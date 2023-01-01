大方廣佛華嚴經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經卷第一

罽賓國三藏般若奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 罽賓國三藏般若奉 詔譯

入不思議解脫境界普賢行願品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入不思議解脫境界普賢行願品

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在室羅筏城逝多林給孤獨園大莊嚴重閣，與菩薩摩訶薩五千人俱，普賢菩薩摩訶薩、文殊師利菩薩摩訶薩而為上首；其名曰：智慧勝智菩薩、普賢勝智菩薩、無著勝智菩薩、華勝智菩薩、日勝智菩薩、月勝智菩薩、無垢勝智菩薩、金剛勝智菩薩、無塵勞勝智菩薩、毘盧遮那勝智菩薩、星宿幢菩薩、須彌幢菩薩、寶勝幢菩薩、無礙幢菩薩、華幢菩薩、無垢幢菩薩、日幢菩薩、妙幢菩薩、離塵幢菩薩、毘盧遮那幢菩薩、地威德光菩薩、寶威德光菩薩、大威光菩薩、金剛智光菩薩、無垢光菩薩、法日光菩薩、福山光菩薩、智焰光菩薩、普賢吉祥光菩薩、普賢焰光菩薩、地藏菩薩、虛空藏菩薩、蓮華藏菩薩、寶藏菩薩、日藏菩薩、淨德藏菩薩、法海藏菩薩、毘盧遮那藏菩薩、𪗇藏菩薩、蓮華吉祥藏菩薩、妙眼菩薩、清淨眼菩薩、無垢眼菩薩、無著眼菩薩、普見眼菩薩、妙觀眼菩薩、青蓮華眼菩薩、金剛眼菩薩、寶眼菩薩、虛空眼菩薩、普眼菩薩、天冠菩薩、遍照法界摩尼智冠菩薩、道場冠菩薩、光明遍照十方冠菩薩、諸佛所讚冠菩薩、超諸世間冠菩薩、光明普照冠菩薩、無能勝冠菩薩、持諸如來師子座冠菩薩、大光普照法界虛空冠菩薩、梵王髻菩薩、釋主髻菩薩、一切諸佛變化差別光明髻菩薩、真實菩提場髻菩薩、一切願海聲摩尼王髻菩薩、出生大捨諸佛圓光摩尼王髻菩薩、現等虛空界一切寶蓋摩尼王髻菩薩、現一切佛神通光幢網垂覆摩尼王髻菩薩、出一切佛大法輪聲髻菩薩、大福圓滿名字音聲髻菩薩、大焰光菩薩、無垢焰光菩薩、離垢威德焰光菩薩、寶焰光菩薩、星宿焰光菩薩、法焰光菩薩、寂焰光菩薩、日焰光菩薩、神通焰光菩薩、天焰光菩薩、福聚菩薩、智聚菩薩、法聚菩薩、神通聚菩薩、光焰聚菩薩、華聚菩薩、菩提聚菩薩、梵聚菩薩、一切眾生光聚菩薩、摩尼寶聚菩薩、梵聲菩薩、大海聲菩薩、大地吼聲菩薩、世主聲菩薩、山王自在聲菩薩、遍滿一切法界聲菩薩、一切法海潮聲菩薩、摧破一切魔力聲菩薩、大悲雲雷教聲菩薩、速疾救護一切世間苦惱聲菩薩、法出生菩薩、勝出生菩薩、智出生菩薩、福德須彌出生菩薩、最勝功德寶王出生菩薩、名稱出生菩薩、普賢光出生菩薩、大悲出生菩薩、智聚出生菩薩、如來種姓出生菩薩、光吉祥菩薩、最勝吉祥菩薩、正勇出生吉祥菩薩、毘盧遮那吉祥菩薩、蓮華吉祥菩薩、月吉祥菩薩、虛空吉祥菩薩、寶吉祥菩薩、積吉祥菩薩、智慧吉祥菩薩、山自在王菩薩、法自在王菩薩、世自在王菩薩、梵自在王菩薩、數自在王菩薩、龍自在王菩薩、寂靜自在王菩薩、不動自在王菩薩、威力 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在室羅筏城逝多林給孤獨園大莊嚴重閣，與菩薩摩訶薩五千人俱，普賢菩薩摩訶薩、文殊師利菩薩摩訶薩而為上首；其名曰：智慧勝智菩薩、普賢勝智菩薩、無著勝智菩薩、華勝智菩薩、日勝智菩薩、月勝智菩薩、無垢勝智菩薩、金剛勝智菩薩、無塵勞勝智菩薩、毘盧遮那勝智菩薩、星宿幢菩薩、須彌幢菩薩、寶勝幢菩薩、無礙幢菩薩、華幢菩薩、無垢幢菩薩、日幢菩薩、妙幢菩薩、離塵幢菩薩、毘盧遮那幢菩薩、地威德光菩薩、寶威德光菩薩、大威光菩薩、金剛智光菩薩、無垢光菩薩、法日光菩薩、福山光菩薩、智焰光菩薩、普賢吉祥光菩薩、普賢焰光菩薩、地藏菩薩、虛空藏菩薩、蓮華藏菩薩、寶藏菩薩、日藏菩薩、淨德藏菩薩、法海藏菩薩、毘盧遮那藏菩薩、𪗇藏菩薩、蓮華吉祥藏菩薩、妙眼菩薩、清淨眼菩薩、無垢眼菩薩、無著眼菩薩、普見眼菩薩、妙觀眼菩薩、青蓮華眼菩薩、金剛眼菩薩、寶眼菩薩、虛空眼菩薩、普眼菩薩、天冠菩薩、遍照法界摩尼智冠菩薩、道場冠菩薩、光明遍照十方冠菩薩、諸佛所讚冠菩薩、超諸世間冠菩薩、光明普照冠菩薩、無能勝冠菩薩、持諸如來師子座冠菩薩、大光普照法界虛空冠菩薩、梵王髻菩薩、釋主髻菩薩、一切諸佛變化差別光明髻菩薩、真實菩提場髻菩薩、一切願海聲摩尼王髻菩薩、出生大捨諸佛圓光摩尼王髻菩薩、現等虛空界一切寶蓋摩尼王髻菩薩、現一切佛神通光幢網垂覆摩尼王髻菩薩、出一切佛大法輪聲髻菩薩、大福圓滿名字音聲髻菩薩、大焰光菩薩、無垢焰光菩薩、離垢威德焰光菩薩、寶焰光菩薩、星宿焰光菩薩、法焰光菩薩、寂焰光菩薩、日焰光菩薩、神通焰光菩薩、天焰光菩薩、福聚菩薩、智聚菩薩、法聚菩薩、神通聚菩薩、光焰聚菩薩、華聚菩薩、菩提聚菩薩、梵聚菩薩、一切眾生光聚菩薩、摩尼寶聚菩薩、梵聲菩薩、大海聲菩薩、大地吼聲菩薩、世主聲菩薩、山王自在聲菩薩、遍滿一切法界聲菩薩、一切法海潮聲菩薩、摧破一切魔力聲菩薩、大悲雲雷教聲菩薩、速疾救護一切世間苦惱聲菩薩、法出生菩薩、勝出生菩薩、智出生菩薩、福德須彌出生菩薩、最勝功德寶王出生菩薩、名稱出生菩薩、普賢光出生菩薩、大悲出生菩薩、智聚出生菩薩、如來種姓出生菩薩、光吉祥菩薩、最勝吉祥菩薩、正勇出生吉祥菩薩、毘盧遮那吉祥菩薩、蓮華吉祥菩薩、月吉祥菩薩、虛空吉祥菩薩、寶吉祥菩薩、積吉祥菩薩、智慧吉祥菩薩、山自在王菩薩、法自在王菩薩、世自在王菩薩、梵自在王菩薩、數自在王菩薩、龍自在王菩薩、寂靜自在王菩薩、不動自在王菩薩、威力

