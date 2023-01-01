大方廣佛華嚴經卷第十三罽賓國三藏般若奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第十三罽賓國三藏般若奉 詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入不思議解脫境界普賢行願品

爾時，善財童子一心正念，隨順思惟彼王所得幻智法門，觀察彼王如幻解脫，思惟彼王如幻法性，發如幻願，淨如幻法，悟如幻業，隨順如幻成就之法，出生如幻不思議智，清淨如幻三世性相；以如幻智，起於種種如幻變化。如是思念，漸次前行，經歷人間聚落、城邑。或至曠野巖谷、險難山川原隰，處處尋求，無有疲懈。然後乃至妙光大城，於其門側問眾人言：「此名何城？何王統御？」人咸報言：「此妙光城，是大光王之所住處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子一心正念，隨順思惟彼王所得幻智法門，觀察彼王如幻解脫，思惟彼王如幻法性，發如幻願，淨如幻法，悟如幻業，隨順如幻成就之法，出生如幻不思議智，清淨如幻三世性相；以如幻智，起於種種如幻變化。如是思念，漸次前行，經歷人間聚落、城邑。或至曠野巖谷、險難山川原隰，處處尋求，無有疲懈。然後乃至妙光大城，於其門側問眾人言：「此名何城？何王統御？」人咸報言：「此妙光城，是大光王之所住處。」

時，善財童子歡喜踊躍，志樂清淨。一心瞻慕，作如是念：「我善知識在此城中，我今必當親得奉覲，聞諸菩薩所行之行；聞諸菩薩出要之門；聞諸菩薩所證之法；聞諸菩薩不思議功德；聞諸菩薩不思議自在；聞諸菩薩不思議平等；聞諸菩薩不思議勇猛；聞諸菩薩不思議境界；聞諸菩薩不思議法性；聞諸菩薩不思議三昧；聞諸菩薩不思議解脫遊戲；聞諸菩薩不思議廣大清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子歡喜踊躍，志樂清淨。一心瞻慕，作如是念：「我善知識在此城中，我今必當親得奉覲，聞諸菩薩所行之行；聞諸菩薩出要之門；聞諸菩薩所證之法；聞諸菩薩不思議功德；聞諸菩薩不思議自在；聞諸菩薩不思議平等；聞諸菩薩不思議勇猛；聞諸菩薩不思議境界；聞諸菩薩不思議法性；聞諸菩薩不思議三昧；聞諸菩薩不思議解脫遊戲；聞諸菩薩不思議廣大清淨。」

作是念已，入妙光城，周遍觀察。見此大城眾寶嚴飾，以金銀、瑠璃、玻瓈、赤珠、硨磲、碼碯七寶所成，七重寶塹，周匝圍遶。八功德水盈滿其中，底布金沙，光明照耀。優鉢羅華、波頭摩華、拘物頭華、芬陀利華遍布其上。其水清徹，隨時溫涼。白栴檀泥，澄垽其下。其水隨泥，如栴檀色。寶多羅樹七重行列，枝葉繁茂蓊欝莊嚴。七重金剛以為垣牆，所謂：師子光明金剛垣、無能超勝金剛垣、不可沮壞金剛垣、精進難伏金剛垣、堅固無著金剛垣、天衣網藏金剛垣、無垢妙色金剛垣。如是七重一一圍遶，悉以無數摩尼妙寶間錯莊嚴。閻浮檀金種種眾寶而為埤堄，金銀、瑠璃、赤珠、碼碯、玻瓈、海藏真珠等寶以為嚴飾。其城縱廣一十由旬，周迴八方，面開八門，皆以七寶周遍嚴飾。帝青瑠璃以為其地，眾色雜寶隨處莊嚴。種種珍奇，甚可愛樂。其城內有十億街道，一一道邊，安布妙寶以為莊嚴。過天帝釋所遊之路，一一道間皆有無數萬億眾生於中止住。無數百千廣大宮殿，一一皆以眾寶合成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是念已，入妙光城，周遍觀察。見此大城眾寶嚴飾，以金銀、瑠璃、玻瓈、赤珠、硨磲、碼碯七寶所成，七重寶塹，周匝圍遶。八功德水盈滿其中，底布金沙，光明照耀。優鉢羅華、波頭摩華、拘物頭華、芬陀利華遍布其上。其水清徹，隨時溫涼。白栴檀泥，澄垽其下。其水隨泥，如栴檀色。寶多羅樹七重行列，枝葉繁茂蓊欝莊嚴。七重金剛以為垣牆，所謂：師子光明金剛垣、無能超勝金剛垣、不可沮壞金剛垣、精進難伏金剛垣、堅固無著金剛垣、天衣網藏金剛垣、無垢妙色金剛垣。如是七重一一圍遶，悉以無數摩尼妙寶間錯莊嚴。閻浮檀金種種眾寶而為埤堄，金銀、瑠璃、赤珠、碼碯、玻瓈、海藏真珠等寶以為嚴飾。其城縱廣一十由旬，周迴八方，面開八門，皆以七寶周遍嚴飾。帝青瑠璃以為其地，眾色雜寶隨處莊嚴。種種珍奇，甚可愛樂。其城內有十億街道，一一道邊，安布妙寶以為莊嚴。過天帝釋所遊之路，一一道間皆有無數萬億眾生於中止住。無數百千廣大宮殿，一一皆以眾寶合成。

