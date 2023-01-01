大方廣佛華嚴經卷第三罽賓國三藏般若奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第三罽賓國三藏般若奉 詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入不思議解脫境界普賢行願品

爾時，普賢菩薩摩訶薩普觀一切菩薩眾會，欲為開發如來最上師子頻申大三昧故，以等虛空界方便、等三世方便、等法界方便、等一切世界、等一切業、等一切眾生心、等一切眾生欲、等一切眾生根、等一切眾生成熟時、等一切法光影方便，告諸菩薩言：「佛子！我今為汝以十種法門清淨名句，開示演說師子頻申廣大三昧神通境界。何等為十？所謂：等虛空界如來所現，遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第，及一切剎成壞次第法門名句；等虛空界一切佛剎，盡未來際一切劫中讚歎如來殊勝功德法門名句；等虛空界一切佛剎如來出世，顯現無量菩提門海法門名句；等虛空界一切佛剎，如來所坐最勝道場，菩薩眾會圓滿境界法門名句；一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲，充滿法界法門名句；以威神力能令一身普現十方一切剎海，光明遍照諸佛世界法門名句；以威神力能於一切諸境界中普現三世一切諸佛種種神變，如觀掌中明了顯現法門名句；能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛，顯現種種神通境界，經於劫海相續不斷法門名句；能令一切毛孔出聲演說三世一切諸佛大願海音，盡未來際加持出生一切菩薩法門名句；能令所處師子之座，量同法界，最勝覺解大菩薩眾莊嚴道場，遍一切處，盡未來際，轉於法輪，無間成熟，相續不絕法門名句。佛子！此十法句以為其首，有不可說佛剎極微塵數清淨名句微妙法門，皆是如來智慧境界，非我及汝所能證知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩摩訶薩普觀一切菩薩眾會，欲為開發如來最上師子頻申大三昧故，以等虛空界方便、等三世方便、等法界方便、等一切世界、等一切業、等一切眾生心、等一切眾生欲、等一切眾生根、等一切眾生成熟時、等一切法光影方便，告諸菩薩言：「佛子！我今為汝以十種法門清淨名句，開示演說師子頻申廣大三昧神通境界。何等為十？所謂：等虛空界如來所現，遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第，及一切剎成壞次第法門名句；等虛空界一切佛剎，盡未來際一切劫中讚歎如來殊勝功德法門名句；等虛空界一切佛剎如來出世，顯現無量菩提門海法門名句；等虛空界一切佛剎，如來所坐最勝道場，菩薩眾會圓滿境界法門名句；一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲，充滿法界法門名句；以威神力能令一身普現十方一切剎海，光明遍照諸佛世界法門名句；以威神力能於一切諸境界中普現三世一切諸佛種種神變，如觀掌中明了顯現法門名句；能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛，顯現種種神通境界，經於劫海相續不斷法門名句；能令一切毛孔出聲演說三世一切諸佛大願海音，盡未來際加持出生一切菩薩法門名句；能令所處師子之座，量同法界，最勝覺解大菩薩眾莊嚴道場，遍一切處，盡未來際，轉於法輪，無間成熟，相續不絕法門名句。佛子！此十法句以為其首，有不可說佛剎極微塵數清淨名句微妙法門，皆是如來智慧境界，非我及汝所能證知。」

爾時，普賢菩薩欲重宣此如來所入師子頻申廣大三昧少分境界，承佛神力，一心瞻仰，觀察如來不可思議菩薩眾海；觀察如來不可思議三昧神通，種種變現；觀察如來不可思議入出一切諸世界海；觀察如來不可思議入一切法幻智境界；觀察如來不可思議普現三世一切諸佛悉皆平等；觀察如來不可思議無量無邊諸語言道，開悟一切諸法門海，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢菩薩欲重宣此如來所入師子頻申廣大三昧少分境界，承佛神力，一心瞻仰，觀察如來不可思議菩薩眾海；觀察如來不可思議三昧神通，種種變現；觀察如來不可思議入出一切諸世界海；觀察如來不可思議入一切法幻智境界；觀察如來不可思議普現三世一切諸佛悉皆平等；觀察如來不可思議無量無邊諸語言道，開悟一切諸法門海，而說偈言：

「一一毛孔中剎海， 等一切剎極微數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一一毛孔中剎海， 等一切剎極微數，

佛悉於中坐道場， 菩薩眾會共圍遶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛悉於中坐道場， 菩薩眾會共圍遶。

一一毛孔所有剎， 佛悉於中坐道場， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一毛孔所有剎， 佛悉於中坐道場，

安處最勝蓮華座， 普現神通周法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安處最勝蓮華座， 普現神通周法界。

一毛端處所有佛， 一切剎土極微數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一毛端處所有佛， 一切剎土極微數，

悉於菩薩眾會中， 皆為宣揚普賢行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉於菩薩眾會中， 皆為宣揚普賢行。

如來安坐於一剎， 一切剎中無不現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來安坐於一剎， 一切剎中無不現，

十方無盡菩薩雲， 普共同來集其所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方無盡菩薩雲， 普共同來集其所。

功德光明菩薩海， 百千億剎極微數， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德光明菩薩海， 百千億剎極微數，

俱從會起讚如來， 遍往十方充法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 俱從會起讚如來， 遍往十方充法界。

自在遊於深法界， 悉住普賢無等行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在遊於深法界， 悉住普賢無等行，

現一切剎放光明， 普入無邊諸佛會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現一切剎放光明， 普入無邊諸佛會。

普於十方一切剎， 安住最勝諸佛所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普於十方一切剎， 安住最勝諸佛所，

聽聞正法具修行， 一一土經無量劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聽聞正法具修行， 一一土經無量劫。

菩薩常修種種行， 皆入普賢願海中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩常修種種行， 皆入普賢願海中，

