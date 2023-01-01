大方廣佛華嚴經卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第十

罽賓國三藏般若奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 罽賓國三藏般若奉 詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入不思議解脫境界普賢行願品

「善男子！我又善知一切聲論、音聲、語言、內外、因起、名字、訓釋普遍無窮，假使帝釋於梵王所，聽受聲明，盡其天壽，足滿千歲，亦不能知聲論邊際，我一念頃，以此算法，悉能了知，盡其源底。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我又善知一切聲論、音聲、語言、內外、因起、名字、訓釋普遍無窮，假使帝釋於梵王所，聽受聲明，盡其天壽，足滿千歲，亦不能知聲論邊際，我一念頃，以此算法，悉能了知，盡其源底。

「善男子！彼復教我菩薩算法，所謂：百千為一洛叉；一百洛叉為一俱胝；俱胝俱胝為一阿庾多；阿庾多阿庾多為一那由他；那由他那由他為一頻婆羅；頻婆羅頻婆羅為一矜羯羅；矜羯羅矜羯羅為一阿伽羅；阿伽羅阿伽羅為一微濕伐羅；微濕伐羅微濕伐羅為一鉢囉伐羅；鉢囉伐羅鉢囉伐羅為一鉢囉麼；鉢囉麼鉢囉麼為一婆嚩羅；婆嚩羅婆嚩羅為一阿婆羅；阿婆羅阿婆羅為一多婆羅；多婆羅多婆羅為一獶鉢彌耶；獶鉢彌耶獶鉢彌耶為一阿枲摩；阿枲摩阿枲摩為一普摩；普摩普摩為一禰摩；禰摩禰摩為一阿婆鈐；阿婆鈐阿婆鈐為一微婆伽；微婆伽微婆伽為一微婆奢；微婆奢微婆奢為一沒哩嚩迦；沒哩嚩迦沒哩嚩迦為一那賀羅；那賀羅那賀羅為一毘邏伽；毘邏伽毘邏伽為一彌嚩伽；彌嚩伽彌嚩伽為一毘伽婆；毘伽婆毘伽婆為一僧羯邏摩；僧羯邏摩僧羯邏摩為一毘薩羅；毘薩羅毘薩羅為一毘贍婆；毘贍婆毘贍婆為一慈汦伽；慈汦伽慈汦伽為一毘盛伽；毘盛伽毘盛伽為一毘嚕陀；毘嚕陀毘嚕陀為一微皤訶；微皤訶微皤訶為一微薄帝；微薄帝微薄帝為一毘佉擔；毘佉擔毘佉擔為一都邏那；都邏那都邏那為一阿覩𨤤；阿覩𨤤阿覩𨤤為一嚩邏那；嚩邏那嚩邏那為一微皤蘭；微皤蘭微皤蘭為一三末耶；三末耶三末耶為一微覩羅；微覩羅微覩羅為一奚婆羅；奚婆羅奚婆羅為一陀嚩羅；陀嚩羅陀嚩羅為一微度栗娜；微度栗娜微度栗娜為一奢彌陀；奢彌陀奢彌陀為一儞㕧嚩囉；儞㕧嚩囉儞㕧嚩囉為一微者囉；微者囉微者囉為一微舍囉；微舍囉微舍囉為一微儞薩多；微儞薩多微儞薩多為一阿瓢孽哆；阿瓢孽哆阿瓢孽哆為一微悉步多；微悉步多微悉步多為一泥嚩囉；泥嚩囉泥嚩囉為一波哩殺陀；波哩殺陀波哩殺陀為一微目差；微目差微目差為一鉢哩哆；鉢哩哆鉢哩哆為一喝哩多；喝哩多喝哩多為一阿嚕迦；阿嚕迦阿嚕迦為一印𡫸哩耶；印𡫸哩耶印𡫸哩耶為一系嚕迦；系嚕迦系嚕迦為一奴嚩那；奴嚩那奴嚩那為一何嚕那；何嚕那何嚕那為一婆嚕陀；婆嚕陀婆嚕陀為一謎嚕陀；謎嚕陀謎嚕陀為一乞羼耶；乞羼耶乞羼耶為一阿差目多；阿差目多阿差目多為一翳嚕婆耶；翳嚕婆耶翳嚕婆耶為一微麼嚕耶；微麼嚕耶微麼嚕耶為一曼弩婆耶；曼弩婆耶曼弩婆耶為一微灑䭾耶；微灑䭾耶微灑䭾耶為一三麼陀；三麼陀三麼陀為一鉢囉麼怛囉；鉢囉麼怛囉鉢囉麼怛囉為一阿囉麼怛囉；阿囉麼怛囉阿囉麼怛囉為一勃麼怛囉勃麼；怛囉勃麼怛囉為一阿畔麼怛囉；阿畔麼怛囉阿畔麼怛囉為一伽麼怛囉；伽麼怛囉伽麼怛囉為一那麼怛囉；那麼怛囉那麼怛囉為一奚麼怛囉；奚麼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！彼復教我菩薩算法，所謂：百千為一洛叉；一百洛叉為一俱胝；俱胝俱胝為一阿庾多；阿庾多阿庾多為一那由他；那由他那由他為一頻婆羅；頻婆羅頻婆羅為一矜羯羅；矜羯羅矜羯羅為一阿伽羅；阿伽羅阿伽羅為一微濕伐羅；微濕伐羅微濕伐羅為一鉢囉伐羅；鉢囉伐羅鉢囉伐羅為一鉢囉麼；鉢囉麼鉢囉麼為一婆嚩羅；婆嚩羅婆嚩羅為一阿婆羅；阿婆羅阿婆羅為一多婆羅；多婆羅多婆羅為一獶鉢彌耶；獶鉢彌耶獶鉢彌耶為一阿枲摩；阿枲摩阿枲摩為一普摩；普摩普摩為一禰摩；禰摩禰摩為一阿婆鈐；阿婆鈐阿婆鈐為一微婆伽；微婆伽微婆伽為一微婆奢；微婆奢微婆奢為一沒哩嚩迦；沒哩嚩迦沒哩嚩迦為一那賀羅；那賀羅那賀羅為一毘邏伽；毘邏伽毘邏伽為一彌嚩伽；彌嚩伽彌嚩伽為一毘伽婆；毘伽婆毘伽婆為一僧羯邏摩；僧羯邏摩僧羯邏摩為一毘薩羅；毘薩羅毘薩羅為一毘贍婆；毘贍婆毘贍婆為一慈汦伽；慈汦伽慈汦伽為一毘盛伽；毘盛伽毘盛伽為一毘嚕陀；毘嚕陀毘嚕陀為一微皤訶；微皤訶微皤訶為一微薄帝；微薄帝微薄帝為一毘佉擔；毘佉擔毘佉擔為一都邏那；都邏那都邏那為一阿覩𨤤；阿覩𨤤阿覩𨤤為一嚩邏那；嚩邏那嚩邏那為一微皤蘭；微皤蘭微皤蘭為一三末耶；三末耶三末耶為一微覩羅；微覩羅微覩羅為一奚婆羅；奚婆羅奚婆羅為一陀嚩羅；陀嚩羅陀嚩羅為一微度栗娜；微度栗娜微度栗娜為一奢彌陀；奢彌陀奢彌陀為一儞㕧嚩囉；儞㕧嚩囉儞㕧嚩囉為一微者囉；微者囉微者囉為一微舍囉；微舍囉微舍囉為一微儞薩多；微儞薩多微儞薩多為一阿瓢孽哆；阿瓢孽哆阿瓢孽哆為一微悉步多；微悉步多微悉步多為一泥嚩囉；泥嚩囉泥嚩囉為一波哩殺陀；波哩殺陀波哩殺陀為一微目差；微目差微目差為一鉢哩哆；鉢哩哆鉢哩哆為一喝哩多；喝哩多喝哩多為一阿嚕迦；阿嚕迦阿嚕迦為一印𡫸哩耶；印𡫸哩耶印𡫸哩耶為一系嚕迦；系嚕迦系嚕迦為一奴嚩那；奴嚩那奴嚩那為一何嚕那；何嚕那何嚕那為一婆嚕陀；婆嚕陀婆嚕陀為一謎嚕陀；謎嚕陀謎嚕陀為一乞羼耶；乞羼耶乞羼耶為一阿差目多；阿差目多阿差目多為一翳嚕婆耶；翳嚕婆耶翳嚕婆耶為一微麼嚕耶；微麼嚕耶微麼嚕耶為一曼弩婆耶；曼弩婆耶曼弩婆耶為一微灑䭾耶；微灑䭾耶微灑䭾耶為一三麼陀；三麼陀三麼陀為一鉢囉麼怛囉；鉢囉麼怛囉鉢囉麼怛囉為一阿囉麼怛囉；阿囉麼怛囉阿囉麼怛囉為一勃麼怛囉勃麼；怛囉勃麼怛囉為一阿畔麼怛囉；阿畔麼怛囉阿畔麼怛囉為一伽麼怛囉；伽麼怛囉伽麼怛囉為一那麼怛囉；那麼怛囉那麼怛囉為一奚麼怛囉；奚麼

