度世品經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度世品經卷第五

西晉月氏三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏三藏竺法護譯

普智菩薩復問普賢：「何謂為觀？何謂為顧視？何謂為嚬申？何謂師子吼？何謂施淨？何謂戒淨？何謂忍淨？何謂進淨？何謂禪淨？何謂智淨？何謂慈淨？何謂哀淨？何謂喜淨？何謂護淨？何謂為義？何謂為法？何謂積德？何謂慧業？何謂明達？何謂法典？何謂行法？何謂奉法？何謂為魔？何謂為魔業？何謂棄魔業？何謂見佛？何謂佛事？何謂自大？何謂聖業？何謂菩薩為魔所固？何謂佛建立？何謂建立法？何謂處兜術天？何謂現歿兜術天？何謂住胎？何謂現其安詳？何謂修生？何謂因欣笑？何謂行七步？何謂現幼童？何謂在中宮？何謂棄國捐王？何謂勤苦行？何謂詣道場？何謂坐樹下？何謂在樹下致未曾有法？何謂降魔宮？何謂成佛道？何謂轉法輪？何謂轉清白法？何謂如來、至真取大滅度？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普智菩薩復問普賢：「何謂為觀？何謂為顧視？何謂為嚬申？何謂師子吼？何謂施淨？何謂戒淨？何謂忍淨？何謂進淨？何謂禪淨？何謂智淨？何謂慈淨？何謂哀淨？何謂喜淨？何謂護淨？何謂為義？何謂為法？何謂積德？何謂慧業？何謂明達？何謂法典？何謂行法？何謂奉法？何謂為魔？何謂為魔業？何謂棄魔業？何謂見佛？何謂佛事？何謂自大？何謂聖業？何謂菩薩為魔所固？何謂佛建立？何謂建立法？何謂處兜術天？何謂現歿兜術天？何謂住胎？何謂現其安詳？何謂修生？何謂因欣笑？何謂行七步？何謂現幼童？何謂在中宮？何謂棄國捐王？何謂勤苦行？何謂詣道場？何謂坐樹下？何謂在樹下致未曾有法？何謂降魔宮？何謂成佛道？何謂轉法輪？何謂轉清白法？何謂如來、至真取大滅度？」

普賢菩薩報普智曰：「善哉問也，乃為一切重啟斯義，何一快乎！諦聽諦聽，善思念之，與諸大眾受教而聽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩報普智曰：「善哉問也，乃為一切重啟斯義，何一快乎！諦聽諦聽，善思念之，與諸大眾受教而聽。」

普賢曰：「菩薩觀有十事。何謂為十？觀其真諦，造立善業；見微妙色，悉達其原；察如壽終及見生者，亦不貪猗憒閙眾會；見一切根而分別之，化諸敗根；觀察諸法，不壞法界；面見諸法，逮得佛眼；逮智慧聖，隨應說法無所從生，法忍究竟；逮成諸佛之法不退轉地，除諸塵勞、三界眾難、聲聞緣覺一切徑路；觀阿惟顏，於諸佛法而得自在；現歡悅法，善解道意而能普現十方所有；是為菩薩十事觀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢曰：「菩薩觀有十事。何謂為十？觀其真諦，造立善業；見微妙色，悉達其原；察如壽終及見生者，亦不貪猗憒閙眾會；見一切根而分別之，化諸敗根；觀察諸法，不壞法界；面見諸法，逮得佛眼；逮智慧聖，隨應說法無所從生，法忍究竟；逮成諸佛之法不退轉地，除諸塵勞、三界眾難、聲聞緣覺一切徑路；觀阿惟顏，於諸佛法而得自在；現歡悅法，善解道意而能普現十方所有；是為菩薩十事觀也。

「菩薩顧視有十事。何謂為十？見諸乞求，不懷害心，從其所願而令歡悅；覩犯禁者，皆建立於一切智戒；見諸眾生懷瞋恚意，解忍辱意，以此佛仁而誘進之；見懈怠者已，不離行而勸助之，使學大乘；覩心亂者，化建立之，不憒覺地；諸通敏慧察惡智者，為未曾懷諸邪見，使無有餘已；以真察其善友，如來所學建立佛法；如所聞經觀其本原，修無上義；眄於眾生悉懷憔悴，顯示大哀；顧諸佛法，逮成正覺、諸通敏慧；是為菩薩十顧視也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩顧視有十事。何謂為十？見諸乞求，不懷害心，從其所願而令歡悅；覩犯禁者，皆建立於一切智戒；見諸眾生懷瞋恚意，解忍辱意，以此佛仁而誘進之；見懈怠者已，不離行而勸助之，使學大乘；覩心亂者，化建立之，不憒覺地；諸通敏慧察惡智者，為未曾懷諸邪見，使無有餘已；以真察其善友，如來所學建立佛法；如所聞經觀其本原，修無上義；眄於眾生悉懷憔悴，顯示大哀；顧諸佛法，逮成正覺、諸通敏慧；是為菩薩十顧視也。

「菩薩頻申有十事。何謂為十？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩頻申有十事。何謂為十？

「如象頻申，諸天、龍、神、阿須倫、迦留羅、甄陀羅、摩睺勒、一切眾會無能及者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如象頻申，諸天、龍、神、阿須倫、迦留羅、甄陀羅、摩睺勒、一切眾會無能及者。

「如龍象長所乘造，心欲為代眾生而負重擔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如龍象長所乘造，心欲為代眾生而負重擔。

「為如蛟龍興雲澍雨、演電光㷿、出正雷音，根、力、覺、意、禪、脫、三昧，暢甘露水，流布法雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為如蛟龍興雲澍雨、演電光㷿、出正雷音，根、力、覺、意、禪、脫、三昧，暢甘露水，流布法雨。

「大鳳凰王頻申，拔諸無明、愚癡、眾冥，深入根株消息愛泉，濟其根原罣礙之門，免出欲心、毒害、塵勞、瑕疵、諸穢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大鳳凰王頻申，拔諸無明、愚癡、眾冥，深入根株消息愛泉，濟其根原罣礙之門，免出欲心、毒害、塵勞、瑕疵、諸穢。

「師子頻申，以離恐懼、大慧等劍在於大眾消伏外學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「師子頻申，以離恐懼、大慧等劍在於大眾消伏外學。

「勇猛頻申，除諸怨敵、愛欲、瑕疵、垢濁、眾冥，消伏難化，如大將師降伏嚴敵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「勇猛頻申，除諸怨敵、愛欲、瑕疵、垢濁、眾冥，消伏難化，如大將師降伏嚴敵。

「聖慧頻申，棄去五陰、四大、諸入、十二因緣，令不增長，而慧顯現極尊勢法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聖慧頻申，棄去五陰、四大、諸入、十二因緣，令不增長，而慧顯現極尊勢法。

「總持頻申，意遊甚強，一切所聞輒能受持未曾遺忘，己能受持為他人說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「總持頻申，意遊甚強，一切所聞輒能受持未曾遺忘，己能受持為他人說。

「辯才頻申，應機卒答，所演章句不可稱計、分別班宣無能障翳、可悅眾生無所侵欺，究竟本末。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「辯才頻申，應機卒答，所演章句不可稱計、分別班宣無能障翳、可悅眾生無所侵欺，究竟本末。

「如佛頻申，處於師子殊勝之座，降魔官屬，具足普智、諸通敏慧，一心念頃應時平等，逮成智慧，為最正覺，悉能明達，護輒成如志，致無上正真之道。是為菩薩十事頻申。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如佛頻申，處於師子殊勝之座，降魔官屬，具足普智、諸通敏慧，一心念頃應時平等，逮成智慧，為最正覺，悉能明達，護輒成如志，致無上正真之道。是為菩薩十事頻申。

「菩薩師子吼有十事。何謂為十？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩師子吼有十事。何謂為十？

「『吾當成佛，懷逮聖道、大師子吼，度未度者、濟未脫者、安不安者，其無為者令取泥曰愍傷眾生。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『吾當成佛，懷逮聖道、大師子吼，度未度者、濟未脫者、安不安者，其無為者令取泥曰愍傷眾生。』

「佛教法誨、聖眾之訓，順不違之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛教法誨、聖眾之訓，順不違之。

「於如來所而有反復，以堅固願淨諸佛土，悉能勇達。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於如來所而有反復，以堅固願淨諸佛土，悉能勇達。

「謹慎禁戒，除諸惡趣，使僉消歇，為師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「謹慎禁戒，除諸惡趣，使僉消歇，為師子吼。

「身當備悉佛身、口、心莊嚴相好，求諸功勳而無飽足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「身當備悉佛身、口、心莊嚴相好，求諸功勳而無飽足。

「具滿佛慧，慕聖明宜不以懈惓，降伏眾魔使無害事，奉正真行去塵勞業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「具滿佛慧，慕聖明宜不以懈惓，降伏眾魔使無害事，奉正真行去塵勞業。

