大方廣佛華嚴經卷第二十九罽賓國三藏般若奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第二十九罽賓國三藏般若奉 詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入不思議解脫境界普賢行願品

「爾時，威德主太子於香牙雲峯園苑之內，對諸眾會及善現前問童女言：『善女！我為求阿耨多羅三藐三菩提，願盡未來行菩薩行、積集一切助道之法、淨修一切諸波羅蜜、供事未來一切諸佛、護持一切諸佛教法、嚴淨一切諸佛剎土、當紹一切如來種性、當誓成熟一切眾生、當斷一切眾生苦惱、當令一切置安隱處，當淨一切眾生智眼、當修一切菩薩妙行、當入菩薩平等體性、當住一切諸菩薩地、當令二乘圓滿佛果、當令一切眾生歡喜；我為滿足檀波羅蜜，究竟成就無上菩提內外財寶，乃至頭目一切皆捨無所顧戀，當於爾時汝或於我而作障難，令我施行不得圓滿，施財物時汝心慳吝，施男女時汝心痛惱，割肢體時汝心憂悶，捨汝出家汝心悔恨。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，威德主太子於香牙雲峯園苑之內，對諸眾會及善現前問童女言：『善女！我為求阿耨多羅三藐三菩提，願盡未來行菩薩行、積集一切助道之法、淨修一切諸波羅蜜、供事未來一切諸佛、護持一切諸佛教法、嚴淨一切諸佛剎土、當紹一切如來種性、當誓成熟一切眾生、當斷一切眾生苦惱、當令一切置安隱處，當淨一切眾生智眼、當修一切菩薩妙行、當入菩薩平等體性、當住一切諸菩薩地、當令二乘圓滿佛果、當令一切眾生歡喜；我為滿足檀波羅蜜，究竟成就無上菩提內外財寶，乃至頭目一切皆捨無所顧戀，當於爾時汝或於我而作障難，令我施行不得圓滿，施財物時汝心慳吝，施男女時汝心痛惱，割肢體時汝心憂悶，捨汝出家汝心悔恨。』

「爾時，太子如是問已，復為童女而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，太子如是問已，復為童女而說偈言：

「『我為哀愍眾生故， 發起廣大菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我為哀愍眾生故， 發起廣大菩提心，

當於無量億劫中， 積集成滿菩提智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當於無量億劫中， 積集成滿菩提智。

無量無邊大劫海， 淨修諸願如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量無邊大劫海， 淨修諸願如虛空，

入地治障具修行， 究竟當獲如來地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入地治障具修行， 究竟當獲如來地。

誓於三世諸佛所， 備學一切波羅蜜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誓於三世諸佛所， 備學一切波羅蜜，

具足方便正修持， 成就最勝菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足方便正修持， 成就最勝菩提道。

十方所有垢穢剎， 我當普遍皆嚴淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方所有垢穢剎， 我當普遍皆嚴淨，

及諸惡趣苦難中， 我當救護咸令出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及諸惡趣苦難中， 我當救護咸令出，

一切眾生居有海， 煩惱癡惑恒纏覆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生居有海， 煩惱癡惑恒纏覆，

我當除滅盡無餘， 普令安住如來道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當除滅盡無餘， 普令安住如來道。

我當供養一切佛， 我當普修菩薩地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當供養一切佛， 我當普修菩薩地，

常起廣大慈悲心， 所須皆與無貪吝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常起廣大慈悲心， 所須皆與無貪吝。

汝見一切來乞者， 於財或起慳吝心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝見一切來乞者， 於財或起慳吝心，

我心常樂施群生， 汝當隨我無違逆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我心常樂施群生， 汝當隨我無違逆。

我當於彼施頭時， 汝心慎勿生憂惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當於彼施頭時， 汝心慎勿生憂惱，

我今先語汝令知， 令汝心堅恒不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今先語汝令知， 令汝心堅恒不動。

割截肢體及手足， 乃至妻子心無吝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 割截肢體及手足， 乃至妻子心無吝，

汝於乞者莫憎嫌， 應可諦思無退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝於乞者莫憎嫌， 應可諦思無退轉。

為滿一切眾生欲， 內外所有皆能捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為滿一切眾生欲， 內外所有皆能捨，

汝能順我菩提心， 我亦當隨於汝意。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝能順我菩提心， 我亦當隨於汝意。』

「爾時，具足豔吉祥童女聞是語已，即白太子威德主言：『善哉丈夫！如仁所問諸菩薩行，難行能行，難忍能忍，如是一切我當隨順精勤修習親近不捨，如影隨形，令仁所願皆得成滿。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，具足豔吉祥童女聞是語已，即白太子威德主言：『善哉丈夫！如仁所問諸菩薩行，難行能行，難忍能忍，如是一切我當隨順精勤修習親近不捨，如影隨形，令仁所願皆得成滿。』

「爾時，童女即向太子而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，童女即向太子而說偈言：

「『設於無量無邊劫， 一切地獄火焚身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『設於無量無邊劫， 一切地獄火焚身，

仁尊若能眷納我， 甘心分受無辭苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁尊若能眷納我， 甘心分受無辭苦。

設於無量受生處， 以身碎末如微塵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設於無量受生處， 以身碎末如微塵，

仁尊若能眷納我， 堅心忍受無搖動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁尊若能眷納我， 堅心忍受無搖動。

設於無量無邊劫， 頂戴一切金剛山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設於無量無邊劫， 頂戴一切金剛山，

仁尊若能眷納我， 甘心分受無疲厭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁尊若能眷納我， 甘心分受無疲厭。

汝於生死諸劫海， 以我身肉施眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝於生死諸劫海， 以我身肉施眾生，

汝得安處法王家， 願我如仁亦當獲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝得安處法王家， 願我如仁亦當獲。

唯願太子垂哀納， 與我為主共修行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願太子垂哀納， 與我為主共修行，

所生劫海行施時， 常以我身施一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所生劫海行施時， 常以我身施一切。

汝為愍念眾生故， 而發廣大菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝為愍念眾生故， 而發廣大菩提心，

既已普攝諸群生， 亦願慈悲攝受我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既已普攝諸群生， 亦願慈悲攝受我。

我心本不求豪富， 亦復不貪五欲樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我心本不求豪富， 亦復不貪五欲樂，

但為同法共修行， 由是願以仁為主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但為同法共修行， 由是願以仁為主。

紺青修廣慈悲眼， 普觀一切諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 紺青修廣慈悲眼， 普觀一切諸眾生，

