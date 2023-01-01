度世品經
西晉 竺法護譯6卷CBETA T0292大于一万字 9 h
向佛经 GPT 提问
第 3 卷
度世品經卷第三
度世品經卷第三
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西晉月氏三藏竺法護譯
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普智菩薩復問普賢：「菩薩所行所作如夜顯明？何謂其心猶若金剛，志大乘鎧？何謂大乘？何謂能暢於大勤修？何謂信不可壞？何謂受決？何謂勸德本？何謂入聖？何謂發其心內廣大無量？何謂菩薩藏？何謂將護？何謂自在？何謂感動？何謂眾變？何謂嚴淨國土？何謂經法隨時？何謂身變？何謂願變？何謂化變？何謂慧變化？何謂神通變動？何謂神足變動？何謂諸力變動？何謂娛樂？何謂境界？何謂十力？何謂無畏？何謂諸佛不共法者？何謂為業？何謂菩薩身？」
普智菩薩復問普賢：「菩薩所行所作如夜顯明？何謂其心猶若金剛，志大乘鎧？何謂大乘？何謂能暢於大勤修？何謂信不可壞？何謂受決？何謂勸德本？何謂入聖？何謂發其心內廣大無量？何謂菩薩藏？何謂將護？何謂自在？何謂感動？何謂眾變？何謂嚴淨國土？何謂經法隨時？何謂身變？何謂願變？何謂化變？何謂慧變化？何謂神通變動？何謂神足變動？何謂諸力變動？何謂娛樂？何謂境界？何謂十力？何謂無畏？何謂諸佛不共法者？何謂為業？何謂菩薩身？」
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普賢答曰：「善哉，善哉！快問此事，開化一切，為將來施。今所問者，如日宮殿照於天下、如夜月出、如入大海採諸明珠、如醫合藥、如飢求食、如渴欲飲。諸來會者！諦聽諦聽。」
普賢答曰：「善哉，善哉！快問此事，開化一切，為將來施。今所問者，如日宮殿照於天下、如夜月出、如入大海採諸明珠、如醫合藥、如飢求食、如渴欲飲。諸來會者！諦聽諦聽。」
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咸言：「受教。」
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普賢告曰：「菩薩有十事如夜顯明。何謂為十？
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「其意普周無數佛界，心猶虛空，見諸如來稽首歸命。菩薩爾時其所遊步亦如初夜，當成正覺。
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「又，其菩薩從無量佛得聞經典，受持、諷誦、專心思惟，所解曠然，轉更增加，其意普遍十方無際。
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「又，其菩薩於此佛土，未曾終沒，生於他方而現其身，常識佛法未曾忽忘。
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「又，其菩薩以一法行解一切法，漸為眾人班宣經道，以一切義入于一義。
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「又，其菩薩除眾塵勞亦復能解，滅眾愛欲，亦復能知欲盛欲除。所作堅固，修菩薩行，不於本際而造邪證，諸度無極為最第一。在於本際，曉了諦學，善權方便，具足本願，所行究竟，身不疲勞。
「又，其菩薩除眾塵勞亦復能解，滅眾愛欲，亦復能知欲盛欲除。所作堅固，修菩薩行，不於本際而造邪證，諸度無極為最第一。在於本際，曉了諦學，善權方便，具足本願，所行究竟，身不疲勞。
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「又，其菩薩心入諸想，無處非處，而復講說處非處事，亦無所作，其所行者亦無所念，開化眾生。
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「又，其菩薩以一自然解一切法，無有自然亦無若干，亦復不少，不稱、不量，無色、無相。尚不得一，何況多乎？菩薩曉了此諸佛法、菩薩、緣覺法、聲聞法、凡夫法、善惡法，為世法、度世法，罪法、無罪法，有漏、無漏，有為、無為。
「又，其菩薩以一自然解一切法，無有自然亦無若干，亦復不少，不稱、不量，無色、無相。尚不得一，何況多乎？菩薩曉了此諸佛法、菩薩、緣覺法、聲聞法、凡夫法、善惡法，為世法、度世法，罪法、無罪法，有漏、無漏，有為、無為。
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「又，其菩薩——又諸佛、世尊得道、不得道、無法眾生——不廢所願，開化眾生，曉了諸法。所以者何？悉知他人黎庶心念所作因緣、亦復明識，教授訓誨使諸人民悉至滅度，所願具足。
「又，其菩薩——又諸佛、世尊得道、不得道、無法眾生——不廢所願，開化眾生，曉了諸法。所以者何？悉知他人黎庶心念所作因緣、亦復明識，教授訓誨使諸人民悉至滅度，所願具足。
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「又，其菩薩曉了能覩眾生心念，解所歸趣，善權方便，隨時而現，說法示律，不離真正、不從顛倒。菩薩曉知諸法悉住，等於三世，本無不動，立在本際。不見眾生，所可開化無化不化，不從律教亦無行者。分別歸趣法不可得，生者、滅者，其所誓願終不虛妄，於一切法永無所着。
「又，其菩薩曉了能覩眾生心念，解所歸趣，善權方便，隨時而現，說法示律，不離真正、不從顛倒。菩薩曉知諸法悉住，等於三世，本無不動，立在本際。不見眾生，所可開化無化不化，不從律教亦無行者。分別歸趣法不可得，生者、滅者，其所誓願終不虛妄，於一切法永無所着。
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「又，其菩薩見無央數諸佛、世尊，一一如來所說經典聞輒受持，所行若干其名各異、所念不同，於彼諸劫一一分別諸劫本末至無數劫，聞悉識念而不忽忘、亦不迷謬，諸如來等不可思議聞悉受持而無有二。己身所行力願超異，開化眾生令悉具成無上正真最正覺道，得成所願，曉了法界。是名曰十菩薩遵修遊行如夜顯明。
「又，其菩薩見無央數諸佛、世尊，一一如來所說經典聞輒受持，所行若干其名各異、所念不同，於彼諸劫一一分別諸劫本末至無數劫，聞悉識念而不忽忘、亦不迷謬，諸如來等不可思議聞悉受持而無有二。己身所行力願超異，開化眾生令悉具成無上正真最正覺道，得成所願，曉了法界。是名曰十菩薩遵修遊行如夜顯明。
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「菩薩有十事心如金剛，志大乘鎧。何謂為十？「不住於此、亦無邊際，菩薩發心解一切法，於三世事靡不通達，是為心如金剛，被大德鎧。不可稱計一一毛孔普能莊嚴，況復眾生？一切法界菩薩德鎧，口自發言：『吾當滅度一切眾生至於無上正真之道。』
「菩薩有十事心如金剛，志大乘鎧。何謂為十？「不住於此、亦無邊際，菩薩發心解一切法，於三世事靡不通達，是為心如金剛，被大德鎧。不可稱計一一毛孔普能莊嚴，況復眾生？一切法界菩薩德鎧，口自發言：『吾當滅度一切眾生至於無上正真之道。』
