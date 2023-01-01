大方廣佛華嚴經卷第三十七罽賓國三藏般若奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第三十七罽賓國三藏般若奉 詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入不思議解脫境界普賢行願品

爾時，彌勒菩薩告善財童子言：「善男子！如汝所問，菩薩云何學菩薩行？修菩薩道？善男子！汝可入此毘盧遮那莊嚴藏大樓閣中，周遍觀察，則能了知一切菩薩學，菩薩行學已，能行圓滿成就無量功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌勒菩薩告善財童子言：「善男子！如汝所問，菩薩云何學菩薩行？修菩薩道？善男子！汝可入此毘盧遮那莊嚴藏大樓閣中，周遍觀察，則能了知一切菩薩學，菩薩行學已，能行圓滿成就無量功德。」

爾時，善財童子恭敬右遶彌勒菩薩摩訶薩已，而白之言：「唯願大聖開樓閣門，令我得入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子恭敬右遶彌勒菩薩摩訶薩已，而白之言：「唯願大聖開樓閣門，令我得入。」

時，彌勒菩薩前詣毘盧遮那莊嚴藏樓閣，即以右手，彈指出聲，其門即開，命善財入。善財心喜，入已還閉，見其樓閣廣博無量，同於虛空；阿僧祇寶以為其地，阿僧祇宮殿、阿僧祇門闥、阿僧祇窓牖、阿僧祇階陛、阿僧祇欄楯、阿僧祇道路，皆七寶成；阿僧祇幡、阿僧祇幢、阿僧祇蓋、周迴間列；阿僧祇眾寶瓔珞、阿僧祇白真珠瓔珞、阿僧祇赤真珠瓔珞、阿僧祇師子珠瓔珞，處處垂下；阿僧祇半月、阿僧祇滿月、阿僧祇繒帶，以為嚴飾；阿僧祇師子幢網、阿僧祇摩尼網、阿僧祇妙金網、阿僧祇金線網，間錯莊嚴，羅覆其上；阿僧祇寶鐸、阿僧祇寶鈴，風動流音，其聲可愛；散阿僧祇天諸雜華，懸阿僧祇天寶鬘帶，嚴阿僧祇眾寶香爐，雨阿僧祇細妙金屑，懸阿僧祇寶鏡，然阿僧祇寶燈，布阿僧祇寶衣，列阿僧祇寶帳，持阿僧祇寶竿，設阿僧祇寶座，阿僧祇寶繒以敷座上；阿僧祇寶閻浮檀金童女像、阿僧祇雜寶諸形像、阿僧祇妙寶菩薩像，處處充遍，威德莊嚴；阿僧祇眾鳥出和雅音，令人愛樂，阿僧祇寶優鉢羅華、阿僧祇寶波頭摩華、阿僧祇寶拘物頭華、阿僧祇寶芬陀利華，以為莊嚴；阿僧祇寶樹次第行列；阿僧祇寶芭蕉樹，微妙莊嚴；阿僧祇寶經行路，金繩界道；阿僧祇寶池香水盈滿；阿僧祇寶橋飛梁雲構；阿僧祇寶地妙砌交映；阿僧祇摩尼寶，放大光明；阿僧祇眾妙音聲，讚大功德，有如是等無量阿僧祇諸莊嚴具，以為莊嚴。善財又見樓閣之中，具有無量百千樓閣，一一樓閣種種莊嚴，悉如上說，廣博嚴麗，皆同虛空，顯現分明，猶如形影，互相映徹，無有障礙，不相雜亂。善財童子於一處中，見一切處；一切諸處亦如是見。如是一切，盡無有餘，一一物中，見皆如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彌勒菩薩前詣毘盧遮那莊嚴藏樓閣，即以右手，彈指出聲，其門即開，命善財入。善財心喜，入已還閉，見其樓閣廣博無量，同於虛空；阿僧祇寶以為其地，阿僧祇宮殿、阿僧祇門闥、阿僧祇窓牖、阿僧祇階陛、阿僧祇欄楯、阿僧祇道路，皆七寶成；阿僧祇幡、阿僧祇幢、阿僧祇蓋、周迴間列；阿僧祇眾寶瓔珞、阿僧祇白真珠瓔珞、阿僧祇赤真珠瓔珞、阿僧祇師子珠瓔珞，處處垂下；阿僧祇半月、阿僧祇滿月、阿僧祇繒帶，以為嚴飾；阿僧祇師子幢網、阿僧祇摩尼網、阿僧祇妙金網、阿僧祇金線網，間錯莊嚴，羅覆其上；阿僧祇寶鐸、阿僧祇寶鈴，風動流音，其聲可愛；散阿僧祇天諸雜華，懸阿僧祇天寶鬘帶，嚴阿僧祇眾寶香爐，雨阿僧祇細妙金屑，懸阿僧祇寶鏡，然阿僧祇寶燈，布阿僧祇寶衣，列阿僧祇寶帳，持阿僧祇寶竿，設阿僧祇寶座，阿僧祇寶繒以敷座上；阿僧祇寶閻浮檀金童女像、阿僧祇雜寶諸形像、阿僧祇妙寶菩薩像，處處充遍，威德莊嚴；阿僧祇眾鳥出和雅音，令人愛樂，阿僧祇寶優鉢羅華、阿僧祇寶波頭摩華、阿僧祇寶拘物頭華、阿僧祇寶芬陀利華，以為莊嚴；阿僧祇寶樹次第行列；阿僧祇寶芭蕉樹，微妙莊嚴；阿僧祇寶經行路，金繩界道；阿僧祇寶池香水盈滿；阿僧祇寶橋飛梁雲構；阿僧祇寶地妙砌交映；阿僧祇摩尼寶，放大光明；阿僧祇眾妙音聲，讚大功德，有如是等無量阿僧祇諸莊嚴具，以為莊嚴。