自在王菩薩、最勝自在王菩薩、最寂音菩薩、無等音菩薩、地震音菩薩、大海潮音菩薩、大雲雷音菩薩、法光音菩薩、虛空音菩薩、一切眾生廣大善根音菩薩、演昔大願音菩薩、降魔王眾音菩薩、寶覺菩薩、須彌覺菩薩、虛空覺菩薩、無垢覺菩薩、無著覺菩薩、廣大覺菩薩、開敷覺菩薩、普照三世覺菩薩、廣嚴覺菩薩、普觀覺菩薩、法界光明覺菩薩，如是等上首菩薩摩訶薩，一切皆從普賢菩薩行願所生，所行無礙。普遍一切諸佛剎故，現身無量親近一切諸如來故，離諸蓋障如淨月輪普現一切佛神變故，得現覺智悉見諸佛所現自在神通境故，得無量明照一切佛大法教海智慧光故，具無礙解以清淨辯於無量劫說佛功德無窮盡故，住最勝智猶若虛空所行清淨無染著故，無所依止隨諸眾生心之所樂現色身故，離諸翳障了知眾生我人壽者皆非有故，智慧普遍猶如虛空以大光網照法界故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在王菩薩、最勝自在王菩薩、最寂音菩薩、無等音菩薩、地震音菩薩、大海潮音菩薩、大雲雷音菩薩、法光音菩薩、虛空音菩薩、一切眾生廣大善根音菩薩、演昔大願音菩薩、降魔王眾音菩薩、寶覺菩薩、須彌覺菩薩、虛空覺菩薩、無垢覺菩薩、無著覺菩薩、廣大覺菩薩、開敷覺菩薩、普照三世覺菩薩、廣嚴覺菩薩、普觀覺菩薩、法界光明覺菩薩，如是等上首菩薩摩訶薩，一切皆從普賢菩薩行願所生，所行無礙。普遍一切諸佛剎故，現身無量親近一切諸如來故，離諸蓋障如淨月輪普現一切佛神變故，得現覺智悉見諸佛所現自在神通境故，得無量明照一切佛大法教海智慧光故，具無礙解以清淨辯於無量劫說佛功德無窮盡故，住最勝智猶若虛空所行清淨無染著故，無所依止隨諸眾生心之所樂現色身故，離諸翳障了知眾生我人壽者皆非有故，智慧普遍猶如虛空以大光網照法界故。

復與五百聲聞眾俱，其諸聲聞有大威德，悉覺真諦，皆證實際，深入法性，永出有海，依於如來虛空境界，離結使縛不著依處，其心寂靜猶如虛空，於諸佛所永斷疑惑，於佛智海深信趣入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復與五百聲聞眾俱，其諸聲聞有大威德，悉覺真諦，皆證實際，深入法性，永出有海，依於如來虛空境界，離結使縛不著依處，其心寂靜猶如虛空，於諸佛所永斷疑惑，於佛智海深信趣入。

