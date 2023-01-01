大方廣佛華嚴經卷第三十罽賓國三藏般若奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第三十罽賓國三藏般若奉 詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入不思議解脫境界普賢行願品

爾時，善財童子一心欲往親近佛母摩耶夫人，即時獲得微細觀察諸佛境界無邊正智。作如是念：「我當云何方便得見此善知識？此善知識遠離世間，住無所住，超過六處，離一切著，不染欲泥，住無礙道，知如實行，具淨法身；以如幻業而現化身，以如幻智觀察世間，以如幻願而現色身，以佛威力加持自身。此善知識隨意生身；此善知識無生滅身、無來去身、非虛實身、不變壞身、無起盡身、不思議身、所有諸相皆一相身、遠離二邊住解脫身、無依處身、無窮盡身、如影普現無分別身、如夢所見離尋伺身、如鏡中像不出入身、普於十方而化現身、住於三世無變異身、非身心身、無差別身，此善知識所行無礙，猶如虛空，超諸世間一切眼境，唯是普賢淨目所見。如是之人，我今云何而得親近，承事供養，令生歡喜？與其同住，觀其狀貌？處其眾會，聽其音聲？思其語言，受其教誨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子一心欲往親近佛母摩耶夫人，即時獲得微細觀察諸佛境界無邊正智。作如是念：「我當云何方便得見此善知識？此善知識遠離世間，住無所住，超過六處，離一切著，不染欲泥，住無礙道，知如實行，具淨法身；以如幻業而現化身，以如幻智觀察世間，以如幻願而現色身，以佛威力加持自身。此善知識隨意生身；此善知識無生滅身、無來去身、非虛實身、不變壞身、無起盡身、不思議身、所有諸相皆一相身、遠離二邊住解脫身、無依處身、無窮盡身、如影普現無分別身、如夢所見離尋伺身、如鏡中像不出入身、普於十方而化現身、住於三世無變異身、非身心身、無差別身，此善知識所行無礙，猶如虛空，超諸世間一切眼境，唯是普賢淨目所見。如是之人，我今云何而得親近，承事供養，令生歡喜？與其同住，觀其狀貌？處其眾會，聽其音聲？思其語言，受其教誨？」

善財童子作是念時，有主城神名曰寶眼。無量城神眷屬圍遶，於虛空中而現其身，種種瓔珞以為莊嚴；各現無量殊異色身，手持無量諸天寶華，以恭敬心散善財上，作如是言：「善男子！汝應善巧守護心城，謂不貪一切生死境界；應莊嚴心城，謂觀察趣求如來十力；應淨治心城，謂畢竟遠離慳嫉諂誑；應清涼心城，謂思惟一切諸法實性；應增長心城，謂以大精進成辨一切助道之法；應嚴飾心城，謂建立一切禪定解脫自在宮殿；應照耀心城，謂普入一切如來道場，聽受般若波羅蜜法；應增益心城，謂普能出生一切如來諸方便海；應堅固心城，謂恒勤修習增長普賢清淨行願；應防護心城，謂常能禦捍煩惱惡友一切魔軍；應廓徹心城，謂開引諸佛普智光明；應善補心城，謂受持諸佛甘露法雨；應扶助心城，謂深信一切佛功德海；應廣大心城，謂大慈遍及一切世間；應普覆心城，謂集眾善法以覆其上；應寬博心城，謂大悲哀愍一切眾生；應開闢心城，謂悉捨所有，隨應給施一切眾生；應密護心城，謂防諸生死惡欲境界，不令得入；應嚴肅心城，謂斷除一切諸不善法，流轉根本；應決定心城，謂集一切智助道之法，恒無退轉；應安立心城，謂正念三世一切如來圓滿境界；應瑩徹心城，謂明解一切如來法輪，修多羅中所有法門；應部分心城，謂普能曉示一切眾生，皆令得見薩婆若道；應住持心城，謂普攝一切三世如來諸大願海；應令心城富實，謂積集一切周遍法界大福智聚；應令心城明了，謂普知眾生諸根樂欲煩惱等法；應令心城自在，謂普攝一切十方法界；應令心城清淨，謂正念一切諸佛如來；應知心城自性，謂知一切法皆無有性；應知心城如幻，謂以一切智了諸法性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財童子作是念時，有主城神名曰寶眼。無量城神眷屬圍遶，於虛空中而現其身，種種瓔珞以為莊嚴；各現無量殊異色身，手持無量諸天寶華，以恭敬心散善財上，作如是言：「善男子！汝應善巧守護心城，謂不貪一切生死境界；應莊嚴心城，謂觀察趣求如來十力；應淨治心城，謂畢竟遠離慳嫉諂誑；應清涼心城，謂思惟一切諸法實性；應增長心城，謂以大精進成辨一切助道之法；應嚴飾心城，謂建立一切禪定解脫自在宮殿；應照耀心城，謂普入一切如來道場，聽受般若波羅蜜法；應增益心城，謂普能出生一切如來諸方便海；應堅固心城，謂恒勤修習增長普賢清淨行願；應防護心城，謂常能禦捍煩惱惡友一切魔軍；應廓徹心城，謂開引諸佛普智光明；應善補心城，謂受持諸佛甘露法雨；應扶助心城，謂深信一切佛功德海；應廣大心城，謂大慈遍及一切世間；應普覆心城，謂集眾善法以覆其上；應寬博心城，謂大悲哀愍一切眾生；應開闢心城，謂悉捨所有，隨應給施一切眾生；應密護心城，謂防諸生死惡欲境界，不令得入；應嚴肅心城，謂斷除一切諸不善法，流轉根本；應決定心城，謂集一切智助道之法，恒無退轉；應安立心城，謂正念三世一切如來圓滿境界；應瑩徹心城，謂明解一切如來法輪，修多羅中所有法門；應部分心城，謂普能曉示一切眾生，皆令得見薩婆若道；應住持心城，謂普攝一切三世如來諸大願海；應令心城富實，謂積集一切周遍法界大福智聚；應令心城明了，謂普知眾生諸根樂欲煩惱等法；應令心城自在，謂普攝一切十方法界；應令心城清淨，謂正念一切諸佛如來；應知心城自性，謂知一切法皆無有性；應知心城如幻，謂以一切智了諸法性。

