大方廣佛華嚴經卷第二十三罽賓國三藏般若奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第二十三罽賓國三藏般若奉 詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入不思議解脫境界普賢行願品

爾時，善財童子白言：「聖者！發阿耨多羅三藐三菩提心，修此妙行，其已久如？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子白言：「聖者！發阿耨多羅三藐三菩提心，修此妙行，其已久如？」

夜神言：「善男子！如汝所問此事難知、難信、難解、難證、難入、難可顯示、難可生起、難可演說，一切世間諸天及人、聲聞、獨覺皆不能知，唯除如來威力所加，善知識所攝，修集廣大福德智慧，其心堅固，欲樂清淨，無下劣心，無雜染心，無諂曲心，無散亂心，無鄙悋心，無極闇心，得普照曜開敷一切智光明心，發普利樂成熟一切諸眾生心，一切煩惱及以眾魔無能壞心，起必趣向一切種智無障礙心，不樂世間一切生死染污樂心，能樂觀察一切如來清淨妙樂，能勤除滅一切眾生憂悲苦海，能修一切諸佛如來功德法海，能觀一切諸法實性虛空境界，能具一切廣大甚深清淨信解，能超一切生死暴流，能入一切如來智海，能決定到無上法城，能勇猛入如來境界，能速疾趣諸佛智地，能即成就一切智力，能於十力已得究竟；如是之人乃能於此能知、能入、能信、能解、能持、能了、隨順修行。何以故？此是如來智慧境界，一切菩薩尚不能知，況餘眾生？然我今當承佛威力，欲令調順可化眾生意速清淨，欲令修習善根眾生心得自在，隨汝所問，為汝宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜神言：「善男子！如汝所問此事難知、難信、難解、難證、難入、難可顯示、難可生起、難可演說，一切世間諸天及人、聲聞、獨覺皆不能知，唯除如來威力所加，善知識所攝，修集廣大福德智慧，其心堅固，欲樂清淨，無下劣心，無雜染心，無諂曲心，無散亂心，無鄙悋心，無極闇心，得普照曜開敷一切智光明心，發普利樂成熟一切諸眾生心，一切煩惱及以眾魔無能壞心，起必趣向一切種智無障礙心，不樂世間一切生死染污樂心，能樂觀察一切如來清淨妙樂，能勤除滅一切眾生憂悲苦海，能修一切諸佛如來功德法海，能觀一切諸法實性虛空境界，能具一切廣大甚深清淨信解，能超一切生死暴流，能入一切如來智海，能決定到無上法城，能勇猛入如來境界，能速疾趣諸佛智地，能即成就一切智力，能於十力已得究竟；如是之人乃能於此能知、能入、能信、能解、能持、能了、隨順修行。何以故？此是如來智慧境界，一切菩薩尚不能知，況餘眾生？然我今當承佛威力，欲令調順可化眾生意速清淨，欲令修習善根眾生心得自在，隨汝所問，為汝宣說。」

爾時，開敷一切樹華安樂主夜神欲重明此義，觀察三世如來境界而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，開敷一切樹華安樂主夜神欲重明此義，觀察三世如來境界而說偈言：

「佛子汝今之所問， 諸佛無邊深境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子汝今之所問， 諸佛無邊深境界，

難思剎海微塵劫， 具足演說無能盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難思剎海微塵劫， 具足演說無能盡。

非諸弊惡貪恚癡， 憍慢無明惑所覆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非諸弊惡貪恚癡， 憍慢無明惑所覆，

垢心纏縛眾生等， 能知諸佛寂靜法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 垢心纏縛眾生等， 能知諸佛寂靜法。

非諸諂誑濁亂心， 常隨慳嫉情無捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非諸諂誑濁亂心， 常隨慳嫉情無捨，

煩惱業繩之所繫， 而能了知佛境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱業繩之所繫， 而能了知佛境界。

非是執著蘊界處， 心恒不捨於身見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非是執著蘊界處， 心恒不捨於身見，

心倒想倒見倒人， 能入如來寂滅地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心倒想倒見倒人， 能入如來寂滅地。

寂靜甚深諸佛境， 本性真常離分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂靜甚深諸佛境， 本性真常離分別，

