大方廣佛華嚴經卷第四罽賓國三藏般若奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第四罽賓國三藏般若奉 詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入不思議解脫境界普賢行願品

爾時，文殊師利童子從善住樓閣出，與無量同行大菩薩眾，及常侍衛諸金剛神、普為世間現大威力身眾神、久發堅誓供養諸佛足行神、念昔大願樂聞正法相續不斷主地神、深淨大悲莊嚴法界普潤眾生主水神、智慧威力光明遍照主火神、摩尼寶冠以嚴其首主風神、光照十方差別儀式主方神、專勤除滅無明黑闇主夜神、一心開現如來智日主晝神、普遍莊嚴虛空法界主空神、能勤方便拔濟眾生出生死海主海神、常勤積集出過心量趣一切智勝幢善根主山神、發大誓願運度眾生稱讚諸佛勇猛無倦主河神、常勤守護一切眾生菩提心城主城神、常勤守護一切眾生諸大龍王、常勤守護一切智城諸夜叉王、常令眾生增長歡喜乾闥婆王、常勤除滅一切餓鬼所有飢渴鳩槃茶王、恒願拔濟一切眾生度生死海迦樓羅王、願諸眾生普得成就超諸世間如來力身阿脩羅王、曲躬恭敬樂見諸佛種種功德摩睺羅伽王、深厭生死常樂瞻仰諸佛相好諸大天王、尊重於佛恭敬供養稱揚讚歎諸大梵王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利童子從善住樓閣出，與無量同行大菩薩眾，及常侍衛諸金剛神、普為世間現大威力身眾神、久發堅誓供養諸佛足行神、念昔大願樂聞正法相續不斷主地神、深淨大悲莊嚴法界普潤眾生主水神、智慧威力光明遍照主火神、摩尼寶冠以嚴其首主風神、光照十方差別儀式主方神、專勤除滅無明黑闇主夜神、一心開現如來智日主晝神、普遍莊嚴虛空法界主空神、能勤方便拔濟眾生出生死海主海神、常勤積集出過心量趣一切智勝幢善根主山神、發大誓願運度眾生稱讚諸佛勇猛無倦主河神、常勤守護一切眾生菩提心城主城神、常勤守護一切眾生諸大龍王、常勤守護一切智城諸夜叉王、常令眾生增長歡喜乾闥婆王、常勤除滅一切餓鬼所有飢渴鳩槃茶王、恒願拔濟一切眾生度生死海迦樓羅王、願諸眾生普得成就超諸世間如來力身阿脩羅王、曲躬恭敬樂見諸佛種種功德摩睺羅伽王、深厭生死常樂瞻仰諸佛相好諸大天王、尊重於佛恭敬供養稱揚讚歎諸大梵王。

文殊師利與如是等種種色像威德莊嚴大菩薩眾及諸世主，前後圍遶，從自住處來詣佛所，右遶如來，經無量匝，以諸供具種種供養，供養畢已，頂禮辭退，右遶而出，往於南方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利與如是等種種色像威德莊嚴大菩薩眾及諸世主，前後圍遶，從自住處來詣佛所，右遶如來，經無量匝，以諸供具種種供養，供養畢已，頂禮辭退，右遶而出，往於南方。

爾時，尊者舍利弗承佛神力，見文殊師利菩薩與如是等諸大菩薩及諸世主，種種神通威德自在眾會莊嚴，從逝多林安詳而出，作是思惟：「我今當與文殊師利俱往南方。」時，舍利弗即與眷屬六十比丘前後圍遶，出自住處，往詣佛所。到已頂禮，一心觀佛，具白世尊，世尊聽許，右遶三匝，作禮辭退，往文殊師利童子所。此諸比丘皆舍利弗之所化度，出家未久，自所同住。所謂：海覺比丘、妙德比丘、福光比丘、大悲比丘、電德比丘、淨行比丘、天德比丘、實慧比丘、梵勝比丘、寂慧比丘，與如是等六十人俱，曾於過去供養諸佛，深種善根；於甚深法悉能悟解，深信趣入最極清淨志行寬博等佛境界，於佛教法能正修行，悉能了知諸法本性，能大饒益成熟眾生，常樂勤求諸佛功德，皆是文殊師利童子之所教化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利弗承佛神力，見文殊師利菩薩與如是等諸大菩薩及諸世主，種種神通威德自在眾會莊嚴，從逝多林安詳而出，作是思惟：「我今當與文殊師利俱往南方。」時，舍利弗即與眷屬六十比丘前後圍遶，出自住處，往詣佛所。到已頂禮，一心觀佛，具白世尊，世尊聽許，右遶三匝，作禮辭退，往文殊師利童子所。此諸比丘皆舍利弗之所化度，出家未久，自所同住。所謂：海覺比丘、妙德比丘、福光比丘、大悲比丘、電德比丘、淨行比丘、天德比丘、實慧比丘、梵勝比丘、寂慧比丘，與如是等六十人俱，曾於過去供養諸佛，深種善根；於甚深法悉能悟解，深信趣入最極清淨志行寬博等佛境界，於佛教法能正修行，悉能了知諸法本性，能大饒益成熟眾生，常樂勤求諸佛功德，皆是文殊師利童子之所教化。

爾時，尊者舍利弗將諸比丘隨路而行，觀諸比丘，告海覺言：「汝可觀察文殊師利清淨相好莊嚴之身，諸天及人莫能思議；汝可觀察文殊師利圓光映徹普照十方，能令眾生心生歡喜；汝可觀察文殊師利放光明網，微妙莊嚴，除滅眾生無量苦惱；汝可觀察文殊師利眾會威德，皆是菩薩往昔善根之所攝受；汝可觀察文殊師利所行之路，左右八步清淨平坦，眾寶莊嚴；汝可觀察文殊師利所住之處，周迴十方，常有道場，顯現莊嚴隨逐而轉；汝可觀察文殊師利所行之路，具足無量福德莊嚴，左右兩邊皆有伏藏，種種珍寶自然而出；汝可觀察文殊師利由昔供養諸佛善根，隨其所在有雜寶樹，於其樹間寶藏開敷出莊嚴具；汝可觀察文殊師利隨其所在一切世主興供養雲，雨諸供具周布陳列，以為供養；汝可觀察文殊師利十方諸佛將說法時，悉放眉間白毫光明，來照其身從頂上入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利弗將諸比丘隨路而行，觀諸比丘，告海覺言：「汝可觀察文殊師利清淨相好莊嚴之身，諸天及人莫能思議；汝可觀察文殊師利圓光映徹普照十方，能令眾生心生歡喜；汝可觀察文殊師利放光明網，微妙莊嚴，除滅眾生無量苦惱；汝可觀察文殊師利眾會威德，皆是菩薩往昔善根之所攝受；汝可觀察文殊師利所行之路，左右八步清淨平坦，眾寶莊嚴；汝可觀察文殊師利所住之處，周迴十方，常有道場，顯現莊嚴隨逐而轉；汝可觀察文殊師利所行之路，具足無量福德莊嚴，左右兩邊皆有伏藏，種種珍寶自然而出；汝可觀察文殊師利由昔供養諸佛善根，隨其所在有雜寶樹，於其樹間寶藏開敷出莊嚴具；汝可觀察文殊師利隨其所在一切世主興供養雲，雨諸供具周布陳列，以為供養；汝可觀察文殊師利十方諸佛將說法時，悉放眉間白毫光明，來照其身從頂上入。」

