大方廣佛華嚴經卷第三十八罽賓國三藏般若奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第三十八罽賓國三藏般若奉 詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入不思議解脫境界普賢行願品

爾時，彌勒菩薩摩訶薩入樓閣中，攝其神力，彈指出聲，告善財言：「善男子起！法性如是，此是菩薩知諸法智因緣聚集顯現之相。如是自性悉不成就，如幻、如夢、如影、如像。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌勒菩薩摩訶薩入樓閣中，攝其神力，彈指出聲，告善財言：「善男子起！法性如是，此是菩薩知諸法智因緣聚集顯現之相。如是自性悉不成就，如幻、如夢、如影、如像。」

爾時，善財聞彈指聲，從三昧起，彌勒告言：「善男子！汝見菩薩自在解脫威神力不？汝見菩薩一切助道等流力不？汝見菩薩願智所現聚集力不？汝見菩薩種種莊嚴妙宮殿不？汝見菩薩種種行力所聚集不？汝見菩薩種種功德莊嚴剎不？汝見菩薩十地之中種種力不？汝見菩薩諸波羅蜜難思果不？汝見菩薩種種難思三昧力不？汝見如來種種最勝大願力不？汝聞菩薩種種出生解脫門不？汝隨順解菩薩解脫不思議不？汝隨順受菩薩三昧能喜樂不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財聞彈指聲，從三昧起，彌勒告言：「善男子！汝見菩薩自在解脫威神力不？汝見菩薩一切助道等流力不？汝見菩薩願智所現聚集力不？汝見菩薩種種莊嚴妙宮殿不？汝見菩薩種種行力所聚集不？汝見菩薩種種功德莊嚴剎不？汝見菩薩十地之中種種力不？汝見菩薩諸波羅蜜難思果不？汝見菩薩種種難思三昧力不？汝見如來種種最勝大願力不？汝聞菩薩種種出生解脫門不？汝隨順解菩薩解脫不思議不？汝隨順受菩薩三昧能喜樂不？」

善財白言：「唯然已見，是善知識加持力故、憶念力故、威德力故。聖者！此解脫門其名何等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財白言：「唯然已見，是善知識加持力故、憶念力故、威德力故。聖者！此解脫門其名何等？」

彌勒告言：「此解脫門，名入三世一切境界不忘念智莊嚴藏；善男子！一生菩薩得如是等不可說不可說解脫門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒告言：「此解脫門，名入三世一切境界不忘念智莊嚴藏；善男子！一生菩薩得如是等不可說不可說解脫門。」

善財白言：「聖者！此莊嚴事何處去耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財白言：「聖者！此莊嚴事何處去耶？」

彌勒告言：「於來處去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒告言：「於來處去。」

曰：「從何處來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「從何處來？」

曰：「從諸菩薩智慧威力中來，依諸菩薩智慧威力而住；無有少分去來之處；無集、無增、無成、無立，不依於地，不依於空，遠離一切。善男子！譬如龍王，種種雲雨不從身出，不從心出，無有積集建立增長；但以龍王心念力故，霈然洪霔，周遍天下；此是龍王難思境界。善男子！彼莊嚴事亦復如是；不住於內，亦不住外；但由菩薩威德自在，汝善根力，而非不見。善男子！譬如幻師作諸幻事，無所從來，亦無所去，無行、無入、無隱、無顯，而以幻力，分明顯現，彼莊嚴事，亦復如是；無所從來，亦無所去，無集無成，然以慣習不可思議幻智力故，及由過去大願力故，如是顯現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「從諸菩薩智慧威力中來，依諸菩薩智慧威力而住；無有少分去來之處；無集、無增、無成、無立，不依於地，不依於空，遠離一切。善男子！譬如龍王，種種雲雨不從身出，不從心出，無有積集建立增長；但以龍王心念力故，霈然洪霔，周遍天下；此是龍王難思境界。善男子！彼莊嚴事亦復如是；不住於內，亦不住外；但由菩薩威德自在，汝善根力，而非不見。善男子！譬如幻師作諸幻事，無所從來，亦無所去，無行、無入、無隱、無顯，而以幻力，分明顯現，彼莊嚴事，亦復如是；無所從來，亦無所去，無集無成，然以慣習不可思議幻智力故，及由過去大願力故，如是顯現。」

善財童子白言：「大聖！從何處來？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財童子白言：「大聖！從何處來？」

彌勒告言：「善男子！一切菩薩無來無去，如是而來；無行無住，如是而來；無處、無定、不沒、不生、不住、不遷、不動、不起、無戀、無著、無業、無報、無起、無滅、不斷、不常，如是而來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒告言：「善男子！一切菩薩無來無去，如是而來；無行無住，如是而來；無處、無定、不沒、不生、不住、不遷、不動、不起、無戀、無著、無業、無報、無起、無滅、不斷、不常，如是而來。

「復次，善男子！菩薩從大悲處來，愍念調伏諸眾生故；從大慈處來，救護逼迫苦眾生故；從淨戒處來，隨其所樂自在生故；從大願處來，往昔願力所加持故；從神通處來，於一切處隨樂現故；從無動搖處來，不捨如來不動體故；從無取捨處來，不役身心使往來故；從智慧方便處來，隨順一切眾生轉故；從示現變化處來，猶如影像而化現故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩從大悲處來，愍念調伏諸眾生故；從大慈處來，救護逼迫苦眾生故；從淨戒處來，隨其所樂自在生故；從大願處來，往昔願力所加持故；從神通處來，於一切處隨樂現故；從無動搖處來，不捨如來不動體故；從無取捨處來，不役身心使往來故；從智慧方便處來，隨順一切眾生轉故；從示現變化處來，猶如影像而化現故。

「復次，善男子！汝向所問何處來者，善男子！我從生處摩羅提國房舍聚落，而來於此；彼有長者，名瞿波洛迦，為化其人令入佛法，又為生處一切人眾隨其根器而為說法；亦為父母、親戚、眷屬、婆羅門等，演說大乘，令其趣入故，住於彼而從彼來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！汝向所問何處來者，善男子！我從生處摩羅提國房舍聚落，而來於此；彼有長者，名瞿波洛迦，為化其人令入佛法，又為生處一切人眾隨其根器而為說法；亦為父母、親戚、眷屬、婆羅門等，演說大乘，令其趣入故，住於彼而從彼來。」

