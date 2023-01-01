大方廣佛華嚴經卷第三十二罽賓國三藏般若奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第三十二罽賓國三藏般若奉 詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入不思議解脫境界普賢行願品

爾時，善財童子漸次前行，詣婆怛那城有義聚落，至於賢勝優婆夷所，頂禮其足，遶無數匝，合掌恭敬，於一面立。白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行，云何修菩薩道，我聞聖者善能誘誨，願為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子漸次前行，詣婆怛那城有義聚落，至於賢勝優婆夷所，頂禮其足，遶無數匝，合掌恭敬，於一面立。白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行，云何修菩薩道，我聞聖者善能誘誨，願為我說。」

賢勝告言：「善男子！我得菩薩解脫，名無住處無盡輪，既自開解，復為人說，我住於此大三昧中，出生諸法無盡無住。所謂：出生一切智性眼無盡無住，出生一切智性耳無盡無住，出生一切智性鼻無盡無住，出生一切智性舌無盡無住，出生一切智性身無盡無住，出生一切智性意無盡無住，出生一切智性功德波濤無盡無住，出生一切智性智電光明無盡無住，出生一切智性照眾生智無盡無住，出生一切智性速疾神通無盡無住。善男子！我唯知此無住處無盡輪解脫門。如諸菩薩摩訶薩，一切無著功德智行無盡法門，而我云何能知、能說？善男子！於此南方有一大城，名為沃田，彼有長者，名堅固解脫，鬻金為業。汝詣彼問菩薩云何學菩薩行，修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢勝告言：「善男子！我得菩薩解脫，名無住處無盡輪，既自開解，復為人說，我住於此大三昧中，出生諸法無盡無住。所謂：出生一切智性眼無盡無住，出生一切智性耳無盡無住，出生一切智性鼻無盡無住，出生一切智性舌無盡無住，出生一切智性身無盡無住，出生一切智性意無盡無住，出生一切智性功德波濤無盡無住，出生一切智性智電光明無盡無住，出生一切智性照眾生智無盡無住，出生一切智性速疾神通無盡無住。善男子！我唯知此無住處無盡輪解脫門。如諸菩薩摩訶薩，一切無著功德智行無盡法門，而我云何能知、能說？善男子！於此南方有一大城，名為沃田，彼有長者，名堅固解脫，鬻金為業。汝詣彼問菩薩云何學菩薩行，修菩薩道。」

爾時，善財禮賢勝足，遶無數匝，慇懃瞻仰，一心戀慕，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財禮賢勝足，遶無數匝，慇懃瞻仰，一心戀慕，辭退而去。

爾時，善財童子漸次南行到於彼城，詣長者所，禮足右遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、云何修菩薩道，我聞聖者善能誘誨，願為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子漸次南行到於彼城，詣長者所，禮足右遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、云何修菩薩道，我聞聖者善能誘誨，願為我說。」

長者告言：「善男子！我得菩薩解脫，名無著念清淨莊嚴。我自得是解脫已來，於十方界一切佛所，勤求正法無有休息。善男子！我唯知此無著念清淨莊嚴解脫門。如諸菩薩摩訶薩，獲無所畏，猶師子吼，安住廣大福德智慧殊勝之聚，以大音聲開悟群品，如是菩薩功德智行，而我云何能知、能說？善男子！即此城中有一長者，名為妙月，其所住宅，常有光明。汝詣彼問菩薩云何學菩薩行，修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者告言：「善男子！我得菩薩解脫，名無著念清淨莊嚴。我自得是解脫已來，於十方界一切佛所，勤求正法無有休息。善男子！我唯知此無著念清淨莊嚴解脫門。如諸菩薩摩訶薩，獲無所畏，猶師子吼，安住廣大福德智慧殊勝之聚，以大音聲開悟群品，如是菩薩功德智行，而我云何能知、能說？善男子！即此城中有一長者，名為妙月，其所住宅，常有光明。汝詣彼問菩薩云何學菩薩行，修菩薩道。」

時，善財童子禮長者足，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子禮長者足，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退而去。

爾時，善財童子即詣妙月長者所，禮足右遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道，我聞聖者善能誘誨，願為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子即詣妙月長者所，禮足右遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道，我聞聖者善能誘誨，願為我說。」

妙月答言：「善男子！我得菩薩解脫，名無垢智光明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙月答言：「善男子！我得菩薩解脫，名無垢智光明。」

善財白言：「聖者！云何修行得此解脫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財白言：「聖者！云何修行得此解脫？」

長者告言：「善男子！若諸菩薩能行十法，則能具足得此解脫。何等為十？所謂：常不捨離諸善知識；常不捨離憶念見佛；常不捨離樂聞正法；常不捨離於佛菩薩善知識所，先意問訊，恭敬供養；常不捨離多聞智慧，善友法師，能說法者；常不捨離聽聞一切波羅蜜行；常不捨離聽聞一切菩提分法；常不捨離三解脫門；常不捨離四梵住法；常不捨離一切智體。善男子！若諸菩薩常不捨離如是十法，則能得此無垢智光解脫門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者告言：「善男子！若諸菩薩能行十法，則能具足得此解脫。何等為十？所謂：常不捨離諸善知識；常不捨離憶念見佛；常不捨離樂聞正法；常不捨離於佛菩薩善知識所，先意問訊，恭敬供養；常不捨離多聞智慧，善友法師，能說法者；常不捨離聽聞一切波羅蜜行；常不捨離聽聞一切菩提分法；常不捨離三解脫門；常不捨離四梵住法；常不捨離一切智體。善男子！若諸菩薩常不捨離如是十法，則能得此無垢智光解脫門。」

善財復言：「聖者！此解脫門云何現前而能證得？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財復言：「聖者！此解脫門云何現前而能證得？」

長者答言：「善男子！現前當作般若波羅蜜心，極令相應，隨所見知皆能證入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者答言：「善男子！現前當作般若波羅蜜心，極令相應，隨所見知皆能證入。」

善財復言：「聖者！為由聽聞般若波羅蜜言說章句，而現證耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財復言：「聖者！為由聽聞般若波羅蜜言說章句，而現證耶？」

答言：「不也。何以故？般若波羅蜜，見一切法真實體性而現證故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也。何以故？般若波羅蜜，見一切法真實體性而現證故。」

