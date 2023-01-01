度世品經
西晉 竺法護譯6卷CBETA T0292大于一万字 9 h
向佛经 GPT 提问
第 4 卷
度世品經卷第四
度世品經卷第四
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西晉月氏三藏竺法護譯
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普智菩薩復問普賢：「何謂身業？何謂為體？何謂言辭？何謂口淨？何謂善清淨？何謂所護而善攝？何謂菩薩所修章訓常勸樂眾生界？何謂菩薩等心？何謂發意？何謂心遍？何謂諸根？何謂志性？何謂性和？何謂應時？何謂應信？何謂信入世界？何謂信入眾生界？何謂居止？何謂興發？何謂奉行？何謂成就？何謂失佛道法？何謂寂然？何謂究竟法？何謂生佛法？何謂正士？何謂為路？何謂路無量？何謂道業？何謂行道？何謂進道？何謂為行？何謂為手？何謂為腹？何謂為藏？何謂為心業？何謂德鎧？何謂為杖？何謂為頭？何謂為眼？何謂為耳？何謂為鼻？何謂為舌？何謂為軀？何謂喜行？何謂行步？何謂為處？何謂為坐？何謂臥寐？何謂為室？何謂為遊居？」
普智菩薩復問普賢：「何謂身業？何謂為體？何謂言辭？何謂口淨？何謂善清淨？何謂所護而善攝？何謂菩薩所修章訓常勸樂眾生界？何謂菩薩等心？何謂發意？何謂心遍？何謂諸根？何謂志性？何謂性和？何謂應時？何謂應信？何謂信入世界？何謂信入眾生界？何謂居止？何謂興發？何謂奉行？何謂成就？何謂失佛道法？何謂寂然？何謂究竟法？何謂生佛法？何謂正士？何謂為路？何謂路無量？何謂道業？何謂行道？何謂進道？何謂為行？何謂為手？何謂為腹？何謂為藏？何謂為心業？何謂德鎧？何謂為杖？何謂為頭？何謂為眼？何謂為耳？何謂為鼻？何謂為舌？何謂為軀？何謂喜行？何謂行步？何謂為處？何謂為坐？何謂臥寐？何謂為室？何謂為遊居？」
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普賢菩薩報曰：「善哉問也，諦聽諦受。」
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報曰：「唯然。」
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普賢曰：「菩薩身業有十事。何謂為十？能以一身普遍佛界，故曰身業；示現一切眾生界門；與諸所生而俱宿止；而獨遊步十方世界；亦皆往至諸佛道場會說法處；能以一手覆蓋一切三千世界，一掌捉持諸大鐵圍、金剛眾山；顯示眾生一切佛土合在身中；復令散沒；以眾生界受在一身，匿覆獨處；又復示現一切眾生覺在己身，以用成就嚴淨佛土；是為十身業。菩薩住此，由是得致無上佛業，訓誨群黎悉得至道。
普賢曰：「菩薩身業有十事。何謂為十？能以一身普遍佛界，故曰身業；示現一切眾生界門；與諸所生而俱宿止；而獨遊步十方世界；亦皆往至諸佛道場會說法處；能以一手覆蓋一切三千世界，一掌捉持諸大鐵圍、金剛眾山；顯示眾生一切佛土合在身中；復令散沒；以眾生界受在一身，匿覆獨處；又復示現一切眾生覺在己身，以用成就嚴淨佛土；是為十身業。菩薩住此，由是得致無上佛業，訓誨群黎悉得至道。
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「菩薩體有十事。何謂為十？體能奉修六度無極；能行四恩，不捨眾生；修無蓋哀，代諸群萌身自受之；五陰苦擔不以勞惓；無極慈身普護一切而令得濟；以功德形使諸人民皆得戴仰而逮安脫；以聖慧事——一切諸佛同合體故——以得成就；棄捐一切諸凶危法，是謂法身；善權方便，一切現門、神足、變化皆能顯示；所為感動菩薩體者，於道自在便成正覺；是為十體。菩薩住此，便能得入如來、至真無上大慧。
「菩薩體有十事。何謂為十？體能奉修六度無極；能行四恩，不捨眾生；修無蓋哀，代諸群萌身自受之；五陰苦擔不以勞惓；無極慈身普護一切而令得濟；以功德形使諸人民皆得戴仰而逮安脫；以聖慧事——一切諸佛同合體故——以得成就；棄捐一切諸凶危法，是謂法身；善權方便，一切現門、神足、變化皆能顯示；所為感動菩薩體者，於道自在便成正覺；是為十體。菩薩住此，便能得入如來、至真無上大慧。
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「菩薩言辭有十事。何謂為十？言辭而諦，則以此教安隱眾生；以清和語悅可一切人民意念；以不妄語所說如言，演至誠辭；菩薩如是，假在夢中無有異言；所說隨順，不欺釋、梵及四天王；深妙無害，能為顯示自然之教；所說堅固，班宣諸法無有邊際；所演發路從一切言而開化之；隨人所作說其報應、示其本末；觀眾生意，隨其所應而教誨之；是為菩薩暢十言辭。
「菩薩言辭有十事。何謂為十？言辭而諦，則以此教安隱眾生；以清和語悅可一切人民意念；以不妄語所說如言，演至誠辭；菩薩如是，假在夢中無有異言；所說隨順，不欺釋、梵及四天王；深妙無害，能為顯示自然之教；所說堅固，班宣諸法無有邊際；所演發路從一切言而開化之；隨人所作說其報應、示其本末；觀眾生意，隨其所應而教誨之；是為菩薩暢十言辭。
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「菩薩有十事為善清淨。何謂為十？好憙欲聞如來音聲，是則為淨；思省菩薩曾所聽音，去於眾生所不憙聽，棄捐惡語不施於人；本昔所說四事口過常遠離之；本歡悅心諮嗟如來磬揚大音；在佛神寺歌歎佛德；以清和性為諸眾生宣傳法施；在尊神寺作諸妓樂、琴、箏、吹笛，樂佛塔廟；親自面從諸佛、世尊聽聞經典；順在天福，從諸菩薩；若因法師得聞經典，身自奉事，心捨天上；是為十事菩薩演教為善清淨。
「菩薩有十事為善清淨。何謂為十？好憙欲聞如來音聲，是則為淨；思省菩薩曾所聽音，去於眾生所不憙聽，棄捐惡語不施於人；本昔所說四事口過常遠離之；本歡悅心諮嗟如來磬揚大音；在佛神寺歌歎佛德；以清和性為諸眾生宣傳法施；在尊神寺作諸妓樂、琴、箏、吹笛，樂佛塔廟；親自面從諸佛、世尊聽聞經典；順在天福，從諸菩薩；若因法師得聞經典，身自奉事，心捨天上；是為十事菩薩演教為善清淨。
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「菩薩有十事所護善攝。何謂為十？諸天王現，悉共護之；龍王、鬼神王皆出宿衛；揵沓和、阿須輪咸來奉敬；迦留羅、金翅鳥王僉來安之；甄陀羅、摩睺勒悉歸仰之；又，天帝釋侍從諸天俱來護之；其梵天王將諸梵天在邊自歸；諸菩薩等皆共敬念；諸不退轉一生補處僉來親之；諸如來等現在十方威神護之；是為菩薩十事擁護善攝。
「菩薩有十事所護善攝。何謂為十？諸天王現，悉共護之；龍王、鬼神王皆出宿衛；揵沓和、阿須輪咸來奉敬；迦留羅、金翅鳥王僉來安之；甄陀羅、摩睺勒悉歸仰之；又，天帝釋侍從諸天俱來護之；其梵天王將諸梵天在邊自歸；諸菩薩等皆共敬念；諸不退轉一生補處僉來親之；諸如來等現在十方威神護之；是為菩薩十事擁護善攝。
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「菩薩有十事所修章訓。何謂為十？而常勸樂眾生之界、亦復教化三千大千諸佛國土、又悉能入一切諸根、通利中間及弱劣者、隨其境土而嚴淨之、消除一切愛欲塵勞、遠離諸穢、棄捐境界而悉覩見志性所在、漸稍長益清和之性而悉普達遍諸法界，因是之故速近無為，是為十事。
「菩薩有十事所修章訓。何謂為十？而常勸樂眾生之界、亦復教化三千大千諸佛國土、又悉能入一切諸根、通利中間及弱劣者、隨其境土而嚴淨之、消除一切愛欲塵勞、遠離諸穢、棄捐境界而悉覩見志性所在、漸稍長益清和之性而悉普達遍諸法界，因是之故速近無為，是為十事。
