大方廣佛華嚴經卷第十八罽賓國三藏般若奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第十八罽賓國三藏般若奉 詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入不思議解脫境界普賢行願品

爾時，善財童子一心思惟彼夜神教，了知彼神初發菩提心圓滿清淨所生菩薩藏、所發菩薩願、所淨菩薩波羅蜜、所入菩薩諸住地、所修菩薩行、所行出離道，隨順一切智光海，發普救一切眾生心，起大悲雲普覆一切，於諸佛剎盡未來際，常能出生普賢行願。漸次遊行，詣彼夜神，頂禮其足，遶無數匝，於前合掌，而作是言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何修行菩薩地？云何出生菩薩地？云何成就菩薩地？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子一心思惟彼夜神教，了知彼神初發菩提心圓滿清淨所生菩薩藏、所發菩薩願、所淨菩薩波羅蜜、所入菩薩諸住地、所修菩薩行、所行出離道，隨順一切智光海，發普救一切眾生心，起大悲雲普覆一切，於諸佛剎盡未來際，常能出生普賢行願。漸次遊行，詣彼夜神，頂禮其足，遶無數匝，於前合掌，而作是言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何修行菩薩地？云何出生菩薩地？云何成就菩薩地？」

夜神答言：「善哉！善哉！善男子！汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心，復能問於諸菩薩地修行出生，及以成就。善男子！菩薩具足十法，則能圓滿諸菩薩行。何等為十？一者、得清淨三昧，常見一切如來現前；二者、以清淨眼，常觀一切如來相好；三者、以甚深智，知諸如來福智大海；四者、知等法界無量諸佛法光明海；五者、知諸如來一一毛孔，放等眾生數大光明海，利益一切；六者、見諸如來一一毛孔，出眾寶色光明焰海；七者、念念出現佛變化海，普遍法界，調伏眾生；八者、得佛音聲同諸眾生語言音海，能轉三世諸佛法輪；九者、知一切佛無邊名號海；十者、知一切佛調伏眾生不可思議自在威力。善男子！菩薩具足此十種法，則能圓滿諸菩薩行。善男子！我得菩薩解脫，名寂靜禪定樂普遊步勇猛法門，普見三世一切諸佛，亦見彼佛清淨國土道場眾會三昧神通相應行海，種種名號、說法、壽命、言音、身相、種種不同，充滿法界，悉皆明見；甚深趣入而無取著，亦無入處。何以故？知諸如來非去，世趣永滅故；非來，體性無生故；非生，法身平等故；非滅，無有生相故；非實，住如幻法故；非虛，利益眾生故；非遷，超過生死故；非壞，性常不變故；一相，言語悉離故；無相，性相本空故。善男子！我如是知一切如來時，於菩薩寂靜禪定樂普遊步勇猛解脫門，分別了達，成就增長，思惟觀察，堅固莊嚴，普遍照明種種境界，圓滿廣大，甚深隨順，住平等際，不起一切妄想、分別，大悲救護一切眾生，一心不動，修習初禪；息諸意業，攝諸眾生，智力勇猛，喜心悅懌，修第二禪；思惟一切眾生自性，厭離生死，住涅槃樂，修第三禪；悉能息滅一切眾生眾苦熱惱，修第四禪；增長圓滿一切智願，善巧出生諸三昧海，入諸菩薩解脫海門，遊戲一切菩薩神通，成就一切清淨變化，以清淨智，普入法界。善男子！我修習此解脫門時，以種種方便，成熟眾生。所謂：於在家放逸貪欲眾生，令生不淨想、不愛樂想、可厭想、疲勞想、逼迫想、繫縛想、羅剎想、無常想、苦想、空想、無我想、無主想、不自在想、老病死想，自於欲境，不生愛樂，亦勸眾生，不著欲樂，唯住法樂，出離於家，入於非家；若有眾生，住於空閑，我為止息諸惡音聲，於靜夜時，為說深法，與順行緣，開出家門，示正道路，為作光明，除其暗障，滅其怖畏，讚出家業，歎佛法僧，及善知識具諸功德，亦勸親近承事供養善知識行。善男子！我修如是解脫門時，令諸眾生，離非法貪，捨邪分別；未生惡法，令其不生；若已作者，皆令止息，妄想境界所不能轉；未生諸善 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜神答言：「善哉！善哉！善男子！汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心，復能問於諸菩薩地修行出生，及以成就。善男子！菩薩具足十法，則能圓滿諸菩薩行。何等為十？一者、得清淨三昧，常見一切如來現前；二者、以清淨眼，常觀一切如來相好；三者、以甚深智，知諸如來福智大海；四者、知等法界無量諸佛法光明海；五者、知諸如來一一毛孔，放等眾生數大光明海，利益一切；六者、見諸如來一一毛孔，出眾寶色光明焰海；七者、念念出現佛變化海，普遍法界，調伏眾生；八者、得佛音聲同諸眾生語言音海，能轉三世諸佛法輪；九者、知一切佛無邊名號海；十者、知一切佛調伏眾生不可思議自在威力。善男子！菩薩具足此十種法，則能圓滿諸菩薩行。善男子！我得菩薩解脫，名寂靜禪定樂普遊步勇猛法門，普見三世一切諸佛，亦見彼佛清淨國土道場眾會三昧神通相應行海，種種名號、說法、壽命、言音、身相、種種不同，充滿法界，悉皆明見；甚深趣入而無取著，亦無入處。何以故？知諸如來非去，世趣永滅故；非來，體性無生故；非生，法身平等故；非滅，無有生相故；非實，住如幻法故；非虛，利益眾生故；非遷，超過生死故；非壞，性常不變故；一相，言語悉離故；無相，性相本空故。善男子！我如是知一切如來時，於菩薩寂靜禪定樂普遊步勇猛解脫門，分別了達，成就增長，思惟觀察，堅固莊嚴，普遍照明種種境界，圓滿廣大，甚深隨順，住平等際，不起一切妄想、分別，大悲救護一切眾生，一心不動，修習初禪；息諸意業，攝諸眾生，智力勇猛，喜心悅懌，修第二禪；思惟一切眾生自性，厭離生死，住涅槃樂，修第三禪；悉能息滅一切眾生眾苦熱惱，修第四禪；增長圓滿一切智願，善巧出生諸三昧海，入諸菩薩解脫海門，遊戲一切菩薩神通，成就一切清淨變化，以清淨智，普入法界。善男子！我修習此解脫門時，以種種方便，成熟眾生。所謂：於在家放逸貪欲眾生，令生不淨想、不愛樂想、可厭想、疲勞想、逼迫想、繫縛想、羅剎想、無常想、苦想、空想、無我想、無主想、不自在想、老病死想，自於欲境，不生愛樂，亦勸眾生，不著欲樂，唯住法樂，出離於家，入於非家；若有眾生，住於空閑，我為止息諸惡音聲，於靜夜時，為說深法，與順行緣，開出家門，示正道路，為作光明，除其暗障，滅其怖畏，讚出家業，歎佛法僧，及善知識具諸功德，亦勸親近承事供養善知識行。善男子！我修如是解脫門時，令諸眾生，離非法貪，捨邪分別；未生惡法，令其不生；若已作者，皆令止息，妄想境界所不能轉；未生諸善

