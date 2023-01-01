大方廣佛華嚴經卷第三十九罽賓國三藏般若奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第三十九罽賓國三藏般若奉 詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入不思議解脫境界普賢行願品

爾時，善財童子見普賢菩薩如是自在神通境界，歡喜踊躍，普遍身心。重復觀察，見普賢菩薩一一身分、一一肢節、一一毛孔，悉有三千大千世界；其中一切地、水、火、風大海四洲，須彌鐵圍及眾寶山國土、城邑、宮殿、園苑，乃至地獄、餓鬼、畜生、閻羅王界，天龍八部，人與非人，欲界、色界、無色界處所有形色，日月星宿，風、雲、雷、電，晝夜、月時及以年劫，諸佛出世，菩薩眾會，道場莊嚴，如是等事，悉皆明見。如見此世界盡於東方，種種世界亦復如是。如東方，南、西、北方，四維，上、下，亦復如是。如見現在十方世界，盡過去際，盡未來際，種種世界相續不斷，亦如是見。各各差別，互相涉入，不相雜亂。如於此毘盧遮那如來寶蓮華藏師子座上，顯示如是遊戲神通；於東方蓮華吉祥世界賢吉祥如來所，顯示一切遊戲神通，亦復如是。如賢吉祥如來所，如是盡於東方，南、西、北方，四維，上、下，一切世界亦復如是。如是十方一切佛剎一一塵中，皆有法界諸佛眾會，一一佛所皆有普賢坐寶蓮華師子之座，顯示一切遊戲神通，悉亦如是。又於彼一一普賢身中皆見三世一切境界，猶如明鏡現其影像；所謂：一切佛剎、一切資具、一切眾生、一切佛出興、一切菩薩道場眾會；又聞一切眾生種種音聲、一切佛聲、一切如來轉法輪聲、一切如來遊戲神通聲、一切菩薩善誘誨聲；一切菩薩神通境界、菩薩智通、菩薩普集、菩薩說法、菩薩遊戲如是等聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子見普賢菩薩如是自在神通境界，歡喜踊躍，普遍身心。重復觀察，見普賢菩薩一一身分、一一肢節、一一毛孔，悉有三千大千世界；其中一切地、水、火、風大海四洲，須彌鐵圍及眾寶山國土、城邑、宮殿、園苑，乃至地獄、餓鬼、畜生、閻羅王界，天龍八部，人與非人，欲界、色界、無色界處所有形色，日月星宿，風、雲、雷、電，晝夜、月時及以年劫，諸佛出世，菩薩眾會，道場莊嚴，如是等事，悉皆明見。如見此世界盡於東方，種種世界亦復如是。如東方，南、西、北方，四維，上、下，亦復如是。如見現在十方世界，盡過去際，盡未來際，種種世界相續不斷，亦如是見。各各差別，互相涉入，不相雜亂。如於此毘盧遮那如來寶蓮華藏師子座上，顯示如是遊戲神通；於東方蓮華吉祥世界賢吉祥如來所，顯示一切遊戲神通，亦復如是。如賢吉祥如來所，如是盡於東方，南、西、北方，四維，上、下，一切世界亦復如是。如是十方一切佛剎一一塵中，皆有法界諸佛眾會，一一佛所皆有普賢坐寶蓮華師子之座，顯示一切遊戲神通，悉亦如是。又於彼一一普賢身中皆見三世一切境界，猶如明鏡現其影像；所謂：一切佛剎、一切資具、一切眾生、一切佛出興、一切菩薩道場眾會；又聞一切眾生種種音聲、一切佛聲、一切如來轉法輪聲、一切如來遊戲神通聲、一切菩薩善誘誨聲；一切菩薩神通境界、菩薩智通、菩薩普集、菩薩說法、菩薩遊戲如是等聲。

爾時，善財童子見聞普賢菩薩如是無量不可思議遊戲神通，即得十種智波羅蜜；何等為十？一者、於念念中令身遍滿一切佛剎智波羅蜜；二者、於念念中悉能往詣一切佛所智波羅蜜；三者、於念念中悉能供養一切如來智波羅蜜；四者、於念念中普於一切諸如來所聞法受持智波羅蜜；五者、於念念中微細觀察一切如來所有法輪智波羅蜜；六者、於念念中知一切佛不可思議大神通事智波羅蜜；七者、於念念中說一句法盡未來際辯才無盡智波羅蜜；八者、於念念中智海現前觀一切法智波羅蜜；九者、於念念中得一切法界教海智波羅蜜；十者、於念念中得知一切眾生離眾生想智波羅蜜；十一、於念念中普賢慧行皆現在前智波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子見聞普賢菩薩如是無量不可思議遊戲神通，即得十種智波羅蜜；何等為十？一者、於念念中令身遍滿一切佛剎智波羅蜜；二者、於念念中悉能往詣一切佛所智波羅蜜；三者、於念念中悉能供養一切如來智波羅蜜；四者、於念念中普於一切諸如來所聞法受持智波羅蜜；五者、於念念中微細觀察一切如來所有法輪智波羅蜜；六者、於念念中知一切佛不可思議大神通事智波羅蜜；七者、於念念中說一句法盡未來際辯才無盡智波羅蜜；八者、於念念中智海現前觀一切法智波羅蜜；九者、於念念中得一切法界教海智波羅蜜；十者、於念念中得知一切眾生離眾生想智波羅蜜；十一、於念念中普賢慧行皆現在前智波羅蜜。