「解見諸法無我、無人，無壽、無命，空、無相願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「解見諸法無我、無人，無壽、無命，空、無相願。

「心如虛空，清淨無垢，尋即解諸典，能逮得無所從生法忍，為師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心如虛空，清淨無垢，尋即解諸典，能逮得無所從生法忍，為師子吼。

「最後究竟菩薩清淨，離垢解明，顯耀感動諸佛國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「最後究竟菩薩清淨，離垢解明，顯耀感動諸佛國土。

「告眾釋、梵、四天王：『所見諮嗟生、未生者，以無限礙、無極大慧諦觀覺意，已成無上正真之道，悉無所受而大歡悅。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「告眾釋、梵、四天王：『所見諮嗟生、未生者，以無限礙、無極大慧諦觀覺意，已成無上正真之道，悉無所受而大歡悅。』

「又，行七步：『吾於世尊極豪無雙，當除眾生生、老、病、死。』言如所行，為師子吼。是為菩薩十師子吼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，行七步：『吾於世尊極豪無雙，當除眾生生、老、病、死。』言如所行，為師子吼。是為菩薩十師子吼。

「菩薩施淨有十事。何謂為十？等施眾生，心無偏黨，隨所喜樂而布施之；具足諸願，不亂布施、不斷哀業；應時布施，解於眾人諸根原故；不必故施，悉離眾沈吟；善施布施，悉捨心所愛；不惜內外所有愛施，究竟淨於所與之故；所施與者勸助佛道，棄於有為及與無為；開化是等，所施與人至令究暢；成道場故，施淨三場；施受者處，念於諸法等如空故；是為菩薩十事施淨。若住於此，逮於如來無上大施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩施淨有十事。何謂為十？等施眾生，心無偏黨，隨所喜樂而布施之；具足諸願，不亂布施、不斷哀業；應時布施，解於眾人諸根原故；不必故施，悉離眾沈吟；善施布施，悉捨心所愛；不惜內外所有愛施，究竟淨於所與之故；所施與者勸助佛道，棄於有為及與無為；開化是等，所施與人至令究暢；成道場故，施淨三場；施受者處，念於諸法等如空故；是為菩薩十事施淨。若住於此，逮於如來無上大施。

「菩薩戒淨有十事。何謂為十？身行清淨，護其三事；口言清淨，棄口四過；捨心三穢，無瞋恚、癡，將養禁戒，一切無犯；見有過者隨時安之，消貪欲業、去恚愚冥；其德照明天上世間，守於道心，思樂大乘；奉諸如來而學正教、而無為戒，默隨律禁；除諸眾生殃釁、眾罪，遠離眾惡；順從一切眾德之本，斷眾邪見；不以禁戒而懷自大；撫育群黎，遵大哀力；是為菩薩十戒清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩戒淨有十事。何謂為十？身行清淨，護其三事；口言清淨，棄口四過；捨心三穢，無瞋恚、癡，將養禁戒，一切無犯；見有過者隨時安之，消貪欲業、去恚愚冥；其德照明天上世間，守於道心，思樂大乘；奉諸如來而學正教、而無為戒，默隨律禁；除諸眾生殃釁、眾罪，遠離眾惡；順從一切眾德之本，斷眾邪見；不以禁戒而懷自大；撫育群黎，遵大哀力；是為菩薩十戒清淨。

「菩薩忍淨復有十事。何謂為十？若人罵詈、加以惡聲，默而不應則忍清淨，亦護眾生；加以瓦石而打擲之、刀杖加身，受而不挍，護彼我故；設有瞋恚、怒恨向之而慈愍之，本性無害；若輕蔑者，不懷惡念，明耀堪任；若來歸念能將順之，寧失身命，忍不違之；捐捨自大，不輕未學、不自貪身，視如虛空；忍觀若幻，諸有惡向心不懷害；無彼、我想，任順塵勞、消除眾毒；諸菩薩慧、柔和之忍興顯滅盡；一切諸法、諸通慧界，人無所仰；是為菩薩十淨忍也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩忍淨復有十事。何謂為十？若人罵詈、加以惡聲，默而不應則忍清淨，亦護眾生；加以瓦石而打擲之、刀杖加身，受而不挍，護彼我故；設有瞋恚、怒恨向之而慈愍之，本性無害；若輕蔑者，不懷惡念，明耀堪任；若來歸念能將順之，寧失身命，忍不違之；捐捨自大，不輕未學、不自貪身，視如虛空；忍觀若幻，諸有惡向心不懷害；無彼、我想，任順塵勞、消除眾毒；諸菩薩慧、柔和之忍興顯滅盡；一切諸法、諸通慧界，人無所仰；是為菩薩十淨忍也。

「菩薩精進淨有十事。何謂為十？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩精進淨有十事。何謂為十？

「身行進淨，恭敬自歸於諸菩薩，則為賢聖寂定眾祐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「身行進淨，恭敬自歸於諸菩薩，則為賢聖寂定眾祐。

「口言勤力，聞諸如來所可宣暢悉識念持，歎諸佛德，如所聞法為眾生說，不以勞惓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「口言勤力，聞諸如來所可宣暢悉識念持，歎諸佛德，如所聞法為眾生說，不以勞惓。

「心念鮮潔，慈悲喜護，禪思脫門定意正受，不廢善權，志不怯劣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心念鮮潔，慈悲喜護，禪思脫門定意正受，不廢善權，志不怯劣。

「常修精進，不懷諛諂，進清白行而懷質直。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常修精進，不懷諛諂，進清白行而懷質直。

「諸所應行不為雜碎，志性勤和，所遊至處常有超異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸所應行不為雜碎，志性勤和，所遊至處常有超異。

「其慧轉增，眾清白法遂以熾盛。其明光光，無戒、無虛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其慧轉增，眾清白法遂以熾盛。其明光光，無戒、無虛。

「布施調意，明識仁和；戒、聞、施與永無放逸，啟受不廢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「布施調意，明識仁和；戒、聞、施與永無放逸，啟受不廢。

「當詣佛樹降伏魔怨，為淨精進斷婬、怒、癡、愛欲、塵勞、諸著、邪見、陰蓋、罣礙，成慧光明。「常諦思惟，逮善明心，不懷惱熱，畢所造業，亦能致得諸佛之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當詣佛樹降伏魔怨，為淨精進斷婬、怒、癡、愛欲、塵勞、諸著、邪見、陰蓋、罣礙，成慧光明。「常諦思惟，逮善明心，不懷惱熱，畢所造業，亦能致得諸佛之法。

「無應不應，為常勤修，心所啟受永以歡悅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無應不應，為常勤修，心所啟受永以歡悅。

「其身、口、心等視無視，而諦曉了普門之界，隨其所知而順從之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其身、口、心等視無視，而諦曉了普門之界，隨其所知而順從之。

「成就法明，勢以強和越諸住地，樂諸佛說，解諸佛身，無有諸漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「成就法明，勢以強和越諸住地，樂諸佛說，解諸佛身，無有諸漏。

「現來入胎出生在俗，棄國捐王成最正覺，而轉法輪示大滅度，而咸悉備普賢之行。是十進淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「現來入胎出生在俗，棄國捐王成最正覺，而轉法輪示大滅度，而咸悉備普賢之行。是十進淨。

「菩薩禪淨有十事。何謂為十？常欲出家，志存一心則為清淨；棄一切貪，得善親友，應時致寂，等解道故；習在閑居修鮮潔行，不計吾我、亦無所慕；除諸睡眠而去眾閙，樂於寂靜；其心勤修，寂諸根門；己慧一心，不為一切枷鎖、危諂、凶人之所蔽礙；道路覺意應時寂然，一切所修以慧觀察；思於一心，以善權故更復還反；來入欲界有所發起，履神通跡，分別一切眾生諸根，使入寂靜；樂無所有，澹泊之門致佛定意；是十禪淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩禪淨有十事。何謂為十？常欲出家，志存一心則為清淨；棄一切貪，得善親友，應時致寂，等解道故；習在閑居修鮮潔行，不計吾我、亦無所慕；除諸睡眠而去眾閙，樂於寂靜；其心勤修，寂諸根門；己慧一心，不為一切枷鎖、危諂、凶人之所蔽礙；道路覺意應時寂然，一切所修以慧觀察；思於一心，以善權故更復還反；來入欲界有所發起，履神通跡，分別一切眾生諸根，使入寂靜；樂無所有，澹泊之門致佛定意；是十禪淨。