不起凡夫染污心， 必成寂靜菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不起凡夫染污心， 必成寂靜菩提果。

太子凡所經行處， 地神涌出寶蓮華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子凡所經行處， 地神涌出寶蓮華，

光明妙相具莊嚴， 必作輪王垂納我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明妙相具莊嚴， 必作輪王垂納我。

我於夢中曾見此， 法雲光照菩提場， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於夢中曾見此， 法雲光照菩提場，

佛成正覺放光明， 無量菩薩同圍遶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛成正覺放光明， 無量菩薩同圍遶。

夢彼如來勝日身， 如紫金山光照耀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夢彼如來勝日身， 如紫金山光照耀，

即時以手摩我頂， 寤已踊躍心歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時以手摩我頂， 寤已踊躍心歡喜。

空中有天名喜光， 與我昔世曾同行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空中有天名喜光， 與我昔世曾同行，

出妙言音來告我， 云彼如來今出世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出妙言音來告我， 云彼如來今出世。

由我昔時生是念， 願見太子功德身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由我昔時生是念， 願見太子功德身，

彼天告我如是言， 汝必於今當得見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼天告我如是言， 汝必於今當得見。

蒙佛加持今見汝， 昔所志願悉皆圓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蒙佛加持今見汝， 昔所志願悉皆圓，

願共俱往詣如來， 同心共學菩提道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願共俱往詣如來， 同心共學菩提道。』

「爾時，太子聞勝日身如來名已，即得速疾清淨心，名見佛差別無障礙大歡喜；即散五百摩尼寶華於童女上，冠以吉祥藏摩尼寶髻，被以雜色火焰摩尼寶衣。爾時，童女端心正念，曾無搖動亦無喜相，但一心合掌瞻仰太子正念現前，目不暫捨。時，母善現即向太子而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，太子聞勝日身如來名已，即得速疾清淨心，名見佛差別無障礙大歡喜；即散五百摩尼寶華於童女上，冠以吉祥藏摩尼寶髻，被以雜色火焰摩尼寶衣。爾時，童女端心正念，曾無搖動亦無喜相，但一心合掌瞻仰太子正念現前，目不暫捨。時，母善現即向太子而說偈言：

「『此女希有人間寶， 淨福妙相莊嚴身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此女希有人間寶， 淨福妙相莊嚴身，

宿心誓願奉仁尊， 一切志樂今成滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宿心誓願奉仁尊， 一切志樂今成滿。

堅持淨戒恒無缺， 智慧圓滿念無虧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅持淨戒恒無缺， 智慧圓滿念無虧，

功德具足相圓明， 一切女人無與等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德具足相圓明， 一切女人無與等。

此女本從蓮華生， 種姓清淨無譏醜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此女本從蓮華生， 種姓清淨無譏醜，

女人之過咸皆離， 堪隨太子共修持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女人之過咸皆離， 堪隨太子共修持。

其身細妙如繒纊， 手足柔軟兜羅綿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其身細妙如繒纊， 手足柔軟兜羅綿，

隨其摩觸病皆除， 身心安樂無諸苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨其摩觸病皆除， 身心安樂無諸苦。

身諸毛孔所出香， 芬馨超世無倫匹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身諸毛孔所出香， 芬馨超世無倫匹，

若暫嗅聞心離染， 住於淨戒獲身安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若暫嗅聞心離染， 住於淨戒獲身安。

身如淨妙真金色， 不著塵垢如蓮華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身如淨妙真金色， 不著塵垢如蓮華，

眾生見者離貪瞋， 皆具慈悲無怒害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生見者離貪瞋， 皆具慈悲無怒害。

言音美妙聲柔軟， 一切眾生咸樂聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言音美妙聲柔軟， 一切眾生咸樂聞，

經心歷耳悅諸根， 惡業消除煩惱滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經心歷耳悅諸根， 惡業消除煩惱滅。

內心清淨無瑕穢， 柔和質直性無偏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內心清淨無瑕穢， 柔和質直性無偏，

言辭稱悅不乖宜， 聞皆歡喜心調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言辭稱悅不乖宜， 聞皆歡喜心調伏。

具足慚愧無欺誑， 不憍不諂有慈悲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足慚愧無欺誑， 不憍不諂有慈悲，

為求正法度眾生， 恭勤善友無厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求正法度眾生， 恭勤善友無厭足。

不於色相及種族， 乃至榮樂無迷醉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不於色相及種族， 乃至榮樂無迷醉，

但以謙恭無我心， 專求無上菩提道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但以謙恭無我心， 專求無上菩提道。』

「爾時，威德主太子與具足豔吉祥童女，及二萬采女并諸眷屬，為欲親近、恭敬供養勝日身如來，各乘寶車出香芽園，詣法雲光明道場。至已，下車，步進佛所，見佛身相端嚴寂靜，諸根調順，猶若象王，內外清淨，無諸垢濁，如大龍池；以見佛故，踊躍歡喜心生淨信，增長愛樂，頂禮佛足，遶無數匝。于時，太子及彼童女各持五百大摩尼寶上妙蓮華奉散於佛，以佛神力於虛空中普覆如來一切眾會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，威德主太子與具足豔吉祥童女，及二萬采女并諸眷屬，為欲親近、恭敬供養勝日身如來，各乘寶車出香芽園，詣法雲光明道場。至已，下車，步進佛所，見佛身相端嚴寂靜，諸根調順，猶若象王，內外清淨，無諸垢濁，如大龍池；以見佛故，踊躍歡喜心生淨信，增長愛樂，頂禮佛足，遶無數匝。于時，太子及彼童女各持五百大摩尼寶上妙蓮華奉散於佛，以佛神力於虛空中普覆如來一切眾會。