善財童子既得是已，普賢菩薩即伸右手摩善財頂，善財即得深入一切佛剎極微塵數諸大三昧。各以一切佛剎極微塵數三昧而為眷屬；一一三昧悉得一切昔所未見、昔所未聞一切佛剎極微塵數種種世界海諸佛大會，增長一切佛剎極微塵數一切智助道具，出現一切佛剎極微塵數一切智法門，成就一切佛剎極微塵數初發一切智心，深入一切佛剎極微塵數一切智大願海，出生一切佛剎極微塵數一切智出要道，修習一切佛剎極微塵數一切智菩薩行，圓滿一切佛剎極微塵數一切智速疾力，得一切佛剎極微塵數一切智普光照；如此娑婆世界毘盧遮那佛所，普賢菩薩摩善財頂所獲法門，如是十方所有世界，及彼世界一一塵中、一切世界、一切佛所，普賢菩薩悉亦如是摩善財頂所得法門，亦皆同等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財童子既得是已，普賢菩薩即伸右手摩善財頂，善財即得深入一切佛剎極微塵數諸大三昧。各以一切佛剎極微塵數三昧而為眷屬；一一三昧悉得一切昔所未見、昔所未聞一切佛剎極微塵數種種世界海諸佛大會，增長一切佛剎極微塵數一切智助道具，出現一切佛剎極微塵數一切智法門，成就一切佛剎極微塵數初發一切智心，深入一切佛剎極微塵數一切智大願海，出生一切佛剎極微塵數一切智出要道，修習一切佛剎極微塵數一切智菩薩行，圓滿一切佛剎極微塵數一切智速疾力，得一切佛剎極微塵數一切智普光照；如此娑婆世界毘盧遮那佛所，普賢菩薩摩善財頂所獲法門，如是十方所有世界，及彼世界一一塵中、一切世界、一切佛所，普賢菩薩悉亦如是摩善財頂所得法門，亦皆同等。

爾時，普賢菩薩摩訶薩告善財言：「善男子！汝見我此神通力不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩摩訶薩告善財言：「善男子！汝見我此神通力不？」

善財白言：「聖者！唯然已見。此不思議大神通事，得佛智慧方能知之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財白言：「聖者！唯然已見。此不思議大神通事，得佛智慧方能知之。」

普賢菩薩告善財言：「善男子！我於不可說不可說劫行菩薩行，求一切智；一一劫中為欲清淨菩提心故，承事不可說不可說如來；一一劫中為集一切智福德具故，設不可說不可說佛剎極微塵數廣大施會，一切世間最勝無比，悉皆迴向一切眾生；一一劫中為求一切智法故，以不可說不可說佛剎極微塵數財物而為大捨；一一劫中為求佛智故，以不可說不可說佛剎極微塵數國土、王位、村營、城邑、聚落、宮殿、妻子、眷屬，身分肢節、眼、耳、鼻、舌，乃至身命而為布施；一一劫中為求一切智首故，以不可說不可說佛剎極微塵數頭而為布施；一一劫中為求一切智故，於不可說不可說佛剎極微塵數諸如來所，恭敬尊重，承事供養上妙衣服、臥具、醫藥，一切所須悉皆奉施，於其法中出家學道，受持法教，隨順修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩告善財言：「善男子！我於不可說不可說劫行菩薩行，求一切智；一一劫中為欲清淨菩提心故，承事不可說不可說如來；一一劫中為集一切智福德具故，設不可說不可說佛剎極微塵數廣大施會，一切世間最勝無比，悉皆迴向一切眾生；一一劫中為求一切智法故，以不可說不可說佛剎極微塵數財物而為大捨；一一劫中為求佛智故，以不可說不可說佛剎極微塵數國土、王位、村營、城邑、聚落、宮殿、妻子、眷屬，身分肢節、眼、耳、鼻、舌，乃至身命而為布施；一一劫中為求一切智首故，以不可說不可說佛剎極微塵數頭而為布施；一一劫中為求一切智故，於不可說不可說佛剎極微塵數諸如來所，恭敬尊重，承事供養上妙衣服、臥具、醫藥，一切所須悉皆奉施，於其法中出家學道，受持法教，隨順修行。

