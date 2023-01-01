大方廣佛華嚴經卷第三十四罽賓國三藏般若奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第三十四罽賓國三藏般若奉 詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入不思議解脫境界普賢行願品

「復次，善男子！菩薩具十種法，則得圓滿成就一食。何等為十？一者、成就食時，性不貪求；二者、成就食時，性無染著；三者、隨得食時，常知止足；四者、恒依時食，不墮非時；五者、若為利養，悉不應食；六者、若得甘美，亦不應食；七者、若見他食，亦不生瞋；八者、見他食時，亦無慳妬；九者、乃至命盡，亦常一食；十者、於所食時，當起藥想。善男子！是為十法，成就一食妙行功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩具十種法，則得圓滿成就一食。何等為十？一者、成就食時，性不貪求；二者、成就食時，性無染著；三者、隨得食時，常知止足；四者、恒依時食，不墮非時；五者、若為利養，悉不應食；六者、若得甘美，亦不應食；七者、若見他食，亦不生瞋；八者、見他食時，亦無慳妬；九者、乃至命盡，亦常一食；十者、於所食時，當起藥想。善男子！是為十法，成就一食妙行功德。

「復次，善男子！菩薩具十種法，則得圓滿阿蘭若法。何等為十？一者、成就久修梵行，二者、成就清淨律儀，三者、成就諸根不亂，四者、成就常樂多聞，五者、成就一切處力，六者、成就遠離我執，七者、成就不計著身，八者、成就常樂遠離，九者、成就正法現前，十者、成就樂於獨處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩具十種法，則得圓滿阿蘭若法。何等為十？一者、成就久修梵行，二者、成就清淨律儀，三者、成就諸根不亂，四者、成就常樂多聞，五者、成就一切處力，六者、成就遠離我執，七者、成就不計著身，八者、成就常樂遠離，九者、成就正法現前，十者、成就樂於獨處。

「善男子！云何菩薩久修梵行，乃至成就樂於獨處？善男子！如是菩薩得出家已，於諸如來所說教中，具足三輪，戒印清淨；於諸戒中，獲得善巧，不由他教，能自開解。所謂：隨義善巧，而能修行；隨文善巧，受持不忘；於出要道，善巧隨順；於五犯聚，善巧悔除；隨所行住，離諸犯境；於諸惡人，心常怖畏，乃至小罪，亦不覆藏；於諸學處，有罪、無罪，悉能了知，知如是等業之久近，墮三惡趣，復生人天；如是菩薩善調六根，令無動亂，以是方便住阿蘭若。居無惱害、無過難處，不親一切居人境界；不遠城邑，乞食便易，藥草滋茂，清淨泉流；遠惡禽獸，空閑寂靜；依如是處而為居止。於所習誦，應自精勤；諷誦之時，調其氣息，聲離高下，心不外緣，專想憶持，思惟文義，離諸惛掉，止觀相應。若見大臣、婆羅門等來至其所，當於來者起愛敬心，先意問訊，命令安坐，觀其根性，為說正法，咸令歡喜，信受修行。若見國王，應善迎奉，方便承意，作如是言：『唯願大王就此敷座。』王既坐已，請其所欲，一切供給。或時彼王心無信樂，應以善言，讚美王德：『我觀大王妙得善利；今王境內，持戒、多聞、一切沙門及婆羅門良祐福田，悉於中住；以王威力，一切盜賊不來侵擾；由王德化，一切惡獸悉皆遠離。』王聞語已，歡喜踊躍，諸根調伏，其心寂靜，堪任法器，當為宣說種種正法，或為演說厭生死法，或為演說如來功德、廣大自在甚深妙法，如是一切皆令歡喜。菩薩成就如是多聞、一切處力，堪修正行；菩薩成就自利利他，遠離一切我執煩惱；菩薩成就不計著身，於阿蘭若，心無恐怖；菩薩成就常樂遠離，住阿蘭若，其心寂靜；菩薩成就正法現前，於諸世間，悉皆捨離；菩薩成就樂於獨處，猶如野鹿，無鹿恐怖。善男子！是為菩薩具足十法，圓滿成就住阿蘭若妙行功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩久修梵行，乃至成就樂於獨處？善男子！如是菩薩得出家已，於諸如來所說教中，具足三輪，戒印清淨；於諸戒中，獲得善巧，不由他教，能自開解。所謂：隨義善巧，而能修行；隨文善巧，受持不忘；於出要道，善巧隨順；於五犯聚，善巧悔除；隨所行住，離諸犯境；於諸惡人，心常怖畏，乃至小罪，亦不覆藏；於諸學處，有罪、無罪，悉能了知，知如是等業之久近，墮三惡趣，復生人天；如是菩薩善調六根，令無動亂，以是方便住阿蘭若。居無惱害、無過難處，不親一切居人境界；不遠城邑，乞食便易，藥草滋茂，清淨泉流；遠惡禽獸，空閑寂靜；依如是處而為居止。於所習誦，應自精勤；諷誦之時，調其氣息，聲離高下，心不外緣，專想憶持，思惟文義，離諸惛掉，止觀相應。若見大臣、婆羅門等來至其所，當於來者起愛敬心，先意問訊，命令安坐，觀其根性，為說正法，咸令歡喜，信受修行。若見國王，應善迎奉，方便承意，作如是言：『唯願大王就此敷座。』王既坐已，請其所欲，一切供給。或時彼王心無信樂，應以善言，讚美王德：『我觀大王妙得善利；今王境內，持戒、多聞、一切沙門及婆羅門良祐福田，悉於中住；以王威力，一切盜賊不來侵擾；由王德化，一切惡獸悉皆遠離。』王聞語已，歡喜踊躍，諸根調伏，其心寂靜，堪任法器，當為宣說種種正法，或為演說厭生死法，或為演說如來功德、廣大自在甚深妙法，如是一切皆令歡喜。菩薩成就如是多聞、一切處力，堪修正行；菩薩成就自利利他，遠離一切我執煩惱；菩薩成就不計著身，於阿蘭若，心無恐怖；菩薩成就常樂遠離，住阿蘭若，其心寂靜；菩薩成就正法現前，於諸世間，悉皆捨離；菩薩成就樂於獨處，猶如野鹿，無鹿恐怖。善男子！是為菩薩具足十法，圓滿成就住阿蘭若妙行功德。