「爾時，太子復為彼佛造立精舍，其數五百；一一皆以香木所成，五百摩尼而為間錯，種種雜寶周遍莊嚴。時，彼如來知其太子根已成熟，即為演說普眼燈門修多羅。是時，太子聞是經已，於諸法中證得十三昧海門，所謂：得一切如來願海出現光明三昧門、得普照三世光明藏三昧門、得現見一切佛道場三昧門、得入一切眾生界光明普照三昧門、得普照一切世間智聚光明燈三昧門、得普照一切眾生諸根海智燈三昧門、得救護一切眾生智光明雲三昧門、得調伏成熟一切眾生大智光明燈三昧門、得聞持諸佛轉法輪聲悉現前三昧門、得圓滿普賢清淨行願海雲三昧門，以得如是三昧門故，於諸法中靡不獲得甚深三昧。時，具足豔吉祥童女以聞法故，即得三昧名難摧伏智海藏，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，太子復為彼佛造立精舍，其數五百；一一皆以香木所成，五百摩尼而為間錯，種種雜寶周遍莊嚴。時，彼如來知其太子根已成熟，即為演說普眼燈門修多羅。是時，太子聞是經已，於諸法中證得十三昧海門，所謂：得一切如來願海出現光明三昧門、得普照三世光明藏三昧門、得現見一切佛道場三昧門、得入一切眾生界光明普照三昧門、得普照一切世間智聚光明燈三昧門、得普照一切眾生諸根海智燈三昧門、得救護一切眾生智光明雲三昧門、得調伏成熟一切眾生大智光明燈三昧門、得聞持諸佛轉法輪聲悉現前三昧門、得圓滿普賢清淨行願海雲三昧門，以得如是三昧門故，於諸法中靡不獲得甚深三昧。時，具足豔吉祥童女以聞法故，即得三昧名難摧伏智海藏，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。

「爾時，太子與彼童女并其眷屬聞法獲益，頂禮佛足，遶無數匝，辭退還宮，詣父王所。到已，禮足而白王言：『大王！當知勝日身如來出興于世，於此國內香芽雲峯園苑之側，法雲光明菩提場中，成等正覺，于今未久。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，太子與彼童女并其眷屬聞法獲益，頂禮佛足，遶無數匝，辭退還宮，詣父王所。到已，禮足而白王言：『大王！當知勝日身如來出興于世，於此國內香芽雲峯園苑之側，法雲光明菩提場中，成等正覺，于今未久。』

「時，財主王忽聞是語，問太子言：『是誰為汝說如是事，天耶？人耶？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，財主王忽聞是語，問太子言：『是誰為汝說如是事，天耶？人耶？』

「太子白言：『是此具足豔吉祥童女所說。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「太子白言：『是此具足豔吉祥童女所說。』

「時，王聞已，歡喜無量，譬如貧人得大伏藏，作如是念：『佛無上寶，難得出世，難可值遇，若有得見，必斷一切煩惱惡業，不墮一切生死險道。如來出世為大醫王，能治眾生煩惱重病；如來出世為大明燈，能破眾生無明黑闇；如來出世為大導師，能引眾生至一切智安隱住處。』作是念已，擊鼓宣令，勅諸小王、群臣、眷屬，及剎帝利，諸婆羅門、長者、居士，城邑、聚落，一切人眾皆悉來集而告之言：『汝等當知如來出世希有難值，我今欲往親近禮敬。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，王聞已，歡喜無量，譬如貧人得大伏藏，作如是念：『佛無上寶，難得出世，難可值遇，若有得見，必斷一切煩惱惡業，不墮一切生死險道。如來出世為大醫王，能治眾生煩惱重病；如來出世為大明燈，能破眾生無明黑闇；如來出世為大導師，能引眾生至一切智安隱住處。』作是念已，擊鼓宣令，勅諸小王、群臣、眷屬，及剎帝利，諸婆羅門、長者、居士，城邑、聚落，一切人眾皆悉來集而告之言：『汝等當知如來出世希有難值，我今欲往親近禮敬。』

「王於是時即捨王位授與太子，灌頂訖已，與諸眷屬十千人俱往菩提場詣如來所。到已，頂禮遶百千匝，與諸眷屬退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王於是時即捨王位授與太子，灌頂訖已，與諸眷屬十千人俱往菩提場詣如來所。到已，頂禮遶百千匝，與諸眷屬退坐一面。

「爾時，如來普遍觀察道場眾會及財主王并其眷屬，從於眉間白毫相中放大光明，名照現一切眾生心燈，普照十方無量世界，住於一切世主之前，示現如來不可思議種種佛事，廣大神變令諸眾生應受化者心得清淨。爾時，如來以不思議自在神力示現超出一切世間最高大身，以圓滿音普隨一切諸語言海，為大眾說陀羅尼門，名入一切法義離翳燈，以佛剎極微塵數陀羅尼門而為眷屬。時，王聞已，即時獲得一切法大智光明；其眾會中有閻浮提極微塵數諸菩薩等，俱時證得入一切法義離翳燈陀羅尼門，六十那由他眾生盡諸有漏心得解脫，十千眾生遠塵離垢得法眼淨，無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時，如來又以不思議力普於十方一切世界廣現神變，以三乘法教化眾生。時，財主王得大法光照其心故，即作是念：『今此甚深功德法味，我若在家不能證得，若佛聽我親近出家，即於是法當得成就。』作是念已，前白佛言：『我今願欲親近如來，出家為道。』佛告大王：『當隨汝意，宜自知時。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，如來普遍觀察道場眾會及財主王并其眷屬，從於眉間白毫相中放大光明，名照現一切眾生心燈，普照十方無量世界，住於一切世主之前，示現如來不可思議種種佛事，廣大神變令諸眾生應受化者心得清淨。爾時，如來以不思議自在神力示現超出一切世間最高大身，以圓滿音普隨一切諸語言海，為大眾說陀羅尼門，名入一切法義離翳燈，以佛剎極微塵數陀羅尼門而為眷屬。時，王聞已，即時獲得一切法大智光明；其眾會中有閻浮提極微塵數諸菩薩等，俱時證得入一切法義離翳燈陀羅尼門，六十那由他眾生盡諸有漏心得解脫，十千眾生遠塵離垢得法眼淨，無量眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時，如來又以不思議力普於十方一切世界廣現神變，以三乘法教化眾生。時，財主王得大法光照其心故，即作是念：『今此甚深功德法味，我若在家不能證得，若佛聽我親近出家，即於是法當得成就。』作是念已，前白佛言：『我今願欲親近如來，出家為道。』佛告大王：『當隨汝意，宜自知時。』

「時，財主王即與眷屬十千人等，同於佛所出家學道精勤修習，未久之間，悉皆獲得入一切法義離翳燈陀羅尼門；亦得如上諸三昧門；又得菩薩十種神通門；又入菩薩無邊辯才門；又得菩薩無礙清淨身；普詣十方諸如來所；聽佛所轉微妙法輪，悉能受持無有忘失；又於佛所作大法師，廣為眾生演說諸法；復以神力遍十方剎隨眾生心而為現身；於諸世間為大明燈，稱讚諸佛出現世間，稱讚諸佛本修行願，稱讚諸佛所集功德，稱讚諸佛本生因緣，稱讚諸佛自在神力，護持諸佛所有教法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，財主王即與眷屬十千人等，同於佛所出家學道精勤修習，未久之間，悉皆獲得入一切法義離翳燈陀羅尼門；亦得如上諸三昧門；又得菩薩十種神通門；又入菩薩無邊辯才門；又得菩薩無礙清淨身；普詣十方諸如來所；聽佛所轉微妙法輪，悉能受持無有忘失；又於佛所作大法師，廣為眾生演說諸法；復以神力遍十方剎隨眾生心而為現身；於諸世間為大明燈，稱讚諸佛出現世間，稱讚諸佛本修行願，稱讚諸佛所集功德，稱讚諸佛本生因緣，稱讚諸佛自在神力，護持諸佛所有教法。