「善男子！我於爾所大劫海中，自憶未曾於一念間不順佛教；爾所劫中，未曾一念生瞋害心，我、我所心，自他差別心，未曾一念離菩提心，於生死中起疲厭心，生下劣心，懷嬾惰心，有障礙心，起迷惑心；唯住無上不可沮壞一切智性大菩提心。善男子！我普嚴淨一切佛土，我以大悲救護眾生，教化成熟令其清淨；我供養承事一切諸佛、諸善知識，於彼諸佛、善知識所，為求正法，弘宣護持，一切內外悉皆能捨，乃至身命亦無所吝；如是無量相應圓滿所行之行，一切劫海說其因緣，劫海可盡，此不可盡。善男子！我法海中無有一文一句非是捨施轉輪王位而求得者，非是悉捨一切所有而求得者。善男子！我所求法，皆為救護一切眾生，念念相續，微細觀察，令最勝法速得現前；願以智光照明開示一切世間，願為顯示出世間智，願令眾生悉得安樂，願普稱讚一切如來所有功德；我如是等往昔圓滿相應行門，於不可說不可說佛剎極微塵數劫海說不可盡。是故，善男子！我以如是積集助道法力、增長諸善根力、廣大極深信力、修行諸功德力、如實觀察一切法力、成就一切智慧眼力、為諸如來所加持力、種種大願所引起力、無邊大悲不可動力、悉能清淨妙智通力、種種善友所攝受力；由此等故，得此究竟三世平等清淨法身，及得無上清淨色身，超諸世間，而隨眾生種種心樂，普為現形；入一切剎、遍一切處，普能隨順示現神通，令諸眾生靡不欣樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我於爾所大劫海中，自憶未曾於一念間不順佛教；爾所劫中，未曾一念生瞋害心，我、我所心，自他差別心，未曾一念離菩提心，於生死中起疲厭心，生下劣心，懷嬾惰心，有障礙心，起迷惑心；唯住無上不可沮壞一切智性大菩提心。善男子！我普嚴淨一切佛土，我以大悲救護眾生，教化成熟令其清淨；我供養承事一切諸佛、諸善知識，於彼諸佛、善知識所，為求正法，弘宣護持，一切內外悉皆能捨，乃至身命亦無所吝；如是無量相應圓滿所行之行，一切劫海說其因緣，劫海可盡，此不可盡。善男子！我法海中無有一文一句非是捨施轉輪王位而求得者，非是悉捨一切所有而求得者。善男子！我所求法，皆為救護一切眾生，念念相續，微細觀察，令最勝法速得現前；願以智光照明開示一切世間，願為顯示出世間智，願令眾生悉得安樂，願普稱讚一切如來所有功德；我如是等往昔圓滿相應行門，於不可說不可說佛剎極微塵數劫海說不可盡。是故，善男子！我以如是積集助道法力、增長諸善根力、廣大極深信力、修行諸功德力、如實觀察一切法力、成就一切智慧眼力、為諸如來所加持力、種種大願所引起力、無邊大悲不可動力、悉能清淨妙智通力、種種善友所攝受力；由此等故，得此究竟三世平等清淨法身，及得無上清淨色身，超諸世間，而隨眾生種種心樂，普為現形；入一切剎、遍一切處，普能隨順示現神通，令諸眾生靡不欣樂。

「善男子！汝見我此圓滿廣大威德身不？汝應微細思惟觀察。善男子！我此妙身無邊劫海之所成就，無量百千億那由他劫難得出現、難得覩見。善男子！若有眾生未種善根及少善根，猶尚不得聞我名字，況見我身？善男子！若有眾生得聞我名，皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉；若見、若念，若迎、若送，若暫隨逐，乃至夢中，皆亦如是。或有眾生一日一夜憶念於我，隨順修行而得成熟；或七日、七夜、半月、一月、半年、一年、百年、千年、一劫、百劫，乃至不可說不可說佛剎極微塵數劫，憶念於我而成熟者；或一生、或百生、乃至不可說不可說佛剎極微塵數生，憶念於我而成熟者；或見我圓光、或見放光、或見色身、或見神通震動佛剎、或生恐怖、或生歡喜，皆得成熟。善男子！我以如是等佛剎極微塵數諸方便門，令諸眾生於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！汝見我此圓滿廣大威德身不？汝應微細思惟觀察。善男子！我此妙身無邊劫海之所成就，無量百千億那由他劫難得出現、難得覩見。善男子！若有眾生未種善根及少善根，猶尚不得聞我名字，況見我身？善男子！若有眾生得聞我名，皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉；若見、若念，若迎、若送，若暫隨逐，乃至夢中，皆亦如是。或有眾生一日一夜憶念於我，隨順修行而得成熟；或七日、七夜、半月、一月、半年、一年、百年、千年、一劫、百劫，乃至不可說不可說佛剎極微塵數劫，憶念於我而成熟者；或一生、或百生、乃至不可說不可說佛剎極微塵數生，憶念於我而成熟者；或見我圓光、或見放光、或見色身、或見神通震動佛剎、或生恐怖、或生歡喜，皆得成熟。善男子！我以如是等佛剎極微塵數諸方便門，令諸眾生於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。

「復次，善男子！若有眾生見聞於我清淨剎者，必得生我清淨剎中；若有眾生見聞於我清淨身者，必得生我清淨身中。善男子！汝應觀我此大威德清淨之身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！若有眾生見聞於我清淨剎者，必得生我清淨剎中；若有眾生見聞於我清淨身者，必得生我清淨身中。善男子！汝應觀我此大威德清淨之身。」

