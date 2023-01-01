大方廣佛華嚴經卷第二十五罽賓國三藏般若奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第二十五罽賓國三藏般若奉 詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入不思議解脫境界普賢行願品

爾時，夜神告善財言：「善男子！如汝所問，從幾時來發菩提心修菩薩行，如是之義，我承佛力當為汝說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，夜神告善財言：「善男子！如汝所問，從幾時來發菩提心修菩薩行，如是之義，我承佛力當為汝說。

「善男子！菩薩智輪，寂靜圓滿，遠離一切分別境界；不可以生死妄想之中，長短、染淨、廣狹、多少，如是諸劫，分別顯示開悟眾生。何以故？菩薩智輪，本性清淨，離一切分別網，超一切障礙山，隨所應化而普照故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩智輪，寂靜圓滿，遠離一切分別境界；不可以生死妄想之中，長短、染淨、廣狹、多少，如是諸劫，分別顯示開悟眾生。何以故？菩薩智輪，本性清淨，離一切分別網，超一切障礙山，隨所應化而普照故。

「善男子！譬如日輪，體無晝夜，但出時名晝，沒時名夜；菩薩智輪，亦復如是，無有分別，亦無三世，但隨世間及菩薩智輪威德力故，於無別中建立差別教化眾生，言其止住，前劫後劫，染淨多少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如日輪，體無晝夜，但出時名晝，沒時名夜；菩薩智輪，亦復如是，無有分別，亦無三世，但隨世間及菩薩智輪威德力故，於無別中建立差別教化眾生，言其止住，前劫後劫，染淨多少。

「善男子！譬如日輪，住閻浮空，其影悉現一切淨寶，及以河海、池沼、器物、諸淨水中，一切眾生莫不目見，而彼日輪不來至此；菩薩淨智圓滿日輪，亦復如是，出諸有海，住佛實法寂靜空中，無有所依，但為化度諸眾生故，而於諸趣隨類受生，實不生死，亦無染著，無長短劫諸想分別。何以故？菩薩究竟離心想見一切顛倒，得真寂見見法實性，知諸世間如夢如幻，無我無人，但以大悲大願力故，放無垢光廣大圓滿，現眾生前教化調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如日輪，住閻浮空，其影悉現一切淨寶，及以河海、池沼、器物、諸淨水中，一切眾生莫不目見，而彼日輪不來至此；菩薩淨智圓滿日輪，亦復如是，出諸有海，住佛實法寂靜空中，無有所依，但為化度諸眾生故，而於諸趣隨類受生，實不生死，亦無染著，無長短劫諸想分別。何以故？菩薩究竟離心想見一切顛倒，得真寂見見法實性，知諸世間如夢如幻，無我無人，但以大悲大願力故，放無垢光廣大圓滿，現眾生前教化調伏。

「善男子！譬如船師，常以大船於河流中，不依此岸、不著彼岸、不住中流而度眾生，無有休息；菩薩摩訶薩亦復如是，以波羅蜜船於生死流中，不厭生死、不取涅槃、不住中流而度眾生，達於彼岸，無有休息。雖於無量無數劫中，常勤精進，修菩薩行教化眾生，未曾分別劫數長短。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！譬如船師，常以大船於河流中，不依此岸、不著彼岸、不住中流而度眾生，無有休息；菩薩摩訶薩亦復如是，以波羅蜜船於生死流中，不厭生死、不取涅槃、不住中流而度眾生，達於彼岸，無有休息。雖於無量無數劫中，常勤精進，修菩薩行教化眾生，未曾分別劫數長短。

「善男子！如太虛空，一切世界於中成壞而無分別，本性清淨；無染、無亂，無礙、無厭，非長、非短，盡未來劫持一切剎。菩薩摩訶薩亦復如是，以等虛空界廣大深心，起大願風輪，攝諸眾生令離惡道，生諸善趣，悉令安住一切智地，滅諸煩惱生死苦縛，而無憂喜疲厭之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如太虛空，一切世界於中成壞而無分別，本性清淨；無染、無亂，無礙、無厭，非長、非短，盡未來劫持一切剎。菩薩摩訶薩亦復如是，以等虛空界廣大深心，起大願風輪，攝諸眾生令離惡道，生諸善趣，悉令安住一切智地，滅諸煩惱生死苦縛，而無憂喜疲厭之心。

「善男子！如幻化人，雖復具足一切色身肢體圓滿，而無入息及以出息、寒熱、飢渴、憂喜、生死十種之事；菩薩摩訶薩亦復如是，以如幻智平等法身，現眾色相，於諸有趣住無量劫教化眾生，於生死中一切境界亦無十事，所謂：無欣、無厭、無愛、無恚、無苦、無樂、無取、無捨、無安、無怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如幻化人，雖復具足一切色身肢體圓滿，而無入息及以出息、寒熱、飢渴、憂喜、生死十種之事；菩薩摩訶薩亦復如是，以如幻智平等法身，現眾色相，於諸有趣住無量劫教化眾生，於生死中一切境界亦無十事，所謂：無欣、無厭、無愛、無恚、無苦、無樂、無取、無捨、無安、無怖。

「善男子！菩薩智慧雖復如是甚深難測，我當承佛威神之力，為汝解說，令未來世諸菩薩等，滿足種種廣大願門，成就增長種種諸力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩智慧雖復如是甚深難測，我當承佛威神之力，為汝解說，令未來世諸菩薩等，滿足種種廣大願門，成就增長種種諸力。