怛囉奚麼怛囉為一鞞麼怛囉；鞞麼怛囉鞞麼怛囉為一鉢囉麼怛囉；鉢囉麼怛囉鉢囉麼怛囉為一尸麼怛囉；尸麼怛囉尸麼怛囉為一翳囉；翳囉翳囉為一薜羅；薜羅薜羅為一帝羅；帝羅帝羅為一偈羅；偈羅偈羅為一窣步囉；窣步囉窣步囉為一制羅耶；制羅耶制羅耶為一泥羅；泥羅泥羅為一計羅；計羅計羅為一細羅；細羅細羅為一嫓羅；嫓羅嫓羅為一謎羅；謎羅謎羅為一娑邏茶；娑邏茶娑邏茶為一謎嚕陀；謎嚕陀謎嚕陀為一冥嚕陀；冥嚕陀冥嚕陀為一契嚕陀；契嚕陀契嚕陀為一摩覩羅；摩覩羅摩覩羅為一珠嚕哆；珠嚕哆珠嚕哆為一娑母羅；娑母羅娑母羅為一阿野娑；阿野娑阿野娑為一迦麼羅；迦麼羅迦麼羅為一摩伽婆；摩伽婆摩伽婆為一阿婆囉；阿婆囉阿婆囉為一系嚕婆；系嚕婆系嚕婆為一吠嚧婆；吠嚧婆吠嚧婆為一迦澁嚩羅；迦澁嚩羅迦澁嚩羅為一何婆羅；何婆羅何婆羅為一毘婆囉；毘婆囉毘婆囉為一那婆羅；那婆羅那婆羅為一寧畔多；寧畔多寧畔多為一摩婆羅；摩婆羅摩婆羅為一娑囉那；娑囉那娑囉那為一勃邏摩；勃邏摩勃邏摩為一勃邏麼那；勃邏麼那勃邏麼那為一微伽摩；微伽摩微伽摩為一鄔波跋多；鄔波跋多鄔波跋多為一儞哩泥捨；儞哩泥捨儞哩泥捨為一阿差耶；阿差耶阿差耶為一三姥馱；三姥馱三姥馱為一阿畔多；阿畔多阿畔多為一阿嚩摩娜；阿嚩摩娜阿嚩摩娜為一優鉢羅；優鉢羅優鉢羅為一波頭摩；波頭摩波頭摩為一僧祇；僧祇僧祇為一阿婆儉弭耶；阿婆儉弭耶阿婆儉弭耶為一孽𬽓；孽𬽓孽𬽓為一阿僧祇；阿僧祇阿僧祇為一阿僧祇轉；阿僧祇轉阿僧祇轉為一無量；無量無量為一無量轉；無量轉無量轉為一無邊；無邊無邊為一無邊轉；無邊轉無邊轉為一無等；無等無等為一無等轉；無等轉無等轉為一不可數；不可數不可數為一不可數轉；不可數轉不可數轉為一不可稱；不可稱不可稱為一不可稱轉；不可稱轉不可稱轉為一不可思；不可思不可思為一不可思轉；不可思轉不可思轉為一不可量；不可量不可量為一不可量轉；不可量轉不可量轉為一不可說；不可說不可說為一不可說轉；不可說轉不可說轉為一不可說不可說此；又不可說不可說為一不可說不可說轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 怛囉奚麼怛囉為一鞞麼怛囉；鞞麼怛囉鞞麼怛囉為一鉢囉麼怛囉；鉢囉麼怛囉鉢囉麼怛囉為一尸麼怛囉；尸麼怛囉尸麼怛囉為一翳囉；翳囉翳囉為一薜羅；薜羅薜羅為一帝羅；帝羅帝羅為一偈羅；偈羅偈羅為一窣步囉；窣步囉窣步囉為一制羅耶；制羅耶制羅耶為一泥羅；泥羅泥羅為一計羅；計羅計羅為一細羅；細羅細羅為一嫓羅；嫓羅嫓羅為一謎羅；謎羅謎羅為一娑邏茶；娑邏茶娑邏茶為一謎嚕陀；謎嚕陀謎嚕陀為一冥嚕陀；冥嚕陀冥嚕陀為一契嚕陀；契嚕陀契嚕陀為一摩覩羅；摩覩羅摩覩羅為一珠嚕哆；珠嚕哆珠嚕哆為一娑母羅；娑母羅娑母羅為一阿野娑；阿野娑阿野娑為一迦麼羅；迦麼羅迦麼羅為一摩伽婆；摩伽婆摩伽婆為一阿婆囉；阿婆囉阿婆囉為一系嚕婆；系嚕婆系嚕婆為一吠嚧婆；吠嚧婆吠嚧婆為一迦澁嚩羅；迦澁嚩羅迦澁嚩羅為一何婆羅；何婆羅何婆羅為一毘婆囉；毘婆囉毘婆囉為一那婆羅；那婆羅那婆羅為一寧畔多；寧畔多寧畔多為一摩婆羅；摩婆羅摩婆羅為一娑囉那；娑囉那娑囉那為一勃邏摩；勃邏摩勃邏摩為一勃邏麼那；勃邏麼那勃邏麼那為一微伽摩；微伽摩微伽摩為一鄔波跋多；鄔波跋多鄔波跋多為一儞哩泥捨；儞哩泥捨儞哩泥捨為一阿差耶；阿差耶阿差耶為一三姥馱；三姥馱三姥馱為一阿畔多；阿畔多阿畔多為一阿嚩摩娜；阿嚩摩娜阿嚩摩娜為一優鉢羅；優鉢羅優鉢羅為一波頭摩；波頭摩波頭摩為一僧祇；僧祇僧祇為一阿婆儉弭耶；阿婆儉弭耶阿婆儉弭耶為一孽𬽓；孽𬽓孽𬽓為一阿僧祇；阿僧祇阿僧祇為一阿僧祇轉；阿僧祇轉阿僧祇轉為一無量；無量無量為一無量轉；無量轉無量轉為一無邊；無邊無邊為一無邊轉；無邊轉無邊轉為一無等；無等無等為一無等轉；無等轉無等轉為一不可數；不可數不可數為一不可數轉；不可數轉不可數轉為一不可稱；不可稱不可稱為一不可稱轉；不可稱轉不可稱轉為一不可思；不可思不可思為一不可思轉；不可思轉不可思轉為一不可量；不可量不可量為一不可量轉；不可量轉不可量轉為一不可說；不可說不可說為一不可說轉；不可說轉不可說轉為一不可說不可說此；又不可說不可說為一不可說不可說轉。