爾時，尊者舍利弗為諸比丘稱揚讚歎，開示演說文殊師利如是無量種種功德具足莊嚴。時，諸比丘聞是讚已，心意清淨，信解堅固，踊躍歡喜不能自持，形體柔軟，諸根和悅，垢障咸盡，憂苦悉除，常見諸佛，恒聞正法，迴向趣求一切智智，成就菩薩無礙善根，逮得菩薩無量諸力，出生無盡圓滿大悲，發起無邊廣大誓願，深入諸度究竟彼岸，十方佛海皆悉現前，於佛境界深生信樂，即白尊者舍利弗言：「唯願和尚將道我等親近於彼勝妙丈夫。」時，舍利弗即與俱行詣文殊師利童子所，見已頂禮，白言：「仁者！此諸比丘願得奉覲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者舍利弗為諸比丘稱揚讚歎，開示演說文殊師利如是無量種種功德具足莊嚴。時，諸比丘聞是讚已，心意清淨，信解堅固，踊躍歡喜不能自持，形體柔軟，諸根和悅，垢障咸盡，憂苦悉除，常見諸佛，恒聞正法，迴向趣求一切智智，成就菩薩無礙善根，逮得菩薩無量諸力，出生無盡圓滿大悲，發起無邊廣大誓願，深入諸度究竟彼岸，十方佛海皆悉現前，於佛境界深生信樂，即白尊者舍利弗言：「唯願和尚將道我等親近於彼勝妙丈夫。」時，舍利弗即與俱行詣文殊師利童子所，見已頂禮，白言：「仁者！此諸比丘願得奉覲。」

爾時，文殊師利童子與無量自在神通菩薩圍遶，并其大眾種種眷屬，如象王迴觀諸比丘。時，諸比丘頭面禮足，恭敬合掌，白如是言：「唯願大聖文殊師利，和尚舍利弗，世尊釋迦牟尼，悉當證知，我等今以得見大士勝妙丈夫，奉覲瞻禮，恭敬信樂所有善根，及以我等過去所集福智善根，以此善根願令我等於仁所有如是色身、如是相好、如是音聲、如是自在、一切功德悉當具得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利童子與無量自在神通菩薩圍遶，并其大眾種種眷屬，如象王迴觀諸比丘。時，諸比丘頭面禮足，恭敬合掌，白如是言：「唯願大聖文殊師利，和尚舍利弗，世尊釋迦牟尼，悉當證知，我等今以得見大士勝妙丈夫，奉覲瞻禮，恭敬信樂所有善根，及以我等過去所集福智善根，以此善根願令我等於仁所有如是色身、如是相好、如是音聲、如是自在、一切功德悉當具得。」

爾時，文殊師利菩薩告諸比丘言：「若善男子、善女人成就十種趣大乘法無疲厭心，則能速疾深入如來究竟之地，況菩薩地？何等為十？所謂：見諸如來，以廣大心親近供養，心無疲厭；積集成就一切善根，究竟不退，心無疲厭；勤求一切諸佛正法，心無疲厭；勤行一切菩薩殊勝諸波羅蜜，心無疲厭；普遍修習一切菩薩甚深三昧，心無疲厭；次第趣入三世流轉一切諸法，心無疲厭；莊嚴十方一切剎海悉令清淨，心無疲厭；教化調伏一切眾生皆令成熟，心無疲厭；於一切剎行菩薩行，經一切劫，心無疲厭；為欲成熟一眾生故，修一切剎極微塵數波羅蜜門，成就圓滿如來一力，如是次第為一切眾生成就如來一切智力，心無疲厭。比丘當知，若善男子、善女人成就深信發此十種無疲厭心，則能長養一切善根，捨離一切生死流轉，悉能超出一切世間，不墮聲聞、辟支佛地，成就如來一切種性，滿足菩薩清淨大願，積集一切如來功德，修行一切菩薩諸行，獲得如來力無所畏，摧伏眾魔及諸外道，滅除一切煩惱、習氣，入菩薩地，近如來地。時，諸比丘聞此法已，即時同證廣大三昧，名見一切佛境界無礙眼。得此三昧威神力故，悉見十方一切世界諸佛如來及其所有道場眾會；亦悉見彼一切世界所有眾生種種趣類各各差別；亦悉見彼一切世界同異染淨各各差別；亦悉見彼一切世界所有極微塵相差別；亦悉見彼諸世界中一切眾生所住宮殿種種莊嚴、種種成就及所受用種種資具各各差別；及聞彼佛諸音聲海；演說諸法種種名句、文詞、訓釋、性相、祕密悉能解了；亦能觀察彼世界中一切眾生心行根欲各各差別；亦能憶念彼世界中一切眾生過去、未來各十生事；亦能憶念彼世界中過去、未來各十劫事；亦能憶念彼諸如來十本生事、十成正覺、十轉法輪、十種神通、十種記心、十種教誡、十種說法、十種辯才。又由得此三昧力故，即時獲得十千真實菩提之心，成就十千甚深三昧，具足十千諸波羅蜜，圓滿十千智慧光明，發起十千自在神力，以得如是菩薩三昧種種威神無礙勢力所莊嚴故，令其身心柔軟微妙增長信樂住菩提心堅固不動。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利菩薩告諸比丘言：「若善男子、善女人成就十種趣大乘法無疲厭心，則能速疾深入如來究竟之地，況菩薩地？何等為十？所謂：見諸如來，以廣大心親近供養，心無疲厭；積集成就一切善根，究竟不退，心無疲厭；勤求一切諸佛正法，心無疲厭；勤行一切菩薩殊勝諸波羅蜜，心無疲厭；普遍修習一切菩薩甚深三昧，心無疲厭；次第趣入三世流轉一切諸法，心無疲厭；莊嚴十方一切剎海悉令清淨，心無疲厭；教化調伏一切眾生皆令成熟，心無疲厭；於一切剎行菩薩行，經一切劫，心無疲厭；為欲成熟一眾生故，修一切剎極微塵數波羅蜜門，成就圓滿如來一力，如是次第為一切眾生成就如來一切智力，心無疲厭。比丘當知，若善男子、善女人成就深信發此十種無疲厭心，則能長養一切善根，捨離一切生死流轉，悉能超出一切世間，不墮聲聞、辟支佛地，成就如來一切種性，滿足菩薩清淨大願，積集一切如來功德，修行一切菩薩諸行，獲得如來力無所畏，摧伏眾魔及諸外道，滅除一切煩惱、習氣，入菩薩地，近如來地。時，諸比丘聞此法已，即時同證廣大三昧，名見一切佛境界無礙眼。得此三昧威神力故，悉見十方一切世界諸佛如來及其所有道場眾會；亦悉見彼一切世界所有眾生種種趣類各各差別；亦悉見彼一切世界同異染淨各各差別；亦悉見彼一切世界所有極微塵相差別；亦悉見彼諸世界中一切眾生所住宮殿種種莊嚴、種種成就及所受用種種資具各各差別；及聞彼佛諸音聲海；演說諸法種種名句、文詞、訓釋、性相、祕密悉能解了；亦能觀察彼世界中一切眾生心行根欲各各差別；亦能憶念彼世界中一切眾生過去、未來各十生事；亦能憶念彼世界中過去、未來各十劫事；亦能憶念彼諸如來十本生事、十成正覺、十轉法輪、十種神通、十種記心、十種教誡、十種說法、十種辯才。又由得此三昧力故，即時獲得十千真實菩提之心，成就十千甚深三昧，具足十千諸波羅蜜，圓滿十千智慧光明，發起十千自在神力，以得如是菩薩三昧種種威神無礙勢力所莊嚴故，令其身心柔軟微妙增長信樂住菩提心堅固不動。」