「善男子！菩薩摩訶薩若能如是淨修心城，則能積集一切善根，隨所修行，皆能證入。何以故？蠲除一切諸障難故，所謂：見佛障、聞法障、親近供養諸如來障、方便攝取諸眾生障、嚴淨種種佛國土障。善男子！菩薩摩訶薩以離如是諸障難故，若發希求善知識心，不用功力，則便得見，乃至究竟成一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩若能如是淨修心城，則能積集一切善根，隨所修行，皆能證入。何以故？蠲除一切諸障難故，所謂：見佛障、聞法障、親近供養諸如來障、方便攝取諸眾生障、嚴淨種種佛國土障。善男子！菩薩摩訶薩以離如是諸障難故，若發希求善知識心，不用功力，則便得見，乃至究竟成一切智。」

爾時，有身眾神名蓮華吉祥、及妙華光明，無量百千諸身眾神前後圍遶；從道場出，住虛空中，於善財前，以妙音聲種種稱歎摩耶夫人。時，諸神眾各從耳璫，放無量色清淨眾寶焰網光明，放無量色眾寶香焰雲網光明，放無量色離垢清淨焰網光明，放無量色普能顯示眾生心性清淨光明，放無量色速疾增長愛樂光明，放無量色能除熱惱清涼光明，放無量色能普顯示清淨光明，放無量色勇猛出現無著境界寶焰光明，放如是等種種眾色大光明網，普照無邊廣大佛剎，能令善財普見十方一切國土所有諸佛。其諸光明右遶世間，經一匝已，然後還來入善財頂，乃至遍入身諸毛孔，善財童子以得如是光明照故，即時獲得十種法眼；所謂：得淨光明眼，永離一切愚癡闇故；得無瞖眼，能了一切眾生性故；得離垢眼，能觀一切法性門故；得淨慧眼，能觀一切佛剎性故；得毘盧遮那眼，能見如來淨法身故；得普光明眼，見佛平等不可思議妙色身故；得無礙光眼，觀察一切無邊剎海成壞相故；得普照明眼，見一切佛起大方便，轉正法輪，出生種種修多羅故；得普境界眼，見無量佛神通威德，調伏一切諸眾生故；得普見眼，觀察一切種種剎中，一切如來出興世故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，有身眾神名蓮華吉祥、及妙華光明，無量百千諸身眾神前後圍遶；從道場出，住虛空中，於善財前，以妙音聲種種稱歎摩耶夫人。時，諸神眾各從耳璫，放無量色清淨眾寶焰網光明，放無量色眾寶香焰雲網光明，放無量色離垢清淨焰網光明，放無量色普能顯示眾生心性清淨光明，放無量色速疾增長愛樂光明，放無量色能除熱惱清涼光明，放無量色能普顯示清淨光明，放無量色勇猛出現無著境界寶焰光明，放如是等種種眾色大光明網，普照無邊廣大佛剎，能令善財普見十方一切國土所有諸佛。其諸光明右遶世間，經一匝已，然後還來入善財頂，乃至遍入身諸毛孔，善財童子以得如是光明照故，即時獲得十種法眼；所謂：得淨光明眼，永離一切愚癡闇故；得無瞖眼，能了一切眾生性故；得離垢眼，能觀一切法性門故；得淨慧眼，能觀一切佛剎性故；得毘盧遮那眼，能見如來淨法身故；得普光明眼，見佛平等不可思議妙色身故；得無礙光眼，觀察一切無邊剎海成壞相故；得普照明眼，見一切佛起大方便，轉正法輪，出生種種修多羅故；得普境界眼，見無量佛神通威德，調伏一切諸眾生故；得普見眼，觀察一切種種剎中，一切如來出興世故。

