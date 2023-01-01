度世品經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度世品經卷第三

西晉月氏三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏三藏竺法護譯

普智菩薩復問普賢：「菩薩所行所作如夜顯明？何謂其心猶若金剛，志大乘鎧？何謂大乘？何謂能暢於大勤修？何謂信不可壞？何謂受決？何謂勸德本？何謂入聖？何謂發其心內廣大無量？何謂菩薩藏？何謂將護？何謂自在？何謂感動？何謂眾變？何謂嚴淨國土？何謂經法隨時？何謂身變？何謂願變？何謂化變？何謂慧變化？何謂神通變動？何謂神足變動？何謂諸力變動？何謂娛樂？何謂境界？何謂十力？何謂無畏？何謂諸佛不共法者？何謂為業？何謂菩薩身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普智菩薩復問普賢：「菩薩所行所作如夜顯明？何謂其心猶若金剛，志大乘鎧？何謂大乘？何謂能暢於大勤修？何謂信不可壞？何謂受決？何謂勸德本？何謂入聖？何謂發其心內廣大無量？何謂菩薩藏？何謂將護？何謂自在？何謂感動？何謂眾變？何謂嚴淨國土？何謂經法隨時？何謂身變？何謂願變？何謂化變？何謂慧變化？何謂神通變動？何謂神足變動？何謂諸力變動？何謂娛樂？何謂境界？何謂十力？何謂無畏？何謂諸佛不共法者？何謂為業？何謂菩薩身？」

普賢答曰：「善哉，善哉！快問此事，開化一切，為將來施。今所問者，如日宮殿照於天下、如夜月出、如入大海採諸明珠、如醫合藥、如飢求食、如渴欲飲。諸來會者！諦聽諦聽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢答曰：「善哉，善哉！快問此事，開化一切，為將來施。今所問者，如日宮殿照於天下、如夜月出、如入大海採諸明珠、如醫合藥、如飢求食、如渴欲飲。諸來會者！諦聽諦聽。」

咸言：「受教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸言：「受教。」

普賢告曰：「菩薩有十事如夜顯明。何謂為十？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢告曰：「菩薩有十事如夜顯明。何謂為十？

「其意普周無數佛界，心猶虛空，見諸如來稽首歸命。菩薩爾時其所遊步亦如初夜，當成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其意普周無數佛界，心猶虛空，見諸如來稽首歸命。菩薩爾時其所遊步亦如初夜，當成正覺。

「又，其菩薩從無量佛得聞經典，受持、諷誦、專心思惟，所解曠然，轉更增加，其意普遍十方無際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩從無量佛得聞經典，受持、諷誦、專心思惟，所解曠然，轉更增加，其意普遍十方無際。

「又，其菩薩於此佛土，未曾終沒，生於他方而現其身，常識佛法未曾忽忘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩於此佛土，未曾終沒，生於他方而現其身，常識佛法未曾忽忘。

「又，其菩薩以一法行解一切法，漸為眾人班宣經道，以一切義入于一義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩以一法行解一切法，漸為眾人班宣經道，以一切義入于一義。

「又，其菩薩除眾塵勞亦復能解，滅眾愛欲，亦復能知欲盛欲除。所作堅固，修菩薩行，不於本際而造邪證，諸度無極為最第一。在於本際，曉了諦學，善權方便，具足本願，所行究竟，身不疲勞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩除眾塵勞亦復能解，滅眾愛欲，亦復能知欲盛欲除。所作堅固，修菩薩行，不於本際而造邪證，諸度無極為最第一。在於本際，曉了諦學，善權方便，具足本願，所行究竟，身不疲勞。

「又，其菩薩心入諸想，無處非處，而復講說處非處事，亦無所作，其所行者亦無所念，開化眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩心入諸想，無處非處，而復講說處非處事，亦無所作，其所行者亦無所念，開化眾生。

「又，其菩薩以一自然解一切法，無有自然亦無若干，亦復不少，不稱、不量，無色、無相。尚不得一，何況多乎？菩薩曉了此諸佛法、菩薩、緣覺法、聲聞法、凡夫法、善惡法，為世法、度世法，罪法、無罪法，有漏、無漏，有為、無為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩以一自然解一切法，無有自然亦無若干，亦復不少，不稱、不量，無色、無相。尚不得一，何況多乎？菩薩曉了此諸佛法、菩薩、緣覺法、聲聞法、凡夫法、善惡法，為世法、度世法，罪法、無罪法，有漏、無漏，有為、無為。

「又，其菩薩——又諸佛、世尊得道、不得道、無法眾生——不廢所願，開化眾生，曉了諸法。所以者何？悉知他人黎庶心念所作因緣、亦復明識，教授訓誨使諸人民悉至滅度，所願具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩——又諸佛、世尊得道、不得道、無法眾生——不廢所願，開化眾生，曉了諸法。所以者何？悉知他人黎庶心念所作因緣、亦復明識，教授訓誨使諸人民悉至滅度，所願具足。

「又，其菩薩曉了能覩眾生心念，解所歸趣，善權方便，隨時而現，說法示律，不離真正、不從顛倒。菩薩曉知諸法悉住，等於三世，本無不動，立在本際。不見眾生，所可開化無化不化，不從律教亦無行者。分別歸趣法不可得，生者、滅者，其所誓願終不虛妄，於一切法永無所着。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩曉了能覩眾生心念，解所歸趣，善權方便，隨時而現，說法示律，不離真正、不從顛倒。菩薩曉知諸法悉住，等於三世，本無不動，立在本際。不見眾生，所可開化無化不化，不從律教亦無行者。分別歸趣法不可得，生者、滅者，其所誓願終不虛妄，於一切法永無所着。

「又，其菩薩見無央數諸佛、世尊，一一如來所說經典聞輒受持，所行若干其名各異、所念不同，於彼諸劫一一分別諸劫本末至無數劫，聞悉識念而不忽忘、亦不迷謬，諸如來等不可思議聞悉受持而無有二。己身所行力願超異，開化眾生令悉具成無上正真最正覺道，得成所願，曉了法界。是名曰十菩薩遵修遊行如夜顯明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩見無央數諸佛、世尊，一一如來所說經典聞輒受持，所行若干其名各異、所念不同，於彼諸劫一一分別諸劫本末至無數劫，聞悉識念而不忽忘、亦不迷謬，諸如來等不可思議聞悉受持而無有二。己身所行力願超異，開化眾生令悉具成無上正真最正覺道，得成所願，曉了法界。是名曰十菩薩遵修遊行如夜顯明。

「菩薩有十事心如金剛，志大乘鎧。何謂為十？「不住於此、亦無邊際，菩薩發心解一切法，於三世事靡不通達，是為心如金剛，被大德鎧。不可稱計一一毛孔普能莊嚴，況復眾生？一切法界菩薩德鎧，口自發言：『吾當滅度一切眾生至於無上正真之道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事心如金剛，志大乘鎧。何謂為十？「不住於此、亦無邊際，菩薩發心解一切法，於三世事靡不通達，是為心如金剛，被大德鎧。不可稱計一一毛孔普能莊嚴，況復眾生？一切法界菩薩德鎧，口自發言：『吾當滅度一切眾生至於無上正真之道。』

「又，佛世界無底無邊，不可稱限。諸菩薩等發如此願：『吾當淨治無上正真於諸佛界。』以是之故，淨諸佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，佛世界無底無邊，不可稱限。諸菩薩等發如此願：『吾當淨治無上正真於諸佛界。』以是之故，淨諸佛土。

「又，諸眾生無底、無際，無齊、無限，若有菩薩勸諸德本，廣大如斯，照諸眾生無上大乘。諸佛、世尊無有齊限，諸菩薩等所殖德本亦復如是。勸施眾生常見諸佛，而復能逮無上正真之道，為最正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，諸眾生無底、無際，無齊、無限，若有菩薩勸諸德本，廣大如斯，照諸眾生無上大乘。諸佛、世尊無有齊限，諸菩薩等所殖德本亦復如是。勸施眾生常見諸佛，而復能逮無上正真之道，為最正覺。