爾時，善財童子微細觀察普賢之身，見一一毛孔中有不可說不可說諸佛剎海；一一剎海皆有諸佛出興於世，遍滿其中，大菩薩眾海會圍遶；彼諸剎海種種建立、種種形狀、種種莊嚴、種種大山周匝圍遶、種種色雲彌覆其上、種種佛出興、種種演說法，如是等事各各不同。如一毛孔，一切毛孔中、一一相中、一一好中、一一肢節中，皆亦如是。又見普賢菩薩於一一世界海中出一切佛剎極微塵數佛變化身雲，周遍十方一切世界，教化眾生，令於阿耨多羅三藐三菩提而得成熟。時，善財童子隨順普賢善誘誨故，入普賢身及毛孔內十方一切諸世界中，教化眾生。復次，善財童子所見佛剎極微塵數諸善知識，往詣親近，承事供養，積集增長一切善根，智慧光明，比此暫見普賢菩薩所得善根，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，百千億分、數分、算分、諭分、優波尼沙陀分，亦不及一。善財童子從初發心乃至得見普賢菩薩，於其中間所入剎海，相續不斷；今於普賢菩薩一毛孔中，一念所入諸佛剎海相續不斷，過前不可說不可說倍，如一毛孔，一切毛孔，悉亦如是。善財童子於普賢菩薩毛孔剎中行一步，過不可說不可說佛剎極微塵數世界，如是而行，盡未來際劫猶不能知一毛孔中種種剎海相續、剎海藏、剎海差別、剎海出生門、剎海成、剎海壞、剎海莊嚴所有邊際；亦不能知佛海出現相續、佛海出現藏、佛海差別、佛海出生門、佛海生、佛海滅所有邊際；亦不能知菩薩眾會道場海相續、菩薩眾海藏、菩薩眾海差別、菩薩眾海出生門、菩薩眾海集、菩薩眾海散所有邊際；亦不能知入眾生界，知眾生根，教化調伏諸眾生界，覺悟成熟諸眾生智，菩薩所住自在神通、菩薩所入諸地諸道；如是等海，皆悉不知究竟邊際。善財童子於普賢毛孔剎中，或有剎中一日而行，或有剎中一年而行，乃至不可說不可說佛剎極微塵數劫，如是而行；不動不出，念念周遍無邊剎海，教化調伏一切眾生，令向阿耨多羅三藐三菩提。當是之時，善財童子則次第得普賢菩薩諸行願海，皆悉平等；與普賢等、與諸佛等、一身充滿一切世界等、諸行圓滿等、正覺現前等、神通大用等、種種法輪等、清淨辯才等、出生言辭等、種種音聲等、諸力無畏等、種種佛住等、大慈大悲等；如是乃至不可思議解脫自在悉皆同等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子微細觀察普賢之身，見一一毛孔中有不可說不可說諸佛剎海；一一剎海皆有諸佛出興於世，遍滿其中，大菩薩眾海會圍遶；彼諸剎海種種建立、種種形狀、種種莊嚴、種種大山周匝圍遶、種種色雲彌覆其上、種種佛出興、種種演說法，如是等事各各不同。如一毛孔，一切毛孔中、一一相中、一一好中、一一肢節中，皆亦如是。又見普賢菩薩於一一世界海中出一切佛剎極微塵數佛變化身雲，周遍十方一切世界，教化眾生，令於阿耨多羅三藐三菩提而得成熟。時，善財童子隨順普賢善誘誨故，入普賢身及毛孔內十方一切諸世界中，教化眾生。復次，善財童子所見佛剎極微塵數諸善知識，往詣親近，承事供養，積集增長一切善根，智慧光明，比此暫見普賢菩薩所得善根，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，百千億分、數分、算分、諭分、優波尼沙陀分，亦不及一。善財童子從初發心乃至得見普賢菩薩，於其中間所入剎海，相續不斷；今於普賢菩薩一毛孔中，一念所入諸佛剎海相續不斷，過前不可說不可說倍，如一毛孔，一切毛孔，悉亦如是。善財童子於普賢菩薩毛孔剎中行一步，過不可說不可說佛剎極微塵數世界，如是而行，盡未來際劫猶不能知一毛孔中種種剎海相續、剎海藏、剎海差別、剎海出生門、剎海成、剎海壞、剎海莊嚴所有邊際；亦不能知佛海出現相續、佛海出現藏、佛海差別、佛海出生門、佛海生、佛海滅所有邊際；亦不能知菩薩眾會道場海相續、菩薩眾海藏、菩薩眾海差別、菩薩眾海出生門、菩薩眾海集、菩薩眾海散所有邊際；亦不能知入眾生界，知眾生根，教化調伏諸眾生界，覺悟成熟諸眾生智，菩薩所住自在神通、菩薩所入諸地諸道；如是等海，皆悉不知究竟邊際。善財童子於普賢毛孔剎中，或有剎中一日而行，或有剎中一年而行，乃至不可說不可說佛剎極微塵數劫，如是而行；不動不出，念念周遍無邊剎海，教化調伏一切眾生，令向阿耨多羅三藐三菩提。當是之時，善財童子則次第得普賢菩薩諸行願海，皆悉平等；與普賢等、與諸佛等、一身充滿一切世界等、諸行圓滿等、正覺現前等、神通大用等、種種法輪等、清淨辯才等、出生言辭等、種種音聲等、諸力無畏等、種種佛住等、大慈大悲等；如是乃至不可思議解脫自在悉皆同等。

爾時，普賢菩薩摩訶薩觀察一切菩薩眾會及善財童子，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩摩訶薩觀察一切菩薩眾會及善財童子，而說偈言：

「汝等應離諸疑垢， 一心不亂而諦聽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等應離諸疑垢， 一心不亂而諦聽，

我說如來滿諸度， 一切解脫真實道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我說如來滿諸度， 一切解脫真實道。

出世調柔勝丈夫， 其心清淨如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出世調柔勝丈夫， 其心清淨如虛空，

常放智日大光明， 普照世間除惑暗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常放智日大光明， 普照世間除惑暗。

如來難可得見聞， 無量億劫今乃遇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來難可得見聞， 無量億劫今乃遇，

如優曇華時一現， 是故應聽佛功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如優曇華時一現， 是故應聽佛功德。