爾時，文殊師利菩薩具足安住真實吉祥微妙功德普賢勝行，勸諸比丘令其安住勝普賢行，住勝行已，入於甚深廣大願海；入願海已，普遍成就甚深大願；以得成就大願海故，得心清淨；心清淨故，得身清淨；身清淨故，得身輕利；身輕利故，則得廣大不退神通。以得如是大神通故，不離文殊師利足下，普於十方一切世界諸如來所，悉現其身，具足成就一切佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利菩薩具足安住真實吉祥微妙功德普賢勝行，勸諸比丘令其安住勝普賢行，住勝行已，入於甚深廣大願海；入願海已，普遍成就甚深大願；以得成就大願海故，得心清淨；心清淨故，得身清淨；身清淨故，得身輕利；身輕利故，則得廣大不退神通。以得如是大神通故，不離文殊師利足下，普於十方一切世界諸如來所，悉現其身，具足成就一切佛法。

爾時，文殊師利菩薩勸諸比丘發阿耨多羅三藐三菩提心已，漸次南行，經歷人間城邑、聚落、至福生城。於其城東，住莊嚴幢娑羅林中，往昔諸佛曾所止住，教化成熟一切眾生大塔廟處；亦是世尊毘盧遮那於往昔時行菩薩行，能捨無量難捨之處。是故，此林名稱普聞無量佛剎，此處常為天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等，恭敬供養。時，文殊師利與諸眷屬到此林已，即於其處坐師子座，說修多羅名普照法界圓滿光明，百萬億那由他修多羅以為眷屬。說此經時，有無量百千億那由他諸大龍王并其眷屬，聞此法已，自厭龍趣，於佛功德深生愛樂，咸捨龍身生人天中；一萬諸龍，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉；復有無量無數眾生於三乘中各得成熟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利菩薩勸諸比丘發阿耨多羅三藐三菩提心已，漸次南行，經歷人間城邑、聚落、至福生城。於其城東，住莊嚴幢娑羅林中，往昔諸佛曾所止住，教化成熟一切眾生大塔廟處；亦是世尊毘盧遮那於往昔時行菩薩行，能捨無量難捨之處。是故，此林名稱普聞無量佛剎，此處常為天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等，恭敬供養。時，文殊師利與諸眷屬到此林已，即於其處坐師子座，說修多羅名普照法界圓滿光明，百萬億那由他修多羅以為眷屬。說此經時，有無量百千億那由他諸大龍王并其眷屬，聞此法已，自厭龍趣，於佛功德深生愛樂，咸捨龍身生人天中；一萬諸龍，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉；復有無量無數眾生於三乘中各得成熟。

時，福城人聞文殊師利住莊嚴幢娑羅林中大塔廟處，皆從城出來詣其所，有優婆塞名曰大慧，與其眷屬五百人俱，所謂：須達多優婆塞、寶德優婆塞、圓光優婆塞、名稱天優婆塞、月吉祥優婆塞、月喜優婆塞、月智優婆塞、大智優婆塞、賢護優婆塞、賢吉祥優婆塞，如是等眾前後圍遶，來詣文殊師利童子所，到已禮足，右遶三匝，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，福城人聞文殊師利住莊嚴幢娑羅林中大塔廟處，皆從城出來詣其所，有優婆塞名曰大慧，與其眷屬五百人俱，所謂：須達多優婆塞、寶德優婆塞、圓光優婆塞、名稱天優婆塞、月吉祥優婆塞、月喜優婆塞、月智優婆塞、大智優婆塞、賢護優婆塞、賢吉祥優婆塞，如是等眾前後圍遶，來詣文殊師利童子所，到已禮足，右遶三匝，却坐一面。

復有優婆夷名曰大慧，與其眷屬五百人俱，所謂：妙圓光優婆夷、梵德優婆夷、吉祥優婆夷、妙臂優婆夷、賢光優婆夷、賢吉祥優婆夷、月光優婆夷、星宿光優婆夷、賢德優婆夷、妙眼優婆夷，如是等眾前後圍遶，來詣文殊師利童子所，到已禮足，右遶三匝，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有優婆夷名曰大慧，與其眷屬五百人俱，所謂：妙圓光優婆夷、梵德優婆夷、吉祥優婆夷、妙臂優婆夷、賢光優婆夷、賢吉祥優婆夷、月光優婆夷、星宿光優婆夷、賢德優婆夷、妙眼優婆夷，如是等眾前後圍遶，來詣文殊師利童子所，到已禮足，右遶三匝，却坐一面。