復有無數不思議閻浮檀金樓閣，帝青瑠璃摩尼寶網羅覆其上；無數不思議白銀樓閣，赤真珠摩尼寶網羅覆其上；無數不思議毘瑠璃樓閣，廣博妙藏摩尼寶網羅覆其上；無數不思議玻瓈樓閣，日藏摩尼王網羅覆其上；無數不思議光照世間摩尼寶樓閣，吉祥光藏摩尼王網羅覆其上；無數不思議帝青摩尼寶王樓閣，妙光摩尼王網羅覆其上；無數不思議眾生海藏摩尼寶王樓閣，焰光明藏摩尼王網羅覆其上；無數不思議金剛寶王樓閣，無能勝幢摩尼王網羅覆其上；無數不思議栴檀香王樓閣，天曼陀羅華摩訶曼陀羅華網羅覆其上；無數不思議無等香王樓閣，種種華網羅覆其上。有如是等無數不思議種種莊嚴妙寶樓閣，種種寶網羅覆其上。一一樓閣，眾寶欄楯周匝圍遶；寶多羅樹，次第行列，皆以寶繩而為界道。一一寶繩，懸以金鈴；一一金鈴，眾寶鬘絡，如孔雀尾，異色端嚴，風動成音，聞之可意。其城復有阿僧祇摩尼寶網、阿僧祇寶鈴網、阿僧祇天香網、阿僧祇天華網，阿僧祇寶形像網。其城復有阿僧祇金剛帳、阿僧祇寶衣帳、阿僧祇寶蓋帳、阿僧祇寶幡帳、阿僧祇寶山帳、阿僧祇寶華鬘帳、阿僧祇寶樓閣帳之所彌覆，處處羅列寶蓋幢幡。城中寶池，德水盈滿；底布金沙，光映內外；天諸妙華，敷榮其上；天諸寶鳥，浮戲其中，出和雅音，悅可人意；池岸階砌，七寶莊嚴，帝釋寶池，無以為比。當此城中有一樓閣，名妙法藏，阿僧祇種種色寶以為莊嚴，光明照耀，最勝無比，眾生樂見，心無厭足，彼大光王，常處其中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無數不思議閻浮檀金樓閣，帝青瑠璃摩尼寶網羅覆其上；無數不思議白銀樓閣，赤真珠摩尼寶網羅覆其上；無數不思議毘瑠璃樓閣，廣博妙藏摩尼寶網羅覆其上；無數不思議玻瓈樓閣，日藏摩尼王網羅覆其上；無數不思議光照世間摩尼寶樓閣，吉祥光藏摩尼王網羅覆其上；無數不思議帝青摩尼寶王樓閣，妙光摩尼王網羅覆其上；無數不思議眾生海藏摩尼寶王樓閣，焰光明藏摩尼王網羅覆其上；無數不思議金剛寶王樓閣，無能勝幢摩尼王網羅覆其上；無數不思議栴檀香王樓閣，天曼陀羅華摩訶曼陀羅華網羅覆其上；無數不思議無等香王樓閣，種種華網羅覆其上。有如是等無數不思議種種莊嚴妙寶樓閣，種種寶網羅覆其上。一一樓閣，眾寶欄楯周匝圍遶；寶多羅樹，次第行列，皆以寶繩而為界道。一一寶繩，懸以金鈴；一一金鈴，眾寶鬘絡，如孔雀尾，異色端嚴，風動成音，聞之可意。其城復有阿僧祇摩尼寶網、阿僧祇寶鈴網、阿僧祇天香網、阿僧祇天華網，阿僧祇寶形像網。其城復有阿僧祇金剛帳、阿僧祇寶衣帳、阿僧祇寶蓋帳、阿僧祇寶幡帳、阿僧祇寶山帳、阿僧祇寶華鬘帳、阿僧祇寶樓閣帳之所彌覆，處處羅列寶蓋幢幡。城中寶池，德水盈滿；底布金沙，光映內外；天諸妙華，敷榮其上；天諸寶鳥，浮戲其中，出和雅音，悅可人意；池岸階砌，七寶莊嚴，帝釋寶池，無以為比。當此城中有一樓閣，名妙法藏，阿僧祇種種色寶以為莊嚴，光明照耀，最勝無比，眾生樂見，心無厭足，彼大光王，常處其中。

