大方廣佛華嚴經卷第二十二罽賓國三藏般若奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第二十二罽賓國三藏般若奉 詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入不思議解脫境界普賢行願品

爾時，善財童子隨順修行具足功德寂靜音海主夜神所得解脫，觀察彼神所說法門，一一文句皆無忘失；於無量深心、無量法性、一切方便神通智慧，憶念思擇，相續不斷，微細分別，解了甚深，其心廣大，證入安住。漸行往詣守護一切城增長威德主夜神所，見彼夜神坐光明普照一切宮殿摩尼寶王大蓮華藏師子之座，百千夜神而為眷屬，前後圍遶；現普應一切眾生色相身，現普對一切眾生之前身，現不染一切世間身，現等一切眾生身數身，現超過一切世間身，現調伏眾生隨轉身，現速往一切十方身，現圓滿一切大願身，現滅除一切障礙究竟如來體性身，現究竟教化成熟一切眾生身。善財見已，歡喜踊躍，心願圓滿，欣慶無量，頂禮其足，遶無數匝，於前合掌，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩修菩薩行時云何利益安樂眾生？云何以無上攝攝取眾生？云何學菩薩道？云何住菩薩業？云何順諸佛教？云何近法王位？唯願慈哀，為我宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子隨順修行具足功德寂靜音海主夜神所得解脫，觀察彼神所說法門，一一文句皆無忘失；於無量深心、無量法性、一切方便神通智慧，憶念思擇，相續不斷，微細分別，解了甚深，其心廣大，證入安住。漸行往詣守護一切城增長威德主夜神所，見彼夜神坐光明普照一切宮殿摩尼寶王大蓮華藏師子之座，百千夜神而為眷屬，前後圍遶；現普應一切眾生色相身，現普對一切眾生之前身，現不染一切世間身，現等一切眾生身數身，現超過一切世間身，現調伏眾生隨轉身，現速往一切十方身，現圓滿一切大願身，現滅除一切障礙究竟如來體性身，現究竟教化成熟一切眾生身。善財見已，歡喜踊躍，心願圓滿，欣慶無量，頂禮其足，遶無數匝，於前合掌，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩修菩薩行時云何利益安樂眾生？云何以無上攝攝取眾生？云何學菩薩道？云何住菩薩業？云何順諸佛教？云何近法王位？唯願慈哀，為我宣說。」

時，彼夜神告善財言：「善哉！善哉！善男子！汝為救護一切眾生故，汝為嚴淨一切佛剎故，汝為供養一切如來故，汝欲住一切劫救眾生故，汝欲守護一切佛種性故，汝欲普入十方修諸行故，汝欲普入一切法門海故，汝欲以平等心遍入一切所知境故，汝欲普遍聞持一切如來正法輪故，汝欲普隨一切眾生心之所樂雨法雨故，問諸菩薩所修行門。善男子！我得菩薩甚深自在可愛妙音解脫門，為大法師，白繒繫頂，於一切法心無所著，善能開示一切如來深法藏故；具大誓願大慈悲力，令一切眾生住菩提心故；能作一切利眾生事，積聚善根無休息故；為一切眾生調御之師，令一切眾生住一切智道故；為一切世間作大法雲，普雨一切契經法故；為一切世間清淨法日，普照世間令生善根故；於一切世間其心平等，普令眾生增善法故；於諸境界其心清淨，除滅一切不善業故；為大導師，引導眾生令入一切善行中故；為諸眾生智慧莊嚴，令諸世間以智先導諸善行故；恒事一切諸善知識，為令眾生住佛教故。善男子！我以此等法施眾生，令生白法，求一切智其心堅固，猶如金剛那羅延藏，善能觀察佛力、魔力，常得親近諸善知識，摧破一切業惑障山，集一切智助道之法，心恒不捨一切智地圓滿白淨無礙法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼夜神告善財言：「善哉！善哉！善男子！汝為救護一切眾生故，汝為嚴淨一切佛剎故，汝為供養一切如來故，汝欲住一切劫救眾生故，汝欲守護一切佛種性故，汝欲普入十方修諸行故，汝欲普入一切法門海故，汝欲以平等心遍入一切所知境故，汝欲普遍聞持一切如來正法輪故，汝欲普隨一切眾生心之所樂雨法雨故，問諸菩薩所修行門。善男子！我得菩薩甚深自在可愛妙音解脫門，為大法師，白繒繫頂，於一切法心無所著，善能開示一切如來深法藏故；具大誓願大慈悲力，令一切眾生住菩提心故；能作一切利眾生事，積聚善根無休息故；為一切眾生調御之師，令一切眾生住一切智道故；為一切世間作大法雲，普雨一切契經法故；為一切世間清淨法日，普照世間令生善根故；於一切世間其心平等，普令眾生增善法故；於諸境界其心清淨，除滅一切不善業故；為大導師，引導眾生令入一切善行中故；為諸眾生智慧莊嚴，令諸世間以智先導諸善行故；恒事一切諸善知識，為令眾生住佛教故。善男子！我以此等法施眾生，令生白法，求一切智其心堅固，猶如金剛那羅延藏，善能觀察佛力、魔力，常得親近諸善知識，摧破一切業惑障山，集一切智助道之法，心恒不捨一切智地圓滿白淨無礙法門。