復與無量諸世主俱，已曾供養無量諸佛，常勤利樂一切眾生，與諸眾生為不請友，常勤守護無歸向者，不捨世間入殊勝智，從諸佛教境界而生，護持如來所有正法，起大誓願不斷佛種，從行願力生如來家，專求如來一切智智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復與無量諸世主俱，已曾供養無量諸佛，常勤利樂一切眾生，與諸眾生為不請友，常勤守護無歸向者，不捨世間入殊勝智，從諸佛教境界而生，護持如來所有正法，起大誓願不斷佛種，從行願力生如來家，專求如來一切智智。

時，諸菩薩及大聲聞、世間諸王并其眷屬咸作是念：「如來境界、如來智行、如來神通、如來力、如來無畏、如來三昧、如來所住、如來最勝、如來身、如來智，一切世間諸天及人無能通達、無能趣入、無能信解、無能遍知、無能分別、無能思惟、無能觀察、無能揀擇、無能開示、無有能令眾生悟入，唯除諸佛加被之力、佛神通力、佛威德力、佛本願力及自宿世善根之力、親近善友力、深淨信解力、廣大志樂力、趣向菩提清淨心力、求一切智廣大行願力；唯願世尊以方便力，隨順我等及諸眾生種種心量、種種信解、種種智慧、種種言辭、種種名字、種種證得、種種地位、種種根清淨、種種意方便、種種心境界、種種依止，如來功德隨能聽受諸所說法，顯示如來往昔趣求一切智道、往昔所起菩薩大願、往昔所淨諸波羅蜜、往昔所證諸菩薩地、往昔圓滿諸菩薩行、往昔所乘智莊嚴道、往昔所行諸清淨道、往昔出離殊勝法海、往昔所起遊戲神通大莊嚴海、往昔所集無量本事相應行海，及遍顯示如來現前成正覺門神通智海、如來自在轉法輪海、如來神通淨佛剎海、如來調伏一切眾生巧方便海、如來開示一切智城、如來顯示諸眾生道、如來善入一切眾生生死之處、如來普為一切眾生最上福田、如來普為一切眾生說施功德、如來所記一切眾生種種心行、如來普為一切眾生演說教誡、如來能以三昧神通現眾影像，如是等法唯垂大悲普為開演。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸菩薩及大聲聞、世間諸王并其眷屬咸作是念：「如來境界、如來智行、如來神通、如來力、如來無畏、如來三昧、如來所住、如來最勝、如來身、如來智，一切世間諸天及人無能通達、無能趣入、無能信解、無能遍知、無能分別、無能思惟、無能觀察、無能揀擇、無能開示、無有能令眾生悟入，唯除諸佛加被之力、佛神通力、佛威德力、佛本願力及自宿世善根之力、親近善友力、深淨信解力、廣大志樂力、趣向菩提清淨心力、求一切智廣大行願力；唯願世尊以方便力，隨順我等及諸眾生種種心量、種種信解、種種智慧、種種言辭、種種名字、種種證得、種種地位、種種根清淨、種種意方便、種種心境界、種種依止，如來功德隨能聽受諸所說法，顯示如來往昔趣求一切智道、往昔所起菩薩大願、往昔所淨諸波羅蜜、往昔所證諸菩薩地、往昔圓滿諸菩薩行、往昔所乘智莊嚴道、往昔所行諸清淨道、往昔出離殊勝法海、往昔所起遊戲神通大莊嚴海、往昔所集無量本事相應行海，及遍顯示如來現前成正覺門神通智海、如來自在轉法輪海、如來神通淨佛剎海、如來調伏一切眾生巧方便海、如來開示一切智城、如來顯示諸眾生道、如來善入一切眾生生死之處、如來普為一切眾生最上福田、如來普為一切眾生說施功德、如來所記一切眾生種種心行、如來普為一切眾生演說教誡、如來能以三昧神通現眾影像，如是等法唯垂大悲普為開演。」

爾時，世尊知諸菩薩一切大眾心之所念，大悲為身、大悲為門、大悲為首，以大悲法而為方便，充滿虛空遍周法界，入於師子頻申三昧；入三昧已，一切世間普皆嚴淨。于時，此大莊嚴樓閣忽然之間高廣嚴麗遍周法界；金剛為地眾寶嚴飾，如意寶網無能勝幢列布其中，無數寶華及眾摩尼普散其上，一切寶聚處處盈滿，毘瑠璃寶以為其柱，光明照世；摩尼寶王以用莊嚴，閻浮檀金及諸摩尼周遍嚴飾，一切眾寶門、闥、窓、牖含輝交映，相望間列，階、墀、軒、檻一切皆以妙寶莊嚴，奇形異像如諸世主一切眾生種種相海，摩尼寶網以覆其上，於諸門側悉建幢幡，一一嚴事，各各流光遍周法界；於樓閣外階砌欄楯其數無量不可稱說，靡不咸以摩尼所成，眾雜妙寶周遍校飾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知諸菩薩一切大眾心之所念，大悲為身、大悲為門、大悲為首，以大悲法而為方便，充滿虛空遍周法界，入於師子頻申三昧；入三昧已，一切世間普皆嚴淨。于時，此大莊嚴樓閣忽然之間高廣嚴麗遍周法界；金剛為地眾寶嚴飾，如意寶網無能勝幢列布其中，無數寶華及眾摩尼普散其上，一切寶聚處處盈滿，毘瑠璃寶以為其柱，光明照世；摩尼寶王以用莊嚴，閻浮檀金及諸摩尼周遍嚴飾，一切眾寶門、闥、窓、牖含輝交映，相望間列，階、墀、軒、檻一切皆以妙寶莊嚴，奇形異像如諸世主一切眾生種種相海，摩尼寶網以覆其上，於諸門側悉建幢幡，一一嚴事，各各流光遍周法界；於樓閣外階砌欄楯其數無量不可稱說，靡不咸以摩尼所成，眾雜妙寶周遍校飾。