「菩薩智淨復有十事。何謂為十？以淨智慧解其報應，不望果實，度於一切；目所見者常懷安和而不諍訟，了知斷絕，亦不計常；入於因緣，隨真諦慧棄諸邪見，攝於眾生未曾休廢；覩諸群黎心念所行，瞻之自然，猶若幻化；大辯才慧入於聖明，為清淨智，分別章句，所宣無礙；遠一切魔、眾外異學、聲聞、緣覺，入諸如來善權之慧；見諸佛淨，眾生其淨；覩諸法寂，觀諸剎土自然如空，普智慧淨，遊於此中至無為相；逮得總持，宣暢辯才，住權方便、諸度無極，所可遊步與眾超異；一心念頃解諸法等，慧如金剛，不懷恚恨，無恐懼想，為清淨智，皆逮諸法聖頂之慧；是十智淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩智淨復有十事。何謂為十？以淨智慧解其報應，不望果實，度於一切；目所見者常懷安和而不諍訟，了知斷絕，亦不計常；入於因緣，隨真諦慧棄諸邪見，攝於眾生未曾休廢；覩諸群黎心念所行，瞻之自然，猶若幻化；大辯才慧入於聖明，為清淨智，分別章句，所宣無礙；遠一切魔、眾外異學、聲聞、緣覺，入諸如來善權之慧；見諸佛淨，眾生其淨；覩諸法寂，觀諸剎土自然如空，普智慧淨，遊於此中至無為相；逮得總持，宣暢辯才，住權方便、諸度無極，所可遊步與眾超異；一心念頃解諸法等，慧如金剛，不懷恚恨，無恐懼想，為清淨智，皆逮諸法聖頂之慧；是十智淨。

「菩薩慈淨有十事。何謂為十？等慈眾生，淨心無若干；常行愍哀，荷為眾人而撫育故；將護身慈，勉濟群黎生、老、死難；不捨群萌，興眾德本；行解脫仁，皆能斷除眾生塵欲；不忘道意，訓誨眾生；入通慧心，無害人民；普演等曜，遍慈如空；將護一切，遵修法愍；化如真諦無漏之慈，因得來入菩薩寂然；是為菩薩十慈淨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩慈淨有十事。何謂為十？等慈眾生，淨心無若干；常行愍哀，荷為眾人而撫育故；將護身慈，勉濟群黎生、老、死難；不捨群萌，興眾德本；行解脫仁，皆能斷除眾生塵欲；不忘道意，訓誨眾生；入通慧心，無害人民；普演等曜，遍慈如空；將護一切，遵修法愍；化如真諦無漏之慈，因得來入菩薩寂然；是為菩薩十慈淨也。

「菩薩有十大哀淨。何謂為十？無雙大哀為己身故，不厭大哀為眾生故；遭眾苦惱不以悒結，愍哀惡趣，諸在八難假使生彼而勉濟之；生天人間興大淨悲，宣講非常，愍于一切諸墮邪見；無央數劫因被德鎧不捨未度，安己無退，哀勸眾生使獲大安；造一切業無所希望，己心愍淨，憐念諸倒；住世無智，使遠依倚，應時說法；一切諸法本淨自然，悉虛無實，為諸客塵之所沾污，菩薩知是故於眾生興大悲哀，令不淨者永得淨處；無垢顯耀而為說法，分別諸法譬如空中飛行鳥跡；群萌於此一切經義冥不解了，菩薩以故興大悲哀；為現大慧取滅度矣，真諦履跡；是為菩薩十大哀淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十大哀淨。何謂為十？無雙大哀為己身故，不厭大哀為眾生故；遭眾苦惱不以悒結，愍哀惡趣，諸在八難假使生彼而勉濟之；生天人間興大淨悲，宣講非常，愍于一切諸墮邪見；無央數劫因被德鎧不捨未度，安己無退，哀勸眾生使獲大安；造一切業無所希望，己心愍淨，憐念諸倒；住世無智，使遠依倚，應時說法；一切諸法本淨自然，悉虛無實，為諸客塵之所沾污，菩薩知是故於眾生興大悲哀，令不淨者永得淨處；無垢顯耀而為說法，分別諸法譬如空中飛行鳥跡；群萌於此一切經義冥不解了，菩薩以故興大悲哀；為現大慧取滅度矣，真諦履跡；是為菩薩十大哀淨。

「菩薩喜淨有十事。何謂為十？欣然發大心，以喜悅為淨，一切所有施而不悋，無所逼惱，不懷怯弱；教毀戒者，眾生有惡皆能忍之；通諸願故、用經義故，不惜身命、不以惱熱；為歡悅淨，不念惱熱；樂以法樂，棄捐一切貪欲之樂；顯示眾生經典之要，令捨諸貪利養之恩；見佛無厭，奉敬自歸；法無所壞，喜悅為淨，皆以禪一心至於脫門；定意正受而自娛樂，復以此法開化他人，寂然能仁；禪無瞋恨，以慧為上，棄諸邪見，具菩薩行則為喜淨；是為十喜淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩喜淨有十事。何謂為十？欣然發大心，以喜悅為淨，一切所有施而不悋，無所逼惱，不懷怯弱；教毀戒者，眾生有惡皆能忍之；通諸願故、用經義故，不惜身命、不以惱熱；為歡悅淨，不念惱熱；樂以法樂，棄捐一切貪欲之樂；顯示眾生經典之要，令捨諸貪利養之恩；見佛無厭，奉敬自歸；法無所壞，喜悅為淨，皆以禪一心至於脫門；定意正受而自娛樂，復以此法開化他人，寂然能仁；禪無瞋恨，以慧為上，棄諸邪見，具菩薩行則為喜淨；是為十喜淨。

「菩薩護淨有十事。何謂為十？一切人民貪樂有為，化於眾生使至無為，則為淨護；本性在於無俗之法，反遊世間，見不應器不懷危害；覩應法者顯以方便，志清淨法，不慕聲聞緣覺之業、學不學事，不貪一切愛欲之樂、在業塵勞；心常專精在於經典，厭於聲聞、緣覺生死；不住處所，不喜世俗之所言談、危他人辭；離不隨時聲聞、緣覺以此言說亂失菩薩，不與同塵；所化眾生如己解力，拔濟四大，寂滅諸入；不知法者，以時觀看其有菩薩本曾現化在如來地；菩薩所觀以離二事，無卒、無暴，不舉、不下；離於多念、妄想之患，而常寂定，處真諦法，逮得法忍；是十護淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩護淨有十事。何謂為十？一切人民貪樂有為，化於眾生使至無為，則為淨護；本性在於無俗之法，反遊世間，見不應器不懷危害；覩應法者顯以方便，志清淨法，不慕聲聞緣覺之業、學不學事，不貪一切愛欲之樂、在業塵勞；心常專精在於經典，厭於聲聞、緣覺生死；不住處所，不喜世俗之所言談、危他人辭；離不隨時聲聞、緣覺以此言說亂失菩薩，不與同塵；所化眾生如己解力，拔濟四大，寂滅諸入；不知法者，以時觀看其有菩薩本曾現化在如來地；菩薩所觀以離二事，無卒、無暴，不舉、不下；離於多念、妄想之患，而常寂定，處真諦法，逮得法忍；是十護淨。

「菩薩義理有十事。何謂為十？若聞法者，以何為要曉了法義？解達空者，知本無事；分別諸法；修寂靜義；恬泊之故，解無所有；不著諸音，為如真諦；等于三世；入於法界平和味故，本無義者；如來所歸真諦本際，解之如審；大滅度義，斷勤苦患；修菩薩行，除諸所受；是為十義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩義理有十事。何謂為十？若聞法者，以何為要曉了法義？解達空者，知本無事；分別諸法；修寂靜義；恬泊之故，解無所有；不著諸音，為如真諦；等于三世；入於法界平和味故，本無義者；如來所歸真諦本際，解之如審；大滅度義，斷勤苦患；修菩薩行，除諸所受；是為十義。

「菩薩有十法。何謂為十？修至誠法，言行相應，無諍訟法；棄捐一切諸所貪求，無所訟事；消除塵勞、㷿熾之欲，為寂然業；離諸惱熱，捨於貪欲；消眾恩愛，眾垢之患無所想念；休息因緣諸所作為，無所生法，等如虛空；習無為法，釋諸所生起運之事；已達本淨，解於自然，無所染污；斷一切病，徑至滅度法；興菩薩行，猶執持故；是菩薩十法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十法。何謂為十？修至誠法，言行相應，無諍訟法；棄捐一切諸所貪求，無所訟事；消除塵勞、㷿熾之欲，為寂然業；離諸惱熱，捨於貪欲；消眾恩愛，眾垢之患無所想念；休息因緣諸所作為，無所生法，等如虛空；習無為法，釋諸所生起運之事；已達本淨，解於自然，無所染污；斷一切病，徑至滅度法；興菩薩行，猶執持故；是菩薩十法。

「菩薩積德復有十事。何謂為十？若能勸人發菩薩心，為積功德、不斷三寶，勸於十事而順福行？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩積德復有十事。何謂為十？若能勸人發菩薩心，為積功德、不斷三寶，勸於十事而順福行？

「棄捐一切諸不善法，修正經典，興智慧業，為菩薩福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「棄捐一切諸不善法，修正經典，興智慧業，為菩薩福。

