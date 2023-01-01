大方廣佛華嚴經卷第六罽賓國三藏般若奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第六罽賓國三藏般若奉 詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入不思議解脫境界普賢行願品

爾時，善財童子隨順思惟，一心專念彼諸菩薩微妙辯才莊嚴法門，一心專念彼諸菩薩言辭教海，一心專念彼諸菩薩微細方便，一心專念彼諸菩薩清淨解脫，一心專念彼諸菩薩善根光明，一心專念彼諸菩薩清淨善巧，一心專念彼諸菩薩攝眾生智，一心專念彼諸菩薩廣大智力，一心專念彼諸菩薩勇猛不退，一心專念彼諸菩薩殊勝志樂，一心專念彼諸菩薩無量功德，一心專念彼諸菩薩無礙法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子隨順思惟，一心專念彼諸菩薩微妙辯才莊嚴法門，一心專念彼諸菩薩言辭教海，一心專念彼諸菩薩微細方便，一心專念彼諸菩薩清淨解脫，一心專念彼諸菩薩善根光明，一心專念彼諸菩薩清淨善巧，一心專念彼諸菩薩攝眾生智，一心專念彼諸菩薩廣大智力，一心專念彼諸菩薩勇猛不退，一心專念彼諸菩薩殊勝志樂，一心專念彼諸菩薩無量功德，一心專念彼諸菩薩無礙法門。

如是思惟，弘誓堅固，勇猛精進而為甲冑，以正信力恒自莊嚴，勤求正法，心無疲厭；志願堅固，猶若金剛及那羅延，無能壞者；恒於一切善知識教，奉順修行常無間斷；於諸境界，心無染著，普門妙行，皆悉現前，普眼智光，照諸法海，圓滿諸地陀羅尼門，現見十方，了法邊際。以無礙智普遍莊嚴，證解清淨無依法性，顯示無對無二法門，超過一切最勝彼岸，入淨智門，永離諸想；能審觀察諸法實際，普知三世差別法門，普往十方差別世界，普見十方差別佛身，普入十方差別時劫，普觀十方差別業性，普轉諸佛差別法輪，普智三昧明照其心，心恒普入平等境界。如來慧光照觸其身，一切智流相續不斷；若身若心勢力自在，常不捨離一切佛法。以深信力，常得諸佛威神所加；以淨慧力，為諸如來光明所照；以誓願力，願身周遍一切剎網，一切法界，普入其身。漸次遊行，經十二年至住林城，周遍詢求解脫長者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是思惟，弘誓堅固，勇猛精進而為甲冑，以正信力恒自莊嚴，勤求正法，心無疲厭；志願堅固，猶若金剛及那羅延，無能壞者；恒於一切善知識教，奉順修行常無間斷；於諸境界，心無染著，普門妙行，皆悉現前，普眼智光，照諸法海，圓滿諸地陀羅尼門，現見十方，了法邊際。以無礙智普遍莊嚴，證解清淨無依法性，顯示無對無二法門，超過一切最勝彼岸，入淨智門，永離諸想；能審觀察諸法實際，普知三世差別法門，普往十方差別世界，普見十方差別佛身，普入十方差別時劫，普觀十方差別業性，普轉諸佛差別法輪，普智三昧明照其心，心恒普入平等境界。如來慧光照觸其身，一切智流相續不斷；若身若心勢力自在，常不捨離一切佛法。以深信力，常得諸佛威神所加；以淨慧力，為諸如來光明所照；以誓願力，願身周遍一切剎網，一切法界，普入其身。漸次遊行，經十二年至住林城，周遍詢求解脫長者。

既得見已，五體投地，頂禮雙足，起立合掌，白言：「聖者！我今得與善知識會，是我獲得廣大善利。何以故？善知識者難可出現，難得聞名，難得逢值，難得親近，難得承接，難得同住，難得奉事，難令喜悅，難蒙開曉，難得隨逐。我今會遇真善知識，是我獲得最勝善利，如是展轉難中之難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既得見已，五體投地，頂禮雙足，起立合掌，白言：「聖者！我今得與善知識會，是我獲得廣大善利。何以故？善知識者難可出現，難得聞名，難得逢值，難得親近，難得承接，難得同住，難得奉事，難令喜悅，難蒙開曉，難得隨逐。我今會遇真善知識，是我獲得最勝善利，如是展轉難中之難。