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「菩薩等心有十事。何謂為十？等心總持，執諸眾生，攝眾德本，令不遺漏；心如江海，不可限量，順諸佛法無極道慧；心如須彌，其德超踰，建立眾生一切善本；心如明珠，去諸垢穢，意念清淨；心如金剛，毀壞一切諸瑕疵法；其心堅固如鐵圍山，不可破壞，一切眾魔、諸外異學無能動者；其菩薩心猶如蓮華，遊於三界永無所著；其菩薩心如靈瑞華，於無數劫難可見聞；心如日明，遊行虛空，消滅一切闇蔽、罣礙、愚癡之冥；其心如空，愍傷一切群萌之類；是為菩薩十心。
「菩薩等心有十事。何謂為十？等心總持，執諸眾生，攝眾德本，令不遺漏；心如江海，不可限量，順諸佛法無極道慧；心如須彌，其德超踰，建立眾生一切善本；心如明珠，去諸垢穢，意念清淨；心如金剛，毀壞一切諸瑕疵法；其心堅固如鐵圍山，不可破壞，一切眾魔、諸外異學無能動者；其菩薩心猶如蓮華，遊於三界永無所著；其菩薩心如靈瑞華，於無數劫難可見聞；心如日明，遊行虛空，消滅一切闇蔽、罣礙、愚癡之冥；其心如空，愍傷一切群萌之類；是為菩薩十心。
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「菩薩發意復有十事。何謂為十？
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「發意念言：『吾當悅豫一切群萌，皆當消除諸眾生等塵勞、愛欲，永使無餘。』
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「自興念言：『斷截諸蔽罣礙之難，悉於諸法不以猶豫，得至寂然。
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「『吾當澹泊一切眾生勤苦五陰，當斷消滅惡趣、八難。「『常當普見一切如來，不離其邊；常當精進學菩薩戒，成諸佛道。
「『吾當澹泊一切眾生勤苦五陰，當斷消滅惡趣、八難。「『常當普見一切如來，不離其邊；常當精進學菩薩戒，成諸佛道。
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「『普見眾生，成就一切使入道迹，以故發意。』
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「當知無極法鼓普遍十方諸佛國土，總攝人民志性諸根，使無有餘。是為十事菩薩發意。
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「菩薩意遍復有十事。何謂為十？其意普遍，曠若虛空；入於無量一切法界，一時之間皆遍三世；諸佛所興輒能具足，入胎出生、棄國捐王、成最正覺、現大滅度悉由聖慧；入眾生界，志其意性，覺知諸根；以聖光明遍至一切諸法境土，周無邊際；諸幻羅網無所從生；至於自然無有顛倒，不可計會；己心無礙，使他無蔽；光明智慧而得自在；諸佛興時，所在發意現最正覺；是為菩薩十事意遍。
「菩薩意遍復有十事。何謂為十？其意普遍，曠若虛空；入於無量一切法界，一時之間皆遍三世；諸佛所興輒能具足，入胎出生、棄國捐王、成最正覺、現大滅度悉由聖慧；入眾生界，志其意性，覺知諸根；以聖光明遍至一切諸法境土，周無邊際；諸幻羅網無所從生；至於自然無有顛倒，不可計會；己心無礙，使他無蔽；光明智慧而得自在；諸佛興時，所在發意現最正覺；是為菩薩十事意遍。
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「菩薩諸根有十事。何謂為十？諸菩薩等若見諸佛，諸根歡悅，欣然不還；好樂諸佛，奉敬經典，靡所不達；菩薩不迴一切諸根無所障塞；心常堅住，其所修行莫能廢者；諸根微妙，曉了分別智度無極；諸菩薩意無有進退，勸誨眾生，志如金剛；消化諸法，破壞眾惡，其明堅強，靡所不照；見諸如來光耀所在，諸根無怪；開士之心了如來身合為一體；其菩薩意至無限際，入於如來十種之力；是為菩薩十事諸根。
「菩薩諸根有十事。何謂為十？諸菩薩等若見諸佛，諸根歡悅，欣然不還；好樂諸佛，奉敬經典，靡所不達；菩薩不迴一切諸根無所障塞；心常堅住，其所修行莫能廢者；諸根微妙，曉了分別智度無極；諸菩薩意無有進退，勸誨眾生，志如金剛；消化諸法，破壞眾惡，其明堅強，靡所不照；見諸如來光耀所在，諸根無怪；開士之心了如來身合為一體；其菩薩意至無限際，入於如來十種之力；是為菩薩十事諸根。
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「菩薩志性有十事。何謂為十？有菩薩心常無所著，不貪世俗；其心清徹而不雜碎，不思聲聞、緣覺之事；又，計菩薩志性柔順，恒志佛道；其意清和，因一切智而出生矣；有所念者無有儔匹，消伏眾魔、諸外異學；志無瑕疵，嚴淨一切如來慧場；恒善救攝其意本末；如所聞法未曾忽忘；其意自然而無所倚著，所生之處無所適莫；其志深妙，普能得入微妙之慧，念已信解，解諸佛法；是為菩薩十事性也。
「菩薩志性有十事。何謂為十？有菩薩心常無所著，不貪世俗；其心清徹而不雜碎，不思聲聞、緣覺之事；又，計菩薩志性柔順，恒志佛道；其意清和，因一切智而出生矣；有所念者無有儔匹，消伏眾魔、諸外異學；志無瑕疵，嚴淨一切如來慧場；恒善救攝其意本末；如所聞法未曾忽忘；其意自然而無所倚著，所生之處無所適莫；其志深妙，普能得入微妙之慧，念已信解，解諸佛法；是為菩薩十事性也。
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「菩薩性和有十事。何謂為十？菩薩性和，意在尊豪而不退轉；積累一切眾德、善法，不疑諸佛；諮嗟如來本末性行，處於總攝；為大師行，聞所願俱；念在頂相，普能周入，於諸佛法性自然淨；於諸佛法而得由己；其意微妙，能入若干諸法道門；菩薩元首超越一切所在因緣；於道自恣、於諸三昧定意正受，嚴淨變化，其意堅住；攝取前世之所誓願，教化眾生未曾休息；是為菩薩十性淨和。
「菩薩性和有十事。何謂為十？菩薩性和，意在尊豪而不退轉；積累一切眾德、善法，不疑諸佛；諮嗟如來本末性行，處於總攝；為大師行，聞所願俱；念在頂相，普能周入，於諸佛法性自然淨；於諸佛法而得由己；其意微妙，能入若干諸法道門；菩薩元首超越一切所在因緣；於道自恣、於諸三昧定意正受，嚴淨變化，其意堅住；攝取前世之所誓願，教化眾生未曾休息；是為菩薩十性淨和。
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「菩薩應時有十事。何謂為十？菩薩布施則為應時，施諸所有，無所希望；一切奉戒，其禁德限，閑淨精修，奉行應時，不蔑他人；為眾生故，忍諸瞋恚、患厭、懷恨；除去吾我及他人想，普修精進，隨時無轉；將護身、口，心無所忘，廢眾事業，禪定三昧；遵諸解門、神通之正，不捨愛欲、塵勞眷屬；若能奉行諸度無極、積累眾德未曾懈廢，修行大慈；解無眾生，身負眾苦，五品應身，不捨大哀；解知諸法自然寂靜，如來十力覺了隨時；以無限宜顯示黎庶，而轉法輪未曾懷還，見他志性而教誨之；是為菩薩十事應時。菩薩住此，逮佛無上無極大慧，便能隨時。
「菩薩應時有十事。何謂為十？菩薩布施則為應時，施諸所有，無所希望；一切奉戒，其禁德限，閑淨精修，奉行應時，不蔑他人；為眾生故，忍諸瞋恚、患厭、懷恨；除去吾我及他人想，普修精進，隨時無轉；將護身、口，心無所忘，廢眾事業，禪定三昧；遵諸解門、神通之正，不捨愛欲、塵勞眷屬；若能奉行諸度無極、積累眾德未曾懈廢，修行大慈；解無眾生，身負眾苦，五品應身，不捨大哀；解知諸法自然寂靜，如來十力覺了隨時；以無限宜顯示黎庶，而轉法輪未曾懷還，見他志性而教誨之；是為菩薩十事應時。菩薩住此，逮佛無上無極大慧，便能隨時。