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「又，佛世界無底無邊，不可稱限。諸菩薩等發如此願：『吾當淨治無上正真於諸佛界。』以是之故，淨諸佛土。
「又，佛世界無底無邊，不可稱限。諸菩薩等發如此願：『吾當淨治無上正真於諸佛界。』以是之故，淨諸佛土。
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「又，諸眾生無底、無際，無齊、無限，若有菩薩勸諸德本，廣大如斯，照諸眾生無上大乘。諸佛、世尊無有齊限，諸菩薩等所殖德本亦復如是。勸施眾生常見諸佛，而復能逮無上正真之道，為最正覺。
「又，諸眾生無底、無際，無齊、無限，若有菩薩勸諸德本，廣大如斯，照諸眾生無上大乘。諸佛、世尊無有齊限，諸菩薩等所殖德本亦復如是。勸施眾生常見諸佛，而復能逮無上正真之道，為最正覺。
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「若有菩薩見諸佛、聞說經，心歡悅，不倚吾我、不著如來，不近如來身、亦復不遠，不有、不無，不計所有、亦無所有，不計有身、無色相種好，解如來體亦不令起、亦不無起，不相、非不相，不有處所、亦不無處，不起如來身、亦無所壞，以如來身入無所有，於所行而無所行。所以者何？皆受一切自然之數。
「若有菩薩見諸佛、聞說經，心歡悅，不倚吾我、不著如來，不近如來身、亦復不遠，不有、不無，不計所有、亦無所有，不計有身、無色相種好，解如來體亦不令起、亦不無起，不相、非不相，不有處所、亦不無處，不起如來身、亦無所壞，以如來身入無所有，於所行而無所行。所以者何？皆受一切自然之數。
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「又，諸菩薩常加愍哀眾生之類，斫頭、斷其手脚、割其耳鼻、挑其兩眼、罵詈毀辱、瓦石打擲、扠蹹、㨑搣、唾濺、調戲皆能忍之，不起瞋恚、亦不懷恨，顏色不變。無央數劫修菩薩行，未曾發心違捨一切。
「又，諸菩薩常加愍哀眾生之類，斫頭、斷其手脚、割其耳鼻、挑其兩眼、罵詈毀辱、瓦石打擲、扠蹹、㨑搣、唾濺、調戲皆能忍之，不起瞋恚、亦不懷恨，顏色不變。無央數劫修菩薩行，未曾發心違捨一切。
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「又，如菩薩於一切法學無二事。以學於此，無餘瞋恨，勤護群黎，忍一切苦眾惱之患，身遭毒痛悉亦忍之。當來諸物無有邊際、亦無蔽礙，住於信樂。以如是比，發菩薩意，當來至今究竟法界、住虛空界，皆於一一諸佛世界行菩薩道，開化眾生。如一世界所可造行，十方佛土亦復如是，度於法界、盡虛空界。
「又，如菩薩於一切法學無二事。以學於此，無餘瞋恨，勤護群黎，忍一切苦眾惱之患，身遭毒痛悉亦忍之。當來諸物無有邊際、亦無蔽礙，住於信樂。以如是比，發菩薩意，當來至今究竟法界、住虛空界，皆於一一諸佛世界行菩薩道，開化眾生。如一世界所可造行，十方佛土亦復如是，度於法界、盡虛空界。
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「空無所有，不恐、不畏、亦不懷懅，發於三世，造行如此。所以者何？菩薩大士所可遊居，用一切故奉菩薩行。依菩薩心信於無上正真之道，志性清淨，積眾德本，具足誓願，而於佛道而得自在。亦得由己，從其所願欲成正覺輒如意得，所行無量而得究竟，斷除一切五陰，諸受悉盡無餘。其所行處，依於諸佛不成正覺。所以者何？具足所願，備菩薩行開化眾生，護諸佛土。
「空無所有，不恐、不畏、亦不懷懅，發於三世，造行如此。所以者何？菩薩大士所可遊居，用一切故奉菩薩行。依菩薩心信於無上正真之道，志性清淨，積眾德本，具足誓願，而於佛道而得自在。亦得由己，從其所願欲成正覺輒如意得，所行無量而得究竟，斷除一切五陰，諸受悉盡無餘。其所行處，依於諸佛不成正覺。所以者何？具足所願，備菩薩行開化眾生，護諸佛土。
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「又，其菩薩不得諸佛、不得道處，亦復不得諸菩薩處及一切眾生處所，亦復不得心意諸行，亦復不得於去來今一切眾生有為無為。菩薩所行澹泊如是，深妙巍巍，寂定閑靜，悉無所得。其行無二，無所諍訟，自然若茲，清淨、解脫、滅度若此。修如本際，心實無虛，所立誓願而不懈廢一切智心、諸菩薩行。開化眾生諸度無極，訓民隨律，奉敬諸佛，說法講義莊嚴世界。於是精進無曾懈惓。所以者何？大願所致。如是比類，知一切法，如是法相長無極哀，功勳無量。
「又，其菩薩不得諸佛、不得道處，亦復不得諸菩薩處及一切眾生處所，亦復不得心意諸行，亦復不得於去來今一切眾生有為無為。菩薩所行澹泊如是，深妙巍巍，寂定閑靜，悉無所得。其行無二，無所諍訟，自然若茲，清淨、解脫、滅度若此。修如本際，心實無虛，所立誓願而不懈廢一切智心、諸菩薩行。開化眾生諸度無極，訓民隨律，奉敬諸佛，說法講義莊嚴世界。於是精進無曾懈惓。所以者何？大願所致。如是比類，知一切法，如是法相長無極哀，功勳無量。
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「曉了慧義，愍哀眾生，常解一切諸法號字。『如此愚癡凡夫不曉了是、不能解知諸法自然，吾當開悟使達知之。所以者何？一切眾生無寂然行。由是，諸佛為說經典、開化眾生、興無極哀、不捨大慈。吾等何故厭大哀乎而捨眾生？設不得佛、不備經典，不成大願。』
「曉了慧義，愍哀眾生，常解一切諸法號字。『如此愚癡凡夫不曉了是、不能解知諸法自然，吾當開悟使達知之。所以者何？一切眾生無寂然行。由是，諸佛為說經典、開化眾生、興無極哀、不捨大慈。吾等何故厭大哀乎而捨眾生？設不得佛、不備經典，不成大願。』
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「施於眾生無上法施，本初發心淨諸群黎。立真誠誓，設不能學大願、正要發心道門，則為欺詐一切諸佛。為一切故而發道心，植眾德本而勸助之，入深奧慧，普得周遍眾生形處而等其心。以是之故，具足大願，是為十事心如金剛，被大乘鎧。菩薩住此，疾成如來無極神通，強如金剛。
「施於眾生無上法施，本初發心淨諸群黎。立真誠誓，設不能學大願、正要發心道門，則為欺詐一切諸佛。為一切故而發道心，植眾德本而勸助之，入深奧慧，普得周遍眾生形處而等其心。以是之故，具足大願，是為十事心如金剛，被大乘鎧。菩薩住此，疾成如來無極神通，強如金剛。
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「菩薩大勤有十事。何謂為十？
「菩薩大勤有十事。何謂為十？
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「『吾當奉敬諸佛，供養自歸，積累合集修諸菩薩眾德之本。為諸如來般泥洹後，莊嚴神寺，供養眾華、名香、擣香、雜香、塗香、衣服、幢蓋。執持正法，將護訓誨，開化一切諸眾生界，勸發無上正真之道，不違雅律，嚴淨一切諸佛國土，安無上界。』「又復菩薩心自念言：『諸當來劫一一世界，中有一人未得度者及一切人故，無所遺忘；為斯等故修菩薩行亦復如是。』
「『吾當奉敬諸佛，供養自歸，積累合集修諸菩薩眾德之本。為諸如來般泥洹後，莊嚴神寺，供養眾華、名香、擣香、雜香、塗香、衣服、幢蓋。執持正法，將護訓誨，開化一切諸眾生界，勸發無上正真之道，不違雅律，嚴淨一切諸佛國土，安無上界。』「又復菩薩心自念言：『諸當來劫一一世界，中有一人未得度者及一切人故，無所遺忘；為斯等故修菩薩行亦復如是。』