「爾時，太子於十五日昇於正殿坐師子座，采女圍遶，輪王七寶自然而至。一者輪寶、名無礙行輻輞，具足百千妙寶以為莊嚴，閻浮檀金光明普照；二者象寶、名金剛山威力廣大；三者馬寶、名迅疾風；四者珠寶、名日光藏雲；五者女寶、名具足豔吉祥；六主藏臣寶、名為大財；七主兵寶、名離垢眼；如是七寶欻然出現，具足成就為轉輪王，主四天下；威德自在行正法化，能伏一切，人皆快樂。王有千子端正勇健，威力雄猛無諸怨敵，化境寬博盡大海際，其地柔軟無諸荊棘，安隱豐樂離眾災患。時，閻浮提八萬四千諸小王都，一一王都皆有僧坊，其數五百，一一僧坊建百樓閣，環廊四遶，樹林蓊欝，冬夏安居。經行之處一切皆以眾寶莊嚴，及諸一切資生之具無不備足。復於處處僧伽藍內立佛支提，皆悉高廣莊嚴妙好，彼諸城內皆請如來以不思議華香幡蓋、妙寶繒綵諸供養具而為供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，太子於十五日昇於正殿坐師子座，采女圍遶，輪王七寶自然而至。一者輪寶、名無礙行輻輞，具足百千妙寶以為莊嚴，閻浮檀金光明普照；二者象寶、名金剛山威力廣大；三者馬寶、名迅疾風；四者珠寶、名日光藏雲；五者女寶、名具足豔吉祥；六主藏臣寶、名為大財；七主兵寶、名離垢眼；如是七寶欻然出現，具足成就為轉輪王，主四天下；威德自在行正法化，能伏一切，人皆快樂。王有千子端正勇健，威力雄猛無諸怨敵，化境寬博盡大海際，其地柔軟無諸荊棘，安隱豐樂離眾災患。時，閻浮提八萬四千諸小王都，一一王都皆有僧坊，其數五百，一一僧坊建百樓閣，環廊四遶，樹林蓊欝，冬夏安居。經行之處一切皆以眾寶莊嚴，及諸一切資生之具無不備足。復於處處僧伽藍內立佛支提，皆悉高廣莊嚴妙好，彼諸城內皆請如來以不思議華香幡蓋、妙寶繒綵諸供養具而為供養。

「爾時，如來咸受其請，以自在力其身普入一切王都，令無量眾生種諸善根；無量眾生心得清淨；無量眾生發歡喜心；無量眾生增長愛敬；無量眾生速疾發起大菩提意，廣以大悲饒益群品，勤修一切諸佛正法，隨所修習皆能悟入迴向諸佛一切智道；了達諸佛甚深法海，普入三世無差別智。普照三世諸眾生界，知一切佛出興于世相續次第，得一切佛種智方便，善巧調伏一切眾生。發起菩薩廣大行願，清淨一切諸菩薩道，安住菩薩平等智性，入佛無盡辯才大門，轉佛清淨無礙法輪，普現其身遍一切剎，住於一切眾生之前，知諸眾生根性、欲解、種種心海，隨應調伏皆令成熟。爾時，大威德主轉輪聖王及彼一切王都城中，皆得見彼勝日身如來示現種種不可思議大神通力，如是自在廣大饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，如來咸受其請，以自在力其身普入一切王都，令無量眾生種諸善根；無量眾生心得清淨；無量眾生發歡喜心；無量眾生增長愛敬；無量眾生速疾發起大菩提意，廣以大悲饒益群品，勤修一切諸佛正法，隨所修習皆能悟入迴向諸佛一切智道；了達諸佛甚深法海，普入三世無差別智。普照三世諸眾生界，知一切佛出興于世相續次第，得一切佛種智方便，善巧調伏一切眾生。發起菩薩廣大行願，清淨一切諸菩薩道，安住菩薩平等智性，入佛無盡辯才大門，轉佛清淨無礙法輪，普現其身遍一切剎，住於一切眾生之前，知諸眾生根性、欲解、種種心海，隨應調伏皆令成熟。爾時，大威德主轉輪聖王及彼一切王都城中，皆得見彼勝日身如來示現種種不可思議大神通力，如是自在廣大饒益。