時有守護菩薩法堂羅剎鬼王，名曰妙眼，與其眷屬萬羅剎俱，於虛空中，以天拘蘇摩可愛妙華，及眾妙香散善財上。作如是言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有守護菩薩法堂羅剎鬼王，名曰妙眼，與其眷屬萬羅剎俱，於虛空中，以天拘蘇摩可愛妙華，及眾妙香散善財上。作如是言：

「善男子！菩薩具足成就十法，則得親近諸善知識。何等為十？所謂：離諸諂幻，其心質直，恒清淨故；離諸分別，大悲平等，普攝眾生故；覺法自性，知眾生性無真實故；知無去來，趣一切智心不退故；具信解力，普入一切佛道場故；得淨慧眼，了一切法性無生故；住平等慈，普令眾生得勝義故；開智光明，能廓自心諸妄境故；作清涼雲，灑甘露雨，滌煩惱故；作廣大眼，徹鑒諸法，心常隨順善知識故。若諸菩薩具足圓滿此十種法，則得親近諸善知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩具足成就十法，則得親近諸善知識。何等為十？所謂：離諸諂幻，其心質直，恒清淨故；離諸分別，大悲平等，普攝眾生故；覺法自性，知眾生性無真實故；知無去來，趣一切智心不退故；具信解力，普入一切佛道場故；得淨慧眼，了一切法性無生故；住平等慈，普令眾生得勝義故；開智光明，能廓自心諸妄境故；作清涼雲，灑甘露雨，滌煩惱故；作廣大眼，徹鑒諸法，心常隨順善知識故。若諸菩薩具足圓滿此十種法，則得親近諸善知識。

「復次，善男子！菩薩成就十種三昧，微細觀察則常現見諸善知識。何等為十？所謂：法空無盡清淨輪三昧；現見十方一切諸佛剎海三昧；於諸境界不捨離無缺減三昧；普見一切如來出現三昧；普集一切福智海藏三昧；心恒不捨諸善知識三昧；常念一切如來功德從善知識出現三昧；念常不捨諸善知識三昧；念常親近平等供養諸善知識三昧；於善知識方便行中，身無疲倦，心無厭足，離諸過失三昧。善男子！菩薩成就此十三昧，常得親近諸善知識。又得善知識常轉一切如來法輪三昧，得此三昧已，悉知諸佛體性平等，遍一切處，常得值遇諸善知識。」說是語時，善財童子仰視空中，而報之言：「善哉！善哉！汝為哀愍攝受我故，顯示種種巧方便門，令我得見真善知識。唯願為我分別演說：我當云何而得往詣善知識所？於何方處城邑聚落求善知識？作何方便而得親近諸善知識？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩成就十種三昧，微細觀察則常現見諸善知識。何等為十？所謂：法空無盡清淨輪三昧；現見十方一切諸佛剎海三昧；於諸境界不捨離無缺減三昧；普見一切如來出現三昧；普集一切福智海藏三昧；心恒不捨諸善知識三昧；常念一切如來功德從善知識出現三昧；念常不捨諸善知識三昧；念常親近平等供養諸善知識三昧；於善知識方便行中，身無疲倦，心無厭足，離諸過失三昧。善男子！菩薩成就此十三昧，常得親近諸善知識。又得善知識常轉一切如來法輪三昧，得此三昧已，悉知諸佛體性平等，遍一切處，常得值遇諸善知識。」說是語時，善財童子仰視空中，而報之言：「善哉！善哉！汝為哀愍攝受我故，顯示種種巧方便門，令我得見真善知識。唯願為我分別演說：我當云何而得往詣善知識所？於何方處城邑聚落求善知識？作何方便而得親近諸善知識？」