住佛境界德無邊， 法海光明無不遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住佛境界德無邊， 法海光明無不遍。

通達普賢廣大行， 出生諸佛無盡法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通達普賢廣大行， 出生諸佛無盡法，

讚佛功德海無涯， 現眾神通充法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚佛功德海無涯， 現眾神通充法界。

身雲普現如塵數， 念念恒周一切剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身雲普現如塵數， 念念恒周一切剎，

甘露法雨潤群生， 普遍法界令開悟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甘露法雨潤群生， 普遍法界令開悟。」

爾時，世尊以最勝甚深廣大意樂，正念思惟，欲令眾會諸菩薩等安住如來師子頻申大三昧故，從眉間白毫相中放大光明，名普照現三世法界門，以不可說佛剎極微塵數光明而為眷屬，普照十方一切剎海。時，逝多林菩薩眾會悉見十方盡法界、虛空界一切世界所有極微；一一極微各有一切佛剎極微塵數諸佛國土種種名字、種種色相、種種莊嚴、種種清淨、種種依住、種種形狀，如是一切諸國土中皆有最勝菩提道場；一一道場皆有莊嚴寶師子座；一一座上皆有菩薩成等正覺，一切菩薩所共圍遶，一切世主恭敬供養。或見處在不可說佛剎大眾會中轉正法輪，其聲無礙，遍周法界；或見處在天王宮中、龍王宮中、夜叉王宮、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等諸王宮中，及餘人間村營、城邑、王都、聚落、乃至種種眾生住處，現種種神力，說種種法門；所謂：生種種族姓、受種種色身、住種種威儀、示種種相好、佩種種圓光、放種種光網、處種種眾會、入種種三昧、起種種神變、現種種威力、發種種音聲、出種種言辭、以種種名句演種種教法，如此會中菩薩大眾見於如來甚深三昧廣大神變，如是盡法界、虛空界，東、西、南、北，四維，上、下，遍一切處，種種方轉變中、種種方法門中、種種方想住中、種種方出生中、種種方分齊中、種種方解起中、種種方海中，皆依於眾生心想而住，始從前際至今現在所有一切國土身、一切眾生身、一切毛孔中、一切極微中、及彼一切虛空界中、一一毛端量處皆有一切剎土極微塵數種種剎海、種種業起相續不斷，次第而住，其中所有道場眾會見佛神力悉亦如是，以得見佛神通力故，悉能遍入十方三世一切世界眾生心中，現其影像，隨諸眾生種種樂欲出妙言音，隨其所應演說諸法，普入眾會中，普現眾生前，色相有別，智慧無異，遍一切剎，盡未來際，自在示現，常無休息，教化調伏一切眾生，其有見此神通力者，皆是毘盧遮那如來過去修集願力善根之所攝受：或昔曾以四攝善根之所攝受；或是往昔見、聞、憶念、親近、供養之所成熟；或是往昔令其發起阿耨多羅三藐三菩提心；或昔曾於如來所修菩薩行時經遊之處，勇猛精勤善根所攝；或昔曾於一切佛所，與佛同種相似善根；或是如來於過去時為求無上一切智故，種種方便教化成熟。是故，皆得入於如來不可思議甚深三昧，盡法界、虛空界廣大神變：或有得見入佛法身；或有得見入佛色身；或有得見入佛智身；或有得見入於如來過去所行清淨行海；或有得見入於如來究竟圓滿功德彼岸；或有得見入於菩薩莊嚴行輪；或有得見入於菩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以最勝甚深廣大意樂，正念思惟，欲令眾會諸菩薩等安住如來師子頻申大三昧故，從眉間白毫相中放大光明，名普照現三世法界門，以不可說佛剎極微塵數光明而為眷屬，普照十方一切剎海。時，逝多林菩薩眾會悉見十方盡法界、虛空界一切世界所有極微；一一極微各有一切佛剎極微塵數諸佛國土種種名字、種種色相、種種莊嚴、種種清淨、種種依住、種種形狀，如是一切諸國土中皆有最勝菩提道場；一一道場皆有莊嚴寶師子座；一一座上皆有菩薩成等正覺，一切菩薩所共圍遶，一切世主恭敬供養。或見處在不可說佛剎大眾會中轉正法輪，其聲無礙，遍周法界；或見處在天王宮中、龍王宮中、夜叉王宮、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等諸王宮中，及餘人間村營、城邑、王都、聚落、乃至種種眾生住處，現種種神力，說種種法門；所謂：生種種族姓、受種種色身、住種種威儀、示種種相好、佩種種圓光、放種種光網、處種種眾會、入種種三昧、起種種神變、現種種威力、發種種音聲、出種種言辭、以種種名句演種種教法，如此會中菩薩大眾見於如來甚深三昧廣大神變，如是盡法界、虛空界，東、西、南、北，四維，上、下，遍一切處，種種方轉變中、種種方法門中、種種方想住中、種種方出生中、種種方分齊中、種種方解起中、種種方海中，皆依於眾生心想而住，始從前際至今現在所有一切國土身、一切眾生身、一切毛孔中、一切極微中、及彼一切虛空界中、一一毛端量處皆有一切剎土極微塵數種種剎海、種種業起相續不斷，次第而住，其中所有道場眾會見佛神力悉亦如是，以得見佛神通力故，悉能遍入十方三世一切世界眾生心中，現其影像，隨諸眾生種種樂欲出妙言音，隨其所應演說諸法，普入眾會中，普現眾生前，色相有別，智慧無異，遍一切剎，盡未來際，自在示現，常無休息，教化調伏一切眾生，其有見此神通力者，皆是毘盧遮那如來過去修集願力善根之所攝受：或昔曾以四攝善根之所攝受；或是往昔見、聞、憶念、親近、供養之所成熟；或是往昔令其發起阿耨多羅三藐三菩提心；或昔曾於如來所修菩薩行時經遊之處，勇猛精勤善根所攝；或昔曾於一切佛所，與佛同種相似善根；或是如來於過去時為求無上一切智故，種種方便教化成熟。是故，皆得入於如來不可思議甚深三昧，盡法界、虛空界廣大神變：或有得見入佛法身；或有得見入佛色身；或有得見入佛智身；或有得見入於如來過去所行清淨行海；或有得見入於如來究竟圓滿功德彼岸；或有得見入於菩薩莊嚴行輪；或有得見入於菩

