大方廣佛華嚴經卷第七罽賓國三藏般若奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第七罽賓國三藏般若奉 詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入不思議解脫境界普賢行願品

爾時，海幢比丘從其眉間白毫相中出無量百千阿僧祇佛剎極微塵數帝釋天王，威德光明超過天眾。捨離世間一切欲樂，於諸境界而得自在，摩尼寶珠以繫其頂，身光映蔽諸天宮殿，震動一切須彌山王，覺悟一切放逸天眾；歎福德力、說智慧力、生其樂力、持其志力、增其所有清淨念力、堅其所發菩提心力，讚樂見佛令除世欲，讚樂聞法令厭世間，讚樂觀智令絕世染，止脩羅戰、斷煩惱諍、滅怖死心、發降魔願、興立正法；須彌山王成辨眾生一切事業，念念調伏無量眾生，如是所作周遍法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，海幢比丘從其眉間白毫相中出無量百千阿僧祇佛剎極微塵數帝釋天王，威德光明超過天眾。捨離世間一切欲樂，於諸境界而得自在，摩尼寶珠以繫其頂，身光映蔽諸天宮殿，震動一切須彌山王，覺悟一切放逸天眾；歎福德力、說智慧力、生其樂力、持其志力、增其所有清淨念力、堅其所發菩提心力，讚樂見佛令除世欲，讚樂聞法令厭世間，讚樂觀智令絕世染，止脩羅戰、斷煩惱諍、滅怖死心、發降魔願、興立正法；須彌山王成辨眾生一切事業，念念調伏無量眾生，如是所作周遍法界。

從其額上出無量百千阿僧祇佛剎極微塵數諸梵天王。色相端嚴，世間無比，威儀寂靜，言音美妙，請佛轉法，歎佛功德，令諸菩薩心生歡喜，能辦眾生無量事業，如是普遍十方法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從其額上出無量百千阿僧祇佛剎極微塵數諸梵天王。色相端嚴，世間無比，威儀寂靜，言音美妙，請佛轉法，歎佛功德，令諸菩薩心生歡喜，能辦眾生無量事業，如是普遍十方法界。

從其頭上出無量百千阿僧祇佛剎極微塵數諸菩薩眾，皆以相好莊嚴其身。其諸菩薩各於其身肢節毛孔一切普放大光明雲，顯現諸佛往昔所行菩薩行海，宣說菩薩種種妙行，所謂：普遍十方一切世界稱揚讚歎一切諸佛往昔所行檀波羅蜜，施者、受者、及所施物并所隨順相應行海；示導一切慳吝眾生永離慳著，成就捨心，常行惠施，攝取眾生令住無上檀波羅蜜，顯示諸佛相好功德令得眾寶莊嚴世界，及示依正所出生因令諸眾生愛樂修習。普遍十方一切世界稱揚讚歎一切諸佛往昔所行尸波羅蜜，并所隨順相應行海；令諸眾生於五欲境深生厭離，於諸佛境專意趣求，除顛倒想，恒正思惟，斷邪分別，永離諸惡，念菩薩戒，攝諸眾生住大慈悲，稱讚解脫，護持如來究竟戒品，普令眾生住於佛戒；說一切有悉皆如夢，了達諸法自性皆空，說諸欲樂無有滋味，令諸眾生遠離欲縛，出煩惱垢。普遍十方一切世界稱揚讚歎一切諸佛往昔所行忍波羅蜜，并所隨順相應行海；令諸眾生得法自在，得心自在，具忍辱力；稱揚讚歎金色身業，離瞋恚垢；起慈悲行、止殺害心、絕畜生道。普遍十方一切世界稱揚讚歎一切諸佛往昔所修勤波羅蜜，并所隨順相應行海；令諸菩薩精進勇猛，為一切智勤求正法，供養承事一切如來，恭敬讚歎心無疲厭；令諸世間不起放逸，攝取眾生令離苦蘊，入佛究竟圓滿智海。普遍十方一切世界稱揚讚歎一切諸佛往昔所修禪波羅蜜，并所隨順相應行海；令其散滅塵勞障翳，永捨憍慢，不起貪瞋，蔭清涼雲，除煩惱熱，竭生死海，摧業結山，調伏眾生，安住妙法，究竟令其心得自在。普遍十方一切世界稱揚讚歎一切諸佛往昔所修般若波羅蜜，并所隨順相應行海；普耀正見智慧電光，令諸眾生照達本性，普震清淨妙法雷音，令諸眾生增長功德，摧滅一切我慢高山，拔出一切諸見毒箭，決除一切疑惑翳膜，令諸眾生得自在智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從其頭上出無量百千阿僧祇佛剎極微塵數諸菩薩眾，皆以相好莊嚴其身。其諸菩薩各於其身肢節毛孔一切普放大光明雲，顯現諸佛往昔所行菩薩行海，宣說菩薩種種妙行，所謂：普遍十方一切世界稱揚讚歎一切諸佛往昔所行檀波羅蜜，施者、受者、及所施物并所隨順相應行海；示導一切慳吝眾生永離慳著，成就捨心，常行惠施，攝取眾生令住無上檀波羅蜜，顯示諸佛相好功德令得眾寶莊嚴世界，及示依正所出生因令諸眾生愛樂修習。普遍十方一切世界稱揚讚歎一切諸佛往昔所行尸波羅蜜，并所隨順相應行海；令諸眾生於五欲境深生厭離，於諸佛境專意趣求，除顛倒想，恒正思惟，斷邪分別，永離諸惡，念菩薩戒，攝諸眾生住大慈悲，稱讚解脫，護持如來究竟戒品，普令眾生住於佛戒；說一切有悉皆如夢，了達諸法自性皆空，說諸欲樂無有滋味，令諸眾生遠離欲縛，出煩惱垢。普遍十方一切世界稱揚讚歎一切諸佛往昔所行忍波羅蜜，并所隨順相應行海；令諸眾生得法自在，得心自在，具忍辱力；稱揚讚歎金色身業，離瞋恚垢；起慈悲行、止殺害心、絕畜生道。普遍十方一切世界稱揚讚歎一切諸佛往昔所修勤波羅蜜，并所隨順相應行海；令諸菩薩精進勇猛，為一切智勤求正法，供養承事一切如來，恭敬讚歎心無疲厭；令諸世間不起放逸，攝取眾生令離苦蘊，入佛究竟圓滿智海。普遍十方一切世界稱揚讚歎一切諸佛往昔所修禪波羅蜜，并所隨順相應行海；令其散滅塵勞障翳，永捨憍慢，不起貪瞋，蔭清涼雲，除煩惱熱，竭生死海，摧業結山，調伏眾生，安住妙法，究竟令其心得自在。普遍十方一切世界稱揚讚歎一切諸佛往昔所修般若波羅蜜，并所隨順相應行海；普耀正見智慧電光，令諸眾生照達本性，普震清淨妙法雷音，令諸眾生增長功德，摧滅一切我慢高山，拔出一切諸見毒箭，決除一切疑惑翳膜，令諸眾生得自在智。