「善男子！我復以此菩薩所知算數之法，分別算知無數由旬，廣大沙聚顆粒多少；亦能算知十方盡虛空所有世界，種種安立差別次第；亦能算知十方所有一切世界廣狹大小種種分量，及以名字差別不同。所謂：一切劫名、一切佛名、一切法名、一切諦名、一切業名、一切菩薩名、一切眾生名，皆悉了知通達無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我復以此菩薩所知算數之法，分別算知無數由旬，廣大沙聚顆粒多少；亦能算知十方盡虛空所有世界，種種安立差別次第；亦能算知十方所有一切世界廣狹大小種種分量，及以名字差別不同。所謂：一切劫名、一切佛名、一切法名、一切諦名、一切業名、一切菩薩名、一切眾生名，皆悉了知通達無礙。

「善男子！我唯知此一切工巧大神通智光明法門，如諸菩薩摩訶薩，能知一切諸眾生數，及知一切諸眾生名；能知一切法品類數，及知一切法品類名；能知三世諸時劫數，及知三世諸時劫名；能知一切諸如來數，及知一切諸如來名；能知一切諸菩薩數，及知一切諸菩薩名；亦能算知一切世界染淨成壞相續次第。一切時分日月年劫相續次第，一切諸佛出興名號相續次第，一切諸佛所轉法輪相續次第，一切菩薩發心行道相續次第，一切菩薩成熟眾生相續次第，一切眾生所造因業相續次第，一切眾生所受果報相續次第，如是乃至一切名相，展轉出生無盡緣起相續次第，如是菩薩所得算數自在法門，自利利他廣大饒益，能令眾生隨順悟入，次第成熟究竟解脫。而我何能說其功德，示其所行，顯其境界，彰其勝力，辨其樂欲，宣其助道，發其大願，闡其妙行，演其諸度，讚其清淨，開其殊勝智慧光明，如是菩薩所有功德，乃至少分尚不能知，豈能盡知一切諸佛勝妙威神大功德海，圓滿一切諸佛福智寶聚波羅蜜果，證悟諸佛如燈照現無礙法界，演說諸佛廣大清淨自在法輪，遊戲諸佛最勝甚深三昧境界，覺了諸佛神通明智解脫法門？善男子！南方有城名海別，住有優婆夷名辨具足，汝詣彼問菩薩云何學菩薩行，修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此一切工巧大神通智光明法門，如諸菩薩摩訶薩，能知一切諸眾生數，及知一切諸眾生名；能知一切法品類數，及知一切法品類名；能知三世諸時劫數，及知三世諸時劫名；能知一切諸如來數，及知一切諸如來名；能知一切諸菩薩數，及知一切諸菩薩名；亦能算知一切世界染淨成壞相續次第。一切時分日月年劫相續次第，一切諸佛出興名號相續次第，一切諸佛所轉法輪相續次第，一切菩薩發心行道相續次第，一切菩薩成熟眾生相續次第，一切眾生所造因業相續次第，一切眾生所受果報相續次第，如是乃至一切名相，展轉出生無盡緣起相續次第，如是菩薩所得算數自在法門，自利利他廣大饒益，能令眾生隨順悟入，次第成熟究竟解脫。而我何能說其功德，示其所行，顯其境界，彰其勝力，辨其樂欲，宣其助道，發其大願，闡其妙行，演其諸度，讚其清淨，開其殊勝智慧光明，如是菩薩所有功德，乃至少分尚不能知，豈能盡知一切諸佛勝妙威神大功德海，圓滿一切諸佛福智寶聚波羅蜜果，證悟諸佛如燈照現無礙法界，演說諸佛廣大清淨自在法輪，遊戲諸佛最勝甚深三昧境界，覺了諸佛神通明智解脫法門？善男子！南方有城名海別，住有優婆夷名辨具足，汝詣彼問菩薩云何學菩薩行，修菩薩道。」

