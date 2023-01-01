大方廣佛華嚴經卷第二十一罽賓國三藏般若奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第二十一罽賓國三藏般若奉 詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入不思議解脫境界普賢行願品

爾時，善財童子於普救眾生威德吉祥夜神所，聞菩薩普現一切世間調伏眾生解脫門，及得一切如來現前三昧、超出一切眾生莊嚴三昧，得如是等十千三昧，皆悉修習，起深信解，光明普照，周遍隨順，趣入遊履，廣大出生，自在作用。漸次前行，往詣具足功德寂靜音海夜神所，頂禮其足，遶無數匝，合掌恭敬，而作是言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。我依善知識故，學菩薩行、修菩薩行、入菩薩行、住菩薩行。我願出生一切智海不思議法，唯願慈哀，為我宣說菩薩云何學菩薩行，云何修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子於普救眾生威德吉祥夜神所，聞菩薩普現一切世間調伏眾生解脫門，及得一切如來現前三昧、超出一切眾生莊嚴三昧，得如是等十千三昧，皆悉修習，起深信解，光明普照，周遍隨順，趣入遊履，廣大出生，自在作用。漸次前行，往詣具足功德寂靜音海夜神所，頂禮其足，遶無數匝，合掌恭敬，而作是言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。我依善知識故，學菩薩行、修菩薩行、入菩薩行、住菩薩行。我願出生一切智海不思議法，唯願慈哀，為我宣說菩薩云何學菩薩行，云何修菩薩道。」

時，彼夜神告善財言：「善哉！善哉！善男子！汝能依止諸善知識，求菩薩行。善男子！我得菩薩念念出生廣大歡喜莊嚴解脫門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼夜神告善財言：「善哉！善哉！善男子！汝能依止諸善知識，求菩薩行。善男子！我得菩薩念念出生廣大歡喜莊嚴解脫門。」

善財言：「大聖！此解脫門為何事業？行何境界？修何方便？作何觀察？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財言：「大聖！此解脫門為何事業？行何境界？修何方便？作何觀察？」

夜神言：「善男子！我發起清淨平等樂欲心，我發起離一切世間塵垢清淨堅固莊嚴心，我發起於一切事難作能作決定不退心，我發起莊嚴一切功德寶山猶如須彌處金輪上永不傾動心，我發起於一切處無所住著心，我發起普現一切眾生前皆能救護心，我發起見一切佛海無有厭足心，我發起求一切菩薩清淨願力心，我發起住普遍大智光明海心，我發起令一切眾生超過憂惱生死曠野心，我發起令一切眾生捨離愁歎眾苦心，我發起令一切眾生捨離種種不可意色、聲、香、味、觸、法心，我發起令一切眾生捨離種種恩愛別離、怨憎會苦心，我發起令一切眾生捨離種種惡業因緣、愚癡等苦心，我發起與一切惡趣險難眾生作救護心，我發起令一切眾生出生死苦顯示正道心，我發起令一切眾生捨離生老病死等苦心，我發起令一切眾生成就如來無上法樂心，我發起令一切眾生皆受清淨大喜樂心，我發起令一切眾生修行正行無厄難心。發是心已，復為說法，令其漸至一切智地，所謂：若見眾生樂著所住宮殿、屋宅，我為說法，令其了達諸法本性，離諸執著；若見眾生戀著父母、兄弟、親屬，我為說法，令其得入諸佛菩薩清淨眾會；若見眾生戀著妻子，情無捨離，我為說法，令其捨離生死愛染，起大悲心，於一切眾生平等無二；若見眾生戀著市肆、廛里集會，我為說法，令其得與眾聖集會；若見眾生貪著資具，我為說法，令其具足諸波羅蜜；若見眾生愛著音樂，我為說法，令其愛樂清淨法樂；若見眾生著五欲境，我為說法，令其得入如來境界；若見眾生多起瞋恚，我為說法，令住如來忍波羅蜜；若見眾生其心懈怠，我為說法，令得清淨勤波羅蜜；若見眾生其心散亂，我為說法，令得如來禪波羅蜜；若見眾生入見稠林無明闇障，我為說法，令得出離稠林黑闇；若見眾生無有智慧，我為說法，令其成就般若波羅蜜；若見眾生染著三界，我為說法，令於生死心無取捨，而得安住方便波羅蜜；若見眾生志意下劣，我為說法，令其圓滿佛菩提願；若見眾生但求自利，我為說法，令其發起平等利益諸眾生願；若見眾生志樂微弱，我為說法，令得菩薩力波羅蜜；若見眾生愚癡黑闇，我為說法，令得如來究竟清淨智波羅蜜；若見眾生色相不具，我為說法，令得如來圓滿色身；若見眾生形容醜陋，我為說法，令得無上清淨法身；若見眾生色相麁惡，我為說法，令得微細金色皮膚；若見眾生諸苦逼迫，我為說法，令得如來最極安樂；若見眾生種種安樂，我為說法，令其安住一切智樂；若見眾生種種病苦，我為說法，令其成就如影像身；若見眾生積集色愛，我為說法，令其愛樂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜神言：「善男子！我發起清淨平等樂欲心，我發起離一切世間塵垢清淨堅固莊嚴心，我發起於一切事難作能作決定不退心，我發起莊嚴一切功德寶山猶如須彌處金輪上永不傾動心，我發起於一切處無所住著心，我發起普現一切眾生前皆能救護心，我發起見一切佛海無有厭足心，我發起求一切菩薩清淨願力心，我發起住普遍大智光明海心，我發起令一切眾生超過憂惱生死曠野心，我發起令一切眾生捨離愁歎眾苦心，我發起令一切眾生捨離種種不可意色、聲、香、味、觸、法心，我發起令一切眾生捨離種種恩愛別離、怨憎會苦心，我發起令一切眾生捨離種種惡業因緣、愚癡等苦心，我發起與一切惡趣險難眾生作救護心，我發起令一切眾生出生死苦顯示正道心，我發起令一切眾生捨離生老病死等苦心，我發起令一切眾生成就如來無上法樂心，我發起令一切眾生皆受清淨大喜樂心，我發起令一切眾生修行正行無厄難心。發是心已，復為說法，令其漸至一切智地，所謂：若見眾生樂著所住宮殿、屋宅，我為說法，令其了達諸法本性，離諸執著；若見眾生戀著父母、兄弟、親屬，我為說法，令其得入諸佛菩薩清淨眾會；若見眾生戀著妻子，情無捨離，我為說法，令其捨離生死愛染，起大悲心，於一切眾生平等無二；若見眾生戀著市肆、廛里集會，我為說法，令其得與眾聖集會；若見眾生貪著資具，我為說法，令其具足諸波羅蜜；若見眾生愛著音樂，我為說法，令其愛樂清淨法樂；若見眾生著五欲境，我為說法，令其得入如來境界；若見眾生多起瞋恚，我為說法，令住如來忍波羅蜜；若見眾生其心懈怠，我為說法，令得清淨勤波羅蜜；若見眾生其心散亂，我為說法，令得如來禪波羅蜜；若見眾生入見稠林無明闇障，我為說法，令得出離稠林黑闇；若見眾生無有智慧，我為說法，令其成就般若波羅蜜；若見眾生染著三界，我為說法，令於生死心無取捨，而得安住方便波羅蜜；若見眾生志意下劣，我為說法，令其圓滿佛菩提願；若見眾生但求自利，我為說法，令其發起平等利益諸眾生願；若見眾生志樂微弱，我為說法，令得菩薩力波羅蜜；若見眾生愚癡黑闇，我為說法，令得如來究竟清淨智波羅蜜；若見眾生色相不具，我為說法，令得如來圓滿色身；若見眾生形容醜陋，我為說法，令得無上清淨法身；若見眾生色相麁惡，我為說法，令得微細金色皮膚；若見眾生諸苦逼迫，我為說法，令得如來最極安樂；若見眾生種種安樂，我為說法，令其安住一切智樂；若見眾生種種病苦，我為說法，令其成就如影像身；若見眾生積集色愛，我為說法，令其愛樂

