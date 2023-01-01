大方廣佛華嚴經卷第三十一罽賓國三藏般若奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第三十一罽賓國三藏般若奉 詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入不思議解脫境界普賢行願品

「善男子！如此賢劫未來世中，彌勒菩薩從兜率天將降神時，放大光明普照法界，示現一切諸菩薩眾；住最後身，受生自在廣大神變，及於人間生大族家，調伏眾生，我於彼時亦為其母。如是次第有：師子如來、大法光幢如來、妙眼如來、清淨拘蘇摩華如來、妙華吉祥如來、提舍如來、弗沙如來、妙意如來、金剛如來、離垢如來、大月光如來、持炬如來、名稱如來、金剛楯如來、清淨義如來、見一義如來、紺身如來、超彼岸如來、寶焰光如來、寶焰山如來、持大炬如來、勝蓮華如來、出生蓮華如來、名稱聲如來、無量功德財如來、最勝燈吉祥如來、莊嚴身如來、妙稱量如來、慈吉祥如來、妙威儀如來、變化如來、無住如來、勝威光如來、無邊聲如來、勝怨敵如來、除疑惑如來、清淨如來、廣博光如來、出現清淨名稱如來、雲吉祥如來、種種色莊嚴頂髻如來、大樹王如來、一切寶如來、種種色如來、寶耳璫如來、堅牢智如來、大海慧如來、淨妙寶如來、蓮華冠如來、勝力士如來、願樂圓滿如來、蓮華鬘如來、大自在如來、吉祥主如來、最超勝如來、白栴檀雲如來、紺青廣博眼如來、微妙智如來、殊勝慧如來、觀察慧如來、熾盛王如來、堅固慧如來、莊嚴王如來、具足吉祥如來、喜師子王如來、自在天如來、自在師子王如來、最勝頂吉祥如來、金剛智吉祥如來、山光明如來、妙德藏如來、妙寶網如來、莊嚴身如來、住妙慧如來、智自在如來、大自在天王如來、無得相吉祥如來、清淨喜如來、善施惠如來、妙焰慧如來、水天吉祥如來、清淨智如來、得上味如來、乘高峯如來、自在功德如來、護世怨如來、興世語言如來、功德自在如來、威德幢如來、毘盧遮那妙幢如來、觀身性如來、離有香如來、修習香如來、種種分別妙身如來、妙廣博身如來、一切香焰王如來、種種色金剛摩尼嚴如來、微笑眼如來、離塵染如來、增長身如來、善變化聚集人天如來、廣大天如來、財天如來、無上天如來、順寂滅如來、開敷覺悟智如來、洗滌惑垢如來、大焰光王如來、寂諸有如來、毘舍佉天如來、金剛山如來、智焰光如來、大焰光身如來、作安樂如來、寂靜師子如來、圓滿清淨如來、清淨妙賢如來、名稱吉祥如來、勇猛精進如來、第一義行如來、寂靜光如來、最勝增上如來、甚深聲如來、一切大地主如來、紺青光如來、莊嚴王如來、妙音聲吉祥如來、殊勝如來、尊勝吉祥如來、最勝自在如來、無上醫王如來、功德月如來、微笑光如來、無礙光如來、功德聚如來、月高現如來、日天如來、無畏稱如來、出諸有如來、勇猛名稱如來、焰光面如來、娑羅王如來、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如此賢劫未來世中，彌勒菩薩從兜率天將降神時，放大光明普照法界，示現一切諸菩薩眾；住最後身，受生自在廣大神變，及於人間生大族家，調伏眾生，我於彼時亦為其母。如是次第有：師子如來、大法光幢如來、妙眼如來、清淨拘蘇摩華如來、妙華吉祥如來、提舍如來、弗沙如來、妙意如來、金剛如來、離垢如來、大月光如來、持炬如來、名稱如來、金剛楯如來、清淨義如來、見一義如來、紺身如來、超彼岸如來、寶焰光如來、寶焰山如來、持大炬如來、勝蓮華如來、出生蓮華如來、名稱聲如來、無量功德財如來、最勝燈吉祥如來、莊嚴身如來、妙稱量如來、慈吉祥如來、妙威儀如來、變化如來、無住如來、勝威光如來、無邊聲如來、勝怨敵如來、除疑惑如來、清淨如來、廣博光如來、出現清淨名稱如來、雲吉祥如來、種種色莊嚴頂髻如來、大樹王如來、一切寶如來、種種色如來、寶耳璫如來、堅牢智如來、大海慧如來、淨妙寶如來、蓮華冠如來、勝力士如來、願樂圓滿如來、蓮華鬘如來、大自在如來、吉祥主如來、最超勝如來、白栴檀雲如來、紺青廣博眼如來、微妙智如來、殊勝慧如來、觀察慧如來、熾盛王如來、堅固慧如來、莊嚴王如來、具足吉祥如來、喜師子王如來、自在天如來、自在師子王如來、最勝頂吉祥如來、金剛智吉祥如來、山光明如來、妙德藏如來、妙寶網如來、莊嚴身如來、住妙慧如來、智自在如來、大自在天王如來、無得相吉祥如來、清淨喜如來、善施惠如來、妙焰慧如來、水天吉祥如來、清淨智如來、得上味如來、乘高峯如來、自在功德如來、護世怨如來、興世語言如來、功德自在如來、威德幢如來、毘盧遮那妙幢如來、觀身性如來、離有香如來、修習香如來、種種分別妙身如來、妙廣博身如來、一切香焰王如來、種種色金剛摩尼嚴如來、微笑眼如來、離塵染如來、增長身如來、善變化聚集人天如來、廣大天如來、財天如來、無上天如來、順寂滅如來、開敷覺悟智如來、洗滌惑垢如來、大焰光王如來、寂諸有如來、毘舍佉天如來、金剛山如來、智焰光如來、大焰光身如來、作安樂如來、寂靜師子如來、圓滿清淨如來、清淨妙賢如來、名稱吉祥如來、勇猛精進如來、第一義行如來、寂靜光如來、最勝增上如來、甚深聲如來、一切大地主如來、紺青光如來、莊嚴王如來、妙音聲吉祥如來、殊勝如來、尊勝吉祥如來、最勝自在如來、無上醫王如來、功德月如來、微笑光如來、無礙光如來、功德聚如來、月高現如來、日天如來、無畏稱如來、出諸有如來、勇猛名稱如來、焰光面如來、娑羅王如來、