「善男子！乃往古世過世界海極微塵數劫，有世界名寶光明，劫名妙光。於其劫中有一萬佛出興于世：其最初佛，號法輪大聲虛空雲燈王如來、應、正等覺，十號圓滿。彼四天下閻浮提中，有一王都，名一切愛樂寶莊嚴；城東不遠有一大林，名曰妙光；於彼林中有菩提樹，名寶拘蘇摩華雲；於其樹下有師子座，名毘盧遮那摩尼王蓮華藏。時，彼如來於此座上，成阿耨多羅三藐三菩提；滿一百年坐於最勝菩提道場，為諸菩薩、諸天世人、及閻浮提宿植善根已成熟者，演說正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！乃往古世過世界海極微塵數劫，有世界名寶光明，劫名妙光。於其劫中有一萬佛出興于世：其最初佛，號法輪大聲虛空雲燈王如來、應、正等覺，十號圓滿。彼四天下閻浮提中，有一王都，名一切愛樂寶莊嚴；城東不遠有一大林，名曰妙光；於彼林中有菩提樹，名寶拘蘇摩華雲；於其樹下有師子座，名毘盧遮那摩尼王蓮華藏。時，彼如來於此座上，成阿耨多羅三藐三菩提；滿一百年坐於最勝菩提道場，為諸菩薩、諸天世人、及閻浮提宿植善根已成熟者，演說正法。

「是時，國王名曰勝光；時世人民壽一萬歲，其中多有殺、盜、婬佚、妄言、綺語、離間、麁惡、貪、瞋、邪見、不孝父母、不敬沙門、婆羅門等，如是諸惡增長熾盛。時，王為欲調伏彼等惡法眾生，令住十善廣大成就，造立囹圄，枷鎖禁閉，無量眾生於中受苦。王有太子名能勝性，端正殊特，人所喜見，最勝清淨，妙色圓滿，具二十八大人之相。處自宮中，采女圍遶，遙聞獄囚楚毒音聲，心懷傷愍，從宮殿出，入牢獄中，見諸罪人杻械枷鎖，遞相連繫，置幽闇處，或以火炙、或以煙熏、或被榜笞、或遭臏割，裸形亂髮、飢渴羸瘦、筋斷骨現、號叫苦劇；太子見已，心生悲愍，發起利益救護之心，以無畏聲安慰之言：『汝莫憂惱，汝勿愁怖，我當令汝悉得解脫。』便詣王所而白王言：『獄中罪人苦毒難處，願垂寬宥，施以無畏。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時，國王名曰勝光；時世人民壽一萬歲，其中多有殺、盜、婬佚、妄言、綺語、離間、麁惡、貪、瞋、邪見、不孝父母、不敬沙門、婆羅門等，如是諸惡增長熾盛。時，王為欲調伏彼等惡法眾生，令住十善廣大成就，造立囹圄，枷鎖禁閉，無量眾生於中受苦。王有太子名能勝性，端正殊特，人所喜見，最勝清淨，妙色圓滿，具二十八大人之相。處自宮中，采女圍遶，遙聞獄囚楚毒音聲，心懷傷愍，從宮殿出，入牢獄中，見諸罪人杻械枷鎖，遞相連繫，置幽闇處，或以火炙、或以煙熏、或被榜笞、或遭臏割，裸形亂髮、飢渴羸瘦、筋斷骨現、號叫苦劇；太子見已，心生悲愍，發起利益救護之心，以無畏聲安慰之言：『汝莫憂惱，汝勿愁怖，我當令汝悉得解脫。』便詣王所而白王言：『獄中罪人苦毒難處，願垂寬宥，施以無畏。』

「時，王即集五百大臣，而問之言：『是事云何？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，王即集五百大臣，而問之言：『是事云何？』

「諸臣答言：『彼罪人者，私竊官物，謀奪王位，盜入宮闈，罪應刑戮，不宜寬恕以亂王法；有哀救者，罪亦當死。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸臣答言：『彼罪人者，私竊官物，謀奪王位，盜入宮闈，罪應刑戮，不宜寬恕以亂王法；有哀救者，罪亦當死。』

「時，彼太子聞是語已，悲心轉切，語大臣言：『如汝所說，但放罪人，所有苦事我悉代受，隨其所應可以治我。我為彼等苦惱繫縛一切眾生，得解脫故，粉身歿命，無所顧惜，要令罪人皆得免離。何以故？若我不救此等眾生令解脫者，云何能救三界牢獄諸苦眾生？一切眾生在三界中，為諸貪愛之所繫縛，入於種種黑闇稠林，愚癡所蔽，貧無功德，墮諸惡趣，身形鄙陋，諸根放逸，其心迷惑，不求出道，失智慧光，樂著三有，斷諸福德，滅諸智慧，種種煩惱濁亂其心，住苦牢獄，入魔羂網，生老病死，憂悲惱害。如是諸苦，常所逼迫，我當云何令彼解脫？是故，應捨一切珍財、眷屬、妻子、乃至身命而救拔之，令彼獄囚而得離苦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，彼太子聞是語已，悲心轉切，語大臣言：『如汝所說，但放罪人，所有苦事我悉代受，隨其所應可以治我。我為彼等苦惱繫縛一切眾生，得解脫故，粉身歿命，無所顧惜，要令罪人皆得免離。何以故？若我不救此等眾生令解脫者，云何能救三界牢獄諸苦眾生？一切眾生在三界中，為諸貪愛之所繫縛，入於種種黑闇稠林，愚癡所蔽，貧無功德，墮諸惡趣，身形鄙陋，諸根放逸，其心迷惑，不求出道，失智慧光，樂著三有，斷諸福德，滅諸智慧，種種煩惱濁亂其心，住苦牢獄，入魔羂網，生老病死，憂悲惱害。如是諸苦，常所逼迫，我當云何令彼解脫？是故，應捨一切珍財、眷屬、妻子、乃至身命而救拔之，令彼獄囚而得離苦。』

