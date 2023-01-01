大方廣佛華嚴經卷第十六罽賓國三藏般若奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第十六罽賓國三藏般若奉 詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入不思議解脫境界普賢行願品

爾時，善財童子聞伐蘇蜜多離貪欲際解脫門，一心隨順，憶念修行，觀彼菩薩無著境界三昧、思彼菩薩歡喜三昧、尋彼菩薩無礙音聲藏三昧、行彼菩薩遍往一切佛剎三昧、念彼菩薩離一切世間光明三昧、入彼菩薩寂靜莊嚴三昧、修彼菩薩摧伏外道三昧、觀彼菩薩佛境界光明三昧、思彼菩薩攝一切眾生不捨三昧、住彼菩薩增長眾生福德藏三昧，念一切智。漸次前行，至彼岸城，詣居士宅，頂禮其足，合掌而立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、云何修菩薩道；我聞聖者善能誘誨，願為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子聞伐蘇蜜多離貪欲際解脫門，一心隨順，憶念修行，觀彼菩薩無著境界三昧、思彼菩薩歡喜三昧、尋彼菩薩無礙音聲藏三昧、行彼菩薩遍往一切佛剎三昧、念彼菩薩離一切世間光明三昧、入彼菩薩寂靜莊嚴三昧、修彼菩薩摧伏外道三昧、觀彼菩薩佛境界光明三昧、思彼菩薩攝一切眾生不捨三昧、住彼菩薩增長眾生福德藏三昧，念一切智。漸次前行，至彼岸城，詣居士宅，頂禮其足，合掌而立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、云何修菩薩道；我聞聖者善能誘誨，願為我說。」

居士告言：「善男子！我得菩薩解脫，名不般涅槃際。善男子！我不生心言：『如是如來已般涅槃、如是如來現般涅槃、如是如來當般涅槃。』我知十方一切世界諸佛如來畢竟無有般涅槃者，唯除為欲調伏眾生而示現耳。善男子！我開彼栴檀座如來塔門時，得三昧，名佛種無盡。善男子！我念念中入此三昧，念念得知一切諸佛殊勝之事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 居士告言：「善男子！我得菩薩解脫，名不般涅槃際。善男子！我不生心言：『如是如來已般涅槃、如是如來現般涅槃、如是如來當般涅槃。』我知十方一切世界諸佛如來畢竟無有般涅槃者，唯除為欲調伏眾生而示現耳。善男子！我開彼栴檀座如來塔門時，得三昧，名佛種無盡。善男子！我念念中入此三昧，念念得知一切諸佛殊勝之事。」

善財白言：「此三昧者境界云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財白言：「此三昧者境界云何？」

居士答言：「善男子！我入此三昧時，隨其次第見此世界一切諸佛相續出現。所謂：迦葉佛、拘那含牟尼佛、拘留孫佛、毘舍浮佛、尸棄佛、毘婆尸佛、提舍佛、弗沙佛、名稱佛、最勝蓮華佛，如是等佛而為上首。於一念頃得見百佛、得見千佛、得見百千佛、得見億佛、百億佛、千億佛、百千億佛、阿庾多億佛、那由他億佛，乃至見不可說不可說世界極微塵數佛。如是一切次第皆見。亦見彼佛初始發心，種諸善根、獲勝神通、成就大願、修行妙行、具波羅蜜、入菩薩地、得清淨忍、摧伏魔軍、成等正覺、國土清淨、眾會莊嚴、放大光明、神通自在、作師子吼、轉妙法輪；變化示現種種差別，無量方便成熟眾生，善巧宣揚諸分別法。我悉能持、我悉能憶，悉能觀察，分別顯示，隨順解了無有忘失。如是未來彌勒佛等百佛、千佛、百千億佛，乃至不可說不可說世界極微塵數佛，及初發心相續不斷，信解甚深，勤求不懈，精進勢力，速疾增長，一切世間凡夫、二乘所不能動。亦見現在毘盧遮那佛等十方不可說不可說佛剎極微塵數一切世界諸佛如來，悉亦如是。彼一切佛，我皆現見；彼一切法，我悉得聞，憶念、受持，心無忘失。以智慧力隨順解了，以慈悲力宣揚顯示。善男子！我唯知此菩薩所得不般涅槃際解脫門，如諸菩薩摩訶薩以一念智普知三世，一念遍入一切三昧。如來智日，恒照其心。於一切法無有分別，了一切佛悉皆平等。如來及我一切眾生，等無有二。知一切法自性清淨，光明普照，無所不遍。無有思慮、無有動轉而能普入一切世間，離諸分別，住佛法印，悉能開悟法界眾生。而我云何能知、能說彼功德行？善男子！於此南方有山，名補怛洛迦，彼有菩薩名觀自在，汝詣彼問菩薩云何學菩薩行、修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 居士答言：「善男子！我入此三昧時，隨其次第見此世界一切諸佛相續出現。所謂：迦葉佛、拘那含牟尼佛、拘留孫佛、毘舍浮佛、尸棄佛、毘婆尸佛、提舍佛、弗沙佛、名稱佛、最勝蓮華佛，如是等佛而為上首。於一念頃得見百佛、得見千佛、得見百千佛、得見億佛、百億佛、千億佛、百千億佛、阿庾多億佛、那由他億佛，乃至見不可說不可說世界極微塵數佛。如是一切次第皆見。亦見彼佛初始發心，種諸善根、獲勝神通、成就大願、修行妙行、具波羅蜜、入菩薩地、得清淨忍、摧伏魔軍、成等正覺、國土清淨、眾會莊嚴、放大光明、神通自在、作師子吼、轉妙法輪；變化示現種種差別，無量方便成熟眾生，善巧宣揚諸分別法。我悉能持、我悉能憶，悉能觀察，分別顯示，隨順解了無有忘失。如是未來彌勒佛等百佛、千佛、百千億佛，乃至不可說不可說世界極微塵數佛，及初發心相續不斷，信解甚深，勤求不懈，精進勢力，速疾增長，一切世間凡夫、二乘所不能動。亦見現在毘盧遮那佛等十方不可說不可說佛剎極微塵數一切世界諸佛如來，悉亦如是。彼一切佛，我皆現見；彼一切法，我悉得聞，憶念、受持，心無忘失。以智慧力隨順解了，以慈悲力宣揚顯示。善男子！我唯知此菩薩所得不般涅槃際解脫門，如諸菩薩摩訶薩以一念智普知三世，一念遍入一切三昧。如來智日，恒照其心。於一切法無有分別，了一切佛悉皆平等。如來及我一切眾生，等無有二。知一切法自性清淨，光明普照，無所不遍。無有思慮、無有動轉而能普入一切世間，離諸分別，住佛法印，悉能開悟法界眾生。而我云何能知、能說彼功德行？善男子！於此南方有山，名補怛洛迦，彼有菩薩名觀自在，汝詣彼問菩薩云何學菩薩行、修菩薩道。」

