諸佛剎海，攝取一切諸佛法海，成就一切妙法雲海，如來智慧普能饒益一切眾生沒生死闇者，以智慧光，照生死夜，我當云何能知能說彼功德行？善男子！去此不遠，向如來右面，有一夜天，名曰喜目觀察眾生，汝詣彼問，云何菩薩學菩薩行，修菩薩道？」

爾時普甚深微妙功德離垢光明夜天，欲重宣此法門義，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時普甚深微妙功德離垢光明夜天，欲重宣此法門義，以偈頌曰：

「深入現前定， 普見三世佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「深入現前定， 普見三世佛，

淨眼無垢稱， 分別諸佛海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨眼無垢稱， 分別諸佛海，

觀察淨妙身， 深入佛相好， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察淨妙身， 深入佛相好，

一念無量力， 普知法界性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念無量力， 普知法界性，

淨身坐道場， 盧舍那正覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨身坐道場， 盧舍那正覺，

十方法界中， 轉淨妙法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方法界中， 轉淨妙法輪。

佛覺智最勝， 滅盡相無二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛覺智最勝， 滅盡相無二，

眾妙好莊嚴， 顯示一切眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾妙好莊嚴， 顯示一切眾。

佛身難思議， 同一虛空身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身難思議， 同一虛空身，

普現十方剎， 一時悉教化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普現十方剎， 一時悉教化。

放圓淨光明， 攝諸佛剎等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放圓淨光明， 攝諸佛剎等，

不思議淨色， 普照諸法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不思議淨色， 普照諸法界。

於一一毛孔， 現無量佛剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一一毛孔， 現無量佛剎，

無量微妙色， 普照諸世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量微妙色， 普照諸世界。

不思議光明， 從於毛孔現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不思議光明， 從於毛孔現，

普照眾生類， 除滅眾煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普照眾生類， 除滅眾煩惱。

化佛出妙音， 充滿十方界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化佛出妙音， 充滿十方界，

普見諸佛剎， 皆悉如雷電。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普見諸佛剎， 皆悉如雷電。

如來妙音聲， 充滿十方界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來妙音聲， 充滿十方界，

普雨甘露法， 令發菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普雨甘露法， 令發菩提心。

無數劫修行， 攝受諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數劫修行， 攝受諸眾生，

普見盧舍那， 一切諸佛剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普見盧舍那， 一切諸佛剎。

一切世音響， 如來悉出離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世音響， 如來悉出離，

普現群萌類， 令眾住境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普現群萌類， 令眾住境界。

一切諸菩薩， 所行不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸菩薩， 所行不思議，

於佛一毛孔， 一念悉能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛一毛孔， 一念悉能知。

不遠有夜天， 名喜目觀察， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不遠有夜天， 名喜目觀察，

汝可詣彼問， 云何菩薩行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝可詣彼問， 云何菩薩行？」

爾時善財童子，頭面敬禮彼夜天足，遶無數匝，眷仰辭退，向喜目觀察眾生夜天所。爾時善財童子，專求善知識，正念善知識教，因善知識，生諸功德，發菩提心；善知識者，難見難遇，見善知識生歡喜心，滅諸亂想；善知識者滅除疑惑，能壞障礙。見善知識，當知即得近一切智；見善知識，即得深入諸佛法海；見善知識，起一切十方諸如來想，聞善知識有所宣說，當知即得正念法雲陀羅尼想，受持一切清淨佛法，見一切佛轉法輪想；見善知識，即具一切大慈悲海，救護眾生；見善知識，當生歡喜，智慧明淨，悉能普照一切佛法界海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善財童子，頭面敬禮彼夜天足，遶無數匝，眷仰辭退，向喜目觀察眾生夜天所。爾時善財童子，專求善知識，正念善知識教，因善知識，生諸功德，發菩提心；善知識者，難見難遇，見善知識生歡喜心，滅諸亂想；善知識者滅除疑惑，能壞障礙。見善知識，當知即得近一切智；見善知識，即得深入諸佛法海；見善知識，起一切十方諸如來想，聞善知識有所宣說，當知即得正念法雲陀羅尼想，受持一切清淨佛法，見一切佛轉法輪想；見善知識，即具一切大慈悲海，救護眾生；見善知識，當生歡喜，智慧明淨，悉能普照一切佛法界海。

爾時喜目觀察眾生夜天，以威神力，加善財童子，讚善財言：「善哉，善哉！善男子！乃能如是求善知識，詣善知識，親近供養善知識者，即是菩提，求善知識是大精進。善男子！善知識者難見難遇，善知識力不可破壞，善知識者普遊十方，除滅生死，悉斷煩惱，能成辯才。善知識者，深入一切無量大事，莊嚴正順道。善知識者，悉是普現法門，能令一切得無障礙，不離本處，遍至十方一切佛所。求善知識當起是想，不來、不去、不動、不搖，無來去相，為一切智救護眾生，應求善友。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時喜目觀察眾生夜天，以威神力，加善財童子，讚善財言：「善哉，善哉！善男子！乃能如是求善知識，詣善知識，親近供養善知識者，即是菩提，求善知識是大精進。善男子！善知識者難見難遇，善知識力不可破壞，善知識者普遊十方，除滅生死，悉斷煩惱，能成辯才。善知識者，深入一切無量大事，莊嚴正順道。善知識者，悉是普現法門，能令一切得無障礙，不離本處，遍至十方一切佛所。求善知識當起是想，不來、不去、不動、不搖，無來去相，為一切智救護眾生，應求善友。」

爾時善財童子，見善知識，即得了知無量無邊諸大願海，得一切智，饒益眾生，親近善友，為諸眾生無量無數恒沙微塵世界海，盡此世界海，盡此世界邊際，復過是數無量無邊不可說不可說處大地獄，為彼眾生，起於慈悲，正向菩提，除滅眾生無量劫苦，以一音聲，普遍十方一切世界，講宣妙法，若有聞者，滅無量劫生死罪障，以大慧願，而自莊嚴，修菩薩行，於念念中，得一切智相，具神通力，於一切處，常見一切諸佛如來，親近供養，為善知識，以佛莊嚴而自莊嚴，普淨三世諸佛法界，不入生流、不住死流，具佛神通，不住法界、不離法界，而能往詣十方世界，充滿法界善知識所，不著語言，剎那剎那頃，修菩薩行，滿足性境界，成就薩婆若，具一切佛神通遊戲，莊嚴佛道，以平等法，身心不動，普攝眾生，善知識力，顯現三世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善財童子，見善知識，即得了知無量無邊諸大願海，得一切智，饒益眾生，親近善友，為諸眾生無量無數恒沙微塵世界海，盡此世界海，盡此世界邊際，復過是數無量無邊不可說不可說處大地獄，為彼眾生，起於慈悲，正向菩提，除滅眾生無量劫苦，以一音聲，普遍十方一切世界，講宣妙法，若有聞者，滅無量劫生死罪障，以大慧願，而自莊嚴，修菩薩行，於念念中，得一切智相，具神通力，於一切處，常見一切諸佛如來，親近供養，為善知識，以佛莊嚴而自莊嚴，普淨三世諸佛法界，不入生流、不住死流，具佛神通，不住法界、不離法界，而能往詣十方世界，充滿法界善知識所，不著語言，剎那剎那頃，修菩薩行，滿足性境界，成就薩婆若，具一切佛神通遊戲，莊嚴佛道，以平等法，身心不動，普攝眾生，善知識力，顯現三世。