「善男子！我以如是淨法光明普遍覺悟一切眾生，種種饒益，積集善根，增長成就助道法時，常作十種觀察法界。何者為十？所謂：我知法界無量，獲得廣大智光明故；我知法界無邊，見一切佛諸神變故；我知法界無際，普入一切諸佛國土，恭敬供養諸如來故；我知法界無畔，普於一切世界海中示現修行菩薩行故；我知法界無斷，入於如來甚深平等種種圓滿不斷智故；我知法界一性，入於如來圓滿言音，隨眾生心無不了故；我知法界性淨，入於如來過去願海，究竟調伏諸眾生故；我知法界遍諸眾生，普賢妙行悉周遍故；我知法界一莊嚴，普賢神通善莊嚴故；我知法界不可壞，一切善根充滿法界不可壞故。善男子！我作此十種觀察法界，隨順解知，出生一切廣大善根，辨助道法，明了諸佛殊勝威德，深入如來難思境界。又，善男子！我以如是隨順作意，正念思惟，得如來十種廣大威德陀羅尼輪，普為眾生演說妙法。何者為十？所謂：普入一切法海陀羅尼輪，普持一切法藏陀羅尼輪，普受一切清淨法雲陀羅尼輪，普念一切如來智燈陀羅尼輪，普演一切如來名號音聲陀羅尼輪，普入三世諸佛平等願海陀羅尼輪，普入一切諸乘行海速疾圓滿陀羅尼輪，普入一切眾生業海淨諸垢障陀羅尼輪，疾轉一切業海清淨陀羅尼輪，速疾出生一切智智勇猛成就陀羅尼輪。善男子！此十陀羅尼輪以十千陀羅尼輪而為眷屬，恒為眾生演說妙法。善男子！我或為眾生說聞慧法，或為眾生說思慧法，或為眾生說修慧法，或為眾生說一有海法，或為眾生說一切有海法，或為眾生說一如來名號海法，或為眾生說一切如來名號海法，或為眾生說一世界海法，或為眾生說一切世界海法，或為眾生說一佛授記海法，或為眾生說一切佛授記海法，或為眾生說一如來眾會道場海法，或為眾生說一切如來眾會道場海法，或為眾生說一如來法輪海法，或為眾生說一切如來法輪海法，或為眾生說一如來修多羅海法，或為眾生說一切如來修多羅海法，或為眾生說一如來集會海法，或為眾生說一切如來集會海法，或為眾生說一薩婆若心海法，或為眾生說一切薩婆若心海法，或為眾生說一乘出離法，或為眾生說一切乘出離法。善男子！我以此等不可說法門為眾生說。善男子！我入如是等無差別法界門海，說無上法，普遍最勝攝諸眾生，盡未來劫住普賢行。時，此甚深自在可愛妙音解脫，於念念中修習增長一切菩薩諸解脫門，念念充滿一切法界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我以如是淨法光明普遍覺悟一切眾生，種種饒益，積集善根，增長成就助道法時，常作十種觀察法界。何者為十？所謂：我知法界無量，獲得廣大智光明故；我知法界無邊，見一切佛諸神變故；我知法界無際，普入一切諸佛國土，恭敬供養諸如來故；我知法界無畔，普於一切世界海中示現修行菩薩行故；我知法界無斷，入於如來甚深平等種種圓滿不斷智故；我知法界一性，入於如來圓滿言音，隨眾生心無不了故；我知法界性淨，入於如來過去願海，究竟調伏諸眾生故；我知法界遍諸眾生，普賢妙行悉周遍故；我知法界一莊嚴，普賢神通善莊嚴故；我知法界不可壞，一切善根充滿法界不可壞故。善男子！我作此十種觀察法界，隨順解知，出生一切廣大善根，辨助道法，明了諸佛殊勝威德，深入如來難思境界。又，善男子！我以如是隨順作意，正念思惟，得如來十種廣大威德陀羅尼輪，普為眾生演說妙法。何者為十？所謂：普入一切法海陀羅尼輪，普持一切法藏陀羅尼輪，普受一切清淨法雲陀羅尼輪，普念一切如來智燈陀羅尼輪，普演一切如來名號音聲陀羅尼輪，普入三世諸佛平等願海陀羅尼輪，普入一切諸乘行海速疾圓滿陀羅尼輪，普入一切眾生業海淨諸垢障陀羅尼輪，疾轉一切業海清淨陀羅尼輪，速疾出生一切智智勇猛成就陀羅尼輪。善男子！此十陀羅尼輪以十千陀羅尼輪而為眷屬，恒為眾生演說妙法。善男子！我或為眾生說聞慧法，或為眾生說思慧法，或為眾生說修慧法，或為眾生說一有海法，或為眾生說一切有海法，或為眾生說一如來名號海法，或為眾生說一切如來名號海法，或為眾生說一世界海法，或為眾生說一切世界海法，或為眾生說一佛授記海法，或為眾生說一切佛授記海法，或為眾生說一如來眾會道場海法，或為眾生說一切如來眾會道場海法，或為眾生說一如來法輪海法，或為眾生說一切如來法輪海法，或為眾生說一如來修多羅海法，或為眾生說一切如來修多羅海法，或為眾生說一如來集會海法，或為眾生說一切如來集會海法，或為眾生說一薩婆若心海法，或為眾生說一切薩婆若心海法，或為眾生說一乘出離法，或為眾生說一切乘出離法。善男子！我以此等不可說法門為眾生說。善男子！我入如是等無差別法界門海，說無上法，普遍最勝攝諸眾生，盡未來劫住普賢行。時，此甚深自在可愛妙音解脫，於念念中修習增長一切菩薩諸解脫門，念念充滿一切法界。」

時，善財童子白夜神言：「奇哉！聖者！此解脫門如是希有，如是甚深，聖者證得其已久如？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子白夜神言：「奇哉！聖者！此解脫門如是希有，如是甚深，聖者證得其已久如？」

