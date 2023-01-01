大方廣佛華嚴經卷第五罽賓國三藏般若奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第五罽賓國三藏般若奉 詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入不思議解脫境界普賢行願品

爾時，善財童子聞善知識教，一心正念；隨順思惟所有智慧光明門，隨順通達所有甚深解脫門，隨順憶持所有自在三昧門，隨順敬奉所有清淨教誨門，隨順觀察所見諸佛威德門，隨順欣樂所見諸佛住處門，隨順解了所見諸佛軌則門，隨順思念所見諸佛出現門，隨順趣入所見諸佛法界門，隨順安住所見諸佛境界門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子聞善知識教，一心正念；隨順思惟所有智慧光明門，隨順通達所有甚深解脫門，隨順憶持所有自在三昧門，隨順敬奉所有清淨教誨門，隨順觀察所見諸佛威德門，隨順欣樂所見諸佛住處門，隨順解了所見諸佛軌則門，隨順思念所見諸佛出現門，隨順趣入所見諸佛法界門，隨順安住所見諸佛境界門。

漸次南行，向海門國，詣海雲比丘所，頂禮雙足，遶無數匝，於前合掌，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，欲入甚深最上智海，而未知菩薩云何能具菩薩行，長養菩提種？云何能捨凡夫家，生於如來家？云何能度生死海，入佛智慧海？云何能離凡愚地，入佛最勝地？云何能斷生死流，入佛淨行流？云何能壞生死輪，成就大願輪？云何能滅魔境界，顯示佛境界？云何能竭愛欲海，增長大悲海？云何能閉三塗八難門，開人天涅槃門？云何能出三有繫縛城，入種智解脫城？云何能棄捨一切珍玩資具，饒益攝受一切眾生？唯願慈哀，為我宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 漸次南行，向海門國，詣海雲比丘所，頂禮雙足，遶無數匝，於前合掌，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，欲入甚深最上智海，而未知菩薩云何能具菩薩行，長養菩提種？云何能捨凡夫家，生於如來家？云何能度生死海，入佛智慧海？云何能離凡愚地，入佛最勝地？云何能斷生死流，入佛淨行流？云何能壞生死輪，成就大願輪？云何能滅魔境界，顯示佛境界？云何能竭愛欲海，增長大悲海？云何能閉三塗八難門，開人天涅槃門？云何能出三有繫縛城，入種智解脫城？云何能棄捨一切珍玩資具，饒益攝受一切眾生？唯願慈哀，為我宣說。」

時，海雲比丘告善財言：「善男子！汝已發阿耨多羅三藐三菩提心耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，海雲比丘告善財言：「善男子！汝已發阿耨多羅三藐三菩提心耶？」

善財言：「唯！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財言：「唯！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。」

海雲告言：「善哉！善哉！善男子！發菩提心者不可得聞，何況自能深心發趣？善男子！若諸眾生未曾修種深固善根，則不能發阿耨多羅三藐三菩提心。是故，菩薩要得平等無礙境界，普門善根光明照故；要得真實巧方便藏，正道三昧光明照故；要得積集功德海藏，廣大福聚莊嚴身故；要得增長種種白法，念念出生無休息故；要能供事真善知識，諮問法要無疲厭故；要捨慳吝，無所藏積，於身命財無愛著故；要離憍慢，心無高下，安住不動如大地故；要恒慈愍隨順眾生，平等饒益無違逆故；要處生死，於惡趣中度苦眾生，心不捨故；要恒觀察如來境界，欣求修習至究竟故；要恒利益安樂一切諸眾生故；如是乃能發菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海雲告言：「善哉！善哉！善男子！發菩提心者不可得聞，何況自能深心發趣？善男子！若諸眾生未曾修種深固善根，則不能發阿耨多羅三藐三菩提心。是故，菩薩要得平等無礙境界，普門善根光明照故；要得真實巧方便藏，正道三昧光明照故；要得積集功德海藏，廣大福聚莊嚴身故；要得增長種種白法，念念出生無休息故；要能供事真善知識，諮問法要無疲厭故；要捨慳吝，無所藏積，於身命財無愛著故；要離憍慢，心無高下，安住不動如大地故；要恒慈愍隨順眾生，平等饒益無違逆故；要處生死，於惡趣中度苦眾生，心不捨故；要恒觀察如來境界，欣求修習至究竟故；要恒利益安樂一切諸眾生故；如是乃能發菩提心。

「發菩提心者，所謂：拔濟苦惱諸眾生故，發大悲心；平等福祐諸眾生故，發大慈心；除滅眾生諸苦蘊故，發安樂心；為息眾生不善心故，發饒益心；救護怖畏諸眾生故，發哀愍心；捨離執著障礙法故，發無著心；普遍法界諸佛剎故，發廣大心；等虛空界無不往故，發無邊心；見一切佛妙色身故，發無垢心；觀三世法智無盡故，發清淨心；為欲普入一切智智甚深海故，發大智心；發如是等種種心故，是名菩薩發菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「發菩提心者，所謂：拔濟苦惱諸眾生故，發大悲心；平等福祐諸眾生故，發大慈心；除滅眾生諸苦蘊故，發安樂心；為息眾生不善心故，發饒益心；救護怖畏諸眾生故，發哀愍心；捨離執著障礙法故，發無著心；普遍法界諸佛剎故，發廣大心；等虛空界無不往故，發無邊心；見一切佛妙色身故，發無垢心；觀三世法智無盡故，發清淨心；為欲普入一切智智甚深海故，發大智心；發如是等種種心故，是名菩薩發菩提心。

「善男子！我初止住此海門國十有二年，常以十事觀察大海而為境界。所謂：思惟大海寬廣難量，思惟大海深難得底，思惟大海同一鹹味，思惟大海出生眾寶，思惟大海吞納眾流，思惟大海水色差別不可思議，思惟大海種種眾生之所依住，思惟大海容受無量大身眾生，思惟大海能受大雲所雨之雨，思惟大海究竟恒滿無有增減。善男子！我復思念：世間之中頗有深廣過此海不？乃至容受常無增減過此海不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我初止住此海門國十有二年，常以十事觀察大海而為境界。所謂：思惟大海寬廣難量，思惟大海深難得底，思惟大海同一鹹味，思惟大海出生眾寶，思惟大海吞納眾流，思惟大海水色差別不可思議，思惟大海種種眾生之所依住，思惟大海容受無量大身眾生，思惟大海能受大雲所雨之雨，思惟大海究竟恒滿無有增減。善男子！我復思念：世間之中頗有深廣過此海不？乃至容受常無增減過此海不？

