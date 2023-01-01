度世品經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度世品經卷第四

西晉月氏三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏三藏竺法護譯

普智菩薩復問普賢：「何謂身業？何謂為體？何謂言辭？何謂口淨？何謂善清淨？何謂所護而善攝？何謂菩薩所修章訓常勸樂眾生界？何謂菩薩等心？何謂發意？何謂心遍？何謂諸根？何謂志性？何謂性和？何謂應時？何謂應信？何謂信入世界？何謂信入眾生界？何謂居止？何謂興發？何謂奉行？何謂成就？何謂失佛道法？何謂寂然？何謂究竟法？何謂生佛法？何謂正士？何謂為路？何謂路無量？何謂道業？何謂行道？何謂進道？何謂為行？何謂為手？何謂為腹？何謂為藏？何謂為心業？何謂德鎧？何謂為杖？何謂為頭？何謂為眼？何謂為耳？何謂為鼻？何謂為舌？何謂為軀？何謂喜行？何謂行步？何謂為處？何謂為坐？何謂臥寐？何謂為室？何謂為遊居？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普智菩薩復問普賢：「何謂身業？何謂為體？何謂言辭？何謂口淨？何謂善清淨？何謂所護而善攝？何謂菩薩所修章訓常勸樂眾生界？何謂菩薩等心？何謂發意？何謂心遍？何謂諸根？何謂志性？何謂性和？何謂應時？何謂應信？何謂信入世界？何謂信入眾生界？何謂居止？何謂興發？何謂奉行？何謂成就？何謂失佛道法？何謂寂然？何謂究竟法？何謂生佛法？何謂正士？何謂為路？何謂路無量？何謂道業？何謂行道？何謂進道？何謂為行？何謂為手？何謂為腹？何謂為藏？何謂為心業？何謂德鎧？何謂為杖？何謂為頭？何謂為眼？何謂為耳？何謂為鼻？何謂為舌？何謂為軀？何謂喜行？何謂行步？何謂為處？何謂為坐？何謂臥寐？何謂為室？何謂為遊居？」

普賢菩薩報曰：「善哉問也，諦聽諦受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩報曰：「善哉問也，諦聽諦受。」

報曰：「唯然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報曰：「唯然。」

普賢曰：「菩薩身業有十事。何謂為十？能以一身普遍佛界，故曰身業；示現一切眾生界門；與諸所生而俱宿止；而獨遊步十方世界；亦皆往至諸佛道場會說法處；能以一手覆蓋一切三千世界，一掌捉持諸大鐵圍、金剛眾山；顯示眾生一切佛土合在身中；復令散沒；以眾生界受在一身，匿覆獨處；又復示現一切眾生覺在己身，以用成就嚴淨佛土；是為十身業。菩薩住此，由是得致無上佛業，訓誨群黎悉得至道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢曰：「菩薩身業有十事。何謂為十？能以一身普遍佛界，故曰身業；示現一切眾生界門；與諸所生而俱宿止；而獨遊步十方世界；亦皆往至諸佛道場會說法處；能以一手覆蓋一切三千世界，一掌捉持諸大鐵圍、金剛眾山；顯示眾生一切佛土合在身中；復令散沒；以眾生界受在一身，匿覆獨處；又復示現一切眾生覺在己身，以用成就嚴淨佛土；是為十身業。菩薩住此，由是得致無上佛業，訓誨群黎悉得至道。

「菩薩體有十事。何謂為十？體能奉修六度無極；能行四恩，不捨眾生；修無蓋哀，代諸群萌身自受之；五陰苦擔不以勞惓；無極慈身普護一切而令得濟；以功德形使諸人民皆得戴仰而逮安脫；以聖慧事——一切諸佛同合體故——以得成就；棄捐一切諸凶危法，是謂法身；善權方便，一切現門、神足、變化皆能顯示；所為感動菩薩體者，於道自在便成正覺；是為十體。菩薩住此，便能得入如來、至真無上大慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩體有十事。何謂為十？體能奉修六度無極；能行四恩，不捨眾生；修無蓋哀，代諸群萌身自受之；五陰苦擔不以勞惓；無極慈身普護一切而令得濟；以功德形使諸人民皆得戴仰而逮安脫；以聖慧事——一切諸佛同合體故——以得成就；棄捐一切諸凶危法，是謂法身；善權方便，一切現門、神足、變化皆能顯示；所為感動菩薩體者，於道自在便成正覺；是為十體。菩薩住此，便能得入如來、至真無上大慧。

「菩薩言辭有十事。何謂為十？言辭而諦，則以此教安隱眾生；以清和語悅可一切人民意念；以不妄語所說如言，演至誠辭；菩薩如是，假在夢中無有異言；所說隨順，不欺釋、梵及四天王；深妙無害，能為顯示自然之教；所說堅固，班宣諸法無有邊際；所演發路從一切言而開化之；隨人所作說其報應、示其本末；觀眾生意，隨其所應而教誨之；是為菩薩暢十言辭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩言辭有十事。何謂為十？言辭而諦，則以此教安隱眾生；以清和語悅可一切人民意念；以不妄語所說如言，演至誠辭；菩薩如是，假在夢中無有異言；所說隨順，不欺釋、梵及四天王；深妙無害，能為顯示自然之教；所說堅固，班宣諸法無有邊際；所演發路從一切言而開化之；隨人所作說其報應、示其本末；觀眾生意，隨其所應而教誨之；是為菩薩暢十言辭。

「菩薩有十事為善清淨。何謂為十？好憙欲聞如來音聲，是則為淨；思省菩薩曾所聽音，去於眾生所不憙聽，棄捐惡語不施於人；本昔所說四事口過常遠離之；本歡悅心諮嗟如來磬揚大音；在佛神寺歌歎佛德；以清和性為諸眾生宣傳法施；在尊神寺作諸妓樂、琴、箏、吹笛，樂佛塔廟；親自面從諸佛、世尊聽聞經典；順在天福，從諸菩薩；若因法師得聞經典，身自奉事，心捨天上；是為十事菩薩演教為善清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事為善清淨。何謂為十？好憙欲聞如來音聲，是則為淨；思省菩薩曾所聽音，去於眾生所不憙聽，棄捐惡語不施於人；本昔所說四事口過常遠離之；本歡悅心諮嗟如來磬揚大音；在佛神寺歌歎佛德；以清和性為諸眾生宣傳法施；在尊神寺作諸妓樂、琴、箏、吹笛，樂佛塔廟；親自面從諸佛、世尊聽聞經典；順在天福，從諸菩薩；若因法師得聞經典，身自奉事，心捨天上；是為十事菩薩演教為善清淨。

「菩薩有十事所護善攝。何謂為十？諸天王現，悉共護之；龍王、鬼神王皆出宿衛；揵沓和、阿須輪咸來奉敬；迦留羅、金翅鳥王僉來安之；甄陀羅、摩睺勒悉歸仰之；又，天帝釋侍從諸天俱來護之；其梵天王將諸梵天在邊自歸；諸菩薩等皆共敬念；諸不退轉一生補處僉來親之；諸如來等現在十方威神護之；是為菩薩十事擁護善攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事所護善攝。何謂為十？諸天王現，悉共護之；龍王、鬼神王皆出宿衛；揵沓和、阿須輪咸來奉敬；迦留羅、金翅鳥王僉來安之；甄陀羅、摩睺勒悉歸仰之；又，天帝釋侍從諸天俱來護之；其梵天王將諸梵天在邊自歸；諸菩薩等皆共敬念；諸不退轉一生補處僉來親之；諸如來等現在十方威神護之；是為菩薩十事擁護善攝。

「菩薩有十事所修章訓。何謂為十？而常勸樂眾生之界、亦復教化三千大千諸佛國土、又悉能入一切諸根、通利中間及弱劣者、隨其境土而嚴淨之、消除一切愛欲塵勞、遠離諸穢、棄捐境界而悉覩見志性所在、漸稍長益清和之性而悉普達遍諸法界，因是之故速近無為，是為十事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事所修章訓。何謂為十？而常勸樂眾生之界、亦復教化三千大千諸佛國土、又悉能入一切諸根、通利中間及弱劣者、隨其境土而嚴淨之、消除一切愛欲塵勞、遠離諸穢、棄捐境界而悉覩見志性所在、漸稍長益清和之性而悉普達遍諸法界，因是之故速近無為，是為十事。

