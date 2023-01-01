大方廣佛華嚴經
唐 般若譯40卷CBETA T0293大于一万字 44 h
向佛经 GPT 提问
第 32 卷
大方廣佛華嚴經卷第三十二罽賓國三藏般若奉 詔譯
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入不思議解脫境界普賢行願品
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爾時，善財童子漸次前行，詣婆怛那城有義聚落，至於賢勝優婆夷所，頂禮其足，遶無數匝，合掌恭敬，於一面立。白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行，云何修菩薩道，我聞聖者善能誘誨，願為我說。」
爾時，善財童子漸次前行，詣婆怛那城有義聚落，至於賢勝優婆夷所，頂禮其足，遶無數匝，合掌恭敬，於一面立。白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行，云何修菩薩道，我聞聖者善能誘誨，願為我說。」
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賢勝告言：「善男子！我得菩薩解脫，名無住處無盡輪，既自開解，復為人說，我住於此大三昧中，出生諸法無盡無住。所謂：出生一切智性眼無盡無住，出生一切智性耳無盡無住，出生一切智性鼻無盡無住，出生一切智性舌無盡無住，出生一切智性身無盡無住，出生一切智性意無盡無住，出生一切智性功德波濤無盡無住，出生一切智性智電光明無盡無住，出生一切智性照眾生智無盡無住，出生一切智性速疾神通無盡無住。善男子！我唯知此無住處無盡輪解脫門。如諸菩薩摩訶薩，一切無著功德智行無盡法門，而我云何能知、能說？善男子！於此南方有一大城，名為沃田，彼有長者，名堅固解脫，鬻金為業。汝詣彼問菩薩云何學菩薩行，修菩薩道。」
賢勝告言：「善男子！我得菩薩解脫，名無住處無盡輪，既自開解，復為人說，我住於此大三昧中，出生諸法無盡無住。所謂：出生一切智性眼無盡無住，出生一切智性耳無盡無住，出生一切智性鼻無盡無住，出生一切智性舌無盡無住，出生一切智性身無盡無住，出生一切智性意無盡無住，出生一切智性功德波濤無盡無住，出生一切智性智電光明無盡無住，出生一切智性照眾生智無盡無住，出生一切智性速疾神通無盡無住。善男子！我唯知此無住處無盡輪解脫門。如諸菩薩摩訶薩，一切無著功德智行無盡法門，而我云何能知、能說？善男子！於此南方有一大城，名為沃田，彼有長者，名堅固解脫，鬻金為業。汝詣彼問菩薩云何學菩薩行，修菩薩道。」
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爾時，善財禮賢勝足，遶無數匝，慇懃瞻仰，一心戀慕，辭退而去。
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爾時，善財童子漸次南行到於彼城，詣長者所，禮足右遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、云何修菩薩道，我聞聖者善能誘誨，願為我說。」
爾時，善財童子漸次南行到於彼城，詣長者所，禮足右遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、云何修菩薩道，我聞聖者善能誘誨，願為我說。」
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長者告言：「善男子！我得菩薩解脫，名無著念清淨莊嚴。我自得是解脫已來，於十方界一切佛所，勤求正法無有休息。善男子！我唯知此無著念清淨莊嚴解脫門。如諸菩薩摩訶薩，獲無所畏，猶師子吼，安住廣大福德智慧殊勝之聚，以大音聲開悟群品，如是菩薩功德智行，而我云何能知、能說？善男子！即此城中有一長者，名為妙月，其所住宅，常有光明。汝詣彼問菩薩云何學菩薩行，修菩薩道。」
長者告言：「善男子！我得菩薩解脫，名無著念清淨莊嚴。我自得是解脫已來，於十方界一切佛所，勤求正法無有休息。善男子！我唯知此無著念清淨莊嚴解脫門。如諸菩薩摩訶薩，獲無所畏，猶師子吼，安住廣大福德智慧殊勝之聚，以大音聲開悟群品，如是菩薩功德智行，而我云何能知、能說？善男子！即此城中有一長者，名為妙月，其所住宅，常有光明。汝詣彼問菩薩云何學菩薩行，修菩薩道。」
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時，善財童子禮長者足，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退而去。
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爾時，善財童子即詣妙月長者所，禮足右遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道，我聞聖者善能誘誨，願為我說。」
爾時，善財童子即詣妙月長者所，禮足右遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道，我聞聖者善能誘誨，願為我說。」
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妙月答言：「善男子！我得菩薩解脫，名無垢智光明。」
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善財白言：「聖者！云何修行得此解脫？」