名稱聚如來、最勝如來、藥王如來、寶勝如來、金剛慧如來、白淨吉祥如來、寂靜住處如來、摩尼王如來、無能勝如來、無能映蔽如來、眾會王如來、大名稱如來、速疾受持如來、無量光如來、大願光如來、不空自在王如來、法自在王如來、高勝焰光如來、不退轉地如來、清淨天如來、妙善天如來、堅固行毀譽不動如來、一切善友如來、解脫音如來、遊戲王如來、滅邪曲如來、薝蔔淨光如來、最勝德如來、極勝月如來、執明炬如來、殊妙身如來、不可說如來、最清淨如來、友安眾生如來、無量光明如來、無畏音聲如來、水天功德如來、不動慧光如來、拘蘇摩華勝如來、寶月焰光如來、不退轉慧如來、離愛染如來、無著慧如來、集功德蘊如來、滅惡趣如來、不怯怖如來、普散華如來、師子吼如來、得第一義如來、得種種義如來、見無障礙如來、摧伏他眾如來、疾風行如來、不動性如來、離分別海如來、無能勝如來、端嚴海如來、須彌山如來、香風智如來、無邊座如來、鬪戰勝如來、無能行如來、清淨住如來、最上施如來、隨順慈悲生如來、常月如來、饒益王如來、不動蘊如來、極妙意如來、隨順攝智如來、極高受如來、焰光身如來、無比名如來、饒益慧如來、持壽如來、滅我慢如來、種種色相如來、具足名稱如來、大威德力如來、無滅如來、不動天如來、不思議吉祥如來、解脫月如來、最上王如來、滿月蘊如來、梵供養如來、不動眼如來、希有身如來、無相慧如來、愛境界如來、極超過如來、高上事業如來、寶法慧如來、順先古如來、無上吉祥如來、無勝梵天如來、不思議功德光如來、無上法境界如來、無邊際賢如來、普順自在如來、極尊勝天如來，如是乃至樓至如來，功德圓滿住最後身，在賢劫中，於此三千大千世界當成佛者，我悉為母。如於此三千大千世界，如是於此華藏莊嚴世界海，一切世界種中所有世界，一一四天下閻浮提內，乃至十方一切世界海，其中所有一切世界，盡未來際一切劫中，諸有修行普賢行願，為欲調伏諸眾生故，以自在力現受生時，我自見身悉為其母。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名稱聚如來、最勝如來、藥王如來、寶勝如來、金剛慧如來、白淨吉祥如來、寂靜住處如來、摩尼王如來、無能勝如來、無能映蔽如來、眾會王如來、大名稱如來、速疾受持如來、無量光如來、大願光如來、不空自在王如來、法自在王如來、高勝焰光如來、不退轉地如來、清淨天如來、妙善天如來、堅固行毀譽不動如來、一切善友如來、解脫音如來、遊戲王如來、滅邪曲如來、薝蔔淨光如來、最勝德如來、極勝月如來、執明炬如來、殊妙身如來、不可說如來、最清淨如來、友安眾生如來、無量光明如來、無畏音聲如來、水天功德如來、不動慧光如來、拘蘇摩華勝如來、寶月焰光如來、不退轉慧如來、離愛染如來、無著慧如來、集功德蘊如來、滅惡趣如來、不怯怖如來、普散華如來、師子吼如來、得第一義如來、得種種義如來、見無障礙如來、摧伏他眾如來、疾風行如來、不動性如來、離分別海如來、無能勝如來、端嚴海如來、須彌山如來、香風智如來、無邊座如來、鬪戰勝如來、無能行如來、清淨住如來、最上施如來、隨順慈悲生如來、常月如來、饒益王如來、不動蘊如來、極妙意如來、隨順攝智如來、極高受如來、焰光身如來、無比名如來、饒益慧如來、持壽如來、滅我慢如來、種種色相如來、具足名稱如來、大威德力如來、無滅如來、不動天如來、不思議吉祥如來、解脫月如來、最上王如來、滿月蘊如來、梵供養如來、不動眼如來、希有身如來、無相慧如來、愛境界如來、極超過如來、高上事業如來、寶法慧如來、順先古如來、無上吉祥如來、無勝梵天如來、不思議功德光如來、無上法境界如來、無邊際賢如來、普順自在如來、極尊勝天如來，如是乃至樓至如來，功德圓滿住最後身，在賢劫中，於此三千大千世界當成佛者，我悉為母。如於此三千大千世界，如是於此華藏莊嚴世界海，一切世界種中所有世界，一一四天下閻浮提內，乃至十方一切世界海，其中所有一切世界，盡未來際一切劫中，諸有修行普賢行願，為欲調伏諸眾生故，以自在力現受生時，我自見身悉為其母。」

爾時，善財童子白摩耶夫人言：「大聖！得此菩薩大願智幻莊嚴解脫，經幾時耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子白摩耶夫人言：「大聖！得此菩薩大願智幻莊嚴解脫，經幾時耶？」