法、未修波羅蜜、未求一切智、未起殊勝願、未發大慈悲、未造人天業，皆令得生；若已生者，令其增長；我與如是順道因緣，乃至令成一切智智。善男子！我唯得此菩薩寂靜禪定樂普遊步勇猛解脫門；如諸菩薩摩訶薩，具足普賢所有行願，了達一切無邊法界，常能增長一切善根，照見一切如來智力，住於一切如來境界，恒處生死心無障礙，疾能滿足一切智願，普能往詣一切剎海，悉能觀見一切佛海，遍能聽受一切法雲，能破一切眾生癡闇，能於生死大夜之中，出生一切智慧光明，而我云何能知、能說彼功德行？善男子！去此不遠菩提樹王道場右面，有主夜神名喜目觀察一切眾生；汝詣彼問菩薩云何學菩薩行、修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法、未修波羅蜜、未求一切智、未起殊勝願、未發大慈悲、未造人天業，皆令得生；若已生者，令其增長；我與如是順道因緣，乃至令成一切智智。善男子！我唯得此菩薩寂靜禪定樂普遊步勇猛解脫門；如諸菩薩摩訶薩，具足普賢所有行願，了達一切無邊法界，常能增長一切善根，照見一切如來智力，住於一切如來境界，恒處生死心無障礙，疾能滿足一切智願，普能往詣一切剎海，悉能觀見一切佛海，遍能聽受一切法雲，能破一切眾生癡闇，能於生死大夜之中，出生一切智慧光明，而我云何能知、能說彼功德行？善男子！去此不遠菩提樹王道場右面，有主夜神名喜目觀察一切眾生；汝詣彼問菩薩云何學菩薩行、修菩薩道。」

爾時，普遍吉祥無垢光主夜神，欲重明此解脫門義，為善財童子而說偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普遍吉祥無垢光主夜神，欲重明此解脫門義，為善財童子而說偈曰：

「一切三世諸如來， 皆為信心而出現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切三世諸如來， 皆為信心而出現，

若具清淨廣大眼， 則能普見諸佛海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若具清淨廣大眼， 則能普見諸佛海。

汝觀諸佛無垢身， 妙相莊嚴極清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝觀諸佛無垢身， 妙相莊嚴極清淨，

悉坐眾會道場中， 示現神通無不遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉坐眾會道場中， 示現神通無不遍。

毘盧遮那善逝尊， 道樹降魔成正覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘盧遮那善逝尊， 道樹降魔成正覺，

普隨一切眾生心， 轉大法輪充法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普隨一切眾生心， 轉大法輪充法界。

佛證甚深真法性， 妙體寂靜無差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛證甚深真法性， 妙體寂靜無差別，

色身清淨具莊嚴， 普示眾生無有盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色身清淨具莊嚴， 普示眾生無有盡。

佛身廣大不思議， 遍周法界常無盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身廣大不思議， 遍周法界常無盡，

