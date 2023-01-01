佛說羅摩伽經卷中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說羅摩伽經卷中

西秦沙門聖堅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西秦沙門聖堅譯

爾時東方有一菩薩，名無異行，寶花承足，步虛而來，詣娑婆世界金剛輪山，足蹈山時，娑婆世界六種震動，變成眾寶以為莊嚴。舉身毛孔普放光明，皆悉映蔽日月星辰，梵釋四王、及一切天、龍神、夜叉、揵闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，火珠光明、摩尼珠光，皆如聚墨。又此光明，普照地獄、餓鬼、畜生、閻羅王處，及諸幽闇，消滅眾苦，斷除煩惱病苦怖畏，皆得安隱。普雨寶雨，充滿佛剎，及雨一切供養之具，以是等種種供養供養如來，隨諸眾生所應見身，為其示現，遍六趣已，到金剛輪山，至觀世音所。爾時觀世音菩薩，告善財言：「善男子！汝見此座無異行菩薩不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時東方有一菩薩，名無異行，寶花承足，步虛而來，詣娑婆世界金剛輪山，足蹈山時，娑婆世界六種震動，變成眾寶以為莊嚴。舉身毛孔普放光明，皆悉映蔽日月星辰，梵釋四王、及一切天、龍神、夜叉、揵闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，火珠光明、摩尼珠光，皆如聚墨。又此光明，普照地獄、餓鬼、畜生、閻羅王處，及諸幽闇，消滅眾苦，斷除煩惱病苦怖畏，皆得安隱。普雨寶雨，充滿佛剎，及雨一切供養之具，以是等種種供養供養如來，隨諸眾生所應見身，為其示現，遍六趣已，到金剛輪山，至觀世音所。爾時觀世音菩薩，告善財言：「善男子！汝見此座無異行菩薩不？」

答言：「大聖！唯然已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「大聖！唯然已見。」

時觀世音告善財言：「汝詣彼問，云何菩薩學菩薩行，修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時觀世音告善財言：「汝詣彼問，云何菩薩學菩薩行，修菩薩道？」

時善財童子頭面敬禮觀世音足，遶無數匝，觀察無厭，正念聖教，深入智海，却行辭退，至無異行所，頭面敬禮，右遶七匝，畢已合掌而立，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行，修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時善財童子頭面敬禮觀世音足，遶無數匝，觀察無厭，正念聖教，深入智海，却行辭退，至無異行所，頭面敬禮，右遶七匝，畢已合掌而立，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行，修菩薩道？」

答言：「善男子！我已成就普現速行法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！我已成就普現速行法門。」

善財童子白言：「大聖！於何佛所，得此法門？所從來剎，去此幾何，發來久如？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財童子白言：「大聖！於何佛所，得此法門？所從來剎，去此幾何，發來久如？」

答言：「善男子！此處難知，一切天人及阿脩羅、人非人等，所不能測，唯勤精進不退轉行，親近善知識，佛所護念，乃能得知。若非具足宿善根力，清淨直心，具菩薩根，開智慧眼，多聞多知尚不得聞、不能深入賢聖智慧，何況信解菩薩行處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！此處難知，一切天人及阿脩羅、人非人等，所不能測，唯勤精進不退轉行，親近善知識，佛所護念，乃能得知。若非具足宿善根力，清淨直心，具菩薩根，開智慧眼，多聞多知尚不得聞、不能深入賢聖智慧，何況信解菩薩行處。」

善財童子白言：「大聖！唯願為我，說彼國土如來名號，我當承佛神力及善知識力、信五根力、成就神通力，而得信解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財童子白言：「大聖！唯願為我，說彼國土如來名號，我當承佛神力及善知識力、信五根力、成就神通力，而得信解。」

爾時無異行菩薩答善財言：「我所來剎，名妙首法藏，佛號普賢首，於彼佛所，得此普現速行法門。從彼發來，已經不可說佛剎微塵等劫，於一念中，行不可說佛剎微塵等步，一一步過不可說佛剎微塵等世界，所經諸國，佛皆現在，以一切菩薩無盡供具，供養諸佛摩㝹摩身。所以者何？以我得此無著清淨法性生身如實相印三昧法門，以是功德，能供養如來無著法身，以一切諸菩薩所希見事，供養諸佛，隨諸眾生宿世善根，為現色身而為說法，放大光明，普照十方，應適眾心，隨其所須，如意皆得，成就法藏，出微妙聲，演說正法，饒益眾生，以妙法身，度脫眾生，乃至十方，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時無異行菩薩答善財言：「我所來剎，名妙首法藏，佛號普賢首，於彼佛所，得此普現速行法門。從彼發來，已經不可說佛剎微塵等劫，於一念中，行不可說佛剎微塵等步，一一步過不可說佛剎微塵等世界，所經諸國，佛皆現在，以一切菩薩無盡供具，供養諸佛摩㝹摩身。所以者何？以我得此無著清淨法性生身如實相印三昧法門，以是功德，能供養如來無著法身，以一切諸菩薩所希見事，供養諸佛，隨諸眾生宿世善根，為現色身而為說法，放大光明，普照十方，應適眾心，隨其所須，如意皆得，成就法藏，出微妙聲，演說正法，饒益眾生，以妙法身，度脫眾生，乃至十方，亦復如是。

「善男子！我唯知此菩薩普現速行法門，諸大菩薩，普於十方，無所不至，境界無量，無能壞者，清淨法身，充滿法界，分別了知諸眾生道，滿一切剎，順一切法，等觀三世，說平等法，隨順世間，不著佛道，普至無著無礙，善說一切諸法實相本性空寂，我當云何能知能說彼功德行？善男子！於此南方，有城名婆羅波提，彼有一天，名曰大天，汝詣彼問，云何菩薩學菩薩行，修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此菩薩普現速行法門，諸大菩薩，普於十方，無所不至，境界無量，無能壞者，清淨法身，充滿法界，分別了知諸眾生道，滿一切剎，順一切法，等觀三世，說平等法，隨順世間，不著佛道，普至無著無礙，善說一切諸法實相本性空寂，我當云何能知能說彼功德行？善男子！於此南方，有城名婆羅波提，彼有一天，名曰大天，汝詣彼問，云何菩薩學菩薩行，修菩薩道？」

時善財童子，頭面禮敬無異行菩薩足，遶無數匝，瞻仰觀察，辭退南行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時善財童子，頭面禮敬無異行菩薩足，遶無數匝，瞻仰觀察，辭退南行。

爾時善財童子，正念思惟菩薩毘羅摩伽無障礙行，一向專求無異行菩薩智慧境界所出光明智慧神通色身境界，一切功德莊嚴境界，勇猛精進，堅固歡喜，出生無量不可思議持行法門，遊戲神通，得決定智，深心悅樂，遍體歡喜，具諸功德諸三昧地、陀羅尼地、諸大願地、諸辯才地、具諸力地，漸漸遊行，至彼城門，推問大天今在何所？時有人言：「善男子！今在城內重閣堂上，成就微妙清淨色身，大眾圍遶，化現說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善財童子，正念思惟菩薩毘羅摩伽無障礙行，一向專求無異行菩薩智慧境界所出光明智慧神通色身境界，一切功德莊嚴境界，勇猛精進，堅固歡喜，出生無量不可思議持行法門，遊戲神通，得決定智，深心悅樂，遍體歡喜，具諸功德諸三昧地、陀羅尼地、諸大願地、諸辯才地、具諸力地，漸漸遊行，至彼城門，推問大天今在何所？時有人言：「善男子！今在城內重閣堂上，成就微妙清淨色身，大眾圍遶，化現說法。」

爾時善財童子，詣大天所，頭面敬禮，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行，修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善財童子，詣大天所，頭面敬禮，白言：「大聖！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行，修菩薩道？」

