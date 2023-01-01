大方廣佛華嚴經卷第二十七罽賓國三藏般若奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第二十七罽賓國三藏般若奉 詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入不思議解脫境界普賢行願品

爾時，善財童子白林神言：「聖者！得此解脫，其已久如？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子白林神言：「聖者！得此解脫，其已久如？」

林神告言：「善男子！乃往古世，過億佛剎極微塵數劫，復倍是數，時有世界，名普寶，劫名悅樂；八十億那由他佛於中出現，其第一佛，名自在功德無能勝幢，十號具足。彼世界中有四天下，名種種莊嚴光閻浮提，中有一王都，名清淨莊嚴須彌幢，其中有王，名寶光焰眼；時，彼大王第一夫人，名大焰自在歡喜光，如此世界閻浮提中摩耶夫人為毘盧遮那如來之母，彼種種莊嚴光世界閻浮提中，大焰自在歡喜光夫人為彼最初自在功德無能勝幢如來之母，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 林神告言：「善男子！乃往古世，過億佛剎極微塵數劫，復倍是數，時有世界，名普寶，劫名悅樂；八十億那由他佛於中出現，其第一佛，名自在功德無能勝幢，十號具足。彼世界中有四天下，名種種莊嚴光閻浮提，中有一王都，名清淨莊嚴須彌幢，其中有王，名寶光焰眼；時，彼大王第一夫人，名大焰自在歡喜光，如此世界閻浮提中摩耶夫人為毘盧遮那如來之母，彼種種莊嚴光世界閻浮提中，大焰自在歡喜光夫人為彼最初自在功德無能勝幢如來之母，亦復如是。

「善男子！時，喜光夫人將欲誕生彼菩薩時，與二十億那由他采女前後圍遶，詣圓滿廣大金華園中，示現種種不可思議菩薩受生神通變化。時，彼園中有一樓閣名清淨妙寶峯，有大樹王，名一切施。時，彼夫人即以右手攀彼樹枝，於其右脇誕彼菩薩，諸天捧持，香水沐浴，一切世主廣陳供養。時，有乳母，名無垢光，侍立其側；於是諸天授與乳母，乳母敬受，以手抱持，生大歡喜，即得菩薩普眼境界三昧。得此三昧故，普見十方一切世界無量諸佛，復得此一切自在受生解脫法門。善男子！如初受胎識，速疾無礙，得此三昧故，速疾能見十方諸佛，乘本願力受生神變，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！時，喜光夫人將欲誕生彼菩薩時，與二十億那由他采女前後圍遶，詣圓滿廣大金華園中，示現種種不可思議菩薩受生神通變化。時，彼園中有一樓閣名清淨妙寶峯，有大樹王，名一切施。時，彼夫人即以右手攀彼樹枝，於其右脇誕彼菩薩，諸天捧持，香水沐浴，一切世主廣陳供養。時，有乳母，名無垢光，侍立其側；於是諸天授與乳母，乳母敬受，以手抱持，生大歡喜，即得菩薩普眼境界三昧。得此三昧故，普見十方一切世界無量諸佛，復得此一切自在受生解脫法門。善男子！如初受胎識，速疾無礙，得此三昧故，速疾能見十方諸佛，乘本願力受生神變，亦復如是。

「善男子！於意云何？彼時乳母無垢光者，豈異人乎？我身是也！時，二十億那由他采女者，今此林中我之眷屬，二十億那由他諸林神女是；彼時夫人大焰自在歡喜光者，今摩耶夫人是；時，彼大王寶光焰眼者，今淨飯王是。善男子！我從是來，於念念中，常見毘盧遮那菩薩自在受生大神變海。善男子！如見世尊毘盧遮那，念念於此娑婆世界及此世界一一塵中，乘本願力自在受生神變海門；亦見世尊普於十方一切剎海，所有世界及彼塵中示現受生自在神變，如見現在；亦見如來盡未來際，十方世界及彼世界一一塵中，示現受生自在神變。善男子！如見今佛毘盧遮那普遍受生自在神變；亦見十方一切諸佛各乘本願，遍一切處，盡前後際，所有世界及彼世界所有塵中一切世界，示現受生自在神變；皆得親近、承事、供養及聞諸佛所轉法輪，皆能受持隨順悟入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於意云何？彼時乳母無垢光者，豈異人乎？我身是也！時，二十億那由他采女者，今此林中我之眷屬，二十億那由他諸林神女是；彼時夫人大焰自在歡喜光者，今摩耶夫人是；時，彼大王寶光焰眼者，今淨飯王是。善男子！我從是來，於念念中，常見毘盧遮那菩薩自在受生大神變海。善男子！如見世尊毘盧遮那，念念於此娑婆世界及此世界一一塵中，乘本願力自在受生神變海門；亦見世尊普於十方一切剎海，所有世界及彼塵中示現受生自在神變，如見現在；亦見如來盡未來際，十方世界及彼世界一一塵中，示現受生自在神變。善男子！如見今佛毘盧遮那普遍受生自在神變；亦見十方一切諸佛各乘本願，遍一切處，盡前後際，所有世界及彼世界所有塵中一切世界，示現受生自在神變；皆得親近、承事、供養及聞諸佛所轉法輪，皆能受持隨順悟入。」

爾時，妙德林神欲重宣此解脫門義，承佛威力，觀察十方，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙德林神欲重宣此解脫門義，承佛威力，觀察十方，而說偈言：

「善哉佛子汝所問， 最勝難知諸佛境， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉佛子汝所問， 最勝難知諸佛境，

深生尊重信樂心， 我說此因應諦聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深生尊重信樂心， 我說此因應諦聽。

億剎塵劫復倍是， 過彼有劫名悅樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 億剎塵劫復倍是， 過彼有劫名悅樂，

八十億數那由他， 諸佛於中相續現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八十億數那由他， 諸佛於中相續現。

最初有佛出興世， 號自在德無勝幢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最初有佛出興世， 號自在德無勝幢，

時我在彼金華園， 見彼如來誕生相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時我在彼金華園， 見彼如來誕生相。

彼時我身為乳母， 名無垢焰而供侍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼時我身為乳母， 名無垢焰而供侍，

諸天授我菩薩身， 金色光明勝無比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天授我菩薩身， 金色光明勝無比。

我時受得天人師， 捧持諦觀不見頂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我時受得天人師， 捧持諦觀不見頂，

左右身量無邊際， 諸相圓滿叵思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 左右身量無邊際， 諸相圓滿叵思議。