平等普現於十方， 一切剎中無不見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等普現於十方， 一切剎中無不見。

諸佛圓光常遍滿， 普照一切微塵剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛圓光常遍滿， 普照一切微塵剎，

互相照現色無邊， 一一周圓充法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 互相照現色無邊， 一一周圓充法界。

如來毛孔出光雲， 廣大難思無有盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來毛孔出光雲， 廣大難思無有盡，

普照一切眾生心， 令其煩惱皆除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普照一切眾生心， 令其煩惱皆除滅。

如來毛孔出化雲， 一一神通無有量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來毛孔出化雲， 一一神通無有量，

調伏一切諸眾生， 所有眾苦皆除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調伏一切諸眾生， 所有眾苦皆除滅。

如來廣大圓滿音， 聲光所出言辭海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來廣大圓滿音， 聲光所出言辭海，

雨大法雨遍群生， 令其普覺菩提性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雨大法雨遍群生， 令其普覺菩提性。

佛昔無邊劫海中， 為攝受我修諸行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛昔無邊劫海中， 為攝受我修諸行，

令我今得見如來， 影現十方諸剎海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令我今得見如來， 影現十方諸剎海。

如來出現諸世間， 量等一切眾生數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來出現諸世間， 量等一切眾生數，

境界甚深難趣入， 彼非我智所能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 境界甚深難趣入， 彼非我智所能知。

具大威德諸菩薩， 入於善逝一毛中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具大威德諸菩薩， 入於善逝一毛中，

彼解脫境叵思議， 非我能知諸佛智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼解脫境叵思議， 非我能知諸佛智。

於此近處有夜天， 名星宿光大喜目， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此近處有夜天， 名星宿光大喜目，

汝應往問所修行， 彼當授汝菩提道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝應往問所修行， 彼當授汝菩提道。」

時，善財童子禮夜天足，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子禮夜天足，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退而去。

爾時，善財童子敬順善知識教，奉行善知識語，作如是念：「善知識者，難見難遇，見善知識，令心作意，無有散亂；見善知識，能破煩惱大障礙山；見善知識，能入大悲，救眾生海；見善知識，得智慧光，普照法界；見善知識，悉能修行一切智道；見善知識，普能覩見十方佛海；見善知識，得見諸佛轉正法輪，憶持不忘。」作是念已，發意欲詣喜目觀察一切眾生夜神所。時，喜目神以威神力加善財童子，令知親近善知識能生善根，增長成熟；所謂：令知親近善知識，能修助道具；令知親近善知識，能起勇猛心；令知親近善知識，能作難壞業；令知親近善知識，能得堅固力；令知親近善知識，能入無邊方；令知親近善知識，能久遠修行；令知親近善知識，能辨無邊業；令知親近善知識，能行無量道；令知親近善知識，能得速疾力，普詣諸剎；令知親近善知識，能不離本處，遍至十方。時，善財童子遽發是念：「由親近善知識，能勇猛勤修一切智道；由親近善知識，能速疾出生諸大願海；由親近善知識，能為利樂一切眾生，盡未來劫受無邊苦；由親近善知識，能被勇猛精進甲，於一極微中，說法聲遍法界；由親近善知識，能速往詣遍十方海；由親近善知識，於一毛道盡未來劫，修菩薩行；由親近善知識，於念念中，行菩薩行，究竟安住一切智地；由親近善知識，能入三世一切如來自在神力諸莊嚴道；由親近善知識，常緣法界，未曾動出，而能遍往無邊國土；由親近善知識，能常遍入淨法界門，離去來想，遍往十方。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子敬順善知識教，奉行善知識語，作如是念：「善知識者，難見難遇，見善知識，令心作意，無有散亂；見善知識，能破煩惱大障礙山；見善知識，能入大悲，救眾生海；見善知識，得智慧光，普照法界；見善知識，悉能修行一切智道；見善知識，普能覩見十方佛海；見善知識，得見諸佛轉正法輪，憶持不忘。」作是念已，發意欲詣喜目觀察一切眾生夜神所。時，喜目神以威神力加善財童子，令知親近善知識能生善根，增長成熟；所謂：令知親近善知識，能修助道具；令知親近善知識，能起勇猛心；令知親近善知識，能作難壞業；令知親近善知識，能得堅固力；令知親近善知識，能入無邊方；令知親近善知識，能久遠修行；令知親近善知識，能辨無邊業；令知親近善知識，能行無量道；令知親近善知識，能得速疾力，普詣諸剎；令知親近善知識，能不離本處，遍至十方。時，善財童子遽發是念：「由親近善知識，能勇猛勤修一切智道；由親近善知識，能速疾出生諸大願海；由親近善知識，能為利樂一切眾生，盡未來劫受無邊苦；由親近善知識，能被勇猛精進甲，於一極微中，說法聲遍法界；由親近善知識，能速往詣遍十方海；由親近善知識，於一毛道盡未來劫，修菩薩行；由親近善知識，於念念中，行菩薩行，究竟安住一切智地；由親近善知識，能入三世一切如來自在神力諸莊嚴道；由親近善知識，常緣法界，未曾動出，而能遍往無邊國土；由親近善知識，能常遍入淨法界門，離去來想，遍往十方。」