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「興大悲哀，立諸眾生於佛正道，歷若干難未曾須臾發疲懈心，常修佛法。是諸佛、世尊無央數劫來現，其人一一供養如來如供一佛，奉諸如來等無殊特。
「興大悲哀，立諸眾生於佛正道，歷若干難未曾須臾發疲懈心，常修佛法。是諸佛、世尊無央數劫來現，其人一一供養如來如供一佛，奉諸如來等無殊特。
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「是諸如來滅度之後，無央數劫供養舍利——一切寶蓋、諸鈴、幢幡——為一一佛無數國土興諸大廟、圖畫形像、所可立像，周遍無量無思議國。夙夜精勤，念頃不廢，為佛法藏。「奉諸佛已，開化眾生奉宣法教。修正法已，漸近大道。以是德本得成無上正真之道，為最正覺，遵一平等、一切如來，歸諸佛土。
「是諸如來滅度之後，無央數劫供養舍利——一切寶蓋、諸鈴、幢幡——為一一佛無數國土興諸大廟、圖畫形像、所可立像，周遍無量無思議國。夙夜精勤，念頃不廢，為佛法藏。「奉諸佛已，開化眾生奉宣法教。修正法已，漸近大道。以是德本得成無上正真之道，為最正覺，遵一平等、一切如來，歸諸佛土。
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「成正覺已，無央數劫班宣經道，遍諸佛界。諸佛變化顯示神足不可思議，不以懈惓，其身、口、心亦不計勞。
「成正覺已，無央數劫班宣經道，遍諸佛界。諸佛變化顯示神足不可思議，不以懈惓，其身、口、心亦不計勞。
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「發其心時，正向法門，隨時奉佛，修大志願誘化眾生，大慈為首、歸于大哀。禮無相法，住誠信教，具足諸法以為造證，一切無逆，所作事業無所諍訟。
「發其心時，正向法門，隨時奉佛，修大志願誘化眾生，大慈為首、歸于大哀。禮無相法，住誠信教，具足諸法以為造證，一切無逆，所作事業無所諍訟。
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「去來今佛入于一義，趣於法界與空通同，越無相法，無成、不成，使至究竟。
「去來今佛入于一義，趣於法界與空通同，越無相法，無成、不成，使至究竟。
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「未曾患厭諸佛之法，致無極願，作佛本事，誘勸群黎。是為菩薩十事於大慇懃，菩薩住此，成於如來無上大慧。
「未曾患厭諸佛之法，致無極願，作佛本事，誘勸群黎。是為菩薩十事於大慇懃，菩薩住此，成於如來無上大慧。
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「菩薩有十事能暢大精進。何謂為十？奉敬一切如來、至真而自歸命、請諸群黎隨時將護、求護佛法務大慇懃、積眾德本不以勞倦、興隆聖典普使流布、具足一切無極道願、慇懃志慕諸菩薩行、常遇善友而從啟受、普詣十方見諸如來、聽所說經入佛道場，是為十事暢大精進。
「菩薩有十事能暢大精進。何謂為十？奉敬一切如來、至真而自歸命、請諸群黎隨時將護、求護佛法務大慇懃、積眾德本不以勞倦、興隆聖典普使流布、具足一切無極道願、慇懃志慕諸菩薩行、常遇善友而從啟受、普詣十方見諸如來、聽所說經入佛道場，是為十事暢大精進。
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「菩薩有十事信不可壞。何謂為十？信十方佛無有異心，喜諸佛法未曾違捨，愛樂聖眾不生異心，好喜菩薩不懷疑結，與諸善友常同俱合，愍念眾生不捨群黎，一切奉行諸菩薩願、奉行開士眾行備足，奉敬諸佛稽首歸命，開化眾生皆度脫之，修於菩薩善權方便不毀篤信；是為十事菩薩信不壞。
「菩薩有十事信不可壞。何謂為十？信十方佛無有異心，喜諸佛法未曾違捨，愛樂聖眾不生異心，好喜菩薩不懷疑結，與諸善友常同俱合，愍念眾生不捨群黎，一切奉行諸菩薩願、奉行開士眾行備足，奉敬諸佛稽首歸命，開化眾生皆度脫之，修於菩薩善權方便不毀篤信；是為十事菩薩信不壞。
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「菩薩有十事受決。何謂為十？好喜篤信行；受己性行決；修習道心，懷來德本；其行廣遠，受方等決、目前受決、或密受決；心得自在至平等覺決；逮得法忍然後受決；開化眾生，本末受決，皆除一切妄想永盡；能顯示現一切菩薩所行功勳，爾乃受決；是為菩薩十事受決。
「菩薩有十事受決。何謂為十？好喜篤信行；受己性行決；修習道心，懷來德本；其行廣遠，受方等決、目前受決、或密受決；心得自在至平等覺決；逮得法忍然後受決；開化眾生，本末受決，皆除一切妄想永盡；能顯示現一切菩薩所行功勳，爾乃受決；是為菩薩十事受決。
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「菩薩有十事勸助德本。何謂為十？以此德本同一志願，其所生處與善友俱，常使如是，莫令變異；以此德本與諸善友所生同心，莫令別異；所生之處具足等願，與善師俱；以是善本，所生之處與諸菩薩道合志同；因斯福行，世世所在明智者俱；所在之處專惟一心，不離聖達；所在遊居常等清淨，智者同心；世世所生與諸善友德行合附；於將來世入一平等，與明師會；以此德原與善師俱，興義無壞；是為十事勸助德本。
「菩薩有十事勸助德本。何謂為十？以此德本同一志願，其所生處與善友俱，常使如是，莫令變異；以此德本與諸善友所生同心，莫令別異；所生之處具足等願，與善師俱；以是善本，所生之處與諸菩薩道合志同；因斯福行，世世所在明智者俱；所在之處專惟一心，不離聖達；所在遊居常等清淨，智者同心；世世所生與諸善友德行合附；於將來世入一平等，與明師會；以此德原與善師俱，興義無壞；是為十事勸助德本。
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「菩薩入聖心復有十事。何謂為十？廣行布施，得入於慧；好憙一切諸佛道法，遊諸如來；入於無量中間之義，皆以問慧決眾疑結；曉了義理，能入聖慧，分別一切如來、至真口所宣教；篤信佛法，現眾所有，其力薄尠；佛以興出，德本無量，好喜如來；皆具經典清白之義，具足一切諸菩薩行慧不可議；發心之頃，所入無限諸佛國土無能蔽礙；解一念慧，明解一切諸佛道事，入眾法界；聞佛說法皆能奉持，入諸如來若干音聲；是為十事菩薩入慧。
「菩薩入聖心復有十事。何謂為十？廣行布施，得入於慧；好憙一切諸佛道法，遊諸如來；入於無量中間之義，皆以問慧決眾疑結；曉了義理，能入聖慧，分別一切如來、至真口所宣教；篤信佛法，現眾所有，其力薄尠；佛以興出，德本無量，好喜如來；皆具經典清白之義，具足一切諸菩薩行慧不可議；發心之頃，所入無限諸佛國土無能蔽礙；解一念慧，明解一切諸佛道事，入眾法界；聞佛說法皆能奉持，入諸如來若干音聲；是為十事菩薩入慧。
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「菩薩有十事發其心時內廣無量。何謂為十？發其心時，廣其內志念無量佛、入于眾生發心無限遊群黎剎、入於法界解知無二、觀察諸法等如虛空、而普瞻於諸菩薩行、思惟三世一切諸佛、入不可議罪福報應、觀諸佛土皆悉清淨、普入一切諸佛道場亦皆觀察、入諸如來音響文辭，是為十事菩薩普入中間內廣無量。
「菩薩有十事發其心時內廣無量。何謂為十？發其心時，廣其內志念無量佛、入于眾生發心無限遊群黎剎、入於法界解知無二、觀察諸法等如虛空、而普瞻於諸菩薩行、思惟三世一切諸佛、入不可議罪福報應、觀諸佛土皆悉清淨、普入一切諸佛道場亦皆觀察、入諸如來音響文辭，是為十事菩薩普入中間內廣無量。