「時，諸大臣聞是語已，共詣王所，悉舉其手高聲唱言：『大王！當知如太子意毀壞王法，禍及萬人，若王愛念不速治責，王之寶祚亦不久立。』王聞此言，赫然大怒，令誅太子及諸罪人。王后聞之，愁憂號哭，毀形降服，塵土坌身，與千采女及諸眷屬，馳詣王所，舉體投地，頂禮王足，俱白王言：『唯願大王，慈恕太子，賜其餘命。』王即迴意，語太子言：『此諸獄囚罪在難赦，故我勅汝莫救罪人，若救罪人必當殺汝。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，諸大臣聞是語已，共詣王所，悉舉其手高聲唱言：『大王！當知如太子意毀壞王法，禍及萬人，若王愛念不速治責，王之寶祚亦不久立。』王聞此言，赫然大怒，令誅太子及諸罪人。王后聞之，愁憂號哭，毀形降服，塵土坌身，與千采女及諸眷屬，馳詣王所，舉體投地，頂禮王足，俱白王言：『唯願大王，慈恕太子，賜其餘命。』王即迴意，語太子言：『此諸獄囚罪在難赦，故我勅汝莫救罪人，若救罪人必當殺汝。』

「爾時，太子為欲開發廣大心故，為欲專求一切智故，為欲利益諸眾生故，為以大悲普救攝故，其心堅固無有退怯。復白王言：『願恕彼罪，身當受戮。』王言：『隨意。』爾時，王后既見太子悲救決定，復白王言：『願聽太子半月行施，恣意修福，然後就戮。』王即聽許。是時，王后、眷屬、妃嬪，蒙王許已，悲喜交集，不自勝任。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，太子為欲開發廣大心故，為欲專求一切智故，為欲利益諸眾生故，為以大悲普救攝故，其心堅固無有退怯。復白王言：『願恕彼罪，身當受戮。』王言：『隨意。』爾時，王后既見太子悲救決定，復白王言：『願聽太子半月行施，恣意修福，然後就戮。』王即聽許。是時，王后、眷屬、妃嬪，蒙王許已，悲喜交集，不自勝任。

「時，都城北有一大園，名曰日光，曾是往古諸仙施場。太子詣彼設大施會，須食與食，須衣與衣，乃至車乘、華鬘、瓔珞、塗香、末香、幢幡、寶蓋、及餘種種寶莊嚴具，隨有所求靡不周給。經半月已，於最後日，國王群臣、后妃采女、長者居士、城邑人眾、及諸外道，悉來集會。時，法輪大聲虛空雲燈王如來，知諸眾生調伏時至，即與大眾詣此施場。所謂：天王圍遶，龍王供養，夜叉王守護，乾闥婆王讚歎，阿脩羅王曲躬頂禮，迦樓羅王以清淨心散諸寶華，緊那羅王歡喜愛敬歌詠勸請，摩睺羅伽王一心觀察瞻仰尊顏；與此眾俱，入彼大會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，都城北有一大園，名曰日光，曾是往古諸仙施場。太子詣彼設大施會，須食與食，須衣與衣，乃至車乘、華鬘、瓔珞、塗香、末香、幢幡、寶蓋、及餘種種寶莊嚴具，隨有所求靡不周給。經半月已，於最後日，國王群臣、后妃采女、長者居士、城邑人眾、及諸外道，悉來集會。時，法輪大聲虛空雲燈王如來，知諸眾生調伏時至，即與大眾詣此施場。所謂：天王圍遶，龍王供養，夜叉王守護，乾闥婆王讚歎，阿脩羅王曲躬頂禮，迦樓羅王以清淨心散諸寶華，緊那羅王歡喜愛敬歌詠勸請，摩睺羅伽王一心觀察瞻仰尊顏；與此眾俱，入彼大會。

「爾時，太子及諸大眾遙見如來相好端嚴，諸根寂定，如調順象；心無垢濁，如清淨池；威德自在，如大龍王；現大神通，示大自在；種種相好，莊嚴其身；放大光明，普照世界；一切毛孔，出香焰雲，震動十方無量佛剎；出興一切莊嚴具雲，普雨一切諸莊嚴具；以佛威神功德之力，一切眾生見者心淨，增長歡喜，銷滅煩惱。爾時，太子及諸大眾既見如來種種威力，心意清淨，踊躍無量，即於佛前五體投地，頂禮佛足，安施最勝清淨床座，合掌恭敬，而白佛言：『善來世尊！善來善逝！唯願哀愍攝受於我，處于此座。』以佛神力，淨居諸天即變此座為香摩尼寶蓮華藏師子之座，佛坐其上，諸菩薩眾各各就座，周匝圍遶，眷屬莊嚴。時，彼會中一切眾生，因見如來，患苦銷滅，垢障咸除，身器清淨，堪受聖法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，太子及諸大眾遙見如來相好端嚴，諸根寂定，如調順象；心無垢濁，如清淨池；威德自在，如大龍王；現大神通，示大自在；種種相好，莊嚴其身；放大光明，普照世界；一切毛孔，出香焰雲，震動十方無量佛剎；出興一切莊嚴具雲，普雨一切諸莊嚴具；以佛威神功德之力，一切眾生見者心淨，增長歡喜，銷滅煩惱。爾時，太子及諸大眾既見如來種種威力，心意清淨，踊躍無量，即於佛前五體投地，頂禮佛足，安施最勝清淨床座，合掌恭敬，而白佛言：『善來世尊！善來善逝！唯願哀愍攝受於我，處于此座。』以佛神力，淨居諸天即變此座為香摩尼寶蓮華藏師子之座，佛坐其上，諸菩薩眾各各就座，周匝圍遶，眷屬莊嚴。時，彼會中一切眾生，因見如來，患苦銷滅，垢障咸除，身器清淨，堪受聖法。