復有童子名曰善財，與其眷屬五百人俱，所謂：善禁童子、善戒童子、善威儀童子、善行童子、善思惟童子、善智童子、善慧童子、善眼童子、善臂童子、善光童子，如是等眾前後圍遶，來詣文殊師利童子所，到已禮足，右遶三匝，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有童子名曰善財，與其眷屬五百人俱，所謂：善禁童子、善戒童子、善威儀童子、善行童子、善思惟童子、善智童子、善慧童子、善眼童子、善臂童子、善光童子，如是等眾前後圍遶，來詣文殊師利童子所，到已禮足，右遶三匝，却坐一面。

復有童女，名曰妙賢，與其眷屬五百人俱，所謂：大慧童女、善賢童女、端嚴面童女、堅善慧童女、吉祥賢童女、吉祥智童女、供養德童女、吉祥圓光童女、妙覺童女，如是等眾前後圍遶，來詣文殊師利童子所。到已禮足，右遶三匝，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有童女，名曰妙賢，與其眷屬五百人俱，所謂：大慧童女、善賢童女、端嚴面童女、堅善慧童女、吉祥賢童女、吉祥智童女、供養德童女、吉祥圓光童女、妙覺童女，如是等眾前後圍遶，來詣文殊師利童子所。到已禮足，右遶三匝，却坐一面。

爾時，文殊師利童子知福城人悉已來集，普遍觀察，隨其心樂，即以神力現自在身，威光赫奕，蔽諸大眾；以大慈力令其眾會皆得安隱，清涼快樂；以大悲力起說法心普遍成就；以大智力令其開悟滅除一切煩惱心垢；以無礙辯將說甚深廣大佛法。復於是時觀察善財，以何因緣而立此名；知此童子初入胎時，於其宅內自然而出七寶樓閣，其樓閣下有七伏藏，於其藏上生七寶芽，所謂：金、銀、瑠璃、玻瓈、赤珠、硨磲、碼碯；善財童子處胎十月然後誕生，形體端正，肢分具足，其七伏藏縱廣高下，量各七肘，忽自開現光明照耀，內外家族視之無厭；復於宅中自然而有五百寶器，珍奇雜寶各各盈滿，所謂：金剛器中盛滿諸香，於香器中盛種種衣，美玉器中盛滿飲食，摩尼器中盛滿雜寶，黃金器中盛滿銀粟，白銀器中盛滿金粟，金銀器中盛滿瑠璃，瑠璃器中盛滿金銀，及摩尼寶玻瓈器中盛滿硨磲，硨磲器中盛滿玻瓈，碼碯器中盛滿赤珠，赤珠器中盛滿碼碯，星幢摩尼器中盛滿水精、摩尼水精，摩尼器中盛滿星幢摩尼，如是等五百寶器自然出現；復於宅中遍雨種種珍寶財物及諸資具，一切庫藏悉皆充滿，以此事故，父母、親屬及善相師共呼此兒名曰善財；又知此童子已曾供養過去諸佛，深種善根；信解廣大，常樂親近諸善知識，身、語、意業皆無過失，勇猛精進，淨菩薩道，求一切智，成佛法器，心行清淨，猶如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利童子知福城人悉已來集，普遍觀察，隨其心樂，即以神力現自在身，威光赫奕，蔽諸大眾；以大慈力令其眾會皆得安隱，清涼快樂；以大悲力起說法心普遍成就；以大智力令其開悟滅除一切煩惱心垢；以無礙辯將說甚深廣大佛法。復於是時觀察善財，以何因緣而立此名；知此童子初入胎時，於其宅內自然而出七寶樓閣，其樓閣下有七伏藏，於其藏上生七寶芽，所謂：金、銀、瑠璃、玻瓈、赤珠、硨磲、碼碯；善財童子處胎十月然後誕生，形體端正，肢分具足，其七伏藏縱廣高下，量各七肘，忽自開現光明照耀，內外家族視之無厭；復於宅中自然而有五百寶器，珍奇雜寶各各盈滿，所謂：金剛器中盛滿諸香，於香器中盛種種衣，美玉器中盛滿飲食，摩尼器中盛滿雜寶，黃金器中盛滿銀粟，白銀器中盛滿金粟，金銀器中盛滿瑠璃，瑠璃器中盛滿金銀，及摩尼寶玻瓈器中盛滿硨磲，硨磲器中盛滿玻瓈，碼碯器中盛滿赤珠，赤珠器中盛滿碼碯，星幢摩尼器中盛滿水精、摩尼水精，摩尼器中盛滿星幢摩尼，如是等五百寶器自然出現；復於宅中遍雨種種珍寶財物及諸資具，一切庫藏悉皆充滿，以此事故，父母、親屬及善相師共呼此兒名曰善財；又知此童子已曾供養過去諸佛，深種善根；信解廣大，常樂親近諸善知識，身、語、意業皆無過失，勇猛精進，淨菩薩道，求一切智，成佛法器，心行清淨，猶如虛空。

爾時，文殊師利菩薩如是觀察善財童子殊勝相已，熙怡微笑，安慰開諭，廣為演說一切佛法，所謂：說一切佛積集法、說一切佛相續法、說一切佛次第深入法、說一切佛眾會清淨法、說一切佛法輪化導法、說一切佛色身相好清淨法、說一切佛法身普遍成就法、說一切佛無礙辯才法、說一切佛圓滿莊嚴法、說一切佛平等無二法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利菩薩如是觀察善財童子殊勝相已，熙怡微笑，安慰開諭，廣為演說一切佛法，所謂：說一切佛積集法、說一切佛相續法、說一切佛次第深入法、說一切佛眾會清淨法、說一切佛法輪化導法、說一切佛色身相好清淨法、說一切佛法身普遍成就法、說一切佛無礙辯才法、說一切佛圓滿莊嚴法、說一切佛平等無二法。