「復次，善男子！菩薩具十種法，則得成就樹下而坐。何等為十？一者、不近村邑聚落，二者、不依太遠城邑，三者、不依荊棘之處，四者、不依多毒草處，五者、不依無枝葉樹，六者、不依多猨狖處，七者、不依眾鳥集處，八者、不依惡獸住處，九者、不依近怨賊處，十者、不依造作非法惡律儀處；如是等處悉不應依。能令身心安隱喜樂，可修善行，即應安住。善男子！是為菩薩具足十法，圓滿成就樹下而坐妙行功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩具十種法，則得成就樹下而坐。何等為十？一者、不近村邑聚落，二者、不依太遠城邑，三者、不依荊棘之處，四者、不依多毒草處，五者、不依無枝葉樹，六者、不依多猨狖處，七者、不依眾鳥集處，八者、不依惡獸住處，九者、不依近怨賊處，十者、不依造作非法惡律儀處；如是等處悉不應依。能令身心安隱喜樂，可修善行，即應安住。善男子！是為菩薩具足十法，圓滿成就樹下而坐妙行功德。

「復次，善男子！菩薩具十種法，則得圓滿露地而坐。何等為十？一者、隨寒熱雨，不擇溫涼，二者、不依牆壁，三者、不依樹林，四者、不依草𧂐，五者、不依危險，六者、寒不覆障，七者、雨不覆蓋，八者、熱不覆障，九者、風不覆障，十者、若有病苦，得居房舍。菩薩應當作如是念：『若於露坐，正念現前，隨所修行，速除煩惱，隨順佛說頭陀功德，我當勤求而得圓滿。』設住房舍不生貪著，亦不應言此好彼惡，應作是念：『我居寺舍，利益一切修福眾生。露坐不能為大利益；又露地坐，但能自利，不能利他。』而彼菩薩雖居房舍，晝夜常作露地坐想。善男子！是為菩薩具足十法，圓滿成就露地而坐妙行功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩具十種法，則得圓滿露地而坐。何等為十？一者、隨寒熱雨，不擇溫涼，二者、不依牆壁，三者、不依樹林，四者、不依草𧂐，五者、不依危險，六者、寒不覆障，七者、雨不覆蓋，八者、熱不覆障，九者、風不覆障，十者、若有病苦，得居房舍。菩薩應當作如是念：『若於露坐，正念現前，隨所修行，速除煩惱，隨順佛說頭陀功德，我當勤求而得圓滿。』設住房舍不生貪著，亦不應言此好彼惡，應作是念：『我居寺舍，利益一切修福眾生。露坐不能為大利益；又露地坐，但能自利，不能利他。』而彼菩薩雖居房舍，晝夜常作露地坐想。善男子！是為菩薩具足十法，圓滿成就露地而坐妙行功德。

「復次，善男子！菩薩具十種法，則能成就住止塚間。何等為十？一者、厭離世間想，二者、死相現前想，三者、初死未壞想，四者、青瘀現前想，五者、胮脹現前想，六者、膿流敗壞想，七者、禽獸食噉想，八者、火焚半然想，九者、肢節分離想，十者、骨鎖現前想。善男子！若諸菩薩住塚間時，於諸眾生恒住慈心及利益心，堅持淨戒，攝護威儀，澡潔其身，不應食肉。何以故？止住寒林，應防二過：一、離外道所譏毀故，二、離非人得其便故。善男子！若彼菩薩入僧伽藍，先禮佛塔及諸形像，上、中、下座隨應禮拜；如是畢已，應當守護威儀法式，為住塚間諸菩薩等逆生死流、順聖法故。善男子！若彼菩薩入僧伽藍，舊住比丘應以床敷請令就坐。菩薩審觀，若有妨難，隨事思惟；若無妨難，乃可就坐；應當如是謙下其心。善男子！是為菩薩具足十法，圓滿成就住止塚間妙行功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩具十種法，則能成就住止塚間。何等為十？一者、厭離世間想，二者、死相現前想，三者、初死未壞想，四者、青瘀現前想，五者、胮脹現前想，六者、膿流敗壞想，七者、禽獸食噉想，八者、火焚半然想，九者、肢節分離想，十者、骨鎖現前想。善男子！若諸菩薩住塚間時，於諸眾生恒住慈心及利益心，堅持淨戒，攝護威儀，澡潔其身，不應食肉。何以故？止住寒林，應防二過：一、離外道所譏毀故，二、離非人得其便故。善男子！若彼菩薩入僧伽藍，先禮佛塔及諸形像，上、中、下座隨應禮拜；如是畢已，應當守護威儀法式，為住塚間諸菩薩等逆生死流、順聖法故。善男子！若彼菩薩入僧伽藍，舊住比丘應以床敷請令就坐。菩薩審觀，若有妨難，隨事思惟；若無妨難，乃可就坐；應當如是謙下其心。善男子！是為菩薩具足十法，圓滿成就住止塚間妙行功德。