夜神告言：「善男子！乃往古昔過世界轉極微塵數劫，有劫名無垢焰光；世界名法界焰光吉祥雲，以現一切眾生業海變化摩尼王為體，形如蓮華，淨穢相雜，依須彌山極微塵數差別香摩尼王網而住。以一切如來過去大願聲妙寶蓮華次第莊嚴，須彌山極微塵數寶蓮華輪圍山周匝圍遶，須彌山極微塵數香摩尼寶間錯莊嚴。有須彌山極微塵數四天下，一一四天下有不可說不可說百千億那由他城。善男子！彼世界中有四天下，名種種色妙莊嚴幢；中有王都，名普寶拘蘇摩光；去彼不遠，有菩提場名普現法王宮殿影像；須彌山極微塵數如來於中出現，其最初佛名一切法海大聲光明王。彼佛出時，有轉輪王，名無垢面日光明，於其佛所聞一切法海旋修多羅，悉能受持，佛涅槃後，其王出家，護持正法，法欲滅時，有千部異佛正法眼，分十千門，各隨其宜，種種說法。近於末劫五濁現時，諸惡比丘業惑障重，種種纏縛，多諸鬪諍，樂著境界，受取無厭，不求一切增勝功德，樂說王論、賊論、女論、國論、海論、及諸世間種種議論，不捨外道斷滅見論，心生愛染，情無捨離。時，王比丘以正法音而語之言：『奇哉！苦哉！佛於無數大劫海中忍種種苦，集此法炬，云何汝等而共毀滅？』作是語已，上昇虛空高七多羅樹，身出無量眾色焰雲，放種種色大光明網，令無量眾生除煩惱熱，令無量眾生發菩提心。以是因緣，彼如來教復於六十千歲而得興盛。時，彼眾中有比丘尼，名法輪變化光，是此王女，百千比丘尼而為眷屬。聞父王語，及見神通光明威力，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，永不退轉。諸比丘尼各得三昧，名現見如來平等出生；及得陀羅尼，名一切如來轉法輪金剛光明；及得般若波羅蜜，名普入一切法門海。時，法輪變化光比丘尼即得三昧，名出生一切佛教光明燈，又得此甚深自在可愛妙音解脫。得此三昧解脫門故，身心柔軟，微細適悅，便得現見一切法海大聲光明王如來一切所有神通威力。善男子！於汝意云何？彼無垢面日光明轉輪聖王隨彼如來轉正法輪、及涅槃後興其末法、然大法炬、光照世間者豈異人乎？今普賢菩薩是；其法輪變化光比丘尼，即我身是；百千眷屬比丘尼，即此會中百千夜神是。我於彼時守護佛法，令百千比丘尼於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉，又令得現見一切如來平等出生三昧，又令得一切如來法輪金剛光明陀羅尼，又令得普入一切法門海般若波羅蜜。善男子！次彼如來有佛出興，名無垢法山頂智光明。我以種種承事供養，令心歡喜；次有佛興，名法輪圓滿光明髻；次有佛興，名法日吉祥雲；次有佛興，名法海門妙聲王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜神告言：「善男子！乃往古昔過世界轉極微塵數劫，有劫名無垢焰光；世界名法界焰光吉祥雲，以現一切眾生業海變化摩尼王為體，形如蓮華，淨穢相雜，依須彌山極微塵數差別香摩尼王網而住。以一切如來過去大願聲妙寶蓮華次第莊嚴，須彌山極微塵數寶蓮華輪圍山周匝圍遶，須彌山極微塵數香摩尼寶間錯莊嚴。有須彌山極微塵數四天下，一一四天下有不可說不可說百千億那由他城。善男子！彼世界中有四天下，名種種色妙莊嚴幢；中有王都，名普寶拘蘇摩光；去彼不遠，有菩提場名普現法王宮殿影像；須彌山極微塵數如來於中出現，其最初佛名一切法海大聲光明王。彼佛出時，有轉輪王，名無垢面日光明，於其佛所聞一切法海旋修多羅，悉能受持，佛涅槃後，其王出家，護持正法，法欲滅時，有千部異佛正法眼，分十千門，各隨其宜，種種說法。近於末劫五濁現時，諸惡比丘業惑障重，種種纏縛，多諸鬪諍，樂著境界，受取無厭，不求一切增勝功德，樂說王論、賊論、女論、國論、海論、及諸世間種種議論，不捨外道斷滅見論，心生愛染，情無捨離。時，王比丘以正法音而語之言：『奇哉！苦哉！佛於無數大劫海中忍種種苦，集此法炬，云何汝等而共毀滅？』作是語已，上昇虛空高七多羅樹，身出無量眾色焰雲，放種種色大光明網，令無量眾生除煩惱熱，令無量眾生發菩提心。以是因緣，彼如來教復於六十千歲而得興盛。時，彼眾中有比丘尼，名法輪變化光，是此王女，百千比丘尼而為眷屬。聞父王語，及見神通光明威力，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，永不退轉。諸比丘尼各得三昧，名現見如來平等出生；及得陀羅尼，名一切如來轉法輪金剛光明；及得般若波羅蜜，名普入一切法門海。時，法輪變化光比丘尼即得三昧，名出生一切佛教光明燈，又得此甚深自在可愛妙音解脫。得此三昧解脫門故，身心柔軟，微細適悅，便得現見一切法海大聲光明王如來一切所有神通威力。善男子！於汝意云何？彼無垢面日光明轉輪聖王隨彼如來轉正法輪、及涅槃後興其末法、然大法炬、光照世間者豈異人乎？今普賢菩薩是；其法輪變化光比丘尼，即我身是；百千眷屬比丘尼，即此會中百千夜神是。我於彼時守護佛法，令百千比丘尼於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉，又令得現見一切如來平等出生三昧，又令得一切如來法輪金剛光明陀羅尼，又令得普入一切法門海般若波羅蜜。善男子！次彼如來有佛出興，名無垢法山頂智光明。我以種種承事供養，令心歡喜；次有佛興，名法輪圓滿光明髻；次有佛興，名法日吉祥雲；次有佛興，名法海門妙聲王