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「菩薩復有十事藏。何謂為十？數一切法，修精進藏；解知諸法悉無所生；照明奉持諸佛經要；班宣辯才諸法本末，曉了隨時；眾義無量悉不可獲；普令目見諸佛神足所興變化；而以方便等御諸法；常見諸佛未曾違遠；識別義權不可思議諸幻成想；若見諸佛、眾菩薩等，欣然大悅，逮致法藏；是為菩薩十事藏也。
「菩薩復有十事藏。何謂為十？數一切法，修精進藏；解知諸法悉無所生；照明奉持諸佛經要；班宣辯才諸法本末，曉了隨時；眾義無量悉不可獲；普令目見諸佛神足所興變化；而以方便等御諸法；常見諸佛未曾違遠；識別義權不可思議諸幻成想；若見諸佛、眾菩薩等，欣然大悅，逮致法藏；是為菩薩十事藏也。
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「菩薩將護有十事。何謂為十？終不誹謗諸佛道法，將護其意；信大聖教，未曾變悔；入諸菩薩常懷恭恪；見諸善友，悉和其性而同其志；不復習念一切聲聞、緣覺之行；將護菩薩章句履行，未曾退轉；慈愍眾生而不懷害；究暢一切眾德之本；降伏眾魔，却諸外敵；具足一切諸度無極；是為十事菩薩將護。
「菩薩將護有十事。何謂為十？終不誹謗諸佛道法，將護其意；信大聖教，未曾變悔；入諸菩薩常懷恭恪；見諸善友，悉和其性而同其志；不復習念一切聲聞、緣覺之行；將護菩薩章句履行，未曾退轉；慈愍眾生而不懷害；究暢一切眾德之本；降伏眾魔，却諸外敵；具足一切諸度無極；是為十事菩薩將護。
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「菩薩自在，有十事命得自在。何謂為十？計其所壽無央數劫而無窮極；其心自遊，所興定意入於聖慧不可計會；其業自在，遊諸佛界所嚴無量，欲顯建立道場之義；其業自恣，示現隨時；世間報應所生自遊；現於十方諸佛世界，意樂自在；普見一切諸佛世界、覩諸如來，所願自恣、所欲自在；於何佛土成最正覺，神足自遊，皆能示現威神變化；於法自縱，普能興顯示無央數諸內法門；於慧自在，如來十力、四無所畏而數普現諸佛道場；是為十事菩薩自在，菩薩住此悉能具足諸度無極。
「菩薩自在，有十事命得自在。何謂為十？計其所壽無央數劫而無窮極；其心自遊，所興定意入於聖慧不可計會；其業自在，遊諸佛界所嚴無量，欲顯建立道場之義；其業自恣，示現隨時；世間報應所生自遊；現於十方諸佛世界，意樂自在；普見一切諸佛世界、覩諸如來，所願自恣、所欲自在；於何佛土成最正覺，神足自遊，皆能示現威神變化；於法自縱，普能興顯示無央數諸內法門；於慧自在，如來十力、四無所畏而數普現諸佛道場；是為十事菩薩自在，菩薩住此悉能具足諸度無極。
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「菩薩感動有十事。何謂為十？眾生變化隨罪福往、嚴治國土各各不同、經法變異隨時教化、其身所在在所顯現、所願自在造立道義、所行自遊所入普遍、造業聖慧以示一切、神通變化靡不度脫、神足變化無所不感、修習威勢至十種力，是為菩薩十事變化「菩薩變化眾生有十事。何謂為十？演說眾生悉無所有，一切群黎因想而立；為諸群萌隨時說法；化眾黎庶，令棄自大；一切人界護一履跡，使得安隱，無有嬈害；普能示現一切世界，建立眾生、諸眾生界；顯現釋梵及四天王；遊於黎庶，隨時現身；聲聞、緣覺形像色貌亦復現形；顯菩薩行，解諸眾生境界所在，靡不周達；覺成普知一切道力、色身相好、若干莊嚴；是為菩薩變化眾生。
「菩薩感動有十事。何謂為十？眾生變化隨罪福往、嚴治國土各各不同、經法變異隨時教化、其身所在在所顯現、所願自在造立道義、所行自遊所入普遍、造業聖慧以示一切、神通變化靡不度脫、神足變化無所不感、修習威勢至十種力，是為菩薩十事變化「菩薩變化眾生有十事。何謂為十？演說眾生悉無所有，一切群黎因想而立；為諸群萌隨時說法；化眾黎庶，令棄自大；一切人界護一履跡，使得安隱，無有嬈害；普能示現一切世界，建立眾生、諸眾生界；顯現釋梵及四天王；遊於黎庶，隨時現身；聲聞、緣覺形像色貌亦復現形；顯菩薩行，解諸眾生境界所在，靡不周達；覺成普知一切道力、色身相好、若干莊嚴；是為菩薩變化眾生。
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「菩薩有十事國土嚴淨。何謂為十？一切佛土為一佛土；造立建業使諸佛國入一毛孔；一切佛界所入無盡；一切佛境開通一義；顯己一行，自見己身普入佛土；一切佛國眾生之類，無能動者亦不恐怖；又，諸佛土一切莊嚴，現一佛國，一國嚴淨遍諸佛土；一切佛國則一如來；眾會道場，一如來身遍諸眾生，使諸眾生入於微妙，無極巍巍，廣普深奧；傾邪、平正，等他、等御，方面、羅網、報應，悉遍無餘，皆能示現；是為十事也。
「菩薩有十事國土嚴淨。何謂為十？一切佛土為一佛土；造立建業使諸佛國入一毛孔；一切佛界所入無盡；一切佛境開通一義；顯己一行，自見己身普入佛土；一切佛國眾生之類，無能動者亦不恐怖；又，諸佛土一切莊嚴，現一佛國，一國嚴淨遍諸佛土；一切佛國則一如來；眾會道場，一如來身遍諸眾生，使諸眾生入於微妙，無極巍巍，廣普深奧；傾邪、平正，等他、等御，方面、羅網、報應，悉遍無餘，皆能示現；是為十事也。
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「菩薩有十事經法隨時。何謂為十？御一切法使入一法，則以一法化一切法；化眾生性，使不諍訟；一切諸法皆令順入般若波羅蜜、教度彼岸；一切諸法入於眾生，捨諸法想，使一切法入於一義，演無數劫不可盡教；以一切法入無央數百千法門，見眾生心悉說本末；又，一切法普門輪字，曉了隨時；一切諸法入一法門，無所諍訟，宣無數劫義不可盡；一切諸法入諸佛道以化眾生；一切佛法現無央數諸內正教；一切諸法悉入本際，無量網內現無數劫眾生盡耗；是為十事隨時也。「菩薩有十事其身變化。何謂為十？建立眾生入於己身而得解脫；亦以己身想眾生身而建立之；一切佛身入一佛身，以一佛身入諸佛身而示現之；一切佛土建立己身，而為眾生示現變化；普取三世遍一法身，一身定意而修正受；現若干身，則以一身解正覺道；現無央數諸菩薩身；以眾生身合為一身，以一人身普現眾身；以眾生身顯入法身；亦以法身現眾生身；是為十事其身變化。
「菩薩有十事經法隨時。何謂為十？御一切法使入一法，則以一法化一切法；化眾生性，使不諍訟；一切諸法皆令順入般若波羅蜜、教度彼岸；一切諸法入於眾生，捨諸法想，使一切法入於一義，演無數劫不可盡教；以一切法入無央數百千法門，見眾生心悉說本末；又，一切法普門輪字，曉了隨時；一切諸法入一法門，無所諍訟，宣無數劫義不可盡；一切諸法入諸佛道以化眾生；一切佛法現無央數諸內正教；一切諸法悉入本際，無量網內現無數劫眾生盡耗；是為十事隨時也。「菩薩有十事其身變化。何謂為十？建立眾生入於己身而得解脫；亦以己身想眾生身而建立之；一切佛身入一佛身，以一佛身入諸佛身而示現之；一切佛土建立己身，而為眾生示現變化；普取三世遍一法身，一身定意而修正受；現若干身，則以一身解正覺道；現無央數諸菩薩身；以眾生身合為一身，以一人身普現眾身；以眾生身顯入法身；亦以法身現眾生身；是為十事其身變化。