爾時，文殊師利童子為善財童子及諸大眾說此法已，復以種種善巧方便，慇懃勸諭令其開覺，增長勢力，生大歡喜，發阿耨多羅三藐三菩提心；又令善財憶念過去所種善根；復為福城一切人眾，隨其根欲，顯現神通，如所應度廣為說法，然後而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利童子為善財童子及諸大眾說此法已，復以種種善巧方便，慇懃勸諭令其開覺，增長勢力，生大歡喜，發阿耨多羅三藐三菩提心；又令善財憶念過去所種善根；復為福城一切人眾，隨其根欲，顯現神通，如所應度廣為說法，然後而去。

爾時，善財童子從文殊師利童子所，聞說諸佛如是種種勝妙功德大威力已，勤求愛樂阿耨多羅三藐三菩提，隨逐文殊師利，瞻戀不捨，一心歸向，合掌諦觀，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子從文殊師利童子所，聞說諸佛如是種種勝妙功德大威力已，勤求愛樂阿耨多羅三藐三菩提，隨逐文殊師利，瞻戀不捨，一心歸向，合掌諦觀，而說偈言：

「有大智慧威神力， 行菩提行利眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有大智慧威神力， 行菩提行利眾生，

無量境界誓當求， 唯願仁尊哀聽許。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量境界誓當求， 唯願仁尊哀聽許。

愛水深濬為池塹， 憍慢高舉為垣牆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛水深濬為池塹， 憍慢高舉為垣牆，

諸趣出入為門戶， 三有難超作城郭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸趣出入為門戶， 三有難超作城郭。

癡闇無明常所覆， 貪恚熾盛火恒燒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癡闇無明常所覆， 貪恚熾盛火恒燒，

魔王自在處其中， 愚童凡夫依止住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 魔王自在處其中， 愚童凡夫依止住。

諂誑忿恨惑亂戲， 貪欲所纏如羂索， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諂誑忿恨惑亂戲， 貪欲所纏如羂索，

疑惑所蔽若生盲， 恒行險趣諸邪道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疑惑所蔽若生盲， 恒行險趣諸邪道。

常為慳嫉之所縛， 入於三塗八難中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常為慳嫉之所縛， 入於三塗八難中，

五趣輪迴不覺知， 恒受生老病死苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五趣輪迴不覺知， 恒受生老病死苦。

滅惑大悲清淨日， 智光普照圓滿輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅惑大悲清淨日， 智光普照圓滿輪，

能竭生死煩惱海， 願降慈光少觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能竭生死煩惱海， 願降慈光少觀察。

圓滿大慈清淨月， 福德光明無垢輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓滿大慈清淨月， 福德光明無垢輪，

一切眾生咸施安， 願賜清涼少觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生咸施安， 願賜清涼少觀察。

一切法界功德王， 白業成就為輪寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法界功德王， 白業成就為輪寶，

所向導前無所礙， 願順我心垂教勅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所向導前無所礙， 願順我心垂教勅。

廣博福智大商主， 勇猛不退求菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣博福智大商主， 勇猛不退求菩提，

普利一切諸眾生， 唯願垂悲拔濟我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普利一切諸眾生， 唯願垂悲拔濟我。

身被最勝忍辱甲， 手提明利智慧劍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身被最勝忍辱甲， 手提明利智慧劍，

常能自在破魔軍， 願雄猛者守護我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常能自在破魔軍， 願雄猛者守護我。

安住妙法須彌頂， 遶以三昧諸天女， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住妙法須彌頂， 遶以三昧諸天女，

摧滅業惑阿脩羅， 真實帝釋願觀我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摧滅業惑阿脩羅， 真實帝釋願觀我。

三有昏闇凡愚宅， 煩惱輪迴地趣因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三有昏闇凡愚宅， 煩惱輪迴地趣因，

仁尊永滅盡無餘， 照世真燈示我道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁尊永滅盡無餘， 照世真燈示我道。

眾生惡趣行已除， 修治善道咸清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生惡趣行已除， 修治善道咸清淨，

度諸有海橋梁者， 示我真乘解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度諸有海橋梁者， 示我真乘解脫門。

常樂我淨顛倒想， 厚重邪執常迷覆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常樂我淨顛倒想， 厚重邪執常迷覆，

明利智眼悉能除， 開我真乘解脫路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明利智眼悉能除， 開我真乘解脫路。

善了真諦無迷惑， 於諸法中無所畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善了真諦無迷惑， 於諸法中無所畏，

調伏眾生自在人， 願示於我菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調伏眾生自在人， 願示於我菩提道。

安住如來正見地， 增長諸佛功德樹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住如來正見地， 增長諸佛功德樹，

雨一切佛妙法華， 願速示我菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雨一切佛妙法華， 願速示我菩提道。

去來現在一切佛， 如日光明出世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 去來現在一切佛， 如日光明出世間，

為眾能開甘露門， 彼所得道願宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為眾能開甘露門， 彼所得道願宣說。

能善解除諸業縛， 巧轉諸乘妙法輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能善解除諸業縛， 巧轉諸乘妙法輪，

智慧決了自在人， 示我普焰摩訶衍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧決了自在人， 示我普焰摩訶衍。

大悲為轂行願輪， 信鎋深固堅忍軸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲為轂行願輪， 信鎋深固堅忍軸，

淨功德寶真實轅， 令我載此菩提乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨功德寶真實轅， 令我載此菩提乘。

一切總持圓滿箱， 慈愍普覆莊嚴蓋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切總持圓滿箱， 慈愍普覆莊嚴蓋，

妙辯才音鈴震響， 令我載此最上乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙辯才音鈴震響， 令我載此最上乘。

清淨戒品為茵蓐， 諸妙三昧為采女， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨戒品為茵蓐， 諸妙三昧為采女，

法鼓洪音警有情， 令我載此摩訶衍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法鼓洪音警有情， 令我載此摩訶衍。

具足四攝無盡藏， 莊嚴瓔珞功德寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足四攝無盡藏， 莊嚴瓔珞功德寶，

自他慚愧為羈鞅， 令我載此無上乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自他慚愧為羈鞅， 令我載此無上乘。

常放大捨圓滿光， 恒塗淨戒真實香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常放大捨圓滿光， 恒塗淨戒真實香，

永滅煩惱瘡疣者， 令我載此最勝乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永滅煩惱瘡疣者， 令我載此最勝乘。

三業調伏不退輪， 六根寂靜三昧箱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三業調伏不退輪， 六根寂靜三昧箱，

最勝智慧方便軛， 令我載此妙法乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝智慧方便軛， 令我載此妙法乘。

大願迴向善御者， 總持諸法堅固力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大願迴向善御者， 總持諸法堅固力，