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長者告言：「善男子！若諸菩薩能行十法，則能具足得此解脫。何等為十？所謂：常不捨離諸善知識；常不捨離憶念見佛；常不捨離樂聞正法；常不捨離於佛菩薩善知識所，先意問訊，恭敬供養；常不捨離多聞智慧，善友法師，能說法者；常不捨離聽聞一切波羅蜜行；常不捨離聽聞一切菩提分法；常不捨離三解脫門；常不捨離四梵住法；常不捨離一切智體。善男子！若諸菩薩常不捨離如是十法，則能得此無垢智光解脫門。」
長者告言：「善男子！若諸菩薩能行十法，則能具足得此解脫。何等為十？所謂：常不捨離諸善知識；常不捨離憶念見佛；常不捨離樂聞正法；常不捨離於佛菩薩善知識所，先意問訊，恭敬供養；常不捨離多聞智慧，善友法師，能說法者；常不捨離聽聞一切波羅蜜行；常不捨離聽聞一切菩提分法；常不捨離三解脫門；常不捨離四梵住法；常不捨離一切智體。善男子！若諸菩薩常不捨離如是十法，則能得此無垢智光解脫門。」
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善財復言：「聖者！此解脫門云何現前而能證得？」
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長者答言：「善男子！現前當作般若波羅蜜心，極令相應，隨所見知皆能證入。」
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善財復言：「聖者！為由聽聞般若波羅蜜言說章句，而現證耶？」
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答言：「不也。何以故？般若波羅蜜，見一切法真實體性而現證故。」
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善財白言：「豈不由於從聞生智及思智性，得見真如而自證悟？」
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長者答言：「不也。若從聞思得自證悟，無有是處。善男子！我於此義，應說譬喻，汝當諦聽：如大沙磧中無泉井，春夏熱時，有人從西向東而行，遇有丈夫從東而來，即問之言：『我今熱渴，何處有水、清涼樹陰？我欲於中飲浴休憩，除其熱渴。』彼大丈夫善知、善說，而告之言：『從此東行，有其二路，一左一右。宜從右路勤力而行，決定當得至甘泉所，及庇清陰。』善男子！於意云何？彼熱渴者，雖聞如是泉及樹名，思惟往趣，能除熱渴，獲清涼不？」
長者答言：「不也。若從聞思得自證悟，無有是處。善男子！我於此義，應說譬喻，汝當諦聽：如大沙磧中無泉井，春夏熱時，有人從西向東而行，遇有丈夫從東而來，即問之言：『我今熱渴，何處有水、清涼樹陰？我欲於中飲浴休憩，除其熱渴。』彼大丈夫善知、善說，而告之言：『從此東行，有其二路，一左一右。宜從右路勤力而行，決定當得至甘泉所，及庇清陰。』善男子！於意云何？彼熱渴者，雖聞如是泉及樹名，思惟往趣，能除熱渴，獲清涼不？」
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答言：「不也。何以故？要依示道至彼泉池，沐浴飲用方除熱渴，乃得清涼。」
答言：「不也。何以故？要依示道至彼泉池，沐浴飲用方除熱渴，乃得清涼。」
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「善男子！菩薩亦爾，不但唯以聞思慧解，而能證入一切法門。善男子！言沙磧者，即謂生死；西來人者，謂諸眾生，熱謂眾惑，渴即貪愛；東來知道大丈夫者，即佛菩薩，住一切智，得法真性平等實義是也；得清淨水，無熱渴者，即自證悟真實是也。」
「善男子！菩薩亦爾，不但唯以聞思慧解，而能證入一切法門。善男子！言沙磧者，即謂生死；西來人者，謂諸眾生，熱謂眾惑，渴即貪愛；東來知道大丈夫者，即佛菩薩，住一切智，得法真性平等實義是也；得清淨水，無熱渴者，即自證悟真實是也。」
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「復次，善男子！我今為汝重說譬諭，汝應諦聽。善男子！假使如來住壽一劫，種種方便，以巧言辭為閻浮人說，天蘇陀具足眾德，柔軟妙觸，色香美味。於意云何？彼諸眾生如是聽受思惟之時，知天味不？」
「復次，善男子！我今為汝重說譬諭，汝應諦聽。善男子！假使如來住壽一劫，種種方便，以巧言辭為閻浮人說，天蘇陀具足眾德，柔軟妙觸，色香美味。於意云何？彼諸眾生如是聽受思惟之時，知天味不？」
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白言：「不也。」
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妙月告言：「此亦如是，不但聞思，而能證入般若真性。」
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善財復言：「云何菩薩，善巧宣說，令諸眾生，真實得證？」
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妙月告言：「善男子！菩薩所證般若真性，是彼言說決定正因；為由證得此解脫故，能為眾生善巧宣說。復次，菩薩具足十法，得此解脫，何等為十？一者、遠離諸不善法，二者、不違如來制戒，三者、遠離一切慳嫉，四者、供養一切如來，五者、勤修一切福業，六者、具足智慧，七者、具足方便，八者、具足大願，九者、具足厭離，十者、具足精進。若諸菩薩具足十法，證此解脫。善男子！我唯知此無垢智光菩薩解脫門，如諸菩薩摩訶薩，修行種種菩薩智門，常勤作意，行無上業，其心正直，志性調柔，常樂寂靜，安住大悲，不離世間，心無染著，諸所施為，不望恩報，常念諸佛廣大境界，常思諸佛真實妙法，常樂親近諸菩薩僧，常行菩薩諸波羅蜜，常住菩薩所證諸地，常觀如來力、無所畏、不共佛法。證入無量大三昧海，究竟解脫真實法門，而我云何能知、能說彼功德行？善男子！於此南方有城，名廣大聲，彼有長者，名無勝軍。汝詣彼問菩薩云何學菩薩行，修菩薩道。」