善財白言：「豈不由於從聞生智及思智性，得見真如而自證悟？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財白言：「豈不由於從聞生智及思智性，得見真如而自證悟？」

長者答言：「不也。若從聞思得自證悟，無有是處。善男子！我於此義，應說譬喻，汝當諦聽：如大沙磧中無泉井，春夏熱時，有人從西向東而行，遇有丈夫從東而來，即問之言：『我今熱渴，何處有水、清涼樹陰？我欲於中飲浴休憩，除其熱渴。』彼大丈夫善知、善說，而告之言：『從此東行，有其二路，一左一右。宜從右路勤力而行，決定當得至甘泉所，及庇清陰。』善男子！於意云何？彼熱渴者，雖聞如是泉及樹名，思惟往趣，能除熱渴，獲清涼不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者答言：「不也。若從聞思得自證悟，無有是處。善男子！我於此義，應說譬喻，汝當諦聽：如大沙磧中無泉井，春夏熱時，有人從西向東而行，遇有丈夫從東而來，即問之言：『我今熱渴，何處有水、清涼樹陰？我欲於中飲浴休憩，除其熱渴。』彼大丈夫善知、善說，而告之言：『從此東行，有其二路，一左一右。宜從右路勤力而行，決定當得至甘泉所，及庇清陰。』善男子！於意云何？彼熱渴者，雖聞如是泉及樹名，思惟往趣，能除熱渴，獲清涼不？」

答言：「不也。何以故？要依示道至彼泉池，沐浴飲用方除熱渴，乃得清涼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不也。何以故？要依示道至彼泉池，沐浴飲用方除熱渴，乃得清涼。」

「善男子！菩薩亦爾，不但唯以聞思慧解，而能證入一切法門。善男子！言沙磧者，即謂生死；西來人者，謂諸眾生，熱謂眾惑，渴即貪愛；東來知道大丈夫者，即佛菩薩，住一切智，得法真性平等實義是也；得清淨水，無熱渴者，即自證悟真實是也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩亦爾，不但唯以聞思慧解，而能證入一切法門。善男子！言沙磧者，即謂生死；西來人者，謂諸眾生，熱謂眾惑，渴即貪愛；東來知道大丈夫者，即佛菩薩，住一切智，得法真性平等實義是也；得清淨水，無熱渴者，即自證悟真實是也。」

「復次，善男子！我今為汝重說譬諭，汝應諦聽。善男子！假使如來住壽一劫，種種方便，以巧言辭為閻浮人說，天蘇陀具足眾德，柔軟妙觸，色香美味。於意云何？彼諸眾生如是聽受思惟之時，知天味不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！我今為汝重說譬諭，汝應諦聽。善男子！假使如來住壽一劫，種種方便，以巧言辭為閻浮人說，天蘇陀具足眾德，柔軟妙觸，色香美味。於意云何？彼諸眾生如是聽受思惟之時，知天味不？」

白言：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白言：「不也。」

妙月告言：「此亦如是，不但聞思，而能證入般若真性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙月告言：「此亦如是，不但聞思，而能證入般若真性。」

善財復言：「云何菩薩，善巧宣說，令諸眾生，真實得證？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財復言：「云何菩薩，善巧宣說，令諸眾生，真實得證？」

妙月告言：「善男子！菩薩所證般若真性，是彼言說決定正因；為由證得此解脫故，能為眾生善巧宣說。復次，菩薩具足十法，得此解脫，何等為十？一者、遠離諸不善法，二者、不違如來制戒，三者、遠離一切慳嫉，四者、供養一切如來，五者、勤修一切福業，六者、具足智慧，七者、具足方便，八者、具足大願，九者、具足厭離，十者、具足精進。若諸菩薩具足十法，證此解脫。善男子！我唯知此無垢智光菩薩解脫門，如諸菩薩摩訶薩，修行種種菩薩智門，常勤作意，行無上業，其心正直，志性調柔，常樂寂靜，安住大悲，不離世間，心無染著，諸所施為，不望恩報，常念諸佛廣大境界，常思諸佛真實妙法，常樂親近諸菩薩僧，常行菩薩諸波羅蜜，常住菩薩所證諸地，常觀如來力、無所畏、不共佛法。證入無量大三昧海，究竟解脫真實法門，而我云何能知、能說彼功德行？善男子！於此南方有城，名廣大聲，彼有長者，名無勝軍。汝詣彼問菩薩云何學菩薩行，修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙月告言：「善男子！菩薩所證般若真性，是彼言說決定正因；為由證得此解脫故，能為眾生善巧宣說。復次，菩薩具足十法，得此解脫，何等為十？一者、遠離諸不善法，二者、不違如來制戒，三者、遠離一切慳嫉，四者、供養一切如來，五者、勤修一切福業，六者、具足智慧，七者、具足方便，八者、具足大願，九者、具足厭離，十者、具足精進。若諸菩薩具足十法，證此解脫。善男子！我唯知此無垢智光菩薩解脫門，如諸菩薩摩訶薩，修行種種菩薩智門，常勤作意，行無上業，其心正直，志性調柔，常樂寂靜，安住大悲，不離世間，心無染著，諸所施為，不望恩報，常念諸佛廣大境界，常思諸佛真實妙法，常樂親近諸菩薩僧，常行菩薩諸波羅蜜，常住菩薩所證諸地，常觀如來力、無所畏、不共佛法。證入無量大三昧海，究竟解脫真實法門，而我云何能知、能說彼功德行？善男子！於此南方有城，名廣大聲，彼有長者，名無勝軍。汝詣彼問菩薩云何學菩薩行，修菩薩道。」

是時，善財禮妙月足，遶無數匝，慇懃瞻仰，一心戀慕，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，善財禮妙月足，遶無數匝，慇懃瞻仰，一心戀慕，辭退而去。

爾時，善財童子思惟所得智光解脫，漸次南行，向彼大城，詣長者所，禮足右遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行，云何修菩薩道，我聞聖者善能誘誨，願為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子思惟所得智光解脫，漸次南行，向彼大城，詣長者所，禮足右遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行，云何修菩薩道，我聞聖者善能誘誨，願為我說。」

長者答言：「善男子！我得菩薩解脫，名無盡相。我以證此解脫門故，見無量佛，得無盡藏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者答言：「善男子！我得菩薩解脫，名無盡相。我以證此解脫門故，見無量佛，得無盡藏。」