非著諸有生死人， 入此平等無依法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非著諸有生死人， 入此平等無依法。

生於諸佛種姓家， 一切如來恒守護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生於諸佛種姓家， 一切如來恒守護，

能持法王教藏者， 此仙智眼之境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能持法王教藏者， 此仙智眼之境界。

親近真實善知識， 愛樂白法無厭足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親近真實善知識， 愛樂白法無厭足，

專求佛力受法雲， 彼聞此法生歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 專求佛力受法雲， 彼聞此法生歡喜。

心恒清淨無分別， 不著一切如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心恒清淨無分別， 不著一切如虛空，

智燈自在破無明， 此無垢者之境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智燈自在破無明， 此無垢者之境界。

以大慈悲覆世間， 遍入三世眾生海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以大慈悲覆世間， 遍入三世眾生海，

隨宜利樂無邊際， 此深行者之境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨宜利樂無邊際， 此深行者之境界。

心常歡喜無諸著， 一切所有皆能捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心常歡喜無諸著， 一切所有皆能捨，

樂說平等施眾生， 此無著者之境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂說平等施眾生， 此無著者之境界。

心無垢濁離諸過， 究竟調伏無憂悔， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心無垢濁離諸過， 究竟調伏無憂悔，

隨順佛教能具修， 此無垢者之境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順佛教能具修， 此無垢者之境界。

心無動亂無分別， 能普覺知諸法性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心無動亂無分別， 能普覺知諸法性，

遠離一切諸惑業， 此解脫者之境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離一切諸惑業， 此解脫者之境界。

心無疲厭常無退， 勇猛勤修一切智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心無疲厭常無退， 勇猛勤修一切智，

安住增上淨戒中， 此大丈夫之境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住增上淨戒中， 此大丈夫之境界。

其心深入諸三昧， 究竟清涼無熱惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心深入諸三昧， 究竟清涼無熱惱，

已修一切智海因， 此寂靜者之解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已修一切智海因， 此寂靜者之解脫。

了知諸法差別相， 善入無邊深法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知諸法差別相， 善入無邊深法界，

普度群生靡有餘， 此慧燈者之解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普度群生靡有餘， 此慧燈者之解脫。

了達眾生真實性， 於諸有海無所著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了達眾生真實性， 於諸有海無所著，

如影普現心水中， 此先導者之解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如影普現心水中， 此先導者之解脫。

從於三世諸佛海， 方便願種而出生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從於三世諸佛海， 方便願種而出生，

盡諸劫剎勤修行， 此普賢者之解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡諸劫剎勤修行， 此普賢者之解脫。

普入一切法界門， 悉見十方諸剎海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普入一切法界門， 悉見十方諸剎海，

亦見其中劫成壞， 此無二者之境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦見其中劫成壞， 此無二者之境界。

十方剎海極微中， 悉見佛坐菩提樹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方剎海極微中， 悉見佛坐菩提樹，

成等正覺化群生， 此無礙眼之境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成等正覺化群生， 此無礙眼之境界。

汝從無量大劫海， 親近承事善知識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝從無量大劫海， 親近承事善知識，

為利群生求正法， 聞已憶念無遺忘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為利群生求正法， 聞已憶念無遺忘。

毘盧遮那廣大境， 無邊無量難思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘盧遮那廣大境， 無邊無量難思議，

我承佛力為汝說， 令汝深心轉清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我承佛力為汝說， 令汝深心轉清淨。