諸菩薩行；若見眾生貧窮所困，我為說法，令得菩薩功德寶藏；若見眾生樂止園林，我為說法，令其供養承事諸佛住法園苑；若見眾生遊行道路，我為說法，令其趣向一切智道；若見眾生樂居村邑，我為說法，令出三界；若見眾生樂住聚落，我為說法，令其超越二乘之道，住如來地；若見眾生樂住城郭，我為說法，令其得住法王城中；若見眾生樂止四隅，我為說法，令得三世平等智慧；若見眾生樂止諸方，我為說法，令得智慧，見一切法；若見眾生貪行多者，我為彼說不淨觀門，令其捨離生死渴愛；若見眾生瞋行多者，我為彼說大慈觀門，令勤修習心無惱害；若見眾生癡行多者，我為說法，令得智眼，觀諸法海；若見眾生等分行者，我為說法，令其得入一切勝智諸大願海；若見眾生樂生死樂，我為說法，令其厭離；若見眾生厭生死苦，應為如來之所化者，我為說法，令悟無生，示現受生；若見眾生愛著五蘊，我為說法，令其得住無依境界；若見眾生其心下劣，我為顯示勝莊嚴道；若見眾生心生憍慢，為說如來平等法忍；若見眾生其心諂曲，為說菩薩清淨直心。善男子！我以如是無量法施攝諸眾生，種種方便教化調伏，令離惡道、受人天樂、脫三界縛、住一切智。我時便得廣大歡喜法光明海，速疾愛樂，甚深圓滿，其心怡暢，安隱適悅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩行；若見眾生貧窮所困，我為說法，令得菩薩功德寶藏；若見眾生樂止園林，我為說法，令其供養承事諸佛住法園苑；若見眾生遊行道路，我為說法，令其趣向一切智道；若見眾生樂居村邑，我為說法，令出三界；若見眾生樂住聚落，我為說法，令其超越二乘之道，住如來地；若見眾生樂住城郭，我為說法，令其得住法王城中；若見眾生樂止四隅，我為說法，令得三世平等智慧；若見眾生樂止諸方，我為說法，令得智慧，見一切法；若見眾生貪行多者，我為彼說不淨觀門，令其捨離生死渴愛；若見眾生瞋行多者，我為彼說大慈觀門，令勤修習心無惱害；若見眾生癡行多者，我為說法，令得智眼，觀諸法海；若見眾生等分行者，我為說法，令其得入一切勝智諸大願海；若見眾生樂生死樂，我為說法，令其厭離；若見眾生厭生死苦，應為如來之所化者，我為說法，令悟無生，示現受生；若見眾生愛著五蘊，我為說法，令其得住無依境界；若見眾生其心下劣，我為顯示勝莊嚴道；若見眾生心生憍慢，為說如來平等法忍；若見眾生其心諂曲，為說菩薩清淨直心。善男子！我以如是無量法施攝諸眾生，種種方便教化調伏，令離惡道、受人天樂、脫三界縛、住一切智。我時便得廣大歡喜法光明海，速疾愛樂，甚深圓滿，其心怡暢，安隱適悅。