是時大天，即申四臂，取四海水，安置四掌，不令漏落，自為善財童子，澡面漱口，取金蓮華，以散善財，而作是言：「希有善男子！甚奇甚特，乃能遠來，求善知識。善男子！諸菩薩行，難聞難見，甚深微妙，不可思議，勇猛精進，形容微妙，人中分陀利，為眾生歸依，覆護一切，饒益眾生，攝取不捨，安隱一切，普照一切十方剎海，顯現正道，遠離愚癡，為大導師，護持正法，獎引眾生，安隱無患，到於彼岸，必定當至一切智城，甚為希有。菩薩三業，具足成就難淨能淨，永離眾惡，於眾生類，常以愛語，隨其所應，悉現其前，未甞失機。善男子！我唯成就菩薩雲網光明法門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時大天，即申四臂，取四海水，安置四掌，不令漏落，自為善財童子，澡面漱口，取金蓮華，以散善財，而作是言：「希有善男子！甚奇甚特，乃能遠來，求善知識。善男子！諸菩薩行，難聞難見，甚深微妙，不可思議，勇猛精進，形容微妙，人中分陀利，為眾生歸依，覆護一切，饒益眾生，攝取不捨，安隱一切，普照一切十方剎海，顯現正道，遠離愚癡，為大導師，護持正法，獎引眾生，安隱無患，到於彼岸，必定當至一切智城，甚為希有。菩薩三業，具足成就難淨能淨，永離眾惡，於眾生類，常以愛語，隨其所應，悉現其前，未甞失機。善男子！我唯成就菩薩雲網光明法門。」

善財童子白言：「大聖！此雲網光明法門，境界云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財童子白言：「大聖！此雲網光明法門，境界云何？」

爾時大天於善財前，積天金聚，猶如山王，積白銀聚，積琉璃聚，積頗梨聚，積車𤦲聚，積馬瑙聚，積夜光聚，積水精聚，積金精聚，積開導眾生摩尼聚，積紺髮摩尼聚，積周羅摩尼聚，積水光摩尼聚，積玫瑰聚，積紫玫瑰聚，積日精珠聚，積彌羅佉寶聚，積雜色寶聚，積毘富羅寶聚，積赤真珠羅網聚，積栴檀摩尼聚，及積莊嚴支節一切身分諸瓔珞聚，猶如須彌；一切花，一切香，一切塗香，一切末香，一切花鬘，一切天衣，一切寶蓋，一切幢幡，一切樂器，一切床帳，諸供養具，五欲境界，如是眾寶，積如須彌。又復顯現阿僧祇百千萬億諸童女眾，語善財言：「善男子！汝可取此一切眾寶，供養如來，惠施一切，攝取眾生，悉令眾生，修檀波羅蜜，學檀波羅蜜，一切捨故，以此捨心，教授一切，普得修行，令諸眾生，能捨難捨。善男子！我以此物，教汝布施，普教一切，亦復如是。悉令眾生，以無貪善根，熏修身心，普使眾生，修佛菩薩行，親近善知識，供養恭敬，尊重讚歎，出生善根，長養善根，成就具足一切善根，發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大天於善財前，積天金聚，猶如山王，積白銀聚，積琉璃聚，積頗梨聚，積車𤦲聚，積馬瑙聚，積夜光聚，積水精聚，積金精聚，積開導眾生摩尼聚，積紺髮摩尼聚，積周羅摩尼聚，積水光摩尼聚，積玫瑰聚，積紫玫瑰聚，積日精珠聚，積彌羅佉寶聚，積雜色寶聚，積毘富羅寶聚，積赤真珠羅網聚，積栴檀摩尼聚，及積莊嚴支節一切身分諸瓔珞聚，猶如須彌；一切花，一切香，一切塗香，一切末香，一切花鬘，一切天衣，一切寶蓋，一切幢幡，一切樂器，一切床帳，諸供養具，五欲境界，如是眾寶，積如須彌。又復顯現阿僧祇百千萬億諸童女眾，語善財言：「善男子！汝可取此一切眾寶，供養如來，惠施一切，攝取眾生，悉令眾生，修檀波羅蜜，學檀波羅蜜，一切捨故，以此捨心，教授一切，普得修行，令諸眾生，能捨難捨。善男子！我以此物，教汝布施，普教一切，亦復如是。悉令眾生，以無貪善根，熏修身心，普使眾生，修佛菩薩行，親近善知識，供養恭敬，尊重讚歎，出生善根，長養善根，成就具足一切善根，發阿耨多羅三藐三菩提心。

「復次善男子！若有眾生貪五欲者，為彼示現不淨境界；貪國土者，為說無常；為瞋恚怖畏，憍慢放逸，諍訟結恨如羅剎鬼，殺生無度，飲血噉肉，如是等種種眾生，悉為示現，教彼眾生，修大慈悲，皆令永離瞋恚放逸；若懈怠者，為現水火盜賊惡王怨敵等難，化以無常，起諸善根。善男子！如是種種惡類眾生，以方便慧，滅除諸惡一切障礙智慧怨敵，成就一切諸波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！若有眾生貪五欲者，為彼示現不淨境界；貪國土者，為說無常；為瞋恚怖畏，憍慢放逸，諍訟結恨如羅剎鬼，殺生無度，飲血噉肉，如是等種種眾生，悉為示現，教彼眾生，修大慈悲，皆令永離瞋恚放逸；若懈怠者，為現水火盜賊惡王怨敵等難，化以無常，起諸善根。善男子！如是種種惡類眾生，以方便慧，滅除諸惡一切障礙智慧怨敵，成就一切諸波羅蜜。

「善男子！我唯知此菩薩雲網光明法門，諸大菩薩，滅除煩惱，如忉利天王，滅阿修羅難，諸菩薩如水，能滅眾生煩惱熾火，諸菩薩如火，能燒眾生煩惱積薪；諸菩薩如風，吹散眾生貪愛諸著，壞滅一切染愛癡心；諸菩薩如金剛，摧滅一切彼我有愛。諸大菩薩，成就如是諸大功德，我當云何能知能說彼菩薩行？善男子！此閻浮提南方有國，名摩伽陀，寂滅道場菩提樹下，有神名安住，汝詣彼問，云何菩薩學菩薩行，修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此菩薩雲網光明法門，諸大菩薩，滅除煩惱，如忉利天王，滅阿修羅難，諸菩薩如水，能滅眾生煩惱熾火，諸菩薩如火，能燒眾生煩惱積薪；諸菩薩如風，吹散眾生貪愛諸著，壞滅一切染愛癡心；諸菩薩如金剛，摧滅一切彼我有愛。諸大菩薩，成就如是諸大功德，我當云何能知能說彼菩薩行？善男子！此閻浮提南方有國，名摩伽陀，寂滅道場菩提樹下，有神名安住，汝詣彼問，云何菩薩學菩薩行，修菩薩道？」

時善財童子，頭面敬禮彼大天足，爾乃辭退，趣摩伽陀國詣寂滅道場安住神所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時善財童子，頭面敬禮彼大天足，爾乃辭退，趣摩伽陀國詣寂滅道場安住神所。

爾時十千地神，各作是言：「此童子來能救護一切眾生，即是如來藏，能破眾生無明㲉膜，常生勝妙法王之家，離垢無障，以無量天繒寶冠，以冠其首，有大智慧寶藏，摧伏外道異學諸論議師，法輪王法，教化眾生。」爾時安住地天一萬神等，震動大地，雨以香水，掃以香風，一萬地天，異口同音，出微妙聲，遍滿三千大千世界，放大光明，普照三千大千世界。復有眾寶宮殿，以為莊嚴；一切花樹，開敷鮮茂，曲枝垂下；一切果樹，悉成果實，亦皆垂下；一切香水，泉源河池，迴淵旋流，更相灌注，演出種種娛樂音聲；諸天眾寶莊嚴樓閣，騏驎、師子、香象、白鹿、鳳凰、孔雀、異類禽獸，各與眷屬，齎持供具，皆悉歡喜，出哀和音；無量寶藏，自然涌出；四方風起，猶如金輪，吹眾雜花，散道場地，天、龍、夜叉、揵闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，充滿林間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時十千地神，各作是言：「此童子來能救護一切眾生，即是如來藏，能破眾生無明㲉膜，常生勝妙法王之家，離垢無障，以無量天繒寶冠，以冠其首，有大智慧寶藏，摧伏外道異學諸論議師，法輪王法，教化眾生。」爾時安住地天一萬神等，震動大地，雨以香水，掃以香風，一萬地天，異口同音，出微妙聲，遍滿三千大千世界，放大光明，普照三千大千世界。復有眾寶宮殿，以為莊嚴；一切花樹，開敷鮮茂，曲枝垂下；一切果樹，悉成果實，亦皆垂下；一切香水，泉源河池，迴淵旋流，更相灌注，演出種種娛樂音聲；諸天眾寶莊嚴樓閣，騏驎、師子、香象、白鹿、鳳凰、孔雀、異類禽獸，各與眷屬，齎持供具，皆悉歡喜，出哀和音；無量寶藏，自然涌出；四方風起，猶如金輪，吹眾雜花，散道場地，天、龍、夜叉、揵闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等，充滿林間。