妙月告言：「善男子！菩薩所證般若真性，是彼言說決定正因；為由證得此解脫故，能為眾生善巧宣說。復次，菩薩具足十法，得此解脫，何等為十？一者、遠離諸不善法，二者、不違如來制戒，三者、遠離一切慳嫉，四者、供養一切如來，五者、勤修一切福業，六者、具足智慧，七者、具足方便，八者、具足大願，九者、具足厭離，十者、具足精進。若諸菩薩具足十法，證此解脫。善男子！我唯知此無垢智光菩薩解脫門，如諸菩薩摩訶薩，修行種種菩薩智門，常勤作意，行無上業，其心正直，志性調柔，常樂寂靜，安住大悲，不離世間，心無染著，諸所施為，不望恩報，常念諸佛廣大境界，常思諸佛真實妙法，常樂親近諸菩薩僧，常行菩薩諸波羅蜜，常住菩薩所證諸地，常觀如來力、無所畏、不共佛法。證入無量大三昧海，究竟解脫真實法門，而我云何能知、能說彼功德行？善男子！於此南方有城，名廣大聲，彼有長者，名無勝軍。汝詣彼問菩薩云何學菩薩行，修菩薩道。」
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是時，善財禮妙月足，遶無數匝，慇懃瞻仰，一心戀慕，辭退而去。
是時，善財禮妙月足，遶無數匝，慇懃瞻仰，一心戀慕，辭退而去。
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爾時，善財童子思惟所得智光解脫，漸次南行，向彼大城，詣長者所，禮足右遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行，云何修菩薩道，我聞聖者善能誘誨，願為我說。」
爾時，善財童子思惟所得智光解脫，漸次南行，向彼大城，詣長者所，禮足右遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行，云何修菩薩道，我聞聖者善能誘誨，願為我說。」
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長者答言：「善男子！我得菩薩解脫，名無盡相。我以證此解脫門故，見無量佛，得無盡藏。」
長者答言：「善男子！我得菩薩解脫，名無盡相。我以證此解脫門故，見無量佛，得無盡藏。」
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善財復言：「菩薩云何得此解脫？」
善財復言：「菩薩云何得此解脫？」
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答言：「善男子！菩薩若能勤修十法，則能證得如是解脫。何等為十？一者、應處閑寂深觀五欲，為欲修習諸禪定故；二者、應勤方便入諸三昧，普現色身化眾生故；三者、應以智慧，平等觀察生死涅槃同一相故；四者、應勤修習堅固念力，知善不善無忘失故；五者、應勤積集菩薩功德，波羅蜜道無厭足故；六者、應勤種植淨戒林樹，於法園苑常遊戲故；七者、應勤救護惡見眾生，令超邪徑住正見故；八者、應勤給施種種法藥，除滅眾生煩惱病故；九者、應勤觀察三世諸法，如夢幻等無染著故；十者、應勤摧伏外道邪論，不令異見損眾生故。若諸菩薩勤求修習，具此十法，即能證得如是解脫；亦於無數百千法門，入出自在。復次，善男子！菩薩若能遠離十法，得此解脫。何等為十？一者、遠離一切破諸禁戒補特伽羅；二者、遠離一切破諸正見補特伽羅；三者、遠離一切破正威儀補特伽羅；四者、遠離一切破正活命補特伽羅；五者、遠離一切雜說世論補特伽羅；六者、遠離一切懈怠嬾惰補特伽羅；七者、遠離一切貪著欲樂補特伽羅；八者、遠離一切常樂親近在家白衣補特伽羅；九者、遠離一切樂修邪福，不住正行，出家在家補特伽羅；十者、遠離一切深重煩惱，身心放逸，不可諫止補特伽羅。若諸菩薩，常能遠離如是十種諸不善人，而亦於彼不懷厭捨，亦不於彼生下劣心，但應慈念攝受調伏。菩薩復念一切眾生處生死中，由近如是不善人故，壞諸善根，墮於惡趣，常當遠離一切惡人。善男子！是為菩薩遠離十法，即能證得如是解脫。善男子！我唯知此無盡相解脫門，如諸菩薩摩訶薩，大悲為首，發起眾行，過去願力，皆悉現前，堅固勤求一切智智，積集莊嚴種種佛土，甚深觀察一切諸法，一切體性；常樂勤求一切如來力、無所畏、不共佛法，相及隨好圓滿音聲，乃至一切增上功德，無不現證，於諸如來甚深解脫，能隨順解，方便善巧皆能悟入，知諸眾生、我、人、壽命，士夫養育補特伽羅，蘊、處、界等性皆空寂，無所執著；常能利樂一切世間，令其安隱無諸煩惱；常勤愛樂一切智智；常勤救護一切眾生；常勤尊重一切正法，聞法愛樂隨順修行，能以正說饒益眾生，咸令安樂不入世趣，住勝精進相續不斷，住不退轉無雜染行，具足廣大平等智道，誓度眾生無能制伏。如是菩薩功德智行，而我云何能知、能說？善男子！於此城南有一聚落，名為達磨；有婆羅門，名最寂靜。汝詣彼問菩薩云何學菩薩行，修菩薩道。」時，善財童子禮無勝軍足，遶無數匝，慇懃瞻仰，戀慕而去。