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「菩薩信解復有十事。何謂為十？信於微妙而常隨宜；難及德本，篤無央數若干淨行；其好廣普，見於眾生無央數心；造信寂然，入於深奧無極法門；樂於清淨，興廣遠心，愛敬所望；諸佛建立十種力故，謙恭無雙，降伏眾魔及與官屬；究竟好業，等於報應；篤于近門，隨其所憙而示現之；受於所受，謂欲逮得諸佛授決；神足自在，恣意所樂，欲得佛道便成正覺；是為菩薩十事信解也。
「菩薩信解復有十事。何謂為十？信於微妙而常隨宜；難及德本，篤無央數若干淨行；其好廣普，見於眾生無央數心；造信寂然，入於深奧無極法門；樂於清淨，興廣遠心，愛敬所望；諸佛建立十種力故，謙恭無雙，降伏眾魔及與官屬；究竟好業，等於報應；篤于近門，隨其所憙而示現之；受於所受，謂欲逮得諸佛授決；神足自在，恣意所樂，欲得佛道便成正覺；是為菩薩十事信解也。
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「菩薩信入世界亦有十事。何謂為十？信諸佛土入一世界；以一世界入諸佛土；信一蓮華如大千界，一如來身遍坐其上十方佛土；解信一切自然如空；一切世界普悉莊嚴；信遍入中十方世界，其菩薩身能周其中；信十方國建著一跡；一切世界入一人身而自申暢；諸佛境土至如來樹，周一道場；以一音聲告十方界一切眾生，聞之心悅；是為十事菩薩信入世界。能住於此，遍入如來無量境土。
「菩薩信入世界亦有十事。何謂為十？信諸佛土入一世界；以一世界入諸佛土；信一蓮華如大千界，一如來身遍坐其上十方佛土；解信一切自然如空；一切世界普悉莊嚴；信遍入中十方世界，其菩薩身能周其中；信十方國建著一跡；一切世界入一人身而自申暢；諸佛境土至如來樹，周一道場；以一音聲告十方界一切眾生，聞之心悅；是為十事菩薩信入世界。能住於此，遍入如來無量境土。
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「菩薩有十事入眾生境界。何謂為十？一切身形自然無身；諸群生界則為一身；自恣講堂，信所入處；諸群萌品則以得入一菩薩腹；眾黎庶界受諸釋、梵及四天王形體像貌；信眾生界入如來身；十方人民——蚑行、喘息、人物之土——入一人身；一切眾生能得處在一佛法品；顯群萌界，現為聲聞、緣覺形貌像類，永無想念；十方世界悉現菩薩莊嚴功勳；諸眾生界示現如來色像、相好、若干種身、威儀禮節，訓誨眾人；是為菩薩十事入眾生界。「菩薩居止有十事。何謂為十？發菩薩意則是其處；修諸德本，眾惡休息；開化眾生，隨時導示；常見諸佛，不離眾聖；其所欲生輒得處在；清淨之界奉修道行；不違正真，恒懷正願；不隨邪誓，僉能遵奉六度無極；專精思惟平等道法；所可遊居與諸佛會；是為菩薩十宿止處也。菩薩住此，棄諸塵勞，無有遺餘，逮成如來無量慧處，是為居止。
「菩薩有十事入眾生境界。何謂為十？一切身形自然無身；諸群生界則為一身；自恣講堂，信所入處；諸群萌品則以得入一菩薩腹；眾黎庶界受諸釋、梵及四天王形體像貌；信眾生界入如來身；十方人民——蚑行、喘息、人物之土——入一人身；一切眾生能得處在一佛法品；顯群萌界，現為聲聞、緣覺形貌像類，永無想念；十方世界悉現菩薩莊嚴功勳；諸眾生界示現如來色像、相好、若干種身、威儀禮節，訓誨眾人；是為菩薩十事入眾生界。「菩薩居止有十事。何謂為十？發菩薩意則是其處；修諸德本，眾惡休息；開化眾生，隨時導示；常見諸佛，不離眾聖；其所欲生輒得處在；清淨之界奉修道行；不違正真，恒懷正願；不隨邪誓，僉能遵奉六度無極；專精思惟平等道法；所可遊居與諸佛會；是為菩薩十宿止處也。菩薩住此，棄諸塵勞，無有遺餘，逮成如來無量慧處，是為居止。
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「菩薩興發有十事，菩薩以此斷諸起行。何謂為十？眾生界起，開化度之，令之究竟；世界若起，滅除其穢，常使嚴淨；如來興現逮菩薩行；起眾德本積累，相好習佛；功勳興于大哀，消除眾生苦惱、五陰熾盛之衰；發于大哀，勸立眾生安一切智；諸度無極合集菩薩嚴淨之行；起權方便，普為一切現道德之門；興於道意，其心坦然，不可稱限；取要言之：一切諸法菩薩所興、在所現化、神通解達；是為菩薩十興起也。
「菩薩興發有十事，菩薩以此斷諸起行。何謂為十？眾生界起，開化度之，令之究竟；世界若起，滅除其穢，常使嚴淨；如來興現逮菩薩行；起眾德本積累，相好習佛；功勳興于大哀，消除眾生苦惱、五陰熾盛之衰；發于大哀，勸立眾生安一切智；諸度無極合集菩薩嚴淨之行；起權方便，普為一切現道德之門；興於道意，其心坦然，不可稱限；取要言之：一切諸法菩薩所興、在所現化、神通解達；是為菩薩十興起也。
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「菩薩有十事奉行。何謂為十？恒自思念諸度無極、奉修禁戒而無缺漏、遵承聖慧不隨邪見、順從禮義未曾失節、遵崇道法不隨邪見、隨時品第不違高節、應時示現不犯道教、親近行義不厭訓誨、奉修正覺不隨小乘、遵承聖行而轉法輪，是為菩薩十事奉行也。「菩薩成就有十事。何謂為十？常懷篤信；奉敬善友，逮成佛法；慇懃愛樂如來所說，未曾謗毀正典訓教；其心無量，在於無際；勸助德本，逮如來境而無齊限；信樂不疑，普能遊入十方世界成為佛法；又，於法界不可動搖，心如泰山；動魔境界不得自在，自然降伏；恒悉識念諸佛境界；訓誨眾生，當自懷念如來、至真十種慧力；是為菩薩十事成就。「菩薩有十事失佛道法，常當遠之。何謂為十？其自憍慢，輕善親友，失佛道法；畏懼生死、窮苦之惱；患厭眾行，違菩薩心；勞惓天下周旋止頓；行必固性，違於正定便失等跡；所作德本，名：『是我所作。』嫉妬、誹謗正法；翳匿覆蓋諸菩薩行；愛樂聲聞、緣覺之法；憎於弘履，不喜宣暢菩薩大法。是為菩薩十失道法，常當遠之，乃入菩薩無上聖賢。
「菩薩有十事奉行。何謂為十？恒自思念諸度無極、奉修禁戒而無缺漏、遵承聖慧不隨邪見、順從禮義未曾失節、遵崇道法不隨邪見、隨時品第不違高節、應時示現不犯道教、親近行義不厭訓誨、奉修正覺不隨小乘、遵承聖行而轉法輪，是為菩薩十事奉行也。「菩薩成就有十事。何謂為十？常懷篤信；奉敬善友，逮成佛法；慇懃愛樂如來所說，未曾謗毀正典訓教；其心無量，在於無際；勸助德本，逮如來境而無齊限；信樂不疑，普能遊入十方世界成為佛法；又，於法界不可動搖，心如泰山；動魔境界不得自在，自然降伏；恒悉識念諸佛境界；訓誨眾生，當自懷念如來、至真十種慧力；是為菩薩十事成就。「菩薩有十事失佛道法，常當遠之。何謂為十？其自憍慢，輕善親友，失佛道法；畏懼生死、窮苦之惱；患厭眾行，違菩薩心；勞惓天下周旋止頓；行必固性，違於正定便失等跡；所作德本，名：『是我所作。』嫉妬、誹謗正法；翳匿覆蓋諸菩薩行；愛樂聲聞、緣覺之法；憎於弘履，不喜宣暢菩薩大法。是為菩薩十失道法，常當遠之，乃入菩薩無上聖賢。
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「菩薩寂然有十事。何謂為十？能常勤修智度無極；瞻察眾生，除諸顛倒；度脫一切諸邪見縛；未曾發意求諸妄想，開化眾著、貪妄想者；行過三界，周旋一切十方世界，遊居其中；改變眾生貪諸塵勞、習放逸者，離愛欲法；興大悲哀愍諸群黎，除諸所有而復示現一切眷屬；動諸世界，現有終始，為顯修行；遊世俗法而無所著，而復隨時入其中教；具見佛道，不斷大行、不畏本願。是為菩薩十事寂然，賢聖度世，攝護黎庶，過諸聲聞緣覺之業。