「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，為欲值遇一切佛興故，為欲普聞一切佛名故，為欲普見一切佛身故，為欲普詣一切佛剎故，為欲普入一切佛會故，為欲普觀一切佛境故，為欲普知一切佛意故，為欲普受一切佛記故，為欲普承一切佛力故，為欲普事一切諸佛故，為欲證悟一切佛法故，為欲隨順一切佛心故，為欲圓滿一切佛願故，為欲獲得一切三昧故，為欲照明一切佛智故，為欲莊嚴一切佛會故，為欲遍修諸佛本行故，為欲現見諸佛神通故，為欲具證諸佛智力故，為欲清淨諸佛無畏故，為欲聽聞一切佛法故，為欲受持諸佛法輪故，為欲辨析一切佛法故，為欲住持諸佛教海故，為欲守護諸佛法城故，為欲觀察佛所覺法故，為欲解悟佛所證法故，為欲深入佛所知法故，為欲見一切佛法於自身中出生故，為欲與一切菩薩同體故，為欲與一切菩薩同類故，為欲等一切菩薩善根故，為欲觀一切菩薩所學故，為欲同一切菩薩淨行故，為欲成一切菩薩所修故，為欲滿一切菩薩波羅蜜故，為欲發一切菩薩清淨願故，為欲入一切菩薩大願海故，為欲具一切菩薩大悲力故，為欲至一切菩薩究竟處故，為欲獲得諸佛菩薩差別威神藏故，為欲獲得一切菩薩智慧光明無盡藏故，為欲獲得一切菩薩廣大功德三昧藏故，為欲獲得一切菩薩無量威力藏故，為欲獲得一切菩薩無量神通藏故，為欲獲得一切菩薩大神變藏無窮盡故，為欲獲得一切菩薩大自在藏常現前故，為欲獲得一切菩薩淨妙色藏而莊嚴故，為欲獲得一切菩薩大慈悲藏，教化眾生皆令究竟達彼岸故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，為欲值遇一切佛興故，為欲普聞一切佛名故，為欲普見一切佛身故，為欲普詣一切佛剎故，為欲普入一切佛會故，為欲普觀一切佛境故，為欲普知一切佛意故，為欲普受一切佛記故，為欲普承一切佛力故，為欲普事一切諸佛故，為欲證悟一切佛法故，為欲隨順一切佛心故，為欲圓滿一切佛願故，為欲獲得一切三昧故，為欲照明一切佛智故，為欲莊嚴一切佛會故，為欲遍修諸佛本行故，為欲現見諸佛神通故，為欲具證諸佛智力故，為欲清淨諸佛無畏故，為欲聽聞一切佛法故，為欲受持諸佛法輪故，為欲辨析一切佛法故，為欲住持諸佛教海故，為欲守護諸佛法城故，為欲觀察佛所覺法故，為欲解悟佛所證法故，為欲深入佛所知法故，為欲見一切佛法於自身中出生故，為欲與一切菩薩同體故，為欲與一切菩薩同類故，為欲等一切菩薩善根故，為欲觀一切菩薩所學故，為欲同一切菩薩淨行故，為欲成一切菩薩所修故，為欲滿一切菩薩波羅蜜故，為欲發一切菩薩清淨願故，為欲入一切菩薩大願海故，為欲具一切菩薩大悲力故，為欲至一切菩薩究竟處故，為欲獲得諸佛菩薩差別威神藏故，為欲獲得一切菩薩智慧光明無盡藏故，為欲獲得一切菩薩廣大功德三昧藏故，為欲獲得一切菩薩無量威力藏故，為欲獲得一切菩薩無量神通藏故，為欲獲得一切菩薩大神變藏無窮盡故，為欲獲得一切菩薩大自在藏常現前故，為欲獲得一切菩薩淨妙色藏而莊嚴故，為欲獲得一切菩薩大慈悲藏，教化眾生皆令究竟達彼岸故。

「聖者！我今以如是心，如是意樂，如是希欲，如是勤求，如是思惟，如是渴仰，如是尊重，如是方便，如是勇猛，如是究竟，如是謙下，來至聖者善知識所。我聞聖者善能誘誨諸菩薩眾，能以方便開佛境界，示其道路，指其津濟，與其橋梁，授其船筏。普令一切截愚癡網，除顛倒障，拔疑惑箭，滌煩惱垢，照心稠林，破心迷執，令心潔白，正心諂曲，除心熱惱，使心清涼，迴生死流，趣涅槃道，令心遠離諸見牢獄，令心解脫貪欲繫縛於染愛處，令心動轉隨順趣入一切智性，令其疾到廣大法城，令其堅固無上大悲，令其安住究竟大慈，令其發起諸菩薩行，令其修習諸三昧門，令其悟入聖所證位，令其觀察諸法本性，令其增長普賢願力，於諸眾生其心平等。唯願慈哀，為我宣說菩薩云何學菩薩行、修菩薩道，隨所修習疾得清淨，疾得明了，具足圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聖者！我今以如是心，如是意樂，如是希欲，如是勤求，如是思惟，如是渴仰，如是尊重，如是方便，如是勇猛，如是究竟，如是謙下，來至聖者善知識所。我聞聖者善能誘誨諸菩薩眾，能以方便開佛境界，示其道路，指其津濟，與其橋梁，授其船筏。普令一切截愚癡網，除顛倒障，拔疑惑箭，滌煩惱垢，照心稠林，破心迷執，令心潔白，正心諂曲，除心熱惱，使心清涼，迴生死流，趣涅槃道，令心遠離諸見牢獄，令心解脫貪欲繫縛於染愛處，令心動轉隨順趣入一切智性，令其疾到廣大法城，令其堅固無上大悲，令其安住究竟大慈，令其發起諸菩薩行，令其修習諸三昧門，令其悟入聖所證位，令其觀察諸法本性，令其增長普賢願力，於諸眾生其心平等。唯願慈哀，為我宣說菩薩云何學菩薩行、修菩薩道，隨所修習疾得清淨，疾得明了，具足圓滿。」

時，解脫長者以過去積集善根力故，如來現在威神力故，文殊師利童子憶念力故，十方一切諸善知識本行願力所加持故，即入菩薩勝三昧門，其三昧名普攝無邊一切佛剎旋陀羅尼。入三昧已，其身清淨，光明映徹，於其身中，顯現十方各十佛剎極微塵數佛及佛剎淨妙莊嚴眾會道場光明等事；亦現彼佛往昔同行諸菩薩眾，往昔所現神通變化，往昔所發廣大誓願，往昔所修助道之法，往昔所淨諸出離道，往昔所有清淨莊嚴，往昔所修諸菩薩行；亦見彼佛成等正覺轉妙法輪，教化眾生；如是一切悉於身中分明顯現無有障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，解脫長者以過去積集善根力故，如來現在威神力故，文殊師利童子憶念力故，十方一切諸善知識本行願力所加持故，即入菩薩勝三昧門，其三昧名普攝無邊一切佛剎旋陀羅尼。入三昧已，其身清淨，光明映徹，於其身中，顯現十方各十佛剎極微塵數佛及佛剎淨妙莊嚴眾會道場光明等事；亦現彼佛往昔同行諸菩薩眾，往昔所現神通變化，往昔所發廣大誓願，往昔所修助道之法，往昔所淨諸出離道，往昔所有清淨莊嚴，往昔所修諸菩薩行；亦見彼佛成等正覺轉妙法輪，教化眾生；如是一切悉於身中分明顯現無有障礙。