答言：「善男子！菩薩若能勤修十法，則能證得如是解脫。何等為十？一者、應處閑寂深觀五欲，為欲修習諸禪定故；二者、應勤方便入諸三昧，普現色身化眾生故；三者、應以智慧，平等觀察生死涅槃同一相故；四者、應勤修習堅固念力，知善不善無忘失故；五者、應勤積集菩薩功德，波羅蜜道無厭足故；六者、應勤種植淨戒林樹，於法園苑常遊戲故；七者、應勤救護惡見眾生，令超邪徑住正見故；八者、應勤給施種種法藥，除滅眾生煩惱病故；九者、應勤觀察三世諸法，如夢幻等無染著故；十者、應勤摧伏外道邪論，不令異見損眾生故。若諸菩薩勤求修習，具此十法，即能證得如是解脫；亦於無數百千法門，入出自在。復次，善男子！菩薩若能遠離十法，得此解脫。何等為十？一者、遠離一切破諸禁戒補特伽羅；二者、遠離一切破諸正見補特伽羅；三者、遠離一切破正威儀補特伽羅；四者、遠離一切破正活命補特伽羅；五者、遠離一切雜說世論補特伽羅；六者、遠離一切懈怠嬾惰補特伽羅；七者、遠離一切貪著欲樂補特伽羅；八者、遠離一切常樂親近在家白衣補特伽羅；九者、遠離一切樂修邪福，不住正行，出家在家補特伽羅；十者、遠離一切深重煩惱，身心放逸，不可諫止補特伽羅。若諸菩薩，常能遠離如是十種諸不善人，而亦於彼不懷厭捨，亦不於彼生下劣心，但應慈念攝受調伏。菩薩復念一切眾生處生死中，由近如是不善人故，壞諸善根，墮於惡趣，常當遠離一切惡人。善男子！是為菩薩遠離十法，即能證得如是解脫。善男子！我唯知此無盡相解脫門，如諸菩薩摩訶薩，大悲為首，發起眾行，過去願力，皆悉現前，堅固勤求一切智智，積集莊嚴種種佛土，甚深觀察一切諸法，一切體性；常樂勤求一切如來力、無所畏、不共佛法，相及隨好圓滿音聲，乃至一切增上功德，無不現證，於諸如來甚深解脫，能隨順解，方便善巧皆能悟入，知諸眾生、我、人、壽命，士夫養育補特伽羅，蘊、處、界等性皆空寂，無所執著；常能利樂一切世間，令其安隱無諸煩惱；常勤愛樂一切智智；常勤救護一切眾生；常勤尊重一切正法，聞法愛樂隨順修行，能以正說饒益眾生，咸令安樂不入世趣，住勝精進相續不斷，住不退轉無雜染行，具足廣大平等智道，誓度眾生無能制伏。如是菩薩功德智行，而我云何能知、能說？善男子！於此城南有一聚落，名為達磨；有婆羅門，名最寂靜。汝詣彼問菩薩云何學菩薩行，修菩薩道。」時，善財童子禮無勝軍足，遶無數匝，慇懃瞻仰，戀慕而去。
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爾時，善財童子思惟憶念無盡相解脫門，漸次前行詣彼聚落，向最寂靜婆羅門所。見已，禮足圍遶，恭敬合掌而立。白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、云何修菩薩道，我聞聖者善能誘誨，願為我說。」
爾時，善財童子思惟憶念無盡相解脫門，漸次前行詣彼聚落，向最寂靜婆羅門所。見已，禮足圍遶，恭敬合掌而立。白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、云何修菩薩道，我聞聖者善能誘誨，願為我說。」
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時，婆羅門告善財言：「善男子！我得菩薩解脫，名誠願語。一切菩薩由此誠願真實語故，皆於阿耨多羅三藐三菩提無退轉者；無已退，無現退，無當退。善男子！我以住此真實威德誠願語故，於諸世間、出世間法，一切所作，無不成就，隨所願求，皆令滿足。」
時，婆羅門告善財言：「善男子！我得菩薩解脫，名誠願語。一切菩薩由此誠願真實語故，皆於阿耨多羅三藐三菩提無退轉者；無已退，無現退，無當退。善男子！我以住此真實威德誠願語故，於諸世間、出世間法，一切所作，無不成就，隨所願求，皆令滿足。」
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善財白言：「聖者！今此解脫真實威德，名誠願語，是何義耶？」
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婆羅門言：「善男子！誠願語者，是如如義，不變異義，無二體義，勝義，諦義，三世如來法身體義。」
婆羅門言：「善男子！誠願語者，是如如義，不變異義，無二體義，勝義，諦義，三世如來法身體義。」
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善財復言：「一切菩薩云何修習得此法身？」
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答言：「善男子！菩薩若能修十種法，具足圓滿得此法身。何等為十？所謂：平等身，清淨身，無盡身，修集身，法性身，離尋伺身，不思議身，寂靜身，虛空身，妙智身。若諸菩薩具此十身，則得如來清淨法身。」
答言：「善男子！菩薩若能修十種法，具足圓滿得此法身。何等為十？所謂：平等身，清淨身，無盡身，修集身，法性身，離尋伺身，不思議身，寂靜身，虛空身，妙智身。若諸菩薩具此十身，則得如來清淨法身。」
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善財復言：「聖者！諸菩薩等住此解脫，於何等位，得此十身？」
善財復言：「聖者！諸菩薩等住此解脫，於何等位，得此十身？」
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婆羅門言：「善男子！菩薩初地，住此解脫得平等身。何以故？通達法性，離諸邪曲，見法平等故。菩薩二地，住此解脫得清淨身。何以故？離犯戒垢，於一切戒性常清淨故。菩薩三地，住此解脫得無盡身。何以故？離欲瞋恚慳嫉惡法，住諸勝定故。菩薩四地，住此解脫得修集身。何以故？常勤修集一切諸佛菩提分法故。菩薩五地，住此解脫得法性身。何以故？觀察覺悟一切諦理，證法體性故。菩薩六地，住此解脫得無尋伺身。何以故？觀緣起理，難解難知，非尋伺境界故。菩薩七地，住此解脫得不思議身。何以故？集諸佛法，方便善巧，智行滿足故。菩薩八地，住此解脫得寂靜身。何以故？一切煩惱不復現行，離諸世間戲論等事故。菩薩九地，住此解脫得虛空身。何以故？身相無邊，遍滿一切故。菩薩十地，住此解脫得妙智身。何以故？一切種智微妙境界，普集圓滿故。」