善財言：「聖者！何者是菩薩生處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財言：「聖者！何者是菩薩生處？」

彌勒答言：「善男子！菩薩有十種生處；何等為十？所謂：發菩提心是菩薩生處，生菩薩家故；深心是菩薩生處，生善知識家故；諸地是菩薩生處，生波羅蜜家故；大願是菩薩生處，生妙行家故；大悲是菩薩生處，生四攝家故；如理觀察是菩薩生處，生般若波羅蜜家故；大乘是菩薩生處，生方便善巧家故；成熟眾生是菩薩生處，生成等正覺家故；智慧方便是菩薩生處，生無生法忍家故；修行諸法是菩薩生處，生三世一切如來家故；善男子！是為菩薩十種受生處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒答言：「善男子！菩薩有十種生處；何等為十？所謂：發菩提心是菩薩生處，生菩薩家故；深心是菩薩生處，生善知識家故；諸地是菩薩生處，生波羅蜜家故；大願是菩薩生處，生妙行家故；大悲是菩薩生處，生四攝家故；如理觀察是菩薩生處，生般若波羅蜜家故；大乘是菩薩生處，生方便善巧家故；成熟眾生是菩薩生處，生成等正覺家故；智慧方便是菩薩生處，生無生法忍家故；修行諸法是菩薩生處，生三世一切如來家故；善男子！是為菩薩十種受生處。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩以般若波羅蜜為母，方便善巧為父，檀那波羅蜜為乳母，尸羅波羅蜜為養母，忍辱波羅蜜為莊嚴具，精進波羅蜜為養育者，禪那波羅蜜為澣濯人，善知識為教授師，一切菩提分為伴侶，一切善法為親屬，一切菩薩為兄弟，菩提心為家，如理修行為家法，諸地善法為家處，得諸忍法為家族，大願現前為家教，以清淨智滿足諸行為順家法，勸發勤修不斷大乘為紹家業，法水灌頂一生所繫菩薩為王太子，成就廣大真實菩提為淨家族。善男子！菩薩如是超凡夫地，入菩薩位；生如來家，住佛種性；能修諸行，不斷三寶；善能守護菩薩種族，淨菩薩種；生處尊勝，於諸世間離生過惡；一切天人及諸魔、梵、沙門、婆羅門中種族具足，而得成就最勝佛種；得大願藏，普能出生諸菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩以般若波羅蜜為母，方便善巧為父，檀那波羅蜜為乳母，尸羅波羅蜜為養母，忍辱波羅蜜為莊嚴具，精進波羅蜜為養育者，禪那波羅蜜為澣濯人，善知識為教授師，一切菩提分為伴侶，一切善法為親屬，一切菩薩為兄弟，菩提心為家，如理修行為家法，諸地善法為家處，得諸忍法為家族，大願現前為家教，以清淨智滿足諸行為順家法，勸發勤修不斷大乘為紹家業，法水灌頂一生所繫菩薩為王太子，成就廣大真實菩提為淨家族。善男子！菩薩如是超凡夫地，入菩薩位；生如來家，住佛種性；能修諸行，不斷三寶；善能守護菩薩種族，淨菩薩種；生處尊勝，於諸世間離生過惡；一切天人及諸魔、梵、沙門、婆羅門中種族具足，而得成就最勝佛種；得大願藏，普能出生諸菩薩行。

「善男子！菩薩摩訶薩成就如是尊勝家已；智了諸法如影像故，於世生處無所惡賤；知一切法如變化故，於諸有趣無所染著；覺悟諸法無有我故，調伏眾生心無疲厭；以大慈悲為體性故，不趣寂滅攝受眾生；了達生死猶如夢故，經一切劫而無熱惱；了知五蘊皆如幻故，現處生死而無疲倦；知諸界處即法界故，於諸境界無有瘡疣；知一切想如陽焰故，入於諸趣不生倒惑；達一切法皆如幻故，入魔境界自在無染；成就法身淨妙體故，一切煩惱不能欺誑；成就一切遍趣行故，於諸生處而得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩成就如是尊勝家已；智了諸法如影像故，於世生處無所惡賤；知一切法如變化故，於諸有趣無所染著；覺悟諸法無有我故，調伏眾生心無疲厭；以大慈悲為體性故，不趣寂滅攝受眾生；了達生死猶如夢故，經一切劫而無熱惱；了知五蘊皆如幻故，現處生死而無疲倦；知諸界處即法界故，於諸境界無有瘡疣；知一切想如陽焰故，入於諸趣不生倒惑；達一切法皆如幻故，入魔境界自在無染；成就法身淨妙體故，一切煩惱不能欺誑；成就一切遍趣行故，於諸生處而得自在。

「善男子！我身普生一切法界；等一切眾生差別色相，等一切眾生殊異言音，等一切眾生種種名號，等一切眾生種種樂欲，等一切眾生種種威儀隨順世間教化調伏，等能顯示一切眾生清淨受生，等隨順入一切眾生甚深勝解，等一切菩薩大願變化，於如是等無量品類而現其身，種種相貌、種種威德充滿法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我身普生一切法界；等一切眾生差別色相，等一切眾生殊異言音，等一切眾生種種名號，等一切眾生種種樂欲，等一切眾生種種威儀隨順世間教化調伏，等能顯示一切眾生清淨受生，等隨順入一切眾生甚深勝解，等一切菩薩大願變化，於如是等無量品類而現其身，種種相貌、種種威德充滿法界。

「善男子！我為成熟與我往昔同修諸行，今時退失菩提心者，示現生此閻浮提中；為欲調伏父母、親屬及婆羅門，令其離於種族憍慢，得生如來種性中故，生摩羅提國房舍聚落婆羅門家。善男子！我於南方及住於此毘盧遮那莊嚴藏大樓閣中，隨諸眾生心之所樂，種種方便，教化調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我為成熟與我往昔同修諸行，今時退失菩提心者，示現生此閻浮提中；為欲調伏父母、親屬及婆羅門，令其離於種族憍慢，得生如來種性中故，生摩羅提國房舍聚落婆羅門家。善男子！我於南方及住於此毘盧遮那莊嚴藏大樓閣中，隨諸眾生心之所樂，種種方便，教化調伏。