「菩薩等心有十事。何謂為十？等心總持，執諸眾生，攝眾德本，令不遺漏；心如江海，不可限量，順諸佛法無極道慧；心如須彌，其德超踰，建立眾生一切善本；心如明珠，去諸垢穢，意念清淨；心如金剛，毀壞一切諸瑕疵法；其心堅固如鐵圍山，不可破壞，一切眾魔、諸外異學無能動者；其菩薩心猶如蓮華，遊於三界永無所著；其菩薩心如靈瑞華，於無數劫難可見聞；心如日明，遊行虛空，消滅一切闇蔽、罣礙、愚癡之冥；其心如空，愍傷一切群萌之類；是為菩薩十心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩等心有十事。何謂為十？等心總持，執諸眾生，攝眾德本，令不遺漏；心如江海，不可限量，順諸佛法無極道慧；心如須彌，其德超踰，建立眾生一切善本；心如明珠，去諸垢穢，意念清淨；心如金剛，毀壞一切諸瑕疵法；其心堅固如鐵圍山，不可破壞，一切眾魔、諸外異學無能動者；其菩薩心猶如蓮華，遊於三界永無所著；其菩薩心如靈瑞華，於無數劫難可見聞；心如日明，遊行虛空，消滅一切闇蔽、罣礙、愚癡之冥；其心如空，愍傷一切群萌之類；是為菩薩十心。

「菩薩發意復有十事。何謂為十？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩發意復有十事。何謂為十？

「發意念言：『吾當悅豫一切群萌，皆當消除諸眾生等塵勞、愛欲，永使無餘。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「發意念言：『吾當悅豫一切群萌，皆當消除諸眾生等塵勞、愛欲，永使無餘。』

「自興念言：『斷截諸蔽罣礙之難，悉於諸法不以猶豫，得至寂然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自興念言：『斷截諸蔽罣礙之難，悉於諸法不以猶豫，得至寂然。

「『吾當澹泊一切眾生勤苦五陰，當斷消滅惡趣、八難。「『常當普見一切如來，不離其邊；常當精進學菩薩戒，成諸佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『吾當澹泊一切眾生勤苦五陰，當斷消滅惡趣、八難。「『常當普見一切如來，不離其邊；常當精進學菩薩戒，成諸佛道。

「『普見眾生，成就一切使入道迹，以故發意。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『普見眾生，成就一切使入道迹，以故發意。』

「當知無極法鼓普遍十方諸佛國土，總攝人民志性諸根，使無有餘。是為十事菩薩發意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當知無極法鼓普遍十方諸佛國土，總攝人民志性諸根，使無有餘。是為十事菩薩發意。

「菩薩意遍復有十事。何謂為十？其意普遍，曠若虛空；入於無量一切法界，一時之間皆遍三世；諸佛所興輒能具足，入胎出生、棄國捐王、成最正覺、現大滅度悉由聖慧；入眾生界，志其意性，覺知諸根；以聖光明遍至一切諸法境土，周無邊際；諸幻羅網無所從生；至於自然無有顛倒，不可計會；己心無礙，使他無蔽；光明智慧而得自在；諸佛興時，所在發意現最正覺；是為菩薩十事意遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩意遍復有十事。何謂為十？其意普遍，曠若虛空；入於無量一切法界，一時之間皆遍三世；諸佛所興輒能具足，入胎出生、棄國捐王、成最正覺、現大滅度悉由聖慧；入眾生界，志其意性，覺知諸根；以聖光明遍至一切諸法境土，周無邊際；諸幻羅網無所從生；至於自然無有顛倒，不可計會；己心無礙，使他無蔽；光明智慧而得自在；諸佛興時，所在發意現最正覺；是為菩薩十事意遍。

「菩薩諸根有十事。何謂為十？諸菩薩等若見諸佛，諸根歡悅，欣然不還；好樂諸佛，奉敬經典，靡所不達；菩薩不迴一切諸根無所障塞；心常堅住，其所修行莫能廢者；諸根微妙，曉了分別智度無極；諸菩薩意無有進退，勸誨眾生，志如金剛；消化諸法，破壞眾惡，其明堅強，靡所不照；見諸如來光耀所在，諸根無怪；開士之心了如來身合為一體；其菩薩意至無限際，入於如來十種之力；是為菩薩十事諸根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩諸根有十事。何謂為十？諸菩薩等若見諸佛，諸根歡悅，欣然不還；好樂諸佛，奉敬經典，靡所不達；菩薩不迴一切諸根無所障塞；心常堅住，其所修行莫能廢者；諸根微妙，曉了分別智度無極；諸菩薩意無有進退，勸誨眾生，志如金剛；消化諸法，破壞眾惡，其明堅強，靡所不照；見諸如來光耀所在，諸根無怪；開士之心了如來身合為一體；其菩薩意至無限際，入於如來十種之力；是為菩薩十事諸根。

「菩薩志性有十事。何謂為十？有菩薩心常無所著，不貪世俗；其心清徹而不雜碎，不思聲聞、緣覺之事；又，計菩薩志性柔順，恒志佛道；其意清和，因一切智而出生矣；有所念者無有儔匹，消伏眾魔、諸外異學；志無瑕疵，嚴淨一切如來慧場；恒善救攝其意本末；如所聞法未曾忽忘；其意自然而無所倚著，所生之處無所適莫；其志深妙，普能得入微妙之慧，念已信解，解諸佛法；是為菩薩十事性也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩志性有十事。何謂為十？有菩薩心常無所著，不貪世俗；其心清徹而不雜碎，不思聲聞、緣覺之事；又，計菩薩志性柔順，恒志佛道；其意清和，因一切智而出生矣；有所念者無有儔匹，消伏眾魔、諸外異學；志無瑕疵，嚴淨一切如來慧場；恒善救攝其意本末；如所聞法未曾忽忘；其意自然而無所倚著，所生之處無所適莫；其志深妙，普能得入微妙之慧，念已信解，解諸佛法；是為菩薩十事性也。

「菩薩性和有十事。何謂為十？菩薩性和，意在尊豪而不退轉；積累一切眾德、善法，不疑諸佛；諮嗟如來本末性行，處於總攝；為大師行，聞所願俱；念在頂相，普能周入，於諸佛法性自然淨；於諸佛法而得由己；其意微妙，能入若干諸法道門；菩薩元首超越一切所在因緣；於道自恣、於諸三昧定意正受，嚴淨變化，其意堅住；攝取前世之所誓願，教化眾生未曾休息；是為菩薩十性淨和。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩性和有十事。何謂為十？菩薩性和，意在尊豪而不退轉；積累一切眾德、善法，不疑諸佛；諮嗟如來本末性行，處於總攝；為大師行，聞所願俱；念在頂相，普能周入，於諸佛法性自然淨；於諸佛法而得由己；其意微妙，能入若干諸法道門；菩薩元首超越一切所在因緣；於道自恣、於諸三昧定意正受，嚴淨變化，其意堅住；攝取前世之所誓願，教化眾生未曾休息；是為菩薩十性淨和。

「菩薩應時有十事。何謂為十？菩薩布施則為應時，施諸所有，無所希望；一切奉戒，其禁德限，閑淨精修，奉行應時，不蔑他人；為眾生故，忍諸瞋恚、患厭、懷恨；除去吾我及他人想，普修精進，隨時無轉；將護身、口，心無所忘，廢眾事業，禪定三昧；遵諸解門、神通之正，不捨愛欲、塵勞眷屬；若能奉行諸度無極、積累眾德未曾懈廢，修行大慈；解無眾生，身負眾苦，五品應身，不捨大哀；解知諸法自然寂靜，如來十力覺了隨時；以無限宜顯示黎庶，而轉法輪未曾懷還，見他志性而教誨之；是為菩薩十事應時。菩薩住此，逮佛無上無極大慧，便能隨時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩應時有十事。何謂為十？菩薩布施則為應時，施諸所有，無所希望；一切奉戒，其禁德限，閑淨精修，奉行應時，不蔑他人；為眾生故，忍諸瞋恚、患厭、懷恨；除去吾我及他人想，普修精進，隨時無轉；將護身、口，心無所忘，廢眾事業，禪定三昧；遵諸解門、神通之正，不捨愛欲、塵勞眷屬；若能奉行諸度無極、積累眾德未曾懈廢，修行大慈；解無眾生，身負眾苦，五品應身，不捨大哀；解知諸法自然寂靜，如來十力覺了隨時；以無限宜顯示黎庶，而轉法輪未曾懷還，見他志性而教誨之；是為菩薩十事應時。菩薩住此，逮佛無上無極大慧，便能隨時。