「復次，善男子！我常觀察一切菩薩道場眾海，修種種願行、現種種淨身、有種種常光、放種種光明；以種種方便入一切智門、入種種三昧；現種種神變，出種種音聲海，具種種莊嚴身，入種種如來門，詣種種國土海，見種種諸佛海，得種種辯才海，照種種解脫境，得種種智光海，入種種三昧海遊戲，種種解脫宮殿；以種種門趣一切智，以莊嚴雲覆虛空界，觀察種種道場眾會，集種種世界，入種種佛剎，詣種種方海，受種種如來命，從種種如來所，與種種菩薩俱，雨種種莊嚴雲，入如來種種方便，觀如來種種法海，思如來種種神通門，順如來種種智慧海，往如來種種殊勝會，坐如來種種莊嚴座。善男子！我觀察此道場眾會，知佛神力無量無邊，生大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！我常觀察一切菩薩道場眾海，修種種願行、現種種淨身、有種種常光、放種種光明；以種種方便入一切智門、入種種三昧；現種種神變，出種種音聲海，具種種莊嚴身，入種種如來門，詣種種國土海，見種種諸佛海，得種種辯才海，照種種解脫境，得種種智光海，入種種三昧海遊戲，種種解脫宮殿；以種種門趣一切智，以莊嚴雲覆虛空界，觀察種種道場眾會，集種種世界，入種種佛剎，詣種種方海，受種種如來命，從種種如來所，與種種菩薩俱，雨種種莊嚴雲，入如來種種方便，觀如來種種法海，思如來種種神通門，順如來種種智慧海，往如來種種殊勝會，坐如來種種莊嚴座。善男子！我觀察此道場眾會，知佛神力無量無邊，生大歡喜。

「善男子！我觀毘盧遮那如來，念念出現不思議色身，既見是已，生大歡喜；又觀如來，於念念中，放大光明，充滿無邊廣大法界，既見是已，生大歡喜；又見如來一一毛孔，念念出現無量佛剎極微塵數光明海，一一光明以無量佛剎極微塵數光明而為眷屬，一一周遍一切法界，銷滅一切諸眾生苦，既見是已，生大歡喜。又，善男子！我觀如來頂及兩肩，念念出現一切佛剎極微塵數寶焰山雲，充滿十方一切法界，既見是已，生大歡喜；又，善男子！我觀如來一一毛孔，於念念中，出一切佛剎極微塵數香光明雲，充滿十方一切佛剎，既見是已，生大歡喜；又，善男子！我觀如來一一相海，於念念中，出一切佛剎極微塵數諸相莊嚴如來身雲，遍往十方一切世界，既見是已，生大歡喜；又，善男子！我觀如來一一隨好，於念念中，出一切佛剎極微塵數隨好光明如來身雲，既見是已，生大歡喜；又，善男子！我觀如來一一毛孔，於念念中，出不可說不可說佛剎極微塵數佛變化雲，示現如來從初發心、修波羅蜜、具莊嚴道、入菩薩地、遊戲菩薩種種神力，既見是已，生大歡喜；又，善男子！我觀如來一一毛孔，念念出現不可說不可說佛剎極微塵數天王身雲，及以天王自在神變，充遍一切十方法界，應以天王身而得度者，即現其前，而為說法，既見是已，生大歡喜；又，善男子！我觀如來一一毛孔，念念出現不可說不可說佛剎極微塵數龍王身雲、夜叉王身雲、乾闥婆王身雲、阿脩羅王身雲、迦樓羅王身雲、緊那羅王身雲、摩睺羅伽王身雲、人王身雲、梵王身雲，莫不念念毛孔中現如是神變、如是身相、如是言音、如是說法，我見是已，於念念中，生大歡喜，廣大信樂，量與法界薩婆若等。昔所未得，而今始得；昔所未解，而今始解；昔所未證，而今始證；昔所未入，而今始入；昔所未滿，而今始滿；昔所未見，而今始見；昔所未聞，而今始聞。何以故？以能了知法界相故，知一切法唯一相故，能平等入三世道故，能說一切無邊法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我觀毘盧遮那如來，念念出現不思議色身，既見是已，生大歡喜；又觀如來，於念念中，放大光明，充滿無邊廣大法界，既見是已，生大歡喜；又見如來一一毛孔，念念出現無量佛剎極微塵數光明海，一一光明以無量佛剎極微塵數光明而為眷屬，一一周遍一切法界，銷滅一切諸眾生苦，既見是已，生大歡喜。又，善男子！我觀如來頂及兩肩，念念出現一切佛剎極微塵數寶焰山雲，充滿十方一切法界，既見是已，生大歡喜；又，善男子！我觀如來一一毛孔，於念念中，出一切佛剎極微塵數香光明雲，充滿十方一切佛剎，既見是已，生大歡喜；又，善男子！我觀如來一一相海，於念念中，出一切佛剎極微塵數諸相莊嚴如來身雲，遍往十方一切世界，既見是已，生大歡喜；又，善男子！我觀如來一一隨好，於念念中，出一切佛剎極微塵數隨好光明如來身雲，既見是已，生大歡喜；又，善男子！我觀如來一一毛孔，於念念中，出不可說不可說佛剎極微塵數佛變化雲，示現如來從初發心、修波羅蜜、具莊嚴道、入菩薩地、遊戲菩薩種種神力，既見是已，生大歡喜；又，善男子！我觀如來一一毛孔，念念出現不可說不可說佛剎極微塵數天王身雲，及以天王自在神變，充遍一切十方法界，應以天王身而得度者，即現其前，而為說法，既見是已，生大歡喜；又，善男子！我觀如來一一毛孔，念念出現不可說不可說佛剎極微塵數龍王身雲、夜叉王身雲、乾闥婆王身雲、阿脩羅王身雲、迦樓羅王身雲、緊那羅王身雲、摩睺羅伽王身雲、人王身雲、梵王身雲，莫不念念毛孔中現如是神變、如是身相、如是言音、如是說法，我見是已，於念念中，生大歡喜，廣大信樂，量與法界薩婆若等。昔所未得，而今始得；昔所未解，而今始解；昔所未證，而今始證；昔所未入，而今始入；昔所未滿，而今始滿；昔所未見，而今始見；昔所未聞，而今始聞。何以故？以能了知法界相故，知一切法唯一相故，能平等入三世道故，能說一切無邊法故。