「爾時，能勝性太子見彼人天一切世主、國王、大臣、長者、居士、乃至所有童男、童女、諸外道等，眾會集已，普遍觀察，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，一心觀佛，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，能勝性太子見彼人天一切世主、國王、大臣、長者、居士、乃至所有童男、童女、諸外道等，眾會集已，普遍觀察，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，一心觀佛，以偈讚曰：

「『梵釋八部五通仙， 種種辯才同讚佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『梵釋八部五通仙， 種種辯才同讚佛，

我以微力今隨讚， 如蜂隨於妙翅飛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以微力今隨讚， 如蜂隨於妙翅飛。

融金色相青蓮眼， 銷殄魔軍過失除， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 融金色相青蓮眼， 銷殄魔軍過失除，

威儀嚴淨德充盈， 十力智光恒普照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 威儀嚴淨德充盈， 十力智光恒普照。

住真寂樂無明盡， 能除欲醉斷邪因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住真寂樂無明盡， 能除欲醉斷邪因，

截諸愛網利群生， 十力智光恒普照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 截諸愛網利群生， 十力智光恒普照。

日光天子出現時， 雖能與世為明導， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日光天子出現時， 雖能與世為明導，

種種惑亂蔽其心， 佛日自他無不照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種惑亂蔽其心， 佛日自他無不照。

雪山住世自在魔， 龍為瓔珞獸皮服， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雪山住世自在魔， 龍為瓔珞獸皮服，

常為女色之所昏， 十力智光恒普照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常為女色之所昏， 十力智光恒普照。

月光天子耀世間， 淨空列宿為嚴飾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月光天子耀世間， 淨空列宿為嚴飾，

種種惑亂覆其心， 佛月自他無不照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種惑亂覆其心， 佛月自他無不照。

青蓮華眼那羅延， 除滅脩羅能變化， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 青蓮華眼那羅延， 除滅脩羅能變化，

隨眠昏醉如胎藏， 十力智光恒普照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨眠昏醉如胎藏， 十力智光恒普照。

帝釋手執金剛杵， 威德能碎阿脩羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帝釋手執金剛杵， 威德能碎阿脩羅，

常為女色昏醉心， 十力智光恒普照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常為女色昏醉心， 十力智光恒普照。

力賢三十三天主， 威勢能破脩羅軍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 力賢三十三天主， 威勢能破脩羅軍，

由昏欲箭中其心， 十力智光恒普照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由昏欲箭中其心， 十力智光恒普照。

犀牛婆藪蟻樓仙， 五通神力無能制， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 犀牛婆藪蟻樓仙， 五通神力無能制，

貪欲愚癡常醉心， 十力智光恒普照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪欲愚癡常醉心， 十力智光恒普照。

勝論數論意仙等， 一切外道常所宗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝論數論意仙等， 一切外道常所宗，

癡網所纏墜欲泥， 十力智光恒普照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癡網所纏墜欲泥， 十力智光恒普照。

說四圍陀立世界， 八面四臂勝身天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說四圍陀立世界， 八面四臂勝身天，

種種無明常自昏， 十力智光恒普照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種無明常自昏， 十力智光恒普照。

邪天愛欲無慚恥， 那延好殺無愧心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪天愛欲無慚恥， 那延好殺無愧心，

鬼母血食害牛羊， 頻那甘酒常昏醉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鬼母血食害牛羊， 頻那甘酒常昏醉。

唯有如來恒住世， 智眼常明如日光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯有如來恒住世， 智眼常明如日光，

眾生癡闇覆其心， 不見善逝常迷沒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生癡闇覆其心， 不見善逝常迷沒。

我於善逝非親屬， 於諸異道亦非怨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於善逝非親屬， 於諸異道亦非怨，

異道既非奪我財， 如來亦不與珍寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 異道既非奪我財， 如來亦不與珍寶。

但以世尊清淨語， 決定利益無怨親， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但以世尊清淨語， 決定利益無怨親，

滌除妄垢顯心源， 故我歸依無等者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滌除妄垢顯心源， 故我歸依無等者。

能盡未來一切劫， 利安一切諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能盡未來一切劫， 利安一切諸眾生，

拔苦與樂無懈心， 故我頂禮慈悲者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拔苦與樂無懈心， 故我頂禮慈悲者。

瞻覩如來寂靜月， 或起深信或生疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞻覩如來寂靜月， 或起深信或生疑，

或敬或慢或懷憂， 究竟皆同解脫果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或敬或慢或懷憂， 究竟皆同解脫果。

佛開廣大青蓮眼， 妙相莊嚴功德身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛開廣大青蓮眼， 妙相莊嚴功德身，

人天共讚不能量， 譬若萬流歸大海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人天共讚不能量， 譬若萬流歸大海。

我此舌根少稱讚， 所生微分妙善根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我此舌根少稱讚， 所生微分妙善根，

普施法界諸眾生， 願證法身成正覺。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普施法界諸眾生， 願證法身成正覺。』

「爾時，法輪大聲虛空雲燈王如來，知此太子及彼會中一切眾生，堪受聖化，以圓滿音說修多羅，名普照圓滿因，令諸眾生，隨類各解。時，彼會中有八十那由他眾生，遠塵離垢，於諸法中，得淨法眼；無量那由他眾生，得無學地；十千眾生，住大乘道，入普賢行，成滿大願。是時，十方各百佛剎極微塵數眾生，於大乘中，心得調伏；無量世界種種佛剎一切眾生，免離惡趣；復過算數無量眾生，生於天上；能勝性太子即於此時，得此菩薩普化眾生，令生善根解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，法輪大聲虛空雲燈王如來，知此太子及彼會中一切眾生，堪受聖化，以圓滿音說修多羅，名普照圓滿因，令諸眾生，隨類各解。時，彼會中有八十那由他眾生，遠塵離垢，於諸法中，得淨法眼；無量那由他眾生，得無學地；十千眾生，住大乘道，入普賢行，成滿大願。是時，十方各百佛剎極微塵數眾生，於大乘中，心得調伏；無量世界種種佛剎一切眾生，免離惡趣；復過算數無量眾生，生於天上；能勝性太子即於此時，得此菩薩普化眾生，令生善根解脫門。