「善男子！乃往古世過世界海極微塵數劫，有世界海名毘盧遮那海真金摩尼山，彼世界海中有佛出現，名普照法界智慧山寂靜威德王。善男子！其佛往修菩薩行時，能普清淨彼世界海，其世界海中有佛剎極微塵數世界種，一一世界種有佛剎極微塵數世界，一一世界有世界極微塵數劫，一一劫中無量如來出興於世，一一如來說世界海極微塵數修多羅，一一修多羅授佛剎極微塵數諸菩薩記，現種種佛神通力，說種種調伏眾生法，轉種種諸乘輪，度無量眾生海。善男子！彼毘盧遮那海真金摩尼山世界海中，有世界種名普門現前莊嚴幢；此世界種中，有世界名一切寶色吉祥普照光明，以現一切化佛影像摩尼王為體，形如天城；以現一切如來菩提道場摩尼寶王而為莊嚴，住於一切寶拘蘇摩華海上，淨穢相雜。此世界中有須彌山極微塵數四天下，有一四天下最處其中，名一切寶山幢；其四天下一一縱廣無量百千由旬，一一各有一萬大城；其閻浮提中，有一王都，名妙寶娑羅莊嚴雲燈，以十千大城而為眷屬，周匝圍遶，閻浮提人壽萬歲。時，中有輪王，名一切法圓滿寶蓋大師子吼聲，其王具有五百輔臣，六萬采女，七百王子，其諸王子色相端嚴，勇健雄猛，有大威力。爾時，彼王威德普被閻浮提內，無有怨敵；時，彼世界劫欲盡時，有五濁起，一切人眾壽命短促，資財乏少，形色鄙陋，行住坐臥多苦少樂，不修十善，專作惡業，更相忿諍，互相傾奪，欺誑詐偽，綺飾言辭，離間於他，發麁惡語，妬他榮好，非法貪求，深入邪網稠林曠野；以是因緣，風雨不時，苗稼不登，藥木、華卉、園林、草樹一切枯槁，衣食匱乏，多諸疫病，馳走四方，靡所依怙，咸來共遶王都大城，無量無邊百千萬億，四面周匝高聲大呼。或舉兩手，或復合掌，或以頭叩地，或舉手椎胸，或屈膝長號，或踊身大叫，頭髮蓬亂，衣裳弊惡，皮膚皴裂，面目無光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！乃往古世過世界海極微塵數劫，有世界海名毘盧遮那海真金摩尼山，彼世界海中有佛出現，名普照法界智慧山寂靜威德王。善男子！其佛往修菩薩行時，能普清淨彼世界海，其世界海中有佛剎極微塵數世界種，一一世界種有佛剎極微塵數世界，一一世界有世界極微塵數劫，一一劫中無量如來出興於世，一一如來說世界海極微塵數修多羅，一一修多羅授佛剎極微塵數諸菩薩記，現種種佛神通力，說種種調伏眾生法，轉種種諸乘輪，度無量眾生海。善男子！彼毘盧遮那海真金摩尼山世界海中，有世界種名普門現前莊嚴幢；此世界種中，有世界名一切寶色吉祥普照光明，以現一切化佛影像摩尼王為體，形如天城；以現一切如來菩提道場摩尼寶王而為莊嚴，住於一切寶拘蘇摩華海上，淨穢相雜。此世界中有須彌山極微塵數四天下，有一四天下最處其中，名一切寶山幢；其四天下一一縱廣無量百千由旬，一一各有一萬大城；其閻浮提中，有一王都，名妙寶娑羅莊嚴雲燈，以十千大城而為眷屬，周匝圍遶，閻浮提人壽萬歲。時，中有輪王，名一切法圓滿寶蓋大師子吼聲，其王具有五百輔臣，六萬采女，七百王子，其諸王子色相端嚴，勇健雄猛，有大威力。爾時，彼王威德普被閻浮提內，無有怨敵；時，彼世界劫欲盡時，有五濁起，一切人眾壽命短促，資財乏少，形色鄙陋，行住坐臥多苦少樂，不修十善，專作惡業，更相忿諍，互相傾奪，欺誑詐偽，綺飾言辭，離間於他，發麁惡語，妬他榮好，非法貪求，深入邪網稠林曠野；以是因緣，風雨不時，苗稼不登，藥木、華卉、園林、草樹一切枯槁，衣食匱乏，多諸疫病，馳走四方，靡所依怙，咸來共遶王都大城，無量無邊百千萬億，四面周匝高聲大呼。或舉兩手，或復合掌，或以頭叩地，或舉手椎胸，或屈膝長號，或踊身大叫，頭髮蓬亂，衣裳弊惡，皮膚皴裂，面目無光。