「善男子！我作如是思惟之時，從大海中有大蓮華，眾寶莊嚴，欻然出現，以無能勝帝青頗胝迦金剛摩尼王寶為莖，毘瑠璃摩尼王寶為臺，無垢清淨閻浮檀金為葉，隨時芬馥白栴檀香沈水妙寶而為其藏，黃色映徹碼碯寶王以為其鬚，百萬摩尼寶莊嚴網羅布其上；凡所莊校，周圓無際，光榮四照，彌覆大海。百萬欲天王普雨種種天寶、天華、天鬘、天香、天燒香、天塗香、天末香、天妙衣服、天幢幡蓋如雲而下；百萬龍王起大香雲，雨眾香水；百萬夜叉王獻以種種珍奇寶藏；百萬羅剎王各以慈心，合掌觀察；百萬乾闥婆王以妙樂音，歌詠讚歎；百萬阿脩羅王執持其莖，曲躬而立；百萬迦樓羅王銜諸瓔珞，妙寶繒帶四面垂下；百萬緊那羅王起饒益心，歡喜愛樂；百萬摩睺羅伽王起清淨心，恭敬禮拜；百萬人王起殷重心，合掌瞻仰；百萬轉輪聖王各以七寶，莊嚴供養；百萬梵天王頭頂禮敬；百萬淨居天恭敬合掌；百萬主海神俱時出現，恭敬作禮；百萬主火神各持種種妙寶莊嚴。百萬味光摩尼寶光明普照，百萬淨福摩尼寶布散莊嚴，百萬遍照摩尼寶為清淨藏，百萬離垢藏摩尼寶其光赫奕，百萬吉祥藏摩尼寶放妙光明，百萬妙藏摩尼寶光照無邊，百萬閻浮幢摩尼寶周布行列，百萬不可壞金剛摩尼寶清淨莊嚴。百萬日藏摩尼寶廣大清淨，圓光普照；百萬可愛樂摩尼寶顯現眾色，具足莊嚴；百萬心王摩尼寶放雜色光，雨無盡寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我作如是思惟之時，從大海中有大蓮華，眾寶莊嚴，欻然出現，以無能勝帝青頗胝迦金剛摩尼王寶為莖，毘瑠璃摩尼王寶為臺，無垢清淨閻浮檀金為葉，隨時芬馥白栴檀香沈水妙寶而為其藏，黃色映徹碼碯寶王以為其鬚，百萬摩尼寶莊嚴網羅布其上；凡所莊校，周圓無際，光榮四照，彌覆大海。百萬欲天王普雨種種天寶、天華、天鬘、天香、天燒香、天塗香、天末香、天妙衣服、天幢幡蓋如雲而下；百萬龍王起大香雲，雨眾香水；百萬夜叉王獻以種種珍奇寶藏；百萬羅剎王各以慈心，合掌觀察；百萬乾闥婆王以妙樂音，歌詠讚歎；百萬阿脩羅王執持其莖，曲躬而立；百萬迦樓羅王銜諸瓔珞，妙寶繒帶四面垂下；百萬緊那羅王起饒益心，歡喜愛樂；百萬摩睺羅伽王起清淨心，恭敬禮拜；百萬人王起殷重心，合掌瞻仰；百萬轉輪聖王各以七寶，莊嚴供養；百萬梵天王頭頂禮敬；百萬淨居天恭敬合掌；百萬主海神俱時出現，恭敬作禮；百萬主火神各持種種妙寶莊嚴。百萬味光摩尼寶光明普照，百萬淨福摩尼寶布散莊嚴，百萬遍照摩尼寶為清淨藏，百萬離垢藏摩尼寶其光赫奕，百萬吉祥藏摩尼寶放妙光明，百萬妙藏摩尼寶光照無邊，百萬閻浮幢摩尼寶周布行列，百萬不可壞金剛摩尼寶清淨莊嚴。百萬日藏摩尼寶廣大清淨，圓光普照；百萬可愛樂摩尼寶顯現眾色，具足莊嚴；百萬心王摩尼寶放雜色光，雨無盡寶。

「此大蓮華所有莊嚴，皆從如來過去積集出世廣大善根所生，令諸菩薩各於此華，信願成滿；普於十方一切世界無不顯現；從如幻觀香王業生，以無生法所莊嚴故；從如夢觀離相法生，以無作法之所印故；從無染著離諍法生，隨境觀察無所著故；恒出妙音演說如來廣大境界，其聲充滿一切諸佛清淨剎土。假使無數百千億劫，以妙辯才稱讚此華，功德無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此大蓮華所有莊嚴，皆從如來過去積集出世廣大善根所生，令諸菩薩各於此華，信願成滿；普於十方一切世界無不顯現；從如幻觀香王業生，以無生法所莊嚴故；從如夢觀離相法生，以無作法之所印故；從無染著離諍法生，隨境觀察無所著故；恒出妙音演說如來廣大境界，其聲充滿一切諸佛清淨剎土。假使無數百千億劫，以妙辯才稱讚此華，功德無盡。

「善男子！我時於此蓮華之上，見有如來結跏趺坐，相好具足，形量高廣，上至有頂。如來所處寶蓮華座不可思議，道場眾會不可思議，圓滿智慧不可思議，圓光照耀不可思議，威儀隨現不可思議，光明熾盛不可思議，諸相隨好不可思議，變現自在不可思議，神通調伏不可思議，清淨妙色不可思議，無見頂相不可思議，舌相長廣不可思議，辯才善巧不可思議，圓音普演不可思議，無量智力不可思議，清淨無畏不可思議，無礙解智不可思議，憶念彼佛往修本行不可思議，菩提自在不可思議，法雷震吼不可思議，普門示現不可思議，種種莊嚴不可思議，隨其左右見各差別不可思議，普遍饒益咸令成熟不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我時於此蓮華之上，見有如來結跏趺坐，相好具足，形量高廣，上至有頂。如來所處寶蓮華座不可思議，道場眾會不可思議，圓滿智慧不可思議，圓光照耀不可思議，威儀隨現不可思議，光明熾盛不可思議，諸相隨好不可思議，變現自在不可思議，神通調伏不可思議，清淨妙色不可思議，無見頂相不可思議，舌相長廣不可思議，辯才善巧不可思議，圓音普演不可思議，無量智力不可思議，清淨無畏不可思議，無礙解智不可思議，憶念彼佛往修本行不可思議，菩提自在不可思議，法雷震吼不可思議，普門示現不可思議，種種莊嚴不可思議，隨其左右見各差別不可思議，普遍饒益咸令成熟不可思議。