薩所證諸地；或有得見入於如來成正覺智；或有得見入佛所住諸三昧門、平等神變；或有得見入於如來十種智力、四無所畏；或有得見入於如來四無礙解辯才大海；入如是等十不可說佛剎極微塵數如來種種大神變海，彼諸菩薩以種種信、種種解、種種道、種種門、種種入、種種教、種種隨順、種種方所、種種根器、種種國土、種種世界、種種智慧、種種法聚、種種神變、種種方便、種種三昧，以如是等入於如來神變大海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩所證諸地；或有得見入於如來成正覺智；或有得見入佛所住諸三昧門、平等神變；或有得見入於如來十種智力、四無所畏；或有得見入於如來四無礙解辯才大海；入如是等十不可說佛剎極微塵數如來種種大神變海，彼諸菩薩以種種信、種種解、種種道、種種門、種種入、種種教、種種隨順、種種方所、種種根器、種種國土、種種世界、種種智慧、種種法聚、種種神變、種種方便、種種三昧，以如是等入於如來神變大海。

云何菩薩種種三昧？所謂：入一切菩薩普遍莊嚴法界三昧、菩薩光照三世無礙境三昧、菩薩法界無斷智光明三昧、菩薩住一切佛境界三昧、菩薩光照無邊虛空際三昧、菩薩入出遊戲如來自在力三昧、菩薩勇猛無畏奮迅莊嚴三昧、菩薩入一切法界方便漩澓藏三昧、菩薩遍法界如月普現以無礙音演一切法三昧、菩薩種種法雲平等莊嚴三昧、菩薩離垢繒繫頂法王幢三昧、菩薩觀一切佛智慧海三昧、菩薩無分別光幢照一切世間差別身三昧、菩薩入如來無分別境界身三昧、菩薩大悲藏隨一切世間轉三昧、菩薩安住一切法無依跡威力三昧、菩薩照一切法最極寂靜圓滿智三昧、菩薩知諸法空巧能化現遍一切世間三昧、菩薩威力平等普出生一切佛剎三昧、菩薩於一切佛剎現成正覺莊嚴相三昧、菩薩觀一切世間色空三昧、菩薩不著一切世間最勝圓滿空三昧、菩薩出生一切如來威力母三昧、菩薩修行入一切佛究竟功德海三昧、菩薩觀察一切境界出生神變盡未來際威力三昧、菩薩入一切如來次第本事海三昧、菩薩能以威力盡未來際護持一切如來種性三昧、菩薩以決定解力令現在十方一切佛剎皆清淨三昧、菩薩一剎那中普照一切佛差別住處三昧、菩薩深入觀察無礙際三昧、菩薩能以威力令一切世界為一佛剎三昧、菩薩出生一切佛變化身三昧、菩薩以金剛智知一切諸根海三昧、菩薩知一切如來同一胎藏身三昧、菩薩知一切法界隨所安立悉住心念際三昧、菩薩於一切法界廣大剎中現成正覺及般涅槃大威力三昧、菩薩令住最上威力處三昧、菩薩照一切佛剎眾生身無分別威力三昧、菩薩入一切佛智慧旋轉藏三昧、菩薩知一切法性相差別三昧、菩薩一剎那中以無分別智普見三世法三昧、菩薩念念中普現法界藏身三昧、菩薩以勇猛智如師子王隨順悟解一切如來種姓三昧、菩薩觀一切法界圓滿智慧眼三昧、菩薩正勇猛趣向十力三昧、菩薩以普遍眼觀察一切圓滿功德三昧、菩薩遍照出生一切眾生色相圓滿三昧、菩薩旋轉不動藏三昧、菩薩演說一法普入一切法三昧、菩薩於一法以一切言辭差別訓釋辯才三昧、菩薩演說一切佛無二法句威力幢三昧、菩薩知三世無礙際三昧、菩薩隨順悟解一切劫無差別三昧、菩薩入微細十力方便三昧、菩薩以金剛智起一切菩薩行三昧、菩薩能於十方隨心速疾普現身雲三昧、菩薩現遍法界成正覺身種種神變三昧、菩薩受一切觸安樂幢三昧、菩薩出一切莊嚴具莊嚴虛空界三昧、菩薩念念中出等一切世間數變化形像雲三昧、菩薩如來無垢月光照虛空三昧、菩薩一切如來加持三昧、菩薩一光照一切法根本差別莊嚴三昧、菩薩廣演一切法義燈三昧、菩薩照十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何菩薩種種三昧？所謂：入一切菩薩普遍莊嚴法界三昧、菩薩光照三世無礙境三昧、菩薩法界無斷智光明三昧、菩薩住一切佛境界三昧、菩薩光照無邊虛空際三昧、菩薩入出遊戲如來自在力三昧、菩薩勇猛無畏奮迅莊嚴三昧、菩薩入一切法界方便漩澓藏三昧、菩薩遍法界如月普現以無礙音演一切法三昧、菩薩種種法雲平等莊嚴三昧、菩薩離垢繒繫頂法王幢三昧、菩薩觀一切佛智慧海三昧、菩薩無分別光幢照一切世間差別身三昧、菩薩入如來無分別境界身三昧、菩薩大悲藏隨一切世間轉三昧、菩薩安住一切法無依跡威力三昧、菩薩照一切法最極寂靜圓滿智三昧、菩薩知諸法空巧能化現遍一切世間三昧、菩薩威力平等普出生一切佛剎三昧、菩薩於一切佛剎現成正覺莊嚴相三昧、菩薩觀一切世間色空三昧、菩薩不著一切世間最勝圓滿空三昧、菩薩出生一切如來威力母三昧、菩薩修行入一切佛究竟功德海三昧、菩薩觀察一切境界出生神變盡未來際威力三昧、菩薩入一切如來次第本事海三昧、菩薩能以威力盡未來際護持一切如來種性三昧、菩薩以決定解力令現在十方一切佛剎皆清淨三昧、菩薩一剎那中普照一切佛差別住處三昧、菩薩深入觀察無礙際三昧、菩薩能以威力令一切世界為一佛剎三昧、菩薩出生一切佛變化身三昧、菩薩以金剛智知一切諸根海三昧、菩薩知一切如來同一胎藏身三昧、菩薩知一切法界隨所安立悉住心念際三昧、菩薩於一切法界廣大剎中現成正覺及般涅槃大威力三昧、菩薩令住最上威力處三昧、菩薩照一切佛剎眾生身無分別威力三昧、菩薩入一切佛智慧旋轉藏三昧、菩薩知一切法性相差別三昧、菩薩一剎那中以無分別智普見三世法三昧、菩薩念念中普現法界藏身三昧、菩薩以勇猛智如師子王隨順悟解一切如來種姓三昧、菩薩觀一切法界圓滿智慧眼三昧、菩薩正勇猛趣向十力三昧、菩薩以普遍眼觀察一切圓滿功德三昧、菩薩遍照出生一切眾生色相圓滿三昧、菩薩旋轉不動藏三昧、菩薩演說一法普入一切法三昧、菩薩於一法以一切言辭差別訓釋辯才三昧、菩薩演說一切佛無二法句威力幢三昧、菩薩知三世無礙際三昧、菩薩隨順悟解一切劫無差別三昧、菩薩入微細十力方便三昧、菩薩以金剛智起一切菩薩行三昧、菩薩能於十方隨心速疾普現身雲三昧、菩薩現遍法界成正覺身種種神變三昧、菩薩受一切觸安樂幢三昧、菩薩出一切莊嚴具莊嚴虛空界三昧、菩薩念念中出等一切世間數變化形像雲三昧、菩薩如來無垢月光照虛空三昧、菩薩一切如來加持三昧、菩薩一光照一切法根本差別莊嚴三昧、菩薩廣演一切法義燈三昧、菩薩照十