隨順世間諸所作， 譬如幻士現眾業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順世間諸所作， 譬如幻士現眾業，

但為悅可眾生心， 未曾一念生分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但為悅可眾生心， 未曾一念生分別。」

爾時，一切菩薩聞此說已，一心渴仰發大誓願，欲聞如來真實義諦所有功德，咸作是念：「普賢菩薩諸行已圓，體性清淨，如說能行，如行而說，一切如來共所稱讚。」作是念已，深生渴仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，一切菩薩聞此說已，一心渴仰發大誓願，欲聞如來真實義諦所有功德，咸作是念：「普賢菩薩諸行已圓，體性清淨，如說能行，如行而說，一切如來共所稱讚。」作是念已，深生渴仰。

爾時，普賢菩薩圓滿種種功德，智慧莊嚴，身心猶如蓮華，不著三界一切塵垢，告諸菩薩言：「汝等皆當一心諦聽，我今欲說佛功德海一滴之相。」即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩圓滿種種功德，智慧莊嚴，身心猶如蓮華，不著三界一切塵垢，告諸菩薩言：「汝等皆當一心諦聽，我今欲說佛功德海一滴之相。」即說偈言：

「佛智廣大同虛空， 普遍一切眾生心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛智廣大同虛空， 普遍一切眾生心，

了世妄想皆非有， 不起種種異分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了世妄想皆非有， 不起種種異分別。

一念悉知三世法， 亦了一切眾生根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念悉知三世法， 亦了一切眾生根，

譬如善巧大幻師， 念念示現無邊量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如善巧大幻師， 念念示現無邊量。

隨諸眾生心行異， 往昔諸業願樂力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨諸眾生心行異， 往昔諸業願樂力，

令其所見各不同， 而佛寂然無動念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令其所見各不同， 而佛寂然無動念。

或有處處見佛坐， 充滿十方諸世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有處處見佛坐， 充滿十方諸世界，

或有其心不清淨， 無量劫中不見佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有其心不清淨， 無量劫中不見佛，

或有信解心無我， 一念發意見如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有信解心無我， 一念發意見如來，

或有諂誑不淨心， 億劫專求莫能遇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有諂誑不淨心， 億劫專求莫能遇，

或一切處聞佛音， 其音美妙令心悅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或一切處聞佛音， 其音美妙令心悅，

或有百千萬億劫， 心不淨故不得聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有百千萬億劫， 心不淨故不得聞，

或見清淨大菩薩， 充滿三千大千界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見清淨大菩薩， 充滿三千大千界，

皆已具足普賢行， 如來於中儼然坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆已具足普賢行， 如來於中儼然坐。

或見此界妙無比， 佛無量劫所嚴淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見此界妙無比， 佛無量劫所嚴淨，

毘盧遮那最勝尊， 於中覺悟成菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘盧遮那最勝尊， 於中覺悟成菩提。

或見蓮華勝妙剎， 賢首如來住在中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見蓮華勝妙剎， 賢首如來住在中，

無量菩薩眾圍遶， 皆悉勤修普賢行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量菩薩眾圍遶， 皆悉勤修普賢行。

或有見佛無量壽， 觀自在等共圍遶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有見佛無量壽， 觀自在等共圍遶，

悉已住於灌頂地， 遍滿十方無量土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉已住於灌頂地， 遍滿十方無量土。

或有見此三千界， 猶如妙喜具莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有見此三千界， 猶如妙喜具莊嚴，

阿閦如來住在中， 及如香象諸菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿閦如來住在中， 及如香象諸菩薩。

或見月覺大名稱， 金剛幢等菩薩俱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見月覺大名稱， 金剛幢等菩薩俱，

住如圓鏡妙莊嚴， 普遍十方清淨剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住如圓鏡妙莊嚴， 普遍十方清淨剎。

或見日藏世所尊， 住普光明清淨土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見日藏世所尊， 住普光明清淨土，

與得灌頂諸菩薩， 充滿十方而說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與得灌頂諸菩薩， 充滿十方而說法。

或見金剛大焰佛， 與智幢等菩薩俱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見金剛大焰佛， 與智幢等菩薩俱，

周行一切廣大剎， 說法除滅眾生闇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周行一切廣大剎， 說法除滅眾生闇。

一一毛端不可說， 諸佛具相三十二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一毛端不可說， 諸佛具相三十二，

菩薩眾會共圍遶， 種種說法度眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩眾會共圍遶， 種種說法度眾生。

或見一一佛毛孔， 具足莊嚴廣大剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見一一佛毛孔， 具足莊嚴廣大剎，

無量諸佛住其中， 清淨佛子皆充滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量諸佛住其中， 清淨佛子皆充滿。

或見十方平等剎， 而全在一極微中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見十方平等剎， 而全在一極微中，

無量菩薩悉充滿， 不可說劫修諸行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量菩薩悉充滿， 不可說劫修諸行。

或有見一毛端處， 無量極微塵剎海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有見一毛端處， 無量極微塵剎海，

種種業起各差別， 毘盧遮那轉法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種業起各差別， 毘盧遮那轉法輪。

或有世界不清淨， 或清淨剎眾寶成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有世界不清淨， 或清淨剎眾寶成，

如來住壽無量時， 乃至涅槃諸所現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來住壽無量時， 乃至涅槃諸所現。

