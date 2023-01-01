大方廣佛華嚴經卷第二罽賓國三藏般若奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第二罽賓國三藏般若奉 詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入不思議解脫境界普賢行願品

爾時，下方過不可說佛剎極微塵數世界海，外有世界海名一切如來圓滿普焰光，佛號無著智星宿幢王；於彼如來大眾海中，有菩薩摩訶薩名破諸蓋障勇猛智自在王，與不可說世界海極微塵數諸菩薩俱，從彼佛會向如來所，悉以神力，於其身上一一毛孔出演說種種法海妙音聲雲。所謂：出演說一切法義眾生語言陀羅尼海音聲雲、出演說一切三世菩薩修行方便海音聲雲、出演說一切菩薩誓願方便海音聲雲、出演說一切菩薩圓滿清淨波羅蜜海音聲雲、出演說一切菩薩遍一切剎圓滿行海音聲雲、出演說一切菩薩成滿種種神通輪海音聲雲、出演說一切如來往詣道場破魔軍眾銷竭煩惱成等正覺神通輪海音聲雲、出演說一切如來轉妙法輪種種名句修多羅海音聲雲、出演說一切如來隨應教化調伏眾生方便行海音聲雲、出演說一切如來隨時隨善根隨其願力普令獲得一切智智善巧方便海音聲雲，如是等雲一一充滿虛空法界，既至佛所，頂禮佛足以為供養，修敬畢已，即於下方，化作現一切如來宮殿，光明種種色藏寶樓閣，及一切妙形像寶蓮華藏師子之座，諸菩薩眾各於其上結跏趺坐，以普現一切菩提場影像光幢摩尼王冠以嚴其身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，下方過不可說佛剎極微塵數世界海，外有世界海名一切如來圓滿普焰光，佛號無著智星宿幢王；於彼如來大眾海中，有菩薩摩訶薩名破諸蓋障勇猛智自在王，與不可說世界海極微塵數諸菩薩俱，從彼佛會向如來所，悉以神力，於其身上一一毛孔出演說種種法海妙音聲雲。所謂：出演說一切法義眾生語言陀羅尼海音聲雲、出演說一切三世菩薩修行方便海音聲雲、出演說一切菩薩誓願方便海音聲雲、出演說一切菩薩圓滿清淨波羅蜜海音聲雲、出演說一切菩薩遍一切剎圓滿行海音聲雲、出演說一切菩薩成滿種種神通輪海音聲雲、出演說一切如來往詣道場破魔軍眾銷竭煩惱成等正覺神通輪海音聲雲、出演說一切如來轉妙法輪種種名句修多羅海音聲雲、出演說一切如來隨應教化調伏眾生方便行海音聲雲、出演說一切如來隨時隨善根隨其願力普令獲得一切智智善巧方便海音聲雲，如是等雲一一充滿虛空法界，既至佛所，頂禮佛足以為供養，修敬畢已，即於下方，化作現一切如來宮殿，光明種種色藏寶樓閣，及一切妙形像寶蓮華藏師子之座，諸菩薩眾各於其上結跏趺坐，以普現一切菩提場影像光幢摩尼王冠以嚴其身。

上方過不可說佛剎極微塵數世界海，外有世界海名無盡佛種性，佛號普智圓滿差別光明大聲王；於彼如來大眾海中，有菩薩摩訶薩名普遍法界大願際，與不可說世界海極微塵數諸菩薩俱，受彼佛教，發彼道場，而來向此娑婆世界毘盧遮那如來所，悉以神力各於其身一切相好、一切身分、一切肢節、一切毛孔、一切言音、一切名句、一切衣服、一切莊嚴具中，現毘盧遮那等盡過去際一切諸佛、盡未來際一切諸佛、盡現在際一切諸佛、并其眾會，十方剎土清淨雜染，廣狹大小，靡不皆現；亦現彼佛過去所行檀那波羅蜜，隨順積集一切施行，受者、財物、本事、影像相應行海；亦現彼佛過去所行尸羅波羅蜜，隨順積集本事影像相應行海；亦現彼佛過去所行羼提波羅蜜，斷截肢體，心無動亂，隨順積集本事影像相應行海；亦現彼佛過去所行毘梨耶波羅蜜，勇猛不退，隨順積集本事影像相應行海；亦現彼佛過去所求一切如來禪那波羅蜜，隨順積集而得成就本事影像相應行海；亦現彼佛過去所求般若波羅蜜，一切如來所轉法輪，所成就法，發勇猛心一切皆捨本事影像相應行海；亦現彼佛過去所成方便波羅蜜，樂見一切佛，樂行一切菩薩道、樂化一切眾生界本事影像相應行海；亦現彼佛過去所發願波羅蜜，一切菩薩廣大誓願清淨莊嚴本事影像相應行海；亦現彼佛過去所成一切菩薩力波羅蜜，了種種行清淨和合本事影像相應行海；亦現彼佛過去所修一切菩薩智波羅蜜，圓滿清淨種種差別證悟法門本事影像相應行海；如是所現一切如來本事影像相應行海悉皆遍滿廣大法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上方過不可說佛剎極微塵數世界海，外有世界海名無盡佛種性，佛號普智圓滿差別光明大聲王；於彼如來大眾海中，有菩薩摩訶薩名普遍法界大願際，與不可說世界海極微塵數諸菩薩俱，受彼佛教，發彼道場，而來向此娑婆世界毘盧遮那如來所，悉以神力各於其身一切相好、一切身分、一切肢節、一切毛孔、一切言音、一切名句、一切衣服、一切莊嚴具中，現毘盧遮那等盡過去際一切諸佛、盡未來際一切諸佛、盡現在際一切諸佛、并其眾會，十方剎土清淨雜染，廣狹大小，靡不皆現；亦現彼佛過去所行檀那波羅蜜，隨順積集一切施行，受者、財物、本事、影像相應行海；亦現彼佛過去所行尸羅波羅蜜，隨順積集本事影像相應行海；亦現彼佛過去所行羼提波羅蜜，斷截肢體，心無動亂，隨順積集本事影像相應行海；亦現彼佛過去所行毘梨耶波羅蜜，勇猛不退，隨順積集本事影像相應行海；亦現彼佛過去所求一切如來禪那波羅蜜，隨順積集而得成就本事影像相應行海；亦現彼佛過去所求般若波羅蜜，一切如來所轉法輪，所成就法，發勇猛心一切皆捨本事影像相應行海；亦現彼佛過去所成方便波羅蜜，樂見一切佛，樂行一切菩薩道、樂化一切眾生界本事影像相應行海；亦現彼佛過去所發願波羅蜜，一切菩薩廣大誓願清淨莊嚴本事影像相應行海；亦現彼佛過去所成一切菩薩力波羅蜜，了種種行清淨和合本事影像相應行海；亦現彼佛過去所修一切菩薩智波羅蜜，圓滿清淨種種差別證悟法門本事影像相應行海；如是所現一切如來本事影像相應行海悉皆遍滿廣大法界。