爾時安住地神告善財言：「善來善男子！汝欲自見往昔曾於此處所種善根福報果不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時安住地神告善財言：「善來善男子！汝欲自見往昔曾於此處所種善根福報果不？」

是時善財童子，頭面敬禮安住天足，遶無數匝，却住一面，白言：「大聖！唯然欲見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時善財童子，頭面敬禮安住天足，遶無數匝，却住一面，白言：「大聖！唯然欲見。」

爾時安住地神，即以足指案此大地，無量阿僧祇那由他摩尼寶藏，開發顯現，眾吉祥瓶，自然涌出。「善男子！汝昔布施果報，致此寶藏，恣隨汝意，以用布施。善男子！我已成就菩薩不可壞智慧藏法門，我從然燈佛來，獲大善根，常住此地，次第護諸菩薩，令得深入智慧境界，盡其源底，大願成滿，淨菩薩行，出生一切三昧，修一切神通，具足一切菩薩大方廣功德力，具足諸菩薩大威德力，成就菩薩不可測智慧，其心堅固不可破壞，放光明網遊諸佛剎，聞諸如來受記法輪，一切如來所轉法輪，一切脩多羅雲，以大法光明普化眾生，受持諸佛自在神力，守護諸佛大法明力，示教利喜，我唯知此菩薩不可破壞智慧法門。善男子！乃往古世過須彌山微塵數劫，有劫名光明淨，世界名月幢，如來號善眼。善男子！我於光明淨劫善眼佛所，思惟得此法門，修習長養淨此法門，增進高廣普演法門，於其中間，常得見佛，從光明劫乃至賢劫，於其中間過不可說不可說佛剎微塵等劫，劫中諸佛，我悉親近，具足供養如是諸佛，往詣道場菩提樹下，諸莊嚴具，我悉得見，於一一佛所聽受修習，得此法門，於諸佛所，修習善根，以此善根，聞法因緣，得不可壞藏智慧法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時安住地神，即以足指案此大地，無量阿僧祇那由他摩尼寶藏，開發顯現，眾吉祥瓶，自然涌出。「善男子！汝昔布施果報，致此寶藏，恣隨汝意，以用布施。善男子！我已成就菩薩不可壞智慧藏法門，我從然燈佛來，獲大善根，常住此地，次第護諸菩薩，令得深入智慧境界，盡其源底，大願成滿，淨菩薩行，出生一切三昧，修一切神通，具足一切菩薩大方廣功德力，具足諸菩薩大威德力，成就菩薩不可測智慧，其心堅固不可破壞，放光明網遊諸佛剎，聞諸如來受記法輪，一切如來所轉法輪，一切脩多羅雲，以大法光明普化眾生，受持諸佛自在神力，守護諸佛大法明力，示教利喜，我唯知此菩薩不可破壞智慧法門。善男子！乃往古世過須彌山微塵數劫，有劫名光明淨，世界名月幢，如來號善眼。善男子！我於光明淨劫善眼佛所，思惟得此法門，修習長養淨此法門，增進高廣普演法門，於其中間，常得見佛，從光明劫乃至賢劫，於其中間過不可說不可說佛剎微塵等劫，劫中諸佛，我悉親近，具足供養如是諸佛，往詣道場菩提樹下，諸莊嚴具，我悉得見，於一一佛所聽受修習，得此法門，於諸佛所，修習善根，以此善根，聞法因緣，得不可壞藏智慧法門。

「善男子！我唯知此菩薩不可壞藏智慧法門。諸大菩薩，於一切佛所，親近供養，諸佛說法悉聞受持，隨佛音聲，為他演說，念念相續，得入佛心，住佛祕密，得淨法身，超出菩薩無明習㲉，出生一切諸佛影藏，善說句義，憶持不忘，普現諸色身，於身不二相。諸菩薩行，無量無邊，我當云何能知能說？善男子！此閻浮提，有國名無惱，城名勝忍，於彼城中，有一夜天，名婆娑婆陀，汝詣彼問，云何菩薩學菩薩行，修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此菩薩不可壞藏智慧法門。諸大菩薩，於一切佛所，親近供養，諸佛說法悉聞受持，隨佛音聲，為他演說，念念相續，得入佛心，住佛祕密，得淨法身，超出菩薩無明習㲉，出生一切諸佛影藏，善說句義，憶持不忘，普現諸色身，於身不二相。諸菩薩行，無量無邊，我當云何能知能說？善男子！此閻浮提，有國名無惱，城名勝忍，於彼城中，有一夜天，名婆娑婆陀，汝詣彼問，云何菩薩學菩薩行，修菩薩道？」

時善財童子，頭面敬禮安住神足，遶無數匝，眷仰辭退，漸漸遊行，詣夜天所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時善財童子，頭面敬禮安住神足，遶無數匝，眷仰辭退，漸漸遊行，詣夜天所。

爾時善財童子，正念思惟彼地天教菩薩不可壞智慧法門，修菩薩三昧明，趣入隨意，觀察菩薩律儀法式，其心明了諸菩薩自在遊戲神通，觀察一切清淨法性，深入菩薩甚深智慧究竟境界，深入菩薩智海法門，隨順菩薩觀察無壞智海法門，觀察菩薩深極無邊清淨不壞法門，觀察菩薩法雲法海廕覆法門，漸漸遊行，至彼大城遶無數匝，從東門入，中城而住。爾時善財，日沒未久，思慕大師，如渴欲飲，隨順一切諸菩薩教，一心合掌，欲見大師婆娑婆陀夜天，於善知識所，起於如來、應供、正遍知想，普眼境界，顯現十方一切色身及智慧力，遍至一切，樂見善知識住淨境界，普見一切諸善知識慈心境界妙藏法門，得一切法正智慧眼，觀察十方三昧智海普眼境界，不出不入同一如性一切光明法界智海，大智慧眼深廣無邊。見彼夜天，於其城上虛空中住，處寶樓閣香蓮華藏莊嚴世界，坐寶蓮華，身真金色，頂髻䗍文，妙金精色，目睫紺青，分齊分明，色相端嚴，殊妙第一，眾寶嚴身，希有無比，見者歡喜，視之無厭身，服朱衣妙寶嚴飾，頂上髻髮，猶如梵王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善財童子，正念思惟彼地天教菩薩不可壞智慧法門，修菩薩三昧明，趣入隨意，觀察菩薩律儀法式，其心明了諸菩薩自在遊戲神通，觀察一切清淨法性，深入菩薩甚深智慧究竟境界，深入菩薩智海法門，隨順菩薩觀察無壞智海法門，觀察菩薩深極無邊清淨不壞法門，觀察菩薩法雲法海廕覆法門，漸漸遊行，至彼大城遶無數匝，從東門入，中城而住。爾時善財，日沒未久，思慕大師，如渴欲飲，隨順一切諸菩薩教，一心合掌，欲見大師婆娑婆陀夜天，於善知識所，起於如來、應供、正遍知想，普眼境界，顯現十方一切色身及智慧力，遍至一切，樂見善知識住淨境界，普見一切諸善知識慈心境界妙藏法門，得一切法正智慧眼，觀察十方三昧智海普眼境界，不出不入同一如性一切光明法界智海，大智慧眼深廣無邊。見彼夜天，於其城上虛空中住，處寶樓閣香蓮華藏莊嚴世界，坐寶蓮華，身真金色，頂髻䗍文，妙金精色，目睫紺青，分齊分明，色相端嚴，殊妙第一，眾寶嚴身，希有無比，見者歡喜，視之無厭身，服朱衣妙寶嚴飾，頂上髻髮，猶如梵王。

爾時夜天即為善財童子，說䗍髻梵王頂法身印陀羅尼，即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時夜天即為善財童子，說䗍髻梵王頂法身印陀羅尼，即說呪曰：