「善男子！爾時太子豈異人乎？我身是也。我因往昔起大悲心，捨身命財一切眷屬，乃至人間安樂壽命，救彼獄中受苦繫縛一切眾生，皆令解脫；開門大施，心無障礙；供養於佛，令生歡喜；發菩提心，得此解脫。善男子！我於爾時，但為利益一切眾生，不著三界心無依止，不求果報無所希望，不貪世間一切名稱，不欲自讚輕毀於他，不戀一切世間財寶，於所行施離有相心，於諸世間種種境界，無所貪染，無所怖畏；但唯愛樂如來境界，淨菩提心，心性堅固猶若金剛，成就眾生勤求匪懈，以大悲力滅眾生苦，以如來力開發內心，觀察菩薩諸清淨行，莊嚴大乘出要之道，常樂觀察一切智門，修諸苦行得此解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時太子豈異人乎？我身是也。我因往昔起大悲心，捨身命財一切眷屬，乃至人間安樂壽命，救彼獄中受苦繫縛一切眾生，皆令解脫；開門大施，心無障礙；供養於佛，令生歡喜；發菩提心，得此解脫。善男子！我於爾時，但為利益一切眾生，不著三界心無依止，不求果報無所希望，不貪世間一切名稱，不欲自讚輕毀於他，不戀一切世間財寶，於所行施離有相心，於諸世間種種境界，無所貪染，無所怖畏；但唯愛樂如來境界，淨菩提心，心性堅固猶若金剛，成就眾生勤求匪懈，以大悲力滅眾生苦，以如來力開發內心，觀察菩薩諸清淨行，莊嚴大乘出要之道，常樂觀察一切智門，修諸苦行得此解脫。

「善男子！於意云何？彼時五百大臣，於勝光王作不善語，欲害我者，豈異人乎？今提婆達多等五百徒黨惡比丘是。是諸人等，蒙佛教化調伏成熟，皆已授與阿耨多羅三藐三菩提記，於未來世過須彌山極微塵數劫；爾時，有劫名善光明，世界名寶光，於中成佛。其五百佛次第興世，最初如來，號曰大悲；第二，名饒益一切眾生願月王；第三，名大悲師子；第四，名利益一切世間；乃至最後，名曰醫王。雖彼諸佛大悲平等，然為調伏諸眾生故，種種國土功德莊嚴，種族、父母，受生、誕生，在家、出家，修菩薩道、往詣道場、降伏魔軍、成等正覺、轉正法輪、說修多羅、語言音聲、顯示神通、現大威力、光明眾會、壽命法住、及其名號，各各差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於意云何？彼時五百大臣，於勝光王作不善語，欲害我者，豈異人乎？今提婆達多等五百徒黨惡比丘是。是諸人等，蒙佛教化調伏成熟，皆已授與阿耨多羅三藐三菩提記，於未來世過須彌山極微塵數劫；爾時，有劫名善光明，世界名寶光，於中成佛。其五百佛次第興世，最初如來，號曰大悲；第二，名饒益一切眾生願月王；第三，名大悲師子；第四，名利益一切世間；乃至最後，名曰醫王。雖彼諸佛大悲平等，然為調伏諸眾生故，種種國土功德莊嚴，種族、父母，受生、誕生，在家、出家，修菩薩道、往詣道場、降伏魔軍、成等正覺、轉正法輪、說修多羅、語言音聲、顯示神通、現大威力、光明眾會、壽命法住、及其名號，各各差別。

「善男子！彼諸罪人我所救者，即拘留孫等賢劫千佛是。爾時，百萬阿僧祇諸大菩薩，見彼如來無邊威力，發阿耨多羅三藐三菩提心者，今於十方一切世界，行菩薩行，修習增長，如是菩薩普化眾生，令生善根解脫者是。時，勝光王，今薩遮尼乾子大論師是。時，王夫人、內宮采女、及諸眷屬，即彼尼乾六萬弟子，與師俱來建大論幢，共佛論議，悉降伏之，與授阿耨多羅三藐三菩提記者是。此諸人等皆當作佛，種種佛剎，種種莊嚴，劫數、名號，各各差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！彼諸罪人我所救者，即拘留孫等賢劫千佛是。爾時，百萬阿僧祇諸大菩薩，見彼如來無邊威力，發阿耨多羅三藐三菩提心者，今於十方一切世界，行菩薩行，修習增長，如是菩薩普化眾生，令生善根解脫者是。時，勝光王，今薩遮尼乾子大論師是。時，王夫人、內宮采女、及諸眷屬，即彼尼乾六萬弟子，與師俱來建大論幢，共佛論議，悉降伏之，與授阿耨多羅三藐三菩提記者是。此諸人等皆當作佛，種種佛剎，種種莊嚴，劫數、名號，各各差別。