爾時，善財童子於彼大城妙寶樓閣、寶池、寶塹、寶樹、寶牆、寶蓋、寶幢、寶鈴、寶網如是一切珍寶妙物，受用資具，乃至男女六塵境界皆無愛著；唯於正法園苑之中，深心渴慕，但正思惟究竟之法，一心願樂見善知識。漸漸前行，普遍觀察，見大光王去於所住樓閣不遠四衢道中，坐如意摩尼寶蓮華藏廣大莊嚴師子寶座。紺瑠璃寶以為其足；金繒為帳；眾寶為網；閻浮金繩交絡嚴飾上妙天衣，以為茵蓐，四布敷設阿僧祇妙寶形像，隨處莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子於彼大城妙寶樓閣、寶池、寶塹、寶樹、寶牆、寶蓋、寶幢、寶鈴、寶網如是一切珍寶妙物，受用資具，乃至男女六塵境界皆無愛著；唯於正法園苑之中，深心渴慕，但正思惟究竟之法，一心願樂見善知識。漸漸前行，普遍觀察，見大光王去於所住樓閣不遠四衢道中，坐如意摩尼寶蓮華藏廣大莊嚴師子寶座。紺瑠璃寶以為其足；金繒為帳；眾寶為網；閻浮金繩交絡嚴飾上妙天衣，以為茵蓐，四布敷設阿僧祇妙寶形像，隨處莊嚴。

其王具有三十二種大人之相，八十隨好而以嚴身。如真金山，光色熾盛；如淨空日，威光赫奕；如盛滿月，見者清涼，心無厭足；如梵天王，處於梵眾，威德殊勝；亦如大海，聚功德寶，無量無邊；亦如大雲，遍法性空，法雷震吼；如淨空界，顯現種種法門星象；如雪山王，相好樹林以為嚴飾；如須彌山，四色普現眾生心海；如寶洲渚，種種智寶充滿其中。於王座前復有無量金銀、瑠璃、真珠、摩尼、珊瑚、琥珀、珂貝、璧玉諸珍寶聚，種種寶衣、華鬘、瓔珞及諸飲食皆悉充滿。復見無數百千萬億駟馬寶車，百千萬億天諸妓樂，百千萬億天諸妙香，百千萬億病緣湯藥，無數乳牛蹄角金色，無數千億端正女人。上妙栴檀以塗其體，天衣瓔珞種種莊嚴，六十四能靡不該練，儀範禮則，悉皆善知。隨眾生心，而以給施；城邑、聚落四衢道側，相次陳列，福舍義堂，滿二十億。安置一切珍寶妙物及諸飲食，充滿其中。一一道傍有二十億諸大菩薩，以此諸物惠施眾生，令無所乏。為欲攝受諸眾生故，為欲發起一切眾生愛敬心故，為欲發起一切眾生歡喜心故，為欲發起一切眾生踊躍心故，為欲清淨一切眾生正信心故，為令眾生心清涼故，為令眾生除愛熱故，為令眾生息煩惱故，為令眾生解真實故，為令眾生入種智故，為令眾生捨怨敵故，為令眾生離諸惡故，為令眾生拔邪見故，為令眾生淨諸業故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其王具有三十二種大人之相，八十隨好而以嚴身。如真金山，光色熾盛；如淨空日，威光赫奕；如盛滿月，見者清涼，心無厭足；如梵天王，處於梵眾，威德殊勝；亦如大海，聚功德寶，無量無邊；亦如大雲，遍法性空，法雷震吼；如淨空界，顯現種種法門星象；如雪山王，相好樹林以為嚴飾；如須彌山，四色普現眾生心海；如寶洲渚，種種智寶充滿其中。於王座前復有無量金銀、瑠璃、真珠、摩尼、珊瑚、琥珀、珂貝、璧玉諸珍寶聚，種種寶衣、華鬘、瓔珞及諸飲食皆悉充滿。復見無數百千萬億駟馬寶車，百千萬億天諸妓樂，百千萬億天諸妙香，百千萬億病緣湯藥，無數乳牛蹄角金色，無數千億端正女人。上妙栴檀以塗其體，天衣瓔珞種種莊嚴，六十四能靡不該練，儀範禮則，悉皆善知。隨眾生心，而以給施；城邑、聚落四衢道側，相次陳列，福舍義堂，滿二十億。安置一切珍寶妙物及諸飲食，充滿其中。一一道傍有二十億諸大菩薩，以此諸物惠施眾生，令無所乏。為欲攝受諸眾生故，為欲發起一切眾生愛敬心故，為欲發起一切眾生歡喜心故，為欲發起一切眾生踊躍心故，為欲清淨一切眾生正信心故，為令眾生心清涼故，為令眾生除愛熱故，為令眾生息煩惱故，為令眾生解真實故，為令眾生入種智故，為令眾生捨怨敵故，為令眾生離諸惡故，為令眾生拔邪見故，為令眾生淨諸業故。