善財又見樓閣之中，具有無量百千樓閣，一一樓閣種種莊嚴，悉如上說，廣博嚴麗，皆同虛空，顯現分明，猶如形影，互相映徹，無有障礙，不相雜亂。善財童子於一處中，見一切處；一切諸處亦如是見。如是一切，盡無有餘，一一物中，見皆如是。

爾時，善財童子見毘盧遮那莊嚴藏樓閣之中，如是種種不可思議自在境界，生大愛敬，踊躍無量，身心柔軟，歡喜潤澤；離一切想，除一切障，滅一切惑，所見不忘，所聞能憶，所思不亂，入於無礙解脫法門；以無礙意，普運其心一切供養；以無礙眼，普見一切微細境界；以無礙身，遍於一切恭敬作禮；以彌勒菩薩威神力故，自見其身，遍在一切諸樓閣中，具見種種不可思議自在境界。所謂：或見彌勒菩薩初發無上菩提心時，如是名字、如是種族、如是善友之所開悟，令其種植如是善根、住如是壽在、如是劫值、如是佛處；於如是莊嚴剎土，修如是行，發如是願。彼諸如來，如是眾會，如是壽量，經爾許時，親近供養，悉皆明見。或見彌勒最初證得慈心三昧，從是已來，號為慈氏；或見彌勒修習一切難行妙行，成滿一切諸波羅蜜；或見得忍，或見住地，或見莊嚴種種佛剎，或見受持一切佛教，為大法師，得無生忍；或見在於某時、某處、某如來所，受於無上菩提之記；或時見作轉輪聖王，普令眾生住十善道；或為護世，利樂眾生；或為釋天，訶責五欲；或為夜摩天王，為彼諸天讚不放逸；或為兜率天王，稱歎菩薩補處功德；或為化樂天王，為現菩薩變化莊嚴；或為他化自在天王，為說諸佛自在之法；或作魔王，說一切法皆悉無常；或為梵王，說諸禪定無量喜樂；或為阿脩羅王，為其眾會說斷一切憍慢醉傲，入大智海，了法如幻；或復見處閻魔羅界，放大光明，救地獄苦；或見在於餓鬼之處，施諸飲食，濟彼飢渴；或見在於畜生之道種種方便，調伏眾生；或復見為護世天王眾會說法；或復見為忉利天王眾會說法；或復見為夜摩天王眾會說法；或復見為兜率天王眾會說法；或復見為化樂天王眾會說法；或復見為他化自在天王眾會說法；或復見為一切魔王眾會說法；或復見為大梵天王眾會說法；或復見為諸大龍王眾會說法；或復見為夜叉、羅剎王眾會說法；或復見為乾闥婆、緊那羅王眾會說法；或復見為阿脩羅、陀那婆王眾會說法；或復見為迦樓羅、摩睺羅伽王眾會說法；或復見為其餘一切人、非人等眾會說法；或復見為一切聲聞眾會說法；或復見為一切獨覺眾會說法；或復見為初發心菩薩而演說法；或復見為修行迴向，乃至得忍住不退轉諸菩薩眾，而演說法；或復見為一生所繫，已受灌頂諸菩薩眾，而演說法；或見讚說菩薩初地，乃至十地所有一切最勝功德；或見讚說滿足一切諸波羅蜜；或見讚說入諸忍門；或見讚說諸大三昧門；或見讚說甚深解脫門；或見讚說諸禪三昧神通境界；或見讚說諸菩薩行，方便善巧；或見讚說種種出生諸 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子見毘盧遮那莊嚴藏樓閣之中，如是種種不可思議自在境界，生大愛敬，踊躍無量，身心柔軟，歡喜潤澤；離一切想，除一切障，滅一切惑，所見不忘，所聞能憶，所思不亂，入於無礙解脫法門；以無礙意，普運其心一切供養；以無礙眼，普見一切微細境界；以無礙身，遍於一切恭敬作禮；以彌勒菩薩威神力故，自見其身，遍在一切諸樓閣中，具見種種不可思議自在境界。所謂：或見彌勒菩薩初發無上菩提心時，如是名字、如是種族、如是善友之所開悟，令其種植如是善根、住如是壽在、如是劫值、如是佛處；於如是莊嚴剎土，修如是行，發如是願。彼諸如來，如是眾會，如是壽量，經爾許時，親近供養，悉皆明見。