亦於身內一切剎中普現其身，無不充遍；身與佛剎互相涉入不相障礙，種種色像而無往來，一一差別次第而住，不相雜亂。所謂：種種佛剎各別莊嚴，種種眾會眷屬圓滿，種種威儀恭敬供養，種種道場各各嚴飾。其中諸佛示現種種遊戲神通，建立種種差別乘道，顯示種種廣大願門，普遍莊嚴種種神力。或一世界示現上生處兜率宮而作佛事；或一世界沒兜率天，下入王宮而作佛事；或現處胎種種神變；或現誕生種種瑞相；或現嬰孩種種遊戲；或示童子現處內宮；或現出家示行苦行；或詣覺樹坐於道場；或現神通破魔軍眾；或現自在成無上道；或現諸王勸請說法；或現受請轉妙法輪；或現天、龍、乾闥婆等恭敬圍遶，常隨守護；或現其身遍入諸趣；或往一切眾生住處；或時示現度眾生已，入般涅槃，為令世間咸增戀慕；或現舍利全身、碎身，分布人天，令興福祐；或遍人天起大塔廟，莊嚴國界，饒益眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦於身內一切剎中普現其身，無不充遍；身與佛剎互相涉入不相障礙，種種色像而無往來，一一差別次第而住，不相雜亂。所謂：種種佛剎各別莊嚴，種種眾會眷屬圓滿，種種威儀恭敬供養，種種道場各各嚴飾。其中諸佛示現種種遊戲神通，建立種種差別乘道，顯示種種廣大願門，普遍莊嚴種種神力。或一世界示現上生處兜率宮而作佛事；或一世界沒兜率天，下入王宮而作佛事；或現處胎種種神變；或現誕生種種瑞相；或現嬰孩種種遊戲；或示童子現處內宮；或現出家示行苦行；或詣覺樹坐於道場；或現神通破魔軍眾；或現自在成無上道；或現諸王勸請說法；或現受請轉妙法輪；或現天、龍、乾闥婆等恭敬圍遶，常隨守護；或現其身遍入諸趣；或往一切眾生住處；或時示現度眾生已，入般涅槃，為令世間咸增戀慕；或現舍利全身、碎身，分布人天，令興福祐；或遍人天起大塔廟，莊嚴國界，饒益眾生。

彼諸如來於種種世界，種種趣生，種種部類，種種眾會，種種根器，種種樂欲，種種業行，種種信解，種種根力，種種修習，種種行願，種種覺悟，種種心想，種種煩惱，隨眠習氣；如是一切眾生海中，以佛威力廣現神通，遍一切處施作佛事。所謂：或處極微塵量道場，或處無邊廣大道場，或處一由旬量道場，或處十由旬量道場，乃至或處與不可說不可說佛剎極微塵數諸世界海，其量正等眾會道場；以種種神通，種種音聲，種種言辭，種種辯才，種種訓釋，於諸如來聖諦海中，以種種無畏大師子吼，為種種眾生演說種種修多羅海，開示種種陀羅尼門，普轉種種如來法輪，普授種種諸菩薩記。彼諸如來所說法門，所出言音，善財童子悉能聽受，憶持不忘，思惟觀察；亦見諸佛及諸菩薩不可思議諸三昧門，自在神變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸如來於種種世界，種種趣生，種種部類，種種眾會，種種根器，種種樂欲，種種業行，種種信解，種種根力，種種修習，種種行願，種種覺悟，種種心想，種種煩惱，隨眠習氣；如是一切眾生海中，以佛威力廣現神通，遍一切處施作佛事。所謂：或處極微塵量道場，或處無邊廣大道場，或處一由旬量道場，或處十由旬量道場，乃至或處與不可說不可說佛剎極微塵數諸世界海，其量正等眾會道場；以種種神通，種種音聲，種種言辭，種種辯才，種種訓釋，於諸如來聖諦海中，以種種無畏大師子吼，為種種眾生演說種種修多羅海，開示種種陀羅尼門，普轉種種如來法輪，普授種種諸菩薩記。彼諸如來所說法門，所出言音，善財童子悉能聽受，憶持不忘，思惟觀察；亦見諸佛及諸菩薩不可思議諸三昧門，自在神變。

爾時，解脫長者現是相已，即從三昧安詳而起，告善財童子言：「善男子！我已於此甚深無礙莊嚴解脫門自在入出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，解脫長者現是相已，即從三昧安詳而起，告善財童子言：「善男子！我已於此甚深無礙莊嚴解脫門自在入出。

「善男子！我住於此解脫門時，即見東方閻浮檀金光明世界，龍自在王如來、應、正等覺道場眾會之所圍遶，毘盧遮那藏菩薩而為上首；又見南方速疾具足諸力世界，遍覆普香王如來、應、正等覺道場眾會之所圍遶，思惟心王菩薩而為上首；又見西方具足一切香圓滿光世界，須彌燈王如來、應、正等覺道場眾會之所圍遶，無礙心菩薩而為上首；又見北方袈裟幢世界，金剛堅固如來、應、正等覺道場眾會之所圍遶，金剛遊步勇猛行菩薩而為上首；又見東北方一切殊勝妙寶世界，無所得境界眼毘盧遮那如來、應、正等覺道場眾會之所圍遶，無所得妙變化菩薩而為上首；又見東南方自在香焰光音世界，香燈王如來、應、正等覺道場眾會之所圍遶，金剛焰慧自在妙因王菩薩而為上首；又見西南方智日焰普光明世界，毘盧遮那普智聲如來、應、正等覺道場眾會之所圍遶，普焰垂髻變現香華光菩薩而為上首；又見西北方普清淨妙香莊嚴藏世界，無量功德海幢圓滿光如來、應、正等覺道場眾會之所圍遶，無礙威力身智幢王菩薩而為上首；又見下方師子騰焰解脫光明世界，無礙法界幢具足智慧焰光如來、應、正等覺道場眾會之所圍遶，法界智焰光明遍照世界幢菩薩而為上首；又見上方光明遍照次第出現無盡佛世界，名稱無邊無礙智慧圓滿光幢王如來、應、正等覺道場眾會之所圍遶，無礙精進力法界智幢王菩薩而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我住於此解脫門時，即見東方閻浮檀金光明世界，龍自在王如來、應、正等覺道場眾會之所圍遶，毘盧遮那藏菩薩而為上首；又見南方速疾具足諸力世界，遍覆普香王如來、應、正等覺道場眾會之所圍遶，思惟心王菩薩而為上首；又見西方具足一切香圓滿光世界，須彌燈王如來、應、正等覺道場眾會之所圍遶，無礙心菩薩而為上首；又見北方袈裟幢世界，金剛堅固如來、應、正等覺道場眾會之所圍遶，金剛遊步勇猛行菩薩而為上首；又見東北方一切殊勝妙寶世界，無所得境界眼毘盧遮那如來、應、正等覺道場眾會之所圍遶，無所得妙變化菩薩而為上首；又見東南方自在香焰光音世界，香燈王如來、應、正等覺道場眾會之所圍遶，金剛焰慧自在妙因王菩薩而為上首；又見西南方智日焰普光明世界，毘盧遮那普智聲如來、應、正等覺道場眾會之所圍遶，普焰垂髻變現香華光菩薩而為上首；又見西北方普清淨妙香莊嚴藏世界，無量功德海幢圓滿光如來、應、正等覺道場眾會之所圍遶，無礙威力身智幢王菩薩而為上首；又見下方師子騰焰解脫光明世界，無礙法界幢具足智慧焰光如來、應、正等覺道場眾會之所圍遶，法界智焰光明遍照世界幢菩薩而為上首；又見上方光明遍照次第出現無盡佛世界，名稱無邊無礙智慧圓滿光幢王如來、應、正等覺道場眾會之所圍遶，無礙精進力法界智幢王菩薩而為上首。