「勒躭 婆羅婆娑那 陀羅尼 眤遮梵摩闍咤震那 舍利囉 摩鳩吒 陀羅尼 眤遮 斫迦羅陀羅尼哆莎呵蛇莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「勒躭 婆羅婆娑那 陀羅尼 眤遮梵摩闍咤震那 舍利囉 摩鳩吒 陀羅尼 眤遮 斫迦羅陀羅尼哆莎呵蛇莎呵

「善男子！若有得此陀羅尼者，於其身上諸毛孔中，普現一切日月五星二十八宿，亦現一切辰曜光明，以此光明，普照無量世界一切眾生，於剎那頃，能見眾生在三惡道受八難苦，於一毛孔，皆悉覩見。所化眾生，或見眾生樂生天者，或有樂得聲聞乘者，或有樂得緣覺乘者，或有樂得一切種智者，於一毛孔，皆悉顯現。或有樂見種種方便形色威儀音聲說法及諸語言，亦於一念，皆悉覩見。如是微妙，法音清徹，隨所樂聞，經無數劫，亦於毛孔，皆悉見聞及諸菩薩一切行等，或見菩薩勇猛精進修諸三昧神通力門，菩薩自在神力境界、菩薩所住、菩薩光明、菩薩神通奮迅法門，如是種種，隨所化眾生，皆於毛孔，悉得見聞，皆是菩薩本行所得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有得此陀羅尼者，於其身上諸毛孔中，普現一切日月五星二十八宿，亦現一切辰曜光明，以此光明，普照無量世界一切眾生，於剎那頃，能見眾生在三惡道受八難苦，於一毛孔，皆悉覩見。所化眾生，或見眾生樂生天者，或有樂得聲聞乘者，或有樂得緣覺乘者，或有樂得一切種智者，於一毛孔，皆悉顯現。或有樂見種種方便形色威儀音聲說法及諸語言，亦於一念，皆悉覩見。如是微妙，法音清徹，隨所樂聞，經無數劫，亦於毛孔，皆悉見聞及諸菩薩一切行等，或見菩薩勇猛精進修諸三昧神通力門，菩薩自在神力境界、菩薩所住、菩薩光明、菩薩神通奮迅法門，如是種種，隨所化眾生，皆於毛孔，悉得見聞，皆是菩薩本行所得。」

爾時善財童子見聞是已，心大歡喜，頭面敬禮彼夜天足，遶無數匝，恭敬合掌，於一面立，白言：「天神！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，心生信解，因善知識，得見諸佛，聞法功德，唯願天神，今當為我開示顯現諸菩薩所行薩婆若道，若有菩薩，向此道者，當得菩薩十地十力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善財童子見聞是已，心大歡喜，頭面敬禮彼夜天足，遶無數匝，恭敬合掌，於一面立，白言：「天神！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，心生信解，因善知識，得見諸佛，聞法功德，唯願天神，今當為我開示顯現諸菩薩所行薩婆若道，若有菩薩，向此道者，當得菩薩十地十力。」

爾時夜天告善財言：「善哉，善哉！善男子！汝能敬善知識，隨順其教。若有菩薩，敬善知識，隨順其教，疾疾當得阿耨多羅三藐三菩提。善男子！唯我成就菩薩光明普照諸法壞散眾生愚癡破魔法門。善男子！我於邪見惡眾生中發大慈心，於不善業逆眾生中發大悲心，於修善眾生發歡喜心，於善惡等眾生起無二心，於染污眾生發清淨心，於邪見著我眾生起平等心，於下賤不淨眾生發歡喜心，於著樂眾生生清淨心，於樂生死輪轉眾生發善隨順解生死輪，於樂聲聞緣覺眾生發起安立住一切智菩提道心。善男子！我常如是思惟、教化一切眾生，成就菩薩光明普照壞散眾生愚癡破魔法門。於夜後分人靖無聲時，一切鬼神交橫馳走時，盜賊遊行時，比丘離威儀時，煙雲塵霧昏蔽日月不見色時，我於彼處，為作明眼，引導令過。若有眾生，在於城邑村營聚落，山巖曠野，八方大海中，乃至一切水陸叢林，嶮路迷道怖畏，雲雷霹靂難，愚人恐怖禽獸難，曠野盜賊難，國土飢饉疾疫難，鬪戰破壞難，以陀羅尼力，滅其恐怖。若有眾生，遭於海難黑風揚波，大浪迴覆，商人迷惑，不見邊涯，如是種種水陸諸難，我於彼處，為作歸依，或作洲渚，或作船形，濟諸溺人，或作薩薄，或作鮫人，或作象王形馬王形，或作小象形黿鼉鼈形，阿脩羅王形，海神龍王形，或作狗王蚊虻形，現如是等種種類形，為作歸趣，方便度脫一切苦難，願諸眾生，離五陰苦，得解脫道。一切人間，於夜闇時，瓦礫荊棘，丘陵堆阜，毒蛇師子，虎狼虺蝮，一切毒害，寒熱風難，我於爾時，作日月形，明星形，流星形，彗星形，或作雷電霹靂之聲，或作寶光明形，或作熒惑太白諸災異星變怪之形，或作諸天宮殿，或作天王形，或作諸天龍神八部之形，或作轉輪王形，諸小王形，種種人形，或作菩薩形，或作如來形，以陀羅尼力種種方便，覆護眾生，願諸眾生，常得安隱，大悲覆護，住佛所住。或作山巖石窟形，或作溪㵎泉池林木藥草花果樹形，或作百種甘饍香美飲食，或作氷雪，或作影響蔭涼之形，或作平地道路巷陌，或作迦陵頻伽孔雀王等眾鳥之形，或作藥樹王放光明形，或作山神地神形，或作炬燭電光之形。若有眾生，在山嶮平澤諸怖畏處，以陀羅尼力，為作救護。我以如是種種方便，令諸眾生，得免憂苦離生死海，發如是念，令諸眾生，越我慢山。又願眾生，超生死流，慧炬炎熾，破無明闇，燒五陰村，度死生澤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時夜天告善財言：「善哉，善哉！善男子！汝能敬善知識，隨順其教。若有菩薩，敬善知識，隨順其教，疾疾當得阿耨多羅三藐三菩提。善男子！唯我成就菩薩光明普照諸法壞散眾生愚癡破魔法門。善男子！我於邪見惡眾生中發大慈心，於不善業逆眾生中發大悲心，於修善眾生發歡喜心，於善惡等眾生起無二心，於染污眾生發清淨心，於邪見著我眾生起平等心，於下賤不淨眾生發歡喜心，於著樂眾生生清淨心，於樂生死輪轉眾生發善隨順解生死輪，於樂聲聞緣覺眾生發起安立住一切智菩提道心。善男子！我常如是思惟、教化一切眾生，成就菩薩光明普照壞散眾生愚癡破魔法門。於夜後分人靖無聲時，一切鬼神交橫馳走時，盜賊遊行時，比丘離威儀時，煙雲塵霧昏蔽日月不見色時，我於彼處，為作明眼，引導令過。若有眾生，在於城邑村營聚落，山巖曠野，八方大海中，乃至一切水陸叢林，嶮路迷道怖畏，雲雷霹靂難，愚人恐怖禽獸難，曠野盜賊難，國土飢饉疾疫難，鬪戰破壞難，以陀羅尼力，滅其恐怖。若有眾生，遭於海難黑風揚波，大浪迴覆，商人迷惑，不見邊涯，如是種種水陸諸難，我於彼處，為作歸依，或作洲渚，或作船形，濟諸溺人，或作薩薄，或作鮫人，或作象王形馬王形，或作小象形黿鼉鼈形，阿脩羅王形，海神龍王形，或作狗王蚊虻形，現如是等種種類形，為作歸趣，方便度脫一切苦難，願諸眾生，離五陰苦，得解脫道。一切人間，於夜闇時，瓦礫荊棘，丘陵堆阜，毒蛇師子，虎狼虺蝮，一切毒害，寒熱風難，我於爾時，作日月形，明星形，流星形，彗星形，或作雷電霹靂之聲，或作寶光明形，或作熒惑太白諸災異星變怪之形，或作諸天宮殿，或作天王形，或作諸天龍神八部之形，或作轉輪王形，諸小王形，種種人形，或作菩薩形，或作如來形，以陀羅尼力種種方便，覆護眾生，願諸眾生，常得安隱，大悲覆護，住佛所住。或作山巖石窟形，或作溪㵎泉池林木藥草花果樹形，或作百種甘饍香美飲食，或作氷雪，或作影響蔭涼之形，或作平地道路巷陌，或作迦陵頻伽孔雀王等眾鳥之形，或作藥樹王放光明形，或作山神地神形，或作炬燭電光之形。若有眾生，在山嶮平澤諸怖畏處，以陀羅尼力，為作救護。我以如是種種方便，令諸眾生，得免憂苦離生死海，發如是念，令諸眾生，越我慢山。又願眾生，超生死流，慧炬炎熾，破無明闇，燒五陰村，度死生澤。