「善男子！我於爾時救彼罪人令解脫已，父母聽我捨離國土、妻子、財寶、一切眷屬，於法輪大聲虛空雲燈王如來所，出家學道。於千歲中淨修梵行，即得成就百億三昧門，百億陀羅尼門，百億神通門，百億菩薩大法藏，能生百億求一切智精進門，淨治百億安忍門，增長百億思惟心，成就百億菩薩力，深入百億菩薩種智門，出生百億般若波羅蜜門，得百億十方諸佛現前門，具百億菩薩大願門。成就圓滿如是法已，於念念中十方各照百億佛剎，於念念中十方各遊百億佛剎，於念念中憶念十方一切世界前後際劫百億諸佛，於念念中能知十方一切世界百億諸佛大變化海，於念念中能見十方百億佛剎所有眾生種種趣類，隨業所受，生時、死時，善趣、惡趣，好色、惡色，其諸眾生種種心行、種種欲樂、種種心性、種種根器、種種業習、種種出生、種種相續、種種成就，可調伏時，皆悉明了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我於爾時救彼罪人令解脫已，父母聽我捨離國土、妻子、財寶、一切眷屬，於法輪大聲虛空雲燈王如來所，出家學道。於千歲中淨修梵行，即得成就百億三昧門，百億陀羅尼門，百億神通門，百億菩薩大法藏，能生百億求一切智精進門，淨治百億安忍門，增長百億思惟心，成就百億菩薩力，深入百億菩薩種智門，出生百億般若波羅蜜門，得百億十方諸佛現前門，具百億菩薩大願門。成就圓滿如是法已，於念念中十方各照百億佛剎，於念念中十方各遊百億佛剎，於念念中憶念十方一切世界前後際劫百億諸佛，於念念中能知十方一切世界百億諸佛大變化海，於念念中能見十方百億佛剎所有眾生種種趣類，隨業所受，生時、死時，善趣、惡趣，好色、惡色，其諸眾生種種心行、種種欲樂、種種心性、種種根器、種種業習、種種出生、種種相續、種種成就，可調伏時，皆悉明了。

「善男子！我於爾時命終之後，還復於彼閻浮提中，作轉輪王。彼法輪大聲虛空雲燈王如來般涅槃後，次即於此，值虛空高勝吉祥王如來，承事供養令生歡喜；次為帝釋，即此道場，值釋梵主藏王如來，親近供養令生歡喜；次為夜摩天王，即於此界，值大地威德吉祥山如來，親近供養令生歡喜；次為兜率天王，即於此界，值法輪光明大聲王如來，親近供養令生歡喜；次為妙變化天王，即於此界，值虛空智燈王如來，親近供養令生歡喜；次為他化自在天王，即於此界，值無能壞威力幢王如來，親近供養令生歡喜；次為阿脩羅王，即於此界，值一切法音王如來，親近供養令生歡喜；次為大梵天王，即於此界，值普現變化影像法音王如來，親近供養令生歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我於爾時命終之後，還復於彼閻浮提中，作轉輪王。彼法輪大聲虛空雲燈王如來般涅槃後，次即於此，值虛空高勝吉祥王如來，承事供養令生歡喜；次為帝釋，即此道場，值釋梵主藏王如來，親近供養令生歡喜；次為夜摩天王，即於此界，值大地威德吉祥山如來，親近供養令生歡喜；次為兜率天王，即於此界，值法輪光明大聲王如來，親近供養令生歡喜；次為妙變化天王，即於此界，值虛空智燈王如來，親近供養令生歡喜；次為他化自在天王，即於此界，值無能壞威力幢王如來，親近供養令生歡喜；次為阿脩羅王，即於此界，值一切法音王如來，親近供養令生歡喜；次為大梵天王，即於此界，值普現變化影像法音王如來，親近供養令生歡喜。

「善男子！此寶光明世界妙光劫中，有一萬佛出興于世，我皆親近一一承事，恭敬供養令生歡喜；次復有劫名曰日光，於彼劫中，有十萬佛出興于世，最初如來，名妙相好吉祥山，我時為王，名曰大慧，於彼如來承事供養令生歡喜；次有佛出，名圓滿肩，我為居士，親近供養令生歡喜；次有佛出，名無垢童子，我為輔臣，親近供養令生歡喜；次有佛出，名勇猛持，我為阿脩羅王，親近供養令生歡喜；次有佛出，名為妙光，我為山神，親近供養令生歡喜；次有佛出，名須彌相，我為樹神，親近供養令生歡喜；次有佛出，名離垢臂，我為商主，親近供養令生歡喜；次有佛出，名師子遊步，我為城神，親近供養令生歡喜；次有佛出，名天王寶髻，我為毘沙門天王，親近供養令生歡喜；次有佛出，名法高稱，我為乾闥婆王，親近供養令生歡喜；次有佛出，名普光明冠，我為鳩槃茶王，親近供養令生歡喜。善男子！於彼劫中，此十如來而為上首，如是次第十萬如來皆悉供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此寶光明世界妙光劫中，有一萬佛出興于世，我皆親近一一承事，恭敬供養令生歡喜；次復有劫名曰日光，於彼劫中，有十萬佛出興于世，最初如來，名妙相好吉祥山，我時為王，名曰大慧，於彼如來承事供養令生歡喜；次有佛出，名圓滿肩，我為居士，親近供養令生歡喜；次有佛出，名無垢童子，我為輔臣，親近供養令生歡喜；次有佛出，名勇猛持，我為阿脩羅王，親近供養令生歡喜；次有佛出，名為妙光，我為山神，親近供養令生歡喜；次有佛出，名須彌相，我為樹神，親近供養令生歡喜；次有佛出，名離垢臂，我為商主，親近供養令生歡喜；次有佛出，名師子遊步，我為城神，親近供養令生歡喜；次有佛出，名天王寶髻，我為毘沙門天王，親近供養令生歡喜；次有佛出，名法高稱，我為乾闥婆王，親近供養令生歡喜；次有佛出，名普光明冠，我為鳩槃茶王，親近供養令生歡喜。善男子！於彼劫中，此十如來而為上首，如是次第十萬如來皆悉供養。