智慧周旋常遍轉， 令我載此速疾乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧周旋常遍轉， 令我載此速疾乘。

交絡普賢諸行網， 悲心廣運能徐轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 交絡普賢諸行網， 悲心廣運能徐轉，

所行無畏得安詳， 令我載此無上乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所行無畏得安詳， 令我載此無上乘。

任持堅固等金剛， 妙智巧成如幻事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 任持堅固等金剛， 妙智巧成如幻事，

一切障礙皆能斷， 令我速載普賢乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切障礙皆能斷， 令我速載普賢乘。

大慈無垢等群生， 普與世間賢聖樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慈無垢等群生， 普與世間賢聖樂，

淨智如空照法界， 願速令我載此乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨智如空照法界， 願速令我載此乘。

能淨一切業惑塵， 亦斷世間流轉苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能淨一切業惑塵， 亦斷世間流轉苦，

摧伏諸魔及外道， 令我載此妙法乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摧伏諸魔及外道， 令我載此妙法乘。

智慧境界等虛空， 行力莊嚴遍法界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧境界等虛空， 行力莊嚴遍法界，

普滿一切群生欲， 願速令我載此乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普滿一切群生欲， 願速令我載此乘。

志樂清淨量難窮， 無明愛見皆除滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志樂清淨量難窮， 無明愛見皆除滅，

利益一切心無盡， 願速令我載此乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益一切心無盡， 願速令我載此乘。

願力如風速疾行， 定心安住恒無動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願力如風速疾行， 定心安住恒無動，

普運一切諸含識， 願速令我載此乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普運一切諸含識， 願速令我載此乘。

堅誓如地永無傾， 大悲如水恒饒益， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅誓如地永無傾， 大悲如水恒饒益，

勇健荷擔無疲倦， 願速令我載此乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇健荷擔無疲倦， 願速令我載此乘。

普照眾生智慧日， 四攝光明圓滿輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普照眾生智慧日， 四攝光明圓滿輪，

總持勝妙清淨光， 願示於我咸令見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總持勝妙清淨光， 願示於我咸令見。

能於劫海勤修學， 一切種智圓滿因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於劫海勤修學， 一切種智圓滿因，

摧滅堅執有為城， 與我如是金剛智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摧滅堅執有為城， 與我如是金剛智。

仁於諸佛大智海， 獲是智海廣無涯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仁於諸佛大智海， 獲是智海廣無涯，

一切佛德靡不充， 善哉大聖當宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切佛德靡不充， 善哉大聖當宣說。

已入法王妙法城， 已冠智王大智冠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已入法王妙法城， 已冠智王大智冠，

已繫諸佛離垢繒， 最勝智眼願觀察。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已繫諸佛離垢繒， 最勝智眼願觀察。」

爾時，文殊師利菩薩如象王迴觀察善財，作如是言：「善哉！善哉！善男子！汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心，復欲親近諸善知識，行菩薩行，問諸菩薩所行之道。善男子！親近供養諸善知識，是集一切智最初因緣。由樂親近善知識故，令一切智疾得成滿。是故，於此勿生疲厭。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利菩薩如象王迴觀察善財，作如是言：「善哉！善哉！善男子！汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心，復欲親近諸善知識，行菩薩行，問諸菩薩所行之道。善男子！親近供養諸善知識，是集一切智最初因緣。由樂親近善知識故，令一切智疾得成滿。是故，於此勿生疲厭。」

善財白言：「聖者！唯願慈悲，廣為我說，我應云何學菩薩行？應云何修菩薩行？應云何起菩薩行？應云何行菩薩行？應云何滿菩薩行？應云何淨菩薩行？應云何轉菩薩行？應云何深入菩薩行？應云何出生菩薩行？應云何觀察菩薩行？應云何增廣菩薩行？應云何成就菩薩行？應云何令普賢行速得圓滿？」爾時，文殊師利菩薩為善財童子，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善財白言：「聖者！唯願慈悲，廣為我說，我應云何學菩薩行？應云何修菩薩行？應云何起菩薩行？應云何行菩薩行？應云何滿菩薩行？應云何淨菩薩行？應云何轉菩薩行？應云何深入菩薩行？應云何出生菩薩行？應云何觀察菩薩行？應云何增廣菩薩行？應云何成就菩薩行？應云何令普賢行速得圓滿？」爾時，文殊師利菩薩為善財童子，而說偈言：

「善哉清淨功德海， 佛子能來至我所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善哉清淨功德海， 佛子能來至我所，

發起廣博大悲心， 勇猛志求無上覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發起廣博大悲心， 勇猛志求無上覺。

為欲度脫諸有情， 一切世間流轉苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲度脫諸有情， 一切世間流轉苦，

已發大願深如海， 勤修一切菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已發大願深如海， 勤修一切菩薩行。

若有菩薩心堅固， 久處生死無疲厭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有菩薩心堅固， 久處生死無疲厭，

彼當具足普賢行， 得佛功德無能壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼當具足普賢行， 得佛功德無能壞。

福德威光福德星， 福德生處福德海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福德威光福德星， 福德生處福德海，

汝能普為諸眾生， 誓修普賢清淨行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝能普為諸眾生， 誓修普賢清淨行。

汝見無邊諸佛土， 去來現在一切佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝見無邊諸佛土， 去來現在一切佛，

亦聞所轉妙法輪， 念力憶持無忘失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦聞所轉妙法輪， 念力憶持無忘失。

汝於十方一切剎， 普見無量諸如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝於十方一切剎， 普見無量諸如來，

願海清淨悉皆成， 具足菩薩塵沙行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願海清淨悉皆成， 具足菩薩塵沙行。

汝入方便大法海， 安住如來功德地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝入方便大法海， 安住如來功德地，

導師勝行汝當修， 當成一切無師智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 導師勝行汝當修， 當成一切無師智。

汝於一切廣大剎， 所有剎土微塵劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝於一切廣大剎， 所有剎土微塵劫，

於中修習普賢行， 成就最勝菩提道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中修習普賢行， 成就最勝菩提道。

汝於無邊劫海中， 普遍十方一切剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝於無邊劫海中， 普遍十方一切剎，

為欲成滿諸大願， 修行普賢諸妙行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為欲成滿諸大願， 修行普賢諸妙行。

此中無量諸眾生， 聞汝願已皆歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中無量諸眾生， 聞汝願已皆歡喜，