爾時，復以佛神力故，令逝多林忽然廣博，與不可說佛剎極微塵數諸佛世界其量正等，一切妙寶間錯莊嚴；以不可說寶莊嚴其地，無數摩尼寶以為垣牆，寶多羅樹莊嚴行列其間。復有無量香河香水盈滿湍激洄澓；一切寶華隨流右轉演出一切佛法音聲，不思議寶芬陀利華菡萏芬敷；一切妙寶、波頭摩華，鮮榮布濩；不思議數妙寶華樹高顯榮茂列植其岸；不思議數種種雜寶、臺榭、樓觀於其岸上次第行列，摩尼寶網之所彌覆。阿僧祇摩尼寶放大光明，阿僧祇眾雜妙寶莊嚴其地，蘊眾香藏騰出香雲，香氣𣱦氳普熏法界。復建無量種種寶幢，所謂：無量寶香幢、無量寶衣幢、無量寶幡幢、無量寶繒幢、無量寶華幢、無量寶瓔珞幢、無量寶鬘幢、無量寶鈴幢、無量威德寶網幢、無量摩尼寶王傘蓋幢、無量光明普照摩尼王幢、無量出一切如來名號圓滿音聲摩尼王幢、無量師子遊步摩尼王幢、無量說一切如來本事相應行海摩尼王幢、無量普現法界差別影像摩尼王幢、如是一切諸妙寶幢周遍十方，處處嚴飾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，復以佛神力故，令逝多林忽然廣博，與不可說佛剎極微塵數諸佛世界其量正等，一切妙寶間錯莊嚴；以不可說寶莊嚴其地，無數摩尼寶以為垣牆，寶多羅樹莊嚴行列其間。復有無量香河香水盈滿湍激洄澓；一切寶華隨流右轉演出一切佛法音聲，不思議寶芬陀利華菡萏芬敷；一切妙寶、波頭摩華，鮮榮布濩；不思議數妙寶華樹高顯榮茂列植其岸；不思議數種種雜寶、臺榭、樓觀於其岸上次第行列，摩尼寶網之所彌覆。阿僧祇摩尼寶放大光明，阿僧祇眾雜妙寶莊嚴其地，蘊眾香藏騰出香雲，香氣𣱦氳普熏法界。復建無量種種寶幢，所謂：無量寶香幢、無量寶衣幢、無量寶幡幢、無量寶繒幢、無量寶華幢、無量寶瓔珞幢、無量寶鬘幢、無量寶鈴幢、無量威德寶網幢、無量摩尼寶王傘蓋幢、無量光明普照摩尼王幢、無量出一切如來名號圓滿音聲摩尼王幢、無量師子遊步摩尼王幢、無量說一切如來本事相應行海摩尼王幢、無量普現法界差別影像摩尼王幢、如是一切諸妙寶幢周遍十方，處處嚴飾。

爾時，逝多林上虛空之中有不思議天寶宮殿諸樓閣雲；復有無數香樹雲、不可說須彌山雲、不可說妓樂雲、出美妙音歌讚如來，不可說寶蓮華雲遍覆莊嚴，不可說寶師子座雲、敷以天衣菩薩坐上歎佛功德，不可說天王形像摩尼寶雲、不可說白真珠雲、不可說赤真珠寶樓閣雲遍覆莊嚴、不可說一切堅固金剛珠雲雨莊嚴具，如是一切寶莊嚴雲皆悉盡於虛空法界周遍嚴飾。何以故？如來所種清淨善根不思議故，如來所成白淨法聚不思議故，如來威力祕密加持不思議故，如來神變能以一身普遍一切諸佛世界不思議故，如來能以神力普令十方一切諸佛及佛國土皆入其身不思議故，如來能於一極微塵中普現一切差別世界不思議故，如來能於一一毛端現過去際一切諸佛出興次第不思議故，如來能於一一毛孔放大光明一一光明悉能顯照一切世界不思議故，如來能於一一毛孔出一切佛剎極微塵數變化雲充滿一切諸佛剎土不思議故，如來能於一一毛孔普現十方一切世界成、住、壞劫不思議故；如於此逝多林給孤獨園見佛國土清淨莊嚴，如是十方盡法界、虛空界、一切世界亦如是見。所謂：見如來身遍逝多林，菩薩眾會各各圓滿；見普雨一切莊嚴具雲，莊嚴建立；見普雨一切寶威力光明雲，照曜法界；見普雨一切摩尼寶雲，周遍莊嚴；見普雨一切莊嚴蓋雲，覆一切剎；見普雨一切天身變化雲，皆妙嚴飾；見普雨一切華樹雲，其華開敷猶如海藏；見普雨一切繒綵雲，盤旋宛轉；見普雨一切衣服雲，繽紛而下；見普雨一切華鬘瓔珞雲，相續不絕；見普雨一切燒香雲，其形旋轉如眾生身；見普雨一切妙寶華網雲，周遍莊嚴、相續不斷；見普雨一切末香雲，香氣周流彌布十方；見普雨一切眾寶幢幡雲，天女執持，周旋空界；見普雨一切寶蓋雲，其蓋周圓眾寶所成微妙蓮華莊嚴其上，流出樂音聲聞法界；見普雨一切寶師子座雲，如諸眾生所有形像，雜寶鬘網瓔珞莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，逝多林上虛空之中有不思議天寶宮殿諸樓閣雲；復有無數香樹雲、不可說須彌山雲、不可說妓樂雲、出美妙音歌讚如來，不可說寶蓮華雲遍覆莊嚴，不可說寶師子座雲、敷以天衣菩薩坐上歎佛功德，不可說天王形像摩尼寶雲、不可說白真珠雲、不可說赤真珠寶樓閣雲遍覆莊嚴、不可說一切堅固金剛珠雲雨莊嚴具，如是一切寶莊嚴雲皆悉盡於虛空法界周遍嚴飾。何以故？如來所種清淨善根不思議故，如來所成白淨法聚不思議故，如來威力祕密加持不思議故，如來神變能以一身普遍一切諸佛世界不思議故，如來能以神力普令十方一切諸佛及佛國土皆入其身不思議故，如來能於一極微塵中普現一切差別世界不思議故，如來能於一一毛端現過去際一切諸佛出興次第不思議故，如來能於一一毛孔放大光明一一光明悉能顯照一切世界不思議故，如來能於一一毛孔出一切佛剎極微塵數變化雲充滿一切諸佛剎土不思議故，如來能於一一毛孔普現十方一切世界成、住、壞劫不思議故；如於此逝多林給孤獨園見佛國土清淨莊嚴，如是十方盡法界、虛空界、一切世界亦如是見。所謂：見如來身遍逝多林，菩薩眾會各各圓滿；見普雨一切莊嚴具雲，莊嚴建立；見普雨一切寶威力光明雲，照曜法界；見普雨一切摩尼寶雲，周遍莊嚴；見普雨一切莊嚴蓋雲，覆一切剎；見普雨一切天身變化雲，皆妙嚴飾；見普雨一切華樹雲，其華開敷猶如海藏；見普雨一切繒綵雲，盤旋宛轉；見普雨一切衣服雲，繽紛而下；見普雨一切華鬘瓔珞雲，相續不絕；見普雨一切燒香雲，其形旋轉如眾生身；見普雨一切妙寶華網雲，周遍莊嚴、相續不斷；見普雨一切末香雲，香氣周流彌布十方；見普雨一切眾寶幢幡雲，天女執持，周旋空界；見普雨一切寶蓋雲，其蓋周圓眾寶所成微妙蓮華莊嚴其上，流出樂音聲聞法界；見普雨一切寶師子座雲，如諸眾生所有形像，雜寶鬘網瓔珞莊嚴。