力境圓滿三昧、菩薩三世諸佛星宿幢三昧、菩薩一切佛一密藏三昧、菩薩觀一切相皆究竟三昧、菩薩無盡福德藏三昧、菩薩見盡無邊佛境界三昧、菩薩見一切法如金剛師子吼威力三昧、菩薩現一切如來變化正見平等三昧、菩薩一切佛日念念周行三昧、菩薩一念普照三世法三昧、菩薩普音演說淨光等照一切法自性清淨三昧、菩薩見一切佛差別力三昧、菩薩見一切佛覺一切差別法界如蓮華開敷三昧、菩薩觀察諸法如虛空無住處三昧、菩薩一方普出十方海旋轉藏三昧、菩薩入一切法界門三昧、菩薩一切法海差別藏身三昧、菩薩以寂靜身放差別光照一切眾生身三昧、菩薩一剎那心以大願力出生一切神通三昧、菩薩常於一切處正覺威力普遍三昧、菩薩隨順悟解以一莊嚴入一切法界三昧、菩薩正念一切佛身普照三昧、菩薩悟解最勝神通智遍一切世界三昧、菩薩一念令無量教字本母普遍法界三昧、菩薩以一教法莊嚴一切法界法光明三昧、菩薩一切佛威力光明圓滿輪三昧、菩薩以行願網攝一切眾生界三昧、菩薩見一切世界不斷絕三昧、菩薩蓮華吉祥種種神變普遊步三昧、菩薩知一切眾生身旋轉智三昧、菩薩威力普現一切眾生前三昧、菩薩悟解一切眾生音聲言辭祕密海三昧、菩薩觀一切眾生差別智三昧、菩薩無分別大悲藏三昧、菩薩入一切如來際三昧、菩薩觀察一切如來解脫處師子頻申三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 力境圓滿三昧、菩薩三世諸佛星宿幢三昧、菩薩一切佛一密藏三昧、菩薩觀一切相皆究竟三昧、菩薩無盡福德藏三昧、菩薩見盡無邊佛境界三昧、菩薩見一切法如金剛師子吼威力三昧、菩薩現一切如來變化正見平等三昧、菩薩一切佛日念念周行三昧、菩薩一念普照三世法三昧、菩薩普音演說淨光等照一切法自性清淨三昧、菩薩見一切佛差別力三昧、菩薩見一切佛覺一切差別法界如蓮華開敷三昧、菩薩觀察諸法如虛空無住處三昧、菩薩一方普出十方海旋轉藏三昧、菩薩入一切法界門三昧、菩薩一切法海差別藏身三昧、菩薩以寂靜身放差別光照一切眾生身三昧、菩薩一剎那心以大願力出生一切神通三昧、菩薩常於一切處正覺威力普遍三昧、菩薩隨順悟解以一莊嚴入一切法界三昧、菩薩正念一切佛身普照三昧、菩薩悟解最勝神通智遍一切世界三昧、菩薩一念令無量教字本母普遍法界三昧、菩薩以一教法莊嚴一切法界法光明三昧、菩薩一切佛威力光明圓滿輪三昧、菩薩以行願網攝一切眾生界三昧、菩薩見一切世界不斷絕三昧、菩薩蓮華吉祥種種神變普遊步三昧、菩薩知一切眾生身旋轉智三昧、菩薩威力普現一切眾生前三昧、菩薩悟解一切眾生音聲言辭祕密海三昧、菩薩觀一切眾生差別智三昧、菩薩無分別大悲藏三昧、菩薩入一切如來際三昧、菩薩觀察一切如來解脫處師子頻申三昧。

