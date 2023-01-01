大方廣佛華嚴經卷第三十三罽賓國三藏般若奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第三十三罽賓國三藏般若奉 詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入不思議解脫境界普賢行願品

「復次，善男子！汝因此故求善知識，勿於身心而生疲倦；見善知識，勿生厭足；請問善知識，勿憚勞苦；親近善知識，勿懷退轉；供養善知識，無令間斷；隨順善知識教誨，不應違逆；於善知識所有功德，不應疑惑；聞善知識演說出離門，應生決定；見善知識隨順煩惱行，勿生嫌怪；於善知識所生深信心，不應變改。何以故？善男子！菩薩因善知識聞一切菩薩行；因善知識，成就一切菩薩功德；因善知識，出生一切菩薩大願；因善知識，引發一切菩薩善根；因善知識，積集一切菩薩助道法；因善知識，開發一切菩薩法光明；因善知識，成就一切菩薩出離門；因善知識，修學一切菩薩清淨戒；因善知識，安住一切菩薩功德法；因善知識，清淨一切菩薩自性心；因善知識，發明一切菩薩堅固志；因善知識，具足一切菩薩陀羅尼辯才門；因善知識，能生一切菩薩清淨藏；因善知識，出現一切菩薩智光明；因善知識，獲得一切菩薩增上願；因善知識，得與一切菩薩同一願；因善知識，聽聞一切菩薩殊勝法；因善知識，得到一切菩薩祕密處；因善知識，得至一切菩薩法寶洲；因善知識，得增一切菩薩善根芽；因善知識，增廣一切菩薩智慧海；因善知識，守護一切菩薩深密藏；因善知識，任持一切菩薩福德聚；因善知識，清淨一切菩薩受生道；因善知識，領受一切菩薩正法雲；因善知識，遊入一切菩薩出世道；因善知識，發起一切菩薩大歡喜；因善知識，獲得一切如來菩提果；因善知識，攝取一切菩薩妙行；因善知識，開敷一切菩薩功德；因善知識，往一切方聽受妙法；因善知識，演說一切菩薩心；因善知識，成就一切菩薩大慈力；因善知識，出生一切菩薩大悲力；因善知識，攝持一切菩薩自在力；因善知識，出生一切菩薩菩提分；因善知識，能作一切菩薩利益事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！汝因此故求善知識，勿於身心而生疲倦；見善知識，勿生厭足；請問善知識，勿憚勞苦；親近善知識，勿懷退轉；供養善知識，無令間斷；隨順善知識教誨，不應違逆；於善知識所有功德，不應疑惑；聞善知識演說出離門，應生決定；見善知識隨順煩惱行，勿生嫌怪；於善知識所生深信心，不應變改。何以故？善男子！菩薩因善知識聞一切菩薩行；因善知識，成就一切菩薩功德；因善知識，出生一切菩薩大願；因善知識，引發一切菩薩善根；因善知識，積集一切菩薩助道法；因善知識，開發一切菩薩法光明；因善知識，成就一切菩薩出離門；因善知識，修學一切菩薩清淨戒；因善知識，安住一切菩薩功德法；因善知識，清淨一切菩薩自性心；因善知識，發明一切菩薩堅固志；因善知識，具足一切菩薩陀羅尼辯才門；因善知識，能生一切菩薩清淨藏；因善知識，出現一切菩薩智光明；因善知識，獲得一切菩薩增上願；因善知識，得與一切菩薩同一願；因善知識，聽聞一切菩薩殊勝法；因善知識，得到一切菩薩祕密處；因善知識，得至一切菩薩法寶洲；因善知識，得增一切菩薩善根芽；因善知識，增廣一切菩薩智慧海；因善知識，守護一切菩薩深密藏；因善知識，任持一切菩薩福德聚；因善知識，清淨一切菩薩受生道；因善知識，領受一切菩薩正法雲；因善知識，遊入一切菩薩出世道；因善知識，發起一切菩薩大歡喜；因善知識，獲得一切如來菩提果；因善知識，攝取一切菩薩妙行；因善知識，開敷一切菩薩功德；因善知識，往一切方聽受妙法；因善知識，演說一切菩薩心；因善知識，成就一切菩薩大慈力；因善知識，出生一切菩薩大悲力；因善知識，攝持一切菩薩自在力；因善知識，出生一切菩薩菩提分；因善知識，能作一切菩薩利益事。