「復次，善男子！菩薩具十種法，則得圓滿成就常坐。何等為十？一者、不為己身疲勞，二者、不為其心熱惱，三者、不為嬾惰睡眠，四者、不為久立不安，五者、為滿菩提法聚，六者、為修心一境性，七者、為求正道現前，八者、為欲坐菩提場，九者、為欲利益眾生，十者、為欲滅除煩惱。善男子！是為菩薩具足十法，成就常坐妙行功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩具十種法，則得圓滿成就常坐。何等為十？一者、不為己身疲勞，二者、不為其心熱惱，三者、不為嬾惰睡眠，四者、不為久立不安，五者、為滿菩提法聚，六者、為修心一境性，七者、為求正道現前，八者、為欲坐菩提場，九者、為欲利益眾生，十者、為欲滅除煩惱。善男子！是為菩薩具足十法，成就常坐妙行功德。

「復次，善男子！菩薩具十種法，則得圓滿成就隨坐。何等為十？一者、隨所遇座，心不貪著，二者、隨舊敷座，不自施設，三者、亦不教人敷設床座，四者、於諸敷具，不作因緣，五者、遇草葉等，隨時而坐，六者、多毒蟲處，應當遠離，七者、若欲臥時，右脇著地，八者、心無放逸，念當時起，九者、繫想在明，順法寢息，十者、為欲修行，令身安樂。善男子！是為菩薩具足十法，成就隨坐妙行功德。善男子！此十二種頭陀功德，菩薩修行具足成就，能令一切善知識法圓滿清淨，能於一切善知識法永無退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩具十種法，則得圓滿成就隨坐。何等為十？一者、隨所遇座，心不貪著，二者、隨舊敷座，不自施設，三者、亦不教人敷設床座，四者、於諸敷具，不作因緣，五者、遇草葉等，隨時而坐，六者、多毒蟲處，應當遠離，七者、若欲臥時，右脇著地，八者、心無放逸，念當時起，九者、繫想在明，順法寢息，十者、為欲修行，令身安樂。善男子！是為菩薩具足十法，成就隨坐妙行功德。善男子！此十二種頭陀功德，菩薩修行具足成就，能令一切善知識法圓滿清淨，能於一切善知識法永無退轉。」

爾時，善財童子得聞如是清淨妙行頭陀功德：種種讚歎諸善知識，種種隨順菩薩行門，及能顯示一切佛法；身心柔軟，歡喜踊躍，速疾增長愛敬之心，頂禮童子及童女，足遶無量匝，慇懃瞻仰，一心戀慕，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子得聞如是清淨妙行頭陀功德：種種讚歎諸善知識，種種隨順菩薩行門，及能顯示一切佛法；身心柔軟，歡喜踊躍，速疾增長愛敬之心，頂禮童子及童女，足遶無量匝，慇懃瞻仰，一心戀慕，辭退而去。

爾時，善財童子，善知識教潤澤其心，正念思惟諸菩薩行，漸漸前行向海岸國。自憶往世，經多生死不修禮敬，即時發意，深自剋責，勤力而行。復憶往世，久處輪迴身心不淨，即時發意：專自治潔，願達彼岸。復憶往世，隨順世間作諸惡業，即時發意：正念觀察諸菩薩行。復憶往世，煩惱覆心，起諸妄想，即時發意：恒正思惟諸法實性。復憶往世，所修諸行但為自身，即時發意：令心廣大普及含識。復憶往世，追求欲境常自損耗，即時發意：修行佛法，長養諸根。復憶往世，起邪思念，顛倒相應，即時發意：生正見心，起菩薩願。復憶往世，日夜劬勞，作諸惡事，即時發意：起大精進，成就佛法。復憶往世，受五趣生，於自他身皆無利益，即時發意：願以其身饒益眾生，成就佛法，發起一切眾生善根，承事一切諸善知識，恒與正願心共相應；如是思惟，生大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子，善知識教潤澤其心，正念思惟諸菩薩行，漸漸前行向海岸國。自憶往世，經多生死不修禮敬，即時發意，深自剋責，勤力而行。復憶往世，久處輪迴身心不淨，即時發意：專自治潔，願達彼岸。復憶往世，隨順世間作諸惡業，即時發意：正念觀察諸菩薩行。復憶往世，煩惱覆心，起諸妄想，即時發意：恒正思惟諸法實性。復憶往世，所修諸行但為自身，即時發意：令心廣大普及含識。復憶往世，追求欲境常自損耗，即時發意：修行佛法，長養諸根。復憶往世，起邪思念，顛倒相應，即時發意：生正見心，起菩薩願。復憶往世，日夜劬勞，作諸惡事，即時發意：起大精進，成就佛法。復憶往世，受五趣生，於自他身皆無利益，即時發意：願以其身饒益眾生，成就佛法，發起一切眾生善根，承事一切諸善知識，恒與正願心共相應；如是思惟，生大歡喜。

復觀此身，從無始際，常是一切生、老、病、死、恩愛、離別眾苦之本，願盡未來修行一切菩薩之道，教化成熟一切眾生，見諸如來成就佛法，遊行一切諸佛剎土，承事一切善說法師，住持一切如來正教，尋求一切正法伴侶，見一切善知識集一切諸佛法與一切菩薩願智身而作因緣。作是念時，速疾增長不可思議無量善根，即於一切諸菩薩所發起深信尊重之心生希有想，生大師想；諸根清淨，善法增益，起一切菩薩恭敬供養，作一切菩薩曲躬合掌，生一切菩薩普見世間眼，起一切菩薩普念眾生想；入一切菩薩無量平等門，現一切菩薩無量願化身，出一切菩薩清淨語言，願欲莊嚴一切佛土想；見過現一切諸佛及諸菩薩威德圓滿，於一切處示現成道神通變化，乃至無有一毛端處佛菩薩身而不周遍；又得清淨一切菩薩智光明眼，見一切菩薩所行境界：其心普入十方剎網，其願普遍虛空法界，隨順一切盡無餘處，普修一切三世平等無分別行，相續不斷，無有休息，普入一切甚深法門；如是一切，皆以信受善知識教之所致耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復觀此身，從無始際，常是一切生、老、病、死、恩愛、離別眾苦之本，願盡未來修行一切菩薩之道，教化成熟一切眾生，見諸如來成就佛法，遊行一切諸佛剎土，承事一切善說法師，住持一切如來正教，尋求一切正法伴侶，見一切善知識集一切諸佛法與一切菩薩願智身而作因緣。作是念時，速疾增長不可思議無量善根，即於一切諸菩薩所發起深信尊重之心生希有想，生大師想；諸根清淨，善法增益，起一切菩薩恭敬供養，作一切菩薩曲躬合掌，生一切菩薩普見世間眼，起一切菩薩普念眾生想；入一切菩薩無量平等門，現一切菩薩無量願化身，出一切菩薩清淨語言，願欲莊嚴一切佛土想；見過現一切諸佛及諸菩薩威德圓滿，於一切處示現成道神通變化，乃至無有一毛端處佛菩薩身而不周遍；又得清淨一切菩薩智光明眼，見一切菩薩所行境界：其心普入十方剎網，其願普遍虛空法界，隨順一切盡無餘處，普修一切三世平等無分別行，相續不斷，無有休息，普入一切甚深法門；如是一切，皆以信受善知識教之所致耳。