或見彌勒最初證得慈心三昧，從是已來，號為慈氏；或見彌勒修習一切難行妙行，成滿一切諸波羅蜜；或見得忍，或見住地，或見莊嚴種種佛剎，或見受持一切佛教，為大法師，得無生忍；或見在於某時、某處、某如來所，受於無上菩提之記；或時見作轉輪聖王，普令眾生住十善道；或為護世，利樂眾生；或為釋天，訶責五欲；或為夜摩天王，為彼諸天讚不放逸；或為兜率天王，稱歎菩薩補處功德；或為化樂天王，為現菩薩變化莊嚴；或為他化自在天王，為說諸佛自在之法；或作魔王，說一切法皆悉無常；或為梵王，說諸禪定無量喜樂；或為阿脩羅王，為其眾會說斷一切憍慢醉傲，入大智海，了法如幻；或復見處閻魔羅界，放大光明，救地獄苦；或見在於餓鬼之處，施諸飲食，濟彼飢渴；或見在於畜生之道種種方便，調伏眾生；或復見為護世天王眾會說法；或復見為忉利天王眾會說法；或復見為夜摩天王眾會說法；或復見為兜率天王眾會說法；或復見為化樂天王眾會說法；或復見為他化自在天王眾會說法；或復見為一切魔王眾會說法；或復見為大梵天王眾會說法；或復見為諸大龍王眾會說法；或復見為夜叉、羅剎王眾會說法；或復見為乾闥婆、緊那羅王眾會說法；或復見為阿脩羅、陀那婆王眾會說法；或復見為迦樓羅、摩睺羅伽王眾會說法；或復見為其餘一切人、非人等眾會說法；或復見為一切聲聞眾會說法；或復見為一切獨覺眾會說法；或復見為初發心菩薩而演說法；或復見為修行迴向，乃至得忍住不退轉諸菩薩眾，而演說法；或復見為一生所繫，已受灌頂諸菩薩眾，而演說法；或見讚說菩薩初地，乃至十地所有一切最勝功德；或見讚說滿足一切諸波羅蜜；或見讚說入諸忍門；或見讚說諸大三昧門；或見讚說甚深解脫門；或見讚說諸禪三昧神通境界；或見讚說諸菩薩行，方便善巧；或見讚說種種出生諸

大誓願；或見與諸同行菩薩；讚說世間資生工巧，於一切處談議種種最勝方便，調伏成熟一切眾生；或見彌勒與諸一生補處菩薩，讚說一切佛灌頂門；或見彌勒修行精進，於百千年身心無倦；或見彌勒經行、讀誦、書寫經卷，未嘗休息；或見彌勒種種方便，為眾說法；或見彌勒，入諸禪定，四無量心；或入遍處，及諸解脫；或入三昧，以方便力，現諸神變；或見一切諸菩薩眾，皆入種種變化三昧，各於其身一一毛孔，出於一切變化身雲；或見出現天眾身雲；或見出現龍眾身雲；或見出現夜叉、羅剎、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、釋梵、護世、轉輪聖王身雲；或見出現小王、王子、大臣、官屬、長者、居士身雲；或見出現聲聞、獨覺、菩薩身雲；或見出現一切如來威德身雲；或見出現一切眾生變化身雲；或見出現一切妙音，讚諸菩薩種種法門。所謂：或見讚說發菩提心功德門；或見讚說施波羅蜜淨戒、安忍、精進、定慧、方便、願力、智波羅蜜功德門；或見讚說諸攝、諸禪、諸無量心，及諸三昧、三摩鉢底、諸通、諸明、總持、辯才、諸諦、諸智、止觀、解脫、諸緣、諸依功德門；或見讚說念處、正勤、神足、根力、七菩提分、八聖道分、諸聲聞乘、諸獨覺乘、諸菩薩乘、諸地、諸忍、諸行、諸願，如是一切諸功德門；或復於中，見諸如來種種集會，大眾圍遶。又，亦見彼一切如來生處、種姓、身形、壽命、剎劫、名號、道場、眾會、說法利益、教住久近，種種不同，悉皆明見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大誓願；或見與諸同行菩薩；讚說世間資生工巧，於一切處談議種種最勝方便，調伏成熟一切眾生；或見彌勒與諸一生補處菩薩，讚說一切佛灌頂門；或見彌勒修行精進，於百千年身心無倦；或見彌勒經行、讀誦、書寫經卷，未嘗休息；或見彌勒種種方便，為眾說法；或見彌勒，入諸禪定，四無量心；或入遍處，及諸解脫；或入三昧，以方便力，現諸神變；或見一切諸菩薩眾，皆入種種變化三昧，各於其身一一毛孔，出於一切變化身雲；或見出現天眾身雲；或見出現龍眾身雲；或見出現夜叉、羅剎、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、釋梵、護世、轉輪聖王身雲；或見出現小王、王子、大臣、官屬、長者、居士身雲；或見出現聲聞、獨覺、菩薩身雲；或見出現一切如來威德身雲；或見出現一切眾生變化身雲；或見出現一切妙音，讚諸菩薩種種法門。所謂：或見讚說發菩提心功德門；或見讚說施波羅蜜淨戒、安忍、精進、定慧、方便、願力、智波羅蜜功德門；或見讚說諸攝、諸禪、諸無量心，及諸三昧、三摩鉢底、諸通、諸明、總持、辯才、諸諦、諸智、止觀、解脫、諸緣、諸依功德門；或見讚說念處、正勤、神足、根力、七菩提分、八聖道分、諸聲聞乘、諸獨覺乘、諸菩薩乘、諸地、諸忍、諸行、諸願，如是一切諸功德門；或復於中，見諸如來種種集會，大眾圍遶。又，亦見彼一切如來生處、種姓、身形、壽命、剎劫、名號、道場、眾會、說法利益、教住久近，種種不同，悉皆明見。