「菩薩信解復有十事。何謂為十？信於微妙而常隨宜；難及德本，篤無央數若干淨行；其好廣普，見於眾生無央數心；造信寂然，入於深奧無極法門；樂於清淨，興廣遠心，愛敬所望；諸佛建立十種力故，謙恭無雙，降伏眾魔及與官屬；究竟好業，等於報應；篤于近門，隨其所憙而示現之；受於所受，謂欲逮得諸佛授決；神足自在，恣意所樂，欲得佛道便成正覺；是為菩薩十事信解也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩信解復有十事。何謂為十？信於微妙而常隨宜；難及德本，篤無央數若干淨行；其好廣普，見於眾生無央數心；造信寂然，入於深奧無極法門；樂於清淨，興廣遠心，愛敬所望；諸佛建立十種力故，謙恭無雙，降伏眾魔及與官屬；究竟好業，等於報應；篤于近門，隨其所憙而示現之；受於所受，謂欲逮得諸佛授決；神足自在，恣意所樂，欲得佛道便成正覺；是為菩薩十事信解也。

「菩薩信入世界亦有十事。何謂為十？信諸佛土入一世界；以一世界入諸佛土；信一蓮華如大千界，一如來身遍坐其上十方佛土；解信一切自然如空；一切世界普悉莊嚴；信遍入中十方世界，其菩薩身能周其中；信十方國建著一跡；一切世界入一人身而自申暢；諸佛境土至如來樹，周一道場；以一音聲告十方界一切眾生，聞之心悅；是為十事菩薩信入世界。能住於此，遍入如來無量境土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩信入世界亦有十事。何謂為十？信諸佛土入一世界；以一世界入諸佛土；信一蓮華如大千界，一如來身遍坐其上十方佛土；解信一切自然如空；一切世界普悉莊嚴；信遍入中十方世界，其菩薩身能周其中；信十方國建著一跡；一切世界入一人身而自申暢；諸佛境土至如來樹，周一道場；以一音聲告十方界一切眾生，聞之心悅；是為十事菩薩信入世界。能住於此，遍入如來無量境土。

「菩薩有十事入眾生境界。何謂為十？一切身形自然無身；諸群生界則為一身；自恣講堂，信所入處；諸群萌品則以得入一菩薩腹；眾黎庶界受諸釋、梵及四天王形體像貌；信眾生界入如來身；十方人民——蚑行、喘息、人物之土——入一人身；一切眾生能得處在一佛法品；顯群萌界，現為聲聞、緣覺形貌像類，永無想念；十方世界悉現菩薩莊嚴功勳；諸眾生界示現如來色像、相好、若干種身、威儀禮節，訓誨眾人；是為菩薩十事入眾生界。「菩薩居止有十事。何謂為十？發菩薩意則是其處；修諸德本，眾惡休息；開化眾生，隨時導示；常見諸佛，不離眾聖；其所欲生輒得處在；清淨之界奉修道行；不違正真，恒懷正願；不隨邪誓，僉能遵奉六度無極；專精思惟平等道法；所可遊居與諸佛會；是為菩薩十宿止處也。菩薩住此，棄諸塵勞，無有遺餘，逮成如來無量慧處，是為居止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事入眾生境界。何謂為十？一切身形自然無身；諸群生界則為一身；自恣講堂，信所入處；諸群萌品則以得入一菩薩腹；眾黎庶界受諸釋、梵及四天王形體像貌；信眾生界入如來身；十方人民——蚑行、喘息、人物之土——入一人身；一切眾生能得處在一佛法品；顯群萌界，現為聲聞、緣覺形貌像類，永無想念；十方世界悉現菩薩莊嚴功勳；諸眾生界示現如來色像、相好、若干種身、威儀禮節，訓誨眾人；是為菩薩十事入眾生界。「菩薩居止有十事。何謂為十？發菩薩意則是其處；修諸德本，眾惡休息；開化眾生，隨時導示；常見諸佛，不離眾聖；其所欲生輒得處在；清淨之界奉修道行；不違正真，恒懷正願；不隨邪誓，僉能遵奉六度無極；專精思惟平等道法；所可遊居與諸佛會；是為菩薩十宿止處也。菩薩住此，棄諸塵勞，無有遺餘，逮成如來無量慧處，是為居止。

「菩薩興發有十事，菩薩以此斷諸起行。何謂為十？眾生界起，開化度之，令之究竟；世界若起，滅除其穢，常使嚴淨；如來興現逮菩薩行；起眾德本積累，相好習佛；功勳興于大哀，消除眾生苦惱、五陰熾盛之衰；發于大哀，勸立眾生安一切智；諸度無極合集菩薩嚴淨之行；起權方便，普為一切現道德之門；興於道意，其心坦然，不可稱限；取要言之：一切諸法菩薩所興、在所現化、神通解達；是為菩薩十興起也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩興發有十事，菩薩以此斷諸起行。何謂為十？眾生界起，開化度之，令之究竟；世界若起，滅除其穢，常使嚴淨；如來興現逮菩薩行；起眾德本積累，相好習佛；功勳興于大哀，消除眾生苦惱、五陰熾盛之衰；發于大哀，勸立眾生安一切智；諸度無極合集菩薩嚴淨之行；起權方便，普為一切現道德之門；興於道意，其心坦然，不可稱限；取要言之：一切諸法菩薩所興、在所現化、神通解達；是為菩薩十興起也。

「菩薩有十事奉行。何謂為十？恒自思念諸度無極、奉修禁戒而無缺漏、遵承聖慧不隨邪見、順從禮義未曾失節、遵崇道法不隨邪見、隨時品第不違高節、應時示現不犯道教、親近行義不厭訓誨、奉修正覺不隨小乘、遵承聖行而轉法輪，是為菩薩十事奉行也。「菩薩成就有十事。何謂為十？常懷篤信；奉敬善友，逮成佛法；慇懃愛樂如來所說，未曾謗毀正典訓教；其心無量，在於無際；勸助德本，逮如來境而無齊限；信樂不疑，普能遊入十方世界成為佛法；又，於法界不可動搖，心如泰山；動魔境界不得自在，自然降伏；恒悉識念諸佛境界；訓誨眾生，當自懷念如來、至真十種慧力；是為菩薩十事成就。「菩薩有十事失佛道法，常當遠之。何謂為十？其自憍慢，輕善親友，失佛道法；畏懼生死、窮苦之惱；患厭眾行，違菩薩心；勞惓天下周旋止頓；行必固性，違於正定便失等跡；所作德本，名：『是我所作。』嫉妬、誹謗正法；翳匿覆蓋諸菩薩行；愛樂聲聞、緣覺之法；憎於弘履，不喜宣暢菩薩大法。是為菩薩十失道法，常當遠之，乃入菩薩無上聖賢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事奉行。何謂為十？恒自思念諸度無極、奉修禁戒而無缺漏、遵承聖慧不隨邪見、順從禮義未曾失節、遵崇道法不隨邪見、隨時品第不違高節、應時示現不犯道教、親近行義不厭訓誨、奉修正覺不隨小乘、遵承聖行而轉法輪，是為菩薩十事奉行也。「菩薩成就有十事。何謂為十？常懷篤信；奉敬善友，逮成佛法；慇懃愛樂如來所說，未曾謗毀正典訓教；其心無量，在於無際；勸助德本，逮如來境而無齊限；信樂不疑，普能遊入十方世界成為佛法；又，於法界不可動搖，心如泰山；動魔境界不得自在，自然降伏；恒悉識念諸佛境界；訓誨眾生，當自懷念如來、至真十種慧力；是為菩薩十事成就。「菩薩有十事失佛道法，常當遠之。何謂為十？其自憍慢，輕善親友，失佛道法；畏懼生死、窮苦之惱；患厭眾行，違菩薩心；勞惓天下周旋止頓；行必固性，違於正定便失等跡；所作德本，名：『是我所作。』嫉妬、誹謗正法；翳匿覆蓋諸菩薩行；愛樂聲聞、緣覺之法；憎於弘履，不喜宣暢菩薩大法。是為菩薩十失道法，常當遠之，乃入菩薩無上聖賢。

「菩薩寂然有十事。何謂為十？能常勤修智度無極；瞻察眾生，除諸顛倒；度脫一切諸邪見縛；未曾發意求諸妄想，開化眾著、貪妄想者；行過三界，周旋一切十方世界，遊居其中；改變眾生貪諸塵勞、習放逸者，離愛欲法；興大悲哀愍諸群黎，除諸所有而復示現一切眷屬；動諸世界，現有終始，為顯修行；遊世俗法而無所著，而復隨時入其中教；具見佛道，不斷大行、不畏本願。是為菩薩十事寂然，賢聖度世，攝護黎庶，過諸聲聞緣覺之業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩寂然有十事。何謂為十？能常勤修智度無極；瞻察眾生，除諸顛倒；度脫一切諸邪見縛；未曾發意求諸妄想，開化眾著、貪妄想者；行過三界，周旋一切十方世界，遊居其中；改變眾生貪諸塵勞、習放逸者，離愛欲法；興大悲哀愍諸群黎，除諸所有而復示現一切眷屬；動諸世界，現有終始，為顯修行；遊世俗法而無所著，而復隨時入其中教；具見佛道，不斷大行、不畏本願。是為菩薩十事寂然，賢聖度世，攝護黎庶，過諸聲聞緣覺之業。