「善男子！我為隨順諸眾生故，為欲成熟兜率天中同行天故，為欲示現菩薩福智莊嚴變化超過一切諸欲界故，令捨渴愛諸欲樂故，令照諸行皆無常故，令知諸天盛必衰故，為欲示現降生瑞相與一生菩薩而共宣說大智法門故，為欲攝受一切生處諸眾生故，為欲教化釋迦如來所遣來者令如蓮華悉開悟故，而於此沒生兜率天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我為隨順諸眾生故，為欲成熟兜率天中同行天故，為欲示現菩薩福智莊嚴變化超過一切諸欲界故，令捨渴愛諸欲樂故，令照諸行皆無常故，令知諸天盛必衰故，為欲示現降生瑞相與一生菩薩而共宣說大智法門故，為欲攝受一切生處諸眾生故，為欲教化釋迦如來所遣來者令如蓮華悉開悟故，而於此沒生兜率天。

「善男子！我願滿足得菩提時，汝及文殊俱來見我。善男子！汝當往詣文殊師利大菩薩所，而問之言：菩薩云何學菩薩行？云何深入普賢行門？云何出生？云何成熟？云何廣大？云何清淨？云何隨順？云何圓滿？善男子！彼當為汝分別顯示。何以故？善男子！文殊師利最勝大願，非餘無量百千億那由他菩薩之所能有。善男子！文殊師利其行廣大，無量無邊；其願無際，相續不斷；常能出生一切菩薩最勝功德；文殊師利菩薩常為無量百千億那由他諸佛母，令其證入甚深理故；常為無量百千億那由他菩薩師，令其勤修深證入故；普於十方常轉法輪教化成熟一切眾生；常於十方一切世界為說法師；常為不可說不可說一切諸佛大眾會中之所讚歎；住甚深智，見法實性；從久遠來，深入一切解脫境界，究竟普賢所行諸行。善男子！文殊師利善知識，能令汝得生如來家，能增長汝諸善根，能發起汝助道法，能顯示汝真實善知識，能勸發汝修習諸功德，能令汝深入大願網，能令汝安住大願門，能令汝聞菩薩深密義，能顯示汝菩薩難思行與汝往昔同生同行。是故，善男子！汝當往詣文殊師利菩薩所，莫生疲倦；文殊師利當令汝得一切功德。何以故？汝先所見諸善知識，聞諸菩薩行，深入解脫門，滿足大願海，皆是文殊威神之力；文殊師利於一切處咸得究竟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我願滿足得菩提時，汝及文殊俱來見我。善男子！汝當往詣文殊師利大菩薩所，而問之言：菩薩云何學菩薩行？云何深入普賢行門？云何出生？云何成熟？云何廣大？云何清淨？云何隨順？云何圓滿？善男子！彼當為汝分別顯示。何以故？善男子！文殊師利最勝大願，非餘無量百千億那由他菩薩之所能有。善男子！文殊師利其行廣大，無量無邊；其願無際，相續不斷；常能出生一切菩薩最勝功德；文殊師利菩薩常為無量百千億那由他諸佛母，令其證入甚深理故；常為無量百千億那由他菩薩師，令其勤修深證入故；普於十方常轉法輪教化成熟一切眾生；常於十方一切世界為說法師；常為不可說不可說一切諸佛大眾會中之所讚歎；住甚深智，見法實性；從久遠來，深入一切解脫境界，究竟普賢所行諸行。善男子！文殊師利善知識，能令汝得生如來家，能增長汝諸善根，能發起汝助道法，能顯示汝真實善知識，能勸發汝修習諸功德，能令汝深入大願網，能令汝安住大願門，能令汝聞菩薩深密義，能顯示汝菩薩難思行與汝往昔同生同行。是故，善男子！汝當往詣文殊師利菩薩所，莫生疲倦；文殊師利當令汝得一切功德。何以故？汝先所見諸善知識，聞諸菩薩行，深入解脫門，滿足大願海，皆是文殊威神之力；文殊師利於一切處咸得究竟。」

時，善財童子右遶彌勒經無量匝，頂禮雙足，慇懃瞻仰，心懷戀慕，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子右遶彌勒經無量匝，頂禮雙足，慇懃瞻仰，心懷戀慕，辭退而去。

爾時，善財童子經遊一百一十城已；詣蘇摩那城，住立門所；思惟文殊師利，隨順憶念，普遍觀察，希欲奉覲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子經遊一百一十城已；詣蘇摩那城，住立門所；思惟文殊師利，隨順憶念，普遍觀察，希欲奉覲。

爾時，文殊師利童子從一百一十由旬外，遙申右手，至蘇摩那城，摩善財頂；作如是言：「善哉！善哉！善男子！若離信根，心生疲厭，心志下劣，功行不具，退失精勤，於少善根而生知足，不善發起一切行願，不能親近諸善知識。由如是故，不能了知如是法性、如是理趣、如是法門、如是境界、如是住處；若普遍知、若少分知、若甚深知、若盡源底、若觀察、若證入、若獲得，皆悉不能。」是時，文殊師利宣說此法，示教利喜；令善財童子具足圓滿無數法門；具足無邊大智光明；深入種種念佛門、無邊際陀羅尼門、無邊際辯才門、無邊際三昧門、無邊際神通門、無邊際願智門；深入普賢諸行願輪；稱歎文殊本住國土一切善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利童子從一百一十由旬外，遙申右手，至蘇摩那城，摩善財頂；作如是言：「善哉！善哉！善男子！若離信根，心生疲厭，心志下劣，功行不具，退失精勤，於少善根而生知足，不善發起一切行願，不能親近諸善知識。由如是故，不能了知如是法性、如是理趣、如是法門、如是境界、如是住處；若普遍知、若少分知、若甚深知、若盡源底、若觀察、若證入、若獲得，皆悉不能。」是時，文殊師利宣說此法，示教利喜；令善財童子具足圓滿無數法門；具足無邊大智光明；深入種種念佛門、無邊際陀羅尼門、無邊際辯才門、無邊際三昧門、無邊際神通門、無邊際願智門；深入普賢諸行願輪；稱歎文殊本住國土一切善巧。