既至佛所，頂禮佛足以為供養，修敬畢已，即於上方化作一切金剛寶王種種莊嚴藏樓閣，及帝青金剛寶王蓮華藏師子之座，諸菩薩眾各於其上結跏趺坐，以演說三世如來名號大音聲海；摩尼寶王為髻，明珠莊嚴寶冠，以一切妙寶光焰熾盛摩尼王網羅覆其身。如是十方一切菩薩各以種種神通興種種供養雲來會道場普周法界。此諸菩薩并其眷屬皆從普賢行願所生，以淨智眼普見三世一切諸佛。眾所樂見種種相海，得無礙耳，普聞十方一切如來所轉法輪修多羅海已，得至於一切菩薩最勝自在究竟彼岸，於念念中現大神變能遍親近十方諸佛，一身充滿一切世界，普現諸佛道場眾會，光明遍照一切世界。於一塵中普現十方，盡虛空界、一切世界，於彼世界現種種身，隨諸眾生應受化者調伏成熟，未曾失時；一切毛孔出大音聲，周聞十方，演暢如來妙法輪雲，廣大境界；知諸眾生悉皆如幻，知諸如來悉皆如影，知諸界趣業行受生悉皆如夢，知諸世間所現果報如鏡中像，知諸世間諸有生起如熱時焰，知諸國土依心想住皆如變化；通達如來十種智力威德自在，如大牛王，得無所畏，能師子吼，深入無盡辯才大海，了知眾生諸祕密海，深入文字語言智海，了達法界猶如虛空；得諸菩薩神通智慧威力，勇健摧伏魔軍，智力明徹，了達三世，知一切法無有違諍，而常趣求一切智地，以無斷智入諸世間，以法界智流出教海；得神通力，能令十方一切世界展轉相入；得善根力於諸世界自在受生；得周遍眼普見十方一切世界廣狹、大小；得無礙智於微細境現廣大剎，於廣大境現微細剎，以自在力於一佛所得一切佛功德智慧威神所加，普見十方無有疑惑，於一念頃能以神通普遍十方一切剎海。具足如是無量功德諸大菩薩滿逝多林皆是如來威神之力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既至佛所，頂禮佛足以為供養，修敬畢已，即於上方化作一切金剛寶王種種莊嚴藏樓閣，及帝青金剛寶王蓮華藏師子之座，諸菩薩眾各於其上結跏趺坐，以演說三世如來名號大音聲海；摩尼寶王為髻，明珠莊嚴寶冠，以一切妙寶光焰熾盛摩尼王網羅覆其身。如是十方一切菩薩各以種種神通興種種供養雲來會道場普周法界。此諸菩薩并其眷屬皆從普賢行願所生，以淨智眼普見三世一切諸佛。眾所樂見種種相海，得無礙耳，普聞十方一切如來所轉法輪修多羅海已，得至於一切菩薩最勝自在究竟彼岸，於念念中現大神變能遍親近十方諸佛，一身充滿一切世界，普現諸佛道場眾會，光明遍照一切世界。於一塵中普現十方，盡虛空界、一切世界，於彼世界現種種身，隨諸眾生應受化者調伏成熟，未曾失時；一切毛孔出大音聲，周聞十方，演暢如來妙法輪雲，廣大境界；知諸眾生悉皆如幻，知諸如來悉皆如影，知諸界趣業行受生悉皆如夢，知諸世間所現果報如鏡中像，知諸世間諸有生起如熱時焰，知諸國土依心想住皆如變化；通達如來十種智力威德自在，如大牛王，得無所畏，能師子吼，深入無盡辯才大海，了知眾生諸祕密海，深入文字語言智海，了達法界猶如虛空；得諸菩薩神通智慧威力，勇健摧伏魔軍，智力明徹，了達三世，知一切法無有違諍，而常趣求一切智地，以無斷智入諸世間，以法界智流出教海；得神通力，能令十方一切世界展轉相入；得善根力於諸世界自在受生；得周遍眼普見十方一切世界廣狹、大小；得無礙智於微細境現廣大剎，於廣大境現微細剎，以自在力於一佛所得一切佛功德智慧威神所加，普見十方無有疑惑，於一念頃能以神通普遍十方一切剎海。具足如是無量功德諸大菩薩滿逝多林皆是如來威神之力。