「其在三界無能及者，修德無厭，欲濟一切眾生之界，內外所有皆能惠施，為捨一切貪求之業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其在三界無能及者，修德無厭，欲濟一切眾生之界，內外所有皆能惠施，為捨一切貪求之業。

「具足相好，修大精進而不迴還。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「具足相好，修大精進而不迴還。

「剪心刺棘、纏綿之患，永不思念諸上、中、下眾德之本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「剪心刺棘、纏綿之患，永不思念諸上、中、下眾德之本。

「勸助佛道，以權方便受清淨教，棄眾邪見，修眾德本及興大哀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「勸助佛道，以權方便受清淨教，棄眾邪見，修眾德本及興大哀。

「現正士行而獨遊步，奉敬歸命諸如來尊，見諸菩薩敬之如佛，安諸群黎，堅固護意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「現正士行而獨遊步，奉敬歸命諸如來尊，見諸菩薩敬之如佛，安諸群黎，堅固護意。

「無央數劫積功累德含此德本，道在己身如觀手掌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無央數劫積功累德含此德本，道在己身如觀手掌。

「施一人已，尋開化之，不懷愁慼、亦不後悔；一切眾生亦復如是，先施與之，然後開化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「施一人已，尋開化之，不懷愁慼、亦不後悔；一切眾生亦復如是，先施與之，然後開化。

「集眾德本，折伏其心，見道如掌，不懷愁悔。是為菩薩廣大其志猶若虛空，積於十德入於無極廣大之智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「集眾德本，折伏其心，見道如掌，不懷愁悔。是為菩薩廣大其志猶若虛空，積於十德入於無極廣大之智。

「菩薩有十慧業。何謂為十？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十慧業。何謂為十？

「以博聞為善親友，與其俱同，影在其後，啟受奉敬，趍走給使，給所當得，奉其教命，無細碎意。棄捐自大，謙下恭順，卑身遜辭，伏心下意。性不剛䩕，不為卒暴；性不麁獷，禁戒平正。意志柔和，顏貌熙怡，離於虛偽。先人問訊，性行質直，不妄倿憒、不懷諛諂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以博聞為善親友，與其俱同，影在其後，啟受奉敬，趍走給使，給所當得，奉其教命，無細碎意。棄捐自大，謙下恭順，卑身遜辭，伏心下意。性不剛䩕，不為卒暴；性不麁獷，禁戒平正。意志柔和，顏貌熙怡，離於虛偽。先人問訊，性行質直，不妄倿憒、不懷諛諂。

「以慧為業，為己應器，意性和雅，曉了所趣。其心不亂，住於羞恥，奉六思念，顯示六字——施、戒、忍、進、寂、智——之本，順六堅法而不迴還。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以慧為業，為己應器，意性和雅，曉了所趣。其心不亂，住於羞恥，奉六思念，顯示六字——施、戒、忍、進、寂、智——之本，順六堅法而不迴還。

「入十解慧，常求法義，好法、樂法、慕索正法。所聞無厭，捨世談話，不與同塵；離方俗言，講道度世而遠小乘。志在微妙大乘之業，其心所念無有異業；求六度無極，其所求者未曾遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「入十解慧，常求法義，好法、樂法、慕索正法。所聞無厭，捨世談話，不與同塵；離方俗言，講道度世而遠小乘。志在微妙大乘之業，其心所念無有異業；求六度無極，其所求者未曾遠離。

「修四梵行，習於明曜柔順之法，作性黠慧，曉知問事，離諸邪徑，導利正路。心所思念以用班宣，調和己心護他人心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「修四梵行，習於明曜柔順之法，作性黠慧，曉知問事，離諸邪徑，導利正路。心所思念以用班宣，調和己心護他人心。

「所謂慧業：奉修要行，常欲捨家，雖遊三界，樂於寂靜。自察己心，不隨惡念，消去三惡——身、口、意事——心觀究竟自然之事，淨己彼心。「觀於五陰猶如幻化，察於四種如毒蛇虺，視諸衰入亦如空聚、幻化、野馬、水月、夢影、山中之響、如鏡中像、如畫虛空、如無形輪。其譬如是，說其本末。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所謂慧業：奉修要行，常欲捨家，雖遊三界，樂於寂靜。自察己心，不隨惡念，消去三惡——身、口、意事——心觀究竟自然之事，淨己彼心。「觀於五陰猶如幻化，察於四種如毒蛇虺，視諸衰入亦如空聚、幻化、野馬、水月、夢影、山中之響、如鏡中像、如畫虛空、如無形輪。其譬如是，說其本末。

「一切諸法無可捉持，無有比類，如日之影，無常、無斷，無來、無去。一切諸法無有住處，以觀諸法所入如是微妙之業然後乃信，是為菩薩解名萬物適起尋滅第七慧業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸法無可捉持，無有比類，如日之影，無常、無斷，無來、無去。一切諸法無有住處，以觀諸法所入如是微妙之業然後乃信，是為菩薩解名萬物適起尋滅第七慧業。

「入一切法、聞一切法，無我、無人，無壽、無命，無心思議，無婬、怒、癡，身無所有亦無觀業，無垢、無生，無有色習、無有衣食，習至無為。已聞如此，忻然信之，不懷狐疑，是為第八慧業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「入一切法、聞一切法，無我、無人，無壽、無命，無心思議，無婬、怒、癡，身無所有亦無觀業，無垢、無生，無有色習、無有衣食，習至無為。已聞如此，忻然信之，不懷狐疑，是為第八慧業。

「信解具足，精進隨時，諸根寂定，觀澹泊事，靜然澹默，於一切念無造、無知。戒無形像，無我、無人、亦無所行，不住貪身，究竟文字，無有瘡疣、無所得忍，無進、無怠，無雙、無隻。其身、口、心無所修行精進之要，於一切法及與眾生皆以等心，悉無所住，不此際、不度岸，離於彼此無行、不行，所遵為慧，作是思惟，第九慧業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「信解具足，精進隨時，諸根寂定，觀澹泊事，靜然澹默，於一切念無造、無知。戒無形像，無我、無人、亦無所行，不住貪身，究竟文字，無有瘡疣、無所得忍，無進、無怠，無雙、無隻。其身、口、心無所修行精進之要，於一切法及與眾生皆以等心，悉無所住，不此際、不度岸，離於彼此無行、不行，所遵為慧，作是思惟，第九慧業。

「度諸希望眾想之患，見諸因緣、覩見諸法為清淨業；見諸正覺觀諸澹泊，見諸法界諸法為清淨業；見諸正覺觀於眾生、察諸剎土為甚清淨；見諸剎土如空清淨，觀諸澹泊；見諸法界則慧清淨；覩諸聖慧，法甚清淨。是十慧業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「度諸希望眾想之患，見諸因緣、覩見諸法為清淨業；見諸正覺觀諸澹泊，見諸法界諸法為清淨業；見諸正覺觀於眾生、察諸剎土為甚清淨；見諸剎土如空清淨，觀諸澹泊；見諸法界則慧清淨；覩諸聖慧，法甚清淨。是十慧業。

「菩薩興通達有十事。何謂為十？善持佛法為興通達；究竟精進以為道義；離諸邪見則為顯明；智慧為明，諸根顯達；修等精進以為正解；勸助聖慧，入于順業，興於盡慧；除罪塵勞，選擇智慧；發天眼明，本宿清淨，識於往古所可遊居；修諸神通，觀眾生原；盡一切漏，發起正慧；是為菩薩興神通句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩興通達有十事。何謂為十？善持佛法為興通達；究竟精進以為道義；離諸邪見則為顯明；智慧為明，諸根顯達；修等精進以為正解；勸助聖慧，入于順業，興於盡慧；除罪塵勞，選擇智慧；發天眼明，本宿清淨，識於往古所可遊居；修諸神通，觀眾生原；盡一切漏，發起正慧；是為菩薩興神通句。

「菩薩法典有十事。何謂為十？雖求諸法為無所慕，捨諸諛諂，則以精進而求諸法；志遠世俗，以無著意而樂諸法；不貪身命，消除一切塵勞之難而好道法；不惑利養，汲汲之念為己他人；愍眾群黎而慕經典，不獨為己；所以求法，欲入慧故；不貪住法，道利行故；而愛敬法，不以輕戲而易弄之；愍傷眾生，故求法義；不捨道心、欲斷群萌狐疑之結，故求經義；消眾猶豫、求佛道業，欲使備悉故求經典，不樂異乘；是為菩薩十事求法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩法典有十事。何謂為十？雖求諸法為無所慕，捨諸諛諂，則以精進而求諸法；志遠世俗，以無著意而樂諸法；不貪身命，消除一切塵勞之難而好道法；不惑利養，汲汲之念為己他人；愍眾群黎而慕經典，不獨為己；所以求法，欲入慧故；不貪住法，道利行故；而愛敬法，不以輕戲而易弄之；愍傷眾生，故求法義；不捨道心、欲斷群萌狐疑之結，故求經義；消眾猶豫、求佛道業，欲使備悉故求經典，不樂異乘；是為菩薩十事求法也。