羅剎答言：「善男子！汝應謙下普禮十方，盡虛空際一切境界，求善知識；勇猛自在，遍遊十方求善知識；起速疾心，起隨順心求善知識；觀察身心如影如夢求善知識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅剎答言：「善男子！汝應謙下普禮十方，盡虛空際一切境界，求善知識；勇猛自在，遍遊十方求善知識；起速疾心，起隨順心求善知識；觀察身心如影如夢求善知識。」

爾時，善財受羅剎教，隨順修行，即時覩見大寶蓮華從地涌出；金剛為莖，摩尼為葉，毘盧遮那寶王以為其臺，現眾生海摩尼寶王以為其藏，眾色寶香以為其鬚，無數寶網彌覆其上。於其臺上有一樓閣，名普納十方法界藏，種種奇妙以為嚴飾；金剛為地，千柱行列，一切皆以摩尼寶成，閻浮檀金以為其壁，眾寶瓔珞四面垂下，種種寶色大摩尼幢分布行列，普遍莊嚴，無數妙寶階陛欄楯，周匝莊嚴。其樓閣中，有如意寶王蓮華之座，種種眾寶以為莊校，妙寶欄楯周匝圍遶，星宿幢摩尼王間列莊嚴，眾色寶衣內外敷設，寶帳寶網垂眾寶鈴以覆其上，眾寶繒幡處處垂下，微風吹動，光流響發；寶華幢中雨眾妙華，寶鈴鐸中出美音聲，寶戶牖間垂諸瓔珞，摩尼身中流出香水；毘盧遮那寶象，口中出蓮華網；眾色金剛寶師子，口吐妙香雲；梵天形像眾妙寶輪，出隨樂音，演大慈教；金剛寶鈴，出諸菩薩大願之音；寶月幢中，出佛化形，相續不斷；淨藏寶王，現三世佛受生次第；日藏摩尼放大光明，遍照十方一切佛剎；普光照耀摩尼寶王，放一切佛圓滿光明；毘盧遮那摩尼寶王，興供養雲，供養一切諸佛如來；如意珠王，念念示現普賢神變，充滿法界；須彌寶王出天宮殿，普現一切帝釋天眾變化身雲，天諸采女種種妙音，歌讚如來不可思議微妙功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財受羅剎教，隨順修行，即時覩見大寶蓮華從地涌出；金剛為莖，摩尼為葉，毘盧遮那寶王以為其臺，現眾生海摩尼寶王以為其藏，眾色寶香以為其鬚，無數寶網彌覆其上。於其臺上有一樓閣，名普納十方法界藏，種種奇妙以為嚴飾；金剛為地，千柱行列，一切皆以摩尼寶成，閻浮檀金以為其壁，眾寶瓔珞四面垂下，種種寶色大摩尼幢分布行列，普遍莊嚴，無數妙寶階陛欄楯，周匝莊嚴。其樓閣中，有如意寶王蓮華之座，種種眾寶以為莊校，妙寶欄楯周匝圍遶，星宿幢摩尼王間列莊嚴，眾色寶衣內外敷設，寶帳寶網垂眾寶鈴以覆其上，眾寶繒幡處處垂下，微風吹動，光流響發；寶華幢中雨眾妙華，寶鈴鐸中出美音聲，寶戶牖間垂諸瓔珞，摩尼身中流出香水；毘盧遮那寶象，口中出蓮華網；眾色金剛寶師子，口吐妙香雲；梵天形像眾妙寶輪，出隨樂音，演大慈教；金剛寶鈴，出諸菩薩大願之音；寶月幢中，出佛化形，相續不斷；淨藏寶王，現三世佛受生次第；日藏摩尼放大光明，遍照十方一切佛剎；普光照耀摩尼寶王，放一切佛圓滿光明；毘盧遮那摩尼寶王，興供養雲，供養一切諸佛如來；如意珠王，念念示現普賢神變，充滿法界；須彌寶王出天宮殿，普現一切帝釋天眾變化身雲，天諸采女種種妙音，歌讚如來不可思議微妙功德。