見彼離垢清淨身， 相好莊嚴甚微妙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見彼離垢清淨身， 相好莊嚴甚微妙，

猶如妙寶真金像， 歡喜自慶發淨心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如妙寶真金像， 歡喜自慶發淨心。

思惟彼佛諸功德， 增長無量深福海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟彼佛諸功德， 增長無量深福海，

見佛神通無與等， 即發廣大菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見佛神通無與等， 即發廣大菩提心。

專求一切佛功德， 增長一切諸大願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 專求一切佛功德， 增長一切諸大願，

嚴淨一切微塵剎， 滅除一切險惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚴淨一切微塵剎， 滅除一切險惡道。

普於十方一切國， 供養諸佛無央數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普於十方一切國， 供養諸佛無央數，

為求解脫遍修行， 願滅一切眾生苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為求解脫遍修行， 願滅一切眾生苦。

我聞彼法能受持， 獲此難思解脫力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我聞彼法能受持， 獲此難思解脫力，

億剎塵數無邊劫， 具修菩薩清淨行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 億剎塵數無邊劫， 具修菩薩清淨行。

劫中次第所興佛， 一一我皆曾供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劫中次第所興佛， 一一我皆曾供養，

受持其法備修行， 莊嚴淨此解脫海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受持其法備修行， 莊嚴淨此解脫海。

億剎塵數剎塵劫， 過去所有十力尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 億剎塵數剎塵劫， 過去所有十力尊，

盡持其法亦修行， 此解脫輪轉清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡持其法亦修行， 此解脫輪轉清淨。

我於一念皆能了， 一切佛剎極微中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於一念皆能了， 一切佛剎極微中，

所有一切諸如來， 各各莊嚴諸剎海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有一切諸如來， 各各莊嚴諸剎海。

彼諸剎海所有佛， 園中示現初誕生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸剎海所有佛， 園中示現初誕生，

念念所現難思議， 廣大自在神通力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念念所現難思議， 廣大自在神通力。

我見億剎諸菩薩， 專求最勝佛菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見億剎諸菩薩， 專求最勝佛菩提，

將成正覺住天宮， 顯現難思諸佛境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將成正覺住天宮， 顯現難思諸佛境。

或見無邊剎海中， 諸佛受生神變事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見無邊剎海中， 諸佛受生神變事，

一切眾會共圍遶， 廣說正法令開悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾會共圍遶， 廣說正法令開悟。

我於一念能普見， 億剎塵數諸菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於一念能普見， 億剎塵數諸菩薩，

出家降魔坐道場， 示現種種佛境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出家降魔坐道場， 示現種種佛境界。

或見一切剎塵中， 無量仁尊成正覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見一切剎塵中， 無量仁尊成正覺，

各現難思方便力， 度脫一切苦眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各現難思方便力， 度脫一切苦眾生。

或見一切極微內， 諸佛皆轉妙法輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或見一切極微內， 諸佛皆轉妙法輪，

悉以無盡微妙音， 普雨無邊甘露法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉以無盡微妙音， 普雨無邊甘露法。

於念念中見一切， 億剎塵數諸佛剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於念念中見一切， 億剎塵數諸佛剎，

悉有如來現受生， 及現涅槃無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉有如來現受生， 及現涅槃無所著。

如是無量佛剎海， 如來於彼現初生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是無量佛剎海， 如來於彼現初生，

我皆普往不分身， 一一現前興供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我皆普往不分身， 一一現前興供養。

不思議剎諸界趣， 無邊品類諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不思議剎諸界趣， 無邊品類諸眾生，

悉以方便現其前， 雨大法雨令開悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉以方便現其前， 雨大法雨令開悟。

佛子我悉能知此， 最勝難思解脫門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子我悉能知此， 最勝難思解脫門，

設於無量億劫中， 開示稱揚不能盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設於無量億劫中， 開示稱揚不能盡。

「善男子！我唯知此菩薩於無量劫遍一切處示現受生自在神變解脫法門；如諸菩薩摩訶薩能以一念為一切劫發生之藏，開顯證悟諸法本性，以善方便普現受生，願常供養一切諸佛，精勤究竟佛法現前，諸趣受身如影普現，一切佛所坐蓮華座，隨應化度成熟眾生，普於世間現大神變，圓滿大智通達無礙，於諸三昧皆得自在，示成正覺轉妙法輪，證入甚深無礙法界，了知一切眾生心性，開示一切功德之相，發起廣大心自在力，獲得一切降魔怨智，順入一切如來境界，隨諸眾生普現色身；如是菩薩智功德行，而我云何能知、能說？善男子！從此西南迦毘羅城，有釋種女，名曰瞿波，汝詣彼問菩薩云何於生死中成熟眾生，行菩薩行。」爾時，善財童子頂禮右遶嵐毘尼神，經無數匝，慇懃瞻仰，戀慕一心，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此菩薩於無量劫遍一切處示現受生自在神變解脫法門；如諸菩薩摩訶薩能以一念為一切劫發生之藏，開顯證悟諸法本性，以善方便普現受生，願常供養一切諸佛，精勤究竟佛法現前，諸趣受身如影普現，一切佛所坐蓮華座，隨應化度成熟眾生，普於世間現大神變，圓滿大智通達無礙，於諸三昧皆得自在，示成正覺轉妙法輪，證入甚深無礙法界，了知一切眾生心性，開示一切功德之相，發起廣大心自在力，獲得一切降魔怨智，順入一切如來境界，隨諸眾生普現色身；如是菩薩智功德行，而我云何能知、能說？善男子！從此西南迦毘羅城，有釋種女，名曰瞿波，汝詣彼問菩薩云何於生死中成熟眾生，行菩薩行。」爾時，善財童子頂禮右遶嵐毘尼神，經無數匝，慇懃瞻仰，戀慕一心，辭退而去。