善財復言：「菩薩云何得此解脫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財復言：「菩薩云何得此解脫？」

答言：「善男子！菩薩若能勤修十法，則能證得如是解脫。何等為十？一者、應處閑寂深觀五欲，為欲修習諸禪定故；二者、應勤方便入諸三昧，普現色身化眾生故；三者、應以智慧，平等觀察生死涅槃同一相故；四者、應勤修習堅固念力，知善不善無忘失故；五者、應勤積集菩薩功德，波羅蜜道無厭足故；六者、應勤種植淨戒林樹，於法園苑常遊戲故；七者、應勤救護惡見眾生，令超邪徑住正見故；八者、應勤給施種種法藥，除滅眾生煩惱病故；九者、應勤觀察三世諸法，如夢幻等無染著故；十者、應勤摧伏外道邪論，不令異見損眾生故。若諸菩薩勤求修習，具此十法，即能證得如是解脫；亦於無數百千法門，入出自在。復次，善男子！菩薩若能遠離十法，得此解脫。何等為十？一者、遠離一切破諸禁戒補特伽羅；二者、遠離一切破諸正見補特伽羅；三者、遠離一切破正威儀補特伽羅；四者、遠離一切破正活命補特伽羅；五者、遠離一切雜說世論補特伽羅；六者、遠離一切懈怠嬾惰補特伽羅；七者、遠離一切貪著欲樂補特伽羅；八者、遠離一切常樂親近在家白衣補特伽羅；九者、遠離一切樂修邪福，不住正行，出家在家補特伽羅；十者、遠離一切深重煩惱，身心放逸，不可諫止補特伽羅。若諸菩薩，常能遠離如是十種諸不善人，而亦於彼不懷厭捨，亦不於彼生下劣心，但應慈念攝受調伏。菩薩復念一切眾生處生死中，由近如是不善人故，壞諸善根，墮於惡趣，常當遠離一切惡人。善男子！是為菩薩遠離十法，即能證得如是解脫。善男子！我唯知此無盡相解脫門，如諸菩薩摩訶薩，大悲為首，發起眾行，過去願力，皆悉現前，堅固勤求一切智智，積集莊嚴種種佛土，甚深觀察一切諸法，一切體性；常樂勤求一切如來力、無所畏、不共佛法，相及隨好圓滿音聲，乃至一切增上功德，無不現證，於諸如來甚深解脫，能隨順解，方便善巧皆能悟入，知諸眾生、我、人、壽命，士夫養育補特伽羅，蘊、處、界等性皆空寂，無所執著；常能利樂一切世間，令其安隱無諸煩惱；常勤愛樂一切智智；常勤救護一切眾生；常勤尊重一切正法，聞法愛樂隨順修行，能以正說饒益眾生，咸令安樂不入世趣，住勝精進相續不斷，住不退轉無雜染行，具足廣大平等智道，誓度眾生無能制伏。如是菩薩功德智行，而我云何能知、能說？善男子！於此城南有一聚落，名為達磨；有婆羅門，名最寂靜。汝詣彼問菩薩云何學菩薩行，修菩薩道。」時，善財童子禮無勝軍足，遶無數匝，慇懃瞻仰，戀慕而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！菩薩若能勤修十法，則能證得如是解脫。何等為十？一者、應處閑寂深觀五欲，為欲修習諸禪定故；二者、應勤方便入諸三昧，普現色身化眾生故；三者、應以智慧，平等觀察生死涅槃同一相故；四者、應勤修習堅固念力，知善不善無忘失故；五者、應勤積集菩薩功德，波羅蜜道無厭足故；六者、應勤種植淨戒林樹，於法園苑常遊戲故；七者、應勤救護惡見眾生，令超邪徑住正見故；八者、應勤給施種種法藥，除滅眾生煩惱病故；九者、應勤觀察三世諸法，如夢幻等無染著故；十者、應勤摧伏外道邪論，不令異見損眾生故。若諸菩薩勤求修習，具此十法，即能證得如是解脫；亦於無數百千法門，入出自在。復次，善男子！菩薩若能遠離十法，得此解脫。何等為十？一者、遠離一切破諸禁戒補特伽羅；二者、遠離一切破諸正見補特伽羅；三者、遠離一切破正威儀補特伽羅；四者、遠離一切破正活命補特伽羅；五者、遠離一切雜說世論補特伽羅；六者、遠離一切懈怠嬾惰補特伽羅；七者、遠離一切貪著欲樂補特伽羅；八者、遠離一切常樂親近在家白衣補特伽羅；九者、遠離一切樂修邪福，不住正行，出家在家補特伽羅；十者、遠離一切深重煩惱，身心放逸，不可諫止補特伽羅。若諸菩薩，常能遠離如是十種諸不善人，而亦於彼不懷厭捨，亦不於彼生下劣心，但應慈念攝受調伏。菩薩復念一切眾生處生死中，由近如是不善人故，壞諸善根，墮於惡趣，常當遠離一切惡人。善男子！是為菩薩遠離十法，即能證得如是解脫。善男子！我唯知此無盡相解脫門，如諸菩薩摩訶薩，大悲為首，發起眾行，過去願力，皆悉現前，堅固勤求一切智智，積集莊嚴種種佛土，甚深觀察一切諸法，一切體性；常樂勤求一切如來力、無所畏、不共佛法，相及隨好圓滿音聲，乃至一切增上功德，無不現證，於諸如來甚深解脫，能隨順解，方便善巧皆能悟入，知諸眾生、我、人、壽命，士夫養育補特伽羅，蘊、處、界等性皆空寂，無所執著；常能利樂一切世間，令其安隱無諸煩惱；常勤愛樂一切智智；常勤救護一切眾生；常勤尊重一切正法，聞法愛樂隨順修行，能以正說饒益眾生，咸令安樂不入世趣，住勝精進相續不斷，住不退轉無雜染行，具足廣大平等智道，誓度眾生無能制伏。如是菩薩功德智行，而我云何能知、能說？善男子！於此城南有一聚落，名為達磨；有婆羅門，名最寂靜。汝詣彼問菩薩云何學菩薩行，修菩薩道。」時，善財童子禮無勝軍足，遶無數匝，慇懃瞻仰，戀慕而去。