爾時，善財見如是座，復有無量不思議數寶莊嚴座，周匝圍遶，摩耶夫人在彼座上，遍於一切諸眾生前，現淨色身，所謂：超三界色身，已出一切諸有趣故；隨心樂色身，於諸世間無所著故；普周遍色身，等於一切眾生數故；廣大力色身，令諸眾生具福德故；無等比色身，令諸眾生滅倒見故；無量種色身，隨眾生心悉示現故；無邊相色身，普現調伏眾生相故；普對現色身，以大自在而示現故；化一切色身，隨其所應而現前故；恒示現色身，盡眾生界而無盡故；住安樂色身，親近見聞得安樂故；無斷盡色身，究竟普見如虛空故；大威德色身，滅除眾生虛妄法故；無去色身，於一切趣無所滅故；無來色身，於諸世間無所出故；不生色身，無生起故；不滅色身，常寂滅故；非實色身，得如實故；非虛色身，隨世現故；不動色身，生滅永離故；不壞色身，法性無壞故；無相色身，言語道斷故；一相色身，無相為相故；如像色身，隨心應現故；如幻色身，幻智所成故；如焰色身，唯想所持故；如影色身，隨願現生故；如夢色身，隨心而現故；法界色身，性淨如空故；大悲色身，常護眾生故；無礙色身，遍周法界故；無邊色身，普淨眾生故；無量色身，超過言說故；無住色身，調伏眾生故；無依色身，願度世間故；無處色身，恒化眾生故；無生色身，幻願所成故；無勝色身，超諸世間故；如實色身，定心所現故；不生色身，隨眾生業而出現故；如意珠色身，普滿一切眾生願故；無分別色身，但隨眾生心願起故；離分別色身，一切眾生不能知故；離虛妄色身，永離眾生虛假法故；恒無盡色身，盡諸眾生生死際故；清淨色身，同於如來無分別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財見如是座，復有無量不思議數寶莊嚴座，周匝圍遶，摩耶夫人在彼座上，遍於一切諸眾生前，現淨色身，所謂：超三界色身，已出一切諸有趣故；隨心樂色身，於諸世間無所著故；普周遍色身，等於一切眾生數故；廣大力色身，令諸眾生具福德故；無等比色身，令諸眾生滅倒見故；無量種色身，隨眾生心悉示現故；無邊相色身，普現調伏眾生相故；普對現色身，以大自在而示現故；化一切色身，隨其所應而現前故；恒示現色身，盡眾生界而無盡故；住安樂色身，親近見聞得安樂故；無斷盡色身，究竟普見如虛空故；大威德色身，滅除眾生虛妄法故；無去色身，於一切趣無所滅故；無來色身，於諸世間無所出故；不生色身，無生起故；不滅色身，常寂滅故；非實色身，得如實故；非虛色身，隨世現故；不動色身，生滅永離故；不壞色身，法性無壞故；無相色身，言語道斷故；一相色身，無相為相故；如像色身，隨心應現故；如幻色身，幻智所成故；如焰色身，唯想所持故；如影色身，隨願現生故；如夢色身，隨心而現故；法界色身，性淨如空故；大悲色身，常護眾生故；無礙色身，遍周法界故；無邊色身，普淨眾生故；無量色身，超過言說故；無住色身，調伏眾生故；無依色身，願度世間故；無處色身，恒化眾生故；無生色身，幻願所成故；無勝色身，超諸世間故；如實色身，定心所現故；不生色身，隨眾生業而出現故；如意珠色身，普滿一切眾生願故；無分別色身，但隨眾生心願起故；離分別色身，一切眾生不能知故；離虛妄色身，永離眾生虛假法故；恒無盡色身，盡諸眾生生死際故；清淨色身，同於如來無分別故。

善財童子見於摩耶夫人，如是所現一切色身，究竟非色，所有色相如影像故；究竟非受，世間諸受咸轉滅故；究竟非想，但隨眾生想所現故；究竟非行，依如幻業而成就故；究竟非識，菩薩願智空無性故；一切世間語言斷故；滅除生死諸熱惱故；安住最勝寂滅身故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財童子見於摩耶夫人，如是所現一切色身，究竟非色，所有色相如影像故；究竟非受，世間諸受咸轉滅故；究竟非想，但隨眾生想所現故；究竟非行，依如幻業而成就故；究竟非識，菩薩願智空無性故；一切世間語言斷故；滅除生死諸熱惱故；安住最勝寂滅身故。

