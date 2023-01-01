大方廣佛華嚴經卷第二十罽賓國三藏般若奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第二十罽賓國三藏般若奉 詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入不思議解脫境界普賢行願品

「爾時，寶華燈城北有菩提樹，名普光遍照法雲聲幢。以念念顯示一切如來莊嚴道場，金剛堅固摩尼寶王而為其根，一切摩尼以為其幹，眾雜妙寶以為其葉，枝條華果次第分布，並相稱可；四方、上、下圓滿莊嚴，放種種色寶焰光明；出妙音聲，演說一切諸佛如來自在神通甚深境界。於彼樹前有一香池，名寶華光法雷聲，香水盈滿，妙寶為岸，百萬億那由他寶樹圍遶，一一樹形如菩提樹，眾寶瓔珞周匝垂下。復有無量宮殿樓閣，眾寶所成，周遍道場以為嚴飾。彼香池內出大蓮華，名普現三世一切如來莊嚴境界雲，須彌山極微塵數如來於中出現。其第一佛名普智寶焰吉祥威德王，於此華上，最初得阿耨多羅三藐三菩提，無量千歲演說妙法，成熟眾生。其彼如來未成佛時，十千年中菩提樹王放大光明，顯現神通，成熟眾生。所謂：十千年前放淨光明，名一切眾生離垢燈，若有眾生遇斯光者，心自開悟，知十千年後佛當出現；九千年前放淨光明，名具足無垢吉祥藏，若有眾生遇斯光者，得清淨眼，見一切色，知九千年後佛當出現；八千年前放大光明，名一切眾生業果音聲，若有眾生遇斯光者，悉能自知業海差別、種種果報，知八千年後佛當出現；七千年前放大光明，名生一切善根音聲，若有眾生遇斯光者，一切善根悉皆圓滿，知七千年後佛當出現；六千年前放大光明，名佛不思議境界音聲，若有眾生遇斯光者，其心廣大，普得自在，知六千年後佛當出現；五千年前放大光明，名嚴淨一切佛剎音聲，若有眾生遇斯光者，悉見一切清淨佛土，知五千年後佛當出現；四千年前放大光明，名一切如來境界無雜亂燈，若有眾生遇斯光者，悉能深入如來境界，遍一切處往覲諸佛，知四千年後佛當出現；三千年前放大光明，名一切眾生普照三世現前燈，若有眾生遇斯光者，悉能現見一切如來諸本事海，知三千年後佛當出現；二千年前放大光明，名三世智電燈，若有眾生遇斯光者，則見一切如來過去相應行海，知二千年後佛當出現；一千年前放大光明，名如來無翳智慧燈，若有眾生遇斯光者，具足普眼，能見諸佛神通變化，淨一切剎，知一千年後佛當出現；一百年前放大光明，名令一切眾生皆得見佛集諸善根，若有眾生遇斯光者，則得成就見佛三昧，知百年後佛當出現；次七日前放大光明，名一切眾生大喜愛樂音，若有眾生遇斯光者，則得見佛，能生愛敬，知七日後佛當出現。善男子！如是種種無量無邊清淨光明，十千年中乃至七日調伏眾生，令其成熟。滿七日已，一切世界悉皆震動，純一清淨，無諸穢雜，念念普現十方一切清淨佛剎，亦現彼剎種種莊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，寶華燈城北有菩提樹，名普光遍照法雲聲幢。以念念顯示一切如來莊嚴道場，金剛堅固摩尼寶王而為其根，一切摩尼以為其幹，眾雜妙寶以為其葉，枝條華果次第分布，並相稱可；四方、上、下圓滿莊嚴，放種種色寶焰光明；出妙音聲，演說一切諸佛如來自在神通甚深境界。於彼樹前有一香池，名寶華光法雷聲，香水盈滿，妙寶為岸，百萬億那由他寶樹圍遶，一一樹形如菩提樹，眾寶瓔珞周匝垂下。復有無量宮殿樓閣，眾寶所成，周遍道場以為嚴飾。彼香池內出大蓮華，名普現三世一切如來莊嚴境界雲，須彌山極微塵數如來於中出現。其第一佛名普智寶焰吉祥威德王，於此華上，最初得阿耨多羅三藐三菩提，無量千歲演說妙法，成熟眾生。其彼如來未成佛時，十千年中菩提樹王放大光明，顯現神通，成熟眾生。所謂：十千年前放淨光明，名一切眾生離垢燈，若有眾生遇斯光者，心自開悟，知十千年後佛當出現；九千年前放淨光明，名具足無垢吉祥藏，若有眾生遇斯光者，得清淨眼，見一切色，知九千年後佛當出現；八千年前放大光明，名一切眾生業果音聲，若有眾生遇斯光者，悉能自知業海差別、種種果報，知八千年後佛當出現；七千年前放大光明，名生一切善根音聲，若有眾生遇斯光者，一切善根悉皆圓滿，知七千年後佛當出現；六千年前放大光明，名佛不思議境界音聲，若有眾生遇斯光者，其心廣大，普得自在，知六千年後佛當出現；五千年前放大光明，名嚴淨一切佛剎音聲，若有眾生遇斯光者，悉見一切清淨佛土，知五千年後佛當出現；四千年前放大光明，名一切如來境界無雜亂燈，若有眾生遇斯光者，悉能深入如來境界，遍一切處往覲諸佛，知四千年後佛當出現；三千年前放大光明，名一切眾生普照三世現前燈，若有眾生遇斯光者，悉能現見一切如來諸本事海，知三千年後佛當出現；二千年前放大光明，名三世智電燈，若有眾生遇斯光者，則見一切如來過去相應行海，知二千年後佛當出現；一千年前放大光明，名如來無翳智慧燈，若有眾生遇斯光者，具足普眼，能見諸佛神通變化，淨一切剎，知一千年後佛當出現；一百年前放大光明，名令一切眾生皆得見佛集諸善根，若有眾生遇斯光者，則得成就見佛三昧，知百年後佛當出現；次七日前放大光明，名一切眾生大喜愛樂音，若有眾生遇斯光者，則得見佛，能生愛敬，知七日後佛當出現。善男子！如是種種無量無邊清淨光明，十千年中乃至七日調伏眾生，令其成熟。滿七日已，一切世界悉皆震動，純一清淨，無諸穢雜，念念普現十方一切清淨佛剎，亦現彼剎種種莊