「若有菩薩見諸佛、聞說經，心歡悅，不倚吾我、不著如來，不近如來身、亦復不遠，不有、不無，不計所有、亦無所有，不計有身、無色相種好，解如來體亦不令起、亦不無起，不相、非不相，不有處所、亦不無處，不起如來身、亦無所壞，以如來身入無所有，於所行而無所行。所以者何？皆受一切自然之數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有菩薩見諸佛、聞說經，心歡悅，不倚吾我、不著如來，不近如來身、亦復不遠，不有、不無，不計所有、亦無所有，不計有身、無色相種好，解如來體亦不令起、亦不無起，不相、非不相，不有處所、亦不無處，不起如來身、亦無所壞，以如來身入無所有，於所行而無所行。所以者何？皆受一切自然之數。

「又，諸菩薩常加愍哀眾生之類，斫頭、斷其手脚、割其耳鼻、挑其兩眼、罵詈毀辱、瓦石打擲、扠蹹、㨑搣、唾濺、調戲皆能忍之，不起瞋恚、亦不懷恨，顏色不變。無央數劫修菩薩行，未曾發心違捨一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，諸菩薩常加愍哀眾生之類，斫頭、斷其手脚、割其耳鼻、挑其兩眼、罵詈毀辱、瓦石打擲、扠蹹、㨑搣、唾濺、調戲皆能忍之，不起瞋恚、亦不懷恨，顏色不變。無央數劫修菩薩行，未曾發心違捨一切。

「又，如菩薩於一切法學無二事。以學於此，無餘瞋恨，勤護群黎，忍一切苦眾惱之患，身遭毒痛悉亦忍之。當來諸物無有邊際、亦無蔽礙，住於信樂。以如是比，發菩薩意，當來至今究竟法界、住虛空界，皆於一一諸佛世界行菩薩道，開化眾生。如一世界所可造行，十方佛土亦復如是，度於法界、盡虛空界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，如菩薩於一切法學無二事。以學於此，無餘瞋恨，勤護群黎，忍一切苦眾惱之患，身遭毒痛悉亦忍之。當來諸物無有邊際、亦無蔽礙，住於信樂。以如是比，發菩薩意，當來至今究竟法界、住虛空界，皆於一一諸佛世界行菩薩道，開化眾生。如一世界所可造行，十方佛土亦復如是，度於法界、盡虛空界。

「空無所有，不恐、不畏、亦不懷懅，發於三世，造行如此。所以者何？菩薩大士所可遊居，用一切故奉菩薩行。依菩薩心信於無上正真之道，志性清淨，積眾德本，具足誓願，而於佛道而得自在。亦得由己，從其所願欲成正覺輒如意得，所行無量而得究竟，斷除一切五陰，諸受悉盡無餘。其所行處，依於諸佛不成正覺。所以者何？具足所願，備菩薩行開化眾生，護諸佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「空無所有，不恐、不畏、亦不懷懅，發於三世，造行如此。所以者何？菩薩大士所可遊居，用一切故奉菩薩行。依菩薩心信於無上正真之道，志性清淨，積眾德本，具足誓願，而於佛道而得自在。亦得由己，從其所願欲成正覺輒如意得，所行無量而得究竟，斷除一切五陰，諸受悉盡無餘。其所行處，依於諸佛不成正覺。所以者何？具足所願，備菩薩行開化眾生，護諸佛土。

「又，其菩薩不得諸佛、不得道處，亦復不得諸菩薩處及一切眾生處所，亦復不得心意諸行，亦復不得於去來今一切眾生有為無為。菩薩所行澹泊如是，深妙巍巍，寂定閑靜，悉無所得。其行無二，無所諍訟，自然若茲，清淨、解脫、滅度若此。修如本際，心實無虛，所立誓願而不懈廢一切智心、諸菩薩行。開化眾生諸度無極，訓民隨律，奉敬諸佛，說法講義莊嚴世界。於是精進無曾懈惓。所以者何？大願所致。如是比類，知一切法，如是法相長無極哀，功勳無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩不得諸佛、不得道處，亦復不得諸菩薩處及一切眾生處所，亦復不得心意諸行，亦復不得於去來今一切眾生有為無為。菩薩所行澹泊如是，深妙巍巍，寂定閑靜，悉無所得。其行無二，無所諍訟，自然若茲，清淨、解脫、滅度若此。修如本際，心實無虛，所立誓願而不懈廢一切智心、諸菩薩行。開化眾生諸度無極，訓民隨律，奉敬諸佛，說法講義莊嚴世界。於是精進無曾懈惓。所以者何？大願所致。如是比類，知一切法，如是法相長無極哀，功勳無量。

「曉了慧義，愍哀眾生，常解一切諸法號字。『如此愚癡凡夫不曉了是、不能解知諸法自然，吾當開悟使達知之。所以者何？一切眾生無寂然行。由是，諸佛為說經典、開化眾生、興無極哀、不捨大慈。吾等何故厭大哀乎而捨眾生？設不得佛、不備經典，不成大願。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曉了慧義，愍哀眾生，常解一切諸法號字。『如此愚癡凡夫不曉了是、不能解知諸法自然，吾當開悟使達知之。所以者何？一切眾生無寂然行。由是，諸佛為說經典、開化眾生、興無極哀、不捨大慈。吾等何故厭大哀乎而捨眾生？設不得佛、不備經典，不成大願。』

「施於眾生無上法施，本初發心淨諸群黎。立真誠誓，設不能學大願、正要發心道門，則為欺詐一切諸佛。為一切故而發道心，植眾德本而勸助之，入深奧慧，普得周遍眾生形處而等其心。以是之故，具足大願，是為十事心如金剛，被大乘鎧。菩薩住此，疾成如來無極神通，強如金剛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「施於眾生無上法施，本初發心淨諸群黎。立真誠誓，設不能學大願、正要發心道門，則為欺詐一切諸佛。為一切故而發道心，植眾德本而勸助之，入深奧慧，普得周遍眾生形處而等其心。以是之故，具足大願，是為十事心如金剛，被大乘鎧。菩薩住此，疾成如來無極神通，強如金剛。

「菩薩大勤有十事。何謂為十？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩大勤有十事。何謂為十？

「『吾當奉敬諸佛，供養自歸，積累合集修諸菩薩眾德之本。為諸如來般泥洹後，莊嚴神寺，供養眾華、名香、擣香、雜香、塗香、衣服、幢蓋。執持正法，將護訓誨，開化一切諸眾生界，勸發無上正真之道，不違雅律，嚴淨一切諸佛國土，安無上界。』「又復菩薩心自念言：『諸當來劫一一世界，中有一人未得度者及一切人故，無所遺忘；為斯等故修菩薩行亦復如是。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『吾當奉敬諸佛，供養自歸，積累合集修諸菩薩眾德之本。為諸如來般泥洹後，莊嚴神寺，供養眾華、名香、擣香、雜香、塗香、衣服、幢蓋。執持正法，將護訓誨，開化一切諸眾生界，勸發無上正真之道，不違雅律，嚴淨一切諸佛國土，安無上界。』「又復菩薩心自念言：『諸當來劫一一世界，中有一人未得度者及一切人故，無所遺忘；為斯等故修菩薩行亦復如是。』

「興大悲哀，立諸眾生於佛正道，歷若干難未曾須臾發疲懈心，常修佛法。是諸佛、世尊無央數劫來現，其人一一供養如來如供一佛，奉諸如來等無殊特。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「興大悲哀，立諸眾生於佛正道，歷若干難未曾須臾發疲懈心，常修佛法。是諸佛、世尊無央數劫來現，其人一一供養如來如供一佛，奉諸如來等無殊特。

「是諸如來滅度之後，無央數劫供養舍利——一切寶蓋、諸鈴、幢幡——為一一佛無數國土興諸大廟、圖畫形像、所可立像，周遍無量無思議國。夙夜精勤，念頃不廢，為佛法藏。「奉諸佛已，開化眾生奉宣法教。修正法已，漸近大道。以是德本得成無上正真之道，為最正覺，遵一平等、一切如來，歸諸佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是諸如來滅度之後，無央數劫供養舍利——一切寶蓋、諸鈴、幢幡——為一一佛無數國土興諸大廟、圖畫形像、所可立像，周遍無量無思議國。夙夜精勤，念頃不廢，為佛法藏。「奉諸佛已，開化眾生奉宣法教。修正法已，漸近大道。以是德本得成無上正真之道，為最正覺，遵一平等、一切如來，歸諸佛土。

