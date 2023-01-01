大方廣佛華嚴經卷第九罽賓國三藏般若奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第九罽賓國三藏般若奉 詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入不思議解脫境界普賢行願品

復有十千乾闥婆王，於虛空中作如是言：「善男子！此婆羅門五熱炙身，時，其火光明照我宮殿及諸眷屬，悉令我等受不思議無量快樂。是故我等來詣其所，此婆羅門為我說法，能令我等於阿耨多羅三藐三菩提，得不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有十千乾闥婆王，於虛空中作如是言：「善男子！此婆羅門五熱炙身，時，其火光明照我宮殿及諸眷屬，悉令我等受不思議無量快樂。是故我等來詣其所，此婆羅門為我說法，能令我等於阿耨多羅三藐三菩提，得不退轉。」

復有十千阿脩羅王從大海出，住虛空中，舒右膝輪，合掌禮敬，作如是言：「善男子！此婆羅門五熱炙身，時，我阿脩羅所有宮殿、大地、諸山悉皆震動；大海波濤涌浪騰沸，令我眷屬失其威力、捨憍慢心、離諸放逸、息除戰鬪傷害之心。是故來詣婆羅門所，從其聞法，永離諂誑，入深法忍，住於三昧，成就十力，堅固不動。」復有十千迦樓羅王，大力勇持迦樓羅王而為上首，於虛空中，化作廣大童子之形，容貌端嚴，色相具足，於虛空中唱如是言：「善男子！此婆羅門五熱炙身，時，其火光明照我宮殿，一切震動，而令我等皆悉恐怖，不樂住處，生厭離心，來詣其所。時，婆羅門即為我等如應說法，能令我等修習大慈，增長大悲，令其精進不捨善軛，令於五欲拔出眾生，令其發起大菩提心，令入甚深清淨法界，令其獲得明利智慧，方便善巧，調伏眾生。」復有十千緊那羅王，於虛空中唱如是言：「善男子！此婆羅門五熱炙身，時，從火焰中有大風起，吹我宮殿、園林、池沼、寶多羅樹、諸寶鈴網、諸寶繒綵、瓔珞、鬘帶、諸音樂樹、諸妙寶樹，及諸樂器一切資具咸皆震動，自然演出佛聲、法聲、及不退轉菩薩僧聲、發起大願菩薩道聲、住於無上正等覺聲。云：某方、某界、某國、某處，有某菩薩發菩提心，出生大願；某方、某界、某國、某處，有某菩薩修行苦行，於身命財，難捨能捨；某方、某界、某國、某處，有某菩薩，為速圓滿一切智智，積集菩薩功德妙行，乃至究竟無作法門；某方、某界、某國、某處，有某菩薩，往詣道場，坐菩提樹，降魔軍眾，成等正覺。乃至某方、某界、某國、某處，有某如來，轉大法輪；某方、某界、某國、某處，有某如來，作佛事已，而般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有十千阿脩羅王從大海出，住虛空中，舒右膝輪，合掌禮敬，作如是言：「善男子！此婆羅門五熱炙身，時，我阿脩羅所有宮殿、大地、諸山悉皆震動；大海波濤涌浪騰沸，令我眷屬失其威力、捨憍慢心、離諸放逸、息除戰鬪傷害之心。是故來詣婆羅門所，從其聞法，永離諂誑，入深法忍，住於三昧，成就十力，堅固不動。」復有十千迦樓羅王，大力勇持迦樓羅王而為上首，於虛空中，化作廣大童子之形，容貌端嚴，色相具足，於虛空中唱如是言：「善男子！此婆羅門五熱炙身，時，其火光明照我宮殿，一切震動，而令我等皆悉恐怖，不樂住處，生厭離心，來詣其所。時，婆羅門即為我等如應說法，能令我等修習大慈，增長大悲，令其精進不捨善軛，令於五欲拔出眾生，令其發起大菩提心，令入甚深清淨法界，令其獲得明利智慧，方便善巧，調伏眾生。」復有十千緊那羅王，於虛空中唱如是言：「善男子！此婆羅門五熱炙身，時，從火焰中有大風起，吹我宮殿、園林、池沼、寶多羅樹、諸寶鈴網、諸寶繒綵、瓔珞、鬘帶、諸音樂樹、諸妙寶樹，及諸樂器一切資具咸皆震動，自然演出佛聲、法聲、及不退轉菩薩僧聲、發起大願菩薩道聲、住於無上正等覺聲。云：某方、某界、某國、某處，有某菩薩發菩提心，出生大願；某方、某界、某國、某處，有某菩薩修行苦行，於身命財，難捨能捨；某方、某界、某國、某處，有某菩薩，為速圓滿一切智智，積集菩薩功德妙行，乃至究竟無作法門；某方、某界、某國、某處，有某菩薩，往詣道場，坐菩提樹，降魔軍眾，成等正覺。乃至某方、某界、某國、某處，有某如來，轉大法輪；某方、某界、某國、某處，有某如來，作佛事已，而般涅槃。

「善男子！假使有人以閻浮提地，及草木一切所有末為微塵，此微塵數可知邊際，我宮殿中寶多羅樹，乃至樂器莊嚴具等，所出音聲演說菩薩名、如來名、法名、僧名，所發大願，所修諸行，及佛菩薩所遊、所住、所說、所化，無有能得知其邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！假使有人以閻浮提地，及草木一切所有末為微塵，此微塵數可知邊際，我宮殿中寶多羅樹，乃至樂器莊嚴具等，所出音聲演說菩薩名、如來名、法名、僧名，所發大願，所修諸行，及佛菩薩所遊、所住、所說、所化，無有能得知其邊際。

「善男子！我等以聞佛聲、法聲、菩薩僧聲、菩薩所住行願聲，故生大歡喜，來詣其所。時，婆羅門即為我等，如應說法，令我及餘無量眾生，於阿耨多羅三藐三菩提，得不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我等以聞佛聲、法聲、菩薩僧聲、菩薩所住行願聲，故生大歡喜，來詣其所。時，婆羅門即為我等，如應說法，令我及餘無量眾生，於阿耨多羅三藐三菩提，得不退轉。」