時，善財童子五體投地，頂禮王足，遶無數匝，合掌而立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道；我聞聖者善能誘誨，願為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子五體投地，頂禮王足，遶無數匝，合掌而立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行、修菩薩道；我聞聖者善能誘誨，願為我說。」

時，王告言：「善男子！我得淨修菩薩大慈幢行解脫門，清淨滿足。善男子！我於無量百千萬億乃至不可說不可說佛所，親近聽聞，問難此法，隨順思惟，審諦觀察，清淨悟入，修習莊嚴。善男子！我以此法為王，以此法教勅，以此法攝受，以此法隨逐世間，以此法興行政化，以此法調伏眾生，以此法引導眾生，以此法憐愍眾生，以此法安慰眾生，以此法運載眾生，以此法令眾生趣入，以此法令眾生修行，以此法與眾生方便，以此法令眾生思惟諸法究竟實性，以此法令眾生安住大慈；以慈為主，具足慈力。如是令住利益心、安樂心、哀愍心、攝受心、守護眾生心、常不捨離心、拔眾生苦無休息心、代諸眾生恒受苦心、令諸眾生住安樂心。為令眾生捨離一切障蓋、纏縛，得自在故；為令眾生究竟安樂，於諸眾生得自在故；為令眾生永斷如草蔓莚，滋長生死心故；為令眾生永斷如河相續，流注結使心故；為令眾生永斷煩惱習氣心故；為令眾生住於法性寂靜心故；為令眾生永息一切不善法故；為令眾生截生死流，入法流故；為令眾生入深法界，心無退轉；以智慧火，燒煩惱薪，永斷一切五道生處，具菩薩行，向一切智，心海清淨，無諸濁亂，信力堅固，諸天、魔、梵、沙門、婆羅門、人與非人所不能動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，王告言：「善男子！我得淨修菩薩大慈幢行解脫門，清淨滿足。善男子！我於無量百千萬億乃至不可說不可說佛所，親近聽聞，問難此法，隨順思惟，審諦觀察，清淨悟入，修習莊嚴。善男子！我以此法為王，以此法教勅，以此法攝受，以此法隨逐世間，以此法興行政化，以此法調伏眾生，以此法引導眾生，以此法憐愍眾生，以此法安慰眾生，以此法運載眾生，以此法令眾生趣入，以此法令眾生修行，以此法與眾生方便，以此法令眾生思惟諸法究竟實性，以此法令眾生安住大慈；以慈為主，具足慈力。如是令住利益心、安樂心、哀愍心、攝受心、守護眾生心、常不捨離心、拔眾生苦無休息心、代諸眾生恒受苦心、令諸眾生住安樂心。為令眾生捨離一切障蓋、纏縛，得自在故；為令眾生究竟安樂，於諸眾生得自在故；為令眾生永斷如草蔓莚，滋長生死心故；為令眾生永斷如河相續，流注結使心故；為令眾生永斷煩惱習氣心故；為令眾生住於法性寂靜心故；為令眾生永息一切不善法故；為令眾生截生死流，入法流故；為令眾生入深法界，心無退轉；以智慧火，燒煩惱薪，永斷一切五道生處，具菩薩行，向一切智，心海清淨，無諸濁亂，信力堅固，諸天、魔、梵、沙門、婆羅門、人與非人所不能動。

「善男子！我住如是大慈幢行解脫門故，能以正法教化世間。善男子！我國土中一切眾生，皆於我所無有恐怖。善男子！若有一切貧乏眾生，裸露飢羸來至我所。或求衣服，或求飲食，乃至求索一切所須受用之物，我開庫藏示令知見，而告之言：『汝等昔來為此財寶造十不善種種惡業，由是業故貧窮、裸露、衣食不充。我於今者悉施，汝等恣意取之。既自充足，隨力修行，莫造諸惡，莫害眾生，莫起諸見，莫生執著。汝等貧乏，若有所須，當來我所及四衢道二十億處義堂福舍，一切財寶種種具足。汝隨意取，勿生疑難。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我住如是大慈幢行解脫門故，能以正法教化世間。善男子！我國土中一切眾生，皆於我所無有恐怖。善男子！若有一切貧乏眾生，裸露飢羸來至我所。或求衣服，或求飲食，乃至求索一切所須受用之物，我開庫藏示令知見，而告之言：『汝等昔來為此財寶造十不善種種惡業，由是業故貧窮、裸露、衣食不充。我於今者悉施，汝等恣意取之。既自充足，隨力修行，莫造諸惡，莫害眾生，莫起諸見，莫生執著。汝等貧乏，若有所須，當來我所及四衢道二十億處義堂福舍，一切財寶種種具足。汝隨意取，勿生疑難。』