于時，上首諸大聲聞：大智舍利弗、神通目揵連、摩訶迦葉、離婆多、須菩提、阿㝹樓馱、難陀、劫賓那、迦旃延、富樓那彌多羅尼子等在逝多林皆悉不見如來神力、如來嚴好、如來境界、如來遊戲、如來神變、如來尊勝、如來妙行、如來威德、如來加持、如來剎海；亦復不見不可思議菩薩境界、菩薩集會、菩薩遍入、菩薩親近，菩薩神通、菩薩遊戲、菩薩眷屬、菩薩方處、菩薩師子座、菩薩宮殿、菩薩威儀、菩薩三昧、菩薩周遍觀察、菩薩師子頻申、菩薩勇猛、菩薩供養、菩薩授記、菩薩成熟、菩薩身業清淨、菩薩智身圓滿、菩薩願身顯示、菩薩色身普遍、菩薩相好具足、菩薩常光圓滿、菩薩放大光網、菩薩起變化雲、菩薩普遍方網、菩薩諸行圓滿，如是種種皆悉不見。何以故？以善根不同故。彼於過去本不修集見一切佛種種神通妙善根故；本不讚說十方剎海普遍莊嚴淨功德故；本不稱歎諸佛世尊種種神通變化事故；本不能於生死之中發阿耨多羅三藐三菩提心故；本不勸發一切眾生令住廣大菩提心故；本不能令如來種性不斷絕故；本不精勤攝受一切諸眾生故；本不勤修一切菩薩波羅蜜故；本於生死不勸眾生求智眼故；本不修習順一切智諸善根故，本不覺了如來出世勝善根故；本不獲得普遍嚴淨一切佛剎神通智故；本不獲得菩薩所知廣大境界清淨眼故；本不欣求超出世間究竟不共大善根故；本不發起一切菩薩廣大誓願出離智故；本不從於一切如來威力加持之所生故；本不能知一切諸法皆如幻故；本不能知菩薩所知思想執持皆如夢故；本不能得菩薩勇猛廣大志樂深歡喜故；如是種種皆是普賢智眼境界不與一切二乘所共。以是因緣，彼諸上首大德聲聞不能聞、不能信、不能知、不能見、不能憶念、不能觀察、不能籌量、不能思惟、不能證入、不能分別。何以故？諸佛菩薩神通境界非諸二乘狹劣境故。是故，雖在逝多林中不見如來廣大神變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于時，上首諸大聲聞：大智舍利弗、神通目揵連、摩訶迦葉、離婆多、須菩提、阿㝹樓馱、難陀、劫賓那、迦旃延、富樓那彌多羅尼子等在逝多林皆悉不見如來神力、如來嚴好、如來境界、如來遊戲、如來神變、如來尊勝、如來妙行、如來威德、如來加持、如來剎海；亦復不見不可思議菩薩境界、菩薩集會、菩薩遍入、菩薩親近，菩薩神通、菩薩遊戲、菩薩眷屬、菩薩方處、菩薩師子座、菩薩宮殿、菩薩威儀、菩薩三昧、菩薩周遍觀察、菩薩師子頻申、菩薩勇猛、菩薩供養、菩薩授記、菩薩成熟、菩薩身業清淨、菩薩智身圓滿、菩薩願身顯示、菩薩色身普遍、菩薩相好具足、菩薩常光圓滿、菩薩放大光網、菩薩起變化雲、菩薩普遍方網、菩薩諸行圓滿，如是種種皆悉不見。何以故？以善根不同故。彼於過去本不修集見一切佛種種神通妙善根故；本不讚說十方剎海普遍莊嚴淨功德故；本不稱歎諸佛世尊種種神通變化事故；本不能於生死之中發阿耨多羅三藐三菩提心故；本不勸發一切眾生令住廣大菩提心故；本不能令如來種性不斷絕故；本不精勤攝受一切諸眾生故；本不勤修一切菩薩波羅蜜故；本於生死不勸眾生求智眼故；本不修習順一切智諸善根故，本不覺了如來出世勝善根故；本不獲得普遍嚴淨一切佛剎神通智故；本不獲得菩薩所知廣大境界清淨眼故；本不欣求超出世間究竟不共大善根故；本不發起一切菩薩廣大誓願出離智故；本不從於一切如來威力加持之所生故；本不能知一切諸法皆如幻故；本不能知菩薩所知思想執持皆如夢故；本不能得菩薩勇猛廣大志樂深歡喜故；如是種種皆是普賢智眼境界不與一切二乘所共。以是因緣，彼諸上首大德聲聞不能聞、不能信、不能知、不能見、不能憶念、不能觀察、不能籌量、不能思惟、不能證入、不能分別。何以故？諸佛菩薩神通境界非諸二乘狹劣境故。是故，雖在逝多林中不見如來廣大神變。