「善男子！我入此菩薩念念出生廣大歡喜莊嚴解脫光明海。又，善男子！此解脫無邊，普入一切法界門故；此解脫無盡，等發一切智性心故；此解脫無量，菩薩智眼所知境故；此解脫無際，入無際畔一切眾生心想中故；此解脫甚深，寂靜智慧所觀察故；此解脫廣大，周遍一切如來境故；此解脫無壞，菩薩智眼之所知故；此解脫無底，盡於法界之源底故；此解脫者即是普門，於一事中普遍出生諸神變故；此解脫者體性不空，一切法身等無二故；此解脫者終無有生，以能了知如幻法故；此解脫者猶如影像，一切智願光所生故；此解脫者猶如變化，諸菩薩行妙變化故；此解脫者猶如大地，為一切眾生所依處故；此解脫者猶如大水，能以大悲潤一切故；此解脫者猶如大火，乾竭眾生貪愛水故；此解脫者猶如大風，令諸眾生速疾趣於一切智故；此解脫者猶如大海，眾功德寶莊嚴一切諸眾生故；此解脫者如須彌山，出一切智法寶海故；此解脫者如天宮殿，一切妙法所莊嚴故；此解脫者猶如虛空，普容三世一切如來神通力故；此解脫者猶如大雲，普為眾生雨法雨故；此解脫者猶如淨日，能破眾生無知闇故；此解脫者猶如滿月，滿足廣大福智海故；此解脫者猶如如來，於一切處正遍知故；此解脫者猶如自影，從自善業所化出故；此解脫者猶如谷響，隨其所應為說法故；此解脫者猶如影像，隨眾生心而照現故；此解脫者如大樹王，開敷一切神通華故；此解脫者猶如金剛，從本已來不可壞故；此解脫者如如意珠，出生無量自在力故；此解脫者如離垢藏摩尼寶王，示現一切三世如來諸神變故；此解脫者猶如喜幢妙摩尼寶，能平等出一切諸佛法輪聲故。善男子！我今為汝種種稱讚此解脫門無比希有、真實功德、難解、難入、難信、難知，汝應思惟，隨順悟入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我入此菩薩念念出生廣大歡喜莊嚴解脫光明海。又，善男子！此解脫無邊，普入一切法界門故；此解脫無盡，等發一切智性心故；此解脫無量，菩薩智眼所知境故；此解脫無際，入無際畔一切眾生心想中故；此解脫甚深，寂靜智慧所觀察故；此解脫廣大，周遍一切如來境故；此解脫無壞，菩薩智眼之所知故；此解脫無底，盡於法界之源底故；此解脫者即是普門，於一事中普遍出生諸神變故；此解脫者體性不空，一切法身等無二故；此解脫者終無有生，以能了知如幻法故；此解脫者猶如影像，一切智願光所生故；此解脫者猶如變化，諸菩薩行妙變化故；此解脫者猶如大地，為一切眾生所依處故；此解脫者猶如大水，能以大悲潤一切故；此解脫者猶如大火，乾竭眾生貪愛水故；此解脫者猶如大風，令諸眾生速疾趣於一切智故；此解脫者猶如大海，眾功德寶莊嚴一切諸眾生故；此解脫者如須彌山，出一切智法寶海故；此解脫者如天宮殿，一切妙法所莊嚴故；此解脫者猶如虛空，普容三世一切如來神通力故；此解脫者猶如大雲，普為眾生雨法雨故；此解脫者猶如淨日，能破眾生無知闇故；此解脫者猶如滿月，滿足廣大福智海故；此解脫者猶如如來，於一切處正遍知故；此解脫者猶如自影，從自善業所化出故；此解脫者猶如谷響，隨其所應為說法故；此解脫者猶如影像，隨眾生心而照現故；此解脫者如大樹王，開敷一切神通華故；此解脫者猶如金剛，從本已來不可壞故；此解脫者如如意珠，出生無量自在力故；此解脫者如離垢藏摩尼寶王，示現一切三世如來諸神變故；此解脫者猶如喜幢妙摩尼寶，能平等出一切諸佛法輪聲故。善男子！我今為汝種種稱讚此解脫門無比希有、真實功德、難解、難入、難信、難知，汝應思惟，隨順悟入。」

爾時，善財童子白夜神言：「聖者！云何修行，得此解脫，具足圓滿？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子白夜神言：「聖者！云何修行，得此解脫，具足圓滿？」