爾時善財童子，即詣喜目觀察眾生夜天所，時彼夜天，於大眾中，處寶蓮華師子之座，正受菩薩普現光幢喜淨法門，一切毛孔，出妙色雲，其有見者，喜悅無厭，一一毛孔，現眾寶雲，所謂智慧行報，饒益眾生，離於諍訟，以平等心，不著諸法，以上妙智，攝諸眾生，顯現三世，修菩薩行，心無慳悋，能捨難捨，普施一切，身心平等，不可思議，以布施福，普攝眾生，於諸眾生，不起染著，不見眾相，不捨眾生，悉具三世菩薩苦行，十方世界一切眾生，無明繫縛，住癡有結，菩薩即以大悲神通，解其繫縛。又於一切毛孔，出生一切眾生數等菩薩自在隨應變化身雲，以此身雲充滿一切虛空法界，於眾生前，示現色身正受不動，於眾生前，三昧神通覺悟眾生，不樂世間，遠離三界，滅除生死，如避火坑，而於一切，示現生死，現天人中種種快樂及成敗相。為諸眾生，說不淨觀，令諸眾生，皆悉修行，除顛倒想。為諸眾生，說於變易苦惱之法，一切受身有為之法，皆悉無常。願諸眾生，深入佛境界，永離無常，住不可思議尸波羅蜜，恒受諸佛清淨禁戒，終不毀犯，心無疑惑。示諸眾生具足禁戒，以戒香熏一切眾生。又於毛孔，出生一切妙色身雲，割截手足及諸支體，捶打逼切，呵責惡罵，妄言誹謗，皆悉忍受，於彼眾生，不生瞋心，不起害意，讚歎惡人，終不毀犯，身心恭敬，深生恩愛，猶如父母，慈念一子。雖作此行，不生憍慢貢高之心，顯現諸法真如法忍，善能和合一切世界諸惡眾生，深知盡無盡性虛空智慧，行菩薩忍，以佛心智，斷一切煩惱，滅一切結習，悉能荷負一切世間醜惡眾生，如護眼目；願一切眾生，成就諸佛金剛忍德，淨無瑕穢。又於一一毛孔，顯現如來清淨色身，隨所應度眾生，皆令得見。又於一一毛孔，出生一切諸趣種種色身，示現勇猛精進，令眾生修行，如救頭然，降伏諸魔怨，得勝不退轉。救護於一切，拔出生死海，永離諸憂患及無明怖畏，越度生死山，永離諸欲流，供養恭敬一切諸佛，心無疲厭，受持守護諸佛法輪，勇猛精進，滅除障礙。普攝一切眾生，皆令調伏，入於律行，心無懈怠。普示一切淨佛國土，教化眾生，莊嚴阿耨多羅三藐三菩提心。如是功德，皆從精進波羅蜜本事果報生。一一毛孔，出現一切種種形色，以諸方便，除滅眾生諸憂惱苦，皆令歡喜，呵責厭患一切五欲，深生慚愧，調伏諸根，修行無上最勝梵行，淨身口意業，顯現世間一切所欲皆不可樂。示現如是種種形色，皆令快樂，常樂受持，出生正法，心不散亂，安住深入九次第定，除滅眾生一切煩惱，令得安樂。顯現菩薩諸三昧海通明自 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善財童子，即詣喜目觀察眾生夜天所，時彼夜天，於大眾中，處寶蓮華師子之座，正受菩薩普現光幢喜淨法門，一切毛孔，出妙色雲，其有見者，喜悅無厭，一一毛孔，現眾寶雲，所謂智慧行報，饒益眾生，離於諍訟，以平等心，不著諸法，以上妙智，攝諸眾生，顯現三世，修菩薩行，心無慳悋，能捨難捨，普施一切，身心平等，不可思議，以布施福，普攝眾生，於諸眾生，不起染著，不見眾相，不捨眾生，悉具三世菩薩苦行，十方世界一切眾生，無明繫縛，住癡有結，菩薩即以大悲神通，解其繫縛。又於一切毛孔，出生一切眾生數等菩薩自在隨應變化身雲，以此身雲充滿一切虛空法界，於眾生前，示現色身正受不動，於眾生前，三昧神通覺悟眾生，不樂世間，遠離三界，滅除生死，如避火坑，而於一切，示現生死，現天人中種種快樂及成敗相。為諸眾生，說不淨觀，令諸眾生，皆悉修行，除顛倒想。為諸眾生，說於變易苦惱之法，一切受身有為之法，皆悉無常。願諸眾生，深入佛境界，永離無常，住不可思議尸波羅蜜，恒受諸佛清淨禁戒，終不毀犯，心無疑惑。示諸眾生具足禁戒，以戒香熏一切眾生。又於毛孔，出生一切妙色身雲，割截手足及諸支體，捶打逼切，呵責惡罵，妄言誹謗，皆悉忍受，於彼眾生，不生瞋心，不起害意，讚歎惡人，終不毀犯，身心恭敬，深生恩愛，猶如父母，慈念一子。雖作此行，不生憍慢貢高之心，顯現諸法真如法忍，善能和合一切世界諸惡眾生，深知盡無盡性虛空智慧，行菩薩忍，以佛心智，斷一切煩惱，滅一切結習，悉能荷負一切世間醜惡眾生，如護眼目；願一切眾生，成就諸佛金剛忍德，淨無瑕穢。又於一一毛孔，顯現如來清淨色身，隨所應度眾生，皆令得見。又於一一毛孔，出生一切諸趣種種色身，示現勇猛精進，令眾生修行，如救頭然，降伏諸魔怨，得勝不退轉。救護於一切，拔出生死海，永離諸憂患及無明怖畏，越度生死山，永離諸欲流，供養恭敬一切諸佛，心無疲厭，受持守護諸佛法輪，勇猛精進，滅除障礙。普攝一切眾生，皆令調伏，入於律行，心無懈怠。普示一切淨佛國土，教化眾生，莊嚴阿耨多羅三藐三菩提心。如是功德，皆從精進波羅蜜本事果報生。一一毛孔，出現一切種種形色，以諸方便，除滅眾生諸憂惱苦，皆令歡喜，呵責厭患一切五欲，深生慚愧，調伏諸根，修行無上最勝梵行，淨身口意業，顯現世間一切所欲皆不可樂。示現如是種種形色，皆令快樂，常樂受持，出生正法，心不散亂，安住深入九次第定，除滅眾生一切煩惱，令得安樂。顯現菩薩諸三昧海通明自

在神力境界，令諸眾生身心歡喜，滅煩惱熱，得清涼樂，增進善法，身口意業常得善寂，諸根悅豫，得法喜樂。又於一一毛孔，示現一切五道生處，令十方五道，皆見其身，詣諸佛所，盡一切佛剎，諸佛師長及善知識，恭敬供養，心不懈惓。一切如來所轉法輪，悉能受持，終不疲厭，不生退轉。究竟一切諸佛剎海，化度眾生，示現一切法海，護持正法，不見法相，於一實相，示現一切諸三昧門，身心清淨，能斷一切眾生疑惑，以智慧力，分別一切眾生心海，以金剛慧，破壞眾生諸邪見山，心生圓滿明淨慧日。於一念中，能除眾生癡冥闇蔽，令諸眾生遠離聲聞辟支佛地，疑惑顛倒，有無二邊，皆悉歡喜，得智慧樂，悉教一切迴向佛道。又於一切毛孔，出生一切眾生塵數等身，示現種種色身不思議身，隨所應度，悉現其前，於一音中說無量音，無量音中演說一音，隨諸一切眾生類語，說一切諸佛功德之藏，示行世間有作、無作、有記、無記，悉了三世業行果報，不樂三界，讚歎出世離三界法，一切顛倒邪見飢饉，皆令出離，向甘露道，趣一切智，超出諸地二乘怖畏。於有為無為，心無所著，背捨生死，正向涅槃，不捨眾行，不離諸趣，往來五道，無有疲厭，發勝進心，成於平等，以正覺法，教化眾生，得一切智。一一毛孔，出生示現一切佛剎微塵數等變化身雲，遍現一切諸眾生前，修普賢行，滿一切願，不可窮盡，勸進眾生，向薩婆若，於一念頃，示現修習一切淨行，供養恭敬一切如來，心無厭足，建法幢摧外道，守護一切諸菩薩行，心心相續，具足一切諸波羅蜜。一一微塵海，出生一切諸法性海，演說一切法音聲海，遍滿十方微塵剎海，以此音聲，復盡微塵世界海劫，長養一切眾生善根，住壽一切無量無邊阿僧祇微塵數佛剎海阿僧祇等微塵數不可說不可說劫，為諸眾生令得增進，復過是數，住壽不滅。於劫壞時，承佛神力，令得不滅，三世一切微塵佛剎諸佛出世，悉令往詣，恭敬供養，守護受持佛正法輪，遊戲神通，淨佛國土，教化眾生，至彼彼處，令諸眾生皆大歡喜，熙怡快樂。於一一毛孔，出一切化身，應一切眾生眾生業報現一毛孔。又於一一毛孔，雨一切供養具，供養諸佛，給施眾生，法王心力故，無壞境界，不可窮盡，堅住如相，不退不沒，心行平等，無住無著，出生歡喜無極清淨之行，以慈心力，除滅一切眾生罪惡，菩薩本誓善願之力，摧壞四魔，滅除一切煩惱業山，盡諸世法，修大慈悲，於菩薩行，得不退轉，普攝一切十方世界有緣眾生，令得修行諸波羅蜜，示現菩薩無盡功德，逮得菩薩轉法輪幢勝妙菩提諸陀羅尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在神力境界，令諸眾生身心歡喜，滅煩惱熱，得清涼樂，增進善法，身口意業常得善寂，諸根悅豫，得法喜樂。又於一一毛孔，示現一切五道生處，令十方五道，皆見其身，詣諸佛所，盡一切佛剎，諸佛師長及善知識，恭敬供養，心不懈惓。一切如來所轉法輪，悉能受持，終不疲厭，不生退轉。究竟一切諸佛剎海，化度眾生，示現一切法海，護持正法，不見法相，於一實相，示現一切諸三昧門，身心清淨，能斷一切眾生疑惑，以智慧力，分別一切眾生心海，以金剛慧，破壞眾生諸邪見山，心生圓滿明淨慧日。於一念中，能除眾生癡冥闇蔽，令諸眾生遠離聲聞辟支佛地，疑惑顛倒，有無二邊，皆悉歡喜，得智慧樂，悉教一切迴向佛道。又於一切毛孔，出生一切眾生塵數等身，示現種種色身不思議身，隨所應度，悉現其前，於一音中說無量音，無量音中演說一音，隨諸一切眾生類語，說一切諸佛功德之藏，示行世間有作、無作、有記、無記，悉了三世業行果報，不樂三界，讚歎出世離三界法，一切顛倒邪見飢饉，皆令出離，向甘露道，趣一切智，超出諸地二乘怖畏。於有為無為，心無所著，背捨生死，正向涅槃，不捨眾行，不離諸趣，往來五道，無有疲厭，發勝進心，成於平等，以正覺法，教化眾生，得一切智。一一毛孔，出生示現一切佛剎微塵數等變化身雲，遍現一切諸眾生前，修普賢行，滿一切願，不可窮盡，勸進眾生，向薩婆若，於一念頃，示現修習一切淨行，供養恭敬一切如來，心無厭足，建法幢摧外道，守護一切諸菩薩行，心心相續，具足一切諸波羅蜜。一一微塵海，出生一切諸法性海，演說一切法音聲海，遍滿十方微塵剎海，以此音聲，復盡微塵世界海劫，長養一切眾生善根，住壽一切無量無邊阿僧祇微塵數佛剎海阿僧祇等微塵數不可說不可說劫，為諸眾生令得增進，復過是數，住壽不滅。於劫壞時，承佛神力，令得不滅，三世一切微塵佛剎諸佛出世，悉令往詣，恭敬供養，守護受持佛正法輪，遊戲神通，淨佛國土，教化眾生，至彼彼處，令諸眾生皆大歡喜，熙怡快樂。於一一毛孔，出一切化身，應一切眾生眾生業報現一毛孔。又於一一毛孔，雨一切供養具，供養諸佛，給施眾生，法王心力故，無壞境界，不可窮盡，堅住如相，不退不沒，心行平等，無住無著，出生歡喜無極清淨之行，以慈心力，除滅一切眾生罪惡，菩薩本誓善願之力，摧壞四魔，滅除一切煩惱業山，盡諸世法，修大慈悲，於菩薩行，得不退轉，普攝一切十方世界有緣眾生，令得修行諸波羅蜜，示現菩薩無盡功德，逮得菩薩轉法輪幢勝妙菩提諸陀羅尼，