復有無量欲界天子，現高大身，住虛空中，以諸種種上妙供具，恭敬供養，作如是言：「善男子！此婆羅門五熱炙身時，其火光明下照阿鼻及諸地獄，諸所受苦，悉令休息。我等遇此光明照故，心生淨信，以信心故，罪垢除滅，從彼命終，生於天中，以慚愧故，為知恩故，捨離欲樂，而來其所，恭敬戀仰，無有厭足。時，婆羅門為我說法，能令我等及與無量百千眾生，發阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有無量欲界天子，現高大身，住虛空中，以諸種種上妙供具，恭敬供養，作如是言：「善男子！此婆羅門五熱炙身時，其火光明下照阿鼻及諸地獄，諸所受苦，悉令休息。我等遇此光明照故，心生淨信，以信心故，罪垢除滅，從彼命終，生於天中，以慚愧故，為知恩故，捨離欲樂，而來其所，恭敬戀仰，無有厭足。時，婆羅門為我說法，能令我等及與無量百千眾生，發阿耨多羅三藐三菩提心。」

爾時，善財童子得聞如是種種說法，心大歡喜，踊躍無量，於婆羅門所，發起真實善知識想。頭頂禮足，恭敬合掌，唱如是言：「我於大聖善知識所，生不信心而懷疑惑，唯願聖者容我悔過。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子得聞如是種種說法，心大歡喜，踊躍無量，於婆羅門所，發起真實善知識想。頭頂禮足，恭敬合掌，唱如是言：「我於大聖善知識所，生不信心而懷疑惑，唯願聖者容我悔過。」

時，婆羅門即為善財而說偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，婆羅門即為善財而說偈曰：

「若有諸菩薩， 順善知識教， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有諸菩薩， 順善知識教，

一切無疑懼， 安住心不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切無疑懼， 安住心不動。

彼當決定得， 諸佛自然智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼當決定得， 諸佛自然智，

降魔坐道場， 廣度無邊眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降魔坐道場， 廣度無邊眾。」

爾時，善財童子聞此偈已，即登刀山，自投火聚，未至中間，即得菩薩善住堅牢清淨三昧；纔觸火焰，復得菩薩寂靜樂神通門三昧。善財白言：「甚奇！聖者！如是刀鋒，及大火焰，我身觸時安隱快樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子聞此偈已，即登刀山，自投火聚，未至中間，即得菩薩善住堅牢清淨三昧；纔觸火焰，復得菩薩寂靜樂神通門三昧。善財白言：「甚奇！聖者！如是刀鋒，及大火焰，我身觸時安隱快樂。」

時，婆羅門告善財言：「善男子！我唯得此菩薩普圓滿無盡輪解脫，如諸菩薩摩訶薩大功德焰，悉能燒盡一切眾生諸見煩惱，安住菩薩無退轉心、無窮盡心、無懈怠心、無怯弱心，如那羅延金剛藏心、疾修諸行無慢惰心，大願風輪，普持一切，勇猛堅誓無有退轉。而我云何能知、能說彼功德行？善男子！南方有城名師子頻申，彼城有王名無畏星宿幢王，有童女名為慈行，汝詣彼問菩薩云何學菩薩行，修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，婆羅門告善財言：「善男子！我唯得此菩薩普圓滿無盡輪解脫，如諸菩薩摩訶薩大功德焰，悉能燒盡一切眾生諸見煩惱，安住菩薩無退轉心、無窮盡心、無懈怠心、無怯弱心，如那羅延金剛藏心、疾修諸行無慢惰心，大願風輪，普持一切，勇猛堅誓無有退轉。而我云何能知、能說彼功德行？善男子！南方有城名師子頻申，彼城有王名無畏星宿幢王，有童女名為慈行，汝詣彼問菩薩云何學菩薩行，修菩薩道。」

時，善財童子頂禮其足，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子頂禮其足，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退而去。

爾時，善財童子於善知識所，起不思議最極尊重心；生廣大清淨信解心；常念大乘恒不捨離心；專求佛智常無異念心；觀法境界無有疑惑。一心繫念隨善知識，無障礙智常現在前，決定住於真實智際，善能分別諸法實際，普入三世諸剎那際，隨順解了如虛空際，現見諸法恒無二際，住於法界無分別際，入一切義無障礙際，住一切劫無失壞際，隨順調伏諸業性際，如來最勝不共法際，解了如來無際之際。以最勝智，悉能破壞一切執著、顛倒想網，不取一切同異剎土差別之相，亦復不取一切諸佛眾會道場和合之相；不取佛剎清淨之相，了知眾生皆無有我及眾生相。亦知一切音聲、語言如空谷響，亦知一切差別眾色皆如影像，如是思惟，正念觀察。漸次南行，向師子頻申城，周遍詢求慈行童女。聞眾人言：「彼是王女，處在王宮，五百童女以為侍從。住毘盧遮那摩尼藏殿，於龍勝栴檀足金線網天衣座上而說妙法。」善財聞已，詣王宮門，一心渴仰求見彼女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子於善知識所，起不思議最極尊重心；生廣大清淨信解心；常念大乘恒不捨離心；專求佛智常無異念心；觀法境界無有疑惑。一心繫念隨善知識，無障礙智常現在前，決定住於真實智際，善能分別諸法實際，普入三世諸剎那際，隨順解了如虛空際，現見諸法恒無二際，住於法界無分別際，入一切義無障礙際，住一切劫無失壞際，隨順調伏諸業性際，如來最勝不共法際，解了如來無際之際。以最勝智，悉能破壞一切執著、顛倒想網，不取一切同異剎土差別之相，亦復不取一切諸佛眾會道場和合之相；不取佛剎清淨之相，了知眾生皆無有我及眾生相。亦知一切音聲、語言如空谷響，亦知一切差別眾色皆如影像，如是思惟，正念觀察。漸次南行，向師子頻申城，周遍詢求慈行童女。聞眾人言：「彼是王女，處在王宮，五百童女以為侍從。住毘盧遮那摩尼藏殿，於龍勝栴檀足金線網天衣座上而說妙法。」善財聞已，詣王宮門，一心渴仰求見彼女。