「菩薩行法有十事。何謂為十？化諸愚戇，至心慇懃入眾德本；信無所懷，度諸罣礙，解法自然，篤行要義；住於經典，奉道慧已而不離義；遵奉道慧，以法為念，越八邪地、入八正路、順從八等；斷諸結網，截生死流，現真諦義，逆水而度——謂須陀洹——不自放逸，等於他人，不行諂飾；所遊居處常修道德，周遊往來，不樂三界，尋時所生，不懷沈吟；奉諸漏盡為不復還，造六神通、樂八解門，因本三昧而修正受以為身船，宣四辯才為無所著；以樂一品入緣起事，樂一味業，好寂為本，無思、無想；入於己地，自聞其慧——唯修神通則為緣覺——心志微妙，樂入明根；其心常念欲度眾生，積功福業、十力、無畏，具足一切諸佛道業；是為菩薩十修光業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩行法有十事。何謂為十？化諸愚戇，至心慇懃入眾德本；信無所懷，度諸罣礙，解法自然，篤行要義；住於經典，奉道慧已而不離義；遵奉道慧，以法為念，越八邪地、入八正路、順從八等；斷諸結網，截生死流，現真諦義，逆水而度——謂須陀洹——不自放逸，等於他人，不行諂飾；所遊居處常修道德，周遊往來，不樂三界，尋時所生，不懷沈吟；奉諸漏盡為不復還，造六神通、樂八解門，因本三昧而修正受以為身船，宣四辯才為無所著；以樂一品入緣起事，樂一味業，好寂為本，無思、無想；入於己地，自聞其慧——唯修神通則為緣覺——心志微妙，樂入明根；其心常念欲度眾生，積功福業、十力、無畏，具足一切諸佛道業；是為菩薩十修光業。

「菩薩奉法有十事。何謂為十？奉敬善友則為行法；諸天勸助則為行法；常聽諸佛及世尊教則行十法；愍傷眾生，不斷生死，則為行法；悉能究竟，勤修道業，不懷結恨，則為行法；以諸同學修大乘者勤行精進諸菩薩業，則為行法；遵修隨義，棄諸邪業，則為行法；降伏一切諸魔塵欲則為行法；住於聖覺，見眾生根而為說經，則為行法；修治廣大無量道業，不捨道意，則為行法；是為菩薩奉行十法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩奉法有十事。何謂為十？奉敬善友則為行法；諸天勸助則為行法；常聽諸佛及世尊教則行十法；愍傷眾生，不斷生死，則為行法；悉能究竟，勤修道業，不懷結恨，則為行法；以諸同學修大乘者勤行精進諸菩薩業，則為行法；遵修隨義，棄諸邪業，則為行法；降伏一切諸魔塵欲則為行法；住於聖覺，見眾生根而為說經，則為行法；修治廣大無量道業，不捨道意，則為行法；是為菩薩奉行十法。

「菩薩有十魔。何謂為十？猗於身魔而著五陰、為塵欲魔之所得便、亦為罪魔之所覆蓋、自興起意是為心魔、其死魔者棄所生處、其天魔者多念諸想為放逸行、廢德本魔隨人著冥、亂定意魔多所慕樂、似善友魔外像如真、令不奉修道慧之本魔使離正願；是為十魔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十魔。何謂為十？猗於身魔而著五陰、為塵欲魔之所得便、亦為罪魔之所覆蓋、自興起意是為心魔、其死魔者棄所生處、其天魔者多念諸想為放逸行、廢德本魔隨人著冥、亂定意魔多所慕樂、似善友魔外像如真、令不奉修道慧之本魔使離正願；是為十魔。

「菩薩魔業復有十事。何謂為十？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩魔業復有十事。何謂為十？

「違菩薩心，捨眾德本，偏心布施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「違菩薩心，捨眾德本，偏心布施。

「見犯戒者而懷瞋恚，遠諸懷恨、捨眾懈怠、避於亂心、得諸邪智、捨法師行、不勸法器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見犯戒者而懷瞋恚，遠諸懷恨、捨眾懈怠、避於亂心、得諸邪智、捨法師行、不勸法器。

「若宣經典，唯歎衣食、勸破壞器、而復勞厭諸度無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若宣經典，唯歎衣食、勸破壞器、而復勞厭諸度無極。

「若復戒勅，所聞正法不能奉行、釋雅訓誨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復戒勅，所聞正法不能奉行、釋雅訓誨。

「懈怠心怯，不順道教，心懷眾想，習諸惡友，遠善親友，樂聲聞、緣覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「懈怠心怯，不順道教，心懷眾想，習諸惡友，遠善親友，樂聲聞、緣覺。

「得所生處樂離愛欲、寂滅其心，志厭菩薩而誹謗之，求人長短、欲斷利養、惡眼視師、誹謗正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得所生處樂離愛欲、寂滅其心，志厭菩薩而誹謗之，求人長短、欲斷利養、惡眼視師、誹謗正法。

「所未聞經，聞之呰毀。聞餘法師有所講說，不肯善聽，輕慢調戲，歎己惡彼。慕世談話、雜句之辭、嚴飾之言，樂諸合偶句誄之業、好聞聲聞緣覺之業，所講言教蔽深妙義，闡雜句飾為不應器。若說深法而不肯受，不求佛道反住邪徑。越於度脫，習不吉祥，捨永安業而敬樂此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所未聞經，聞之呰毀。聞餘法師有所講說，不肯善聽，輕慢調戲，歎己惡彼。慕世談話、雜句之辭、嚴飾之言，樂諸合偶句誄之業、好聞聲聞緣覺之業，所講言教蔽深妙義，闡雜句飾為不應器。若說深法而不肯受，不求佛道反住邪徑。越於度脫，習不吉祥，捨永安業而敬樂此。

「歸命邪偽，未解、未度，不修吉祥、不從真諦，恭恪啟受亦不誦讀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命邪偽，未解、未度，不修吉祥、不從真諦，恭恪啟受亦不誦讀。

「心懷自大不能謙下，有所言說輒自高畜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心懷自大不能謙下，有所言說輒自高畜。

「念害眾生，不求道慧、不志寂然，常懷雜碎所修正律，則為魔業。是為菩薩十魔業也，棄捐魔事，求佛道業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「念害眾生，不求道慧、不志寂然，常懷雜碎所修正律，則為魔業。是為菩薩十魔業也，棄捐魔事，求佛道業。

「菩薩有十事棄捐魔事。何謂為十？與善親友而俱相隨；捨諸自大，為棄眾害、自傷己身、無毀損事；信佛深法，未曾誹謗；心不捨遠正教之志；一切普智、精勤深要達無放逸；修行菩薩住於法藏之業；求一切典不得博聞，如大江海不厭眾流；念諸如來在十方界者以用護己；普思達意，信樂發善在於眾德；菩薩為黨，無有二行；是為十事棄捐魔業。「菩薩有十事見諸佛道。何謂為十？佛住于世，無所依倚成最正覺；建立諸聖，導利正業；信喜諸佛所演報應；歸趣所化威神之德；入于諸佛，不自大本；等進一切諸佛法界；心常志念奉敬眾聖；以佛定意，無有放逸、亦無所著；佛所解達則為本淨；如心所覺，廣大其心；是為菩薩十事見諸佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事棄捐魔事。何謂為十？與善親友而俱相隨；捨諸自大，為棄眾害、自傷己身、無毀損事；信佛深法，未曾誹謗；心不捨遠正教之志；一切普智、精勤深要達無放逸；修行菩薩住於法藏之業；求一切典不得博聞，如大江海不厭眾流；念諸如來在十方界者以用護己；普思達意，信樂發善在於眾德；菩薩為黨，無有二行；是為十事棄捐魔業。「菩薩有十事見諸佛道。何謂為十？佛住于世，無所依倚成最正覺；建立諸聖，導利正業；信喜諸佛所演報應；歸趣所化威神之德；入于諸佛，不自大本；等進一切諸佛法界；心常志念奉敬眾聖；以佛定意，無有放逸、亦無所著；佛所解達則為本淨；如心所覺，廣大其心；是為菩薩十事見諸佛也。

「菩薩有十為佛事。何謂為十？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十為佛事。何謂為十？

「以時勸人為佛事，修平等事而得由生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以時勸人為佛事，修平等事而得由生。

「於臥夢中得見正覺，為宿德本之所誘進。所未聞經而念思惟，不疑佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於臥夢中得見正覺，為宿德本之所誘進。所未聞經而念思惟，不疑佛事。