「菩薩寂然有十事。何謂為十？能常勤修智度無極；瞻察眾生，除諸顛倒；度脫一切諸邪見縛；未曾發意求諸妄想，開化眾著、貪妄想者；行過三界，周旋一切十方世界，遊居其中；改變眾生貪諸塵勞、習放逸者，離愛欲法；興大悲哀愍諸群黎，除諸所有而復示現一切眷屬；動諸世界，現有終始，為顯修行；遊世俗法而無所著，而復隨時入其中教；具見佛道，不斷大行、不畏本願。是為菩薩十事寂然，賢聖度世，攝護黎庶，過諸聲聞緣覺之業。
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「菩薩有十事得究竟法。何謂為十？這生墮地自在如來、以致究暢諸佛境界、以獲成就諸菩薩業、具足一切諸度無極、興盛充滿諸佛種姓、而逮超越如來儔類、常得建立諸佛十力、永得究暢如來大道、解知諸佛皆一法身、如來、至真行無有二，是為菩薩十究竟法。
「菩薩有十事得究竟法。何謂為十？這生墮地自在如來、以致究暢諸佛境界、以獲成就諸菩薩業、具足一切諸度無極、興盛充滿諸佛種姓、而逮超越如來儔類、常得建立諸佛十力、永得究暢如來大道、解知諸佛皆一法身、如來、至真行無有二，是為菩薩十究竟法。
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「菩薩有十事生諸佛法。何謂為十？一心自歸，奉善親友，興諸佛法至一德本；信樂佛法則生道跡；發意之頃皆能變現諸如來行；以得懷來無極大願，生廣大心；樂己德本，如所造立終不忘失、未曾患厭；無央數劫所可積行悉攝當來一切無際；遊居生在無量佛土開化眾生，常隨時節興菩薩行，不斷所履；常發大哀，顯無量心，發一意時普見虛空；以得超入殊妙大行，生至真願，不失本意；奉持一切如來訓誨，照耀眾生以發道心，具眾德法；是為菩薩興十道法。
「菩薩有十事生諸佛法。何謂為十？一心自歸，奉善親友，興諸佛法至一德本；信樂佛法則生道跡；發意之頃皆能變現諸如來行；以得懷來無極大願，生廣大心；樂己德本，如所造立終不忘失、未曾患厭；無央數劫所可積行悉攝當來一切無際；遊居生在無量佛土開化眾生，常隨時節興菩薩行，不斷所履；常發大哀，顯無量心，發一意時普見虛空；以得超入殊妙大行，生至真願，不失本意；奉持一切如來訓誨，照耀眾生以發道心，具眾德法；是為菩薩興十道法。
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「菩薩有十事號為正士。何謂為十？菩薩解了佛慧為一法身，故曰開士；堅住大乘，號曰大士；奉行豪法，故曰尊人；覺成妙法，故曰聖士；入殊勝慧，故曰超士；勸人精進，故曰上人；宣豪勝法，故曰無上；具足解了十種力慧，故曰力士；除諸一切闇冥覆蔽，故曰無雙；無儔匹士，心得由己輒成佛道，號無思議；是為菩薩號十正士也。
「菩薩有十事號為正士。何謂為十？菩薩解了佛慧為一法身，故曰開士；堅住大乘，號曰大士；奉行豪法，故曰尊人；覺成妙法，故曰聖士；入殊勝慧，故曰超士；勸人精進，故曰上人；宣豪勝法，故曰無上；具足解了十種力慧，故曰力士；除諸一切闇冥覆蔽，故曰無雙；無儔匹士，心得由己輒成佛道，號無思議；是為菩薩號十正士也。
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「菩薩行路有十事。何謂為十？諸菩薩眾與一乘路一無等倫，不捨一心。
「菩薩行路有十事。何謂為十？諸菩薩眾與一乘路一無等倫，不捨一心。
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「菩薩有行、智慧善權，為二性路。
「菩薩有行、智慧善權，為二性路。
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「復有三路：奉修空行無相之本則無元際，不猗無願，遊於三界無所沾污。
「復有三路：奉修空行無相之本則無元際，不猗無願，遊於三界無所沾污。
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「復有四路：修開士行，講無盡業；皆能勸助一切功德；稽顙如來，奉敬無懈；勸助聖慧，善宣道教。
「復有四路：修開士行，講無盡業；皆能勸助一切功德；稽顙如來，奉敬無懈；勸助聖慧，善宣道教。
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「增五根路：諦建立於信根、大精進於諸行、不退轉住一心而不亂、善覺了隨定意、常曉了智慧行。
「增五根路：諦建立於信根、大精進於諸行、不退轉住一心而不亂、善覺了隨定意、常曉了智慧行。
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「修六通事以為道路：其天眼者見諸色像、覩諸世界眾生之類，若有生者及於死者；則以天耳聞諸佛所說經典則受持之；見他眾生為能分別，自見己心、亦覩他意，本末眾念不可稱限而得由己；念往古世無央數劫所造德本，進益之宜悉識知之；得大神足，隨眾生本所應化者現若干變，則以正法訓誨眾生；慧盡諸漏，自覩本際，不斷菩薩所興立行。
「修六通事以為道路：其天眼者見諸色像、覩諸世界眾生之類，若有生者及於死者；則以天耳聞諸佛所說經典則受持之；見他眾生為能分別，自見己心、亦覩他意，本末眾念不可稱限而得由己；念往古世無央數劫所造德本，進益之宜悉識知之；得大神足，隨眾生本所應化者現若干變，則以正法訓誨眾生；慧盡諸漏，自覩本際，不斷菩薩所興立行。
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「行七思念為菩薩路：常念於佛，導眾生者無有邊際，以一切句見輒受持，勸化他人使自歸佛；思念經法、如來、至真，於一道場未曾動移，普在一切諸佛眾會現己說法，音暢十方；知諸群黎心根所在而開化之，其意思念僧在無數諸菩薩不退轉，覩不離數、皆見眾生；諸菩薩身常念施與，施諸菩薩，等御其心，思於大施使德增長；常念禁戒，不捨菩薩心，以諸德本施諸眾生；常念諸天，菩薩生在於兜術天當一補處；飢虛思德、常念眾生，以大權慧開化眾生，無能廢辯。
「行七思念為菩薩路：常念於佛，導眾生者無有邊際，以一切句見輒受持，勸化他人使自歸佛；思念經法、如來、至真，於一道場未曾動移，普在一切諸佛眾會現己說法，音暢十方；知諸群黎心根所在而開化之，其意思念僧在無數諸菩薩不退轉，覩不離數、皆見眾生；諸菩薩身常念施與，施諸菩薩，等御其心，思於大施使德增長；常念禁戒，不捨菩薩心，以諸德本施諸眾生；常念諸天，菩薩生在於兜術天當一補處；飢虛思德、常念眾生，以大權慧開化眾生，無能廢辯。
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「其八正路：奉於正見棄諸邪見。棄諸妄想眾貪之求，皆念一切諸通之慧，道德種姓捨口四過，修賢聖種宣傳正語，身諸所行為眾生施，訓誨眾人無有休懈、不捨正律。其正業者，堅住自在，閑靜知足，修其道德，住於禮節威儀、住於正法，皆不誤失。其正方便，以諸菩薩同產兄弟，所見眷屬無有損耗，遵修如來十種力行。其正意者，所聞音聲悉能執持，普見十方諸佛世界，定意憒亂。其正定者，諸菩薩等不可思議以為脫門；聰明之故，以一定意遍無數定，本定正受，定未曾捨，為菩薩路。
「其八正路：奉於正見棄諸邪見。棄諸妄想眾貪之求，皆念一切諸通之慧，道德種姓捨口四過，修賢聖種宣傳正語，身諸所行為眾生施，訓誨眾人無有休懈、不捨正律。其正業者，堅住自在，閑靜知足，修其道德，住於禮節威儀、住於正法，皆不誤失。其正方便，以諸菩薩同產兄弟，所見眷屬無有損耗，遵修如來十種力行。其正意者，所聞音聲悉能執持，普見十方諸佛世界，定意憒亂。其正定者，諸菩薩等不可思議以為脫門；聰明之故，以一定意遍無數定，本定正受，定未曾捨，為菩薩路。
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「離於欲界危害之跡，所講說法、口所宣講一切無礙，說所思念、眾想之著，開化眾生入一切智，捨於希望、捨眾貪愛，常欲思見一切如來；以歡悅心未曾懈廢，捨於世俗苦樂之業，顯示菩薩賢聖度世，永安道慧，修解無常、無色定意；生於欲界及在色界，初不動移，以度一切諸想、所遭音聲正受，其菩薩行不以為勞。