「成正覺已，無央數劫班宣經道，遍諸佛界。諸佛變化顯示神足不可思議，不以懈惓，其身、口、心亦不計勞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「成正覺已，無央數劫班宣經道，遍諸佛界。諸佛變化顯示神足不可思議，不以懈惓，其身、口、心亦不計勞。

「發其心時，正向法門，隨時奉佛，修大志願誘化眾生，大慈為首、歸于大哀。禮無相法，住誠信教，具足諸法以為造證，一切無逆，所作事業無所諍訟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「發其心時，正向法門，隨時奉佛，修大志願誘化眾生，大慈為首、歸于大哀。禮無相法，住誠信教，具足諸法以為造證，一切無逆，所作事業無所諍訟。

「去來今佛入于一義，趣於法界與空通同，越無相法，無成、不成，使至究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「去來今佛入于一義，趣於法界與空通同，越無相法，無成、不成，使至究竟。

「未曾患厭諸佛之法，致無極願，作佛本事，誘勸群黎。是為菩薩十事於大慇懃，菩薩住此，成於如來無上大慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「未曾患厭諸佛之法，致無極願，作佛本事，誘勸群黎。是為菩薩十事於大慇懃，菩薩住此，成於如來無上大慧。

「菩薩有十事能暢大精進。何謂為十？奉敬一切如來、至真而自歸命、請諸群黎隨時將護、求護佛法務大慇懃、積眾德本不以勞倦、興隆聖典普使流布、具足一切無極道願、慇懃志慕諸菩薩行、常遇善友而從啟受、普詣十方見諸如來、聽所說經入佛道場，是為十事暢大精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事能暢大精進。何謂為十？奉敬一切如來、至真而自歸命、請諸群黎隨時將護、求護佛法務大慇懃、積眾德本不以勞倦、興隆聖典普使流布、具足一切無極道願、慇懃志慕諸菩薩行、常遇善友而從啟受、普詣十方見諸如來、聽所說經入佛道場，是為十事暢大精進。

「菩薩有十事信不可壞。何謂為十？信十方佛無有異心，喜諸佛法未曾違捨，愛樂聖眾不生異心，好喜菩薩不懷疑結，與諸善友常同俱合，愍念眾生不捨群黎，一切奉行諸菩薩願、奉行開士眾行備足，奉敬諸佛稽首歸命，開化眾生皆度脫之，修於菩薩善權方便不毀篤信；是為十事菩薩信不壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事信不可壞。何謂為十？信十方佛無有異心，喜諸佛法未曾違捨，愛樂聖眾不生異心，好喜菩薩不懷疑結，與諸善友常同俱合，愍念眾生不捨群黎，一切奉行諸菩薩願、奉行開士眾行備足，奉敬諸佛稽首歸命，開化眾生皆度脫之，修於菩薩善權方便不毀篤信；是為十事菩薩信不壞。

「菩薩有十事受決。何謂為十？好喜篤信行；受己性行決；修習道心，懷來德本；其行廣遠，受方等決、目前受決、或密受決；心得自在至平等覺決；逮得法忍然後受決；開化眾生，本末受決，皆除一切妄想永盡；能顯示現一切菩薩所行功勳，爾乃受決；是為菩薩十事受決。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事受決。何謂為十？好喜篤信行；受己性行決；修習道心，懷來德本；其行廣遠，受方等決、目前受決、或密受決；心得自在至平等覺決；逮得法忍然後受決；開化眾生，本末受決，皆除一切妄想永盡；能顯示現一切菩薩所行功勳，爾乃受決；是為菩薩十事受決。

「菩薩有十事勸助德本。何謂為十？以此德本同一志願，其所生處與善友俱，常使如是，莫令變異；以此德本與諸善友所生同心，莫令別異；所生之處具足等願，與善師俱；以是善本，所生之處與諸菩薩道合志同；因斯福行，世世所在明智者俱；所在之處專惟一心，不離聖達；所在遊居常等清淨，智者同心；世世所生與諸善友德行合附；於將來世入一平等，與明師會；以此德原與善師俱，興義無壞；是為十事勸助德本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事勸助德本。何謂為十？以此德本同一志願，其所生處與善友俱，常使如是，莫令變異；以此德本與諸善友所生同心，莫令別異；所生之處具足等願，與善師俱；以是善本，所生之處與諸菩薩道合志同；因斯福行，世世所在明智者俱；所在之處專惟一心，不離聖達；所在遊居常等清淨，智者同心；世世所生與諸善友德行合附；於將來世入一平等，與明師會；以此德原與善師俱，興義無壞；是為十事勸助德本。

「菩薩入聖心復有十事。何謂為十？廣行布施，得入於慧；好憙一切諸佛道法，遊諸如來；入於無量中間之義，皆以問慧決眾疑結；曉了義理，能入聖慧，分別一切如來、至真口所宣教；篤信佛法，現眾所有，其力薄尠；佛以興出，德本無量，好喜如來；皆具經典清白之義，具足一切諸菩薩行慧不可議；發心之頃，所入無限諸佛國土無能蔽礙；解一念慧，明解一切諸佛道事，入眾法界；聞佛說法皆能奉持，入諸如來若干音聲；是為十事菩薩入慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩入聖心復有十事。何謂為十？廣行布施，得入於慧；好憙一切諸佛道法，遊諸如來；入於無量中間之義，皆以問慧決眾疑結；曉了義理，能入聖慧，分別一切如來、至真口所宣教；篤信佛法，現眾所有，其力薄尠；佛以興出，德本無量，好喜如來；皆具經典清白之義，具足一切諸菩薩行慧不可議；發心之頃，所入無限諸佛國土無能蔽礙；解一念慧，明解一切諸佛道事，入眾法界；聞佛說法皆能奉持，入諸如來若干音聲；是為十事菩薩入慧。

「菩薩有十事發其心時內廣無量。何謂為十？發其心時，廣其內志念無量佛、入于眾生發心無限遊群黎剎、入於法界解知無二、觀察諸法等如虛空、而普瞻於諸菩薩行、思惟三世一切諸佛、入不可議罪福報應、觀諸佛土皆悉清淨、普入一切諸佛道場亦皆觀察、入諸如來音響文辭，是為十事菩薩普入中間內廣無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事發其心時內廣無量。何謂為十？發其心時，廣其內志念無量佛、入于眾生發心無限遊群黎剎、入於法界解知無二、觀察諸法等如虛空、而普瞻於諸菩薩行、思惟三世一切諸佛、入不可議罪福報應、觀諸佛土皆悉清淨、普入一切諸佛道場亦皆觀察、入諸如來音響文辭，是為十事菩薩普入中間內廣無量。

「菩薩復有十事藏。何謂為十？數一切法，修精進藏；解知諸法悉無所生；照明奉持諸佛經要；班宣辯才諸法本末，曉了隨時；眾義無量悉不可獲；普令目見諸佛神足所興變化；而以方便等御諸法；常見諸佛未曾違遠；識別義權不可思議諸幻成想；若見諸佛、眾菩薩等，欣然大悅，逮致法藏；是為菩薩十事藏也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩復有十事藏。何謂為十？數一切法，修精進藏；解知諸法悉無所生；照明奉持諸佛經要；班宣辯才諸法本末，曉了隨時；眾義無量悉不可獲；普令目見諸佛神足所興變化；而以方便等御諸法；常見諸佛未曾違遠；識別義權不可思議諸幻成想；若見諸佛、眾菩薩等，欣然大悅，逮致法藏；是為菩薩十事藏也。