；次有佛興，名法日智輪燈；次有佛興，名法拘蘇摩幢雲；次有佛興，名法焰光山幢王；次有佛興，名甚深吉祥圓滿月；次有佛興，名法智出生普光明藏；次有佛興，名出生根本智藏；次有佛興，名吉祥藏山王；次有佛興，名普門智須彌賢；次有佛興，名速疾精進幢；次有佛興，名法寶拘蘇摩吉祥雲；次有佛興，名甚深寂靜山光明髻；次有佛興，名法焰光明影像月；次有佛興，名智焰光吉祥海；次有佛興，名普賢圓滿智；次有佛興，名無上神通智光明王；次有佛興，名福德焰光開敷拘蘇摩燈；次有佛興，名智師子幢王；次有佛興，名普日光明王；次有佛興，名須彌相寶莊嚴王；次有佛興，名日光勇猛普照影像；次有佛興，名法網覺勝月；次有佛興，名法蓮華開敷吉祥雲；次有佛興，名日輪普光明；次有佛興，名普光吉祥大聲；次有佛興，名師子無畏金剛那羅延；次有佛興，名普智勇猛幢；次有佛興，名普法開敷蓮華身；次有佛興，名功德拘蘇摩吉祥海；次有佛興，名高山法門光明藏；次有佛興，名高山智焰光明雲；次有佛興，名普法高山面門光明；次有佛興，名道場吉祥月；次有佛興，名熾然法炬吉祥月；次有佛興，名普影像光明髻；次有佛興，名法速疾燈幢；次有佛興，名金剛海幢雲；次有佛興，名名稱山吉祥雲；次有佛興，名栴檀吉祥月；次有佛興，名普吉祥拘蘇摩威德光；次有佛興，名照一切眾生光明王；次有佛興，名功德蓮華吉祥藏；次有佛興，名香焰普光明王；次有佛興，名波頭摩華因；次有佛興，名眾相山毘盧遮那；次有佛興，名普音聲名稱幢；次有佛興，名須彌山普門光明；次有佛興，名法城吉祥光明；次有佛興，名大樹山威德；次有佛興，名普吉祥毘盧遮那幢；次有佛興，名吼法海大音聲光；次有佛興，名出生威德一切法宮殿；次有佛興，名普智最勝光；次有佛興，名最勝吉祥相；次有佛興，名法力勇猛幢；次有佛興，名轉法輪妙音聲；次有佛興，名功德焰冠智慧光；次有佛興，名出生吉祥法輪月；次有佛興，名法輪蓮華毘盧遮那幢；次有佛興，名寶蓮華光明藏；次有佛興，名寶吉祥雲山燈；次有佛興，名普清淨拘蘇摩；次有佛興，名種種吉祥焰須彌藏；次有佛興，名焰輪圓滿山王；次有佛興，名福德雲種種色；次有佛興，名法山雲幢王；次有佛興，名功德山王光明；次有佛興，名法日雲燈王；次有佛興，名法雲名稱遍滿王；次有佛興，名法輪雲；次有佛興，名開悟菩提智威德幢；次有佛興，名普照法輪吉祥月；次有佛興，名摩尼金山威德賢；次有佛興，名妙高吉祥威德賢；次有佛興，名賢德廣大光；次有佛興 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ；次有佛興，名法日智輪燈；次有佛興，名法拘蘇摩幢雲；次有佛興，名法焰光山幢王；次有佛興，名甚深吉祥圓滿月；次有佛興，名法智出生普光明藏；次有佛興，名出生根本智藏；次有佛興，名吉祥藏山王；次有佛興，名普門智須彌賢；次有佛興，名速疾精進幢；次有佛興，名法寶拘蘇摩吉祥雲；次有佛興，名甚深寂靜山光明髻；次有佛興，名法焰光明影像月；次有佛興，名智焰光吉祥海；次有佛興，名普賢圓滿智；次有佛興，名無上神通智光明王；次有佛興，名福德焰光開敷拘蘇摩燈；次有佛興，名智師子幢王；次有佛興，名普日光明王；次有佛興，名須彌相寶莊嚴王；次有佛興，名日光勇猛普照影像；次有佛興，名法網覺勝月；次有佛興，名法蓮華開敷吉祥雲；次有佛興，名日輪普光明；次有佛興，名普光吉祥大聲；次有佛興，名師子無畏金剛那羅延；次有佛興，名普智勇猛幢；次有佛興，名普法開敷蓮華身；次有佛興，名功德拘蘇摩吉祥海；次有佛興，名高山法門光明藏；次有佛興，名高山智焰光明雲；次有佛興，名普法高山面門光明；次有佛興，名道場吉祥月；次有佛興，名熾然法炬吉祥月；次有佛興，名普影像光明髻；次有佛興，名法速疾燈幢；次有佛興，名金剛海幢雲；次有佛興，名名稱山吉祥雲；次有佛興，名栴檀吉祥月；次有佛興，名普吉祥拘蘇摩威德光；次有佛興，名照一切眾生光明王；次有佛興，名功德蓮華吉祥藏；次有佛興，名香焰普光明王；次有佛興，名波頭摩華因；次有佛興，名眾相山毘盧遮那；次有佛興，名普音聲名稱幢；次有佛興，名須彌山普門光明；次有佛興，名法城吉祥光明；次有佛興，名大樹山威德；次有佛興，名普吉祥毘盧遮那幢；次有佛興，名吼法海大音聲光；次有佛興，名出生威德一切法宮殿；次有佛興，名普智最勝光；次有佛興，名最勝吉祥相；次有佛興，名法力勇猛幢；次有佛興，名轉法輪妙音聲；次有佛興，名功德焰冠智慧光；次有佛興，名出生吉祥法輪月；次有佛興，名法輪蓮華毘盧遮那幢；次有佛興，名寶蓮華光明藏；次有佛興，名寶吉祥雲山燈；次有佛興，名普清淨拘蘇摩；次有佛興，名種種吉祥焰須彌藏；次有佛興，名焰輪圓滿山王；次有佛興，名福德雲種種色；次有佛興，名法山雲幢王；次有佛興，名功德山王光明；次有佛興，名法日雲燈王；次有佛興，名法雲名稱遍滿王；次有佛興，名法輪雲；次有佛興，名開悟菩提智威德幢；次有佛興，名普照法輪吉祥月；次有佛興，名摩尼金山威德賢；次有佛興，名妙高吉祥威德賢；次有佛興，名賢德廣大光；次有佛興