「善男子！一切菩薩由善知識任持，不墮惡趣；由善知識成就，自在受生；由善知識顯示，得宿住智；由善知識開發，知一切劫；由善知識攝受，不退大乘；由善知識觀察，不毀犯菩薩戒；由善知識守護，不隨逐惡知識；由善知識養育，不退失菩薩法；由善知識攝取，超越凡夫地；由善知識教誨，不入二乘地；由善知識引發，得出離世間；由善知識覆護，能不染世法；由善知識撫育，修一切菩薩行，心不散亂；由善知識發起辨一切助道具，心不退屈；由善知識勢力，不為業惑之所碎壞；由善知識任持，不為諸魔之所恐怖；由善知識被忍辱甲，能受一切惡言毀辱；由善知識安慰，於世苦樂，心無憂喜；由善知識生長，能滅諸憍慢，常愛樂法；由善知識守護，能令菩薩淨戒圓滿；由善知識威力，能了諸法，心無所得；由善知識安慰，能於三界心無恐怖；由善知識教示，能知善巧，出三界道；由善知識勸修，信甚深法，心無厭足；由善知識教導，不為名利、憍慢逼迫；由善知識演說，得宿住智，知過去因；由善知識加持，於未來際，而得善巧；由善知識能生，得善巧智，知三世等；由善知識攝受，能轉眾生依正業報；由善知識普守護，能內懷慚愧，具足眾善；由善知識隨順力，能和顏軟語，引導眾生；由善知識修行力，能離一切斷、常諸見；由善知識隨順守護，能遠離利、衰、毀、譽等法；由善知識顯示不說己能讚他功德；由善知識巧示能勤修習菩提分法；由善知識決擇能演契經甚深理趣；由善知識勸修能愛樂成就頭陀功德；由善知識先導於諸空法而得善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！一切菩薩由善知識任持，不墮惡趣；由善知識成就，自在受生；由善知識顯示，得宿住智；由善知識開發，知一切劫；由善知識攝受，不退大乘；由善知識觀察，不毀犯菩薩戒；由善知識守護，不隨逐惡知識；由善知識養育，不退失菩薩法；由善知識攝取，超越凡夫地；由善知識教誨，不入二乘地；由善知識引發，得出離世間；由善知識覆護，能不染世法；由善知識撫育，修一切菩薩行，心不散亂；由善知識發起辨一切助道具，心不退屈；由善知識勢力，不為業惑之所碎壞；由善知識任持，不為諸魔之所恐怖；由善知識被忍辱甲，能受一切惡言毀辱；由善知識安慰，於世苦樂，心無憂喜；由善知識生長，能滅諸憍慢，常愛樂法；由善知識守護，能令菩薩淨戒圓滿；由善知識威力，能了諸法，心無所得；由善知識安慰，能於三界心無恐怖；由善知識教示，能知善巧，出三界道；由善知識勸修，信甚深法，心無厭足；由善知識教導，不為名利、憍慢逼迫；由善知識演說，得宿住智，知過去因；由善知識加持，於未來際，而得善巧；由善知識能生，得善巧智，知三世等；由善知識攝受，能轉眾生依正業報；由善知識普守護，能內懷慚愧，具足眾善；由善知識隨順力，能和顏軟語，引導眾生；由善知識修行力，能離一切斷、常諸見；由善知識隨順守護，能遠離利、衰、毀、譽等法；由善知識顯示不說己能讚他功德；由善知識巧示能勤修習菩提分法；由善知識決擇能演契經甚深理趣；由善知識勸修能愛樂成就頭陀功德；由善知識先導於諸空法而得善巧。

「善男子！由依止承事善知識故，能增長一切菩薩摩訶薩無量無邊菩提分法。何以故？善男子！善知識者，能清淨諸惡法，能退捨諸蓋、纏障，能散滅無明黑暗雲，能解散一切諸見縛，能引出生死大苦城，能捨離決定住著處，能裂壞一切惡魔網，能拔除一切苦毒箭，能出離無明深林，能超過邪見曠野，能越度諸有瀑流，能拔出愛欲淤泥，能不入諸邪惡道，能顯示菩提路，能令安住不放逸，能引至修行處，能清淨一切智性道，能令增長智慧眼，能令長養菩提心，能令發起大悲意，能說一切菩薩行，能誨示一切波羅蜜，能安置一切菩薩地，能令獲得諸忍門，能出生一切諸善根，能成辨一切助道具，能施與一切大功德，能令普到一切如來所能顯示一切功德法，能勸修一切勝利益，能策勵一切所修道，能顯示永出生死門，能杜絕一切諸邪徑，能令趣入真實道，能以法光普照耀，能以法雨普潤澤；能令尊重師長，離諸嬾惰；能令入白淨法，心無厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！由依止承事善知識故，能增長一切菩薩摩訶薩無量無邊菩提分法。何以故？善男子！善知識者，能清淨諸惡法，能退捨諸蓋、纏障，能散滅無明黑暗雲，能解散一切諸見縛，能引出生死大苦城，能捨離決定住著處，能裂壞一切惡魔網，能拔除一切苦毒箭，能出離無明深林，能超過邪見曠野，能越度諸有瀑流，能拔出愛欲淤泥，能不入諸邪惡道，能顯示菩提路，能令安住不放逸，能引至修行處，能清淨一切智性道，能令增長智慧眼，能令長養菩提心，能令發起大悲意，能說一切菩薩行，能誨示一切波羅蜜，能安置一切菩薩地，能令獲得諸忍門，能出生一切諸善根，能成辨一切助道具，能施與一切大功德，能令普到一切如來所能顯示一切功德法，能勸修一切勝利益，能策勵一切所修道，能顯示永出生死門，能杜絕一切諸邪徑，能令趣入真實道，能以法光普照耀，能以法雨普潤澤；能令尊重師長，離諸嬾惰；能令入白淨法，心無厭足。