爾時，善財童子又復於彼毘盧遮那莊嚴藏內諸樓閣中，見一樓閣，高廣殊麗，總攝諸閣一切莊嚴勝妙，於前最上無比，於中悉見三千大千世界，百億四天下、百億閻浮提、百億兜率陀天，一一皆有彌勒菩薩蓮華藏中降神誕生，釋梵天王，捧持頂戴，遊行七步，觀察十方大師子吼，現為童子，居處宮殿，遊戲園苑，為一切智，踰城出家，現諸苦行，示受乳糜，往詣道場，降伏諸魔，成等正覺。觀菩提樹梵王，勸請轉正法輪，昇天宮殿，而演說法，劫數壽量，眾會莊嚴，所淨佛剎，所修行願，所現威德，所起方便，教化成熟一切眾生，分布舍利住持遺教，皆悉不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子又復於彼毘盧遮那莊嚴藏內諸樓閣中，見一樓閣，高廣殊麗，總攝諸閣一切莊嚴勝妙，於前最上無比，於中悉見三千大千世界，百億四天下、百億閻浮提、百億兜率陀天，一一皆有彌勒菩薩蓮華藏中降神誕生，釋梵天王，捧持頂戴，遊行七步，觀察十方大師子吼，現為童子，居處宮殿，遊戲園苑，為一切智，踰城出家，現諸苦行，示受乳糜，往詣道場，降伏諸魔，成等正覺。觀菩提樹梵王，勸請轉正法輪，昇天宮殿，而演說法，劫數壽量，眾會莊嚴，所淨佛剎，所修行願，所現威德，所起方便，教化成熟一切眾生，分布舍利住持遺教，皆悉不同。

爾時，善財自見其身在彼一切諸如來所，承事供養；亦見於彼一切眾會大道場中，所有佛事憶持不忘，加持力故，通達無礙，精進勤求，安住智地。復聞一切諸樓閣內，寶網鈴鐸，及諸樂器，皆悉演暢不可思議微妙法音，說種種法。所謂：或說菩薩發菩提心，或說修行波羅蜜行，或說諸願，或說諸地，或說神通心自在行，或說恭敬供養如來，或說莊嚴諸佛剎土，或說諸佛說法差別，如上所說一切佛法，悉聞其音，敷暢辨了。又聞某處、某世界中有某菩薩，聞某法門，某善知識之所勸導發菩提心，令修妙行。於某劫、某剎、某如來所、某眾會中，聞某如來如是功德，發如是心，起如是願種，於如是廣大善根，經若干劫，修菩薩行，於爾許時，當得成佛，如是名號，如是壽量，如是國土，一切功德具足莊嚴，滿如是願，能以如是最勝方便，教化調伏如是眾生、如是聲聞、菩薩眾會。佛涅槃後，正法住世，經爾許劫，利益如是無量眾生。或聞某處、某世界中，有某菩薩廣修布施波羅蜜行，難捨能捨，如是淨戒、忍辱、精進、禪定、智慧，修習如是諸波羅蜜；或聞某處、某世界中，有某菩薩為求法故，棄捨王位，及諸珍寶、妻子、眷屬、頭目、手足、一切身分，皆無所吝；或聞某處、某世界中，有某菩薩守護如來所說正法，為大法師，廣行法施，高建法幢，吹大法螺，擊大法鼓，雨大法雨，造佛塔廟，作佛形像，種種莊嚴，一一殊麗，施諸眾生一切樂具；或聞某處、某世界中，有某如來於某劫中，成正等覺，如是國土、如是眾會、如是壽量，說如是法、滿如是願、教化如是無量眾生，現前覺悟無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財自見其身在彼一切諸如來所，承事供養；亦見於彼一切眾會大道場中，所有佛事憶持不忘，加持力故，通達無礙，精進勤求，安住智地。復聞一切諸樓閣內，寶網鈴鐸，及諸樂器，皆悉演暢不可思議微妙法音，說種種法。所謂：或說菩薩發菩提心，或說修行波羅蜜行，或說諸願，或說諸地，或說神通心自在行，或說恭敬供養如來，或說莊嚴諸佛剎土，或說諸佛說法差別，如上所說一切佛法，悉聞其音，敷暢辨了。又聞某處、某世界中有某菩薩，聞某法門，某善知識之所勸導發菩提心，令修妙行。