復次，彼諸聲聞無如是菩薩所修最勝善根故，無如是見佛神通清淨智眼故，無如是甚深三昧微細觀察故，無如是廣大神力所加持故，無如是不可思議解脫門故，無如是神通自在故，無如是廣大勢力故，無如是廣大威德故，無如是最勝住處故，無如是智眼所行境故；是故，於此不能知、不能見、不能入、不能得、不能遍解、不能出生、不能觀察、不能忍受、不能修行、不能安住、不能開示、亦復不能廣為人說、不能讚歎、不能指示、不能授與、不能攝取、不能勸進、不能教誨令其修習、令其安住、令其證入諸佛境界。何以故？彼諸聲聞無有如是大智慧故，依聲聞乘而出離故，入聲聞道得智慧故，修聲聞行求滿足故，住聲聞果為究竟故，悟解聲聞實諦智故，住於差別真實際故，樂住寂靜為涅槃故，於諸世間捨大悲故，遠離救護諸眾生故，恒住自事趣寂滅故；是故，雖在逝多林中不見如是種種神變。何以故？本於如來一切智性不能志求、不能積集、不能樂欲、不能出生、不能修習、不能清淨、亦於如來三昧神通不能入、不能行、不能知見、不能證得。何以故？如是境界唯諸菩薩廣大智眼乃能見知，非諸聲聞所行境故；以是因緣諸大聲聞雖復住在逝多林中，不見如來種種神變、種種加持、種種佛剎、種種嚴淨，及大菩薩普遍眾會遊戲神通皆悉不見。譬如恒河兩岸多有百千億無量餓鬼，裸露、飢渴、羸瘦、憔悴、皮肉、筋骨、內外焦然、風飄日曝、遍體乾枯、烏鷲犲狼諸惡禽獸競來搏撮；為渴所逼，欲求水飲，雖住河側而不見河，設有見者，見其枯涸，或見流火、或見煻煨。何以故？深厚業障之所覆故。諸大聲聞亦復如是，雖復住在逝多林中，不見如來廣大神變。何以故？不樂種智，無明瞖瞙蔽其眼故；不曾種植一切智地勝善根故。譬如有人，於眾會中假寐昏寢，忽然夢見須彌山頂帝釋所住善見宮城，殊勝寶殿，園苑莊嚴；天子、天女百千萬億柔軟寶地普散天華；種種衣樹，出妙衣服；種種華樹，開敷妙華；諸珍寶樹，出諸珍寶；諸莊嚴樹，出諸嚴具；諸音樂樹，奏天音樂；無量諸天，於中遊戲。其人自見著天衣服，住止周旋，受諸快樂，其眾會中一切人眾雖同一處，不見、不知、不能觀察。何以故？此人夢中所見境界非彼眾會所能見故。一切菩薩及諸世主現前所見廣大莊嚴神通變化亦復如是，以得一切佛加持故，以久積集善根力故，發一切智廣大願故，修習如來勝功德故，善住菩薩莊嚴道故，圓滿一切種智門故，成就普賢諸行願故，趣入菩薩一切智地清淨解故，遊戲菩薩一切三昧神通海故，觀察菩薩一切境界智無礙故；是故，悉見如來世 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，彼諸聲聞無如是菩薩所修最勝善根故，無如是見佛神通清淨智眼故，無如是甚深三昧微細觀察故，無如是廣大神力所加持故，無如是不可思議解脫門故，無如是神通自在故，無如是廣大勢力故，無如是廣大威德故，無如是最勝住處故，無如是智眼所行境故；是故，於此不能知、不能見、不能入、不能得、不能遍解、不能出生、不能觀察、不能忍受、不能修行、不能安住、不能開示、亦復不能廣為人說、不能讚歎、不能指示、不能授與、不能攝取、不能勸進、不能教誨令其修習、令其安住、令其證入諸佛境界。何以故？彼諸聲聞無有如是大智慧故，依聲聞乘而出離故，入聲聞道得智慧故，修聲聞行求滿足故，住聲聞果為究竟故，悟解聲聞實諦智故，住於差別真實際故，樂住寂靜為涅槃故，於諸世間捨大悲故，遠離救護諸眾生故，恒住自事趣寂滅故；是故，雖在逝多林中不見如是種種神變。何以故？本於如來一切智性不能志求、不能積集、不能樂欲、不能出生、不能修習、不能清淨、亦於如來三昧神通不能入、不能行、不能知見、不能證得。何以故？如是境界唯諸菩薩廣大智眼乃能見知，非諸聲聞所行境故；以是因緣諸大聲聞雖復住在逝多林中，不見如來種種神變、種種加持、種種佛剎、種種嚴淨，及大菩薩普遍眾會遊戲神通皆悉不見。譬如恒河兩岸多有百千億無量餓鬼，裸露、飢渴、羸瘦、憔悴、皮肉、筋骨、內外焦然、風飄日曝、遍體乾枯、烏鷲犲狼諸惡禽獸競來搏撮；為渴所逼，欲求水飲，雖住河側而不見河，設有見者，見其枯涸，或見流火、或見煻煨。何以故？深厚業障之所覆故。諸大聲聞亦復如是，雖復住在逝多林中，不見如來廣大神變。何以故？不樂種智，無明瞖瞙蔽其眼故；不曾種植一切智地勝善根故。譬如有人，於眾會中假寐昏寢，忽然夢見須彌山頂帝釋所住善見宮城，殊勝寶殿，園苑莊嚴；天子、天女百千萬億柔軟寶地普散天華；種種衣樹，出妙衣服；種種華樹，開敷妙華；諸珍寶樹，出諸珍寶；諸莊嚴樹，出諸嚴具；諸音樂樹，奏天音樂；無量諸天，於中遊戲。其人自見著天衣服，住止周旋，受諸快樂，其眾會中一切人眾雖同一處，不見、不知、不能觀察。何以故？此人夢中所見境界非彼眾會所能見故。一切菩薩及諸世主現前所見廣大莊嚴神通變化亦復如是，以得一切佛加持故，以久積集善根力故，發一切智廣大願故，修習如來勝功德故，善住菩薩莊嚴道故，圓滿一切種智門故，成就普賢諸行願故，趣入菩薩一切智地清淨解故，遊戲菩薩一切三昧神通海故，觀察菩薩一切境界智無礙故；是故，悉見如來世