「善男子！此妙光城所住眾生，皆是菩薩發大乘意，行大乘行。於諸眾生起大悲心，普遍清淨，隨心所欲，所見不同。或見此城其量狹小，或見此城其量廣大，或見此城土沙為地，或見瑠璃眾摩尼寶以為其地，或見垣牆聚土成立，或無能勝金剛所成，或見其地高下不平，或見其地平坦如掌，或見屋宅土木所成，或見殿堂眾寶嚴飾，及諸樓閣、階墀、窓闥、軒檻、戶牖，如是一切無非妙寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此妙光城所住眾生，皆是菩薩發大乘意，行大乘行。於諸眾生起大悲心，普遍清淨，隨心所欲，所見不同。或見此城其量狹小，或見此城其量廣大，或見此城土沙為地，或見瑠璃眾摩尼寶以為其地，或見垣牆聚土成立，或無能勝金剛所成，或見其地高下不平，或見其地平坦如掌，或見屋宅土木所成，或見殿堂眾寶嚴飾，及諸樓閣、階墀、窓闥、軒檻、戶牖，如是一切無非妙寶。

「善男子！若有眾生其心清淨，曾種善根，供養諸佛，發心趣向一切智道，以一切智為歸依處，及我昔時修菩薩行，以四攝事，曾所攝受，則見此城，具足眾寶，清淨莊嚴，餘皆見穢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有眾生其心清淨，曾種善根，供養諸佛，發心趣向一切智道，以一切智為歸依處，及我昔時修菩薩行，以四攝事，曾所攝受，則見此城，具足眾寶，清淨莊嚴，餘皆見穢。

「善男子！此國土中一切眾生，五濁世時，隨本業習，樂造諸惡，我起憐愍，攝受彼心，而欲救護。入於菩薩大慈為首，隨順世間大三昧門。善男子！我當入此三昧門時，彼諸眾生所有怖畏心、惱害心、怨敵心、諍論心，如是諸心，悉自銷滅。何以故？入於菩薩大慈為首，順世三昧本性功能，法如是故。善男子！且待須臾，自當得見。」時，大光王即入此定，其城內外六種震動，寶地、寶牆、寶堂、寶殿、臺觀、樓閣、階砌、戶牖，如是一切，互相𧘂擊，悉向於王，咸作曲躬敬禮之像，咸出妙音稱讚王德。其城內外所有人民靡不同時歡喜踊躍，俱來王所，投地頂禮。近王所住鳥獸之屬，互相瞻視，起慈悲心，咸向王前恭敬禮拜。一切山原及諸草樹，莫不迴轉，咸向於王如禮敬像。陂池、泉井及以河海，悉皆騰溢，流注王前；十千龍王起大香雲，震雷激電，灑細香雨。復有十千六欲天王，所謂：四大天王、忉利天王、夜摩天王、兜率陀天王、妙變化天王、他化自在天王，如是等王而為上首，於虛空中作眾妓樂。阿僧祇天女歌詠讚歎；阿僧祇天寶華雲、阿僧祇天寶香雲、阿僧祇天寶鬘雲、阿僧祇天末香雲、阿僧祇天寶衣雲、阿僧祇天寶蓋雲、阿僧祇天寶幢雲、阿僧祇天寶幡雲，遍虛空中而為嚴飾，供養於王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此國土中一切眾生，五濁世時，隨本業習，樂造諸惡，我起憐愍，攝受彼心，而欲救護。入於菩薩大慈為首，隨順世間大三昧門。善男子！我當入此三昧門時，彼諸眾生所有怖畏心、惱害心、怨敵心、諍論心，如是諸心，悉自銷滅。何以故？入於菩薩大慈為首，順世三昧本性功能，法如是故。善男子！且待須臾，自當得見。」時，大光王即入此定，其城內外六種震動，寶地、寶牆、寶堂、寶殿、臺觀、樓閣、階砌、戶牖，如是一切，互相𧘂擊，悉向於王，咸作曲躬敬禮之像，咸出妙音稱讚王德。其城內外所有人民靡不同時歡喜踊躍，俱來王所，投地頂禮。近王所住鳥獸之屬，互相瞻視，起慈悲心，咸向王前恭敬禮拜。一切山原及諸草樹，莫不迴轉，咸向於王如禮敬像。陂池、泉井及以河海，悉皆騰溢，流注王前；十千龍王起大香雲，震雷激電，灑細香雨。復有十千六欲天王，所謂：四大天王、忉利天王、夜摩天王、兜率陀天王、妙變化天王、他化自在天王，如是等王而為上首，於虛空中作眾妓樂。阿僧祇天女歌詠讚歎；阿僧祇天寶華雲、阿僧祇天寶香雲、阿僧祇天寶鬘雲、阿僧祇天末香雲、阿僧祇天寶衣雲、阿僧祇天寶蓋雲、阿僧祇天寶幢雲、阿僧祇天寶幡雲，遍虛空中而為嚴飾，供養於王。