爾時，善財童子發是念已，即詣喜目夜神所，見彼夜神在於如來眾會道場，坐蓮華藏師子之座，入大速疾普喜幢無垢解脫門，於其身上一一毛孔，出無量種變化身雲；隨其所應，以妙言音而為說法，普攝無量一切眾生，皆令歡喜，而得利益。所謂：出無量化身雲，充滿十方一切世界，說諸菩薩行檀波羅蜜，於一切事皆無戀著，於一切眾生普皆施與，法界一相，其心平等，供養承事，無有輕慢，內外悉施難捨能捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子發是念已，即詣喜目夜神所，見彼夜神在於如來眾會道場，坐蓮華藏師子之座，入大速疾普喜幢無垢解脫門，於其身上一一毛孔，出無量種變化身雲；隨其所應，以妙言音而為說法，普攝無量一切眾生，皆令歡喜，而得利益。所謂：出無量化身雲，充滿十方一切世界，說諸菩薩行檀波羅蜜，於一切事皆無戀著，於一切眾生普皆施與，法界一相，其心平等，供養承事，無有輕慢，內外悉施難捨能捨。

又從一一毛孔，出等眾生數無量化身雲，充滿法界，普現一切諸眾生前，說持淨戒無有缺犯，修諸苦行，皆悉圓滿，於諸世間，無有所依，於諸境界，無所愛著；說在生死輪迴往返，說諸人天盛衰苦樂，說諸境界皆是不淨，說有為法皆是無常，說諸有漏悉苦無味，說一切法空無有我；令諸眾生，捨離想心、妄見、顛倒，住如來境，了不思議常樂我淨，究竟真實持如來戒，如是演說種種戒行，戒香普熏，令諸眾生悉得成熟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又從一一毛孔，出等眾生數無量化身雲，充滿法界，普現一切諸眾生前，說持淨戒無有缺犯，修諸苦行，皆悉圓滿，於諸世間，無有所依，於諸境界，無所愛著；說在生死輪迴往返，說諸人天盛衰苦樂，說諸境界皆是不淨，說有為法皆是無常，說諸有漏悉苦無味，說一切法空無有我；令諸眾生，捨離想心、妄見、顛倒，住如來境，了不思議常樂我淨，究竟真實持如來戒，如是演說種種戒行，戒香普熏，令諸眾生悉得成熟。

又從一一毛孔，出等眾生數種種身雲，說能忍受一切眾苦。所謂：割截捶楚、訶罵輕辱，其心泰然，無有忿恚，安受諦思，不動不亂，於一切行不卑不高，於諸眾生不起我慢，於諸法性審諦觀察；說菩提心無有窮盡，心無盡故，智亦無盡，普斷一切眾生煩惱；說諸眾生，卑賤醜陋，形相鄙惡，不具足身，令生厭離。方便除滅如是等因，讚諸如來清淨妙色無上之身，令生欣樂，如是方便，成熟眾生。又從一一毛孔，出等眾生數種種身雲，隨諸眾生心之所樂，說勇猛精進，修一切智助道之法：勇猛精進，摧伏魔怨；勇猛精進，發菩提心，不動不退；勇猛精進，度諸眾生出生死海；勇猛精進，除滅一切惡道諸難；勇猛精進，以智慧力壞無智山；勇猛精進，供養承事一切如來，心無疲厭；勇猛精進，受持一切諸佛法輪，常不忘失；勇猛精進，壞散一切諸重煩惱大障礙山；勇猛精進，教化成熟一切眾生；勇猛精進，嚴淨一切諸佛剎土；如是方便，成熟眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又從一一毛孔，出等眾生數種種身雲，說能忍受一切眾苦。所謂：割截捶楚、訶罵輕辱，其心泰然，無有忿恚，安受諦思，不動不亂，於一切行不卑不高，於諸眾生不起我慢，於諸法性審諦觀察；說菩提心無有窮盡，心無盡故，智亦無盡，普斷一切眾生煩惱；說諸眾生，卑賤醜陋，形相鄙惡，不具足身，令生厭離。方便除滅如是等因，讚諸如來清淨妙色無上之身，令生欣樂，如是方便，成熟眾生。又從一一毛孔，出等眾生數種種身雲，隨諸眾生心之所樂，說勇猛精進，修一切智助道之法：勇猛精進，摧伏魔怨；勇猛精進，發菩提心，不動不退；勇猛精進，度諸眾生出生死海；勇猛精進，除滅一切惡道諸難；勇猛精進，以智慧力壞無智山；勇猛精進，供養承事一切如來，心無疲厭；勇猛精進，受持一切諸佛法輪，常不忘失；勇猛精進，壞散一切諸重煩惱大障礙山；勇猛精進，教化成熟一切眾生；勇猛精進，嚴淨一切諸佛剎土；如是方便，成熟眾生。