，名普智慧妙聲雲；次有佛興，名法力吉祥功德山；次有佛興，名吉祥雲香焰王；次有佛興，名金色摩尼山妙音聲；次有佛興，名頂髻藏出一切法圓滿光明雲；次有佛興，名法輪熾盛威德王；次有佛興，名無上出生威德；次有佛興，名普精進炬光明雲；次有佛興，名三昧印廣大智慧海光明冠；次有佛興，名妙寶吉祥威德王；次有佛興，名法炬寶帳妙音聲；次有佛興，名普照虛空界無畏法光明；次有佛興，名相好莊嚴幢；次有佛興，名種種色光明焰山雲；次有佛興，名照無障礙法虛空光明；次有佛興，名妙相華開敷身；次有佛興，名最勝世主妙光明音；次有佛興，名一切法三昧妙光明音；次有佛興，名妙辯才法音功德藏；次有佛興，名熾然光明法海妙音雲；次有佛興，名普照三世大光明相威德王；次有佛興，名普照法輪吉祥山廣大光明；次有佛興，名法界師子光；次有佛興，名毘盧遮那吉祥妙高；次有佛興，名一切三昧海普遍光焰師子王；次有佛興，名普智光明燈；次有佛興，名普智慧光明法城燈。善男子！如是等須彌山極微塵數如來，其最後佛名法界城智慧燈光王，於無垢焰光劫中出興于世，我皆尊重親近供養，聽聞受持所說妙法，我亦於彼諸如來所，出家學道，護持法教，入此菩薩甚深自在可愛妙音解脫，種種方便教化成熟無量眾生。從是已來，於佛剎極微塵數劫，所有諸佛出興於世，我皆供養，修行其法。善男子！我從是來，於生死夜無明昏寐諸眾生中而獨覺悟，令諸眾生守護心城，捨三界城，住一切智無上法城。善男子！我唯知此甚深自在可愛妙音解脫，如諸菩薩摩訶薩捨離世間諸雜穢語，不作二語，檢策語業，行正直道，安住勝義，成就圓滿，永不繫屬一切語言。於念念中開悟一切語言自性，深入一切諸言音海，了知眾生諸祕密海，明見一切諸法門海，普攝一切平等法海，出生種種陀羅尼海，已得自在，隨諸眾生心之所宜而為說法，善巧方便，究竟調伏成熟眾生，能普攝受一切眾生，巧修菩薩諸無上業，深入菩薩種種法門，極微細智能善觀察種種妙事、諸菩薩藏，能自在說諸菩薩法。何以故？已得成就一切法輪陀羅尼故，得名殊勝真實丈夫。而我云何能知、能說彼功德行？善男子！此菩提場佛眾會中，有主夜神名能開敷一切樹華安樂，汝詣彼問菩薩云何學一切智、云何修一切智、云何引導一切眾生令其悟入一切智城。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，名普智慧妙聲雲；次有佛興，名法力吉祥功德山；次有佛興，名吉祥雲香焰王；次有佛興，名金色摩尼山妙音聲；次有佛興，名頂髻藏出一切法圓滿光明雲；次有佛興，名法輪熾盛威德王；次有佛興，名無上出生威德；次有佛興，名普精進炬光明雲；次有佛興，名三昧印廣大智慧海光明冠；次有佛興，名妙寶吉祥威德王；次有佛興，名法炬寶帳妙音聲；次有佛興，名普照虛空界無畏法光明；次有佛興，名相好莊嚴幢；次有佛興，名種種色光明焰山雲；次有佛興，名照無障礙法虛空光明；次有佛興，名妙相華開敷身；次有佛興，名最勝世主妙光明音；次有佛興，名一切法三昧妙光明音；次有佛興，名妙辯才法音功德藏；次有佛興，名熾然光明法海妙音雲；次有佛興，名普照三世大光明相威德王；次有佛興，名普照法輪吉祥山廣大光明；次有佛興，名法界師子光；次有佛興，名毘盧遮那吉祥妙高；次有佛興，名一切三昧海普遍光焰師子王；次有佛興，名普智光明燈；次有佛興，名普智慧光明法城燈。善男子！如是等須彌山極微塵數如來，其最後佛名法界城智慧燈光王，於無垢焰光劫中出興于世，我皆尊重親近供養，聽聞受持所說妙法，我亦於彼諸如來所，出家學道，護持法教，入此菩薩甚深自在可愛妙音解脫，種種方便教化成熟無量眾生。從是已來，於佛剎極微塵數劫，所有諸佛出興於世，我皆供養，修行其法。善男子！我從是來，於生死夜無明昏寐諸眾生中而獨覺悟，令諸眾生守護心城，捨三界城，住一切智無上法城。善男子！我唯知此甚深自在可愛妙音解脫，如諸菩薩摩訶薩捨離世間諸雜穢語，不作二語，檢策語業，行正直道，安住勝義，成就圓滿，永不繫屬一切語言。於念念中開悟一切語言自性，深入一切諸言音海，了知眾生諸祕密海，明見一切諸法門海，普攝一切平等法海，出生種種陀羅尼海，已得自在，隨諸眾生心之所宜而為說法，善巧方便，究竟調伏成熟眾生，能普攝受一切眾生，巧修菩薩諸無上業，深入菩薩種種法門，極微細智能善觀察種種妙事、諸菩薩藏，能自在說諸菩薩法。何以故？已得成就一切法輪陀羅尼故，得名殊勝真實丈夫。而我云何能知、能說彼功德行？善男子！此菩提場佛眾會中，有主夜神名能開敷一切樹華安樂，汝詣彼問菩薩云何學一切智、云何修一切智、云何引導一切眾生令其悟入一切智城。」

爾時，守護一切城增長威德主夜神欲重宣此解脫門義，為善財童子而說偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，守護一切城增長威德主夜神欲重宣此解脫門義，為善財童子而說偈曰：

「菩薩解脫深難見， 虛空如如平等際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩解脫深難見， 虛空如如平等際，

普見無邊法界中， 所有一切三世佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普見無邊法界中， 所有一切三世佛。

出生無量諸解脫， 證入難思真法性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出生無量諸解脫， 證入難思真法性，

速疾增長無礙智， 通達三世慈悲道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速疾增長無礙智， 通達三世慈悲道。