爾時，善財童子從嵐毘尼林向迦毘羅城，思惟觀察彼神所，得諸佛受生自在神變菩薩解脫，思惟修習，增長廣大，隨順悟入，憶持不忘。漸次行詣菩薩集會普現法界影像光明宮殿。其中有一主宮殿神，名無憂德，與一萬主宮殿神來迎善財；作如是言：「善來丈夫！有大智慧，勇猛無畏，能修菩薩不可思議受生神變自在解脫，心恒不捨廣大誓願，善能觀察諸法境界，心常安住無上法城，入於清淨妙法宮殿，開示無量善巧方便，調伏眾生令其悟入，成就如來功德大海，得佛無盡微妙辯才，無礙智輪隨眾生轉，令其歡喜增長大願，迴向趣求一切智道。我觀仁者於甚深行心無暫捨，威儀寂靜，無諸垢濁，不久當得如來無上清淨最勝身、語、意業，以諸相好莊嚴其身，十力智光瑩其心地，遊行世間作大光耀；我觀仁者勇猛精進，難可沮壞，不久當得普見三世一切諸佛相好圓滿，普聞諸佛所轉法輪，普能受用一切菩薩禪定解脫諸三昧樂，隨順證入如來境界。何以故？由汝已能見善知識，親近承事，恭敬供養，隨其教命，念其功德，修行不斷，無憂無惱，不懈不退，無有障礙，一切世間天人魔梵不能為難，不久當成無上菩提，亦令眾生證佛果故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子從嵐毘尼林向迦毘羅城，思惟觀察彼神所，得諸佛受生自在神變菩薩解脫，思惟修習，增長廣大，隨順悟入，憶持不忘。漸次行詣菩薩集會普現法界影像光明宮殿。其中有一主宮殿神，名無憂德，與一萬主宮殿神來迎善財；作如是言：「善來丈夫！有大智慧，勇猛無畏，能修菩薩不可思議受生神變自在解脫，心恒不捨廣大誓願，善能觀察諸法境界，心常安住無上法城，入於清淨妙法宮殿，開示無量善巧方便，調伏眾生令其悟入，成就如來功德大海，得佛無盡微妙辯才，無礙智輪隨眾生轉，令其歡喜增長大願，迴向趣求一切智道。我觀仁者於甚深行心無暫捨，威儀寂靜，無諸垢濁，不久當得如來無上清淨最勝身、語、意業，以諸相好莊嚴其身，十力智光瑩其心地，遊行世間作大光耀；我觀仁者勇猛精進，難可沮壞，不久當得普見三世一切諸佛相好圓滿，普聞諸佛所轉法輪，普能受用一切菩薩禪定解脫諸三昧樂，隨順證入如來境界。何以故？由汝已能見善知識，親近承事，恭敬供養，隨其教命，念其功德，修行不斷，無憂無惱，不懈不退，無有障礙，一切世間天人魔梵不能為難，不久當成無上菩提，亦令眾生證佛果故。」

時，善財童子聞是語已，白言：「聖者！如向所說種種功德，願我一切悉當具得。聖者！我願永息眾生諸煩惱熱，滅除眾生諸不善業，與諸眾生無上安樂，令諸眾生修清淨行。聖者！一切眾生心常散亂，起於煩惱，造諸惡業，隨業流轉，墮惡趣中，身心長夜受諸楚毒，菩薩見之，心生憂惱。聖者！譬如有人唯有一子，愛念情至，忽見被人割截肢體，其心痛切不能自安；菩薩摩訶薩亦復如是，見諸眾生集不善業，墮三惡趣，受種種苦，心大憂惱，不能自安；若見眾生起身、語、意三種善行，生於善道，受身心樂，生大歡喜。何以故？菩薩不為利益自身求一切智，亦不為貪種種生死諸安樂故，亦不為貪五欲樂故，亦復不為專求欲界眷屬愛敬莊嚴樂故，亦復不隨想倒、心倒、見倒諸結隨眠愛見力轉，於諸眾生恩愛縛著心無貪戀，亦不味著諸禪定樂，亦無種種障礙厭退，住於生死流轉沈溺；菩薩但見一切眾生於有海中具受無邊諸苦逼迫，起大悲心，願皆攝取，令其速出生死大海，以悲願力勤行種種難行苦行，普斷一切眾生煩惱，令其出離，永無退轉；是故，精勤求於如來一切智智，承事供養一切諸佛；見諸雜染不淨剎土，為其嚴淨諸佛剎海；見諸眾生種種名相皆無真實，令其皆得清淨法身；見諸眾生身心雜染，令得清淨莊嚴三業；見諸眾生心行不具，令其皆得清淨具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子聞是語已，白言：「聖者！如向所說種種功德，願我一切悉當具得。聖者！我願永息眾生諸煩惱熱，滅除眾生諸不善業，與諸眾生無上安樂，令諸眾生修清淨行。聖者！一切眾生心常散亂，起於煩惱，造諸惡業，隨業流轉，墮惡趣中，身心長夜受諸楚毒，菩薩見之，心生憂惱。聖者！譬如有人唯有一子，愛念情至，忽見被人割截肢體，其心痛切不能自安；菩薩摩訶薩亦復如是，見諸眾生集不善業，墮三惡趣，受種種苦，心大憂惱，不能自安；若見眾生起身、語、意三種善行，生於善道，受身心樂，生大歡喜。何以故？菩薩不為利益自身求一切智，亦不為貪種種生死諸安樂故，亦不為貪五欲樂故，亦復不為專求欲界眷屬愛敬莊嚴樂故，亦復不隨想倒、心倒、見倒諸結隨眠愛見力轉，於諸眾生恩愛縛著心無貪戀，亦不味著諸禪定樂，亦無種種障礙厭退，住於生死流轉沈溺；菩薩但見一切眾生於有海中具受無邊諸苦逼迫，起大悲心，願皆攝取，令其速出生死大海，以悲願力勤行種種難行苦行，普斷一切眾生煩惱，令其出離，永無退轉；是故，精勤求於如來一切智智，承事供養一切諸佛；見諸雜染不淨剎土，為其嚴淨諸佛剎海；見諸眾生種種名相皆無真實，令其皆得清淨法身；見諸眾生身心雜染，令得清淨莊嚴三業；見諸眾生心行不具，令其皆得清淨具足。

「聖者！菩薩如是於諸眾生大悲深厚，能行一切難行苦行，經無邊劫，心不疲厭，一切所行，皆得成就。猶如父母，亦如乳母，如地、如水、如火、如風、如太虛空、如日、如月、亦如大海、如同生天，能生種種圓滿利益。云何菩薩猶如父母？為其安立菩提心故。云何菩薩猶如乳母？令其成就菩薩道故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聖者！菩薩如是於諸眾生大悲深厚，能行一切難行苦行，經無邊劫，心不疲厭，一切所行，皆得成就。猶如父母，亦如乳母，如地、如水、如火、如風、如太虛空、如日、如月、亦如大海、如同生天，能生種種圓滿利益。云何菩薩猶如父母？為其安立菩提心故。云何菩薩猶如乳母？令其成就菩薩道故。