「菩薩將護有十事。何謂為十？終不誹謗諸佛道法，將護其意；信大聖教，未曾變悔；入諸菩薩常懷恭恪；見諸善友，悉和其性而同其志；不復習念一切聲聞、緣覺之行；將護菩薩章句履行，未曾退轉；慈愍眾生而不懷害；究暢一切眾德之本；降伏眾魔，却諸外敵；具足一切諸度無極；是為十事菩薩將護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩將護有十事。何謂為十？終不誹謗諸佛道法，將護其意；信大聖教，未曾變悔；入諸菩薩常懷恭恪；見諸善友，悉和其性而同其志；不復習念一切聲聞、緣覺之行；將護菩薩章句履行，未曾退轉；慈愍眾生而不懷害；究暢一切眾德之本；降伏眾魔，却諸外敵；具足一切諸度無極；是為十事菩薩將護。

「菩薩自在，有十事命得自在。何謂為十？計其所壽無央數劫而無窮極；其心自遊，所興定意入於聖慧不可計會；其業自在，遊諸佛界所嚴無量，欲顯建立道場之義；其業自恣，示現隨時；世間報應所生自遊；現於十方諸佛世界，意樂自在；普見一切諸佛世界、覩諸如來，所願自恣、所欲自在；於何佛土成最正覺，神足自遊，皆能示現威神變化；於法自縱，普能興顯示無央數諸內法門；於慧自在，如來十力、四無所畏而數普現諸佛道場；是為十事菩薩自在，菩薩住此悉能具足諸度無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩自在，有十事命得自在。何謂為十？計其所壽無央數劫而無窮極；其心自遊，所興定意入於聖慧不可計會；其業自在，遊諸佛界所嚴無量，欲顯建立道場之義；其業自恣，示現隨時；世間報應所生自遊；現於十方諸佛世界，意樂自在；普見一切諸佛世界、覩諸如來，所願自恣、所欲自在；於何佛土成最正覺，神足自遊，皆能示現威神變化；於法自縱，普能興顯示無央數諸內法門；於慧自在，如來十力、四無所畏而數普現諸佛道場；是為十事菩薩自在，菩薩住此悉能具足諸度無極。

「菩薩感動有十事。何謂為十？眾生變化隨罪福往、嚴治國土各各不同、經法變異隨時教化、其身所在在所顯現、所願自在造立道義、所行自遊所入普遍、造業聖慧以示一切、神通變化靡不度脫、神足變化無所不感、修習威勢至十種力，是為菩薩十事變化「菩薩變化眾生有十事。何謂為十？演說眾生悉無所有，一切群黎因想而立；為諸群萌隨時說法；化眾黎庶，令棄自大；一切人界護一履跡，使得安隱，無有嬈害；普能示現一切世界，建立眾生、諸眾生界；顯現釋梵及四天王；遊於黎庶，隨時現身；聲聞、緣覺形像色貌亦復現形；顯菩薩行，解諸眾生境界所在，靡不周達；覺成普知一切道力、色身相好、若干莊嚴；是為菩薩變化眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩感動有十事。何謂為十？眾生變化隨罪福往、嚴治國土各各不同、經法變異隨時教化、其身所在在所顯現、所願自在造立道義、所行自遊所入普遍、造業聖慧以示一切、神通變化靡不度脫、神足變化無所不感、修習威勢至十種力，是為菩薩十事變化「菩薩變化眾生有十事。何謂為十？演說眾生悉無所有，一切群黎因想而立；為諸群萌隨時說法；化眾黎庶，令棄自大；一切人界護一履跡，使得安隱，無有嬈害；普能示現一切世界，建立眾生、諸眾生界；顯現釋梵及四天王；遊於黎庶，隨時現身；聲聞、緣覺形像色貌亦復現形；顯菩薩行，解諸眾生境界所在，靡不周達；覺成普知一切道力、色身相好、若干莊嚴；是為菩薩變化眾生。

「菩薩有十事國土嚴淨。何謂為十？一切佛土為一佛土；造立建業使諸佛國入一毛孔；一切佛界所入無盡；一切佛境開通一義；顯己一行，自見己身普入佛土；一切佛國眾生之類，無能動者亦不恐怖；又，諸佛土一切莊嚴，現一佛國，一國嚴淨遍諸佛土；一切佛國則一如來；眾會道場，一如來身遍諸眾生，使諸眾生入於微妙，無極巍巍，廣普深奧；傾邪、平正，等他、等御，方面、羅網、報應，悉遍無餘，皆能示現；是為十事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事國土嚴淨。何謂為十？一切佛土為一佛土；造立建業使諸佛國入一毛孔；一切佛界所入無盡；一切佛境開通一義；顯己一行，自見己身普入佛土；一切佛國眾生之類，無能動者亦不恐怖；又，諸佛土一切莊嚴，現一佛國，一國嚴淨遍諸佛土；一切佛國則一如來；眾會道場，一如來身遍諸眾生，使諸眾生入於微妙，無極巍巍，廣普深奧；傾邪、平正，等他、等御，方面、羅網、報應，悉遍無餘，皆能示現；是為十事也。

「菩薩有十事經法隨時。何謂為十？御一切法使入一法，則以一法化一切法；化眾生性，使不諍訟；一切諸法皆令順入般若波羅蜜、教度彼岸；一切諸法入於眾生，捨諸法想，使一切法入於一義，演無數劫不可盡教；以一切法入無央數百千法門，見眾生心悉說本末；又，一切法普門輪字，曉了隨時；一切諸法入一法門，無所諍訟，宣無數劫義不可盡；一切諸法入諸佛道以化眾生；一切佛法現無央數諸內正教；一切諸法悉入本際，無量網內現無數劫眾生盡耗；是為十事隨時也。「菩薩有十事其身變化。何謂為十？建立眾生入於己身而得解脫；亦以己身想眾生身而建立之；一切佛身入一佛身，以一佛身入諸佛身而示現之；一切佛土建立己身，而為眾生示現變化；普取三世遍一法身，一身定意而修正受；現若干身，則以一身解正覺道；現無央數諸菩薩身；以眾生身合為一身，以一人身普現眾身；以眾生身顯入法身；亦以法身現眾生身；是為十事其身變化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事經法隨時。何謂為十？御一切法使入一法，則以一法化一切法；化眾生性，使不諍訟；一切諸法皆令順入般若波羅蜜、教度彼岸；一切諸法入於眾生，捨諸法想，使一切法入於一義，演無數劫不可盡教；以一切法入無央數百千法門，見眾生心悉說本末；又，一切法普門輪字，曉了隨時；一切諸法入一法門，無所諍訟，宣無數劫義不可盡；一切諸法入諸佛道以化眾生；一切佛法現無央數諸內正教；一切諸法悉入本際，無量網內現無數劫眾生盡耗；是為十事隨時也。「菩薩有十事其身變化。何謂為十？建立眾生入於己身而得解脫；亦以己身想眾生身而建立之；一切佛身入一佛身，以一佛身入諸佛身而示現之；一切佛土建立己身，而為眾生示現變化；普取三世遍一法身，一身定意而修正受；現若干身，則以一身解正覺道；現無央數諸菩薩身；以眾生身合為一身，以一人身普現眾身；以眾生身顯入法身；亦以法身現眾生身；是為十事其身變化。

「菩薩有十事變立所願。何謂為十？取諸菩薩願立己所誓，諸佛、正覺己願道力顯諸菩薩；隨眾生根純淑所在，使成無上正真之道，為最正覺；除無際劫意所貪願，出於識身、建立慧身，自在所願而現諸身而去己形；具足顯示彼具足身，開化眾生，勸進諸願；以菩薩身遍一切念，諸行劫數而不斷絕；履一力跡成最正覺，因所力願周遍一切無數佛土皆現其身；於一切形演一法句，普周無餘一切法界；興大法雲、雨甘露味、照以慧解、暢真諦法、以為雷震、飽滿眾生、成無極願、法樂具足；是為菩薩變立所願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事變立所願。何謂為十？取諸菩薩願立己所誓，諸佛、正覺己願道力顯諸菩薩；隨眾生根純淑所在，使成無上正真之道，為最正覺；除無際劫意所貪願，出於識身、建立慧身，自在所願而現諸身而去己形；具足顯示彼具足身，開化眾生，勸進諸願；以菩薩身遍一切念，諸行劫數而不斷絕；履一力跡成最正覺，因所力願周遍一切無數佛土皆現其身；於一切形演一法句，普周無餘一切法界；興大法雲、雨甘露味、照以慧解、暢真諦法、以為雷震、飽滿眾生、成無極願、法樂具足；是為菩薩變立所願。