「彼諸眾生以種種形貌，出種種音聲，作種種言辭，為種種談說，而白王言：『大王！大王！我等今者貧窮孤露，飢渴寒凍，疾病衰羸，眾苦所逼，種種困厄迫切身心，命將不久，無依無救，無所控告，如在牢獄，死相現前；我等今者來歸大王，我觀大王仁慈智慧，於大王所生得安樂想、得憐愍想、得愛敬想、得身命想、得攝受想、得寶藏想、遇津梁想、逢道路想、值船筏想、見寶洲想、獲財利想、昇天宮想、離怨家想、滅眾苦想。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼諸眾生以種種形貌，出種種音聲，作種種言辭，為種種談說，而白王言：『大王！大王！我等今者貧窮孤露，飢渴寒凍，疾病衰羸，眾苦所逼，種種困厄迫切身心，命將不久，無依無救，無所控告，如在牢獄，死相現前；我等今者來歸大王，我觀大王仁慈智慧，於大王所生得安樂想、得憐愍想、得愛敬想、得身命想、得攝受想、得寶藏想、遇津梁想、逢道路想、值船筏想、見寶洲想、獲財利想、昇天宮想、離怨家想、滅眾苦想。』

「爾時，大王聞此語已，獲得百萬阿僧祇大悲門，一心思惟，作意觀察，發於十種大悲之語。云何為十？所謂：哀哉！眾生墮落無底生死深阬，我當云何而速免濟，令其得出，安住如來一切智地？哀哉！眾生為諸煩惱逼迫身心，我當云何而作救護，安住種種善業道中？哀哉！眾生恒為種種生老病死之所恐怖，我當云何為作歸依，令離縛著，永得一切身心安隱？哀哉！眾生常為世間種種恐怖逼害其身，我當云何而為救護，令其得免一切厄難，安住如來一切智道？哀哉！眾生無有智眼，常為身見疑惑所覆，我當云何為作方便，令其得決疑見翳瞙？哀哉！眾生常為癡暗之所迷惑，遠離善法，我當云何為作慧炬，照彼無明，令其顯見一切智城，究竟解脫？哀哉！眾生常為種種慳嫉諂誑，濁亂其心，我當云何而為開曉，令其證得清淨法身？哀哉！眾生長時漂溺一切世界生死大海，我當云何為作船筏而普運度，令其得入一切智海？哀哉！眾生諸根剛彊，遠離調御無上大師，一切世間無能調者，我當云何而為調御，令其成熟一切善根，具足如來大威神力？哀哉！眾生猶如盲瞽，不見正道，隨逐邪徑，我當云何開其慧眼，而為引導，令其得入一切智門？時，彼大王興此十種大悲之心，作是語已，即於王都大眾之中，擊鼓宣令，咸使聞知：『我今普施一切眾生，隨有所須，悉令充足。』即時頒下閻浮提內大小諸城，及諸聚落，悉開庫藏，出種種物，置四衢道。所謂：金、銀、瑠璃、摩尼等寶，衣服、飲食、華香、鬘蓋、塗香、末香、種種瓔珞，宮殿、屋宅、床榻、敷具、一切資財，無不備足；建大光明摩尼寶幢，其光觸身，悉使安隱，滅除黑闇，開發照明，隨心所欲，皆悉圓滿；又復隨化種種身形，一切承事供養恭敬一切眾生，亦施一切病緣湯藥、活命資具；種種寶器盛眾雜寶，所謂：金剛器中盛種種香寶、香器中盛種種衣摩尼妙寶，莊校嚴飾，輦輿車乘，眾寶瓔珞，寶帳寶網，周圍垂覆，建立種種高勝妙幢，如是一切資生之物，悉開庫藏而以給施。