「云何菩薩猶如大地？譬如大地有十種事，何等為十？所謂：猶如大地廣大無量，普遍成就一切事物；菩薩摩訶薩亦復如是，成就無量廣大福智功德之聚。又如大地能生世間種種資具，一切眾生依之存活；菩薩摩訶薩亦復如是，能生出世功德財寶，所謂：布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧、菩提分等妙法資具，養育眾生功德慧命。又如大地平等饒益，無憂無喜，無分別想；菩薩摩訶薩亦復如是，於怨親所，都無愛憎，不生二想。又如大地能受大雲所注之雨；菩薩摩訶薩亦復如是，能受如來大法雲雨。又如大地，一切眾生依之而住；菩薩摩訶薩亦復如是，與諸眾生世、出世間種種樂事而為依止。又如大地，一切種子依之而生；菩薩摩訶薩亦復如是，一切眾生善法種子依之生長。又如大地能生眾寶及諸寶器；菩薩摩訶薩亦復如是，能生眾生種種法器諸功德寶。又如大地能生眾藥滅除諸病，菩薩摩訶薩亦復如是；依大慈悲出生法藥，滅除種種煩惱重病。又如大地，諸惡毒蟲腹行之類，種種觸惱，安住不動；菩薩摩訶薩亦復如是，恒被一切內外諸苦觸惱身心，終無搖動。又如大地，大雷龍吼種種惡聲，不驚不懼，亦無聞想；菩薩摩訶薩亦復如是，諸魔外道種種惡聲，不驚不恐，無憂無怖，亦無聞想。善男子！是為菩薩具足圓滿十種功德，猶如大地，自在成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何菩薩猶如大地？譬如大地有十種事，何等為十？所謂：猶如大地廣大無量，普遍成就一切事物；菩薩摩訶薩亦復如是，成就無量廣大福智功德之聚。又如大地能生世間種種資具，一切眾生依之存活；菩薩摩訶薩亦復如是，能生出世功德財寶，所謂：布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧、菩提分等妙法資具，養育眾生功德慧命。又如大地平等饒益，無憂無喜，無分別想；菩薩摩訶薩亦復如是，於怨親所，都無愛憎，不生二想。又如大地能受大雲所注之雨；菩薩摩訶薩亦復如是，能受如來大法雲雨。又如大地，一切眾生依之而住；菩薩摩訶薩亦復如是，與諸眾生世、出世間種種樂事而為依止。又如大地，一切種子依之而生；菩薩摩訶薩亦復如是，一切眾生善法種子依之生長。又如大地能生眾寶及諸寶器；菩薩摩訶薩亦復如是，能生眾生種種法器諸功德寶。又如大地能生眾藥滅除諸病，菩薩摩訶薩亦復如是；依大慈悲出生法藥，滅除種種煩惱重病。又如大地，諸惡毒蟲腹行之類，種種觸惱，安住不動；菩薩摩訶薩亦復如是，恒被一切內外諸苦觸惱身心，終無搖動。又如大地，大雷龍吼種種惡聲，不驚不懼，亦無聞想；菩薩摩訶薩亦復如是，諸魔外道種種惡聲，不驚不恐，無憂無怖，亦無聞想。善男子！是為菩薩具足圓滿十種功德，猶如大地，自在成就。

「善男子！云何菩薩猶如於水？譬如水大能令一切藥草、叢林及大樹王生成增長；菩薩摩訶薩亦復如是，以三昧水出生一切菩提分法種種藥草，增長福德智慧大樹，成就無上菩提之果。云何菩薩猶如於火？譬如火大能燒一切不淨之物，及能焚爇大地所有草木稠林；菩薩摩訶薩亦復如是，能以種種大智慧火，燒諸眾生所有煩惱、隨眠習氣、不淨罪垢。云何菩薩猶如於風？譬如風大無有色相，亦無住處，無依無著而能成就世界所有水、陸、空行一切宮殿及須彌等大小諸山，而一切人皆不能見；菩薩摩訶薩亦復如是，於一切處無所依著而能成就蘊、界、處等菩薩功德，一切世間聲聞、緣覺所不能見。云何菩薩猶如虛空？譬如虛空體無障礙，一切諸法依之成就；菩薩摩訶薩亦復如是，本性無礙，一切白法因之成就。云何如月？譬如月輪從初一日至十五日漸次增長乃至圓滿；菩薩摩訶薩亦復如是，從初發心，一切淨法漸漸增長，乃至成佛坐菩提場，一切功德具足圓滿。云何如日？譬如日輪出現之時，一切黑闇悉皆除滅；菩薩智日亦復如是，顯現之時，一切眾生無明黑闇悉皆除滅。云何如海？譬如大海，性能出生一切眾寶，令諸眾生受用無盡；菩薩摩訶薩亦復如是，從福智海出生一切功德智寶，饒益眾生，終無有盡。云何如同生天？譬如二天與人同生，隨逐於人，如影隨形不相捨離；菩薩摩訶薩亦復如是，常隨眾生，乃至惡道、嶮難之處，守護隨逐不令墮落。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！云何菩薩猶如於水？譬如水大能令一切藥草、叢林及大樹王生成增長；菩薩摩訶薩亦復如是，以三昧水出生一切菩提分法種種藥草，增長福德智慧大樹，成就無上菩提之果。云何菩薩猶如於火？譬如火大能燒一切不淨之物，及能焚爇大地所有草木稠林；菩薩摩訶薩亦復如是，能以種種大智慧火，燒諸眾生所有煩惱、隨眠習氣、不淨罪垢。云何菩薩猶如於風？譬如風大無有色相，亦無住處，無依無著而能成就世界所有水、陸、空行一切宮殿及須彌等大小諸山，而一切人皆不能見；菩薩摩訶薩亦復如是，於一切處無所依著而能成就蘊、界、處等菩薩功德，一切世間聲聞、緣覺所不能見。云何菩薩猶如虛空？譬如虛空體無障礙，一切諸法依之成就；菩薩摩訶薩亦復如是，本性無礙，一切白法因之成就。云何如月？譬如月輪從初一日至十五日漸次增長乃至圓滿；菩薩摩訶薩亦復如是，從初發心，一切淨法漸漸增長，乃至成佛坐菩提場，一切功德具足圓滿。云何如日？譬如日輪出現之時，一切黑闇悉皆除滅；菩薩智日亦復如是，顯現之時，一切眾生無明黑闇悉皆除滅。云何如海？譬如大海，性能出生一切眾寶，令諸眾生受用無盡；菩薩摩訶薩亦復如是，從福智海出生一切功德智寶，饒益眾生，終無有盡。云何如同生天？譬如二天與人同生，隨逐於人，如影隨形不相捨離；菩薩摩訶薩亦復如是，常隨眾生，乃至惡道、嶮難之處，守護隨逐不令墮落。