爾時，居士因此指示，即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，居士因此指示，即說偈言：

「海上有山眾寶成， 賢聖所居極清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「海上有山眾寶成， 賢聖所居極清淨，

泉流縈帶為嚴飾， 華林果樹滿其中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 泉流縈帶為嚴飾， 華林果樹滿其中。

最勝勇猛利眾生， 觀自在尊於此住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝勇猛利眾生， 觀自在尊於此住，

汝應往問佛功德， 彼當為汝廣宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝應往問佛功德， 彼當為汝廣宣說。」

時，善財童子禮居士足，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子禮居士足，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退而去。

爾時，善財童子蒙居士教，隨順思惟，一心正念，入彼菩薩深信解藏、得彼菩薩能隨念力、憶彼諸佛出現次第、見彼諸佛成等正覺、持彼諸佛所有名號、觀彼諸佛所證法門、知彼諸佛具足莊嚴、信彼諸佛所轉法輪、思彼諸佛智光照曜、念彼諸佛平等三昧、解彼諸佛自性清淨、修彼諸佛無分別法、契彼諸佛甚深法印、作彼諸佛不思議業。漸次前行，至於彼山，處處求覓此大菩薩。見其西面巖谷之中，泉流縈映，樹林蓊欝，香草柔軟，右旋布地，種種名華周遍嚴飾。觀自在菩薩於清淨金剛寶葉石上結跏趺坐，無量菩薩皆坐寶石恭敬圍遶，而為宣說智慧光明大慈悲法，令其攝受一切眾生。善財見已，歡喜踊躍，於善知識愛樂尊重，合掌恭敬目視不瞬，作如是念：「善知識者即是如來，善知識者一切法雲，善知識者諸功德藏，善知識者難可值遇，善知識者十力寶因，善知識者無盡智炬，善知識者福德根芽，善知識者一切智門，善知識者智海導師，善知識者集一切智助道之具。」作是念已，即便往詣大菩薩所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子蒙居士教，隨順思惟，一心正念，入彼菩薩深信解藏、得彼菩薩能隨念力、憶彼諸佛出現次第、見彼諸佛成等正覺、持彼諸佛所有名號、觀彼諸佛所證法門、知彼諸佛具足莊嚴、信彼諸佛所轉法輪、思彼諸佛智光照曜、念彼諸佛平等三昧、解彼諸佛自性清淨、修彼諸佛無分別法、契彼諸佛甚深法印、作彼諸佛不思議業。漸次前行，至於彼山，處處求覓此大菩薩。見其西面巖谷之中，泉流縈映，樹林蓊欝，香草柔軟，右旋布地，種種名華周遍嚴飾。觀自在菩薩於清淨金剛寶葉石上結跏趺坐，無量菩薩皆坐寶石恭敬圍遶，而為宣說智慧光明大慈悲法，令其攝受一切眾生。善財見已，歡喜踊躍，於善知識愛樂尊重，合掌恭敬目視不瞬，作如是念：「善知識者即是如來，善知識者一切法雲，善知識者諸功德藏，善知識者難可值遇，善知識者十力寶因，善知識者無盡智炬，善知識者福德根芽，善知識者一切智門，善知識者智海導師，善知識者集一切智助道之具。」作是念已，即便往詣大菩薩所。