時，善財童子聞是語已，歡喜踊躍，生尊敬心，獲得希有信樂寶心，成就廣大利眾生心。悉能明見一切諸佛出興次第，降生成道，說法涅槃，最勝清淨，究竟圓滿，悟入甚深微妙智慧。普於諸趣皆隨現身，了知三世差別境界，獲得無盡大功德藏，放大智慧自在光明，開三有城所有關鍵趣向佛智，究竟菩提，頂禮其足，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子聞是語已，歡喜踊躍，生尊敬心，獲得希有信樂寶心，成就廣大利眾生心。悉能明見一切諸佛出興次第，降生成道，說法涅槃，最勝清淨，究竟圓滿，悟入甚深微妙智慧。普於諸趣皆隨現身，了知三世差別境界，獲得無盡大功德藏，放大智慧自在光明，開三有城所有關鍵趣向佛智，究竟菩提，頂禮其足，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退而去。

爾時，善財童子隨順思惟善知識教，正念觀察，慇懃渴仰，心無厭足，猶如巨海，受大雲雨，吞納眾流。作是念言：「善知識教，猶如春日，生長一切善法根苗；善知識教，如秋滿月，凡所照觸，身意清涼；善知識教，如夏雪山，能除一切諸獸熱渴；善知識教，如芳池日，能開一切善心蓮華；善知識教，如日珠輪，照引眾生，至法寶處；善知識教，如閻浮樹，開敷一切福智華果；善知識教，如大龍王，自在興布妙法雲雨；善知識教，如妙高山，積集種種無漏功德，三十三天莊嚴止住；善知識教，如天帝釋，功德諸天所共圍遶，能破愛見阿脩羅軍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子隨順思惟善知識教，正念觀察，慇懃渴仰，心無厭足，猶如巨海，受大雲雨，吞納眾流。作是念言：「善知識教，猶如春日，生長一切善法根苗；善知識教，如秋滿月，凡所照觸，身意清涼；善知識教，如夏雪山，能除一切諸獸熱渴；善知識教，如芳池日，能開一切善心蓮華；善知識教，如日珠輪，照引眾生，至法寶處；善知識教，如閻浮樹，開敷一切福智華果；善知識教，如大龍王，自在興布妙法雲雨；善知識教，如妙高山，積集種種無漏功德，三十三天莊嚴止住；善知識教，如天帝釋，功德諸天所共圍遶，能破愛見阿脩羅軍。」

如是思惟，漸次前行，至海住城，周遍求覓此優婆夷。時，彼眾人咸告之言：「善男子！彼優婆夷在此城內，住自宅中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是思惟，漸次前行，至海住城，周遍求覓此優婆夷。時，彼眾人咸告之言：「善男子！彼優婆夷在此城內，住自宅中。」

善財聞已，即詣其門，合掌而立，見其舍宅，廣博殊麗，種種莊嚴，眾寶垣牆，周匝圍遶，四面皆有寶莊嚴門。善財入已，見優婆夷處於寶座，妙年盛色，容貌端嚴，不御華瓔，素服垂髮，威光殊特，人所樂見。除佛、菩薩，餘無能及；有勝威力，有廣大心，令諸眾生，見聞親近，咸生尊重、愛敬之心。於其宅中，敷十億座，超諸人天一切所有，皆是菩薩業力所成。宅內無有衣服、飲食及餘嚴具，但於其前，置一小器，復有十千童女圍遶，一切妙寶莊飾其身。言音和雅，常侍左右，瞻仰承順，情無厭怠。身出妙香，普熏城內及遍虛空，一切人天聞其香者，於菩提心皆不退轉。其餘眾生遇斯香者：身心柔軟，無怒害心、無怨結心、無慳嫉心、無諂誑心、無險曲心、無貪愛心、無瞋恚心、無幻偽心、無下劣心、無高慢心、無邪僻心、無障礙心、無執著心、住平等心、起大慈心、發利益心、住律儀心、離貪求心。聞其聲者，歡喜踊躍；見其身者，悉離貪染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財聞已，即詣其門，合掌而立，見其舍宅，廣博殊麗，種種莊嚴，眾寶垣牆，周匝圍遶，四面皆有寶莊嚴門。善財入已，見優婆夷處於寶座，妙年盛色，容貌端嚴，不御華瓔，素服垂髮，威光殊特，人所樂見。除佛、菩薩，餘無能及；有勝威力，有廣大心，令諸眾生，見聞親近，咸生尊重、愛敬之心。於其宅中，敷十億座，超諸人天一切所有，皆是菩薩業力所成。宅內無有衣服、飲食及餘嚴具，但於其前，置一小器，復有十千童女圍遶，一切妙寶莊飾其身。言音和雅，常侍左右，瞻仰承順，情無厭怠。身出妙香，普熏城內及遍虛空，一切人天聞其香者，於菩提心皆不退轉。其餘眾生遇斯香者：身心柔軟，無怒害心、無怨結心、無慳嫉心、無諂誑心、無險曲心、無貪愛心、無瞋恚心、無幻偽心、無下劣心、無高慢心、無邪僻心、無障礙心、無執著心、住平等心、起大慈心、發利益心、住律儀心、離貪求心。聞其聲者，歡喜踊躍；見其身者，悉離貪染。

爾時，善財即前頂禮優婆夷足，右遶恭敬合掌而立。白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行，修菩薩道，我聞聖者，善能誘誨，願為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財即前頂禮優婆夷足，右遶恭敬合掌而立。白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行，修菩薩道，我聞聖者，善能誘誨，願為我說。」