又從一一毛孔，出等眾生數無量身雲，以種種方便，令諸眾生除滅愁歎、憂悲、苦惱，心生歡喜，捨離惡意，厭一切欲；為說慚愧，令諸眾生藏護諸根；為說無上清淨梵行、為說諸欲是魔境界，令生恐怖；為現不樂世間欲樂，住法園苑，受諸法樂，隨其次第，入深禪定諸三昧樂，令思惟觀察，除滅一切所有煩惱，讚歎心性，顯示無生；又為演說一切菩薩諸三昧海，神力變現自在遊戲，令諸眾生，歡喜適悅，離諸惑怖，其心清淨，心性調柔，堪任受用，諸根明利，愛重於法，修習增長；以是方便，成熟眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又從一一毛孔，出等眾生數無量身雲，以種種方便，令諸眾生除滅愁歎、憂悲、苦惱，心生歡喜，捨離惡意，厭一切欲；為說慚愧，令諸眾生藏護諸根；為說無上清淨梵行、為說諸欲是魔境界，令生恐怖；為現不樂世間欲樂，住法園苑，受諸法樂，隨其次第，入深禪定諸三昧樂，令思惟觀察，除滅一切所有煩惱，讚歎心性，顯示無生；又為演說一切菩薩諸三昧海，神力變現自在遊戲，令諸眾生，歡喜適悅，離諸惑怖，其心清淨，心性調柔，堪任受用，諸根明利，愛重於法，修習增長；以是方便，成熟眾生。

又從一一毛孔，出等眾生數種種身雲，為說往詣一切佛剎，親近承事供養諸佛，及以師長真善知識，受持一切諸佛法輪，精勤不懈；又為演說，稱讚一切諸如來海，觀察一切諸法門海，顯示一切諸法性相，開闡一切諸三昧門，照智慧境界，枯竭一切眾生疑海，示金剛智，壞邪見山，昇慧日輪，破諸癡暗，皆令歡喜，成一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又從一一毛孔，出等眾生數種種身雲，為說往詣一切佛剎，親近承事供養諸佛，及以師長真善知識，受持一切諸佛法輪，精勤不懈；又為演說，稱讚一切諸如來海，觀察一切諸法門海，顯示一切諸法性相，開闡一切諸三昧門，照智慧境界，枯竭一切眾生疑海，示金剛智，壞邪見山，昇慧日輪，破諸癡暗，皆令歡喜，成一切智。

又從一一毛孔，出等眾生數種種身雲，現種種色相、種種形貌不思議身，普詣一切諸眾生前，隨其所應，以種種言辭辯才訓釋，而為說法，或說世間神通福力、或說三界皆是可怖，令其不作世間業行，離三界處，出見稠林。或為稱讚一切智道，令其超越一切聲聞、辟支佛地；或為演說，不住生死，不住涅槃，令其不著有為、無為，於敬、於慢，心無憂喜；或為演說，住於天宮，乃至道場，成等正覺，令其欣樂，發菩提意，顯示如是方便善巧波羅蜜門，教化成熟一切眾生，皆令究竟得一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又從一一毛孔，出等眾生數種種身雲，現種種色相、種種形貌不思議身，普詣一切諸眾生前，隨其所應，以種種言辭辯才訓釋，而為說法，或說世間神通福力、或說三界皆是可怖，令其不作世間業行，離三界處，出見稠林。或為稱讚一切智道，令其超越一切聲聞、辟支佛地；或為演說，不住生死，不住涅槃，令其不著有為、無為，於敬、於慢，心無憂喜；或為演說，住於天宮，乃至道場，成等正覺，令其欣樂，發菩提意，顯示如是方便善巧波羅蜜門，教化成熟一切眾生，皆令究竟得一切智。

又從一一毛孔，出一切世界極微塵數種種身雲，普現一切諸眾生前，於念念中，示普賢菩薩一切行願；於念念中，示清淨大願，充滿法界；於念念中，示嚴淨一切世界海；於念念中，示供養一切如來海；於念念中，示入一切法門海；於念念中，示入一切剎海極微塵數諸世界海；於念念中，示於一切剎，盡未來劫，清淨修行一切智道；於念念中，示入十方一切如來力；於念念中，示入三世一切方便海；於念念中，示往一切剎，現種種神通變化自在；於念念中，示一切菩薩種種行願，顯示如是願波羅蜜，令諸眾生，住一切智，如是所作，恒無休息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又從一一毛孔，出一切世界極微塵數種種身雲，普現一切諸眾生前，於念念中，示普賢菩薩一切行願；於念念中，示清淨大願，充滿法界；於念念中，示嚴淨一切世界海；於念念中，示供養一切如來海；於念念中，示入一切法門海；於念念中，示入一切剎海極微塵數諸世界海；於念念中，示於一切剎，盡未來劫，清淨修行一切智道；於念念中，示入十方一切如來力；於念念中，示入三世一切方便海；於念念中，示往一切剎，現種種神通變化自在；於念念中，示一切菩薩種種行願，顯示如是願波羅蜜，令諸眾生，住一切智，如是所作，恒無休息。