答言：「善男子！乃往古世，過不思議非最後身菩薩神通道眼所知劫數，爾時有劫，名為淨光，世界名須彌德；雖有諸山，五趣雜居，然其國土無諸穢惡；眾寶所成，清淨圓滿，莊嚴可愛；彼世界中，有千億四天下；有一四天下，名香風威德師子幢，於中有八十億王城；中有一城，名最勝具足幢；有轉輪王，名勇猛精進大威德；彼王城北有一道場，名種種妙色光；其道場神名吉祥眼。時有菩薩名無垢幢，坐於道場將成正覺，有一惡魔名金色光，與其眷屬無量魔軍，種種形狀，至菩薩所欲為壞亂；彼轉輪王已得菩薩神通自在，以大神變，為欲摧碎彼魔軍故，化大兵眾，其數倍多，圍遶道場，諸魔惶怖，悉自奔散，故彼菩薩，得成阿耨多羅三藐三菩提。時道場神見是事已，歡喜無量，便於彼王而生子想。頂禮佛足，作是願言：『此大威德轉輪聖王，在在生處，常為我子，乃至成佛，願我常得與其為母。』作是願已，於此道場復曾值遇十那由他佛，承事供養，令生歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！乃往古世，過不思議非最後身菩薩神通道眼所知劫數，爾時有劫，名為淨光，世界名須彌德；雖有諸山，五趣雜居，然其國土無諸穢惡；眾寶所成，清淨圓滿，莊嚴可愛；彼世界中，有千億四天下；有一四天下，名香風威德師子幢，於中有八十億王城；中有一城，名最勝具足幢；有轉輪王，名勇猛精進大威德；彼王城北有一道場，名種種妙色光；其道場神名吉祥眼。時有菩薩名無垢幢，坐於道場將成正覺，有一惡魔名金色光，與其眷屬無量魔軍，種種形狀，至菩薩所欲為壞亂；彼轉輪王已得菩薩神通自在，以大神變，為欲摧碎彼魔軍故，化大兵眾，其數倍多，圍遶道場，諸魔惶怖，悉自奔散，故彼菩薩，得成阿耨多羅三藐三菩提。時道場神見是事已，歡喜無量，便於彼王而生子想。頂禮佛足，作是願言：『此大威德轉輪聖王，在在生處，常為我子，乃至成佛，願我常得與其為母。』作是願已，於此道場復曾值遇十那由他佛，承事供養，令生歡喜。

「善男子！於意云何？彼道場神豈異人乎？我身是也。轉輪王者，今世尊毘盧遮那如來、應、正等覺是。我從於彼發願已來，此佛世尊，於十方剎一切諸趣，處處受生，勇猛精進，種諸善根，供養如來，修菩薩行，教化成熟一切眾生，乃至示現住最後身，念念普於十方世界，示現菩薩受生神變，常為我子，我常為母。善男子！過去、現在十方無量一切世界，諸佛如來將成佛時，皆於臍中出現種種廣大光明，來照我身，及我眷屬所居宮殿；彼最後身，我悉為母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於意云何？彼道場神豈異人乎？我身是也。轉輪王者，今世尊毘盧遮那如來、應、正等覺是。我從於彼發願已來，此佛世尊，於十方剎一切諸趣，處處受生，勇猛精進，種諸善根，供養如來，修菩薩行，教化成熟一切眾生，乃至示現住最後身，念念普於十方世界，示現菩薩受生神變，常為我子，我常為母。善男子！過去、現在十方無量一切世界，諸佛如來將成佛時，皆於臍中出現種種廣大光明，來照我身，及我眷屬所居宮殿；彼最後身，我悉為母。

「善男子！我唯知此菩薩大願智幻莊嚴解脫門。如諸菩薩摩訶薩具大悲藏，以一切智，教化調伏一切眾生，常無厭倦；住安忍行，恒知止足；服甘露味，心無有盡；一切眾魔及諸惡人不能擾亂，心無動搖，心無輕躁，心無高下，心無諂幻，無稠林行，念念得入百千三昧，念念得見百千諸佛，念念得知百千佛力，念念能動百千世界，念念遊履百千佛剎，念念光照百千世界，念念成熟百千眾生，念念自在住百千劫，念念深入過去、未來各百千劫，念念深解百千法門，念念示現百千佛身，念念示現百千菩薩以為眷屬。以自在力，念念普於一一毛孔，示現無量諸佛神變，於三寶所，究竟成就，深信不壞。善巧了知種種諸行生滅分位，善巧了知種種諸法本性無生，善巧了知種種世間轉變成壞，善巧了知種種諸業受生差別，善巧了知種種生死涅槃邊際，善巧了知種種佛剎染淨不同，善巧了知過去、未來一切菩薩種種修習，善巧了知一切諸法無相無盡，而我云何能知、能說彼諸菩薩行智功德？善男子！此三十三天，有王名具足正念；其王有女，名天主光。汝詣彼問菩薩云何學菩薩行，修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此菩薩大願智幻莊嚴解脫門。如諸菩薩摩訶薩具大悲藏，以一切智，教化調伏一切眾生，常無厭倦；住安忍行，恒知止足；服甘露味，心無有盡；一切眾魔及諸惡人不能擾亂，心無動搖，心無輕躁，心無高下，心無諂幻，無稠林行，念念得入百千三昧，念念得見百千諸佛，念念得知百千佛力，念念能動百千世界，念念遊履百千佛剎，念念光照百千世界，念念成熟百千眾生，念念自在住百千劫，念念深入過去、未來各百千劫，念念深解百千法門，念念示現百千佛身，念念示現百千菩薩以為眷屬。以自在力，念念普於一一毛孔，示現無量諸佛神變，於三寶所，究竟成就，深信不壞。善巧了知種種諸行生滅分位，善巧了知種種諸法本性無生，善巧了知種種世間轉變成壞，善巧了知種種諸業受生差別，善巧了知種種生死涅槃邊際，善巧了知種種佛剎染淨不同，善巧了知過去、未來一切菩薩種種修習，善巧了知一切諸法無相無盡，而我云何能知、能說彼諸菩薩行智功德？善男子！此三十三天，有王名具足正念；其王有女，名天主光。汝詣彼問菩薩云何學菩薩行，修菩薩道。」

時，善財童子敬受其教，頭面禮足，遶無數匝，慇懃戀慕，一心瞻仰，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子敬受其教，頭面禮足，遶無數匝，慇懃戀慕，一心瞻仰，辭退而去。

爾時，善財順知識教，遂即往詣三十三天具足正念天王宮中，見彼天女，禮足圍遶，合掌前住，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財順知識教，遂即往詣三十三天具足正念天王宮中，見彼天女，禮足圍遶，合掌前住，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說。」

天女告言：「善男子！我得菩薩無礙念清淨莊嚴解脫門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天女告言：「善男子！我得菩薩無礙念清淨莊嚴解脫門。」