「善男子！善知識者，如軌範師，能以善語而誨示故；善知識者，猶如伴侶，住阿蘭若，不捨離故；善知識者，如勝神通，能現種種諸自在故；善知識者，如金剛劍，能截煩惱及隨眠故；善知識者，如親教師，能為懺除五犯罪故；善知識者，如勝靜慮，能滅一切隨煩惱故；善知識者，如摩尼鏡，令現前證宿住智故；善知識者，猶如橋梁，能令超度諸有流故；善知識者，能斷疑網，業異熟中，善決斷故；善知識者，能善安處，令速入於不退地故；善知識者，能令深信微細業果，如自見故；善知識者，善能勸修，毀呰一切不善法故；善知識者，是智慧眼，一切法中不執著故；善知識者，心如明燈，順本覺性而覺了故；善知識者，如說道者，為大丈夫處會說故；善知識者，能捨惡友，不入惡人之住處故；善知識者，捨不律儀，能令增長善律儀故；善知識者，能教時語，隨眾生根而發言故；善知識者，勸隨順修，令捨衣食，攝眾生故；善知識者，為先導師，令如所說而修行故；善知識者，令其深入，等持、等至皆深入故；善知識者，猶如良醫，能於飲食知節量故；善知識者，如瑜伽師，能令趣入相應行故；善知識者，能為顯示，令見菩薩勝境界故；善知識者，能為覺悟，令於諸法覺本性故；善知識者，能為安慰，令諸眾生無憂惱故；善知識者，猶如羂索，能攝眾生入佛智故；善知識者，如得王印，於一切法無障礙故；善知識者，為能引發，令諸眾生趣種智故；善知識者，為法園苑，是諸菩薩愛樂處故；善知識者，如威猛將，摧伏一切諸魔軍故；善知識者，為大明呪，能除一切諸苦厄故；善知識者，猶如大船，超過生死至彼岸故；善知識者，如如意珠，能令所願皆圓滿故；善知識者，能為救護，於諸惡道救眾生故；善知識者，為先導相，修佛十八不共法故；善知識者，如莊嚴具，莊嚴一切淨法身故；善知識者，如妙瓔珞，莊嚴發心諸佛子故；善知識者，猶如長子，能紹佛種使不斷故；善知識者，如賢德瓶，圓滿諸佛智功德故；善知識者，如淨摩尼，能清一切垢濁心故；善知識者，如清淨戒，能令三業皆清淨故；善知識者，猶如關鑰，能開一切解脫門故；善知識者，猶如大路，行佛智行所行處故；善知識者，是佛境界，非諸二乘境界地故；善知識者，如正智教，非是三乘所知境故；善知識者，如等流果，從諸種智同類生故；善知識者，如明淨眼，能示眾生夷險道故；善知識者，如陀羅尼，能持修學諸眾生故；善知識者，為能發起，發起一切智慧明故；善知識者，為能斷滅，斷滅一切無明闇故；善知識者，如最勝藥，能除眾生諸惑病故；善知識 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！善知識者，如軌範師，能以善語而誨示故；善知識者，猶如伴侶，住阿蘭若，不捨離故；善知識者，如勝神通，能現種種諸自在故；善知識者，如金剛劍，能截煩惱及隨眠故；善知識者，如親教師，能為懺除五犯罪故；善知識者，如勝靜慮，能滅一切隨煩惱故；善知識者，如摩尼鏡，令現前證宿住智故；善知識者，猶如橋梁，能令超度諸有流故；善知識者，能斷疑網，業異熟中，善決斷故；善知識者，能善安處，令速入於不退地故；善知識者，能令深信微細業果，如自見故；善知識者，善能勸修，毀呰一切不善法故；善知識者，是智慧眼，一切法中不執著故；善知識者，心如明燈，順本覺性而覺了故；善知識者，如說道者，為大丈夫處會說故；善知識者，能捨惡友，不入惡人之住處故；善知識者，捨不律儀，能令增長善律儀故；善知識者，能教時語，隨眾生根而發言故；善知識者，勸隨順修，令捨衣食，攝眾生故；善知識者，為先導師，令如所說而修行故；善知識者，令其深入，等持、等至皆深入故；善知識者，猶如良醫，能於飲食知節量故；善知識者，如瑜伽師，能令趣入相應行故；善知識者，能為顯示，令見菩薩勝境界故；善知識者，能為覺悟，令於諸法覺本性故；善知識者，能為安慰，令諸眾生無憂惱故；善知識者，猶如羂索，能攝眾生入佛智故；善知識者，如得王印，於一切法無障礙故；善知識者，為能引發，令諸眾生趣種智故；善知識者，為法園苑，是諸菩薩愛樂處故；善知識者，如威猛將，摧伏一切諸魔軍故；善知識者，為大明呪，能除一切諸苦厄故；善知識者，猶如大船，超過生死至彼岸故；善知識者，如如意珠，能令所願皆圓滿故；善知識者，能為救護，於諸惡道救眾生故；善知識者，為先導相，修佛十八不共法故；善知識者，如莊嚴具，莊嚴一切淨法身故；善知識者，如妙瓔珞，莊嚴發心諸佛子故；善知識者，猶如長子，能紹佛種使不斷故；善知識者，如賢德瓶，圓滿諸佛智功德故；善知識者，如淨摩尼，能清一切垢濁心故；善知識者，如清淨戒，能令三業皆清淨故；善知識者，猶如關鑰，能開一切解脫門故；善知識者，猶如大路，行佛智行所行處故；善知識者，是佛境界，非諸二乘境界地故；善知識者，如正智教，非是三乘所知境故；善知識者，如等流果，從諸種智同類生故；善知識者，如明淨眼，能示眾生夷險道故；善知識者，如陀羅尼，能持修學諸眾生故；善知識者，為能發起，發起一切智慧明故；善知識者，為能斷滅，斷滅一切無明闇故；善知識者，如最勝藥，能除眾生諸惑病故；善知識