彼諸菩薩以如是等不可說佛剎極微塵數菩薩三昧而為方便，入毘盧遮那如來過去所修廣大功德，念念充滿一切法界諸佛三昧大神變海，其諸菩薩住逝多林不離如來道場眾會，各各自見普於十方一切佛剎極微塵數廣大世界，坐於種種寶蓮華藏師子之座，皆已具足廣大智慧，普現種種神通境界，已住寂靜諸菩薩地，自在出生明利智慧，已得隨順普遍智行從佛智慧種性而生，已證現前一切智智得無癡翳清淨智眼，善巧調御一切眾生，住一切佛平等法性，於一切法隨順悟解，已能觀察一切諸法自性清淨，知諸世間究竟寂滅無有所依，普詣十方一切國土而無所著，常勤觀察一切世間而無所住，普往十方一切剎土而無所去，已入一切妙法宮殿而無所來，遍於諸法了達性空知無積聚而恒教化成熟眾生，示諸眾生安樂行處，開示智慧解脫境界，恒以智身住離貪際超越一切生死苦海，普示眾生諸蘊實際，智光圓滿照徹一切定力堅固無能傾動，於諸眾生常起大悲了一切法悉皆如幻，知諸世間悉皆如夢，觀一切佛現差別身悉皆如影，知所說法音聲語言悉皆如響，現見諸法生成住持悉皆如化，善能積集最勝行願，普遍智慧，圓滿清淨，善巧隨順，究竟寂靜，善入總持種智境界，具足無畏諸三昧力，勇猛精進遍修諸行，住法界際，獲明智眼，到一切法無所住處，修習無邊智慧行海，到智波羅蜜究竟彼岸，得般若波羅蜜之所攝持，以神通波羅蜜度諸眾生，依禪波羅蜜得心自在，證一切佛真實境界，以善巧智開示法藏，以明了智訓釋文詞，以辯才力說無盡法，雄猛無畏能師子吼，常樂觀察無差別法，以淨慧眼普觀一切，無生智月等照世間，觀諸眾生，見真實諦，福智堅固如金剛山，一切譬諭說不能及，增長一切智慧根芽，勇猛精進，摧諸魔眾，無量智慧，威光圓滿，身相殊特超諸世間，得一切法無礙智慧，解了諸法，盡無盡際，智慧清淨住普遍際，能遍隨順入真實際，無相觀智常現在前，善巧圓滿諸菩薩行，以無二智觀諸世間，知諸眾生往來所趣，遍諸佛剎得圓滿智，於一切法離諸暗障，普放法光照十方界，為諸世間最勝福田，廣大願輪如月普現，福德超勝如須彌山一切世間無能過者，摧伏一切外道、邪論，於一切剎普現其身，以微妙音演說諸法，普見諸佛心無厭足，已得諸佛自在威力，隨所應化現種種身，乘大智舟汎生死海，周旋普濟所往無礙，智慧圓滿身光映徹，如日輪出普照世間，隨眾生心現眾色像，知諸眾生根性欲樂，入於無諍清淨境界，知一切法自性無生，以自在智能令一切小大境界互相涉入，決了佛地甚深理趣，知諸世間文字、句義，以無盡句說無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸菩薩以如是等不可說佛剎極微塵數菩薩三昧而為方便，入毘盧遮那如來過去所修廣大功德，念念充滿一切法界諸佛三昧大神變海，其諸菩薩住逝多林不離如來道場眾會，各各自見普於十方一切佛剎極微塵數廣大世界，坐於種種寶蓮華藏師子之座，皆已具足廣大智慧，普現種種神通境界，已住寂靜諸菩薩地，自在出生明利智慧，已得隨順普遍智行從佛智慧種性而生，已證現前一切智智得無癡翳清淨智眼，善巧調御一切眾生，住一切佛平等法性，於一切法隨順悟解，已能觀察一切諸法自性清淨，知諸世間究竟寂滅無有所依，普詣十方一切國土而無所著，常勤觀察一切世間而無所住，普往十方一切剎土而無所去，已入一切妙法宮殿而無所來，遍於諸法了達性空知無積聚而恒教化成熟眾生，示諸眾生安樂行處，開示智慧解脫境界，恒以智身住離貪際超越一切生死苦海，普示眾生諸蘊實際，智光圓滿照徹一切定力堅固無能傾動，於諸眾生常起大悲了一切法悉皆如幻，知諸世間悉皆如夢，觀一切佛現差別身悉皆如影，知所說法音聲語言悉皆如響，現見諸法生成住持悉皆如化，善能積集最勝行願，普遍智慧，圓滿清淨，善巧隨順，究竟寂靜，善入總持種智境界，具足無畏諸三昧力，勇猛精進遍修諸行，住法界際，獲明智眼，到一切法無所住處，修習無邊智慧行海，到智波羅蜜究竟彼岸，得般若波羅蜜之所攝持，以神通波羅蜜度諸眾生，依禪波羅蜜得心自在，證一切佛真實境界，以善巧智開示法藏，以明了智訓釋文詞，以辯才力說無盡法，雄猛無畏能師子吼，常樂觀察無差別法，以淨慧眼普觀一切，無生智月等照世間，觀諸眾生，見真實諦，福智堅固如金剛山，一切譬諭說不能及，增長一切智慧根芽，勇猛精進，摧諸魔眾，無量智慧，威光圓滿，身相殊特超諸世間，得一切法無礙智慧，解了諸法，盡無盡際，智慧清淨住普遍際，能遍隨順入真實際，無相觀智常現在前，善巧圓滿諸菩薩行，以無二智觀諸世間，知諸眾生往來所趣，遍諸佛剎得圓滿智，於一切法離諸暗障，普放法光照十方界，為諸世間最勝福田，廣大願輪如月普現，福德超勝如須彌山一切世間無能過者，摧伏一切外道、邪論，於一切剎普現其身，以微妙音演說諸法，普見諸佛心無厭足，已得諸佛自在威力，隨所應化現種種身，乘大智舟汎生死海，周旋普濟所往無礙，智慧圓滿身光映徹，如日輪出普照世間，隨眾生心現眾色像，知諸眾生根性欲樂，入於無諍清淨境界，知一切法自性無生，以自在智能令一切小大境界互相涉入，決了佛地甚深理趣，知諸世間文字、句義，以無盡句說無