婆羅門言：「善男子！菩薩初地，住此解脫得平等身。何以故？通達法性，離諸邪曲，見法平等故。菩薩二地，住此解脫得清淨身。何以故？離犯戒垢，於一切戒性常清淨故。菩薩三地，住此解脫得無盡身。何以故？離欲瞋恚慳嫉惡法，住諸勝定故。菩薩四地，住此解脫得修集身。何以故？常勤修集一切諸佛菩提分法故。菩薩五地，住此解脫得法性身。何以故？觀察覺悟一切諦理，證法體性故。菩薩六地，住此解脫得無尋伺身。何以故？觀緣起理，難解難知，非尋伺境界故。菩薩七地，住此解脫得不思議身。何以故？集諸佛法，方便善巧，智行滿足故。菩薩八地，住此解脫得寂靜身。何以故？一切煩惱不復現行，離諸世間戲論等事故。菩薩九地，住此解脫得虛空身。何以故？身相無邊，遍滿一切故。菩薩十地，住此解脫得妙智身。何以故？一切種智微妙境界，普集圓滿故。」
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善財復言：「如來法身，與彼菩薩十種法身，有何差別？」
善財復言：「如來法身，與彼菩薩十種法身，有何差別？」
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答言：「善男子！當知法身，體性無異，功德威力有差別耳。」
答言：「善男子！當知法身，體性無異，功德威力有差別耳。」
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善財復言：「是義云何？」
善財復言：「是義云何？」
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答言：「善男子！謂佛菩薩所有法身，等無差別。所以者何？以一切法性相平等同一體故；如是乃至凡聖、迷悟、染淨、因果、去來、進退，皆同一相。所言功德威力異者，即如來身功德圓滿，具勝威力，菩薩不爾，由此事故，我當為汝宣說譬諭，開示其義。善男子！譬如摩尼妙寶真珠，未經巧匠彫飾磨瑩，無有光彩，凡所見者，不生愛重，若經磨瑩，光彩熾盛，人天寶重，珠體無異，相差別故。雖諸菩薩與如來身，同一體性，俱名法身，不可說言、難思清淨、功德智寶，神通威力同於如來。所以者何？以諸如來於無數劫，淨修一切微妙功德，究竟圓滿，無邊無量，如太虛空，滿十方界，妙善清淨，離諸惑垢，廣大光明，無所不照，殊勝威力，普濟眾生，其諸菩薩，雖具法身，功德未圓，有餘垢故。譬如白月，從初一日，至十五日，名體雖同，光相有異。何以故？滿不滿相，有差別故。善男子！菩薩法身，與佛法身亦復如是，滿不滿相有差別故。以菩薩身，如從月初至十四日，所有光明不能圓照，如來法身，如十五日白月圓滿，光明普照，無有限礙。而彼菩薩十種法身，與如來身同一體性，無有二相，但由所修功德有異，不可言一。是故，善男子！若諸菩薩住此解脫，具足十身，則能證得諸佛功德圓滿法身。
答言：「善男子！謂佛菩薩所有法身，等無差別。所以者何？以一切法性相平等同一體故；如是乃至凡聖、迷悟、染淨、因果、去來、進退，皆同一相。所言功德威力異者，即如來身功德圓滿，具勝威力，菩薩不爾，由此事故，我當為汝宣說譬諭，開示其義。善男子！譬如摩尼妙寶真珠，未經巧匠彫飾磨瑩，無有光彩，凡所見者，不生愛重，若經磨瑩，光彩熾盛，人天寶重，珠體無異，相差別故。雖諸菩薩與如來身，同一體性，俱名法身，不可說言、難思清淨、功德智寶，神通威力同於如來。所以者何？以諸如來於無數劫，淨修一切微妙功德，究竟圓滿，無邊無量，如太虛空，滿十方界，妙善清淨，離諸惑垢，廣大光明，無所不照，殊勝威力，普濟眾生，其諸菩薩，雖具法身，功德未圓，有餘垢故。譬如白月，從初一日，至十五日，名體雖同，光相有異。何以故？滿不滿相，有差別故。善男子！菩薩法身，與佛法身亦復如是，滿不滿相有差別故。以菩薩身，如從月初至十四日，所有光明不能圓照，如來法身，如十五日白月圓滿，光明普照，無有限礙。而彼菩薩十種法身，與如來身同一體性，無有二相，但由所修功德有異，不可言一。是故，善男子！若諸菩薩住此解脫，具足十身，則能證得諸佛功德圓滿法身。
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「復次，菩薩由十種義，得於金剛不可壞身。何等為十？一者、一切煩惱、貪、瞋、癡毒不能壞故；二者、我慢、慳嫉、邪見、顛倒不能壞故；三者、一切惡趣、苦惱、逼迫不能壞故；四者、利、衰、毀、譽、稱、譏、苦、樂不能壞故；五者、生、老、病、死、愁、歎、憂惱不能壞故；六者、一切異見、外道、邪論不能壞故；七者、諸煩惱魔、蘊魔、死魔不能壞故；八者、一切天魔及魔眷屬不能壞故；九者、一切聲聞及諸獨覺不能壞故；十者、一切世間可愛欲境不能壞故。菩薩若能具此十義，則得諸佛猶如金剛不可壞身。
「復次，菩薩由十種義，得於金剛不可壞身。何等為十？一者、一切煩惱、貪、瞋、癡毒不能壞故；二者、我慢、慳嫉、邪見、顛倒不能壞故；三者、一切惡趣、苦惱、逼迫不能壞故；四者、利、衰、毀、譽、稱、譏、苦、樂不能壞故；五者、生、老、病、死、愁、歎、憂惱不能壞故；六者、一切異見、外道、邪論不能壞故；七者、諸煩惱魔、蘊魔、死魔不能壞故；八者、一切天魔及魔眷屬不能壞故；九者、一切聲聞及諸獨覺不能壞故；十者、一切世間可愛欲境不能壞故。菩薩若能具此十義，則得諸佛猶如金剛不可壞身。
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「善男子！復有十種善巧正道，能正了知，無邪謬說。何等為十？一、若諸眾生應以大乘而調伏者，為說種種菩薩乘道，不為演說聲聞乘道。二、若諸眾生應聲聞乘而調伏者，為說種種聲聞乘道，不為演說菩薩乘道。三、若諸眾生應以佛乘而調伏者，為說如來一切智道，不為演說獨覺乘道。四、若諸眾生應獨覺乘而調伏者，為說種種獨覺乘道，不為演說一切智道。五、若諸眾生執著我法，為說無我及諸法空，不說我、人、眾生、壽命、士夫養育補特伽羅、假、我、法道。六、若諸眾生執著有無，為說處中離邊際法，不說有無墮邊際法。七、若諸眾生其心散亂，為說寂靜諸奢摩他、毘鉢舍那，不說種種散亂道法。八、若諸眾生愛樂世法，為說出世如如智道，不說愚癡嬰兒之道。九、若諸眾生樂處生死，為說涅槃出生死道，不說住世化眾生道。十、若諸眾生執法空等，不行正道，為說正直無棘刺法，不說棘刺諸邪險道。