「棄慳貪心，而消聲聞、緣覺之心，亦復除去犯戒、瞋恚、亂意、惡智、諸所著心、躊躇沈吟、戲故之心、自大心，莊嚴相好如來形像。「前世功德之所牽引，淨除眾疑及諸蔽礙眾想之法，於佛道業不懷猶豫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「棄慳貪心，而消聲聞、緣覺之心，亦復除去犯戒、瞋恚、亂意、惡智、諸所著心、躊躇沈吟、戲故之心、自大心，莊嚴相好如來形像。「前世功德之所牽引，淨除眾疑及諸蔽礙眾想之法，於佛道業不懷猶豫。

「飢乏之時，聞說經典、修所講法，所聞能持，逮致聖慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「飢乏之時，聞說經典、修所講法，所聞能持，逮致聖慧。

「興顯神通，勸化無量，利益眾生，是為第六諸佛道業，為甚清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「興顯神通，勸化無量，利益眾生，是為第六諸佛道業，為甚清淨。

「設魔事興，以權方便修若干行，因虛空中各演異音。若輕他人、若憂魔事，其音演法而開化之，便解道法。假使聞者，加精進行，是七佛事，廣大意故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「設魔事興，以權方便修若干行，因虛空中各演異音。若輕他人、若憂魔事，其音演法而開化之，便解道法。假使聞者，加精進行，是七佛事，廣大意故。

「又，護逆心，亦護不隨聲聞、緣覺滅盡之業。抑制諸根，未純淑者不與解脫。宿本所造諸佛道願而奉行之，隨生死者為斷諸漏。若在眾行合集執持，為顯大哀而成其行，使合無為，是八佛事，不隨斷行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，護逆心，亦護不隨聲聞、緣覺滅盡之業。抑制諸根，未純淑者不與解脫。宿本所造諸佛道願而奉行之，隨生死者為斷諸漏。若在眾行合集執持，為顯大哀而成其行，使合無為，是八佛事，不隨斷行。

「佛子！欲知此離滅度達己眾生，解知無人而不恐畏。求智德本，初發心者於慧無厭有所興發，己身、萬物、一切諸相常不離此。見佛色相、諸行已離貪著、不猗諸法，志求無為一切愍慧。於一切法不戴仰人，淨其佛土，解了諸相如虛空剎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！欲知此離滅度達己眾生，解知無人而不恐畏。求智德本，初發心者於慧無厭有所興發，己身、萬物、一切諸相常不離此。見佛色相、諸行已離貪著、不猗諸法，志求無為一切愍慧。於一切法不戴仰人，淨其佛土，解了諸相如虛空剎。

「開化眾生不以為勞，亦不棄捐無我之相；變神通慧在於法界而不動移，亦復不捨菩薩興業。諸通慧光而照曜之，而轉法輪悅眾生心，亦復不越無所有法。示現如來所建變化不離菩薩，現大滅度，棄捐眾惡，普現五趣所生之處。如是，佛子！以此比類寂然之行奉修諸法，是為十業興諸佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「開化眾生不以為勞，亦不棄捐無我之相；變神通慧在於法界而不動移，亦復不捨菩薩興業。諸通慧光而照曜之，而轉法輪悅眾生心，亦復不越無所有法。示現如來所建變化不離菩薩，現大滅度，棄捐眾惡，普現五趣所生之處。如是，佛子！以此比類寂然之行奉修諸法，是為十業興諸佛事。

「菩薩自大有十事。何謂為十？輕慢眾祐、耆年、尊長、賢聖之黨，不孝父母、沙門、梵志、修平等行、正真之訓，不行恭恪心所念業。不順法師、奉尊法者、宣妙法等、承大乘教、履慧道跡、執持謙典，不肯謙下稽首禮敬，憍慢自恣，不奉師教、不諦聽受、亦不思惟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩自大有十事。何謂為十？輕慢眾祐、耆年、尊長、賢聖之黨，不孝父母、沙門、梵志、修平等行、正真之訓，不行恭恪心所念業。不順法師、奉尊法者、宣妙法等、承大乘教、履慧道跡、執持謙典，不肯謙下稽首禮敬，憍慢自恣，不奉師教、不諦聽受、亦不思惟。

「在於眾中，諸講法者坐顯妙法，不讚法師言曰善哉，將無眾人欽敬彼人。心起自大，自顯其功，蔽他人德，計獨有我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「在於眾中，諸講法者坐顯妙法，不讚法師言曰善哉，將無眾人欽敬彼人。心起自大，自顯其功，蔽他人德，計獨有我。

「心自生念，多所輕蔑，既懷自大：『我知，我解。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心自生念，多所輕蔑，既懷自大：『我知，我解。』

「謗訕有德、淨修行者，說其瑕穢，未曾諮嗟功勳之義，若見歎者心懷慘慼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「謗訕有德、淨修行者，說其瑕穢，未曾諮嗟功勳之義，若見歎者心懷慘慼。

「既知法義、律教若茲、佛言至誠，可尊敬者乃不喜之、憎惡學士并毀經典、謗訕正籍更受餘義，求處高座、求經法短，欲得慕求他人奉敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「既知法義、律教若茲、佛言至誠，可尊敬者乃不喜之、憎惡學士并毀經典、謗訕正籍更受餘義，求處高座、求經法短，欲得慕求他人奉敬。

「見諸尊長、英雄之黨、又修梵行不起迎，逆稽首禮節。若見明者，面色慘慼，顏貌不悅，不演好辭，常懷惡心，觀取長短、少少之失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見諸尊長、英雄之黨、又修梵行不起迎，逆稽首禮節。若見明者，面色慘慼，顏貌不悅，不演好辭，常懷惡心，觀取長短、少少之失。

「隨於自大，不肯往詣至明智所、不肯逐後謙下恭順、不肯問訊諮受經義，不知何善、何者不善、當修何義長夜獲安、不遭眾難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨於自大，不肯往詣至明智所、不肯逐後謙下恭順、不肯問訊諮受經義，不知何善、何者不善、當修何義長夜獲安、不遭眾難。

「與愚黨俱，日向闇冥，癡蔽益甚，以騃之故顯不恭順、以騃自害而懷自大。以貢高故，離於佛教，耗盡宿世眾德之本、不興新福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「與愚黨俱，日向闇冥，癡蔽益甚，以騃之故顯不恭順、以騃自害而懷自大。以貢高故，離於佛教，耗盡宿世眾德之本、不興新福。

「強起幼少欲令下屈、說不當說、舉動凶竪、多喜諍訟、毀於博智，驅出精舍而自放恣，墮大嶮峪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「強起幼少欲令下屈、說不當說、舉動凶竪、多喜諍訟、毀於博智，驅出精舍而自放恣，墮大嶮峪。

「又，於道心勢力之正憍豪自恣，謂得尊位。於百千劫不值佛世，況當復遭遇聞經法？是為菩薩自大十事，菩薩棄是便逮十慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，於道心勢力之正憍豪自恣，謂得尊位。於百千劫不值佛世，況當復遭遇聞經法？是為菩薩自大十事，菩薩棄是便逮十慧。

「菩薩慧業復有十事。何謂為十？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩慧業復有十事。何謂為十？

「所造事業執聖之義，解知福果終不朽腐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所造事業執聖之義，解知福果終不朽腐。

「心習道念，常知念佛，習善知友，謙恪隨順。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心習道念，常知念佛，習善知友，謙恪隨順。

「於彼奉敬啟受尊長，精進修慧，志法、樂法、元元求法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於彼奉敬啟受尊長，精進修慧，志法、樂法、元元求法。

「慕於博聞而無厭足，思惟隨順。應當念者，勤勤行之；不應念者，輒棄捐之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「慕於博聞而無厭足，思惟隨順。應當念者，勤勤行之；不應念者，輒棄捐之。

「見諸眾生不懷輕慢，見眾菩薩視之如佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見諸眾生不懷輕慢，見眾菩薩視之如佛。

「愛法如己，奉念如來如愛身命，勤歸諸佛。其身、口、意謹慎無犯，舌根所宣初無口過，歸命聖明，不遠佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「愛法如己，奉念如來如愛身命，勤歸諸佛。其身、口、意謹慎無犯，舌根所宣初無口過，歸命聖明，不遠佛道。

「精修慧業，未曾諍亂十二緣起，棄諸邪見、拔冥樹根、消滅闇昧，逮得諸法智慧光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「精修慧業，未曾諍亂十二緣起，棄諸邪見、拔冥樹根、消滅闇昧，逮得諸法智慧光明。

「勸順十事誘進之業，智度無極，念之如母；以權方便，計之為父。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「勸順十事誘進之業，智度無極，念之如母；以權方便，計之為父。

「入佛道業，志性慧解施、戒、博聞，慕求寂滅，志積慧德不以為勞。「佛所宣業除去諸魔、眾罪、塵勞，消去陰蓋、一切罣礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「入佛道業，志性慧解施、戒、博聞，慕求寂滅，志積慧德不以為勞。「佛所宣業除去諸魔、眾罪、塵勞，消去陰蓋、一切罣礙。