又從一一毛孔，出等一切眾生種種心數變化身雲，普詣一切諸眾生前，說諸菩薩集一切智助道之法：無邊際力；不破壞力；無窮盡力；修無上行不退轉力；無間斷力；於生死法無染著力；能破一切諸魔軍力；遠離一切煩惱垢力；能破一切業障山力；住一切劫，修大悲行無疲倦力；震動一切諸佛剎土，令諸眾生生歡喜力；普於世間轉法輪力；以如是等力波羅蜜，方便成熟，令諸眾生至一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又從一一毛孔，出等一切眾生種種心數變化身雲，普詣一切諸眾生前，說諸菩薩集一切智助道之法：無邊際力；不破壞力；無窮盡力；修無上行不退轉力；無間斷力；於生死法無染著力；能破一切諸魔軍力；遠離一切煩惱垢力；能破一切業障山力；住一切劫，修大悲行無疲倦力；震動一切諸佛剎土，令諸眾生生歡喜力；普於世間轉法輪力；以如是等力波羅蜜，方便成熟，令諸眾生至一切智。

又從一一毛孔，出等一切眾生種種心數種種色相變化身雲，普詣十方無量世界，隨眾生心，演說一切菩薩智行，所謂：說入一切眾生界海智；說入一切眾生心海智；說入一切眾生根海智；說入一切眾生行海智；說度一切眾生成熟調伏，未曾失時智；說出一切法界音聲智；說念念遍一切法界海智；說念念知一切世界海滅壞智；說念念知一切世界海成住莊嚴形相差別智；說念念神通自在，親近供養一切如來，聽受法輪智；顯示如是智波羅蜜，令諸眾生，皆大歡喜，調暢適悅，其心寂靜，生決定解，求一切智，無有退轉，如說菩薩諸波羅蜜，種種調伏，成熟眾生，於種種時，隨種種心，知種種根，令其明利有所堪任，能生愛樂，深信解力，於一切智，究竟圓滿，如是宣說一切菩薩種種行法，而為利益成熟眾生，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又從一一毛孔，出等一切眾生種種心數種種色相變化身雲，普詣十方無量世界，隨眾生心，演說一切菩薩智行，所謂：說入一切眾生界海智；說入一切眾生心海智；說入一切眾生根海智；說入一切眾生行海智；說度一切眾生成熟調伏，未曾失時智；說出一切法界音聲智；說念念遍一切法界海智；說念念知一切世界海滅壞智；說念念知一切世界海成住莊嚴形相差別智；說念念神通自在，親近供養一切如來，聽受法輪智；顯示如是智波羅蜜，令諸眾生，皆大歡喜，調暢適悅，其心寂靜，生決定解，求一切智，無有退轉，如說菩薩諸波羅蜜，種種調伏，成熟眾生，於種種時，隨種種心，知種種根，令其明利有所堪任，能生愛樂，深信解力，於一切智，究竟圓滿，如是宣說一切菩薩種種行法，而為利益成熟眾生，亦復如是。