普遍十方一切世界稱揚讚歎一切諸佛往昔所修方便波羅蜜，并所隨順相應行海，隨順世間種種所作，令諸眾生究竟成熟，雖普調伏一切眾生而於眾生無所染著，雖普照明諸佛眾會而於眾會心無所著，雖離生死而於諸趣自在受生，雖現世間而於涅槃入出自在，雖能了達生死涅槃無二無別而常善巧饒益眾生，安住菩薩圓滿自在，超出世間到於彼岸。普遍十方一切世界稱揚讚歎一切諸佛往昔所成願波羅蜜，并所隨順相應行海，令諸菩薩盡未來際乘四願輪遊正覺路遍周剎海，利樂眾生摧無明山，裂愛欲網，解眾結縛，永滅無餘，示現神通種種變化令諸眾生壽命自在。普遍十方一切世界稱揚讚歎一切諸佛往昔所成力波羅蜜，并所隨順相應行海；演說菩薩大總持力、方便法音妙辯才力、成熟眾生廣大願力、摧伏魔怨智自在力、制諸外道心無畏力，身力堅固猶若金剛能碎一切大鐵圍山，能滅十方一切劫火，能竭海水，能吞猛風，掌擎盡空所有世界而於身力無有損減，令諸眾生淨治三昧普於一切自在受生。普遍十方一切世界稱揚讚歎一切諸佛往昔所修智波羅蜜，并所隨順相應行海，分別演說種種智地，所謂：普生諸佛十力、無畏、一切功德具足智地、普滿諸佛一切相好自在莊嚴具足智地、普發菩薩一切大願具足智地、普遍攝受一切眾生具足智地、普為眾生顯示無我具足智地、普遍觀察一切眾生種種心念具足智地、普遍分別一切眾生根解差別具足智地、普遍隨順一切眾生信樂差別具足智地、普遍了知一切眾生甚深業海無量差別具足智地、普遍趣入一切眾生無量願海心樂差別具足智地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普遍十方一切世界稱揚讚歎一切諸佛往昔所修方便波羅蜜，并所隨順相應行海，隨順世間種種所作，令諸眾生究竟成熟，雖普調伏一切眾生而於眾生無所染著，雖普照明諸佛眾會而於眾會心無所著，雖離生死而於諸趣自在受生，雖現世間而於涅槃入出自在，雖能了達生死涅槃無二無別而常善巧饒益眾生，安住菩薩圓滿自在，超出世間到於彼岸。普遍十方一切世界稱揚讚歎一切諸佛往昔所成願波羅蜜，并所隨順相應行海，令諸菩薩盡未來際乘四願輪遊正覺路遍周剎海，利樂眾生摧無明山，裂愛欲網，解眾結縛，永滅無餘，示現神通種種變化令諸眾生壽命自在。普遍十方一切世界稱揚讚歎一切諸佛往昔所成力波羅蜜，并所隨順相應行海；演說菩薩大總持力、方便法音妙辯才力、成熟眾生廣大願力、摧伏魔怨智自在力、制諸外道心無畏力，身力堅固猶若金剛能碎一切大鐵圍山，能滅十方一切劫火，能竭海水，能吞猛風，掌擎盡空所有世界而於身力無有損減，令諸眾生淨治三昧普於一切自在受生。普遍十方一切世界稱揚讚歎一切諸佛往昔所修智波羅蜜，并所隨順相應行海，分別演說種種智地，所謂：普生諸佛十力、無畏、一切功德具足智地、普滿諸佛一切相好自在莊嚴具足智地、普發菩薩一切大願具足智地、普遍攝受一切眾生具足智地、普為眾生顯示無我具足智地、普遍觀察一切眾生種種心念具足智地、普遍分別一切眾生根解差別具足智地、普遍隨順一切眾生信樂差別具足智地、普遍了知一切眾生甚深業海無量差別具足智地、普遍趣入一切眾生無量願海心樂差別具足智地。