「開化眾生順從佛教，精勤奉法，淨諸佛土，神通三達現在目前。是為十慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「開化眾生順從佛教，精勤奉法，淨諸佛土，神通三達現在目前。是為十慧。

「菩薩有十事魔所必固。何謂為十？心懷怯弱，魔得其便；其心多念；憒憒怱怱，性不安和；多求無厭，為魔所亂；專持一法，自以為是；為魔所困，不能慇懃興顯正願；為欲所迷、塵勞所縛，志不寂靜；厭於周旋、欲斷生死，為魔所迴，不能精進勤修道法而反退還；不肯開化一切眾生，唯自護己，不念苦人；狐疑經典、誹謗正法，不肯順從；是為十事魔所建立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事魔所必固。何謂為十？心懷怯弱，魔得其便；其心多念；憒憒怱怱，性不安和；多求無厭，為魔所亂；專持一法，自以為是；為魔所困，不能慇懃興顯正願；為欲所迷、塵勞所縛，志不寂靜；厭於周旋、欲斷生死，為魔所迴，不能精進勤修道法而反退還；不肯開化一切眾生，唯自護己，不念苦人；狐疑經典、誹謗正法，不肯順從；是為十事魔所建立。

「菩薩有十事佛所以立。何謂為十？從初發心為佛所護，世世所生不忘道意；覺知魔事能降伏之，使其退還；假使得聞諸度無極，明徹在心，聽便奉行；知生死苦，雖知為苦不以為勞；觀深妙法，不得果證；為諸聲聞、緣一覺種而說經法，不隨彼學之所好說；觀於自然無所有義；不住無為，於有為、無為不想有二；佛所護者，不以遠故而懷悒慼；入一切智、諸通之慧，在菩薩行顯於自在、亦無所斷；是為菩薩十事佛所建立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事佛所以立。何謂為十？從初發心為佛所護，世世所生不忘道意；覺知魔事能降伏之，使其退還；假使得聞諸度無極，明徹在心，聽便奉行；知生死苦，雖知為苦不以為勞；觀深妙法，不得果證；為諸聲聞、緣一覺種而說經法，不隨彼學之所好說；觀於自然無所有義；不住無為，於有為、無為不想有二；佛所護者，不以遠故而懷悒慼；入一切智、諸通之慧，在菩薩行顯於自在、亦無所斷；是為菩薩十事佛所建立。

「菩薩復有十事法建立法。何謂為十？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復有十事法建立法。何謂為十？

「樂知一切萬物無常，為建立法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「樂知一切萬物無常，為建立法。

「一切諸法皆是苦惱。「又，計諸法悉無吾我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸法皆是苦惱。「又，計諸法悉無吾我。

「泥洹寂滅永無處所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「泥洹寂滅永無處所。

「計於諸法悉從緣轉，因虛偽退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「計於諸法悉從緣轉，因虛偽退。

「從習不順合於無明，十二緣起至老、病、死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從習不順合於無明，十二緣起至老、病、死。

「除不順念，無明則除；無明已除，生、老、病、死永悉除矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「除不順念，無明則除；無明已除，生、老、病、死永悉除矣。

「其三脫門成諸聲聞；倚於空閑生緣覺法；六度無極、四等、四恩興發大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其三脫門成諸聲聞；倚於空閑生緣覺法；六度無極、四等、四恩興發大乘。

「解十方土，分別諸法，了於眾生，遊諸慧明無所不通，為佛境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「解十方土，分別諸法，了於眾生，遊諸慧明無所不通，為佛境界。

「蠲除諸念、斷去諸受、入於自然，過去當來至滅度義，是菩薩法所建立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「蠲除諸念、斷去諸受、入於自然，過去當來至滅度義，是菩薩法所建立。

「菩薩處兜術天復有十事。何謂為十？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩處兜術天復有十事。何謂為十？

「處於欲界，為諸天子說欲；恍惚、豪自恣者示無常事；諸有成就共同會者說別離法，勸發道心。「在兜術天是初始教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「處於欲界，為諸天子說欲；恍惚、豪自恣者示無常事；諸有成就共同會者說別離法，勸發道心。「在兜術天是初始教。

「在於色界，為諸天子講善解脫、三昧正受無所興起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「在於色界，為諸天子講善解脫、三昧正受無所興起。

「彼於禪定若有罣礙——生恩愛故、為貪身故——而現迷惑，分別塵勞解如真諦，然後乃消一切諸色皆住顛倒。其不解者，思念計淨謂為常存。悉不可貪，當歸無常別離之業，勸發道心，是為二事。「又，族姓子！菩薩處在兜術天時，淨光三昧而自正受，演身光耀普遍三千大千世界。隨眾生本應當度者，演若干品百種異音，眾人得聞此經法音，其心坦然而得開解，悉得遷生兜術天上。適得生天，菩薩尋時勸發道心，是為三事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼於禪定若有罣礙——生恩愛故、為貪身故——而現迷惑，分別塵勞解如真諦，然後乃消一切諸色皆住顛倒。其不解者，思念計淨謂為常存。悉不可貪，當歸無常別離之業，勸發道心，是為二事。「又，族姓子！菩薩處在兜術天時，淨光三昧而自正受，演身光耀普遍三千大千世界。隨眾生本應當度者，演若干品百種異音，眾人得聞此經法音，其心坦然而得開解，悉得遷生兜術天上。適得生天，菩薩尋時勸發道心，是為三事。

「菩薩處在兜術天時，以無罣礙菩薩道眼見於十方諸佛國土諸菩薩等各在兜術。適見此已，集大法會，顯無極變，現來入胎而復示生，棄國捐王，詣佛樹下莊嚴道場，講說前世所造立行。因宿本行令其得入無極大慧，不移所在而復普現若干形變，開化群萌，是為四事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩處在兜術天時，以無罣礙菩薩道眼見於十方諸佛國土諸菩薩等各在兜術。適見此已，集大法會，顯無極變，現來入胎而復示生，棄國捐王，詣佛樹下莊嚴道場，講說前世所造立行。因宿本行令其得入無極大慧，不移所在而復普現若干形變，開化群萌，是為四事。

「菩薩處在兜術天時，十方兜術諸菩薩等悉來見之，謙下恭順。於時，菩薩咸令歡悅，使其所願皆得備悉。口演大法，隨諸菩薩所立住行應當除者宜當奉行、當可證明而為說法。聞其所講，歡喜踊躍，各還本土，歸兜術天，是為五事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩處在兜術天時，十方兜術諸菩薩等悉來見之，謙下恭順。於時，菩薩咸令歡悅，使其所願皆得備悉。口演大法，隨諸菩薩所立住行應當除者宜當奉行、當可證明而為說法。聞其所講，歡喜踊躍，各還本土，歸兜術天，是為五事。

「菩薩在於兜術天時，見魔波旬豪貴貪欲，與大營從相圍遶來欲亂菩薩，即住降制諸魔金剛履跡之場。智度無極，執權方便，道慧面首而懷仁和，寂靜禁戒以斯威神而建立之。如應說法，令魔波旬不得其便，見於菩薩所顯感動悉發無上正真道意，是為六事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩在於兜術天時，見魔波旬豪貴貪欲，與大營從相圍遶來欲亂菩薩，即住降制諸魔金剛履跡之場。智度無極，執權方便，道慧面首而懷仁和，寂靜禁戒以斯威神而建立之。如應說法，令魔波旬不得其便，見於菩薩所顯感動悉發無上正真道意，是為六事。

「菩薩在兜術天時知諸天人厭於欲界、志樂法會，令欲界中諸有宮殿自然演聲而出音言：『今日菩薩當現宮人，若有覩者欲意自生，咸共請會。』適聞此音，無央數億百千姟天悉來集彼。應時菩薩現諸宮人——其諸天子古昔以來所未見聞——端正殊妙，世之希有。見之大悅，視無厭足，悉作伎樂。因從伎樂演法音聲：『一切萬物皆歸無常，目之所覩悉為苦本。諸法無我、無身壽命，悉當歸空。無為寂安奉菩薩行，當得至佛，具諸通慧。』來會諸天聞此法音心懷慼然，不樂貪欲，咸發道心，是為七事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩在兜術天時知諸天人厭於欲界、志樂法會，令欲界中諸有宮殿自然演聲而出音言：『今日菩薩當現宮人，若有覩者欲意自生，咸共請會。』適聞此音，無央數億百千姟天悉來集彼。應時菩薩現諸宮人——其諸天子古昔以來所未見聞——端正殊妙，世之希有。見之大悅，視無厭足，悉作伎樂。因從伎樂演法音聲：『一切萬物皆歸無常，目之所覩悉為苦本。諸法無我、無身壽命，悉當歸空。無為寂安奉菩薩行，當得至佛，具諸通慧。』來會諸天聞此法音心懷慼然，不樂貪欲，咸發道心，是為七事。