又於一一毛孔，現彼夜神，從初發心所集功德。所謂：承事諸善知識，親近諸佛，修習善法，行施波羅蜜，難捨能捨；行戒波羅蜜，棄捨王位、富貴自在、宮殿眷屬，以增勝心，出家學道；行忍波羅蜜，能忍世間一切難行、種種苦事，及以菩薩圓滿清淨所修苦行，所持正法，皆悉堅牢，其心不動；亦能忍受一切眾生，於己身心惡作惡說；忍一切業，皆不失壞；忍一切法深信決定、生正解心；忍諸法性，能諦思惟，無有分別；行精進波羅蜜，起一切智行，成一切佛法，普遍成熟而無退轉；行禪波羅蜜，滿足清淨，其禪波羅蜜所有資具、所有勤求、所有修行、所有成就、所有清淨、所有圓滿、所起三昧神通、所入三昧海門，皆悉顯示；行般若波羅蜜，心無取著，其般若波羅蜜所有資具、所有清淨、大智慧日、大智慧雲、大智慧藏、大智慧海、大智慧行、大智慧門，皆悉顯示。復示修行方便善巧波羅蜜門，其方便波羅蜜所有資具、所有修行、所有體性、所有理趣、所有清淨、所有相應事，皆悉顯示；行願波羅蜜，其願波羅蜜所有體性、所有成就、所有修習、所有相應事，皆悉顯示；行力波羅蜜，其力波羅蜜所有資具、所有因緣、所有理趣、所有演說、所有相應事，皆悉顯示；行智波羅蜜，其智波羅蜜所有資具、所有體性、所有修行、所有成就、所有出生、所有清淨、所有處所、所有增長、所有深入、所有光明、所有顯示、所有理趣、所有相應事、所有能揀擇、所有諸行相、所有相應法、所有所攝法、所知法、所知業、所知剎、所知劫、所知世、所知佛出現、所知佛、所知菩薩、所知菩薩心、菩薩位、菩薩資具、菩薩發趣、菩薩迴向、菩薩所行、菩薩大願、菩薩法輪、菩薩揀擇、菩薩法海、菩薩法門海、菩薩法漩流、菩薩法伏藏、菩薩法理趣，如是等智波羅蜜相應境界，皆悉顯示；從彼夜神一一毛孔，皆悉具足，顯現如是十波羅蜜，教化成熟一切眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又於一一毛孔，現彼夜神，從初發心所集功德。所謂：承事諸善知識，親近諸佛，修習善法，行施波羅蜜，難捨能捨；行戒波羅蜜，棄捨王位、富貴自在、宮殿眷屬，以增勝心，出家學道；行忍波羅蜜，能忍世間一切難行、種種苦事，及以菩薩圓滿清淨所修苦行，所持正法，皆悉堅牢，其心不動；亦能忍受一切眾生，於己身心惡作惡說；忍一切業，皆不失壞；忍一切法深信決定、生正解心；忍諸法性，能諦思惟，無有分別；行精進波羅蜜，起一切智行，成一切佛法，普遍成熟而無退轉；行禪波羅蜜，滿足清淨，其禪波羅蜜所有資具、所有勤求、所有修行、所有成就、所有清淨、所有圓滿、所起三昧神通、所入三昧海門，皆悉顯示；行般若波羅蜜，心無取著，其般若波羅蜜所有資具、所有清淨、大智慧日、大智慧雲、大智慧藏、大智慧海、大智慧行、大智慧門，皆悉顯示。復示修行方便善巧波羅蜜門，其方便波羅蜜所有資具、所有修行、所有體性、所有理趣、所有清淨、所有相應事，皆悉顯示；行願波羅蜜，其願波羅蜜所有體性、所有成就、所有修習、所有相應事，皆悉顯示；行力波羅蜜，其力波羅蜜所有資具、所有因緣、所有理趣、所有演說、所有相應事，皆悉顯示；行智波羅蜜，其智波羅蜜所有資具、所有體性、所有修行、所有成就、所有出生、所有清淨、所有處所、所有增長、所有深入、所有光明、所有顯示、所有理趣、所有相應事、所有能揀擇、所有諸行相、所有相應法、所有所攝法、所知法、所知業、所知剎、所知劫、所知世、所知佛出現、所知佛、所知菩薩、所知菩薩心、菩薩位、菩薩資具、菩薩發趣、菩薩迴向、菩薩所行、菩薩大願、菩薩法輪、菩薩揀擇、菩薩法海、菩薩法門海、菩薩法漩流、菩薩法伏藏、菩薩法理趣，如是等智波羅蜜相應境界，皆悉顯示；從彼夜神一一毛孔，皆悉具足，顯現如是十波羅蜜，教化成熟一切眾生。