「菩薩化變復有十事。何謂為十？遵修法界則以示現；在眾生界樂行佛事；而復普現在諸魔部；菩薩行無為界而拔出生死行；行一切智，不捨菩薩之所遊業，又存寂寞澹泊之業；示在眾生，怱怱勤學，不俱為亂，無進、無怠，無雙、無隻，無言、無想，無所有、無所啟，行如空等，菩薩如是而復皆現；在於眾生諸想顛倒發諸所行，不與同塵，淨修力行，亦悉示現；諸所行處曉知眾事，了本無人，現在眾生而開化之；修禪脫門、神通、三達之智，現在十方諸佛土生，成如來行，備佛嚴淨；現諸聲聞、緣覺之乘威儀禮節、無念之行；是為菩薩十事化變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩化變復有十事。何謂為十？遵修法界則以示現；在眾生界樂行佛事；而復普現在諸魔部；菩薩行無為界而拔出生死行；行一切智，不捨菩薩之所遊業，又存寂寞澹泊之業；示在眾生，怱怱勤學，不俱為亂，無進、無怠，無雙、無隻，無言、無想，無所有、無所啟，行如空等，菩薩如是而復皆現；在於眾生諸想顛倒發諸所行，不與同塵，淨修力行，亦悉示現；諸所行處曉知眾事，了本無人，現在眾生而開化之；修禪脫門、神通、三達之智，現在十方諸佛土生，成如來行，備佛嚴淨；現諸聲聞、緣覺之乘威儀禮節、無念之行；是為菩薩十事化變。

「菩薩有十事以慧變化。何謂為十？辯才無盡，班宣道慧，逮諸總持，演無量明；辯才善解，多所講說；攝眾生根，聖慧變化而度脫之；以無為心覩他人意，則以一心知眾生志、心念所行；曉眾生界志性結縛、諸塵勞疾，應病與藥，令得瘳除、明解；一時普能周達如來十力；能入眾生三世之行，有劫數、無劫數悉而顯示，而開化之；其心閑靜，永無蔽礙，成最正覺，遍度黎庶；以一人慧而得自在，觀察眾生知所造業、善惡、禍福；以一種聲遍暢一切群黎音響；是為十事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事以慧變化。何謂為十？辯才無盡，班宣道慧，逮諸總持，演無量明；辯才善解，多所講說；攝眾生根，聖慧變化而度脫之；以無為心覩他人意，則以一心知眾生志、心念所行；曉眾生界志性結縛、諸塵勞疾，應病與藥，令得瘳除、明解；一時普能周達如來十力；能入眾生三世之行，有劫數、無劫數悉而顯示，而開化之；其心閑靜，永無蔽礙，成最正覺，遍度黎庶；以一人慧而得自在，觀察眾生知所造業、善惡、禍福；以一種聲遍暢一切群黎音響；是為十事也。

「菩薩神通變有十事。何謂為十？則以一身遍現一切諸佛國土，一如來會皆能同暢；宣講菩薩、諸佛道場，以一心行開化一切諸修道行；以一音聲普告十方諸佛世界眾生心念，令得其所；以一定心皆見群黎無央數劫前世所行善惡禍福而度脫之，則以神通莊嚴一切諸佛國土；亦以神通皆見三世，等無差特；而知一切諸佛、菩薩所建立行，演法光明而照耀之；亦以神通見知一切諸天、龍、神、揵沓惒、阿須輪、迦留羅、甄陀羅、摩休勒、釋梵四天王、聲聞、緣覺、諸菩薩行、如來十力；菩薩德本無所不護；菩薩平等寂諸音響，則以平夷等御眾生；是為菩薩十神通變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩神通變有十事。何謂為十？則以一身遍現一切諸佛國土，一如來會皆能同暢；宣講菩薩、諸佛道場，以一心行開化一切諸修道行；以一音聲普告十方諸佛世界眾生心念，令得其所；以一定心皆見群黎無央數劫前世所行善惡禍福而度脫之，則以神通莊嚴一切諸佛國土；亦以神通皆見三世，等無差特；而知一切諸佛、菩薩所建立行，演法光明而照耀之；亦以神通見知一切諸天、龍、神、揵沓惒、阿須輪、迦留羅、甄陀羅、摩休勒、釋梵四天王、聲聞、緣覺、諸菩薩行、如來十力；菩薩德本無所不護；菩薩平等寂諸音響，則以平夷等御眾生；是為菩薩十神通變。

「菩薩神足變化有十事。何謂為十？無數世界入於一塵，是神足變；復以一塵遍諸法界現一佛土，使諸海水入一毛孔，曠諸法界入眾佛土，令諸眾生無所嬈害；無量世界入於己身，以神通慧普現所為；不可思議諸鐵圍山及大鐵圍入一毛孔；遊諸佛土，令諸群生不懷恐怖；以無數劫示為一劫、或現一日，或以一劫現無數劫進退合成，顯化眾生無所嬈損；現諸世界為外所災、或復遭值水、火災變，欲使眾生察知非常，神足所現而無嬈害；一切世界水、火、風、空所合災變，化為一切財產諸業、宮殿、屋宅具足充滿；則以神足現化眾生不可思議諸佛剎土，舉著右掌移著無量諸佛世界，無所損耗；現諸佛土自然虛空以誨眾生；是為菩薩十神足變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩神足變化有十事。何謂為十？無數世界入於一塵，是神足變；復以一塵遍諸法界現一佛土，使諸海水入一毛孔，曠諸法界入眾佛土，令諸眾生無所嬈害；無量世界入於己身，以神通慧普現所為；不可思議諸鐵圍山及大鐵圍入一毛孔；遊諸佛土，令諸群生不懷恐怖；以無數劫示為一劫、或現一日，或以一劫現無數劫進退合成，顯化眾生無所嬈損；現諸世界為外所災、或復遭值水、火災變，欲使眾生察知非常，神足所現而無嬈害；一切世界水、火、風、空所合災變，化為一切財產諸業、宮殿、屋宅具足充滿；則以神足現化眾生不可思議諸佛剎土，舉著右掌移著無量諸佛世界，無所損耗；現諸佛土自然虛空以誨眾生；是為菩薩十神足變。

「菩薩諸力變動亦有十事。何謂為十？力感眾生而開化之，未曾違廢；悉感諸國，以無央數莊嚴眾事而示現之；法力變化，一切諸身入於無身；所化勢力劫數不斷；佛力所變，悟諸睡寐；行力所感，攝取一切諸菩薩行；如來力教則能救濟眾生境界；自在力教，一切諸法達之自然；成最正覺一切智力，則以無餘諸通聖慧逮平等道；大哀力變，不捨眾生；是為菩薩十力變也，興化眾生。菩薩若逮此十力變則無罣礙，速成無上正真之道，為最正覺。發意之頃以得佛道，不斷所行。所以者何？宣大誓願，菩薩則成無量法門，普現德本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩諸力變動亦有十事。何謂為十？力感眾生而開化之，未曾違廢；悉感諸國，以無央數莊嚴眾事而示現之；法力變化，一切諸身入於無身；所化勢力劫數不斷；佛力所變，悟諸睡寐；行力所感，攝取一切諸菩薩行；如來力教則能救濟眾生境界；自在力教，一切諸法達之自然；成最正覺一切智力，則以無餘諸通聖慧逮平等道；大哀力變，不捨眾生；是為菩薩十力變也，興化眾生。菩薩若逮此十力變則無罣礙，速成無上正真之道，為最正覺。發意之頃以得佛道，不斷所行。所以者何？宣大誓願，菩薩則成無量法門，普現德本。

「菩薩娛樂有十事法。何謂為十？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩娛樂有十事法。何謂為十？