時，善財童子白文殊師利菩薩言：「聖者！云何而得成就聖者國土善巧？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子白文殊師利菩薩言：「聖者！云何而得成就聖者國土善巧？」

文殊師利告善財言：「善男子！菩薩有十種法，具足圓滿，得我國土，善巧成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利告善財言：「善男子！菩薩有十種法，具足圓滿，得我國土，善巧成就。」

善財白言：「何等為十？」文殊師利菩薩言：「善男子！一者、證無生法具足圓滿，二者、無滅法，三者、不失壞法，四者、無來去法，五者、超言辭境界法，六者、無有言辭道法，七者、無戲論法，八者、不可說法，九者、寂靜法，十者、聖者法。若諸菩薩於此十法具足圓滿，得我國土善巧成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財白言：「何等為十？」文殊師利菩薩言：「善男子！一者、證無生法具足圓滿，二者、無滅法，三者、不失壞法，四者、無來去法，五者、超言辭境界法，六者、無有言辭道法，七者、無戲論法，八者、不可說法，九者、寂靜法，十者、聖者法。若諸菩薩於此十法具足圓滿，得我國土善巧成就。」

善財童子白言：「聖者所言國土是何義耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財童子白言：「聖者所言國土是何義耶？」

文殊師利言：「是一切菩薩住處義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「是一切菩薩住處義。」

善財言：「云何是一切菩薩住處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財言：「云何是一切菩薩住處？」

文殊師利言：「善男子！最勝第一義，是菩薩住處；何以故？善男子！最勝第一義不生、不滅、不失、不壞、不來、不去，如此語言，既非言境，言說不及，不能記別，非是戲論思度所知；本無言說，體性寂靜，唯諸聖者自內所證。善男子！因此最勝第一義故，諸佛如來出現世間；若佛出世及不出世，不可失壞。善男子！一切菩薩為欲證入第一義故，捨大豪富，年少王位，難行能行種種苦行，鬀除鬚髮，被服法衣，正信出家，專求妙道、精勤匪懈，如救頭然。善男子！若無第一義者，所修梵行，為何所用？如來出世，為何所依？善男子！以深信有第一義故，令諸菩薩具足圓滿此十種法，是故應當如是知見、如是解說，於我國土善巧成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「善男子！最勝第一義，是菩薩住處；何以故？善男子！最勝第一義不生、不滅、不失、不壞、不來、不去，如此語言，既非言境，言說不及，不能記別，非是戲論思度所知；本無言說，體性寂靜，唯諸聖者自內所證。善男子！因此最勝第一義故，諸佛如來出現世間；若佛出世及不出世，不可失壞。善男子！一切菩薩為欲證入第一義故，捨大豪富，年少王位，難行能行種種苦行，鬀除鬚髮，被服法衣，正信出家，專求妙道、精勤匪懈，如救頭然。善男子！若無第一義者，所修梵行，為何所用？如來出世，為何所依？善男子！以深信有第一義故，令諸菩薩具足圓滿此十種法，是故應當如是知見、如是解說，於我國土善巧成就。」

善財童子白言：「聖者！行何等法，當得聖者淨妙國土？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財童子白言：「聖者！行何等法，當得聖者淨妙國土？」

文殊師利言：「若諸菩薩能於一切無憍慢心，於諸眾生生平等心，於諸如來修真供養，得我國土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「若諸菩薩能於一切無憍慢心，於諸眾生生平等心，於諸如來修真供養，得我國土。」

善財童子白言：「聖者！云何名為無憍慢心、生平等心、修真供養？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財童子白言：「聖者！云何名為無憍慢心、生平等心、修真供養？」

文殊師利言：「善男子！菩薩有十種法，審諦思惟具足圓滿，則能成就無憍慢心。何等為十？一者、一心思惟諦觀身界，作是念言：『我今出家，無殊死人；所以者何？父母、親愛、朋友、眷屬一切所有皆棄捨故。』如是思惟，得無憍慢。二者、思惟我今此身，服壞色衣，進止威儀，不同世間，如是思惟，得無憍慢。三者、思惟既毀形好，執持應器，乞匃於他，如是思惟，得無憍慢。四者、思惟我今乞食，如旃陀羅，如是思惟，令心卑下，得無憍慢。五者、思惟為求段食，長養我身、我之壽命，宛在他手，如是思惟，得無憍慢。六者、思惟所乞之食，人畜之餘，彼若嫌棄，我方得食，如是思惟，得無憍慢。七者、思惟我今應當於師長所，恭敬供養，令生歡喜，如是思惟，得無憍慢。八者、思惟我今欲令同梵行者，生歡喜故，具足威儀，無違法式，如是思惟，得無憍慢。九者、思惟我今出家，於佛法中未得少分，如是思惟，得無憍慢。十者、思惟一切眾生於我瞋恨，我常安忍，如是思惟，得無憍慢。善男子！是為菩薩思惟十法，具足圓滿，則能成就無憍慢心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「善男子！菩薩有十種法，審諦思惟具足圓滿，則能成就無憍慢心。何等為十？一者、一心思惟諦觀身界，作是念言：『我今出家，無殊死人；所以者何？父母、親愛、朋友、眷屬一切所有皆棄捨故。』如是思惟，得無憍慢。二者、思惟我今此身，服壞色衣，進止威儀，不同世間，如是思惟，得無憍慢。三者、思惟既毀形好，執持應器，乞匃於他，如是思惟，得無憍慢。四者、思惟我今乞食，如旃陀羅，如是思惟，令心卑下，得無憍慢。五者、思惟為求段食，長養我身、我之壽命，宛在他手，如是思惟，得無憍慢。六者、思惟所乞之食，人畜之餘，彼若嫌棄，我方得食，如是思惟，得無憍慢。七者、思惟我今應當於師長所，恭敬供養，令生歡喜，如是思惟，得無憍慢。八者、思惟我今欲令同梵行者，生歡喜故，具足威儀，無違法式，如是思惟，得無憍慢。九者、思惟我今出家，於佛法中未得少分，如是思惟，得無憍慢。十者、思惟一切眾生於我瞋恨，我常安忍，如是思惟，得無憍慢。善男子！是為菩薩思惟十法，具足圓滿，則能成就無憍慢心。