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「菩薩有十事變立所願。何謂為十？取諸菩薩願立己所誓，諸佛、正覺己願道力顯諸菩薩；隨眾生根純淑所在，使成無上正真之道，為最正覺；除無際劫意所貪願，出於識身、建立慧身，自在所願而現諸身而去己形；具足顯示彼具足身，開化眾生，勸進諸願；以菩薩身遍一切念，諸行劫數而不斷絕；履一力跡成最正覺，因所力願周遍一切無數佛土皆現其身；於一切形演一法句，普周無餘一切法界；興大法雲、雨甘露味、照以慧解、暢真諦法、以為雷震、飽滿眾生、成無極願、法樂具足；是為菩薩變立所願。
「菩薩有十事變立所願。何謂為十？取諸菩薩願立己所誓，諸佛、正覺己願道力顯諸菩薩；隨眾生根純淑所在，使成無上正真之道，為最正覺；除無際劫意所貪願，出於識身、建立慧身，自在所願而現諸身而去己形；具足顯示彼具足身，開化眾生，勸進諸願；以菩薩身遍一切念，諸行劫數而不斷絕；履一力跡成最正覺，因所力願周遍一切無數佛土皆現其身；於一切形演一法句，普周無餘一切法界；興大法雲、雨甘露味、照以慧解、暢真諦法、以為雷震、飽滿眾生、成無極願、法樂具足；是為菩薩變立所願。
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「菩薩化變復有十事。何謂為十？遵修法界則以示現；在眾生界樂行佛事；而復普現在諸魔部；菩薩行無為界而拔出生死行；行一切智，不捨菩薩之所遊業，又存寂寞澹泊之業；示在眾生，怱怱勤學，不俱為亂，無進、無怠，無雙、無隻，無言、無想，無所有、無所啟，行如空等，菩薩如是而復皆現；在於眾生諸想顛倒發諸所行，不與同塵，淨修力行，亦悉示現；諸所行處曉知眾事，了本無人，現在眾生而開化之；修禪脫門、神通、三達之智，現在十方諸佛土生，成如來行，備佛嚴淨；現諸聲聞、緣覺之乘威儀禮節、無念之行；是為菩薩十事化變。
「菩薩化變復有十事。何謂為十？遵修法界則以示現；在眾生界樂行佛事；而復普現在諸魔部；菩薩行無為界而拔出生死行；行一切智，不捨菩薩之所遊業，又存寂寞澹泊之業；示在眾生，怱怱勤學，不俱為亂，無進、無怠，無雙、無隻，無言、無想，無所有、無所啟，行如空等，菩薩如是而復皆現；在於眾生諸想顛倒發諸所行，不與同塵，淨修力行，亦悉示現；諸所行處曉知眾事，了本無人，現在眾生而開化之；修禪脫門、神通、三達之智，現在十方諸佛土生，成如來行，備佛嚴淨；現諸聲聞、緣覺之乘威儀禮節、無念之行；是為菩薩十事化變。
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「菩薩有十事以慧變化。何謂為十？辯才無盡，班宣道慧，逮諸總持，演無量明；辯才善解，多所講說；攝眾生根，聖慧變化而度脫之；以無為心覩他人意，則以一心知眾生志、心念所行；曉眾生界志性結縛、諸塵勞疾，應病與藥，令得瘳除、明解；一時普能周達如來十力；能入眾生三世之行，有劫數、無劫數悉而顯示，而開化之；其心閑靜，永無蔽礙，成最正覺，遍度黎庶；以一人慧而得自在，觀察眾生知所造業、善惡、禍福；以一種聲遍暢一切群黎音響；是為十事也。
「菩薩有十事以慧變化。何謂為十？辯才無盡，班宣道慧，逮諸總持，演無量明；辯才善解，多所講說；攝眾生根，聖慧變化而度脫之；以無為心覩他人意，則以一心知眾生志、心念所行；曉眾生界志性結縛、諸塵勞疾，應病與藥，令得瘳除、明解；一時普能周達如來十力；能入眾生三世之行，有劫數、無劫數悉而顯示，而開化之；其心閑靜，永無蔽礙，成最正覺，遍度黎庶；以一人慧而得自在，觀察眾生知所造業、善惡、禍福；以一種聲遍暢一切群黎音響；是為十事也。
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「菩薩神通變有十事。何謂為十？則以一身遍現一切諸佛國土，一如來會皆能同暢；宣講菩薩、諸佛道場，以一心行開化一切諸修道行；以一音聲普告十方諸佛世界眾生心念，令得其所；以一定心皆見群黎無央數劫前世所行善惡禍福而度脫之，則以神通莊嚴一切諸佛國土；亦以神通皆見三世，等無差特；而知一切諸佛、菩薩所建立行，演法光明而照耀之；亦以神通見知一切諸天、龍、神、揵沓惒、阿須輪、迦留羅、甄陀羅、摩休勒、釋梵四天王、聲聞、緣覺、諸菩薩行、如來十力；菩薩德本無所不護；菩薩平等寂諸音響，則以平夷等御眾生；是為菩薩十神通變。
「菩薩神通變有十事。何謂為十？則以一身遍現一切諸佛國土，一如來會皆能同暢；宣講菩薩、諸佛道場，以一心行開化一切諸修道行；以一音聲普告十方諸佛世界眾生心念，令得其所；以一定心皆見群黎無央數劫前世所行善惡禍福而度脫之，則以神通莊嚴一切諸佛國土；亦以神通皆見三世，等無差特；而知一切諸佛、菩薩所建立行，演法光明而照耀之；亦以神通見知一切諸天、龍、神、揵沓惒、阿須輪、迦留羅、甄陀羅、摩休勒、釋梵四天王、聲聞、緣覺、諸菩薩行、如來十力；菩薩德本無所不護；菩薩平等寂諸音響，則以平夷等御眾生；是為菩薩十神通變。
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「菩薩神足變化有十事。何謂為十？無數世界入於一塵，是神足變；復以一塵遍諸法界現一佛土，使諸海水入一毛孔，曠諸法界入眾佛土，令諸眾生無所嬈害；無量世界入於己身，以神通慧普現所為；不可思議諸鐵圍山及大鐵圍入一毛孔；遊諸佛土，令諸群生不懷恐怖；以無數劫示為一劫、或現一日，或以一劫現無數劫進退合成，顯化眾生無所嬈損；現諸世界為外所災、或復遭值水、火災變，欲使眾生察知非常，神足所現而無嬈害；一切世界水、火、風、空所合災變，化為一切財產諸業、宮殿、屋宅具足充滿；則以神足現化眾生不可思議諸佛剎土，舉著右掌移著無量諸佛世界，無所損耗；現諸佛土自然虛空以誨眾生；是為菩薩十神足變。
「菩薩神足變化有十事。何謂為十？無數世界入於一塵，是神足變；復以一塵遍諸法界現一佛土，使諸海水入一毛孔，曠諸法界入眾佛土，令諸眾生無所嬈害；無量世界入於己身，以神通慧普現所為；不可思議諸鐵圍山及大鐵圍入一毛孔；遊諸佛土，令諸群生不懷恐怖；以無數劫示為一劫、或現一日，或以一劫現無數劫進退合成，顯化眾生無所嬈損；現諸世界為外所災、或復遭值水、火災變，欲使眾生察知非常，神足所現而無嬈害；一切世界水、火、風、空所合災變，化為一切財產諸業、宮殿、屋宅具足充滿；則以神足現化眾生不可思議諸佛剎土，舉著右掌移著無量諸佛世界，無所損耗；現諸佛土自然虛空以誨眾生；是為菩薩十神足變。
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「菩薩諸力變動亦有十事。何謂為十？力感眾生而開化之，未曾違廢；悉感諸國，以無央數莊嚴眾事而示現之；法力變化，一切諸身入於無身；所化勢力劫數不斷；佛力所變，悟諸睡寐；行力所感，攝取一切諸菩薩行；如來力教則能救濟眾生境界；自在力教，一切諸法達之自然；成最正覺一切智力，則以無餘諸通聖慧逮平等道；大哀力變，不捨眾生；是為菩薩十力變也，興化眾生。菩薩若逮此十力變則無罣礙，速成無上正真之道，為最正覺。發意之頃以得佛道，不斷所行。所以者何？宣大誓願，菩薩則成無量法門，普現德本。
「菩薩諸力變動亦有十事。何謂為十？力感眾生而開化之，未曾違廢；悉感諸國，以無央數莊嚴眾事而示現之；法力變化，一切諸身入於無身；所化勢力劫數不斷；佛力所變，悟諸睡寐；行力所感，攝取一切諸菩薩行；如來力教則能救濟眾生境界；自在力教，一切諸法達之自然；成最正覺一切智力，則以無餘諸通聖慧逮平等道；大哀力變，不捨眾生；是為菩薩十力變也，興化眾生。菩薩若逮此十力變則無罣礙，速成無上正真之道，為最正覺。發意之頃以得佛道，不斷所行。所以者何？宣大誓願，菩薩則成無量法門，普現德本。
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「菩薩娛樂有十事法。何謂為十？
「菩薩娛樂有十事法。何謂為十？