善財白言：「聖者！此解脫門境界云何？修行何法得此解脫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財白言：「聖者！此解脫門境界云何？修行何法得此解脫？」

天女答言：「善男子！菩薩勤修無量不思議法門，得此解脫。汝若欲入此解脫門，亦當如是精勤修學。云何勤修不思議法門？所謂：汝應勤修不可思議諸法義智；謂如實覺悟一切諸法，差別、性相、真實體故。汝應勤修守護正法；謂種種妙法為人誹謗，以理摧伏顯勝義故。汝應勤修表、無表戒；謂若性、若遮、有罪、無罪，微細觀察無缺減故。汝應勤修無諍訟法；謂世間種種綺雜言說，無益集會常遠離故。汝應勤修住安忍地；謂種種苦惱逼迫身心，審諦觀察能忍受故。汝應勤修忍耐諸境；謂惡言毀辱、怨結毒害，不壞內心常安忍故。汝應勤修解微細法；謂知蘊、界、處，流轉還滅，善了性相不可得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天女答言：「善男子！菩薩勤修無量不思議法門，得此解脫。汝若欲入此解脫門，亦當如是精勤修學。云何勤修不思議法門？所謂：汝應勤修不可思議諸法義智；謂如實覺悟一切諸法，差別、性相、真實體故。汝應勤修守護正法；謂種種妙法為人誹謗，以理摧伏顯勝義故。汝應勤修表、無表戒；謂若性、若遮、有罪、無罪，微細觀察無缺減故。汝應勤修無諍訟法；謂世間種種綺雜言說，無益集會常遠離故。汝應勤修住安忍地；謂種種苦惱逼迫身心，審諦觀察能忍受故。汝應勤修忍耐諸境；謂惡言毀辱、怨結毒害，不壞內心常安忍故。汝應勤修解微細法；謂知蘊、界、處，流轉還滅，善了性相不可得故。

「汝應勤修善巧法句；謂巧能宣說種種法門，真實性相令顯現故。汝應勤修合不合法；謂了知諸法性不可奪，亦無增減離合等故。汝應勤修觀過去智；謂微細觀察種種業因，善惡等相無不知故。汝應勤修未來際智；謂微細觀察種種業緣，果報等相無不知故。汝應勤修三世平等；謂三世行相雖各不同，但隨住法有差別故。汝應勤修三輪清淨；謂過、現、未來一切諸法，性不可得離心意故。汝應勤修心住處法；謂普遍了知內、外、中間，心相本性不可得故。汝應勤修守護威儀；謂一切時中微細觀察，身、口、意業不迷惑故。汝應勤修清淨威儀；謂密護根門，藏覆善法，所有不善恒發露故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝應勤修善巧法句；謂巧能宣說種種法門，真實性相令顯現故。汝應勤修合不合法；謂了知諸法性不可奪，亦無增減離合等故。汝應勤修觀過去智；謂微細觀察種種業因，善惡等相無不知故。汝應勤修未來際智；謂微細觀察種種業緣，果報等相無不知故。汝應勤修三世平等；謂三世行相雖各不同，但隨住法有差別故。汝應勤修三輪清淨；謂過、現、未來一切諸法，性不可得離心意故。汝應勤修心住處法；謂普遍了知內、外、中間，心相本性不可得故。汝應勤修守護威儀；謂一切時中微細觀察，身、口、意業不迷惑故。汝應勤修清淨威儀；謂密護根門，藏覆善法，所有不善恒發露故。

「汝應勤修離不善法；謂愚癡凡夫種種惡法，不與共住常覺悟故。汝應勤修集菩薩行；謂普遍了知勇猛精進，難行能行種種行故。汝應勤修恭敬尊長；謂床座供具給侍奉迎，身心謙下無懈怠故。汝應勤修攝持身心；謂普能攝持諸清淨法，不失不壞常了知故。汝應勤修隨順覺智；謂於諸世間、出世間法，隨順性相而覺悟故。汝應勤修入甚深法；謂了達一切生滅法相，令心增長無生智故。汝應勤修音聲法智；謂如實演說種種法門，開示語言真實性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝應勤修離不善法；謂愚癡凡夫種種惡法，不與共住常覺悟故。汝應勤修集菩薩行；謂普遍了知勇猛精進，難行能行種種行故。汝應勤修恭敬尊長；謂床座供具給侍奉迎，身心謙下無懈怠故。汝應勤修攝持身心；謂普能攝持諸清淨法，不失不壞常了知故。汝應勤修隨順覺智；謂於諸世間、出世間法，隨順性相而覺悟故。汝應勤修入甚深法；謂了達一切生滅法相，令心增長無生智故。汝應勤修音聲法智；謂如實演說種種法門，開示語言真實性故。

「汝應勤修遠離無益；謂以諸方便令自及他，超過諸有無益法故。汝應勤修丈夫集會；謂諸佛、菩薩、聲聞、獨覺，親近承事常供養故。汝應勤修遠惡知識；謂遠離樂起斷常諸見，及嬾惰等惡眾生故。汝應勤修不依凡夫；謂見凡夫法，皆與愚癡而共相應，多過失故。汝應勤修常不輕心；謂於諸眾生了性平等，不於貧下生輕賤故。汝應勤修愍破戒者；謂以大慈悲拔濟犯罪，安置菩薩淨戒中故。汝應勤修增慈悲力；謂觀察十方三世眾生，種種逼迫能救護故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝應勤修遠離無益；謂以諸方便令自及他，超過諸有無益法故。汝應勤修丈夫集會；謂諸佛、菩薩、聲聞、獨覺，親近承事常供養故。汝應勤修遠惡知識；謂遠離樂起斷常諸見，及嬾惰等惡眾生故。汝應勤修不依凡夫；謂見凡夫法，皆與愚癡而共相應，多過失故。汝應勤修常不輕心；謂於諸眾生了性平等，不於貧下生輕賤故。汝應勤修愍破戒者；謂以大慈悲拔濟犯罪，安置菩薩淨戒中故。汝應勤修增慈悲力；謂觀察十方三世眾生，種種逼迫能救護故。