於某劫、某剎、某如來所、某眾會中，聞某如來如是功德，發如是心，起如是願種，於如是廣大善根，經若干劫，修菩薩行，於爾許時，當得成佛，如是名號，如是壽量，如是國土，一切功德具足莊嚴，滿如是願，能以如是最勝方便，教化調伏如是眾生、如是聲聞、菩薩眾會。佛涅槃後，正法住世，經爾許劫，利益如是無量眾生。或聞某處、某世界中，有某菩薩廣修布施波羅蜜行，難捨能捨，如是淨戒、忍辱、精進、禪定、智慧，修習如是諸波羅蜜；或聞某處、某世界中，有某菩薩為求法故，棄捨王位，及諸珍寶、妻子、眷屬、頭目、手足、一切身分，皆無所吝；或聞某處、某世界中，有某菩薩守護如來所說正法，為大法師，廣行法施，高建法幢，吹大法螺，擊大法鼓，雨大法雨，造佛塔廟，作佛形像，種種莊嚴，一一殊麗，施諸眾生一切樂具；或聞某處、某世界中，有某如來於某劫中，成正等覺，如是國土、如是眾會、如是壽量，說如是法、滿如是願、教化如是無量眾生，現前覺悟無上菩提。

善財童子聞如是等不可思議微妙法音，身心歡喜、柔軟悅澤，即得無量諸總持門；即得無量諸辯才門、諸禪、諸忍、諸大行願、諸波羅蜜、諸通、諸明，及諸解脫、諸三昧門。又見一切諸寶鏡中，出生無量種種形像，所謂：或見諸佛眾會道場；或見菩薩眾會道場；或見聲聞眾會道場；或見獨覺眾會道場；或見清淨世界；或見不淨世界；或見淨不淨世界；或見不淨淨世界；或見有佛世界；或見無佛世界；或見小世界；或見中世界；或見大世界；或見微細世界；或見廣大世界；或見因陀羅網世界；或見覆世界；或見仰世界；或見側世界；或見平坦世界；或見地獄、畜生、餓鬼所住世界；或見天人充滿世界；於如是等諸世界中，見有無數大菩薩眾，或行、或坐，作諸事業；或見修禪；或習智慧；或起大悲憐愍眾生；或造諸論，利益世間；或教弟子；或自受持；或書、或誦、或問、或答，三時懺悔，迴向發願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財童子聞如是等不可思議微妙法音，身心歡喜、柔軟悅澤，即得無量諸總持門；即得無量諸辯才門、諸禪、諸忍、諸大行願、諸波羅蜜、諸通、諸明，及諸解脫、諸三昧門。又見一切諸寶鏡中，出生無量種種形像，所謂：或見諸佛眾會道場；或見菩薩眾會道場；或見聲聞眾會道場；或見獨覺眾會道場；或見清淨世界；或見不淨世界；或見淨不淨世界；或見不淨淨世界；或見有佛世界；或見無佛世界；或見小世界；或見中世界；或見大世界；或見微細世界；或見廣大世界；或見因陀羅網世界；或見覆世界；或見仰世界；或見側世界；或見平坦世界；或見地獄、畜生、餓鬼所住世界；或見天人充滿世界；於如是等諸世界中，見有無數大菩薩眾，或行、或坐，作諸事業；或見修禪；或習智慧；或起大悲憐愍眾生；或造諸論，利益世間；或教弟子；或自受持；或書、或誦、或問、或答，三時懺悔，迴向發願。

又見一切諸寶柱中，放摩尼王大光明網，或青、或黃、或赤、或白、或玻瓈色、或水精色、或帝青色、或虹霓色、或閻浮檀妙真金色、或作一切諸光明色。又復見彼閻浮檀金諸童女像及眾寶像，或執華雲；或執衣雲；或執幢幡；或執鬘蓋；或持種種塗香、末香；或持上妙摩尼寶網；或垂金鎖；或挂瓔珞；或舉其臂，捧莊嚴具；或低其首，垂摩尼冠，曲躬瞻仰，目不暫捨，合掌而住。又見於彼真珠瓔珞，常出香水，具八功德，流注無窮。瑠璃瓔珞，百千光明，同時照耀，幢幡網蓋如是等物，一切皆以摩尼王藏，眾寶莊嚴，令人樂見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又見一切諸寶柱中，放摩尼王大光明網，或青、或黃、或赤、或白、或玻瓈色、或水精色、或帝青色、或虹霓色、或閻浮檀妙真金色、或作一切諸光明色。又復見彼閻浮檀金諸童女像及眾寶像，或執華雲；或執衣雲；或執幢幡；或執鬘蓋；或持種種塗香、末香；或持上妙摩尼寶網；或垂金鎖；或挂瓔珞；或舉其臂，捧莊嚴具；或低其首，垂摩尼冠，曲躬瞻仰，目不暫捨，合掌而住。又見於彼真珠瓔珞，常出香水，具八功德，流注無窮。瑠璃瓔珞，百千光明，同時照耀，幢幡網蓋如是等物，一切皆以摩尼王藏，眾寶莊嚴，令人樂見。