「菩薩有十事得究竟法。何謂為十？這生墮地自在如來、以致究暢諸佛境界、以獲成就諸菩薩業、具足一切諸度無極、興盛充滿諸佛種姓、而逮超越如來儔類、常得建立諸佛十力、永得究暢如來大道、解知諸佛皆一法身、如來、至真行無有二，是為菩薩十究竟法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事得究竟法。何謂為十？這生墮地自在如來、以致究暢諸佛境界、以獲成就諸菩薩業、具足一切諸度無極、興盛充滿諸佛種姓、而逮超越如來儔類、常得建立諸佛十力、永得究暢如來大道、解知諸佛皆一法身、如來、至真行無有二，是為菩薩十究竟法。

「菩薩有十事生諸佛法。何謂為十？一心自歸，奉善親友，興諸佛法至一德本；信樂佛法則生道跡；發意之頃皆能變現諸如來行；以得懷來無極大願，生廣大心；樂己德本，如所造立終不忘失、未曾患厭；無央數劫所可積行悉攝當來一切無際；遊居生在無量佛土開化眾生，常隨時節興菩薩行，不斷所履；常發大哀，顯無量心，發一意時普見虛空；以得超入殊妙大行，生至真願，不失本意；奉持一切如來訓誨，照耀眾生以發道心，具眾德法；是為菩薩興十道法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事生諸佛法。何謂為十？一心自歸，奉善親友，興諸佛法至一德本；信樂佛法則生道跡；發意之頃皆能變現諸如來行；以得懷來無極大願，生廣大心；樂己德本，如所造立終不忘失、未曾患厭；無央數劫所可積行悉攝當來一切無際；遊居生在無量佛土開化眾生，常隨時節興菩薩行，不斷所履；常發大哀，顯無量心，發一意時普見虛空；以得超入殊妙大行，生至真願，不失本意；奉持一切如來訓誨，照耀眾生以發道心，具眾德法；是為菩薩興十道法。

「菩薩有十事號為正士。何謂為十？菩薩解了佛慧為一法身，故曰開士；堅住大乘，號曰大士；奉行豪法，故曰尊人；覺成妙法，故曰聖士；入殊勝慧，故曰超士；勸人精進，故曰上人；宣豪勝法，故曰無上；具足解了十種力慧，故曰力士；除諸一切闇冥覆蔽，故曰無雙；無儔匹士，心得由己輒成佛道，號無思議；是為菩薩號十正士也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事號為正士。何謂為十？菩薩解了佛慧為一法身，故曰開士；堅住大乘，號曰大士；奉行豪法，故曰尊人；覺成妙法，故曰聖士；入殊勝慧，故曰超士；勸人精進，故曰上人；宣豪勝法，故曰無上；具足解了十種力慧，故曰力士；除諸一切闇冥覆蔽，故曰無雙；無儔匹士，心得由己輒成佛道，號無思議；是為菩薩號十正士也。

「菩薩行路有十事。何謂為十？諸菩薩眾與一乘路一無等倫，不捨一心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩行路有十事。何謂為十？諸菩薩眾與一乘路一無等倫，不捨一心。

「菩薩有行、智慧善權，為二性路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有行、智慧善權，為二性路。

「復有三路：奉修空行無相之本則無元際，不猗無願，遊於三界無所沾污。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有三路：奉修空行無相之本則無元際，不猗無願，遊於三界無所沾污。

「復有四路：修開士行，講無盡業；皆能勸助一切功德；稽顙如來，奉敬無懈；勸助聖慧，善宣道教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有四路：修開士行，講無盡業；皆能勸助一切功德；稽顙如來，奉敬無懈；勸助聖慧，善宣道教。

「增五根路：諦建立於信根、大精進於諸行、不退轉住一心而不亂、善覺了隨定意、常曉了智慧行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「增五根路：諦建立於信根、大精進於諸行、不退轉住一心而不亂、善覺了隨定意、常曉了智慧行。

「修六通事以為道路：其天眼者見諸色像、覩諸世界眾生之類，若有生者及於死者；則以天耳聞諸佛所說經典則受持之；見他眾生為能分別，自見己心、亦覩他意，本末眾念不可稱限而得由己；念往古世無央數劫所造德本，進益之宜悉識知之；得大神足，隨眾生本所應化者現若干變，則以正法訓誨眾生；慧盡諸漏，自覩本際，不斷菩薩所興立行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「修六通事以為道路：其天眼者見諸色像、覩諸世界眾生之類，若有生者及於死者；則以天耳聞諸佛所說經典則受持之；見他眾生為能分別，自見己心、亦覩他意，本末眾念不可稱限而得由己；念往古世無央數劫所造德本，進益之宜悉識知之；得大神足，隨眾生本所應化者現若干變，則以正法訓誨眾生；慧盡諸漏，自覩本際，不斷菩薩所興立行。

「行七思念為菩薩路：常念於佛，導眾生者無有邊際，以一切句見輒受持，勸化他人使自歸佛；思念經法、如來、至真，於一道場未曾動移，普在一切諸佛眾會現己說法，音暢十方；知諸群黎心根所在而開化之，其意思念僧在無數諸菩薩不退轉，覩不離數、皆見眾生；諸菩薩身常念施與，施諸菩薩，等御其心，思於大施使德增長；常念禁戒，不捨菩薩心，以諸德本施諸眾生；常念諸天，菩薩生在於兜術天當一補處；飢虛思德、常念眾生，以大權慧開化眾生，無能廢辯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行七思念為菩薩路：常念於佛，導眾生者無有邊際，以一切句見輒受持，勸化他人使自歸佛；思念經法、如來、至真，於一道場未曾動移，普在一切諸佛眾會現己說法，音暢十方；知諸群黎心根所在而開化之，其意思念僧在無數諸菩薩不退轉，覩不離數、皆見眾生；諸菩薩身常念施與，施諸菩薩，等御其心，思於大施使德增長；常念禁戒，不捨菩薩心，以諸德本施諸眾生；常念諸天，菩薩生在於兜術天當一補處；飢虛思德、常念眾生，以大權慧開化眾生，無能廢辯。

「其八正路：奉於正見棄諸邪見。棄諸妄想眾貪之求，皆念一切諸通之慧，道德種姓捨口四過，修賢聖種宣傳正語，身諸所行為眾生施，訓誨眾人無有休懈、不捨正律。其正業者，堅住自在，閑靜知足，修其道德，住於禮節威儀、住於正法，皆不誤失。其正方便，以諸菩薩同產兄弟，所見眷屬無有損耗，遵修如來十種力行。其正意者，所聞音聲悉能執持，普見十方諸佛世界，定意憒亂。其正定者，諸菩薩等不可思議以為脫門；聰明之故，以一定意遍無數定，本定正受，定未曾捨，為菩薩路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其八正路：奉於正見棄諸邪見。棄諸妄想眾貪之求，皆念一切諸通之慧，道德種姓捨口四過，修賢聖種宣傳正語，身諸所行為眾生施，訓誨眾人無有休懈、不捨正律。其正業者，堅住自在，閑靜知足，修其道德，住於禮節威儀、住於正法，皆不誤失。其正方便，以諸菩薩同產兄弟，所見眷屬無有損耗，遵修如來十種力行。其正意者，所聞音聲悉能執持，普見十方諸佛世界，定意憒亂。其正定者，諸菩薩等不可思議以為脫門；聰明之故，以一定意遍無數定，本定正受，定未曾捨，為菩薩路。

「離於欲界危害之跡，所講說法、口所宣講一切無礙，說所思念、眾想之著，開化眾生入一切智，捨於希望、捨眾貪愛，常欲思見一切如來；以歡悅心未曾懈廢，捨於世俗苦樂之業，顯示菩薩賢聖度世，永安道慧，修解無常、無色定意；生於欲界及在色界，初不動移，以度一切諸想、所遭音聲正受，其菩薩行不以為勞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「離於欲界危害之跡，所講說法、口所宣講一切無礙，說所思念、眾想之著，開化眾生入一切智，捨於希望、捨眾貪愛，常欲思見一切如來；以歡悅心未曾懈廢，捨於世俗苦樂之業，顯示菩薩賢聖度世，永安道慧，修解無常、無色定意；生於欲界及在色界，初不動移，以度一切諸想、所遭音聲正受，其菩薩行不以為勞。