「於斯，菩薩以眾生身建立國體，分別黎庶形之所趣，是第一樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於斯，菩薩以眾生身建立國體，分別黎庶形之所趣，是第一樂。

「又復菩薩以土身像建立眾生，不令國身而有損耗，是第二樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復菩薩以土身像建立眾生，不令國身而有損耗，是第二樂。

「又，其菩薩隨時變現佛正覺身、現諸聲聞身、緣覺之身，非常示現如來之業，是第三樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩隨時變現佛正覺身、現諸聲聞身、緣覺之身，非常示現如來之業，是第三樂。

「又，其菩薩示現聲聞、緣覺、佛身巍巍微妙，不著三品法訓，是第四樂。「又，其菩薩示現行身、最正覺身，不著身行、亦無所斷，是第五樂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩示現聲聞、緣覺、佛身巍巍微妙，不著三品法訓，是第四樂。「又，其菩薩示現行身、最正覺身，不著身行、亦無所斷，是第五樂也。

「又，其菩薩現正覺道，身之所行不猗正覺，是第六樂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩現正覺道，身之所行不猗正覺，是第六樂也。

「又，其菩薩現泥洹界，猗於生死，不著泥洹，是第七樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩現泥洹界，猗於生死，不著泥洹，是第七樂。

「又，其菩薩現習生死，又現取滅度，不於泥洹而永滅度，是第八樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩現習生死，又現取滅度，不於泥洹而永滅度，是第八樂。

「又，其菩薩以常永定普示眾行，往反周旋、住立經行不捨三昧，是第九樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩以常永定普示眾行，往反周旋、住立經行不捨三昧，是第九樂。

「又，其菩薩從一如來聞說正法，不見沒身，護三昧定。如來道場無央數事各各分別，恕當諸身，其所住處身無所壞，不亂三昧。從諸如來聽所說法，這聞法已則受奉行。三昧正受，不斷啟覲經典之要，與如來俱，不見滅身。一一三昧御諸行門入無數定，以是比像皆盡壞劫，菩薩三昧未曾窮極定意身門，是為第十娛樂。菩薩住此，逮成如來無上慧樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩從一如來聞說正法，不見沒身，護三昧定。如來道場無央數事各各分別，恕當諸身，其所住處身無所壞，不亂三昧。從諸如來聽所說法，這聞法已則受奉行。三昧正受，不斷啟覲經典之要，與如來俱，不見滅身。一一三昧御諸行門入無數定，以是比像皆盡壞劫，菩薩三昧未曾窮極定意身門，是為第十娛樂。菩薩住此，逮成如來無上慧樂。

「菩薩境界有十事。何謂為十？為諸眾生而以顯示入無量門；一切世界有無央數若干莊嚴，開導黎庶；以眾生界御不自大，說誨所部；如來、至真入菩薩身，以菩薩身入如來身；以虛空界導諸佛土，以諸佛土導虛空界；以生死本現泥洹原，以泥洹原現生死本；以一人音宣諸佛法，各入境界；以無量門顯於一身，則以一身建無數身；復以一身遍諸法界；眾生發心，而以一智御無量門，成最正覺；是為十事。菩薩住此，入於如來無上大慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩境界有十事。何謂為十？為諸眾生而以顯示入無量門；一切世界有無央數若干莊嚴，開導黎庶；以眾生界御不自大，說誨所部；如來、至真入菩薩身，以菩薩身入如來身；以虛空界導諸佛土，以諸佛土導虛空界；以生死本現泥洹原，以泥洹原現生死本；以一人音宣諸佛法，各入境界；以無量門顯於一身，則以一身建無數身；復以一身遍諸法界；眾生發心，而以一智御無量門，成最正覺；是為十事。菩薩住此，入於如來無上大慧。

「菩薩有十力。何謂為十？奉志性力，不與諸世而俱同塵；修清和力，不著佛法；應時之力，普現菩薩方便處所；以聖慧力知諸群黎心念所行；所誓願力皆能備通，具足本願所行之力；不斷本際所修乘力，顯一切乘，不捨大乘；諸變化力一切佛興；淨十方界，一一顯示所護履跡道義之力；發眾生心，不離正覺，轉法輪力；宣顯一法，音無餘、不餘，皆令無餘，將御一切眾生根心；是為十力。菩薩住此，逮成無上普智十力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十力。何謂為十？奉志性力，不與諸世而俱同塵；修清和力，不著佛法；應時之力，普現菩薩方便處所；以聖慧力知諸群黎心念所行；所誓願力皆能備通，具足本願所行之力；不斷本際所修乘力，顯一切乘，不捨大乘；諸變化力一切佛興；淨十方界，一一顯示所護履跡道義之力；發眾生心，不離正覺，轉法輪力；宣顯一法，音無餘、不餘，皆令無餘，將御一切眾生根心；是為十力。菩薩住此，逮成無上普智十力。

「菩薩無畏有十事。何謂為十？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩無畏有十事。何謂為十？

「皆受一切，得持諸音。何況菩薩不作是念：『吾於東方、南、西、北方來至於斯，諮問百千無極要集，儻不堪任受答是大法。』菩薩悉知不見、不及，以大無畏所度無極一切眾生。諸來難問恣意聽之，所欲啟問勇猛意說而無懈廢，是一無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「皆受一切，得持諸音。何況菩薩不作是念：『吾於東方、南、西、北方來至於斯，諮問百千無極要集，儻不堪任受答是大法。』菩薩悉知不見、不及，以大無畏所度無極一切眾生。諸來難問恣意聽之，所欲啟問勇猛意說而無懈廢，是一無畏。

「於諸文字所演音辭次第如流，承如來威，無礙辯才所度無極。其菩薩不作是念：『東、西、南、北，儻來難問，不任發遣。』未曾有是不見、不及，勇猛無畏，一切眾生恣意難問，勇猛自在、衣毛不竪，是二無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於諸文字所演音辭次第如流，承如來威，無礙辯才所度無極。其菩薩不作是念：『東、西、南、北，儻來難問，不任發遣。』未曾有是不見、不及，勇猛無畏，一切眾生恣意難問，勇猛自在、衣毛不竪，是二無畏。

「獨遊空法，菩薩未曾心懷疑網、計於吾我、所作所更、計壽命人，以離五陰、諸入邪見、六十二疑。其心普平，等如虛空，故無此念：『將無見試，嬈身、口、意。』菩薩無此不及之見。所以者何？斯諸正士離吾我人，不現諸想，遊步大勇，堅固方便，是三無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「獨遊空法，菩薩未曾心懷疑網、計於吾我、所作所更、計壽命人，以離五陰、諸入邪見、六十二疑。其心普平，等如虛空，故無此念：『將無見試，嬈身、口、意。』菩薩無此不及之見。所以者何？斯諸正士離吾我人，不現諸想，遊步大勇，堅固方便，是三無畏。

「又，其菩薩佛所建立，住於佛力而處如來威儀禮節，亦無妄想。不作是念：『眾人將無求吾長短、威儀不備？』未曾有此不見、不及，而猛勇步處於大眾班宣經道，是四無畏——身、口、意淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩佛所建立，住於佛力而處如來威儀禮節，亦無妄想。不作是念：『眾人將無求吾長短、威儀不備？』未曾有此不見、不及，而猛勇步處於大眾班宣經道，是四無畏——身、口、意淨。

「又，其菩薩豈當復念蠲除惡行、修學清淨、仁和義乎。亦無此念：『儻有求吾身、口、意缺。』以大勇猛為諸眾生講說經道，是五無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩豈當復念蠲除惡行、修學清淨、仁和義乎。亦無此念：『儻有求吾身、口、意缺。』以大勇猛為諸眾生講說經道，是五無畏。

「以得大護——其金剛神常執金剛在菩薩後，天、龍、鬼神及阿須輪所見歸命，釋、梵、四王咸共奉事，諸佛所念，故無此意畏於諸魔及諸魔天、諸外異學，迷惑眾邪無能嬈亂，永不見人。當菩薩者以大勇猛所度無極，勸意生焉，皆能具足諸菩薩業，是六無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以得大護——其金剛神常執金剛在菩薩後，天、龍、鬼神及阿須輪所見歸命，釋、梵、四王咸共奉事，諸佛所念，故無此意畏於諸魔及諸魔天、諸外異學，迷惑眾邪無能嬈亂，永不見人。當菩薩者以大勇猛所度無極，勸意生焉，皆能具足諸菩薩業，是六無畏。