善男子！若諸菩薩具此十法，得入正道，善能了知無邪謬說，所言誠實。善男子！我唯知此住誠願語、無盡威德菩薩解脫。如諸菩薩摩訶薩，與誠願語行止無違，心常隨順無有退轉，被本願力堅固甲冑，大慈悲心不捨眾生；增長福智心無厭足，善巧方便相續現前，勤修增上光明地智，隨順覺悟諸蘊、界、處，深入眾生，善知正道；菩薩地智，安住過去佛法平等清淨心，安住未來佛法平等清淨心，安住現在佛法平等清淨心，安住戒性平等清淨心，安住心性平等清淨心，安住見性平等清淨心，安住能斷自他疑性平等清淨心，安住一切正道非道智性平等清淨心，安住修道滅惑智行性平等清淨心，安住一切菩提分法增上修習平等清淨心，安住調伏一切眾生廣大悲化平等清淨心，言必以誠，未曾虛妄，出生無量功德智門，而我云何能知、能說？善男子！於此南方有城，名妙意華門，彼有童子，名為德生，復有童女，名為有德。汝詣彼問菩薩云何學菩薩行，修菩薩道。」
「善男子！復有十種善巧正道，能正了知，無邪謬說。何等為十？一、若諸眾生應以大乘而調伏者，為說種種菩薩乘道，不為演說聲聞乘道。二、若諸眾生應聲聞乘而調伏者，為說種種聲聞乘道，不為演說菩薩乘道。三、若諸眾生應以佛乘而調伏者，為說如來一切智道，不為演說獨覺乘道。四、若諸眾生應獨覺乘而調伏者，為說種種獨覺乘道，不為演說一切智道。五、若諸眾生執著我法，為說無我及諸法空，不說我、人、眾生、壽命、士夫養育補特伽羅、假、我、法道。六、若諸眾生執著有無，為說處中離邊際法，不說有無墮邊際法。七、若諸眾生其心散亂，為說寂靜諸奢摩他、毘鉢舍那，不說種種散亂道法。八、若諸眾生愛樂世法，為說出世如如智道，不說愚癡嬰兒之道。九、若諸眾生樂處生死，為說涅槃出生死道，不說住世化眾生道。十、若諸眾生執法空等，不行正道，為說正直無棘刺法，不說棘刺諸邪險道。善男子！若諸菩薩具此十法，得入正道，善能了知無邪謬說，所言誠實。善男子！我唯知此住誠願語、無盡威德菩薩解脫。如諸菩薩摩訶薩，與誠願語行止無違，心常隨順無有退轉，被本願力堅固甲冑，大慈悲心不捨眾生；增長福智心無厭足，善巧方便相續現前，勤修增上光明地智，隨順覺悟諸蘊、界、處，深入眾生，善知正道；菩薩地智，安住過去佛法平等清淨心，安住未來佛法平等清淨心，安住現在佛法平等清淨心，安住戒性平等清淨心，安住心性平等清淨心，安住見性平等清淨心，安住能斷自他疑性平等清淨心，安住一切正道非道智性平等清淨心，安住修道滅惑智行性平等清淨心，安住一切菩提分法增上修習平等清淨心，安住調伏一切眾生廣大悲化平等清淨心，言必以誠，未曾虛妄，出生無量功德智門，而我云何能知、能說？善男子！於此南方有城，名妙意華門，彼有童子，名為德生，復有童女，名為有德。汝詣彼問菩薩云何學菩薩行，修菩薩道。」
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時，善財童子於此大法起尊重心，禮婆羅門足，遶無數匝，慇懃瞻仰，一心戀慕，辭退而去。
時，善財童子於此大法起尊重心，禮婆羅門足，遶無數匝，慇懃瞻仰，一心戀慕，辭退而去。
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爾時，善財童子於最寂靜婆羅門所，得此大法，熏習其心，漸次南行，詣妙意華門城，見德生童子、有德童女，頂禮其足，遶無數匝，於前合掌。白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、云何修菩薩道，我聞聖者，善能誘誨，唯願慈哀為我宣說。」
爾時，善財童子於最寂靜婆羅門所，得此大法，熏習其心，漸次南行，詣妙意華門城，見德生童子、有德童女，頂禮其足，遶無數匝，於前合掌。白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、云何修菩薩道，我聞聖者，善能誘誨，唯願慈哀為我宣說。」
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時，童子、童女告善財言：「善男子！我等證得菩薩解脫，名為幻住。得此解脫，具足圓滿，以斯淨智，遍觀諸法，無非幻住，幻所成就。所謂：見一切世界皆幻住，因緣所生故；見一切眾生皆幻住，業煩惱所起故；見一切世間皆幻住，無明有愛等展轉緣生故；見一切諸法皆幻住，我見等種種幻緣所生故；見一切三世皆幻住，我見等顛倒智所生故；見一切眾生生、老、病、死、憂、悲、苦、惱皆幻住，本無今有，虛假不實，妄想分別所生故；見一切剎土皆幻住，想心見倒，無明所生故；見一切聲聞辟支佛皆幻住，智斷分別所成故；見一切菩薩皆幻住，能自調伏，成熟眾生，諸行願法，相續現前之所成故；見一切諸佛及諸菩薩眾會，變化神通威力，諸所施為，皆幻住，種種解行，廣大願智，熏習所成故。善男子！幻境自性不可思議，我等二人，但能知此幻住解脫，如諸菩薩摩訶薩，善入無邊諸幻事網，隨順了知幻所成智，彼功德行，而我云何能知、能說？」
時，童子、童女告善財言：「善男子！我等證得菩薩解脫，名為幻住。得此解脫，具足圓滿，以斯淨智，遍觀諸法，無非幻住，幻所成就。所謂：見一切世界皆幻住，因緣所生故；見一切眾生皆幻住，業煩惱所起故；見一切世間皆幻住，無明有愛等展轉緣生故；見一切諸法皆幻住，我見等種種幻緣所生故；見一切三世皆幻住，我見等顛倒智所生故；見一切眾生生、老、病、死、憂、悲、苦、惱皆幻住，本無今有，虛假不實，妄想分別所生故；見一切剎土皆幻住，想心見倒，無明所生故；見一切聲聞辟支佛皆幻住，智斷分別所成故；見一切菩薩皆幻住，能自調伏，成熟眾生，諸行願法，相續現前之所成故；見一切諸佛及諸菩薩眾會，變化神通威力，諸所施為，皆幻住，種種解行，廣大願智，熏習所成故。善男子！幻境自性不可思議，我等二人，但能知此幻住解脫，如諸菩薩摩訶薩，善入無邊諸幻事網，隨順了知幻所成智，彼功德行，而我云何能知、能說？」