「善男子！我於生死嶮難愚癡眾生，以陀羅尼力，決生死網恐怖繫縛，惡罵呪咀，兩舌惡口，誹謗讒搆。我於爾時，作迦陵頻伽鳥微妙之聲，說陀羅尼，令彼悅樂，解脫憂苦，若嬰兒童子，壯年耆老，聾盲瘖瘂，癃殘拘躄，疥癩癰疽，乃至四百四病，以陀羅尼力，作大醫王，現病人前為說種種諸治病法，各得除愈。善男子！我復作是念，見諸眾生。樂著五欲棘刺林者，樂著邪見顛倒說者，樂著國土生憍慢者，如是種種愛著苦難，逼切其身不覺不知，隨彼眾生在在處處，念何事思何事，以陀羅尼力，即為現身，示導正路，令得安樂，蒙我恩力，離眾苦難，得安隱處。我為彼人，復發誓願，令諸眾生遠離三塗，永得解脫一切眾苦，專求智慧，向菩提道，無眾憂患，常得安隱，離五陰縛。若有邊方諸小國土，國王王子善男子善女人，憂國土諍訟事，憂生業田宅事，憂名稱榮位自在事，如是種種危厄怖難，我於彼處，以陀羅尼方便之力，令彼和同，皆得安隱。復發是願，令諸眾生，除五陰、十二入、十八界等一切諸著，越生死河，安住彼岸。又願眾生，住佛一切種智境界，永離見著，出生安樂一切佛行。若有眾生，著聚落業無明繫縛，六十二見，種種見著，受諸苦惱，甚可愍傷，我以陀羅尼方便為其說法，令得厭離，以法攝之。復作是念，令諸眾生，安住無上正法道地。復作是念，願諸眾生，悉皆遠離六入空聚，超出生死究竟境界，安處薩婆若城寂滅樂處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我於生死嶮難愚癡眾生，以陀羅尼力，決生死網恐怖繫縛，惡罵呪咀，兩舌惡口，誹謗讒搆。我於爾時，作迦陵頻伽鳥微妙之聲，說陀羅尼，令彼悅樂，解脫憂苦，若嬰兒童子，壯年耆老，聾盲瘖瘂，癃殘拘躄，疥癩癰疽，乃至四百四病，以陀羅尼力，作大醫王，現病人前為說種種諸治病法，各得除愈。善男子！我復作是念，見諸眾生。樂著五欲棘刺林者，樂著邪見顛倒說者，樂著國土生憍慢者，如是種種愛著苦難，逼切其身不覺不知，隨彼眾生在在處處，念何事思何事，以陀羅尼力，即為現身，示導正路，令得安樂，蒙我恩力，離眾苦難，得安隱處。我為彼人，復發誓願，令諸眾生遠離三塗，永得解脫一切眾苦，專求智慧，向菩提道，無眾憂患，常得安隱，離五陰縛。若有邊方諸小國土，國王王子善男子善女人，憂國土諍訟事，憂生業田宅事，憂名稱榮位自在事，如是種種危厄怖難，我於彼處，以陀羅尼方便之力，令彼和同，皆得安隱。復發是願，令諸眾生，除五陰、十二入、十八界等一切諸著，越生死河，安住彼岸。又願眾生，住佛一切種智境界，永離見著，出生安樂一切佛行。若有眾生，著聚落業無明繫縛，六十二見，種種見著，受諸苦惱，甚可愍傷，我以陀羅尼方便為其說法，令得厭離，以法攝之。復作是念，令諸眾生，安住無上正法道地。復作是念，願諸眾生，悉皆遠離六入空聚，超出生死究竟境界，安處薩婆若城寂滅樂處。

「復次善男子！如迷方人，以東為西，以西為東，以南為北，以北為南，四維上下，亦復如是；一切世間，迷法之人，不知正道，亦復如是。善男子！世有三人，一狂，二癡，三者風病，如此三人，橫興毒害，手執利劍，欲斫東方反斫西方，欲斫西方反斫東方，欲斫南方反斫北方，欲斫北方反斫南方，四維上下亦復如是；謗法之人亦復如是，心顛倒故，於正法中而生邪相，於邪法中生正法想，於常法中生無常想，於無常法中生於常想，於樂法中生於苦想，於苦法中生於樂想，於不淨中生於淨想，於無我法中橫生我想，於平地中生嶮岨想，於嶮岨中生平地想，豐樂之世生飢饉想，飢饉之世生豐樂想，民熾盛世生空荒想，空荒之世生熾盛想。如此愚癡失道眾生、迷惑眾生、失性眾生，我以種種方便陀羅尼力，放大光明，於黑闇處，欲出道者，開其門戶，為愚癡者放大光明，開智慧眼，為失道眾生開示正路，而引道之。若有眾生，欲度流者，為作橋、船、津、濟、洲渚，令到彼岸，不知方域示以樂土，丘墟坑坎化為平地，生柔軟草，或復現作城邑聚落及諸妙色，以施眾生，令得快樂。又復現作江河流泉，園林浴池，人民熾盛，安隱豐樂，令諸眾生，慈心相向，猶如父子兄弟姊妹。復發此願，我今已施一切眾生一切安樂智慧光明，令彼眾生永離闇冥，無復癡愛長夜迷昏無明闇蔽，無眼眾生得智慧眼，普令明淨。若有眾生著於我人眾生相者，令離我人眾生等想；若有眾生無常常想、無我我想、苦有樂想、不淨淨想、非陰陰想、非命命想，於非中陰作中陰想，非陰界入作陰界入想，草木非壽命作壽命想，眾生非草木作草木想，於非因果作因果想，非善行道作善行道想，殺生祠天求常樂想，乃至十惡邪見等業，普願眾生，離此諸想。不孝父母，不敬沙門及婆羅門，無有反復，不識恩養，遠離正道，行不善業，具足十六諸惡律儀，誹謗正道，毀壞正論，深著邪見，謗佛法僧，斷正法輪，壞菩薩眾增惡大乘，殺害菩薩，不讚菩薩僧，如是種種諸不善業，雜類眾生，眾苦逼身，心懷愁惱，失本智心，不知法利，狂惑愚癡，不識正路，於無量劫，常被誹謗，邪見迷惑，不識諸方者，為如是等非法非律，深生慈悲，令得覆護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！如迷方人，以東為西，以西為東，以南為北，以北為南，四維上下，亦復如是；一切世間，迷法之人，不知正道，亦復如是。善男子！世有三人，一狂，二癡，三者風病，如此三人，橫興毒害，手執利劍，欲斫東方反斫西方，欲斫西方反斫東方，欲斫南方反斫北方，欲斫北方反斫南方，四維上下亦復如是；謗法之人亦復如是，心顛倒故，於正法中而生邪相，於邪法中生正法想，於常法中生無常想，於無常法中生於常想，於樂法中生於苦想，於苦法中生於樂想，於不淨中生於淨想，於無我法中橫生我想，於平地中生嶮岨想，於嶮岨中生平地想，豐樂之世生飢饉想，飢饉之世生豐樂想，民熾盛世生空荒想，空荒之世生熾盛想。如此愚癡失道眾生、迷惑眾生、失性眾生，我以種種方便陀羅尼力，放大光明，於黑闇處，欲出道者，開其門戶，為愚癡者放大光明，開智慧眼，為失道眾生開示正路，而引道之。若有眾生，欲度流者，為作橋、船、津、濟、洲渚，令到彼岸，不知方域示以樂土，丘墟坑坎化為平地，生柔軟草，或復現作城邑聚落及諸妙色，以施眾生，令得快樂。又復現作江河流泉，園林浴池，人民熾盛，安隱豐樂，令諸眾生，慈心相向，猶如父子兄弟姊妹。復發此願，我今已施一切眾生一切安樂智慧光明，令彼眾生永離闇冥，無復癡愛長夜迷昏無明闇蔽，無眼眾生得智慧眼，普令明淨。若有眾生著於我人眾生相者，令離我人眾生等想；若有眾生無常常想、無我我想、苦有樂想、不淨淨想、非陰陰想、非命命想，於非中陰作中陰想，非陰界入作陰界入想，草木非壽命作壽命想，眾生非草木作草木想，於非因果作因果想，非善行道作善行道想，殺生祠天求常樂想，乃至十惡邪見等業，普願眾生，離此諸想。不孝父母，不敬沙門及婆羅門，無有反復，不識恩養，遠離正道，行不善業，具足十六諸惡律儀，誹謗正道，毀壞正論，深著邪見，謗佛法僧，斷正法輪，壞菩薩眾增惡大乘，殺害菩薩，不讚菩薩僧，如是種種諸不善業，雜類眾生，眾苦逼身，心懷愁惱，失本智心，不知法利，狂惑愚癡，不識正路，於無量劫，常被誹謗，邪見迷惑，不識諸方者，為如是等非法非律，深生慈悲，令得覆護。」