「善男子！時彼如來於蓮華上，則伸右手而摩我頂，為我演說普眼法門；顯發一切菩薩諸行，開演一切如來境界，闡揚一切諸佛妙法，光照一切諸佛剎土，圓滿一切諸佛相好，摧伏一切外道邪論，散滅一切諸魔軍眾；能令一切眾生歡喜，調伏一切眾生煩惱，能照一切眾生心行，善了一切眾生根性，能以威力普轉法輪，隨眾生心悉令開悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！時彼如來於蓮華上，則伸右手而摩我頂，為我演說普眼法門；顯發一切菩薩諸行，開演一切如來境界，闡揚一切諸佛妙法，光照一切諸佛剎土，圓滿一切諸佛相好，摧伏一切外道邪論，散滅一切諸魔軍眾；能令一切眾生歡喜，調伏一切眾生煩惱，能照一切眾生心行，善了一切眾生根性，能以威力普轉法輪，隨眾生心悉令開悟。

「我從彼佛得聞於此普眼法門，受持讀誦，憶念思惟。假使有人以大海量墨，須彌聚筆，書此無盡廣大海藏普眼法門，一品中一門，一門中一法，一法中一義，一義中一句，乃至少分，尚不可得，何況盡能具足書寫？善男子！我於彼佛千二百歲，受持如是普眼法門，相續不斷。於日日中常以十種陀羅尼門，領受記持十無數品，所謂：以聞持陀羅尼光明，領受無數品；以寂靜門陀羅尼光明，趣入無數品；以無邊旋陀羅尼光明，普入無數品；以隨地觀察普遍照耀陀羅尼光明，分別無數品；以具足威力陀羅尼光明，普攝無數品；以蓮華莊嚴陀羅尼光明，引發無數品；以微妙言音陀羅尼光明，開演無數品；以虛空藏陀羅尼光明，顯示無數品；以光聚山陀羅尼光明，增廣無數品；以海藏普持陀羅尼光明，辨析無數品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我從彼佛得聞於此普眼法門，受持讀誦，憶念思惟。假使有人以大海量墨，須彌聚筆，書此無盡廣大海藏普眼法門，一品中一門，一門中一法，一法中一義，一義中一句，乃至少分，尚不可得，何況盡能具足書寫？善男子！我於彼佛千二百歲，受持如是普眼法門，相續不斷。於日日中常以十種陀羅尼門，領受記持十無數品，所謂：以聞持陀羅尼光明，領受無數品；以寂靜門陀羅尼光明，趣入無數品；以無邊旋陀羅尼光明，普入無數品；以隨地觀察普遍照耀陀羅尼光明，分別無數品；以具足威力陀羅尼光明，普攝無數品；以蓮華莊嚴陀羅尼光明，引發無數品；以微妙言音陀羅尼光明，開演無數品；以虛空藏陀羅尼光明，顯示無數品；以光聚山陀羅尼光明，增廣無數品；以海藏普持陀羅尼光明，辨析無數品。

「善男子！是時十方一切世界，各有無量諸眾生等，為聽法故而來我所；所謂：天王、龍王、夜叉王、乾闥婆王、阿脩羅王、迦樓羅王、緊那羅王、摩睺羅伽王、人王、梵王，如是諸王并其眷屬，來詣我所，諮問我法。我悉為其次第開演，分別解說，咸令歡喜，心生愛樂，深信趣入，悟解成就，安住於此諸佛菩薩光明妙行普眼法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！是時十方一切世界，各有無量諸眾生等，為聽法故而來我所；所謂：天王、龍王、夜叉王、乾闥婆王、阿脩羅王、迦樓羅王、緊那羅王、摩睺羅伽王、人王、梵王，如是諸王并其眷屬，來詣我所，諮問我法。我悉為其次第開演，分別解說，咸令歡喜，心生愛樂，深信趣入，悟解成就，安住於此諸佛菩薩光明妙行普眼法門。

「善男子！我唯知此普眼法門，如諸菩薩摩訶薩深入一切菩薩行海，隨其願力皆清淨故；深入一切廣大願海，盡一切劫住世間故；深入一切諸眾生海，隨其心行普饒益故；深入一切眾生心海，出生無礙十力智故；深入一切眾生根海，隨時調伏令成熟故；深入一切同異剎海，為滿本願悉嚴淨故；深入一切無盡佛海，常願承事興供養故；深入一切正覺法海，能以智慧咸悟入故；深入一切佛功德海，於真實道具足修故；深入一切諸言辭海，遍一切剎轉法輪故；而我云何能知、能說彼功德行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此普眼法門，如諸菩薩摩訶薩深入一切菩薩行海，隨其願力皆清淨故；深入一切廣大願海，盡一切劫住世間故；深入一切諸眾生海，隨其心行普饒益故；深入一切眾生心海，出生無礙十力智故；深入一切眾生根海，隨時調伏令成熟故；深入一切同異剎海，為滿本願悉嚴淨故；深入一切無盡佛海，常願承事興供養故；深入一切正覺法海，能以智慧咸悟入故；深入一切佛功德海，於真實道具足修故；深入一切諸言辭海，遍一切剎轉法輪故；而我云何能知、能說彼功德行？

「善男子！從此南行六十由旬，楞伽道邊，有一聚落名為海岸，彼有比丘名曰妙住，汝詣彼問菩薩云何令菩薩行速得清淨？」時，善財童子禮海雲足，右遶瞻仰，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！從此南行六十由旬，楞伽道邊，有一聚落名為海岸，彼有比丘名曰妙住，汝詣彼問菩薩云何令菩薩行速得清淨？」時，善財童子禮海雲足，右遶瞻仰，辭退而去。