彼即告言：「善男子！我得菩薩無盡福德莊嚴藏解脫門，能於如是一小器中，隨諸眾生種種欲樂，如應為出種種甘美上好飲食，色香味觸悉皆充足。善男子！我此器中，所出飲食，假使百眾生、千眾生、百千眾生、億眾生、百億眾生、千億眾生、百千億眾生、那由他眾生，乃至不可說不可說眾生；假使閻浮提極微塵數眾生，一四天下極微塵數眾生，小千世界、中千世界、大千世界極微塵數眾生，乃至不可說不可說佛剎極微塵數眾生，假使十方一切世界極微塵數眾生，隨其欲樂，悉令充滿。飢渴消除，身心安樂，智慧增長，然其飲食，無有窮盡，亦不減少，如出飲食，乃至能出種種床座、種種敷具、種種繒綵、種種衣服、種種車乘、種種幢幡、種種軒蓋、種種華鬘、種種瓔珞、種種珍寶、種種散香、種種丸香、種種塗香、種種燒香、種種末香，乃至種種如法資具，隨其來者，普心給施，不擇怨親、貴賤、貧富，如所意願，悉令豐足。皆於我所，生尊重心、生恭敬心、生無厭心、生調伏心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼即告言：「善男子！我得菩薩無盡福德莊嚴藏解脫門，能於如是一小器中，隨諸眾生種種欲樂，如應為出種種甘美上好飲食，色香味觸悉皆充足。善男子！我此器中，所出飲食，假使百眾生、千眾生、百千眾生、億眾生、百億眾生、千億眾生、百千億眾生、那由他眾生，乃至不可說不可說眾生；假使閻浮提極微塵數眾生，一四天下極微塵數眾生，小千世界、中千世界、大千世界極微塵數眾生，乃至不可說不可說佛剎極微塵數眾生，假使十方一切世界極微塵數眾生，隨其欲樂，悉令充滿。飢渴消除，身心安樂，智慧增長，然其飲食，無有窮盡，亦不減少，如出飲食，乃至能出種種床座、種種敷具、種種繒綵、種種衣服、種種車乘、種種幢幡、種種軒蓋、種種華鬘、種種瓔珞、種種珍寶、種種散香、種種丸香、種種塗香、種種燒香、種種末香，乃至種種如法資具，隨其來者，普心給施，不擇怨親、貴賤、貧富，如所意願，悉令豐足。皆於我所，生尊重心、生恭敬心、生無厭心、生調伏心。

「善男子！假使東方一世界中所有眾生，修習聲聞、獨覺乘者，食我食已，皆證聲聞、獨覺乘果，住最後身。如一世界，如是次第百世界、千世界、百千世界、億世界、百億世界、千億世界、百千億世界、百千億那由他世界、閻浮提極微塵數世界、一四天下極微塵數世界、小千世界極微塵數世界、中千世界極微塵數世界、大千世界極微塵數世界，乃至不可說不可說佛剎極微塵數世界，其中所有一切眾生，修習聲聞、獨覺乘者，食我食已，皆證聲聞、辟支佛果，住最後身，南、西、北方，四維，上、下，亦復如是。又，善男子！如東方一世界，乃至不可說不可說佛剎極微塵數世界，其中所有最後身菩薩，食我食已，皆詣最勝菩提道場，降伏魔軍，成等正覺。南、西、北方，四維，上、下，所有一世界，乃至不可說不可說佛剎極微塵數世界，其中所有最後身菩薩，食我食已，皆得往詣最勝道場，降伏魔軍，成等正覺。善男子！汝見我此十千童女眷屬以不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！假使東方一世界中所有眾生，修習聲聞、獨覺乘者，食我食已，皆證聲聞、獨覺乘果，住最後身。如一世界，如是次第百世界、千世界、百千世界、億世界、百億世界、千億世界、百千億世界、百千億那由他世界、閻浮提極微塵數世界、一四天下極微塵數世界、小千世界極微塵數世界、中千世界極微塵數世界、大千世界極微塵數世界，乃至不可說不可說佛剎極微塵數世界，其中所有一切眾生，修習聲聞、獨覺乘者，食我食已，皆證聲聞、辟支佛果，住最後身，南、西、北方，四維，上、下，亦復如是。又，善男子！如東方一世界，乃至不可說不可說佛剎極微塵數世界，其中所有最後身菩薩，食我食已，皆詣最勝菩提道場，降伏魔軍，成等正覺。南、西、北方，四維，上、下，所有一世界，乃至不可說不可說佛剎極微塵數世界，其中所有最後身菩薩，食我食已，皆得往詣最勝道場，降伏魔軍，成等正覺。善男子！汝見我此十千童女眷屬以不？」

答言：「已見！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「已見！」

優婆夷言：「善男子！今我所有菩薩眷屬，百萬阿僧祇，此十千童女而為上首，皆悉與我行同類行、同一大願、同一善根、同出離道、同清淨解、同清淨信、同清淨念、同清淨趣、同清淨智、同無量覺、同淨諸根、同普遍心、同廣大心、同所行境、同所證理、同決定解、同明了法、同淨妙色、同無量力、同最精進、同正法音、同隨類音、同清淨音、同第一音、同讚功德、同清淨業、同清淨報、同廣大慈、同普遍悲、同普救護、同遍成熟。同淨身業，隨緣現起，如所應見，皆令歡喜；同淨語業，於法自在，隨俗訓釋，宣布法化；同能普詣諸佛道場，同能普往一切佛所，供養承事；同現覺智，悉解諸佛差別法門；同得安住一切菩薩清淨行地。善男子！是十千童女，能取此食，於一念頃遍至十方，供養一切住最後身諸大菩薩，及供一切聲聞、獨覺，乃至遍詣十方世界諸餓鬼趣，皆令充足，除其飢渴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優婆夷言：「善男子！今我所有菩薩眷屬，百萬阿僧祇，此十千童女而為上首，皆悉與我行同類行、同一大願、同一善根、同出離道、同清淨解、同清淨信、同清淨念、同清淨趣、同清淨智、同無量覺、同淨諸根、同普遍心、同廣大心、同所行境、同所證理、同決定解、同明了法、同淨妙色、同無量力、同最精進、同正法音、同隨類音、同清淨音、同第一音、同讚功德、同清淨業、同清淨報、同廣大慈、同普遍悲、同普救護、同遍成熟。同淨身業，隨緣現起，如所應見，皆令歡喜；同淨語業，於法自在，隨俗訓釋，宣布法化；同能普詣諸佛道場，同能普往一切佛所，供養承事；同現覺智，悉解諸佛差別法門；同得安住一切菩薩清淨行地。善男子！是十千童女，能取此食，於一念頃遍至十方，供養一切住最後身諸大菩薩，及供一切聲聞、獨覺，乃至遍詣十方世界諸餓鬼趣，皆令充足，除其飢渴。