「汝應勤修財法攝受；謂財物飲食攝諸眾生，令入甚深真實法故。汝應勤修如說能行；謂修種種善開發自心，具足敷榮得圓滿故。汝應勤修昔相應善；謂求宿住智善巧多聞，能知過去相應行故。汝應勤修樂獨善寂；謂遠離處眾諸雜談說，常樂親近白淨法故。汝應勤修少欲知足；謂衣服、飲食、臥具、醫藥，自作教他知止足故。汝應勤修相應行法；謂三十七品菩提分法，常勤修習令相應故。汝應勤修菩薩行境；謂十波羅蜜一切行門，具足修習令圓滿故。汝應勤修菩薩地法；謂十種智地入住及出相，及得果皆證知故。汝應勤修入如來地；謂若菩提智及所斷障，種種體用皆證得故。汝應勤修難了知法；謂諸佛、菩薩、獨覺、聲聞，皆悉了知不思議故。汝應勤修不取諸相；謂修習覺悟諸法性相，如幻如夢同實相故。汝應勤修解脫法智；謂金剛三昧散壞塵習，澄靜妄念智不動故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝應勤修財法攝受；謂財物飲食攝諸眾生，令入甚深真實法故。汝應勤修如說能行；謂修種種善開發自心，具足敷榮得圓滿故。汝應勤修昔相應善；謂求宿住智善巧多聞，能知過去相應行故。汝應勤修樂獨善寂；謂遠離處眾諸雜談說，常樂親近白淨法故。汝應勤修少欲知足；謂衣服、飲食、臥具、醫藥，自作教他知止足故。汝應勤修相應行法；謂三十七品菩提分法，常勤修習令相應故。汝應勤修菩薩行境；謂十波羅蜜一切行門，具足修習令圓滿故。汝應勤修菩薩地法；謂十種智地入住及出相，及得果皆證知故。汝應勤修入如來地；謂若菩提智及所斷障，種種體用皆證得故。汝應勤修難了知法；謂諸佛、菩薩、獨覺、聲聞，皆悉了知不思議故。汝應勤修不取諸相；謂修習覺悟諸法性相，如幻如夢同實相故。汝應勤修解脫法智；謂金剛三昧散壞塵習，澄靜妄念智不動故。

「善男子！有如是等佛剎極微塵數不可思議種種法門，我皆勤修得此解脫，汝能修行亦當證得。善男子！汝向所問解脫境界，我此解脫境界無邊。又，善男子！我以得此解脫力故，憶念古世，爾時有劫名優鉢羅華，於彼劫中，承事供養恒河沙數諸佛如來。彼諸如來，從初出家，我皆瞻奉守護供養，造僧伽藍，營辦資具。又彼如來從為菩薩入母胎時，誕生之時，行七步時，師子吼時，童子位時，處宮中時，厭棄王位初出家時，詣菩提樹成正覺時，轉正法輪，現佛神變，教化調伏諸眾生時；如是一切諸所作事，從初發心行菩薩道，乃至法盡，我皆明記無有遺餘，常現在前念持不忘。又憶過去劫名善地，我於彼劫，復得值遇十恒河沙諸佛如來，承事供養。復憶有劫，名為妙德，於彼值遇十佛世界極微塵數諸佛如來，承事供養。又憶往劫，名無所得，於彼值遇八十百千億那由他諸佛如來，承事供養。復憶有劫，名為妙光，於彼值遇閻浮提極微塵數諸佛如來，承事供養。復憶往劫，名無稱光，於彼值遇二十恒河沙諸佛如來，承事供養。復憶往劫，名最勝吉祥，於彼值遇一恒河沙諸佛如來，承事供養。復憶往劫，名出現日，於彼值遇八十恒河沙諸佛如來，承事供養。復憶往劫，名勝性遊行，於彼值遇六十恒河沙諸佛如來，承事供養。復憶有劫，名為妙月，於彼值遇七十恒河沙諸佛如來，承事供養。善男子！如是憶念恒河沙劫，我常不離諸佛如來、應、正等覺，種種方便恭敬供養，從彼一切諸如來所，皆得聞此無礙念清淨莊嚴菩薩解脫，聞已受持，如說修行，恒不忘失；如是往劫所有如來，從初發心乃至法盡，諸所作事，我皆以此清淨莊嚴解脫之力，隨順憶念，明了現前，持而順行，念念觀察，曾無懈廢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！有如是等佛剎極微塵數不可思議種種法門，我皆勤修得此解脫，汝能修行亦當證得。善男子！汝向所問解脫境界，我此解脫境界無邊。又，善男子！我以得此解脫力故，憶念古世，爾時有劫名優鉢羅華，於彼劫中，承事供養恒河沙數諸佛如來。彼諸如來，從初出家，我皆瞻奉守護供養，造僧伽藍，營辦資具。又彼如來從為菩薩入母胎時，誕生之時，行七步時，師子吼時，童子位時，處宮中時，厭棄王位初出家時，詣菩提樹成正覺時，轉正法輪，現佛神變，教化調伏諸眾生時；如是一切諸所作事，從初發心行菩薩道，乃至法盡，我皆明記無有遺餘，常現在前念持不忘。又憶過去劫名善地，我於彼劫，復得值遇十恒河沙諸佛如來，承事供養。復憶有劫，名為妙德，於彼值遇十佛世界極微塵數諸佛如來，承事供養。又憶往劫，名無所得，於彼值遇八十百千億那由他諸佛如來，承事供養。復憶有劫，名為妙光，於彼值遇閻浮提極微塵數諸佛如來，承事供養。復憶往劫，名無稱光，於彼值遇二十恒河沙諸佛如來，承事供養。復憶往劫，名最勝吉祥，於彼值遇一恒河沙諸佛如來，承事供養。復憶往劫，名出現日，於彼值遇八十恒河沙諸佛如來，承事供養。復憶往劫，名勝性遊行，於彼值遇六十恒河沙諸佛如來，承事供養。復憶有劫，名為妙月，於彼值遇七十恒河沙諸佛如來，承事供養。善男子！如是憶念恒河沙劫，我常不離諸佛如來、應、正等覺，種種方便恭敬供養，從彼一切諸如來所，皆得聞此無礙念清淨莊嚴菩薩解脫，聞已受持，如說修行，恒不忘失；如是往劫所有如來，從初發心乃至法盡，諸所作事，我皆以此清淨莊嚴解脫之力，隨順憶念，明了現前，持而順行，念念觀察，曾無懈廢。