爾時夜天婆娑婆陀，即為諸狂亂謗法眾生，說淨調伏除無量阿僧祇劫罪業障陀羅尼，即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時夜天婆娑婆陀，即為諸狂亂謗法眾生，說淨調伏除無量阿僧祇劫罪業障陀羅尼，即說呪曰：

「羝(音都奚反)釤(音踈監反)跛囉(音盧可反)蒲陀那夜(音余架反)三摩末祇 他波耶(音余加反)𡩺 毘摩隷輸檀奈 毘摩羅輸檀禰翅(音尸鼓反)輸檀尼移莎呵摩訶輸檀那摩羝移莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「羝(音都奚反)釤(音踈監反)跛囉(音盧可反)蒲陀那夜(音余架反)三摩末祇 他波耶(音余加反)𡩺 毘摩隷輸檀奈 毘摩羅輸檀禰翅(音尸鼓反)輸檀尼移莎呵摩訶輸檀那摩羝移莎呵

「若有眾生誹謗正法，毀菩薩僧，破和合僧，斷絕大乘聖智慧教，增疾修行菩薩行者，無有反復，如此人等，不名丈夫具男子身。不孝父母，殺逆父母，於善知識所，諍訟欺詐，殺害八人及阿羅漢，不仁不義，偷盜佛物、塔物、法物、招提僧物、現前僧物，犯四重禁，十三僧殘，十不善道，五無間罪，速疾正向趣惡道者，無明闇蔽沒在苦海，我以大智慧光明願力，為除無明無間重罪闇障癡惑，令彼速發阿耨多羅三藐三菩提心，即以大乘而自莊嚴，具普賢行，為說如來法王境界如來十力、四無所畏、十八不共法神通等事，成就一切大智慧地，我今示現如來十力、四無畏等陀羅尼力，安住一切諸佛正道，以此陀羅尼力，能令十方一切諸佛，同一法身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生誹謗正法，毀菩薩僧，破和合僧，斷絕大乘聖智慧教，增疾修行菩薩行者，無有反復，如此人等，不名丈夫具男子身。不孝父母，殺逆父母，於善知識所，諍訟欺詐，殺害八人及阿羅漢，不仁不義，偷盜佛物、塔物、法物、招提僧物、現前僧物，犯四重禁，十三僧殘，十不善道，五無間罪，速疾正向趣惡道者，無明闇蔽沒在苦海，我以大智慧光明願力，為除無明無間重罪闇障癡惑，令彼速發阿耨多羅三藐三菩提心，即以大乘而自莊嚴，具普賢行，為說如來法王境界如來十力、四無所畏、十八不共法神通等事，成就一切大智慧地，我今示現如來十力、四無畏等陀羅尼力，安住一切諸佛正道，以此陀羅尼力，能令十方一切諸佛，同一法身。

「復次善男子！我今為於長夜病苦苦惱眾生，多病消瘦，疾疫老朽，慳貪貧窮，危厄困悴，亡國破家，流離失土，貧窮孤迸，竛竮失勢無救護者，皆由前世無慈悲心，惡業果報，繫屬於他，八苦衰惱以為衣服，為如是等無歸依者，以大悲方便而救護之；諸貧苦者，以陀羅尼力，令其庫藏自然盈溢；若有慳貪，至死不捨，作守財鬼，為如是等，種種貪著，以諸方便而化導之，令彼眾生，皆得解脫。復發是願，我當為彼諸眾生等，作大救護，施以法藥，服此藥者，能消一切諸煩惱病，離生老死八苦之畏，無明老死十二輪轉，一切眾苦皆得永離，離惡知識，親近善友，以普勝法攝取一切，令得安止三清淨業，敬信如來真妙法身，當得永離生老病死，畢竟常住清淨境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！我今為於長夜病苦苦惱眾生，多病消瘦，疾疫老朽，慳貪貧窮，危厄困悴，亡國破家，流離失土，貧窮孤迸，竛竮失勢無救護者，皆由前世無慈悲心，惡業果報，繫屬於他，八苦衰惱以為衣服，為如是等無歸依者，以大悲方便而救護之；諸貧苦者，以陀羅尼力，令其庫藏自然盈溢；若有慳貪，至死不捨，作守財鬼，為如是等，種種貪著，以諸方便而化導之，令彼眾生，皆得解脫。復發是願，我當為彼諸眾生等，作大救護，施以法藥，服此藥者，能消一切諸煩惱病，離生老死八苦之畏，無明老死十二輪轉，一切眾苦皆得永離，離惡知識，親近善友，以普勝法攝取一切，令得安止三清淨業，敬信如來真妙法身，當得永離生老病死，畢竟常住清淨境界。

「復次善男子！我見邪見諸眾生等，及其眷屬作惡律儀，見諸眾生遠離正道趣於邪逕，著諸倒見虛妄迷惑，身口意業其行不善、種種放逸依止邪法，於非正覺生正覺想，於正覺所生非正覺想，親近惡友受行苦法，投淵赴火自墜高巖，常翹一脚，五熱炙身，灰土塗污，臥棘刺上，自餓而死，盛冬潛淵，伏藏氷下，受持雞狗牛鹿等戒，如是種種邪見苦行，欲求解脫，我以種種方便，除其邪見，令得安住於正見中，令諸人天得最上樂。復發是願，願諸眾生，出離世間，不著邪見，安處無上正真之道，得不退轉，成一切智，究竟滿足普賢菩薩大願之行，向一切智，不離菩薩一切諸地，不懷一切眾生苦性，而得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次善男子！我見邪見諸眾生等，及其眷屬作惡律儀，見諸眾生遠離正道趣於邪逕，著諸倒見虛妄迷惑，身口意業其行不善、種種放逸依止邪法，於非正覺生正覺想，於正覺所生非正覺想，親近惡友受行苦法，投淵赴火自墜高巖，常翹一脚，五熱炙身，灰土塗污，臥棘刺上，自餓而死，盛冬潛淵，伏藏氷下，受持雞狗牛鹿等戒，如是種種邪見苦行，欲求解脫，我以種種方便，除其邪見，令得安住於正見中，令諸人天得最上樂。復發是願，願諸眾生，出離世間，不著邪見，安處無上正真之道，得不退轉，成一切智，究竟滿足普賢菩薩大願之行，向一切智，不離菩薩一切諸地，不懷一切眾生苦性，而得解脫。」

爾時夜天婆娑婆陀，欲重宣菩薩光明普照諸法壞散眾生愚癡法門，承佛威神，觀察十方，即為善財童子，以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時夜天婆娑婆陀，欲重宣菩薩光明普照諸法壞散眾生愚癡法門，承佛威神，觀察十方，即為善財童子，以偈頌曰：