「復次，善男子！菩薩有十種法，具足圓滿，則於眾生得平等心。何等為十？一者、於諸眾生所作平等；二者、於諸眾生心無障礙；三者、於諸眾生心無疲倦；四者、為欲利益諸眾生故，具足修行六波羅蜜；五者、為諸眾生集一切智，亦不依止無二之相；六者、普觀眾生同於如如，無所分別；七者、了達眾生體性平等，而能證入平等心性；八者、願與眾生同得出離生死大火；九者、自既出已，復能拔出一切眾生；十者、平等安置一切眾生無憂惱處。善男子！譬如世間長者、居士生育五子，平等愛念，受用資具等無有二；而彼諸子愚小無知，於一切處未能分別；時，彼長者宅舍之中，欻然火起，彼諸子等各居一處。善男子！於意云何？時，彼長者出諸子心，有先後不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩有十種法，具足圓滿，則於眾生得平等心。何等為十？一者、於諸眾生所作平等；二者、於諸眾生心無障礙；三者、於諸眾生心無疲倦；四者、為欲利益諸眾生故，具足修行六波羅蜜；五者、為諸眾生集一切智，亦不依止無二之相；六者、普觀眾生同於如如，無所分別；七者、了達眾生體性平等，而能證入平等心性；八者、願與眾生同得出離生死大火；九者、自既出已，復能拔出一切眾生；十者、平等安置一切眾生無憂惱處。善男子！譬如世間長者、居士生育五子，平等愛念，受用資具等無有二；而彼諸子愚小無知，於一切處未能分別；時，彼長者宅舍之中，欻然火起，彼諸子等各居一處。善男子！於意云何？時，彼長者出諸子心，有先後不？」

善財答言：「彼長者心等無先後，隨所親近，即先濟拔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財答言：「彼長者心等無先後，隨所親近，即先濟拔。」

文殊師利言：「善男子！菩薩摩訶薩亦復如是；一切眾生在於生死舍宅之中，三毒熾火，忽然而起，其心愚闇，無所分別，各隨業力五趣受生；菩薩等心，調伏成熟，但隨親近，即先拔濟成熟，安置寂靜界中。善男子！是為菩薩有十種法，具足圓滿，於諸眾生，成就平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「善男子！菩薩摩訶薩亦復如是；一切眾生在於生死舍宅之中，三毒熾火，忽然而起，其心愚闇，無所分別，各隨業力五趣受生；菩薩等心，調伏成熟，但隨親近，即先拔濟成熟，安置寂靜界中。善男子！是為菩薩有十種法，具足圓滿，於諸眾生，成就平等。

「復次，善男子！菩薩有十種法，具足圓滿，則得成就修真供養一切如來。何等為十？一者、以法供養；二者、修行諸行；三者、平等利樂一切眾生；四者、以慈悲心隨順攝取；五者、以如來力隨順一切；六者、不捨勸修一切善法；七者、不捨一切菩薩事業；八者、如說能行，如行能說；九者、長時遍修心無疲厭；十者、常不捨離大菩提心。若諸菩薩具此十法，則能成就供養如來；非以財寶、飲食、衣服名真供養。何以故？如來恭敬尊重法故；猶如孝子，尊重父母，承順顏色，心無暫捨；若復有人敬其父母，其子倍復尊重是人；諸佛如來亦復如是；若諸眾生供養法者，是真成就供養如來，以諸如來尊重法故。善男子！如來從修行中來；若能修行，是則成就供養如來；諸佛出世，本為利樂諸眾生故；為以慈悲攝眾生故；隨順利樂而為力故。善男子！若不勸修一切善法，亦不利樂一切眾生；若捨菩薩所修事業，是亦不能利樂眾生；若復不能如說修行，如行能說，是亦不能利樂眾生；若心下劣而生疲厭，是亦不能利樂眾生；若暫捨離菩提心者，是亦不能利樂眾生。何以故？善男子！夫為菩薩為欲利樂諸眾生故，勤求阿耨多羅三藐三菩提，若無眾生，一切菩薩不成正覺。善男子！汝應如是解法供養，則得成就供養如來；非以世間財寶、飲食名為供養；善男子！是為菩薩具足十法，則能成就供養如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩有十種法，具足圓滿，則得成就修真供養一切如來。何等為十？一者、以法供養；二者、修行諸行；三者、平等利樂一切眾生；四者、以慈悲心隨順攝取；五者、以如來力隨順一切；六者、不捨勸修一切善法；七者、不捨一切菩薩事業；八者、如說能行，如行能說；九者、長時遍修心無疲厭；十者、常不捨離大菩提心。若諸菩薩具此十法，則能成就供養如來；非以財寶、飲食、衣服名真供養。何以故？如來恭敬尊重法故；猶如孝子，尊重父母，承順顏色，心無暫捨；若復有人敬其父母，其子倍復尊重是人；諸佛如來亦復如是；若諸眾生供養法者，是真成就供養如來，以諸如來尊重法故。善男子！如來從修行中來；若能修行，是則成就供養如來；諸佛出世，本為利樂諸眾生故；為以慈悲攝眾生故；隨順利樂而為力故。善男子！若不勸修一切善法，亦不利樂一切眾生；若捨菩薩所修事業，是亦不能利樂眾生；若復不能如說修行，如行能說，是亦不能利樂眾生；若心下劣而生疲厭，是亦不能利樂眾生；若暫捨離菩提心者，是亦不能利樂眾生。何以故？善男子！夫為菩薩為欲利樂諸眾生故，勤求阿耨多羅三藐三菩提，若無眾生，一切菩薩不成正覺。善男子！汝應如是解法供養，則得成就供養如來；非以世間財寶、飲食名為供養；善男子！是為菩薩具足十法，則能成就供養如來。」