尊不可思議自在遊戲神通境界，能入、能知。一切聲聞諸大弟子，雖有智慧具勝神通皆不能見、皆不能知。何以故？以無菩薩清淨眼故。譬如雪山多諸藥草，猶如種植處處出生，有大良醫成就明智，知諸藥性差別功能，隨病所須，於中採取，其諸捕獵放牧之人遊止其中，不見、不知，況能採取？此亦如是；以諸菩薩普入如來智慧境界出生菩薩種種遊戲，能了如來三昧境界，諸大弟子本不修習一切種智，不能利樂一切眾生，雖復住在逝多林中，不見、不知如來三昧廣大神變。譬如大地，眾寶所依，多諸伏藏，百千萬億珍奇雜寶，處處盈滿，一一莊嚴，無不備足；有一丈夫聰慧明達，善知寶藏所在之處，及知眾寶功能勢力；其人復有大福德力，能隨所欲自在而取，奉養父母、賑給宗親、老病窮乏靡不均贍，諸有所求咸令充足，其餘無福無智慧人雖於寶處行、住、坐、臥，以無智故，不見、不知；此亦如是，諸大菩薩以有清淨普遍智眼，於逝多林能入如來不可思議甚深境界，能見諸佛廣大神變，能了諸佛一切法門，能入無邊佛三昧海，能勤供事一切如來，能以勝法開悟眾生，能以四攝攝受群品，彼諸聲聞雖住林中不能得見如來神力，亦復不見菩薩眾會。譬如有人以繒蔽目，至大寶洲行、住、坐、臥，不能得見寶樹、寶衣、寶香、寶果，眾寶形色，貴賤功能，復有一人開目至彼一切皆見，悉能了知，諸菩薩等亦復如是，至於如來大法寶洲最勝功德莊嚴之處，悉皆明見，諸大弟子雖在林中親近世尊，不見如來自在神變三昧境界，亦不得見普遍莊嚴菩薩眾會。何以故？以諸聲聞與佛智慧不相應故，無明覆障蔽其眼故，無諸菩薩無礙智故，不能次第入法界故，以是因緣不見如來自在三昧差別神變。譬如有藥名無垢光，若復有人用塗其眼，眼得清淨，一切闇色不能為障，其人有時處於夜闇無量百千人眾之內，悉見彼眾形相、威儀、行、住、坐、臥，此人所有威儀、形相、進退、往來，彼諸人眾皆不能覩，此亦如是；彼諸菩薩成就如來清淨智眼，悉能明見一切世間無有障礙，其所顯示三昧神通廣大境界，大菩薩眾所共圍遶，諸大聲聞悉不能見。譬如比丘於眾會中入遍處定，所謂：地遍處定、水遍處定、火遍處定、風遍處定、青遍處定、黃遍處定、赤遍處定、白遍處定、天遍處定、種種眾生身遍處定、一切音聲語言遍處定、一切所緣遍處定、入此定者，見其所緣地水等相，光明周遍，乃至一切所緣定境，其餘大眾悉不能見，唯除有住此三昧者。此亦如是，如來所現不可思議三昧神通廣大境界，一切菩薩能入、能知，一切二乘不知、不見。譬如有人得翳 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊不可思議自在遊戲神通境界，能入、能知。一切聲聞諸大弟子，雖有智慧具勝神通皆不能見、皆不能知。何以故？以無菩薩清淨眼故。譬如雪山多諸藥草，猶如種植處處出生，有大良醫成就明智，知諸藥性差別功能，隨病所須，於中採取，其諸捕獵放牧之人遊止其中，不見、不知，況能採取？此亦如是；以諸菩薩普入如來智慧境界出生菩薩種種遊戲，能了如來三昧境界，諸大弟子本不修習一切種智，不能利樂一切眾生，雖復住在逝多林中，不見、不知如來三昧廣大神變。譬如大地，眾寶所依，多諸伏藏，百千萬億珍奇雜寶，處處盈滿，一一莊嚴，無不備足；有一丈夫聰慧明達，善知寶藏所在之處，及知眾寶功能勢力；其人復有大福德力，能隨所欲自在而取，奉養父母、賑給宗親、老病窮乏靡不均贍，諸有所求咸令充足，其餘無福無智慧人雖於寶處行、住、坐、臥，以無智故，不見、不知；此亦如是，諸大菩薩以有清淨普遍智眼，於逝多林能入如來不可思議甚深境界，能見諸佛廣大神變，能了諸佛一切法門，能入無邊佛三昧海，能勤供事一切如來，能以勝法開悟眾生，能以四攝攝受群品，彼諸聲聞雖住林中不能得見如來神力，亦復不見菩薩眾會。譬如有人以繒蔽目，至大寶洲行、住、坐、臥，不能得見寶樹、寶衣、寶香、寶果，眾寶形色，貴賤功能，復有一人開目至彼一切皆見，悉能了知，諸菩薩等亦復如是，至於如來大法寶洲最勝功德莊嚴之處，悉皆明見，諸大弟子雖在林中親近世尊，不見如來自在神變三昧境界，亦不得見普遍莊嚴菩薩眾會。何以故？以諸聲聞與佛智慧不相應故，無明覆障蔽其眼故，無諸菩薩無礙智故，不能次第入法界故，以是因緣不見如來自在三昧差別神變。譬如有藥名無垢光，若復有人用塗其眼，眼得清淨，一切闇色不能為障，其人有時處於夜闇無量百千人眾之內，悉見彼眾形相、威儀、行、住、坐、臥，此人所有威儀、形相、進退、往來，彼諸人眾皆不能覩，此亦如是；彼諸菩薩成就如來清淨智眼，悉能明見一切世間無有障礙，其所顯示三昧神通廣大境界，大菩薩眾所共圍遶，諸大聲聞悉不能見。譬如比丘於眾會中入遍處定，所謂：地遍處定、水遍處定、火遍處定、風遍處定、青遍處定、黃遍處定、赤遍處定、白遍處定、天遍處定、種種眾生身遍處定、一切音聲語言遍處定、一切所緣遍處定、入此定者，見其所緣地水等相，光明周遍，乃至一切所緣定境，其餘大眾悉不能見，唯除有住此三昧者。此亦如是，如來所現不可思議三昧神通廣大境界，一切菩薩能入、能知，一切二乘不知、不見。譬如有人得翳

形藥，用以塗眼，身則隱蔽於眾會中，行、住、往、來，無能見者，而能悉覩眾會中事；應知如來亦復如是，成就智眼超出世間，普見世間無有障礙，所現三昧神通境界非諸聲聞之所能知，唯除趣向一切智境諸大菩薩乃能得見。譬如世人初始生時則有二天同時而生，一曰同生、二曰同名。彼天與人恒相隨逐，天常見人，人不見天；如來亦爾，住不思議一切智智廣大三昧神通境界，諸大菩薩眾會莊嚴，彼諸聲聞悉不能見。譬如比丘得心自在入滅盡定，想、受皆滅，六根作業皆悉不行，亦非涅槃，世變遷流不知、不覺。何以故？由此定力所加持故。彼大聲聞亦復如是，雖復住在逝多林中，具足六根而於如來自在神變廣大境界不見、不知、不解、不入，亦復不見菩薩眾會三昧神通。何以故？如來境界微細、甚深，祕密、廣大，難見、難知、難量、難測，超過一切世、出世間不可思議無能壞者，非諸聲聞及辟支佛所知境故。是故，如來自在神力所現境界不可思議眷屬莊嚴，菩薩眾會及逝多林普遍一切無量阿僧祇清淨世界，如是等事一切二乘悉不能見。何以故？以非菩薩廣大器故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 形藥，用以塗眼，身則隱蔽於眾會中，行、住、往、來，無能見者，而能悉覩眾會中事；應知如來亦復如是，成就智眼超出世間，普見世間無有障礙，所現三昧神通境界非諸聲聞之所能知，唯除趣向一切智境諸大菩薩乃能得見。譬如世人初始生時則有二天同時而生，一曰同生、二曰同名。彼天與人恒相隨逐，天常見人，人不見天；如來亦爾，住不思議一切智智廣大三昧神通境界，諸大菩薩眾會莊嚴，彼諸聲聞悉不能見。譬如比丘得心自在入滅盡定，想、受皆滅，六根作業皆悉不行，亦非涅槃，世變遷流不知、不覺。何以故？由此定力所加持故。彼大聲聞亦復如是，雖復住在逝多林中，具足六根而於如來自在神變廣大境界不見、不知、不解、不入，亦復不見菩薩眾會三昧神通。何以故？如來境界微細、甚深，祕密、廣大，難見、難知、難量、難測，超過一切世、出世間不可思議無能壞者，非諸聲聞及辟支佛所知境故。是故，如來自在神力所現境界不可思議眷屬莊嚴，菩薩眾會及逝多林普遍一切無量阿僧祇清淨世界，如是等事一切二乘悉不能見。何以故？以非菩薩廣大器故。