嚴，若有眾生根性淳熟，應見佛者，咸詣道場。爾時，彼世界中，一切輪圍、一切須彌、一切諸山、一切河海、一切大地、一切城邑、一切垣牆、一切宮殿、一切音樂、一切資具、一切瓔珞、一切語言，皆出音聲讚說一切諸佛如來神通境界變化莊嚴；又出一切香雲、一切燒香雲、一切末香雲、一切塗香雲、一切香摩尼形像雲、一切摩尼衣雲、一切寶焰雲、一切焰藏雲、一切瓔珞雲、一切妙華雲、一切音樂雲、一切如來光明雲、一切如來圓光雲、一切如來願聲雲、一切如來言音海雲、一切如來種種相好色光明雲，顯示如來出現世間不思議相。善男子！此普現三世一切如來莊嚴境界大寶蓮華王，有十佛剎極微塵數妙寶蓮華以為眷屬，周匝圍遶。其諸蓮華一一臺上，皆有摩尼寶師子座；一一座上，皆有菩薩結跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚴，若有眾生根性淳熟，應見佛者，咸詣道場。爾時，彼世界中，一切輪圍、一切須彌、一切諸山、一切河海、一切大地、一切城邑、一切垣牆、一切宮殿、一切音樂、一切資具、一切瓔珞、一切語言，皆出音聲讚說一切諸佛如來神通境界變化莊嚴；又出一切香雲、一切燒香雲、一切末香雲、一切塗香雲、一切香摩尼形像雲、一切摩尼衣雲、一切寶焰雲、一切焰藏雲、一切瓔珞雲、一切妙華雲、一切音樂雲、一切如來光明雲、一切如來圓光雲、一切如來願聲雲、一切如來言音海雲、一切如來種種相好色光明雲，顯示如來出現世間不思議相。善男子！此普現三世一切如來莊嚴境界大寶蓮華王，有十佛剎極微塵數妙寶蓮華以為眷屬，周匝圍遶。其諸蓮華一一臺上，皆有摩尼寶師子座；一一座上，皆有菩薩結跏趺坐。

「善男子！彼普智寶焰吉祥威德王如來於此成阿耨多羅三藐三菩提時，即於十方一切世界成阿耨多羅三藐三菩提，隨眾生心，悉現其前，為轉法輪。於一一世界，令無量眾生離惡道苦；令無量眾生生人天中；令無量眾生住於聲聞、辟支佛地；令無量眾生成就出離菩提之行；令無量眾生成就無垢勇猛幢菩提之行；令無量眾生成就清淨法光明菩提之行；令無量眾生成就威德清淨根菩提之行；令無量眾生成就隨順平等力菩提之行；令無量眾生成就現前入法城菩提之行；令無量眾生成就遍至一切處不可壞神通力菩提之行；令無量眾生普於十方一切如來、應、正等覺生希有心，安住平等菩提之行；令無量眾生安住三昧門菩提之行；令無量眾生成就緣一切清淨境界菩提之行；令無量眾生發菩提心；令無量眾生住菩薩道修菩薩行；令無量眾生安住清淨波羅蜜道；令無量眾生住菩薩初地；令無量眾生安住菩薩二地、三地乃至十地；令無量眾生入於菩薩殊勝行願；令無量眾生安住普賢清淨行願。善男子！彼普智寶焰吉祥威德王如來現如是等佛不思議自在神力轉法輪時，於彼一一諸世界中，隨其所應，念念調伏，教化成熟無量眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！彼普智寶焰吉祥威德王如來於此成阿耨多羅三藐三菩提時，即於十方一切世界成阿耨多羅三藐三菩提，隨眾生心，悉現其前，為轉法輪。於一一世界，令無量眾生離惡道苦；令無量眾生生人天中；令無量眾生住於聲聞、辟支佛地；令無量眾生成就出離菩提之行；令無量眾生成就無垢勇猛幢菩提之行；令無量眾生成就清淨法光明菩提之行；令無量眾生成就威德清淨根菩提之行；令無量眾生成就隨順平等力菩提之行；令無量眾生成就現前入法城菩提之行；令無量眾生成就遍至一切處不可壞神通力菩提之行；令無量眾生普於十方一切如來、應、正等覺生希有心，安住平等菩提之行；令無量眾生安住三昧門菩提之行；令無量眾生成就緣一切清淨境界菩提之行；令無量眾生發菩提心；令無量眾生住菩薩道修菩薩行；令無量眾生安住清淨波羅蜜道；令無量眾生住菩薩初地；令無量眾生安住菩薩二地、三地乃至十地；令無量眾生入於菩薩殊勝行願；令無量眾生安住普賢清淨行願。善男子！彼普智寶焰吉祥威德王如來現如是等佛不思議自在神力轉法輪時，於彼一一諸世界中，隨其所應，念念調伏，教化成熟無量眾生。