爾時，文殊師利顯示如是無量無邊微妙法義，勸教善財令修習已，還攝神力，忽然不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利顯示如是無量無邊微妙法義，勸教善財令修習已，還攝神力，忽然不現。

爾時，善財童子即見三千大千世界極微塵數諸善知識，悉皆親近承事供養，令生歡喜；於所誘誨，隨順受行、增長、趣求一切智意；於佛境界生決定解，大悲心海容納出生，大慈教雲普覆一切，於毘盧遮那廣大身雲，增長愛敬；於諸菩薩無礙解脫，心常安住，速疾出生如來普門無著淨眼，觀一切佛修行圓滿功德大海，深信如來積行所修一切智體，精勤速疾增一切智助道之法，善能迴向一切菩薩清淨深心，善知三世一切如來相續不斷，深入一切佛法教海，隨順解了諸佛法輪；於諸世間如影普現，深入一切菩薩願海，盡一切劫修菩薩行，得普門智，照如來境，增長一切菩薩諸根，得一切智清淨光明，普照十方一切法界；於一切剎教化眾生，發修行心，成就利益；能隨順解生死種類，摧煩惱業一切障山；隨順證悟無障礙法，入法界藏平等地中，常住寂靜菩薩解脫，勤求一切如來境界，一切諸佛威力加持。善財童子起如是等微細觀察，安住普賢甚深境界，即聞普賢菩薩名號，及普賢行最勝大願；從初發心最勝助道，最勝現前出生功德，微細威儀；及聞普賢菩薩諸地，及地處所、地差別，得地自在行、地差別住、地勇猛、地威德、地同住；既聞此已，渴仰欲見普賢菩薩，即於金剛海藏菩提道場如來師子座前，一切寶蓮華藏座上，起等虛空界廣大心、拔一切現前執著心、集一切德無染心、淨一切剎無想心、了一切法歡喜心、觀一切境無礙心、入一切方周遍心、行一切行無障心、淨一切智境界妙行自在心、觀一切菩薩道場莊嚴清淨明了心、深入一切如來法海廣大心、調伏成熟一切眾生周遍心、淨一切佛剎無量心、了一切眾會如影心、住一切劫無盡心、究竟如來力無所畏不共佛法無退轉心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子即見三千大千世界極微塵數諸善知識，悉皆親近承事供養，令生歡喜；於所誘誨，隨順受行、增長、趣求一切智意；於佛境界生決定解，大悲心海容納出生，大慈教雲普覆一切，於毘盧遮那廣大身雲，增長愛敬；於諸菩薩無礙解脫，心常安住，速疾出生如來普門無著淨眼，觀一切佛修行圓滿功德大海，深信如來積行所修一切智體，精勤速疾增一切智助道之法，善能迴向一切菩薩清淨深心，善知三世一切如來相續不斷，深入一切佛法教海，隨順解了諸佛法輪；於諸世間如影普現，深入一切菩薩願海，盡一切劫修菩薩行，得普門智，照如來境，增長一切菩薩諸根，得一切智清淨光明，普照十方一切法界；於一切剎教化眾生，發修行心，成就利益；能隨順解生死種類，摧煩惱業一切障山；隨順證悟無障礙法，入法界藏平等地中，常住寂靜菩薩解脫，勤求一切如來境界，一切諸佛威力加持。善財童子起如是等微細觀察，安住普賢甚深境界，即聞普賢菩薩名號，及普賢行最勝大願；從初發心最勝助道，最勝現前出生功德，微細威儀；及聞普賢菩薩諸地，及地處所、地差別，得地自在行、地差別住、地勇猛、地威德、地同住；既聞此已，渴仰欲見普賢菩薩，即於金剛海藏菩提道場如來師子座前，一切寶蓮華藏座上，起等虛空界廣大心、拔一切現前執著心、集一切德無染心、淨一切剎無想心、了一切法歡喜心、觀一切境無礙心、入一切方周遍心、行一切行無障心、淨一切智境界妙行自在心、觀一切菩薩道場莊嚴清淨明了心、深入一切如來法海廣大心、調伏成熟一切眾生周遍心、淨一切佛剎無量心、了一切眾會如影心、住一切劫無盡心、究竟如來力無所畏不共佛法無退轉心。