從其頂上肉髻之中出無量阿僧祇佛剎極微塵數如來之身，其身最勝世無能比。諸相隨好清淨莊嚴，威光赫奕如真金山，無量光明普照十方。演妙圓音普周法界，示現無量大神通力，為諸世間普雨法雨隨其所應皆令獲益，所謂：為坐菩提場諸菩薩雨大法雨，名平等現前智；為灌頂位諸菩薩雨大法雨，名普門法界；為法王子位諸菩薩雨大法雨，名入諸菩薩普莊嚴門；為童真位諸菩薩雨大法雨，名住堅固山大法智雲；為不退位諸菩薩雨大法雨，名普遍莊嚴平等海藏；為成就正心位諸菩薩雨大法雨，名以金剛智普照境界；為方便具足位諸菩薩雨大法雨，名普攝眾生自性莊嚴門；為生貴位諸菩薩雨大法雨，名如來圓滿隨順世間；為修行相應位諸菩薩雨大法雨，名演法本際悲愍世間；為治地位諸菩薩雨大法雨，名積集法藏；為初發心諸菩薩雨大法雨，名普攝眾生平等莊嚴；為廣大信解諸菩薩雨大法雨，名如來願藏無盡解脫；為無色界諸天雨大法雨，名普門智無盡藏；為梵世諸天雨大法雨，名無量教聲普門智藏；為他化自在天雨大法雨，名能生法力資具無盡藏；為諸魔眾雨大法雨，名種種心幢勤求一切智；為化樂諸天雨大法雨，名淨念智寶住種種善軛；為兜率諸天雨大法雨，名菩薩生意種種願寶幢；為夜摩諸天雨大法雨，名隨順如來淨念歡喜藏；為忉利諸天雨大法雨，名疾見如來出生莊嚴愛樂藏；為諸龍王眾雨大法雨，名出生菩薩厭離龍趣種種神變歡喜幢；為夜叉王眾雨大法雨，名見佛歡喜普遍法界如來神變藏；為乾闥婆王眾雨大法雨，名一切如來集法音聲雲；為阿脩羅王眾雨大法雨，名金剛智輪大法境界；為迦樓羅王眾雨大法雨，名無邊光明出生一切如來方便；為緊那羅王眾雨大法雨，名一切如來饒益世間殊勝智雲；為摩睺羅伽王眾雨大法雨，名愛樂速疾增長法；為諸人王眾雨大法雨，名得一切眾生勝智慧法；為地獄眾生雨大法雨，名寂靜音聲正念莊嚴；為畜生眾生雨大法雨，名隨順如來具智慧藏無惡業道聲；為閻羅王界眾生雨大法雨，名不捨眾生出生如來波羅蜜聲；為諸厄難處眾生雨大法雨，名寂靜音聲普遍安慰悉令眾生永離憂苦咸得入於賢聖眾會，如是所作充滿十方一切法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從其頂上肉髻之中出無量阿僧祇佛剎極微塵數如來之身，其身最勝世無能比。諸相隨好清淨莊嚴，威光赫奕如真金山，無量光明普照十方。演妙圓音普周法界，示現無量大神通力，為諸世間普雨法雨隨其所應皆令獲益，所謂：為坐菩提場諸菩薩雨大法雨，名平等現前智；為灌頂位諸菩薩雨大法雨，名普門法界；為法王子位諸菩薩雨大法雨，名入諸菩薩普莊嚴門；為童真位諸菩薩雨大法雨，名住堅固山大法智雲；為不退位諸菩薩雨大法雨，名普遍莊嚴平等海藏；為成就正心位諸菩薩雨大法雨，名以金剛智普照境界；為方便具足位諸菩薩雨大法雨，名普攝眾生自性莊嚴門；為生貴位諸菩薩雨大法雨，名如來圓滿隨順世間；為修行相應位諸菩薩雨大法雨，名演法本際悲愍世間；為治地位諸菩薩雨大法雨，名積集法藏；為初發心諸菩薩雨大法雨，名普攝眾生平等莊嚴；為廣大信解諸菩薩雨大法雨，名如來願藏無盡解脫；為無色界諸天雨大法雨，名普門智無盡藏；為梵世諸天雨大法雨，名無量教聲普門智藏；為他化自在天雨大法雨，名能生法力資具無盡藏；為諸魔眾雨大法雨，名種種心幢勤求一切智；為化樂諸天雨大法雨，名淨念智寶住種種善軛；為兜率諸天雨大法雨，名菩薩生意種種願寶幢；為夜摩諸天雨大法雨，名隨順如來淨念歡喜藏；為忉利諸天雨大法雨，名疾見如來出生莊嚴愛樂藏；為諸龍王眾雨大法雨，名出生菩薩厭離龍趣種種神變歡喜幢；為夜叉王眾雨大法雨，名見佛歡喜普遍法界如來神變藏；為乾闥婆王眾雨大法雨，名一切如來集法音聲雲；為阿脩羅王眾雨大法雨，名金剛智輪大法境界；為迦樓羅王眾雨大法雨，名無邊光明出生一切如來方便；為緊那羅王眾雨大法雨，名一切如來饒益世間殊勝智雲；為摩睺羅伽王眾雨大法雨，名愛樂速疾增長法；為諸人王眾雨大法雨，名得一切眾生勝智慧法；為地獄眾生雨大法雨，名寂靜音聲正念莊嚴；為畜生眾生雨大法雨，名隨順如來具智慧藏無惡業道聲；為閻羅王界眾生雨大法雨，名不捨眾生出生如來波羅蜜聲；為諸厄難處眾生雨大法雨，名寂靜音聲普遍安慰悉令眾生永離憂苦咸得入於賢聖眾會，如是所作充滿十方一切法界。

海幢比丘各於其身一切毛孔一一皆出無量阿僧祇佛剎極微塵數大光明網；一一光明具阿僧祇色相；一一色相有阿僧祇莊嚴；一一莊嚴現阿僧祇境界；一一境界辨阿僧祇事業，如是普遍十方法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海幢比丘各於其身一切毛孔一一皆出無量阿僧祇佛剎極微塵數大光明網；一一光明具阿僧祇色相；一一色相有阿僧祇莊嚴；一一莊嚴現阿僧祇境界；一一境界辨阿僧祇事業，如是普遍十方法界。

爾時，善財復於如是大光網中，悉見海幢往昔所修一切菩薩三世所行檀波羅蜜，悉捨一切內外所有圓滿施行。往昔所修一切菩薩三世所持尸波羅蜜，從初發心盡未來劫誓捨身命，不起一念毀犯之心。往昔所修一切菩薩三世相應忍波羅蜜，或遇損害頭、目、手、足，斷截肢節、惡言毀辱，悉能安受無有動亂；恒思捨離怨害之心，觀自他身無有我相，生大慈悲成一切智，以是因緣獲得菩薩具足相好自在色身；示一切身於一切處、經一切劫、受一切苦，勤求正法利益眾生，不起一念厭退之心；種種神變普遍十方等眾生界，現一切身如影隨形充滿法界。往昔所修一切菩薩三世所行勤波羅蜜，所學三世諸佛菩薩，勇猛精進離相妙行，所現種種神通變化，震動十方一切世界諸大海水；令諸眾生精勤匪懈，厭生死海出離魔界，一切外道無不怖懼，一切魔軍無不摧碎，光照十方一切法界，令諸菩薩修種種行，種種神變，普利眾生。往昔所修一切菩薩三世所求禪波羅蜜，或見受身生諸族姓，或為國王遇善知識發菩提心，厭棄國城，出家學道，立大誓願，種種威儀，堅持禁戒，身心寂靜，修諸禪定。往昔所修一切菩薩三世所成般若波羅蜜，為欲開發一切智故，勤求佛法，生正見心；為欲拔濟諸眾生故，事善知識，親近承事不違言教，尊重恭敬深生信心，禮拜供養情無懈倦；勤求如來一句正法，遍捨一切內外所有，於身、命、財，心無吝惜，乃至勤求一切法句亦復如是，如是念念盡未來際諸所修行，皆為成就一切眾生，究竟圓滿智慧業故。往昔所修一切菩薩三世相應方便波羅蜜，能於一切諸趣類海，普現一切眾生色相相似身雲；以種種威儀善巧攝受，普令眾生獲大饒益。往昔所求一切菩薩所發三世願波羅蜜，所謂：供事一切諸佛願、成熟一切眾生願、嚴淨一切佛剎願，如是所發一切誓願，圓滿修行所成功德，具足一切如來相好，修諸對治一切善法，滅除一切生死過患，盡未來劫利益眾生，誓願無盡。往昔所修一切菩薩三世相應力波羅蜜，所謂：出生大願力、普供諸佛力、普淨佛剎力、普修妙行力、普化眾生力。往昔所修一切菩薩三世所行智波羅蜜，恒以一切微細境界圓滿智力，啟悟法界一切眾生無明睡眠，咸令開覺，究竟出生一切智道。海幢比丘各於其身從足至頂，乃至一切毛孔之中所現境界，善財童子於念念中無不明見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財復於如是大光網中，悉見海幢往昔所修一切菩薩三世所行檀波羅蜜，悉捨一切內外所有圓滿施行。往昔所修一切菩薩三世所持尸波羅蜜，從初發心盡未來劫誓捨身命，不起一念毀犯之心。往昔所修一切菩薩三世相應忍波羅蜜，或遇損害頭、目、手、足，斷截肢節、惡言毀辱，悉能安受無有動亂；恒思捨離怨害之心，觀自他身無有我相，生大慈悲成一切智，以是因緣獲得菩薩具足相好自在色身；示一切身於一切處、經一切劫、受一切苦，勤求正法利益眾生，不起一念厭退之心；種種神變普遍十方等眾生界，現一切身如影隨形充滿法界。往昔所修一切菩薩三世所行勤波羅蜜，所學三世諸佛菩薩，勇猛精進離相妙行，所現種種神通變化，震動十方一切世界諸大海水；令諸眾生精勤匪懈，厭生死海出離魔界，一切外道無不怖懼，一切魔軍無不摧碎，光照十方一切法界，令諸菩薩修種種行，種種神變，普利眾生。往昔所修一切菩薩三世所求禪波羅蜜，或見受身生諸族姓，或為國王遇善知識發菩提心，厭棄國城，出家學道，立大誓願，種種威儀，堅持禁戒，身心寂靜，修諸禪定。往昔所修一切菩薩三世所成般若波羅蜜，為欲開發一切智故，勤求佛法，生正見心；為欲拔濟諸眾生故，事善知識，親近承事不違言教，尊重恭敬深生信心，禮拜供養情無懈倦；勤求如來一句正法，遍捨一切內外所有，於身、命、財，心無吝惜，乃至勤求一切法句亦復如是，如是念念盡未來際諸所修行，皆為成就一切眾生，究竟圓滿智慧業故。往昔所修一切菩薩三世相應方便波羅蜜，能於一切諸趣類海，普現一切眾生色相相似身雲；以種種威儀善巧攝受，普令眾生獲大饒益。往昔所求一切菩薩所發三世願波羅蜜，所謂：供事一切諸佛願、成熟一切眾生願、嚴淨一切佛剎願，如是所發一切誓願，圓滿修行所成功德，具足一切如來相好，修諸對治一切善法，滅除一切生死過患，盡未來劫利益眾生，誓願無盡。往昔所修一切菩薩三世相應力波羅蜜，所謂：出生大願力、普供諸佛力、普淨佛剎力、普修妙行力、普化眾生力。往昔所修一切菩薩三世所行智波羅蜜，恒以一切微細境界圓滿智力，啟悟法界一切眾生無明睡眠，咸令開覺，究竟出生一切智道。海幢比丘各於其身從足至頂，乃至一切毛孔之中所現境界，善財童子於念念中無不明見。