爾時，善財童子隨順思惟善知識教；專心憶念普眼法門，專念如來神變威力，憶持微妙法句身雲，趣入無邊法門教海，觀察善友威儀法式，游泳甚深法海漩澓，普遍趣入虛空法界，淨治法眼所有翳障，捃拾善友所集法寶。如是作意，漸次南行，至楞伽道海岸聚落，觀察十方，周遍求覓妙住比丘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子隨順思惟善知識教；專心憶念普眼法門，專念如來神變威力，憶持微妙法句身雲，趣入無邊法門教海，觀察善友威儀法式，游泳甚深法海漩澓，普遍趣入虛空法界，淨治法眼所有翳障，捃拾善友所集法寶。如是作意，漸次南行，至楞伽道海岸聚落，觀察十方，周遍求覓妙住比丘。

見彼比丘在虛空中經行來往。不思議數諸淨居天與宮殿俱，於虛空中恭敬合掌，發弘誓願而為供養；不思議數諸梵天王，曲躬合掌出妙音聲，以人間法稱揚讚歎而為供養；無數千萬欲界諸天及諸天王，恭敬圍遶滿虛空中，布天華雲，雨天華雨，作天妓樂，出妙音聲，無數繒綺寶幢幡蓋，種種嚴飾，悉遍虛空而為供養；復有無數諸大龍王，於虛空中興不思議沈水香雲，普遍虛空，震雷激電而為供養；無量不思議數諸夜叉王各以眷屬，周匝圍遶恭敬守護而為供養；無量不思議數諸羅剎王與諸眷屬，其形長大，甚可怖畏，咸起慈心，親近瞻仰而為供養；無量阿脩羅王興不思議摩尼寶雲，放大光明遍滿虛空，雨種種寶莊嚴照耀而為供養；無數迦樓羅王作童子形，諸妙采女之所圍遶，起大慈愍，無殺害心，恭敬合掌而為供養；無數緊那羅王拊擊眾樂，演出種種微妙音聲，復以種種稱法言辭，歌詠讚歎而為供養；無數摩睺羅伽王持不思議上妙微細天諸衣服，親近隨逐，周迴布列而為供養；無量主海神作諸妓樂，嘯和雅音而為供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見彼比丘在虛空中經行來往。不思議數諸淨居天與宮殿俱，於虛空中恭敬合掌，發弘誓願而為供養；不思議數諸梵天王，曲躬合掌出妙音聲，以人間法稱揚讚歎而為供養；無數千萬欲界諸天及諸天王，恭敬圍遶滿虛空中，布天華雲，雨天華雨，作天妓樂，出妙音聲，無數繒綺寶幢幡蓋，種種嚴飾，悉遍虛空而為供養；復有無數諸大龍王，於虛空中興不思議沈水香雲，普遍虛空，震雷激電而為供養；無量不思議數諸夜叉王各以眷屬，周匝圍遶恭敬守護而為供養；無量不思議數諸羅剎王與諸眷屬，其形長大，甚可怖畏，咸起慈心，親近瞻仰而為供養；無量阿脩羅王興不思議摩尼寶雲，放大光明遍滿虛空，雨種種寶莊嚴照耀而為供養；無數迦樓羅王作童子形，諸妙采女之所圍遶，起大慈愍，無殺害心，恭敬合掌而為供養；無數緊那羅王拊擊眾樂，演出種種微妙音聲，復以種種稱法言辭，歌詠讚歎而為供養；無數摩睺羅伽王持不思議上妙微細天諸衣服，親近隨逐，周迴布列而為供養；無量主海神作諸妓樂，嘯和雅音而為供養。

善財童子見此比丘於虛空中經行自在，復有如是供養之事充滿虛空；歡喜踊躍，不能自持；五體投地，一心敬禮，良久乃起；合掌白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何勤求佛法？云何積集佛法？云何滿足佛法？云何熏習佛法？云何修行佛法？云何淨治佛法？云何隨順佛所行法？云何通達佛算數法？云何增長佛普遍法？云何清淨佛究竟法？云何總攝佛功德法？云何能入佛隨順法？我聞聖者善能誘誨；唯願慈悲，為我宣說菩薩云何恒見諸佛，聞法勤修而不捨離？菩薩云何恒同一切菩薩善根而不捨離？菩薩云何恒以智慧證諸佛法而不捨離？菩薩云何恒以大願饒益眾生而不捨離？菩薩云何恒修一切菩薩事業而不捨離？菩薩云何恒住劫海，修行無厭而不捨離？菩薩云何恒住剎海，普遍莊嚴而不捨離？菩薩云何恒依佛力，悉能知見諸佛神變而不捨離？菩薩云何恒於六趣自在受生，住無住道而不捨離？菩薩云何恒受諸佛正法雲雨悉能憶持而不捨離？菩薩云何恒發智光普照三世佛所行處而不捨離？唯願慈哀，為我開演。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財童子見此比丘於虛空中經行自在，復有如是供養之事充滿虛空；歡喜踊躍，不能自持；五體投地，一心敬禮，良久乃起；合掌白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何勤求佛法？云何積集佛法？云何滿足佛法？云何熏習佛法？云何修行佛法？云何淨治佛法？云何隨順佛所行法？云何通達佛算數法？云何增長佛普遍法？云何清淨佛究竟法？云何總攝佛功德法？云何能入佛隨順法？我聞聖者善能誘誨；唯願慈悲，為我宣說菩薩云何恒見諸佛，聞法勤修而不捨離？菩薩云何恒同一切菩薩善根而不捨離？菩薩云何恒以智慧證諸佛法而不捨離？菩薩云何恒以大願饒益眾生而不捨離？菩薩云何恒修一切菩薩事業而不捨離？菩薩云何恒住劫海，修行無厭而不捨離？菩薩云何恒住剎海，普遍莊嚴而不捨離？菩薩云何恒依佛力，悉能知見諸佛神變而不捨離？菩薩云何恒於六趣自在受生，住無住道而不捨離？菩薩云何恒受諸佛正法雲雨悉能憶持而不捨離？菩薩云何恒發智光普照三世佛所行處而不捨離？唯願慈哀，為我開演。」