「若能思惟如來十力，佛子！發遣為菩薩路，常能曉了有處無處、限與無限。見諸眾生過去、當來、現在報應、罪福所趣，知於一切神識諸根，了了分別，察其心本而為說法。別若干種不可計數身體各異，如是上願、志在中間、又或下志，識其無際為班宣法。一切剎土——諸有眾生三世所在、無央數劫——諸菩薩身悉遍其中。如來、至真現無想念，而不違捨諸菩薩行、諸禪定意，一心正受塵勞、瞋恚。觀察進退，知所因生，住菩薩門，覩諸黎庶死生所趣為說本末。知於三世眾想諸念，入於一世了諸群萌塵勞、罣礙、志性結解，悉令盡索，不捨菩薩所興顯行。是為十路，菩薩住此，悉逮無上如來權道。「菩薩行路無量，道至無限，行道無數淨不可計。所以者何？菩薩行道無量有十事。何謂為十？察於虛空不可計矣、法界中間向玄之有玄悉無量矣、眾生之種甚多故不可盡、世界無際故曰無限、諸惡思想亦復無底、一切民庶言辭亦無底元、如來之身無能計校、諸佛所演音聲言教亦莫能盡、如來道力無能窮者、一切智明慧達聖元亦無能極，是為菩薩路十無量。所以者何？如虛空無量，修道無量亦當如之；如法界玄之有玄，奉合道義無量亦如；如眾生界甚多無盡，菩薩奉道無盡亦如；若其世界無有邊際，進道亦如；若眾惡思想不可計說，順道化人亦若茲矣；如民庶辭無有崖際，其合道如；若如來行無能計校，一切群黎無有二國，所念悉周，道行亦如；若佛音聲言教莫能盡者，修道亦如，以一言訓普告一切法界人種；若如來力無能窮者，進如來力修道亦然；如一切智不可計者，菩薩積德修道亦然；是為菩薩行路無量也。「菩薩行路有十事。何謂為十？無行不行、應與不應；其身、口、心無所至湊，無舉、無下，其慧本淨，故使其然；無奉不奉、修與不修，入於自然，猶如幻夢、影、響、芭蕉、電現、野馬、水中之月；皆解此已，無一倚求，達知三界空、無相願悉無處所，因其想見而有三處；積斯功德，不荒其行；心無所有而不可見，無言、無教，離於諸法；眾所遊居奉修法界，無所破壞；能知觀察，入一切法，不失如來真諦本際——斯真諦者，則以普周虛空之際——入菩薩慧、諸行、力業，未曾懈惓如來十力、四無所畏；一切智藏察諸平等，觀一切法不懷沈吟；是為十事菩薩行道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若能思惟如來十力，佛子！發遣為菩薩路，常能曉了有處無處、限與無限。見諸眾生過去、當來、現在報應、罪福所趣，知於一切神識諸根，了了分別，察其心本而為說法。別若干種不可計數身體各異，如是上願、志在中間、又或下志，識其無際為班宣法。一切剎土——諸有眾生三世所在、無央數劫——諸菩薩身悉遍其中。如來、至真現無想念，而不違捨諸菩薩行、諸禪定意，一心正受塵勞、瞋恚。觀察進退，知所因生，住菩薩門，覩諸黎庶死生所趣為說本末。知於三世眾想諸念，入於一世了諸群萌塵勞、罣礙、志性結解，悉令盡索，不捨菩薩所興顯行。是為十路，菩薩住此，悉逮無上如來權道。「菩薩行路無量，道至無限，行道無數淨不可計。所以者何？菩薩行道無量有十事。何謂為十？察於虛空不可計矣、法界中間向玄之有玄悉無量矣、眾生之種甚多故不可盡、世界無際故曰無限、諸惡思想亦復無底、一切民庶言辭亦無底元、如來之身無能計校、諸佛所演音聲言教亦莫能盡、如來道力無能窮者、一切智明慧達聖元亦無能極，是為菩薩路十無量。所以者何？如虛空無量，修道無量亦當如之；如法界玄之有玄，奉合道義無量亦如；如眾生界甚多無盡，菩薩奉道無盡亦如；若其世界無有邊際，進道亦如；若眾惡思想不可計說，順道化人亦若茲矣；如民庶辭無有崖際，其合道如；若如來行無能計校，一切群黎無有二國，所念悉周，道行亦如；若佛音聲言教莫能盡者，修道亦如，以一言訓普告一切法界人種；若如來力無能窮者，進如來力修道亦然；如一切智不可計者，菩薩積德修道亦然；是為菩薩行路無量也。「菩薩行路有十事。何謂為十？無行不行、應與不應；其身、口、心無所至湊，無舉、無下，其慧本淨，故使其然；無奉不奉、修與不修，入於自然，猶如幻夢、影、響、芭蕉、電現、野馬、水中之月；皆解此已，無一倚求，達知三界空、無相願悉無處所，因其想見而有三處；積斯功德，不荒其行；心無所有而不可見，無言、無教，離於諸法；眾所遊居奉修法界，無所破壞；能知觀察，入一切法，不失如來真諦本際——斯真諦者，則以普周虛空之際——入菩薩慧、諸行、力業，未曾懈惓如來十力、四無所畏；一切智藏察諸平等，觀一切法不懷沈吟；是為十事菩薩行道。

「菩薩有十行道嚴淨。何謂為十？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十行道嚴淨。何謂為十？

「佛子！菩薩在於欲界而不動移，忽在色界，在其像行，一心脫門，定意正受，其所生處無有放逸，是一淨路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩在於欲界而不動移，忽在色界，在其像行，一心脫門，定意正受，其所生處無有放逸，是一淨路。

「又復，佛子！菩薩目見聲聞之乘，以慧度之，不墮彼路，是二淨路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，佛子！菩薩目見聲聞之乘，以慧度之，不墮彼路，是二淨路。

「又復，佛子！菩薩觀知緣覺之乘，曉了隨時，興大悲哀，逮諸力願而不懈廢，是三淨路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，佛子！菩薩觀知緣覺之乘，曉了隨時，興大悲哀，逮諸力願而不懈廢，是三淨路。

「又復，佛子！菩薩大士與大群從眷屬圍遶、諸天人民清淨端政鼓百千樂、諸玉女琴瑟亦不可計，其音清和，參駕大車。菩薩在中禪定脫門，三昧正受，如道無違，是四淨路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，佛子！菩薩大士與大群從眷屬圍遶、諸天人民清淨端政鼓百千樂、諸玉女琴瑟亦不可計，其音清和，參駕大車。菩薩在中禪定脫門，三昧正受，如道無違，是四淨路。

「又復，佛子！菩薩在於一切眾生歌舞調戲，隨眾所為，示與俱同，常如一心，菩薩定意初未曾亂，是五淨路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，佛子！菩薩在於一切眾生歌舞調戲，隨眾所為，示與俱同，常如一心，菩薩定意初未曾亂，是五淨路。

「又復，佛子！菩薩已度於世俗法，而於諸業悉無所著，不捨度道，救攝眾生，是六淨路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，佛子！菩薩已度於世俗法，而於諸業悉無所著，不捨度道，救攝眾生，是六淨路。

「又復，佛子！菩薩住道，為顯聖慧以入正道，越諸邪見，在於邪徑訓誨眾生使得勉濟，不與邪徑而俱同塵，是七淨路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，佛子！菩薩住道，為顯聖慧以入正道，越諸邪見，在於邪徑訓誨眾生使得勉濟，不與邪徑而俱同塵，是七淨路。

「又復，佛子！菩薩大士其身、口、意無有缺漏，亦不護戒，將養如來清淨之禁，為諸凡夫愚騃之黨顯清淨行，教惡戒者使普具足一切淨福。菩薩所由，皆除地獄、餓鬼、畜生，致三善路。現在不閑、生於眾難貧匱之處，而到所在勉濟眾生，雖遊其中，不與合同，是八淨路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，佛子！菩薩大士其身、口、意無有缺漏，亦不護戒，將養如來清淨之禁，為諸凡夫愚騃之黨顯清淨行，教惡戒者使普具足一切淨福。菩薩所由，皆除地獄、餓鬼、畜生，致三善路。現在不閑、生於眾難貧匱之處，而到所在勉濟眾生，雖遊其中，不與合同，是八淨路。