「時，普賢菩薩知寶華燈王城中眾生自恃色貌及諸境界，放逸昏醉，而生憍慢；為欲調伏彼眾生故，化現妙身，端正殊特，往詣彼城。放大光明，普照一切，令彼聖王及諸妙寶、日月、星宿、寶樹、寶衣、摩尼、瓔珞、眾生身等一切光明威德端嚴悉皆不現；譬如日出，眾景奪曜，亦如聚墨對閻浮金。時，諸眾生各心念言：『此為是誰？為天？為梵？今放此光映蔽一切，令我等身所有威德光色端嚴皆不顯現，種種思惟無能解了。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，普賢菩薩知寶華燈王城中眾生自恃色貌及諸境界，放逸昏醉，而生憍慢；為欲調伏彼眾生故，化現妙身，端正殊特，往詣彼城。放大光明，普照一切，令彼聖王及諸妙寶、日月、星宿、寶樹、寶衣、摩尼、瓔珞、眾生身等一切光明威德端嚴悉皆不現；譬如日出，眾景奪曜，亦如聚墨對閻浮金。時，諸眾生各心念言：『此為是誰？為天？為梵？今放此光映蔽一切，令我等身所有威德光色端嚴皆不顯現，種種思惟無能解了。』

「爾時，普賢菩薩在彼輪王宮殿之上虛空中住，而告之言：『大王！當知今汝國中有佛出興，在普光遍照法雲聲幢菩提樹下。』時，輪王女普喜吉祥蓮華眼見普賢菩薩所現色身光明自在，及聞身上種種瓔珞諸莊嚴具所出妙音，生愛敬心，生歡喜心，生深信心，作如是念：『願我所有一切善根，得如是身、如是莊嚴、如是相好、如是威儀、如是神通、如是威德。今此大聖能於眾生生死長夜黑闇之中放大光明，顯示如來出興於世，願令於我亦得如是為諸眾生作智光明，破彼所有無知黑闇；願我所在受生之處，常得不離此善知識。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，普賢菩薩在彼輪王宮殿之上虛空中住，而告之言：『大王！當知今汝國中有佛出興，在普光遍照法雲聲幢菩提樹下。』時，輪王女普喜吉祥蓮華眼見普賢菩薩所現色身光明自在，及聞身上種種瓔珞諸莊嚴具所出妙音，生愛敬心，生歡喜心，生深信心，作如是念：『願我所有一切善根，得如是身、如是莊嚴、如是相好、如是威儀、如是神通、如是威德。今此大聖能於眾生生死長夜黑闇之中放大光明，顯示如來出興於世，願令於我亦得如是為諸眾生作智光明，破彼所有無知黑闇；願我所在受生之處，常得不離此善知識。』

「善男子！時，毘盧遮那寶蓮華藏妙吉祥髻轉輪聖王與其寶女、千子、眷屬、大臣、輔佐、七寶、四兵及其城內無量人眾，前後圍遶，以王神力，俱昇虛空，高一由旬，放大光明，照四天下，普使一切咸得瞻仰，欲令眾生俱往見佛，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！時，毘盧遮那寶蓮華藏妙吉祥髻轉輪聖王與其寶女、千子、眷屬、大臣、輔佐、七寶、四兵及其城內無量人眾，前後圍遶，以王神力，俱昇虛空，高一由旬，放大光明，照四天下，普使一切咸得瞻仰，欲令眾生俱往見佛，以偈讚曰：

「『佛今已出於世間， 普救一切諸群品， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『佛今已出於世間， 普救一切諸群品，

汝等宜應速發心， 往詣最勝導師所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等宜應速發心， 往詣最勝導師所。

經於無量俱胝劫， 乃有如來興出世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經於無量俱胝劫， 乃有如來興出世，

開示甚深微妙法， 普為利樂諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開示甚深微妙法， 普為利樂諸眾生。

佛觀一切諸世間， 顛倒無明常翳惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛觀一切諸世間， 顛倒無明常翳惑，

生死逼迫輪迴苦， 而起救護大悲心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死逼迫輪迴苦， 而起救護大悲心。

無數千萬俱胝劫， 修習種種菩提行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數千萬俱胝劫， 修習種種菩提行，

成就最勝大悲心， 普滅一切眾生苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就最勝大悲心， 普滅一切眾生苦。

頭目耳鼻身手足， 如是一切皆能捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頭目耳鼻身手足， 如是一切皆能捨，

為證甘露佛菩提， 經於無量無邊劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為證甘露佛菩提， 經於無量無邊劫。

過於無量俱胝劫， 出世導師難可遇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過於無量俱胝劫， 出世導師難可遇，

見聞供養及親承， 一切獲益無空過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見聞供養及親承， 一切獲益無空過。

我今與汝俱往詣， 觀彼最勝調御師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今與汝俱往詣， 觀彼最勝調御師，

為轉無上大法輪， 道樹降魔成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為轉無上大法輪， 道樹降魔成正覺。

汝應觀佛妙色身， 放無邊際光明網， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝應觀佛妙色身， 放無邊際光明網，

種種妙色咸清淨， 除滅眾生惑苦暗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種妙色咸清淨， 除滅眾生惑苦暗。

從於一一毛孔中， 普放無數光明雲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從於一一毛孔中， 普放無數光明雲，

遍照一切諸群生， 咸令愛敬心歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍照一切諸群生， 咸令愛敬心歡喜。

汝等各各應思念， 發起廣大精進心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等各各應思念， 發起廣大精進心，

即時同詣彼如來， 親近至誠而供養。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時同詣彼如來， 親近至誠而供養。』