善財童子以如是尊重、如是供養、如是稱讚、如是觀察、如是加持、如是願力、如是想念、如是隨順、如是思惟、如是出生，遍滿無量智慧境界，於毘盧遮那莊嚴藏大樓閣前，五體投地，恭敬禮拜，暫時斂念，思惟觀察，發起甚深廣大信解、廣大願力，變化自身遍一切處，入智慧身，住平等門，普現其身在於一切如來前、一切菩薩前、一切善知識前、一切如來塔廟前、一切如來形像前、一切諸佛一切菩薩住處前、一切法寶堂宇前、一切聲聞辟支佛及其塔廟前、一切聖眾福田前、一切父母尊者前、一切十方眾生身前，遍一切處，皆如上說，尊重禮讚；如是充滿一切緣中，無盡願力加持變化，盡未來際，遍一切處，無有休息；等虛空無邊量故，等法界無障礙故，等實際遍一切故，等如來無分別故；猶如影隨智想現故，猶如夢從思等起故，猶如像表示一切故，猶如響善緣所發故；無有生更遞興謝故，無有相應心遷動故，無有性隨緣轉變故。又決定知甚深信解：如是如是一切諸報，皆從業起甚深信解；如是如是一切諸果，皆從因起甚深信解；如是如是一切諸業，皆從習起甚深信解；如是如是一切如來出興於世，皆從信起甚深信解；如是如是一切化現諸供養事，皆悉從於決定解起甚深信解；如是如是一切如來所變化佛，皆從尊重愛敬心起甚深信解；如是如是一切佛法，從善根起甚深信解；如是如是一切化佛，從方便起甚深信解；如是如是一切佛事，從大願起甚深信解；如是如是一切菩薩所修諸行，從迴向起甚深信解；如是如是一切法界廣大莊嚴，從一切智境界而起甚深信解。離於斷見，知迴向故；離於常見，知無生故；離無因見，知正因故；離顛倒見，知如實理故；離自在見，知不由他故；離自他見，知從緣起故；離諸邪見，知因果力故；離邊執見，知法界無邊故；離往來見，知如影像故；離有無見，知不生滅故；離一切法見，知空無生故，知不自在故，知願力出生故；離一切相見，入無相際故，知一切法如種生芽不失壞故，如印印文相續起故；知質如像故，知聲如響故，知境如夢故，知業如幻故，了世心現故，了果因起故，了報業集故；了知一切諸功德法皆從菩薩善巧方便之所流故；了知一切法非法性，平等現前，增長成就真法界故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財童子以如是尊重、如是供養、如是稱讚、如是觀察、如是加持、如是願力、如是想念、如是隨順、如是思惟、如是出生，遍滿無量智慧境界，於毘盧遮那莊嚴藏大樓閣前，五體投地，恭敬禮拜，暫時斂念，思惟觀察，發起甚深廣大信解、廣大願力，變化自身遍一切處，入智慧身，住平等門，普現其身在於一切如來前、一切菩薩前、一切善知識前、一切如來塔廟前、一切如來形像前、一切諸佛一切菩薩住處前、一切法寶堂宇前、一切聲聞辟支佛及其塔廟前、一切聖眾福田前、一切父母尊者前、一切十方眾生身前，遍一切處，皆如上說，尊重禮讚；如是充滿一切緣中，無盡願力加持變化，盡未來際，遍一切處，無有休息；等虛空無邊量故，等法界無障礙故，等實際遍一切故，等如來無分別故；猶如影隨智想現故，猶如夢從思等起故，猶如像表示一切故，猶如響善緣所發故；無有生更遞興謝故，無有相應心遷動故，無有性隨緣轉變故。又決定知甚深信解：如是如是一切諸報，皆從業起甚深信解；如是如是一切諸果，皆從因起甚深信解；如是如是一切諸業，皆從習起甚深信解；如是如是一切如來出興於世，皆從信起甚深信解；如是如是一切化現諸供養事，皆悉從於決定解起甚深信解；如是如是一切如來所變化佛，皆從尊重愛敬心起甚深信解；如是如是一切佛法，從善根起甚深信解；如是如是一切化佛，從方便起甚深信解；如是如是一切佛事，從大願起甚深信解；如是如是一切菩薩所修諸行，從迴向起甚深信解；如是如是一切法界廣大莊嚴，從一切智境界而起甚深信解。離於斷見，知迴向故；離於常見，知無生故；離無因見，知正因故；離顛倒見，知如實理故；離自在見，知不由他故；離自他見，知從緣起故；離諸邪見，知因果力故；離邊執見，知法界無邊故；離往來見，知如影像故；離有無見，知不生滅故；離一切法見，知空無生故，知不自在故，知願力出生故；離一切相見，入無相際故，知一切法如種生芽不失壞故，如印印文相續起故；知質如像故，知聲如響故，知境如夢故，知業如幻故，了世心現故，了果因起故，了報業集故；了知一切諸功德法皆從菩薩善巧方便之所流故；了知一切法非法性，平等現前，增長成就真法界故。