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「於斯，菩薩以眾生身建立國體，分別黎庶形之所趣，是第一樂。
「於斯，菩薩以眾生身建立國體，分別黎庶形之所趣，是第一樂。
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「又復菩薩以土身像建立眾生，不令國身而有損耗，是第二樂。
「又復菩薩以土身像建立眾生，不令國身而有損耗，是第二樂。
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「又，其菩薩隨時變現佛正覺身、現諸聲聞身、緣覺之身，非常示現如來之業，是第三樂。
「又，其菩薩隨時變現佛正覺身、現諸聲聞身、緣覺之身，非常示現如來之業，是第三樂。
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「又，其菩薩示現聲聞、緣覺、佛身巍巍微妙，不著三品法訓，是第四樂。「又，其菩薩示現行身、最正覺身，不著身行、亦無所斷，是第五樂也。
「又，其菩薩示現聲聞、緣覺、佛身巍巍微妙，不著三品法訓，是第四樂。「又，其菩薩示現行身、最正覺身，不著身行、亦無所斷，是第五樂也。
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「又，其菩薩現正覺道，身之所行不猗正覺，是第六樂也。
「又，其菩薩現正覺道，身之所行不猗正覺，是第六樂也。
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「又，其菩薩現泥洹界，猗於生死，不著泥洹，是第七樂。
「又，其菩薩現泥洹界，猗於生死，不著泥洹，是第七樂。
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「又，其菩薩現習生死，又現取滅度，不於泥洹而永滅度，是第八樂。
「又，其菩薩現習生死，又現取滅度，不於泥洹而永滅度，是第八樂。
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「又，其菩薩以常永定普示眾行，往反周旋、住立經行不捨三昧，是第九樂。
「又，其菩薩以常永定普示眾行，往反周旋、住立經行不捨三昧，是第九樂。
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「又，其菩薩從一如來聞說正法，不見沒身，護三昧定。如來道場無央數事各各分別，恕當諸身，其所住處身無所壞，不亂三昧。從諸如來聽所說法，這聞法已則受奉行。三昧正受，不斷啟覲經典之要，與如來俱，不見滅身。一一三昧御諸行門入無數定，以是比像皆盡壞劫，菩薩三昧未曾窮極定意身門，是為第十娛樂。菩薩住此，逮成如來無上慧樂。
「又，其菩薩從一如來聞說正法，不見沒身，護三昧定。如來道場無央數事各各分別，恕當諸身，其所住處身無所壞，不亂三昧。從諸如來聽所說法，這聞法已則受奉行。三昧正受，不斷啟覲經典之要，與如來俱，不見滅身。一一三昧御諸行門入無數定，以是比像皆盡壞劫，菩薩三昧未曾窮極定意身門，是為第十娛樂。菩薩住此，逮成如來無上慧樂。
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「菩薩境界有十事。何謂為十？為諸眾生而以顯示入無量門；一切世界有無央數若干莊嚴，開導黎庶；以眾生界御不自大，說誨所部；如來、至真入菩薩身，以菩薩身入如來身；以虛空界導諸佛土，以諸佛土導虛空界；以生死本現泥洹原，以泥洹原現生死本；以一人音宣諸佛法，各入境界；以無量門顯於一身，則以一身建無數身；復以一身遍諸法界；眾生發心，而以一智御無量門，成最正覺；是為十事。菩薩住此，入於如來無上大慧。
「菩薩境界有十事。何謂為十？為諸眾生而以顯示入無量門；一切世界有無央數若干莊嚴，開導黎庶；以眾生界御不自大，說誨所部；如來、至真入菩薩身，以菩薩身入如來身；以虛空界導諸佛土，以諸佛土導虛空界；以生死本現泥洹原，以泥洹原現生死本；以一人音宣諸佛法，各入境界；以無量門顯於一身，則以一身建無數身；復以一身遍諸法界；眾生發心，而以一智御無量門，成最正覺；是為十事。菩薩住此，入於如來無上大慧。
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「菩薩有十力。何謂為十？奉志性力，不與諸世而俱同塵；修清和力，不著佛法；應時之力，普現菩薩方便處所；以聖慧力知諸群黎心念所行；所誓願力皆能備通，具足本願所行之力；不斷本際所修乘力，顯一切乘，不捨大乘；諸變化力一切佛興；淨十方界，一一顯示所護履跡道義之力；發眾生心，不離正覺，轉法輪力；宣顯一法，音無餘、不餘，皆令無餘，將御一切眾生根心；是為十力。菩薩住此，逮成無上普智十力。
「菩薩有十力。何謂為十？奉志性力，不與諸世而俱同塵；修清和力，不著佛法；應時之力，普現菩薩方便處所；以聖慧力知諸群黎心念所行；所誓願力皆能備通，具足本願所行之力；不斷本際所修乘力，顯一切乘，不捨大乘；諸變化力一切佛興；淨十方界，一一顯示所護履跡道義之力；發眾生心，不離正覺，轉法輪力；宣顯一法，音無餘、不餘，皆令無餘，將御一切眾生根心；是為十力。菩薩住此，逮成無上普智十力。
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「菩薩無畏有十事。何謂為十？
「菩薩無畏有十事。何謂為十？
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「皆受一切，得持諸音。何況菩薩不作是念：『吾於東方、南、西、北方來至於斯，諮問百千無極要集，儻不堪任受答是大法。』菩薩悉知不見、不及，以大無畏所度無極一切眾生。諸來難問恣意聽之，所欲啟問勇猛意說而無懈廢，是一無畏。
「皆受一切，得持諸音。何況菩薩不作是念：『吾於東方、南、西、北方來至於斯，諮問百千無極要集，儻不堪任受答是大法。』菩薩悉知不見、不及，以大無畏所度無極一切眾生。諸來難問恣意聽之，所欲啟問勇猛意說而無懈廢，是一無畏。
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「於諸文字所演音辭次第如流，承如來威，無礙辯才所度無極。其菩薩不作是念：『東、西、南、北，儻來難問，不任發遣。』未曾有是不見、不及，勇猛無畏，一切眾生恣意難問，勇猛自在、衣毛不竪，是二無畏。
「於諸文字所演音辭次第如流，承如來威，無礙辯才所度無極。其菩薩不作是念：『東、西、南、北，儻來難問，不任發遣。』未曾有是不見、不及，勇猛無畏，一切眾生恣意難問，勇猛自在、衣毛不竪，是二無畏。
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「獨遊空法，菩薩未曾心懷疑網、計於吾我、所作所更、計壽命人，以離五陰、諸入邪見、六十二疑。其心普平，等如虛空，故無此念：『將無見試，嬈身、口、意。』菩薩無此不及之見。所以者何？斯諸正士離吾我人，不現諸想，遊步大勇，堅固方便，是三無畏。
「獨遊空法，菩薩未曾心懷疑網、計於吾我、所作所更、計壽命人，以離五陰、諸入邪見、六十二疑。其心普平，等如虛空，故無此念：『將無見試，嬈身、口、意。』菩薩無此不及之見。所以者何？斯諸正士離吾我人，不現諸想，遊步大勇，堅固方便，是三無畏。
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「又，其菩薩佛所建立，住於佛力而處如來威儀禮節，亦無妄想。不作是念：『眾人將無求吾長短、威儀不備？』未曾有此不見、不及，而猛勇步處於大眾班宣經道，是四無畏——身、口、意淨。