「又，善男子！菩薩摩訶薩於諸眾生為大船師，令其得度生死海故；為歸依處，令離諸魔煩惱怖故；為所恃怙，令除熱惱得清涼故；為大津濟，引諸眾生入法海故；為海導師，令至諸佛法寶洲故；為淨蓮華，開敷諸佛功德心故；為莊嚴具，福智光明恒莊嚴故；為可愛樂，令成普賢清淨三業悉端嚴故；為堪尊重，令勤捨離諸惡業故；為普賢行，令成微妙圓滿體故；為所樂見，令隨所樂無不現故；為大光明，普放智慧光明焰故；為大明燈，照種種法咸通達故；為能照耀，令菩提心性明淨故；為大勇將，摧滅一切諸魔業故；為日珠寶，能放智焰光明網故；為月愛珠，放遍法界清涼光故；為大雲雨，能雨一切甘露法故。聖者！菩薩如是修諸行時，令諸眾生皆生愛敬，具足成就真實法樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！菩薩摩訶薩於諸眾生為大船師，令其得度生死海故；為歸依處，令離諸魔煩惱怖故；為所恃怙，令除熱惱得清涼故；為大津濟，引諸眾生入法海故；為海導師，令至諸佛法寶洲故；為淨蓮華，開敷諸佛功德心故；為莊嚴具，福智光明恒莊嚴故；為可愛樂，令成普賢清淨三業悉端嚴故；為堪尊重，令勤捨離諸惡業故；為普賢行，令成微妙圓滿體故；為所樂見，令隨所樂無不現故；為大光明，普放智慧光明焰故；為大明燈，照種種法咸通達故；為能照耀，令菩提心性明淨故；為大勇將，摧滅一切諸魔業故；為日珠寶，能放智焰光明網故；為月愛珠，放遍法界清涼光故；為大雲雨，能雨一切甘露法故。聖者！菩薩如是修諸行時，令諸眾生皆生愛敬，具足成就真實法樂。」

爾時，無憂德神與其眷屬一萬神俱，於其路側，聞善財童子自說所發菩提心相，得未曾有，踊躍歡喜；即以一切出過諸天上妙華鬘、塗香、末香、寶莊嚴具，散善財上，隨順圍遶，入菩薩宮殿，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無憂德神與其眷屬一萬神俱，於其路側，聞善財童子自說所發菩提心相，得未曾有，踊躍歡喜；即以一切出過諸天上妙華鬘、塗香、末香、寶莊嚴具，散善財上，隨順圍遶，入菩薩宮殿，而說偈言：

「汝為諸眾生， 發心求正覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝為諸眾生， 發心求正覺，

當於無盡劫， 為世大明燈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當於無盡劫， 為世大明燈。

無量億劫中， 難可得見汝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量億劫中， 難可得見汝，

大智日今出， 照明於世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智日今出， 照明於世間。

汝見諸眾生， 無明闇所覆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝見諸眾生， 無明闇所覆，

能發大悲心， 履踐無師道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能發大悲心， 履踐無師道。

汝以清淨心， 專求佛功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝以清淨心， 專求佛功德，

能事善知識， 不顧於身命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能事善知識， 不顧於身命。

汝心於世間， 無依無所著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝心於世間， 無依無所著，

決定恒無垢， 清淨如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定恒無垢， 清淨如虛空。

汝修勝智行， 轉妙功德輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝修勝智行， 轉妙功德輪，

放大智慧光， 普照無邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放大智慧光， 普照無邊際。

汝不離世間， 不著於世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝不離世間， 不著於世間，

如風遊虛空， 所行無障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如風遊虛空， 所行無障礙。

汝向菩提行， 勇進難屈伏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝向菩提行， 勇進難屈伏，

如劫火熾然， 一切無能滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如劫火熾然， 一切無能滅。

無畏猶師子， 堅固如金剛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無畏猶師子， 堅固如金剛，

汝智行亦然， 一切無能動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝智行亦然， 一切無能動。

十方法界中， 所有諸佛法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方法界中， 所有諸佛法，

汝事善知識， 一切皆能入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝事善知識， 一切皆能入。」

爾時，無憂德神以此妙偈稱讚善財功德行已；樂聞正法，隨逐善財如影隨形，不相捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，無憂德神以此妙偈稱讚善財功德行已；樂聞正法，隨逐善財如影隨形，不相捨離。

爾時，善財童子入普現法界影像光明宮殿，周遍觀察釋女瞿波；見在堂內，一切菩薩大集會中，坐於普現一切宮殿影像摩尼寶王大蓮華藏師子之座，八萬四千采女眷屬之所圍遶。是諸采女莫不皆從釋種中生，悉於過去修菩薩行，同種菩薩一切善根，布施、愛語、利行、同事攝諸群品；一切智境常現在前，已集種種佛菩提行，恒住平等無盡大悲，普攝眾生猶如一子，慈心滿足，廣大清淨，普能隨順一切眾生，曾於過去修集種種不可思議善巧方便；皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉，深入菩薩諸波羅蜜，具修菩薩一切學處，心常遠離妄想執著，厭離生死，愛樂正法，雖行諸有，心常清淨，恒勤觀察一味法界，速疾趣求薩婆若道，離諸蓋網，超眾患難，得淨法身，化現無量，調伏成熟一切世間，成就甚深功德大海，從普賢行之所出生，速疾增長勇健大力，智燈慧日圓滿普照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子入普現法界影像光明宮殿，周遍觀察釋女瞿波；見在堂內，一切菩薩大集會中，坐於普現一切宮殿影像摩尼寶王大蓮華藏師子之座，八萬四千采女眷屬之所圍遶。是諸采女莫不皆從釋種中生，悉於過去修菩薩行，同種菩薩一切善根，布施、愛語、利行、同事攝諸群品；一切智境常現在前，已集種種佛菩提行，恒住平等無盡大悲，普攝眾生猶如一子，慈心滿足，廣大清淨，普能隨順一切眾生，曾於過去修集種種不可思議善巧方便；皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉，深入菩薩諸波羅蜜，具修菩薩一切學處，心常遠離妄想執著，厭離生死，愛樂正法，雖行諸有，心常清淨，恒勤觀察一味法界，速疾趣求薩婆若道，離諸蓋網，超眾患難，得淨法身，化現無量，調伏成熟一切世間，成就甚深功德大海，從普賢行之所出生，速疾增長勇健大力，智燈慧日圓滿普照。