夜神言：「善男子！菩薩修行十大法藏，積集圓滿，光明遍照，愛樂出生，威力自在，則能成就此解脫門。何等為十？一、修布施廣大法藏，隨眾生心，悉令滿足；二、修淨戒廣大法藏，普入一切佛功德海；三、修安忍廣大法藏，能遍思惟一切法性；四、修精進廣大法藏，趣一切智恒無退轉；五、修禪定廣大法藏，能滅一切眾生熱惱；六、修般若廣大法藏，能遍了知一切法海；七、修方便廣大法藏，能遍成熟諸眾生海；八、修諸願廣大法藏，能遍遊入諸佛剎海，為諸眾生，盡未來劫修菩薩行；九、修諸力廣大法藏，能念念中，現於一切法界教海，於一切剎成等正覺，常無休息；十、修淨智廣大法藏，能得如來清淨妙智，遍知三世一切諸法，無有障礙。善男子！若諸菩薩安住如是十大法藏，則能獲得如是解脫、清淨、增長、積集、具足、出生、堅固、廣大、成就、安住、圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜神言：「善男子！菩薩修行十大法藏，積集圓滿，光明遍照，愛樂出生，威力自在，則能成就此解脫門。何等為十？一、修布施廣大法藏，隨眾生心，悉令滿足；二、修淨戒廣大法藏，普入一切佛功德海；三、修安忍廣大法藏，能遍思惟一切法性；四、修精進廣大法藏，趣一切智恒無退轉；五、修禪定廣大法藏，能滅一切眾生熱惱；六、修般若廣大法藏，能遍了知一切法海；七、修方便廣大法藏，能遍成熟諸眾生海；八、修諸願廣大法藏，能遍遊入諸佛剎海，為諸眾生，盡未來劫修菩薩行；九、修諸力廣大法藏，能念念中，現於一切法界教海，於一切剎成等正覺，常無休息；十、修淨智廣大法藏，能得如來清淨妙智，遍知三世一切諸法，無有障礙。善男子！若諸菩薩安住如是十大法藏，則能獲得如是解脫、清淨、增長、積集、具足、出生、堅固、廣大、成就、安住、圓滿。」

善財白言：「聖者！汝發阿耨多羅三藐三菩提心，其已久如？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財白言：「聖者！汝發阿耨多羅三藐三菩提心，其已久如？」

夜神言：「善男子！此華藏莊嚴世界海，東過千世界海，有世界海名一切淨光眾寶莊嚴，有世界種名大願光明音，中有世界名無垢金光莊嚴，以一切香金剛摩尼王為體，形如樓閣，眾妙寶雲以為其際，住於一切寶瓔珞海，妙宮殿雲而覆其上，淨穢相雜；彼世界中，乃往古世，有劫名普照光幢，有國名普寶吉祥藏，有菩提場名一切寶藏眾色光明，有佛名不退轉法界妙音，於此場中成等正覺；我於爾時作菩提樹神，名福德燈光明幢，守護道場，見彼如來成等正覺，示現種種自在神力，發阿耨多羅三藐三菩提心，即於此時獲得三昧，名普照如來功德海。彼道場中，次有如來出興於世，名法樹威德山王；我時命終，還生於此，為道場主夜神，名吉祥福智光明，見彼如來轉正法輪，現大神通，即得三昧，名普照一切離貪境界；次有如來出興於世，名一切法海音聲王，我為夜神，因得見佛，種種承事，供養恭敬，心生歡喜，即獲三昧，名增長一切善法地；次有如來出興於世，名寶光明燈幢王，我為夜神，因得見佛，承事供養，令其歡喜，即獲三昧，名普現神通光明雲；次有如來出興於世，名功德須彌光威德王，我為夜神，因得見佛，承事供養，令得歡喜，則獲三昧，名普照諸佛海；次有如來出興於世，名法雲妙音聲王，我為夜神，因得見佛，承事供養，令心歡喜，即獲三昧，名一切法海燈；次有如來出興於世，名智炬光照王，我為夜神，因得見佛，承事供養，令其歡喜，即獲三昧，名滅一切眾生苦光照燈；次有如來出興於世，名妙法神通速疾幢，我為夜神，因得見佛，承事供養，心大歡喜，即獲三昧，名三世如來所行光明藏；次有如來出興於世，名法燈勇猛智慧師子王，我為夜神，因得見佛，承事供養，令生歡喜，即獲三昧，名一切世間無礙智輪威德光；次有如來出興於世，名智力具足威德王，我為夜神，因得見佛，承事供養，令心歡喜，即獲三昧，名普照三世眾生根行影像。如是，善男子！彼無垢金光莊嚴世界普照光明幢劫中，有如是等十佛剎極微塵數如來出興於世，我於彼時或為天王、或為龍王、或為夜叉王、或為乾闥婆王、或為阿脩羅王、或為迦樓羅王、或為緊那羅王、或為摩睺羅伽王、或為人王、或為梵王、或為天身、或為人身、或為男子身、或為女人身、或為童男身、或為童女身，悉以種種諸供養具，恭敬供養、尊重承事彼諸如來，亦聞諸佛所說妙法，悉皆聽受，憶持不忘；從此命終，還即於此世界中生，經於佛剎極微塵數劫修行菩薩種種妙行，然後壽終，生此華藏莊嚴世界海中娑婆世界，值迦羅鳩孫馱如來，承事供養，令生歡喜 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜神言：「善男子！此華藏莊嚴世界海，東過千世界海，有世界海名一切淨光眾寶莊嚴，有世界種名大願光明音，中有世界名無垢金光莊嚴，以一切香金剛摩尼王為體，形如樓閣，眾妙寶雲以為其際，住於一切寶瓔珞海，妙宮殿雲而覆其上，淨穢相雜；彼世界中，乃往古世，有劫名普照光幢，有國名普寶吉祥藏，有菩提場名一切寶藏眾色光明，有佛名不退轉法界妙音，於此場中成等正覺；我於爾時作菩提樹神，名福德燈光明幢，守護道場，見彼如來成等正覺，示現種種自在神力，發阿耨多羅三藐三菩提心，即於此時獲得三昧，名普照如來功德海。彼道場中，次有如來出興於世，名法樹威德山王；我時命終，還生於此，為道場主夜神，名吉祥福智光明，見彼如來轉正法輪，現大神通，即得三昧，名普照一切離貪境界；次有如來出興於世，名一切法海音聲王，我為夜神，因得見佛，種種承事，供養恭敬，心生歡喜，即獲三昧，名增長一切善法地；次有如來出興於世，名寶光明燈幢王，我為夜神，因得見佛，承事供養，令其歡喜，即獲三昧，名普現神通光明雲；次有如來出興於世，名功德須彌光威德王，我為夜神，因得見佛，承事供養，令得歡喜，則獲三昧，名普照諸佛海；次有如來出興於世，名法雲妙音聲王，我為夜神，因得見佛，承事供養，令心歡喜，即獲三昧，名一切法海燈；次有如來出興於世，名智炬光照王，我為夜神，因得見佛，承事供養，令其歡喜，即獲三昧，名滅一切眾生苦光照燈；次有如來出興於世，名妙法神通速疾幢，我為夜神，因得見佛，承事供養，心大歡喜，即獲三昧，名三世如來所行光明藏；次有如來出興於世，名法燈勇猛智慧師子王，我為夜神，因得見佛，承事供養，令生歡喜，即獲三昧，名一切世間無礙智輪威德光；次有如來出興於世，名智力具足威德王，我為夜神，因得見佛，承事供養，令心歡喜，即獲三昧，名普照三世眾生根行影像。如是，善男子！彼無垢金光莊嚴世界普照光明幢劫中，有如是等十佛剎極微塵數如來出興於世，我於彼時或為天王、或為龍王、或為夜叉王、或為乾闥婆王、或為阿脩羅王、或為迦樓羅王、或為緊那羅王、或為摩睺羅伽王、或為人王、或為梵王、或為天身、或為人身、或為男子身、或為女人身、或為童男身、或為童女身，悉以種種諸供養具，恭敬供養、尊重承事彼諸如來，亦聞諸佛所說妙法，悉皆聽受，憶持不忘；從此命終，還即於此世界中生，經於佛剎極微塵數劫修行菩薩種種妙行，然後壽終，生此華藏莊嚴世界海中娑婆世界，值迦羅鳩孫馱如來，承事供養，令生歡喜