盡法，於一句中演出一切修多羅海，具足獲得廣大智慧陀羅尼身，隨所受持盡未來劫，初無忘失，一念能憶不可說劫宿住之事，一念能了三世一切諸眾生心，與諸眾生一切諸佛總持法藏，常轉清淨不退法輪，令諸眾生生大智慧，入佛境界，具一切智，常善安住甚深三昧，巧能分別一切法句，而於諸法悉無所著。最勝智慧自在遊戲，於諸境界皆得解脫，觀察一切淨莊嚴身，其身普入十方法界，隨所應化，悉能遍往，知諸剎海所有極微，悉於其中現成正覺，於無色性現一切色，能以一方入一切方，其諸菩薩具足如是無量智慧功德之藏，十方所有一切諸佛悉共稱揚，說其功德不能令盡，靡不咸在逝多林中，悉見於佛光明所照，深入如來功德大海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡法，於一句中演出一切修多羅海，具足獲得廣大智慧陀羅尼身，隨所受持盡未來劫，初無忘失，一念能憶不可說劫宿住之事，一念能了三世一切諸眾生心，與諸眾生一切諸佛總持法藏，常轉清淨不退法輪，令諸眾生生大智慧，入佛境界，具一切智，常善安住甚深三昧，巧能分別一切法句，而於諸法悉無所著。最勝智慧自在遊戲，於諸境界皆得解脫，觀察一切淨莊嚴身，其身普入十方法界，隨所應化，悉能遍往，知諸剎海所有極微，悉於其中現成正覺，於無色性現一切色，能以一方入一切方，其諸菩薩具足如是無量智慧功德之藏，十方所有一切諸佛悉共稱揚，說其功德不能令盡，靡不咸在逝多林中，悉見於佛光明所照，深入如來功德大海。

爾時，彼諸菩薩得不思議正法光明照故，其心歡喜安隱快樂，各於其身及師子座，眾寶樓閣諸莊嚴具遍逝多林，凡所受用一切物中，化出種種大莊嚴雲，充滿十方一切法界。所謂：於念念中普放一切微妙廣大光明網雲，充滿法界，遍能開覺一切眾生，咸令歡喜；於念念中出現一切摩尼鈴雲，充滿法界，出微妙音稱揚讚歎三世諸佛一切功德；於念念中出現一切天音樂雲，充滿法界，出微妙音演說眾生諸業果報；於念念中出現一切諸大菩薩種種行願身色相雲，充滿法界，悉以妙音說諸菩薩所有一切廣大行願；於念念中出現一切如來自在種種神通妙變化雲充滿法界，以隨類音遍眾生界演說諸佛廣大言音；於念念中出現一切種種莊嚴諸相隨好菩薩身雲，充滿法界遍一切剎，說諸如來普於十方一切國土出興次第，相續不斷；於念念中出現一切三世如來菩提場雲，充滿法界，顯現諸佛成等正覺，普遍觀察顯示成佛莊嚴功德；於念念中出現一切諸大龍王相似身雲，充滿法界，一一身雲，遍諸佛剎普雨一切諸上妙香；於念念中出現一切諸世間主相似身雲，充滿法界，一一世主普遍觀察演說普賢菩薩之行；於念念中出現一切妙寶光明淨佛剎雲，充滿法界，顯示十方一切諸佛所轉法輪，是諸菩薩以得如是不可思議光明所照，入於廣大不可思議神通境界，法應如是，出興此等不可說佛剎極微塵數種種神變大莊嚴雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彼諸菩薩得不思議正法光明照故，其心歡喜安隱快樂，各於其身及師子座，眾寶樓閣諸莊嚴具遍逝多林，凡所受用一切物中，化出種種大莊嚴雲，充滿十方一切法界。所謂：於念念中普放一切微妙廣大光明網雲，充滿法界，遍能開覺一切眾生，咸令歡喜；於念念中出現一切摩尼鈴雲，充滿法界，出微妙音稱揚讚歎三世諸佛一切功德；於念念中出現一切天音樂雲，充滿法界，出微妙音演說眾生諸業果報；於念念中出現一切諸大菩薩種種行願身色相雲，充滿法界，悉以妙音說諸菩薩所有一切廣大行願；於念念中出現一切如來自在種種神通妙變化雲充滿法界，以隨類音遍眾生界演說諸佛廣大言音；於念念中出現一切種種莊嚴諸相隨好菩薩身雲，充滿法界遍一切剎，說諸如來普於十方一切國土出興次第，相續不斷；於念念中出現一切三世如來菩提場雲，充滿法界，顯現諸佛成等正覺，普遍觀察顯示成佛莊嚴功德；於念念中出現一切諸大龍王相似身雲，充滿法界，一一身雲，遍諸佛剎普雨一切諸上妙香；於念念中出現一切諸世間主相似身雲，充滿法界，一一世主普遍觀察演說普賢菩薩之行；於念念中出現一切妙寶光明淨佛剎雲，充滿法界，顯示十方一切諸佛所轉法輪，是諸菩薩以得如是不可思議光明所照，入於廣大不可思議神通境界，法應如是，出興此等不可說佛剎極微塵數種種神變大莊嚴雲。