「善男子！我見如是十佛世尊而為上首，如是乃至見於十方各十佛剎極微塵數諸佛如來、應、正等覺道場眾會之所圍遶，一一皆有上首菩薩并諸眷屬，分明顯現；然彼一切世界如來不來至此，我身亦不往詣於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我見如是十佛世尊而為上首，如是乃至見於十方各十佛剎極微塵數諸佛如來、應、正等覺道場眾會之所圍遶，一一皆有上首菩薩并諸眷屬，分明顯現；然彼一切世界如來不來至此，我身亦不往詣於彼。

「善男子！我若欲見安樂世界無量壽如來，隨意即見；我若欲見白栴檀香世界月智如來、妙香世界寶光明如來、蓮華世界寶蓮華光明如來、妙金光世界寂靜光如來、妙喜世界不動如來、善住世界師子相如來、鏡光明世界月覺如來、吉祥師子寶莊嚴世界毘盧遮那如來。如是十方一切世界所有如來，我若欲見，隨意即見；然彼如來不來至此，我不往彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我若欲見安樂世界無量壽如來，隨意即見；我若欲見白栴檀香世界月智如來、妙香世界寶光明如來、蓮華世界寶蓮華光明如來、妙金光世界寂靜光如來、妙喜世界不動如來、善住世界師子相如來、鏡光明世界月覺如來、吉祥師子寶莊嚴世界毘盧遮那如來。如是十方一切世界所有如來，我若欲見，隨意即見；然彼如來不來至此，我不往彼。

「善男子！我若欲見盡過去際一切劫中，所有諸佛及彼佛剎種種莊嚴道場眾會，神通變化，調伏眾生；盡未來際一切劫海，所有如來及諸菩薩莊嚴國土眾會道場，調伏眾生，神通變化；如是一切隨念皆見。彼諸如來及彼諸劫，一切佛剎所有莊嚴，種種差別，不來至今，我心亦不入彼過、未；然其所見，皆如現在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我若欲見盡過去際一切劫中，所有諸佛及彼佛剎種種莊嚴道場眾會，神通變化，調伏眾生；盡未來際一切劫海，所有如來及諸菩薩莊嚴國土眾會道場，調伏眾生，神通變化；如是一切隨念皆見。彼諸如來及彼諸劫，一切佛剎所有莊嚴，種種差別，不來至今，我心亦不入彼過、未；然其所見，皆如現在。

「善男子！我能了知十方三世一切如來及諸菩薩國土莊嚴、神通等事，無所從來亦無所去，無有行處亦無住處，亦知己身無去無來，無行住處。所以者何？知一切佛及與我心皆如夢故，如夢所見，從分別生。見一切佛從自心起，又知自心如器中水，悟解諸法如水中影；又知自心猶如幻術，知一切法如幻所作；又知自心諸佛菩薩悉皆如響，譬如空谷隨聲發響，悟解自心，隨念見佛，我如是知，如是憶念，所見諸佛皆由自心。善男子！當知菩薩修諸佛法，淨諸佛剎，積集妙行，調伏眾生，發大誓願，入一切智，自在遊戲不可思議解脫法門，得佛菩提，現大神通，遍往十方一切法界，以微細智，普入諸劫，如是一切佛菩薩法，皆由自心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我能了知十方三世一切如來及諸菩薩國土莊嚴、神通等事，無所從來亦無所去，無有行處亦無住處，亦知己身無去無來，無行住處。所以者何？知一切佛及與我心皆如夢故，如夢所見，從分別生。見一切佛從自心起，又知自心如器中水，悟解諸法如水中影；又知自心猶如幻術，知一切法如幻所作；又知自心諸佛菩薩悉皆如響，譬如空谷隨聲發響，悟解自心，隨念見佛，我如是知，如是憶念，所見諸佛皆由自心。善男子！當知菩薩修諸佛法，淨諸佛剎，積集妙行，調伏眾生，發大誓願，入一切智，自在遊戲不可思議解脫法門，得佛菩提，現大神通，遍往十方一切法界，以微細智，普入諸劫，如是一切佛菩薩法，皆由自心。

「善男子！諸業虛妄，積集名心，末那思量，意識分別，眼等五識，了境不同。愚癡凡夫，不能覺知，怖老病死，求入涅槃；生死涅槃二俱不識，於一切境妄起分別。又由未來諸根五塵境界斷滅，凡愚之人以為涅槃，諸佛菩薩自證悟時，轉阿賴耶得本覺智。善男子！一切凡愚迷佛方便，執有三乘，不了三界由心所起，不知三世一切佛法自心現量，見外五塵執為實有，猶如牛羊不能覺知，生死輪中無由出離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！諸業虛妄，積集名心，末那思量，意識分別，眼等五識，了境不同。愚癡凡夫，不能覺知，怖老病死，求入涅槃；生死涅槃二俱不識，於一切境妄起分別。又由未來諸根五塵境界斷滅，凡愚之人以為涅槃，諸佛菩薩自證悟時，轉阿賴耶得本覺智。善男子！一切凡愚迷佛方便，執有三乘，不了三界由心所起，不知三世一切佛法自心現量，見外五塵執為實有，猶如牛羊不能覺知，生死輪中無由出離。