，得三昧名離一切塵垢影像光明；次值拘那含牟尼如來，承事供養，令生歡喜，得三昧名普光遍照一切剎海；次值迦葉如來，承事供養，令生歡喜，得三昧名演一切眾生妙音聲海；次值毘盧遮那如來於此道場成等正覺，念念示現種種神通廣大威力，我時得見，即獲此念念出生廣大歡喜莊嚴解脫門，得此解脫已，能入十不可說不可說佛剎極微塵數法界諸安立海；見彼一切法界安立海，一切佛剎所有極微塵，一一塵中有十不可說不可說佛剎極微塵數諸佛國土，一一國土皆有毘盧遮那如來坐於道場，於念念中成等正覺，現諸神變；所現神變，一一皆遍一切法界海，亦見自身在彼一切諸如來所，又亦聞彼一切世界一切如來種種說法，我悉聽受，憶持不忘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，得三昧名離一切塵垢影像光明；次值拘那含牟尼如來，承事供養，令生歡喜，得三昧名普光遍照一切剎海；次值迦葉如來，承事供養，令生歡喜，得三昧名演一切眾生妙音聲海；次值毘盧遮那如來於此道場成等正覺，念念示現種種神通廣大威力，我時得見，即獲此念念出生廣大歡喜莊嚴解脫門，得此解脫已，能入十不可說不可說佛剎極微塵數法界諸安立海；見彼一切法界安立海，一切佛剎所有極微塵，一一塵中有十不可說不可說佛剎極微塵數諸佛國土，一一國土皆有毘盧遮那如來坐於道場，於念念中成等正覺，現諸神變；所現神變，一一皆遍一切法界海，亦見自身在彼一切諸如來所，又亦聞彼一切世界一切如來種種說法，我悉聽受，憶持不忘。