者，如無盡藏，充滿眾生種種願故；善知識者，如善方便、善巧，證得諸佛地故；善知識者，猶如門戶，少欲知足，所行道故；善知識者，如能作業，能令勤修清淨業故；善知識者，如說道者，遠離險難諸因緣故；善知識者，猶如止觀，息滅一切渴愛法故；善知識者，為說慧者，令入甚深無生義故；善知識者，能為照明，令見因果不失壞故；善知識者，如閑靜地，能靜其心，修習道故；善知識者，為示道者，引詣如來集會所故；善知識者，猶如日月，能為照明甚深法故；善知識者，如軌範師，能為分別微細智故；善知識者，為能覺悟，令悟諸法如夢幻故；善知識者，為勝儀範，隨順眾生，常護他故；善知識者，能知世智，去來語默，心無亂故；善知識者，厭不善心，性自覺悟，遠愚迷故；善知識者，承奉尊長，無我、無人及嬾惰故；善知識者，銷滅諸惑，觀自他身不可得故；善知識者，具覺悟智，隨順覺知世、出世故；善知識者，離無益事，能令自他超諸有故；善知識者，為真實智，普知一切生滅體故；善知識者，無得無憂，觀察過去自業體故；善知識者，住頭陀行，以菩薩法常洗滌故；善知識者，得義無礙，覺悟差別真實體故；善知識者，不求讚美，不顯己德，益尊敬故；善知識者，具妙忍智，於自業果深覺悟故；善知識者，遠離在家，不以利養而親近故；善知識者，住遠離行，捨無義語，近真實故；善知識者，修行正境，常勤修習四念住故；善知識者，善巧問答，於諸問答無不知故；善知識者，能摧異論，善能安立，摧邪見故；善知識者，不厭貧窮，於彼能生慈愍心故；善知識者，能為法攝，真實法中令深入故；善知識者，能以財攝，令諸眾生修善行故；善知識者，常修知足，厭離守護諸過失故；善知識者，讚歎淨戒，於諸種種甚深戒果，能體解故；善知識者，訶責破戒，謂於種種破戒過失，深覺悟故；善知識者，能具足戒，謂無諂誑如理受持，正念知故；善知識者，能善觀察，於善、不善一切法中勤請問故；善知識者，能為先導，勸諸眾生，於佛菩提令勤修故；善知識者，住不退轉，捨四顛倒，知倒性故；善知識者，住真實相，普知諸法皆無相故；善知識者，住真實解，謂知識滅、名色等法皆不生故；善知識者，得無所畏，謂覺諸佛甚深法門體相用故；善知識者，淨戒住處，謂於菩薩戒身、戒相智普知故；善知識者，深入定門，謂離欲泥，住三昧故；善知識者，心無垢濁，謂離蓋、纏，住淨心故；善知識者，得諸總持，謂如實演說，心無著故；善知識者，知甚深門，謂能普入法本性故；善知識者，信心住處，住諸善法根本 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 者，如無盡藏，充滿眾生種種願故；善知識者，如善方便、善巧，證得諸佛地故；善知識者，猶如門戶，少欲知足，所行道故；善知識者，如能作業，能令勤修清淨業故；善知識者，如說道者，遠離險難諸因緣故；善知識者，猶如止觀，息滅一切渴愛法故；善知識者，為說慧者，令入甚深無生義故；善知識者，能為照明，令見因果不失壞故；善知識者，如閑靜地，能靜其心，修習道故；善知識者，為示道者，引詣如來集會所故；善知識者，猶如日月，能為照明甚深法故；善知識者，如軌範師，能為分別微細智故；善知識者，為能覺悟，令悟諸法如夢幻故；善知識者，為勝儀範，隨順眾生，常護他故；善知識者，能知世智，去來語默，心無亂故；善知識者，厭不善心，性自覺悟，遠愚迷故；善知識者，承奉尊長，無我、無人及嬾惰故；善知識者，銷滅諸惑，觀自他身不可得故；善知識者，具覺悟智，隨順覺知世、出世故；善知識者，離無益事，能令自他超諸有故；善知識者，為真實智，普知一切生滅體故；善知識者，無得無憂，觀察過去自業體故；善知識者，住頭陀行，以菩薩法常洗滌故；善知識者，得義無礙，覺悟差別真實體故；善知識者，不求讚美，不顯己德，益尊敬故；善知識者，具妙忍智，於自業果深覺悟故；善知識者，遠離在家，不以利養而親近故；善知識者，住遠離行，捨無義語，近真實故；善知識者，修行正境，常勤修習四念住故；善知識者，善巧問答，於諸問答無不知故；善知識者，能摧異論，善能安立，摧邪見故；善知識者，不厭貧窮，於彼能生慈愍心故；善知識者，能為法攝，真實法中令深入故；善知識者，能以財攝，令諸眾生修善行故；善知識者，常修知足，厭離守護諸過失故；善知識者，讚歎淨戒，於諸種種甚深戒果，能體解故；善知識者，訶責破戒，謂於種種破戒過失，深覺悟故；善知識者，能具足戒，謂無諂誑如理受持，正念知故；善知識者，能善觀察，於善、不善一切法中勤請問故；善知識者，能為先導，勸諸眾生，於佛菩提令勤修故；善知識者，住不退轉，捨四顛倒，知倒性故；善知識者，住真實相，普知諸法皆無相故；善知識者，住真實解，謂知識滅、名色等法皆不生故；善知識者，得無所畏，謂覺諸佛甚深法門體相用故；善知識者，淨戒住處，謂於菩薩戒身、戒相智普知故；善知識者，深入定門，謂離欲泥，住三昧故；善知識者，心無垢濁，謂離蓋、纏，住淨心故；善知識者，得諸總持，謂如實演說，心無著故；善知識者，知甚深門，謂能普入法本性故；善知識者，信心住處，住諸善法根本

處故；善知識者，住寂靜教，謂普除滅諸渴愛故；善知識者，住正直道，謂能普知苦、無我故；善知識者，住菩薩地，謂於十地普了知故；善知識者，是智慧地，謂於諸法無迷惑故；善知識者，是諸佛地，謂能出生菩薩法故；善知識者，住真實道，一切二乘不能知故；善知識者，得無盡辯，能說如實知見體故；善知識者，善離憂惱，知生死苦本無我故；善知識者，非文字境，知語言道不可得故；善知識者，住無生法，謂知識性不可得故；善知識者，是能寂靜，謂能除滅諸煩惱故；善知識者，能滅邪見，謂能安住正見中故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處故；善知識者，住寂靜教，謂普除滅諸渴愛故；善知識者，住正直道，謂能普知苦、無我故；善知識者，住菩薩地，謂於十地普了知故；善知識者，是智慧地，謂於諸法無迷惑故；善知識者，是諸佛地，謂能出生菩薩法故；善知識者，住真實道，一切二乘不能知故；善知識者，得無盡辯，能說如實知見體故；善知識者，善離憂惱，知生死苦本無我故；善知識者，非文字境，知語言道不可得故；善知識者，住無生法，謂知識性不可得故；善知識者，是能寂靜，謂能除滅諸煩惱故；善知識者，能滅邪見，謂能安住正見中故。