「善男子！佛說諸法無生無滅，亦無三世，何以故？如自心現五塵境界，本無有故；有無諸法本不生故，如兔角等；聖者自悟境界如是。善男子！愚癡凡夫妄起分別，無中執有，有中執無，取阿賴耶種種行相，墮於生滅二種見中，不了自心而起分別。善男子！當知自心即是一切佛菩薩法，由知自心即佛法故，則能淨一切剎，入一切劫。是故，善男子！應以善法扶助自心，應以法雨潤澤自心，應以妙法治淨自心，應以精進堅固自心，應以忍辱卑下自心，應以禪定清淨自心，應以智慧明利自心，應以佛德發起自心，應以平等廣博自心，應以十力、四無所畏明照自心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！佛說諸法無生無滅，亦無三世，何以故？如自心現五塵境界，本無有故；有無諸法本不生故，如兔角等；聖者自悟境界如是。善男子！愚癡凡夫妄起分別，無中執有，有中執無，取阿賴耶種種行相，墮於生滅二種見中，不了自心而起分別。善男子！當知自心即是一切佛菩薩法，由知自心即佛法故，則能淨一切剎，入一切劫。是故，善男子！應以善法扶助自心，應以法雨潤澤自心，應以妙法治淨自心，應以精進堅固自心，應以忍辱卑下自心，應以禪定清淨自心，應以智慧明利自心，應以佛德發起自心，應以平等廣博自心，應以十力、四無所畏明照自心。

「善男子！我唯於此如來甚深無礙莊嚴解脫法門，自在入出；如諸菩薩摩訶薩住無礙智，行無礙行，於諸境界無不通達，現前常得見一切佛廣大三昧，住一切佛無涅槃際，成正覺門；普遍了知諸三昧海，所有境界能隨觀察，三世諸法悉皆平等；分身遍往一切剎海，入於諸佛無分別處，一切境界皆悉現前，常能觀察一切諸法，以圓滿智盡能說行一切菩薩功德行願，於其身中悉能顯現一切世界成壞之相，而於自身及彼世界不生二想；如是妙行，而我云何能知、能說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯於此如來甚深無礙莊嚴解脫法門，自在入出；如諸菩薩摩訶薩住無礙智，行無礙行，於諸境界無不通達，現前常得見一切佛廣大三昧，住一切佛無涅槃際，成正覺門；普遍了知諸三昧海，所有境界能隨觀察，三世諸法悉皆平等；分身遍往一切剎海，入於諸佛無分別處，一切境界皆悉現前，常能觀察一切諸法，以圓滿智盡能說行一切菩薩功德行願，於其身中悉能顯現一切世界成壞之相，而於自身及彼世界不生二想；如是妙行，而我云何能知、能說？

「善男子！從此南行閻浮提畔有一住處，名遍無垢；彼有比丘，名曰海幢。汝詣彼問菩薩云何學菩薩行，修菩薩道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！從此南行閻浮提畔有一住處，名遍無垢；彼有比丘，名曰海幢。汝詣彼問菩薩云何學菩薩行，修菩薩道。」

時，善財童子禮長者足，右遶觀察，思惟瞻仰，稱揚讚歎無量功德；念善知識能為救護，於善知識常生歡喜，依善知識發起行願，由善知識令我開悟，敬善知識心無違逆，事善知識無有諂誑，於善知識心常隨順；於善知識起慈母想，令我遠離一切顛倒，於善知識起慈父想，令我成就菩薩善法；如是思惟深生愛樂，悲泣流淚辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子禮長者足，右遶觀察，思惟瞻仰，稱揚讚歎無量功德；念善知識能為救護，於善知識常生歡喜，依善知識發起行願，由善知識令我開悟，敬善知識心無違逆，事善知識無有諂誑，於善知識心常隨順；於善知識起慈母想，令我遠離一切顛倒，於善知識起慈父想，令我成就菩薩善法；如是思惟深生愛樂，悲泣流淚辭退而去。

爾時，善財童子一心正念彼長者教，隨順觀察，如說修行；憶持彼不思議菩薩解脫門，思惟彼不思議智慧光明門，深入彼不思議法界次第門，悟解彼不思議遍入普法門，明見彼不思議如來神變，觀察彼不思議普入佛剎，深信彼不思議佛力莊嚴，照現彼不思議菩薩三昧，了達彼不思議差別世界，修集彼不思議菩薩淨業，發起彼不思議廣大誓願。如是觀察，漸次南行，向閻浮提畔無垢聚落，周遍尋覓海幢比丘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子一心正念彼長者教，隨順觀察，如說修行；憶持彼不思議菩薩解脫門，思惟彼不思議智慧光明門，深入彼不思議法界次第門，悟解彼不思議遍入普法門，明見彼不思議如來神變，觀察彼不思議普入佛剎，深信彼不思議佛力莊嚴，照現彼不思議菩薩三昧，了達彼不思議差別世界，修集彼不思議菩薩淨業，發起彼不思議廣大誓願。如是觀察，漸次南行，向閻浮提畔無垢聚落，周遍尋覓海幢比丘。

乃見處在經行林側，結跏趺坐，端身正念，離出入息，無別思覺，住不思議廣大三昧，以三昧力現大神通。於其身上，從頂至足，一切肢分，一切毛孔，悉現無量不思議數同自身相一切身雲，遍一切處現一切身：為普供養一切如來故，為普嚴淨一切佛剎故，為普成熟一切菩薩故，為普調伏一切眾生故，為普濟拔諸苦蘊故，為普除斷三惡趣故，為普開示人天路故，為普銷滅煩惱毒故，為令眾生普入甚深智慧海故，為令眾生究竟安住一切智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃見處在經行林側，結跏趺坐，端身正念，離出入息，無別思覺，住不思議廣大三昧，以三昧力現大神通。於其身上，從頂至足，一切肢分，一切毛孔，悉現無量不思議數同自身相一切身雲，遍一切處現一切身：為普供養一切如來故，為普嚴淨一切佛剎故，為普成熟一切菩薩故，為普調伏一切眾生故，為普濟拔諸苦蘊故，為普除斷三惡趣故，為普開示人天路故，為普銷滅煩惱毒故，為令眾生普入甚深智慧海故，為令眾生究竟安住一切智故。