又復見彼種種華池，優鉢羅華、波頭摩華、拘物頭華、芬陀利華，各各生於無量諸華，或大一手、或長一肘；或復縱廣量如車輪，一一華中，皆悉示現種種色像，以為嚴飾。所謂：男色像、女色像、童男色像、童女色像、釋梵、護世、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、聲聞、獨覺，及諸菩薩，如是一切眾妙色像，皆悉合掌，曲躬禮敬。亦見如來，結跏趺坐，三十二相莊嚴其身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復見彼種種華池，優鉢羅華、波頭摩華、拘物頭華、芬陀利華，各各生於無量諸華，或大一手、或長一肘；或復縱廣量如車輪，一一華中，皆悉示現種種色像，以為嚴飾。所謂：男色像、女色像、童男色像、童女色像、釋梵、護世、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、聲聞、獨覺，及諸菩薩，如是一切眾妙色像，皆悉合掌，曲躬禮敬。亦見如來，結跏趺坐，三十二相莊嚴其身。

又復見彼淨瑠璃地，一一步間，現不思議種種色像。所謂：世界色像、菩薩色像、如來色像，及諸樓閣莊嚴色像。又於寶樹枝葉華果一一事中，悉見種種半身色像。所謂：佛半身色像、菩薩半身色像，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、釋梵、護世、轉輪聖王、小王、王子、大臣、官長、長者、居士、童男、童女，及以四眾半身色像。其諸色像，或執華鬘；或執瓔珞；或執一切諸莊嚴具；或有曲躬合掌禮敬，一心瞻仰，目不暫捨；或有讚歎；或入三昧，其身悉以相好莊嚴，普放種種諸色光明。所謂：金色光明、銀色光明、珊瑚色光明、兜沙羅金色光明、帝青色光明、毘盧遮那摩尼王寶色光明、一切眾寶色光明、薝蔔迦華光明，從於自身三十二相，出如是等一切光明。又見於彼一切樓閣半月像中，出阿僧祇日月星宿種種光明，普照十方。又見一切諸妙樓閣，種種宮殿，眾寶垣牆周迴四壁，種種寶色，一一步內，一切眾寶，以為莊嚴，一一寶中，皆現彌勒曩劫修行菩薩道時，或施頭目、或施手足、脣舌、牙齒、耳鼻、血肉、皮膚、骨髓，乃至爪髮，如是一切，悉皆能捨；妻妾、男女、奴婢、僕使、妓侍、采女、一切眷屬、城邑、聚落、宮殿、園林；或閻浮提，或四天下，種種富樂、尊貴、自在、大小王位；或諸資具，隨時飲食，上妙床敷憩息之處；或妙寶器；或駟馬車，隨其所須盡皆施與。處牢獄中，種種困厄，令得出離，身被繫縛，臨刑戮者，使其解脫。諸有疾病所嬰纏者，為其救療，惠以醫藥，令得除差；入邪徑者，示其正道；或為船師，令度大海，使諸眾生，不失津濟；或為馬王，救諸眾生，令離一切羅剎惡難；或為種種大智仙人，善說諸論，利益眾生；或為輪王，勸修十善；或為醫王，善療眾病；或孝順父母，恭敬供養；或親近善友，隨順聽聞；或作聲聞、或作獨覺、或作菩薩、或作如來，教化調伏一切眾生；或示種種最勝生處、成熟生處所有眾生；或為法師，奉行如來所有言教，種種威儀，受持讀誦，微細觀察，如理思惟，立佛支提，作佛形像，一一珍飾，種種莊嚴，若自供養，若勸於他，塗香、散華、燈油、鬘蓋，種種敷設，恭敬禮拜，如是等事，相續不絕；或見坐於師子之座，廣演說法，勸諸眾生，安住十善，一心歸向佛、法、僧寶，受持五戒，及八齋戒，出家聽法，受持讀誦，正念作意，如理修行，乃至見於彌勒菩薩坐師子座，講宣法要，開示一切諸佛菩提。又見彌勒，經百千億那由他阿僧祇劫，修行諸度一切色像。又見彌勒曾所承事諸善知識，悉以一切功德莊嚴，亦見自身在彼一一善知 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復見彼淨瑠璃地，一一步間，現不思議種種色像。所謂：世界色像、菩薩色像、如來色像，及諸樓閣莊嚴色像。又於寶樹枝葉華果一一事中，悉見種種半身色像。所謂：佛半身色像、菩薩半身色像，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、釋梵、護世、轉輪聖王、小王、王子、大臣、官長、長者、居士、童男、童女，及以四眾半身色像。