「善男子！於意云何？彼時太子大威德主受於父王灌頂，昇位作轉輪王供養佛者，豈異人乎？今世尊毘盧遮那如來是也。彼時父王名財主者，豈異人乎？今寶華光如來是也。其佛現在東方過世界海極微塵數剎海之外，有世界海名普現法界虛空影像雲，彼剎海中有世界種名普現三世影像摩尼王。彼世界種中有一世界名佛圓滿燈，彼世界中有菩提場名一切世主身影像幢寶華光如來，於此成阿耨多羅三藐三菩提；有不可說不可說佛剎極微塵數諸菩薩眾前後圍遶，於眾會中轉正法輪，令無量眾生皆得成熟。彼佛過去為菩薩時，修習莊嚴此世界海，彼剎海中，去、來、今佛成正等覺出興世者，皆悉是彼寶華光佛之所化度，最初令其發阿耨多羅三藐三菩提心，乃至究竟令其成熟。善男子！時財主王第一夫人，大威德主太子之母，蓮華吉祥藏者，豈異人乎？今此佛母摩耶夫人得幻智光明無礙解脫，於其身中含藏出生過去、未來一切諸佛，今於此界生佛世尊毘盧遮那如來者是。時具足豔吉祥女母善現者，豈異人乎？即今我母執杖釋種善目夫人是也。善男子！彼時大威德主轉輪聖王所有眷屬，豈異人乎？今佛世尊所有眾會一切菩薩是也。如是菩薩皆具修集普賢諸行，圓滿成就普賢大願，雖恒在此佛會道場而能普現一切世界，住諸菩薩平等三昧，常得現見一切諸佛。悉能聞持一切如來等虛空界妙音聲海所轉法輪，住一切法自在智力，名稱普聞諸佛國土。能普親近一切如來道場眾會，隨諸眾生應受化者，演說正法悉令成熟；盡未來際一切劫海，修菩薩行恒無間斷，成滿普賢廣大誓願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於意云何？彼時太子大威德主受於父王灌頂，昇位作轉輪王供養佛者，豈異人乎？今世尊毘盧遮那如來是也。彼時父王名財主者，豈異人乎？今寶華光如來是也。其佛現在東方過世界海極微塵數剎海之外，有世界海名普現法界虛空影像雲，彼剎海中有世界種名普現三世影像摩尼王。彼世界種中有一世界名佛圓滿燈，彼世界中有菩提場名一切世主身影像幢寶華光如來，於此成阿耨多羅三藐三菩提；有不可說不可說佛剎極微塵數諸菩薩眾前後圍遶，於眾會中轉正法輪，令無量眾生皆得成熟。彼佛過去為菩薩時，修習莊嚴此世界海，彼剎海中，去、來、今佛成正等覺出興世者，皆悉是彼寶華光佛之所化度，最初令其發阿耨多羅三藐三菩提心，乃至究竟令其成熟。善男子！時財主王第一夫人，大威德主太子之母，蓮華吉祥藏者，豈異人乎？今此佛母摩耶夫人得幻智光明無礙解脫，於其身中含藏出生過去、未來一切諸佛，今於此界生佛世尊毘盧遮那如來者是。時具足豔吉祥女母善現者，豈異人乎？即今我母執杖釋種善目夫人是也。善男子！彼時大威德主轉輪聖王所有眷屬，豈異人乎？今佛世尊所有眾會一切菩薩是也。如是菩薩皆具修集普賢諸行，圓滿成就普賢大願，雖恒在此佛會道場而能普現一切世界，住諸菩薩平等三昧，常得現見一切諸佛。悉能聞持一切如來等虛空界妙音聲海所轉法輪，住一切法自在智力，名稱普聞諸佛國土。能普親近一切如來道場眾會，隨諸眾生應受化者，演說正法悉令成熟；盡未來際一切劫海，修菩薩行恒無間斷，成滿普賢廣大誓願。

「善男子！彼時童女具足豔吉祥與威德主轉輪聖王，盡其形壽以四事供養勝日身如來者，豈異人乎？我身是也。善男子！彼佛滅後，於此世界復有佛出，名清淨身，我於彼佛親近供養，聞法受持，亦為眾生行菩薩道；次有佛出，名一切智影像月身，我於彼時親近供養；次有佛出，名閻浮檀金光明王；次有佛出，名大梵音相莊嚴身；次有佛出，名種種焰妙月光；次有佛出，名妙高智觀察幢；次有佛出，名廣大智光明王；次有佛出，名那羅延金剛精進力；次有佛出，名智勢力無能勝；次有佛出，名普觀察智；次有佛出，名廣大智吉祥雲；次有佛出，名無畏智光明身；次有佛出，名淨智焰光雲；次有佛出，名功德幢；次有佛出，名智日幢；次有佛出，名蓮華開敷身；次有佛出，名福德嚴淨光；次有佛出，名智焰雲；次有佛出，名毘盧遮那月；次有佛出，名莊嚴蓋大聲王；次有佛出，名大勇猛普智光明；次有佛出，名法界境界智月王；次有佛出，名普現影像開悟眾生如虛空心；次有佛出，名語言相寂滅香；次有佛出，名普震隨順寂靜聲；次有佛出，名堅固智無障礙光網；次有佛出，名甘露山威德王；次有佛出，名法海雷音；次有佛出，名佛虛空光照髻；次有佛出，名月光毫相雲；次有佛出，名月面妙圓滿；次有佛出，名妙覺智拘蘇摩華光；次有佛出，名寶焰山吉祥威德；次有佛出，名廣大功德星宿光；次有佛出，名具一切智三昧身；次有佛出，名焰圓滿身；次有佛出，名最勝威德寶光明；次有佛出，名普智速疾行；次有佛出，名光焰海門燈；次有佛出，名大法宮殿妙聲王；次有佛出，名無比功德名稱幢；次有佛出，名脩臂；次有佛出，名清淨本願神變化月；次有佛出，名虛空智實義燈；次有佛出，名法上虛空自在王；次有佛出，名毘盧遮那德藏王；次有佛出，名那羅延法聚；次有佛出，名諸乘智積幢；次有佛出，名法海妙蓮華；如是等六十百千億那由他如來，於彼劫中相續次第出興于世，我皆親近承事供養。其最後佛名廣大歡喜出現威德，最後於此出興于世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！彼時童女具足豔吉祥與威德主轉輪聖王，盡其形壽以四事供養勝日身如來者，豈異人乎？我身是也。善男子！彼佛滅後，於此世界復有佛出，名清淨身，我於彼佛親近供養，聞法受持，亦為眾生行菩薩道；次有佛出，名一切智影像月身，我於彼時親近供養；次有佛出，名閻浮檀金光明王；次有佛出，名大梵音相莊嚴身；次有佛出，名種種焰妙月光；次有佛出，名妙高智觀察幢；次有佛出，名廣大智光明王；次有佛出，名那羅延金剛精進力；次有佛出，名智勢力無能勝；次有佛出，名普觀察智；次有佛出，名廣大智吉祥雲；次有佛出，名無畏智光明身；次有佛出，名淨智焰光雲；次有佛出，名功德幢；次有佛出，名智日幢；次有佛出，名蓮華開敷身；次有佛出，名福德嚴淨光；次有佛出，名智焰雲；次有佛出，名毘盧遮那月；次有佛出，名莊嚴蓋大聲王；次有佛出，名大勇猛普智光明；次有佛出，名法界境界智月王；次有佛出，名普現影像開悟眾生如虛空心；次有佛出，名語言相寂滅香；次有佛出，名普震隨順寂靜聲；次有佛出，名堅固智無障礙光網；次有佛出，名甘露山威德王；次有佛出，名法海雷音；次有佛出，名佛虛空光照髻；次有佛出，名月光毫相雲；次有佛出，名月面妙圓滿；次有佛出，名妙覺智拘蘇摩華光；次有佛出，名寶焰山吉祥威德；次有佛出，名廣大功德星宿光；次有佛出，名具一切智三昧身；次有佛出，名焰圓滿身；次有佛出，名最勝威德寶光明；次有佛出，名普智速疾行；次有佛出，名光焰海門燈；次有佛出，名大法宮殿妙聲王；次有佛出，名無比功德名稱幢；次有佛出，名脩臂；次有佛出，名清淨本願神變化月；次有佛出，名虛空智實義燈；次有佛出，名法上虛空自在王；次有佛出，名毘盧遮那德藏王；次有佛出，名那羅延法聚；次有佛出，名諸乘智積幢；次有佛出，名法海妙蓮華；如是等六十百千億那由他如來，於彼劫中相續次第出興于世，我皆親近承事供養。其最後佛名廣大歡喜出現威德，最後於此出興于世。