從兩足下出無數佛剎極微塵數長者、居士、婆羅門眾相似身雲，首戴華冠，身垂瓔珞，明珠繫頂，被服莊嚴，無量童男以為眷屬；普往十方一切世界，悉以一切上妙供具普施眾生。所謂：普雨一切上味如法飲食，一切上妙雜色寶華，一切衣服，一切瓔珞，一切鬘帶，一切熏香，一切塗香，一切寶器，一切宮室，一切欲樂資生之具；於一切處救攝一切貧窮眾生，充濟所須，令其滿足；安慰一切苦惱眾生，獲身心樂，令其歡喜；成熟一切善根眾生，心意調柔，令其清淨，究竟無上菩提之道；如是示現充滿十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從兩足下出無數佛剎極微塵數長者、居士、婆羅門眾相似身雲，首戴華冠，身垂瓔珞，明珠繫頂，被服莊嚴，無量童男以為眷屬；普往十方一切世界，悉以一切上妙供具普施眾生。所謂：普雨一切上味如法飲食，一切上妙雜色寶華，一切衣服，一切瓔珞，一切鬘帶，一切熏香，一切塗香，一切寶器，一切宮室，一切欲樂資生之具；於一切處救攝一切貧窮眾生，充濟所須，令其滿足；安慰一切苦惱眾生，獲身心樂，令其歡喜；成熟一切善根眾生，心意調柔，令其清淨，究竟無上菩提之道；如是示現充滿十方。

從其兩膝出現無數百千萬億諸剎帝利及婆羅門并其眷屬相似身雲，皆悉聰慧，具諸藝業，世出世間無不通達，種種色相，種種形貌，種種衣服，上妙莊嚴，普遍十方一切世界，恒以四攝攝諸眾生。謂：與財寶令其富樂，可意語言令聞歡喜，或以同事勸導誘進；如是一切貧者令足，病者令愈，危者令安，怖者令止，有憂苦者令其快樂。復以方便咸使發心，授以正法，令其開悟，速疾令其離諸不善，集眾善法，從生死泥拔濟令出，住真實義無畏法中，如是示現充滿十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從其兩膝出現無數百千萬億諸剎帝利及婆羅門并其眷屬相似身雲，皆悉聰慧，具諸藝業，世出世間無不通達，種種色相，種種形貌，種種衣服，上妙莊嚴，普遍十方一切世界，恒以四攝攝諸眾生。謂：與財寶令其富樂，可意語言令聞歡喜，或以同事勸導誘進；如是一切貧者令足，病者令愈，危者令安，怖者令止，有憂苦者令其快樂。復以方便咸使發心，授以正法，令其開悟，速疾令其離諸不善，集眾善法，從生死泥拔濟令出，住真實義無畏法中，如是示現充滿十方。

從其臍輪出等眾生數異道諸仙相似身雲，種種形相，各別莊嚴，或服草衣，或衣樹皮，皆執澡瓶，威儀寂靜。將諸仙眾，足步虛空，往返周旋十方世界，咸出無量歌讚之聲，稱揚諸佛所有功德，或歎菩薩所修梵行，所說妙法，所證清淨，其音和雅，美妙清徹，普聞十方，無有障礙，調伏成熟一切眾生，普攝諸根，不令放逸，令其觀察真實境界；或說諸法皆無自性，使其發起一切智心，令其安住究竟實道；或說世間資生言論；或現方域導俗軌儀；種種善巧，隨宜化度。開一切智出要法門，令諸眾生普得饒益，隨其次第各修其業，如是示現，充滿十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從其臍輪出等眾生數異道諸仙相似身雲，種種形相，各別莊嚴，或服草衣，或衣樹皮，皆執澡瓶，威儀寂靜。將諸仙眾，足步虛空，往返周旋十方世界，咸出無量歌讚之聲，稱揚諸佛所有功德，或歎菩薩所修梵行，所說妙法，所證清淨，其音和雅，美妙清徹，普聞十方，無有障礙，調伏成熟一切眾生，普攝諸根，不令放逸，令其觀察真實境界；或說諸法皆無自性，使其發起一切智心，令其安住究竟實道；或說世間資生言論；或現方域導俗軌儀；種種善巧，隨宜化度。開一切智出要法門，令諸眾生普得饒益，隨其次第各修其業，如是示現，充滿十方。

從其兩脇出不思議無數龍王、龍子、龍女并其眷屬相似身雲，現不思議諸龍神變，遍滿虛空。所謂：雨不思議寶香莊嚴雲，不思議寶華莊嚴雲，不思議寶鬘莊嚴雲，不思議寶蓋莊嚴雲，不思議寶幢莊嚴雲，不思議寶幡莊嚴雲，不思議種種妙寶瓔珞莊嚴雲，不思議大摩尼寶王莊嚴雲，不思議種種寶座莊嚴雲，不思議天寶嚴具莊嚴雲，不思議天寶宮殿莊嚴雲，不思議諸天、采女歌詠讚歎莊嚴雲，不思議天寶珠網莊嚴雲，不思議摩尼鬚葉臺𧄜寶蓮華莊嚴雲，不思議一切摩尼寶冠莊嚴雲，不思議無邊光焰天寶莊嚴雲，不思議華鬘幢蓋天身莊嚴雲，不思議恭敬合掌諸天采女雲，不思議含輝吐焰金色蓮華雲，不思議演說一切諸佛功德大音聲雲；如是一切普遍虛空，以為莊嚴，周遍十方一切世界諸佛道場而為供養。普令眾生皆生歡喜，除煩惱熱，得清涼樂，如是示現充滿十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從其兩脇出不思議無數龍王、龍子、龍女并其眷屬相似身雲，現不思議諸龍神變，遍滿虛空。所謂：雨不思議寶香莊嚴雲，不思議寶華莊嚴雲，不思議寶鬘莊嚴雲，不思議寶蓋莊嚴雲，不思議寶幢莊嚴雲，不思議寶幡莊嚴雲，不思議種種妙寶瓔珞莊嚴雲，不思議大摩尼寶王莊嚴雲，不思議種種寶座莊嚴雲，不思議天寶嚴具莊嚴雲，不思議天寶宮殿莊嚴雲，不思議諸天、采女歌詠讚歎莊嚴雲，不思議天寶珠網莊嚴雲，不思議摩尼鬚葉臺𧄜寶蓮華莊嚴雲，不思議一切摩尼寶冠莊嚴雲，不思議無邊光焰天寶莊嚴雲，不思議華鬘幢蓋天身莊嚴雲，不思議恭敬合掌諸天采女雲，不思議含輝吐焰金色蓮華雲，不思議演說一切諸佛功德大音聲雲；如是一切普遍虛空，以為莊嚴，周遍十方一切世界諸佛道場而為供養。普令眾生皆生歡喜，除煩惱熱，得清涼樂，如是示現充滿十方。