爾時，毘盧遮那如來住此師子頻申三昧，即時東方過不可說佛剎極微塵數世界海，外有世界海名金沙燈雲幢，佛號毘盧遮那吉祥威德王；於彼如來大眾海中有菩薩摩訶薩名毘盧遮那焰願藏光明，與不可說佛剎極微塵數諸菩薩俱，受彼佛教；從彼佛土道場眾海而來，向此娑婆世界毘盧遮那佛所，悉以神力出興種種諸供養雲；所謂：天華雲、天香雲、天寶蓮華雲、天鬘雲、天寶雲、天瓔珞環釧雲、天寶蓋雲、天妙衣雲、天寶幢幡雲、天一切妙寶莊嚴具雲，皆悉充滿虛空法界；既至佛所，頂禮佛足以為供養；修敬畢已，即於東方化作寶莊嚴樓閣，摩尼寶網彌覆其上；於樓閣中化作光照十方摩尼寶王大蓮華藏師子之座，諸菩薩眾各於其上，結跏趺坐，以大如意摩尼寶網羅覆其身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，毘盧遮那如來住此師子頻申三昧，即時東方過不可說佛剎極微塵數世界海，外有世界海名金沙燈雲幢，佛號毘盧遮那吉祥威德王；於彼如來大眾海中有菩薩摩訶薩名毘盧遮那焰願藏光明，與不可說佛剎極微塵數諸菩薩俱，受彼佛教；從彼佛土道場眾海而來，向此娑婆世界毘盧遮那佛所，悉以神力出興種種諸供養雲；所謂：天華雲、天香雲、天寶蓮華雲、天鬘雲、天寶雲、天瓔珞環釧雲、天寶蓋雲、天妙衣雲、天寶幢幡雲、天一切妙寶莊嚴具雲，皆悉充滿虛空法界；既至佛所，頂禮佛足以為供養；修敬畢已，即於東方化作寶莊嚴樓閣，摩尼寶網彌覆其上；於樓閣中化作光照十方摩尼寶王大蓮華藏師子之座，諸菩薩眾各於其上，結跏趺坐，以大如意摩尼寶網羅覆其身。