爾時，妙住比丘告善財言：「善哉！善哉！善男子！汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心，今復志求一切智法及自覺法。善男子！汝能發心深信愛樂，慇懃不捨，請問於我；汝當諦聽，今為汝說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，妙住比丘告善財言：「善哉！善哉！善男子！汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心，今復志求一切智法及自覺法。善男子！汝能發心深信愛樂，慇懃不捨，請問於我；汝當諦聽，今為汝說。

「善男子！我得菩薩普遍速疾勇猛不空供養諸佛成熟眾生解脫門。常於此門，若行若止，修習思惟；或入或出，隨順觀察；即時獲得智慧光明名普照諸法究竟無礙。由得如是智光明故，知諸眾生種種心行無所罣礙，知諸眾生種種歿生無所罣礙，知諸眾生宿住之事無所罣礙，知諸眾生未來劫事無所罣礙，知諸眾生現在世事無所罣礙，知諸眾生種種言音隨俗差別無所罣礙，知諸眾生種種疑網咸為決了無所罣礙，知諸眾生種種根性受法差別無所罣礙，知諸眾生應受化時悉往調伏無所罣礙，知諸時分、剎那、臘縛牟呼栗多、晝夜、年劫、延促、相入無所罣礙，知三世海諸法流轉相續次第無所罣礙，知諸佛剎無量差別，能以其身遍往十方無所罣礙；何以故？以得無住、無作、無行神通力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我得菩薩普遍速疾勇猛不空供養諸佛成熟眾生解脫門。常於此門，若行若止，修習思惟；或入或出，隨順觀察；即時獲得智慧光明名普照諸法究竟無礙。由得如是智光明故，知諸眾生種種心行無所罣礙，知諸眾生種種歿生無所罣礙，知諸眾生宿住之事無所罣礙，知諸眾生未來劫事無所罣礙，知諸眾生現在世事無所罣礙，知諸眾生種種言音隨俗差別無所罣礙，知諸眾生種種疑網咸為決了無所罣礙，知諸眾生種種根性受法差別無所罣礙，知諸眾生應受化時悉往調伏無所罣礙，知諸時分、剎那、臘縛牟呼栗多、晝夜、年劫、延促、相入無所罣礙，知三世海諸法流轉相續次第無所罣礙，知諸佛剎無量差別，能以其身遍往十方無所罣礙；何以故？以得無住、無作、無行神通力故。

「善男子！我以得此神通力故，於虛空中或行、或住、或坐、或臥，乃至現作種種威儀隱顯自在。或以一身分為多身，或以多身合為一身；或以其身來往、入出、穿度石壁而無障礙；或於空中結跏趺坐，自在往來，猶如飛鳥；入地如水，履水如地；遍身上下普出煙焰，光明熾盛如大火聚；或時震動一切大地；或時以手捫摸日月；或現威德超自在天；或現大身過於梵世；或以神力轉變自在；或現燒香雲盤旋如蓋，彌覆十方；或現寶焰雲，光明熾盛，普照一切；或現變化雲，其身隨類，等眾生界；或現光網雲，具足眾色，映徹無礙。或現其身於一念頃，過於東方一世界、十世界、百世界、千世界、百千世界、億世界、百億世界、千億世界、百千億世界、百千億那由他世界，乃至無數世界、無量世界、無邊世界、無等世界，不可思世界、不可量世界、不可稱世界、不可說世界、不可說不可說世界，乃至或過閻浮提極微塵數世界，乃至過不可說不可說佛剎極微塵數世界。如是一切世界海中，所有一切世界出生中，一切世界方處中，一切世界旋轉中，一切世界普遍中，一切世界變化中，一切世界名字中，一切世界法門中，一切世界時劫中，一切世界微細中，一切世界菩提場中，一切世界莊嚴具中，一切世界大眾會中。如是一切種種世界，其中所有一切剎土，皆有如來現成正覺；彼諸如來一一復現一切佛剎極微塵數大眾集會差別之身，我悉於彼一切佛所，普現其身。於一一身，普雨一切諸佛剎海極微塵數諸供養雲，所謂：一切華雲、一切香雲、一切鬘雲、一切蓋雲、一切幢雲、一切幡雲、一切帳雲、一切網雲、一切末香雲、一切塗香雲、一切衣服雲；以一切身各持如是諸供具雲而為供養。一一如來所轉法輪，種種宣說，所謂：廣說、略說、讚說、毀說、明了說、隱密說、有餘說、無餘說、不定說、決定說，我皆悟解，憶念受持。一一國土，諸佛剎海，所有莊嚴，我皆憶持，曾無忘失。如於東方，南、西、北方，四維，上、下，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我以得此神通力故，於虛空中或行、或住、或坐、或臥，乃至現作種種威儀隱顯自在。或以一身分為多身，或以多身合為一身；或以其身來往、入出、穿度石壁而無障礙；或於空中結跏趺坐，自在往來，猶如飛鳥；入地如水，履水如地；遍身上下普出煙焰，光明熾盛如大火聚；或時震動一切大地；或時以手捫摸日月；或現威德超自在天；或現大身過於梵世；或以神力轉變自在；或現燒香雲盤旋如蓋，彌覆十方；或現寶焰雲，光明熾盛，普照一切；或現變化雲，其身隨類，等眾生界；或現光網雲，具足眾色，映徹無礙。或現其身於一念頃，過於東方一世界、十世界、百世界、千世界、百千世界、億世界、百億世界、千億世界、百千億世界、百千億那由他世界，乃至無數世界、無量世界、無邊世界、無等世界，不可思世界、不可量世界、不可稱世界、不可說世界、不可說不可說世界，乃至或過閻浮提極微塵數世界，乃至過不可說不可說佛剎極微塵數世界。如是一切世界海中，所有一切世界出生中，一切世界方處中，一切世界旋轉中，一切世界普遍中，一切世界變化中，一切世界名字中，一切世界法門中，一切世界時劫中，一切世界微細中，一切世界菩提場中，一切世界莊嚴具中，一切世界大眾會中。如是一切種種世界，其中所有一切剎土，皆有如來現成正覺；彼諸如來一一復現一切佛剎極微塵數大眾集會差別之身，我悉於彼一切佛所，普現其身。於一一身，普雨一切諸佛剎海極微塵數諸供養雲，所謂：一切華雲、一切香雲、一切鬘雲、一切蓋雲、一切幢雲、一切幡雲、一切帳雲、一切網雲、一切末香雲、一切塗香雲、一切衣服雲；以一切身各持如是諸供具雲而為供養。一一如來所轉法輪，種種宣說，所謂：廣說、略說、讚說、毀說、明了說、隱密說、有餘說、無餘說、不定說、決定說，我皆悟解，憶念受持。一一國土，諸佛剎海，所有莊嚴，我皆憶持，曾無忘失。如於東方，南、西、北方，四維，上、下，亦復如是。