過於剎轉極微劫， 時有劫名無垢光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過於剎轉極微劫， 時有劫名無垢光，

剎號法光吉祥雲， 城名普寶拘蘇摩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎號法光吉祥雲， 城名普寶拘蘇摩。

其中諸佛興於世， 量與須彌塵數等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其中諸佛興於世， 量與須彌塵數等，

佛號法海大聲王， 於此劫中先出現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛號法海大聲王， 於此劫中先出現。

乃至其中最後佛， 名為法界智燈王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至其中最後佛， 名為法界智燈王，

如是一切諸如來， 我皆供養聽聞法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是一切諸如來， 我皆供養聽聞法。

我見法海音王佛， 其身普作真金色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見法海音王佛， 其身普作真金色，

眾相莊嚴如寶山， 發心願得無師道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾相莊嚴如寶山， 發心願得無師道。

我暫見彼如來身， 即發菩提廣大心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我暫見彼如來身， 即發菩提廣大心，

誓願勤求一切智， 心等如空法界性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誓願勤求一切智， 心等如空法界性。

由斯普見三世佛， 及以一切菩薩海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由斯普見三世佛， 及以一切菩薩海，

亦見剎海眾生海， 普遍發起大悲心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦見剎海眾生海， 普遍發起大悲心。

隨諸眾生心所宜， 一身普現無邊剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨諸眾生心所宜， 一身普現無邊剎，

舒光動地遍十方， 開悟一切諸含識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舒光動地遍十方， 開悟一切諸含識。

見第二佛而親近， 亦見十方剎海佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見第二佛而親近， 亦見十方剎海佛，

乃至最後佛出興， 名為法界智燈王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至最後佛出興， 名為法界智燈王，

如是須彌極微數， 一切如來咸供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是須彌極微數， 一切如來咸供養。

於諸剎轉極微劫， 所有如來照世燈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸剎轉極微劫， 所有如來照世燈，

我皆親近而瞻奉， 令此解脫得清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我皆親近而瞻奉， 令此解脫得清淨。」

爾時，善財童子得此菩薩甚深自在可愛妙音解脫，入無邊三昧海，成廣大總持海，又得菩薩大神通海，深入菩薩大辯才海，速疾增長大歡喜海；觀察守護一切城增長威德主夜神，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子得此菩薩甚深自在可愛妙音解脫，入無邊三昧海，成廣大總持海，又得菩薩大神通海，深入菩薩大辯才海，速疾增長大歡喜海；觀察守護一切城增長威德主夜神，以偈讚曰：

「已行廣大深智海， 已度無邊諸有海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「已行廣大深智海， 已度無邊諸有海，

長壽無患智藏身， 威光普照如滿月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長壽無患智藏身， 威光普照如滿月。

覺悟法性如虛空， 普入三際皆無礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺悟法性如虛空， 普入三際皆無礙，

念念普緣一切境， 心心寂靜無分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念念普緣一切境， 心心寂靜無分別。

觀察眾生性本無， 大悲常入眾生海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察眾生性本無， 大悲常入眾生海，

自在遊於解脫門， 廣度群迷無量眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在遊於解脫門， 廣度群迷無量眾。

觀察思惟一切法， 證入甚深諸法性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察思惟一切法， 證入甚深諸法性，

一切聖道普修行， 普化眾生令解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切聖道普修行， 普化眾生令解脫。

天是最勝調御師， 開示如來無垢智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天是最勝調御師， 開示如來無垢智，

普為法界諸含識， 敷演離塵清淨行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普為法界諸含識， 敷演離塵清淨行。

已住如來諸願道， 已入無邊廣大智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已住如來諸願道， 已入無邊廣大智，

已修一切諸佛力， 已見諸佛神通事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已修一切諸佛力， 已見諸佛神通事，

天神心淨如虛空， 普離一切諸煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天神心淨如虛空， 普離一切諸煩惱，

了知三世無量剎， 諸佛菩薩及眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知三世無量剎， 諸佛菩薩及眾生。

天神一念悉了知， 晝夜日月年劫海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天神一念悉了知， 晝夜日月年劫海，

亦知一切眾生類， 種種名相各差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦知一切眾生類， 種種名相各差別。

十方眾生生死處， 有色無色想無想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方眾生生死處， 有色無色想無想，

隨順世俗悉了知， 引導令入菩提路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順世俗悉了知， 引導令入菩提路。

已生如來誓願家， 已入諸佛功德海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已生如來誓願家， 已入諸佛功德海，

已證法性心平等， 隨眾生樂現色身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已證法性心平等， 隨眾生樂現色身。」

時，善財童子說此妙偈讚夜神已，禮夜神足，遶無數匝，慇懃瞻仰，一心戀慕，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子說此妙偈讚夜神已，禮夜神足，遶無數匝，慇懃瞻仰，一心戀慕，辭退而去。

爾時，善財童子得此菩薩甚深自在可愛妙音解脫，正念思惟，增長廣大，精勤顯示普遍修行。即時往詣開敷一切樹華安樂主夜神所，見其身在眾寶香樹枝條樓閣之內，坐大寶樹妙藏師子之座，十千夜神前後圍遶。善財童子頂禮其足，於前合掌，而作是言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行，云何修行成就增長得一切智，唯願慈哀，為我宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子得此菩薩甚深自在可愛妙音解脫，正念思惟，增長廣大，精勤顯示普遍修行。即時往詣開敷一切樹華安樂主夜神所，見其身在眾寶香樹枝條樓閣之內，坐大寶樹妙藏師子之座，十千夜神前後圍遶。善財童子頂禮其足，於前合掌，而作是言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行，云何修行成就增長得一切智，唯願慈哀，為我宣說。」