爾時，善財一心觀察海幢比丘，深生渴仰，憶念彼不思議三昧解脫，隨順彼不思議三昧自在，思惟彼不思議利益眾生巧方便海，深入彼不思議無作妙用普莊嚴門，愛樂彼不思議甚深信解清淨境界，觀察彼不思議莊嚴法界清淨智，安住彼不思議受佛究竟加持智，出生彼不思議菩薩自在力，堅固彼不思議菩薩大願力，增廣彼不思議菩薩諸行力。如是住立，思惟觀察，一日一夜，乃至經於七日七夜，半月一月，乃至六月，復經六日，過此已後海幢比丘從三昧起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財一心觀察海幢比丘，深生渴仰，憶念彼不思議三昧解脫，隨順彼不思議三昧自在，思惟彼不思議利益眾生巧方便海，深入彼不思議無作妙用普莊嚴門，愛樂彼不思議甚深信解清淨境界，觀察彼不思議莊嚴法界清淨智，安住彼不思議受佛究竟加持智，出生彼不思議菩薩自在力，堅固彼不思議菩薩大願力，增廣彼不思議菩薩諸行力。如是住立，思惟觀察，一日一夜，乃至經於七日七夜，半月一月，乃至六月，復經六日，過此已後海幢比丘從三昧起。

善財爾時以身布地恭敬作禮，起立合掌歎未曾有，讚言：「聖者！如此三昧希有奇特，此三昧門最為甚深，此三昧門最為廣大，此三昧門境界無量，此三昧門神變難思，此三昧門光明無等，此三昧門莊嚴無數，此三昧門威力難制，此三昧門境界平等不動不亂，此三昧門普照十方一切世界，此三昧門方便無量有勝堪能。所以者何？如此三昧利益無盡，以能除滅一切眾生無量苦蘊故；所謂：能令一切眾生斷貧窮業故，出地獄苦故，免畜生趣故，絕餓鬼因故，閉諸難門故，開人天道故，親近一切安樂法故，出生人天殊勝樂故，令其愛樂定境界故，能令增長有為樂故，能為顯示勤求出離三界法故，能為引發勤求無上菩提心故，能使增長大福智聚出生因故，能令速疾增長廣博大悲心故，能令出生廣大願力故，能令照明菩薩智道故，能使莊嚴波羅蜜道故，能令深入最勝大乘故，能令明了普賢妙行故，能令趣入諸菩薩地智光明故，能令積集成就菩薩諸願行故，能令安住一切智智境界中故，能令清淨一切菩薩變化力故，能令勤求一切加持自在力故。聖者！此三昧門名為何等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財爾時以身布地恭敬作禮，起立合掌歎未曾有，讚言：「聖者！如此三昧希有奇特，此三昧門最為甚深，此三昧門最為廣大，此三昧門境界無量，此三昧門神變難思，此三昧門光明無等，此三昧門莊嚴無數，此三昧門威力難制，此三昧門境界平等不動不亂，此三昧門普照十方一切世界，此三昧門方便無量有勝堪能。所以者何？如此三昧利益無盡，以能除滅一切眾生無量苦蘊故；所謂：能令一切眾生斷貧窮業故，出地獄苦故，免畜生趣故，絕餓鬼因故，閉諸難門故，開人天道故，親近一切安樂法故，出生人天殊勝樂故，令其愛樂定境界故，能令增長有為樂故，能為顯示勤求出離三界法故，能為引發勤求無上菩提心故，能使增長大福智聚出生因故，能令速疾增長廣博大悲心故，能令出生廣大願力故，能令照明菩薩智道故，能使莊嚴波羅蜜道故，能令深入最勝大乘故，能令明了普賢妙行故，能令趣入諸菩薩地智光明故，能令積集成就菩薩諸願行故，能令安住一切智智境界中故，能令清淨一切菩薩變化力故，能令勤求一切加持自在力故。聖者！此三昧門名為何等？」