爾時，觀自在菩薩遙見善財，告言：「善哉！善來童子！汝發大乘意，普攝眾生；起正直心專求佛法，大悲深重救護一切；住不思議最勝之行，普能拯拔生死輪迴，超過世間無有等比。普賢妙行相續現前，大願深心圓滿清淨，勤求佛法悉能領受，積集善根恒無厭足，順善知識不違其教。從文殊師利功德智慧大海所生，其心成熟得佛威力，已獲廣大三昧光明，專意希求甚深妙法，常見諸佛生大歡喜，智慧清淨猶如虛空。既自明了復為他說，安住如來智慧光明，受持修行一切佛法，福智寶藏自然而至，一切智道速得現前，普觀眾生心無懈倦，大悲堅固猶若金剛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，觀自在菩薩遙見善財，告言：「善哉！善來童子！汝發大乘意，普攝眾生；起正直心專求佛法，大悲深重救護一切；住不思議最勝之行，普能拯拔生死輪迴，超過世間無有等比。普賢妙行相續現前，大願深心圓滿清淨，勤求佛法悉能領受，積集善根恒無厭足，順善知識不違其教。從文殊師利功德智慧大海所生，其心成熟得佛威力，已獲廣大三昧光明，專意希求甚深妙法，常見諸佛生大歡喜，智慧清淨猶如虛空。既自明了復為他說，安住如來智慧光明，受持修行一切佛法，福智寶藏自然而至，一切智道速得現前，普觀眾生心無懈倦，大悲堅固猶若金剛。」

爾時，善財童子詣菩薩所，禮菩薩足，遶無數匝，合掌而住，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行，云何修菩薩道；我聞聖者善能教誨，願為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子詣菩薩所，禮菩薩足，遶無數匝，合掌而住，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行，云何修菩薩道；我聞聖者善能教誨，願為我說。」

爾時，觀自在菩薩摩訶薩放閻浮檀金妙色光明，起無量色寶焰網雲，及龍自在妙莊嚴雲以照善財。即舒右手摩善財頂，告善財言：「善哉！善哉！善男子！汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！我已成就菩薩大悲速疾行解脫門。善男子！我以此菩薩大悲行門，平等教化一切眾生，攝受調伏，相續不斷。善男子！我恒住此大悲行門，常在一切諸如來所，普現一切諸眾生前，隨所應化而為利益：或以布施攝取眾生，或以愛語攝取眾生，或以利行攝取眾生，或以同事攝取眾生，或現種種微妙色身攝取眾生，或現種種不思議色淨光明網攝取眾生，或以音聲善巧言辭，或以威儀勝妙方便，或為說法，或現神變令其開悟而得成熟，或為化現種種色相、種種族姓、種種生處、同類之形，與其共居而成熟之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，觀自在菩薩摩訶薩放閻浮檀金妙色光明，起無量色寶焰網雲，及龍自在妙莊嚴雲以照善財。即舒右手摩善財頂，告善財言：「善哉！善哉！善男子！汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！我已成就菩薩大悲速疾行解脫門。善男子！我以此菩薩大悲行門，平等教化一切眾生，攝受調伏，相續不斷。善男子！我恒住此大悲行門，常在一切諸如來所，普現一切諸眾生前，隨所應化而為利益：或以布施攝取眾生，或以愛語攝取眾生，或以利行攝取眾生，或以同事攝取眾生，或現種種微妙色身攝取眾生，或現種種不思議色淨光明網攝取眾生，或以音聲善巧言辭，或以威儀勝妙方便，或為說法，或現神變令其開悟而得成熟，或為化現種種色相、種種族姓、種種生處、同類之形，與其共居而成熟之。

「善男子！我修習此大悲行門，願常救護一切眾生令離諸怖。所謂：願一切眾生離險道怖，離熱惱怖，離迷惑怖，離繫縛怖，離殺害怖，離王官怖，離貧窮怖，離不活怖，離惡名怖，離於死怖，離諸病怖，離懈怠怖，離黑暗怖，離遷移怖，離愛別怖，離怨會怖，離逼迫身怖，離逼迫心怖，離憂悲愁歎怖，離所求不得怖，離大眾威德怖，離流轉惡趣怖。復作是願：願諸眾生若念於我、若稱我名、若見我身，皆得免離一切恐怖，滅除障難，正念現前。善男子！我以如是種種方便令諸眾生離諸怖畏，住於正念；復教令發阿耨多羅三藐三菩提心，至不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我修習此大悲行門，願常救護一切眾生令離諸怖。所謂：願一切眾生離險道怖，離熱惱怖，離迷惑怖，離繫縛怖，離殺害怖，離王官怖，離貧窮怖，離不活怖，離惡名怖，離於死怖，離諸病怖，離懈怠怖，離黑暗怖，離遷移怖，離愛別怖，離怨會怖，離逼迫身怖，離逼迫心怖，離憂悲愁歎怖，離所求不得怖，離大眾威德怖，離流轉惡趣怖。復作是願：願諸眾生若念於我、若稱我名、若見我身，皆得免離一切恐怖，滅除障難，正念現前。善男子！我以如是種種方便令諸眾生離諸怖畏，住於正念；復教令發阿耨多羅三藐三菩提心，至不退轉。」