「又復，佛子！菩薩所為不傾仰人，而於佛法逮無礙辯，普觀諸佛逮法慧光、諸如來等下無形種、一切諸佛皆一法身。諸佛導利，為一切故遍照法門、等住諸乘，諸佛遊居悉在目前。一切黎庶僉無堪任，眾生面手悉見形呰至未曾有，悉為普等，其所求法未曾忘失。其所現師，為從何受悉恭敬之，咸起迎逆，因怪而生，緣其受之。彼修行法在於眾生。所以者何？善權方便。菩薩所行開士真諦住於道業，輒以方便趣使眾生得隨律教，顯現權道各使得所，是九淨路。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，佛子！菩薩所為不傾仰人，而於佛法逮無礙辯，普觀諸佛逮法慧光、諸如來等下無形種、一切諸佛皆一法身。諸佛導利，為一切故遍照法門、等住諸乘，諸佛遊居悉在目前。一切黎庶僉無堪任，眾生面手悉見形呰至未曾有，悉為普等，其所求法未曾忘失。其所現師，為從何受悉恭敬之，咸起迎逆，因怪而生，緣其受之。彼修行法在於眾生。所以者何？善權方便。菩薩所行開士真諦住於道業，輒以方便趣使眾生得隨律教，顯現權道各使得所，是九淨路。

「又復，佛子！菩薩合集眾德之本，逮得菩薩最上妙法，普具如來阿惟顏行，一切法尊所度無極，繫著無量離垢法冠，正繒為帶。十方世界現無央數諸如來身，轉無耗損，建立法輪。其身盡遍一切佛土，遊於諸法，獨步三界，度于彼岸，逮諸菩薩皆得自在。生十方國，過去、當來、現在諸佛所可示現，教化眾生皆一佛界，亦不違失諸菩薩行，不迷道慧，不違開士德原之本而退還也。履菩薩跡而不迴還，在大士行而不懈廢、亦復不斷正士啟受，亦復不捨善權方便、不廢聖業、不違菩薩所行勢力、不以危害加於他餘、不遠聖士所建正行。所以者何？若斯，菩薩速得無上正真之道。如是，菩薩行無所著，觀一切智，明如來體像而無形貌，是為十淨路。菩薩住此，疾成如來無上大道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，佛子！菩薩合集眾德之本，逮得菩薩最上妙法，普具如來阿惟顏行，一切法尊所度無極，繫著無量離垢法冠，正繒為帶。十方世界現無央數諸如來身，轉無耗損，建立法輪。其身盡遍一切佛土，遊於諸法，獨步三界，度于彼岸，逮諸菩薩皆得自在。生十方國，過去、當來、現在諸佛所可示現，教化眾生皆一佛界，亦不違失諸菩薩行，不迷道慧，不違開士德原之本而退還也。履菩薩跡而不迴還，在大士行而不懈廢、亦復不斷正士啟受，亦復不捨善權方便、不廢聖業、不違菩薩所行勢力、不以危害加於他餘、不遠聖士所建正行。所以者何？若斯，菩薩速得無上正真之道。如是，菩薩行無所著，觀一切智，明如來體像而無形貌，是為十淨路。菩薩住此，疾成如來無上大道。

「佛子！菩薩有十奉行。何謂為十？修于禁戒，大願殊特，漸備具足；為精進行，懷來一切諸道品義而不迴還；遵神通行，從眾人志各令歡悅；修神足行，普入十方諸佛國土，合為一剎而無動者；志奉清和，得入殊妙；誓願堅固，一切所作靡不成辦；若受伏勝，不越一切眾尊師命；求聞經典，行無厭倦，奉修諸佛所班宣法不以為勞；崇法聖性，遊于一切眾會道場，勇無怯弱；就於無極大行清淨，解知一切咸無所生，是為十行。菩薩住斯，普遊十方一切佛土，無所罣礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！菩薩有十奉行。何謂為十？修于禁戒，大願殊特，漸備具足；為精進行，懷來一切諸道品義而不迴還；遵神通行，從眾人志各令歡悅；修神足行，普入十方諸佛國土，合為一剎而無動者；志奉清和，得入殊妙；誓願堅固，一切所作靡不成辦；若受伏勝，不越一切眾尊師命；求聞經典，行無厭倦，奉修諸佛所班宣法不以為勞；崇法聖性，遊于一切眾會道場，勇無怯弱；就於無極大行清淨，解知一切咸無所生，是為十行。菩薩住斯，普遊十方一切佛土，無所罣礙。

「菩薩有十事手。何謂為十？謂：篤信手，信如來教，一志信樂不可窮極；以手供養諸佛、正覺，積累大德增益無倦；為放捨手，一切諸求皆令得悅，充滿所願；歎善哉言先問訊手；伸其右掌，博聞善手，斷除一切猶豫、結網、三界寂然；大遊出手，愛欲無常，當以大手化眾生界，授所施與；住安地手，覺了四流，度無極臂，總攝內藏；奉平等行為無師法，悉化眾生，無起害心，講說經典，明知世俗及度世法手，能除身心諸有災疾；智慧寶手，消滅塵勞，現無量法光明之耀；是為菩薩十事手也，以此道手弘覆一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事手。何謂為十？謂：篤信手，信如來教，一志信樂不可窮極；以手供養諸佛、正覺，積累大德增益無倦；為放捨手，一切諸求皆令得悅，充滿所願；歎善哉言先問訊手；伸其右掌，博聞善手，斷除一切猶豫、結網、三界寂然；大遊出手，愛欲無常，當以大手化眾生界，授所施與；住安地手，覺了四流，度無極臂，總攝內藏；奉平等行為無師法，悉化眾生，無起害心，講說經典，明知世俗及度世法手，能除身心諸有災疾；智慧寶手，消滅塵勞，現無量法光明之耀；是為菩薩十事手也，以此道手弘覆一切。

「菩薩腹有十事。何謂為十？謂：志性腹，所念清和；質直之藏而無諛諂，不思偽飾，悉無所受；無因緣界，不樂一切諸所有業；去諸塵勞，以慧為胎；其心清淨而無瑕穢；觀斷諸食，思真諦法，察萬物無；曉了十二因緣之故，分別一切諸生死業；志性柔軟，純淑之故；除於一切邊際邪見；為菩薩腹，普使眾生入佛道藏；是為菩薩十事腹也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩腹有十事。何謂為十？謂：志性腹，所念清和；質直之藏而無諛諂，不思偽飾，悉無所受；無因緣界，不樂一切諸所有業；去諸塵勞，以慧為胎；其心清淨而無瑕穢；觀斷諸食，思真諦法，察萬物無；曉了十二因緣之故，分別一切諸生死業；志性柔軟，純淑之故；除於一切邊際邪見；為菩薩腹，普使眾生入佛道藏；是為菩薩十事腹也。

「菩薩復有十藏。何謂為十？不斷佛教，住菩薩行，奉諸佛教，以無放逸而得由生顯熾法訓；為菩薩胎，住無極慧，現出世間遵承聖眾；為菩薩胎，住不退轉而轉法輪，必從眾生善法殘來；為菩薩胎，所住隨時，不失道節，眾生在於不決了處，究竟開化；為菩薩胎，立之報應各各使度，令無斷絕，眾生處在處邪見地，興大悲哀；為菩薩胎，興熾當來無極光明如來十力，奉修報應令其具足；為菩薩胎，降伏眾魔，德本無雙，大無所畏，為師子吼；則菩薩胎一住立處歡悅眾生，令無餘疑，逮得十八諸佛之法；為菩薩胎，皆以聖慧道利一切，一切眾生十方國土有諸佛法，勸助佛道；為菩薩胎，生無差特，入于一慧；是為菩薩之十胎矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復有十藏。何謂為十？不斷佛教，住菩薩行，奉諸佛教，以無放逸而得由生顯熾法訓；為菩薩胎，住無極慧，現出世間遵承聖眾；為菩薩胎，住不退轉而轉法輪，必從眾生善法殘來；為菩薩胎，所住隨時，不失道節，眾生在於不決了處，究竟開化；為菩薩胎，立之報應各各使度，令無斷絕，眾生處在處邪見地，興大悲哀；為菩薩胎，興熾當來無極光明如來十力，奉修報應令其具足；為菩薩胎，降伏眾魔，德本無雙，大無所畏，為師子吼；則菩薩胎一住立處歡悅眾生，令無餘疑，逮得十八諸佛之法；為菩薩胎，皆以聖慧道利一切，一切眾生十方國土有諸佛法，勸助佛道；為菩薩胎，生無差特，入于一慧；是為菩薩之十胎矣。