南方過不可說佛剎極微塵數世界海，外有世界海名金剛海藏，佛號普光遍照吉祥藏王；於彼如來大眾海中，有菩薩摩訶薩名難摧伏速疾精進王，與不可說世界海極微塵數諸菩薩俱，從彼佛會向如來所，悉以神力齎持種種微妙寶鬘諸供養具，交絡莊嚴；所謂：持一切妙寶香華鬘、持一切妙寶輪網鬘、持一切寶華瓔珞鬘、持一切金剛寶瓔珞鬘、持一切摩尼寶網鬘、持一切諸寶繒綵鬘、持一切寶形像瓔珞鬘、持一切出現吉祥光摩尼寶瓔珞鬘、持一切毘盧遮那摩尼莊嚴寶網鬘、持一切師子遊步摩尼寶瓔珞網鬘，悉以神力充滿一切諸世界海，既至佛所，頂禮佛足以為供養；修敬畢已，即於南方化作毘盧遮那眾寶莊嚴勝妙樓閣，摩尼寶網彌覆其上；於樓閣中化作普照十方摩尼寶蓮華藏師子之座，諸菩薩眾各於其上結跏趺坐，以天拘蘇摩妙寶華網羅覆其身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南方過不可說佛剎極微塵數世界海，外有世界海名金剛海藏，佛號普光遍照吉祥藏王；於彼如來大眾海中，有菩薩摩訶薩名難摧伏速疾精進王，與不可說世界海極微塵數諸菩薩俱，從彼佛會向如來所，悉以神力齎持種種微妙寶鬘諸供養具，交絡莊嚴；所謂：持一切妙寶香華鬘、持一切妙寶輪網鬘、持一切寶華瓔珞鬘、持一切金剛寶瓔珞鬘、持一切摩尼寶網鬘、持一切諸寶繒綵鬘、持一切寶形像瓔珞鬘、持一切出現吉祥光摩尼寶瓔珞鬘、持一切毘盧遮那摩尼莊嚴寶網鬘、持一切師子遊步摩尼寶瓔珞網鬘，悉以神力充滿一切諸世界海，既至佛所，頂禮佛足以為供養；修敬畢已，即於南方化作毘盧遮那眾寶莊嚴勝妙樓閣，摩尼寶網彌覆其上；於樓閣中化作普照十方摩尼寶蓮華藏師子之座，諸菩薩眾各於其上結跏趺坐，以天拘蘇摩妙寶華網羅覆其身。

西方過不可說佛剎極微塵數世界海，外有世界海名須彌山幢毘盧遮那摩尼寶燈，佛號法界智燈王；於彼如來大眾海中，有菩薩摩訶薩名普遍出生吉祥威德王，與不可說世界海極微塵數諸菩薩俱，從彼佛會向如來所，悉以神力出興種種須彌山雲；所謂：不可說佛剎極微塵數種種色幢須彌山雲；不可說佛剎極微塵數種種色塗香、燒香、末香須彌山雲；不可說佛剎極微塵數種種色金光莊嚴摩尼寶王眾妙資具須彌山雲；不可說佛剎極微塵數種種焰光圓滿莊嚴星宿幢須彌山雲；不可說佛剎極微塵數種種妙色金剛月藏摩尼寶王莊嚴境界須彌山雲；不可說佛剎極微塵數種種光明普照法界，閻浮檀金摩尼王幢須彌山雲；不可說佛剎極微塵數種種法界差別，光明普照一切摩尼王幢須彌山雲；不可說佛剎極微塵數一切如來差別相好摩尼寶王須彌山雲；不可說佛剎極微塵數一切如來本所修行諸菩薩行本事因緣相應行海微妙音聲摩尼王幢須彌山雲；不可說佛剎極微塵數一切如來遍坐道場摩尼寶王須彌山雲；一一充滿虛空法界；既至佛所，頂禮佛足以為供養；修敬畢已，即於西方化作一切香王樓閣，真珠寶網彌覆其上；於樓閣中化作種種因陀羅差別光幢摩尼寶王妙蓮華藏師子之座，諸菩薩眾各於其上結跏趺坐，冠以如意摩尼寶冠，以妙色差別摩尼珠網羅覆其身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西方過不可說佛剎極微塵數世界海，外有世界海名須彌山幢毘盧遮那摩尼寶燈，佛號法界智燈王；於彼如來大眾海中，有菩薩摩訶薩名普遍出生吉祥威德王，與不可說世界海極微塵數諸菩薩俱，從彼佛會向如來所，悉以神力出興種種須彌山雲；所謂：不可說佛剎極微塵數種種色幢須彌山雲；不可說佛剎極微塵數種種色塗香、燒香、末香須彌山雲；不可說佛剎極微塵數種種色金光莊嚴摩尼寶王眾妙資具須彌山雲；不可說佛剎極微塵數種種焰光圓滿莊嚴星宿幢須彌山雲；不可說佛剎極微塵數種種妙色金剛月藏摩尼寶王莊嚴境界須彌山雲；不可說佛剎極微塵數種種光明普照法界，閻浮檀金摩尼王幢須彌山雲；不可說佛剎極微塵數種種法界差別，光明普照一切摩尼王幢須彌山雲；不可說佛剎極微塵數一切如來差別相好摩尼寶王須彌山雲；不可說佛剎極微塵數一切如來本所修行諸菩薩行本事因緣相應行海微妙音聲摩尼王幢須彌山雲；不可說佛剎極微塵數一切如來遍坐道場摩尼寶王須彌山雲；一一充滿虛空法界；既至佛所，頂禮佛足以為供養；修敬畢已，即於西方化作一切香王樓閣，真珠寶網彌覆其上；於樓閣中化作種種因陀羅差別光幢摩尼寶王妙蓮華藏師子之座，諸菩薩眾各於其上結跏趺坐，冠以如意摩尼寶冠，以妙色差別摩尼珠網羅覆其身。