「善男子！如是一切諸世界中所有眾生，若聞我名，若見我身，或覩經行止住之處，或以一心禮拜供養，或時散亂懷疑不信，如是一切皆決定於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。彼諸世界一切眾生我皆明見，隨其大小、勝劣、苦樂，示同其形，隨所應度，教化調伏而成熟之；隨有眾生親近我者，悉令安住如是法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是一切諸世界中所有眾生，若聞我名，若見我身，或覩經行止住之處，或以一心禮拜供養，或時散亂懷疑不信，如是一切皆決定於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。彼諸世界一切眾生我皆明見，隨其大小、勝劣、苦樂，示同其形，隨所應度，教化調伏而成熟之；隨有眾生親近我者，悉令安住如是法門。

「善男子！我唯知此普遍速疾，勇猛不空，供養諸佛，成熟眾生無礙解脫門；如諸菩薩摩訶薩具足受持大慈悲戒，波羅蜜戒，住大乘戒，不離菩薩道戒，不著一切法戒，不捨菩提心戒，不墮二乘地戒，常以佛法為所緣戒，心常憶念一切智戒，所發志樂等虛空戒，一切世間無所依戒，不缺漏戒，不濁亂戒，無遺失戒，不雜染戒，不追悔戒，無厭怠戒，清淨戒，離塵戒，無垢戒，如是菩薩戒行功德，無量無邊，而我云何能知、能說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此普遍速疾，勇猛不空，供養諸佛，成熟眾生無礙解脫門；如諸菩薩摩訶薩具足受持大慈悲戒，波羅蜜戒，住大乘戒，不離菩薩道戒，不著一切法戒，不捨菩提心戒，不墮二乘地戒，常以佛法為所緣戒，心常憶念一切智戒，所發志樂等虛空戒，一切世間無所依戒，不缺漏戒，不濁亂戒，無遺失戒，不雜染戒，不追悔戒，無厭怠戒，清淨戒，離塵戒，無垢戒，如是菩薩戒行功德，無量無邊，而我云何能知、能說？

「善男子！從此南方有一國土，名達邏比吒，其國有城，名金剛層；中有大士，名曰彌伽；汝往彼問菩薩云何學菩薩行，云何修菩薩道。」時，善財童子禮妙住足，右遶瞻仰，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！從此南方有一國土，名達邏比吒，其國有城，名金剛層；中有大士，名曰彌伽；汝往彼問菩薩云何學菩薩行，云何修菩薩道。」時，善財童子禮妙住足，右遶瞻仰，辭退而去。

爾時，善財童子一心隨順善知識教，正念觀彼法光明門；以清淨心深信趣入，念法威力，順佛所行，專心憶持，紹三寶種，歎離欲性；念善知識，普遍觀察，照明三世，憶本大願，隨順修行；以無礙心入眾生界，常勤作意救護世間；於諸有為，心無倚著，觀一切法根本自性，念念流入一切智海，普遍嚴淨一切佛剎；於諸如來道場眾會，心無依住。如是觀察，漸次南行，至達邏比吒國，入金剛層城，周遍求覓彌伽大士。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子一心隨順善知識教，正念觀彼法光明門；以清淨心深信趣入，念法威力，順佛所行，專心憶持，紹三寶種，歎離欲性；念善知識，普遍觀察，照明三世，憶本大願，隨順修行；以無礙心入眾生界，常勤作意救護世間；於諸有為，心無倚著，觀一切法根本自性，念念流入一切智海，普遍嚴淨一切佛剎；於諸如來道場眾會，心無依住。如是觀察，漸次南行，至達邏比吒國，入金剛層城，周遍求覓彌伽大士。

乃見其人於市肆中，處高臺上，坐師子座，十千人眾所共圍遶，廣說輪字莊嚴法門。善財往詣，頂禮其足，遶無數匝，恭敬合掌，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？云何流轉諸趣，常不忘失菩提之心？云何心得堅固，勤求佛法無有厭倦？云何獲得清淨謙下之心無能壞者？云何得大悲心力，恒處生死不憚劬勞？云何得陀羅尼力，自在攝持普門清淨？云何發生廣大智光，離諸翳障？云何得妙辯才，善巧決擇甚深法藏？云何得正念力，憶持諸佛一切法輪？云何得淨趣力，演一切法普淨諸趣？云何得成菩薩普遍智力，於一切法種種分別，悉能決定了真實義？唯願慈哀，為我宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃見其人於市肆中，處高臺上，坐師子座，十千人眾所共圍遶，廣說輪字莊嚴法門。善財往詣，頂禮其足，遶無數匝，恭敬合掌，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩道？云何流轉諸趣，常不忘失菩提之心？云何心得堅固，勤求佛法無有厭倦？云何獲得清淨謙下之心無能壞者？云何得大悲心力，恒處生死不憚劬勞？云何得陀羅尼力，自在攝持普門清淨？云何發生廣大智光，離諸翳障？云何得妙辯才，善巧決擇甚深法藏？云何得正念力，憶持諸佛一切法輪？云何得淨趣力，演一切法普淨諸趣？云何得成菩薩普遍智力，於一切法種種分別，悉能決定了真實義？唯願慈哀，為我宣說。」

爾時，彌伽告善財言：「善男子！汝已先發阿耨多羅三藐三菩提心耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌伽告善財言：「善男子！汝已先發阿耨多羅三藐三菩提心耶？」

善財白言：「唯然！大士！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財白言：「唯然！大士！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。」