「菩薩心業有十事。何謂為十？所可念業，一切所作輒得成就；心不懷怯，積累功德，習具相好；愍大行步，降伏一切諸魔官屬；隨時行愍，消除一切塵勞愛欲；修不退轉，亦不迴還弘愍之行；至佛道場，本淨顯耀，心無所至，了無所倚；愍入眾生，隨其所好而開化之；修大梵行，入諸佛法，不樂餘道，救濟眾生；空、無相願達無所有，去諸邪見，不捨三界；舉諸莊嚴，為金剛界堅固無壞，正使一切皆成為魔，不能動搖菩薩一毛所興德行；是為十愍。「菩薩有十事被德鎧。何謂為十？被大慈鎧，將護民庶；修無極哀，皆忍眾苦；志誓願鎧，悉能究暢一切方便；勸助德鎧，親奉諸佛清淨之行；興功德鎧，使諸眾生皆蒙其恩；諸度無極皆度群黎；聖慧之鎧，消除一切塵勞愛欲；善權方便，殖眾德本；導利普門，一切智心安不憒閙，其意無變；一志德鎧，心懷法念而不忽忘；是為菩薩十德之鎧降伏眾魔。「菩薩杖有十事。何謂為十？以布施杖害諸慳貪、修禁戒業壞除一切犯眾惡事、等勸法杖消去妄想、則以智慧斷截眾生塵勞愛欲、以正業杖遠離一切不曉活業、以善權杖普自現身婬怒癡亂、菩薩皆以法杖消化眾生一切愛欲眾瑕穢門、其在生死則以慧力斷為穢行而開化之、講一法杖破壞一切諸所依倚、一切智門能為消去諸反逆戶，是為菩薩所執十杖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩心業有十事。何謂為十？所可念業，一切所作輒得成就；心不懷怯，積累功德，習具相好；愍大行步，降伏一切諸魔官屬；隨時行愍，消除一切塵勞愛欲；修不退轉，亦不迴還弘愍之行；至佛道場，本淨顯耀，心無所至，了無所倚；愍入眾生，隨其所好而開化之；修大梵行，入諸佛法，不樂餘道，救濟眾生；空、無相願達無所有，去諸邪見，不捨三界；舉諸莊嚴，為金剛界堅固無壞，正使一切皆成為魔，不能動搖菩薩一毛所興德行；是為十愍。「菩薩有十事被德鎧。何謂為十？被大慈鎧，將護民庶；修無極哀，皆忍眾苦；志誓願鎧，悉能究暢一切方便；勸助德鎧，親奉諸佛清淨之行；興功德鎧，使諸眾生皆蒙其恩；諸度無極皆度群黎；聖慧之鎧，消除一切塵勞愛欲；善權方便，殖眾德本；導利普門，一切智心安不憒閙，其意無變；一志德鎧，心懷法念而不忽忘；是為菩薩十德之鎧降伏眾魔。「菩薩杖有十事。何謂為十？以布施杖害諸慳貪、修禁戒業壞除一切犯眾惡事、等勸法杖消去妄想、則以智慧斷截眾生塵勞愛欲、以正業杖遠離一切不曉活業、以善權杖普自現身婬怒癡亂、菩薩皆以法杖消化眾生一切愛欲眾瑕穢門、其在生死則以慧力斷為穢行而開化之、講一法杖破壞一切諸所依倚、一切智門能為消去諸反逆戶，是為菩薩所執十杖。

「菩薩頭有十事。何謂為十？無慢為首，天上世間莫能見頂；稽首師長、孝順二親，天上世間皆為跪拜；好上妙首，三千大千世界靡不戴仰；眾德之本而為元首，三界眾生咸來歸命；代諸眾生負於重擔，為枕之首，常得舉頭周觀十方；不輕他首，所作遊步與眾超異；智度無極首，頂有法王；權方便首，普現眾生平等之行；化人民首，誘進眾生，悉使普安；修諸如來法教之首，常奉三寶令不斷絕；是為菩薩所有十頭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩頭有十事。何謂為十？無慢為首，天上世間莫能見頂；稽首師長、孝順二親，天上世間皆為跪拜；好上妙首，三千大千世界靡不戴仰；眾德之本而為元首，三界眾生咸來歸命；代諸眾生負於重擔，為枕之首，常得舉頭周觀十方；不輕他首，所作遊步與眾超異；智度無極首，頂有法王；權方便首，普現眾生平等之行；化人民首，誘進眾生，悉使普安；修諸如來法教之首，常奉三寶令不斷絕；是為菩薩所有十頭。

「菩薩眼有十事。何謂為十？則以肉眼皆見諸色、又以天眼普見眾生心意所念、以智慧眼觀黎庶根、復以法眼皆見諸法之所歸趣、佛正覺眼悉見如來諸十種力、以聖慧眼見除一切諸非法事、以光明眼演佛威耀普有所照、以導利眼捐棄一切貢高自大、以無為眼所覩無礙、一切智眼普見十方一切法門，是為菩薩十事眼也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩眼有十事。何謂為十？則以肉眼皆見諸色、又以天眼普見眾生心意所念、以智慧眼觀黎庶根、復以法眼皆見諸法之所歸趣、佛正覺眼悉見如來諸十種力、以聖慧眼見除一切諸非法事、以光明眼演佛威耀普有所照、以導利眼捐棄一切貢高自大、以無為眼所覩無礙、一切智眼普見十方一切法門，是為菩薩十事眼也。

「菩薩耳有十事。何謂為十？聞嗟歎德，斷諸結著；若聞謗毀，除諸所受；若聞聲聞、緣覺之事，不以喜悅、亦不志求；若聞嗟歎菩薩之行，歡悅無量；閉塞地獄、餓鬼、畜生；假使生貧八難厄者，為興大哀；聞生天上人中安處，知皆無常，志慕大道；若聞諮嗟諸佛功勳，益加精進具足此業；若復得聞諸度無極及與四恩菩薩法藏，一切精修皆能通達，備悉是事。佛子當知：諸菩薩眾，十方世界諸佛所宣義理之業，諸開士等皆悉聞之。諸所可聽，解無所有。又，其菩薩耳所聞法悉等一定，從初發意至於道場坐佛樹下得成為佛，開化眾生未曾懈廢。是為菩薩十事耳也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩耳有十事。何謂為十？聞嗟歎德，斷諸結著；若聞謗毀，除諸所受；若聞聲聞、緣覺之事，不以喜悅、亦不志求；若聞嗟歎菩薩之行，歡悅無量；閉塞地獄、餓鬼、畜生；假使生貧八難厄者，為興大哀；聞生天上人中安處，知皆無常，志慕大道；若聞諮嗟諸佛功勳，益加精進具足此業；若復得聞諸度無極及與四恩菩薩法藏，一切精修皆能通達，備悉是事。佛子當知：諸菩薩眾，十方世界諸佛所宣義理之業，諸開士等皆悉聞之。諸所可聽，解無所有。又，其菩薩耳所聞法悉等一定，從初發意至於道場坐佛樹下得成為佛，開化眾生未曾懈廢。是為菩薩十事耳也。

「菩薩鼻有十事。何謂為十？若遇美香不以識樂、若遭臭穢不以患厭，等察香臭不以殊特，觀諸香臭悉無所有；衣服、臥具、禮節香臭、婬怒癡事皆以等心入此眾生；其諸大藏、樹木、眾香咸悉觀之，知無有香；下無擇獄，盡於上界三十三天；其中所有一切名香僉無所著，悉說本末；得聽聲聞戒禁博聞；布施智慧道法之香；慕一切智，心未曾變；假使得蒙諸菩薩行，則以修智如來等地；若具如來境界慧香，不斷菩薩上妙道行；是為菩薩十清淨香。「菩薩舌有十事。何謂為十？口演無盡眾生之行；班宣無量諸經典教；諮嗟無限諸佛功勳；歌歎無窮滅度辯才；頌說無際大乘之業；其口言辭遍十方空；其大光明照諸佛土；口所說言皆使眾生各各得解；其辭與同口所宣者，十方諸佛咸共歎之；一切眾魔及外讎敵、塵勞、生死悉自然除，至寂無為；是為菩薩所說口舌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩鼻有十事。何謂為十？若遇美香不以識樂、若遭臭穢不以患厭，等察香臭不以殊特，觀諸香臭悉無所有；衣服、臥具、禮節香臭、婬怒癡事皆以等心入此眾生；其諸大藏、樹木、眾香咸悉觀之，知無有香；下無擇獄，盡於上界三十三天；其中所有一切名香僉無所著，悉說本末；得聽聲聞戒禁博聞；布施智慧道法之香；慕一切智，心未曾變；假使得蒙諸菩薩行，則以修智如來等地；若具如來境界慧香，不斷菩薩上妙道行；是為菩薩十清淨香。「菩薩舌有十事。何謂為十？口演無盡眾生之行；班宣無量諸經典教；諮嗟無限諸佛功勳；歌歎無窮滅度辯才；頌說無際大乘之業；其口言辭遍十方空；其大光明照諸佛土；口所說言皆使眾生各各得解；其辭與同口所宣者，十方諸佛咸共歎之；一切眾魔及外讎敵、塵勞、生死悉自然除，至寂無為；是為菩薩所說口舌。