于時乃見無量人眾來入宮中，善財問言：「諸人今者欲何所詣？」人咸報言：「我等欲詣慈行童女，聽受妙法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于時乃見無量人眾來入宮中，善財問言：「諸人今者欲何所詣？」人咸報言：「我等欲詣慈行童女，聽受妙法。」

善財即念：「此王宮門，既無限礙，我亦應入。」遂入王宮，見其寶殿玻瓈為地，瑠璃為柱，金剛為壁，閻浮檀金以為垣牆，眾寶欄楯百千雜寶，光明普照而為窓牖；阿僧祇勝摩尼寶而莊校之，寶藏摩尼鏡圓滿莊嚴；世中最上光藏摩尼寶晝夜光明以為照耀；無數寶網周匝彌覆，窓闥交映，眾寶相輝；百千金鈴懸置其上，微風吹動出微妙音；有如是等不可思議眾寶嚴飾。慈行童女，身真金色，目髮紺青，形貌端嚴，相好具足，以梵音聲而演說法。善財見已，頂禮其足，遶無數匝，合掌恭敬，於一面立白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行，云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財即念：「此王宮門，既無限礙，我亦應入。」遂入王宮，見其寶殿玻瓈為地，瑠璃為柱，金剛為壁，閻浮檀金以為垣牆，眾寶欄楯百千雜寶，光明普照而為窓牖；阿僧祇勝摩尼寶而莊校之，寶藏摩尼鏡圓滿莊嚴；世中最上光藏摩尼寶晝夜光明以為照耀；無數寶網周匝彌覆，窓闥交映，眾寶相輝；百千金鈴懸置其上，微風吹動出微妙音；有如是等不可思議眾寶嚴飾。慈行童女，身真金色，目髮紺青，形貌端嚴，相好具足，以梵音聲而演說法。善財見已，頂禮其足，遶無數匝，合掌恭敬，於一面立白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行，云何修菩薩道？我聞聖者善能誘誨，願為我說。」

童女告言：「善男子！汝應觀我所住宮殿內外，種種莊嚴之事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 童女告言：「善男子！汝應觀我所住宮殿內外，種種莊嚴之事。」

善財頂禮，如教觀察，見一一壁中、一一鏡中、一一柱中、一一相中、一一形像中、一一寶網中、一一欄楯中、一一金鈴中、一一寶樹中、一一寶瓔珞中、一一莊嚴具中、一一寶形像中、一一摩尼寶中、一一光明照世毘盧遮那寶中，悉見十方一切法界一切如來，從初發心修菩薩道，各各行願，各各境界，各各出興成等正覺，各各示現廣大神變轉妙法輪，乃至各各現入涅槃。如是影相，種種境界，如鏡中像，亦如淨水，普見虛空日月星宿。如此皆是慈行童女過去所修大善根力，所有眾像於中顯現。爾時，善財憶所觀察，一切諸佛莊嚴剎土，功德行願神變之相，合掌恭敬，一心瞻仰慈行童女。時，彼童女告善財言：「善男子！此般若波羅蜜普莊嚴門，我於三十六恒河沙數諸如來所，求得此法。彼諸如來，各以種種異方便門，令我得入一佛所演，餘不重說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財頂禮，如教觀察，見一一壁中、一一鏡中、一一柱中、一一相中、一一形像中、一一寶網中、一一欄楯中、一一金鈴中、一一寶樹中、一一寶瓔珞中、一一莊嚴具中、一一寶形像中、一一摩尼寶中、一一光明照世毘盧遮那寶中，悉見十方一切法界一切如來，從初發心修菩薩道，各各行願，各各境界，各各出興成等正覺，各各示現廣大神變轉妙法輪，乃至各各現入涅槃。如是影相，種種境界，如鏡中像，亦如淨水，普見虛空日月星宿。如此皆是慈行童女過去所修大善根力，所有眾像於中顯現。爾時，善財憶所觀察，一切諸佛莊嚴剎土，功德行願神變之相，合掌恭敬，一心瞻仰慈行童女。時，彼童女告善財言：「善男子！此般若波羅蜜普莊嚴門，我於三十六恒河沙數諸如來所，求得此法。彼諸如來，各以種種異方便門，令我得入一佛所演，餘不重說。」

善財白言：「聖者！此般若波羅蜜普莊嚴門，境界云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財白言：「聖者！此般若波羅蜜普莊嚴門，境界云何？」