「離於欲界危害之跡，所講說法、口所宣講一切無礙，說所思念、眾想之著，開化眾生入一切智，捨於希望、捨眾貪愛，常欲思見一切如來；以歡悅心未曾懈廢，捨於世俗苦樂之業，顯示菩薩賢聖度世，永安道慧，修解無常、無色定意；生於欲界及在色界，初不動移，以度一切諸想、所遭音聲正受，其菩薩行不以為勞。
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「若能思惟如來十力，佛子！發遣為菩薩路，常能曉了有處無處、限與無限。見諸眾生過去、當來、現在報應、罪福所趣，知於一切神識諸根，了了分別，察其心本而為說法。別若干種不可計數身體各異，如是上願、志在中間、又或下志，識其無際為班宣法。一切剎土——諸有眾生三世所在、無央數劫——諸菩薩身悉遍其中。如來、至真現無想念，而不違捨諸菩薩行、諸禪定意，一心正受塵勞、瞋恚。觀察進退，知所因生，住菩薩門，覩諸黎庶死生所趣為說本末。知於三世眾想諸念，入於一世了諸群萌塵勞、罣礙、志性結解，悉令盡索，不捨菩薩所興顯行。是為十路，菩薩住此，悉逮無上如來權道。「菩薩行路無量，道至無限，行道無數淨不可計。所以者何？菩薩行道無量有十事。何謂為十？察於虛空不可計矣、法界中間向玄之有玄悉無量矣、眾生之種甚多故不可盡、世界無際故曰無限、諸惡思想亦復無底、一切民庶言辭亦無底元、如來之身無能計校、諸佛所演音聲言教亦莫能盡、如來道力無能窮者、一切智明慧達聖元亦無能極，是為菩薩路十無量。所以者何？如虛空無量，修道無量亦當如之；如法界玄之有玄，奉合道義無量亦如；如眾生界甚多無盡，菩薩奉道無盡亦如；若其世界無有邊際，進道亦如；若眾惡思想不可計說，順道化人亦若茲矣；如民庶辭無有崖際，其合道如；若如來行無能計校，一切群黎無有二國，所念悉周，道行亦如；若佛音聲言教莫能盡者，修道亦如，以一言訓普告一切法界人種；若如來力無能窮者，進如來力修道亦然；如一切智不可計者，菩薩積德修道亦然；是為菩薩行路無量也。「菩薩行路有十事。何謂為十？無行不行、應與不應；其身、口、心無所至湊，無舉、無下，其慧本淨，故使其然；無奉不奉、修與不修，入於自然，猶如幻夢、影、響、芭蕉、電現、野馬、水中之月；皆解此已，無一倚求，達知三界空、無相願悉無處所，因其想見而有三處；積斯功德，不荒其行；心無所有而不可見，無言、無教，離於諸法；眾所遊居奉修法界，無所破壞；能知觀察，入一切法，不失如來真諦本際——斯真諦者，則以普周虛空之際——入菩薩慧、諸行、力業，未曾懈惓如來十力、四無所畏；一切智藏察諸平等，觀一切法不懷沈吟；是為十事菩薩行道。
「若能思惟如來十力，佛子！發遣為菩薩路，常能曉了有處無處、限與無限。見諸眾生過去、當來、現在報應、罪福所趣，知於一切神識諸根，了了分別，察其心本而為說法。別若干種不可計數身體各異，如是上願、志在中間、又或下志，識其無際為班宣法。一切剎土——諸有眾生三世所在、無央數劫——諸菩薩身悉遍其中。如來、至真現無想念，而不違捨諸菩薩行、諸禪定意，一心正受塵勞、瞋恚。觀察進退，知所因生，住菩薩門，覩諸黎庶死生所趣為說本末。知於三世眾想諸念，入於一世了諸群萌塵勞、罣礙、志性結解，悉令盡索，不捨菩薩所興顯行。是為十路，菩薩住此，悉逮無上如來權道。「菩薩行路無量，道至無限，行道無數淨不可計。所以者何？菩薩行道無量有十事。何謂為十？察於虛空不可計矣、法界中間向玄之有玄悉無量矣、眾生之種甚多故不可盡、世界無際故曰無限、諸惡思想亦復無底、一切民庶言辭亦無底元、如來之身無能計校、諸佛所演音聲言教亦莫能盡、如來道力無能窮者、一切智明慧達聖元亦無能極，是為菩薩路十無量。所以者何？如虛空無量，修道無量亦當如之；如法界玄之有玄，奉合道義無量亦如；如眾生界甚多無盡，菩薩奉道無盡亦如；若其世界無有邊際，進道亦如；若眾惡思想不可計說，順道化人亦若茲矣；如民庶辭無有崖際，其合道如；若如來行無能計校，一切群黎無有二國，所念悉周，道行亦如；若佛音聲言教莫能盡者，修道亦如，以一言訓普告一切法界人種；若如來力無能窮者，進如來力修道亦然；如一切智不可計者，菩薩積德修道亦然；是為菩薩行路無量也。「菩薩行路有十事。何謂為十？無行不行、應與不應；其身、口、心無所至湊，無舉、無下，其慧本淨，故使其然；無奉不奉、修與不修，入於自然，猶如幻夢、影、響、芭蕉、電現、野馬、水中之月；皆解此已，無一倚求，達知三界空、無相願悉無處所，因其想見而有三處；積斯功德，不荒其行；心無所有而不可見，無言、無教，離於諸法；眾所遊居奉修法界，無所破壞；能知觀察，入一切法，不失如來真諦本際——斯真諦者，則以普周虛空之際——入菩薩慧、諸行、力業，未曾懈惓如來十力、四無所畏；一切智藏察諸平等，觀一切法不懷沈吟；是為十事菩薩行道。
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「菩薩有十行道嚴淨。何謂為十？
「菩薩有十行道嚴淨。何謂為十？
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「佛子！菩薩在於欲界而不動移，忽在色界，在其像行，一心脫門，定意正受，其所生處無有放逸，是一淨路。
「佛子！菩薩在於欲界而不動移，忽在色界，在其像行，一心脫門，定意正受，其所生處無有放逸，是一淨路。
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「又復，佛子！菩薩目見聲聞之乘，以慧度之，不墮彼路，是二淨路。
「又復，佛子！菩薩目見聲聞之乘，以慧度之，不墮彼路，是二淨路。
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「又復，佛子！菩薩觀知緣覺之乘，曉了隨時，興大悲哀，逮諸力願而不懈廢，是三淨路。
「又復，佛子！菩薩觀知緣覺之乘，曉了隨時，興大悲哀，逮諸力願而不懈廢，是三淨路。
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「又復，佛子！菩薩大士與大群從眷屬圍遶、諸天人民清淨端政鼓百千樂、諸玉女琴瑟亦不可計，其音清和，參駕大車。菩薩在中禪定脫門，三昧正受，如道無違，是四淨路。
「又復，佛子！菩薩大士與大群從眷屬圍遶、諸天人民清淨端政鼓百千樂、諸玉女琴瑟亦不可計，其音清和，參駕大車。菩薩在中禪定脫門，三昧正受，如道無違，是四淨路。
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「又復，佛子！菩薩在於一切眾生歌舞調戲，隨眾所為，示與俱同，常如一心，菩薩定意初未曾亂，是五淨路。
「又復，佛子！菩薩在於一切眾生歌舞調戲，隨眾所為，示與俱同，常如一心，菩薩定意初未曾亂，是五淨路。
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「又復，佛子！菩薩已度於世俗法，而於諸業悉無所著，不捨度道，救攝眾生，是六淨路。
「又復，佛子！菩薩已度於世俗法，而於諸業悉無所著，不捨度道，救攝眾生，是六淨路。
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「又復，佛子！菩薩住道，為顯聖慧以入正道，越諸邪見，在於邪徑訓誨眾生使得勉濟，不與邪徑而俱同塵，是七淨路。
「又復，佛子！菩薩住道，為顯聖慧以入正道，越諸邪見，在於邪徑訓誨眾生使得勉濟，不與邪徑而俱同塵，是七淨路。