悉發廣大菩提意， 專心願學普賢乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉發廣大菩提意， 專心願學普賢乘。」

爾時，文殊師利菩薩說此偈已，告善財童子言：「善哉！善哉！善男子！若有眾生能發阿耨多羅三藐三菩提心，是事為難；能發心已，復欲勤求行菩薩行倍更為難。善男子！汝今發心求菩薩道，為欲成就一切智智，應當勤求真善知識。善男子！求善知識勿生疲懈，見善知識勿生厭足，於善知識所有教誨，當念隨順不應違逆，於善知識善巧方便，但應恭敬勿見過失。善男子！於此南方有一國土，名為勝樂；其國有山名曰妙峯，彼有比丘名吉祥雲，汝可往問菩薩云何學菩薩行，菩薩云何修菩薩行，乃至菩薩云何於普賢行疾得圓滿。善男子！彼善知識當為汝說具足圓滿普賢行願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利菩薩說此偈已，告善財童子言：「善哉！善哉！善男子！若有眾生能發阿耨多羅三藐三菩提心，是事為難；能發心已，復欲勤求行菩薩行倍更為難。善男子！汝今發心求菩薩道，為欲成就一切智智，應當勤求真善知識。善男子！求善知識勿生疲懈，見善知識勿生厭足，於善知識所有教誨，當念隨順不應違逆，於善知識善巧方便，但應恭敬勿見過失。善男子！於此南方有一國土，名為勝樂；其國有山名曰妙峯，彼有比丘名吉祥雲，汝可往問菩薩云何學菩薩行，菩薩云何修菩薩行，乃至菩薩云何於普賢行疾得圓滿。善男子！彼善知識當為汝說具足圓滿普賢行願。」

時，善財童子聞是語已，心生歡喜，踊躍無量，於彼比丘深生渴仰，於文殊師利慇懃戀慕，頂禮雙足，遶無數匝，悲泣流淚，辭退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子聞是語已，心生歡喜，踊躍無量，於彼比丘深生渴仰，於文殊師利慇懃戀慕，頂禮雙足，遶無數匝，悲泣流淚，辭退而去。

爾時，善財童子漸次南行，往勝樂國登妙峯山，於其山上東、西、南、北，四維，上、下，周遍求覓，經于七日竟不能見；由為勤求善知識故捐捨身命，無飢渴想，正念觀察心安無退。過七日已，見彼比丘在別山上徐步經行，即前往詣，頂禮雙足，右遶三匝，合掌而住，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩行？云何起菩薩行？云何行菩薩行？乃至云何於普賢行疾得圓滿？我聞聖者善能誘誨，唯願慈哀為我宣說，云何菩薩速得成就阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，善財童子漸次南行，往勝樂國登妙峯山，於其山上東、西、南、北，四維，上、下，周遍求覓，經于七日竟不能見；由為勤求善知識故捐捨身命，無飢渴想，正念觀察心安無退。過七日已，見彼比丘在別山上徐步經行，即前往詣，頂禮雙足，右遶三匝，合掌而住，白言：「聖者！我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知菩薩云何學菩薩行？云何修菩薩行？云何起菩薩行？云何行菩薩行？乃至云何於普賢行疾得圓滿？我聞聖者善能誘誨，唯願慈哀為我宣說，云何菩薩速得成就阿耨多羅三藐三菩提。」

時，吉祥雲比丘告善財言：「善哉！善哉！善男子！汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心，是事為難，復能請問行菩薩行難中之難；所謂：勤求菩薩道、勤求菩薩境界、勤求菩薩廣博淨行、勤求菩薩出現神變、勤求菩薩示現廣大諸解脫門、勤求菩薩示現世間種種作業、勤求菩薩隨順眾生種種心行、勤求菩薩示現入出生死涅槃、勤求菩薩於為無為心無所著、勤求菩薩除斷眾生種種煩惱微細過失。善男子！我得自在決定解力，信眼清淨，智光照耀，普眼明徹，具清淨行，慧眼遍觀一切境界，善巧方便，離一切障，以清淨身普詣十方一切國土，恭敬供養一切諸佛；以信解力常念十方一切諸佛；以總持力受持十方一切佛法；以智慧眼常見十方一切諸佛；所謂：見於東方一佛、二佛、十佛、百佛、千佛、百千佛、億佛、百億佛、千億佛、百千億佛、那由他億佛、百那由他億佛、千那由他億佛、百千那由他億佛，乃至見無數無量、無邊無等不可數、不可稱、不可思、不可量、不可說、不可說不可說佛，乃至見閻浮提極微塵數佛、四天下極微塵數佛、小千世界極微塵數佛、中千世界極微塵數佛、大千世界極微塵數佛、十佛剎極微塵數佛、百佛剎極微塵數佛、千佛剎極微塵數佛、百千佛剎極微塵數佛、億佛剎極微塵數佛、百億佛剎極微塵數佛、千億佛剎極微塵數佛、百千億佛剎極微塵數佛、那由他億佛剎極微塵數佛，乃至見不可說不可說佛剎極微塵數佛，如見東方一切諸佛，南、西、北方，四維，上、下，所見諸佛亦復如是。隨其所見，一一方中所有諸佛種種色相、種種形貌、種種神通、種種受用、種種遊戲、種種眾會莊嚴道場、種種光明無邊照耀、種種宮殿莊嚴國界、種種壽量示有修、短，隨諸眾生種種心樂，示現種種成正覺門，於大眾中廣現神變，作師子吼，度脫眾生。善男子！我唯得此憶念一切諸佛平等境界無礙智慧普見法門。如諸菩薩摩訶薩無量智慧具足圓滿清淨行門，豈能了知所有邊際。所謂：智光普照差別境界念佛門，常見諸佛種種國土，宮殿莊嚴悉現前故；令安住種種增上意樂念佛門，隨諸眾生心之所樂，皆令見佛得清淨故；令安住究竟佛力念佛門，令入如來十種力中隨順行故；令安住種種如來究竟正法念佛門，見一切佛演說正法咸聽聞故；遍照十方無差別藏念佛門，普見一切諸世界中等無差別諸佛海故；入不可見極微細處念佛門，徹見一切微細境中如來神變自在事故；住種種劫念佛門，於一切劫常見諸佛施作佛事咸親近故；住一切時念佛門，於一切時常得見佛與佛同住不相離故；住一切剎念佛門，一切剎土咸見佛身超過世間無等比故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，吉祥雲比丘告善財言：「善哉！善哉！善男子！汝已能發阿耨多羅三藐三菩提心，是事為難，復能請問行菩薩行難中之難；所謂：勤求菩薩道、勤求菩薩境界、勤求菩薩廣博淨行、勤求菩薩出現神變、勤求菩薩示現廣大諸解脫門、勤求菩薩示現世間種種作業、勤求菩薩隨順眾生種種心行、勤求菩薩示現入出生死涅槃、勤求菩薩於為無為心無所著、勤求菩薩除斷眾生種種煩惱微細過失。善男子！我得自在決定解力，信眼清淨，智光照耀，普眼明徹，具清淨行，慧眼遍觀一切境界，善巧方便，離一切障，以清淨身普詣十方一切國土，恭敬供養一切諸佛；以信解力常念十方一切諸佛；以總持力受持十方一切佛法；以智慧眼常見十方一切諸佛；所謂：見於東方一佛、二佛、十佛、百佛、千佛、百千佛、億佛、百億佛、千億佛、百千億佛、那由他億佛、百那由他億佛、千那由他億佛、百千那由他億佛，乃至見無數無量、無邊無等不可數、不可稱、不可思、不可量、不可說、不可說不可說佛，乃至見閻浮提極微塵數佛、四天下極微塵數佛、小千世界極微塵數佛、中千世界極微塵數佛、大千世界極微塵數佛、十佛剎極微塵數佛、百佛剎極微塵數佛、千佛剎極微塵數佛、百千佛剎極微塵數佛、億佛剎極微塵數佛、百億佛剎極微塵數佛、千億佛剎極微塵數佛、百千億佛剎極微塵數佛、那由他億佛剎極微塵數佛，乃至見不可說不可說佛剎極微塵數佛，如見東方一切諸佛，南、西、北方，四維，上、下，所見諸佛亦復如是。隨其所見，一一方中所有諸佛種種色相、種種形貌、種種神通、種種受用、種種遊戲、種種眾會莊嚴道場、種種光明無邊照耀、種種宮殿莊嚴國界、種種壽量示有修、短，隨諸眾生種種心樂，示現種種成正覺門，於大眾中廣現神變，作師子吼，度脫眾生。善男子！我唯得此憶念一切諸佛平等境界無礙智慧普見法門。如諸菩薩摩訶薩無量智慧具足圓滿清淨行門，豈能了知所有邊際。所謂：智光普照差別境界念佛門，常見諸佛種種國土，宮殿莊嚴悉現前故；令安住種種增上意樂念佛門，隨諸眾生心之所樂，皆令見佛得清淨故；令安住究竟佛力念佛門，令入如來十種力中隨順行故；令安住種種如來究竟正法念佛門，見一切佛演說正法咸聽聞故；遍照十方無差別藏念佛門，普見一切諸世界中等無差別諸佛海故；入不可見極微細處念佛門，徹見一切微細境中如來神變自在事故；住種種劫念佛門，於一切劫常見諸佛施作佛事咸親近故；住一切時念佛門，於一切時常得見佛與佛同住不相離故；住一切剎念佛門，一切剎土咸見佛身超過世間無等比故