爾時，文殊師利菩薩摩訶薩承佛威力，欲重開示逝多林中諸神變事，觀察十方，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利菩薩摩訶薩承佛威力，欲重開示逝多林中諸神變事，觀察十方，而說偈言：

「汝應觀此逝多林， 廣博莊嚴量無際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝應觀此逝多林， 廣博莊嚴量無際，

一切身雲皆示現， 以佛威神充法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切身雲皆示現， 以佛威神充法界。

清淨色相莊嚴身， 十方無量諸佛子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨色相莊嚴身， 十方無量諸佛子，

咸來影現道場中， 眾會普觀無不見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸來影現道場中， 眾會普觀無不見。

從諸佛子毛孔中， 演佛法音若雷震， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從諸佛子毛孔中， 演佛法音若雷震，

焰雲種種莊嚴相， 普遍十方一切剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 焰雲種種莊嚴相， 普遍十方一切剎。

又於寶樹華葉中， 出現梵釋莊嚴相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又於寶樹華葉中， 出現梵釋莊嚴相，

動止威儀恒寂靜， 從禪定起而遊步。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 動止威儀恒寂靜， 從禪定起而遊步。

佛身一一毛孔中， 常現難思眾菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身一一毛孔中， 常現難思眾菩薩，

相好端嚴甚微妙， 悉與普賢菩薩等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相好端嚴甚微妙， 悉與普賢菩薩等。

逝多林上諸嚴具， 充遍虛空發妙音， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逝多林上諸嚴具， 充遍虛空發妙音，

讚說三世諸菩薩， 種種莊嚴功德海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚說三世諸菩薩， 種種莊嚴功德海。

逝多林中諸寶樹， 亦出無量妙音聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 逝多林中諸寶樹， 亦出無量妙音聲，

演說一切諸群生， 種種業報差別海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演說一切諸群生， 種種業報差別海。

林中所有諸境界， 悉現三世諸如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 林中所有諸境界， 悉現三世諸如來，

十方剎海極微中， 皆起神通無不遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方剎海極微中， 皆起神通無不遍。

一切剎海極微中， 所有十方諸國土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切剎海極微中， 所有十方諸國土，

於佛一一諸毛孔， 普遍莊嚴皆顯現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛一一諸毛孔， 普遍莊嚴皆顯現。

寶焰香雲皆現佛， 等眾生數遍世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶焰香雲皆現佛， 等眾生數遍世間，

一一咸起大神通， 方便隨宜而化度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一咸起大神通， 方便隨宜而化度。

如虛空量寶宮城， 盡妙莊嚴如日現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如虛空量寶宮城， 盡妙莊嚴如日現，

寶藏及與菩提樹， 靡不普遍於十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶藏及與菩提樹， 靡不普遍於十方。

十方三世諸如來， 所有道場菩薩眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方三世諸如來， 所有道場菩薩眾，

劫海修行功德相， 一切於此林中現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劫海修行功德相， 一切於此林中現。

普賢大行諸菩薩， 已於剎海具莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢大行諸菩薩， 已於剎海具莊嚴，

其數無量等群生， 於此林中無不見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其數無量等群生， 於此林中無不見。」