爾時，善財童子思惟憶念無盡相解脫門，漸次前行詣彼聚落，向最寂靜婆羅門所。見已，禮足圍遶，恭敬合掌而立。白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、云何修菩薩道，我聞聖者善能誘誨，願為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子思惟憶念無盡相解脫門，漸次前行詣彼聚落，向最寂靜婆羅門所。見已，禮足圍遶，恭敬合掌而立。白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、云何修菩薩道，我聞聖者善能誘誨，願為我說。」

時，婆羅門告善財言：「善男子！我得菩薩解脫，名誠願語。一切菩薩由此誠願真實語故，皆於阿耨多羅三藐三菩提無退轉者；無已退，無現退，無當退。善男子！我以住此真實威德誠願語故，於諸世間、出世間法，一切所作，無不成就，隨所願求，皆令滿足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，婆羅門告善財言：「善男子！我得菩薩解脫，名誠願語。一切菩薩由此誠願真實語故，皆於阿耨多羅三藐三菩提無退轉者；無已退，無現退，無當退。善男子！我以住此真實威德誠願語故，於諸世間、出世間法，一切所作，無不成就，隨所願求，皆令滿足。」

善財白言：「聖者！今此解脫真實威德，名誠願語，是何義耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財白言：「聖者！今此解脫真實威德，名誠願語，是何義耶？」

婆羅門言：「善男子！誠願語者，是如如義，不變異義，無二體義，勝義，諦義，三世如來法身體義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羅門言：「善男子！誠願語者，是如如義，不變異義，無二體義，勝義，諦義，三世如來法身體義。」

善財復言：「一切菩薩云何修習得此法身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財復言：「一切菩薩云何修習得此法身？」

答言：「善男子！菩薩若能修十種法，具足圓滿得此法身。何等為十？所謂：平等身，清淨身，無盡身，修集身，法性身，離尋伺身，不思議身，寂靜身，虛空身，妙智身。若諸菩薩具此十身，則得如來清淨法身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！菩薩若能修十種法，具足圓滿得此法身。何等為十？所謂：平等身，清淨身，無盡身，修集身，法性身，離尋伺身，不思議身，寂靜身，虛空身，妙智身。若諸菩薩具此十身，則得如來清淨法身。」

善財復言：「聖者！諸菩薩等住此解脫，於何等位，得此十身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財復言：「聖者！諸菩薩等住此解脫，於何等位，得此十身？」

婆羅門言：「善男子！菩薩初地，住此解脫得平等身。何以故？通達法性，離諸邪曲，見法平等故。菩薩二地，住此解脫得清淨身。何以故？離犯戒垢，於一切戒性常清淨故。菩薩三地，住此解脫得無盡身。何以故？離欲瞋恚慳嫉惡法，住諸勝定故。菩薩四地，住此解脫得修集身。何以故？常勤修集一切諸佛菩提分法故。菩薩五地，住此解脫得法性身。何以故？觀察覺悟一切諦理，證法體性故。菩薩六地，住此解脫得無尋伺身。何以故？觀緣起理，難解難知，非尋伺境界故。菩薩七地，住此解脫得不思議身。何以故？集諸佛法，方便善巧，智行滿足故。菩薩八地，住此解脫得寂靜身。何以故？一切煩惱不復現行，離諸世間戲論等事故。菩薩九地，住此解脫得虛空身。何以故？身相無邊，遍滿一切故。菩薩十地，住此解脫得妙智身。何以故？一切種智微妙境界，普集圓滿故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羅門言：「善男子！菩薩初地，住此解脫得平等身。何以故？通達法性，離諸邪曲，見法平等故。菩薩二地，住此解脫得清淨身。何以故？離犯戒垢，於一切戒性常清淨故。菩薩三地，住此解脫得無盡身。何以故？離欲瞋恚慳嫉惡法，住諸勝定故。菩薩四地，住此解脫得修集身。何以故？常勤修集一切諸佛菩提分法故。菩薩五地，住此解脫得法性身。何以故？觀察覺悟一切諦理，證法體性故。菩薩六地，住此解脫得無尋伺身。何以故？觀緣起理，難解難知，非尋伺境界故。菩薩七地，住此解脫得不思議身。何以故？集諸佛法，方便善巧，智行滿足故。菩薩八地，住此解脫得寂靜身。何以故？一切煩惱不復現行，離諸世間戲論等事故。菩薩九地，住此解脫得虛空身。何以故？身相無邊，遍滿一切故。菩薩十地，住此解脫得妙智身。何以故？一切種智微妙境界，普集圓滿故。」

善財復言：「如來法身，與彼菩薩十種法身，有何差別？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財復言：「如來法身，與彼菩薩十種法身，有何差別？」

答言：「善男子！當知法身，體性無異，功德威力有差別耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！當知法身，體性無異，功德威力有差別耳。」

善財復言：「是義云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財復言：「是義云何？」

答言：「善男子！謂佛菩薩所有法身，等無差別。所以者何？以一切法性相平等同一體故；如是乃至凡聖、迷悟、染淨、因果、去來、進退，皆同一相。所言功德威力異者，即如來身功德圓滿，具勝威力，菩薩不爾，由此事故，我當為汝宣說譬諭，開示其義。善男子！譬如摩尼妙寶真珠，未經巧匠彫飾磨瑩，無有光彩，凡所見者，不生愛重，若經磨瑩，光彩熾盛，人天寶重，珠體無異，相差別故。雖諸菩薩與如來身，同一體性，俱名法身，不可說言、難思清淨、功德智寶，神通威力同於如來。所以者何？以諸如來於無數劫，淨修一切微妙功德，究竟圓滿，無邊無量，如太虛空，滿十方界，妙善清淨，離諸惑垢，廣大光明，無所不照，殊勝威力，普濟眾生，其諸菩薩，雖具法身，功德未圓，有餘垢故。譬如白月，從初一日，至十五日，名體雖同，光相有異。何以故？滿不滿相，有差別故。善男子！菩薩法身，與佛法身亦復如是，滿不滿相有差別故。以菩薩身，如從月初至十四日，所有光明不能圓照，如來法身，如十五日白月圓滿，光明普照，無有限礙。而彼菩薩十種法身，與如來身同一體性，無有二相，但由所修功德有異，不可言一。是故，善男子！若諸菩薩住此解脫，具足十身，則能證得諸佛功德圓滿法身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！謂佛菩薩所有法身，等無差別。所以者何？以一切法性相平等同一體故；如是乃至凡聖、迷悟、染淨、因果、去來、進退，皆同一相。所言功德威力異者，即如來身功德圓滿，具勝威力，菩薩不爾，由此事故，我當為汝宣說譬諭，開示其義。善男子！譬如摩尼妙寶真珠，未經巧匠彫飾磨瑩，無有光彩，凡所見者，不生愛重，若經磨瑩，光彩熾盛，人天寶重，珠體無異，相差別故。雖諸菩薩與如來身，同一體性，俱名法身，不可說言、難思清淨、功德智寶，神通威力同於如來。所以者何？以諸如來於無數劫，淨修一切微妙功德，究竟圓滿，無邊無量，如太虛空，滿十方界，妙善清淨，離諸惑垢，廣大光明，無所不照，殊勝威力，普濟眾生，其諸菩薩，雖具法身，功德未圓，有餘垢故。譬如白月，從初一日，至十五日，名體雖同，光相有異。何以故？滿不滿相，有差別故。善男子！菩薩法身，與佛法身亦復如是，滿不滿相有差別故。以菩薩身，如從月初至十四日，所有光明不能圓照，如來法身，如十五日白月圓滿，光明普照，無有限礙。而彼菩薩十種法身，與如來身同一體性，無有二相，但由所修功德有異，不可言一。是故，善男子！若諸菩薩住此解脫，具足十身，則能證得諸佛功德圓滿法身。