以此勝慧，降伏外道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此勝慧，降伏外道。

具菩薩行力波羅蜜，為諸眾生，趣向薩婆若故，一一毛孔，示現一切眾生平等身相，令眾樂見。又於一一毛孔，顯現一切眾生類海，又復顯現無量無數微塵數等不可說十方世界海微塵數等諸妙色身，皆悉顯現。隨應眾生菩薩智慧行力，顯現不可說不可說智慧大海，善知一切眾生心海，善知一切眾生根海，知諸眾生心心數海，深入究竟智慧法界，於念念頃，普能充滿一切法界，解脫於世間，讚歎出世間，莊嚴淨佛國土，讚歎淨國眾生，習學諸佛遊戲神通，讚歎諸佛神通願力，詣諸佛所，供養恭敬守護受持正法輪雲，顯現智慧十波羅蜜，令諸眾生皆大歡喜，滅除熱惱，遠離憂慼及世八法，悉捨眾惡，調伏諸根，於一切智，得不退轉。如是諸波羅蜜，歡悅安樂，化度眾生。諸大菩薩，以此勝法，震大法雷，覺寤一切睡眠眾生，以勝慧法智力光明，普能正彼狂亂惡行，亦見諸佛本性淨行，於一毛孔，皆悉顯現而不障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具菩薩行力波羅蜜，為諸眾生，趣向薩婆若故，一一毛孔，示現一切眾生平等身相，令眾樂見。又於一一毛孔，顯現一切眾生類海，又復顯現無量無數微塵數等不可說十方世界海微塵數等諸妙色身，皆悉顯現。隨應眾生菩薩智慧行力，顯現不可說不可說智慧大海，善知一切眾生心海，善知一切眾生根海，知諸眾生心心數海，深入究竟智慧法界，於念念頃，普能充滿一切法界，解脫於世間，讚歎出世間，莊嚴淨佛國土，讚歎淨國眾生，習學諸佛遊戲神通，讚歎諸佛神通願力，詣諸佛所，供養恭敬守護受持正法輪雲，顯現智慧十波羅蜜，令諸眾生皆大歡喜，滅除熱惱，遠離憂慼及世八法，悉捨眾惡，調伏諸根，於一切智，得不退轉。如是諸波羅蜜，歡悅安樂，化度眾生。諸大菩薩，以此勝法，震大法雷，覺寤一切睡眠眾生，以勝慧法智力光明，普能正彼狂亂惡行，亦見諸佛本性淨行，於一毛孔，皆悉顯現而不障礙。

喜目觀察眾生夜天所修功德，求善知識，詣諸佛所親近供養，修習諸善，行檀波羅蜜，難捨能捨，悉捨王位，國土城邑，宮殿臣妾，人民眷屬，出家學道，是名行檀波羅蜜。行尸波羅蜜，修持淨戒，如護一目，雖受一切世間眾苦，於所持戒，而不毀犯，一切眾生所不能為，菩薩行之，是名行尸波羅蜜。行羼提波羅蜜，一切眾生，瞋恚惡罵，捶打毀謗，逼切其身，皆悉堪忍，無瞋恚色；一切眾生，奪其利樂，害及親愛，如是苦事亦悉能忍。設以三火焚燒其身，受一切苦，心大歡喜，譬如比丘入第三禪，身心悅樂，深信諸法，堪受諸法，不生不滅，是名行羼提波羅蜜。行毘梨耶波羅蜜，為一切智故，悉受眾苦，節節火燒，終不恐怖，為一切智故，起大勇猛，如救頭然，專求菩提，身心堅固，不可毀壞，無疲極念，終不退轉，是名行毘梨耶波羅蜜。行禪波羅蜜，身心不亂，而遍諸方，滿足清淨禪波羅蜜，勇猛精進，不捨三昧，名禪波羅蜜。而得清淨究竟一切諸清淨行，入勝三昧，神通遊戲，度大智海，念念相續，皆悉次第，入清淨定，是名禪波羅蜜。滿足諸方便，身心常淨，是名禪波羅蜜。一切禪定海，究竟諸三昧海，次第相續，未曾斷絕，是名禪波羅蜜。行般若波羅蜜，不著彼、不著此，於空法中得大解脫，是大菩薩清淨圓滿般若波羅蜜，自然智慧出生清淨慧日身心不著入智慧藏究竟觀察大智慧海般若波羅蜜，不著法相行勝清淨智境界吉祥般若波羅蜜，出生妙義智慧海般若波羅蜜。行方便者，出生一切諸方便身，普知一切智明淨法界勝進力，是名方便波羅蜜。淨慧方便，生法性生身，出入息頃得淨方便無二本行，是名方便波羅蜜。諸菩薩等，本弘誓願，出清淨身，現生具足，攝受眾生，於一切眾生及諸善行，心淨無著，是名行方便波羅蜜。行願波羅蜜，出生一切願海身，深入一切智慧諸三昧海，超過一切聲聞辟支佛地，示現出生本淨願行波羅蜜，不捨不得，隨所願求，智慧本行，淨諸願身，是名行淨願波羅蜜。行力波羅蜜，備諸功德，如意自在，修助道法，是名力波羅蜜。因助道法，饒益眾生，修諸功德，不著功德，不見功德相，是名力波羅蜜。因力果力皆悉具足，猶如大海，是名力波羅蜜。顯示種種法序說諸智力，是名力波羅蜜。雜因果力，演說智力，智雜業力，是名行力波羅蜜。行智波羅蜜身，智波羅蜜名字清淨，智波羅蜜智慧境界，智波羅蜜正疾行，智波羅蜜普現光明，猶如妙香，異物同熏，如呼聲響，一切皆應，是名智波羅蜜。智炎光明，勝妙音聲，演說義味，無有窮盡，普攝一切，是名智波羅蜜。智波羅蜜，出生成滿，本 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜目觀察眾生夜天所修功德，求善知識，詣諸佛所親近供養，修習諸善，行檀波羅蜜，難捨能捨，悉捨王位，國土城邑，宮殿臣妾，人民眷屬，出家學道，是名行檀波羅蜜。行尸波羅蜜，修持淨戒，如護一目，雖受一切世間眾苦，於所持戒，而不毀犯，一切眾生所不能為，菩薩行之，是名行尸波羅蜜。行羼提波羅蜜，一切眾生，瞋恚惡罵，捶打毀謗，逼切其身，皆悉堪忍，無瞋恚色；一切眾生，奪其利樂，害及親愛，如是苦事亦悉能忍。設以三火焚燒其身，受一切苦，心大歡喜，譬如比丘入第三禪，身心悅樂，深信諸法，堪受諸法，不生不滅，是名行羼提波羅蜜。行毘梨耶波羅蜜，為一切智故，悉受眾苦，節節火燒，終不恐怖，為一切智故，起大勇猛，如救頭然，專求菩提，身心堅固，不可毀壞，無疲極念，終不退轉，是名行毘梨耶波羅蜜。行禪波羅蜜，身心不亂，而遍諸方，滿足清淨禪波羅蜜，勇猛精進，不捨三昧，名禪波羅蜜。而得清淨究竟一切諸清淨行，入勝三昧，神通遊戲，度大智海，念念相續，皆悉次第，入清淨定，是名禪波羅蜜。滿足諸方便，身心常淨，是名禪波羅蜜。一切禪定海，究竟諸三昧海，次第相續，未曾斷絕，是名禪波羅蜜。行般若波羅蜜，不著彼、不著此，於空法中得大解脫，是大菩薩清淨圓滿般若波羅蜜，自然智慧出生清淨慧日身心不著入智慧藏究竟觀察大智慧海般若波羅蜜，不著法相行勝清淨智境界吉祥般若波羅蜜，出生妙義智慧海般若波羅蜜。行方便者，出生一切諸方便身，普知一切智明淨法界勝進力，是名方便波羅蜜。淨慧方便，生法性生身，出入息頃得淨方便無二本行，是名方便波羅蜜。諸菩薩等，本弘誓願，出清淨身，現生具足，攝受眾生，於一切眾生及諸善行，心淨無著，是名行方便波羅蜜。行願波羅蜜，出生一切願海身，深入一切智慧諸三昧海，超過一切聲聞辟支佛地，示現出生本淨願行波羅蜜，不捨不得，隨所願求，智慧本行，淨諸願身，是名行淨願波羅蜜。行力波羅蜜，備諸功德，如意自在，修助道法，是名力波羅蜜。因助道法，饒益眾生，修諸功德，不著功德，不見功德相，是名力波羅蜜。因力果力皆悉具足，猶如大海，是名力波羅蜜。顯示種種法序說諸智力，是名力波羅蜜。雜因果力，演說智力，智雜業力，是名行力波羅蜜。行智波羅蜜身，智波羅蜜名字清淨，智波羅蜜智慧境界，智波羅蜜正疾行，智波羅蜜普現光明，猶如妙香，異物同熏，如呼聲響，一切皆應，是名智波羅蜜。智炎光明，勝妙音聲，演說義味，無有窮盡，普攝一切，是名智波羅蜜。智波羅蜜，出生成滿，本