爾時，觀自在菩薩摩訶薩欲重明此解脫門義，為善財童子而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，觀自在菩薩摩訶薩欲重明此解脫門義，為善財童子而說偈言：

「善來調伏身心者， 稽首讚我而右旋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善來調伏身心者， 稽首讚我而右旋，

我常居此寶山中， 住大慈悲恒自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我常居此寶山中， 住大慈悲恒自在。

我此所住金剛窟， 莊嚴妙色眾摩尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我此所住金剛窟， 莊嚴妙色眾摩尼，

常以勇猛自在心， 坐此寶石蓮華座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常以勇猛自在心， 坐此寶石蓮華座。

天龍及以脩羅眾， 緊那羅王羅剎等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天龍及以脩羅眾， 緊那羅王羅剎等，

如是眷屬恒圍遶， 我為演說大悲門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是眷屬恒圍遶， 我為演說大悲門。

汝能發起無等心， 為見我故而來此， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝能發起無等心， 為見我故而來此，

愛樂至求功德海， 禮我雙足功德身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛樂至求功德海， 禮我雙足功德身，

欲於我法學修行， 願得普賢真妙行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲於我法學修行， 願得普賢真妙行。

我是勇猛觀自在， 起深清淨大慈悲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我是勇猛觀自在， 起深清淨大慈悲，

普放雲網妙光明， 廣博如空極清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普放雲網妙光明， 廣博如空極清淨。

我垂無垢𦟛圓臂， 百福妙相具莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我垂無垢𦟛圓臂， 百福妙相具莊嚴，

摩汝深信善財頂， 為汝演說菩提法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩汝深信善財頂， 為汝演說菩提法。

佛子應知我所得， 一相一味解脫門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子應知我所得， 一相一味解脫門，

名為諸佛大悲雲， 祕密智慧莊嚴藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名為諸佛大悲雲， 祕密智慧莊嚴藏。

我為精勤常救護， 起諸弘誓攝眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我為精勤常救護， 起諸弘誓攝眾生，

憐愍一切如己身， 常以普門隨順轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憐愍一切如己身， 常以普門隨順轉。

我於無數眾苦厄， 常能救護諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於無數眾苦厄， 常能救護諸群生，

心念禮敬若稱名， 一切應時皆解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心念禮敬若稱名， 一切應時皆解脫。

或遭牢獄所禁繫， 杻械囚執遇怨家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或遭牢獄所禁繫， 杻械囚執遇怨家，

若能至心稱我名， 一切諸苦皆銷滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能至心稱我名， 一切諸苦皆銷滅。

或犯刑名將就戮， 利劍毒箭害其身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或犯刑名將就戮， 利劍毒箭害其身，

稱名應念得加持， 弓矢鋒刃無傷害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稱名應念得加持， 弓矢鋒刃無傷害。

或有兩競詣王官， 諍訟一切諸財寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有兩競詣王官， 諍訟一切諸財寶，

彼能至誠稱念我， 獲於勝理具名聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼能至誠稱念我， 獲於勝理具名聞。

或於內外諸親屬， 及諸朋友共為怨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或於內外諸親屬， 及諸朋友共為怨，

若能至誠稱我名， 一切怨家不能害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能至誠稱我名， 一切怨家不能害。

或在深林險難處， 怨賊猛獸欲傷殘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或在深林險難處， 怨賊猛獸欲傷殘，

若能至心稱我名， 惡心自息無能害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能至心稱我名， 惡心自息無能害。

或有怨家懷忿毒， 推落險峻大高山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有怨家懷忿毒， 推落險峻大高山，

若能至心稱我名， 安處虛空無損壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能至心稱我名， 安處虛空無損壞。

或有怨家懷忿毒， 推落深流及火坑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有怨家懷忿毒， 推落深流及火坑，

若能至心稱我名， 一切水火無能害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能至心稱我名， 一切水火無能害。

若有眾生遭厄難， 種種苦具逼其身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有眾生遭厄難， 種種苦具逼其身，

若能至心稱我名， 一切解脫無憂怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能至心稱我名， 一切解脫無憂怖。

或為他人所欺謗， 常思過失以相讎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或為他人所欺謗， 常思過失以相讎，

若能至心稱我名， 如是怨嫌自休息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能至心稱我名， 如是怨嫌自休息。