彌伽遽即下師子座，由為尊重菩提心故，於善財前五體投地，一心禮敬；從地而起，散金銀華無價寶珠及以上妙碎末旃檀，復以雜綵無量寶衣以覆其上。復散無數殊勝光潔悅意香華，眾妙供具而為供養；然後合掌，以柔軟音而稱讚言：「善哉！善哉！善男子！汝乃能發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌伽遽即下師子座，由為尊重菩提心故，於善財前五體投地，一心禮敬；從地而起，散金銀華無價寶珠及以上妙碎末旃檀，復以雜綵無量寶衣以覆其上。復散無數殊勝光潔悅意香華，眾妙供具而為供養；然後合掌，以柔軟音而稱讚言：「善哉！善哉！善男子！汝乃能發阿耨多羅三藐三菩提心。

「善男子！若有能發阿耨多羅三藐三菩提心者，則為勤求一切智智不斷佛種，則為永離一切世間凡夫種性，則為嚴淨一切諸佛所有剎土，則為調伏一切眾生令其成熟，則為覺了一切法性出生死海，則為照解一切業種無所依著，則為勤修一切菩薩所有妙行，則為已發一切大願無有斷絕，則為隨順一切種智離欲行處，則為獲得一切菩薩堅固種性，則為已得一切諸佛威力加持，則能明見一切三世所有差別，則為十方一切如來共所護念，則與法界一切菩薩志樂平等，則得一切賢聖咸共稱讚，則得一切梵王一心禮覲，則得一切天王恭敬供養，則得一切夜叉王常勤守護，則得一切羅剎王隨逐侍衛，則得一切諸大龍王迎接奉事，則得一切緊那羅王歌詠讚歎，則得一切諸世間主同心慶悅，則令一切諸眾生界悉得安隱。所謂：令斷一切惡趣流轉故，令捨一切諸苦難處故，令息一切貧窮根本故，令生一切人天快樂故，令得親近供養一切善知識故，令得聽聞受持諸佛廣大法故，能令修集一切菩薩菩提分法故，能令增長一切功德善法根芽故，能令熏發一切菩薩無漏智種故，能令智光普照一切差別智道故，能令究竟住於菩薩真實智地故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！若有能發阿耨多羅三藐三菩提心者，則為勤求一切智智不斷佛種，則為永離一切世間凡夫種性，則為嚴淨一切諸佛所有剎土，則為調伏一切眾生令其成熟，則為覺了一切法性出生死海，則為照解一切業種無所依著，則為勤修一切菩薩所有妙行，則為已發一切大願無有斷絕，則為隨順一切種智離欲行處，則為獲得一切菩薩堅固種性，則為已得一切諸佛威力加持，則能明見一切三世所有差別，則為十方一切如來共所護念，則與法界一切菩薩志樂平等，則得一切賢聖咸共稱讚，則得一切梵王一心禮覲，則得一切天王恭敬供養，則得一切夜叉王常勤守護，則得一切羅剎王隨逐侍衛，則得一切諸大龍王迎接奉事，則得一切緊那羅王歌詠讚歎，則得一切諸世間主同心慶悅，則令一切諸眾生界悉得安隱。所謂：令斷一切惡趣流轉故，令捨一切諸苦難處故，令息一切貧窮根本故，令生一切人天快樂故，令得親近供養一切善知識故，令得聽聞受持諸佛廣大法故，能令修集一切菩薩菩提分法故，能令增長一切功德善法根芽故，能令熏發一切菩薩無漏智種故，能令智光普照一切差別智道故，能令究竟住於菩薩真實智地故。

「善男子！如是菩薩難得出世，亦難值遇；諸有所作難識、難知。能為眾生作甚難事；若得見者倍更為難。何以故？菩薩出世與諸眾生為大利益：如父母，長養安慰令成就故；如瓔珞，莊嚴一切諸天人故；如船師，於生死海度眾生故；如屋宅，覆護一切諸世間故；如商主，能導群生至寶所故；如赫日，智慧光明能普照故；如君主，覺法城中得自在故；如熾火，能燒眾生我愛薪故；如大雲，普霔無邊甘露雨故；如時雨，增長信等善根芽故；如船舫，運度眾生達彼岸故；如橋梁，能度眾生越生死故；如津濟，顯示一切出要道故；如風輪，能持眾生不令墮落三惡趣故；如大地，悉能增長一切眾生諸善根故；如大海，具足一切無盡福智功德藏故；如滿月，普放智光破煩惱暗，施清涼故；如猛將，悉能摧伏一切魔軍，令退散故；如須彌，勝智善根超出深廣生死海故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是菩薩難得出世，亦難值遇；諸有所作難識、難知。能為眾生作甚難事；若得見者倍更為難。何以故？菩薩出世與諸眾生為大利益：如父母，長養安慰令成就故；如瓔珞，莊嚴一切諸天人故；如船師，於生死海度眾生故；如屋宅，覆護一切諸世間故；如商主，能導群生至寶所故；如赫日，智慧光明能普照故；如君主，覺法城中得自在故；如熾火，能燒眾生我愛薪故；如大雲，普霔無邊甘露雨故；如時雨，增長信等善根芽故；如船舫，運度眾生達彼岸故；如橋梁，能度眾生越生死故；如津濟，顯示一切出要道故；如風輪，能持眾生不令墮落三惡趣故；如大地，悉能增長一切眾生諸善根故；如大海，具足一切無盡福智功德藏故；如滿月，普放智光破煩惱暗，施清涼故；如猛將，悉能摧伏一切魔軍，令退散故；如須彌，勝智善根超出深廣生死海故。」

爾時，彌伽廣為善財稱讚顯示發菩提心大功德力，令諸眾會，皆生歡喜；同聲唱言：「善哉！善哉！善男子！今我眾會，因見勝人，得聞菩薩功德行願，踊躍歡喜，不能自持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彌伽廣為善財稱讚顯示發菩提心大功德力，令諸眾會，皆生歡喜；同聲唱言：「善哉！善哉！善男子！今我眾會，因見勝人，得聞菩薩功德行願，踊躍歡喜，不能自持。」