童女答言：「善男子！我入此般若波羅蜜普莊嚴門，隨順趣向思惟、觀察、憶持、分別所有境界、所有威儀、所有相狀、所有證入，即時獲得普遍出生陀羅尼門，百萬阿僧祇陀羅尼門，皆悉現前。如水漩澓速疾顯現，所謂：佛陀羅尼門，法陀羅尼門，佛剎陀羅尼門，眾生陀羅尼門，普遍陀羅尼門，過去陀羅尼門，未來陀羅尼門，現在陀羅尼門，常住際陀羅尼門，福德陀羅尼門，福德聚陀羅尼門，智慧陀羅尼門，智慧聚陀羅尼門，諸願陀羅尼門，分別諸願陀羅尼門，行陀羅尼門，行清淨陀羅尼門，行修集陀羅尼門，行圓滿陀羅尼門，業陀羅尼門，業不失壞陀羅尼門，業清淨陀羅尼門，業流注陀羅尼門，業現前所作陀羅尼門，捨離惡業陀羅尼門，修習正業陀羅尼門，業自在陀羅尼門，善行陀羅尼門，常持善行陀羅尼門，三昧陀羅尼門，隨順三昧陀羅尼門，觀察三昧陀羅尼門，三昧境界陀羅尼門，從三昧起陀羅尼門，神通陀羅尼門，心海陀羅尼門，種種心陀羅尼門，直心陀羅尼門，清淨心陀羅尼門，照心稠林陀羅尼門，心地清淨陀羅尼門，知眾生心所生處陀羅尼門，知眾生微細心陀羅尼門，知眾生煩惱行陀羅尼門，知煩惱習氣陀羅尼門，知煩惱方便陀羅尼門，知煩惱所作陀羅尼門，知眾生信陀羅尼門，知眾生解陀羅尼門，知眾生行陀羅尼門，知眾生信解諸行差別陀羅尼門，知眾生性陀羅尼門，知眾生欲陀羅尼門，知眾生想陀羅尼門，知世界所起陀羅尼門，普見十方陀羅尼門，普見一切法陀羅尼門，說法陀羅尼門，大慈陀羅尼門，大悲陀羅尼門，寂靜陀羅尼門，語言道陀羅尼門，解脫陀羅尼門，普遍出生陀羅尼門，無著際陀羅尼門，方便非方便陀羅尼門，隨順陀羅尼門，差別陀羅尼門，普入陀羅尼門，無礙際陀羅尼門，普遍一切陀羅尼門，佛法陀羅尼門，菩薩法陀羅尼門，聲聞法陀羅尼門，獨覺法陀羅尼門，世間法陀羅尼門，世界成陀羅尼門，世界壞陀羅尼門，世界住陀羅尼門，世界莊嚴陀羅尼門，世界形狀陀羅尼門，狹世界陀羅尼門，廣世界陀羅尼門，垢世界陀羅尼門，淨世界陀羅尼門，於淨世界現垢世界陀羅尼門，於垢世界現淨世界陀羅尼門，純垢世界陀羅尼門，純淨世界陀羅尼門，垢淨世界陀羅尼門，淨垢世界陀羅尼門，平坦世界陀羅尼門，高下世界陀羅尼門，覆世界陀羅尼門，仰世界陀羅尼門，側世界陀羅尼門，世界網陀羅尼門，世界轉陀羅尼門，世界各別依想住陀羅尼門，世界行陀羅尼門，細入麁陀羅尼門，麁入細陀羅尼門，大入小陀羅尼門，小入大陀羅尼門，見諸佛陀羅尼門，分別佛身陀羅尼門，見佛光明莊嚴網陀羅尼門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 童女答言：「善男子！我入此般若波羅蜜普莊嚴門，隨順趣向思惟、觀察、憶持、分別所有境界、所有威儀、所有相狀、所有證入，即時獲得普遍出生陀羅尼門，百萬阿僧祇陀羅尼門，皆悉現前。如水漩澓速疾顯現，所謂：佛陀羅尼門，法陀羅尼門，佛剎陀羅尼門，眾生陀羅尼門，普遍陀羅尼門，過去陀羅尼門，未來陀羅尼門，現在陀羅尼門，常住際陀羅尼門，福德陀羅尼門，福德聚陀羅尼門，智慧陀羅尼門，智慧聚陀羅尼門，諸願陀羅尼門，分別諸願陀羅尼門，行陀羅尼門，行清淨陀羅尼門，行修集陀羅尼門，行圓滿陀羅尼門，業陀羅尼門，業不失壞陀羅尼門，業清淨陀羅尼門，業流注陀羅尼門，業現前所作陀羅尼門，捨離惡業陀羅尼門，修習正業陀羅尼門，業自在陀羅尼門，善行陀羅尼門，常持善行陀羅尼門，三昧陀羅尼門，隨順三昧陀羅尼門，觀察三昧陀羅尼門，三昧境界陀羅尼門，從三昧起陀羅尼門，神通陀羅尼門，心海陀羅尼門，種種心陀羅尼門，直心陀羅尼門，清淨心陀羅尼門，照心稠林陀羅尼門，心地清淨陀羅尼門，知眾生心所生處陀羅尼門，知眾生微細心陀羅尼門，知眾生煩惱行陀羅尼門，知煩惱習氣陀羅尼門，知煩惱方便陀羅尼門，知煩惱所作陀羅尼門，知眾生信陀羅尼門，知眾生解陀羅尼門，知眾生行陀羅尼門，知眾生信解諸行差別陀羅尼門，知眾生性陀羅尼門，知眾生欲陀羅尼門，知眾生想陀羅尼門，知世界所起陀羅尼門，普見十方陀羅尼門，普見一切法陀羅尼門，說法陀羅尼門，大慈陀羅尼門，大悲陀羅尼門，寂靜陀羅尼門，語言道陀羅尼門，解脫陀羅尼門，普遍出生陀羅尼門，無著際陀羅尼門，方便非方便陀羅尼門，隨順陀羅尼門，差別陀羅尼門，普入陀羅尼門，無礙際陀羅尼門，普遍一切陀羅尼門，佛法陀羅尼門，菩薩法陀羅尼門，聲聞法陀羅尼門，獨覺法陀羅尼門，世間法陀羅尼門，世界成陀羅尼門，世界壞陀羅尼門，世界住陀羅尼門，世界莊嚴陀羅尼門，世界形狀陀羅尼門，狹世界陀羅尼門，廣世界陀羅尼門，垢世界陀羅尼門，淨世界陀羅尼門，於淨世界現垢世界陀羅尼門，於垢世界現淨世界陀羅尼門，純垢世界陀羅尼門，純淨世界陀羅尼門，垢淨世界陀羅尼門，淨垢世界陀羅尼門，平坦世界陀羅尼門，高下世界陀羅尼門，覆世界陀羅尼門，仰世界陀羅尼門，側世界陀羅尼門，世界網陀羅尼門，世界轉陀羅尼門，世界各別依想住陀羅尼門，世界行陀羅尼門，細入麁陀羅尼門，麁入細陀羅尼門，大入小陀羅尼門，小入大陀羅尼門，見諸佛陀羅尼門，分別佛身陀羅尼門，見佛光明莊嚴網陀羅尼門，