「復次，善男子！善知識者，猶如慈母，出生一切佛種性故；善知識者，猶如嚴父，廣大利益親付囑故；善知識者，猶如乳母，守護不令作惡法故；善知識者，猶如教師，示諸菩薩所應學故；善知識者，猶如善導，能示甚深波羅蜜故；善知識者，猶如良醫，能治種種煩惱病故；善知識者，猶如雪山，增長一切種智藥故；善知識者，猶如勇將，殄除一切諸恐怖故；善知識者，猶如船師，令度生死大瀑流故；善知識者，猶如商主，令到一切智寶洲故。善男子！汝今若能如是作意，正念思惟，當得親近諸善知識。復次，善男子！汝承事一切善知識，應發如大地心，平等荷負無疲倦故；汝應於善知識發如金剛心，平等志願不可壞故；汝應於善知識起如鐵圍山心，一切諸苦無能動故；汝應於善知識起給侍心，所有教令皆隨順故；汝應於善知識起弟子心，所有訓誨無違逆故；汝應於善知識發如僮僕心，不厭一切諸作務故；汝應於善知識起如大火心，焚燒一切諸煩惱故；汝應於善知識生如傭作人心，隨所教命無違逆故；汝應於善知識生除糞人心，捨離一切憍慢心故；汝應於善知識起如大水心，洗除一切煩惱垢故；汝應於善知識發如大風心，摧壞眾生我慢山故；汝應於善知識發如虛空心，於五欲境無障礙故；汝應於善知識發如巨海心，諸功德寶皆圓滿故；汝應於善知識發如滿月心，令滿清涼白淨法故；汝應於善知識發如師子心，遊行住處，搏噬諸魔惡禽獸故；汝應於善知識發如良馬心，隨人到處，遠離惡性故；汝應於善知識發如牛王心，利益眾生無厭倦故；汝應於善知識發如沙門心，正命自居，離邪諂故；汝應於善知識發如蓮華心，戒慧清淨，不染欲泥故；汝應於善知識發如商主心，引導令至佛智城故；汝應於善知識發如大車心，運載重擔，忘恩報故；汝應於善知識發如調順象心，恒事伏從，無卒暴故；汝應於善知識發如山王心，任持一切，無傾動故；汝應於善知識發如良犬心，常於本主，無瞋害故；汝應於善知識發如旃荼羅心，常自輕賤，無人我故；汝應於善知識發如犗牛心，恒思順行，無威怒故；汝應於善知識發近住心，隨順師長，常尊重故；汝應於善知識發如舟船心，運度往來，無疲倦故；汝應於善知識發如橋梁心，濟度眾生，到彼岸故；汝應於善知識發如孝子心，承事供養，順顏色故；汝應於善知識發如王子心，遵王教令，無違犯故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！善知識者，猶如慈母，出生一切佛種性故；善知識者，猶如嚴父，廣大利益親付囑故；善知識者，猶如乳母，守護不令作惡法故；善知識者，猶如教師，示諸菩薩所應學故；善知識者，猶如善導，能示甚深波羅蜜故；善知識者，猶如良醫，能治種種煩惱病故；善知識者，猶如雪山，增長一切種智藥故；善知識者，猶如勇將，殄除一切諸恐怖故；善知識者，猶如船師，令度生死大瀑流故；善知識者，猶如商主，令到一切智寶洲故。善男子！汝今若能如是作意，正念思惟，當得親近諸善知識。復次，善男子！汝承事一切善知識，應發如大地心，平等荷負無疲倦故；汝應於善知識發如金剛心，平等志願不可壞故；汝應於善知識起如鐵圍山心，一切諸苦無能動故；汝應於善知識起給侍心，所有教令皆隨順故；汝應於善知識起弟子心，所有訓誨無違逆故；汝應於善知識發如僮僕心，不厭一切諸作務故；汝應於善知識起如大火心，焚燒一切諸煩惱故；汝應於善知識生如傭作人心，隨所教命無違逆故；汝應於善知識生除糞人心，捨離一切憍慢心故；汝應於善知識起如大水心，洗除一切煩惱垢故；汝應於善知識發如大風心，摧壞眾生我慢山故；汝應於善知識發如虛空心，於五欲境無障礙故；汝應於善知識發如巨海心，諸功德寶皆圓滿故；汝應於善知識發如滿月心，令滿清涼白淨法故；汝應於善知識發如師子心，遊行住處，搏噬諸魔惡禽獸故；汝應於善知識發如良馬心，隨人到處，遠離惡性故；汝應於善知識發如牛王心，利益眾生無厭倦故；汝應於善知識發如沙門心，正命自居，離邪諂故；汝應於善知識發如蓮華心，戒慧清淨，不染欲泥故；汝應於善知識發如商主心，引導令至佛智城故；汝應於善知識發如大車心，運載重擔，忘恩報故；汝應於善知識發如調順象心，恒事伏從，無卒暴故；汝應於善知識發如山王心，任持一切，無傾動故；汝應於善知識發如良犬心，常於本主，無瞋害故；汝應於善知識發如旃荼羅心，常自輕賤，無人我故；汝應於善知識發如犗牛心，恒思順行，無威怒故；汝應於善知識發近住心，隨順師長，常尊重故；汝應於善知識發如舟船心，運度往來，無疲倦故；汝應於善知識發如橋梁心，濟度眾生，到彼岸故；汝應於善知識發如孝子心，承事供養，順顏色故；汝應於善知識發如王子心，遵王教令，無違犯故。