「爾時，彼佛來入王城，我於彼時為王正妃，同與大王以諸供具供養彼佛，於其佛所聞說法門，名一切如來受生出現燈，即時獲得差別智眼，名觀一切菩薩三昧海微細境界解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，彼佛來入王城，我於彼時為王正妃，同與大王以諸供具供養彼佛，於其佛所聞說法門，名一切如來受生出現燈，即時獲得差別智眼，名觀一切菩薩三昧海微細境界解脫門。

「善男子！我時於彼得此解脫，經佛剎極微塵劫，常與菩薩勤加修習，是諸劫中所有諸佛無量無邊，我皆一一親近供養受行其法。或有劫中承事一佛；或有劫中承事二佛；或有劫中承事三佛；或百、或千、乃至或有於一劫中親近承事不可說不可說佛；或有劫中值於佛剎極微塵數佛，如是諸佛我皆親近承事供養。猶未能知菩薩之身形、量、色貌、及身、語、意業行果報、三昧解脫所有境界。善男子！若有眾生得見菩薩為一切智修諸行時，或逆或順，若疑若信，菩薩皆以世、出世間種種方便而攝取之以為眷屬，令於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我時於彼得此解脫，經佛剎極微塵劫，常與菩薩勤加修習，是諸劫中所有諸佛無量無邊，我皆一一親近供養受行其法。或有劫中承事一佛；或有劫中承事二佛；或有劫中承事三佛；或百、或千、乃至或有於一劫中親近承事不可說不可說佛；或有劫中值於佛剎極微塵數佛，如是諸佛我皆親近承事供養。猶未能知菩薩之身形、量、色貌、及身、語、意業行果報、三昧解脫所有境界。善男子！若有眾生得見菩薩為一切智修諸行時，或逆或順，若疑若信，菩薩皆以世、出世間種種方便而攝取之以為眷屬，令於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。

「善男子！我從於彼廣大歡喜出現威德如來之所，得此觀一切菩薩三昧海微細境界解脫已，於百佛剎極微塵數劫，常與菩薩而共修習，爾所劫中所有諸佛出興於世，我皆親近承事供養。彼諸如來各以異門說修多羅，隨順修行憶持不忘，令此解脫展轉增廣。由是能知種種修多羅，獲種種功德身，得種種解脫門，見種種三世海，詣種種佛剎海，見種種成正覺，入種種佛眾會，發種種菩薩願，行種種菩薩行，滿種種菩薩解脫，亦未能知菩薩所成普賢解脫。何以故？菩薩所得普賢解脫神通境界如大虛空，如眾生名，如三世海，如十方海，如法界海，無量無邊無際畔故。善男子！應知菩薩所得普賢解脫法門與諸如來境界齊等。善男子！我於爾所佛剎極微塵數劫觀菩薩身所有境界無有厭足，如多欲人男女集會更相染愛，於念念中起於無量妄想思覺，隨彼境轉無有盡極。我亦如是，於爾所劫觀菩薩身，一一毛孔念念悉見無量無邊廣大世界種種生起、種種安立、種種莊嚴、種種形狀、種種依住、種種分量、種種時劫、種種際畔、種種山海、種種大地、種種雲覆、種種名字、種種佛出興、種種菩提場、現種種大神通於種種大眾會、演種種修多羅、立種種諸乘教、開種種方便門、放種種光明輪、嚴種種佛世界、設種種灌頂法。又於菩薩一一毛孔於念念中常見十方無邊佛海，坐種種道場、現種種神變、轉種種法輪、說種種修多羅，次第相續恒不斷絕。又於菩薩一一毛孔念念常見十方一切諸眾生海，種種住處、種種形貌、種種威儀、種種作業、種種根器、種種心量。又於菩薩一一毛孔悉見三世諸菩薩海無量無邊諸行門、無量無邊大願海、無量無邊菩薩地、無量無邊波羅蜜、無量無邊本生事、無量無邊嚴剎行、無量無邊大慈門、無量無邊大悲雲、無量無邊精進海、無量無邊大喜心，念念攝取無邊眾生方便調伏，皆令成熟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我從於彼廣大歡喜出現威德如來之所，得此觀一切菩薩三昧海微細境界解脫已，於百佛剎極微塵數劫，常與菩薩而共修習，爾所劫中所有諸佛出興於世，我皆親近承事供養。彼諸如來各以異門說修多羅，隨順修行憶持不忘，令此解脫展轉增廣。由是能知種種修多羅，獲種種功德身，得種種解脫門，見種種三世海，詣種種佛剎海，見種種成正覺，入種種佛眾會，發種種菩薩願，行種種菩薩行，滿種種菩薩解脫，亦未能知菩薩所成普賢解脫。何以故？菩薩所得普賢解脫神通境界如大虛空，如眾生名，如三世海，如十方海，如法界海，無量無邊無際畔故。善男子！應知菩薩所得普賢解脫法門與諸如來境界齊等。善男子！我於爾所佛剎極微塵數劫觀菩薩身所有境界無有厭足，如多欲人男女集會更相染愛，於念念中起於無量妄想思覺，隨彼境轉無有盡極。我亦如是，於爾所劫觀菩薩身，一一毛孔念念悉見無量無邊廣大世界種種生起、種種安立、種種莊嚴、種種形狀、種種依住、種種分量、種種時劫、種種際畔、種種山海、種種大地、種種雲覆、種種名字、種種佛出興、種種菩提場、現種種大神通於種種大眾會、演種種修多羅、立種種諸乘教、開種種方便門、放種種光明輪、嚴種種佛世界、設種種灌頂法。又於菩薩一一毛孔於念念中常見十方無邊佛海，坐種種道場、現種種神變、轉種種法輪、說種種修多羅，次第相續恒不斷絕。又於菩薩一一毛孔念念常見十方一切諸眾生海，種種住處、種種形貌、種種威儀、種種作業、種種根器、種種心量。又於菩薩一一毛孔悉見三世諸菩薩海無量無邊諸行門、無量無邊大願海、無量無邊菩薩地、無量無邊波羅蜜、無量無邊本生事、無量無邊嚴剎行、無量無邊大慈門、無量無邊大悲雲、無量無邊精進海、無量無邊大喜心，念念攝取無邊眾生方便調伏，皆令成熟。