「善男子！我唯知此無礙念清淨莊嚴菩薩解脫，如諸菩薩摩訶薩，出生死夜，朗然明徹，永離癡冥，未嘗昏寐，心無諸蓋，身行輕安，於諸法性，清淨覺了，決擇甚深修多羅藏，了不了義一切難處，善護自他，常勤修習菩薩淨戒，若利非利心恒平等，善巧出生神通妙智，隨順世間種種方便，增長福慧心無厭足，起大精進勤修助道，積集慈悲心無厭倦，成就如來十力無畏，十八不共一切佛法，隨順開悟一切眾生，晝夜精勤更無餘念，而我云何能知、能說彼功德行？善男子！此迦毘羅城，有童子師名為遍友，汝詣彼問菩薩云何學菩薩行，修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此無礙念清淨莊嚴菩薩解脫，如諸菩薩摩訶薩，出生死夜，朗然明徹，永離癡冥，未嘗昏寐，心無諸蓋，身行輕安，於諸法性，清淨覺了，決擇甚深修多羅藏，了不了義一切難處，善護自他，常勤修習菩薩淨戒，若利非利心恒平等，善巧出生神通妙智，隨順世間種種方便，增長福慧心無厭足，起大精進勤修助道，積集慈悲心無厭倦，成就如來十力無畏，十八不共一切佛法，隨順開悟一切眾生，晝夜精勤更無餘念，而我云何能知、能說彼功德行？善男子！此迦毘羅城，有童子師名為遍友，汝詣彼問菩薩云何學菩薩行，修菩薩道。」

時，善財童子以聞法故，歡喜踊躍，不思議善根速疾增長，頂禮其足，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子以聞法故，歡喜踊躍，不思議善根速疾增長，頂禮其足，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退而去。

爾時，善財從天宮下，向迦毘羅城，詣遍友所，禮足右遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行，云何修菩薩道；我聞聖者善能誘誨，願為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財從天宮下，向迦毘羅城，詣遍友所，禮足右遶，合掌恭敬，於一面立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行，云何修菩薩道；我聞聖者善能誘誨，願為我說。」

遍友答言：「善男子！此有童子名善知眾藝，修學菩薩字智法門。汝可問之，當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍友答言：「善男子！此有童子名善知眾藝，修學菩薩字智法門。汝可問之，當為汝說。」

爾時，善財即至其所，頂禮其足，遶無數匝，於前合掌，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行，云何修菩薩道；我聞聖者善能誘誨，願為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財即至其所，頂禮其足，遶無數匝，於前合掌，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行，云何修菩薩道；我聞聖者善能誘誨，願為我說。」

時，彼童子告善財言：「善男子！我得菩薩解脫，名具足圓滿善知眾藝。我恒唱持此之字母，所謂：唱婀字時，能甚深入般若波羅蜜門，名以菩薩勝威德力，顯示諸法本無生義。唱囉字時，能甚深入般若波羅蜜門，名普遍顯示無邊際微細解。唱跛字時，能甚深入般若波羅蜜門，名普照法界平等際微細智。唱者字時，能甚深入般若波羅蜜門，名普輪能斷差別色。唱曩(鼻音)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名證得無依無住際。唱攞字時，能甚深入般若波羅蜜門，名離名色依處無垢污。唱娜字時，能甚深入般若波羅蜜門，名不退轉方便。唱婆(摹我反)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名金剛輪道場。唱拏字時，能甚深入般若波羅蜜門，名普圓滿輪。唱灑(史我反)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名為海藏。唱嚩(無可反)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名普遍勤求出生安住。唱哆字時，能甚深入般若波羅蜜門，名星宿月圓滿光。唱也(移我反)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名差別積集。唱瑟吒(二合上)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名普照光明息除煩惱。唱迦(上)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名普雲不斷。唱娑(蘇我反)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名降注大雨。唱莽字時，能甚深入般若波羅蜜門，名大速疾現種種色如眾高峯。唱誐(言迦反上)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名普輪積集。唱他(上)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名真如平等無分別藏。唱惹(上)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名遍入世間海遊行清淨。唱娑嚩(二合)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名普念諸佛一切莊嚴。唱駄字時，能甚深入般若波羅蜜門，名微細觀察一切法聚。唱捨(上尸我反)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名隨順諸佛教輪光明。唱佉(上)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名因地現前智慧藏。唱乞叉(二合)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名息諸業海出生智慧藏。唱娑(蘇紇反)哆(二合上)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名開淨光明蠲諸惑障。唱孃(上)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名出離世間智慧門。唱曷囉他(三合上)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名利益眾生無我無人智慧燈。唱婆(蒲我反)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名圓滿莊嚴一切宮殿。唱車(車者反上)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名增長修行方便藏普覆輪。唱娑麼(尛音二合)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名隨順十方現見諸佛旋轉藏。唱訶嚩(無我反二合)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名觀察一切微細眾生方便力出生海藏。唱哆娑(二合)字時，能甚深 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼童子告善財言：「善男子！我得菩薩解脫，名具足圓滿善知眾藝。我恒唱持此之字母，所謂：唱婀字時，能甚深入般若波羅蜜門，名以菩薩勝威德力，顯示諸法本無生義。唱囉字時，能甚深入般若波羅蜜門，名普遍顯示無邊際微細解。唱跛字時，能甚深入般若波羅蜜門，名普照法界平等際微細智。唱者字時，能甚深入般若波羅蜜門，名普輪能斷差別色。唱曩(鼻音)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名證得無依無住際。唱攞字時，能甚深入般若波羅蜜門，名離名色依處無垢污。唱娜字時，能甚深入般若波羅蜜門，名不退轉方便。唱婆(摹我反)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名金剛輪道場。唱拏字時，能甚深入般若波羅蜜門，名普圓滿輪。唱灑(史我反)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名為海藏。唱嚩(無可反)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名普遍勤求出生安住。唱哆字時，能甚深入般若波羅蜜門，名星宿月圓滿光。唱也(移我反)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名差別積集。唱瑟吒(二合上)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名普照光明息除煩惱。唱迦(上)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名普雲不斷。唱娑(蘇我反)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名降注大雨。唱莽字時，能甚深入般若波羅蜜門，名大速疾現種種色如眾高峯。唱誐(言迦反上)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名普輪積集。唱他(上)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名真如平等無分別藏。唱惹(上)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名遍入世間海遊行清淨。唱娑嚩(二合)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名普念諸佛一切莊嚴。唱駄字時，能甚深入般若波羅蜜門，名微細觀察一切法聚。唱捨(上尸我反)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名隨順諸佛教輪光明。唱佉(上)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名因地現前智慧藏。唱乞叉(二合)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名息諸業海出生智慧藏。唱娑(蘇紇反)哆(二合上)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名開淨光明蠲諸惑障。唱孃(上)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名出離世間智慧門。唱曷囉他(三合上)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名利益眾生無我無人智慧燈。唱婆(蒲我反)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名圓滿莊嚴一切宮殿。唱車(車者反上)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名增長修行方便藏普覆輪。唱娑麼(尛音二合)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名隨順十方現見諸佛旋轉藏。唱訶嚩(無我反二合)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名觀察一切微細眾生方便力出生海藏。唱哆娑(二合)字時，能甚深