夜神告言：「善男子！我於此娑婆世界日光已沒、蓮華覆合、諸人眾等罷遊觀時，見其一切若山、若水、若城、若野、若異國土，如是等處種種眾生，咸悉發心，欲還所住迷失道路，惶怖不安，我皆密護，令其無畏；為放光明，示以正道，達其處所；令免眾苦，宿夜安樂；若有眾生病苦逼惱，於夢寐中令其安樂。善男子！若有眾生盛年好色，愛著縱逸，五欲自恣，憍慢醉心，我為示現老病死相，令生恐怖，捨離諸惡，永斷無明，離生死怖，復為稱歎種種善根，令其修習；為慳吝者讚歎布施；為破戒者稱揚淨戒；有瞋害者令行慈忍；若懈怠者令起精進；若散亂者令修禪定；住惡慧者令學般若；樂小乘者令住大乘，勤修一切善巧方便；樂著三界諸趣中者，令住菩薩願波羅蜜；若有眾生福智微劣，為諸結業之所逼迫，種種障礙，不自在者，令住菩薩力波羅蜜；若有眾生其心闇昧，無有智慧，著我、我所，種種昏蔽，令住菩薩智波羅蜜。善男子！我得菩薩出生廣大歡喜光明解脫門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜神告言：「善男子！我於此娑婆世界日光已沒、蓮華覆合、諸人眾等罷遊觀時，見其一切若山、若水、若城、若野、若異國土，如是等處種種眾生，咸悉發心，欲還所住迷失道路，惶怖不安，我皆密護，令其無畏；為放光明，示以正道，達其處所；令免眾苦，宿夜安樂；若有眾生病苦逼惱，於夢寐中令其安樂。善男子！若有眾生盛年好色，愛著縱逸，五欲自恣，憍慢醉心，我為示現老病死相，令生恐怖，捨離諸惡，永斷無明，離生死怖，復為稱歎種種善根，令其修習；為慳吝者讚歎布施；為破戒者稱揚淨戒；有瞋害者令行慈忍；若懈怠者令起精進；若散亂者令修禪定；住惡慧者令學般若；樂小乘者令住大乘，勤修一切善巧方便；樂著三界諸趣中者，令住菩薩願波羅蜜；若有眾生福智微劣，為諸結業之所逼迫，種種障礙，不自在者，令住菩薩力波羅蜜；若有眾生其心闇昧，無有智慧，著我、我所，種種昏蔽，令住菩薩智波羅蜜。善男子！我得菩薩出生廣大歡喜光明解脫門。」

善財白言：「聖者！此解脫門境界云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財白言：「聖者！此解脫門境界云何？」

夜神言：「善男子！入此解脫能知如來種種福聚，普攝眾生，善巧方便，智慧光明。云何普攝？善男子！一切眾生所受諸樂，皆是如來威德力故，順如來教故，行如來語故，學如來行故，得如來所護力故，修如來所印道故，種如來同類善根故，讚如來相似善果故，守護如來所說戒法故，隨喜如來廣大誓願故，如來平等智慧日光之所照故，如來性淨圓滿業力之所攝故。以如是故，一切世間種種安樂出現成就。云何知然？善男子！我入此出生廣大歡喜光明解脫門時，正念思惟毘盧遮那如來、應、正等覺往昔所修菩薩行海，隨順觀察，悉皆明見。善男子！世尊往昔為菩薩時，見一切眾生著我、我所，住無明闇室，入諸見稠林，為貪愛所縛，忿怒所壞，愚癡所亂，慳嫉所纏，種種煩惱逼擾身心，生死輪迴，貧窮困苦，不得值遇諸佛菩薩。我見是已，起大悲心，為欲利益一切眾生；所謂：起願得一切妙寶資具攝眾生心、願一切眾生皆悉具足資生之物無所乏心、於一切眾事離執著心、於一切境界無貪染心、於一切所有無慳吝心、於一切布施無疑惑心、於一切果報無希望心、於一切榮好無羨慕心、於一切因緣無迷惑心、起觀察真實法性心、起救護一切眾生心、起深入一切諸法自性漩澓心、起於一切眾生住平等大慈心、起於一切眾生行方便大悲心、起為大法蓋普覆眾生令無熱惱心、起以大智金剛杵破一切眾生煩惱大障山心、起令一切眾生速疾增長廣大喜樂心、起願一切眾生究竟成就極安樂心、起隨一切眾生所欲雨一切財寶心、起以平等方便成熟一切眾生心、起令一切眾生滿足聖財心、起願一切眾生究竟皆得十力智果心。起如是心已，得菩薩力，現大神變，遍滿虛空最勝法界，於一切十方諸眾生前，起一切相、一切財、一切布施，無緣大雲普雨一切眾寶瓔珞資生之物，隨諸眾生心之所欲，悉滿其意，皆令歡喜。如是無量布施攝門，種種財物，恒行惠施，於一切時常無休息，不悔不吝，無間無斷。以是方便普攝眾生，教化成就具足圓滿，皆令得出生死苦難，救護饒益，不望其報，作意平等，心無分別，淨治一切眾生心寶，令其生起於一切佛一相深密同一善根，應眾生心作眾資具，攝取眾生，增一切智，速疾圓滿福德大海。菩薩如是於念念中盡無餘界調伏成熟一切眾生，令其皆得最勝清淨；念念嚴淨一切佛剎，令無雜穢；念念普入一切法界；念念皆悉遍虛空界；念念普入一切三世；念念以方便智調伏眾生；念念恒於一切世界普轉一切不退法輪；念念恒以一切智道善巧利益一切眾生；念念普於一切世界種種差別諸眾生前，盡未來劫現一切佛成等正覺；念念 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜神言：「善男子！入此解脫能知如來種種福聚，普攝眾生，善巧方便，智慧光明。云何普攝？善男子！一切眾生所受諸樂，皆是如來威德力故，順如來教故，行如來語故，學如來行故，得如來所護力故，修如來所印道故，種如來同類善根故，讚如來相似善果故，守護如來所說戒法故，隨喜如來廣大誓願故，如來平等智慧日光之所照故，如來性淨圓滿業力之所攝故。以如是故，一切世間種種安樂出現成就。云何知然？善男子！我入此出生廣大歡喜光明解脫門時，正念思惟毘盧遮那如來、應、正等覺往昔所修菩薩行海，隨順觀察，悉皆明見。善男子！世尊往昔為菩薩時，見一切眾生著我、我所，住無明闇室，入諸見稠林，為貪愛所縛，忿怒所壞，愚癡所亂，慳嫉所纏，種種煩惱逼擾身心，生死輪迴，貧窮困苦，不得值遇諸佛菩薩。我見是已，起大悲心，為欲利益一切眾生；所謂：起願得一切妙寶資具攝眾生心、願一切眾生皆悉具足資生之物無所乏心、於一切眾事離執著心、於一切境界無貪染心、於一切所有無慳吝心、於一切布施無疑惑心、於一切果報無希望心、於一切榮好無羨慕心、於一切因緣無迷惑心、起觀察真實法性心、起救護一切眾生心、起深入一切諸法自性漩澓心、起於一切眾生住平等大慈心、起於一切眾生行方便大悲心、起為大法蓋普覆眾生令無熱惱心、起以大智金剛杵破一切眾生煩惱大障山心、起令一切眾生速疾增長廣大喜樂心、起願一切眾生究竟成就極安樂心、起隨一切眾生所欲雨一切財寶心、起以平等方便成熟一切眾生心、起令一切眾生滿足聖財心、起願一切眾生究竟皆得十力智果心。起如是心已，得菩薩力，現大神變，遍滿虛空最勝法界，於一切十方諸眾生前，起一切相、一切財、一切布施，無緣大雲普雨一切眾寶瓔珞資生之物，隨諸眾生心之所欲，悉滿其意，皆令歡喜。如是無量布施攝門，種種財物，恒行惠施，於一切時常無休息，不悔不吝，無間無斷。以是方便普攝眾生，教化成就具足圓滿，皆令得出生死苦難，救護饒益，不望其報，作意平等，心無分別，淨治一切眾生心寶，令其生起於一切佛一相深密同一善根，應眾生心作眾資具，攝取眾生，增一切智，速疾圓滿福德大海。菩薩如是於念念中盡無餘界調伏成熟一切眾生，令其皆得最勝清淨；念念嚴淨一切佛剎，令無雜穢；念念普入一切法界；念念皆悉遍虛空界；念念普入一切三世；念念以方便智調伏眾生；念念恒於一切世界普轉一切不退法輪；念念恒以一切智道善巧利益一切眾生；念念普於一切世界種種差別諸眾生前，盡未來劫現一切佛成等正覺；念念