亦施一切村營、城邑、山澤、林藪、妻子、眷屬，及以王位、頭、目、耳、鼻、脣、舌、牙、齒、手、足、皮、肉、心、腎、肝、肺、大腸、小腸、脂膏、筋脈、一切肢分，內外所有悉皆能捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，大王聞此語已，獲得百萬阿僧祇大悲門，一心思惟，作意觀察，發於十種大悲之語。云何為十？所謂：哀哉！眾生墮落無底生死深阬，我當云何而速免濟，令其得出，安住如來一切智地？哀哉！眾生為諸煩惱逼迫身心，我當云何而作救護，安住種種善業道中？哀哉！眾生恒為種種生老病死之所恐怖，我當云何為作歸依，令離縛著，永得一切身心安隱？哀哉！眾生常為世間種種恐怖逼害其身，我當云何而為救護，令其得免一切厄難，安住如來一切智道？哀哉！眾生無有智眼，常為身見疑惑所覆，我當云何為作方便，令其得決疑見翳瞙？哀哉！眾生常為癡暗之所迷惑，遠離善法，我當云何為作慧炬，照彼無明，令其顯見一切智城，究竟解脫？哀哉！眾生常為種種慳嫉諂誑，濁亂其心，我當云何而為開曉，令其證得清淨法身？哀哉！眾生長時漂溺一切世界生死大海，我當云何為作船筏而普運度，令其得入一切智海？哀哉！眾生諸根剛彊，遠離調御無上大師，一切世間無能調者，我當云何而為調御，令其成熟一切善根，具足如來大威神力？哀哉！眾生猶如盲瞽，不見正道，隨逐邪徑，我當云何開其慧眼，而為引導，令其得入一切智門？時，彼大王興此十種大悲之心，作是語已，即於王都大眾之中，擊鼓宣令，咸使聞知：『我今普施一切眾生，隨有所須，悉令充足。』即時頒下閻浮提內大小諸城，及諸聚落，悉開庫藏，出種種物，置四衢道。所謂：金、銀、瑠璃、摩尼等寶，衣服、飲食、華香、鬘蓋、塗香、末香、種種瓔珞，宮殿、屋宅、床榻、敷具、一切資財，無不備足；建大光明摩尼寶幢，其光觸身，悉使安隱，滅除黑闇，開發照明，隨心所欲，皆悉圓滿；又復隨化種種身形，一切承事供養恭敬一切眾生，亦施一切病緣湯藥、活命資具；種種寶器盛眾雜寶，所謂：金剛器中盛種種香寶、香器中盛種種衣摩尼妙寶，莊校嚴飾，輦輿車乘，眾寶瓔珞，寶帳寶網，周圍垂覆，建立種種高勝妙幢，如是一切資生之物，悉開庫藏而以給施。亦施一切村營、城邑、山澤、林藪、妻子、眷屬，及以王位、頭、目、耳、鼻、脣、舌、牙、齒、手、足、皮、肉、心、腎、肝、肺、大腸、小腸、脂膏、筋脈、一切肢分，內外所有悉皆能捨。