「又，其菩薩佛所建立，住於佛力而處如來威儀禮節，亦無妄想。不作是念：『眾人將無求吾長短、威儀不備？』未曾有此不見、不及，而猛勇步處於大眾班宣經道，是四無畏——身、口、意淨。
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「又，其菩薩豈當復念蠲除惡行、修學清淨、仁和義乎。亦無此念：『儻有求吾身、口、意缺。』以大勇猛為諸眾生講說經道，是五無畏。
「又，其菩薩豈當復念蠲除惡行、修學清淨、仁和義乎。亦無此念：『儻有求吾身、口、意缺。』以大勇猛為諸眾生講說經道，是五無畏。
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「以得大護——其金剛神常執金剛在菩薩後，天、龍、鬼神及阿須輪所見歸命，釋、梵、四王咸共奉事，諸佛所念，故無此意畏於諸魔及諸魔天、諸外異學，迷惑眾邪無能嬈亂，永不見人。當菩薩者以大勇猛所度無極，勸意生焉，皆能具足諸菩薩業，是六無畏。
「以得大護——其金剛神常執金剛在菩薩後，天、龍、鬼神及阿須輪所見歸命，釋、梵、四王咸共奉事，諸佛所念，故無此意畏於諸魔及諸魔天、諸外異學，迷惑眾邪無能嬈亂，永不見人。當菩薩者以大勇猛所度無極，勸意生焉，皆能具足諸菩薩業，是六無畏。
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「又，其菩薩得佛慧念，未曾忽忘。諸根常定，為眾說法，敷演聖句，識佛道義。其所宣法如佛口出，無中蔽礙、無能障翳，不能發意見其短者，奉如來教，是七無畏。
「又，其菩薩得佛慧念，未曾忽忘。諸根常定，為眾說法，敷演聖句，識佛道義。其所宣法如佛口出，無中蔽礙、無能障翳，不能發意見其短者，奉如來教，是七無畏。
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「菩薩明解智慧善權，力度無極，進退獨步，訓誨眾生無能拘制，以佛道願、無極聖性發無蓋哀，愍於群黎。假使生在凶暴、塵勞、穢濁世界，攝取大欲，所可娛樂眷屬大業，教授眾生不興此念，將無眾人毀謗清白。佛道淨行斷絕定意，脫門正受，總持辯才不見有是。所以者何？菩薩大士於一切法而得自在，無能制止所修道行。其於十方無能犯者，遵大勇猛，處諸佛土，棄捐眾惡而攝正願，是八無畏。
「菩薩明解智慧善權，力度無極，進退獨步，訓誨眾生無能拘制，以佛道願、無極聖性發無蓋哀，愍於群黎。假使生在凶暴、塵勞、穢濁世界，攝取大欲，所可娛樂眷屬大業，教授眾生不興此念，將無眾人毀謗清白。佛道淨行斷絕定意，脫門正受，總持辯才不見有是。所以者何？菩薩大士於一切法而得自在，無能制止所修道行。其於十方無能犯者，遵大勇猛，處諸佛土，棄捐眾惡而攝正願，是八無畏。
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「菩薩不捨一切智心，善住道義，欽樂大乘，以諸通慧所建之力，為諸聲聞及緣覺乘現不可及威儀禮節，不興此念：『將無誤墮聲聞、緣覺！』以大勇猛現一切乘，所度無極。唯樂大乘，所行具足。是九無畏。
「菩薩不捨一切智心，善住道義，欽樂大乘，以諸通慧所建之力，為諸聲聞及緣覺乘現不可及威儀禮節，不興此念：『將無誤墮聲聞、緣覺！』以大勇猛現一切乘，所度無極。唯樂大乘，所行具足。是九無畏。
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「菩薩善集諸清白法、合眾德本、普備神通，所覺不廢，以佛道度。周菩薩行，而究一切諸佛普智以化眾生，不失正行、不壞章句。心不念言：『眾生將無諸根純淑，吾明不及現佛境界。』未有此應，以大勇猛觀眾生根，為顯佛地。雖化眾生，菩薩所行無極大願無有缺漏，是十無畏。菩薩住此，悉逮如來四無所畏。
「菩薩善集諸清白法、合眾德本、普備神通，所覺不廢，以佛道度。周菩薩行，而究一切諸佛普智以化眾生，不失正行、不壞章句。心不念言：『眾生將無諸根純淑，吾明不及現佛境界。』未有此應，以大勇猛觀眾生根，為顯佛地。雖化眾生，菩薩所行無極大願無有缺漏，是十無畏。菩薩住此，悉逮如來四無所畏。
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「菩薩有十事諸佛法不共。何謂為十？
「菩薩有十事諸佛法不共。何謂為十？
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「菩薩精勤，無所從生，度于彼岸。除慳喜施；戒禁清淨，不犯眾惡；成具忍辱，去眾懷恨；修大精進，所修正業，未曾退還；禪定堅固，棄眾亂意；從智慧生，遠惡邪見，終無有言。何謂無所從生？常勤奉行六度無極，是為菩薩第一無言。
「菩薩精勤，無所從生，度于彼岸。除慳喜施；戒禁清淨，不犯眾惡；成具忍辱，去眾懷恨；修大精進，所修正業，未曾退還；禪定堅固，棄眾亂意；從智慧生，遠惡邪見，終無有言。何謂無所從生？常勤奉行六度無極，是為菩薩第一無言。
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「菩薩之法曉度彼岸，攝護眾生境界，施以俗施及宣法施，顏色和悅。所說可度言辭清和，眾人聞之心莫不悅。義理應時，明識佛道，心無偏黨，等念群黎。菩薩所修無所從生，以無言辭救濟群萌，所修境界是為菩薩第二法施。
「菩薩之法曉度彼岸，攝護眾生境界，施以俗施及宣法施，顏色和悅。所說可度言辭清和，眾人聞之心莫不悅。義理應時，明識佛道，心無偏黨，等念群黎。菩薩所修無所從生，以無言辭救濟群萌，所修境界是為菩薩第二法施。
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「菩薩所修曉了勸助，不望想報，導入佛道，不樂世俗。所修定行不捨如來、至真聖慧，用眾生故而勸助之，無所說者則是菩薩。無有言辭，修諸德本，求慕佛慧，為眾生施，是三無言。
「菩薩所修曉了勸助，不望想報，導入佛道，不樂世俗。所修定行不捨如來、至真聖慧，用眾生故而勸助之，無所說者則是菩薩。無有言辭，修諸德本，求慕佛慧，為眾生施，是三無言。
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「菩薩之業有權方便，第一之行隨眾生樂，而不穢厭世俗俱遊。在諸不賢自恣行門，一切聲聞、緣覺所生、一切黎庶皆開化之。不求安己，禪定、三昧、脫門正受曉了進退，逮自在定。以不懈惓察於生死，猶如大遊觀。毀魔宮殿，普現釋梵四天處所。所生之處常有明曜，見諸異學而悉達知一切世俗經書典籍、文辭之讚、計校算術。己身六事——王者典籍、雕文刻鏤、所假印綬、工言巧辭、娛樂音聲、樗蒱六博——敢可天下。目所覩者亦復曉了，女人進止、男子舉動、豫說瑞應、天文地理、日月星辰、所現災變、度世之法，聲聞緣覺來問事者無不明了。諸度世事獨步無侶，一切天下咸共瞻仰，顯諸聲聞、緣覺之乘所不能逮威儀禮節，不捨大乘。
「菩薩之業有權方便，第一之行隨眾生樂，而不穢厭世俗俱遊。在諸不賢自恣行門，一切聲聞、緣覺所生、一切黎庶皆開化之。不求安己，禪定、三昧、脫門正受曉了進退，逮自在定。以不懈惓察於生死，猶如大遊觀。毀魔宮殿，普現釋梵四天處所。所生之處常有明曜，見諸異學而悉達知一切世俗經書典籍、文辭之讚、計校算術。己身六事——王者典籍、雕文刻鏤、所假印綬、工言巧辭、娛樂音聲、樗蒱六博——敢可天下。目所覩者亦復曉了，女人進止、男子舉動、豫說瑞應、天文地理、日月星辰、所現災變、度世之法，聲聞緣覺來問事者無不明了。諸度世事獨步無侶，一切天下咸共瞻仰，顯諸聲聞、緣覺之乘所不能逮威儀禮節，不捨大乘。