「復次，善男子！應於自身生病苦想，於善知識生醫王想，於所說法生良藥想，於所修行生除病想。又，善男子！應於自身生遠行想，於善知識生導師想，於所說法生正道想，於所修行生遠達想。又，善男子！應於自身生求度想，於善知識生船師想，於所說法生舟檝想，於所修行生到岸想。又，善男子！應於自身生農夫想，於善知識生龍王想，於所說法生時雨想，於所修行生成熟想。又，善男子！應於自身生貧窮想，於善知識生毘沙門想，於所說法生財寶想，於所修行生富饒想。又，善男子！應於自身生弟子想，於善知識生良師想，於所說法生技藝想，於所修行生解了想。又，善男子！應於自身生恐怖想，於善知識生勇健想，於所說法生兵仗想，於所修行生除怨想。又，善男子！應於自身生商人想，於善知識生導師想，於所說法生珍寶想，於所修行生得寶想。又，善男子！應於自身生兒子想，於善知識生父母想，於所說法生家業想，於所修行生紹繼想。又，善男子！應於自身生王子想，於善知識生大臣想，於所說法生王教想，於所修行生智慧想、住王城想、冠王冠想、繫王繒想。善男子！汝應發如是心，作如是意，親近承事於善知識。何以故？一切菩薩以如是心近善知識，令其志願永得清淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！應於自身生病苦想，於善知識生醫王想，於所說法生良藥想，於所修行生除病想。又，善男子！應於自身生遠行想，於善知識生導師想，於所說法生正道想，於所修行生遠達想。又，善男子！應於自身生求度想，於善知識生船師想，於所說法生舟檝想，於所修行生到岸想。又，善男子！應於自身生農夫想，於善知識生龍王想，於所說法生時雨想，於所修行生成熟想。又，善男子！應於自身生貧窮想，於善知識生毘沙門想，於所說法生財寶想，於所修行生富饒想。又，善男子！應於自身生弟子想，於善知識生良師想，於所說法生技藝想，於所修行生解了想。又，善男子！應於自身生恐怖想，於善知識生勇健想，於所說法生兵仗想，於所修行生除怨想。又，善男子！應於自身生商人想，於善知識生導師想，於所說法生珍寶想，於所修行生得寶想。又，善男子！應於自身生兒子想，於善知識生父母想，於所說法生家業想，於所修行生紹繼想。又，善男子！應於自身生王子想，於善知識生大臣想，於所說法生王教想，於所修行生智慧想、住王城想、冠王冠想、繫王繒想。善男子！汝應發如是心，作如是意，親近承事於善知識。何以故？一切菩薩以如是心近善知識，令其志願永得清淨故。

「復次，善男子！菩薩因善知識常能增長一切善根，譬如雪山生長藥草；因善知識成佛法器，譬如大海吞納眾流；因善知識成功德處，譬如大海出生眾寶；因善知識淨菩提心，譬如猛火能鍊真金；因善知識出諸世間，如須彌山出於大海；因善知識不染世法，譬如蓮華不著塵水；因善知識不受諸惡，譬如大海不宿死屍；因善知識增長白法，譬如白月漸次圓滿；因善知識照明法界，譬如盛日照四天下；因善知識增長大願，譬如父母養育嬰兒。善男子！我今略說菩薩若能勤求隨順善知識教，即得成就十不可說不可說百千億那由他功德，清淨十不可說不可說百千億那由他深心，增長十不可說不可說百千億那由他菩薩根，具足十不可說不可說百千億那由他威德力，斷除十不可說不可說百千億阿僧祇菩薩障礙，超越十不可說不可說百千億阿僧祇魔境，深入十不可說不可說百千億阿僧祇法門，圓滿十不可說不可說百千億阿僧祇助道，修習十不可說不可說百千億阿僧祇妙行，發起十不可說不可說百千億阿僧祇大願。善男子！我復略說一切菩薩行、一切菩薩波羅蜜、一切菩薩所住地、一切菩薩安忍門、一切菩薩三昧門、一切菩薩神通智、一切菩薩總持門、一切菩薩迴向智、一切菩薩四無量、一切菩薩廣大願、一切菩薩普遍成就一切佛法如是皆由善知識力而得圓滿；以善知識而為根本，從善知識來，依善知識生，依善知識長，依善知識住，善知識為因緣，善知識能發起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩因善知識常能增長一切善根，譬如雪山生長藥草；因善知識成佛法器，譬如大海吞納眾流；因善知識成功德處，譬如大海出生眾寶；因善知識淨菩提心，譬如猛火能鍊真金；因善知識出諸世間，如須彌山出於大海；因善知識不染世法，譬如蓮華不著塵水；因善知識不受諸惡，譬如大海不宿死屍；因善知識增長白法，譬如白月漸次圓滿；因善知識照明法界，譬如盛日照四天下；因善知識增長大願，譬如父母養育嬰兒。善男子！我今略說菩薩若能勤求隨順善知識教，即得成就十不可說不可說百千億那由他功德，清淨十不可說不可說百千億那由他深心，增長十不可說不可說百千億那由他菩薩根，具足十不可說不可說百千億那由他威德力，斷除十不可說不可說百千億阿僧祇菩薩障礙，超越十不可說不可說百千億阿僧祇魔境，深入十不可說不可說百千億阿僧祇法門，圓滿十不可說不可說百千億阿僧祇助道，修習十不可說不可說百千億阿僧祇妙行，發起十不可說不可說百千億阿僧祇大願。善男子！我復略說一切菩薩行、一切菩薩波羅蜜、一切菩薩所住地、一切菩薩安忍門、一切菩薩三昧門、一切菩薩神通智、一切菩薩總持門、一切菩薩迴向智、一切菩薩四無量、一切菩薩廣大願、一切菩薩普遍成就一切佛法如是皆由善知識力而得圓滿；以善知識而為根本，從善知識來，依善知識生，依善知識長，依善知識住，善知識為因緣，善知識能發起。」