北方過不可說佛剎極微塵數世界海，外有世界海名寶衣光焰幢，佛號吉祥大光明遍照一切虛空法界；於彼如來大眾海中，有菩薩摩訶薩名無礙吉祥勝藏王，與不可說世界海極微塵數諸菩薩俱，從彼佛會向如來所，悉以神力出興一切妙寶衣雲，周遍莊嚴盡虛空界；所謂：黃色光明摩尼寶王衣雲、種種香熏摩尼寶王衣雲、淨妙日幢摩尼寶王衣雲、金焰熾盛吉祥光照摩尼寶王衣雲、雜寶流光摩尼寶王衣雲、一切上妙星宿形像摩尼寶王衣雲、白玉光焰因陀羅網摩尼寶王衣雲、毘盧遮那殊勝赫奕吉祥光焰摩尼寶王衣雲、光照諸境能令十方一切法界皆出光明互相涉入毘盧遮那摩尼寶王衣雲、大海莊嚴摩尼寶王衣雲，如是等雲一一充滿虛空法界；既至佛所，頂禮佛足以為供養。修敬畢已，即於北方化作大海出生摩尼寶王樓閣，及毘瑠璃寶勝蓮華藏師子之座，諸菩薩眾各於其上結跏趺坐，以星宿幢妙莊嚴藏摩尼寶王為髻明珠，以師子遊步妙威德王摩尼寶網羅覆其身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北方過不可說佛剎極微塵數世界海，外有世界海名寶衣光焰幢，佛號吉祥大光明遍照一切虛空法界；於彼如來大眾海中，有菩薩摩訶薩名無礙吉祥勝藏王，與不可說世界海極微塵數諸菩薩俱，從彼佛會向如來所，悉以神力出興一切妙寶衣雲，周遍莊嚴盡虛空界；所謂：黃色光明摩尼寶王衣雲、種種香熏摩尼寶王衣雲、淨妙日幢摩尼寶王衣雲、金焰熾盛吉祥光照摩尼寶王衣雲、雜寶流光摩尼寶王衣雲、一切上妙星宿形像摩尼寶王衣雲、白玉光焰因陀羅網摩尼寶王衣雲、毘盧遮那殊勝赫奕吉祥光焰摩尼寶王衣雲、光照諸境能令十方一切法界皆出光明互相涉入毘盧遮那摩尼寶王衣雲、大海莊嚴摩尼寶王衣雲，如是等雲一一充滿虛空法界；既至佛所，頂禮佛足以為供養。修敬畢已，即於北方化作大海出生摩尼寶王樓閣，及毘瑠璃寶勝蓮華藏師子之座，諸菩薩眾各於其上結跏趺坐，以星宿幢妙莊嚴藏摩尼寶王為髻明珠，以師子遊步妙威德王摩尼寶網羅覆其身。

東北方過不可說佛剎極微塵數世界海，外有世界海名一切大地王，佛號放寶光網遍照法界無相眼；於彼如來大眾海中，有菩薩摩訶薩名妙變化遍法界願月王；與不可說世界海極微塵數諸菩薩俱，從彼佛會向如來所，悉以神力化作種種妙寶嚴飾諸樓閣雲；所謂：現一切寶幢樓閣雲、現一切香王樓閣雲、現一切燒香樓閣雲、現一切白栴檀香樓閣雲、現一切拘蘇摩花樓閣雲、現一切摩尼寶王樓閣雲、現一切金剛寶王樓閣雲、現一切閻浮檀金樓閣雲、現一切繒綵衣服樓閣雲、現一切眾妙蓮華樓閣雲，如是等雲一一彌覆虛空法界；既至佛所，頂禮佛足以為供養；修敬畢已，即於東北方化作一切法界門妙寶山峯摩尼寶王樓閣，及無比香王摩尼寶蓮華藏師子之座，諸菩薩眾各於其上結跏趺坐，冠以種種雜色摩尼寶王妙莊嚴冠，以拘蘇摩華如意寶網羅覆其身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東北方過不可說佛剎極微塵數世界海，外有世界海名一切大地王，佛號放寶光網遍照法界無相眼；於彼如來大眾海中，有菩薩摩訶薩名妙變化遍法界願月王；與不可說世界海極微塵數諸菩薩俱，從彼佛會向如來所，悉以神力化作種種妙寶嚴飾諸樓閣雲；所謂：現一切寶幢樓閣雲、現一切香王樓閣雲、現一切燒香樓閣雲、現一切白栴檀香樓閣雲、現一切拘蘇摩花樓閣雲、現一切摩尼寶王樓閣雲、現一切金剛寶王樓閣雲、現一切閻浮檀金樓閣雲、現一切繒綵衣服樓閣雲、現一切眾妙蓮華樓閣雲，如是等雲一一彌覆虛空法界；既至佛所，頂禮佛足以為供養；修敬畢已，即於東北方化作一切法界門妙寶山峯摩尼寶王樓閣，及無比香王摩尼寶蓮華藏師子之座，諸菩薩眾各於其上結跏趺坐，冠以種種雜色摩尼寶王妙莊嚴冠，以拘蘇摩華如意寶網羅覆其身。

東南方過不可說佛剎極微塵數世界海，外有世界海名香雲莊嚴幢，佛號龍自在王；於彼如來大眾海中，有菩薩摩訶薩名法慧光明威德王，與不可說世界海極微塵數諸菩薩俱，從彼佛會向如來所，悉以神力出興種種上妙寶色圓滿光明雲；所謂：金色幢圓滿光明雲、無量寶色圓滿光明雲、如來頂髻色圓滿光明雲、如來眉間毫相色圓滿光明雲、種種寶色圓滿光明雲、蓮華藏色圓滿光明雲、寶樹垂枝色圓滿光明雲、摩尼寶王色圓滿光明雲、閻浮檀金色圓滿光明雲、日月星宿色圓滿光明雲，如是等雲一一充滿虛空法界；既至佛所，頂禮佛足以為供養；修敬畢已，即於東南方化作離垢摩尼拘蘇摩華毘盧遮那吉祥摩尼寶王樓閣，及金剛摩尼寶蓮華藏師子之座，諸菩薩眾各於其上結跏趺坐，以眾寶光焰摩尼王網羅覆其身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東南方過不可說佛剎極微塵數世界海，外有世界海名香雲莊嚴幢，佛號龍自在王；於彼如來大眾海中，有菩薩摩訶薩名法慧光明威德王，與不可說世界海極微塵數諸菩薩俱，從彼佛會向如來所，悉以神力出興種種上妙寶色圓滿光明雲；所謂：金色幢圓滿光明雲、無量寶色圓滿光明雲、如來頂髻色圓滿光明雲、如來眉間毫相色圓滿光明雲、種種寶色圓滿光明雲、蓮華藏色圓滿光明雲、寶樹垂枝色圓滿光明雲、摩尼寶王色圓滿光明雲、閻浮檀金色圓滿光明雲、日月星宿色圓滿光明雲，如是等雲一一充滿虛空法界；既至佛所，頂禮佛足以為供養；修敬畢已，即於東南方化作離垢摩尼拘蘇摩華毘盧遮那吉祥摩尼寶王樓閣，及金剛摩尼寶蓮華藏師子之座，諸菩薩眾各於其上結跏趺坐，以眾寶光焰摩尼王網羅覆其身。