海幢告言：「善男子！此三昧名普眼捨得，亦名般若波羅蜜境界清淨光明，亦名平等清淨普莊嚴門。善男子！我以修習此平等清淨普莊嚴門而為上首，具足圓滿百萬阿僧祇最勝最尊無比三昧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海幢告言：「善男子！此三昧名普眼捨得，亦名般若波羅蜜境界清淨光明，亦名平等清淨普莊嚴門。善男子！我以修習此平等清淨普莊嚴門而為上首，具足圓滿百萬阿僧祇最勝最尊無比三昧。」

善財白言：「聖者！此三昧境界究竟唯如是耶？」海幢言：「善男子！此三昧門境界甚深廣大無量，若有修習，身心寂靜。入三昧時：了知十方一切世界無所障礙，往詣十方一切世界無所障礙，入出十方一切世界無所障礙，莊嚴十方一切世界無所障礙，修治十方一切世界無所障礙，嚴淨十方一切世界無所障礙，見一切佛普遍十方無所障礙，觀一切佛廣大威德無所障礙，知一切佛遊戲神通無所障礙，證一切佛甚深智力無所障礙，入一切佛大功德海無所障礙，興一切佛無上法雲無所障礙，受一切佛無量法雨無所障礙，於諸佛法修習妙行無所障礙，知一切佛轉妙法輪平等智性無所障礙，入一切佛道場眾海現神通力無所障礙，隨順十方一切諸佛所起妙行無所障礙，觀察十方一切諸佛演說妙法無所障礙，普入十方一切佛剎咸起神通無所障礙，大悲攝受十方眾生令其出苦無所障礙，常起大慈充滿十方與眾生樂無所障礙，普見十方一切諸佛心無厭足無所障礙，普入十方一切眾生種種解海無所障礙，普知十方一切眾生種種根海無所障礙，普知十方一切眾生種種業海無所障礙。善男子！我唯知此般若波羅蜜清淨光明三昧法門，如諸菩薩摩訶薩所入甚深究竟智海，所淨最勝諸法境界，所達一切諸佛法門，所往十方無量佛剎，所有大智總持光明，所住圓滿自在三昧，所現清淨種種神通，所具無盡辯才大海，所得無畏美妙音聲善巧宣說諸地功德，所能擁護一切眾生；而我何能知其妙行，歎其功德，顯其境界，讚其願力，現其光明，入其度門，達其所證，集其勝業，了其次第，知其普遍，住其三昧，見其心境，說其正道，辨其威勢，得其所有平等智慧？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財白言：「聖者！此三昧境界究竟唯如是耶？」海幢言：「善男子！此三昧門境界甚深廣大無量，若有修習，身心寂靜。入三昧時：了知十方一切世界無所障礙，往詣十方一切世界無所障礙，入出十方一切世界無所障礙，莊嚴十方一切世界無所障礙，修治十方一切世界無所障礙，嚴淨十方一切世界無所障礙，見一切佛普遍十方無所障礙，觀一切佛廣大威德無所障礙，知一切佛遊戲神通無所障礙，證一切佛甚深智力無所障礙，入一切佛大功德海無所障礙，興一切佛無上法雲無所障礙，受一切佛無量法雨無所障礙，於諸佛法修習妙行無所障礙，知一切佛轉妙法輪平等智性無所障礙，入一切佛道場眾海現神通力無所障礙，隨順十方一切諸佛所起妙行無所障礙，觀察十方一切諸佛演說妙法無所障礙，普入十方一切佛剎咸起神通無所障礙，大悲攝受十方眾生令其出苦無所障礙，常起大慈充滿十方與眾生樂無所障礙，普見十方一切諸佛心無厭足無所障礙，普入十方一切眾生種種解海無所障礙，普知十方一切眾生種種根海無所障礙，普知十方一切眾生種種業海無所障礙。善男子！我唯知此般若波羅蜜清淨光明三昧法門，如諸菩薩摩訶薩所入甚深究竟智海，所淨最勝諸法境界，所達一切諸佛法門，所往十方無量佛剎，所有大智總持光明，所住圓滿自在三昧，所現清淨種種神通，所具無盡辯才大海，所得無畏美妙音聲善巧宣說諸地功德，所能擁護一切眾生；而我何能知其妙行，歎其功德，顯其境界，讚其願力，現其光明，入其度門，達其所證，集其勝業，了其次第，知其普遍，住其三昧，見其心境，說其正道，辨其威勢，得其所有平等智慧？

「善男子！從此南行至海潮處，彼有大城名圓滿光，其城有王名妙圓光。於彼城東有一園林名普莊嚴，王有夫人名伊舍那，為優婆夷，止住此林修菩薩行；汝往彼問菩薩云何學菩薩行，修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！從此南行至海潮處，彼有大城名圓滿光，其城有王名妙圓光。於彼城東有一園林名普莊嚴，王有夫人名伊舍那，為優婆夷，止住此林修菩薩行；汝往彼問菩薩云何學菩薩行，修菩薩道。」

時，善財童子於海幢比丘所得最勝法，獲堅固身，證三昧境，究竟明徹，住清淨解，悟深法界。其心隨順諸佛教海，於諸法門憶持不忘；安住廣大普莊嚴門，智慧光照充滿十方，心生歡喜踊躍無量，五體投地禮海幢足，遶無量匝，重復頂禮，恭敬瞻仰，思惟觀察，想其容止，持其名號，念其功德，觀其行願，憶其言音，思其三昧，想其所行廣大境界，受其所得總持智慧清淨光明，諮嗟戀慕，辭退南行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子於海幢比丘所得最勝法，獲堅固身，證三昧境，究竟明徹，住清淨解，悟深法界。其心隨順諸佛教海，於諸法門憶持不忘；安住廣大普莊嚴門，智慧光照充滿十方，心生歡喜踊躍無量，五體投地禮海幢足，遶無量匝，重復頂禮，恭敬瞻仰，思惟觀察，想其容止，持其名號，念其功德，觀其行願，憶其言音，思其三昧，想其所行廣大境界，受其所得總持智慧清淨光明，諮嗟戀慕，辭退南行。

爾時，善財童子蒙善知識力，令功德身信解圓滿，依善知識教正念思惟，念善知識語遞相開發，於善知識行深生慚愧，愛樂恭敬，觀善知識心善巧攝受，倍益歡喜。作是念言：「因善知識令我普見一切諸佛；因善知識令我普聞一切佛法；善知識者是我師範，示導於我一切智法，普令見故；善知識者是我眼目，令我普見諸佛境界如虛空故；善知識者是我渠流，引我令入諸佛如來蓮華池故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子蒙善知識力，令功德身信解圓滿，依善知識教正念思惟，念善知識語遞相開發，於善知識行深生慚愧，愛樂恭敬，觀善知識心善巧攝受，倍益歡喜。作是念言：「因善知識令我普見一切諸佛；因善知識令我普聞一切佛法；善知識者是我師範，示導於我一切智法，普令見故；善知識者是我眼目，令我普見諸佛境界如虛空故；善知識者是我渠流，引我令入諸佛如來蓮華池故。」