爾時，善財童子白言：「聖者！我今已知一切善法從善知識生。云何能於諸善知識、善法之中速得圓滿、速得清淨、得不退失？」時，德生童子、有德童女告善財言：「有二種戒，具足受持，則得圓滿善知識法。何等為二？一、菩薩戒；二、別解脫戒；持是二戒，則能圓滿善知識法。如佛所說，自不持戒，令他持戒，自未調伏，令他調伏，無有是處。若諸菩薩具足圓滿頭陀功德，如是二戒悉得清淨，不失善法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子白言：「聖者！我今已知一切善法從善知識生。云何能於諸善知識、善法之中速得圓滿、速得清淨、得不退失？」時，德生童子、有德童女告善財言：「有二種戒，具足受持，則得圓滿善知識法。何等為二？一、菩薩戒；二、別解脫戒；持是二戒，則能圓滿善知識法。如佛所說，自不持戒，令他持戒，自未調伏，令他調伏，無有是處。若諸菩薩具足圓滿頭陀功德，如是二戒悉得清淨，不失善法。」

善財童子白言：「聖者！云何名為頭陀功德？」童子、童女告善財言：「善男子！言頭陀者，謂諸菩薩十二頭陀。何等十二？第一納衣：善男子！云何納衣？若諸菩薩具十種法，則得圓滿成就納衣。何等為十？一者、勤修令得堅固，二者、令心常自謙下，三、於身心無有疲厭，四、於衣服心不染著，五者、常樂堅固遠離，六者、成就堅固功德，七、不自顯殊勝德行，八、於他人不起輕慢，九者、護持淨戒圓滿，十者、堪任一切親近。善男子！此是菩薩住淨信心，具足圓滿。由此心故，聞說如來清淨言教，不惜身命，勤修佛法，不破不毀；以勤修故，身心不動，令於所得堅固成就；以心堅固，常自謙下；心謙下故，成就無我；得無我已，心無憍慢，得無慢心，謙下力故；人所棄者，悉收取之，澣染成衣，遠離煩惱，心無厭惡，亦無貪著，但取資身，以禦寒暑，修行道業，餘無所顧；於此納衣，不見過失，不念麁弊，但見納衣所有功德，離貪欲者，乃服此衣；服此衣者，心無煩惱，是諸聖種順菩薩行、諸佛如來之所讚歎；由此因緣不自貢高；不貢高故，不嫌他人；離高嫌故，淨戒圓滿；戒圓滿故，堪任親近，諸佛菩薩之所護念，諸天人王及剎帝利、婆羅門等城邑聚落，一切見聞無不歡喜，恭敬禮拜，咸共讚美，稱揚其德，而作是言：『我等有福，感如是人居此國土。』同梵行者咸皆歡喜。善男子！是為菩薩具足十法，圓滿成就納衣功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財童子白言：「聖者！云何名為頭陀功德？」童子、童女告善財言：「善男子！言頭陀者，謂諸菩薩十二頭陀。何等十二？第一納衣：善男子！云何納衣？若諸菩薩具十種法，則得圓滿成就納衣。何等為十？一者、勤修令得堅固，二者、令心常自謙下，三、於身心無有疲厭，四、於衣服心不染著，五者、常樂堅固遠離，六者、成就堅固功德，七、不自顯殊勝德行，八、於他人不起輕慢，九者、護持淨戒圓滿，十者、堪任一切親近。善男子！此是菩薩住淨信心，具足圓滿。由此心故，聞說如來清淨言教，不惜身命，勤修佛法，不破不毀；以勤修故，身心不動，令於所得堅固成就；以心堅固，常自謙下；心謙下故，成就無我；得無我已，心無憍慢，得無慢心，謙下力故；人所棄者，悉收取之，澣染成衣，遠離煩惱，心無厭惡，亦無貪著，但取資身，以禦寒暑，修行道業，餘無所顧；於此納衣，不見過失，不念麁弊，但見納衣所有功德，離貪欲者，乃服此衣；服此衣者，心無煩惱，是諸聖種順菩薩行、諸佛如來之所讚歎；由此因緣不自貢高；不貢高故，不嫌他人；離高嫌故，淨戒圓滿；戒圓滿故，堪任親近，諸佛菩薩之所護念，諸天人王及剎帝利、婆羅門等城邑聚落，一切見聞無不歡喜，恭敬禮拜，咸共讚美，稱揚其德，而作是言：『我等有福，感如是人居此國土。』同梵行者咸皆歡喜。善男子！是為菩薩具足十法，圓滿成就納衣功德。

「復次，善男子！菩薩有十種法，具足圓滿成就三衣。何等為十？一者、成就知足，二者、成就少欲，三者、離於多求，四者、離諸積聚，五者、遠離喪失，六者、遠離身苦，七者、遠離心憂，八者、遠離於惱，九者、遠離取捨，十者、向漏盡道。善男子！如是菩薩心少欲故，趣得三衣，無所揀別，成就喜足；得喜足已，遠離多求；離多求故，無諸積聚；離積聚故，不怖喪失；無喪失故，身得無苦；身無苦故，心亦無憂；心無憂故，遠離於惱；惱不生故，遠於取捨；遠取捨故，向漏盡道。善男子！是為菩薩具足十法，圓滿成就三衣功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩有十種法，具足圓滿成就三衣。何等為十？一者、成就知足，二者、成就少欲，三者、離於多求，四者、離諸積聚，五者、遠離喪失，六者、遠離身苦，七者、遠離心憂，八者、遠離於惱，九者、遠離取捨，十者、向漏盡道。善男子！如是菩薩心少欲故，趣得三衣，無所揀別，成就喜足；得喜足已，遠離多求；離多求故，無諸積聚；離積聚故，不怖喪失；無喪失故，身得無苦；身無苦故，心亦無憂；心無憂故，遠離於惱；惱不生故，遠於取捨；遠取捨故，向漏盡道。善男子！是為菩薩具足十法，圓滿成就三衣功德。