「善男子！此世界中次復有劫名妙蓮華，有六十億如來出興於世，我常於此受種種身，以種種威儀，往詣於彼一一佛所，親近承事，以種種資具，恭敬供養，令生歡喜，教化調伏無量眾生，令其成熟阿耨多羅三藐三菩提心。我又於彼一一佛所，得種種三昧門，種種陀羅尼門，種種神通門，種種辯才門，種種一切智門，種種法明門，種種智慧門，照種種十方海，入種種佛剎海，見種種諸佛海，顯示甚深，普遍建立，清淨成就，增長廣大；如於此妙蓮華劫中，親近供養爾所諸佛，令生歡喜。於一切處一切世界海極微塵數劫，所有如來出興于世，親近供養令生歡喜；一一如來演說妙法，我皆聽聞，聞已信受，守護憶持，為他廣說，教化成熟一切眾生，亦復如是。如是一切諸如來所，皆悉修習此解脫門，復得無量解脫方便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此世界中次復有劫名妙蓮華，有六十億如來出興於世，我常於此受種種身，以種種威儀，往詣於彼一一佛所，親近承事，以種種資具，恭敬供養，令生歡喜，教化調伏無量眾生，令其成熟阿耨多羅三藐三菩提心。我又於彼一一佛所，得種種三昧門，種種陀羅尼門，種種神通門，種種辯才門，種種一切智門，種種法明門，種種智慧門，照種種十方海，入種種佛剎海，見種種諸佛海，顯示甚深，普遍建立，清淨成就，增長廣大；如於此妙蓮華劫中，親近供養爾所諸佛，令生歡喜。於一切處一切世界海極微塵數劫，所有如來出興于世，親近供養令生歡喜；一一如來演說妙法，我皆聽聞，聞已信受，守護憶持，為他廣說，教化成熟一切眾生，亦復如是。如是一切諸如來所，皆悉修習此解脫門，復得無量解脫方便。」

爾時，守護一切眾生大願精進力勇健光明主夜神，欲重宣此解脫門義，即為善財而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，守護一切眾生大願精進力勇健光明主夜神，欲重宣此解脫門義，即為善財而說偈言：

「汝發大心為世日， 問我難思解脫門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝發大心為世日， 問我難思解脫門，

我承佛力為汝說， 汝應一心而諦聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我承佛力為汝說， 汝應一心而諦聽。

往昔無邊廣大劫， 過於剎海極微數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往昔無邊廣大劫， 過於剎海極微數，

彼時剎號寶光明， 其中有劫名妙光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼時剎號寶光明， 其中有劫名妙光。

於此妙光大劫中， 一萬如來出興世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此妙光大劫中， 一萬如來出興世，

我皆親近而供養， 從其修習此解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我皆親近而供養， 從其修習此解脫。

時有王都名喜嚴， 縱廣寬平極殊麗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時有王都名喜嚴， 縱廣寬平極殊麗，

雜業眾生所居住， 或心清淨或作惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜業眾生所居住， 或心清淨或作惡。

彼時有王名勝光， 恒以正法御群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼時有王名勝光， 恒以正法御群生，

太子名為能勝性， 形體端嚴備眾相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子名為能勝性， 形體端嚴備眾相。

爾時幽繫無量人， 犯王教令當受戮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時幽繫無量人， 犯王教令當受戮，

太子見已生悲愍， 上啟於王請寬宥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子見已生悲愍， 上啟於王請寬宥。

王集群臣議所應， 咸言太子危王國， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王集群臣議所應， 咸言太子危王國，

如是罪人應就戮， 如何悉救令除免？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是罪人應就戮， 如何悉救令除免？

時勝光王語太子： 『汝救彼罪自當受。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時勝光王語太子： 『汝救彼罪自當受。』

太子哀念情轉深， 誓救眾生無退怯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子哀念情轉深， 誓救眾生無退怯。

時王夫人采女等， 俱來王所白王言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時王夫人采女等， 俱來王所白王言：

『願放太子半月中， 布施眾生作功德。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 『願放太子半月中， 布施眾生作功德。』

時王聞已即聽許， 設大施會濟貧乏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時王聞已即聽許， 設大施會濟貧乏，

一切眾生靡不臻， 隨有所求咸給與。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生靡不臻， 隨有所求咸給與。

如是半月日云滿， 太子就戮時將至， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是半月日云滿， 太子就戮時將至，

大眾百千萬億人， 同時瞻仰俱號泣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大眾百千萬億人， 同時瞻仰俱號泣。

佛知眾會根將熟， 慈悲來此化群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知眾會根將熟， 慈悲來此化群生，

顯現神變大莊嚴， 靡不親近而恭敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯現神變大莊嚴， 靡不親近而恭敬。

佛以圓音方便說， 法燈普照修多羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以圓音方便說， 法燈普照修多羅，

無量眾生意調伏， 悉蒙與授菩提記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量眾生意調伏， 悉蒙與授菩提記。

太子聞法生歡喜， 發興無上正覺心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子聞法生歡喜， 發興無上正覺心，

誓願承事於如來， 普為眾生作依處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誓願承事於如來， 普為眾生作依處。

自此出家依佛住， 修行一切種智道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自此出家依佛住， 修行一切種智道，

爾時便得此解脫， 大悲廣濟諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時便得此解脫， 大悲廣濟諸群生。

於中住止經劫海， 諦觀諸法真實性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中住止經劫海， 諦觀諸法真實性，

常於苦海救眾生， 精勤修習菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常於苦海救眾生， 精勤修習菩提道。

劫中所有諸佛現， 悉皆承事無有餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劫中所有諸佛現， 悉皆承事無有餘，