「爾時，轉輪聖王說偈讚佛，開悟國內一切眾生已，從輪王善根，出十千種大供養雲，往詣道場，向如來所。所謂：出一切寶蓋雲、一切華帳雲、一切寶衣雲、一切香海雲、一切寶座雲、一切寶幢雲、一切宮殿雲、一切妙華雲、一切寶鈴網雲、一切莊嚴具雲，於虛空中周遍嚴飾。到已，頂禮普智寶焰吉祥威德王如來足，右遶無數百千萬匝，即於佛前，坐普照十方光明摩尼寶蓮華座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，轉輪聖王說偈讚佛，開悟國內一切眾生已，從輪王善根，出十千種大供養雲，往詣道場，向如來所。所謂：出一切寶蓋雲、一切華帳雲、一切寶衣雲、一切香海雲、一切寶座雲、一切寶幢雲、一切宮殿雲、一切妙華雲、一切寶鈴網雲、一切莊嚴具雲，於虛空中周遍嚴飾。到已，頂禮普智寶焰吉祥威德王如來足，右遶無數百千萬匝，即於佛前，坐普照十方光明摩尼寶蓮華座。

「時，輪王女普喜吉祥蓮華眼即解身上一切瓔珞諸莊嚴具，持以奉散。時，莊嚴具於虛空中變成大摩尼寶蓋，有種種色摩尼寶網周匝垂下，一切龍王共所執持，一切宮殿於中間列，十種寶蓋眷屬圍遶，形如樓閣，內外清淨，諸瓔珞雲遍覆其上，及諸寶樹、香海、摩尼、種種妙飾以為嚴好。於此蓋中有菩提樹，枝葉榮茂，普覆法界，念念示現無量莊嚴。毘盧遮那如來坐此樹下，有不可說不可說佛剎極微塵數菩薩前後圍遶，一切皆從普賢菩薩行願出生，住諸菩薩不可思議無差別住；亦見一切諸世間主，合掌瞻仰，圍遶如來；亦見一切如來自在神通之力；又見一切諸劫次第世界成壞；又亦見彼一切世界一切諸佛出興次第；又亦見彼一切世界一一皆有普賢菩薩種種供養一切如來、種種調伏一切眾生；又亦見彼一切菩薩及其自身莫不皆在普賢身中；亦見自身在一切如來前、一切普賢前、一切菩薩前、一切眾生前；又亦見彼一切世界，一一各有佛剎極微塵數世界種種際畔、種種任持、種種形狀、種種體性、種種安布、種種莊嚴、種種清淨、種種莊嚴雲而覆其上、種種劫名、種種佛興、種種三世、種種方處、種種住法界、種種入法界、種種住虛空、種種菩薩莊嚴、種種菩薩住處、種種如來菩提場、種種如來神通力、種種如來師子座、種種如來大會海、種種如來眾差別、種種如來巧方便、種種如來轉法輪、種種如來妙音聲、種種如來言說海、種種如來契經雲；既見是已，其心清淨，生大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，輪王女普喜吉祥蓮華眼即解身上一切瓔珞諸莊嚴具，持以奉散。時，莊嚴具於虛空中變成大摩尼寶蓋，有種種色摩尼寶網周匝垂下，一切龍王共所執持，一切宮殿於中間列，十種寶蓋眷屬圍遶，形如樓閣，內外清淨，諸瓔珞雲遍覆其上，及諸寶樹、香海、摩尼、種種妙飾以為嚴好。於此蓋中有菩提樹，枝葉榮茂，普覆法界，念念示現無量莊嚴。毘盧遮那如來坐此樹下，有不可說不可說佛剎極微塵數菩薩前後圍遶，一切皆從普賢菩薩行願出生，住諸菩薩不可思議無差別住；亦見一切諸世間主，合掌瞻仰，圍遶如來；亦見一切如來自在神通之力；又見一切諸劫次第世界成壞；又亦見彼一切世界一切諸佛出興次第；又亦見彼一切世界一一皆有普賢菩薩種種供養一切如來、種種調伏一切眾生；又亦見彼一切菩薩及其自身莫不皆在普賢身中；亦見自身在一切如來前、一切普賢前、一切菩薩前、一切眾生前；又亦見彼一切世界，一一各有佛剎極微塵數世界種種際畔、種種任持、種種形狀、種種體性、種種安布、種種莊嚴、種種清淨、種種莊嚴雲而覆其上、種種劫名、種種佛興、種種三世、種種方處、種種住法界、種種入法界、種種住虛空、種種菩薩莊嚴、種種菩薩住處、種種如來菩提場、種種如來神通力、種種如來師子座、種種如來大會海、種種如來眾差別、種種如來巧方便、種種如來轉法輪、種種如來妙音聲、種種如來言說海、種種如來契經雲；既見是已，其心清淨，生大歡喜。