「爾時，妙寶娑羅莊嚴雲燈王城東門，名摩尼山威德，於其門外，有施會處，其地廣博，清淨平坦，無諸阬坎、荊棘、沙礫，一切皆以妙寶所成，散眾寶華，燒諸妙香，無數摩尼王寶莊校嚴飾，然諸寶燈，周遍照曜，寶焰吉祥威德香雲充滿虛空，無量寶樹次第行列，微妙分布，間錯莊嚴，種種天人宮殿樓閣，種種莊嚴，種種幢幡，種種繒蓋，常出光明；寶拘蘇摩網、一切香王寶網，彌覆其上；寶鐸徐搖，出妙音聲，無量百千億那由他諸音樂器，恒出妙音；如是一切皆以妙寶而為莊嚴，悉是菩薩淨業果報之所成就。於彼會中置師子座，十種妙寶以為其地，十寶欄楯放大光明，十種寶樹枝葉扶踈，周匝圍遶，靡不嚴好，微妙堅固，金剛寶輪以承其下，以一切寶為龍神像而共捧持，種種寶物以為嚴飾，於交露間標題德相，以種種色間錯莊嚴；一切寶幢、一切寶幡，周遍行列，眾寶鈴網、摩尼寶網、眾寶華網、大摩尼王網，以覆其上；無量寶香常出香雲，種種寶衣處處分布，百千種樂出過諸天，恒奏美音，悅可人意；復於其上張施寶蓋，常放無量寶焰光明，如閻浮金，熾然清淨；垂諸華瓔，無數摩尼寶王為帶，周迴間列；種種雜色摩尼寶鈴恒出妙音，勸諸眾生修行十善。時，一切法圓滿寶蓋大師子吼妙音聲王處師子座，具足妙色，形容端正，人相圓滿，最勝清淨，世無能比。毘盧遮那摩尼寶王以為其冠，那羅延身不可沮壞，一一肢分悉皆圓滿，性普賢善王種中生，於財及法皆得自在，辯才無礙，智慧明達，以正治國，無違命者，一切眾生咸讚彼王無量無邊殊勝功德，光明熾盛，過天帝釋，見者無厭。常於空中現大輪蓋，摩尼寶藏，其數百千以為輪輻；無數寶焰，吉祥威德光明莊嚴，閻浮檀金放清淨光以覆其上，種種寶色金網莊嚴，真珠瓔珞周匝垂下，又以寶繩懸眾寶鈴，眾寶莊校，恒吐妙音，過諸天樂，覺悟世間，宣揚善行；復有妙扇，寶縷織成，扇以香風，發揚威德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，妙寶娑羅莊嚴雲燈王城東門，名摩尼山威德，於其門外，有施會處，其地廣博，清淨平坦，無諸阬坎、荊棘、沙礫，一切皆以妙寶所成，散眾寶華，燒諸妙香，無數摩尼王寶莊校嚴飾，然諸寶燈，周遍照曜，寶焰吉祥威德香雲充滿虛空，無量寶樹次第行列，微妙分布，間錯莊嚴，種種天人宮殿樓閣，種種莊嚴，種種幢幡，種種繒蓋，常出光明；寶拘蘇摩網、一切香王寶網，彌覆其上；寶鐸徐搖，出妙音聲，無量百千億那由他諸音樂器，恒出妙音；如是一切皆以妙寶而為莊嚴，悉是菩薩淨業果報之所成就。於彼會中置師子座，十種妙寶以為其地，十寶欄楯放大光明，十種寶樹枝葉扶踈，周匝圍遶，靡不嚴好，微妙堅固，金剛寶輪以承其下，以一切寶為龍神像而共捧持，種種寶物以為嚴飾，於交露間標題德相，以種種色間錯莊嚴；一切寶幢、一切寶幡，周遍行列，眾寶鈴網、摩尼寶網、眾寶華網、大摩尼王網，以覆其上；無量寶香常出香雲，種種寶衣處處分布，百千種樂出過諸天，恒奏美音，悅可人意；復於其上張施寶蓋，常放無量寶焰光明，如閻浮金，熾然清淨；垂諸華瓔，無數摩尼寶王為帶，周迴間列；種種雜色摩尼寶鈴恒出妙音，勸諸眾生修行十善。時，一切法圓滿寶蓋大師子吼妙音聲王處師子座，具足妙色，形容端正，人相圓滿，最勝清淨，世無能比。毘盧遮那摩尼寶王以為其冠，那羅延身不可沮壞，一一肢分悉皆圓滿，性普賢善王種中生，於財及法皆得自在，辯才無礙，智慧明達，以正治國，無違命者，一切眾生咸讚彼王無量無邊殊勝功德，光明熾盛，過天帝釋，見者無厭。常於空中現大輪蓋，摩尼寶藏，其數百千以為輪輻；無數寶焰，吉祥威德光明莊嚴，閻浮檀金放清淨光以覆其上，種種寶色金網莊嚴，真珠瓔珞周匝垂下，又以寶繩懸眾寶鈴，眾寶莊校，恒吐妙音，過諸天樂，覺悟世間，宣揚善行；復有妙扇，寶縷織成，扇以香風，發揚威德。