西南方過不可說佛剎極微塵數世界海，外有世界海名日藏光明摩尼寶王，佛號普智光照法月王；於彼如來大眾海中，有菩薩摩訶薩名摧碎一切魔力智幢王，與不可說世界海極微塵數諸菩薩俱，從彼佛會向如來所，於一切毛孔出等虛空界種種焰雲；所謂：拘蘇摩華寶焰雲、種種音樂寶焰雲、一切色寶焰雲、金剛寶焰雲、種種香熏眾寶衣焰雲、如龍電光寶焰雲、毘盧遮那摩尼寶焰雲、騰輝摩尼寶焰雲、吉祥熾盛光藏摩尼寶焰雲、等三世如來普光教海摩尼寶焰雲，如是等雲一一皆從毛孔中出，遍虛空界；既至佛所，頂禮佛足以為供養；修敬畢已，即於西南方化作一念普現十方法界種種光明摩尼寶王樓閣，及香焰燈光摩尼寶王勝蓮華藏師子之座，諸菩薩眾各於其上結跏趺坐，以離垢藏摩尼寶王妙光明網羅覆其身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西南方過不可說佛剎極微塵數世界海，外有世界海名日藏光明摩尼寶王，佛號普智光照法月王；於彼如來大眾海中，有菩薩摩訶薩名摧碎一切魔力智幢王，與不可說世界海極微塵數諸菩薩俱，從彼佛會向如來所，於一切毛孔出等虛空界種種焰雲；所謂：拘蘇摩華寶焰雲、種種音樂寶焰雲、一切色寶焰雲、金剛寶焰雲、種種香熏眾寶衣焰雲、如龍電光寶焰雲、毘盧遮那摩尼寶焰雲、騰輝摩尼寶焰雲、吉祥熾盛光藏摩尼寶焰雲、等三世如來普光教海摩尼寶焰雲，如是等雲一一皆從毛孔中出，遍虛空界；既至佛所，頂禮佛足以為供養；修敬畢已，即於西南方化作一念普現十方法界種種光明摩尼寶王樓閣，及香焰燈光摩尼寶王勝蓮華藏師子之座，諸菩薩眾各於其上結跏趺坐，以離垢藏摩尼寶王妙光明網羅覆其身。

西北方過不可說佛剎極微塵數世界海，外有世界海名毘盧遮那願藏，佛號普光遍照須彌山王；於彼如來大眾海中，有菩薩摩訶薩名毘盧遮那願智星宿幢，與不可說世界海極微塵數諸菩薩俱，從彼佛會向如來所，於念念中各於其身一切相好、一切肢分、一切毛孔一一皆出三世一切諸影像雲；所謂：出一切如來影像雲、出一切菩薩影像雲、出一切如來眾會影像雲、出一切如來變化輪影像雲、出一切如來本事海相應身影像雲、出一切聲聞、辟支佛影像雲、出一切如來菩提樹種種光色影像雲、出一切如來神通影像雲、出一切世主身影像雲、出一切清淨佛剎影像雲、念念出生如是等雲一一充滿虛空法界；既至佛所，頂禮佛足以為供養；修敬畢已，即於西北方化作普照十方毘盧遮那摩尼寶王莊嚴藏樓閣，及光明遍照一切世間摩尼寶王大蓮華藏師子之座，諸菩薩眾各於其上結跏趺坐，冠以普焰光明摩尼寶冠，以無能勝光明真珠網羅覆其身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西北方過不可說佛剎極微塵數世界海，外有世界海名毘盧遮那願藏，佛號普光遍照須彌山王；於彼如來大眾海中，有菩薩摩訶薩名毘盧遮那願智星宿幢，與不可說世界海極微塵數諸菩薩俱，從彼佛會向如來所，於念念中各於其身一切相好、一切肢分、一切毛孔一一皆出三世一切諸影像雲；所謂：出一切如來影像雲、出一切菩薩影像雲、出一切如來眾會影像雲、出一切如來變化輪影像雲、出一切如來本事海相應身影像雲、出一切聲聞、辟支佛影像雲、出一切如來菩提樹種種光色影像雲、出一切如來神通影像雲、出一切世主身影像雲、出一切清淨佛剎影像雲、念念出生如是等雲一一充滿虛空法界；既至佛所，頂禮佛足以為供養；修敬畢已，即於西北方化作普照十方毘盧遮那摩尼寶王莊嚴藏樓閣，及光明遍照一切世間摩尼寶王大蓮華藏師子之座，諸菩薩眾各於其上結跏趺坐，冠以普焰光明摩尼寶冠，以無能勝光明真珠網羅覆其身。