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時，德生童子、有德童女，說自解脫已，以不思議諸善根力，令善財身速疾增長，柔軟光澤，告善財言：「善男子！於此南方近海門處，有一國土名為沃田；彼國有園，名大莊嚴，其中有一廣大樓閣，名毘盧遮那莊嚴藏。從菩薩種種善根果報生，從菩薩種種念力、願力、自在力、神通力生，從菩薩種種善巧方便生，從菩薩種種福德智慧生。善男子！住不思議解脫菩薩，以大悲心，為諸眾生普遍顯現如是境界，廣大集起如是莊嚴。彌勒菩薩摩訶薩安止其中，為欲攝受本所生處，父母親屬及諸人眾，令成熟故；又欲令彼同受生，同修行，同類眾生，於大乘中得堅固故；又欲令彼一切眾生，隨所住地，隨本善根，皆成熟故；又欲為汝顯示菩薩解脫門故；顯示菩薩遍一切處，隨本願力受生自在故；顯示菩薩以種種身，普現一切眾生之前，開示覺悟，常教化故；顯示菩薩以大悲力，普攝一切世間資財，惠施眾生而不厭故；顯示菩薩具修諸行，知一切行離諸相故；顯示菩薩處處受生，了一切生皆無相故。汝詣彼問菩薩云何行菩薩行、云何修菩薩道、云何學菩薩戒、云何淨菩薩心、云何發菩薩願、云何集菩薩助道具、云何入菩薩自在地、云何滿菩薩波羅蜜、云何獲菩薩無生忍、云何具菩薩功德法、云何事菩薩善知識？何以故？善男子！彼菩薩摩訶薩，深入一切菩薩行願，隨順一切眾生心性，遍一切處常現其前，教化調伏彼菩薩已，滿一切波羅蜜已，住一切菩薩地已，證一切菩薩忍已，入一切菩薩位已，蒙授與具足記已，遊一切菩薩境已，入菩薩解脫門已，得一切佛神力已，蒙十方一切如來，以一切智甘露法水而灌其頂。
時，德生童子、有德童女，說自解脫已，以不思議諸善根力，令善財身速疾增長，柔軟光澤，告善財言：「善男子！於此南方近海門處，有一國土名為沃田；彼國有園，名大莊嚴，其中有一廣大樓閣，名毘盧遮那莊嚴藏。從菩薩種種善根果報生，從菩薩種種念力、願力、自在力、神通力生，從菩薩種種善巧方便生，從菩薩種種福德智慧生。善男子！住不思議解脫菩薩，以大悲心，為諸眾生普遍顯現如是境界，廣大集起如是莊嚴。彌勒菩薩摩訶薩安止其中，為欲攝受本所生處，父母親屬及諸人眾，令成熟故；又欲令彼同受生，同修行，同類眾生，於大乘中得堅固故；又欲令彼一切眾生，隨所住地，隨本善根，皆成熟故；又欲為汝顯示菩薩解脫門故；顯示菩薩遍一切處，隨本願力受生自在故；顯示菩薩以種種身，普現一切眾生之前，開示覺悟，常教化故；顯示菩薩以大悲力，普攝一切世間資財，惠施眾生而不厭故；顯示菩薩具修諸行，知一切行離諸相故；顯示菩薩處處受生，了一切生皆無相故。汝詣彼問菩薩云何行菩薩行、云何修菩薩道、云何學菩薩戒、云何淨菩薩心、云何發菩薩願、云何集菩薩助道具、云何入菩薩自在地、云何滿菩薩波羅蜜、云何獲菩薩無生忍、云何具菩薩功德法、云何事菩薩善知識？何以故？善男子！彼菩薩摩訶薩，深入一切菩薩行願，隨順一切眾生心性，遍一切處常現其前，教化調伏彼菩薩已，滿一切波羅蜜已，住一切菩薩地已，證一切菩薩忍已，入一切菩薩位已，蒙授與具足記已，遊一切菩薩境已，入菩薩解脫門已，得一切佛神力已，蒙十方一切如來，以一切智甘露法水而灌其頂。
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「善男子！彼善知識，能潤澤汝諸善根，能增長汝菩提心，能堅固汝廣大志，能發起汝一切善，能增長汝菩薩根，能示教汝無礙法，能令汝入普賢地，能令汝住菩薩願，能令汝行普賢行，能為汝說一切菩薩無量行願所成功德，令汝顯示普賢菩薩自在法門。善男子！汝今不應修一善根，照一法門，發一大願，受一記別，住於一忍，生究竟想；不應以限量心，行於最勝諸波羅蜜；不應以限量心，住於菩薩圓滿十地；不應以限量心，嚴淨一切諸佛國土；不應以限量心，承事供養諸善知識。何以故？善男子！菩薩摩訶薩，應種無量諸善根，應集無量助道具，應修無量菩提因，應學無量巧迴向，應化無量眾生界，應照無量眾生心，應知無量眾生根，應識無量眾生解，應覺悟無量眾生，應調伏無量眾生，應斷無量煩惱，應淨無量業習，應滅無量邪見，應除無量雜染心，應發無量清淨心，應拔無量苦毒箭，應涸無量愛欲海，應破無量無明闇，應摧無量我慢山，應解無量生死縛，應度無量諸有流，應竭無量受生海，應令無量眾生出五欲淤泥，應使無量眾生，離三界牢獄，應置無量眾生於聖道中，應銷無量貪欲行，應滅無量瞋恚行，應摧無量愚癡行，應破無量魔羂網，應捨無量魔事業，應淨菩薩無量心樂欲，應長菩薩無量巧方便，應生菩薩無量增上根，應起菩薩無量決定解，應悟菩薩無量平等體，應淨菩薩無量勝功德，應治菩薩無量諸行海，應滿菩薩無量清淨行，應現菩薩無量世間行，應順菩薩無量方便行，應生無量淨信力，應住無量精進力，應淨無量正念力，應滿無量三昧力，應起無量淨慧力，應堅無量勝解力，應集無量福德力，應增無量智慧力，應發無量菩薩力，應滿無量如來力，應分別無量法門，應深入無量法門，應清淨無量法門，應生無量法光明，應作無量法照耀，應照無量品類根，應知無量煩惱病，應集無量妙法藥，應療無量眾生疾，應辨無量甘露供，應往無量佛國土，應供無量諸如來，應入無量菩薩會，應受無量如來教，應忍無量眾生惱，應令無量眾生離惡趣，應與無量眾生勝安樂，應以四攝攝無量眾生，應入無量總持門，應生無量大願門，應修無量慈悲力，應求無量諸佛法，應起無量思惟力，應起無量神通事，應淨無量智光明，應往無量眾生趣，應受無量諸有生，應現無量差別身，應受無量諸苦惱，應順無量凡夫法，應知無量眾生苦，應說無量諸佛法，應捨無量內外財，應施無量福田境，應護無量諸善根，應近無量善知識，應調無量自種族，應修無量佛法，應說無量佛法，應讚無量持戒，應覺無量破戒，應迴向無量善巧法，應了知無