行果報，性相清淨，是名智波羅蜜。智波羅蜜，無著無護，一切智集諸無著助菩提分，智慧明了，具勝進地，深入甚深智行境界，是名智波羅蜜。智波羅蜜，深入微妙，知法性法智，攝受諸法，隨順智慧，善知福田，及非福田，如實之相，是名智波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行果報，性相清淨，是名智波羅蜜。智波羅蜜，無著無護，一切智集諸無著助菩提分，智慧明了，具勝進地，深入甚深智行境界，是名智波羅蜜。智波羅蜜，深入微妙，知法性法智，攝受諸法，隨順智慧，善知福田，及非福田，如實之相，是名智波羅蜜。

諸如來智，超出三界，了達三世，善知菩薩一切行業，普集眾智，無所罣礙，亦知菩薩正智住處應修正行，又復善知從初發心，趣向上地，以方便心，善知迴向，善知諸法如、業如、報如、善知法輪如，知法輪如相，是名智波羅蜜。勝妙無著，攝受正法，攝受正法者，總知一切法，總知一切法者，知法如來，知法如去，善知業業境界，善知剎剎境界，善知諸劫，善知三世智，出生諸佛智，知佛智等正智，知菩薩智，知菩薩智智，知菩薩住智，知菩薩功德智慧智，知菩薩淨心迴向智，知諸大願智，轉法輪智，知分別法智，入法海智，知方便海智，知法旋流陀羅尼智，知諸法至趣智，知如是等一切智波羅蜜，深遠無底，廣大無邊，究竟無際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸如來智，超出三界，了達三世，善知菩薩一切行業，普集眾智，無所罣礙，亦知菩薩正智住處應修正行，又復善知從初發心，趣向上地，以方便心，善知迴向，善知諸法如、業如、報如、善知法輪如，知法輪如相，是名智波羅蜜。勝妙無著，攝受正法，攝受正法者，總知一切法，總知一切法者，知法如來，知法如去，善知業業境界，善知剎剎境界，善知諸劫，善知三世智，出生諸佛智，知佛智等正智，知菩薩智，知菩薩智智，知菩薩住智，知菩薩功德智慧智，知菩薩淨心迴向智，知諸大願智，轉法輪智，知分別法智，入法海智，知方便海智，知法旋流陀羅尼智，知諸法至趣智，知如是等一切智波羅蜜，深遠無底，廣大無邊，究竟無際。

如是勝智十波羅蜜，於一毛孔皆悉顯現，一切毛孔，皆悉顯現諸變化身，化度眾生。又於一切毛孔，出生無量身雲，所謂阿迦膩吒天身雲、淨居天身雲、善現天身雲、不熱天身雲、果實天身雲、遍淨天身雲、無量淨天身雲、少淨天身雲、淨果天身雲、廣果天身雲、無量淨果天身雲、少淨果天身雲、光音天身雲、無量光音天身雲、少光音天身雲、大梵天身雲、梵輔天身雲、梵富樓那天身雲、梵富樓吉那天身雲、梵印天身雲、梵自在天王身雲、他化自在天王及其天子天女身雲、化樂天王化樂天子天女身雲、兜率陀天王兜率陀天子天女身雲、炎摩天王及其天子天女身雲、釋提桓因天王及三十二輔臣天子天女身雲、提頭賴吒天王及天子天女眷屬一切乾闥婆男女身雲、毘樓勒叉天王及其眷屬天子天女一切鳩槃茶男女身雲、毘樓博叉天王及其眷屬天子天女一切龍男女身雲、毘沙門天王及其眷屬天子天女一切夜叉男女身雲、緊那羅王及一切緊那羅男女身雲、摩睺羅伽王及一切摩睺羅伽男女身雲、迦樓羅王及一切迦樓羅男女身雲、阿修羅王及一切阿修羅男女身雲、閻羅王及一切閻羅王男女身雲，并及地獄惡趣身雲、人王身雲、男女身雲、童男童女身雲，出如是等一切諸趣身雲，聲聞辟支佛仙人身雲、地神、水神、火神、風神、海神、河神、山林、樹神、穀神、味神、藥草神、園觀神、泉海神、城郭神、道場神、夜神、晝神、虛空神、方神、道神、身形神、日精神、諸魑魅神、金剛力士神、步行神，如是等一切神身雲，普遍十方一切世界，為法界等一切眾生，現喜見身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是勝智十波羅蜜，於一毛孔皆悉顯現，一切毛孔，皆悉顯現諸變化身，化度眾生。又於一切毛孔，出生無量身雲，所謂阿迦膩吒天身雲、淨居天身雲、善現天身雲、不熱天身雲、果實天身雲、遍淨天身雲、無量淨天身雲、少淨天身雲、淨果天身雲、廣果天身雲、無量淨果天身雲、少淨果天身雲、光音天身雲、無量光音天身雲、少光音天身雲、大梵天身雲、梵輔天身雲、梵富樓那天身雲、梵富樓吉那天身雲、梵印天身雲、梵自在天王身雲、他化自在天王及其天子天女身雲、化樂天王化樂天子天女身雲、兜率陀天王兜率陀天子天女身雲、炎摩天王及其天子天女身雲、釋提桓因天王及三十二輔臣天子天女身雲、提頭賴吒天王及天子天女眷屬一切乾闥婆男女身雲、毘樓勒叉天王及其眷屬天子天女一切鳩槃茶男女身雲、毘樓博叉天王及其眷屬天子天女一切龍男女身雲、毘沙門天王及其眷屬天子天女一切夜叉男女身雲、緊那羅王及一切緊那羅男女身雲、摩睺羅伽王及一切摩睺羅伽男女身雲、迦樓羅王及一切迦樓羅男女身雲、阿修羅王及一切阿修羅男女身雲、閻羅王及一切閻羅王男女身雲，并及地獄惡趣身雲、人王身雲、男女身雲、童男童女身雲，出如是等一切諸趣身雲，聲聞辟支佛仙人身雲、地神、水神、火神、風神、海神、河神、山林、樹神、穀神、味神、藥草神、園觀神、泉海神、城郭神、道場神、夜神、晝神、虛空神、方神、道神、身形神、日精神、諸魑魅神、金剛力士神、步行神，如是等一切神身雲，普遍十方一切世界，為法界等一切眾生，現喜見身。