「善男子！此十千童女，又取我食，能於天中，充足天食；亦於龍中，充足龍食，乃至能於人、非人中，隨其所須，施諸飲食，悉令充足。我此器中，曾無減少，何況有盡？善男子！且待須臾，汝當自見。」說是語時，善財即見無量眾生，從四門入，皆優婆夷本願所請，既來集已，敷座令坐，隨其所須，給施飲食；乃至種種上妙資具，悉皆充足，令諸眾生，心生歡喜，安隱適悅，互相慶慰。而此器中，所出之物，無減無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此十千童女，又取我食，能於天中，充足天食；亦於龍中，充足龍食，乃至能於人、非人中，隨其所須，施諸飲食，悉令充足。我此器中，曾無減少，何況有盡？善男子！且待須臾，汝當自見。」說是語時，善財即見無量眾生，從四門入，皆優婆夷本願所請，既來集已，敷座令坐，隨其所須，給施飲食；乃至種種上妙資具，悉皆充足，令諸眾生，心生歡喜，安隱適悅，互相慶慰。而此器中，所出之物，無減無盡。

時，優婆夷作此施已，告善財言：「善男子！我唯知此菩薩無盡福德莊嚴藏解脫門，如諸菩薩摩訶薩無盡福德大莊嚴藏，甚深無底，猶如大海；廣大無際，猶若虛空；滿眾生心，如如意珠；所求皆得，如大寶聚；擁護一切，如輪圍山；長諸善根，如大雲雨；守護法藏，猶如關鑰；普集法寶，如妙高山；破無明闇，猶如燈燭；普蔭群生，猶如高蓋。而我云何能知、能說彼功德行？善男子！南方有城，名為大有，彼有長者，名具足智，汝詣彼問菩薩云何學菩薩行，修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，優婆夷作此施已，告善財言：「善男子！我唯知此菩薩無盡福德莊嚴藏解脫門，如諸菩薩摩訶薩無盡福德大莊嚴藏，甚深無底，猶如大海；廣大無際，猶若虛空；滿眾生心，如如意珠；所求皆得，如大寶聚；擁護一切，如輪圍山；長諸善根，如大雲雨；守護法藏，猶如關鑰；普集法寶，如妙高山；破無明闇，猶如燈燭；普蔭群生，猶如高蓋。而我云何能知、能說彼功德行？善男子！南方有城，名為大有，彼有長者，名具足智，汝詣彼問菩薩云何學菩薩行，修菩薩道。」

時，善財童子頂禮其足，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頂禮其足，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退而去。

爾時，善財童子得菩薩無盡莊嚴福德藏解脫門已，隨順思惟彼福德大海；觀察彼福德虛空；向彼福德聚；登彼福德山；攝彼福德藏；飲彼福德泉；游彼福德池；淨彼福德場；見彼福德藏；入彼福德教；開彼福德眼；行彼福德道；植彼福德種。漸次而行，至大有城，周遍詢求明智居士。於善知識心生渴仰，念善知識心無間斷，慕善知識志樂堅固，方便求見諸善知識常無厭足；願得承事諸善知識，精勤匪懈，以善知識熏修其心。知由依止善知識故，能滿眾善；知由依止善知識故，能生眾福；知由依止善知識故，能長眾行；知由依止善知識故，不由他教，自能承事一切善友；知由依止善知識故，清淨一切菩薩諸根。如是思惟，長其善根、深其志樂、益其德本、廣其大悲、近一切智、具普賢道、照明一切諸佛正法、增長菩薩所有行願、明照如來十力智光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子得菩薩無盡莊嚴福德藏解脫門已，隨順思惟彼福德大海；觀察彼福德虛空；向彼福德聚；登彼福德山；攝彼福德藏；飲彼福德泉；游彼福德池；淨彼福德場；見彼福德藏；入彼福德教；開彼福德眼；行彼福德道；植彼福德種。漸次而行，至大有城，周遍詢求明智居士。於善知識心生渴仰，念善知識心無間斷，慕善知識志樂堅固，方便求見諸善知識常無厭足；願得承事諸善知識，精勤匪懈，以善知識熏修其心。知由依止善知識故，能滿眾善；知由依止善知識故，能生眾福；知由依止善知識故，能長眾行；知由依止善知識故，不由他教，自能承事一切善友；知由依止善知識故，清淨一切菩薩諸根。如是思惟，長其善根、深其志樂、益其德本、廣其大悲、近一切智、具普賢道、照明一切諸佛正法、增長菩薩所有行願、明照如來十力智光。