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「又復，佛子！菩薩大士其身、口、意無有缺漏，亦不護戒，將養如來清淨之禁，為諸凡夫愚騃之黨顯清淨行，教惡戒者使普具足一切淨福。菩薩所由，皆除地獄、餓鬼、畜生，致三善路。現在不閑、生於眾難貧匱之處，而到所在勉濟眾生，雖遊其中，不與合同，是八淨路。
「又復，佛子！菩薩大士其身、口、意無有缺漏，亦不護戒，將養如來清淨之禁，為諸凡夫愚騃之黨顯清淨行，教惡戒者使普具足一切淨福。菩薩所由，皆除地獄、餓鬼、畜生，致三善路。現在不閑、生於眾難貧匱之處，而到所在勉濟眾生，雖遊其中，不與合同，是八淨路。
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「又復，佛子！菩薩所為不傾仰人，而於佛法逮無礙辯，普觀諸佛逮法慧光、諸如來等下無形種、一切諸佛皆一法身。諸佛導利，為一切故遍照法門、等住諸乘，諸佛遊居悉在目前。一切黎庶僉無堪任，眾生面手悉見形呰至未曾有，悉為普等，其所求法未曾忘失。其所現師，為從何受悉恭敬之，咸起迎逆，因怪而生，緣其受之。彼修行法在於眾生。所以者何？善權方便。菩薩所行開士真諦住於道業，輒以方便趣使眾生得隨律教，顯現權道各使得所，是九淨路。
「又復，佛子！菩薩所為不傾仰人，而於佛法逮無礙辯，普觀諸佛逮法慧光、諸如來等下無形種、一切諸佛皆一法身。諸佛導利，為一切故遍照法門、等住諸乘，諸佛遊居悉在目前。一切黎庶僉無堪任，眾生面手悉見形呰至未曾有，悉為普等，其所求法未曾忘失。其所現師，為從何受悉恭敬之，咸起迎逆，因怪而生，緣其受之。彼修行法在於眾生。所以者何？善權方便。菩薩所行開士真諦住於道業，輒以方便趣使眾生得隨律教，顯現權道各使得所，是九淨路。
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「又復，佛子！菩薩合集眾德之本，逮得菩薩最上妙法，普具如來阿惟顏行，一切法尊所度無極，繫著無量離垢法冠，正繒為帶。十方世界現無央數諸如來身，轉無耗損，建立法輪。其身盡遍一切佛土，遊於諸法，獨步三界，度于彼岸，逮諸菩薩皆得自在。生十方國，過去、當來、現在諸佛所可示現，教化眾生皆一佛界，亦不違失諸菩薩行，不迷道慧，不違開士德原之本而退還也。履菩薩跡而不迴還，在大士行而不懈廢、亦復不斷正士啟受，亦復不捨善權方便、不廢聖業、不違菩薩所行勢力、不以危害加於他餘、不遠聖士所建正行。所以者何？若斯，菩薩速得無上正真之道。如是，菩薩行無所著，觀一切智，明如來體像而無形貌，是為十淨路。菩薩住此，疾成如來無上大道。
「又復，佛子！菩薩合集眾德之本，逮得菩薩最上妙法，普具如來阿惟顏行，一切法尊所度無極，繫著無量離垢法冠，正繒為帶。十方世界現無央數諸如來身，轉無耗損，建立法輪。其身盡遍一切佛土，遊於諸法，獨步三界，度于彼岸，逮諸菩薩皆得自在。生十方國，過去、當來、現在諸佛所可示現，教化眾生皆一佛界，亦不違失諸菩薩行，不迷道慧，不違開士德原之本而退還也。履菩薩跡而不迴還，在大士行而不懈廢、亦復不斷正士啟受，亦復不捨善權方便、不廢聖業、不違菩薩所行勢力、不以危害加於他餘、不遠聖士所建正行。所以者何？若斯，菩薩速得無上正真之道。如是，菩薩行無所著，觀一切智，明如來體像而無形貌，是為十淨路。菩薩住此，疾成如來無上大道。
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「佛子！菩薩有十奉行。何謂為十？修于禁戒，大願殊特，漸備具足；為精進行，懷來一切諸道品義而不迴還；遵神通行，從眾人志各令歡悅；修神足行，普入十方諸佛國土，合為一剎而無動者；志奉清和，得入殊妙；誓願堅固，一切所作靡不成辦；若受伏勝，不越一切眾尊師命；求聞經典，行無厭倦，奉修諸佛所班宣法不以為勞；崇法聖性，遊于一切眾會道場，勇無怯弱；就於無極大行清淨，解知一切咸無所生，是為十行。菩薩住斯，普遊十方一切佛土，無所罣礙。
「佛子！菩薩有十奉行。何謂為十？修于禁戒，大願殊特，漸備具足；為精進行，懷來一切諸道品義而不迴還；遵神通行，從眾人志各令歡悅；修神足行，普入十方諸佛國土，合為一剎而無動者；志奉清和，得入殊妙；誓願堅固，一切所作靡不成辦；若受伏勝，不越一切眾尊師命；求聞經典，行無厭倦，奉修諸佛所班宣法不以為勞；崇法聖性，遊于一切眾會道場，勇無怯弱；就於無極大行清淨，解知一切咸無所生，是為十行。菩薩住斯，普遊十方一切佛土，無所罣礙。
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「菩薩有十事手。何謂為十？謂：篤信手，信如來教，一志信樂不可窮極；以手供養諸佛、正覺，積累大德增益無倦；為放捨手，一切諸求皆令得悅，充滿所願；歎善哉言先問訊手；伸其右掌，博聞善手，斷除一切猶豫、結網、三界寂然；大遊出手，愛欲無常，當以大手化眾生界，授所施與；住安地手，覺了四流，度無極臂，總攝內藏；奉平等行為無師法，悉化眾生，無起害心，講說經典，明知世俗及度世法手，能除身心諸有災疾；智慧寶手，消滅塵勞，現無量法光明之耀；是為菩薩十事手也，以此道手弘覆一切。
「菩薩有十事手。何謂為十？謂：篤信手，信如來教，一志信樂不可窮極；以手供養諸佛、正覺，積累大德增益無倦；為放捨手，一切諸求皆令得悅，充滿所願；歎善哉言先問訊手；伸其右掌，博聞善手，斷除一切猶豫、結網、三界寂然；大遊出手，愛欲無常，當以大手化眾生界，授所施與；住安地手，覺了四流，度無極臂，總攝內藏；奉平等行為無師法，悉化眾生，無起害心，講說經典，明知世俗及度世法手，能除身心諸有災疾；智慧寶手，消滅塵勞，現無量法光明之耀；是為菩薩十事手也，以此道手弘覆一切。
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「菩薩腹有十事。何謂為十？謂：志性腹，所念清和；質直之藏而無諛諂，不思偽飾，悉無所受；無因緣界，不樂一切諸所有業；去諸塵勞，以慧為胎；其心清淨而無瑕穢；觀斷諸食，思真諦法，察萬物無；曉了十二因緣之故，分別一切諸生死業；志性柔軟，純淑之故；除於一切邊際邪見；為菩薩腹，普使眾生入佛道藏；是為菩薩十事腹也。
「菩薩腹有十事。何謂為十？謂：志性腹，所念清和；質直之藏而無諛諂，不思偽飾，悉無所受；無因緣界，不樂一切諸所有業；去諸塵勞，以慧為胎；其心清淨而無瑕穢；觀斷諸食，思真諦法，察萬物無；曉了十二因緣之故，分別一切諸生死業；志性柔軟，純淑之故；除於一切邊際邪見；為菩薩腹，普使眾生入佛道藏；是為菩薩十事腹也。
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「菩薩復有十藏。何謂為十？不斷佛教，住菩薩行，奉諸佛教，以無放逸而得由生顯熾法訓；為菩薩胎，住無極慧，現出世間遵承聖眾；為菩薩胎，住不退轉而轉法輪，必從眾生善法殘來；為菩薩胎，所住隨時，不失道節，眾生在於不決了處，究竟開化；為菩薩胎，立之報應各各使度，令無斷絕，眾生處在處邪見地，興大悲哀；為菩薩胎，興熾當來無極光明如來十力，奉修報應令其具足；為菩薩胎，降伏眾魔，德本無雙，大無所畏，為師子吼；則菩薩胎一住立處歡悅眾生，令無餘疑，逮得十八諸佛之法；為菩薩胎，皆以聖慧道利一切，一切眾生十方國土有諸佛法，勸助佛道；為菩薩胎，生無差特，入于一慧；是為菩薩之十胎矣。
「菩薩復有十藏。何謂為十？不斷佛教，住菩薩行，奉諸佛教，以無放逸而得由生顯熾法訓；為菩薩胎，住無極慧，現出世間遵承聖眾；為菩薩胎，住不退轉而轉法輪，必從眾生善法殘來；為菩薩胎，所住隨時，不失道節，眾生在於不決了處，究竟開化；為菩薩胎，立之報應各各使度，令無斷絕，眾生處在處邪見地，興大悲哀；為菩薩胎，興熾當來無極光明如來十力，奉修報應令其具足；為菩薩胎，降伏眾魔，德本無雙，大無所畏，為師子吼；則菩薩胎一住立處歡悅眾生，令無餘疑，逮得十八諸佛之法；為菩薩胎，皆以聖慧道利一切，一切眾生十方國土有諸佛法，勸助佛道；為菩薩胎，生無差特，入于一慧；是為菩薩之十胎矣。