善財童子入如是智、如是思惟、如是作意，端心潔念，於樓閣前，舉體投地，慇懃頂禮，不思議善根速疾現前，流注身心，清涼悅澤，然後安徐從地而起，一心瞻仰，目不暫捨，合掌圍遶毘盧遮那普莊嚴藏廣大樓閣，經無量匝，思惟作意，發起深心，曲躬恭敬，作是念言：「此大樓閣，是解甚深空無相願，三解脫者之所住處；此大樓閣，是於諸法，了達法性無分別者之所住處；此大樓閣，是了法界本際平等無差別者之所住處；此大樓閣，是知一切諸眾生界不可得者之所住處；此大樓閣，是知一切諸法無生、住、滅者之所住處；此大樓閣，是不執著一切世間者之所住處；此大樓閣，是不執著一切窟宅者之所住處；此大樓閣，是不愛樂一切聚落者之所住處；此大樓閣，是不依著一切境界者之所住處；此大樓閣，是能遠離一切相者之所住處；此大樓閣，是能壞散一切妄想者之所住處；此大樓閣，是知諸法無自性者之所住處；此大樓閣，是斷一切分別業者之所住處；此大樓閣，是離一切想、心意識者之所住處；此大樓閣，是於一切法不來、不去、不入、不出者之所住處；此大樓閣，是入一切甚深般若波羅蜜者之所住處；此大樓閣，是能方便安住一切普門法界者之所住處；此大樓閣，是能寂靜息滅一切煩惱火者之所住處；此大樓閣，是以勝慧除斷一切見愛慢者之所住處；此大樓閣，是出生一切諸禪解脫等持等至三昧通明而遊戲者之所住處；此大樓閣，是觀察一切諸大菩薩三昧境界者之所住處；此大樓閣，是安住一切諸如來所，親近依止者之所住處；此大樓閣，是以一劫入一切劫，以一切劫入於一劫而不壞其相者之所住處；此大樓閣，是以一剎入一切剎，以一切剎入於一剎而不壞其相者之所住處；此大樓閣，是以一法入一切法，以一切法入於一法而不相雜亂者之所住處；此大樓閣，是以一眾生入一切眾生，以一切眾生入一眾生而不壞其相者之所住處；此大樓閣，是以一佛入一切佛，以一切佛入於一佛而不壞其相者之所住處；此大樓閣，是於一念中，而知一切三世者之所住處；此大樓閣，是於一念中，往詣一切國土者之所住處；此大樓閣，是於一切眾生前，悉現其身者之所住處；此大樓閣，是心常利益一切世間者之所住處；此大樓閣，是得自在力，能遍至一切處者之所住處；此大樓閣，是雖已出一切世間，為欲教化諸眾生故，而恒於中，普現其身不捨離者之所住處；此大樓閣，是不依著一切剎土，欲為供養一切佛故，而遊一切諸佛剎者之所住處；此大樓閣，是不動本處，能普往詣一切佛剎而莊嚴者之所住處；此大樓閣，是能遍親近一切諸佛而不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財童子入如是智、如是思惟、如是作意，端心潔念，於樓閣前，舉體投地，慇懃頂禮，不思議善根速疾現前，流注身心，清涼悅澤，然後安徐從地而起，一心瞻仰，目不暫捨，合掌圍遶毘盧遮那普莊嚴藏廣大樓閣，經無量匝，思惟作意，發起深心，曲躬恭敬，作是念言：「此大樓閣，是解甚深空無相願，三解脫者之所住處；此大樓閣，是於諸法，了達法性無分別者之所住處；此大樓閣，是了法界本際平等無差別者之所住處；此大樓閣，是知一切諸眾生界不可得者之所住處；此大樓閣，是知一切諸法無生、住、滅者之所住處；此大樓閣，是不執著一切世間者之所住處；此大樓閣，是不執著一切窟宅者之所住處；此大樓閣，是不愛樂一切聚落者之所住處；此大樓閣，是不依著一切境界者之所住處；此大樓閣，是能遠離一切相者之所住處；此大樓閣，是能壞散一切妄想者之所住處；此大樓閣，是知諸法無自性者之所住處；此大樓閣，是斷一切分別業者之所住處；此大樓閣，是離一切想、心意識者之所住處；此大樓閣，是於一切法不來、不去、不入、不出者之所住處；此大樓閣，是入一切甚深般若波羅蜜者之所住處；此大樓閣，是能方便安住一切普門法界者之所住處；此大樓閣，是能寂靜息滅一切煩惱火者之所住處；此大樓閣，是以勝慧除斷一切見愛慢者之所住處；此大樓閣，是出生一切諸禪解脫等持等至三昧通明而遊戲者之所住處；此大樓閣，是觀察一切諸大菩薩三昧境界者之所住處；此大樓閣，是安住一切諸如來所，親近依止者之所住處；此大樓閣，是以一劫入一切劫，以一切劫入於一劫而不壞其相者之所住處；此大樓閣，是以一剎入一切剎，以一切剎入於一剎而不壞其相者之所住處；此大樓閣，是以一法入一切法，以一切法入於一法而不相雜亂者之所住處；此大樓閣，是以一眾生入一切眾生，以一切眾生入一眾生而不壞其相者之所住處；此大樓閣，是以一佛入一切佛，以一切佛入於一佛而不壞其相者之所住處；此大樓閣，是於一念中，而知一切三世者之所住處；此大樓閣，是於一念中，往詣一切國土者之所住處；此大樓閣，是於一切眾生前，悉現其身者之所住處；此大樓閣，是心常利益一切世間者之所住處；此大樓閣，是得自在力，能遍至一切處者之所住處；此大樓閣，是雖已出一切世間，為欲教化諸眾生故，而恒於中，普現其身不捨離者之所住處；此大樓閣，是不依著一切剎土，欲為供養一切佛故，而遊一切諸佛剎者之所住處；此大樓閣，是不動本處，能普往詣一切佛剎而莊嚴者之所住處；此大樓閣，是能遍親近一切諸佛而不