爾時，彼諸菩薩蒙佛三昧光明照故，一一皆得不可說佛剎極微塵數大悲門；以得如是大悲門故，攝受利益安樂眾生，即於其身一一毛孔各出不可說佛剎極微塵數眾色光明，一一光明各各化現不可說佛剎極微塵數菩薩身雲，復出一切世主相似身雲，充滿十方一切法界，普現一切諸眾生前，隨諸眾生身相、言音，種種方便教化調伏，令其成熟，或現不可說佛剎極微塵數諸天宮殿退墮無常門；或現不可說佛剎極微塵數一切眾生隨業受生門；或現不可說佛剎極微塵數夢中境界令心覺悟門；或現不可說佛剎極微塵數一切菩薩圓滿諸行門；或現不可說佛剎極微塵數一切菩薩圓滿大願門；或現不可說佛剎極微塵數震動世界門；或現不可說佛剎極微塵數一切如來悉捨內外檀波羅蜜門；或現不可說佛剎極微塵數一切如來修諸功德正行圓滿尸波羅蜜門；或現不可說佛剎極微塵數一切菩薩斷截肢體、心無動亂羼提波羅蜜門；或現不可說佛剎極微塵數一切菩薩勤修種種智慧神通毘梨耶波羅蜜門；或現不可說佛剎極微塵數修諸靜慮、等持、等至、神通解脫禪波羅蜜門；或現不可說佛剎極微塵數智光照世般若波羅蜜門；或現不可說佛剎極微塵數勤求佛法，為一一名句、一一文義皆捨國城妻子財物無數身命門；或現不可說佛剎極微塵數於諸如來親近、供養、諮求、請問一切法要心無疲厭門；或現不可說佛剎極微塵數隨諸眾生根欲成熟往詣其所開發示導令其悟入智海光明門；或現不可說佛剎極微塵數一切菩薩大福智聚摧伏眾魔制諸外道勝幢威力門；或現不可說佛剎極微塵數知一切工巧技術明智門；或現不可說佛剎極微塵數知一切眾生心行微細差別明智門；或現不可說佛剎極微塵數知一切諸法種類差別殊勝明智門；或現不可說佛剎極微塵數知一切眾生種種心樂差別明智門；或現不可說佛剎極微塵數知一切眾生根行差別，煩惱習氣令其除滅明智門；或現不可說佛剎極微塵數知一切眾生品類差別業報明智門。以如是等不可說佛剎極微塵數諸方便門，往詣一切眾生住處，攝受調伏而成熟之。所謂：或往梵王宮；或往帝釋宮，或時往詣天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等閻摩羅界諸王宮中；或往畜生、餓鬼、地獄之所住處，以平等大悲、平等大願、平等智慧、平等三昧、教化攝取而調伏之；彼諸眾生或有見已而調伏者、或有聞已而調伏者、或有憶念而調伏者、或聞音聲而調伏者、或聞名號而調伏者、或見圓光而調伏者、或見光網而調伏者，隨諸眾生心之所樂，皆詣其所，令其獲益；而此林中一切菩薩為欲成熟諸眾生故，雖以神力：或時現 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，彼諸菩薩蒙佛三昧光明照故，一一皆得不可說佛剎極微塵數大悲門；以得如是大悲門故，攝受利益安樂眾生，即於其身一一毛孔各出不可說佛剎極微塵數眾色光明，一一光明各各化現不可說佛剎極微塵數菩薩身雲，復出一切世主相似身雲，充滿十方一切法界，普現一切諸眾生前，隨諸眾生身相、言音，種種方便教化調伏，令其成熟，或現不可說佛剎極微塵數諸天宮殿退墮無常門；或現不可說佛剎極微塵數一切眾生隨業受生門；或現不可說佛剎極微塵數夢中境界令心覺悟門；或現不可說佛剎極微塵數一切菩薩圓滿諸行門；或現不可說佛剎極微塵數一切菩薩圓滿大願門；或現不可說佛剎極微塵數震動世界門；或現不可說佛剎極微塵數一切如來悉捨內外檀波羅蜜門；或現不可說佛剎極微塵數一切如來修諸功德正行圓滿尸波羅蜜門；或現不可說佛剎極微塵數一切菩薩斷截肢體、心無動亂羼提波羅蜜門；或現不可說佛剎極微塵數一切菩薩勤修種種智慧神通毘梨耶波羅蜜門；或現不可說佛剎極微塵數修諸靜慮、等持、等至、神通解脫禪波羅蜜門；或現不可說佛剎極微塵數智光照世般若波羅蜜門；或現不可說佛剎極微塵數勤求佛法，為一一名句、一一文義皆捨國城妻子財物無數身命門；或現不可說佛剎極微塵數於諸如來親近、供養、諮求、請問一切法要心無疲厭門；或現不可說佛剎極微塵數隨諸眾生根欲成熟往詣其所開發示導令其悟入智海光明門；或現不可說佛剎極微塵數一切菩薩大福智聚摧伏眾魔制諸外道勝幢威力門；或現不可說佛剎極微塵數知一切工巧技術明智門；或現不可說佛剎極微塵數知一切眾生心行微細差別明智門；或現不可說佛剎極微塵數知一切諸法種類差別殊勝明智門；或現不可說佛剎極微塵數知一切眾生種種心樂差別明智門；或現不可說佛剎極微塵數知一切眾生根行差別，煩惱習氣令其除滅明智門；或現不可說佛剎極微塵數知一切眾生品類差別業報明智門。以如是等不可說佛剎極微塵數諸方便門，往詣一切眾生住處，攝受調伏而成熟之。所謂：或往梵王宮；或往帝釋宮，或時往詣天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等閻摩羅界諸王宮中；或往畜生、餓鬼、地獄之所住處，以平等大悲、平等大願、平等智慧、平等三昧、教化攝取而調伏之；彼諸眾生或有見已而調伏者、或有聞已而調伏者、或有憶念而調伏者、或聞音聲而調伏者、或聞名號而調伏者、或見圓光而調伏者、或見光網而調伏者，隨諸眾生心之所樂，皆詣其所，令其獲益；而此林中一切菩薩為欲成熟諸眾生故，雖以神力：或時現

處種種嚴飾諸宮殿中；或時示現住自樓閣寶師子座道場眾會所共圍遶，充滿十方一切剎海，普遍示現皆令得見，然亦不離此逝多林如來之所；又此菩薩為欲成熟諸眾生故，示現無量變化身雲，或現其身眷屬莊嚴，或現其身獨一無侶。所謂：或現沙門身、或現婆羅門身、或現異道出家身、或現苦行身、或現充盛身、或現醫王身、或現商主身、或現婬女身、或現妓樂身、或現毘沙門身、或現世主身、或現奉事諸天身、或現工巧技術身，現如是等諸變化身，往詣一切諸眾生所，隨其所應，起如幻智。於諸世間猶如帝網行菩薩行，以種種形相、種種威儀、種種音聲、種種言論、種種住處演說諸法。所謂：或說一切世間工巧事業、或說一切福德智慧照世明燈、或說一切所證真實威力加持、或說一切業力所持莊嚴世趣、或說一切建立十方清淨乘位、或說一切圓滿智燈照法境界，如是菩薩雖普周遍十方法界，教化調伏，成熟眾生，而亦不離此逝多林如來之所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處種種嚴飾諸宮殿中；或時示現住自樓閣寶師子座道場眾會所共圍遶，充滿十方一切剎海，普遍示現皆令得見，然亦不離此逝多林如來之所；又此菩薩為欲成熟諸眾生故，示現無量變化身雲，或現其身眷屬莊嚴，或現其身獨一無侶。所謂：或現沙門身、或現婆羅門身、或現異道出家身、或現苦行身、或現充盛身、或現醫王身、或現商主身、或現婬女身、或現妓樂身、或現毘沙門身、或現世主身、或現奉事諸天身、或現工巧技術身，現如是等諸變化身，往詣一切諸眾生所，隨其所應，起如幻智。於諸世間猶如帝網行菩薩行，以種種形相、種種威儀、種種音聲、種種言論、種種住處演說諸法。所謂：或說一切世間工巧事業、或說一切福德智慧照世明燈、或說一切所證真實威力加持、或說一切業力所持莊嚴世趣、或說一切建立十方清淨乘位、或說一切圓滿智燈照法境界，如是菩薩雖普周遍十方法界，教化調伏，成熟眾生，而亦不離此逝多林如來之所。