「菩薩若在兜術天時不歿其形，普現十方不可稱限無數佛土，詣諸如來，稽首作禮，聽所說法。視諸佛尊，輒為班宣阿惟顏事，因本際來詣通慧地菩薩道住，使人一切道義具足。無極普智，發心之頃悉令解了，是為八事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩若在兜術天時不歿其形，普現十方不可稱限無數佛土，詣諸如來，稽首作禮，聽所說法。視諸佛尊，輒為班宣阿惟顏事，因本際來詣通慧地菩薩道住，使人一切道義具足。無極普智，發心之頃悉令解了，是為八事。

「菩薩若在兜術天時以其威神有奉佛法，名好殊特，普遍十方諸佛國土供養如來，無量清淨宣不可計，現諸法界，歸虛空界。諸天人民見此供養，不可計人皆發無上正真道意，是為九事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩若在兜術天時以其威神有奉佛法，名好殊特，普遍十方諸佛國土供養如來，無量清淨宣不可計，現諸法界，歸虛空界。諸天人民見此供養，不可計人皆發無上正真道意，是為九事。

「菩薩若在兜術天時入於無量諸法道柔，演慧光明，現於十方不可稱限諸佛世界。若干色像、不可計限威儀禮節各各則異，所作隨時，為分別說。若干種法、剖判訓誨，隨眾生心、本行志願各令解達，是為十事。是為菩薩在兜術天所現十事，然後乃生現於人間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩若在兜術天時入於無量諸法道柔，演慧光明，現於十方不可稱限諸佛世界。若干色像、不可計限威儀禮節各各則異，所作隨時，為分別說。若干種法、剖判訓誨，隨眾生心、本行志願各令解達，是為十事。是為菩薩在兜術天所現十事，然後乃生現於人間。

「菩薩現沒兜術天有十事。何謂為十？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩現沒兜術天有十事。何謂為十？

「於時菩薩在兜術天，有光名曰安隱清淨。演此明曜從足底出，照於三千大千世界皆為大明。其在惡趣三塗之難——地獄、餓鬼、畜生之厄——周旋往返，適蒙此光皆獲大安，息眾苦患。適遇安已，心自念言：『諸賢者等更有異人來生此界。』於冥覩明，相見喜驚，斯為菩薩現捨兜術天，是為一事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於時菩薩在兜術天，有光名曰安隱清淨。演此明曜從足底出，照於三千大千世界皆為大明。其在惡趣三塗之難——地獄、餓鬼、畜生之厄——周旋往返，適蒙此光皆獲大安，息眾苦患。適遇安已，心自念言：『諸賢者等更有異人來生此界。』於冥覩明，相見喜驚，斯為菩薩現捨兜術天，是為一事。

「復次，在兜術天，光名勸助，從其眉間演是明時，遍照三千大千世界，耀諸宿世所行。菩薩適演此明耀大千國、請諸菩薩已，於時菩薩德行已備，捨兜術天。諸天、龍、神一切皆來供養菩薩，其心欣然，悉發道意，是為二事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，在兜術天，光名勸助，從其眉間演是明時，遍照三千大千世界，耀諸宿世所行。菩薩適演此明耀大千國、請諸菩薩已，於時菩薩德行已備，捨兜術天。諸天、龍、神一切皆來供養菩薩，其心欣然，悉發道意，是為二事。

「菩薩若在兜術天時，光名淨界，從其右掌復演此光，普照三千大千世界則成嚴淨。彼諸緣覺、無諸漏者，即時其光徙著異國；其不徙者，便捨壽命而般泥洹；諸外異學、裸形露精、迷惑倒見、眾生之類亦復見，徙著於他方。所見徙者如來聖旨，亦是黎庶緣此因緣而見開化，是為三事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩若在兜術天時，光名淨界，從其右掌復演此光，普照三千大千世界則成嚴淨。彼諸緣覺、無諸漏者，即時其光徙著異國；其不徙者，便捨壽命而般泥洹；諸外異學、裸形露精、迷惑倒見、眾生之類亦復見，徙著於他方。所見徙者如來聖旨，亦是黎庶緣此因緣而見開化，是為三事。

「在兜術天時，有光名曰離垢顯耀，從菩薩身演此明耀，照下諸天乃上至阿迦膩吒二十四天處兜術宮。諸天子等各各心念言：『今日菩薩捨兜術天。』各懷愁慼，各各執取華香、雜香、擣香、繒蓋、幢幡，鼓諸琴箏歌頌其德而作伎樂，詣菩薩所而供養之。稽首禮敬，奉事不休至成佛道、現大滅度，是為四事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「在兜術天時，有光名曰離垢顯耀，從菩薩身演此明耀，照下諸天乃上至阿迦膩吒二十四天處兜術宮。諸天子等各各心念言：『今日菩薩捨兜術天。』各懷愁慼，各各執取華香、雜香、擣香、繒蓋、幢幡，鼓諸琴箏歌頌其德而作伎樂，詣菩薩所而供養之。稽首禮敬，奉事不休至成佛道、現大滅度，是為四事。

「又，族姓子！菩薩若在兜術天時，有光名曰莫能勝幢因頭冠幘體瓔珞，於其心藏演此明耀，其中暢出普照十方諸金剛神。應時百億金剛諸神皆來集會，侍菩薩後，成佛已去至大滅度，是為五事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，族姓子！菩薩若在兜術天時，有光名曰莫能勝幢因頭冠幘體瓔珞，於其心藏演此明耀，其中暢出普照十方諸金剛神。應時百億金剛諸神皆來集會，侍菩薩後，成佛已去至大滅度，是為五事。

「復次，有光名解眾生，應時菩薩從身諸毛演此明耀，悉照三千大千世界、輝菩薩體、照諸天人一切宮殿，應時各念：『吾等開士當化眾生，奉敬如來。』是為六事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，有光名解眾生，應時菩薩從身諸毛演此明耀，悉照三千大千世界、輝菩薩體、照諸天人一切宮殿，應時各念：『吾等開士當化眾生，奉敬如來。』是為六事。

「復次，有光名積善住，因從菩薩大寶珠藏演無極明。此光明珠化出大殿，往至菩薩生處家國，於其家中光照十方郡國、縣邑、州域、大邦、諸有家居。其應化者咸來就之，生其土界，是為七事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，有光名積善住，因從菩薩大寶珠藏演無極明。此光明珠化出大殿，往至菩薩生處家國，於其家中光照十方郡國、縣邑、州域、大邦、諸有家居。其應化者咸來就之，生其土界，是為七事。

「復次，有光名普嚴宮，演此明耀，菩薩尋時出普嚴淨大寶閣殿與大寶殿，住於母胎，近其右脇。光明這照，應時其母普得安隱，住於一切德。功勳之護菩薩母胎，菩薩處此大寶宮殿遊居，是為八事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，有光名普嚴宮，演此明耀，菩薩尋時出普嚴淨大寶閣殿與大寶殿，住於母胎，近其右脇。光明這照，應時其母普得安隱，住於一切德。功勳之護菩薩母胎，菩薩處此大寶宮殿遊居，是為八事。

「復次，有光名曰停住，而出菩薩於足底下。其諸天子——處在欲界及諸梵天——常懷恭恪，奉敬菩薩。因其命盡欲終之時，故謂：『菩薩！續在故處光明來照，雖在天上堪奉如來。』光明遍照，諸天子等即更安住，不復壽終，供養菩薩乃至成佛、現大滅度，是為九事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，有光名曰停住，而出菩薩於足底下。其諸天子——處在欲界及諸梵天——常懷恭恪，奉敬菩薩。因其命盡欲終之時，故謂：『菩薩！續在故處光明來照，雖在天上堪奉如來。』光明遍照，諸天子等即更安住，不復壽終，供養菩薩乃至成佛、現大滅度，是為九事。

「復次，有光名若干目，因從菩薩諸好中出，演此明時，現眾菩薩各各異變、無量功德。彼諸天人遙見菩薩住兜術天——或現來下入母胎中、或見甫生、或見出家、或見成佛、或見轉法輪、或見滅度——是為十事在兜術天現沒來生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，有光名若干目，因從菩薩諸好中出，演此明時，現眾菩薩各各異變、無量功德。彼諸天人遙見菩薩住兜術天——或現來下入母胎中、或見甫生、或見出家、或見成佛、或見轉法輪、或見滅度——是為十事在兜術天現沒來生。

「計是菩薩十品光明，而顯具足無央數億百千明曜，出菩薩身，不計床座、樓閣、宮殿。所出光曜現若干種菩薩事業所可興為，巍巍如此，普備道法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「計是菩薩十品光明，而顯具足無央數億百千明曜，出菩薩身，不計床座、樓閣、宮殿。所出光曜現若干種菩薩事業所可興為，巍巍如此，普備道法。