「善男子！我於爾所佛剎極微塵數劫，念念如是觀於菩薩一一毛孔所有境界，已所經處更不重經；已所見處更不重見；已所聞處更不重聞；已所得處更不重得；乃至見於悉達太子處於內宮，采女圍遶。我以解脫力，觀於菩薩一一毛孔，悉見三世一切法界無邊，境界深入無際。善男子！我唯得此觀察菩薩大三昧海微細境界解脫門，如諸菩薩摩訶薩能悉成就諸方便海等諸眾生，現隨類身普住一切眾生之前，隨諸眾生種種根性演說種種諸乘教法。一切毛孔悉能出生無量色相變化海雲，知一切法本來清淨無性為性，知諸眾生同於虛空無相為相，住無分別究竟解脫，現無中邊廣大境界；知佛神力畢竟如如，能隨大願普現神變，一念能入廣大法界，令一切法自在隨轉；得一切法普遍智門，悉能遊戲諸菩薩地，遠離一切煩惱結使，獲得清淨圓滿智通；知諸眾生究竟寂滅，普隨現身皆令歡喜，與諸菩薩平等一緣，常共集會不相捨離。得大神通究竟不退，自在遊行一切世界，隨諸眾生現成正覺，普坐一切道場眾會，普隨諸趣而現受生。乘不退輪，行菩薩行，見聞獲益，如藥樹王，滿眾生心，如如意寶，一音普演，咸令歡喜。於大智地，安立諸法，智幻神通，遍周法界，如是菩薩行智功德，而我云何能知、能說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我於爾所佛剎極微塵數劫，念念如是觀於菩薩一一毛孔所有境界，已所經處更不重經；已所見處更不重見；已所聞處更不重聞；已所得處更不重得；乃至見於悉達太子處於內宮，采女圍遶。我以解脫力，觀於菩薩一一毛孔，悉見三世一切法界無邊，境界深入無際。善男子！我唯得此觀察菩薩大三昧海微細境界解脫門，如諸菩薩摩訶薩能悉成就諸方便海等諸眾生，現隨類身普住一切眾生之前，隨諸眾生種種根性演說種種諸乘教法。一切毛孔悉能出生無量色相變化海雲，知一切法本來清淨無性為性，知諸眾生同於虛空無相為相，住無分別究竟解脫，現無中邊廣大境界；知佛神力畢竟如如，能隨大願普現神變，一念能入廣大法界，令一切法自在隨轉；得一切法普遍智門，悉能遊戲諸菩薩地，遠離一切煩惱結使，獲得清淨圓滿智通；知諸眾生究竟寂滅，普隨現身皆令歡喜，與諸菩薩平等一緣，常共集會不相捨離。得大神通究竟不退，自在遊行一切世界，隨諸眾生現成正覺，普坐一切道場眾會，普隨諸趣而現受生。乘不退輪，行菩薩行，見聞獲益，如藥樹王，滿眾生心，如如意寶，一音普演，咸令歡喜。於大智地，安立諸法，智幻神通，遍周法界，如是菩薩行智功德，而我云何能知、能說？」

爾時，釋女瞿波告善財言：「善男子！此世界中有大摩尼毘盧遮那寶蓮華藏師子之座，佛母摩耶而坐其上，汝詣彼問菩薩云何修菩薩行，於諸世間無所染著？菩薩云何得自在力，於諸法中遠離塵垢？菩薩云何得信樂力，供事諸佛恒無懈息？菩薩云何得勇進力，成就一切菩薩事業？菩薩云何得淨智力，遠離一切煩惱障礙？菩薩云何得深解力，有所聞法自然開悟？菩薩云何得現前力，成就菩薩觀察智慧？菩薩云何得周遍力，普詣一切諸如來所？菩薩云何得弘誓力，普攝一切諸眾生界？菩薩云何得不退力，盡未來劫修菩薩行？菩薩云何得觀察力，悉見諸法無有罣礙？菩薩云何入緣起智，見一切法悉無有我？菩薩云何得隨順智，善解一切世、出世法？菩薩云何得微細智，善能觀察諸法體性？菩薩云何得神通智，能為眾生說諸祕密？菩薩云何發起大願，增長一切眾生善根常無休息？菩薩云何親近承事諸佛菩薩及以一切聲聞、獨覺恒不斷絕？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋女瞿波告善財言：「善男子！此世界中有大摩尼毘盧遮那寶蓮華藏師子之座，佛母摩耶而坐其上，汝詣彼問菩薩云何修菩薩行，於諸世間無所染著？菩薩云何得自在力，於諸法中遠離塵垢？菩薩云何得信樂力，供事諸佛恒無懈息？菩薩云何得勇進力，成就一切菩薩事業？菩薩云何得淨智力，遠離一切煩惱障礙？菩薩云何得深解力，有所聞法自然開悟？菩薩云何得現前力，成就菩薩觀察智慧？菩薩云何得周遍力，普詣一切諸如來所？菩薩云何得弘誓力，普攝一切諸眾生界？菩薩云何得不退力，盡未來劫修菩薩行？菩薩云何得觀察力，悉見諸法無有罣礙？菩薩云何入緣起智，見一切法悉無有我？菩薩云何得隨順智，善解一切世、出世法？菩薩云何得微細智，善能觀察諸法體性？菩薩云何得神通智，能為眾生說諸祕密？菩薩云何發起大願，增長一切眾生善根常無休息？菩薩云何親近承事諸佛菩薩及以一切聲聞、獨覺恒不斷絕？」

爾時，釋女瞿波欲重宣說此解脫門義，承佛威力，向善財童子而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋女瞿波欲重宣說此解脫門義，承佛威力，向善財童子而說偈言：

「若有眾生見菩薩， 修集種種菩提行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有眾生見菩薩， 修集種種菩提行，

起於不善及善心， 悉皆攝取令饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起於不善及善心， 悉皆攝取令饒益。

往昔百剎極微數， 倍是塵數復有劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往昔百剎極微數， 倍是塵數復有劫，

名為平等淨莊嚴， 剎名最勝須彌光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名為平等淨莊嚴， 剎名最勝須彌光。