爾時，善財童子即前頂禮釋女瞿波，右旋圍遶，合掌而立，作如是言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何於生死中而能不著生死過患？菩薩云何了法自性而能不住一切聲聞、辟支佛地？菩薩云何住於佛地而能遍入諸菩薩地？菩薩云何住菩薩位而能入佛種種境界？菩薩云何超於世間而能成就世間之法？菩薩云何證得法身而能示現種種色身？菩薩云何得無相法而隨諸眾生現眾色相？菩薩云何知法無說而為眾生廣說諸法？菩薩云何知眾生空而恒不捨化眾生事？菩薩云何常知諸佛不生不滅而勤供養無有退轉？菩薩云何超過一切幻化境界而常起幻調伏眾生？菩薩云何深信諸法本性如空而成就無邊方便智慧？菩薩云何知一切法無有執著而常供養一切諸佛深心不退？菩薩云何深入諸行無業無報而修善行無有休息？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子即前頂禮釋女瞿波，右旋圍遶，合掌而立，作如是言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何於生死中而能不著生死過患？菩薩云何了法自性而能不住一切聲聞、辟支佛地？菩薩云何住於佛地而能遍入諸菩薩地？菩薩云何住菩薩位而能入佛種種境界？菩薩云何超於世間而能成就世間之法？菩薩云何證得法身而能示現種種色身？菩薩云何得無相法而隨諸眾生現眾色相？菩薩云何知法無說而為眾生廣說諸法？菩薩云何知眾生空而恒不捨化眾生事？菩薩云何常知諸佛不生不滅而勤供養無有退轉？菩薩云何超過一切幻化境界而常起幻調伏眾生？菩薩云何深信諸法本性如空而成就無邊方便智慧？菩薩云何知一切法無有執著而常供養一切諸佛深心不退？菩薩云何深入諸行無業無報而修善行無有休息？」

時，彼釋女告善財言：「善哉！善哉！善男子！汝今能問一切菩薩所修諸行種性體相，若有能修普賢行願，乃能發起如是之問。汝今諦聽，善思念之！我當承佛威神之力，為汝宣說。善男子！若諸菩薩修習十法，則能圓滿因陀羅網普智光幢菩薩之行。何等為十？一者、依止諸善知識；二者、獲得廣大信解；三者、發起清淨樂欲；四者、積集廣大福智；五者、於佛聽聞正法；六者、親近三世諸佛；七者、同修菩薩妙行；八者、得佛共所護念；九者、大悲本願悉皆清淨；十者、能以智力永斷生死。若諸菩薩成就此法，則能圓滿因陀羅網普智光幢菩薩之行。善男子！若諸菩薩親近承事諸善知識，則能精進，勇猛不退，修習出生廣大平等無盡佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼釋女告善財言：「善哉！善哉！善男子！汝今能問一切菩薩所修諸行種性體相，若有能修普賢行願，乃能發起如是之問。汝今諦聽，善思念之！我當承佛威神之力，為汝宣說。善男子！若諸菩薩修習十法，則能圓滿因陀羅網普智光幢菩薩之行。何等為十？一者、依止諸善知識；二者、獲得廣大信解；三者、發起清淨樂欲；四者、積集廣大福智；五者、於佛聽聞正法；六者、親近三世諸佛；七者、同修菩薩妙行；八者、得佛共所護念；九者、大悲本願悉皆清淨；十者、能以智力永斷生死。若諸菩薩成就此法，則能圓滿因陀羅網普智光幢菩薩之行。善男子！若諸菩薩親近承事諸善知識，則能精進，勇猛不退，修習出生廣大平等無盡佛法。

「佛子！菩薩復以十法事善知識，常令歡喜。何等為十？一、於身命財無所吝惜；二、於世資具心不貪求；三、知一切法本性平等；四、一切智願恒不退捨；五、常樂觀察實相法界；六、於諸有海心不厭離；七、知法無住猶如虛空；八、發無障礙菩薩大願；九、普現其身遍諸剎海；十、淨修菩薩無礙智輪。善男子！以此十法承事一切真善知識，皆令歡喜，所行無逆，至一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩復以十法事善知識，常令歡喜。何等為十？一、於身命財無所吝惜；二、於世資具心不貪求；三、知一切法本性平等；四、一切智願恒不退捨；五、常樂觀察實相法界；六、於諸有海心不厭離；七、知法無住猶如虛空；八、發無障礙菩薩大願；九、普現其身遍諸剎海；十、淨修菩薩無礙智輪。善男子！以此十法承事一切真善知識，皆令歡喜，所行無逆，至一切智。」

爾時，釋女瞿波欲重宣此義，承佛威力，觀察十方，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋女瞿波欲重宣此義，承佛威力，觀察十方，而說偈言：

「專求佛智利群生， 普事一切善知識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「專求佛智利群生， 普事一切善知識，

正直離諂心無怠， 此行於世帝網行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正直離諂心無怠， 此行於世帝網行。

勝解廣大恒清淨， 如空遍入於三世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝解廣大恒清淨， 如空遍入於三世，

佛剎及佛與眾生， 此是普智光幢行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛剎及佛與眾生， 此是普智光幢行。

志樂廣大等虛空， 離染寂靜無邊際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志樂廣大等虛空， 離染寂靜無邊際，

於諸佛所修功德， 此行於世身雲行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸佛所修功德， 此行於世身雲行。

菩薩積集一切智， 不可思議功德海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩積集一切智， 不可思議功德海，

清淨福德智慧身， 此行於世無著行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨福德智慧身， 此行於世無著行。

能於一切如來所， 聽聞正法無厭足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於一切如來所， 聽聞正法無厭足，

隨聞生解為慧燈， 此行於世普照行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨聞生解為慧燈， 此行於世普照行。

十方三世所有佛， 一念一切咸親近， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方三世所有佛， 一念一切咸親近，

心恒不捨諦思惟， 此向菩提大願行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心恒不捨諦思惟， 此向菩提大願行。

普詣一切如來所， 同修菩薩方便海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普詣一切如來所， 同修菩薩方便海，

三昧願海悉無邊， 此行於世帝網行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三昧願海悉無邊， 此行於世帝網行。