善財童子起如是心，以自善根所潤澤故；一切如來加被力故；普賢同分善根力故；欲見普賢，有十種瑞相。何等為十？一者、見一切佛剎清淨，一切如來道場莊嚴；二者、見一切佛剎清淨，無諸惡道一切雜類；三者、見一切佛剎清淨，眾妙蓮華以為莊嚴；四者、見一切佛剎清淨，一切眾生身心清涼；五者、見一切佛剎清淨，眾寶為體，形色莊嚴；六者、見一切佛剎清淨，一切眾生種種形色相好嚴身；七者、見一切佛剎清淨，諸莊嚴雲普覆其上；八者、見一切佛剎清淨，一切眾生互起慈心遞相利益；九者、見一切佛剎清淨，菩提道場形體莊嚴；十者、見一切佛剎清淨，一切眾生心常隨順憶念諸佛；是為十。又見十種大光明相，何等為十？一者、見一切世界所有極微一一塵中，出一切世界極微塵數如來光網雲，周遍照耀；二者、見一一塵中，出一切世界極微塵數如來圓光輪雲，無量無數，種種色相，周遍法界；三者、見一一塵中，出一切世界極微塵數種種如來寶影像雲，周遍法界；四者、見一一塵中，出一切世界極微塵數種種如來光焰輪雲，周遍法界；五者、見一一塵中，出一切世界極微塵數種種妙香、塗香、燒香、華鬘等雲，周遍十方一切法界，出大音聲，稱讚普賢一切行願大功德海；六者、見一一塵中，出一切世界極微塵數種種日月、星宿、光明雲，皆放普賢菩薩光明，遍滿法界；七者、見一一塵中，出一切世界極微塵數種種眾生形像燈雲，猶如佛光，遍照法界；八者、見一一塵中，出一切世界極微塵數種種如來身影像摩尼寶雲，周遍法界；九者、見一一塵中，出一切世界極微塵數種種如來影像光明身雲，如大雲雨，普說一切如來大願，及威德力；十者、見一一塵中，出一切世界極微塵數種種菩薩圓滿光明影像身雲，隨諸眾生種種變化，普令一切皆生愛樂，如是所作，周遍法界；是為十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財童子起如是心，以自善根所潤澤故；一切如來加被力故；普賢同分善根力故；欲見普賢，有十種瑞相。何等為十？一者、見一切佛剎清淨，一切如來道場莊嚴；二者、見一切佛剎清淨，無諸惡道一切雜類；三者、見一切佛剎清淨，眾妙蓮華以為莊嚴；四者、見一切佛剎清淨，一切眾生身心清涼；五者、見一切佛剎清淨，眾寶為體，形色莊嚴；六者、見一切佛剎清淨，一切眾生種種形色相好嚴身；七者、見一切佛剎清淨，諸莊嚴雲普覆其上；八者、見一切佛剎清淨，一切眾生互起慈心遞相利益；九者、見一切佛剎清淨，菩提道場形體莊嚴；十者、見一切佛剎清淨，一切眾生心常隨順憶念諸佛；是為十。又見十種大光明相，何等為十？一者、見一切世界所有極微一一塵中，出一切世界極微塵數如來光網雲，周遍照耀；二者、見一一塵中，出一切世界極微塵數如來圓光輪雲，無量無數，種種色相，周遍法界；三者、見一一塵中，出一切世界極微塵數種種如來寶影像雲，周遍法界；四者、見一一塵中，出一切世界極微塵數種種如來光焰輪雲，周遍法界；五者、見一一塵中，出一切世界極微塵數種種妙香、塗香、燒香、華鬘等雲，周遍十方一切法界，出大音聲，稱讚普賢一切行願大功德海；六者、見一一塵中，出一切世界極微塵數種種日月、星宿、光明雲，皆放普賢菩薩光明，遍滿法界；七者、見一一塵中，出一切世界極微塵數種種眾生形像燈雲，猶如佛光，遍照法界；八者、見一一塵中，出一切世界極微塵數種種如來身影像摩尼寶雲，周遍法界；九者、見一一塵中，出一切世界極微塵數種種如來影像光明身雲，如大雲雨，普說一切如來大願，及威德力；十者、見一一塵中，出一切世界極微塵數種種菩薩圓滿光明影像身雲，隨諸眾生種種變化，普令一切皆生愛樂，如是所作，周遍法界；是為十。

爾時，善財童子見此十種光明相已，即作是念：「我今必見普賢菩薩。」於時，善財住自善根普光照力，住諸如來所護念力；能生佛法普智光明，於普賢行現前照了；於普賢願深入無際；於一切如來境界深心信解；於諸菩薩廣大境界得決定力，修集得見普賢之想，深入如來一切種智，普攝諸根令其寂靜，起大精進無有退轉，身心普現十方世界；即以普眼觀察十方一切諸佛、菩薩眾會諸莊嚴具；一切境界，皆作得見普賢之想；以智慧眼，觀察普賢從初發心所行之道，其心廣大猶如虛空，大悲堅固猶若金剛，威德加持盡未來際，願不捨離普賢菩薩，以平等心行普賢行，念念隨順清淨自在，常得安住如來境界，成就普賢種種智地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子見此十種光明相已，即作是念：「我今必見普賢菩薩。」於時，善財住自善根普光照力，住諸如來所護念力；能生佛法普智光明，於普賢行現前照了；於普賢願深入無際；於一切如來境界深心信解；於諸菩薩廣大境界得決定力，修集得見普賢之想，深入如來一切種智，普攝諸根令其寂靜，起大精進無有退轉，身心普現十方世界；即以普眼觀察十方一切諸佛、菩薩眾會諸莊嚴具；一切境界，皆作得見普賢之想；以智慧眼，觀察普賢從初發心所行之道，其心廣大猶如虛空，大悲堅固猶若金剛，威德加持盡未來際，願不捨離普賢菩薩，以平等心行普賢行，念念隨順清淨自在，常得安住如來境界，成就普賢種種智地。