「時，彼如來為此女人說修多羅，名一切如來轉法輪音，十佛剎極微塵數修多羅而為眷屬。時，彼女人聞此經已，即得成就十千三昧門，身心柔軟，無有麁強，如初受胎，如始誕生，如娑羅樹初始生芽；彼三昧心柔軟可愛，亦復如是。所謂：現見一切佛三昧、普照一切剎三昧、深入一切三世門三昧、演說一切佛法輪三昧、了知一切佛願海三昧、開悟一切眾生令出生死苦三昧、常願破一切眾生闇三昧、常願滅一切眾生苦三昧、常願生一切眾生樂三昧、教化一切眾生不生疲厭三昧、一切菩薩住一切地自在莊嚴三昧、一切菩薩無障礙幢三昧、普詣一切清淨佛剎三昧。得如是等十千三昧已，復得微細等引，謂：不動心、歡喜心、安慰心、普光照心、順善知識教心、緣甚深一切智心、隨順慈無量教行心、捨離一切執著心、不住一切世間境界心、深入如來境界心、普照一切佛色相海心、不散亂心、不飄動心、無障礙心、無高下心、無疲倦心、無退轉心、得自在心、離懈怠心、正念諸法自性心、安住一切法門海心、修行一切法門海心、了知一切眾生海心、救護一切眾生海心、普照一切世界海心、普生一切佛願海心、悉破一切障礙山心、積集廣大福聚心、現見如來十力心、普照菩薩境界心、增長菩薩助道心、遍緣一切方海心。一心思惟觀察普賢所有大願，發一切如來十佛剎極微塵數平等願海。所謂：願嚴淨一切佛國；願成熟一切眾生；願遍知一切法界；願普入一切法界海；願於一切佛剎，盡未來劫修菩薩行；願盡未來際劫，不捨一切眾生；願得親近一切如來；願得承事一切善友，悉令歡喜；願得供養一切如來，悉令遍滿；願於念念中修菩薩行，增一切智無有間斷；發如是等十佛剎極微塵數願海，成就普賢所有大願。時，彼如來復為其女開示演說發心已來所種善根、所修妙行、所得大果，令其開悟，甚深信解，成就如來圓滿廣大所有願海，一心趣向一切智位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，彼如來為此女人說修多羅，名一切如來轉法輪音，十佛剎極微塵數修多羅而為眷屬。時，彼女人聞此經已，即得成就十千三昧門，身心柔軟，無有麁強，如初受胎，如始誕生，如娑羅樹初始生芽；彼三昧心柔軟可愛，亦復如是。所謂：現見一切佛三昧、普照一切剎三昧、深入一切三世門三昧、演說一切佛法輪三昧、了知一切佛願海三昧、開悟一切眾生令出生死苦三昧、常願破一切眾生闇三昧、常願滅一切眾生苦三昧、常願生一切眾生樂三昧、教化一切眾生不生疲厭三昧、一切菩薩住一切地自在莊嚴三昧、一切菩薩無障礙幢三昧、普詣一切清淨佛剎三昧。得如是等十千三昧已，復得微細等引，謂：不動心、歡喜心、安慰心、普光照心、順善知識教心、緣甚深一切智心、隨順慈無量教行心、捨離一切執著心、不住一切世間境界心、深入如來境界心、普照一切佛色相海心、不散亂心、不飄動心、無障礙心、無高下心、無疲倦心、無退轉心、得自在心、離懈怠心、正念諸法自性心、安住一切法門海心、修行一切法門海心、了知一切眾生海心、救護一切眾生海心、普照一切世界海心、普生一切佛願海心、悉破一切障礙山心、積集廣大福聚心、現見如來十力心、普照菩薩境界心、增長菩薩助道心、遍緣一切方海心。一心思惟觀察普賢所有大願，發一切如來十佛剎極微塵數平等願海。所謂：願嚴淨一切佛國；願成熟一切眾生；願遍知一切法界；願普入一切法界海；願於一切佛剎，盡未來劫修菩薩行；願盡未來際劫，不捨一切眾生；願得親近一切如來；願得承事一切善友，悉令歡喜；願得供養一切如來，悉令遍滿；願於念念中修菩薩行，增一切智無有間斷；發如是等十佛剎極微塵數願海，成就普賢所有大願。時，彼如來復為其女開示演說發心已來所種善根、所修妙行、所得大果，令其開悟，甚深信解，成就如來圓滿廣大所有願海，一心趣向一切智位。

「善男子！復於此前過十大劫，有世界名日輪光照摩尼王，佛號因陀羅幢吉祥相。時，此蓮華眼女於彼如來遺法之中，普賢菩薩勸其修補蓮華座上故壞佛像；既修補已，而復彩畫；既彩畫已，復寶莊嚴，發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！我念過去由普賢菩薩善知識故，種此善根；從是已來，不墮惡趣，常於一切天王、人王種族中生，一切生處身形殊妙，端正可喜，色相圓滿，令人樂見；常見於佛，常得親近普賢菩薩，令我憶持所得法門，乃至於今示導開悟，成熟於我，令生歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！復於此前過十大劫，有世界名日輪光照摩尼王，佛號因陀羅幢吉祥相。時，此蓮華眼女於彼如來遺法之中，普賢菩薩勸其修補蓮華座上故壞佛像；既修補已，而復彩畫；既彩畫已，復寶莊嚴，發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！我念過去由普賢菩薩善知識故，種此善根；從是已來，不墮惡趣，常於一切天王、人王種族中生，一切生處身形殊妙，端正可喜，色相圓滿，令人樂見；常見於佛，常得親近普賢菩薩，令我憶持所得法門，乃至於今示導開悟，成熟於我，令生歡喜。

「善男子！於意云何？爾時毘盧遮那寶蓮華藏妙吉祥髻轉輪王者，豈異人乎？今彌勒菩薩是也。是時王妃具足圓滿吉祥面者，具足功德寂靜音海夜神是也，今所住處去此不遠。時普喜吉祥蓮華眼童女者，即我身是。我於昔時，身為童女，普賢菩薩勸我修補蓮華座像以為無上菩提因緣，令我發阿耨多羅三藐三菩提心。我於彼時初始發心，次復引導，令我得見普智寶焰吉祥威德王如來，解身瓔珞，散佛供養，見佛神變，聞佛說法，即得菩薩普現一切世間調伏眾生解脫門，從是得見須彌山極微塵數佛，我皆尊重恭敬供養，聽彼如來種種說法，聞法歡喜，依教修行，於念念中常得見彼一切如來及彼佛剎菩薩大會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！於意云何？爾時毘盧遮那寶蓮華藏妙吉祥髻轉輪王者，豈異人乎？今彌勒菩薩是也。是時王妃具足圓滿吉祥面者，具足功德寂靜音海夜神是也，今所住處去此不遠。時普喜吉祥蓮華眼童女者，即我身是。我於昔時，身為童女，普賢菩薩勸我修補蓮華座像以為無上菩提因緣，令我發阿耨多羅三藐三菩提心。我於彼時初始發心，次復引導，令我得見普智寶焰吉祥威德王如來，解身瓔珞，散佛供養，見佛神變，聞佛說法，即得菩薩普現一切世間調伏眾生解脫門，從是得見須彌山極微塵數佛，我皆尊重恭敬供養，聽彼如來種種說法，聞法歡喜，依教修行，於念念中常得見彼一切如來及彼佛剎菩薩大會。