爾時，善財童子復見摩耶夫人隨諸眾生心之所樂，自在普現如諸世間，或超世間種種女身。所謂：或現魔女身，或現他化天女身，或現化樂天女身，或現兜率天女身，或現夜摩天女身，或現忉利天女身，或現四王天女身，或現諸龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人女身；於一切處現如是等相似女身及超過身，饒益眾生。集一切智，行於平等檀波羅蜜，大悲普覆一切世間，出生如來無量功德；修習增長一切智智，觀察思惟諸法實性，獲深忍海，精勤速疾曾無懈息，恒轉清淨不退法輪；微細了知一切法性，住於平等三昧境界；得如來定圓滿光明，銷竭眾生煩惱巨海；善能了知一切佛法，恒以智慧觀法實相，見諸如來心無厭足，知三世佛出興次第，見佛三昧常現在前，普集無量諸清淨道，行於諸佛虛空境界，隨其心樂普攝眾生，種種方便教化成熟；入佛無量清淨法身，成就大願，淨諸佛剎，究竟調伏一切眾生，心恒普入諸佛境界，出生一切菩薩神通；已得法身清淨無染，而恒示現無量色身；遊戲如來諸自在力，摧伏魔怨力，成就善根力，出生正法力，具足諸佛力，得諸菩薩自在之力，速疾增長一切智力；得佛智光普照一切，悉知無量眾生心海、根性、欲解種種差別，其身充滿十方剎海，亦知諸剎成壞之相，以廣大眼見十方海；以周遍智知三世海；身普承事一切佛海；心恒納受一切法海；修習圓滿一切如來種種功德；隨順出生一切菩薩智慧助道，常樂觀察一切菩薩從初發心所有修行波羅蜜行；出生一切諸菩薩地，積集一切菩薩福聚，勇猛精進心無所畏，普遍成就一切菩薩菩提之道，恒勤守護一切眾生，常樂稱揚諸佛功德，光明普照一切世間，願為一切菩薩之母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子復見摩耶夫人隨諸眾生心之所樂，自在普現如諸世間，或超世間種種女身。所謂：或現魔女身，或現他化天女身，或現化樂天女身，或現兜率天女身，或現夜摩天女身，或現忉利天女身，或現四王天女身，或現諸龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人女身；於一切處現如是等相似女身及超過身，饒益眾生。集一切智，行於平等檀波羅蜜，大悲普覆一切世間，出生如來無量功德；修習增長一切智智，觀察思惟諸法實性，獲深忍海，精勤速疾曾無懈息，恒轉清淨不退法輪；微細了知一切法性，住於平等三昧境界；得如來定圓滿光明，銷竭眾生煩惱巨海；善能了知一切佛法，恒以智慧觀法實相，見諸如來心無厭足，知三世佛出興次第，見佛三昧常現在前，普集無量諸清淨道，行於諸佛虛空境界，隨其心樂普攝眾生，種種方便教化成熟；入佛無量清淨法身，成就大願，淨諸佛剎，究竟調伏一切眾生，心恒普入諸佛境界，出生一切菩薩神通；已得法身清淨無染，而恒示現無量色身；遊戲如來諸自在力，摧伏魔怨力，成就善根力，出生正法力，具足諸佛力，得諸菩薩自在之力，速疾增長一切智力；得佛智光普照一切，悉知無量眾生心海、根性、欲解種種差別，其身充滿十方剎海，亦知諸剎成壞之相，以廣大眼見十方海；以周遍智知三世海；身普承事一切佛海；心恒納受一切法海；修習圓滿一切如來種種功德；隨順出生一切菩薩智慧助道，常樂觀察一切菩薩從初發心所有修行波羅蜜行；出生一切諸菩薩地，積集一切菩薩福聚，勇猛精進心無所畏，普遍成就一切菩薩菩提之道，恒勤守護一切眾生，常樂稱揚諸佛功德，光明普照一切世間，願為一切菩薩之母。

爾時，善財童子見摩耶夫人遍一切處，現如是等閻浮提，極微塵數諸方便門。既見是已，如摩耶夫人所現身數，善財亦現作爾許身，於一切處摩耶之前恭敬禮拜，即時證得無量無數諸三昧門，分別觀察修行證入。從三昧起，右遶摩耶并其眷屬，合掌而立，白言：「大聖！文殊師利菩薩教我發阿耨多羅三藐三菩提心，令我勤求諸善知識。我承其教，普於一一善知識所，皆往親近承事供養，無空過者。如是展轉漸來至此，唯願大聖為我宣說菩薩云何學菩薩行，而得成就一切智智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子見摩耶夫人遍一切處，現如是等閻浮提，極微塵數諸方便門。既見是已，如摩耶夫人所現身數，善財亦現作爾許身，於一切處摩耶之前恭敬禮拜，即時證得無量無數諸三昧門，分別觀察修行證入。從三昧起，右遶摩耶并其眷屬，合掌而立，白言：「大聖！文殊師利菩薩教我發阿耨多羅三藐三菩提心，令我勤求諸善知識。我承其教，普於一一善知識所，皆往親近承事供養，無空過者。如是展轉漸來至此，唯願大聖為我宣說菩薩云何學菩薩行，而得成就一切智智。」