復有𧫦羅鉢那大象王，以自在力，於虛空中布阿僧祇大寶蓮華；垂阿僧祇天寶瓔珞、阿僧祇寶繒帶、阿僧祇寶嚴具、阿僧祇寶衣服、阿僧祇寶鬘、阿僧祇寶華、阿僧祇寶香、阿僧祇燒香、阿僧祇塗香，種種奇妙以為嚴飾。阿僧祇天女出美妙音，歌詠讚歎。閻浮提內復有阿僧祇百千萬億諸羅剎王、諸夜叉王、鳩槃茶王、毘舍闍王、諸鬼王等，或居陸地、或處虛空、或住山間、或居大海；如是一切飲血、噉肉，殘害眾生，皆起慈心，願行利益，明識後世，不造諸惡，恭敬合掌，頂禮於王；恐怖不生，身心寂靜，皆得無量廣大安樂。如閻浮提餘三天下，乃至三千大千世界并及十方百千萬億那由他世界，其中所有毒惡眾生，悉亦如是。如是一切皆以菩薩大慈為首，隨順世間三昧法門，力如是故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有𧫦羅鉢那大象王，以自在力，於虛空中布阿僧祇大寶蓮華；垂阿僧祇天寶瓔珞、阿僧祇寶繒帶、阿僧祇寶嚴具、阿僧祇寶衣服、阿僧祇寶鬘、阿僧祇寶華、阿僧祇寶香、阿僧祇燒香、阿僧祇塗香，種種奇妙以為嚴飾。阿僧祇天女出美妙音，歌詠讚歎。閻浮提內復有阿僧祇百千萬億諸羅剎王、諸夜叉王、鳩槃茶王、毘舍闍王、諸鬼王等，或居陸地、或處虛空、或住山間、或居大海；如是一切飲血、噉肉，殘害眾生，皆起慈心，願行利益，明識後世，不造諸惡，恭敬合掌，頂禮於王；恐怖不生，身心寂靜，皆得無量廣大安樂。如閻浮提餘三天下，乃至三千大千世界并及十方百千萬億那由他世界，其中所有毒惡眾生，悉亦如是。如是一切皆以菩薩大慈為首，隨順世間三昧法門，力如是故。

時，大光王從三昧起，告善財言：「善男子！我唯得此菩薩大慈幢行順世三昧解脫門，如諸菩薩摩訶薩為高蓋，慈心普蔭諸眾生故；為圓滿，平等救護無分別故；為修行，下、中、上行悉等行故；為大地，能以慈心任持一切諸眾生故；為盛滿月，福德光明於諸世間平等現故；為淨日輪，以智光明照了一切所知境故；為世明燈，能破眾生諸黑闇故；為水清珠，能清眾生諂誑濁故；為如意寶，能滿眾生心所願故；為猛疾風，任持眾生及三昧宮殿一切智智大法城故；而我云何能知其行、能說其德、能稱量彼福德大山、能瞻仰彼功德眾星、能觀察彼大願風輪、能校量彼法平等力、能發起彼大修行心、能顯示彼大莊嚴海、能闡明彼普賢行門、能深入彼諸三昧窟、能讚歎彼大慈悲雲、能降注彼甘露法雨？善男子！於此南方，有一王都名曰安住；有優婆夷名曰不動；汝詣彼問菩薩云何學菩薩行、修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，大光王從三昧起，告善財言：「善男子！我唯得此菩薩大慈幢行順世三昧解脫門，如諸菩薩摩訶薩為高蓋，慈心普蔭諸眾生故；為圓滿，平等救護無分別故；為修行，下、中、上行悉等行故；為大地，能以慈心任持一切諸眾生故；為盛滿月，福德光明於諸世間平等現故；為淨日輪，以智光明照了一切所知境故；為世明燈，能破眾生諸黑闇故；為水清珠，能清眾生諂誑濁故；為如意寶，能滿眾生心所願故；為猛疾風，任持眾生及三昧宮殿一切智智大法城故；而我云何能知其行、能說其德、能稱量彼福德大山、能瞻仰彼功德眾星、能觀察彼大願風輪、能校量彼法平等力、能發起彼大修行心、能顯示彼大莊嚴海、能闡明彼普賢行門、能深入彼諸三昧窟、能讚歎彼大慈悲雲、能降注彼甘露法雨？善男子！於此南方，有一王都名曰安住；有優婆夷名曰不動；汝詣彼問菩薩云何學菩薩行、修菩薩道。」

時，善財童子頂禮王足，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頂禮王足，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退而去。