或遭鬼魅諸毒害， 身心狂亂無所知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或遭鬼魅諸毒害， 身心狂亂無所知，

若能至心稱我名， 彼皆銷滅無諸患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能至心稱我名， 彼皆銷滅無諸患。

或被毒龍諸鬼眾， 一切恐怖奪其心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或被毒龍諸鬼眾， 一切恐怖奪其心，

若能至誠稱我名， 乃至夢中皆不見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能至誠稱我名， 乃至夢中皆不見。

若有諸根所殘缺， 願得端嚴相好身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有諸根所殘缺， 願得端嚴相好身，

若能至誠稱我名， 一切所願皆圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能至誠稱我名， 一切所願皆圓滿。

若有願於父母所， 承順顏色志無違， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有願於父母所， 承順顏色志無違，

歡榮富樂保安寧， 珍寶伏藏恒無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歡榮富樂保安寧， 珍寶伏藏恒無盡。

內外宗族常和合， 一切怨隙不來侵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內外宗族常和合， 一切怨隙不來侵，

若能至誠稱我名， 一切所願皆圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能至誠稱我名， 一切所願皆圓滿。

若人願此命終後， 不受三塗八難身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人願此命終後， 不受三塗八難身，

恒處人天善趣中， 常行清淨菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒處人天善趣中， 常行清淨菩提道。

有願捨身生淨土， 普現一切諸佛前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有願捨身生淨土， 普現一切諸佛前，

普於十方佛剎中， 常為清淨勝薩埵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普於十方佛剎中， 常為清淨勝薩埵，

普見十方一切佛， 及聞諸佛說法音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普見十方一切佛， 及聞諸佛說法音，

若能至誠稱我名， 一切所願皆圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能至誠稱我名， 一切所願皆圓滿。

或在危厄多憂怖， 日夜六時稱我名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或在危厄多憂怖， 日夜六時稱我名，

我時現住彼人前， 為作最勝歸依處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我時現住彼人前， 為作最勝歸依處，

彼當生我淨佛剎， 與我同修菩薩行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼當生我淨佛剎， 與我同修菩薩行，

由我大悲觀自在， 令其一切皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由我大悲觀自在， 令其一切皆成就。

或清淨心興供養， 或獻寶蓋或燒香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或清淨心興供養， 或獻寶蓋或燒香，

或以妙華散我身， 當生我剎為應供。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或以妙華散我身， 當生我剎為應供。

或生濁劫無慈愍， 貪瞋惡業之所纏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或生濁劫無慈愍， 貪瞋惡業之所纏，

種種眾苦極堅牢， 百千繫縛恒無斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種眾苦極堅牢， 百千繫縛恒無斷。

彼為一切所逼迫， 讚歎稱揚念我名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼為一切所逼迫， 讚歎稱揚念我名，

由我大悲觀自在， 令諸惑業皆銷滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由我大悲觀自在， 令諸惑業皆銷滅。

或有眾生臨命終， 死相現前諸惡色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有眾生臨命終， 死相現前諸惡色，

見彼種種色相已， 令心惶怖無所依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見彼種種色相已， 令心惶怖無所依，

若能至誠稱我名， 彼諸惡相皆銷滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能至誠稱我名， 彼諸惡相皆銷滅。

由我大悲觀自在， 令生天人善道中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由我大悲觀自在， 令生天人善道中，

此皆我昔所修行， 願度無量群生眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此皆我昔所修行， 願度無量群生眾，

勇猛精勤無退轉， 令其所作皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛精勤無退轉， 令其所作皆成就。

若有如應觀我身， 令其應念咸皆見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有如應觀我身， 令其應念咸皆見，

或有樂聞我說法， 令聞妙法量無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有樂聞我說法， 令聞妙法量無邊。

一切世界諸群生， 心行差別無央數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世界諸群生， 心行差別無央數，

我以種種方便力， 令其聞見皆調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我以種種方便力， 令其聞見皆調伏。

我得大悲解脫門， 諸佛證我已修學， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我得大悲解脫門， 諸佛證我已修學，

其餘無量功德海， 非我智慧所能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其餘無量功德海， 非我智慧所能知。

善財汝於十方界， 普事一切善知識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財汝於十方界， 普事一切善知識，

專意修行無懈心， 聽受佛法無厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 專意修行無懈心， 聽受佛法無厭足。

若能聞法無厭足， 則能普見一切佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能聞法無厭足， 則能普見一切佛，

云何見佛志無厭， 由聽妙法無厭足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何見佛志無厭， 由聽妙法無厭足。」