「菩薩軀有十事。何謂為十？謂：受人身則以人言而開化之；亦復訓導諸非人形；地獄、餓鬼、畜生令隨律教；生在天身，又復教授諸天人像，欲行天人及無色天；有在學者則以學地而誘進之，向無學身；為現羅漢無所著事；在緣覺軀為導緣覺所當奉律；在菩薩形則為顯示大乘之業；如來、至真其慧無限，隨時說現、見諸自大，以權方便而發起之；法身無漏，悉無所有，普現諸身；是為菩薩十身。「菩薩有十意行。何謂為十？念於本宿命一切所行；眾德之本建立其意，常奉要義；心所入者，常志佛道；極至原際，愍眾生身；念無煩擾，斷眾塵勞；其意顯曜，不與客塵而俱合同；念擇善行，察之隨時而無所犯；諦觀罪福，不造殃釁；思諸德根，諸根寂定，制不放逸；其志澹泊，求佛定意；是為菩薩十意之行。「菩薩行步有十事。何謂為十？好詣法會，聽受經義，所詣無聲、亦無陰蔽；不懷婬、怒、愚癡、恐懼，心常專惟；有講法者皆為眾生；至於欲界開化黎庶；若至色界及無色界，以像定意尋便迴還；普現五道，訓誨群黎；以神通慧，遍諸佛土見諸如來，稽首問訊；所可遊步悉為法施；由是之故得大智慧，現入泥洹，不斷生死，周旋所度；具諸佛法，未曾休廢諸菩薩行；是為菩薩十事遊行。菩薩住此，無遊不遊，因斯普至諸如來行，獨出十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩軀有十事。何謂為十？謂：受人身則以人言而開化之；亦復訓導諸非人形；地獄、餓鬼、畜生令隨律教；生在天身，又復教授諸天人像，欲行天人及無色天；有在學者則以學地而誘進之，向無學身；為現羅漢無所著事；在緣覺軀為導緣覺所當奉律；在菩薩形則為顯示大乘之業；如來、至真其慧無限，隨時說現、見諸自大，以權方便而發起之；法身無漏，悉無所有，普現諸身；是為菩薩十身。「菩薩有十意行。何謂為十？念於本宿命一切所行；眾德之本建立其意，常奉要義；心所入者，常志佛道；極至原際，愍眾生身；念無煩擾，斷眾塵勞；其意顯曜，不與客塵而俱合同；念擇善行，察之隨時而無所犯；諦觀罪福，不造殃釁；思諸德根，諸根寂定，制不放逸；其志澹泊，求佛定意；是為菩薩十意之行。「菩薩行步有十事。何謂為十？好詣法會，聽受經義，所詣無聲、亦無陰蔽；不懷婬、怒、愚癡、恐懼，心常專惟；有講法者皆為眾生；至於欲界開化黎庶；若至色界及無色界，以像定意尋便迴還；普現五道，訓誨群黎；以神通慧，遍諸佛土見諸如來，稽首問訊；所可遊步悉為法施；由是之故得大智慧，現入泥洹，不斷生死，周旋所度；具諸佛法，未曾休廢諸菩薩行；是為菩薩十事遊行。菩薩住此，無遊不遊，因斯普至諸如來行，獨出十方。

「菩薩有十處。何謂為十？處菩薩心未曾忘之；住度無極所可修業；不以飽滿聚集法眾，通達智慧；止於閑居，致大禪定；順一切智，德知止足，賢聖寂靜；住無眾想，亦無希望；奉行法處，不遠正義；禮歸如來，則能具足諸佛、正覺威儀禮節；出神通處，備悉大慧，逮法忍者滿所授慧；坐道場處至力無畏，充滿一切諸佛之法；是為菩薩十處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十處。何謂為十？處菩薩心未曾忘之；住度無極所可修業；不以飽滿聚集法眾，通達智慧；止於閑居，致大禪定；順一切智，德知止足，賢聖寂靜；住無眾想，亦無希望；奉行法處，不遠正義；禮歸如來，則能具足諸佛、正覺威儀禮節；出神通處，備悉大慧，逮法忍者滿所授慧；坐道場處至力無畏，充滿一切諸佛之法；是為菩薩十處。

「菩薩有十坐。何謂為十？其福得至轉輪王座；修於十德，不失天上、世間人處；得四天王，以佛尊法授諸天下；逮為天帝，超越眾庶、梵天、自在；欲攝他心亦得由己；致師子座，興顯法眾；得正法座，逮成總持力，普照一切；其志堅強，所建正願靡不周遍，通達十方；以大慈座，瞋恚、懷結令得悅顏；以大哀座，忍諸苦惱，不以為患；坐金剛座，降伏眾魔、諸外怨敵；是為十座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十坐。何謂為十？其福得至轉輪王座；修於十德，不失天上、世間人處；得四天王，以佛尊法授諸天下；逮為天帝，超越眾庶、梵天、自在；欲攝他心亦得由己；致師子座，興顯法眾；得正法座，逮成總持力，普照一切；其志堅強，所建正願靡不周遍，通達十方；以大慈座，瞋恚、懷結令得悅顏；以大哀座，忍諸苦惱，不以為患；坐金剛座，降伏眾魔、諸外怨敵；是為十座。

「菩薩臥寐有十事。何謂為十？謂止寂然，身心澹泊，宿於獨處；思惟順義，不失其時；頓於正定，身心靜默；處於梵天，能悅己彼；善修其業，然於後世不懷惱熱；志平等行，不懷瞋恚；住於道行，解達善友；善微妙居，勸助德本；皆得一切義理之源，悉能究竟；成就道教，不利財業，乃是往宿所修德行；是為菩薩十事臥寐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩臥寐有十事。何謂為十？謂止寂然，身心澹泊，宿於獨處；思惟順義，不失其時；頓於正定，身心靜默；處於梵天，能悅己彼；善修其業，然於後世不懷惱熱；志平等行，不懷瞋恚；住於道行，解達善友；善微妙居，勸助德本；皆得一切義理之源，悉能究竟；成就道教，不利財業，乃是往宿所修德行；是為菩薩十事臥寐。

「菩薩室有十事。何謂為十？無極慈室等心眾生；以大哀行不輕未學；以大喜行除諸不歡，和顏悅色；行大護處，等於有為及無所有；諸度無極，道心為首；具足空行，曉了隨時；為無相行，不住寂滅；為無願行，所生至誠；意安詳行，備悉忍辱；等諸法行，逮得受決；是為菩薩十事室也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩室有十事。何謂為十？無極慈室等心眾生；以大哀行不輕未學；以大喜行除諸不歡，和顏悅色；行大護處，等於有為及無所有；諸度無極，道心為首；具足空行，曉了隨時；為無相行，不住寂滅；為無願行，所生至誠；意安詳行，備悉忍辱；等諸法行，逮得受決；是為菩薩十事室也。

「菩薩遊居有十事。何謂為十？其意遊居具四意止；所行遊居了法所趣；其意所在唯樂諸佛；諸度無極，備一切智，修四恩行；開化眾生，遊在生死，興於德本；集眾黎庶不習諸閙，隨其所樂而度脫之；顯神通行開悟眾生，解殊特根，善權方便；智度無極，為眾說法；遊至道場，達諸通慧；備菩薩行，行不斷絕，是為菩薩十事遊居。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩遊居有十事。何謂為十？其意遊居具四意止；所行遊居了法所趣；其意所在唯樂諸佛；諸度無極，備一切智，修四恩行；開化眾生，遊在生死，興於德本；集眾黎庶不習諸閙，隨其所樂而度脫之；顯神通行開悟眾生，解殊特根，善權方便；智度無極，為眾說法；遊至道場，達諸通慧；備菩薩行，行不斷絕，是為菩薩十事遊居。」

說是語時，三千大千世界為大震動。十方菩薩皆來讚詠，戴諸天華——如須彌山——皆散佛上，莫不歡然。諸天、龍、神悉來奉敬。箜篌、樂器不鼓自鳴，婦女珠環皆自作聲，飛鳥、禽獸皆共䳬䳬。盲者得視、聾者得聽、跛者行走、瘻者得平、屈者申舒、狂者得正、尫者強健、疾者瘳除。眾會咸踊，深自欣慶宿命祿厚致此光明。無央數人得無從生，發大道意，功德皆成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語時，三千大千世界為大震動。十方菩薩皆來讚詠，戴諸天華——如須彌山——皆散佛上，莫不歡然。諸天、龍、神悉來奉敬。箜篌、樂器不鼓自鳴，婦女珠環皆自作聲，飛鳥、禽獸皆共䳬䳬。盲者得視、聾者得聽、跛者行走、瘻者得平、屈者申舒、狂者得正、尫者強健、疾者瘳除。眾會咸踊，深自欣慶宿命祿厚致此光明。無央數人得無從生，發大道意，功德皆成。