「復次，菩薩由十種義，得於金剛不可壞身。何等為十？一者、一切煩惱、貪、瞋、癡毒不能壞故；二者、我慢、慳嫉、邪見、顛倒不能壞故；三者、一切惡趣、苦惱、逼迫不能壞故；四者、利、衰、毀、譽、稱、譏、苦、樂不能壞故；五者、生、老、病、死、愁、歎、憂惱不能壞故；六者、一切異見、外道、邪論不能壞故；七者、諸煩惱魔、蘊魔、死魔不能壞故；八者、一切天魔及魔眷屬不能壞故；九者、一切聲聞及諸獨覺不能壞故；十者、一切世間可愛欲境不能壞故。菩薩若能具此十義，則得諸佛猶如金剛不可壞身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩由十種義，得於金剛不可壞身。何等為十？一者、一切煩惱、貪、瞋、癡毒不能壞故；二者、我慢、慳嫉、邪見、顛倒不能壞故；三者、一切惡趣、苦惱、逼迫不能壞故；四者、利、衰、毀、譽、稱、譏、苦、樂不能壞故；五者、生、老、病、死、愁、歎、憂惱不能壞故；六者、一切異見、外道、邪論不能壞故；七者、諸煩惱魔、蘊魔、死魔不能壞故；八者、一切天魔及魔眷屬不能壞故；九者、一切聲聞及諸獨覺不能壞故；十者、一切世間可愛欲境不能壞故。菩薩若能具此十義，則得諸佛猶如金剛不可壞身。

「善男子！復有十種善巧正道，能正了知，無邪謬說。何等為十？一、若諸眾生應以大乘而調伏者，為說種種菩薩乘道，不為演說聲聞乘道。二、若諸眾生應聲聞乘而調伏者，為說種種聲聞乘道，不為演說菩薩乘道。三、若諸眾生應以佛乘而調伏者，為說如來一切智道，不為演說獨覺乘道。四、若諸眾生應獨覺乘而調伏者，為說種種獨覺乘道，不為演說一切智道。五、若諸眾生執著我法，為說無我及諸法空，不說我、人、眾生、壽命、士夫養育補特伽羅、假、我、法道。六、若諸眾生執著有無，為說處中離邊際法，不說有無墮邊際法。七、若諸眾生其心散亂，為說寂靜諸奢摩他、毘鉢舍那，不說種種散亂道法。八、若諸眾生愛樂世法，為說出世如如智道，不說愚癡嬰兒之道。九、若諸眾生樂處生死，為說涅槃出生死道，不說住世化眾生道。十、若諸眾生執法空等，不行正道，為說正直無棘刺法，不說棘刺諸邪險道。善男子！若諸菩薩具此十法，得入正道，善能了知無邪謬說，所言誠實。善男子！我唯知此住誠願語、無盡威德菩薩解脫。如諸菩薩摩訶薩，與誠願語行止無違，心常隨順無有退轉，被本願力堅固甲冑，大慈悲心不捨眾生；增長福智心無厭足，善巧方便相續現前，勤修增上光明地智，隨順覺悟諸蘊、界、處，深入眾生，善知正道；菩薩地智，安住過去佛法平等清淨心，安住未來佛法平等清淨心，安住現在佛法平等清淨心，安住戒性平等清淨心，安住心性平等清淨心，安住見性平等清淨心，安住能斷自他疑性平等清淨心，安住一切正道非道智性平等清淨心，安住修道滅惑智行性平等清淨心，安住一切菩提分法增上修習平等清淨心，安住調伏一切眾生廣大悲化平等清淨心，言必以誠，未曾虛妄，出生無量功德智門，而我云何能知、能說？善男子！於此南方有城，名妙意華門，彼有童子，名為德生，復有童女，名為有德。汝詣彼問菩薩云何學菩薩行，修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！復有十種善巧正道，能正了知，無邪謬說。何等為十？一、若諸眾生應以大乘而調伏者，為說種種菩薩乘道，不為演說聲聞乘道。二、若諸眾生應聲聞乘而調伏者，為說種種聲聞乘道，不為演說菩薩乘道。三、若諸眾生應以佛乘而調伏者，為說如來一切智道，不為演說獨覺乘道。四、若諸眾生應獨覺乘而調伏者，為說種種獨覺乘道，不為演說一切智道。五、若諸眾生執著我法，為說無我及諸法空，不說我、人、眾生、壽命、士夫養育補特伽羅、假、我、法道。六、若諸眾生執著有無，為說處中離邊際法，不說有無墮邊際法。七、若諸眾生其心散亂，為說寂靜諸奢摩他、毘鉢舍那，不說種種散亂道法。八、若諸眾生愛樂世法，為說出世如如智道，不說愚癡嬰兒之道。九、若諸眾生樂處生死，為說涅槃出生死道，不說住世化眾生道。十、若諸眾生執法空等，不行正道，為說正直無棘刺法，不說棘刺諸邪險道。善男子！若諸菩薩具此十法，得入正道，善能了知無邪謬說，所言誠實。善男子！我唯知此住誠願語、無盡威德菩薩解脫。如諸菩薩摩訶薩，與誠願語行止無違，心常隨順無有退轉，被本願力堅固甲冑，大慈悲心不捨眾生；增長福智心無厭足，善巧方便相續現前，勤修增上光明地智，隨順覺悟諸蘊、界、處，深入眾生，善知正道；菩薩地智，安住過去佛法平等清淨心，安住未來佛法平等清淨心，安住現在佛法平等清淨心，安住戒性平等清淨心，安住心性平等清淨心，安住見性平等清淨心，安住能斷自他疑性平等清淨心，安住一切正道非道智性平等清淨心，安住修道滅惑智行性平等清淨心，安住一切菩提分法增上修習平等清淨心，安住調伏一切眾生廣大悲化平等清淨心，言必以誠，未曾虛妄，出生無量功德智門，而我云何能知、能說？善男子！於此南方有城，名妙意華門，彼有童子，名為德生，復有童女，名為有德。汝詣彼問菩薩云何學菩薩行，修菩薩道。」