爾時，觀自在菩薩說此偈已，告善財言：「善男子！我唯得此菩薩大悲速疾行解脫門，如諸菩薩摩訶薩，已淨普賢一切願，已住普賢一切行；常行一切諸善法，常入一切諸三昧，常住一切無邊劫，常詣一切無邊剎，常觀一切諸如來，常聞一切三世法，常息一切眾生惡，常長一切眾生善，常絕眾生生死流，常入如來正法流。而我云何能知、能說彼功德行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，觀自在菩薩說此偈已，告善財言：「善男子！我唯得此菩薩大悲速疾行解脫門，如諸菩薩摩訶薩，已淨普賢一切願，已住普賢一切行；常行一切諸善法，常入一切諸三昧，常住一切無邊劫，常詣一切無邊剎，常觀一切諸如來，常聞一切三世法，常息一切眾生惡，常長一切眾生善，常絕眾生生死流，常入如來正法流。而我云何能知、能說彼功德行？」

爾時，善財童子聞觀自在菩薩摩訶薩說此大悲清淨偈已，歡喜踊躍充遍其身。生愛敬心，增信樂心，發清淨心，從坐而起，偏袒右肩，右膝著地，禮菩薩足，長跪合掌，於菩薩前，瞻仰一心，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子聞觀自在菩薩摩訶薩說此大悲清淨偈已，歡喜踊躍充遍其身。生愛敬心，增信樂心，發清淨心，從坐而起，偏袒右肩，右膝著地，禮菩薩足，長跪合掌，於菩薩前，瞻仰一心，以偈讚曰：

「天人大眾阿脩羅， 及與一切諸菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天人大眾阿脩羅， 及與一切諸菩薩，

以妙言音共稱讚， 大聖智慧深如海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以妙言音共稱讚， 大聖智慧深如海。

能於一切眾生中， 平等大悲同一味， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於一切眾生中， 平等大悲同一味，

一智同緣普救護， 種種苦難皆銷滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一智同緣普救護， 種種苦難皆銷滅。

菩薩最勝神通力， 反覆大地不為難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩最勝神通力， 反覆大地不為難，

又能乾竭於大海， 令大山王咸震動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又能乾竭於大海， 令大山王咸震動。

聖者菩薩大名聞， 號曰大悲觀自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖者菩薩大名聞， 號曰大悲觀自在，

云何我以微劣智， 於仁勝德能稱讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何我以微劣智， 於仁勝德能稱讚。

我聞聖者諸功德， 無斷無盡大悲門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我聞聖者諸功德， 無斷無盡大悲門，

因是發起清淨心， 生我智慧辯才力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因是發起清淨心， 生我智慧辯才力。

我今處於大眾會， 以大勇猛而觀察， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今處於大眾會， 以大勇猛而觀察，

稱揚讚歎妙莊嚴， 恭敬至誠無懈倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稱揚讚歎妙莊嚴， 恭敬至誠無懈倦。

如大梵王居梵眾， 映蔽一切諸梵天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如大梵王居梵眾， 映蔽一切諸梵天，

菩薩吉祥妙色身， 處於眾會無倫匹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩吉祥妙色身， 處於眾會無倫匹。

菩薩顧視同牛王， 妙色融朗如金聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩顧視同牛王， 妙色融朗如金聚，

具足廣大菩提願， 普利一切諸天人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足廣大菩提願， 普利一切諸天人。

種種華鬘以嚴飾， 頂上真金妙寶冠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種華鬘以嚴飾， 頂上真金妙寶冠，

光明淨妙過諸天， 威德尊嚴超世主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明淨妙過諸天， 威德尊嚴超世主。

圓光狀彼流虹遶， 外相明如淨月輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓光狀彼流虹遶， 外相明如淨月輪，

頂相豐起若須彌， 端嚴正坐如初日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頂相豐起若須彌， 端嚴正坐如初日。

腰繫金絛色微妙， 現殊勝相放光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 腰繫金絛色微妙， 現殊勝相放光明，

伊尼鹿皮作下帬， 能令見者生歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伊尼鹿皮作下帬， 能令見者生歡喜。

妙身種種莊嚴相， 眾寶所集如山王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙身種種莊嚴相， 眾寶所集如山王，

腰垂上妙清淨衣， 如雲普現無邊色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 腰垂上妙清淨衣， 如雲普現無邊色。

真珠三道為交絡， 猶如世主妙嚴身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真珠三道為交絡， 猶如世主妙嚴身，

恒放淨光普照明， 亦如朗日遊空界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒放淨光普照明， 亦如朗日遊空界。

身色淨妙若金山， 又如瞻博迦華聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身色淨妙若金山， 又如瞻博迦華聚，

以白瓔珞為嚴飾， 如白龍王環遶身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以白瓔珞為嚴飾， 如白龍王環遶身。

世主手執妙蓮華， 色如上妙真金聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世主手執妙蓮華， 色如上妙真金聚，

毘瑠璃寶以為莖， 大慈威力令開發， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘瑠璃寶以為莖， 大慈威力令開發，

出過天人之所有， 普放光明猶日輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出過天人之所有， 普放光明猶日輪，

顯現如在妙高山， 香氣普熏於一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯現如在妙高山， 香氣普熏於一切。

於諸惡鬼部多等， 黑蛇醉象及師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸惡鬼部多等， 黑蛇醉象及師子，