爾時，善財見彼居士在於城內，市四衢道七寶臺上，處於眾寶莊嚴之座；其座妙好，無數清淨，如意寶王，以為其身，種種金剛、帝青摩尼以為其足，寶繩珠網以為交絡，無垢藏摩尼寶而校飾之。復以五百妙寶形像，而為莊嚴；敷天寶衣，建天幢幡，張大寶網，施大寶帳，閻浮檀金以為其蓋；淨瑠璃寶，以為其竿；令人執持，以覆其上；鵝王羽翮，以為其扇；白犛牛尾，以為其拂；悉以離垢妙寶莊嚴。天諸童子，執持左右，熏眾妙香，雨眾天華，晝夜常奏五百樂音，其音美妙，過於天樂，眾生聞者，無不歡悅。十千眷屬，前後圍遶，色相端嚴，人所喜見。天莊嚴具，以為嚴飾，出過天人，最勝無比，悉已成就菩薩志欲，皆與居士，同昔善根，侍立瞻對，承其教命。時，彼城內一切眾生，及虛空中所有天眾，於居士所，生隨順心、生愛樂心、生歡喜心，以心隨順、歡喜、愛樂善知識故，即起一切天拘蘇摩妙寶華雲，普雨一切天拘蘇摩妙寶華雨。是諸人天，亦與居士往昔同種清淨善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財見彼居士在於城內，市四衢道七寶臺上，處於眾寶莊嚴之座；其座妙好，無數清淨，如意寶王，以為其身，種種金剛、帝青摩尼以為其足，寶繩珠網以為交絡，無垢藏摩尼寶而校飾之。復以五百妙寶形像，而為莊嚴；敷天寶衣，建天幢幡，張大寶網，施大寶帳，閻浮檀金以為其蓋；淨瑠璃寶，以為其竿；令人執持，以覆其上；鵝王羽翮，以為其扇；白犛牛尾，以為其拂；悉以離垢妙寶莊嚴。天諸童子，執持左右，熏眾妙香，雨眾天華，晝夜常奏五百樂音，其音美妙，過於天樂，眾生聞者，無不歡悅。十千眷屬，前後圍遶，色相端嚴，人所喜見。天莊嚴具，以為嚴飾，出過天人，最勝無比，悉已成就菩薩志欲，皆與居士，同昔善根，侍立瞻對，承其教命。時，彼城內一切眾生，及虛空中所有天眾，於居士所，生隨順心、生愛樂心、生歡喜心，以心隨順、歡喜、愛樂善知識故，即起一切天拘蘇摩妙寶華雲，普雨一切天拘蘇摩妙寶華雨。是諸人天，亦與居士往昔同種清淨善根。

爾時，善財見是事已，前禮其足，遶無數匝，合掌而立，白言：「聖者！我為利樂諸眾生故，發阿耨多羅三藐三菩提心；為令一切眾生滅除苦難故；為令一切眾生究竟安樂故；為令一切眾生出生死海故；為令一切眾生入法寶洲故；為令一切眾生枯竭愛河故；為令一切眾生起大慈悲故；為令一切眾生捨離貪著故；為令一切眾生渴仰佛智故；為令一切眾生越度生死大曠野故；為令一切眾生愛樂諸佛勝功德故；為令一切眾生出三界城故；為令一切眾生入一切智城故。以如是等種種利益，發菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行，云何修菩薩道，而能攝護一切眾生，為諸眾生作依止處。我聞聖者善能誘誨，願為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財見是事已，前禮其足，遶無數匝，合掌而立，白言：「聖者！我為利樂諸眾生故，發阿耨多羅三藐三菩提心；為令一切眾生滅除苦難故；為令一切眾生究竟安樂故；為令一切眾生出生死海故；為令一切眾生入法寶洲故；為令一切眾生枯竭愛河故；為令一切眾生起大慈悲故；為令一切眾生捨離貪著故；為令一切眾生渴仰佛智故；為令一切眾生越度生死大曠野故；為令一切眾生愛樂諸佛勝功德故；為令一切眾生出三界城故；為令一切眾生入一切智城故。以如是等種種利益，發菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行，云何修菩薩道，而能攝護一切眾生，為諸眾生作依止處。我聞聖者善能誘誨，願為我說。」

居士告言：「善哉！善哉！善男子！汝乃能為如是利故，發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！發阿耨多羅三藐三菩提心，是人難得！若能發心，是人則能求菩薩行，心無動轉，值遇善知識，心無厭足；親近善知識，心無勞倦；承事善知識，心無憂慼；供養善知識，終不退轉；愛念善知識，終不放捨；渴仰善知識，無暫懈息；求覓善知識，無時憩止；行善知識教，未曾怠惰；稟善知識命，心無誤失。善知識者，有大威力，難得親近、承事、供養，若能給侍、瞻禮、讚歎心無憂悔，則得具足一切功德，不為煩惱毒亂其心。善男子！汝見我此十千眷屬眾會人不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 居士告言：「善哉！善哉！善男子！汝乃能為如是利故，發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！發阿耨多羅三藐三菩提心，是人難得！若能發心，是人則能求菩薩行，心無動轉，值遇善知識，心無厭足；親近善知識，心無勞倦；承事善知識，心無憂慼；供養善知識，終不退轉；愛念善知識，終不放捨；渴仰善知識，無暫懈息；求覓善知識，無時憩止；行善知識教，未曾怠惰；稟善知識命，心無誤失。善知識者，有大威力，難得親近、承事、供養，若能給侍、瞻禮、讚歎心無憂悔，則得具足一切功德，不為煩惱毒亂其心。善男子！汝見我此十千眷屬眾會人不？」

答言：「已見！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「已見！」

居士言：「善男子！我已令其發阿耨多羅三藐三菩提心，生如來家，增長白法，安住無量諸波羅蜜；學佛十力，離世間種，住如來種；壞生死輪，轉淨法輪；滅三惡趣，住正法趣。如是等諸菩薩行，悉能成就，普能救護一切眾生。善男子！我得隨意出生福德藏解脫門，一切眾生凡有所須，悉滿其願。所謂：須食與食，須飲與飲，如是種種衣服、瓔珞、華鬘、繒綵、燒香、塗香、末香、金銀、真珠、珍奇眾寶，種種幢幡，種種軒蓋、房舍、屋宅、倚臥之具，種種燈燭、病緣湯藥，種種船舫、象馬、車乘、奴婢、牛羊、及諸侍使，如是一切資生之物。亦復能與天冠寶飾、髻中明珠，乃至所愛妻、妾、男、女、眼、耳、鼻、舌、皮、肉、骨髓、身體、手足，不揀貧富、貴賤、好醜，隨其來意，皆悉與之，乃至為說真實妙法，使令修證，究竟圓滿。善男子！且待須臾，汝當自見。」說是語時，無量眾生，從種種方所、種種世界、種種國土、種種城邑、種種聚落、種種居處，形類差別，愛樂不同，其數無量，皆以菩薩往昔願力，俱來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 居士言：「善男子！我已令其發阿耨多羅三藐三菩提心，生如來家，增長白法，安住無量諸波羅蜜；學佛十力，離世間種，住如來種；壞生死輪，轉淨法輪；滅三惡趣，住正法趣。如是等諸菩薩行，悉能成就，普能救護一切眾生。善男子！我得隨意出生福德藏解脫門，一切眾生凡有所須，悉滿其願。所謂：須食與食，須飲與飲，如是種種衣服、瓔珞、華鬘、繒綵、燒香、塗香、末香、金銀、真珠、珍奇眾寶，種種幢幡，種種軒蓋、房舍、屋宅、倚臥之具，種種燈燭、病緣湯藥，種種船舫、象馬、車乘、奴婢、牛羊、及諸侍使，如是一切資生之物。亦復能與天冠寶飾、髻中明珠，乃至所愛妻、妾、男、女、眼、耳、鼻、舌、皮、肉、骨髓、身體、手足，不揀貧富、貴賤、好醜，隨其來意，皆悉與之，乃至為說真實妙法，使令修證，究竟圓滿。善男子！且待須臾，汝當自見。」說是語時，無量眾生，從種種方所、種種世界、種種國土、種種城邑、種種聚落、種種居處，形類差別，愛樂不同，其數無量，皆以菩薩往昔願力，俱來集會。