得一切佛所加持， 處處修行普賢道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得一切佛所加持， 處處修行普賢道，

盡未來際無邊劫， 此行於世分身行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡未來際無邊劫， 此行於世分身行。

見諸眾生受眾苦， 起大慈悲現世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸眾生受眾苦， 起大慈悲現世間，

演法光明除闇冥， 此行於世智日行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演法光明除闇冥， 此行於世智日行。

見諸眾生墮諸趣， 為集無邊妙法輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸眾生墮諸趣， 為集無邊妙法輪，

令其永斷生死流， 此是修行普賢行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令其永斷生死流， 此是修行普賢行。

菩薩修行此十法， 則能普現眾生前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩修行此十法， 則能普現眾生前，

恒於有海諸趣中， 度脫一切群生類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒於有海諸趣中， 度脫一切群生類。

以大慈悲方便力， 普現種種莊嚴身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以大慈悲方便力， 普現種種莊嚴身，

隨心為轉妙法輪， 皆令趣向菩提道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨心為轉妙法輪， 皆令趣向菩提道。」

爾時，瞿波說此偈已，告善財童子言：「善男子！我已獲得觀一切菩薩三昧境界海解脫門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，瞿波說此偈已，告善財童子言：「善男子！我已獲得觀一切菩薩三昧境界海解脫門。」

善財白言：「大聖！此解脫門境界云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財白言：「大聖！此解脫門境界云何？」

答言：「善男子！我入此解脫，知此娑婆世界過不可說不可說佛剎極微塵數劫，一一劫中所有眾生種種形類，作善作惡，死此生彼，於諸趣中受諸果報及其修習禪定、解脫、等持、等至；或有出離、或不出離，正定、邪定及以不定，或有善根與煩惱俱，或有善根不與煩惱俱，或有具足善根，或有不具足善根，或有不善根所攝善根，或有善根所攝不善根；如是所集善、不善法，我皆了知，無有疑惑。又，彼劫中所有諸佛出現於世，種種名號，相續次第，我皆了知。又彼一一諸佛世尊從初發心求一切智所發一切大誓願海，所事一切善知識海，所有供養一切佛海，所行一切菩薩行海，所有莊嚴佛國土海，所有圓滿佛功德海，所有出現成正覺海，所有示現大神通海，所有方便轉法輪海，所有調伏諸眾生海，我皆了知無有罣礙。亦知彼佛眾會差別，其眾會中有諸眾生依聲聞乘而得出離，其諸聲聞過去所習一切善根，所有受持聲聞乘法及其所得種種智慧，我悉了知。其眾會中有諸眾生依獨覺乘而得出離，其諸獨覺所有修習一切善根，所有證悟獨覺乘果，所住寂靜最勝解脫，所入三昧，所現神通，所化眾生乃至入滅，我皆了知。亦知彼佛菩薩眾會，圓滿普遍無有邊際，其諸菩薩從初發心種善根時，發起無量種種大願，修行種種難行之行，圓滿成就諸波羅蜜，種種莊嚴菩薩之道，以自在力入於菩薩種種諸地。所謂：菩薩地種種助道，菩薩地種種自在行，菩薩地種種入出三昧，菩薩地種種自在神通，菩薩地種種自在出現，菩薩地種種建立，菩薩地種種觀察，菩薩地種種淨治，菩薩地種種依止，菩薩地種種相，菩薩地種種體，菩薩地種種智，菩薩攝智，菩薩成就智，菩薩住處，菩薩廣大行境界，菩薩大神通，菩薩三昧海，菩薩解脫方便海，菩薩所入三昧差別海，所得一切教智光明，所得一切智電光雲，所獲一切忍，所有一切勇猛智，所有悟解一切法海，所入一切諸佛剎海，所度一切諸眾生海，所有顯示諸方便海，所有發起諸神通海，所有深廣諸弘誓海，我皆了知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！我入此解脫，知此娑婆世界過不可說不可說佛剎極微塵數劫，一一劫中所有眾生種種形類，作善作惡，死此生彼，於諸趣中受諸果報及其修習禪定、解脫、等持、等至；或有出離、或不出離，正定、邪定及以不定，或有善根與煩惱俱，或有善根不與煩惱俱，或有具足善根，或有不具足善根，或有不善根所攝善根，或有善根所攝不善根；如是所集善、不善法，我皆了知，無有疑惑。又，彼劫中所有諸佛出現於世，種種名號，相續次第，我皆了知。又彼一一諸佛世尊從初發心求一切智所發一切大誓願海，所事一切善知識海，所有供養一切佛海，所行一切菩薩行海，所有莊嚴佛國土海，所有圓滿佛功德海，所有出現成正覺海，所有示現大神通海，所有方便轉法輪海，所有調伏諸眾生海，我皆了知無有罣礙。亦知彼佛眾會差別，其眾會中有諸眾生依聲聞乘而得出離，其諸聲聞過去所習一切善根，所有受持聲聞乘法及其所得種種智慧，我悉了知。其眾會中有諸眾生依獨覺乘而得出離，其諸獨覺所有修習一切善根，所有證悟獨覺乘果，所住寂靜最勝解脫，所入三昧，所現神通，所化眾生乃至入滅，我皆了知。亦知彼佛菩薩眾會，圓滿普遍無有邊際，其諸菩薩從初發心種善根時，發起無量種種大願，修行種種難行之行，圓滿成就諸波羅蜜，種種莊嚴菩薩之道，以自在力入於菩薩種種諸地。所謂：菩薩地種種助道，菩薩地種種自在行，菩薩地種種入出三昧，菩薩地種種自在神通，菩薩地種種自在出現，菩薩地種種建立，菩薩地種種觀察，菩薩地種種淨治，菩薩地種種依止，菩薩地種種相，菩薩地種種體，菩薩地種種智，菩薩攝智，菩薩成就智，菩薩住處，菩薩廣大行境界，菩薩大神通，菩薩三昧海，菩薩解脫方便海，菩薩所入三昧差別海，所得一切教智光明，所得一切智電光雲，所獲一切忍，所有一切勇猛智，所有悟解一切法海，所入一切諸佛剎海，所度一切諸眾生海，所有顯示諸方便海，所有發起諸神通海，所有深廣諸弘誓海，我皆了知。