爾時喜目觀察眾生夜天，從初發心，所行功德，積集無量諸波羅蜜，次第受生，死此生彼，輪轉五道，及其名號，親近善知識，值遇諸佛，親近供養，聞持正法，行菩薩行，心無罣礙得諸三昧，次第觀見一切諸佛，色身相好，見諸佛剎，及見諸劫次第成壞，得淨智慧，深入法界，觀察眾生，知眾生海，死此生彼；得淨天耳，次第悉聞一切音聲；以聞聲故，得知他心智，悉知眾生心心所念；無礙神足，次第自在，不著世間，不受後有，盡虛空界，淨法性身，修得神通，淨妙報果，充滿十方，得諸菩薩次第法門，究竟菩薩諸法門海，菩薩自在，勇猛精進，菩薩遊步，猶無所畏，至於正趣，離生死相，勝妙清淨，集諸功德如意法門，等一切法界，等示彼一切功德身雲，示一切智慧身雲，演說法音，開現教化，令得歸依，遍一切處，示現大道，於風輪中，扇動出聲，示現說法，令彼受持示教利喜，思惟不著，地動水流海波火炎山相擊聲、諸天宮城震動之聲、摩尼寶殿震吼之聲、天王形色鼓舞之聲、龍王起雲雷震之聲，夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等一切神王於十寶山種種音聲，轉輪聖王及諸小王一切人眾男女音聲，梵王音聲、一切諸天歌頌音聲、天樂音聲、摩尼寶王神珠音聲、天音聲、聲聞緣覺菩薩音聲、如來音聲、如來化身所出音聲，如是等種種音聲，為諸眾生，分別演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時喜目觀察眾生夜天，從初發心，所行功德，積集無量諸波羅蜜，次第受生，死此生彼，輪轉五道，及其名號，親近善知識，值遇諸佛，親近供養，聞持正法，行菩薩行，心無罣礙得諸三昧，次第觀見一切諸佛，色身相好，見諸佛剎，及見諸劫次第成壞，得淨智慧，深入法界，觀察眾生，知眾生海，死此生彼；得淨天耳，次第悉聞一切音聲；以聞聲故，得知他心智，悉知眾生心心所念；無礙神足，次第自在，不著世間，不受後有，盡虛空界，淨法性身，修得神通，淨妙報果，充滿十方，得諸菩薩次第法門，究竟菩薩諸法門海，菩薩自在，勇猛精進，菩薩遊步，猶無所畏，至於正趣，離生死相，勝妙清淨，集諸功德如意法門，等一切法界，等示彼一切功德身雲，示一切智慧身雲，演說法音，開現教化，令得歸依，遍一切處，示現大道，於風輪中，扇動出聲，示現說法，令彼受持示教利喜，思惟不著，地動水流海波火炎山相擊聲、諸天宮城震動之聲、摩尼寶殿震吼之聲、天王形色鼓舞之聲、龍王起雲雷震之聲，夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等一切神王於十寶山種種音聲，轉輪聖王及諸小王一切人眾男女音聲，梵王音聲、一切諸天歌頌音聲、天樂音聲、摩尼寶王神珠音聲、天音聲、聲聞緣覺菩薩音聲、如來音聲、如來化身所出音聲，如是等種種音聲，為諸眾生，分別演說。

喜目觀察眾生夜天，從初發心，功德境界，難得能得，一切苦行，難行能行，如是等行，皆承佛力，而得通達一切功德變化身雲，於一一身雲，說此清淨無著法雲，間無斷絕，於念念中，遊十方世界，修於淨土，復令過是無量無邊世界，應受惡道苦無量無邊諸眾生等，成就天人樂；無量無邊眾生度生死海，無量無邊眾生安住聲聞辟支佛地；無量無邊眾生離聲聞辟支佛地，得諸菩薩不退轉，行不可思議廣博喜幢自在法門，於念念中，令無量無邊眾生住如來地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜目觀察眾生夜天，從初發心，功德境界，難得能得，一切苦行，難行能行，如是等行，皆承佛力，而得通達一切功德變化身雲，於一一身雲，說此清淨無著法雲，間無斷絕，於念念中，遊十方世界，修於淨土，復令過是無量無邊世界，應受惡道苦無量無邊諸眾生等，成就天人樂；無量無邊眾生度生死海，無量無邊眾生安住聲聞辟支佛地；無量無邊眾生離聲聞辟支佛地，得諸菩薩不退轉，行不可思議廣博喜幢自在法門，於念念中，令無量無邊眾生住如來地。

爾時善財童子皆得見聞，善知解了諸奇特事，正念思惟，觀察分別，深入禪定智慧，安住平等。何以故？與彼夜天光身同行故，佛所護念故，成就不可思議如幻諸善根故，具足菩薩不思議根故，成就菩薩諸善根故，得生如來種姓家故，得善知識恩力故，一切如來無著神力之所持故，毘盧遮那佛本願力故，成就善根堪受普賢菩薩諸願行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善財童子皆得見聞，善知解了諸奇特事，正念思惟，觀察分別，深入禪定智慧，安住平等。何以故？與彼夜天光身同行故，佛所護念故，成就不可思議如幻諸善根故，具足菩薩不思議根故，成就菩薩諸善根故，得生如來種姓家故，得善知識恩力故，一切如來無著神力之所持故，毘盧遮那佛本願力故，成就善根堪受普賢菩薩諸願行故。

爾時善財童子，得菩薩歡喜淨光明大海幢法，得十方一切諸如來力，得彼夜天毘羅摩伽菩薩幢法門，得彼法門已，深入觀察普照十方光明法海三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善財童子，得菩薩歡喜淨光明大海幢法，得十方一切諸如來力，得彼夜天毘羅摩伽菩薩幢法門，得彼法門已，深入觀察普照十方光明法海三昧。

爾時善財童子，即起恭敬合掌，以偈讚歎彼夜天曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善財童子，即起恭敬合掌，以偈讚歎彼夜天曰：

「無量無數劫， 深入最勝法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量無數劫， 深入最勝法，

顯現妙法身， 隨眾所應見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯現妙法身， 隨眾所應見，

了知群生心， 無明顛倒惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知群生心， 無明顛倒惑，

以種種方便， 度脫眾生類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以種種方便， 度脫眾生類。

常淨妙法身， 久除諸熱惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常淨妙法身， 久除諸熱惱，

非二示有二， 度脫眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非二示有二， 度脫眾生故。

陰入及與界， 悉皆無所著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陰入及與界， 悉皆無所著，

眾行及色身， 解脫一切有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾行及色身， 解脫一切有。

不著內外法， 越度生死海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不著內外法， 越度生死海，

淨明智慧光， 普照生死闇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨明智慧光， 普照生死闇。

喜目根無著， 除滅諸疑惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜目根無著， 除滅諸疑惑，

一切樂世樂， 為現佛十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切樂世樂， 為現佛十方。

無礙三昧力， 於一一毛孔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙三昧力， 於一一毛孔，

出諸化身雲， 心念生三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出諸化身雲， 心念生三昧。

心念三昧力， 供養十方佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心念三昧力， 供養十方佛，

攝取諸眾生， 究竟一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝取諸眾生， 究竟一切法。

觀察諸有海， 業行自莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察諸有海， 業行自莊嚴，

演說無礙道， 令眾清淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演說無礙道， 令眾清淨故。

相好備嚴飾， 猶如普賢像， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相好備嚴飾， 猶如普賢像，

隨應受化者， 顯現無礙身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨應受化者， 顯現無礙身。」

爾時善財童子，偈讚歎已，白言：「天神！發阿耨多羅三藐三菩提心，為已幾時？得此法門，其已久如？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善財童子，偈讚歎已，白言：「天神！發阿耨多羅三藐三菩提心，為已幾時？得此法門，其已久如？」

爾時夜天以偈答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時夜天以偈答言：

「我念過去世， 無量剎塵劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我念過去世， 無量剎塵劫，

爾時有一劫， 名曰寂靜音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有一劫， 名曰寂靜音，

城有轉輪王， 清淨妙色身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 城有轉輪王， 清淨妙色身，

具三十二相， 八十好莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具三十二相， 八十好莊嚴，

妙身圓滿幢， 閻浮檀金色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙身圓滿幢， 閻浮檀金色，

光明照一切， 安詳遊虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明照一切， 安詳遊虛空，

轉輪王千子， 勇健身端正， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉輪王千子， 勇健身端正，

大臣有一億， 智慧悉賢明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大臣有一億， 智慧悉賢明，

有十億婇女， 端嚴如天后， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有十億婇女， 端嚴如天后，

大慈悲柔軟， 奉給侍大王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慈悲柔軟， 奉給侍大王。

時彼轉輪王， 常以正法治， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼轉輪王， 常以正法治，

總領諸山地， 一切四天下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總領諸山地， 一切四天下。

棄國捨世榮， 出家求佛道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棄國捨世榮， 出家求佛道，

我為聖王后， 具足梵音聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我為聖王后， 具足梵音聲，

身出金色光， 周照四萬里， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身出金色光， 周照四萬里，

日光既已沒， 中夜閑寂然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日光既已沒， 中夜閑寂然，

我當於爾時， 神瑞降善夢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當於爾時， 神瑞降善夢。

聞佛出世間， 號曰功德海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞佛出世間， 號曰功德海，

顯現自在力， 充滿十方界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯現自在力， 充滿十方界，

放光明網海， 照一切剎土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放光明網海， 照一切剎土，

無量自在身， 充滿十方界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量自在身， 充滿十方界，

種種變化身， 光明果報力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種變化身， 光明果報力，

充滿恒河沙， 遍照一切趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 充滿恒河沙， 遍照一切趣，

大地六種動， 自然出妙音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大地六種動， 自然出妙音。

如來出興世， 眾生皆歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來出興世， 眾生皆歡喜，

一切毛孔中， 出佛化身海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切毛孔中， 出佛化身海，

充滿十方界， 隨應演說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 充滿十方界， 隨應演說法。

我夢見如是， 如來自在力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我夢見如是， 如來自在力，

聞說微妙法， 身心大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞說微妙法， 身心大歡喜。

十千夜天神， 充滿虛空中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十千夜天神， 充滿虛空中，

讚歎彼如來， 開發覺悟我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚歎彼如來， 開發覺悟我。

彼天告我言： 『賢慧汝今起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼天告我言： 『賢慧汝今起，

佛已興汝國， 劫海難值遇。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛已興汝國， 劫海難值遇。』

聞此音歡喜， 即見明淨光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞此音歡喜， 即見明淨光，

觀察從何來， 道場樹王所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察從何來， 道場樹王所。

我見如來身， 如須彌山王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見如來身， 如須彌山王，

一切毛孔中， 放大光明海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切毛孔中， 放大光明海。

見佛自在力， 心生大歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見佛自在力， 心生大歡喜，

即發弘誓願， 願我如世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即發弘誓願， 願我如世尊。

夫人覺語王， 眷屬及婇女： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫人覺語王， 眷屬及婇女：

『我夢見佛光， 喜樂充滿身。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『我夢見佛光， 喜樂充滿身。』