如是思念，漸次南行，向海潮處。至彼城東，見普莊嚴園眾寶垣牆周匝圍遶，一切寶樹行列莊嚴。所謂：諸寶葉樹枝葉枎踈，光彩鮮明，敷榮微妙；諸寶華樹，雨眾妙寶；拘蘇摩華，發焰舒光，布散于地；諸寶香樹，吐妙香雲，香氣𣱦氳，普熏十方諸佛世界；諸寶鬘樹，雨大寶鬘，莊嚴寶林，處處垂下；摩尼王樹，普雨種種大摩尼寶，遍布充滿，隨處莊嚴；一切天寶劫波衣樹，普雨種種妙寶繒綵雜色衣服，隨其所應敷布嚴飾；寶音樂樹出妙樂器，微風吹動發和雅音，其音美妙過諸天樂；諸寶資具莊嚴藏樹，各雨眾寶珍奇玩好；諸莊嚴具處處分布，以為嚴飾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是思念，漸次南行，向海潮處。至彼城東，見普莊嚴園眾寶垣牆周匝圍遶，一切寶樹行列莊嚴。所謂：諸寶葉樹枝葉枎踈，光彩鮮明，敷榮微妙；諸寶華樹，雨眾妙寶；拘蘇摩華，發焰舒光，布散于地；諸寶香樹，吐妙香雲，香氣𣱦氳，普熏十方諸佛世界；諸寶鬘樹，雨大寶鬘，莊嚴寶林，處處垂下；摩尼王樹，普雨種種大摩尼寶，遍布充滿，隨處莊嚴；一切天寶劫波衣樹，普雨種種妙寶繒綵雜色衣服，隨其所應敷布嚴飾；寶音樂樹出妙樂器，微風吹動發和雅音，其音美妙過諸天樂；諸寶資具莊嚴藏樹，各雨眾寶珍奇玩好；諸莊嚴具處處分布，以為嚴飾。

其地清淨無有高下，寬廣平坦，種種莊嚴。園中具有百萬殿堂大摩尼寶之所合成，百萬樓閣閻浮檀金以為校飾，百萬宮殿毘盧遮那摩尼寶王間錯莊嚴，雲構龍盤，延袤遠近，甍棟相承，勢如飛動。百萬浴池七寶合成，一切妙寶以為其岸；細妙金沙，澄布其底；七寶階道、摩尼欄楯，周匝圍遶，四面莊嚴；寶草芬芳，夤緣際畔；栴檀香水盈滿其中，調適溫涼隨眾生意。寶樹林間，寶渠分布，水清寶珠周遍間錯，晝夜常流八功德水；水中多有鳧鴈、鴛鴦、白鶴、孔雀、迦陵、頻伽、拘枳羅等雜色諸鳥，飛集往來，遊戲出沒，整毛理翮，游泳翱翔，出妙好聲清切和雅，猶如天樂令人樂聞。寶多羅樹周匝行列，覆以寶網，垂諸金鈴，微風徐搖，恒出美音；建立無數摩尼寶幢、雜寶繒幡，四面垂飾，光明普照百千由旬。其中復有百萬陂池，香水湛然，清瑩澄澈，隨時堅細，栴檀香泥澄垽其下，一切上妙眾寶蓮華菡萏芬敷，大摩尼華光色照耀。園中復有廣大宮殿，名莊嚴幢海藏，妙寶以為其地，種種形像悉現其中，毘瑠璃寶以為其柱，閻浮檀金寶莊嚴網彌覆其上，重樓挾閣巍巍高大猶妙金山，見者欣樂。種種勝寶以為莊嚴；光藏摩尼恒吐妙光，以為照耀；毘盧遮那藏摩尼寶王殊麗校飾，輝映分明；一切眾寶無價香王咸出妙香，普熏一切。所謂：具足一切最勝妙寶香王，香氣普騰氤氳成霧；普現如意妙寶香王，香氣隨應周聞法界；隨根覺悟妙寶香王，凡所嗅聞，諸根聰利，能於正法精勤匪懈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其地清淨無有高下，寬廣平坦，種種莊嚴。園中具有百萬殿堂大摩尼寶之所合成，百萬樓閣閻浮檀金以為校飾，百萬宮殿毘盧遮那摩尼寶王間錯莊嚴，雲構龍盤，延袤遠近，甍棟相承，勢如飛動。百萬浴池七寶合成，一切妙寶以為其岸；細妙金沙，澄布其底；七寶階道、摩尼欄楯，周匝圍遶，四面莊嚴；寶草芬芳，夤緣際畔；栴檀香水盈滿其中，調適溫涼隨眾生意。寶樹林間，寶渠分布，水清寶珠周遍間錯，晝夜常流八功德水；水中多有鳧鴈、鴛鴦、白鶴、孔雀、迦陵、頻伽、拘枳羅等雜色諸鳥，飛集往來，遊戲出沒，整毛理翮，游泳翱翔，出妙好聲清切和雅，猶如天樂令人樂聞。寶多羅樹周匝行列，覆以寶網，垂諸金鈴，微風徐搖，恒出美音；建立無數摩尼寶幢、雜寶繒幡，四面垂飾，光明普照百千由旬。其中復有百萬陂池，香水湛然，清瑩澄澈，隨時堅細，栴檀香泥澄垽其下，一切上妙眾寶蓮華菡萏芬敷，大摩尼華光色照耀。園中復有廣大宮殿，名莊嚴幢海藏，妙寶以為其地，種種形像悉現其中，毘瑠璃寶以為其柱，閻浮檀金寶莊嚴網彌覆其上，重樓挾閣巍巍高大猶妙金山，見者欣樂。種種勝寶以為莊嚴；光藏摩尼恒吐妙光，以為照耀；毘盧遮那藏摩尼寶王殊麗校飾，輝映分明；一切眾寶無價香王咸出妙香，普熏一切。所謂：具足一切最勝妙寶香王，香氣普騰氤氳成霧；普現如意妙寶香王，香氣隨應周聞法界；隨根覺悟妙寶香王，凡所嗅聞，諸根聰利，能於正法精勤匪懈。