；住一切世念佛門，隨於自心所有樂欲普見三世諸如來故；住一切境念佛門，普見一切諸境界中諸佛相續咸出興故；住一切性寂滅念佛門，於念念中見一切剎一切諸佛示涅槃故；住一切時處念佛門，於一日中見一切佛從其住處而往化故；住一切境廣大念佛門，見一切佛結跏趺坐，一一佛身滿法界故；住一切法微細念佛門，於一毛孔見不可說諸佛出興咸至其所而承事故；住剎那際莊嚴念佛門，於一念中見一切剎皆有諸佛成等正覺現神變故；住一切法念佛門，見一切佛出興於世，以智慧光轉法輪故；住自在心念佛門，隨其自心所有欲樂，一切如來現其影像咸得見故；住一切業念佛門，能隨法界一切眾生所修行業，為現其身令覺悟故；住一切神變念佛門，見一切佛住於廣大香水海中坐蓮華臺普現神變滿十方故；住等虛空界念佛門，觀察如來所現身雲莊嚴法界虛空界故；如是等無量無數念佛門，而我云何能知、能說彼功德行？善男子！南方有國名曰海門，彼有比丘名為海雲，汝往彼問菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？海雲比丘能善分別開發廣大善根因緣，當令汝入廣大助道位，當令汝成廣大善根力，當為汝說發菩提心因，當令汝生廣大乘光明，當令汝得廣大波羅蜜，當令汝入廣大諸行海，當令汝轉廣大誓願輪，當令汝淨廣大莊嚴門，當令汝起廣大慈悲力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ；住一切世念佛門，隨於自心所有樂欲普見三世諸如來故；住一切境念佛門，普見一切諸境界中諸佛相續咸出興故；住一切性寂滅念佛門，於念念中見一切剎一切諸佛示涅槃故；住一切時處念佛門，於一日中見一切佛從其住處而往化故；住一切境廣大念佛門，見一切佛結跏趺坐，一一佛身滿法界故；住一切法微細念佛門，於一毛孔見不可說諸佛出興咸至其所而承事故；住剎那際莊嚴念佛門，於一念中見一切剎皆有諸佛成等正覺現神變故；住一切法念佛門，見一切佛出興於世，以智慧光轉法輪故；住自在心念佛門，隨其自心所有欲樂，一切如來現其影像咸得見故；住一切業念佛門，能隨法界一切眾生所修行業，為現其身令覺悟故；住一切神變念佛門，見一切佛住於廣大香水海中坐蓮華臺普現神變滿十方故；住等虛空界念佛門，觀察如來所現身雲莊嚴法界虛空界故；如是等無量無數念佛門，而我云何能知、能說彼功德行？善男子！南方有國名曰海門，彼有比丘名為海雲，汝往彼問菩薩云何學菩薩行、修菩薩道？海雲比丘能善分別開發廣大善根因緣，當令汝入廣大助道位，當令汝成廣大善根力，當為汝說發菩提心因，當令汝生廣大乘光明，當令汝得廣大波羅蜜，當令汝入廣大諸行海，當令汝轉廣大誓願輪，當令汝淨廣大莊嚴門，當令汝起廣大慈悲力。」

時，善財童子禮吉祥雲比丘足，遶無數匝，慇懃瞻仰，戀慕而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，善財童子禮吉祥雲比丘足，遶無數匝，慇懃瞻仰，戀慕而去。