普盡十方諸世界， 種種示現不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普盡十方諸世界， 種種示現不思議，

隨諸眾生心智殊， 靡不化度令清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨諸眾生心智殊， 靡不化度令清淨。

如是無上大調御， 充滿十方國土中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是無上大調御， 充滿十方國土中，

示現種種神通力， 我說少分汝當聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現種種神通力， 我說少分汝當聽。

或見釋迦成佛道， 已經不可思議劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見釋迦成佛道， 已經不可思議劫，

或見今始為菩薩， 十方利益諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見今始為菩薩， 十方利益諸群生，

或有見此釋師子， 供養諸佛修行道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有見此釋師子， 供養諸佛修行道，

或見人中最勝尊， 顯示種種神通事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見人中最勝尊， 顯示種種神通事，

或見布施或持戒， 或忍或進或諸禪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見布施或持戒， 或忍或進或諸禪，

般若方便願力智， 隨眾生心皆示現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若方便願力智， 隨眾生心皆示現。

或見究竟波羅蜜， 或見安住於諸地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見究竟波羅蜜， 或見安住於諸地，

總持三昧神通智， 如是悉現盡無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總持三昧神通智， 如是悉現盡無餘。

或現修行無量劫， 住於菩薩堪忍位， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或現修行無量劫， 住於菩薩堪忍位，

或見住於不退地， 或現法水灌其頂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見住於不退地， 或現法水灌其頂，

或現梵釋護世身， 或現剎利婆羅門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或現梵釋護世身， 或現剎利婆羅門，

種種色相所莊嚴， 猶如幻師現眾像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種色相所莊嚴， 猶如幻師現眾像。

或現兜率始降神， 或見宮中受嬪御， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或現兜率始降神， 或見宮中受嬪御，

或見棄捨諸榮樂， 出離王宮行學道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見棄捨諸榮樂， 出離王宮行學道，

或見始生或見滅， 或示出家學異行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見始生或見滅， 或示出家學異行，

或見坐於菩提樹， 摧伏魔軍成正覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見坐於菩提樹， 摧伏魔軍成正覺，

或有見佛始涅槃， 或見起塔遍世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有見佛始涅槃， 或見起塔遍世間，

或見塔中立影像， 或隨眾生現身色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見塔中立影像， 或隨眾生現身色，

或見如來無量壽， 與諸菩薩授尊記， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見如來無量壽， 與諸菩薩授尊記，

而成真實大導師， 次補住於安樂剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而成真實大導師， 次補住於安樂剎。

或見無量億千劫， 作佛事已入涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見無量億千劫， 作佛事已入涅槃，

或見今始成菩提， 或見正修諸妙行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見今始成菩提， 或見正修諸妙行，

或見如來清淨月， 在於梵世及魔宮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見如來清淨月， 在於梵世及魔宮，

自在天宮化樂宮， 示現種種諸神變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在天宮化樂宮， 示現種種諸神變。

或見在於兜率宮， 無量諸天共圍遶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見在於兜率宮， 無量諸天共圍遶，

為彼說法令歡喜， 一切淨心供養佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為彼說法令歡喜， 一切淨心供養佛。

或見住在夜摩天， 忉利護世龍神處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見住在夜摩天， 忉利護世龍神處，

如是一切諸宮殿， 莫不於中現其像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是一切諸宮殿， 莫不於中現其像。

或於然燈世尊所， 散華布髮為供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或於然燈世尊所， 散華布髮為供養，

從是了知深妙法， 恒以此道化群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從是了知深妙法， 恒以此道化群生。

或見久遠已涅槃， 或見初始成菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見久遠已涅槃， 或見初始成菩提，

或見住於無量劫， 或見須臾即滅度， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見住於無量劫， 或見須臾即滅度，

身相光明與壽命， 智慧菩提及涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身相光明與壽命， 智慧菩提及涅槃，

眾會所化威儀聲， 如是一一皆無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾會所化威儀聲， 如是一一皆無量。

或現其身極廣大， 譬如須彌大寶山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或現其身極廣大， 譬如須彌大寶山，

或見跏趺不動搖， 充滿無邊諸世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見跏趺不動搖， 充滿無邊諸世界，

或見圓光一尋量， 或見千萬億由旬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見圓光一尋量， 或見千萬億由旬，

或照無量國土中， 或見充滿一切剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或照無量國土中， 或見充滿一切剎，

或見佛壽八十年， 或壽百千萬億歲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見佛壽八十年， 或壽百千萬億歲，

或住不可思議劫， 如是展轉倍過是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或住不可思議劫， 如是展轉倍過是。

佛智通達淨無礙， 剎那普了三世法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛智通達淨無礙， 剎那普了三世法，

皆從心識因緣現， 生滅無常無自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆從心識因緣現， 生滅無常無自性。

於一剎中成正覺， 一切剎處悉亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一剎中成正覺， 一切剎處悉亦然，

一切入一一亦爾， 隨眾生心而示現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切入一一亦爾， 隨眾生心而示現。

如來安住無上道， 成就十力四無畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來安住無上道， 成就十力四無畏，

圓滿智慧無障礙， 轉於十二行法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓滿智慧無障礙， 轉於十二行法輪。

普知苦集及滅道， 微細分別緣起法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普知苦集及滅道， 微細分別緣起法，

法義樂說辭無礙， 因此無畏廣宣揚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法義樂說辭無礙， 因此無畏廣宣揚。