善財童子具足圓滿，如是觀已；即見普賢菩薩在於毘盧遮那如來、應、正等覺前，坐蓮華藏師子之座，諸菩薩眾所共圍遶；身相殊特，世無與等，智慧功德種種境界不可思議；一切菩薩微細觀察，無有邊際，與諸如來平等無二。善財童子見普賢身一一毛孔，念念中出一切世界極微塵數種種光明雲，遍法界、虛空界、一切世界，普光照耀，除滅一切眾生苦患；見一一毛孔，念念中出一切佛剎極微塵數種種色圓光雲，令一切菩薩速疾增長廣大歡喜；見普賢菩薩頂及兩肩一一毛孔，念念中出一切佛剎極微塵數種種色香焰雲，遍法界、虛空界、一切諸佛眾會道場，雨大香雨而以普熏；見一一毛孔，念念中出一切佛剎極微塵數種種華雲，遍法界、虛空界、一切如來眾會道場，雨眾妙華；見一一毛孔，念念中出一切佛剎極微塵數種種莊嚴香樹雲，遍法界、虛空界、一切如來眾會道場，雨於無盡塗香、末香、眾妙香藏；見一一毛孔，念念中出一切佛剎極微塵數種種衣服雲，遍法界、虛空界，雨眾妙衣，普覆莊嚴；見一一毛孔，念念中出一切佛剎極微塵數種種繒綵雲、種種雜寶瓔珞雲、種種如意寶雲，遍法界、虛空界、一切如來眾會道場，普雨一切瓔珞繒綵，令一切眾生成就愛樂；見一一毛孔，念念中出一切佛剎極微塵數種種寶樹雲，遍法界、虛空界，復從一切寶樹藏中，流散一切星宿光雲，種種莊嚴，於一切如來眾會道場，雨諸妙寶；見一一毛孔，念念中出一切佛剎極微塵數種種色界天眾身雲，遍法界、虛空界，歎菩提心；見一一毛孔，念念中出一切佛剎極微塵數種種梵天眷屬身雲，請諸如來轉妙法輪；見一一毛孔，念念中出一切佛剎極微塵數欲界天眾身雲，守護受持一切如來所說妙法；見一一毛孔，念念中出一切佛剎極微塵數三世一切諸佛剎雲，遍法界、虛空界，與諸眾生無依止者而作依止，無覆護者而作覆護，無歸趣者而作歸趣；見一一毛孔，念念中出一切佛剎極微塵數清淨佛剎雲，遍法界、虛空界，一切諸佛於中出現，菩薩眾會清淨道場，令一切眾生愛敬信樂，皆得清淨；見一一毛孔，念念中出一切佛剎極微塵數淨、不淨佛剎雲，遍法界、虛空界，令雜染眾生皆得清淨；見一一毛孔，念念中出一切佛剎極微塵數不淨、淨佛剎雲，遍法界、虛空界，令純染眾生皆得清淨；見一一毛孔，念念中出一切佛剎極微塵數眾生身雲，遍法界、虛空界，隨應教化一切眾生，令於阿耨多羅三藐三菩提而得成熟；見一一毛孔，念念中出一切佛剎極微塵數種種菩薩身雲，遍法界、虛空界，稱揚種種諸佛名號，令諸眾生增長善根；見一一毛孔，念念中出一切佛剎 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財童子具足圓滿，如是觀已；即見普賢菩薩在於毘盧遮那如來、應、正等覺前，坐蓮華藏師子之座，諸菩薩眾所共圍遶；身相殊特，世無與等，智慧功德種種境界不可思議；一切菩薩微細觀察，無有邊際，與諸如來平等無二。善財童子見普賢身一一毛孔，念念中出一切世界極微塵數種種光明雲，遍法界、虛空界、一切世界，普光照耀，除滅一切眾生苦患；見一一毛孔，念念中出一切佛剎極微塵數種種色圓光雲，令一切菩薩速疾增長廣大歡喜；見普賢菩薩頂及兩肩一一毛孔，念念中出一切佛剎極微塵數種種色香焰雲，遍法界、虛空界、一切諸佛眾會道場，雨大香雨而以普熏；見一一毛孔，念念中出一切佛剎極微塵數種種華雲，遍法界、虛空界、一切如來眾會道場，雨眾妙華；見一一毛孔，念念中出一切佛剎極微塵數種種莊嚴香樹雲，遍法界、虛空界、一切如來眾會道場，雨於無盡塗香、末香、眾妙香藏；見一一毛孔，念念中出一切佛剎極微塵數種種衣服雲，遍法界、虛空界，雨眾妙衣，普覆莊嚴；見一一毛孔，念念中出一切佛剎極微塵數種種繒綵雲、種種雜寶瓔珞雲、種種如意寶雲，遍法界、虛空界、一切如來眾會道場，普雨一切瓔珞繒綵，令一切眾生成就愛樂；見一一毛孔，念念中出一切佛剎極微塵數種種寶樹雲，遍法界、虛空界，復從一切寶樹藏中，流散一切星宿光雲，種種莊嚴，於一切如來眾會道場，雨諸妙寶；見一一毛孔，念念中出一切佛剎極微塵數種種色界天眾身雲，遍法界、虛空界，歎菩提心；見一一毛孔，念念中出一切佛剎極微塵數種種梵天眷屬身雲，請諸如來轉妙法輪；見一一毛孔，念念中出一切佛剎極微塵數欲界天眾身雲，守護受持一切如來所說妙法；見一一毛孔，念念中出一切佛剎極微塵數三世一切諸佛剎雲，遍法界、虛空界，與諸眾生無依止者而作依止，無覆護者而作覆護，無歸趣者而作歸趣；見一一毛孔，念念中出一切佛剎極微塵數清淨佛剎雲，遍法界、虛空界，一切諸佛於中出現，菩薩眾會清淨道場，令一切眾生愛敬信樂，皆得清淨；見一一毛孔，念念中出一切佛剎極微塵數淨、不淨佛剎雲，遍法界、虛空界，令雜染眾生皆得清淨；見一一毛孔，念念中出一切佛剎極微塵數不淨、淨佛剎雲，遍法界、虛空界，令純染眾生皆得清淨；見一一毛孔，念念中出一切佛剎極微塵數眾生身雲，遍法界、虛空界，隨應教化一切眾生，令於阿耨多羅三藐三菩提而得成熟；見一一毛孔，念念中出一切佛剎極微塵數種種菩薩身雲，遍法界、虛空界，稱揚種種諸佛名號，令諸眾生增長善根；見一一毛孔，念念中出一切佛剎

極微塵數種種菩薩身雲，遍法界、虛空界，宣揚顯示諸佛菩薩從初發意嚴淨佛剎所生善根；見一一毛孔，念念中出一切佛剎極微塵數種種菩薩身雲，遍法界、虛空界一切佛剎，一一剎中為欲清淨普賢妙行，宣揚一切菩薩願海；見一一毛孔，念念中出一切佛剎極微塵數普賢菩薩行雲，令一切眾生愛樂修習，速得圓滿一切智體；見一一毛孔，念念中出一切佛剎極微塵數正覺身雲，於一切佛剎現成正覺，顯示種智，令諸菩薩普集大法，速疾增長，現前覺悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 極微塵數種種菩薩身雲，遍法界、虛空界，宣揚顯示諸佛菩薩從初發意嚴淨佛剎所生善根；見一一毛孔，念念中出一切佛剎極微塵數種種菩薩身雲，遍法界、虛空界一切佛剎，一一剎中為欲清淨普賢妙行，宣揚一切菩薩願海；見一一毛孔，念念中出一切佛剎極微塵數普賢菩薩行雲，令一切眾生愛樂修習，速得圓滿一切智體；見一一毛孔，念念中出一切佛剎極微塵數正覺身雲，於一切佛剎現成正覺，顯示種智，令諸菩薩普集大法，速疾增長，現前覺悟。