聞佛圓滿妙音聲陀羅尼門，佛轉法輪陀羅尼門，佛法輪成就陀羅尼門，佛法輪差別陀羅尼門，佛法輪無差別陀羅尼門，佛法輪訓釋陀羅尼門，佛法輪旋轉陀羅尼門，佛身普遍陀羅尼門，佛會圓滿陀羅尼門，能作佛事陀羅尼門，了知佛會差別相陀羅尼門，遍入佛眾會海陀羅尼門，諸佛光照陀羅尼門，諸佛三昧陀羅尼門，諸佛三昧自在用陀羅尼門，諸佛住處陀羅尼門，諸佛加持陀羅尼門，諸佛變化陀羅尼門，諸佛遊戲陀羅尼門，佛知眾生心行差別陀羅尼門，諸佛神通種種變現陀羅尼門，住兜率宮所作業陀羅尼門，乃至示現入于涅槃陀羅尼門，利益眾生陀羅尼門，入甚深法陀羅尼門，入微妙法陀羅尼門，菩提心相陀羅尼門，菩提心所從生陀羅尼門，菩提心助道相陀羅尼門，諸願陀羅尼門，諸行陀羅尼門，神通相陀羅尼門，出離相陀羅尼門，總持清淨相陀羅尼門，智輪清淨相陀羅尼門，智慧清淨相陀羅尼門，無量解脫相陀羅尼門，念力清淨陀羅尼門，自心清淨陀羅尼門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞佛圓滿妙音聲陀羅尼門，佛轉法輪陀羅尼門，佛法輪成就陀羅尼門，佛法輪差別陀羅尼門，佛法輪無差別陀羅尼門，佛法輪訓釋陀羅尼門，佛法輪旋轉陀羅尼門，佛身普遍陀羅尼門，佛會圓滿陀羅尼門，能作佛事陀羅尼門，了知佛會差別相陀羅尼門，遍入佛眾會海陀羅尼門，諸佛光照陀羅尼門，諸佛三昧陀羅尼門，諸佛三昧自在用陀羅尼門，諸佛住處陀羅尼門，諸佛加持陀羅尼門，諸佛變化陀羅尼門，諸佛遊戲陀羅尼門，佛知眾生心行差別陀羅尼門，諸佛神通種種變現陀羅尼門，住兜率宮所作業陀羅尼門，乃至示現入于涅槃陀羅尼門，利益眾生陀羅尼門，入甚深法陀羅尼門，入微妙法陀羅尼門，菩提心相陀羅尼門，菩提心所從生陀羅尼門，菩提心助道相陀羅尼門，諸願陀羅尼門，諸行陀羅尼門，神通相陀羅尼門，出離相陀羅尼門，總持清淨相陀羅尼門，智輪清淨相陀羅尼門，智慧清淨相陀羅尼門，無量解脫相陀羅尼門，念力清淨陀羅尼門，自心清淨陀羅尼門。

「善男子！我唯知此般若波羅蜜普莊嚴門，如諸菩薩摩訶薩，其心廣大，等虛空界，入於法界，智慧寬博，福德成滿，堅固不動。住出世法，遠離世間，勤求修習，向一切智；智眼清淨，無諸垢翳，身語心行，悉皆清淨；以差別智，普入諸法，無障礙慧，猶如虛空。通達一切世間境界，獲無礙地大光明藏，善巧分別一切法義，一切世間無能映奪。常行於世，不染世法，能益於世，非世所壞；為諸眾生究竟依止，善了一切眾生語言，明解眾生種種儀式；知諸眾生業習根器，隨其心行，如應說法；於一切處普隨現身，於一切時恒得自在。而我云何能知、能說彼功德行？善男子！於此南方，有一國土，名為三目。彼有比丘，名曰妙見，汝詣彼問菩薩云何學菩薩行，修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此般若波羅蜜普莊嚴門，如諸菩薩摩訶薩，其心廣大，等虛空界，入於法界，智慧寬博，福德成滿，堅固不動。住出世法，遠離世間，勤求修習，向一切智；智眼清淨，無諸垢翳，身語心行，悉皆清淨；以差別智，普入諸法，無障礙慧，猶如虛空。通達一切世間境界，獲無礙地大光明藏，善巧分別一切法義，一切世間無能映奪。常行於世，不染世法，能益於世，非世所壞；為諸眾生究竟依止，善了一切眾生語言，明解眾生種種儀式；知諸眾生業習根器，隨其心行，如應說法；於一切處普隨現身，於一切時恒得自在。而我云何能知、能說彼功德行？善男子！於此南方，有一國土，名為三目。彼有比丘，名曰妙見，汝詣彼問菩薩云何學菩薩行，修菩薩道。」

時，善財童子，頂禮其足，遶無數匝，戀慕瞻仰，辭退南行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子，頂禮其足，遶無數匝，戀慕瞻仰，辭退南行。