咸以清淨信解心， 聽聞持護所說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸以清淨信解心， 聽聞持護所說法。

次於佛剎極微數， 無量無邊諸劫海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次於佛剎極微數， 無量無邊諸劫海，

所有諸佛現世間， 一一供養皆如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有諸佛現世間， 一一供養皆如是。

我念昔為太子時， 見諸眾生繫囹圄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我念昔為太子時， 見諸眾生繫囹圄，

誓願捨身而救彼， 因其證此解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誓願捨身而救彼， 因其證此解脫門。

經於佛剎極微數， 廣大劫海常修習， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經於佛剎極微數， 廣大劫海常修習，

念念令其得增長， 成就無邊巧方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念念令其得增長， 成就無邊巧方便。

彼中所有諸如來， 我悉得見蒙開悟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼中所有諸如來， 我悉得見蒙開悟，

令我增明此解脫， 及以種種方便力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令我增明此解脫， 及以種種方便力。

我於無量千億劫， 學此難思解脫門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於無量千億劫， 學此難思解脫門，

諸佛法海無有邊， 我悉一時能普飲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛法海無有邊， 我悉一時能普飲。

十方所有一切剎， 其身普入無所礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方所有一切剎， 其身普入無所礙，

三世種種國土名， 念念了知皆悉盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世種種國土名， 念念了知皆悉盡。

三世所有諸佛海， 一一明見盡無餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世所有諸佛海， 一一明見盡無餘，

亦能示現其身相， 普詣於彼如來所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦能示現其身相， 普詣於彼如來所。

復於十方一切剎， 一切諸佛導師前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復於十方一切剎， 一切諸佛導師前，

普雨一切莊嚴雲， 供養一切無上覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普雨一切莊嚴雲， 供養一切無上覺。

復以無邊大問海， 啟請一切諸世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復以無邊大問海， 啟請一切諸世尊，

彼佛所興妙法雲， 皆悉受持無忘失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛所興妙法雲， 皆悉受持無忘失。

復於十方無量剎， 一切如來眾會前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復於十方無量剎， 一切如來眾會前，

坐於眾妙莊嚴座， 示現種種神通力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 坐於眾妙莊嚴座， 示現種種神通力。

復於十方無量剎， 示現種種諸神變， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復於十方無量剎， 示現種種諸神變，

一身示現無量身， 無量身中現一身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一身示現無量身， 無量身中現一身。

復於一一毛孔中， 悉放無數大光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復於一一毛孔中， 悉放無數大光明，

各以種種巧方便， 除滅眾生煩惱火。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各以種種巧方便， 除滅眾生煩惱火。

復於一一毛孔中， 出現無量化身雲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復於一一毛孔中， 出現無量化身雲，

充滿十方諸世界， 普雨法雨濟群品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 充滿十方諸世界， 普雨法雨濟群品。

十方一切諸菩薩， 入此難思解脫門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方一切諸菩薩， 入此難思解脫門，

悉盡未來諸剎劫， 安住修行菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉盡未來諸剎劫， 安住修行菩薩行。

隨諸心樂為說法， 令彼皆除邪見網， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨諸心樂為說法， 令彼皆除邪見網，

示以天道及二乘， 乃至如來一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示以天道及二乘， 乃至如來一切智。

一切眾生受生處， 示現無邊種種身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生受生處， 示現無邊種種身，

悉同其類現眾像， 普應其心而說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉同其類現眾像， 普應其心而說法。

若有得此解脫門， 則住無邊功德海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有得此解脫門， 則住無邊功德海，

譬如剎海極微數， 不可思議無有量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如剎海極微數， 不可思議無有量。

「善男子！我唯知此菩薩普化眾生令生善根解脫門，如諸菩薩摩訶薩，超諸世間，現諸趣身，慧眼明徹，永離癡翳，不住攀緣，無有障礙，了達一切諸法自性，除滅眾生無明黑闇，善能觀察一切諸法，善巧方便微細思惟，得無我智，證無我法，教化調伏一切眾生，恒無休息，心常安住無二法門，於三寶境得不壞信，究竟了知諸行生滅，善說三世清淨實際，普入一切諸言辭海。而我云何能知、能說彼功德海、彼勇猛智、彼心行處、彼三昧境、彼解脫力、彼自在門、彼神通事？善男子！此閻浮提從菩提樹，恒河西北，迦毘羅城，有一園林，名嵐毘尼，彼園有神，名妙威德圓滿愛敬。汝詣彼問菩薩云何修菩薩行？生如來家？為無盡燈，光明照世？盡未來劫，難行能行，而無厭倦？」時，善財童子頭面禮敬彼夜神足，遶無數匝，慇懃瞻仰，一心戀慕，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此菩薩普化眾生令生善根解脫門，如諸菩薩摩訶薩，超諸世間，現諸趣身，慧眼明徹，永離癡翳，不住攀緣，無有障礙，了達一切諸法自性，除滅眾生無明黑闇，善能觀察一切諸法，善巧方便微細思惟，得無我智，證無我法，教化調伏一切眾生，恒無休息，心常安住無二法門，於三寶境得不壞信，究竟了知諸行生滅，善說三世清淨實際，普入一切諸言辭海。而我云何能知、能說彼功德海、彼勇猛智、彼心行處、彼三昧境、彼解脫力、彼自在門、彼神通事？善男子！此閻浮提從菩提樹，恒河西北，迦毘羅城，有一園林，名嵐毘尼，彼園有神，名妙威德圓滿愛敬。汝詣彼問菩薩云何修菩薩行？生如來家？為無盡燈，光明照世？盡未來劫，難行能行，而無厭倦？」時，善財童子頭面禮敬彼夜神足，遶無數匝，慇懃瞻仰，一心戀慕，辭退而去。