「善男子！此娑婆世界從過去際至今現在，不可說不可說佛剎極微塵數劫，所有種種差別劫海，所有眾生、佛及眾會，盡未來際所有劫海，展轉不斷，相續次第，我皆了知。善男子！如知此娑婆世界，亦知婆婆世界中出生一切世界極微塵數世界相續次第；亦知娑婆世界內一切世界相續次第；亦知娑婆世界所有一切極微塵內所有世界相續次第；亦知娑婆世界外十方無間次第；建立所住世界相續次第；亦知娑婆世界所依普照十方熾然寶光明剎種所攝一切世界相續次第；亦知毘盧遮那世尊在此華藏莊嚴世界海中，十方無量諸世界種所攝世界相續次第；亦知華藏世界海中一切世界極微塵內所有世界相續次第。又，亦知彼一切世界種種安立、種種形狀、種種分量、種種依住、種種際畔、種種莊嚴、種種成就、種種滅壞，所有眷屬、所有輪輞、所有旋轉、所有蓮華、所有須彌、所有河海、所有草樹、種種名號、我皆了知。亦知此華藏世界海，往昔皆由毘盧遮那如來本願力故，出生如是種種世界，所有種種諸因緣海。亦知華藏世界海外，十方無邊盡法界虛空界一切世界海中一切世界。亦知世尊毘盧遮那過去所經無量劫海，所有一切諸本事海，過去所發廣大願海，過去所集諸乘教海，過去所修菩薩行海，過去所淨佛國土海，過去所事一切佛海，過去所化諸眾生海，過去所起諸神通海，過去所入諸方便海，過去所受諸佛法海，過去所入諸三昧海，過去所得諸自在海，過去所成諸功德海；過去所施一切資具檀波羅蜜，過去所持種種梵行戒波羅蜜，過去所受種種境界忍波羅蜜，過去所修猛利勇健勤波羅蜜，過去所入種種三昧禪波羅蜜，過去所成種種清淨慧波羅蜜，過去所現遍入世間諸影像身方便波羅蜜，過去所發清淨圓滿普賢行海願波羅蜜，過去所獲一切如來種種自在諸神通海力波羅蜜，過去所證一切如來智光照世自在智海智波羅蜜；普攝一切諸佛菩提，普獲諸佛大智光明，證於諸佛一切智性，於一切處成等正覺，神通遊戲所轉法輪；所有一切道場眾會，其眾會中一切菩薩過去所種一切善根，從初發心行菩薩行，積集方便成熟眾生，及彼菩薩所事諸佛及善知識；念念增長獲諸三昧，念念所入陀羅尼門，念念所得辯才大海，念念所起自在神通，念念所修菩薩行網，念念所集諸方便門，念念所知眾生根網，念念所集菩提分法，念念證入等持、等至神通門海；如是一切皆是毘盧遮那如來普遍十方一切法界無量劫海所修行海，我悉了知。亦知十方遍滿法界盡虛空界一切如來劫海所修，乃至盡於未來際劫神力加持幻智境界，如是一切我悉了知。何以故？我入此觀一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此娑婆世界從過去際至今現在，不可說不可說佛剎極微塵數劫，所有種種差別劫海，所有眾生、佛及眾會，盡未來際所有劫海，展轉不斷，相續次第，我皆了知。善男子！如知此娑婆世界，亦知婆婆世界中出生一切世界極微塵數世界相續次第；亦知娑婆世界內一切世界相續次第；亦知娑婆世界所有一切極微塵內所有世界相續次第；亦知娑婆世界外十方無間次第；建立所住世界相續次第；亦知娑婆世界所依普照十方熾然寶光明剎種所攝一切世界相續次第；亦知毘盧遮那世尊在此華藏莊嚴世界海中，十方無量諸世界種所攝世界相續次第；亦知華藏世界海中一切世界極微塵內所有世界相續次第。又，亦知彼一切世界種種安立、種種形狀、種種分量、種種依住、種種際畔、種種莊嚴、種種成就、種種滅壞，所有眷屬、所有輪輞、所有旋轉、所有蓮華、所有須彌、所有河海、所有草樹、種種名號、我皆了知。亦知此華藏世界海，往昔皆由毘盧遮那如來本願力故，出生如是種種世界，所有種種諸因緣海。亦知華藏世界海外，十方無邊盡法界虛空界一切世界海中一切世界。亦知世尊毘盧遮那過去所經無量劫海，所有一切諸本事海，過去所發廣大願海，過去所集諸乘教海，過去所修菩薩行海，過去所淨佛國土海，過去所事一切佛海，過去所化諸眾生海，過去所起諸神通海，過去所入諸方便海，過去所受諸佛法海，過去所入諸三昧海，過去所得諸自在海，過去所成諸功德海；過去所施一切資具檀波羅蜜，過去所持種種梵行戒波羅蜜，過去所受種種境界忍波羅蜜，過去所修猛利勇健勤波羅蜜，過去所入種種三昧禪波羅蜜，過去所成種種清淨慧波羅蜜，過去所現遍入世間諸影像身方便波羅蜜，過去所發清淨圓滿普賢行海願波羅蜜，過去所獲一切如來種種自在諸神通海力波羅蜜，過去所證一切如來智光照世自在智海智波羅蜜；普攝一切諸佛菩提，普獲諸佛大智光明，證於諸佛一切智性，於一切處成等正覺，神通遊戲所轉法輪；所有一切道場眾會，其眾會中一切菩薩過去所種一切善根，從初發心行菩薩行，積集方便成熟眾生，及彼菩薩所事諸佛及善知識；念念增長獲諸三昧，念念所入陀羅尼門，念念所得辯才大海，念念所起自在神通，念念所修菩薩行網，念念所集諸方便門，念念所知眾生根網，念念所集菩提分法，念念證入等持、等至神通門海；如是一切皆是毘盧遮那如來普遍十方一切法界無量劫海所修行海，我悉了知。亦知十方遍滿法界盡虛空界一切如來劫海所修，乃至盡於未來際劫神力加持幻智境界，如是一切我悉了知。何以故？我入此觀一

切菩薩三昧境界海解脫門時，於一念中，盡能了知一切眾生種種心行雜染、清淨、流轉、還滅；一切聲聞種種三昧；一切獨覺寂靜解脫三昧神通；一切菩薩種種三昧、種種地位、種種法門、種種趣入，及能了知一切如來解脫光明神通海故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 切菩薩三昧境界海解脫門時，於一念中，盡能了知一切眾生種種心行雜染、清淨、流轉、還滅；一切聲聞種種三昧；一切獨覺寂靜解脫三昧神通；一切菩薩種種三昧、種種地位、種種法門、種種趣入，及能了知一切如來解脫光明神通海故。」