「善男子！過彼毘盧遮那威德吉祥世界無垢圓滿劫已，次有世界，名摩尼輪種種妙色莊嚴，劫名大光，有五百佛於中出現，我皆承事恭敬供養，令其歡喜。其最初佛名大悲雲幢，我為夜神，見佛出行，恭敬供養；次有佛出，名金剛那羅延幢，我為輪王，親近承事，恭敬供養。時，佛為我說修多羅，名一切佛出現，十佛剎極微塵數修多羅以為眷屬，我皆受持；次有佛出，名金剛無礙德，我於彼時為轉輪王，恭敬供養，其佛為我說修多羅，名普照一切眾生根，須彌山極微塵數修多羅而為眷屬，我皆受持；次有佛出，名火焰山吉祥莊嚴，我於彼時為長者女，供養恭敬，其佛為我說修多羅，名普照三世藏莊嚴閻浮提，極微塵數修多羅而為眷屬，我皆受持；次有佛出，名一切法海高勝王，我為天王，恭敬供養，其佛為我說修多羅，名分別一切法界智，五百修多羅而為眷屬，我皆受持；次有佛出，名甚深法吉祥海光，我於彼時為龍王女，雨如意摩尼寶雲而為供養，其佛為我說修多羅，名速疾增長歡喜海，百萬億那由他修多羅而為眷屬，我皆受持；次有佛出，名寶峯光焰燈，我為海神，雨寶蓮華雲，親近承事，恭敬供養，其佛為我說修多羅，名法界方便海光明，佛剎極微塵數修多羅而為眷屬，我皆受持；次有佛出，名功德海光照圓滿吉祥，我於彼時為五通仙，現大神力，六千諸仙眷屬圍遶，雨妙香華高山峯雲而為供養，其佛為我說修多羅，名無著法燈，六千修多羅而為眷屬，我皆受持；次有佛出，名毘盧遮那吉祥藏，我於彼時為主地神，名平等利益，與無量地神俱，雨一切寶樹雲、一切寶藏雲、一切寶瓔珞雲、一切寶莊嚴雲而為供養，其佛為我說修多羅，名出生一切如來智藏，無量修多羅而為眷屬，我皆聽聞，憶持不忘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！過彼毘盧遮那威德吉祥世界無垢圓滿劫已，次有世界，名摩尼輪種種妙色莊嚴，劫名大光，有五百佛於中出現，我皆承事恭敬供養，令其歡喜。其最初佛名大悲雲幢，我為夜神，見佛出行，恭敬供養；次有佛出，名金剛那羅延幢，我為輪王，親近承事，恭敬供養。時，佛為我說修多羅，名一切佛出現，十佛剎極微塵數修多羅以為眷屬，我皆受持；次有佛出，名金剛無礙德，我於彼時為轉輪王，恭敬供養，其佛為我說修多羅，名普照一切眾生根，須彌山極微塵數修多羅而為眷屬，我皆受持；次有佛出，名火焰山吉祥莊嚴，我於彼時為長者女，供養恭敬，其佛為我說修多羅，名普照三世藏莊嚴閻浮提，極微塵數修多羅而為眷屬，我皆受持；次有佛出，名一切法海高勝王，我為天王，恭敬供養，其佛為我說修多羅，名分別一切法界智，五百修多羅而為眷屬，我皆受持；次有佛出，名甚深法吉祥海光，我於彼時為龍王女，雨如意摩尼寶雲而為供養，其佛為我說修多羅，名速疾增長歡喜海，百萬億那由他修多羅而為眷屬，我皆受持；次有佛出，名寶峯光焰燈，我為海神，雨寶蓮華雲，親近承事，恭敬供養，其佛為我說修多羅，名法界方便海光明，佛剎極微塵數修多羅而為眷屬，我皆受持；次有佛出，名功德海光照圓滿吉祥，我於彼時為五通仙，現大神力，六千諸仙眷屬圍遶，雨妙香華高山峯雲而為供養，其佛為我說修多羅，名無著法燈，六千修多羅而為眷屬，我皆受持；次有佛出，名毘盧遮那吉祥藏，我於彼時為主地神，名平等利益，與無量地神俱，雨一切寶樹雲、一切寶藏雲、一切寶瓔珞雲、一切寶莊嚴雲而為供養，其佛為我說修多羅，名出生一切如來智藏，無量修多羅而為眷屬，我皆聽聞，憶持不忘。

「善男子！如是次第五百如來，其最後佛名法界虛空寶山圓滿吉祥燈。我於彼時身為妓女，名可喜吉祥面；遇佛入城，歌舞供養，承佛威力，踊在空中，以千妙偈讚歎於佛；佛為於我放眉間光，名普照法界光明莊嚴，光照我身一切遍滿，我蒙光觸，即得解脫，名法界方便不退藏門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是次第五百如來，其最後佛名法界虛空寶山圓滿吉祥燈。我於彼時身為妓女，名可喜吉祥面；遇佛入城，歌舞供養，承佛威力，踊在空中，以千妙偈讚歎於佛；佛為於我放眉間光，名普照法界光明莊嚴，光照我身一切遍滿，我蒙光觸，即得解脫，名法界方便不退藏門。