其諸色像，或執華鬘；或執瓔珞；或執一切諸莊嚴具；或有曲躬合掌禮敬，一心瞻仰，目不暫捨；或有讚歎；或入三昧，其身悉以相好莊嚴，普放種種諸色光明。所謂：金色光明、銀色光明、珊瑚色光明、兜沙羅金色光明、帝青色光明、毘盧遮那摩尼王寶色光明、一切眾寶色光明、薝蔔迦華光明，從於自身三十二相，出如是等一切光明。又見於彼一切樓閣半月像中，出阿僧祇日月星宿種種光明，普照十方。又見一切諸妙樓閣，種種宮殿，眾寶垣牆周迴四壁，種種寶色，一一步內，一切眾寶，以為莊嚴，一一寶中，皆現彌勒曩劫修行菩薩道時，或施頭目、或施手足、脣舌、牙齒、耳鼻、血肉、皮膚、骨髓，乃至爪髮，如是一切，悉皆能捨；妻妾、男女、奴婢、僕使、妓侍、采女、一切眷屬、城邑、聚落、宮殿、園林；或閻浮提，或四天下，種種富樂、尊貴、自在、大小王位；或諸資具，隨時飲食，上妙床敷憩息之處；或妙寶器；或駟馬車，隨其所須盡皆施與。處牢獄中，種種困厄，令得出離，身被繫縛，臨刑戮者，使其解脫。諸有疾病所嬰纏者，為其救療，惠以醫藥，令得除差；入邪徑者，示其正道；或為船師，令度大海，使諸眾生，不失津濟；或為馬王，救諸眾生，令離一切羅剎惡難；或為種種大智仙人，善說諸論，利益眾生；或為輪王，勸修十善；或為醫王，善療眾病；或孝順父母，恭敬供養；或親近善友，隨順聽聞；或作聲聞、或作獨覺、或作菩薩、或作如來，教化調伏一切眾生；或示種種最勝生處、成熟生處所有眾生；或為法師，奉行如來所有言教，種種威儀，受持讀誦，微細觀察，如理思惟，立佛支提，作佛形像，一一珍飾，種種莊嚴，若自供養，若勸於他，塗香、散華、燈油、鬘蓋，種種敷設，恭敬禮拜，如是等事，相續不絕；或見坐於師子之座，廣演說法，勸諸眾生，安住十善，一心歸向佛、法、僧寶，受持五戒，及八齋戒，出家聽法，受持讀誦，正念作意，如理修行，乃至見於彌勒菩薩坐師子座，講宣法要，開示一切諸佛菩提。又見彌勒，經百千億那由他阿僧祇劫，修行諸度一切色像。又見彌勒曾所承事諸善知識，悉以一切功德莊嚴，亦見自身在彼一一善知

識所，親近供養，受行其教，乃至住於灌頂之地。時，諸知識皆以軟語告善財言：「善來童子！汝今觀此菩薩所有不思議事，莫生疲厭。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識所，親近供養，受行其教，乃至住於灌頂之地。時，諸知識皆以軟語告善財言：「善來童子！汝今觀此菩薩所有不思議事，莫生疲厭。」

爾時，善財童子得不忘失正念力故；得見十方清淨眼故；得善觀察無礙智故；得諸菩薩自在智故；得諸菩薩已入智地，廣大解故；於諸樓閣一一物中，悉見如是，及餘無量不可思議自在境界諸莊嚴事。譬如有人於睡夢中，見種種物，所謂：一切城邑、聚落、宮殿、園苑、山林、河池、衣服、飲食，乃至一切資生之具；或見一切可愛歌讚、鼓樂、集會種種遊戲；或見自身父母、兄弟、內外親屬；或見大海、須彌山王，乃至一切諸天宮殿、閻浮提等四天下事；或見其身形量廣大百千由旬，房舍、衣服種種功德，一切莊嚴，悉皆相稱。謂：於晝日，經無量時，不眠不寢，受諸安樂，悉皆具足一切自在，從睡覺已，乃知是夢，遠離一切安樂等想，亦無時節長短之相，而能明記所見之事，一切隨順，曾無忘失。善財童子亦復如是，以彌勒菩薩威神之力所加持故；知三界法皆如夢故；滅諸眾生狹劣想故；得無障礙廣大解故；住諸菩薩勝境界故；入不思議方便智故；能見如是諸大菩薩一切莊嚴自在境界，隨順解知微細觀察。譬如有人將欲命終，見隨其業所受報相：行惡業者，見於地獄、畜生、餓鬼所有一切眾苦境界；或見獄卒，手持兵仗，或瞋、或罵，囚執將去；亦聞地獄一切眾生，所有號叫悲歎之聲，或見灰河、或見鑊湯、或見刀山、或見劍樹、或見猛火焰熾洞然、或見揚波，沸水騰注，種種逼迫，受諸苦惱。行善業者，即見一切諸天宮殿、無量天、眾天諸采女種種衣服具足莊嚴，宮殿、園林、華池、河水，及諸寶山寶劫波樹，隨意受用，盡皆妙好，身雖未死，而由業力見如是事。善財童子亦復如是，以菩薩業不思議力，得見一切莊嚴境界。