即時與大王， 無量那由他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時與大王， 無量那由他，

眷屬四兵眾， 往詣如來所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眷屬四兵眾， 往詣如來所。

我於二萬歲， 常供養如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於二萬歲， 常供養如來，

七寶四天下， 一切悉奉施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七寶四天下， 一切悉奉施。

彼佛為我說， 功德普雲經， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛為我說， 功德普雲經，

大願海莊嚴， 隨聞度眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大願海莊嚴， 隨聞度眾生。

我發大誓願， 未來作夜天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我發大誓願， 未來作夜天，

諸有放逸者， 悉令遠眾惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有放逸者， 悉令遠眾惡。

爾時我初發， 無上菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時我初發， 無上菩提心，

生死有為中， 未曾有忘失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死有為中， 未曾有忘失。

從是後供養， 十億那由他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從是後供養， 十億那由他，

生死海受樂， 饒益諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死海受樂， 饒益諸眾生。

初佛功德海， 第二功德燈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初佛功德海， 第二功德燈，

第三寶炎佛， 第四豐慧智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三寶炎佛， 第四豐慧智，

第五天花藏， 六無礙月音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五天花藏， 六無礙月音，

第七法月王， 八圓滿智王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七法月王， 八圓滿智王，

第九寶炎佛， 無上天人尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九寶炎佛， 無上天人尊，

第十日音聲， 我已悉供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十日音聲， 我已悉供養。

如是等諸佛， 十億那由他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等諸佛， 十億那由他，

猶未得慧眼， 究竟生死海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶未得慧眼， 究竟生死海。

次第復有劫， 名曰天妙勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第復有劫， 名曰天妙勝，

世界名寶光， 五百佛興世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界名寶光， 五百佛興世。

初佛圓滿月， 第二明淨日， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初佛圓滿月， 第二明淨日，

第三光幢佛， 四須彌山王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三光幢佛， 四須彌山王，

第五花炎海， 六智慧海幢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五花炎海， 六智慧海幢，

第七然燈佛， 第八天德藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七然燈佛， 第八天德藏，

第九光明幢， 第十普智王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九光明幢， 第十普智王。

如是等諸佛， 我已悉供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等諸佛， 我已悉供養，

未離五陰苦， 非樂生樂想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未離五陰苦， 非樂生樂想，

於法不生疑， 亦不疑正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法不生疑， 亦不疑正法。

次第復有劫， 名莊嚴梵音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第復有劫， 名莊嚴梵音，

爾時有世界， 名蓮華燈雲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有世界， 名蓮華燈雲，

彼有無量佛， 及諸佛眷屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼有無量佛， 及諸佛眷屬，

我已悉供養， 聞受持正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我已悉供養， 聞受持正法。

初佛名寶山， 第二功德海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初佛名寶山， 第二功德海，

法界須彌幢， 第四法須彌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界須彌幢， 第四法須彌，

第五法幢佛， 第六地威神， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五法幢佛， 第六地威神，

第七法力佛， 第八虛空慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七法力佛， 第八虛空慧，

第九法炎山， 第十照明山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九法炎山， 第十照明山。

如是等諸佛， 我已悉供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等諸佛， 我已悉供養，

猶未了真實， 究竟盡法海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶未了真實， 究竟盡法海。

次第復有劫， 名曰歡喜德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第復有劫， 名曰歡喜德，

爾時有世界， 名曰光功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有世界， 名曰光功德，

彼劫有八十， 那由他諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼劫有八十， 那由他諸佛，

我已悉供養， 禮敬最勝尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我已悉供養， 禮敬最勝尊。

初乾闥婆王， 二壽命樹王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初乾闥婆王， 二壽命樹王，

三須彌功德， 第四寶眼佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三須彌功德， 第四寶眼佛，

五毘盧遮那， 六賢聖莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五毘盧遮那， 六賢聖莊嚴，

第七法勝王， 第八明淨德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七法勝王， 第八明淨德，

第九世間王， 十一切法王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九世間王， 十一切法王。

如是等諸佛， 我皆已供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等諸佛， 我皆已供養，

猶未得妙智， 深入諸法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶未得妙智， 深入諸法門。

次第復有劫， 名曰淨不壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第復有劫， 名曰淨不壞，

爾時有世界， 名普光莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有世界， 名普光莊嚴，

十佛興世間， 除無量煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十佛興世間， 除無量煩惱，

功德已莊嚴， 嚴淨諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德已莊嚴， 嚴淨諸眾生，

有千佛興世， 無量德莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有千佛興世， 無量德莊嚴，

除滅煩惱垢， 令眾悉清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅煩惱垢， 令眾悉清淨。

初佛名無諍， 第二無礙力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初佛名無諍， 第二無礙力，

第三法界光， 第四梵髻王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三法界光， 第四梵髻王，

五波樓那天， 第六眾生歸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五波樓那天， 第六眾生歸，

七圓滿忍燈， 八具足法燈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七圓滿忍燈， 八具足法燈，

九光明嚴海， 第十威神王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九光明嚴海， 第十威神王。

如是等諸佛， 我皆已供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等諸佛， 我皆已供養，

猶未解真法， 遊行一切剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶未解真法， 遊行一切剎。

次第復有劫， 名曰香燈剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第復有劫， 名曰香燈剎，

爾時有世界， 名曰清淨起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有世界， 名曰清淨起，

一億佛興世， 嚴淨一切劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一億佛興世， 嚴淨一切劫，

彼佛所說法， 我聞悉受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛所說法， 我聞悉受持。

初名法稱王， 二名法身海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初名法稱王， 二名法身海，

三名勇猛頂， 四功德法王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三名勇猛頂， 四功德法王，

第五勝法雲， 六名天首冠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五勝法雲， 六名天首冠，

第七智炎佛， 八名虛空力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七智炎佛， 八名虛空力，

九名普勝起， 十名妙德首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九名普勝起， 十名妙德首。

供養彼佛已， 成就八正道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養彼佛已， 成就八正道。

次第復有劫， 名明淨金剛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第復有劫， 名明淨金剛，

爾時有世界， 名曰寶幢主， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有世界， 名曰寶幢主，

五百佛興世， 彼諸如來等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五百佛興世， 彼諸如來等，

我皆已供養， 求無礙法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我皆已供養， 求無礙法門。

初名圓滿德， 第二寂然音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初名圓滿德， 第二寂然音，

第三功德海， 四曰威神王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三功德海， 四曰威神王，

第五法最王， 六名須彌相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五法最王， 六名須彌相，

第七名法王， 第八功德王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七名法王， 第八功德王，

第九功德山， 第十光明王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九功德山， 第十光明王。

如是等諸佛， 我已悉供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等諸佛， 我已悉供養，

我皆悉嚴淨， 一切最勝道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我皆悉嚴淨， 一切最勝道，

猶未得具足， 究竟深法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶未得具足， 究竟深法忍。