「我所成妙法， 知時諸門地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我所成妙法， 知時諸門地，

照除愚癡闇， 普觀一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 照除愚癡闇， 普觀一切法。

我法門寂靜， 久修慈心得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我法門寂靜， 久修慈心得，

無量無數劫， 大悲覆群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無數劫， 大悲覆群生，

成就大悲海， 出生三世佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就大悲海， 出生三世佛，

除滅一切苦， 善財速究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅一切苦， 善財速究竟。

佛子心歡喜， 永離世間惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子心歡喜， 永離世間惡，

超出三界苦， 受諸賢聖樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超出三界苦， 受諸賢聖樂，

遠離有為惡， 聲聞智解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離有為惡， 聲聞智解脫，

滿足諸佛智， 佛子應究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿足諸佛智， 佛子應究竟。

我以遍淨眼， 普觀十方剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以遍淨眼， 普觀十方剎，

於彼世界中， 諸佛坐道場， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼世界中， 諸佛坐道場，

相好莊嚴身， 無量眾圍遶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相好莊嚴身， 無量眾圍遶，

放大光明海， 普化諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放大光明海， 普化諸群生，

覩諸眾生類， 死此而生彼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覩諸眾生類， 死此而生彼，

迴流六趣中， 備受諸苦毒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迴流六趣中， 備受諸苦毒。

我以淨耳海， 普聞十方音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以淨耳海， 普聞十方音，

一切語言海， 皆悉能受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切語言海， 皆悉能受持。

我以淨鼻根， 法海中無礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以淨鼻根， 法海中無礙，

能入諸法門， 善財應究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能入諸法門， 善財應究竟。

我成大人相， 清淨廣長舌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我成大人相， 清淨廣長舌，

隨應演說法， 佛子應究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨應演說法， 佛子應究竟。

清淨妙法身， 三世如如等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨妙法身， 三世如如等，

隨其所應化， 一切無不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其所應化， 一切無不現。

我心無所著， 澄清如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我心無所著， 澄清如虛空，

普攝佛境界， 而亦無二相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普攝佛境界， 而亦無二相。

悉知無量剎， 眾生諸心海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉知無量剎， 眾生諸心海，

分別諸根意， 遠離虛妄法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別諸根意， 遠離虛妄法。

我以神通力， 遍遊無量剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以神通力， 遍遊無量剎，

普覆一切眾， 調伏諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普覆一切眾， 調伏諸眾生。

智慧淨如空， 無比無盡藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧淨如空， 無比無盡藏，

供養一切佛， 饒益諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養一切佛， 饒益諸眾生。

廣大淨智慧， 了知諸法海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣大淨智慧， 了知諸法海，

除滅眾癡惑， 佛子應究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除滅眾癡惑， 佛子應究竟。

我入佛法海， 通達三世法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我入佛法海， 通達三世法，

明了一切智， 無能測量者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明了一切智， 無能測量者，

一一微塵中， 悉見佛剎海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一微塵中， 悉見佛剎海，

或覩三世佛， 真實智慧力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或覩三世佛， 真實智慧力，

見盧舍那佛， 道場成正覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見盧舍那佛， 道場成正覺，

十方微塵剎， 悉轉正法輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方微塵剎， 悉轉正法輪。」

爾時善財童子白天神言：「發阿耨多羅三藐三菩提心，為已幾時？得此法門，其已久如，乃能如是饒益眾生？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善財童子白天神言：「發阿耨多羅三藐三菩提心，為已幾時？得此法門，其已久如，乃能如是饒益眾生？」

答言：「佛子！乃往古世，過須彌山微塵數等劫，復過是數無量無邊，彼有世界，名七寶功德集，劫名光明寂靜，國名寶月光明，城名蓮花光處，閻浮提中於此劫中，有五百億佛出興于世。時彼城中，有轉輪聖王，名善法度，以聖王法正法治世，七寶自至，王四天下，壽命一劫，威力自在，不加兵仗自然太平。彼王所重第一夫人，名日月意，其王夫人伎樂自娛，至於中夜淳昏而眠，夢此城中有一夜天，名最正覺寂靜光明，來至其前，合掌而立，而作是言：『咄！善女人，汝今知不？於蓮花光大城之東，有林名寂靜光微妙德，於此林中有菩提樹，名一切佛自在光，有佛世尊，號一切法雷音王，坐此樹下成等正覺，十號具足，放大光明，名摩尼王普照一切。彼雷音王佛，出興於世，於菩提樹下，始成正覺，已經七日！』時彼夜天，稱揚讚歎，顯說如來無量功德自在神通，令彼夫人發無上道心，讚歎普賢菩薩一切願行。時王夫人，即於夢中敬禮彼佛，發阿耨多羅三藐三菩提心供養佛。時世尊放金色光觸夫人心，遍照宮城皆同金色。時彼夫人，即從眠覺。爾時彼佛侍從聲聞、菩薩、一切大眾，現夫人前，是時夫人，頭面敬禮佛及大眾，供養恭敬尊重讚歎，即發誓願：『願此功德，於將來世，天人之中，最尊最勝。』善男子！汝今當知，時王夫人月意者，豈異人乎？我身是也。我於彼佛所，初發道心，莊嚴功德，種大善根，超越須彌微塵等劫，不墮地獄、餓鬼、畜生、閻羅王處、下賤之家，具足諸根滅除眾苦，常於人天中，得最勝果報，常得不離親近善友，常生諸佛菩薩之家，不生五濁劫。善男子！我獲善利，於彼佛所，深種善根，長養善根，於八十億須彌山微塵等劫，常受快樂，而未滿足菩薩善根，亦未獲得三昧神通，得過八十億須彌山微塵等劫。過此劫已，復過一萬劫，有劫名清淨無憂，世界名清淨威德勝，彼世界中，有五百億佛，出興於世，成等正覺，十號具足，彼佛國土或淨或穢。我時次第，供養彼佛。彼佛世界，有一四天下，名離垢幢，城名莊嚴，我於爾時，為明勝長者女，名勝慧光，端正殊妙。於彼世中，值最初佛，名須彌山善寂幢。時有一天，名淨覺月，以本願力，生彼城中，復有夜天，名清淨眼，於睡眠中，入於王宮，即至我所，顯現妙身，讚歎如來，勸我發心，令往佛所，作如是言：『須彌山善寂幢佛，始成正覺，放大光明，已經七日！』爾時夜天，引導於我，我即驚覺，見大光明遍滿宮室。父母驚喜，即告我言：『此何光明，金色顯赫，明照吾室？』我於爾時即白父母：『我於夢中，見一夜天，讚歎如來勝妙功德，有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「佛子！乃往古世，過須彌山微塵數等劫，復過是數無量無邊，彼有世界，名七寶功德集，劫名光明寂靜，國名寶月光明，城名蓮花光處，閻浮提中於此劫中，有五百億佛出興于世。時彼城中，有轉輪聖王，名善法度，以聖王法正法治世，七寶自至，王四天下，壽命一劫，威力自在，不加兵仗自然太平。彼王所重第一夫人，名日月意，其王夫人伎樂自娛，至於中夜淳昏而眠，夢此城中有一夜天，名最正覺寂靜光明，來至其前，合掌而立，而作是言：『咄！善女人，汝今知不？於蓮花光大城之東，有林名寂靜光微妙德，於此林中有菩提樹，名一切佛自在光，有佛世尊，號一切法雷音王，坐此樹下成等正覺，十號具足，放大光明，名摩尼王普照一切。彼雷音王佛，出興於世，於菩提樹下，始成正覺，已經七日！』時彼夜天，稱揚讚歎，顯說如來無量功德自在神通，令彼夫人發無上道心，讚歎普賢菩薩一切願行。時王夫人，即於夢中敬禮彼佛，發阿耨多羅三藐三菩提心供養佛。時世尊放金色光觸夫人心，遍照宮城皆同金色。時彼夫人，即從眠覺。爾時彼佛侍從聲聞、菩薩、一切大眾，現夫人前，是時夫人，頭面敬禮佛及大眾，供養恭敬尊重讚歎，即發誓願：『願此功德，於將來世，天人之中，最尊最勝。』善男子！汝今當知，時王夫人月意者，豈異人乎？我身是也。我於彼佛所，初發道心，莊嚴功德，種大善根，超越須彌微塵等劫，不墮地獄、餓鬼、畜生、閻羅王處、下賤之家，具足諸根滅除眾苦，常於人天中，得最勝果報，常得不離親近善友，常生諸佛菩薩之家，不生五濁劫。善男子！我獲善利，於彼佛所，深種善根，長養善根，於八十億須彌山微塵等劫，常受快樂，而未滿足菩薩善根，亦未獲得三昧神通，得過八十億須彌山微塵等劫。過此劫已，復過一萬劫，有劫名清淨無憂，世界名清淨威德勝，彼世界中，有五百億佛，出興於世，成等正覺，十號具足，彼佛國土或淨或穢。我時次第，供養彼佛。彼佛世界，有一四天下，名離垢幢，城名莊嚴，我於爾時，為明勝長者女，名勝慧光，端正殊妙。於彼世中，值最初佛，名須彌山善寂幢。時有一天，名淨覺月，以本願力，生彼城中，復有夜天，名清淨眼，於睡眠中，入於王宮，即至我所，顯現妙身，讚歎如來，勸我發心，令往佛所，作如是言：『須彌山善寂幢佛，始成正覺，放大光明，已經七日！』爾時夜天，引導於我，我即驚覺，見大光明遍滿宮室。父母驚喜，即告我言：『此何光明，金色顯赫，明照吾室？』我於爾時即白父母：『我於夢中，見一夜天，讚歎如來勝妙功德，有