普於一切世界一切諸劫修菩薩行，不生二想，所謂：普入一切廣大世界海，一切世界種中所有一切種種際畔諸世界，種種莊嚴諸世界，種種體性諸世界，種種形狀諸世界，種種分布諸世界；或有世界穢而兼淨，或有世界淨而兼穢，或有世界一向雜穢，或有世界一向清淨，或有廣大，或有狹小，或高，或下，或麁，或妙，或正，或側，或覆，或仰，或圓，或方，或非圓方。如是一切種種名字、形像、莊嚴諸世界中，念念修行諸菩薩行，入菩薩住，現菩薩力，亦現三世一切佛身，隨眾生心普使知見，速疾增長一切智智福德海門。善男子！毘盧遮那如來於過去世如是修行菩薩行時，見諸眾生不修福德，無有智慧，遠離慚愧，著我、我所；無明翳障，出生種種不正思惟，入諸邪網惡見稠林，不識因果，順煩惱業，迷惑其心，不得自在，墮於生死險難深阬，具受種種無量諸苦，起大悲心，修集一切波羅蜜行，為諸眾生稱揚讚歎堅固善根，令其安住遠離生死貧窮困苦，勤修福智助道之法，為說種種諸因果門，為說業報不相違返，為說於法證入之處，為說一切眾生欲解，及說一切受生國土；令其不斷一切佛種，令其守護一切佛教，令其捨離一切諸惡。又為稱歎趣一切智助道之法，令諸眾生心生歡喜，令行法施普攝一切，令其發起一切智行，令其修學諸大菩薩波羅蜜道，令其增長成一切智諸善根海，令其滿足一切聖財，令其得入佛自在門，令其攝取無量方便，令其觀察如來威德，令其親近隨順如來寂靜安樂，令其安住成就菩薩種種智慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普於一切世界一切諸劫修菩薩行，不生二想，所謂：普入一切廣大世界海，一切世界種中所有一切種種際畔諸世界，種種莊嚴諸世界，種種體性諸世界，種種形狀諸世界，種種分布諸世界；或有世界穢而兼淨，或有世界淨而兼穢，或有世界一向雜穢，或有世界一向清淨，或有廣大，或有狹小，或高，或下，或麁，或妙，或正，或側，或覆，或仰，或圓，或方，或非圓方。如是一切種種名字、形像、莊嚴諸世界中，念念修行諸菩薩行，入菩薩住，現菩薩力，亦現三世一切佛身，隨眾生心普使知見，速疾增長一切智智福德海門。善男子！毘盧遮那如來於過去世如是修行菩薩行時，見諸眾生不修福德，無有智慧，遠離慚愧，著我、我所；無明翳障，出生種種不正思惟，入諸邪網惡見稠林，不識因果，順煩惱業，迷惑其心，不得自在，墮於生死險難深阬，具受種種無量諸苦，起大悲心，修集一切波羅蜜行，為諸眾生稱揚讚歎堅固善根，令其安住遠離生死貧窮困苦，勤修福智助道之法，為說種種諸因果門，為說業報不相違返，為說於法證入之處，為說一切眾生欲解，及說一切受生國土；令其不斷一切佛種，令其守護一切佛教，令其捨離一切諸惡。又為稱歎趣一切智助道之法，令諸眾生心生歡喜，令行法施普攝一切，令其發起一切智行，令其修學諸大菩薩波羅蜜道，令其增長成一切智諸善根海，令其滿足一切聖財，令其得入佛自在門，令其攝取無量方便，令其觀察如來威德，令其親近隨順如來寂靜安樂，令其安住成就菩薩種種智慧。」