爾時，善財童子出妙光城，行於道路，正念思惟大光王教，憶念菩薩大慈幢行，思惟菩薩順世三昧，普見彼不思議菩薩清淨身，普念彼不思議妙寶師子座，增長彼不思議大願福德自在力，堅固彼不思議成熟眾生智，觀察彼不思議、不共受用大威德，憶念彼不思議神通差別相，思惟彼不思議清淨大眾會，分別彼不思議菩薩所作業；憶念明了，隨順信解，生歡喜心、生澄淨心、生猛利心、生欣悅心、生慶幸心、生踊躍心、生不亂心、生明照心、生堅固心、生廣博心、生無盡心。如是思惟，悲泣流淚。念善知識，實為希有，難見、難聞。善知識者，是我寶山，出生一切諸功德寶；能遍清淨諸菩薩行，圓滿菩薩一切淨念，清淨菩薩陀羅尼輪，顯發菩薩三昧光明，修治菩薩見佛境界，普雨一切諸佛法雨，顯現如來不思議智，顯示一切菩薩願門，生長一切菩薩根芽。復作是念：「善知識者，能救護我，令我不墮一切惡趣；善知識者，能引導我，令我得入平等佛慧；善知識者，能顯照我，令我了知諸夷險道；善知識者，能開示我，令我解了大乘奧義；善知識者，能勸發我，令我速入普賢諸行；善知識者，能曉悟我，令我速到一切智城；善知識者，能誨諭我，令我趣入法界大海；善知識者，能勸誘我，令我普見三世法海；善知識者，能教授我，令我得與眾聖集會；善知識者能增長我，令我出生一切白法。念善知識能以如是利益眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子出妙光城，行於道路，正念思惟大光王教，憶念菩薩大慈幢行，思惟菩薩順世三昧，普見彼不思議菩薩清淨身，普念彼不思議妙寶師子座，增長彼不思議大願福德自在力，堅固彼不思議成熟眾生智，觀察彼不思議、不共受用大威德，憶念彼不思議神通差別相，思惟彼不思議清淨大眾會，分別彼不思議菩薩所作業；憶念明了，隨順信解，生歡喜心、生澄淨心、生猛利心、生欣悅心、生慶幸心、生踊躍心、生不亂心、生明照心、生堅固心、生廣博心、生無盡心。如是思惟，悲泣流淚。念善知識，實為希有，難見、難聞。善知識者，是我寶山，出生一切諸功德寶；能遍清淨諸菩薩行，圓滿菩薩一切淨念，清淨菩薩陀羅尼輪，顯發菩薩三昧光明，修治菩薩見佛境界，普雨一切諸佛法雨，顯現如來不思議智，顯示一切菩薩願門，生長一切菩薩根芽。復作是念：「善知識者，能救護我，令我不墮一切惡趣；善知識者，能引導我，令我得入平等佛慧；善知識者，能顯照我，令我了知諸夷險道；善知識者，能開示我，令我解了大乘奧義；善知識者，能勸發我，令我速入普賢諸行；善知識者，能曉悟我，令我速到一切智城；善知識者，能誨諭我，令我趣入法界大海；善知識者，能勸誘我，令我普見三世法海；善知識者，能教授我，令我得與眾聖集會；善知識者能增長我，令我出生一切白法。念善知識能以如是利益眾生。」

善財童子如是思惟，涕淚盈目，彼常守護覺悟菩薩，猶影隨形。如來使天於虛空中而告之言：「善男子！其有隨順善知識教，諸佛世尊悉皆歡喜；其有隨順善知識語，則得近於一切智地；其有能於善知識行，心無疑惑，則常值遇一切善友；其有發心，願常不離善知識者，則得具足一切甚深最勝義利。善男子！汝可往詣安住王都，即當得見不動優婆夷大善知識，從彼請問諸菩薩行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財童子如是思惟，涕淚盈目，彼常守護覺悟菩薩，猶影隨形。如來使天於虛空中而告之言：「善男子！其有隨順善知識教，諸佛世尊悉皆歡喜；其有隨順善知識語，則得近於一切智地；其有能於善知識行，心無疑惑，則常值遇一切善友；其有發心，願常不離善知識者，則得具足一切甚深最勝義利。善男子！汝可往詣安住王都，即當得見不動優婆夷大善知識，從彼請問諸菩薩行。」