爾時，居士知眾雲集，普遍觀察，繫念須臾，仰視虛空，如其所須，悉從空下，相續流入居士掌中。隨諸眾會，一切願求，皆手授與，普令滿足。既滿願已，生大歡喜，身色光悅，心意調柔，堪任受化，然後為說種種妙法。所謂：為得充足諸美食者，與說種種集福德門；演說一切離貧窮行，演說富饒甘露財行，演說法智大尊重行，演說相好莊嚴身行，成就威德降魔怨行，成就法喜禪悅食行；增長成就難屈伏行，善能了達無上食行，令得常命，色力安辯，具足法門。為得充足諸好飲者，與其說法，令於生死捨離渴愛，欣樂佛乘，入深法味；為得充足諸上味者，與其說法，皆令具足，充滿法味，證得如來味中上味；為得充足種種舟船及車乘者，與其宣說出離法門，皆令越度生死大海，載於最勝無上大乘；為得充足諸衣服者，與其說法，令得清淨慚愧之衣，乃至如來清淨妙相，金色皮膚，如是一切資生之物，隨意與之，靡不周贍。然後悉為如應說法，隨其所宜，各令悟入無上清淨智慧法門，既聞法已，還歸本處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，居士知眾雲集，普遍觀察，繫念須臾，仰視虛空，如其所須，悉從空下，相續流入居士掌中。隨諸眾會，一切願求，皆手授與，普令滿足。既滿願已，生大歡喜，身色光悅，心意調柔，堪任受化，然後為說種種妙法。所謂：為得充足諸美食者，與說種種集福德門；演說一切離貧窮行，演說富饒甘露財行，演說法智大尊重行，演說相好莊嚴身行，成就威德降魔怨行，成就法喜禪悅食行；增長成就難屈伏行，善能了達無上食行，令得常命，色力安辯，具足法門。為得充足諸好飲者，與其說法，令於生死捨離渴愛，欣樂佛乘，入深法味；為得充足諸上味者，與其說法，皆令具足，充滿法味，證得如來味中上味；為得充足種種舟船及車乘者，與其宣說出離法門，皆令越度生死大海，載於最勝無上大乘；為得充足諸衣服者，與其說法，令得清淨慚愧之衣，乃至如來清淨妙相，金色皮膚，如是一切資生之物，隨意與之，靡不周贍。然後悉為如應說法，隨其所宜，各令悟入無上清淨智慧法門，既聞法已，還歸本處。

爾時，居士為善財童子顯示菩薩不可思議解脫境界已，告言：「善男子！我唯知此隨意出生福德藏解脫門，如諸菩薩摩訶薩成就寶手，遍覆十方一切世界，為供養佛普施眾生，以自在力，興種種色寶雲，雨種種色寶雨；所謂：種種色瓔珞、種種色寶冠、種種色妙鬘、種種色世服、種種色法衣、種種色嚴具、種種色寶華、種種色妙香、種種色塗香、種種色末香、種種色樓閣、種種色寶蓋、種種色幢幡、種種色音樂，其聲美妙，歌讚佛法，乃至種種資生之具，普遍一切眾生住處，充滿一切佛剎道場，悉以供養一切諸佛，亦為成熟一切眾生，而我云何能知、能說彼諸功德自在神力？善男子！於此南方有一大城，名師子宮，彼有長者，名尊法寶髻，汝往彼問菩薩云何學菩薩行，修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，居士為善財童子顯示菩薩不可思議解脫境界已，告言：「善男子！我唯知此隨意出生福德藏解脫門，如諸菩薩摩訶薩成就寶手，遍覆十方一切世界，為供養佛普施眾生，以自在力，興種種色寶雲，雨種種色寶雨；所謂：種種色瓔珞、種種色寶冠、種種色妙鬘、種種色世服、種種色法衣、種種色嚴具、種種色寶華、種種色妙香、種種色塗香、種種色末香、種種色樓閣、種種色寶蓋、種種色幢幡、種種色音樂，其聲美妙，歌讚佛法，乃至種種資生之具，普遍一切眾生住處，充滿一切佛剎道場，悉以供養一切諸佛，亦為成熟一切眾生，而我云何能知、能說彼諸功德自在神力？善男子！於此南方有一大城，名師子宮，彼有長者，名尊法寶髻，汝往彼問菩薩云何學菩薩行，修菩薩道。」

時，善財童子歡喜踊躍，深自慶幸，知因一切善知識故，圓滿功德，於善知識，尊重謙卑，如弟子禮。作如是念：「由此居士，開悟於我，令我得聞希有之法。」由是思惟，不斷愛念善知識見、不壞尊重善知識心、常樂受行善知識教、決定信順善知識語、敬善知識展轉增勝、事善知識心無退轉，頂禮其足，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子歡喜踊躍，深自慶幸，知因一切善知識故，圓滿功德，於善知識，尊重謙卑，如弟子禮。作如是念：「由此居士，開悟於我，令我得聞希有之法。」由是思惟，不斷愛念善知識見、不壞尊重善知識心、常樂受行善知識教、決定信順善知識語、敬善知識展轉增勝、事善知識心無退轉，頂禮其足，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退而去。