摩耶夫人告善財言：「善男子！我已成就菩薩大願智幻莊嚴解脫門，是故常為諸菩薩母。善男子！如我於此閻浮提中，迦毘羅城淨飯王家，右脇而生悉達太子，現不思議廣大莊嚴，菩薩受生自在神變；如是乃至盡此世界海，所有一切毘盧遮那如來，住最後身，示現誕生自在神變，我皆一一而為其母。彼諸菩薩皆入我身，右脇而生，成一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩耶夫人告善財言：「善男子！我已成就菩薩大願智幻莊嚴解脫門，是故常為諸菩薩母。善男子！如我於此閻浮提中，迦毘羅城淨飯王家，右脇而生悉達太子，現不思議廣大莊嚴，菩薩受生自在神變；如是乃至盡此世界海，所有一切毘盧遮那如來，住最後身，示現誕生自在神變，我皆一一而為其母。彼諸菩薩皆入我身，右脇而生，成一切智。

「又，善男子！我於淨飯王宮，菩薩將欲下生之時，見菩薩身一一毛孔咸放光明，名一切如來受生功德輪。其諸毛孔一一皆現不可說不可說佛剎極微塵數菩薩受生神變功德莊嚴。彼諸光明，皆悉普照一切世界，照世界已，來入我頂，乃至一切身諸毛孔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！我於淨飯王宮，菩薩將欲下生之時，見菩薩身一一毛孔咸放光明，名一切如來受生功德輪。其諸毛孔一一皆現不可說不可說佛剎極微塵數菩薩受生神變功德莊嚴。彼諸光明，皆悉普照一切世界，照世界已，來入我頂，乃至一切身諸毛孔。

「善男子！又彼光中，普現一切菩薩名號，受生神變廣大莊嚴，宮殿眷屬五欲自娛；又見菩薩捨位出家，往詣道場，摧魔軍已，成等正覺，坐師子座，種種菩薩前後圍遶，種種世主親近供養，為諸大眾轉正法輪；又見如來往昔修行菩薩道時，於諸佛所尊重供養，發菩提心淨佛國土，念念示現無量化身，充遍十方一切世界，變化種種受生莊嚴，成無上覺，轉妙法輪，乃至最後現般涅槃，廣大神變如是等事，靡不皆見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！又彼光中，普現一切菩薩名號，受生神變廣大莊嚴，宮殿眷屬五欲自娛；又見菩薩捨位出家，往詣道場，摧魔軍已，成等正覺，坐師子座，種種菩薩前後圍遶，種種世主親近供養，為諸大眾轉正法輪；又見如來往昔修行菩薩道時，於諸佛所尊重供養，發菩提心淨佛國土，念念示現無量化身，充遍十方一切世界，變化種種受生莊嚴，成無上覺，轉妙法輪，乃至最後現般涅槃，廣大神變如是等事，靡不皆見。

「又，善男子！彼妙光明入我身時，我身形量雖不逾本然，其實已超諸世間。所以者何？我身爾時量同虛空，於胎藏中，悉能容受十方菩薩宮殿，莊嚴自在受生大神變故。善男子！爾時菩薩從兜率天將降神時，有十佛剎極微塵數諸菩薩眾，皆與菩薩同願、同行、同善根、同莊嚴、同解脫、同智慧、同住地、同神通、同出現、同威力、同法身清淨、同色身威德，乃至普賢功德行願，悉皆同等，如是菩薩前後圍遶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！彼妙光明入我身時，我身形量雖不逾本然，其實已超諸世間。所以者何？我身爾時量同虛空，於胎藏中，悉能容受十方菩薩宮殿，莊嚴自在受生大神變故。善男子！爾時菩薩從兜率天將降神時，有十佛剎極微塵數諸菩薩眾，皆與菩薩同願、同行、同善根、同莊嚴、同解脫、同智慧、同住地、同神通、同出現、同威力、同法身清淨、同色身威德，乃至普賢功德行願，悉皆同等，如是菩薩前後圍遶。