次第復有劫， 名曰勝稱音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第復有劫， 名曰勝稱音，

爾時有世界， 名曰寂靜音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有世界， 名曰寂靜音，

八十那由他， 諸佛興出世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八十那由他， 諸佛興出世，

我已悉供養， 於彼修正道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我已悉供養， 於彼修正道。

初佛號華聚， 第二海藏佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初佛號華聚， 第二海藏佛，

第三功德起， 第四天周羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三功德起， 第四天周羅，

第五摩尼藏， 六號金山王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五摩尼藏， 六號金山王，

第七寶聚佛， 第八寂靜幢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七寶聚佛， 第八寂靜幢，

第九法幢佛， 第十號財首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九法幢佛， 第十號財首。

如是等諸佛， 我已悉供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等諸佛， 我已悉供養。

次第復有劫， 名千首功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第復有劫， 名千首功德，

爾時有世界， 名曰善花燈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有世界， 名曰善花燈，

六億那由他， 諸佛興出世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六億那由他， 諸佛興出世，

我已曾供養， 彼一切諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我已曾供養， 彼一切諸佛。

初佛寂靜幢， 第二智印王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初佛寂靜幢， 第二智印王，

第三號百燈， 四功德雲王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三號百燈， 四功德雲王，

寂靜光明王， 第六明淨日， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂靜光明王， 第六明淨日，

第七法燈王， 八功德首王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七法燈王， 八功德首王，

九天功德藏， 十智慧雲雷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九天功德藏， 十智慧雲雷。

如是等諸佛， 我皆已供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等諸佛， 我皆已供養，

未得無生忍， 究竟諸法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未得無生忍， 究竟諸法門。

次第復有劫， 名無著光炎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第復有劫， 名無著光炎，

爾時有世界， 名無量勝光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有世界， 名無量勝光，

有三十六億， 那由他佛出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有三十六億， 那由他佛出，

如是等諸佛， 我皆已供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等諸佛， 我皆已供養。

初號普山王， 第二虛空心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初號普山王， 第二虛空心，

第三號集智， 第四莊嚴藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三號集智， 第四莊嚴藏，

第五法海音， 第六持音聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五法海音， 第六持音聲，

第七化音聲， 第八化雲海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七化音聲， 第八化雲海，

九功德音海， 第十妙音幢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九功德音海， 第十妙音幢，

十一普威德， 第十二法海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十一普威德， 第十二法海，

十三集音聲， 十四功德海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十三集音聲， 十四功德海，

十五燈明首， 十六寶炎首， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十五燈明首， 十六寶炎首，

十七燈明佛， 十八功德炎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十七燈明佛， 十八功德炎，

十九月天佛， 二十功德勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十九月天佛， 二十功德勝。

彼諸如來等， 我皆得值遇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸如來等， 我皆得值遇。

彼兩足世尊， 出興於世時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼兩足世尊， 出興於世時，

我為功德天， 供養彼最勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我為功德天， 供養彼最勝。

時佛為我說， 莊嚴大海願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時佛為我說， 莊嚴大海願，

陀羅尼念力， 皆悉能受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陀羅尼念力， 皆悉能受持。

我得明淨眼， 三昧陀羅尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我得明淨眼， 三昧陀羅尼，

於一一念中， 悉見無數剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一一念中， 悉見無數剎，

出生大悲藏， 深入方便雲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出生大悲藏， 深入方便雲，

心淨如虛空， 皆從夢中生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心淨如虛空， 皆從夢中生。

始發菩提心， 廣大如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 始發菩提心， 廣大如虛空，

究竟無邊際， 為度眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟無邊際， 為度眾生故。

盡未來際劫， 願求諸佛力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡未來際劫， 願求諸佛力，

觀察諸眾生， 常樂我淨倒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察諸眾生， 常樂我淨倒，

愚癡闇所覆， 煩惱起虛妄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚癡闇所覆， 煩惱起虛妄，

邪見貪欲等， 無量諸惡業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪見貪欲等， 無量諸惡業，

一切諸趣中， 具受不善報， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸趣中， 具受不善報，

一切諸趣中， 種種業受身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸趣中， 種種業受身，

生老病死患， 無量苦逼迫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生老病死患， 無量苦逼迫。

我發無上心， 安樂諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我發無上心， 安樂諸眾生，

令至諸佛所， 成滿如來力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令至諸佛所， 成滿如來力，

滿足大願雲， 常見一切佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿足大願雲， 常見一切佛，

修習於正道， 具足諸功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修習於正道， 具足諸功德。

一向廣專求， 無量功德雲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一向廣專求， 無量功德雲，

羅摩伽三昧， 充滿諸法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅摩伽三昧， 充滿諸法界，

廣大波羅蜜， 聲聞十方剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣大波羅蜜， 聲聞十方剎，

一切諸佛所， 聞此羅摩伽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛所， 聞此羅摩伽，

即具普賢行， 入淨深法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即具普賢行， 入淨深法界，

攝持一切法， 成滿一切地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝持一切法， 成滿一切地，

三世方便海， 修習無量行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世方便海， 修習無量行，

一心具佛智， 智慧悉通達。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心具佛智， 智慧悉通達。」

爾時夜天說此偈已，頭面敬禮一切諸佛，未舉頭頃，見一切如來足下千輻相輪，逆觀如來一切相好，於佛相好中，身心明了，不著相好，以廣大心，速疾聞佛五分法身香，究竟一切諸波羅蜜，住菩薩地，盡佛法海，遠離一切三世色聲香味觸法，住普賢菩薩廣行究竟地，圓滿清淨大境界地，於一念頃，普現十方無量佛剎，具十法門，一一法門，具足無量無邊不可思議阿僧祇等諸法界海，盡一切苦際，皆悉深信。「佛子！如是等種種功德，我已久修，信解受持，具普賢行。善男子！爾時智慧轉輪聖王，劫劫相續，常紹王位，受佛種性，生釋種家，不斷如來善寂種性者，豈異人乎？今文殊師利童子是也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時夜天說此偈已，頭面敬禮一切諸佛，未舉頭頃，見一切如來足下千輻相輪，逆觀如來一切相好，於佛相好中，身心明了，不著相好，以廣大心，速疾聞佛五分法身香，究竟一切諸波羅蜜，住菩薩地，盡佛法海，遠離一切三世色聲香味觸法，住普賢菩薩廣行究竟地，圓滿清淨大境界地，於一念頃，普現十方無量佛剎，具十法門，一一法門，具足無量無邊不可思議阿僧祇等諸法界海，盡一切苦際，皆悉深信。「佛子！如是等種種功德，我已久修，信解受持，具普賢行。善男子！爾時智慧轉輪聖王，劫劫相續，常紹王位，受佛種性，生釋種家，不斷如來善寂種性者，豈異人乎？今文殊師利童子是也！」

爾時轉輪聖王夫人賢慧玉女者，今我喜目觀察眾生夜天是！時覺寤我夜天者，今普賢菩薩所變化身是！善男子，我於爾時，夜夢覺已，見佛光明，初發阿耨多羅三藐三菩提心，發是心已，於無量佛剎微塵數劫，不墮惡道，常生天上，下在人中，受諸快樂，值見諸佛，於其中間，經無量劫，乃至報應首功德幢如來、應供、正遍知所，得此普光喜幢法門。得此法門已，示現種種身，調伏眾生，隨順開發，皆令親近善知識，若天若人，及餘一切，於未來世，聞向佛名，及聞普光喜幢法門毘羅摩伽三昧名號，受持讀誦，解說書寫，亦得超越無量佛剎微塵劫海生死之罪，不墮惡道，常生天上人中，受諸快樂，常見諸佛，聞法受持，終不忘失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時轉輪聖王夫人賢慧玉女者，今我喜目觀察眾生夜天是！時覺寤我夜天者，今普賢菩薩所變化身是！善男子，我於爾時，夜夢覺已，見佛光明，初發阿耨多羅三藐三菩提心，發是心已，於無量佛剎微塵數劫，不墮惡道，常生天上，下在人中，受諸快樂，值見諸佛，於其中間，經無量劫，乃至報應首功德幢如來、應供、正遍知所，得此普光喜幢法門。得此法門已，示現種種身，調伏眾生，隨順開發，皆令親近善知識，若天若人，及餘一切，於未來世，聞向佛名，及聞普光喜幢法門毘羅摩伽三昧名號，受持讀誦，解說書寫，亦得超越無量佛剎微塵劫海生死之罪，不墮惡道，常生天上人中，受諸快樂，常見諸佛，聞法受持，終不忘失。

「善男子！我於寶光功德炎佛所，得此普光喜幢速疾法門，得此法門已，一向專求諸善知識，身心諸根，歡喜悅樂，遊諸方面，調伏眾生，令入律行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我於寶光功德炎佛所，得此普光喜幢速疾法門，得此法門已，一向專求諸善知識，身心諸根，歡喜悅樂，遊諸方面，調伏眾生，令入律行。

「善男子！我唯知此普光喜幢法門毘羅摩伽三昧，圓滿清淨勝光境界。諸大菩薩，於念念頃，不離善知識，深入方便智慧大海，因善知識出生長養速疾法門，發一切大願海，於一切劫不離善根，念念相續，近善知識，求妙功德，救護眾生，悉具一切普賢菩薩所行之道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此普光喜幢法門毘羅摩伽三昧，圓滿清淨勝光境界。諸大菩薩，於念念頃，不離善知識，深入方便智慧大海，因善知識出生長養速疾法門，發一切大願海，於一切劫不離善根，念念相續，近善知識，求妙功德，救護眾生，悉具一切普賢菩薩所行之道。」