從其胸臆吉祥相中出無數佛剎極微塵數阿脩羅王并其眷屬相似身雲，皆悉示現不可思議巧幻術力，種種神變充滿虛空。所謂：能令無量百千萬億世界皆悉震動，一切山王互相衝擊，一切海水皆大涌沸，諸天宮殿無不動搖，諸魔光明無不隱蔽，諸魔軍眾無不摧伏；普令眾生捨離憍慢，心無放逸，除慳嫉垢，息諸怨害，咸起慈心，破煩惱山，竭愛欲海，長無鬪諍，永共和善。復以幻力遊戲神通，開悟群生令離貪著，於諸惡法常樂遠離，怖畏生死，欣求解脫；令出世間一切諸趣，令住無上菩提之心，令修菩薩清淨妙行，令趣菩薩波羅蜜道，令入一切諸菩薩地，令照菩薩微妙法門，令觀菩薩方便善巧。如是示現遍周法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從其胸臆吉祥相中出無數佛剎極微塵數阿脩羅王并其眷屬相似身雲，皆悉示現不可思議巧幻術力，種種神變充滿虛空。所謂：能令無量百千萬億世界皆悉震動，一切山王互相衝擊，一切海水皆大涌沸，諸天宮殿無不動搖，諸魔光明無不隱蔽，諸魔軍眾無不摧伏；普令眾生捨離憍慢，心無放逸，除慳嫉垢，息諸怨害，咸起慈心，破煩惱山，竭愛欲海，長無鬪諍，永共和善。復以幻力遊戲神通，開悟群生令離貪著，於諸惡法常樂遠離，怖畏生死，欣求解脫；令出世間一切諸趣，令住無上菩提之心，令修菩薩清淨妙行，令趣菩薩波羅蜜道，令入一切諸菩薩地，令照菩薩微妙法門，令觀菩薩方便善巧。如是示現遍周法界。

從其背出無量阿僧祇佛剎極微塵數聲聞、獨覺相似身雲，為諸眾生應以二乘而受化者廣說法要，令其調伏。所謂：為執我者說無有我，為執常者說行無常，為貪行者說不淨觀，為瞋行者說慈心觀，為癡行者說緣起觀，為等分者說與智慧相應境界；各別對治，令遍觀察。為於境界生樂著者，說離諸著無所有性，為遍耽滯五欲境界，說離諸欲無染著性，為著寂靜定所繫者，說大願門，令深愛樂。誓普饒益一切眾生，轉於法輪；盡未來際，令諸眾生所願皆滿，如是遍周一切法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從其背出無量阿僧祇佛剎極微塵數聲聞、獨覺相似身雲，為諸眾生應以二乘而受化者廣說法要，令其調伏。所謂：為執我者說無有我，為執常者說行無常，為貪行者說不淨觀，為瞋行者說慈心觀，為癡行者說緣起觀，為等分者說與智慧相應境界；各別對治，令遍觀察。為於境界生樂著者，說離諸著無所有性，為遍耽滯五欲境界，說離諸欲無染著性，為著寂靜定所繫者，說大願門，令深愛樂。誓普饒益一切眾生，轉於法輪；盡未來際，令諸眾生所願皆滿，如是遍周一切法界。

從其兩肩出阿僧祇佛剎極微塵數夜叉、羅剎王種種形貌，種種色相，長短廣狹，種種儀容，威勢雄猛，甚可怖畏，無量眷屬而自圍遶。現種種神力，吼種種大聲，隨其所應，作種種方便，遍滿十方一切世界，守護一切善行眾生及諸賢聖、菩薩眾會說法道場。諸有受持菩薩淨行，欣求如來一切正智，若向正住及正住者，或時現作執金剛神，守護諸佛，承事供養及佛住處；或遍守護一切世間，令其不入一切惡道。有恐怖者令得安隱，有疾病者令得除差，在厄難者令除苦惱，有過惡者令自厭悔，有災橫者令其息滅。積集福智大心眾生，令其能轉諸佛法輪，捨生死輪，住正法輪，摧滅一切異道邪論，如是利益，遍滿十方一切法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從其兩肩出阿僧祇佛剎極微塵數夜叉、羅剎王種種形貌，種種色相，長短廣狹，種種儀容，威勢雄猛，甚可怖畏，無量眷屬而自圍遶。現種種神力，吼種種大聲，隨其所應，作種種方便，遍滿十方一切世界，守護一切善行眾生及諸賢聖、菩薩眾會說法道場。諸有受持菩薩淨行，欣求如來一切正智，若向正住及正住者，或時現作執金剛神，守護諸佛，承事供養及佛住處；或遍守護一切世間，令其不入一切惡道。有恐怖者令得安隱，有疾病者令得除差，在厄難者令除苦惱，有過惡者令自厭悔，有災橫者令其息滅。積集福智大心眾生，令其能轉諸佛法輪，捨生死輪，住正法輪，摧滅一切異道邪論，如是利益，遍滿十方一切法界。