佛世尊，名須彌山善寂幢，出現於世，已經七日。唯願父母，與諸眷屬，往詣佛所供養恭敬，聽佛說法。』父母歡喜，即便許可。是時夜天，在前引導，我與父母及親眷屬，俱詣佛所，頭面禮足，退坐一面，見佛色身微妙光明，即得菩薩清淨三世普智慧光明三昧。得此三昧已，憶念過去如須彌山微塵等劫所見諸佛，所說經法，受持不忘，即得光明普照諸法壞散眾生愚癡破魔法門。得此法門已，復憶過去十世界微塵數劫世界時事，又見彼諸一切眾生，及其業報、好醜、諸根利鈍，性欲不同，語言音聲，久修善業，親近善知識，隨其所應，示現色身，為作利益，見如此事，如今現在。我以此三昧力，於念念中，增長法門，心心相續，能以一身，充滿十方微塵等世界，乃至充滿一切世界微塵等海，又復過彼一切世界微塵數不可說不可說世界，如是世界中，悉見一切諸佛，聞佛說法，悉能憶念，受持分別，了知彼佛本淨願海，又知諸佛發清淨願，莊嚴佛土，我今亦欲嚴淨一切世界海眾生，令得淨土，如今現前，隨彼眾生，所應見身，即為示現，調伏其心，而化度之，我從昔來乃至今日，剎那相續，長養增進修此法門，如此法門，究竟廣大，如法界等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛世尊，名須彌山善寂幢，出現於世，已經七日。唯願父母，與諸眷屬，往詣佛所供養恭敬，聽佛說法。』父母歡喜，即便許可。是時夜天，在前引導，我與父母及親眷屬，俱詣佛所，頭面禮足，退坐一面，見佛色身微妙光明，即得菩薩清淨三世普智慧光明三昧。得此三昧已，憶念過去如須彌山微塵等劫所見諸佛，所說經法，受持不忘，即得光明普照諸法壞散眾生愚癡破魔法門。得此法門已，復憶過去十世界微塵數劫世界時事，又見彼諸一切眾生，及其業報、好醜、諸根利鈍，性欲不同，語言音聲，久修善業，親近善知識，隨其所應，示現色身，為作利益，見如此事，如今現在。我以此三昧力，於念念中，增長法門，心心相續，能以一身，充滿十方微塵等世界，乃至充滿一切世界微塵等海，又復過彼一切世界微塵數不可說不可說世界，如是世界中，悉見一切諸佛，聞佛說法，悉能憶念，受持分別，了知彼佛本淨願海，又知諸佛發清淨願，莊嚴佛土，我今亦欲嚴淨一切世界海眾生，令得淨土，如今現前，隨彼眾生，所應見身，即為示現，調伏其心，而化度之，我從昔來乃至今日，剎那相續，長養增進修此法門，如此法門，究竟廣大，如法界等。

「善男子！我唯知此菩薩光明普照一切諸法壞散眾生破魔法門。諸大菩薩究竟無量無邊普賢菩薩所行願海，深入一切諸法界海，建立一切諸菩薩智慧幢三昧遊戲神通大願成滿守護受持諸佛如來大功德海，於念念中莊嚴教化一切眾生，成就滿足智慧性海，除滅無明迷惑顛倒，普施淨慧，猶如秋月，菩薩住世，遍照三界，不著眾相，消除熱惱，示現三世，自在神通，運載眾生，開示正道，出生三世圓滿清淨一切音聲，充溢十方一切法界，從初發心，乃至十地，於其中間，皆悉具足無量功德不可思議諸神通力智慧光明。我當云何能知能說彼菩薩行？善男子！此閻浮提摩伽陀國，有一夜天，名妙功德離垢光明，彼夜天者，是我大師，先已勸我發阿耨多羅三藐三菩提心，示教利喜，汝詣彼問，云何菩薩學菩薩行，修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此菩薩光明普照一切諸法壞散眾生破魔法門。諸大菩薩究竟無量無邊普賢菩薩所行願海，深入一切諸法界海，建立一切諸菩薩智慧幢三昧遊戲神通大願成滿守護受持諸佛如來大功德海，於念念中莊嚴教化一切眾生，成就滿足智慧性海，除滅無明迷惑顛倒，普施淨慧，猶如秋月，菩薩住世，遍照三界，不著眾相，消除熱惱，示現三世，自在神通，運載眾生，開示正道，出生三世圓滿清淨一切音聲，充溢十方一切法界，從初發心，乃至十地，於其中間，皆悉具足無量功德不可思議諸神通力智慧光明。我當云何能知能說彼菩薩行？善男子！此閻浮提摩伽陀國，有一夜天，名妙功德離垢光明，彼夜天者，是我大師，先已勸我發阿耨多羅三藐三菩提心，示教利喜，汝詣彼問，云何菩薩學菩薩行，修菩薩道？」

爾時善財童子即以偈讚婆娑婆陀，而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善財童子即以偈讚婆娑婆陀，而說頌曰：

「我見尊淨身， 相好自莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我見尊淨身， 相好自莊嚴，

超出於世間， 猶如須彌山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超出於世間， 猶如須彌山。

法身湛然淨， 三世悉平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身湛然淨， 三世悉平等，

普攝諸眾生， 其人無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普攝諸眾生， 其人無所著。

開演淨光明， 普照一切趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開演淨光明， 普照一切趣，

於一毛孔中， 悉見諸星宿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一毛孔中， 悉見諸星宿，

心淨無所依， 如日在空中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心淨無所依， 如日在空中，

攝取法王法， 明淨深智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝取法王法， 明淨深智慧。

一一毛孔光， 遍照十方剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一毛孔光， 遍照十方剎，

於一切佛所， 彌布法雲雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切佛所， 彌布法雲雨。

一切毛孔中， 示現變化身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切毛孔中， 示現變化身，

充滿十方剎， 方便度眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 充滿十方剎， 方便度眾生。

初行菩薩時， 淨業不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初行菩薩時， 淨業不思議，

一一毛孔中， 顯現十方剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一毛孔中， 顯現十方剎，

識知見聞者， 悉得功德利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識知見聞者， 悉得功德利，

專求菩提道， 必成佛無疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 專求菩提道， 必成佛無疑。

不思議等劫， 常求善知識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不思議等劫， 常求善知識，

寧墮三惡道， 不捨菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寧墮三惡道， 不捨菩提心。

百千微塵劫， 讚歎一切德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千微塵劫， 讚歎一切德，

眾劫猶可盡， 功德無窮已。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾劫猶可盡， 功德無窮已。」

爾時善財童子頭面敬禮彼夜天足，遶無數匝，眷仰觀察，心無厭足，辭退南行，向摩伽陀國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善財童子頭面敬禮彼夜天足，遶無數匝，眷仰觀察，心無厭足，辭退南行，向摩伽陀國。