是時，彌伽還昇本座，從其面門放種種光，普照三千大千世界。時，此世界諸大梵王、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人及非人，如是諸王并其眷屬，蒙光照耀，靡不來集。是時，大士觀察眾心，咸生恭敬，離諸諂慢，其心寂靜，志意柔順，隨其樂欲，廣為分別開示，解釋輪字句品莊嚴法門；彼諸眾生聞此法已，信順悟入，皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。所應作已，告善財言：「善男子！我已成就妙音陀羅尼光明法門，於一念中能分別知三千大千世界所有欲色諸天語言差別祕密；諸龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等所有語言差別祕密；亦知彼彼一切眾生所有心想，種種樂欲差別祕密。所謂：了知色界梵王及諸梵眾所有心樂差別祕密；亦知欲界諸大天王、天子、天女所有心樂差別祕密；亦知龍等，人及非人男女眷屬所有心樂差別祕密；亦能知此三千大千世界一切聲聞及辟支佛所有向果，各各修習一切菩薩行願地位，各各修習微細意趣差別祕密；及諸言辭分別解說，辨釋文義，無不明了。亦能了知三世諸佛，為諸眾生演說一切甚深法海，種種言辭意趣祕密。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，彌伽還昇本座，從其面門放種種光，普照三千大千世界。時，此世界諸大梵王、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人及非人，如是諸王并其眷屬，蒙光照耀，靡不來集。是時，大士觀察眾心，咸生恭敬，離諸諂慢，其心寂靜，志意柔順，隨其樂欲，廣為分別開示，解釋輪字句品莊嚴法門；彼諸眾生聞此法已，信順悟入，皆於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。所應作已，告善財言：「善男子！我已成就妙音陀羅尼光明法門，於一念中能分別知三千大千世界所有欲色諸天語言差別祕密；諸龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等所有語言差別祕密；亦知彼彼一切眾生所有心想，種種樂欲差別祕密。所謂：了知色界梵王及諸梵眾所有心樂差別祕密；亦知欲界諸大天王、天子、天女所有心樂差別祕密；亦知龍等，人及非人男女眷屬所有心樂差別祕密；亦能知此三千大千世界一切聲聞及辟支佛所有向果，各各修習一切菩薩行願地位，各各修習微細意趣差別祕密；及諸言辭分別解說，辨釋文義，無不明了。亦能了知三世諸佛，為諸眾生演說一切甚深法海，種種言辭意趣祕密。

「如於一念知此世界所有眾生及諸賢聖言辭、心想、行願、地位，各各差別微細祕密；亦知東方一十百千萬億那由他無數、無量、無邊、無等、不可數、不可稱、不可思、不可量、不可說、不可說不可說諸世界中，所有眾生及諸賢聖言辭、心想、行願、地位微細祕密；南、西、北方，四維，上、下，各盡不可說不可說諸世界中，所有眾生及諸賢聖言辭、心想、行願、地位各各差別微細祕密；如是一切，悉能了知，無不通達。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如於一念知此世界所有眾生及諸賢聖言辭、心想、行願、地位，各各差別微細祕密；亦知東方一十百千萬億那由他無數、無量、無邊、無等、不可數、不可稱、不可思、不可量、不可說、不可說不可說諸世界中，所有眾生及諸賢聖言辭、心想、行願、地位微細祕密；南、西、北方，四維，上、下，各盡不可說不可說諸世界中，所有眾生及諸賢聖言辭、心想、行願、地位各各差別微細祕密；如是一切，悉能了知，無不通達。

「善男子！我唯知此妙音陀羅尼光明法門；如諸菩薩摩訶薩普能隨入一切眾生種種想行眷屬海；普能隨入一切眾生種種建立施設海；普能隨入一切眾生種種稱謂名字海；普能隨入一切眾生種種方俗語言海；普能隨入一切諸佛甚深祕密法句海；普能隨入一切諸佛究竟最上法句海；普能隨入一切諸佛於一所緣中，說一切三世所緣法句海；普能隨入一切諸佛於一切語言中，演說一切增上法句海；普能隨入一切諸佛於一切語言中，演說一切上上法句海；普能隨入一切諸佛於一切語言中，演說廣大差別法句海；普能隨入一切諸佛於一切語言中，演說一切差別善巧調伏法句海；普能隨入一切諸佛於一切世界中，演說種種呪術言辭差別祕密海；普能隨入一切世界種種眾生音聲語言際；普能隨入一切諸佛清淨法輪，圓滿莊嚴際；普能隨入一切世間種種字輪，普遍出生顯示諸法際。如是菩薩行智功德，而我云何能知、能說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！我唯知此妙音陀羅尼光明法門；如諸菩薩摩訶薩普能隨入一切眾生種種想行眷屬海；普能隨入一切眾生種種建立施設海；普能隨入一切眾生種種稱謂名字海；普能隨入一切眾生種種方俗語言海；普能隨入一切諸佛甚深祕密法句海；普能隨入一切諸佛究竟最上法句海；普能隨入一切諸佛於一所緣中，說一切三世所緣法句海；普能隨入一切諸佛於一切語言中，演說一切增上法句海；普能隨入一切諸佛於一切語言中，演說一切上上法句海；普能隨入一切諸佛於一切語言中，演說廣大差別法句海；普能隨入一切諸佛於一切語言中，演說一切差別善巧調伏法句海；普能隨入一切諸佛於一切世界中，演說種種呪術言辭差別祕密海；普能隨入一切世界種種眾生音聲語言際；普能隨入一切諸佛清淨法輪，圓滿莊嚴際；普能隨入一切世間種種字輪，普遍出生顯示諸法際。如是菩薩行智功德，而我云何能知、能說？

「善男子！從此南方有一聚落名為住林，彼有長者名住解脫，汝往彼問菩薩云何修集菩薩道？菩薩云何出生菩薩德？菩薩云何成就菩薩行？菩薩云何思惟菩薩法？」時，善財童子蒙善知識深心誨誘，於一切智法，深生尊重；於一切善根，增益信樂；於一切佛法，倍起精勤；於一切善知識教，普加隨順。禮彌伽足，悲泣流淚，遶無量匝，戀慕瞻仰，辭退南行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！從此南方有一聚落名為住林，彼有長者名住解脫，汝往彼問菩薩云何修集菩薩道？菩薩云何出生菩薩德？菩薩云何成就菩薩行？菩薩云何思惟菩薩法？」時，善財童子蒙善知識深心誨誘，於一切智法，深生尊重；於一切善根，增益信樂；於一切佛法，倍起精勤；於一切善知識教，普加隨順。禮彌伽足，悲泣流淚，遶無量匝，戀慕瞻仰，辭退南行。