其宮殿中復有無量寶蓮華座周迴布列。所謂：光照十方妙藏摩尼寶蓮華座、毘盧遮那如意摩尼寶蓮華座、無垢藏摩尼寶蓮華座、雜寶莊嚴摩尼寶蓮華座、普門莊嚴摩尼寶蓮華座、圓光莊嚴摩尼寶蓮華座、安住海藏清淨莊嚴摩尼寶蓮華座、普焰光照摩尼寶蓮華座、金剛藏師子摩尼寶蓮華座、照耀世間摩尼寶蓮華座；如是無量摩尼寶蓮華座，一一皆以不可思議妙寶繒帶四面垂飾，不可思議眾色摩尼以為莊校，於宮殿中光影相照平等莊嚴。空中復有百萬寶帳，所謂：寶衣帳、寶鬘帳、寶華帳、寶香帳、閻浮檀金帳、寶枝垂覆帳、雜寶摩尼帳、妙寶瓔珞帳、光焰金剛帳、諸天妓樂帳、象王神變帳、馬王神變帳、帝釋所坐摩尼寶帳；如是種種寶莊嚴帳嚴飾虛空。復有百萬諸大寶網彌覆其上，所謂：寶鈴網、寶蓋網、寶身網、海藏真珠網、紺瑠璃摩尼寶網、師子摩尼寶網、月愛光明摩尼寶網、一切人天種種形像寶香網、一切雜色寶冠網、一切妙寶瓔珞網；如是等網各於其上垂覆莊嚴。復有百萬大寶光明而為照耀，所謂：焰光摩尼寶光明、日藏摩尼寶光明、月藏摩尼寶光明、香焰摩尼寶光明、吉祥焰藏摩尼寶光明、蓮華焰藏摩尼寶光明、焰幢摩尼寶光明、大焰摩尼寶光明、遍照十方摩尼寶光明、普現香雲莊嚴具摩尼寶光明；如是等類大寶光明而為照耀。常雨百萬莊嚴具雲，隨意受用；百萬隨時芬馥白栴檀香雲，普熏道場；百萬天諸妙樂雲，音聲美妙；百萬天曼陀羅華雲，而以布散；百萬諸天鬘帶雲，處處垂下以為嚴飾；百萬天寶繒綵雲，處處垂布以為衣服；百萬出過諸天寶瓔珞雲，莊嚴林樹及諸樓閣。百萬欲界天子欣樂瞻仰，恭敬作禮；百萬諸天采女往修同行，常來其所，投身而下，親近敬奉；百萬諸大菩薩恒詣道場，常樂聞法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其宮殿中復有無量寶蓮華座周迴布列。所謂：光照十方妙藏摩尼寶蓮華座、毘盧遮那如意摩尼寶蓮華座、無垢藏摩尼寶蓮華座、雜寶莊嚴摩尼寶蓮華座、普門莊嚴摩尼寶蓮華座、圓光莊嚴摩尼寶蓮華座、安住海藏清淨莊嚴摩尼寶蓮華座、普焰光照摩尼寶蓮華座、金剛藏師子摩尼寶蓮華座、照耀世間摩尼寶蓮華座；如是無量摩尼寶蓮華座，一一皆以不可思議妙寶繒帶四面垂飾，不可思議眾色摩尼以為莊校，於宮殿中光影相照平等莊嚴。空中復有百萬寶帳，所謂：寶衣帳、寶鬘帳、寶華帳、寶香帳、閻浮檀金帳、寶枝垂覆帳、雜寶摩尼帳、妙寶瓔珞帳、光焰金剛帳、諸天妓樂帳、象王神變帳、馬王神變帳、帝釋所坐摩尼寶帳；如是種種寶莊嚴帳嚴飾虛空。復有百萬諸大寶網彌覆其上，所謂：寶鈴網、寶蓋網、寶身網、海藏真珠網、紺瑠璃摩尼寶網、師子摩尼寶網、月愛光明摩尼寶網、一切人天種種形像寶香網、一切雜色寶冠網、一切妙寶瓔珞網；如是等網各於其上垂覆莊嚴。復有百萬大寶光明而為照耀，所謂：焰光摩尼寶光明、日藏摩尼寶光明、月藏摩尼寶光明、香焰摩尼寶光明、吉祥焰藏摩尼寶光明、蓮華焰藏摩尼寶光明、焰幢摩尼寶光明、大焰摩尼寶光明、遍照十方摩尼寶光明、普現香雲莊嚴具摩尼寶光明；如是等類大寶光明而為照耀。常雨百萬莊嚴具雲，隨意受用；百萬隨時芬馥白栴檀香雲，普熏道場；百萬天諸妙樂雲，音聲美妙；百萬天曼陀羅華雲，而以布散；百萬諸天鬘帶雲，處處垂下以為嚴飾；百萬天寶繒綵雲，處處垂布以為衣服；百萬出過諸天寶瓔珞雲，莊嚴林樹及諸樓閣。百萬欲界天子欣樂瞻仰，恭敬作禮；百萬諸天采女往修同行，常來其所，投身而下，親近敬奉；百萬諸大菩薩恒詣道場，常樂聞法。

時，伊舍那具大人相，坐真金座，戴海藏真珠網冠，挂出過諸天真金寶釧，垂紺青髮，頂髻莊嚴；吉祥焰藏摩尼寶王以為鬘帶，毘瑠璃摩尼寶以為耳璫，師子口摩尼寶緣飾耳輪，大如意摩尼寶王以為瓔珞，莊嚴其頸，大威德帝青摩尼寶網以覆其首，種種光焰熾盛摩尼寶網羅覆其身；百千億那由他眾生曲躬恭敬，親近供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，伊舍那具大人相，坐真金座，戴海藏真珠網冠，挂出過諸天真金寶釧，垂紺青髮，頂髻莊嚴；吉祥焰藏摩尼寶王以為鬘帶，毘瑠璃摩尼寶以為耳璫，師子口摩尼寶緣飾耳輪，大如意摩尼寶王以為瓔珞，莊嚴其頸，大威德帝青摩尼寶網以覆其首，種種光焰熾盛摩尼寶網羅覆其身；百千億那由他眾生曲躬恭敬，親近供養。