譬如有人為鬼，所持見種種事、色相、眷屬，隨其所問，悉皆能答。善財童子亦復如是。菩薩智慧之所持故，見彼一切諸莊嚴事，若有問者，靡不能答。譬如有人為龍所持，自謂是龍，入於龍宮，見龍眷屬，於少時間自謂已經日月年載。善財童子亦復如是，以住菩薩智慧想故；彌勒菩薩自在威力所加持故；於少時間謂經無量百千萬億那由他劫。譬如梵宮，名一切眾生勝莊嚴藏，於中悉見三千大千世界所有諸物差別影像，不相雜亂。善財童子亦復如是，於樓觀中，普見一切莊嚴境界種種差別，互相涉入；各各差別，不相雜亂。譬如比丘入遍處定，若行、若住、若坐、若臥，隨所入定境界現前。善財童子亦復如是，入於樓觀，一切莊嚴所見境界甚深隨順，悉皆明了。譬如有人於虛空中，見乾闥婆城，具足莊嚴，悉分別知，無有障礙。善財童子亦復如是，見彼一切莊嚴境界甚深隨順，明了無礙。譬如夜叉宮殿，與 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子得不忘失正念力故；得見十方清淨眼故；得善觀察無礙智故；得諸菩薩自在智故；得諸菩薩已入智地，廣大解故；於諸樓閣一一物中，悉見如是，及餘無量不可思議自在境界諸莊嚴事。譬如有人於睡夢中，見種種物，所謂：一切城邑、聚落、宮殿、園苑、山林、河池、衣服、飲食，乃至一切資生之具；或見一切可愛歌讚、鼓樂、集會種種遊戲；或見自身父母、兄弟、內外親屬；或見大海、須彌山王，乃至一切諸天宮殿、閻浮提等四天下事；或見其身形量廣大百千由旬，房舍、衣服種種功德，一切莊嚴，悉皆相稱。謂：於晝日，經無量時，不眠不寢，受諸安樂，悉皆具足一切自在，從睡覺已，乃知是夢，遠離一切安樂等想，亦無時節長短之相，而能明記所見之事，一切隨順，曾無忘失。善財童子亦復如是，以彌勒菩薩威神之力所加持故；知三界法皆如夢故；滅諸眾生狹劣想故；得無障礙廣大解故；住諸菩薩勝境界故；入不思議方便智故；能見如是諸大菩薩一切莊嚴自在境界，隨順解知微細觀察。譬如有人將欲命終，見隨其業所受報相：行惡業者，見於地獄、畜生、餓鬼所有一切眾苦境界；或見獄卒，手持兵仗，或瞋、或罵，囚執將去；亦聞地獄一切眾生，所有號叫悲歎之聲，或見灰河、或見鑊湯、或見刀山、或見劍樹、或見猛火焰熾洞然、或見揚波，沸水騰注，種種逼迫，受諸苦惱。行善業者，即見一切諸天宮殿、無量天、眾天諸采女種種衣服具足莊嚴，宮殿、園林、華池、河水，及諸寶山寶劫波樹，隨意受用，盡皆妙好，身雖未死，而由業力見如是事。善財童子亦復如是，以菩薩業不思議力，得見一切莊嚴境界。譬如有人為鬼，所持見種種事、色相、眷屬，隨其所問，悉皆能答。善財童子亦復如是。菩薩智慧之所持故，見彼一切諸莊嚴事，若有問者，靡不能答。譬如有人為龍所持，自謂是龍，入於龍宮，見龍眷屬，於少時間自謂已經日月年載。善財童子亦復如是，以住菩薩智慧想故；彌勒菩薩自在威力所加持故；於少時間謂經無量百千萬億那由他劫。譬如梵宮，名一切眾生勝莊嚴藏，於中悉見三千大千世界所有諸物差別影像，不相雜亂。善財童子亦復如是，於樓觀中，普見一切莊嚴境界種種差別，互相涉入；各各差別，不相雜亂。譬如比丘入遍處定，若行、若住、若坐、若臥，隨所入定境界現前。善財童子亦復如是，入於樓觀，一切莊嚴所見境界甚深隨順，悉皆明了。譬如有人於虛空中，見乾闥婆城，具足莊嚴，悉分別知，無有障礙。善財童子亦復如是，見彼一切莊嚴境界甚深隨順，明了無礙。譬如夜叉宮殿，與

人宮殿同在一處，而不相雜，亦無障礙，各隨其業所見不同。譬如大海，於中印現三千世界所有色像。譬如幻師，善明幻法，以幻力故，現諸幻事種種作業，一切能成。善財童子亦復如是，以彌勒菩薩威神力故，及不思議幻智力故，得諸菩薩自在力故，見樓閣中一切莊嚴自在境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人宮殿同在一處，而不相雜，亦無障礙，各隨其業所見不同。譬如大海，於中印現三千世界所有色像。譬如幻師，善明幻法，以幻力故，現諸幻事種種作業，一切能成。善財童子亦復如是，以彌勒菩薩威神力故，及不思議幻智力故，得諸菩薩自在力故，見樓閣中一切莊嚴自在境界。