從其腹出無量百千阿僧祇佛剎極微塵數緊那羅王，各與無數百千萬億緊那羅女眷屬圍遶，無量佛剎極微塵數乾闥婆王，各與無數百千萬億乾闥婆女眷屬圍遶。各奏無數阿僧祇百千天樂，歌詠讚歎一切諸法緣生實性，歌詠讚歎一切諸佛難思功德，歌詠讚歎發菩提心普遍威力，歌詠讚歎一切菩薩修圓滿行，歌詠讚歎一切諸佛成正覺門，歌詠讚歎一切諸佛轉法輪門，歌詠讚歎一切諸佛現神變門，歌詠讚歎一切諸佛般涅槃門，歌詠讚歎守護一切諸佛教門，歌詠讚歎令諸眾生皆歡喜門；開示演說嚴淨一切諸佛剎門，開示演說一切諸佛微妙法門，開示演說照一切法無障礙門，開示演說發起一切諸善根門；如是利益充滿十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從其腹出無量百千阿僧祇佛剎極微塵數緊那羅王，各與無數百千萬億緊那羅女眷屬圍遶，無量佛剎極微塵數乾闥婆王，各與無數百千萬億乾闥婆女眷屬圍遶。各奏無數阿僧祇百千天樂，歌詠讚歎一切諸法緣生實性，歌詠讚歎一切諸佛難思功德，歌詠讚歎發菩提心普遍威力，歌詠讚歎一切菩薩修圓滿行，歌詠讚歎一切諸佛成正覺門，歌詠讚歎一切諸佛轉法輪門，歌詠讚歎一切諸佛現神變門，歌詠讚歎一切諸佛般涅槃門，歌詠讚歎守護一切諸佛教門，歌詠讚歎令諸眾生皆歡喜門；開示演說嚴淨一切諸佛剎門，開示演說一切諸佛微妙法門，開示演說照一切法無障礙門，開示演說發起一切諸善根門；如是利益充滿十方。

從其面門出無量百千阿僧祇佛剎極微塵數轉輪聖王，七寶具足，四兵圍遶，放大捨光，雨無盡寶最勝摩尼，莊嚴世界，普施眾生，咸令充足，令斷十惡，修行十善。所謂：一切屠獵、漁捕、暴惡眾生令起慈悲，不斷生命；貧乏苦惱下劣眾生，令其永捨不與取行，常行惠施，能捨無量百千萬億端正采女，心無吝惜；令諸眾生永斷邪婬，修持梵行；虛誑眾生，令其究竟常真實語，不作虛誑無益談說；令攝他語，不行離間，常樂和合，無有乖諍；令柔軟語，無有麁惡；雜穢語者，令常演說甚深決定明了之義，順佛法語，利益修行，永斷綺飾無義言辭，令諸眾生深入法句；多貪欲者，令其少欲，修習知足最勝端嚴無生正行；多怒害者令除瞋恚，於諸眾生恒起慈心，心無瑕垢，為說大悲，歡喜攝受，令入佛法；墮見網者為說實義，令觀諸法，深入因緣，善明諦理，決擇正邪，令心清淨，拔邪見刺，破疑惑山；令諸眾生悟心實性，具足通達，趣入甚深，一切障礙悉皆除滅；如是所作充滿法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從其面門出無量百千阿僧祇佛剎極微塵數轉輪聖王，七寶具足，四兵圍遶，放大捨光，雨無盡寶最勝摩尼，莊嚴世界，普施眾生，咸令充足，令斷十惡，修行十善。所謂：一切屠獵、漁捕、暴惡眾生令起慈悲，不斷生命；貧乏苦惱下劣眾生，令其永捨不與取行，常行惠施，能捨無量百千萬億端正采女，心無吝惜；令諸眾生永斷邪婬，修持梵行；虛誑眾生，令其究竟常真實語，不作虛誑無益談說；令攝他語，不行離間，常樂和合，無有乖諍；令柔軟語，無有麁惡；雜穢語者，令常演說甚深決定明了之義，順佛法語，利益修行，永斷綺飾無義言辭，令諸眾生深入法句；多貪欲者，令其少欲，修習知足最勝端嚴無生正行；多怒害者令除瞋恚，於諸眾生恒起慈心，心無瑕垢，為說大悲，歡喜攝受，令入佛法；墮見網者為說實義，令觀諸法，深入因緣，善明諦理，決擇正邪，令心清淨，拔邪見刺，破疑惑山；令諸眾生悟心實性，具足通達，趣入甚深，一切障礙悉皆除滅；如是所作充滿法界。

從其兩目出無量百千阿僧祇佛剎極微塵數廣大日輪，放大光明普照一切諸大地獄，所有苦惱悉令除滅；又照一切世界中間，令除黑闇，覩見光明；又照一切十方世界餓鬼傍生，令其捨離愚癡翳障，得大智慧，拔除眾苦。復於一切垢濁世界放清淨光，白銀世界放黃金光，黃金世界放白銀光；瑠璃世界放玻瓈光，玻瓈世界放瑠璃光；硨磲世界放碼碯光，碼碯世界放硨磲光；赤珠世界放日藏摩尼王光，日藏摩尼王世界放赤珠光；帝青世界放月藏焰網摩尼寶王光，月藏焰網摩尼寶王世界放帝青光；純寶所成世界放雜寶光，雜寶所成世界放純寶光。如是光明普照佛剎道場眾會而作佛事，照諸眾生心之稠林，辦諸眾生無量事業，嚴飾一切世間境界，令諸眾生心得清涼，生大歡喜，安隱快樂；如是所作充滿法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從其兩目出無量百千阿僧祇佛剎極微塵數廣大日輪，放大光明普照一切諸大地獄，所有苦惱悉令除滅；又照一切世界中間，令除黑闇，覩見光明；又照一切十方世界餓鬼傍生，令其捨離愚癡翳障，得大智慧，拔除眾苦。復於一切垢濁世界放清淨光，白銀世界放黃金光，黃金世界放白銀光；瑠璃世界放玻瓈光，玻瓈世界放瑠璃光；硨磲世界放碼碯光，碼碯世界放硨磲光；赤珠世界放日藏摩尼王光，日藏摩尼王世界放赤珠光；帝青世界放月藏焰網摩尼寶王光，月藏焰網摩尼寶王世界放帝青光；純寶所成世界放雜寶光，雜寶所成世界放純寶光。如是光明普照佛剎道場眾會而作佛事，照諸眾生心之稠林，辦諸眾生無量事業，嚴飾一切世間境界，令諸眾生心得清涼，生大歡喜，安隱快樂；如是所作充滿法界。