「又，其菩薩得佛慧念，未曾忽忘。諸根常定，為眾說法，敷演聖句，識佛道義。其所宣法如佛口出，無中蔽礙、無能障翳，不能發意見其短者，奉如來教，是七無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩得佛慧念，未曾忽忘。諸根常定，為眾說法，敷演聖句，識佛道義。其所宣法如佛口出，無中蔽礙、無能障翳，不能發意見其短者，奉如來教，是七無畏。

「菩薩明解智慧善權，力度無極，進退獨步，訓誨眾生無能拘制，以佛道願、無極聖性發無蓋哀，愍於群黎。假使生在凶暴、塵勞、穢濁世界，攝取大欲，所可娛樂眷屬大業，教授眾生不興此念，將無眾人毀謗清白。佛道淨行斷絕定意，脫門正受，總持辯才不見有是。所以者何？菩薩大士於一切法而得自在，無能制止所修道行。其於十方無能犯者，遵大勇猛，處諸佛土，棄捐眾惡而攝正願，是八無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩明解智慧善權，力度無極，進退獨步，訓誨眾生無能拘制，以佛道願、無極聖性發無蓋哀，愍於群黎。假使生在凶暴、塵勞、穢濁世界，攝取大欲，所可娛樂眷屬大業，教授眾生不興此念，將無眾人毀謗清白。佛道淨行斷絕定意，脫門正受，總持辯才不見有是。所以者何？菩薩大士於一切法而得自在，無能制止所修道行。其於十方無能犯者，遵大勇猛，處諸佛土，棄捐眾惡而攝正願，是八無畏。

「菩薩不捨一切智心，善住道義，欽樂大乘，以諸通慧所建之力，為諸聲聞及緣覺乘現不可及威儀禮節，不興此念：『將無誤墮聲聞、緣覺！』以大勇猛現一切乘，所度無極。唯樂大乘，所行具足。是九無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩不捨一切智心，善住道義，欽樂大乘，以諸通慧所建之力，為諸聲聞及緣覺乘現不可及威儀禮節，不興此念：『將無誤墮聲聞、緣覺！』以大勇猛現一切乘，所度無極。唯樂大乘，所行具足。是九無畏。

「菩薩善集諸清白法、合眾德本、普備神通，所覺不廢，以佛道度。周菩薩行，而究一切諸佛普智以化眾生，不失正行、不壞章句。心不念言：『眾生將無諸根純淑，吾明不及現佛境界。』未有此應，以大勇猛觀眾生根，為顯佛地。雖化眾生，菩薩所行無極大願無有缺漏，是十無畏。菩薩住此，悉逮如來四無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩善集諸清白法、合眾德本、普備神通，所覺不廢，以佛道度。周菩薩行，而究一切諸佛普智以化眾生，不失正行、不壞章句。心不念言：『眾生將無諸根純淑，吾明不及現佛境界。』未有此應，以大勇猛觀眾生根，為顯佛地。雖化眾生，菩薩所行無極大願無有缺漏，是十無畏。菩薩住此，悉逮如來四無所畏。

「菩薩有十事諸佛法不共。何謂為十？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事諸佛法不共。何謂為十？

「菩薩精勤，無所從生，度于彼岸。除慳喜施；戒禁清淨，不犯眾惡；成具忍辱，去眾懷恨；修大精進，所修正業，未曾退還；禪定堅固，棄眾亂意；從智慧生，遠惡邪見，終無有言。何謂無所從生？常勤奉行六度無極，是為菩薩第一無言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩精勤，無所從生，度于彼岸。除慳喜施；戒禁清淨，不犯眾惡；成具忍辱，去眾懷恨；修大精進，所修正業，未曾退還；禪定堅固，棄眾亂意；從智慧生，遠惡邪見，終無有言。何謂無所從生？常勤奉行六度無極，是為菩薩第一無言。

「菩薩之法曉度彼岸，攝護眾生境界，施以俗施及宣法施，顏色和悅。所說可度言辭清和，眾人聞之心莫不悅。義理應時，明識佛道，心無偏黨，等念群黎。菩薩所修無所從生，以無言辭救濟群萌，所修境界是為菩薩第二法施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩之法曉度彼岸，攝護眾生境界，施以俗施及宣法施，顏色和悅。所說可度言辭清和，眾人聞之心莫不悅。義理應時，明識佛道，心無偏黨，等念群黎。菩薩所修無所從生，以無言辭救濟群萌，所修境界是為菩薩第二法施。

「菩薩所修曉了勸助，不望想報，導入佛道，不樂世俗。所修定行不捨如來、至真聖慧，用眾生故而勸助之，無所說者則是菩薩。無有言辭，修諸德本，求慕佛慧，為眾生施，是三無言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩所修曉了勸助，不望想報，導入佛道，不樂世俗。所修定行不捨如來、至真聖慧，用眾生故而勸助之，無所說者則是菩薩。無有言辭，修諸德本，求慕佛慧，為眾生施，是三無言。

「菩薩之業有權方便，第一之行隨眾生樂，而不穢厭世俗俱遊。在諸不賢自恣行門，一切聲聞、緣覺所生、一切黎庶皆開化之。不求安己，禪定、三昧、脫門正受曉了進退，逮自在定。以不懈惓察於生死，猶如大遊觀。毀魔宮殿，普現釋梵四天處所。所生之處常有明曜，見諸異學而悉達知一切世俗經書典籍、文辭之讚、計校算術。己身六事——王者典籍、雕文刻鏤、所假印綬、工言巧辭、娛樂音聲、樗蒱六博——敢可天下。目所覩者亦復曉了，女人進止、男子舉動、豫說瑞應、天文地理、日月星辰、所現災變、度世之法，聲聞緣覺來問事者無不明了。諸度世事獨步無侶，一切天下咸共瞻仰，顯諸聲聞、緣覺之乘所不能逮威儀禮節，不捨大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩之業有權方便，第一之行隨眾生樂，而不穢厭世俗俱遊。在諸不賢自恣行門，一切聲聞、緣覺所生、一切黎庶皆開化之。不求安己，禪定、三昧、脫門正受曉了進退，逮自在定。以不懈惓察於生死，猶如大遊觀。毀魔宮殿，普現釋梵四天處所。所生之處常有明曜，見諸異學而悉達知一切世俗經書典籍、文辭之讚、計校算術。己身六事——王者典籍、雕文刻鏤、所假印綬、工言巧辭、娛樂音聲、樗蒱六博——敢可天下。目所覩者亦復曉了，女人進止、男子舉動、豫說瑞應、天文地理、日月星辰、所現災變、度世之法，聲聞緣覺來問事者無不明了。諸度世事獨步無侶，一切天下咸共瞻仰，顯諸聲聞、緣覺之乘所不能逮威儀禮節，不捨大乘。

「發意之頃，知諸如來所示現行，不斷經典；菩薩所遵善權方便亦復無斷，奉修寂然菩薩德本。以慧娛樂猶得自在，在於無為，現生死門至無人際，教化眾生未曾違廢。處永澹泊，在於眾生現大塵勞，則以一品法慧之身現於眾生無數之身、無限之門，猶如虛空。以大智慧樂一切欲，因化眾生樂一品樂，現於三界開化眾生不離妄想，在諸玉女百千人中常以法樂而自娛樂，以妙相好、百千眾德而自莊嚴。所生之處常無罪殃，修清淨行，現生地獄、餓鬼、畜生，於佛道慧所度無極而不動捨。菩薩慧身其慧如是，無有邊際。以是比故，悉解聲聞、緣覺，何況愚冥凡夫？是五無言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「發意之頃，知諸如來所示現行，不斷經典；菩薩所遵善權方便亦復無斷，奉修寂然菩薩德本。以慧娛樂猶得自在，在於無為，現生死門至無人際，教化眾生未曾違廢。處永澹泊，在於眾生現大塵勞，則以一品法慧之身現於眾生無數之身、無限之門，猶如虛空。以大智慧樂一切欲，因化眾生樂一品樂，現於三界開化眾生不離妄想，在諸玉女百千人中常以法樂而自娛樂，以妙相好、百千眾德而自莊嚴。所生之處常無罪殃，修清淨行，現生地獄、餓鬼、畜生，於佛道慧所度無極而不動捨。菩薩慧身其慧如是，無有邊際。以是比故，悉解聲聞、緣覺，何況愚冥凡夫？是五無言。