時，善財童子於此大法起尊重心，禮婆羅門足，遶無數匝，慇懃瞻仰，一心戀慕，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子於此大法起尊重心，禮婆羅門足，遶無數匝，慇懃瞻仰，一心戀慕，辭退而去。

爾時，善財童子於最寂靜婆羅門所，得此大法，熏習其心，漸次南行，詣妙意華門城，見德生童子、有德童女，頂禮其足，遶無數匝，於前合掌。白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、云何修菩薩道，我聞聖者，善能誘誨，唯願慈哀為我宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子於最寂靜婆羅門所，得此大法，熏習其心，漸次南行，詣妙意華門城，見德生童子、有德童女，頂禮其足，遶無數匝，於前合掌。白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、云何修菩薩道，我聞聖者，善能誘誨，唯願慈哀為我宣說。」

時，童子、童女告善財言：「善男子！我等證得菩薩解脫，名為幻住。得此解脫，具足圓滿，以斯淨智，遍觀諸法，無非幻住，幻所成就。所謂：見一切世界皆幻住，因緣所生故；見一切眾生皆幻住，業煩惱所起故；見一切世間皆幻住，無明有愛等展轉緣生故；見一切諸法皆幻住，我見等種種幻緣所生故；見一切三世皆幻住，我見等顛倒智所生故；見一切眾生生、老、病、死、憂、悲、苦、惱皆幻住，本無今有，虛假不實，妄想分別所生故；見一切剎土皆幻住，想心見倒，無明所生故；見一切聲聞辟支佛皆幻住，智斷分別所成故；見一切菩薩皆幻住，能自調伏，成熟眾生，諸行願法，相續現前之所成故；見一切諸佛及諸菩薩眾會，變化神通威力，諸所施為，皆幻住，種種解行，廣大願智，熏習所成故。善男子！幻境自性不可思議，我等二人，但能知此幻住解脫，如諸菩薩摩訶薩，善入無邊諸幻事網，隨順了知幻所成智，彼功德行，而我云何能知、能說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，童子、童女告善財言：「善男子！我等證得菩薩解脫，名為幻住。得此解脫，具足圓滿，以斯淨智，遍觀諸法，無非幻住，幻所成就。所謂：見一切世界皆幻住，因緣所生故；見一切眾生皆幻住，業煩惱所起故；見一切世間皆幻住，無明有愛等展轉緣生故；見一切諸法皆幻住，我見等種種幻緣所生故；見一切三世皆幻住，我見等顛倒智所生故；見一切眾生生、老、病、死、憂、悲、苦、惱皆幻住，本無今有，虛假不實，妄想分別所生故；見一切剎土皆幻住，想心見倒，無明所生故；見一切聲聞辟支佛皆幻住，智斷分別所成故；見一切菩薩皆幻住，能自調伏，成熟眾生，諸行願法，相續現前之所成故；見一切諸佛及諸菩薩眾會，變化神通威力，諸所施為，皆幻住，種種解行，廣大願智，熏習所成故。善男子！幻境自性不可思議，我等二人，但能知此幻住解脫，如諸菩薩摩訶薩，善入無邊諸幻事網，隨順了知幻所成智，彼功德行，而我云何能知、能說？」