「爾時，於此閻浮提內無量無數百千萬億那由他眾生，種種國土，種種族類，種種眷屬，種種形貌，種種衣服，種種言辭，種種心行，種種欲樂，各各希求種種財寶，種種資生，種種受用，俱來此會，觀察彼王；以種種言語，種種訓釋，種種辯才，種種名句，咸歎此王是大智人、是福須彌、是勝功德圓滿白月、是得自在無礙丈夫，住菩薩願，行廣大施。時，王見彼諸來集會，於己乞求，生愛敬心，生悲愍心，生歡喜心，生尊重心，生廣大心，生善友心，生相續心，生精進心，生不退心，生捨施心，生周遍心，生平等心，生清淨心，生成就心，生速疾心，生見種種善知識心。善男子！爾時彼王見諸乞者，心大歡喜，經須臾頃，假使轉輪聖王盡無邊劫所受快樂所不能及。如是忉利天王、夜摩天王、兜率陀天王，盡百千億那由他劫所受快樂亦不能及，善化天王於無數劫所受快樂、自在天王於無量劫所受快樂、大梵天王於無邊劫所受梵樂、光音天王於難思劫所受天樂、遍淨天王於無盡劫所受天樂、淨居天王不可說劫住寂靜樂，悉不能及；譬如有人仁慈孝友，遭逢世難，父母兄弟、姊妹妻息、內外宗親并皆散失，忽於曠野道路之間而相值遇，瞻奉撫對，情無厭足。時，彼大王見來乞者，心生愛敬，歡喜踊躍，慶幸之心亦復如是。善男子！其王爾時因善知識，於佛菩提解欲增長，諸根成就，信心清淨，歡喜圓滿，不可思議。何以故？此大菩薩勤修諸行，求一切智，願得利益一切眾生心無懈倦，願得充足一切眾生衣服飲食，願獲菩提無量妙樂，捨離一切諸不善心，常願積集一切善根，常願救護一切眾生，常樂觀察薩婆若道，常樂修行一切智法，滿足一切眾生所願，入一切佛功德大海，破一切魔業惑障山，隨順受持一切佛教，行一切智無障礙道已，能深入一切智流，一切法流常現在前，大願無盡，為大丈夫，住大人法，積集一切普門善藏，願捨一切執著之心，不染一切世間境界，知諸法性猶如虛空，於彼一切諸來乞者生一子想、生父母想、生福田想、生善友想、生難得想、生恩益想、生覆護想、生堅固想、生導師想、生如來想，不揀方處，不擇族類，不選形貌，隨有來至，如其所欲；隨其方處，隨其國邑，如彼所求，如彼愛樂，以大慈心平等無礙，以大捨光照明一切，應眾生心令無所乏；求飲食者施與飲食，求衣服者施與衣服，求香華者施與香華，求鬘蓋者施與鬘蓋，如是有求幢幡、瓔珞、宮殿、園苑、象馬、車乘、床座、被褥、金銀、摩尼、真珠、瑠璃、璧玉、珂貝、諸珍寶物，一切庫藏，及諸眷屬、采女、妃嬪、城邑、聚落、園林、屋宅，皆 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，於此閻浮提內無量無數百千萬億那由他眾生，種種國土，種種族類，種種眷屬，種種形貌，種種衣服，種種言辭，種種心行，種種欲樂，各各希求種種財寶，種種資生，種種受用，俱來此會，觀察彼王；以種種言語，種種訓釋，種種辯才，種種名句，咸歎此王是大智人、是福須彌、是勝功德圓滿白月、是得自在無礙丈夫，住菩薩願，行廣大施。時，王見彼諸來集會，於己乞求，生愛敬心，生悲愍心，生歡喜心，生尊重心，生廣大心，生善友心，生相續心，生精進心，生不退心，生捨施心，生周遍心，生平等心，生清淨心，生成就心，生速疾心，生見種種善知識心。善男子！爾時彼王見諸乞者，心大歡喜，經須臾頃，假使轉輪聖王盡無邊劫所受快樂所不能及。如是忉利天王、夜摩天王、兜率陀天王，盡百千億那由他劫所受快樂亦不能及，善化天王於無數劫所受快樂、自在天王於無量劫所受快樂、大梵天王於無邊劫所受梵樂、光音天王於難思劫所受天樂、遍淨天王於無盡劫所受天樂、淨居天王不可說劫住寂靜樂，悉不能及；譬如有人仁慈孝友，遭逢世難，父母兄弟、姊妹妻息、內外宗親并皆散失，忽於曠野道路之間而相值遇，瞻奉撫對，情無厭足。時，彼大王見來乞者，心生愛敬，歡喜踊躍，慶幸之心亦復如是。善男子！其王爾時因善知識，於佛菩提解欲增長，諸根成就，信心清淨，歡喜圓滿，不可思議。何以故？此大菩薩勤修諸行，求一切智，願得利益一切眾生心無懈倦，願得充足一切眾生衣服飲食，願獲菩提無量妙樂，捨離一切諸不善心，常願積集一切善根，常願救護一切眾生，常樂觀察薩婆若道，常樂修行一切智法，滿足一切眾生所願，入一切佛功德大海，破一切魔業惑障山，隨順受持一切佛教，行一切智無障礙道已，能深入一切智流，一切法流常現在前，大願無盡，為大丈夫，住大人法，積集一切普門善藏，願捨一切執著之心，不染一切世間境界，知諸法性猶如虛空，於彼一切諸來乞者生一子想、生父母想、生福田想、生善友想、生難得想、生恩益想、生覆護想、生堅固想、生導師想、生如來想，不揀方處，不擇族類，不選形貌，隨有來至，如其所欲；隨其方處，隨其國邑，如彼所求，如彼愛樂，以大慈心平等無礙，以大捨光照明一切，應眾生心令無所乏；求飲食者施與飲食，求衣服者施與衣服，求香華者施與香華，求鬘蓋者施與鬘蓋，如是有求幢幡、瓔珞、宮殿、園苑、象馬、車乘、床座、被褥、金銀、摩尼、真珠、瑠璃、璧玉、珂貝、諸珍寶物，一切庫藏，及諸眷屬、采女、妃嬪、城邑、聚落、園林、屋宅，皆