爾時，善財童子隨順思惟菩薩所住行甚深，思惟菩薩所證法界際甚深，思惟菩薩眾生微細智甚深，思惟菩薩世間想行智甚深，思惟眾生無作性甚深，思惟眾生心流注甚深，思惟諸法緣起際甚深，思惟眾生真實際甚深，思惟眾生如光影甚深，思惟眾生名號差別際甚深，思惟眾生語言際甚深，思惟眾生莊嚴法甚深，思惟眾生祕密際甚深，思惟眾生光明際甚深。漸次前行，至三目國，於彼城邑、市肆、廛里、山川、林藪、仙人住處，周遍尋訪妙見比丘。忽然覩見在一林中經行往復，頭骨如蓋，頂有肉髻，殊勝端嚴，其眼脩廣如青蓮葉，鼻脩高直如挺真金，脣色丹潔如頻婆果，齒白齊密具足四十。頰如師子，頤頷充滿，眉高而長，額廣平正，毫相映徹，如白瑠璃，耳相垂埵，如懸珠狀，面如滿月，見者無厭。頸項圓直，約文三道，胸標德相，妙藏莊嚴，臆如師子，肩膊𦟛圓，腰脇深細，如金剛杵；臂肘𦟛直，立垂過膝，網縵指相，如白鵝王。手足掌中，金剛輪相，柔軟細滑，如兜羅綿；伊尼鹿腨，七處平滿，手指纖長，足跟平圓。皮膚金色，常光一尋，身毛上靡，一一右旋；其身圓滿，如尼拘陀樹，相好嚴潔，猶如雪山王。諸根澄靜目視不瞬，於諸境界心無動亂；智慧深廣猶如大海，若沈、若舉、是智、非智，動轉戲論，一切咸息。得佛所行平等境界，入於緣起差別法門，成熟眾生心恒不倦。能生深廣圓滿大悲，教化示導心無暫捨。為欲受持一切如來正法眼故，為欲普令一切眾生生智眼故，為於如來所行之道恒履踐故，不遲不速審諦經行。寂靜端嚴，猶如滿月，威儀雍肅，如淨居天。無數天、龍、乾闥婆等釋梵護世，人及非人前後圍遶。主方之神，隨方迴轉，引導其前；足行諸神，持寶蓮華，隨捧其足；無盡光主火神執持寶炬，舒光照耀；閻浮幢主林神恒雨眾妙拘蘇摩華；不動藏主地神隨現寶藏普光明主空神莊嚴虛空；妙吉祥主海神雨摩尼寶；須彌藏主山神合掌作禮；無礙力主風神散眾香華；春和淑氣主夜神曲躬恭敬；常覺圓滿，主晝神持遍照十方摩尼寶幢，住虛空中放大光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子隨順思惟菩薩所住行甚深，思惟菩薩所證法界際甚深，思惟菩薩眾生微細智甚深，思惟菩薩世間想行智甚深，思惟眾生無作性甚深，思惟眾生心流注甚深，思惟諸法緣起際甚深，思惟眾生真實際甚深，思惟眾生如光影甚深，思惟眾生名號差別際甚深，思惟眾生語言際甚深，思惟眾生莊嚴法甚深，思惟眾生祕密際甚深，思惟眾生光明際甚深。漸次前行，至三目國，於彼城邑、市肆、廛里、山川、林藪、仙人住處，周遍尋訪妙見比丘。忽然覩見在一林中經行往復，頭骨如蓋，頂有肉髻，殊勝端嚴，其眼脩廣如青蓮葉，鼻脩高直如挺真金，脣色丹潔如頻婆果，齒白齊密具足四十。頰如師子，頤頷充滿，眉高而長，額廣平正，毫相映徹，如白瑠璃，耳相垂埵，如懸珠狀，面如滿月，見者無厭。頸項圓直，約文三道，胸標德相，妙藏莊嚴，臆如師子，肩膊𦟛圓，腰脇深細，如金剛杵；臂肘𦟛直，立垂過膝，網縵指相，如白鵝王。手足掌中，金剛輪相，柔軟細滑，如兜羅綿；伊尼鹿腨，七處平滿，手指纖長，足跟平圓。皮膚金色，常光一尋，身毛上靡，一一右旋；其身圓滿，如尼拘陀樹，相好嚴潔，猶如雪山王。諸根澄靜目視不瞬，於諸境界心無動亂；智慧深廣猶如大海，若沈、若舉、是智、非智，動轉戲論，一切咸息。得佛所行平等境界，入於緣起差別法門，成熟眾生心恒不倦。能生深廣圓滿大悲，教化示導心無暫捨。為欲受持一切如來正法眼故，為欲普令一切眾生生智眼故，為於如來所行之道恒履踐故，不遲不速審諦經行。寂靜端嚴，猶如滿月，威儀雍肅，如淨居天。無數天、龍、乾闥婆等釋梵護世，人及非人前後圍遶。主方之神，隨方迴轉，引導其前；足行諸神，持寶蓮華，隨捧其足；無盡光主火神執持寶炬，舒光照耀；閻浮幢主林神恒雨眾妙拘蘇摩華；不動藏主地神隨現寶藏普光明主空神莊嚴虛空；妙吉祥主海神雨摩尼寶；須彌藏主山神合掌作禮；無礙力主風神散眾香華；春和淑氣主夜神曲躬恭敬；常覺圓滿，主晝神持遍照十方摩尼寶幢，住虛空中放大光明。

善財童子前詣其所，頭面禮足，合掌白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，復欲勤求諸菩薩道。我聞聖者，善能誘誨，願為我說菩薩云何學菩薩行，修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財童子前詣其所，頭面禮足，合掌白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，復欲勤求諸菩薩道。我聞聖者，善能誘誨，願為我說菩薩云何學菩薩行，修菩薩道。」

妙見答言：「善男子！我年既少出家，又近我此生中，於三十八恒河沙數諸如來所，親近供養淨修梵行；或有佛所一日一夜淨修梵行；或有佛所七日七夜淨修梵行；或有佛所半月、一月；一年、百年、千年、百千年、那由他年，乃至不可說不可說年。或有佛所，經一小劫、或一中劫、或一大劫，乃至不可說不可說阿僧祇劫，親近供養淨修梵行，聽聞妙法，依教奉行，清淨莊嚴諸大誓願，證入諸佛甚深境界，修集菩薩一切妙行，圓滿一切波羅蜜門。亦見彼佛所成正覺、所現神通、所轉法輪、所現涅槃、所有遺教，乃至法盡各各差別，悉能受持無有雜亂。亦知彼佛，以本所發大誓願力，普遍嚴淨諸佛國土；以本所入諸三昧力，圓滿菩薩甚深妙行；以本所修普賢行力，清淨諸佛波羅蜜海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙見答言：「善男子！我年既少出家，又近我此生中，於三十八恒河沙數諸如來所，親近供養淨修梵行；或有佛所一日一夜淨修梵行；或有佛所七日七夜淨修梵行；或有佛所半月、一月；一年、百年、千年、百千年、那由他年，乃至不可說不可說年。或有佛所，經一小劫、或一中劫、或一大劫，乃至不可說不可說阿僧祇劫，親近供養淨修梵行，聽聞妙法，依教奉行，清淨莊嚴諸大誓願，證入諸佛甚深境界，修集菩薩一切妙行，圓滿一切波羅蜜門。亦見彼佛所成正覺、所現神通、所轉法輪、所現涅槃、所有遺教，乃至法盡各各差別，悉能受持無有雜亂。亦知彼佛，以本所發大誓願力，普遍嚴淨諸佛國土；以本所入諸三昧力，圓滿菩薩甚深妙行；以本所修普賢行力，清淨諸佛波羅蜜海。