諸法無我無有相， 業性不起亦不失， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無我無有相， 業性不起亦不失，

一切遠離如虛空， 佛以方便能分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切遠離如虛空， 佛以方便能分別。

如來如是轉法輪， 普震十方諸國土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來如是轉法輪， 普震十方諸國土，

宮殿山河悉搖動， 不使眾生有驚怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宮殿山河悉搖動， 不使眾生有驚怖。

如來普演廣大音， 隨其根欲皆令解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來普演廣大音， 隨其根欲皆令解，

悉使發心除惑垢， 而佛未始生心念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉使發心除惑垢， 而佛未始生心念。

或聞施戒忍精進， 禪定般若方便智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或聞施戒忍精進， 禪定般若方便智，

或聞慈悲及喜捨， 種種言辭差別聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或聞慈悲及喜捨， 種種言辭差別聲，

或聞四念四正勤， 神足根力覺支道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或聞四念四正勤， 神足根力覺支道，

諸念神通止觀等， 無量方便諸法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸念神通止觀等， 無量方便諸法門。

龍神八部人非人， 梵釋護世諸天眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍神八部人非人， 梵釋護世諸天眾，

佛以一音為說法， 隨其品類皆令解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以一音為說法， 隨其品類皆令解。

或有貪欲瞋恚癡， 忿覆慳嫉及憍諂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有貪欲瞋恚癡， 忿覆慳嫉及憍諂，

八萬四千煩惱異， 令其聞說對治門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八萬四千煩惱異， 令其聞說對治門。

若白淨法未修治， 令其聞說十學處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若白淨法未修治， 令其聞說十學處，

已能布施調伏者， 令聞寂滅涅槃音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已能布施調伏者， 令聞寂滅涅槃音。

若人志劣無慈愍， 厭惡生死自求離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人志劣無慈愍， 厭惡生死自求離，

令其聞說三脫門， 使得出苦涅槃樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令其聞說三脫門， 使得出苦涅槃樂。

若有自性少諸欲， 厭背三有求寂靜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有自性少諸欲， 厭背三有求寂靜，

令其聞說諸緣起， 依獨覺乘而出離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令其聞說諸緣起， 依獨覺乘而出離。

若有清淨廣大心， 圓滿施戒諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有清淨廣大心， 圓滿施戒諸功德，

親近如來具慈愍， 令其聞說大乘音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親近如來具慈愍， 令其聞說大乘音。

或有國土聞一乘， 或二或三或四五， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有國土聞一乘， 或二或三或四五，

如是乃至無有量， 悉是如來方便力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是乃至無有量， 悉是如來方便力。

涅槃寂靜無差別， 智行勝劣有殊異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 涅槃寂靜無差別， 智行勝劣有殊異，

譬如虛空體性一， 鳥飛遠近各不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如虛空體性一， 鳥飛遠近各不同。

佛體音聲亦如是， 普遍一切虛空界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛體音聲亦如是， 普遍一切虛空界，

隨諸眾生心智殊， 所聞所見各差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨諸眾生心智殊， 所聞所見各差別。

佛以過去修諸行， 能隨所樂演妙音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以過去修諸行， 能隨所樂演妙音，

無心計念此與彼， 我為誰說誰不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無心計念此與彼， 我為誰說誰不說。

如來面門放大光， 具足八萬四千數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來面門放大光， 具足八萬四千數，

所說法門亦如是， 普照於世除煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說法門亦如是， 普照於世除煩惱。

圓滿清淨功德智， 而常隨順三世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓滿清淨功德智， 而常隨順三世間，

猶如虛空無染著， 為眾生故而顯示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如虛空無染著， 為眾生故而顯示。

示有生老病死苦， 亦示住壽處於世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示有生老病死苦， 亦示住壽處於世，

雖順世間如是現， 體性清淨如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖順世間如是現， 體性清淨如虛空。

一切國土無有邊， 眾生根樂亦無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切國土無有邊， 眾生根樂亦無量，

如來智眼皆明見， 隨所應化示佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來智眼皆明見， 隨所應化示佛道。

究竟十方虛空界， 所有人天大眾中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟十方虛空界， 所有人天大眾中，

隨其形相各不同， 佛現其身亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其形相各不同， 佛現其身亦如是。

若在沙門大眾會， 鬀除鬚髮服袈裟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若在沙門大眾會， 鬀除鬚髮服袈裟，

執持衣鉢護諸根， 令其歡喜息煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執持衣鉢護諸根， 令其歡喜息煩惱。

若時親近婆羅門， 則為示現羸瘦身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若時親近婆羅門， 則為示現羸瘦身，

執杖持瓶恒潔淨， 具足智慧巧談說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執杖持瓶恒潔淨， 具足智慧巧談說。

吐故納新自充飽， 吸風飲露無異食， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吐故納新自充飽， 吸風飲露無異食，

或坐或立不動搖， 現諸苦行摧異道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或坐或立不動搖， 現諸苦行摧異道。

或持彼戒為世師， 善達醫方等諸論， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或持彼戒為世師， 善達醫方等諸論，

書數天文地眾相， 及身休咎無不了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 書數天文地眾相， 及身休咎無不了。

深入諸禪及解脫， 三昧神通智慧行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深入諸禪及解脫， 三昧神通智慧行，

言談諷詠共嬉戲， 方便皆令住佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言談諷詠共嬉戲， 方便皆令住佛道。