悉如是普施眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉如是普施眾生。

「時，此會中有長者女，名寶光明，與六十童女，眷屬圍遶；端正殊妙，人所喜見，皮膚金色，目髮紺青，勝妙圓滿，色相具足，身出妙香，口演梵音，上妙寶衣，以為嚴飾；常懷慚愧，正念不亂，有大智慧，動止安詳，具足威儀，恭敬師長，最勝清淨，心無放逸，常念順行甚深妙行，所聞之法憶持不忘，宿世善根流潤其心，相似妙果靡不成就，清淨廣大猶如虛空，等安眾生，常見諸佛，盡無餘界求一切智。去王不遠，合掌頂禮，以恭敬心作如是念：『我得善利！我得善利！我今得見大善知識，最難見者於今得見。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，此會中有長者女，名寶光明，與六十童女，眷屬圍遶；端正殊妙，人所喜見，皮膚金色，目髮紺青，勝妙圓滿，色相具足，身出妙香，口演梵音，上妙寶衣，以為嚴飾；常懷慚愧，正念不亂，有大智慧，動止安詳，具足威儀，恭敬師長，最勝清淨，心無放逸，常念順行甚深妙行，所聞之法憶持不忘，宿世善根流潤其心，相似妙果靡不成就，清淨廣大猶如虛空，等安眾生，常見諸佛，盡無餘界求一切智。去王不遠，合掌頂禮，以恭敬心作如是念：『我得善利！我得善利！我今得見大善知識，最難見者於今得見。』

「時，女於王生大師想，生於最勝善知識想，具慈悲想，能攝受想，其心正直，最勝清淨，生於廣大歡喜之心，即解自身所佩瓔珞，持奉彼王，作是願言：『今此大王能為一切無量無邊、無主無依、無明眾生，成就救護，利益照明，作所依處，願我未來亦復如是，如彼大王所知之法，所載之乘，所修之道，所具色相，所攝眾會，無邊無盡，難勝難壞，願我未來悉得成就。隨彼大王所生之處，願我常得隨彼受生。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，女於王生大師想，生於最勝善知識想，具慈悲想，能攝受想，其心正直，最勝清淨，生於廣大歡喜之心，即解自身所佩瓔珞，持奉彼王，作是願言：『今此大王能為一切無量無邊、無主無依、無明眾生，成就救護，利益照明，作所依處，願我未來亦復如是，如彼大王所知之法，所載之乘，所修之道，所具色相，所攝眾會，無邊無盡，難勝難壞，願我未來悉得成就。隨彼大王所生之處，願我常得隨彼受生。』