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「菩薩心業有十事。何謂為十？所可念業，一切所作輒得成就；心不懷怯，積累功德，習具相好；愍大行步，降伏一切諸魔官屬；隨時行愍，消除一切塵勞愛欲；修不退轉，亦不迴還弘愍之行；至佛道場，本淨顯耀，心無所至，了無所倚；愍入眾生，隨其所好而開化之；修大梵行，入諸佛法，不樂餘道，救濟眾生；空、無相願達無所有，去諸邪見，不捨三界；舉諸莊嚴，為金剛界堅固無壞，正使一切皆成為魔，不能動搖菩薩一毛所興德行；是為十愍。「菩薩有十事被德鎧。何謂為十？被大慈鎧，將護民庶；修無極哀，皆忍眾苦；志誓願鎧，悉能究暢一切方便；勸助德鎧，親奉諸佛清淨之行；興功德鎧，使諸眾生皆蒙其恩；諸度無極皆度群黎；聖慧之鎧，消除一切塵勞愛欲；善權方便，殖眾德本；導利普門，一切智心安不憒閙，其意無變；一志德鎧，心懷法念而不忽忘；是為菩薩十德之鎧降伏眾魔。「菩薩杖有十事。何謂為十？以布施杖害諸慳貪、修禁戒業壞除一切犯眾惡事、等勸法杖消去妄想、則以智慧斷截眾生塵勞愛欲、以正業杖遠離一切不曉活業、以善權杖普自現身婬怒癡亂、菩薩皆以法杖消化眾生一切愛欲眾瑕穢門、其在生死則以慧力斷為穢行而開化之、講一法杖破壞一切諸所依倚、一切智門能為消去諸反逆戶，是為菩薩所執十杖。
「菩薩心業有十事。何謂為十？所可念業，一切所作輒得成就；心不懷怯，積累功德，習具相好；愍大行步，降伏一切諸魔官屬；隨時行愍，消除一切塵勞愛欲；修不退轉，亦不迴還弘愍之行；至佛道場，本淨顯耀，心無所至，了無所倚；愍入眾生，隨其所好而開化之；修大梵行，入諸佛法，不樂餘道，救濟眾生；空、無相願達無所有，去諸邪見，不捨三界；舉諸莊嚴，為金剛界堅固無壞，正使一切皆成為魔，不能動搖菩薩一毛所興德行；是為十愍。「菩薩有十事被德鎧。何謂為十？被大慈鎧，將護民庶；修無極哀，皆忍眾苦；志誓願鎧，悉能究暢一切方便；勸助德鎧，親奉諸佛清淨之行；興功德鎧，使諸眾生皆蒙其恩；諸度無極皆度群黎；聖慧之鎧，消除一切塵勞愛欲；善權方便，殖眾德本；導利普門，一切智心安不憒閙，其意無變；一志德鎧，心懷法念而不忽忘；是為菩薩十德之鎧降伏眾魔。「菩薩杖有十事。何謂為十？以布施杖害諸慳貪、修禁戒業壞除一切犯眾惡事、等勸法杖消去妄想、則以智慧斷截眾生塵勞愛欲、以正業杖遠離一切不曉活業、以善權杖普自現身婬怒癡亂、菩薩皆以法杖消化眾生一切愛欲眾瑕穢門、其在生死則以慧力斷為穢行而開化之、講一法杖破壞一切諸所依倚、一切智門能為消去諸反逆戶，是為菩薩所執十杖。
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「菩薩頭有十事。何謂為十？無慢為首，天上世間莫能見頂；稽首師長、孝順二親，天上世間皆為跪拜；好上妙首，三千大千世界靡不戴仰；眾德之本而為元首，三界眾生咸來歸命；代諸眾生負於重擔，為枕之首，常得舉頭周觀十方；不輕他首，所作遊步與眾超異；智度無極首，頂有法王；權方便首，普現眾生平等之行；化人民首，誘進眾生，悉使普安；修諸如來法教之首，常奉三寶令不斷絕；是為菩薩所有十頭。
「菩薩頭有十事。何謂為十？無慢為首，天上世間莫能見頂；稽首師長、孝順二親，天上世間皆為跪拜；好上妙首，三千大千世界靡不戴仰；眾德之本而為元首，三界眾生咸來歸命；代諸眾生負於重擔，為枕之首，常得舉頭周觀十方；不輕他首，所作遊步與眾超異；智度無極首，頂有法王；權方便首，普現眾生平等之行；化人民首，誘進眾生，悉使普安；修諸如來法教之首，常奉三寶令不斷絕；是為菩薩所有十頭。
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「菩薩眼有十事。何謂為十？則以肉眼皆見諸色、又以天眼普見眾生心意所念、以智慧眼觀黎庶根、復以法眼皆見諸法之所歸趣、佛正覺眼悉見如來諸十種力、以聖慧眼見除一切諸非法事、以光明眼演佛威耀普有所照、以導利眼捐棄一切貢高自大、以無為眼所覩無礙、一切智眼普見十方一切法門，是為菩薩十事眼也。
「菩薩眼有十事。何謂為十？則以肉眼皆見諸色、又以天眼普見眾生心意所念、以智慧眼觀黎庶根、復以法眼皆見諸法之所歸趣、佛正覺眼悉見如來諸十種力、以聖慧眼見除一切諸非法事、以光明眼演佛威耀普有所照、以導利眼捐棄一切貢高自大、以無為眼所覩無礙、一切智眼普見十方一切法門，是為菩薩十事眼也。
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「菩薩耳有十事。何謂為十？聞嗟歎德，斷諸結著；若聞謗毀，除諸所受；若聞聲聞、緣覺之事，不以喜悅、亦不志求；若聞嗟歎菩薩之行，歡悅無量；閉塞地獄、餓鬼、畜生；假使生貧八難厄者，為興大哀；聞生天上人中安處，知皆無常，志慕大道；若聞諮嗟諸佛功勳，益加精進具足此業；若復得聞諸度無極及與四恩菩薩法藏，一切精修皆能通達，備悉是事。佛子當知：諸菩薩眾，十方世界諸佛所宣義理之業，諸開士等皆悉聞之。諸所可聽，解無所有。又，其菩薩耳所聞法悉等一定，從初發意至於道場坐佛樹下得成為佛，開化眾生未曾懈廢。是為菩薩十事耳也。
「菩薩耳有十事。何謂為十？聞嗟歎德，斷諸結著；若聞謗毀，除諸所受；若聞聲聞、緣覺之事，不以喜悅、亦不志求；若聞嗟歎菩薩之行，歡悅無量；閉塞地獄、餓鬼、畜生；假使生貧八難厄者，為興大哀；聞生天上人中安處，知皆無常，志慕大道；若聞諮嗟諸佛功勳，益加精進具足此業；若復得聞諸度無極及與四恩菩薩法藏，一切精修皆能通達，備悉是事。佛子當知：諸菩薩眾，十方世界諸佛所宣義理之業，諸開士等皆悉聞之。諸所可聽，解無所有。又，其菩薩耳所聞法悉等一定，從初發意至於道場坐佛樹下得成為佛，開化眾生未曾懈廢。是為菩薩十事耳也。
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「菩薩鼻有十事。何謂為十？若遇美香不以識樂、若遭臭穢不以患厭，等察香臭不以殊特，觀諸香臭悉無所有；衣服、臥具、禮節香臭、婬怒癡事皆以等心入此眾生；其諸大藏、樹木、眾香咸悉觀之，知無有香；下無擇獄，盡於上界三十三天；其中所有一切名香僉無所著，悉說本末；得聽聲聞戒禁博聞；布施智慧道法之香；慕一切智，心未曾變；假使得蒙諸菩薩行，則以修智如來等地；若具如來境界慧香，不斷菩薩上妙道行；是為菩薩十清淨香。「菩薩舌有十事。何謂為十？口演無盡眾生之行；班宣無量諸經典教；諮嗟無限諸佛功勳；歌歎無窮滅度辯才；頌說無際大乘之業；其口言辭遍十方空；其大光明照諸佛土；口所說言皆使眾生各各得解；其辭與同口所宣者，十方諸佛咸共歎之；一切眾魔及外讎敵、塵勞、生死悉自然除，至寂無為；是為菩薩所說口舌。
「菩薩鼻有十事。何謂為十？若遇美香不以識樂、若遭臭穢不以患厭，等察香臭不以殊特，觀諸香臭悉無所有；衣服、臥具、禮節香臭、婬怒癡事皆以等心入此眾生；其諸大藏、樹木、眾香咸悉觀之，知無有香；下無擇獄，盡於上界三十三天；其中所有一切名香僉無所著，悉說本末；得聽聲聞戒禁博聞；布施智慧道法之香；慕一切智，心未曾變；假使得蒙諸菩薩行，則以修智如來等地；若具如來境界慧香，不斷菩薩上妙道行；是為菩薩十清淨香。「菩薩舌有十事。何謂為十？口演無盡眾生之行；班宣無量諸經典教；諮嗟無限諸佛功勳；歌歎無窮滅度辯才；頌說無際大乘之業；其口言辭遍十方空；其大光明照諸佛土；口所說言皆使眾生各各得解；其辭與同口所宣者，十方諸佛咸共歎之；一切眾魔及外讎敵、塵勞、生死悉自然除，至寂無為；是為菩薩所說口舌。