「又，有八萬諸大龍王，娑竭羅龍王而為上首，及諸世主各乘種種摩尼樓閣，俱來親近承事供養。菩薩爾時以神通力，與諸菩薩普現一切兜率天宮，一一宮中，悉現十方一切世界閻浮提內受生影像，不可思議種種神變，教化調伏無量眾生，令其覺悟不生放逸，離諸懈怠無所執著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，有八萬諸大龍王，娑竭羅龍王而為上首，及諸世主各乘種種摩尼樓閣，俱來親近承事供養。菩薩爾時以神通力，與諸菩薩普現一切兜率天宮，一一宮中，悉現十方一切世界閻浮提內受生影像，不可思議種種神變，教化調伏無量眾生，令其覺悟不生放逸，離諸懈怠無所執著。

「又以神力放大光明，普照世間，破諸黑闇，滅諸苦惱，脫諸欲境，令諸眾生，皆識宿世所有業行，永出惡道；又為救護一切眾生，普現其前作諸神變，現如是等諸奇特事，與眷屬俱，從天宮下來入我身。彼諸菩薩於我腹中現大神通，遊行自在；或以三千大千世界而為一步，乃至或以不可說不可說佛剎極微塵數世界而為一步；又念念中，十方不可說不可說佛剎極微塵數世界，諸如來所菩薩眾會，及四天王、三十三天、須夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，乃至色界諸梵天王，俱來欲見菩薩處胎廣大神變，恭敬供養聽受正法，皆入我身。雖我腹中悉能容受如是眾會，而身不廣大，亦不迫窄，其諸菩薩，各見自處眾會道場清淨嚴飾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又以神力放大光明，普照世間，破諸黑闇，滅諸苦惱，脫諸欲境，令諸眾生，皆識宿世所有業行，永出惡道；又為救護一切眾生，普現其前作諸神變，現如是等諸奇特事，與眷屬俱，從天宮下來入我身。彼諸菩薩於我腹中現大神通，遊行自在；或以三千大千世界而為一步，乃至或以不可說不可說佛剎極微塵數世界而為一步；又念念中，十方不可說不可說佛剎極微塵數世界，諸如來所菩薩眾會，及四天王、三十三天、須夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，乃至色界諸梵天王，俱來欲見菩薩處胎廣大神變，恭敬供養聽受正法，皆入我身。雖我腹中悉能容受如是眾會，而身不廣大，亦不迫窄，其諸菩薩，各見自處眾會道場清淨嚴飾。

「善男子！如此四天下閻浮提中，菩薩受生，我為其母。三千大千世界、百億四天下閻浮提中，悉亦如是。然我此身本來無二，亦復非一，非一處住，非多處住。何以故？以修菩薩大願智幻莊嚴解脫門故。善男子！如今世尊毘盧遮那我為其母，往昔所有無量諸佛，悉亦如是而為其母。善男子！我昔曾作蓮華池神，時有菩薩於蓮華藏忽然化生，我即捧持瞻侍養育，一切世間皆共號我為菩薩母；又我昔為菩提場神，時有菩薩於我懷中忽然化生，世亦號我為菩薩母。善男子！如是所有無量菩薩住最後身，於此世界種種方便，示現受生廣大神變，我皆為母。善男子！如此世界賢劫之中，最初出現拘留孫如來、拘那含牟尼如來、迦葉如來，及今世尊釋迦牟尼如來，現受生時，我為其母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如此四天下閻浮提中，菩薩受生，我為其母。三千大千世界、百億四天下閻浮提中，悉亦如是。然我此身本來無二，亦復非一，非一處住，非多處住。何以故？以修菩薩大願智幻莊嚴解脫門故。善男子！如今世尊毘盧遮那我為其母，往昔所有無量諸佛，悉亦如是而為其母。善男子！我昔曾作蓮華池神，時有菩薩於蓮華藏忽然化生，我即捧持瞻侍養育，一切世間皆共號我為菩薩母；又我昔為菩提場神，時有菩薩於我懷中忽然化生，世亦號我為菩薩母。善男子！如是所有無量菩薩住最後身，於此世界種種方便，示現受生廣大神變，我皆為母。善男子！如此世界賢劫之中，最初出現拘留孫如來、拘那含牟尼如來、迦葉如來，及今世尊釋迦牟尼如來，現受生時，我為其母。