「善男子！此世界中有如是等佛剎極微塵數劫，一切如來於中出現，我皆承事恭敬供養，令其歡喜；彼諸如來為我演說種種正法，我皆憶念，如法受持，乃至不忘一文一句；於彼一一諸如來所，稱揚讚歎一切佛法，為無量眾生廣作利益；於彼一一諸如來所，得現三世法界藏，住廣大法界身，得入一切智光明，入一切普賢行。善男子！我依一切智光明故，於念念中，見無量佛，既見佛已，先所未得、先所未見、先所未聞普賢菩薩所有妙行，悉得成就。何以故？以得一切智光明故，差別顯示無量無邊法界門故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此世界中有如是等佛剎極微塵數劫，一切如來於中出現，我皆承事恭敬供養，令其歡喜；彼諸如來為我演說種種正法，我皆憶念，如法受持，乃至不忘一文一句；於彼一一諸如來所，稱揚讚歎一切佛法，為無量眾生廣作利益；於彼一一諸如來所，得現三世法界藏，住廣大法界身，得入一切智光明，入一切普賢行。善男子！我依一切智光明故，於念念中，見無量佛，既見佛已，先所未得、先所未見、先所未聞普賢菩薩所有妙行，悉得成就。何以故？以得一切智光明故，差別顯示無量無邊法界門故。」

爾時，普救眾生夜神欲重明此解脫門義，承佛威力，為善財童子而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普救眾生夜神欲重明此解脫門義，承佛威力，為善財童子而說偈言：

「善財汝應聽我說， 甚深難入難見法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善財汝應聽我說， 甚深難入難見法，

普光遍照於三世， 一切差別智明門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普光遍照於三世， 一切差別智明門。

如我初發菩提心， 勤求佛智諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如我初發菩提心， 勤求佛智諸功德，

所證無邊解脫門， 為汝宣揚應諦聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所證無邊解脫門， 為汝宣揚應諦聽。

憶昔過剎極微劫， 時有劫名無垢輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憶昔過剎極微劫， 時有劫名無垢輪，

剎號勝幢遍照燈， 莊嚴廣大無諸垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎號勝幢遍照燈， 莊嚴廣大無諸垢，

於中十力出世間， 量與須彌塵數等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中十力出世間， 量與須彌塵數等。

初佛寶焰吉祥光， 第二法王功德幢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初佛寶焰吉祥光， 第二法王功德幢，

第三法幢福須彌， 第四無畏自在王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三法幢福須彌， 第四無畏自在王，

第五佛名寂靜王， 第六佛名寂靜城， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五佛名寂靜王， 第六佛名寂靜城，

第七如來名稱山， 第八導師須彌德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七如來名稱山， 第八導師須彌德，

第九佛號吉祥光， 第十名為月面佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九佛號吉祥光， 第十名為月面佛。

於此十佛世尊所， 令我開悟最初門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此十佛世尊所， 令我開悟最初門，

此後次第有十佛， 相續出興於世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此後次第有十佛， 相續出興於世間。

最初佛號虛空住， 第二如來名普光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最初佛號虛空住， 第二如來名普光，

三名出生住諸方， 第四如來正念海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三名出生住諸方， 第四如來正念海，

第五佛名高勝光， 第六世尊須彌雲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五佛名高勝光， 第六世尊須彌雲，

第七如來法焰光， 第八如來名稱山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七如來法焰光， 第八如來名稱山，

第九出生蓮華王， 第十大悲法界華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九出生蓮華王， 第十大悲法界華。

此十佛海光明照， 令我悟入第二門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十佛海光明照， 令我悟入第二門，

此後相續時無間， 次第復有十佛出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此後相續時無間， 次第復有十佛出。

第一如來光幢王， 第二佛名智慧光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一如來光幢王， 第二佛名智慧光，

第三佛名利益心， 第四如來帝吉祥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三佛名利益心， 第四如來帝吉祥，

第五如來名天智， 第六佛號尊慧王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五如來名天智， 第六佛號尊慧王，

第七佛名智吉祥， 第八佛號光照王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七佛名智吉祥， 第八佛號光照王，

第九勇猛天行佛， 第十法界蓮華尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九勇猛天行佛， 第十法界蓮華尊。

此十能顯廣大法， 令我成就第三門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十能顯廣大法， 令我成就第三門，

此後無間復值遇， 次第相續十佛出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此後無間復值遇， 次第相續十佛出。

最初寶焰山吉祥， 第二功德吉祥佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最初寶焰山吉祥， 第二功德吉祥佛，

第三佛號法光明， 第四佛名蓮華藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三佛號法光明， 第四佛名蓮華藏，

第五智月妙眼佛， 第六如來香寶光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五智月妙眼佛， 第六如來香寶光，

第七善逝須彌德， 八名乾闥婆光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七善逝須彌德， 八名乾闥婆光明，

第九摩尼藏王佛， 第十具足威德佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九摩尼藏王佛， 第十具足威德佛。

此後次第有十佛， 相續出興於世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此後次第有十佛， 相續出興於世間。

最初佛號廣大智， 第二佛號寶光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最初佛號廣大智， 第二佛號寶光明，

第三如來功德雲， 第四佛名最勝相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三如來功德雲， 第四佛名最勝相，

第五苦行圓滿光， 第六佛號那羅延， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五苦行圓滿光， 第六佛號那羅延，

第七世尊須彌德， 第八功德輪圍王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七世尊須彌德， 第八功德輪圍王，

第九如來無勝幢， 第十佛名大樹王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九如來無勝幢， 第十佛名大樹王。

此後次第有十佛， 相續出興於世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此後次第有十佛， 相續出興於世間。

初名帝德娑羅王， 二名普現世主身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初名帝德娑羅王， 二名普現世主身，

第三佛號高顯光， 第四佛名金剛光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三佛號高顯光， 第四佛名金剛光，

第五世尊地威德， 第六甚深法德王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五世尊地威德， 第六甚深法德王，

第七法海大智音， 第八佛號須彌幢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七法海大智音， 第八佛號須彌幢，

第九如來智光照， 第十妙寶吉祥王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九如來智光照， 第十妙寶吉祥王。

此後次第有十佛， 相續出興於世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此後次第有十佛， 相續出興於世間。