爾時，東方毘盧遮那焰願藏光明菩薩摩訶薩承佛威力，觀察十方，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，東方毘盧遮那焰願藏光明菩薩摩訶薩承佛威力，觀察十方，而說偈言：

「汝等觀佛智， 微妙難思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等觀佛智， 微妙難思議，

於此逝多林， 神變無能勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此逝多林， 神變無能勝。

大覺威神力， 顯現無數行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大覺威神力， 顯現無數行，

迷惑諸世間， 不解佛深法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迷惑諸世間， 不解佛深法。

甚深法王法， 無量難思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甚深法王法， 無量難思議，

所現諸神通， 舉世無能測。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所現諸神通， 舉世無能測。

諸佛所現相， 稱揚不可盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛所現相， 稱揚不可盡，

雖以相嚴身， 所現皆無相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖以相嚴身， 所現皆無相。

佛種種神變， 顯現逝多林， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛種種神變， 顯現逝多林，

所現皆甚深， 言辭莫能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所現皆甚深， 言辭莫能及。

不思議億剎， 具德諸菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不思議億剎， 具德諸菩薩，

眾會廣莊嚴， 奉佛故雲集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾會廣莊嚴， 奉佛故雲集。

大願悉皆滿， 威儀無所著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大願悉皆滿， 威儀無所著，

難思心境界， 舉世莫能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難思心境界， 舉世莫能知。

利智辟支佛， 及彼大聲聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利智辟支佛， 及彼大聲聞，

皆悉不能知， 菩薩行境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉不能知， 菩薩行境界。

菩薩智甚深， 最勝難超越， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩智甚深， 最勝難超越，

建立精進幢， 一切無能動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建立精進幢， 一切無能動。

已入無量定， 已得大名稱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已入無量定， 已得大名稱，

顯現大神通， 遍周於法界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯現大神通， 遍周於法界。」

爾時，南方難摧伏速疾精進王菩薩摩訶薩承佛威力，觀察十方，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，南方難摧伏速疾精進王菩薩摩訶薩承佛威力，觀察十方，而說偈言：

「汝觀諸佛子， 妙智功德藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝觀諸佛子， 妙智功德藏，

能集菩提行， 安樂諸世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能集菩提行， 安樂諸世間。

三昧妙威神， 智慧無邊際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三昧妙威神， 智慧無邊際，

彼心及境界， 一切皆甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼心及境界， 一切皆甚深。

今此逝多林， 正遍知住處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此逝多林， 正遍知住處，

菩薩眾雲集， 普現大莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩眾雲集， 普現大莊嚴。

汝觀無所著， 菩薩大眾海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝觀無所著， 菩薩大眾海，

各坐蓮華座， 安處於道場， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各坐蓮華座， 安處於道場，

無去亦無來， 無依無所著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無去亦無來， 無依無所著，

究竟離分別， 普現於十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟離分別， 普現於十方。

勇猛大智幢， 堅固無能動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛大智幢， 堅固無能動，

能於無相海， 現相滿塵方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能於無相海， 現相滿塵方。

十方諸億剎， 一切諸佛所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸億剎， 一切諸佛所，

普詣不分身， 悉離有無相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普詣不分身， 悉離有無相。

汝觀釋師子， 種種力神通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝觀釋師子， 種種力神通，

能令大威德， 菩薩皆雲集， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能令大威德， 菩薩皆雲集，

法界無分別， 諸佛身亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界無分別， 諸佛身亦然，

世間唯假名， 佛子咸通達， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間唯假名， 佛子咸通達，

諸佛住真實， 寂滅平等際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛住真實， 寂滅平等際，

常轉差別輪， 無動無分別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常轉差別輪， 無動無分別。」

爾時，西方普遍出生吉祥威德王菩薩摩訶薩承佛威力，觀察十方，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，西方普遍出生吉祥威德王菩薩摩訶薩承佛威力，觀察十方，而說偈言：

「汝觀無上士， 廣大智圓滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝觀無上士， 廣大智圓滿，

不擇時非時， 演法恒無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不擇時非時， 演法恒無盡。

能摧諸外道， 種種差別見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能摧諸外道， 種種差別見，

普隨眾生心， 為現神通力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普隨眾生心， 為現神通力。

正覺非有量， 亦復非無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正覺非有量， 亦復非無量，

若量若非量， 牟尼悉超越。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若量若非量， 牟尼悉超越。

如日處虛空， 光明恒遍照， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如日處虛空， 光明恒遍照，

佛智亦如是， 能除三世暗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛智亦如是， 能除三世暗。

譬如淨滿月， 一切皆樂見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如淨滿月， 一切皆樂見，

佛德圓滿時， 見者咸欣悅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛德圓滿時， 見者咸欣悅。

譬如空中日， 周行無暫已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如空中日， 周行無暫已，

諸佛現神通， 相續恒無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛現神通， 相續恒無盡。

譬如十方空， 不礙於諸剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如十方空， 不礙於諸剎，

智燈照世王， 無礙心如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智燈照世王， 無礙心如是。

譬如世間地， 一切同所依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如世間地， 一切同所依，

諸佛於眾生， 為依亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛於眾生， 為依亦如是。

譬如迅疾風， 行空無所礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如迅疾風， 行空無所礙，

佛智亦如是， 不礙於世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛智亦如是， 不礙於世間。

譬如大水輪， 世界所依止， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大水輪， 世界所依止，

三世佛亦然， 恒依智輪住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世佛亦然， 恒依智輪住。」

爾時，北方無礙吉祥勝藏王菩薩摩訶薩承佛威力，觀察十方，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，北方無礙吉祥勝藏王菩薩摩訶薩承佛威力，觀察十方，而說偈言：