時，德生童子、有德童女，說自解脫已，以不思議諸善根力，令善財身速疾增長，柔軟光澤，告善財言：「善男子！於此南方近海門處，有一國土名為沃田；彼國有園，名大莊嚴，其中有一廣大樓閣，名毘盧遮那莊嚴藏。從菩薩種種善根果報生，從菩薩種種念力、願力、自在力、神通力生，從菩薩種種善巧方便生，從菩薩種種福德智慧生。善男子！住不思議解脫菩薩，以大悲心，為諸眾生普遍顯現如是境界，廣大集起如是莊嚴。彌勒菩薩摩訶薩安止其中，為欲攝受本所生處，父母親屬及諸人眾，令成熟故；又欲令彼同受生，同修行，同類眾生，於大乘中得堅固故；又欲令彼一切眾生，隨所住地，隨本善根，皆成熟故；又欲為汝顯示菩薩解脫門故；顯示菩薩遍一切處，隨本願力受生自在故；顯示菩薩以種種身，普現一切眾生之前，開示覺悟，常教化故；顯示菩薩以大悲力，普攝一切世間資財，惠施眾生而不厭故；顯示菩薩具修諸行，知一切行離諸相故；顯示菩薩處處受生，了一切生皆無相故。汝詣彼問菩薩云何行菩薩行、云何修菩薩道、云何學菩薩戒、云何淨菩薩心、云何發菩薩願、云何集菩薩助道具、云何入菩薩自在地、云何滿菩薩波羅蜜、云何獲菩薩無生忍、云何具菩薩功德法、云何事菩薩善知識？何以故？善男子！彼菩薩摩訶薩，深入一切菩薩行願，隨順一切眾生心性，遍一切處常現其前，教化調伏彼菩薩已，滿一切波羅蜜已，住一切菩薩地已，證一切菩薩忍已，入一切菩薩位已，蒙授與具足記已，遊一切菩薩境已，入菩薩解脫門已，得一切佛神力已，蒙十方一切如來，以一切智甘露法水而灌其頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，德生童子、有德童女，說自解脫已，以不思議諸善根力，令善財身速疾增長，柔軟光澤，告善財言：「善男子！於此南方近海門處，有一國土名為沃田；彼國有園，名大莊嚴，其中有一廣大樓閣，名毘盧遮那莊嚴藏。從菩薩種種善根果報生，從菩薩種種念力、願力、自在力、神通力生，從菩薩種種善巧方便生，從菩薩種種福德智慧生。善男子！住不思議解脫菩薩，以大悲心，為諸眾生普遍顯現如是境界，廣大集起如是莊嚴。彌勒菩薩摩訶薩安止其中，為欲攝受本所生處，父母親屬及諸人眾，令成熟故；又欲令彼同受生，同修行，同類眾生，於大乘中得堅固故；又欲令彼一切眾生，隨所住地，隨本善根，皆成熟故；又欲為汝顯示菩薩解脫門故；顯示菩薩遍一切處，隨本願力受生自在故；顯示菩薩以種種身，普現一切眾生之前，開示覺悟，常教化故；顯示菩薩以大悲力，普攝一切世間資財，惠施眾生而不厭故；顯示菩薩具修諸行，知一切行離諸相故；顯示菩薩處處受生，了一切生皆無相故。汝詣彼問菩薩云何行菩薩行、云何修菩薩道、云何學菩薩戒、云何淨菩薩心、云何發菩薩願、云何集菩薩助道具、云何入菩薩自在地、云何滿菩薩波羅蜜、云何獲菩薩無生忍、云何具菩薩功德法、云何事菩薩善知識？何以故？善男子！彼菩薩摩訶薩，深入一切菩薩行願，隨順一切眾生心性，遍一切處常現其前，教化調伏彼菩薩已，滿一切波羅蜜已，住一切菩薩地已，證一切菩薩忍已，入一切菩薩位已，蒙授與具足記已，遊一切菩薩境已，入菩薩解脫門已，得一切佛神力已，蒙十方一切如來，以一切智甘露法水而灌其頂。

「善男子！彼善知識，能潤澤汝諸善根，能增長汝菩提心，能堅固汝廣大志，能發起汝一切善，能增長汝菩薩根，能示教汝無礙法，能令汝入普賢地，能令汝住菩薩願，能令汝行普賢行，能為汝說一切菩薩無量行願所成功德，令汝顯示普賢菩薩自在法門。善男子！汝今不應修一善根，照一法門，發一大願，受一記別，住於一忍，生究竟想；不應以限量心，行於最勝諸波羅蜜；不應以限量心，住於菩薩圓滿十地；不應以限量心，嚴淨一切諸佛國土；不應以限量心，承事供養諸善知識。何以故？善男子！菩薩摩訶薩，應種無量諸善根，應集無量助道具，應修無量菩提因，應學無量巧迴向，應化無量眾生界，應照無量眾生心，應知無量眾生根，應識無量眾生解，應覺悟無量眾生，應調伏無量眾生，應斷無量煩惱，應淨無量業習，應滅無量邪見，應除無量雜染心，應發無量清淨心，應拔無量苦毒箭，應涸無量愛欲海，應破無量無明闇，應摧無量我慢山，應解無量生死縛，應度無量諸有流，應竭無量受生海，應令無量眾生出五欲淤泥，應使無量眾生，離三界牢獄，應置無量眾生於聖道中，應銷無量貪欲行，應滅無量瞋恚行，應摧無量愚癡行，應破無量魔羂網，應捨無量魔事業，應淨菩薩無量心樂欲，應長菩薩無量巧方便，應生菩薩無量增上根，應起菩薩無量決定解，應悟菩薩無量平等體，應淨菩薩無量勝功德，應治菩薩無量諸行海，應滿菩薩無量清淨行，應現菩薩無量世間行，應順菩薩無量方便行，應生無量淨信力，應住無量精進力，應淨無量正念力，應滿無量三昧力，應起無量淨慧力，應堅無量勝解力，應集無量福德力，應增無量智慧力，應發無量菩薩力，應滿無量如來力，應分別無量法門，應深入無量法門，應清淨無量法門，應生無量法光明，應作無量法照耀，應照無量品類根，應知無量煩惱病，應集無量妙法藥，應療無量眾生疾，應辨無量甘露供，應往無量佛國土，應供無量諸如來，應入無量菩薩會，應受無量如來教，應忍無量眾生惱，應令無量眾生離惡趣，應與無量眾生勝安樂，應以四攝攝無量眾生，應入無量總持門，應生無量大願門，應修無量慈悲力，應求無量諸佛法，應起無量思惟力，應起無量神通事，應淨無量智光明，應往無量眾生趣，應受無量諸有生，應現無量差別身，應受無量諸苦惱，應順無量凡夫法，應知無量眾生苦，應說無量諸佛法，應捨無量內外財，應施無量福田境，應護無量諸善根，應近無量善知識，應調無量自種族，應修無量佛法，應說無量佛法，應讚無量持戒，應覺無量破戒，應迴向無量善巧法，應了知無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！彼善知識，能潤澤汝諸善根，能增長汝菩提心，能堅固汝廣大志，能發起汝一切善，能增長汝菩薩根，能示教汝無礙法，能令汝入普賢地，能令汝住菩薩願，能令汝行普賢行，能為汝說一切菩薩無量行願所成功德，令汝顯示普賢菩薩自在法門。善男子！汝今不應修一善根，照一法門，發一大願，受一記別，住於一忍，生究竟想；不應以限量心，行於最勝諸波羅蜜；不應以限量心，住於菩薩圓滿十地；不應以限量心，嚴淨一切諸佛國土；不應以限量心，承事供養諸善知識。何以故？善男子！菩薩摩訶薩，應種無量諸善根，應集無量助道具，應修無量菩提因，應學無量巧迴向，應化無量眾生界，應照無量眾生心，應知無量眾生根，應識無量眾生解，應覺悟無量眾生，應調伏無量眾生，應斷無量煩惱，應淨無量業習，應滅無量邪見，應除無量雜染心，應發無量清淨心，應拔無量苦毒箭，應涸無量愛欲海，應破無量無明闇，應摧無量我慢山，應解無量生死縛，應度無量諸有流，應竭無量受生海，應令無量眾生出五欲淤泥，應使無量眾生，離三界牢獄，應置無量眾生於聖道中，應銷無量貪欲行，應滅無量瞋恚行，應摧無量愚癡行，應破無量魔羂網，應捨無量魔事業，應淨菩薩無量心樂欲，應長菩薩無量巧方便，應生菩薩無量增上根，應起菩薩無量決定解，應悟菩薩無量平等體，應淨菩薩無量勝功德，應治菩薩無量諸行海，應滿菩薩無量清淨行，應現菩薩無量世間行，應順菩薩無量方便行，應生無量淨信力，應住無量精進力，應淨無量正念力，應滿無量三昧力，應起無量淨慧力，應堅無量勝解力，應集無量福德力，應增無量智慧力，應發無量菩薩力，應滿無量如來力，應分別無量法門，應深入無量法門，應清淨無量法門，應生無量法光明，應作無量法照耀，應照無量品類根，應知無量煩惱病，應集無量妙法藥，應療無量眾生疾，應辨無量甘露供，應往無量佛國土，應供無量諸如來，應入無量菩薩會，應受無量如來教，應忍無量眾生惱，應令無量眾生離惡趣，應與無量眾生勝安樂，應以四攝攝無量眾生，應入無量總持門，應生無量大願門，應修無量慈悲力，應求無量諸佛法，應起無量思惟力，應起無量神通事，應淨無量智光明，應往無量眾生趣，應受無量諸有生，應現無量差別身，應受無量諸苦惱，應順無量凡夫法，應知無量眾生苦，應說無量諸佛法，應捨無量內外財，應施無量福田境，應護無量諸善根，應近無量善知識，應調無量自種族，應修無量佛法，應說無量佛法，應讚無量持戒，應覺無量破戒，應迴向無量善巧法，應了知無