「又，善男子！我常不離此經行處，一念中，一切十方皆悉現前，得淨妙智觀察了知無障礙故；一念中一切世界皆悉現前，得速疾力，一念過不可說不可說世界無障礙故；一念中不可說不可說佛剎，皆悉現前，得普嚴淨成就菩薩願力故；一念中不可說不可說眾生差別行，皆悉現前，得滿足普賢教門海故；一念中不可說不可說佛清淨身，皆悉現前，得普親近成就普賢行願力故；一念中不可說不可說佛剎極微塵數如來，皆悉現前，得柔軟心，供養承事一切如來願力故；一念中不可說不可說如來降注法雨入眾生心，皆悉現前，得了知阿僧祇法門，隨順陀羅尼願力故；一念中不可說不可說菩薩行海，皆悉現前，得淨一切諸菩薩行，猶如帝網殊勝願力故；一念中不可說不可說諸三昧海，皆悉現前，得於一三昧中，自在入出一切三昧願力故；一念中不可說不可說諸根海，皆悉現前，得了知諸根際，於一根中見一切根願力故；一念中不可說不可說時皆悉現前，得於一切時，轉正法輪，眾生界盡，法輪無盡願力故；一念中不可說不可說三世海皆悉現前，得了知一切世界中，三世分位智光明願力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，善男子！我常不離此經行處，一念中，一切十方皆悉現前，得淨妙智觀察了知無障礙故；一念中一切世界皆悉現前，得速疾力，一念過不可說不可說世界無障礙故；一念中不可說不可說佛剎，皆悉現前，得普嚴淨成就菩薩願力故；一念中不可說不可說眾生差別行，皆悉現前，得滿足普賢教門海故；一念中不可說不可說佛清淨身，皆悉現前，得普親近成就普賢行願力故；一念中不可說不可說佛剎極微塵數如來，皆悉現前，得柔軟心，供養承事一切如來願力故；一念中不可說不可說如來降注法雨入眾生心，皆悉現前，得了知阿僧祇法門，隨順陀羅尼願力故；一念中不可說不可說菩薩行海，皆悉現前，得淨一切諸菩薩行，猶如帝網殊勝願力故；一念中不可說不可說諸三昧海，皆悉現前，得於一三昧中，自在入出一切三昧願力故；一念中不可說不可說諸根海，皆悉現前，得了知諸根際，於一根中見一切根願力故；一念中不可說不可說時皆悉現前，得於一切時，轉正法輪，眾生界盡，法輪無盡願力故；一念中不可說不可說三世海皆悉現前，得了知一切世界中，三世分位智光明願力故。

「善男子！我唯知此菩薩隨順無盡燈解脫門，如諸菩薩摩訶薩，心行堅固，猶如金剛，生如來家種族，真正成就不壞常住命根，常然智燈，無有盡滅。其身堅固，不可沮壞，普能示現如幻色身，形貌端嚴，世無倫匹。隨眾生心，無量差別，如緣起法，轉變無盡，毒刃火災，所不能害。降魔兵眾，摧伏異道，身色妙好，如閻浮金，超過世間最勝無比。放大光網，普照十方，若有見者，必破一切障礙大山，必拔一切不善根本，必種廣大殊勝善根。如是之人，難可得見，難得出現，如優曇華。而我云何能知、能說彼功德行？善男子！於此南方，有一國土，名圓滿多聞，其中有城，名曰妙門，彼有童子，名根自在主。汝詣彼問菩薩云何學菩薩行，修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此菩薩隨順無盡燈解脫門，如諸菩薩摩訶薩，心行堅固，猶如金剛，生如來家種族，真正成就不壞常住命根，常然智燈，無有盡滅。其身堅固，不可沮壞，普能示現如幻色身，形貌端嚴，世無倫匹。隨眾生心，無量差別，如緣起法，轉變無盡，毒刃火災，所不能害。降魔兵眾，摧伏異道，身色妙好，如閻浮金，超過世間最勝無比。放大光網，普照十方，若有見者，必破一切障礙大山，必拔一切不善根本，必種廣大殊勝善根。如是之人，難可得見，難得出現，如優曇華。而我云何能知、能說彼功德行？善男子！於此南方，有一國土，名圓滿多聞，其中有城，名曰妙門，彼有童子，名根自在主。汝詣彼問菩薩云何學菩薩行，修菩薩道。」

時，善財童子為欲成滿諸菩薩行；欲修菩薩無盡功德；欲被菩薩大誓願甲；欲放菩薩大力光明；欲成菩薩深信解力；欲起菩薩無量勝行。於菩薩法，心無厭足，樂入一切菩薩功德，願常攝御一切眾生，欲超生死稠林曠野；於善知識，常樂見聞，承事供養，心無厭倦；於無量法，心生尊重，頂禮妙見，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子為欲成滿諸菩薩行；欲修菩薩無盡功德；欲被菩薩大誓願甲；欲放菩薩大力光明；欲成菩薩深信解力；欲起菩薩無量勝行。於菩薩法，心無厭足，樂入一切菩薩功德，願常攝御一切眾生，欲超生死稠林曠野；於善知識，常樂見聞，承事供養，心無厭倦；於無量法，心生尊重，頂禮妙見，遶無數匝，慇懃瞻仰，辭退而去。

爾時，善財童子受妙見比丘教已，憶持不忘，思惟修習，決定明了，於彼法門，隨順悟入。天、龍、夜叉、乾闥婆等眷屬圍遶。漸次前行，向圓滿多聞國入妙門城，周遍推求根自在主童子。時，虛空中天龍神等，告善財言：「善男子！今此童子，在河渚上，與諸童子聚沙為戲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子受妙見比丘教已，憶持不忘，思惟修習，決定明了，於彼法門，隨順悟入。天、龍、夜叉、乾闥婆等眷屬圍遶。漸次前行，向圓滿多聞國入妙門城，周遍推求根自在主童子。時，虛空中天龍神等，告善財言：「善男子！今此童子，在河渚上，與諸童子聚沙為戲。」