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「菩薩軀有十事。何謂為十？謂：受人身則以人言而開化之；亦復訓導諸非人形；地獄、餓鬼、畜生令隨律教；生在天身，又復教授諸天人像，欲行天人及無色天；有在學者則以學地而誘進之，向無學身；為現羅漢無所著事；在緣覺軀為導緣覺所當奉律；在菩薩形則為顯示大乘之業；如來、至真其慧無限，隨時說現、見諸自大，以權方便而發起之；法身無漏，悉無所有，普現諸身；是為菩薩十身。「菩薩有十意行。何謂為十？念於本宿命一切所行；眾德之本建立其意，常奉要義；心所入者，常志佛道；極至原際，愍眾生身；念無煩擾，斷眾塵勞；其意顯曜，不與客塵而俱合同；念擇善行，察之隨時而無所犯；諦觀罪福，不造殃釁；思諸德根，諸根寂定，制不放逸；其志澹泊，求佛定意；是為菩薩十意之行。「菩薩行步有十事。何謂為十？好詣法會，聽受經義，所詣無聲、亦無陰蔽；不懷婬、怒、愚癡、恐懼，心常專惟；有講法者皆為眾生；至於欲界開化黎庶；若至色界及無色界，以像定意尋便迴還；普現五道，訓誨群黎；以神通慧，遍諸佛土見諸如來，稽首問訊；所可遊步悉為法施；由是之故得大智慧，現入泥洹，不斷生死，周旋所度；具諸佛法，未曾休廢諸菩薩行；是為菩薩十事遊行。菩薩住此，無遊不遊，因斯普至諸如來行，獨出十方。
「菩薩軀有十事。何謂為十？謂：受人身則以人言而開化之；亦復訓導諸非人形；地獄、餓鬼、畜生令隨律教；生在天身，又復教授諸天人像，欲行天人及無色天；有在學者則以學地而誘進之，向無學身；為現羅漢無所著事；在緣覺軀為導緣覺所當奉律；在菩薩形則為顯示大乘之業；如來、至真其慧無限，隨時說現、見諸自大，以權方便而發起之；法身無漏，悉無所有，普現諸身；是為菩薩十身。「菩薩有十意行。何謂為十？念於本宿命一切所行；眾德之本建立其意，常奉要義；心所入者，常志佛道；極至原際，愍眾生身；念無煩擾，斷眾塵勞；其意顯曜，不與客塵而俱合同；念擇善行，察之隨時而無所犯；諦觀罪福，不造殃釁；思諸德根，諸根寂定，制不放逸；其志澹泊，求佛定意；是為菩薩十意之行。「菩薩行步有十事。何謂為十？好詣法會，聽受經義，所詣無聲、亦無陰蔽；不懷婬、怒、愚癡、恐懼，心常專惟；有講法者皆為眾生；至於欲界開化黎庶；若至色界及無色界，以像定意尋便迴還；普現五道，訓誨群黎；以神通慧，遍諸佛土見諸如來，稽首問訊；所可遊步悉為法施；由是之故得大智慧，現入泥洹，不斷生死，周旋所度；具諸佛法，未曾休廢諸菩薩行；是為菩薩十事遊行。菩薩住此，無遊不遊，因斯普至諸如來行，獨出十方。
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「菩薩有十處。何謂為十？處菩薩心未曾忘之；住度無極所可修業；不以飽滿聚集法眾，通達智慧；止於閑居，致大禪定；順一切智，德知止足，賢聖寂靜；住無眾想，亦無希望；奉行法處，不遠正義；禮歸如來，則能具足諸佛、正覺威儀禮節；出神通處，備悉大慧，逮法忍者滿所授慧；坐道場處至力無畏，充滿一切諸佛之法；是為菩薩十處。
「菩薩有十處。何謂為十？處菩薩心未曾忘之；住度無極所可修業；不以飽滿聚集法眾，通達智慧；止於閑居，致大禪定；順一切智，德知止足，賢聖寂靜；住無眾想，亦無希望；奉行法處，不遠正義；禮歸如來，則能具足諸佛、正覺威儀禮節；出神通處，備悉大慧，逮法忍者滿所授慧；坐道場處至力無畏，充滿一切諸佛之法；是為菩薩十處。
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「菩薩有十坐。何謂為十？其福得至轉輪王座；修於十德，不失天上、世間人處；得四天王，以佛尊法授諸天下；逮為天帝，超越眾庶、梵天、自在；欲攝他心亦得由己；致師子座，興顯法眾；得正法座，逮成總持力，普照一切；其志堅強，所建正願靡不周遍，通達十方；以大慈座，瞋恚、懷結令得悅顏；以大哀座，忍諸苦惱，不以為患；坐金剛座，降伏眾魔、諸外怨敵；是為十座。
「菩薩有十坐。何謂為十？其福得至轉輪王座；修於十德，不失天上、世間人處；得四天王，以佛尊法授諸天下；逮為天帝，超越眾庶、梵天、自在；欲攝他心亦得由己；致師子座，興顯法眾；得正法座，逮成總持力，普照一切；其志堅強，所建正願靡不周遍，通達十方；以大慈座，瞋恚、懷結令得悅顏；以大哀座，忍諸苦惱，不以為患；坐金剛座，降伏眾魔、諸外怨敵；是為十座。
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「菩薩臥寐有十事。何謂為十？謂止寂然，身心澹泊，宿於獨處；思惟順義，不失其時；頓於正定，身心靜默；處於梵天，能悅己彼；善修其業，然於後世不懷惱熱；志平等行，不懷瞋恚；住於道行，解達善友；善微妙居，勸助德本；皆得一切義理之源，悉能究竟；成就道教，不利財業，乃是往宿所修德行；是為菩薩十事臥寐。
「菩薩臥寐有十事。何謂為十？謂止寂然，身心澹泊，宿於獨處；思惟順義，不失其時；頓於正定，身心靜默；處於梵天，能悅己彼；善修其業，然於後世不懷惱熱；志平等行，不懷瞋恚；住於道行，解達善友；善微妙居，勸助德本；皆得一切義理之源，悉能究竟；成就道教，不利財業，乃是往宿所修德行；是為菩薩十事臥寐。
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「菩薩室有十事。何謂為十？無極慈室等心眾生；以大哀行不輕未學；以大喜行除諸不歡，和顏悅色；行大護處，等於有為及無所有；諸度無極，道心為首；具足空行，曉了隨時；為無相行，不住寂滅；為無願行，所生至誠；意安詳行，備悉忍辱；等諸法行，逮得受決；是為菩薩十事室也。
「菩薩室有十事。何謂為十？無極慈室等心眾生；以大哀行不輕未學；以大喜行除諸不歡，和顏悅色；行大護處，等於有為及無所有；諸度無極，道心為首；具足空行，曉了隨時；為無相行，不住寂滅；為無願行，所生至誠；意安詳行，備悉忍辱；等諸法行，逮得受決；是為菩薩十事室也。
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「菩薩遊居有十事。何謂為十？其意遊居具四意止；所行遊居了法所趣；其意所在唯樂諸佛；諸度無極，備一切智，修四恩行；開化眾生，遊在生死，興於德本；集眾黎庶不習諸閙，隨其所樂而度脫之；顯神通行開悟眾生，解殊特根，善權方便；智度無極，為眾說法；遊至道場，達諸通慧；備菩薩行，行不斷絕，是為菩薩十事遊居。」
「菩薩遊居有十事。何謂為十？其意遊居具四意止；所行遊居了法所趣；其意所在唯樂諸佛；諸度無極，備一切智，修四恩行；開化眾生，遊在生死，興於德本；集眾黎庶不習諸閙，隨其所樂而度脫之；顯神通行開悟眾生，解殊特根，善權方便；智度無極，為眾說法；遊至道場，達諸通慧；備菩薩行，行不斷絕，是為菩薩十事遊居。」
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說是語時，三千大千世界為大震動。十方菩薩皆來讚詠，戴諸天華——如須彌山——皆散佛上，莫不歡然。諸天、龍、神悉來奉敬。箜篌、樂器不鼓自鳴，婦女珠環皆自作聲，飛鳥、禽獸皆共䳬䳬。盲者得視、聾者得聽、跛者行走、瘻者得平、屈者申舒、狂者得正、尫者強健、疾者瘳除。眾會咸踊，深自欣慶宿命祿厚致此光明。無央數人得無從生，發大道意，功德皆成。
說是語時，三千大千世界為大震動。十方菩薩皆來讚詠，戴諸天華——如須彌山——皆散佛上，莫不歡然。諸天、龍、神悉來奉敬。箜篌、樂器不鼓自鳴，婦女珠環皆自作聲，飛鳥、禽獸皆共䳬䳬。盲者得視、聾者得聽、跛者行走、瘻者得平、屈者申舒、狂者得正、尫者強健、疾者瘳除。眾會咸踊，深自欣慶宿命祿厚致此光明。無央數人得無從生，發大道意，功德皆成。
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度世品經卷第四
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