爾時，善財童子從彼三昧智光明起，漸次遊行，至安住城，周遍求問不動優婆夷，今在何所？遇彼人眾咸示之言：「善男子！不動優婆夷身是童女，侍覲父母，在自宅中，與其親屬及無量人，周匝圍遶，演說妙法。」善財聞已，其心歡喜，生寂靜心，生愛敬心，如見父母。念我於今所願圓滿。即詣不動優婆夷所，到彼宅門，住立觀察。入其宅內，見彼堂宇，微妙清淨，眾寶莊嚴。金色光明，普皆照耀。如是光明，觸善財身，善財即時獲得五百妙三昧門。所謂：入一切安樂自在幢三昧門；了一切寂靜相三昧門；遠離一切世間三昧門；普眼捨得三昧門；如來藏三昧門；得如是等五百三昧門。以得如是三昧門故，身心柔軟，如七日胎，微妙輕安，世無過者。又聞妙香，非諸天、龍、乾闥婆等人與非人之所能有。即前往詣，恭敬合掌，一心觀察。見其形色，端正殊妙，十方世界一切女人無能與比，況復過者。唯除如來及以一切灌頂菩薩。其身殊勝，口出妙香。宮殿莊嚴，受用資具、眷屬圍遶，威光熾盛，清淨無染，悉無與等，況其過者？十方世界一切眾生無有於此優婆夷所起染著心。若有眾生暫得瞻見，所有煩惱悉自銷滅。譬如百萬大梵天王，決定不生欲界煩惱。其有見此優婆夷者不起煩惱，亦復如是。十方眾生觀此女人，歡喜愛敬，心無厭足，唯除具足大智慧者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子從彼三昧智光明起，漸次遊行，至安住城，周遍求問不動優婆夷，今在何所？遇彼人眾咸示之言：「善男子！不動優婆夷身是童女，侍覲父母，在自宅中，與其親屬及無量人，周匝圍遶，演說妙法。」善財聞已，其心歡喜，生寂靜心，生愛敬心，如見父母。念我於今所願圓滿。即詣不動優婆夷所，到彼宅門，住立觀察。入其宅內，見彼堂宇，微妙清淨，眾寶莊嚴。金色光明，普皆照耀。如是光明，觸善財身，善財即時獲得五百妙三昧門。所謂：入一切安樂自在幢三昧門；了一切寂靜相三昧門；遠離一切世間三昧門；普眼捨得三昧門；如來藏三昧門；得如是等五百三昧門。以得如是三昧門故，身心柔軟，如七日胎，微妙輕安，世無過者。又聞妙香，非諸天、龍、乾闥婆等人與非人之所能有。即前往詣，恭敬合掌，一心觀察。見其形色，端正殊妙，十方世界一切女人無能與比，況復過者。唯除如來及以一切灌頂菩薩。其身殊勝，口出妙香。宮殿莊嚴，受用資具、眷屬圍遶，威光熾盛，清淨無染，悉無與等，況其過者？十方世界一切眾生無有於此優婆夷所起染著心。若有眾生暫得瞻見，所有煩惱悉自銷滅。譬如百萬大梵天王，決定不生欲界煩惱。其有見此優婆夷者不起煩惱，亦復如是。十方眾生觀此女人，歡喜愛敬，心無厭足，唯除具足大智慧者。

爾時，善財童子曲躬合掌，恭敬瞻視，正念觀察。見此女人，其身自在，不可思議。色相顏容，世無與等；光明洞徹，物無能障。普為法界一切眾生，作大饒益，無有窮盡。其身毛孔，恒出妙香，眷屬無邊，宮殿第一；功德深廣，不可思議，莫能究盡，知其涯際。生歡喜心，以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子曲躬合掌，恭敬瞻視，正念觀察。見此女人，其身自在，不可思議。色相顏容，世無與等；光明洞徹，物無能障。普為法界一切眾生，作大饒益，無有窮盡。其身毛孔，恒出妙香，眷屬無邊，宮殿第一；功德深廣，不可思議，莫能究盡，知其涯際。生歡喜心，以偈讚曰：

「汝常護持清淨戒， 普修菩薩無垢忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝常護持清淨戒， 普修菩薩無垢忍，

堅進不動如金剛， 妙果超世無能比。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅進不動如金剛， 妙果超世無能比。」

爾時，善財童子說此偈已，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行，云何修菩薩道；我聞聖者善能誘誨，願為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子說此偈已，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行，云何修菩薩道；我聞聖者善能誘誨，願為我說。」

時，不動優婆夷以菩薩柔軟語、可愛語、慈悲語，慰諭善財，而告之言：「善哉！善哉！善男子！汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！我得菩薩難摧伏智慧藏解脫門，我得菩薩堅固受持願行門，我得菩薩一切法平等地總持門，我得菩薩一切法智光照辯才門，我得菩薩求一切法心無疲厭莊嚴三昧門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，不動優婆夷以菩薩柔軟語、可愛語、慈悲語，慰諭善財，而告之言：「善哉！善哉！善男子！汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！我得菩薩難摧伏智慧藏解脫門，我得菩薩堅固受持願行門，我得菩薩一切法平等地總持門，我得菩薩一切法智光照辯才門，我得菩薩求一切法心無疲厭莊嚴三昧門。」

善財童子白言：「聖者！菩薩難摧伏智慧藏解脫門，乃至求法心無疲厭莊嚴三昧門境界云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財童子白言：「聖者！菩薩難摧伏智慧藏解脫門，乃至求法心無疲厭莊嚴三昧門境界云何？」

答言：「善男子！此處甚深，難知難信。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！此處甚深，難知難信。」

善財白言：「唯願聖者承佛神力，為我宣說。我因聖者善知識力，能信、能受、能解、能知、能甚深入、能隨順行，明了觀察，憶念修習，離諸分別，究竟平等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財白言：「唯願聖者承佛神力，為我宣說。我因聖者善知識力，能信、能受、能解、能知、能甚深入、能隨順行，明了觀察，憶念修習，離諸分別，究竟平等。」