爾時，善財聞是語已，即詣其所，見彼童子，十千童子前後圍遶，聚沙為戲。見已，親近頂禮其足，遶無數匝，合掌前立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行，修菩薩道；我聞聖者，善能誘誨，唯願慈哀，為我解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財聞是語已，即詣其所，見彼童子，十千童子前後圍遶，聚沙為戲。見已，親近頂禮其足，遶無數匝，合掌前立，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行，修菩薩道；我聞聖者，善能誘誨，唯願慈哀，為我解說。」

自在主言：「善男子！我昔曾於文殊師利童子所，修學算、數、印、相等法，即得悟入一切工巧神通智門。善男子！我因此故，知諸世間所有聲論、內明、因明、醫方明等文字，算數、契印、取與種種智論，亦知一切藥毒、蠱毒、和合銷解，亦能療治風癎、痟𤸃、鬼魅所著，如是所有一切諸病。亦能建立城邑、聚落，形勝所居市肆、廛里、園林、池沼、義堂、福舍、臺榭、樓觀、宮殿、屋宅、窓牖、門闥種種莊嚴；亦善駕御駟馬車乘，鬪戰之法，安危進止，取捨勝負；亦善調鍊種種仙藥，幻術變化；亦善營理田農商賈，種種諸業；亦善禮儀尊卑次序；亦知眾生身相吉凶，業行善惡；亦知眾生具足一切善、不善根；亦知眾生善趣、惡趣種類差別。亦善了知一切賢聖清淨業道，此人應得聲聞乘道，此人應得辟支佛道，此人應得菩薩乘道，此人應入如來智地，如是乃至真俗二諦，皆悉能知；亦知一切諸寂靜眾，軌儀法式，時非時食，應所不應，以自攝養而延壽命；亦知世俗治生方法，經理資產，出處貴賤；亦知自他過去受身中，有分位入胎、住胎經生差別；亦知未來一切眾生，死此生彼，死彼生此，從彼處歿，還生於彼，從此處歿，還生於此；亦知過現一切諸佛差別法門，種種安布，教授教誡，調伏眾生，能令堅固，隨順修持，越生死流，到涅槃岸，身心清淨，如鍊真金，光明普照，廣大成就。善男子！我復善知十八工巧，種種技術，并六十二眷屬明論，及內明等一切方法，治內煩惱。何等名為內身煩惱？有四因緣：一、謂眼根攝受色境，二、由無始取著習氣，三、由彼識自性本性，四、於色境作意。希望由此四種因緣力故，藏識轉變，識波浪生，譬如瀑流，相續不斷。善男子！如眼識起，一切根識，微塵毛孔俱時出生，亦復如是。譬如明鏡，頓現眾像，諸識亦爾，或時頓現。善男子！譬如猛風，吹大海水，波浪不停，由境界風，飄靜心海，起識波浪，相續不斷，因緣相作，不相捨離，不一不異，如水與波，由業生相，深起繫縛。不能了知，色等自性五識身轉，彼阿賴耶終不自言：我生七識，七識不言從賴耶生，但由自心執取境相，分別而生。如是甚深阿賴耶識行相微細究竟邊際，唯諸如來住地菩薩之所通達，愚法聲聞及辟支佛、凡夫、外道悉不能知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在主言：「善男子！我昔曾於文殊師利童子所，修學算、數、印、相等法，即得悟入一切工巧神通智門。善男子！我因此故，知諸世間所有聲論、內明、因明、醫方明等文字，算數、契印、取與種種智論，亦知一切藥毒、蠱毒、和合銷解，亦能療治風癎、痟𤸃、鬼魅所著，如是所有一切諸病。亦能建立城邑、聚落，形勝所居市肆、廛里、園林、池沼、義堂、福舍、臺榭、樓觀、宮殿、屋宅、窓牖、門闥種種莊嚴；亦善駕御駟馬車乘，鬪戰之法，安危進止，取捨勝負；亦善調鍊種種仙藥，幻術變化；亦善營理田農商賈，種種諸業；亦善禮儀尊卑次序；亦知眾生身相吉凶，業行善惡；亦知眾生具足一切善、不善根；亦知眾生善趣、惡趣種類差別。亦善了知一切賢聖清淨業道，此人應得聲聞乘道，此人應得辟支佛道，此人應得菩薩乘道，此人應入如來智地，如是乃至真俗二諦，皆悉能知；亦知一切諸寂靜眾，軌儀法式，時非時食，應所不應，以自攝養而延壽命；亦知世俗治生方法，經理資產，出處貴賤；亦知自他過去受身中，有分位入胎、住胎經生差別；亦知未來一切眾生，死此生彼，死彼生此，從彼處歿，還生於彼，從此處歿，還生於此；亦知過現一切諸佛差別法門，種種安布，教授教誡，調伏眾生，能令堅固，隨順修持，越生死流，到涅槃岸，身心清淨，如鍊真金，光明普照，廣大成就。善男子！我復善知十八工巧，種種技術，并六十二眷屬明論，及內明等一切方法，治內煩惱。何等名為內身煩惱？有四因緣：一、謂眼根攝受色境，二、由無始取著習氣，三、由彼識自性本性，四、於色境作意。希望由此四種因緣力故，藏識轉變，識波浪生，譬如瀑流，相續不斷。善男子！如眼識起，一切根識，微塵毛孔俱時出生，亦復如是。譬如明鏡，頓現眾像，諸識亦爾，或時頓現。善男子！譬如猛風，吹大海水，波浪不停，由境界風，飄靜心海，起識波浪，相續不斷，因緣相作，不相捨離，不一不異，如水與波，由業生相，深起繫縛。不能了知，色等自性五識身轉，彼阿賴耶終不自言：我生七識，七識不言從賴耶生，但由自心執取境相，分別而生。如是甚深阿賴耶識行相微細究竟邊際，唯諸如來住地菩薩之所通達，愚法聲聞及辟支佛、凡夫、外道悉不能知。」

大方廣佛華嚴經卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第九