起佛想者之所住處；此大樓閣，是能遍依止一切善知識而不起善知識想者之所住處；此大樓閣，是住一切魔宮而不耽著欲境界者之所住處；此大樓閣，是知一切心意識法，而永離一切心想見者之所住處；此大樓閣，是雖於一切眾生中而現其身，然於自他不生二相者之所住處；此大樓閣，是能普入一切世界，而於法界無差別相者之所住處；此大樓閣，是願住未來一切劫，而於諸劫無長短想者之所住處；此大樓閣，是不離一毛端處，而普現身，隨順十方一切世界者之所住處；此大樓閣，是能演說難遭遇法者之所住處；是能安住難知解法者之所住處，是能安住甚深法者之所住處，是能安住無二法者之所住處，是能安住無相法者之所住處，是能安住無對治法者之所住處，是能安住無所得法者之所住處，是能安住無戲論法者之所住處，是能安住大慈大悲者之所住處，是已越度一切二乘所知境者之所住處，是已超過一切魔境界者之所住處，是已能於一切世法無所染者之所住處，是已能到一切菩薩所到岸者之所住處，是已能住一切如來所住處者之所住處；是雖已離一切諸相，而亦不入聲聞正位者之所住處；是雖已了諸法無生，而亦不住無生法性者之所住處；是雖已觀貪欲不淨，而不證離貪法，亦不與貪欲俱者之所住處；是雖修於慈，而不證離瞋法，亦不與瞋垢俱者之所住處；是雖觀一切十二緣起，而不證離癡法，亦不與癡惑俱者之所住處；是雖住四禪，而以大悲願力，不隨禪生者之所住處；是雖住四無量，為化眾生故，而不生於色界者之所住處；是雖修四無色定，以大悲故，而不住無色界者之所住處；是雖勤修止觀，為化眾生故，而不證明脫者之所住處；是雖行於捨，而以大悲不捨一切化眾生事者之所住處；是雖觀於空，然不起空見者之所住處；是雖行無相，而常教化著相眾生者之所住處；是雖行無願，而不捨菩提一切行願者之所住處；是雖於一切業煩惱中而得自在，為欲教化成熟眾生，而現隨順業煩惱者之所住處；是雖無生死，而為化眾生，示受生死者之所住處；是雖已離一切諸趣，為化眾生，示入諸趣者之所住處；是雖行於慈，而於諸眾生無所愛戀者之所住處；是雖行於悲，而於諸眾生無所取著者之所住處；是雖行於喜，而觀苦眾生心常哀愍者之所住處；是雖行於捨，而不廢捨利益他事者之所住處；是雖行九次第定，而不厭離欲界受生者之所住處；是雖知一切法無生無滅，而不於實際作證者之所住處；是雖入三解脫門而不取聲聞解脫者之所住處；是雖觀四聖諦而不住小乘聖果者之所住處，是雖觀甚深緣起而不住究竟寂滅者之所住處，是雖修 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起佛想者之所住處；此大樓閣，是能遍依止一切善知識而不起善知識想者之所住處；此大樓閣，是住一切魔宮而不耽著欲境界者之所住處；此大樓閣，是知一切心意識法，而永離一切心想見者之所住處；此大樓閣，是雖於一切眾生中而現其身，然於自他不生二相者之所住處；此大樓閣，是能普入一切世界，而於法界無差別相者之所住處；此大樓閣，是願住未來一切劫，而於諸劫無長短想者之所住處；此大樓閣，是不離一毛端處，而普現身，隨順十方一切世界者之所住處；此大樓閣，是能演說難遭遇法者之所住處；是能安住難知解法者之所住處，是能安住甚深法者之所住處，是能安住無二法者之所住處，是能安住無相法者之所住處，是能安住無對治法者之所住處，是能安住無所得法者之所住處，是能安住無戲論法者之所住處，是能安住大慈大悲者之所住處，是已越度一切二乘所知境者之所住處，是已超過一切魔境界者之所住處，是已能於一切世法無所染者之所住處，是已能到一切菩薩所到岸者之所住處，是已能住一切如來所住處者之所住處；是雖已離一切諸相，而亦不入聲聞正位者之所住處；是雖已了諸法無生，而亦不住無生法性者之所住處；是雖已觀貪欲不淨，而不證離貪法，亦不與貪欲俱者之所住處；是雖修於慈，而不證離瞋法，亦不與瞋垢俱者之所住處；是雖觀一切十二緣起，而不證離癡法，亦不與癡惑俱者之所住處；是雖住四禪，而以大悲願力，不隨禪生者之所住處；是雖住四無量，為化眾生故，而不生於色界者之所住處；是雖修四無色定，以大悲故，而不住無色界者之所住處；是雖勤修止觀，為化眾生故，而不證明脫者之所住處；是雖行於捨，而以大悲不捨一切化眾生事者之所住處；是雖觀於空，然不起空見者之所住處；是雖行無相，而常教化著相眾生者之所住處；是雖行無願，而不捨菩提一切行願者之所住處；是雖於一切業煩惱中而得自在，為欲教化成熟眾生，而現隨順業煩惱者之所住處；是雖無生死，而為化眾生，示受生死者之所住處；是雖已離一切諸趣，為化眾生，示入諸趣者之所住處；是雖行於慈，而於諸眾生無所愛戀者之所住處；是雖行於悲，而於諸眾生無所取著者之所住處；是雖行於喜，而觀苦眾生心常哀愍者之所住處；是雖行於捨，而不廢捨利益他事者之所住處；是雖行九次第定，而不厭離欲界受生者之所住處；是雖知一切法無生無滅，而不於實際作證者之所住處；是雖入三解脫門而不取聲聞解脫者之所住處；是雖觀四聖諦而不住小乘聖果者之所住處，是雖觀甚深緣起而不住究竟寂滅者之所住處，是雖修