癡火毒害蔽慈心， 及餘種種諸危難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癡火毒害蔽慈心， 及餘種種諸危難，

重苦繫縛所傷迫， 一切恐怖無依怙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 重苦繫縛所傷迫， 一切恐怖無依怙。

世主一味大悲心， 平等救彼眾生類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世主一味大悲心， 平等救彼眾生類，

妙寶葉石為勝座， 無等蓮華之所持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙寶葉石為勝座， 無等蓮華之所持，

百千妙福之所成， 眾妙蓮華所圍遶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千妙福之所成， 眾妙蓮華所圍遶。

極妙身光清淨色， 從真勝義而成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 極妙身光清淨色， 從真勝義而成就，

諸天種種上妙供， 咸共讚歎仁功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天種種上妙供， 咸共讚歎仁功德。

於尊能發清淨意， 速離一切憂怖心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於尊能發清淨意， 速離一切憂怖心，

眷屬快樂共歡娛， 一切妙果皆圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眷屬快樂共歡娛， 一切妙果皆圓滿。

大海龍王住自宮， 及餘居處諸龍眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大海龍王住自宮， 及餘居處諸龍眾，

常懼妙翅大鳥王， 搏撮傷殘受諸苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常懼妙翅大鳥王， 搏撮傷殘受諸苦。

或有眾生入大海， 遇風鼓浪如雪山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有眾生入大海， 遇風鼓浪如雪山，

若遭摩竭欲來吞， 恐怖驚惶無所救。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若遭摩竭欲來吞， 恐怖驚惶無所救。

或遇醉象而奔逐， 種種厄難之所纏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或遇醉象而奔逐， 種種厄難之所纏，

至心憶念大悲尊， 如是一切無憂怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至心憶念大悲尊， 如是一切無憂怖。

大石山王有洞窟， 其窟幽深極可畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大石山王有洞窟， 其窟幽深極可畏，

有犯王法鎖其身， 種種繫縛投於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有犯王法鎖其身， 種種繫縛投於彼。

彼諸苦惱眾生等， 至心憶念大悲尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸苦惱眾生等， 至心憶念大悲尊，

枷鎖解脫苦銷除， 一切無憂安隱樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 枷鎖解脫苦銷除， 一切無憂安隱樂。

仁以大悲清淨手， 攝取憶念諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁以大悲清淨手， 攝取憶念諸眾生，

令於一切厄難中， 獲得無憂安隱樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令於一切厄難中， 獲得無憂安隱樂。

我今讚歎人天主， 最勝威德大仙王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今讚歎人天主， 最勝威德大仙王，

三毒翳障盡銷除， 福智無涯如大海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三毒翳障盡銷除， 福智無涯如大海。

調伏眾生無懈倦， 利樂平等無怨親， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調伏眾生無懈倦， 利樂平等無怨親，

願於菩薩妙金山， 一切勝福皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願於菩薩妙金山， 一切勝福皆成就。

普於十方諸世界， 息滅眾生邪見心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普於十方諸世界， 息滅眾生邪見心，

速獲如來無上身， 普願眾生咸證得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速獲如來無上身， 普願眾生咸證得。」

爾時，有一菩薩名正性無異行，從於東方虛空中來，至此世界輪圍山頂，以足按地。時，此世界六種震動，變成無數雜寶莊嚴。復於其身放大光明，映蔽一切釋、梵、護世、天龍八部、日、月、星、電所有光明，皆如聚墨；其光普照地獄、餓鬼、畜生、閻羅王界，及餘一切苦惱眾生，罪垢銷除、身心清淨。又於一切諸佛剎土普興一切諸供養雲，普雨一切華香、瓔珞、衣服、幢蓋，如是所有諸莊嚴具，供養於佛。復以神力隨諸眾生心之所樂，普於一切諸宮殿中而現其身，令其見者皆悉歡喜，然後來詣觀自在菩薩摩訶薩所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，有一菩薩名正性無異行，從於東方虛空中來，至此世界輪圍山頂，以足按地。時，此世界六種震動，變成無數雜寶莊嚴。復於其身放大光明，映蔽一切釋、梵、護世、天龍八部、日、月、星、電所有光明，皆如聚墨；其光普照地獄、餓鬼、畜生、閻羅王界，及餘一切苦惱眾生，罪垢銷除、身心清淨。又於一切諸佛剎土普興一切諸供養雲，普雨一切華香、瓔珞、衣服、幢蓋，如是所有諸莊嚴具，供養於佛。復以神力隨諸眾生心之所樂，普於一切諸宮殿中而現其身，令其見者皆悉歡喜，然後來詣觀自在菩薩摩訶薩所。

時，觀自在菩薩告善財言：「善男子！汝見正性無異行菩薩來此大會道場中不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，觀自在菩薩告善財言：「善男子！汝見正性無異行菩薩來此大會道場中不？」