「譬如大寶山， 普益諸含識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如大寶山， 普益諸含識，

見佛亦如是， 能生出世智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見佛亦如是， 能生出世智。

譬如大海水， 深廣淨無垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大海水， 深廣淨無垢，

見佛亦如是， 能消諸渴愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見佛亦如是， 能消諸渴愛。

譬如須彌山， 高出於大海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如須彌山， 高出於大海，

智山亦如是， 安住深法海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智山亦如是， 安住深法海。

譬如深大海， 眾寶之所生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如深大海， 眾寶之所生，

覺海亦如是， 能生諸智寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺海亦如是， 能生諸智寶。

世雄甚深智， 無數亦無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世雄甚深智， 無數亦無量，

所現諸神通， 無能測量者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所現諸神通， 無能測量者。

譬如巧幻師， 幻作種種相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如巧幻師， 幻作種種相，

佛智亦如是， 現化量難思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛智亦如是， 現化量難思。

譬如摩尼珠， 所欲皆隨意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如摩尼珠， 所欲皆隨意，

佛寶亦如是， 能滿諸淨願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛寶亦如是， 能滿諸淨願。

譬如光淨寶， 遍照於虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如光淨寶， 遍照於虛空，

佛寶亦復然， 普照於群有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛寶亦復然， 普照於群有。

譬如八面寶， 照現於諸方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如八面寶， 照現於諸方，

無礙大智燈， 遍照於法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙大智燈， 遍照於法界。

譬如水清珠， 能清諸濁水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如水清珠， 能清諸濁水，

見佛亦如是， 諸根悉清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見佛亦如是， 諸根悉清淨。」

爾時，東北方妙變化遍法界願月王菩薩摩訶薩承佛威力，觀察十方，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，東北方妙變化遍法界願月王菩薩摩訶薩承佛威力，觀察十方，而說偈言：

「譬如帝青寶， 照物皆同色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如帝青寶， 照物皆同色，

眾生見佛時， 同佛菩提色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生見佛時， 同佛菩提色。

一一剎塵中， 諸佛現神變， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一剎塵中， 諸佛現神變，

念念常不斷， 所化皆清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念念常不斷， 所化皆清淨。

甚深希有智， 不可得思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甚深希有智， 不可得思議，

菩薩乃能知， 群生莫能入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩乃能知， 群生莫能入。

佛身極清淨， 具足相莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身極清淨， 具足相莊嚴，

普入於法界， 成就諸菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普入於法界， 成就諸菩薩。

不可思議剎， 皆現成正覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可思議剎， 皆現成正覺，

降魔坐道場， 菩薩眾圍遶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降魔坐道場， 菩薩眾圍遶。

釋迦無上尊， 於法恒自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋迦無上尊， 於法恒自在，

一切極微剎， 神通不可量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切極微剎， 神通不可量。

菩薩種種行， 無礙妙光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩種種行， 無礙妙光明，

佛力不思議， 一切皆能現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛力不思議， 一切皆能現。

佛子應善學， 甚深諸佛法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子應善學， 甚深諸佛法，

證入諸法中， 無著智境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證入諸法中， 無著智境界。

法王大威力， 常轉妙法輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法王大威力， 常轉妙法輪，

所現諸神通， 能淨十方界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所現諸神通， 能淨十方界。

甚深圓滿智， 世間真實寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 甚深圓滿智， 世間真實寶，

佛智大龍王， 隨心悉能濟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛智大龍王， 隨心悉能濟。」

爾時，東南方法慧光明威德王菩薩摩訶薩承佛威力，觀察十方，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，東南方法慧光明威德王菩薩摩訶薩承佛威力，觀察十方，而說偈言：

「盡十方三世， 一切大聲聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「盡十方三世， 一切大聲聞，

不能知如來， 所有微妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能知如來， 所有微妙法。

復盡彼三世， 十方諸緣覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復盡彼三世， 十方諸緣覺，

亦不知如來， 所有神通事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不知如來， 所有神通事。

況復處流轉， 盲瞑諸凡夫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 況復處流轉， 盲瞑諸凡夫，

結使之所縛， 而能測佛境？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 結使之所縛， 而能測佛境？

如來無礙智， 過量及非量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來無礙智， 過量及非量，

離於語言道， 一切無能說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離於語言道， 一切無能說。

佛以相嚴身， 凝光如滿月， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以相嚴身， 凝光如滿月，

曩劫因修忍， 化現於十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩劫因修忍， 化現於十方。

諦觀諸佛力， 三昧及神通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諦觀諸佛力， 三昧及神通，

億劫共思量， 不能知少分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 億劫共思量， 不能知少分。

諦觀諸佛智， 自覺妙難思， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諦觀諸佛智， 自覺妙難思，

一一功德門， 無能測邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一功德門， 無能測邊際。

若有發大願， 愛樂於佛法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有發大願， 愛樂於佛法，

於斯難見境， 通達不為難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於斯難見境， 通達不為難。

若以清淨心， 精勤集福智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以清淨心， 精勤集福智，

具足大功德， 聞教能隨入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足大功德， 聞教能隨入。

若人依佛慧， 志願亦弘深， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人依佛慧， 志願亦弘深，

是向佛菩提， 當成一切智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是向佛菩提， 當成一切智。」

爾時，西南方摧碎一切魔力智幢王菩薩摩訶薩承佛威力，觀察十方，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，西南方摧碎一切魔力智幢王菩薩摩訶薩承佛威力，觀察十方，而說偈言：

「智身無所著， 遠離於身相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智身無所著， 遠離於身相，

難思佛境界， 眾聖莫能知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難思佛境界， 眾聖莫能知。

不思議淨業， 起此微妙身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不思議淨業， 起此微妙身，

相好及光明， 三世無能礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相好及光明， 三世無能礙。

遍照於世間， 法界恒清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍照於世間， 法界恒清淨，

開佛菩提門， 常生一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開佛菩提門， 常生一切智。

體淨無諸垢， 遠離一切障， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 體淨無諸垢， 遠離一切障，

猶如世間日， 普放智光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如世間日， 普放智光明。

永絕三界流， 能除生死怖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永絕三界流， 能除生死怖，

成就諸菩薩， 令滿菩提願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就諸菩薩， 令滿菩提願。

顯現無量色， 此色無依住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯現無量色， 此色無依住，

所現雖無量， 一切難思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所現雖無量， 一切難思議。

佛於一念中， 普現難思事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於一念中， 普現難思事，

菩提深境界， 無有能測知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提深境界， 無有能測知。

佛於一念中， 顯現三世佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於一念中， 顯現三世佛，

所現雖無盡， 念性曾無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所現雖無盡， 念性曾無異。

智者應善思， 念念恒相續， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者應善思， 念念恒相續，

唯智無別業， 專向佛菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯智無別業， 專向佛菩提。

是法難思議， 性離於言說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是法難思議， 性離於言說，

亦非心境界， 諸佛從此生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦非心境界， 諸佛從此生。」

爾時，西北方毘盧遮那願智星宿幢菩薩摩訶薩承佛威力，觀察十方，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，西北方毘盧遮那願智星宿幢菩薩摩訶薩承佛威力，觀察十方，而說偈言：