爾時喜目觀察眾生夜天，為善財童子，顯現菩薩教化一切世間法門境界相好莊嚴身相，眉間白毫相中，放大光明，名普慧炎燈清淨幢無量光明，照一切世界已，入善財頂，充滿其身。爾時善財童子，即得毘羅摩伽圓滿三昧，得此三昧已，於一一身，充滿法界，於一切地水火風微塵、眾寶微塵、香微塵、金剛微塵、摩尼珠微塵、碎末微塵、一切莊嚴微塵，如是等一一微塵海中，悉見佛剎微塵等世界成壞，四大成敗相，風輪、水輪、金剛輪、地輪，種種莊嚴眾山圍遶無量大海諸天宮殿，諸雜寶樹種種莊嚴諸龍宮殿，夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、人非人等城郭宮殿，地獄餓鬼閻羅王處，死此生彼，皆悉了知諸法因果，一一身中，普現一切法界等身，悉見一切諸佛剎土，隨所應化，度脫眾生業報好醜，以微妙音，普為說法，令此法音從毛孔入，令諸眾生皆得法行，見一一剎，及見一切世界微塵數剎，見無量無邊一切諸佛如來海，深入善根，於諸佛所，住一切法界，於無量佛所，得無量法門，越度生死，遊戲神通，於一一佛所，自念從初發心，修菩薩本行普集善根一切境界果報，於一一佛所，得聞諸佛所轉法輪，受持不忘，守護正法，以本願善根力，悉見三世一切佛海，越生死流。「善男子！諸大菩薩，成就如是無量無邊諸大功德，我當云何能知能說彼功德行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時喜目觀察眾生夜天，為善財童子，顯現菩薩教化一切世間法門境界相好莊嚴身相，眉間白毫相中，放大光明，名普慧炎燈清淨幢無量光明，照一切世界已，入善財頂，充滿其身。爾時善財童子，即得毘羅摩伽圓滿三昧，得此三昧已，於一一身，充滿法界，於一切地水火風微塵、眾寶微塵、香微塵、金剛微塵、摩尼珠微塵、碎末微塵、一切莊嚴微塵，如是等一一微塵海中，悉見佛剎微塵等世界成壞，四大成敗相，風輪、水輪、金剛輪、地輪，種種莊嚴眾山圍遶無量大海諸天宮殿，諸雜寶樹種種莊嚴諸龍宮殿，夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、人非人等城郭宮殿，地獄餓鬼閻羅王處，死此生彼，皆悉了知諸法因果，一一身中，普現一切法界等身，悉見一切諸佛剎土，隨所應化，度脫眾生業報好醜，以微妙音，普為說法，令此法音從毛孔入，令諸眾生皆得法行，見一一剎，及見一切世界微塵數剎，見無量無邊一切諸佛如來海，深入善根，於諸佛所，住一切法界，於無量佛所，得無量法門，越度生死，遊戲神通，於一一佛所，自念從初發心，修菩薩本行普集善根一切境界果報，於一一佛所，得聞諸佛所轉法輪，受持不忘，守護正法，以本願善根力，悉見三世一切佛海，越生死流。「善男子！諸大菩薩，成就如是無量無邊諸大功德，我當云何能知能說彼功德行？」

爾時喜目觀察眾生夜天，告善財童子言：「我以此普光喜幢法門力故，常見諸佛，間無空缺，以此義故，遍一切處守護佛法，盡虛空界，心不疲厭，云何能為守護一切諸佛正法？以毘盧遮那佛本願力故，及觀世音菩薩摩訶薩威神力故，持白寶蓮華陀羅尼呪，擁護受持讀誦行正法者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時喜目觀察眾生夜天，告善財童子言：「我以此普光喜幢法門力故，常見諸佛，間無空缺，以此義故，遍一切處守護佛法，盡虛空界，心不疲厭，云何能為守護一切諸佛正法？以毘盧遮那佛本願力故，及觀世音菩薩摩訶薩威神力故，持白寶蓮華陀羅尼呪，擁護受持讀誦行正法者。」

爾時喜目觀察眾生夜天，承佛神力，即說白寶蓮華陀羅尼呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時喜目觀察眾生夜天，承佛神力，即說白寶蓮華陀羅尼呪：

「多耋他 摸利翅 波闍羅摸利翅賒摩他移 毘賒摩他移 波臘波檀尼翅欝他婆尼翅莎呵 禪頭(音頭掬反)翅 曼頭翅莎呵 賒俾多鉢頭摩 無至翅莎呵 因陀羅波尼翅莎呵 曼檀禰莎呵 踰闍禰莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多耋他 摸利翅 波闍羅摸利翅賒摩他移 毘賒摩他移 波臘波檀尼翅欝他婆尼翅莎呵 禪頭(音頭掬反)翅 曼頭翅莎呵 賒俾多鉢頭摩 無至翅莎呵 因陀羅波尼翅莎呵 曼檀禰莎呵 踰闍禰莎呵

「若有受持此呪者，不墮地獄、餓鬼、畜生，於現身上，終不橫死，不遭縣官牢獄繫縛，常受一切清淨快樂。若有得此陀羅尼者，當知此人，常得不離值見諸佛，亦不離聞佛說法轉正法輪，又復常得無盡清淨法音聲海辯才印陀羅尼。若有得聞此陀羅尼者，具足一切菩薩淨行，必度生死海，當到彼岸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有受持此呪者，不墮地獄、餓鬼、畜生，於現身上，終不橫死，不遭縣官牢獄繫縛，常受一切清淨快樂。若有得此陀羅尼者，當知此人，常得不離值見諸佛，亦不離聞佛說法轉正法輪，又復常得無盡清淨法音聲海辯才印陀羅尼。若有得聞此陀羅尼者，具足一切菩薩淨行，必度生死海，當到彼岸。」

爾時善財童子，聞此陀羅尼已，恭敬頂禮喜目觀察眾生夜天足，遶無數匝，專心思惟正念菩薩圓滿淨幢菩薩法門，思惟分別，觀察正受，念善知識教，深入隨順善知識教。時彼夜天，告善財言：「善男子！此佛眾中有一夜天，名普覆眾生威德，汝詣彼問，云何菩薩學菩薩行，具菩薩行，修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善財童子，聞此陀羅尼已，恭敬頂禮喜目觀察眾生夜天足，遶無數匝，專心思惟正念菩薩圓滿淨幢菩薩法門，思惟分別，觀察正受，念善知識教，深入隨順善知識教。時彼夜天，告善財言：「善男子！此佛眾中有一夜天，名普覆眾生威德，汝詣彼問，云何菩薩學菩薩行，具菩薩行，修菩薩道？」

時善財童子，頭面敬禮，喜目觀察眾生夜天足，辭退而行，詣普覆眾生威德夜天所，求善知識，心無厭足，即得發起宿世善根一切境界。此境界力，普見十方諸佛菩薩諸善知識，威儀庠序，捨離憍慢，深生恭敬，所見菩薩及善知識，念念相續，無有異心，皆悉歸依諸善知識。彼諸菩薩，從初發心，堪為法器，乃至十地，求善知識，如我無異，常為善知識之所覆護，聞善知識所說密語，憶持在心，終不忘失，為成菩提故，修一切善根莊嚴功德，具諸方便，皆由先世親近善知識故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時善財童子，頭面敬禮，喜目觀察眾生夜天足，辭退而行，詣普覆眾生威德夜天所，求善知識，心無厭足，即得發起宿世善根一切境界。此境界力，普見十方諸佛菩薩諸善知識，威儀庠序，捨離憍慢，深生恭敬，所見菩薩及善知識，念念相續，無有異心，皆悉歸依諸善知識。彼諸菩薩，從初發心，堪為法器，乃至十地，求善知識，如我無異，常為善知識之所覆護，聞善知識所說密語，憶持在心，終不忘失，為成菩提故，修一切善根莊嚴功德，具諸方便，皆由先世親近善知識故。

爾時普覆眾生威德夜天，普放光明，此光明名調伏一切眾生律儀示現莊嚴法門，得此法門故，具足相好，以莊嚴身，以此相好身，示一切眾生，令得歡喜，一一相好，示現一切眾相光明，現光明已，於白毫相，放一切光，以此光明，普照一切，以一切光，以為眷屬，此光名普智炎毘羅摩伽圓滿明淨三昧境界。又此光明，無量無邊無有涯際，普照十方一切世間已，入善財童子頂，充遍其身，於其身內，悉見眾生死此生彼，善惡業報，皆悉現於善財身中。爾時善財童子，即得極妙清淨毘羅摩伽三昧。得此三昧時，無量無邊諸眾生等，發阿耨多羅三藐三菩提心，一切大眾，皆大歡喜，禮佛而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時普覆眾生威德夜天，普放光明，此光明名調伏一切眾生律儀示現莊嚴法門，得此法門故，具足相好，以莊嚴身，以此相好身，示一切眾生，令得歡喜，一一相好，示現一切眾相光明，現光明已，於白毫相，放一切光，以此光明，普照一切，以一切光，以為眷屬，此光名普智炎毘羅摩伽圓滿明淨三昧境界。又此光明，無量無邊無有涯際，普照十方一切世間已，入善財童子頂，充遍其身，於其身內，悉見眾生死此生彼，善惡業報，皆悉現於善財身中。爾時善財童子，即得極妙清淨毘羅摩伽三昧。得此三昧時，無量無邊諸眾生等，發阿耨多羅三藐三菩提心，一切大眾，皆大歡喜，禮佛而退。