八聖道而不求永出世間者之所住處，是雖超凡夫地而不墮聲聞辟支佛地者之所住處，是雖觀五取蘊而不永滅諸蘊者之所住處，是雖超出四魔而不分別諸魔境界者之所住處，是雖不著六處而不永滅六處者之所住處，是雖安住真如而不墮實際者之所住處，是雖說一切乘而不捨大乘者之所住處；此大樓閣，是住如是一切無量諸功德者之所住處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八聖道而不求永出世間者之所住處，是雖超凡夫地而不墮聲聞辟支佛地者之所住處，是雖觀五取蘊而不永滅諸蘊者之所住處，是雖超出四魔而不分別諸魔境界者之所住處，是雖不著六處而不永滅六處者之所住處，是雖安住真如而不墮實際者之所住處，是雖說一切乘而不捨大乘者之所住處；此大樓閣，是住如是一切無量諸功德者之所住處。」

爾時，善財童子合掌瞻仰，恭敬一心，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子合掌瞻仰，恭敬一心，而說偈言：

「此是大悲清淨智， 利益世間慈氏尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是大悲清淨智， 利益世間慈氏尊，

灌頂地中佛長子， 隨順思惟入佛境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 灌頂地中佛長子， 隨順思惟入佛境。

一切名聞諸佛子， 住大智境解脫門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切名聞諸佛子， 住大智境解脫門，

遊行法界心無著， 此無等者之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊行法界心無著， 此無等者之住處。

施戒忍進禪智慧， 方便願力及神通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施戒忍進禪智慧， 方便願力及神通，

如是大乘諸度法， 悉具足者之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是大乘諸度法， 悉具足者之住處。

智慧廣大如虛空， 普知三世一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧廣大如虛空， 普知三世一切法，

無礙無依無所取， 了諸有者之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙無依無所取， 了諸有者之住處。

善能解了一切法， 無性無生無所依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善能解了一切法， 無性無生無所依，

如鳥飛空得自在， 此無所畏之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如鳥飛空得自在， 此無所畏之住處。

了知三毒真實性， 分別因緣虛妄起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知三毒真實性， 分別因緣虛妄起，

亦不厭彼而求出， 此寂靜人之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不厭彼而求出， 此寂靜人之住處。

三解脫門八聖道， 諸蘊處界及緣起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三解脫門八聖道， 諸蘊處界及緣起，

悉能觀察不趣寂， 此善巧人之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉能觀察不趣寂， 此善巧人之住處。

十方國土及眾生， 以無礙智咸觀察， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方國土及眾生， 以無礙智咸觀察，

了性皆空不分別， 此寂滅人之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了性皆空不分別， 此寂滅人之住處。

普行法界悉無礙， 而求行性不可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普行法界悉無礙， 而求行性不可得，

如風行空無所行， 此無依者之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如風行空無所行， 此無依者之住處。

普見惡道群生類， 受諸楚毒無所歸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普見惡道群生類， 受諸楚毒無所歸，

放大慈光悉除滅， 此哀愍者之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放大慈光悉除滅， 此哀愍者之住處。

見諸眾生失正道， 譬如生盲踐畏途， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸眾生失正道， 譬如生盲踐畏途，

引其令入解脫城， 此大導師之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 引其令入解脫城， 此大導師之住處。

見諸眾生入魔網， 生老病死常逼迫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸眾生入魔網， 生老病死常逼迫，

令其解脫得慰安， 此勇健人之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令其解脫得慰安， 此勇健人之住處。

見諸眾生嬰惑病， 而興廣大悲愍心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸眾生嬰惑病， 而興廣大悲愍心，

甘露智藥以除滅， 此大醫王之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甘露智藥以除滅， 此大醫王之住處。

見諸眾生沒有海， 沈淪憂迫受眾苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸眾生沒有海， 沈淪憂迫受眾苦，

大悲法船以救之， 此善度者之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲法船以救之， 此善度者之住處。

見諸眾生在惑海， 能發菩提妙寶心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸眾生在惑海， 能發菩提妙寶心，

悉入其中而拔濟， 此善漁人之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉入其中而拔濟， 此善漁人之住處。

恒以大願慈悲眼， 普觀一切諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒以大願慈悲眼， 普觀一切諸眾生，

從諸有海而拔出， 此妙翅王之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從諸有海而拔出， 此妙翅王之住處。

譬如日月在虛空， 一切世間靡不燭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如日月在虛空， 一切世間靡不燭，

願智光明亦如是， 此照世者之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願智光明亦如是， 此照世者之住處。

菩薩為化一眾生， 普盡未來無量劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩為化一眾生， 普盡未來無量劫，

如為一人一切爾， 此救世者之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如為一人一切爾， 此救世者之住處。

於一剎土化眾生， 盡未來劫無休息， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一剎土化眾生， 盡未來劫無休息，

如於一剎十方然， 此堅固意之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如於一剎十方然， 此堅固意之住處。

十方諸佛所說法， 一坐普受咸令盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸佛所說法， 一坐普受咸令盡，

盡未來劫志無厭， 此智海人之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡未來劫志無厭， 此智海人之住處。

遍遊一切世界海， 普入一切道場海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍遊一切世界海， 普入一切道場海，