「復次，善男子！我復見彼一切如來，一一毛孔出生種種變化海，現神通力，於十方一切法界海、一切佛剎海、一切世界種、一切世界中，隨諸眾生種種生類、種種心性、種種想行，如其所應，轉正法輪。我得速疾陀羅尼力，悉能受持一切文義，正念思惟；以明了智，普入一切清淨法藏；以自在智，普遊一切甚深法海；以周遍智，普知三世諸廣大義；以平等智，普達諸佛無差別法。我能如是悟解一切諸佛法門；一一法門中，悟解一切修多羅雲；一一修多羅雲中，悟解一切法海；一一法海中，悟解一切法品；一一法品中，悟解一切法雲；一一法雲中，悟解一切法流；一一法流中，出生一切法愛樂海；一一法愛樂海，出生一切地；一一地中，出生一切三昧海；一一三昧海，得一切見佛海；一一見佛海，得一切智光海；一一智光海普照三世，遍入十方，知無量如來過去諸行海、知無量如來所有本事海、知無量如來難捨能捨布施波羅蜜海、知無量如來圓滿淨戒波羅蜜海、知無量如來清淨安忍波羅蜜海、知無量如來廣大精進波羅蜜海、知無量如來圓滿清淨禪波羅蜜海、知無量如來甚深趣入般若波羅蜜海、知無量如來種種方便波羅蜜海、知無量如來種種增長願波羅蜜海、知無量如來種種成就力波羅蜜海、知無量如來種種圓滿智波羅蜜海、知無量如來過去種種超菩薩地無障礙行智光普照海、知無量如來過去種種住菩薩地無障礙行無量劫海；現神通力知無量如來過去種種圓滿菩薩地；知無量如來過去種種修習菩薩地；知無量如來過去種種淨治菩薩地；知無量如來過去種種觀察菩薩地；知無量如來過去為菩薩時，常見諸佛如影隨形；知無量如來過去為菩薩時，盡見佛海、劫海同住；知無量如來過去為菩薩時，以無量身遍生剎海；知無量如來過去為菩薩時，周遍法界，修廣大行；知無量如來過去為菩薩時，示現種種諸方便門，調伏成熟一切眾生；知無量如來放大光明，普照十方一切剎海；知無量如來現大神力，普現一切眾生之前；知無量如來廣大智地，光明自在；知無量如來成等正覺，神變難思；知無量如來轉正法輪，悉能受持，無有忘失；知無量如來示現相海；知無量如來示現身海；知無量如來廣大境界。彼諸如來從初發心乃至法滅，如是等法、所有勤求、相應方便，我於念念悉得知見，甚深證入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！我復見彼一切如來，一一毛孔出生種種變化海，現神通力，於十方一切法界海、一切佛剎海、一切世界種、一切世界中，隨諸眾生種種生類、種種心性、種種想行，如其所應，轉正法輪。我得速疾陀羅尼力，悉能受持一切文義，正念思惟；以明了智，普入一切清淨法藏；以自在智，普遊一切甚深法海；以周遍智，普知三世諸廣大義；以平等智，普達諸佛無差別法。我能如是悟解一切諸佛法門；一一法門中，悟解一切修多羅雲；一一修多羅雲中，悟解一切法海；一一法海中，悟解一切法品；一一法品中，悟解一切法雲；一一法雲中，悟解一切法流；一一法流中，出生一切法愛樂海；一一法愛樂海，出生一切地；一一地中，出生一切三昧海；一一三昧海，得一切見佛海；一一見佛海，得一切智光海；一一智光海普照三世，遍入十方，知無量如來過去諸行海、知無量如來所有本事海、知無量如來難捨能捨布施波羅蜜海、知無量如來圓滿淨戒波羅蜜海、知無量如來清淨安忍波羅蜜海、知無量如來廣大精進波羅蜜海、知無量如來圓滿清淨禪波羅蜜海、知無量如來甚深趣入般若波羅蜜海、知無量如來種種方便波羅蜜海、知無量如來種種增長願波羅蜜海、知無量如來種種成就力波羅蜜海、知無量如來種種圓滿智波羅蜜海、知無量如來過去種種超菩薩地無障礙行智光普照海、知無量如來過去種種住菩薩地無障礙行無量劫海；現神通力知無量如來過去種種圓滿菩薩地；知無量如來過去種種修習菩薩地；知無量如來過去種種淨治菩薩地；知無量如來過去種種觀察菩薩地；知無量如來過去為菩薩時，常見諸佛如影隨形；知無量如來過去為菩薩時，盡見佛海、劫海同住；知無量如來過去為菩薩時，以無量身遍生剎海；知無量如來過去為菩薩時，周遍法界，修廣大行；知無量如來過去為菩薩時，示現種種諸方便門，調伏成熟一切眾生；知無量如來放大光明，普照十方一切剎海；知無量如來現大神力，普現一切眾生之前；知無量如來廣大智地，光明自在；知無量如來成等正覺，神變難思；知無量如來轉正法輪，悉能受持，無有忘失；知無量如來示現相海；知無量如來示現身海；知無量如來廣大境界。彼諸如來從初發心乃至法滅，如是等法、所有勤求、相應方便，我於念念悉得知見，甚深證入。

「善男子！汝問我言：『發心已來，為久如？』者，我念往昔過二佛剎極微塵數劫，如上所說，於無垢金光莊嚴世界為福德燈圓滿光明幢菩提樹神，聞不退轉法界妙音如來種種說法，發阿耨多羅三藐三菩提心，經二佛剎極微塵數劫，種種修行諸菩薩行，然後生此娑婆世界賢劫之中，從迦羅鳩孫馱佛至釋迦牟尼佛，及此劫中未來所有一切如來，我皆親近，承事供養，恭敬尊重，令生歡喜；如此世界賢劫之中，供養未來一切諸佛，一切世界一切劫中所有未來一切諸佛，悉亦如是親近承事，種種供養。善男子！彼無垢金光莊嚴世界，今猶現在，諸佛出現，相續不斷，汝當一心修此菩薩大勇猛門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！汝問我言：『發心已來，為久如？』者，我念往昔過二佛剎極微塵數劫，如上所說，於無垢金光莊嚴世界為福德燈圓滿光明幢菩提樹神，聞不退轉法界妙音如來種種說法，發阿耨多羅三藐三菩提心，經二佛剎極微塵數劫，種種修行諸菩薩行，然後生此娑婆世界賢劫之中，從迦羅鳩孫馱佛至釋迦牟尼佛，及此劫中未來所有一切如來，我皆親近，承事供養，恭敬尊重，令生歡喜；如此世界賢劫之中，供養未來一切諸佛，一切世界一切劫中所有未來一切諸佛，悉亦如是親近承事，種種供養。善男子！彼無垢金光莊嚴世界，今猶現在，諸佛出現，相續不斷，汝當一心修此菩薩大勇猛門。」