或現上服以嚴身， 首戴華冠蔭高蓋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或現上服以嚴身， 首戴華冠蔭高蓋，

四兵前後共圍遶， 誓眾宣威伏小王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四兵前後共圍遶， 誓眾宣威伏小王。

或為聽訟斷獄官， 懲惡勸善多方便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或為聽訟斷獄官， 懲惡勸善多方便，

所有與奪皆明審， 令其欣敬盡欽承。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有與奪皆明審， 令其欣敬盡欽承。

或作輔弼諸大臣， 善用諸王治政法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或作輔弼諸大臣， 善用諸王治政法，

十方利益皆周遍， 了達世間無有餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方利益皆周遍， 了達世間無有餘。

或為粟散諸小王， 或作飛行轉輪帝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或為粟散諸小王， 或作飛行轉輪帝，

令諸王子采女眾， 悉皆授化奉修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令諸王子采女眾， 悉皆授化奉修行。

或作護世四天王， 或作夜叉龍等主， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或作護世四天王， 或作夜叉龍等主，

各為其眾而說法， 一切皆令大欣慶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各為其眾而說法， 一切皆令大欣慶。

或作忉利大天王， 住善法堂歡喜園， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或作忉利大天王， 住善法堂歡喜園，

首戴華冠說妙法， 諸天覲仰無能測。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 首戴華冠說妙法， 諸天覲仰無能測。

或住夜摩兜率天， 化樂自在魔王所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或住夜摩兜率天， 化樂自在魔王所，

居處摩尼寶宮殿， 說真實行令調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 居處摩尼寶宮殿， 說真實行令調伏。

或至梵天眾會中， 說四無量諸禪道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或至梵天眾會中， 說四無量諸禪道，

普令歡喜便捨去， 而莫知其往來相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普令歡喜便捨去， 而莫知其往來相。

或至阿迦尼吒天， 為說覺分諸寶華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或至阿迦尼吒天， 為說覺分諸寶華，

及餘無量聖功德， 然後捨去無知者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及餘無量聖功德， 然後捨去無知者。

如來無礙智所見， 其中一切諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來無礙智所見， 其中一切諸眾生，

悉以無邊方便門， 種種教化令成熟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉以無邊方便門， 種種教化令成熟。

譬如幻師善幻術， 現作種種諸幻事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如幻師善幻術， 現作種種諸幻事，

佛化眾生亦如是， 為其示現種種身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛化眾生亦如是， 為其示現種種身。

如淨月輪在虛空， 令世眾生見盈缺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如淨月輪在虛空， 令世眾生見盈缺，

一切河池現影像， 所有星宿奪光色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切河池現影像， 所有星宿奪光色。

如來智月出世間， 亦以方便示增減， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來智月出世間， 亦以方便示增減，

菩薩心水現影像， 二乘星宿無光色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩心水現影像， 二乘星宿無光色。

譬如大海寶充滿， 清淨無濁無有邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大海寶充滿， 清淨無濁無有邊，

四洲所有諸眾生， 一切於中現其像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四洲所有諸眾生， 一切於中現其像。

佛身功德海亦爾， 無垢無濁量無邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身功德海亦爾， 無垢無濁量無邊，

乃至法界諸眾生， 靡不於中現其像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至法界諸眾生， 靡不於中現其像。

譬如淨日放千光， 不動本處遍十方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如淨日放千光， 不動本處遍十方，

佛日光明亦如是， 無去無來除世闇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛日光明亦如是， 無去無來除世闇。

譬如龍王降大雨， 不從身出及心出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如龍王降大雨， 不從身出及心出，

而能霑洽悉周遍， 滌除炎熱使清涼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而能霑洽悉周遍， 滌除炎熱使清涼。

如來法雨亦復然， 不從於佛身心出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來法雨亦復然， 不從於佛身心出，

而能開悟諸含識， 盡能滅除三毒火。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而能開悟諸含識， 盡能滅除三毒火。

如來清淨妙法身， 一切三界無倫匹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來清淨妙法身， 一切三界無倫匹，

超出世間言語道， 本性非有亦非無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超出世間言語道， 本性非有亦非無。

雖無所依無不依， 如是無來亦無去， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖無所依無不依， 如是無來亦無去，

如空如日亦如夢， 當於佛體如是觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如空如日亦如夢， 當於佛體如是觀。

三界有無一切法， 不能與佛為譬諭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界有無一切法， 不能與佛為譬諭，

譬如山林鳥獸等， 無有依空而住者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如山林鳥獸等， 無有依空而住者。

大海摩尼無量色， 佛身差別亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大海摩尼無量色， 佛身差別亦復然，

如來非色非非色， 隨應而現無所住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來非色非非色， 隨應而現無所住。

虛空真如及實際， 涅槃法性寂滅等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空真如及實際， 涅槃法性寂滅等，

唯有如是真實法， 可以顯示於如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯有如是真實法， 可以顯示於如來。

剎塵心念可數知， 大海中水可飲盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎塵心念可數知， 大海中水可飲盡，

虛空可量風可繫， 無人能說佛功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空可量風可繫， 無人能說佛功德。

若有聞斯功德海， 能生歡喜信樂心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有聞斯功德海， 能生歡喜信樂心，

如所稱揚悉當得， 慎勿於此生疑念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如所稱揚悉當得， 慎勿於此生疑念。」