東方有無量眾生來詣其所。所謂：大梵天、梵輔天、梵眾天，如是色界一切諸天；欲界他化自在天、化樂天、兜率天、夜摩天、忉利天、諸龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽及鳩槃茶，閻羅王界、大力鬼神、乃至一切人及非人、諸王眾等，南、西、北方，四維，上、下，亦復如是。其有見此優婆夷者，身病、心病，種種所纏，一切邪見、障礙執著所有惑苦，悉得除滅；速離一切諸煩惱垢，速拔一切諸見毒刺，疾破一切諸障礙山，深入無礙清淨境界；種植一切圓滿善根，長養一切善法根芽，入於一切清淨智門，普獲一切陀羅尼門，普證一切大三昧海，通達一切諸佛教海，一切諸佛廣大願門無不開發，一切菩薩所修妙行皆悉現前，一切如來功德大海皆悉清淨。其心廣大，具足一切自在神通；其身無礙，於一切處靡所不至，普詣十方無所依著，隨順成就一切法門。爾時，善財童子入普莊嚴園，周遍觀察；見伊舍那優婆夷，往詣其所，頂禮其足，遶無數匝，正立合掌，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行，云何修菩薩道，我聞聖者善能誘誨諸菩薩眾，願為我說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方有無量眾生來詣其所。所謂：大梵天、梵輔天、梵眾天，如是色界一切諸天；欲界他化自在天、化樂天、兜率天、夜摩天、忉利天、諸龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽及鳩槃茶，閻羅王界、大力鬼神、乃至一切人及非人、諸王眾等，南、西、北方，四維，上、下，亦復如是。其有見此優婆夷者，身病、心病，種種所纏，一切邪見、障礙執著所有惑苦，悉得除滅；速離一切諸煩惱垢，速拔一切諸見毒刺，疾破一切諸障礙山，深入無礙清淨境界；種植一切圓滿善根，長養一切善法根芽，入於一切清淨智門，普獲一切陀羅尼門，普證一切大三昧海，通達一切諸佛教海，一切諸佛廣大願門無不開發，一切菩薩所修妙行皆悉現前，一切如來功德大海皆悉清淨。其心廣大，具足一切自在神通；其身無礙，於一切處靡所不至，普詣十方無所依著，隨順成就一切法門。爾時，善財童子入普莊嚴園，周遍觀察；見伊舍那優婆夷，往詣其所，頂禮其足，遶無數匝，正立合掌，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行，云何修菩薩道，我聞聖者善能誘誨諸菩薩眾，願為我說。」

時，伊舍那告善財言：「善男子！我得菩薩一解脫門，無間修習；若有眾生暫見我身、暫聞我名、或聽我法、憶念於我、與我同住、親近隨順供給我者，悉不唐捐。善男子！若有眾生不種善根，不為善友之所攝受，不為諸佛之所護念；雖近於我經於多時，與我同住終不能見。善男子！其有眾生得見我者，皆於阿耨多羅三藐三菩提獲不退轉。善男子！東方所有一切如來、應、正等覺常來至此處，於眾寶妙師子座為我說法。南、西、北方，四維，上、下，一切如來悉來至此處，於寶座為我說法。善男子！我常不離見佛聞法，與諸菩薩而共同住，不離菩薩三昧解脫。善男子！我此會眾有八萬四千億那由他，常在於此普莊嚴園與我同住，皆於往昔與我修習一切菩薩同類行門，不相離故，一切咸於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。其餘眾生或久、或近住此園者，一切修我同類行門，亦皆普入不退轉位。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，伊舍那告善財言：「善男子！我得菩薩一解脫門，無間修習；若有眾生暫見我身、暫聞我名、或聽我法、憶念於我、與我同住、親近隨順供給我者，悉不唐捐。善男子！若有眾生不種善根，不為善友之所攝受，不為諸佛之所護念；雖近於我經於多時，與我同住終不能見。善男子！其有眾生得見我者，皆於阿耨多羅三藐三菩提獲不退轉。善男子！東方所有一切如來、應、正等覺常來至此處，於眾寶妙師子座為我說法。南、西、北方，四維，上、下，一切如來悉來至此處，於寶座為我說法。善男子！我常不離見佛聞法，與諸菩薩而共同住，不離菩薩三昧解脫。善男子！我此會眾有八萬四千億那由他，常在於此普莊嚴園與我同住，皆於往昔與我修習一切菩薩同類行門，不相離故，一切咸於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。其餘眾生或久、或近住此園者，一切修我同類行門，亦皆普入不退轉位。」

善財白言：「聖者！發阿耨多羅三藐三菩提心為久近耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財白言：「聖者！發阿耨多羅三藐三菩提心為久近耶？」

答言：「善男子！我憶曾於然燈佛所親近承事，修行梵行，恭敬供養，聞法受持；次前於離垢佛所出家學道，受持正法；次前於星宿幢佛所聞法修行，歡喜供養；次前於妙勝吉祥佛所，次前於蓮華德藏佛所，次前於毘盧遮那佛所，次前於普眼佛所，次前於梵壽佛所，次前於金剛𪗇佛所，次前於水天佛所。善男子！我憶過去於無量劫、無量生中，如是次第三十六恒河沙佛所皆悉親近，一心承事、恭敬供養、出家學道，所受正法，所發誓願，所入三昧，所證解脫，如是一切種種行門我皆憶持，心無廢忘，過此已往，佛智所知，非我能測。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「善男子！我憶曾於然燈佛所親近承事，修行梵行，恭敬供養，聞法受持；次前於離垢佛所出家學道，受持正法；次前於星宿幢佛所聞法修行，歡喜供養；次前於妙勝吉祥佛所，次前於蓮華德藏佛所，次前於毘盧遮那佛所，次前於普眼佛所，次前於梵壽佛所，次前於金剛𪗇佛所，次前於水天佛所。善男子！我憶過去於無量劫、無量生中，如是次第三十六恒河沙佛所皆悉親近，一心承事、恭敬供養、出家學道，所受正法，所發誓願，所入三昧，所證解脫，如是一切種種行門我皆憶持，心無廢忘，過此已往，佛智所知，非我能測。

「善男子！應知菩薩初發心無有量，充滿一切法界故；菩薩大悲門無有量，普入一切眾生界故；菩薩大願門無有量，究竟十方一切法界故；菩薩大慈門無有量，普覆一切眾生界故；菩薩所修行無有量，於一切剎一切劫中恒修習故；菩薩三昧力無有量，令菩薩道不退轉故；菩薩總持力無有量，能持世間隨所應聞教法海故；菩薩智明力無有量，普能悟入三世佛教巧隨順故；菩薩神通力無有量，普現十方一切所有諸剎網故；菩薩辯才力無有量，圓音一演，令諸眾生隨類解故；菩薩清淨身無有量，現身普遍諸佛剎故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！應知菩薩初發心無有量，充滿一切法界故；菩薩大悲門無有量，普入一切眾生界故；菩薩大願門無有量，究竟十方一切法界故；菩薩大慈門無有量，普覆一切眾生界故；菩薩所修行無有量，於一切剎一切劫中恒修習故；菩薩三昧力無有量，令菩薩道不退轉故；菩薩總持力無有量，能持世間隨所應聞教法海故；菩薩智明力無有量，普能悟入三世佛教巧隨順故；菩薩神通力無有量，普現十方一切所有諸剎網故；菩薩辯才力無有量，圓音一演，令諸眾生隨類解故；菩薩清淨身無有量，現身普遍諸佛剎故。」