入般若波羅蜜門，名自在趣入諸功德海。唱伽字時，能甚深入般若波羅蜜門，名普持一切法雲堅固海藏。唱姹(上)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名願力現見十方諸佛猶如虛空。唱儜(上)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名入字輪際無盡境界。唱頗字時，能甚深入般若波羅蜜門，名教化眾生究竟圓滿處。唱娑迦字時，能甚深入般若波羅蜜門，名廣大藏無礙辯遍照光明輪。唱夷娑(二合)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名演說一切佛法智。唱室者(二合)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名入虛空一切眾生界法雷大音遍吼。唱侘(上)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名說無我法開佛境界曉悟群生。唱荼(去)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名一切法輪差別藏。善男子！我唱如是字母之時，此四十二般若波羅蜜門為首，一切章句隨轉無礙，能甚深入無量無數般若波羅蜜門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入般若波羅蜜門，名自在趣入諸功德海。唱伽字時，能甚深入般若波羅蜜門，名普持一切法雲堅固海藏。唱姹(上)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名願力現見十方諸佛猶如虛空。唱儜(上)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名入字輪際無盡境界。唱頗字時，能甚深入般若波羅蜜門，名教化眾生究竟圓滿處。唱娑迦字時，能甚深入般若波羅蜜門，名廣大藏無礙辯遍照光明輪。唱夷娑(二合)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名演說一切佛法智。唱室者(二合)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名入虛空一切眾生界法雷大音遍吼。唱侘(上)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名說無我法開佛境界曉悟群生。唱荼(去)字時，能甚深入般若波羅蜜門，名一切法輪差別藏。善男子！我唱如是字母之時，此四十二般若波羅蜜門為首，一切章句隨轉無礙，能甚深入無量無數般若波羅蜜門。」

善財白言：「聖者！云何修行得此解脫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財白言：「聖者！云何修行得此解脫？」

答言：「善男子！若諸菩薩勤修十法，具足圓滿，則能得此善知眾藝菩薩解脫。何等為十？所謂：具足智慧，勤求善友，勇猛精進，離諸障惑，正行清淨，尊重正教，觀法性空，滅除邪見，修習正道，具真實智。若諸菩薩，於此十法具足圓滿，則能速疾得此解脫。所以者何？由諸菩薩具足智慧，勤求善友，見已親近，歡喜愛敬，生如佛想，以親近故，常蒙教誨，蒙教誨故，則能難行勇猛精進；得精進已，能以善法滅諸不善；滅不善故，令眾善法皆得圓滿，善圓滿已，則能遠離一切障惑，離諸障故，令身、口、意得大清淨，正行相應，由此清淨，能於一切諸佛菩薩善知識教，心生尊重，尊重教故，勤求觀察諸法空寂，悟法空已，其心所向，皆無罣礙，深達緣起，離無因見，滅邪見心，修習正道，入正道已，得真實智，得實智故，得此解脫，證深法界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！若諸菩薩勤修十法，具足圓滿，則能得此善知眾藝菩薩解脫。何等為十？所謂：具足智慧，勤求善友，勇猛精進，離諸障惑，正行清淨，尊重正教，觀法性空，滅除邪見，修習正道，具真實智。若諸菩薩，於此十法具足圓滿，則能速疾得此解脫。所以者何？由諸菩薩具足智慧，勤求善友，見已親近，歡喜愛敬，生如佛想，以親近故，常蒙教誨，蒙教誨故，則能難行勇猛精進；得精進已，能以善法滅諸不善；滅不善故，令眾善法皆得圓滿，善圓滿已，則能遠離一切障惑，離諸障故，令身、口、意得大清淨，正行相應，由此清淨，能於一切諸佛菩薩善知識教，心生尊重，尊重教故，勤求觀察諸法空寂，悟法空已，其心所向，皆無罣礙，深達緣起，離無因見，滅邪見心，修習正道，入正道已，得真實智，得實智故，得此解脫，證深法界。」

善財復言：「此真實者，名為何等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財復言：「此真實者，名為何等？」

答言：「善男子！即此語言，是名真實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！即此語言，是名真實。」

善財復言：「云何語言，名為真實？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財復言：「云何語言，名為真實？」

答言：「善男子！不虛誑語，是名真實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！不虛誑語，是名真實。」

復言：「云何不虛誑語？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「云何不虛誑語？」

眾藝答言：「彼語真實，體常不變，恒一性故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾藝答言：「彼語真實，體常不變，恒一性故。」