爾時，具足功德寂靜音海主夜神欲重宣此解脫門義，為善財童子而說偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具足功德寂靜音海主夜神欲重宣此解脫門義，為善財童子而說偈曰：

「善財汝今聽我說， 如是淨妙解脫門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善財汝今聽我說， 如是淨妙解脫門，

聞已愛樂生歡喜， 究竟勤修令悟入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞已愛樂生歡喜， 究竟勤修令悟入。

我昔修行多劫海， 生於廣大深信心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我昔修行多劫海， 生於廣大深信心，

常觀法性令現前， 速證如空一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常觀法性令現前， 速證如空一切智。

我於三世諸佛所， 咸生廣大信樂心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於三世諸佛所， 咸生廣大信樂心，

最勝清淨諸眷屬， 悉願承事常親近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝清淨諸眷屬， 悉願承事常親近。

我見過去天人師， 為利眾生皆供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我見過去天人師， 為利眾生皆供養，

聞此廣大淨法門， 其心愛敬生歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞此廣大淨法門， 其心愛敬生歡喜。

常於父母及師長， 尊重恭敬令歡悅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常於父母及師長， 尊重恭敬令歡悅，

如是曾無休懈心， 於此解脫能深入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是曾無休懈心， 於此解脫能深入。

又於老病貧窮人， 無主諸根不具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又於老病貧窮人， 無主諸根不具足，

經無數劫受輪迴， 慈心愍濟令安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經無數劫受輪迴， 慈心愍濟令安樂。

濁劫水火及王賊， 醉象惡獸諸恐怖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 濁劫水火及王賊， 醉象惡獸諸恐怖，

我昔修行有海中， 種種救護令除免。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我昔修行有海中， 種種救護令除免。

三有煩惱恒熾然， 諸惡業障常纏覆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三有煩惱恒熾然， 諸惡業障常纏覆，

墮於生死險難中， 我昔救彼令除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 墮於生死險難中， 我昔救彼令除滅。

一切恐怖惡趣中， 種種苦難恒相續， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切恐怖惡趣中， 種種苦難恒相續，

生老病死厄其身， 我當救彼咸令出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生老病死厄其身， 我當救彼咸令出。

願盡未來一切劫， 普為苦惱諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願盡未來一切劫， 普為苦惱諸群生，

滅除生死使無餘， 得佛究竟諸安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅除生死使無餘， 得佛究竟諸安樂。

「善男子！我唯知此念念速疾出生廣大歡喜莊嚴解脫門；如諸菩薩摩訶薩深入一切法界海，遠離一切內外苦，永除一切諸妄想，具足一切菩薩智，悉知一切諸劫數，普見一切剎成壞，而我云何能知、能說彼功德行？善男子！此菩提場如來清淨圓滿會中有主夜神，名守護一切城增長威德，汝詣彼問菩薩云何學菩薩行、修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此念念速疾出生廣大歡喜莊嚴解脫門；如諸菩薩摩訶薩深入一切法界海，遠離一切內外苦，永除一切諸妄想，具足一切菩薩智，悉知一切諸劫數，普見一切剎成壞，而我云何能知、能說彼功德行？善男子！此菩提場如來清淨圓滿會中有主夜神，名守護一切城增長威德，汝詣彼問菩薩云何學菩薩行、修菩薩道。」

爾時，善財童子一心觀察具足功德寂靜音海主夜神身，合掌恭敬，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子一心觀察具足功德寂靜音海主夜神身，合掌恭敬，以偈讚曰：

「我因隨順善友教， 今來得詣天神所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我因隨順善友教， 今來得詣天神所，

身無邊量等須彌， 處座莊嚴皆妙好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身無邊量等須彌， 處座莊嚴皆妙好。

非是執著於色相， 計有諸法為依止， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非是執著於色相， 計有諸法為依止，

邪見淺識劣智人， 而能了知尊境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪見淺識劣智人， 而能了知尊境界。

一切世間天及人， 於無邊劫常觀察， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間天及人， 於無邊劫常觀察，

不能測度聖天身， 色相無量難思故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能測度聖天身， 色相無量難思故。

天能遠離於諸蘊， 亦復不依於界處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天能遠離於諸蘊， 亦復不依於界處，

普為眾生出世間， 示現種種神通力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普為眾生出世間， 示現種種神通力。

最勝智眼常清淨， 無垢無動無所著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝智眼常清淨， 無垢無動無所著，

能觀一切極微中， 見佛種種神通力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能觀一切極微中， 見佛種種神通力。

仁今身為正法藏， 心智無礙常清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁今身為正法藏， 心智無礙常清淨，

既得如來智慧光， 復照一切諸群品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既得如來智慧光， 復照一切諸群品。

心能普集無邊業， 莊嚴一切諸世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心能普集無邊業， 莊嚴一切諸世間，

了一切法皆是心， 現身等彼眾生數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了一切法皆是心， 現身等彼眾生數。

解了世間猶若夢， 一切諸佛猶如影， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解了世間猶若夢， 一切諸佛猶如影，

諸法如響悉皆空， 隨心普現而無著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法如響悉皆空， 隨心普現而無著。

天能普為諸眾生， 念念現身恒自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天能普為諸眾生， 念念現身恒自在，

於有於無心不住， 常聞說法遍諸方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於有於無心不住， 常聞說法遍諸方。

無量剎塵諸剎海， 及善逝海眾生海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量剎塵諸剎海， 及善逝海眾生海，

如是悉在一塵中， 此尊解脫境界力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是悉在一塵中， 此尊解脫境界力。」

時，善財童子以此妙偈讚彼神已，頂禮其足，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子以此妙偈讚彼神已，頂禮其足，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退而去。