「身、口、意行以慧為首，菩薩所修行業甚淨，具足慈心愍念眾生，離於殺生、盜竊、婬妷、妄言、兩舌、惡口、綺語、嫉妬、恚癡、邪見之事，修正行見悉亦無言。菩薩所行身、口、意業慧儻隨時，是為第六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「身、口、意行以慧為首，菩薩所修行業甚淨，具足慈心愍念眾生，離於殺生、盜竊、婬妷、妄言、兩舌、惡口、綺語、嫉妬、恚癡、邪見之事，修正行見悉亦無言。菩薩所行身、口、意業慧儻隨時，是為第六。

「不捨眾生乃為菩薩奉無蓋哀，覩眾生惱、身陰遭患、口自更歷，興顯德本。在於地獄、餓鬼、畜生，為眾生故而被毒痛，不用懈厭。化眾生界令懷欣然，於一切欲、所娛樂業不以經心，常加精進。欲度眾生毒苦諸痛，亦不以諸菩薩所習，唯志大哀，遵習道力，是為第七。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不捨眾生乃為菩薩奉無蓋哀，覩眾生惱、身陰遭患、口自更歷，興顯德本。在於地獄、餓鬼、畜生，為眾生故而被毒痛，不用懈厭。化眾生界令懷欣然，於一切欲、所娛樂業不以經心，常加精進。欲度眾生毒苦諸痛，亦不以諸菩薩所習，唯志大哀，遵習道力，是為第七。

「一切黎庶奉敬悅樂，乃為菩薩、釋、梵、四王皆共念之，一切人民覩悉欣喜，群萌思德，不離心懷。所以者何？其菩薩者，往昔宿命奉清淨行，無有罪業。是故，眾人其來見者不知飽滿，亦以無言，是為第八。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切黎庶奉敬悅樂，乃為菩薩、釋、梵、四王皆共念之，一切人民覩悉欣喜，群萌思德，不離心懷。所以者何？其菩薩者，往昔宿命奉清淨行，無有罪業。是故，眾人其來見者不知飽滿，亦以無言，是為第八。

「其心堅固，在諸通慧善被德鎧，乃為菩薩所由甚難，勤力習行，入諸聲聞、緣覺之中，一切智心寶淨明耀，無所忘失。猶大明珠，名淨復淨，清諸濁水。正使浴池極穢瑕疵，以淨明珠這著其中濁水則清，不復同合。菩薩如是，正使與愚騃俱、癡冥人共周旋，未曾違失一切智心，寶淨明耀。無極智慧蠲除眾生邪見、塵勞、穢濁愛欲，住一切智，寶淨明心亦以無言。雖在惡人、聲聞、緣覺，不廢大道，是為第九。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其心堅固，在諸通慧善被德鎧，乃為菩薩所由甚難，勤力習行，入諸聲聞、緣覺之中，一切智心寶淨明耀，無所忘失。猶大明珠，名淨復淨，清諸濁水。正使浴池極穢瑕疵，以淨明珠這著其中濁水則清，不復同合。菩薩如是，正使與愚騃俱、癡冥人共周旋，未曾違失一切智心，寶淨明耀。無極智慧蠲除眾生邪見、塵勞、穢濁愛欲，住一切智，寶淨明心亦以無言。雖在惡人、聲聞、緣覺，不廢大道，是為第九。

「己部界慧在法勢尊，度于彼岸乃為菩薩慧得自在，具足無餘為阿惟顏。以被離垢，著法冠幘，帶道印綬，不離善友之所教訓。奉敬如來未曾輕慢，亦以無言。菩薩師者，修未曾有，開化眾生，不捨聖師，常順如來，謙恭自歸，是為第十無言之教。菩薩住此，逮成世尊無上無言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「己部界慧在法勢尊，度于彼岸乃為菩薩慧得自在，具足無餘為阿惟顏。以被離垢，著法冠幘，帶道印綬，不離善友之所教訓。奉敬如來未曾輕慢，亦以無言。菩薩師者，修未曾有，開化眾生，不捨聖師，常順如來，謙恭自歸，是為第十無言之教。菩薩住此，逮成世尊無上無言。

「菩薩有十業。何謂為十？普淨世界，莊嚴佛地，興立一切諸佛道業；以諸菩薩伴侶為首，同共德本；開導教誨眾生境界；諸當來業攝末至本；則以神足遍至十方諸佛境界；雖遍十方，不移本土，以光明業演無量曜，一一光明有諸蓮華現諸菩薩各坐其上；不斷三寶，佛滅度後奉宣訓誨，無自大業；遊十方界，開化眾生以為說法，使隨律教；修八道業；心在邪業則為彼等示現諸願，普使備足；是為十業。菩薩住此，逮成如來無上道業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十業。何謂為十？普淨世界，莊嚴佛地，興立一切諸佛道業；以諸菩薩伴侶為首，同共德本；開導教誨眾生境界；諸當來業攝末至本；則以神足遍至十方諸佛境界；雖遍十方，不移本土，以光明業演無量曜，一一光明有諸蓮華現諸菩薩各坐其上；不斷三寶，佛滅度後奉宣訓誨，無自大業；遊十方界，開化眾生以為說法，使隨律教；修八道業；心在邪業則為彼等示現諸願，普使備足；是為十業。菩薩住此，逮成如來無上道業。

「菩薩身有十事。何謂為十？菩薩當來，解一切身悉無所成、亦無所有；菩薩身來，知眾人民身不可得；菩薩身者，無有真諦，隨其習俗示有所在；菩薩身者，無有能侵，隨其世俗顯示真諦；菩薩身者亦不可盡，於當世際無所斷除；其身堅固，一切諸魔無能毀壞；其身強要，一切邪學、眾外異術無能動者；其身無相，而復示現諸相清淨、百福功德；其身無好，因以法相而為眾好，稽首為禮；其菩薩身普無不入，諸去來今如來、至真同合一身；是為十身。菩薩住此，逮成如來不可盡業無極法身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩身有十事。何謂為十？菩薩當來，解一切身悉無所成、亦無所有；菩薩身來，知眾人民身不可得；菩薩身者，無有真諦，隨其習俗示有所在；菩薩身者，無有能侵，隨其世俗顯示真諦；菩薩身者亦不可盡，於當世際無所斷除；其身堅固，一切諸魔無能毀壞；其身強要，一切邪學、眾外異術無能動者；其身無相，而復示現諸相清淨、百福功德；其身無好，因以法相而為眾好，稽首為禮；其菩薩身普無不入，諸去來今如來、至真同合一身；是為十身。菩薩住此，逮成如來不可盡業無極法身。」

說是語時，三千世界為大震動，其大光明遍照十方，天雨眾華，箜篌、樂器不鼓自鳴。諸來會者各自欣慶：「幸值供業無極道明。欲值此法，當何所行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語時，三千世界為大震動，其大光明遍照十方，天雨眾華，箜篌、樂器不鼓自鳴。諸來會者各自欣慶：「幸值供業無極道明。欲值此法，當何所行？」

菩薩報曰：「奉敬諸法，一心聽經，供養聖眾，謙尊法師視之如佛，慈愍眾生如己骨髓，處在三界如水蓮華、如日明耀、如月照冥。如是行者，疾得正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩報曰：「奉敬諸法，一心聽經，供養聖眾，謙尊法師視之如佛，慈愍眾生如己骨髓，處在三界如水蓮華、如日明耀、如月照冥。如是行者，疾得正法。」

說此語時，無央數人皆發道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此語時，無央數人皆發道意。