復言：「云何不變異性？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「云何不變異性？」

答言：「善男子！自身證悟，解法性故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！自身證悟，解法性故。」

復言：「法性相貌云何？能所解法為一、為二？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復言：「法性相貌云何？能所解法為一、為二？」

答言：「善男子！如是菩薩自所證法，不一不二。由此力故，則能平等利益自他，猶如大地，能生一切，而無彼此能所利心，然其法性，亦非有相，亦非無相，體如虛空，難知難解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！如是菩薩自所證法，不一不二。由此力故，則能平等利益自他，猶如大地，能生一切，而無彼此能所利心，然其法性，亦非有相，亦非無相，體如虛空，難知難解。

「善男子！此法微妙，難以文字語言宣說。何以故？超過一切文字境界故，超過一切語言境界故，超過一切語業所行諸境界故，超過一切戲論分別思量境界故，超過一切尋伺計度諸境界故，超過一切愚癡眾生所知境界故，超過一切煩惱相應魔事境界故，超過一切心識境界故，無此無彼無相離相超過一切虛妄境界故，住無住處寂靜聖者境界故。善男子！彼諸聖者自證境界，無色相，無垢淨，無取捨，無濁亂，清淨最勝，性常不壞。諸佛出世，若不出世，於法界性，體常一故。善男子！菩薩為此法故，行於無數難行之行，得此法體，善能饒益一切眾生，令諸眾生於此法中，究竟安住。善男子！此是真實，此不異相，此是實際，此是一切智體，此是不思議法界，此是不二法界，此是善知眾藝圓滿具足菩薩解脫。善男子！我唯知此解脫，如諸菩薩摩訶薩，能於一切世、出世間善巧之法，殊能異藝，文字算數，咸綜無遺。又善了知醫方呪術；有諸眾生、鬼魅所持，怨憎呪詛，妖幻所迷，死屍奔逐，癲癎羸瘦，及諸蠱毒，種種異疾，咸能救之，使得痊愈。又善別知殊珍異貨；金、玉、珠、貝、珊瑚、瑠璃、摩尼、硨磲、玻瓈、碼碯、銅、鐵、鉛、錫、雞薩羅等，一切寶藏出生之處，品類不同，價直多少。村營國邑，大小都城，宮殿苑園，巖泉藪澤，凡是一切人眾所居，菩薩咸能隨方攝護。又知其身，具有六百六十三相，於諸相中，校其優劣，知其苦樂，定其吉凶，辨其脩短。雖具眾相，不及好聲；雖多好聲，不如勝福；及知此福，所修之業，可轉不轉定不定報。又善觀察天文地理，讖緯陰陽，人相吉凶，惡星變怪，雲霞氣候，鳥獸音聲，水陸往還，徵應休咎，年穀豐儉，國土安危。如是世間所有藝能，靡不該練盡其源本。又能分別出世之法；正名辨義，觀察體相，微細甚深，決擇宣說，隨順修行，智入其中，無疑無礙，無愚闇，無頑鈍，無憂惱，無沈沒，無不現證。而我云何能知、能說彼功德行？善男子！此摩竭提國有一聚落，名為有義。彼中有城，名婆怛那。有優婆夷，名最勝賢，汝詣彼問菩薩云何學菩薩行，修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此法微妙，難以文字語言宣說。何以故？超過一切文字境界故，超過一切語言境界故，超過一切語業所行諸境界故，超過一切戲論分別思量境界故，超過一切尋伺計度諸境界故，超過一切愚癡眾生所知境界故，超過一切煩惱相應魔事境界故，超過一切心識境界故，無此無彼無相離相超過一切虛妄境界故，住無住處寂靜聖者境界故。善男子！彼諸聖者自證境界，無色相，無垢淨，無取捨，無濁亂，清淨最勝，性常不壞。諸佛出世，若不出世，於法界性，體常一故。善男子！菩薩為此法故，行於無數難行之行，得此法體，善能饒益一切眾生，令諸眾生於此法中，究竟安住。善男子！此是真實，此不異相，此是實際，此是一切智體，此是不思議法界，此是不二法界，此是善知眾藝圓滿具足菩薩解脫。善男子！我唯知此解脫，如諸菩薩摩訶薩，能於一切世、出世間善巧之法，殊能異藝，文字算數，咸綜無遺。又善了知醫方呪術；有諸眾生、鬼魅所持，怨憎呪詛，妖幻所迷，死屍奔逐，癲癎羸瘦，及諸蠱毒，種種異疾，咸能救之，使得痊愈。又善別知殊珍異貨；金、玉、珠、貝、珊瑚、瑠璃、摩尼、硨磲、玻瓈、碼碯、銅、鐵、鉛、錫、雞薩羅等，一切寶藏出生之處，品類不同，價直多少。村營國邑，大小都城，宮殿苑園，巖泉藪澤，凡是一切人眾所居，菩薩咸能隨方攝護。又知其身，具有六百六十三相，於諸相中，校其優劣，知其苦樂，定其吉凶，辨其脩短。雖具眾相，不及好聲；雖多好聲，不如勝福；及知此福，所修之業，可轉不轉定不定報。又善觀察天文地理，讖緯陰陽，人相吉凶，惡星變怪，雲霞氣候，鳥獸音聲，水陸往還，徵應休咎，年穀豐儉，國土安危。如是世間所有藝能，靡不該練盡其源本。又能分別出世之法；正名辨義，觀察體相，微細甚深，決擇宣說，隨順修行，智入其中，無疑無礙，無愚闇，無頑鈍，無憂惱，無沈沒，無不現證。而我云何能知、能說彼功德行？善男子！此摩竭提國有一聚落，名為有義。彼中有城，名婆怛那。有優婆夷，名最勝賢，汝詣彼問菩薩云何學菩薩行，修菩薩道。」

時，善財童子禮眾藝足，遶無數匝，慇懃瞻仰，一心戀慕，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子禮眾藝足，遶無數匝，慇懃瞻仰，一心戀慕，辭退而去。