爾時，善財童子見喜目觀察一切眾生主夜神，復於一一諸毛孔中，出興無量眾生形相相似身雲，所謂：出興色究竟天、善現天、善見天、無熱天、無煩天相似身雲，如是出興廣果福生無雲天相似身雲；出興遍淨、無量淨、少淨天相似身雲；出興極光、淨無量光、少光天相似身雲；出興大梵、梵輔、梵眾天相似身雲；出興他化自在天、化樂天、兜率陀天、須夜摩天、忉利天，如是天王，及天采女、諸天子眾相似身雲；出興提頭賴吒乾闥婆王、乾闥婆子、乾闥婆女相似身雲；出興毘樓勒叉鳩槃茶王、鳩槃茶子、鳩槃茶女相似身雲；出興毘樓博叉龍王、龍子、龍女相似身雲；出興毘沙門夜叉王、夜叉子、夜叉女相似身雲；出興大樹緊那羅王、緊那羅子、緊那羅女相似身雲；出興妙智摩睺羅伽王、摩睺羅伽子、摩睺羅伽女相似身雲；出興大勢速疾力迦樓羅王、迦樓羅子、迦樓羅女相似身雲；出興羅睺阿脩羅王、阿脩羅子、阿脩羅女相似身雲；出興閻羅法王、閻羅王子、閻羅王女相似身雲；出興世間一切人王，及王夫人、王子、王女相似身雲；出如是等一切種類諸趣身雲。出興一切聲聞、獨覺、一切菩薩，及諸佛眾相似身雲；出興一切地神、水神、火神、風神、河神、海神、山神、林神、主稼神、主藥神、主樹神、主地神、主城神、主晝神、主夜神、主空神、主方神、身眾神、足行神、主道場神，乃至執金剛神等相似身雲；周遍十方，充滿法界，於彼一切諸眾生前，現種種聲。所謂：風輪聲、水輪聲、火焰聲、海潮聲、地震聲、大山相擊聲、天城震動聲、摩尼相擊聲、天王聲、龍王聲、夜叉王聲、乾闥婆王聲、阿脩羅王聲、迦樓羅王聲、緊那羅王聲、摩睺羅伽王聲、人王聲、梵王聲、天女歌詠聲、諸天音樂聲、摩尼寶王聲、聲聞聲、獨覺聲、菩薩聲，以如是等種種音聲，宣說喜目觀察眾生主夜神從初發心所集功德，相續次第；所習善根，相續次第；發菩提心，相續次第；所修無量諸波羅蜜，相續次第；死此生彼，及其名號，相續次第；親近善友，承事諸佛，相續次第；聽諸如來種種法輪，相續次第；受持正法，相續次第；修菩薩行，相續次第；入諸三昧，相續次第；以三昧力普見諸佛，相續次第；普見諸剎，相續次第；普知諸劫，相續次第；深入法界，相續次第；觀察眾生，相續次第；入法教海，相續次第；知諸眾生死此生彼，相續次第；得淨天耳，聞一切聲，種種辯才，隨順思惟，相續次第；得淨天眼，見一切色，種種形相，善巧觀察，相續次第；得他心智，知眾生心，相續次第；得宿住智，知前際事，相續次第；得不思議無依無作神足 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子見喜目觀察一切眾生主夜神，復於一一諸毛孔中，出興無量眾生形相相似身雲，所謂：出興色究竟天、善現天、善見天、無熱天、無煩天相似身雲，如是出興廣果福生無雲天相似身雲；出興遍淨、無量淨、少淨天相似身雲；出興極光、淨無量光、少光天相似身雲；出興大梵、梵輔、梵眾天相似身雲；出興他化自在天、化樂天、兜率陀天、須夜摩天、忉利天，如是天王，及天采女、諸天子眾相似身雲；出興提頭賴吒乾闥婆王、乾闥婆子、乾闥婆女相似身雲；出興毘樓勒叉鳩槃茶王、鳩槃茶子、鳩槃茶女相似身雲；出興毘樓博叉龍王、龍子、龍女相似身雲；出興毘沙門夜叉王、夜叉子、夜叉女相似身雲；出興大樹緊那羅王、緊那羅子、緊那羅女相似身雲；出興妙智摩睺羅伽王、摩睺羅伽子、摩睺羅伽女相似身雲；出興大勢速疾力迦樓羅王、迦樓羅子、迦樓羅女相似身雲；出興羅睺阿脩羅王、阿脩羅子、阿脩羅女相似身雲；出興閻羅法王、閻羅王子、閻羅王女相似身雲；出興世間一切人王，及王夫人、王子、王女相似身雲；出如是等一切種類諸趣身雲。出興一切聲聞、獨覺、一切菩薩，及諸佛眾相似身雲；出興一切地神、水神、火神、風神、河神、海神、山神、林神、主稼神、主藥神、主樹神、主地神、主城神、主晝神、主夜神、主空神、主方神、身眾神、足行神、主道場神，乃至執金剛神等相似身雲；周遍十方，充滿法界，於彼一切諸眾生前，現種種聲。所謂：風輪聲、水輪聲、火焰聲、海潮聲、地震聲、大山相擊聲、天城震動聲、摩尼相擊聲、天王聲、龍王聲、夜叉王聲、乾闥婆王聲、阿脩羅王聲、迦樓羅王聲、緊那羅王聲、摩睺羅伽王聲、人王聲、梵王聲、天女歌詠聲、諸天音樂聲、摩尼寶王聲、聲聞聲、獨覺聲、菩薩聲，以如是等種種音聲，宣說喜目觀察眾生主夜神從初發心所集功德，相續次第；所習善根，相續次第；發菩提心，相續次第；所修無量諸波羅蜜，相續次第；死此生彼，及其名號，相續次第；親近善友，承事諸佛，相續次第；聽諸如來種種法輪，相續次第；受持正法，相續次第；修菩薩行，相續次第；入諸三昧，相續次第；以三昧力普見諸佛，相續次第；普見諸剎，相續次第；普知諸劫，相續次第；深入法界，相續次第；觀察眾生，相續次第；入法教海，相續次第；知諸眾生死此生彼，相續次第；得淨天耳，聞一切聲，種種辯才，隨順思惟，相續次第；得淨天眼，見一切色，種種形相，善巧觀察，相續次第；得他心智，知眾生心，相續次第；得宿住智，知前際事，相續次第；得不思議無依無作神足

智通自在遊行遍十方剎，相續次第；得菩薩差別解脫，入菩薩不可思議解脫教海，住菩薩三昧神通，得菩薩勇猛遊步，住菩薩心想，為菩薩眷屬，入菩薩道場，如是一切所有功德，相續次第，皆悉演說，分別顯示，成熟眾生。如是說時，於念念中，十方各嚴淨不可說不可說諸佛剎土，度脫無量惡趣眾生，令無量眾生，生天人中，富貴自在；令無量眾生，出生死海；令無量眾生，安住聲聞、辟支佛地；令無量眾生，得菩薩法門；令無量眾生，住如來智地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智通自在遊行遍十方剎，相續次第；得菩薩差別解脫，入菩薩不可思議解脫教海，住菩薩三昧神通，得菩薩勇猛遊步，住菩薩心想，為菩薩眷屬，入菩薩道場，如是一切所有功德，相續次第，皆悉演說，分別顯示，成熟眾生。如是說時，於念念中，十方各嚴淨不可說不可說諸佛剎土，度脫無量惡趣眾生，令無量眾生，生天人中，富貴自在；令無量眾生，出生死海；令無量眾生，安住聲聞、辟支佛地；令無量眾生，得菩薩法門；令無量眾生，住如來智地。