「淨念離癡亂， 勇猛恒持法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「淨念離癡亂， 勇猛恒持法，

圓滿智能觀， 無盡菩提海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 圓滿智能觀， 無盡菩提海。

若得決定解， 則能入佛境， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得決定解， 則能入佛境，

自在智從生， 永斷諸疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在智從生， 永斷諸疑惑。

念念心增進， 所行無懈倦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念念心增進， 所行無懈倦，

於法常志求， 究竟諸佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法常志求， 究竟諸佛法。

從彼諸善根， 能生廣大信， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從彼諸善根， 能生廣大信，

常樂常觀察， 無相無依住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常樂常觀察， 無相無依住。

億劫常修集， 圓滿諸善根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 億劫常修集， 圓滿諸善根，

皆為佛菩提， 證於無比樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆為佛菩提， 證於無比樂。

行於生死中， 不著於生死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行於生死中， 不著於生死，

於法無疑惑， 常樂佛境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於法無疑惑， 常樂佛境界。

於諸有為法， 世間虛妄樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸有為法， 世間虛妄樂，

永離貪著心， 專求佛功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永離貪著心， 專求佛功德。

凡夫迷佛智， 沒溺生死流， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡夫迷佛智， 沒溺生死流，

菩薩無著心， 普救咸令出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩無著心， 普救咸令出。

菩薩無動行， 舉世無能測， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩無動行， 舉世無能測，

普現隨類身， 等與群生樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普現隨類身， 等與群生樂。

已淨菩提智， 於世起慈悲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已淨菩提智， 於世起慈悲，

如日出世間， 光照無邊際。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如日出世間， 光照無邊際。」

爾時，下方破諸蓋障勇猛智自在王菩薩摩訶薩承佛威力，觀察十方，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，下方破諸蓋障勇猛智自在王菩薩摩訶薩承佛威力，觀察十方，而說偈言：

「無量億千劫， 佛名難得聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量億千劫， 佛名難得聞，

況復於現前， 見佛除疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 況復於現前， 見佛除疑惑。

如來無盡智， 照世圓滿燈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來無盡智， 照世圓滿燈，

三世流福河， 能令眾清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世流福河， 能令眾清淨。

如來妙色身， 清淨無過失， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來妙色身， 清淨無過失，

億劫常瞻仰， 其心無厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 億劫常瞻仰， 其心無厭足。

佛子善觀察， 如來妙色身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子善觀察， 如來妙色身，

智淨恒無著， 能成自他利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智淨恒無著， 能成自他利。

如來深智力， 無盡妙辯才， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來深智力， 無盡妙辯才，

開佛菩提門， 所說皆無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開佛菩提門， 所說皆無礙。

牟尼遍照尊， 導彼難思眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牟尼遍照尊， 導彼難思眾，

授勝菩提記， 令登解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 授勝菩提記， 令登解脫門。

廣大福德聚， 出興於世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣大福德聚， 出興於世間，

開悟諸群生， 令集菩提行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開悟諸群生， 令集菩提行。

曾供養諸佛， 智度恒清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曾供養諸佛， 智度恒清淨，

能破諸惑網， 永除惡道怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能破諸惑網， 永除惡道怖。

能觀兩足尊， 發大菩提願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能觀兩足尊， 發大菩提願，

獲佛自在力， 能生大智光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲佛自在力， 能生大智光。

若見人中尊， 求佛心決定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見人中尊， 求佛心決定，

當知如是人， 必獲如來智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知如是人， 必獲如來智。」

爾時，上方普遍法界大願際菩薩摩訶薩承佛威力，觀察十方，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，上方普遍法界大願際菩薩摩訶薩承佛威力，觀察十方，而說偈言：

「牟尼殊特尊， 眾德皆圓滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「牟尼殊特尊， 眾德皆圓滿，

見者心清淨， 迴向大菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見者心清淨， 迴向大菩提。

如來興出世， 寂靜大慈悲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來興出世， 寂靜大慈悲，

普轉妙法輪， 利益諸含識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普轉妙法輪， 利益諸含識。

佛於無量劫， 勤苦為眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於無量劫， 勤苦為眾生，

云何諸眾生， 能報大師恩？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何諸眾生， 能報大師恩？

寧受三塗苦， 備經無量劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寧受三塗苦， 備經無量劫，

終不捨如來， 而求於出離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終不捨如來， 而求於出離。

寧代諸眾生， 永受輪迴苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寧代諸眾生， 永受輪迴苦，

終不捨如來， 而求於少樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終不捨如來， 而求於少樂。

寧惡道多劫， 受苦聞佛名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寧惡道多劫， 受苦聞佛名，

不願生善道， 暫時不聞佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不願生善道， 暫時不聞佛。

寧地獄多劫， 受苦常見佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寧地獄多劫， 受苦常見佛，

不願離三塗， 生無佛法處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不願離三塗， 生無佛法處。

何故於惡道， 而無厭離心？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故於惡道， 而無厭離心？

由見於法王， 智慧常增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由見於法王， 智慧常增長。

見佛自在力， 能除一切苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見佛自在力， 能除一切苦，

得入諸如來， 甚深智境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得入諸如來， 甚深智境界。

若得見佛時， 滅除諸惡趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若得見佛時， 滅除諸惡趣，

增長福智芽， 必獲菩提果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增長福智芽， 必獲菩提果。

眾生若見佛， 能破種種疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生若見佛， 能破種種疑，

世出世間樂， 所願皆圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世出世間樂， 所願皆圓滿。」