供養一切如來海， 此修行者之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養一切如來海， 此修行者之住處。

修行一切妙行海， 發起無邊大願海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行一切妙行海， 發起無邊大願海，

如是經於眾劫海， 此功德者之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是經於眾劫海， 此功德者之住處。

一毛端處無量剎， 佛眾生劫不可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一毛端處無量剎， 佛眾生劫不可說，

如是明見靡不周， 此無礙眼之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是明見靡不周， 此無礙眼之住處。

一念普攝無邊劫， 國土諸佛及眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念普攝無邊劫， 國土諸佛及眾生，

福智無礙波羅蜜， 此具德人之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福智無礙波羅蜜， 此具德人之住處。

十方佛剎碎為塵， 一切大海以毛滴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方佛剎碎為塵， 一切大海以毛滴，

菩薩發願數如是， 此無礙者之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩發願數如是， 此無礙者之住處。

成就總持三昧門， 大願諸禪及解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就總持三昧門， 大願諸禪及解脫，

一一皆住無邊劫， 此真佛子之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一皆住無邊劫， 此真佛子之住處。

無量無邊諸佛子， 種種說法度眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無邊諸佛子， 種種說法度眾生，

亦說世間眾技藝， 此修行者之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦說世間眾技藝， 此修行者之住處。

成就神通方便智， 修行如幻妙法門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就神通方便智， 修行如幻妙法門，

十方五趣悉現生， 此無礙者之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方五趣悉現生， 此無礙者之住處。

菩薩始從初發心， 具足修行一切行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩始從初發心， 具足修行一切行，

化身無量遍法界， 此神力者之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化身無量遍法界， 此神力者之住處。

一念成就菩提道， 普作無邊智慧業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念成就菩提道， 普作無邊智慧業，

世情思慮悉發狂， 此難量者之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世情思慮悉發狂， 此難量者之住處。

成就神通無障礙， 遊行法界靡不周， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就神通無障礙， 遊行法界靡不周，

其心未嘗有所得， 此淨慧者之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心未嘗有所得， 此淨慧者之住處。

菩薩修行無礙慧， 入諸國土無所著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩修行無礙慧， 入諸國土無所著，

以無二智普照明， 此無我者之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無二智普照明， 此無我者之住處。

了性如空平等智， 本來寂靜無所依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了性如空平等智， 本來寂靜無所依，

常行如是境界中， 此離垢人之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常行如是境界中， 此離垢人之住處。

普見群生受眾苦， 發大仁慈智慧心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普見群生受眾苦， 發大仁慈智慧心，

願常利益諸世間， 此悲愍者之住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願常利益諸世間， 此悲愍者之住處。

佛子住於此， 普現眾生前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子住於此， 普現眾生前，

猶如日月輪， 遍除生死暗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如日月輪， 遍除生死暗。

佛子住於此， 普順眾生心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子住於此， 普順眾生心，

變現無量身， 充滿十方剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 變現無量身， 充滿十方剎。

佛子住於此， 遍遊諸世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子住於此， 遍遊諸世界，

一切如來所， 無量無數劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切如來所， 無量無數劫。

佛子住於此， 稱量佛境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子住於此， 稱量佛境界，

無量無數劫， 其心無厭倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無數劫， 其心無厭倦。

佛子住於此， 念念入三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子住於此， 念念入三昧，

一一三昧門， 闡明諸佛境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一三昧門， 闡明諸佛境。

佛子住於此， 悉知一切剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子住於此， 悉知一切剎，

無量無數劫， 眾生佛名號。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無數劫， 眾生佛名號。

佛子住於此， 一念攝諸劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子住於此， 一念攝諸劫，

遠離諸妄想， 隨順於眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離諸妄想， 隨順於眾生。

佛子住於此， 修習諸三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子住於此， 修習諸三昧，

一一心念中， 了知三世法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一心念中， 了知三世法。

佛子住於此， 結跏身不動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子住於此， 結跏身不動，

普現一切剎， 諸趣利眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普現一切剎， 諸趣利眾生。

佛子住於此， 飲諸佛法海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子住於此， 飲諸佛法海，

深入智慧海， 具足功德海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深入智慧海， 具足功德海。

佛子住於此， 悉知諸剎數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子住於此， 悉知諸剎數，

世數眾生數， 佛不思議數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世數眾生數， 佛不思議數。

佛子住於此， 一念悉能了， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子住於此， 一念悉能了，

一切三世中， 國土之成壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切三世中， 國土之成壞。

佛子住於此， 普知佛行願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子住於此， 普知佛行願，

菩薩所修行， 眾生根性欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩所修行， 眾生根性欲。

佛子住於此， 見一極微中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子住於此， 見一極微中，

無量剎道場， 眾生及諸劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量剎道場， 眾生及諸劫。

如一極微內， 一切微悉然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如一極微內， 一切微悉然，

種種咸具足， 處處皆無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種咸具足， 處處皆無礙。

佛子住於此， 普觀一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子住於此， 普觀一切法，

眾生剎及世， 無起無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生剎及世， 無起無所有。

觀察眾生等， 法等如來等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察眾生等， 法等如來等，

剎等諸願等， 三世悉平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎等諸願等， 三世悉平等。

佛子住於此， 教化諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子住於此， 教化諸群生，

供養諸如來， 思惟諸法性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養諸如來， 思惟諸法性。

無量千萬劫， 所修願智行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量千萬劫， 所修願智行，

廣大不可量， 稱揚莫能盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣大不可量， 稱揚莫能盡。

彼諸大勇猛， 所行無障礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸大勇猛， 所行無障礙，

安住於此中， 我合掌敬禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住於此中， 我合掌敬禮。

諸佛之長子， 聖德慈氏尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛之長子， 聖德慈氏尊，

我今恭敬禮， 願垂顧念我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今恭敬禮， 願垂顧念我。」