「復次，善男子！菩薩有十種法，具足圓滿而得成就不隨染衣。何等為十？一者、不隨貪欲所行，二者、不隨瞋恚所行，三者、不隨愚癡所行，四者、不隨忿怒所行，五者、不隨很戾所行，六者、不隨嫉妬所行，七者、不隨慳吝所行，八者、不隨憍慢所行，九者、不隨名稱、讚譽、眷屬所行，十者、不隨親近供養財利所行。善男子！由此不隨貪等行故，不為四魔之所屈伏，遇諸毀辱，心不怯弱，設有尊重，亦不貢高，由此名為心不隨順諸染惑行。善男子！是為菩薩具足十法，圓滿成就不隨染衣妙行功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩有十種法，具足圓滿而得成就不隨染衣。何等為十？一者、不隨貪欲所行，二者、不隨瞋恚所行，三者、不隨愚癡所行，四者、不隨忿怒所行，五者、不隨很戾所行，六者、不隨嫉妬所行，七者、不隨慳吝所行，八者、不隨憍慢所行，九者、不隨名稱、讚譽、眷屬所行，十者、不隨親近供養財利所行。善男子！由此不隨貪等行故，不為四魔之所屈伏，遇諸毀辱，心不怯弱，設有尊重，亦不貢高，由此名為心不隨順諸染惑行。善男子！是為菩薩具足十法，圓滿成就不隨染衣妙行功德。

「復次，善男子！菩薩有十種法，具足圓滿則得成就依常乞食。何等為十？一者、慈心攝取，二者、次第行乞，三者、不自生惱，四者、成就知足，五者、普共分食，六者、不嗜美食，七者、飲食知量，八者、疾得善法，九者、願滿善根，十者、離和合相？善男子！云何菩薩慈心攝取，乃至遠離諸和合相？善男子！若時菩薩見諸苦惱逼迫眾生，乏少善根，為欲圓滿彼善根故，隨順眾生，慈心攝取；菩薩為順平等慈心，次第行乞。於行乞時，若至城邑，齊整威儀，善攝諸根，一心不亂，諦視徐行，無踰七步，正念安住，於善法中，不選高門，不棄微賤，除惡律儀、旃荼羅等，為護譏嫌，悉不應往；若以慈心平等攝取，究竟不捨。菩薩隨順次第乞時，不自生惱，設不得食，亦不生瞋，菩薩如是成就知足，隨與而取，不擇精麁。菩薩如是次第乞已，持至佛前或塔廟前，以尊重心，恭敬供養，供養畢已，還本所居，分為四分；取第一分待同梵行，以第二分施諸貧苦，以第三分施諸囚繫，以第四分然自充食；於所食中，亦不貪嗜，但念於身，作除病想，乃至為令身得安住。受飲食時，不令太少，以自虛羸，妨修善業；亦不過多，令身困重，增長睡眠；因此食故，能勤精進，疾得善法。菩薩為欲圓滿一切菩提分法諸善根故，又應遠離取和合相；離是相已，離於我執，成就無我，乃至自身內外血肉、一切財物，不生悋惜，能與眾生共所受用。善男子！是為菩薩具足十法，圓滿成就依常乞食妙行功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩有十種法，具足圓滿則得成就依常乞食。何等為十？一者、慈心攝取，二者、次第行乞，三者、不自生惱，四者、成就知足，五者、普共分食，六者、不嗜美食，七者、飲食知量，八者、疾得善法，九者、願滿善根，十者、離和合相？善男子！云何菩薩慈心攝取，乃至遠離諸和合相？善男子！若時菩薩見諸苦惱逼迫眾生，乏少善根，為欲圓滿彼善根故，隨順眾生，慈心攝取；菩薩為順平等慈心，次第行乞。於行乞時，若至城邑，齊整威儀，善攝諸根，一心不亂，諦視徐行，無踰七步，正念安住，於善法中，不選高門，不棄微賤，除惡律儀、旃荼羅等，為護譏嫌，悉不應往；若以慈心平等攝取，究竟不捨。菩薩隨順次第乞時，不自生惱，設不得食，亦不生瞋，菩薩如是成就知足，隨與而取，不擇精麁。菩薩如是次第乞已，持至佛前或塔廟前，以尊重心，恭敬供養，供養畢已，還本所居，分為四分；取第一分待同梵行，以第二分施諸貧苦，以第三分施諸囚繫，以第四分然自充食；於所食中，亦不貪嗜，但念於身，作除病想，乃至為令身得安住。受飲食時，不令太少，以自虛羸，妨修善業；亦不過多，令身困重，增長睡眠；因此食故，能勤精進，疾得善法。菩薩為欲圓滿一切菩提分法諸善根故，又應遠離取和合相；離是相已，離於我執，成就無我，乃至自身內外血肉、一切財物，不生悋惜，能與眾生共所受用。善男子！是為菩薩具足十法，圓滿成就依常乞食妙行功德。

「復次，善男子！菩薩有十種法，具足圓滿則得成就常一坐食。何等為十？一者、如諸菩薩一坐道場；二者、降伏魔怨，心不移動；三者、於出世定，成就不動；四者、於出世慧，成就不動；五者、於出世智，成就不動；六者、於諸法空，成就不動；七者、於證真道，成就不動；八者、於真實際，成就不動；九者、於如如性，成就不動；十者、於一切智，成就不動。善男子！此一坐者，謂一法坐菩薩依彼而得不動，故說菩薩成就一坐。善男子！是為菩薩具足十法，圓滿成就常一坐食妙行功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩有十種法，具足圓滿則得成就常一坐食。何等為十？一者、如諸菩薩一坐道場；二者、降伏魔怨，心不移動；三者、於出世定，成就不動；四者、於出世慧，成就不動；五者、於出世智，成就不動；六者、於諸法空，成就不動；七者、於證真道，成就不動；八者、於真實際，成就不動；九者、於如如性，成就不動；十者、於一切智，成就不動。善男子！此一坐者，謂一法坐菩薩依彼而得不動，故說菩薩成就一坐。善男子！是為菩薩具足十法，圓滿成就常一坐食妙行功德。