善財答言：「唯然！已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財答言：「唯然！已見。」

告言：「善男子！汝可往問菩薩云何學菩薩行，修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 告言：「善男子！汝可往問菩薩云何學菩薩行，修菩薩道。」

爾時，善財童子於觀自在菩薩所，得甚深智入大悲門，以甚深心隨順觀察，心無疲厭。一心頂禮觀自在菩薩足，遶無數匝，敬承其教，辭退而行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子於觀自在菩薩所，得甚深智入大悲門，以甚深心隨順觀察，心無疲厭。一心頂禮觀自在菩薩足，遶無數匝，敬承其教，辭退而行。

往詣正性無異行菩薩所，頂禮其足，合掌而立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行，云何修菩薩道；我聞聖者善能誘誨，願為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往詣正性無異行菩薩所，頂禮其足，合掌而立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行，云何修菩薩道；我聞聖者善能誘誨，願為我說。」

菩薩告言：「善男子！我得菩薩解脫，名普門不動速疾行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩告言：「善男子！我得菩薩解脫，名普門不動速疾行。」

善財白言：「聖者！於何佛所得此解脫？所從來剎去此幾何？發來久如？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財白言：「聖者！於何佛所得此解脫？所從來剎去此幾何？發來久如？」

菩薩告言：「善男子！如此境界甚深難解，一切世間天、人、阿脩羅、沙門、婆羅門等所不能了。唯諸菩薩最勝精進，具菩薩行，無退、無怯，已能親近諸善知識，善友所攝，諸佛所念，增長善根，志樂清淨；得菩薩根、有智慧眼，能聞、能持、能解、能入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩告言：「善男子！如此境界甚深難解，一切世間天、人、阿脩羅、沙門、婆羅門等所不能了。唯諸菩薩最勝精進，具菩薩行，無退、無怯，已能親近諸善知識，善友所攝，諸佛所念，增長善根，志樂清淨；得菩薩根、有智慧眼，能聞、能持、能解、能入。」

善財白言：「唯願聖者為我宣說。我當承佛威神之力、善知識力，能信、能受、能解、能入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財白言：「唯願聖者為我宣說。我當承佛威神之力、善知識力，能信、能受、能解、能入。」

菩薩告言：「善男子！我從東方具足吉祥藏世界，普吉祥出生佛所而來此土。善男子！於彼佛所得此法門；從彼發來，已經不可說不可說佛剎極微塵數劫；一一念中舉不可說不可說佛剎極微塵數步；一一步過不可說不可說佛剎極微塵數世界；一一世界我皆遍入，以最勝心至其佛所，以妙供具而為供養，及施一切諸眾生海。此諸供具皆是無上心所成，無作法所印，諸如來所忍，諸菩薩所歎。善男子！我又普見彼世界中一切眾生，悉知其心、悉知其根，隨其解欲，現身說法；或放光明，或施財寶，種種方便教化、調伏、利樂、成熟，無有休息。如從東方，南、西、北方，四維，上、下，亦復如是。善男子！我唯得此菩薩普門不動速疾行解脫，能疾周遍到一切處，如諸菩薩摩訶薩隨順遍行，普於十方無所不至。智慧境界，等無差別；善布其身，悉遍法界。至一切道，入一切剎，知一切法，觀一切世平等，演說一切法門，深信愛樂一切妙行。同時照曜一切眾生，於諸佛所不生分別，於一切處無有障礙。而我云何能知、能說彼功德行？善男子！南方有城名為門主，其中有神名曰大天。汝詣彼問菩薩云何學菩薩行、修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩告言：「善男子！我從東方具足吉祥藏世界，普吉祥出生佛所而來此土。善男子！於彼佛所得此法門；從彼發來，已經不可說不可說佛剎極微塵數劫；一一念中舉不可說不可說佛剎極微塵數步；一一步過不可說不可說佛剎極微塵數世界；一一世界我皆遍入，以最勝心至其佛所，以妙供具而為供養，及施一切諸眾生海。此諸供具皆是無上心所成，無作法所印，諸如來所忍，諸菩薩所歎。善男子！我又普見彼世界中一切眾生，悉知其心、悉知其根，隨其解欲，現身說法；或放光明，或施財寶，種種方便教化、調伏、利樂、成熟，無有休息。如從東方，南、西、北方，四維，上、下，亦復如是。善男子！我唯得此菩薩普門不動速疾行解脫，能疾周遍到一切處，如諸菩薩摩訶薩隨順遍行，普於十方無所不至。智慧境界，等無差別；善布其身，悉遍法界。至一切道，入一切剎，知一切法，觀一切世平等，演說一切法門，深信愛樂一切妙行。同時照曜一切眾生，於諸佛所不生分別，於一切處無有障礙。而我云何能知、能說彼功德行？善男子！南方有城名為門主，其中有神名曰大天。汝詣彼問菩薩云何學菩薩行、修菩薩道。」

時，善財童子禮菩薩足，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子禮菩薩足，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退而去。