初梵光佛虛空音， 第三法界像吉祥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初梵光佛虛空音， 第三法界像吉祥，

第四圓滿光明輪， 第五諸方智光幢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四圓滿光明輪， 第五諸方智光幢，

六虛空燈七妙德， 第八遍照吉祥光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六虛空燈七妙德， 第八遍照吉祥光，

第九福光寂靜德， 第十大悲雲吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九福光寂靜德， 第十大悲雲吉祥。

此後次第有十佛， 相續出興於世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此後次第有十佛， 相續出興於世間。

初真諦力智光明， 二現一切眾生前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初真諦力智光明， 二現一切眾生前，

第三名為高顯光， 第四佛號光明身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三名為高顯光， 第四佛號光明身，

第五善逝法出生， 第六名為速疾風， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五善逝法出生， 第六名為速疾風，

第七世尊吉祥相， 第八如來勇猛幢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七世尊吉祥相， 第八如來勇猛幢，

第九佛名寶肢節， 第十普現三世光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九佛名寶肢節， 第十普現三世光。

此後次第有十佛， 相續出興於世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此後次第有十佛， 相續出興於世間。

初佛願海吉祥燈， 二佛吉祥金剛山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初佛願海吉祥燈， 二佛吉祥金剛山，

第三堅固須彌德， 第四佛名念幢王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三堅固須彌德， 第四佛名念幢王，

第五如來法智尊， 第六佛名般若燈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五如來法智尊， 第六佛名般若燈，

第七佛號德光幢， 第八佛名廣大智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七佛號德光幢， 第八佛名廣大智，

第九智行法界門， 第十法海智吉祥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九智行法界門， 第十法海智吉祥。

此後次第有十佛， 相續出興於世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此後次第有十佛， 相續出興於世間。

最初福山功德王， 次佛名為智吉祥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最初福山功德王， 次佛名為智吉祥，

第三如來法駕輪， 第四寶王吉祥佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三如來法駕輪， 第四寶王吉祥佛，

第五功德輪吉祥， 第六普智焰光佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五功德輪吉祥， 第六普智焰光佛，

第七佛號須彌燈， 第八世尊迅疾光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七佛號須彌燈， 第八世尊迅疾光，

第九如來大寂聲， 第十佛名寂靜幢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九如來大寂聲， 第十佛名寂靜幢，

十一眾生吉祥燈， 十二大願速吉祥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十一眾生吉祥燈， 十二大願速吉祥，

十三無能勝力幢， 十四世尊智焰海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十三無能勝力幢， 十四世尊智焰海。

皆於世間為上首， 普利一切諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆於世間為上首， 普利一切諸眾生，

此後次第有十佛。 相續出興於世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此後次第有十佛。 相續出興於世間。

第一佛名法自在， 第二無著智如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一佛名法自在， 第二無著智如來，

第三世尊海慧音， 第四眾密音調御， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三世尊海慧音， 第四眾密音調御，

五名具足言辭佛， 第六妙音大吉祥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五名具足言辭佛， 第六妙音大吉祥，

第七佛智自在轉， 第八普現眾生前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七佛智自在轉， 第八普現眾生前，

九等眾生吉祥身， 十名德賢自性山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九等眾生吉祥身， 十名德賢自性山。

如是須彌塵數劫， 所有上首諸如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是須彌塵數劫， 所有上首諸如來，

普為眾生作世燈， 我皆供養無空過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普為眾生作世燈， 我皆供養無空過。

復過佛剎極微數， 劫中所有諸如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復過佛剎極微數， 劫中所有諸如來，

我於一切咸供養， 入此甚深解脫海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於一切咸供養， 入此甚深解脫海。

我於如是無邊劫， 修行得此解脫門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於如是無邊劫， 修行得此解脫門，

汝今聞已速修行， 不久亦當如我得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝今聞已速修行， 不久亦當如我得。

「善男子！我唯知此菩薩普現一切世間調伏眾生解脫門，如諸菩薩摩訶薩集無邊行海，發種種解心、現種種身、具種種根、滿種種願、入種種三昧、起種種神通、成就種種方便、能作種種利益、遊入種種智藏、照種種法門海、得種種法光明、往種種佛剎海、受種種佛灌頂、事種種善知識、悟種種解脫門、證種種自在心、起種種無作行、現種種難思色、順種種眾生心、起種種變化身、入種種菩薩地、知種種法因緣、離種種妄分別、依種種菩薩願、持種種佛遺教，安住出生普賢妙行。而我云何能知、能說彼功德行？善男子！去此不遠菩提場中，有主夜神，名具足功德寂靜音海，坐星宿光幢摩尼王莊嚴寶蓮華藏師子之座，百萬阿僧祇夜神以為眷屬，前後圍遶。汝詣彼問菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此菩薩普現一切世間調伏眾生解脫門，如諸菩薩摩訶薩集無邊行海，發種種解心、現種種身、具種種根、滿種種願、入種種三昧、起種種神通、成就種種方便、能作種種利益、遊入種種智藏、照種種法門海、得種種法光明、往種種佛剎海、受種種佛灌頂、事種種善知識、悟種種解脫門、證種種自在心、起種種無作行、現種種難思色、順種種眾生心、起種種變化身、入種種菩薩地、知種種法因緣、離種種妄分別、依種種菩薩願、持種種佛遺教，安住出生普賢妙行。而我云何能知、能說彼功德行？善男子！去此不遠菩提場中，有主夜神，名具足功德寂靜音海，坐星宿光幢摩尼王莊嚴寶蓮華藏師子之座，百萬阿僧祇夜神以為眷屬，前後圍遶。汝詣彼問菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？」

時，善財童子頂禮其足，遶無數匝，慇懃瞻仰，一心戀慕，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頂禮其足，遶無數匝，慇懃瞻仰，一心戀慕，辭退而去。