彼劫有佛出興世， 三十六億那由他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼劫有佛出興世， 三十六億那由他，

最後出現天人師， 號正法幢為世燈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最後出現天人師， 號正法幢為世燈。

爾時彼佛涅槃後， 有王名智威德山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時彼佛涅槃後， 有王名智威德山，

自在統領閻浮提， 力能摧伏諸怨敵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在統領閻浮提， 力能摧伏諸怨敵。

時王具有五百子， 端正勇健無能勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時王具有五百子， 端正勇健無能勝，

才智善巧悉過人， 眾生瞻仰無厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 才智善巧悉過人， 眾生瞻仰無厭足。

其王及子心清淨， 深於佛法生信心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其王及子心清淨， 深於佛法生信心，

受持守護及修行， 勇猛精進恒無退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受持守護及修行， 勇猛精進恒無退。

彼時太子名焰光， 具相莊嚴三十二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼時太子名焰光， 具相莊嚴三十二，

離垢功德皆圓滿， 善能饒益諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離垢功德皆圓滿， 善能饒益諸群生。

將其眷屬五百億， 聞法出家行學道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將其眷屬五百億， 聞法出家行學道，

皆修梵行共精勤， 勇猛護持於佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆修梵行共精勤， 勇猛護持於佛法。

時有王都名智樹， 具足千億城圍遶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有王都名智樹， 具足千億城圍遶，

林名寂靜大吉祥， 寶樹莊嚴皆勝妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 林名寂靜大吉祥， 寶樹莊嚴皆勝妙。

焰光佛子住其中， 為眾弘宣佛正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 焰光佛子住其中， 為眾弘宣佛正法，

辯才智慧無窮盡， 令其聞者除煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯才智慧無窮盡， 令其聞者除煩惱。

菩薩有時因乞食， 執持衣鉢入王城， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩有時因乞食， 執持衣鉢入王城，

威儀寂靜步安詳， 諦視正觀心不亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 威儀寂靜步安詳， 諦視正觀心不亂。

時彼城中有長者， 名為善稱歡喜幢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼城中有長者， 名為善稱歡喜幢，

我為童女在居家， 名淨日光端嚴相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我為童女在居家， 名淨日光端嚴相。

我時遙見此佛子， 念慧清淨常現前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我時遙見此佛子， 念慧清淨常現前，

諸根調伏相端嚴， 所有威儀皆寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根調伏相端嚴， 所有威儀皆寂靜。

次行乞食至我門， 我見即時生愛染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次行乞食至我門， 我見即時生愛染，

解身瓔珞莊嚴具， 歡喜并珠施鉢中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解身瓔珞莊嚴具， 歡喜并珠施鉢中。

我時雖以染愛心， 供養焰光真佛子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我時雖以染愛心， 供養焰光真佛子，

由是不經三惡趣， 常生天上及人間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由是不經三惡趣， 常生天上及人間。

二百五十大劫中， 所生為女皆尊勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二百五十大劫中， 所生為女皆尊勝，

恒見焰光修學處， 具相莊嚴離垢身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒見焰光修學處， 具相莊嚴離垢身。

過彼二百五十劫， 次生善現母人家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過彼二百五十劫， 次生善現母人家，

身為童女相端嚴， 名妙吉祥具足豔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身為童女相端嚴， 名妙吉祥具足豔。

見彼太子威德主， 而生尊重愛敬心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見彼太子威德主， 而生尊重愛敬心，

願得奉事共修行， 幸彼宿因蒙納受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願得奉事共修行， 幸彼宿因蒙納受。

我於彼時隨太子， 同詣如來勝日身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於彼時隨太子， 同詣如來勝日身，

即發廣大菩提心， 供養聞法生歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即發廣大菩提心， 供養聞法生歡喜。

彼劫所有佛興世， 六十千億那由他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼劫所有佛興世， 六十千億那由他，

最後佛號解脫光， 次第我皆興供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最後佛號解脫光， 次第我皆興供養。

於彼最後如來所， 獲得覺法清淨心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼最後如來所， 獲得覺法清淨心，

觀諸法性無有生， 成就宿命除煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀諸法性無有生， 成就宿命除煩惱。

即得菩薩三昧海， 觀察微細解脫門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即得菩薩三昧海， 觀察微細解脫門，

一念能入於十方， 不可思議諸剎海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一念能入於十方， 不可思議諸剎海。

普見一切諸世界， 或有雜穢或清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普見一切諸世界， 或有雜穢或清淨，

於雜穢剎無憎惡， 於清淨剎不貪著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於雜穢剎無憎惡， 於清淨剎不貪著。

悉見十方諸剎海， 一切世界菩提場， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉見十方諸剎海， 一切世界菩提場，

如來遍坐放光明， 我於一念皆能了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來遍坐放光明， 我於一念皆能了。

彼佛所有大眾海， 我於一念皆能入， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛所有大眾海， 我於一念皆能入，

亦知彼眾所修行， 三昧解脫神通力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦知彼眾所修行， 三昧解脫神通力。

彼眾所有廣大行， 諸地諸度諸方便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼眾所有廣大行， 諸地諸度諸方便，

及諸誓願海無涯， 我於念念皆深入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及諸誓願海無涯， 我於念念皆深入。

我觀菩薩相好身， 一一毛孔神通事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我觀菩薩相好身， 一一毛孔神通事，

歷劫同修諸妙行， 求其邊際不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歷劫同修諸妙行， 求其邊際不可得。

一一毛孔所有剎， 不可言說無央數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一毛孔所有剎， 不可言說無央數，

於中地水火風輪， 微細容持不相雜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中地水火風輪， 微細容持不相雜。

彼諸世界所安立， 形量名體皆不同， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸世界所安立， 形量名體皆不同，

剎中種種眾生身， 色相莊嚴亦無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎中種種眾生身， 色相莊嚴亦無量。

我又以此解脫力， 盡見十方諸剎海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我又以此解脫力， 盡見十方諸剎海，

諸佛現化滿其中， 調伏一切眾生界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛現化滿其中， 調伏一切眾生界。

雖於無量劫修行， 見彼諸佛神通力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖於無量劫修行， 見彼諸佛神通力，

猶不能知此菩薩， 身心及智所行道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶不能知此菩薩， 身心及智所行道。」

爾時善財童子聞是法已，頂禮瞿波，遶百千匝，慇懃瞻仰，戀慕一心，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時善財童子聞是法已，頂禮瞿波，遶百千匝，慇懃瞻仰，戀慕一心，辭退而去。