量夢幻法，應令無量眾生住清淨戒，應與無量眾生金剛定，應令無量眾生捨有見，應令無量眾生速離三界，應令無量眾生觀無我，應令無量眾生悟三乘，應入無量差別心，應思菩薩大境界，應住菩薩大宮殿，應觀菩薩甚深法，應知菩薩難知境，應行菩薩難行行，應嚴菩薩尊重德，應踐菩薩難入位，應知菩薩種種行，應現菩薩普遍神力，應受菩薩平等法雲，應廣菩薩無邊行網，應滿菩薩無邊諸度，應授菩薩無量記別，應入菩薩無量忍門，應具菩薩無量智通，應入菩薩無量諸因緣，應示菩薩無量難解法，應顯菩薩無量所作業，應斷菩薩無量三毒苦，應盡菩薩無量惑根本，應淨無量菩薩地，應說無量諸法門，應淨無量諸佛剎，應擐無量菩薩甲冑，應承事無量如來，應發不思議菩薩願，應修不思議菩薩行，應受不思議菩薩教，應知不思議菩薩順煩惱行，應知不思議菩薩離煩惱行，應淨不思議菩薩有為過，應知不思議菩薩稱讚涅槃甚深利益，應知不思議如來功德。如是不思議如來讚歎，不思議如來名稱，不思議涅槃名稱，不思議種種世法，不思議除滅世法，不思議妙行，不思議語言，不思議雜煩惱行，不思議滅煩惱行，不思議妙行金剛句，不思議語言金剛句，不思議雜煩惱金剛句，不思議滅煩惱金剛句，不思議妙行祕密句，不思議語言祕密句，不思議雜煩惱祕密句，不思議滅煩惱祕密句，如是一切悉應修學。善男子！舉要言之，應普修一切菩薩行，了法平等故；應普化一切眾生界，善巧調伏故；應普入一切無邊劫，願力廣大故；應普生一切諸有趣，示現受生故；應普知一切三世智，隨順覺悟故；應普行一切諸佛法，究竟體同故；應普淨一切諸佛剎，平等莊嚴故；應普滿一切菩薩願，圓滿一體故；應普供一切諸如來，勝願現前故；應普同一切菩薩願，一性平等故；應普事一切善知識，志求種種諸菩薩行，為令彼心生歡喜故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 量夢幻法，應令無量眾生住清淨戒，應與無量眾生金剛定，應令無量眾生捨有見，應令無量眾生速離三界，應令無量眾生觀無我，應令無量眾生悟三乘，應入無量差別心，應思菩薩大境界，應住菩薩大宮殿，應觀菩薩甚深法，應知菩薩難知境，應行菩薩難行行，應嚴菩薩尊重德，應踐菩薩難入位，應知菩薩種種行，應現菩薩普遍神力，應受菩薩平等法雲，應廣菩薩無邊行網，應滿菩薩無邊諸度，應授菩薩無量記別，應入菩薩無量忍門，應具菩薩無量智通，應入菩薩無量諸因緣，應示菩薩無量難解法，應顯菩薩無量所作業，應斷菩薩無量三毒苦，應盡菩薩無量惑根本，應淨無量菩薩地，應說無量諸法門，應淨無量諸佛剎，應擐無量菩薩甲冑，應承事無量如來，應發不思議菩薩願，應修不思議菩薩行，應受不思議菩薩教，應知不思議菩薩順煩惱行，應知不思議菩薩離煩惱行，應淨不思議菩薩有為過，應知不思議菩薩稱讚涅槃甚深利益，應知不思議如來功德。如是不思議如來讚歎，不思議如來名稱，不思議涅槃名稱，不思議種種世法，不思議除滅世法，不思議妙行，不思議語言，不思議雜煩惱行，不思議滅煩惱行，不思議妙行金剛句，不思議語言金剛句，不思議雜煩惱金剛句，不思議滅煩惱金剛句，不思議妙行祕密句，不思議語言祕密句，不思議雜煩惱祕密句，不思議滅煩惱祕密句，如是一切悉應修學。善男子！舉要言之，應普修一切菩薩行，了法平等故；應普化一切眾生界，善巧調伏故；應普入一切無邊劫，願力廣大故；應普生一切諸有趣，示現受生故；應普知一切三世智，隨順覺悟故；應普行一切諸佛法，究竟體同故；應普淨一切諸佛剎，平等莊嚴故；應普滿一切菩薩願，圓滿一體故；應普供一切諸如來，勝願現前故；應普同一切菩薩願，一性平等故；應普事一切善知識，志求種種諸菩薩行，為令彼心生歡喜故。