「善男子！彼善知識，能潤澤汝諸善根，能增長汝菩提心，能堅固汝廣大志，能發起汝一切善，能增長汝菩薩根，能示教汝無礙法，能令汝入普賢地，能令汝住菩薩願，能令汝行普賢行，能為汝說一切菩薩無量行願所成功德，令汝顯示普賢菩薩自在法門。善男子！汝今不應修一善根，照一法門，發一大願，受一記別，住於一忍，生究竟想；不應以限量心，行於最勝諸波羅蜜；不應以限量心，住於菩薩圓滿十地；不應以限量心，嚴淨一切諸佛國土；不應以限量心，承事供養諸善知識。何以故？善男子！菩薩摩訶薩，應種無量諸善根，應集無量助道具，應修無量菩提因，應學無量巧迴向，應化無量眾生界，應照無量眾生心，應知無量眾生根，應識無量眾生解，應覺悟無量眾生，應調伏無量眾生，應斷無量煩惱，應淨無量業習，應滅無量邪見，應除無量雜染心，應發無量清淨心，應拔無量苦毒箭，應涸無量愛欲海，應破無量無明闇，應摧無量我慢山，應解無量生死縛，應度無量諸有流，應竭無量受生海，應令無量眾生出五欲淤泥，應使無量眾生，離三界牢獄，應置無量眾生於聖道中，應銷無量貪欲行，應滅無量瞋恚行，應摧無量愚癡行，應破無量魔羂網，應捨無量魔事業，應淨菩薩無量心樂欲，應長菩薩無量巧方便，應生菩薩無量增上根，應起菩薩無量決定解，應悟菩薩無量平等體，應淨菩薩無量勝功德，應治菩薩無量諸行海，應滿菩薩無量清淨行，應現菩薩無量世間行，應順菩薩無量方便行，應生無量淨信力，應住無量精進力，應淨無量正念力，應滿無量三昧力，應起無量淨慧力，應堅無量勝解力，應集無量福德力，應增無量智慧力，應發無量菩薩力，應滿無量如來力，應分別無量法門，應深入無量法門，應清淨無量法門，應生無量法光明，應作無量法照耀，應照無量品類根，應知無量煩惱病，應集無量妙法藥，應療無量眾生疾，應辨無量甘露供，應往無量佛國土，應供無量諸如來，應入無量菩薩會，應受無量如來教，應忍無量眾生惱，應令無量眾生離惡趣，應與無量眾生勝安樂，應以四攝攝無量眾生，應入無量總持門，應生無量大願門，應修無量慈悲力，應求無量諸佛法，應起無量思惟力，應起無量神通事，應淨無量智光明，應往無量眾生趣，應受無量諸有生，應現無量差別身，應受無量諸苦惱，應順無量凡夫法，應知無量眾生苦，應說無量諸佛法，應捨無量內外財，應施無量福田境，應護無量諸善根，應近無量善知識，應調無量自種族，應修無量佛法，應說無量佛法，應讚無量持戒，應覺無量破戒，應迴向無量善巧法，應了知無
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量夢幻法，應令無量眾生住清淨戒，應與無量眾生金剛定，應令無量眾生捨有見，應令無量眾生速離三界，應令無量眾生觀無我，應令無量眾生悟三乘，應入無量差別心，應思菩薩大境界，應住菩薩大宮殿，應觀菩薩甚深法，應知菩薩難知境，應行菩薩難行行，應嚴菩薩尊重德，應踐菩薩難入位，應知菩薩種種行，應現菩薩普遍神力，應受菩薩平等法雲，應廣菩薩無邊行網，應滿菩薩無邊諸度，應授菩薩無量記別，應入菩薩無量忍門，應具菩薩無量智通，應入菩薩無量諸因緣，應示菩薩無量難解法，應顯菩薩無量所作業，應斷菩薩無量三毒苦，應盡菩薩無量惑根本，應淨無量菩薩地，應說無量諸法門，應淨無量諸佛剎，應擐無量菩薩甲冑，應承事無量如來，應發不思議菩薩願，應修不思議菩薩行，應受不思議菩薩教，應知不思議菩薩順煩惱行，應知不思議菩薩離煩惱行，應淨不思議菩薩有為過，應知不思議菩薩稱讚涅槃甚深利益，應知不思議如來功德。如是不思議如來讚歎，不思議如來名稱，不思議涅槃名稱，不思議種種世法，不思議除滅世法，不思議妙行，不思議語言，不思議雜煩惱行，不思議滅煩惱行，不思議妙行金剛句，不思議語言金剛句，不思議雜煩惱金剛句，不思議滅煩惱金剛句，不思議妙行祕密句，不思議語言祕密句，不思議雜煩惱祕密句，不思議滅煩惱祕密句，如是一切悉應修學。善男子！舉要言之，應普修一切菩薩行，了法平等故；應普化一切眾生界，善巧調伏故；應普入一切無邊劫，願力廣大故；應普生一切諸有趣，示現受生故；應普知一切三世智，隨順覺悟故；應普行一切諸佛法，究竟體同故；應普淨一切諸佛剎，平等莊嚴故；應普滿一切菩薩願，圓滿一體故；應普供一切諸如來，勝願現前故；應普同一切菩薩願，一性平等故；應普事一切善知識，志求種種諸菩薩行，為令彼心生歡喜故。
量夢幻法，應令無量眾生住清淨戒，應與無量眾生金剛定，應令無量眾生捨有見，應令無量眾生速離三界，應令無量眾生觀無我，應令無量眾生悟三乘，應入無量差別心，應思菩薩大境界，應住菩薩大宮殿，應觀菩薩甚深法，應知菩薩難知境，應行菩薩難行行，應嚴菩薩尊重德，應踐菩薩難入位，應知菩薩種種行，應現菩薩普遍神力，應受菩薩平等法雲，應廣菩薩無邊行網，應滿菩薩無邊諸度，應授菩薩無量記別，應入菩薩無量忍門，應具菩薩無量智通，應入菩薩無量諸因緣，應示菩薩無量難解法，應顯菩薩無量所作業，應斷菩薩無量三毒苦，應盡菩薩無量惑根本，應淨無量菩薩地，應說無量諸法門，應淨無量諸佛剎，應擐無量菩薩甲冑，應承事無量如來，應發不思議菩薩願，應修不思議菩薩行，應受不思議菩薩教，應知不思議菩薩順煩惱行，應知不思議菩薩離煩惱行，應淨不思議菩薩有為過，應知不思議菩薩稱讚涅槃甚深利益，應知不思議如來功德。如是不思議如來讚歎，不思議如來名稱，不思議涅槃名稱，不思議種種世法，不思議除滅世法，不思議妙行，不思議語言，不思議雜煩惱行，不思議滅煩惱行，不思議妙行金剛句，不思議語言金剛句，不思議雜煩惱金剛句，不思議滅煩惱金剛句，不思議妙行祕密句，不思議語言祕密句，不思議雜煩惱祕密句，不思議滅煩惱祕密句，如是一切悉應修學。善男子！舉要言之，應普修一切菩薩行，了法平等故；應普化一切眾生界，善巧調伏故；應普入一切無邊劫，願力廣大故；應普生一切諸有趣，示現受生故；應普知一切三世智，隨順覺悟故；應普行一切諸佛法，究竟體同故；應普淨一切諸佛剎，平等莊嚴故；應普滿一切菩薩願，圓滿一體故；應普供一切諸如來，勝願現前故；應普同一切菩薩願，一性平等故；應普事一切善知識，志求種種諸菩薩行，為令彼心生歡喜故。
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大方廣佛華嚴經卷第三十二
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