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「發意之頃，知諸如來所示現行，不斷經典；菩薩所遵善權方便亦復無斷，奉修寂然菩薩德本。以慧娛樂猶得自在，在於無為，現生死門至無人際，教化眾生未曾違廢。處永澹泊，在於眾生現大塵勞，則以一品法慧之身現於眾生無數之身、無限之門，猶如虛空。以大智慧樂一切欲，因化眾生樂一品樂，現於三界開化眾生不離妄想，在諸玉女百千人中常以法樂而自娛樂，以妙相好、百千眾德而自莊嚴。所生之處常無罪殃，修清淨行，現生地獄、餓鬼、畜生，於佛道慧所度無極而不動捨。菩薩慧身其慧如是，無有邊際。以是比故，悉解聲聞、緣覺，何況愚冥凡夫？是五無言。
「發意之頃，知諸如來所示現行，不斷經典；菩薩所遵善權方便亦復無斷，奉修寂然菩薩德本。以慧娛樂猶得自在，在於無為，現生死門至無人際，教化眾生未曾違廢。處永澹泊，在於眾生現大塵勞，則以一品法慧之身現於眾生無數之身、無限之門，猶如虛空。以大智慧樂一切欲，因化眾生樂一品樂，現於三界開化眾生不離妄想，在諸玉女百千人中常以法樂而自娛樂，以妙相好、百千眾德而自莊嚴。所生之處常無罪殃，修清淨行，現生地獄、餓鬼、畜生，於佛道慧所度無極而不動捨。菩薩慧身其慧如是，無有邊際。以是比故，悉解聲聞、緣覺，何況愚冥凡夫？是五無言。
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「身、口、意行以慧為首，菩薩所修行業甚淨，具足慈心愍念眾生，離於殺生、盜竊、婬妷、妄言、兩舌、惡口、綺語、嫉妬、恚癡、邪見之事，修正行見悉亦無言。菩薩所行身、口、意業慧儻隨時，是為第六。
「身、口、意行以慧為首，菩薩所修行業甚淨，具足慈心愍念眾生，離於殺生、盜竊、婬妷、妄言、兩舌、惡口、綺語、嫉妬、恚癡、邪見之事，修正行見悉亦無言。菩薩所行身、口、意業慧儻隨時，是為第六。
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「不捨眾生乃為菩薩奉無蓋哀，覩眾生惱、身陰遭患、口自更歷，興顯德本。在於地獄、餓鬼、畜生，為眾生故而被毒痛，不用懈厭。化眾生界令懷欣然，於一切欲、所娛樂業不以經心，常加精進。欲度眾生毒苦諸痛，亦不以諸菩薩所習，唯志大哀，遵習道力，是為第七。
「不捨眾生乃為菩薩奉無蓋哀，覩眾生惱、身陰遭患、口自更歷，興顯德本。在於地獄、餓鬼、畜生，為眾生故而被毒痛，不用懈厭。化眾生界令懷欣然，於一切欲、所娛樂業不以經心，常加精進。欲度眾生毒苦諸痛，亦不以諸菩薩所習，唯志大哀，遵習道力，是為第七。
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「一切黎庶奉敬悅樂，乃為菩薩、釋、梵、四王皆共念之，一切人民覩悉欣喜，群萌思德，不離心懷。所以者何？其菩薩者，往昔宿命奉清淨行，無有罪業。是故，眾人其來見者不知飽滿，亦以無言，是為第八。
「一切黎庶奉敬悅樂，乃為菩薩、釋、梵、四王皆共念之，一切人民覩悉欣喜，群萌思德，不離心懷。所以者何？其菩薩者，往昔宿命奉清淨行，無有罪業。是故，眾人其來見者不知飽滿，亦以無言，是為第八。
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「其心堅固，在諸通慧善被德鎧，乃為菩薩所由甚難，勤力習行，入諸聲聞、緣覺之中，一切智心寶淨明耀，無所忘失。猶大明珠，名淨復淨，清諸濁水。正使浴池極穢瑕疵，以淨明珠這著其中濁水則清，不復同合。菩薩如是，正使與愚騃俱、癡冥人共周旋，未曾違失一切智心，寶淨明耀。無極智慧蠲除眾生邪見、塵勞、穢濁愛欲，住一切智，寶淨明心亦以無言。雖在惡人、聲聞、緣覺，不廢大道，是為第九。
「其心堅固，在諸通慧善被德鎧，乃為菩薩所由甚難，勤力習行，入諸聲聞、緣覺之中，一切智心寶淨明耀，無所忘失。猶大明珠，名淨復淨，清諸濁水。正使浴池極穢瑕疵，以淨明珠這著其中濁水則清，不復同合。菩薩如是，正使與愚騃俱、癡冥人共周旋，未曾違失一切智心，寶淨明耀。無極智慧蠲除眾生邪見、塵勞、穢濁愛欲，住一切智，寶淨明心亦以無言。雖在惡人、聲聞、緣覺，不廢大道，是為第九。
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「己部界慧在法勢尊，度于彼岸乃為菩薩慧得自在，具足無餘為阿惟顏。以被離垢，著法冠幘，帶道印綬，不離善友之所教訓。奉敬如來未曾輕慢，亦以無言。菩薩師者，修未曾有，開化眾生，不捨聖師，常順如來，謙恭自歸，是為第十無言之教。菩薩住此，逮成世尊無上無言。
「己部界慧在法勢尊，度于彼岸乃為菩薩慧得自在，具足無餘為阿惟顏。以被離垢，著法冠幘，帶道印綬，不離善友之所教訓。奉敬如來未曾輕慢，亦以無言。菩薩師者，修未曾有，開化眾生，不捨聖師，常順如來，謙恭自歸，是為第十無言之教。菩薩住此，逮成世尊無上無言。
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「菩薩有十業。何謂為十？普淨世界，莊嚴佛地，興立一切諸佛道業；以諸菩薩伴侶為首，同共德本；開導教誨眾生境界；諸當來業攝末至本；則以神足遍至十方諸佛境界；雖遍十方，不移本土，以光明業演無量曜，一一光明有諸蓮華現諸菩薩各坐其上；不斷三寶，佛滅度後奉宣訓誨，無自大業；遊十方界，開化眾生以為說法，使隨律教；修八道業；心在邪業則為彼等示現諸願，普使備足；是為十業。菩薩住此，逮成如來無上道業。
「菩薩有十業。何謂為十？普淨世界，莊嚴佛地，興立一切諸佛道業；以諸菩薩伴侶為首，同共德本；開導教誨眾生境界；諸當來業攝末至本；則以神足遍至十方諸佛境界；雖遍十方，不移本土，以光明業演無量曜，一一光明有諸蓮華現諸菩薩各坐其上；不斷三寶，佛滅度後奉宣訓誨，無自大業；遊十方界，開化眾生以為說法，使隨律教；修八道業；心在邪業則為彼等示現諸願，普使備足；是為十業。菩薩住此，逮成如來無上道業。
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「菩薩身有十事。何謂為十？菩薩當來，解一切身悉無所成、亦無所有；菩薩身來，知眾人民身不可得；菩薩身者，無有真諦，隨其習俗示有所在；菩薩身者，無有能侵，隨其世俗顯示真諦；菩薩身者亦不可盡，於當世際無所斷除；其身堅固，一切諸魔無能毀壞；其身強要，一切邪學、眾外異術無能動者；其身無相，而復示現諸相清淨、百福功德；其身無好，因以法相而為眾好，稽首為禮；其菩薩身普無不入，諸去來今如來、至真同合一身；是為十身。菩薩住此，逮成如來不可盡業無極法身。」
「菩薩身有十事。何謂為十？菩薩當來，解一切身悉無所成、亦無所有；菩薩身來，知眾人民身不可得；菩薩身者，無有真諦，隨其習俗示有所在；菩薩身者，無有能侵，隨其世俗顯示真諦；菩薩身者亦不可盡，於當世際無所斷除；其身堅固，一切諸魔無能毀壞；其身強要，一切邪學、眾外異術無能動者；其身無相，而復示現諸相清淨、百福功德；其身無好，因以法相而為眾好，稽首為禮；其菩薩身普無不入，諸去來今如來、至真同合一身；是為十身。菩薩住此，逮成如來不可盡業無極法身。」
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說是語時，三千世界為大震動，其大光明遍照十方，天雨眾華，箜篌、樂器不鼓自鳴。諸來會者各自欣慶：「幸值供業無極道明。欲值此法，當何所行？」
說是語時，三千世界為大震動，其大光明遍照十方，天雨眾華，箜篌、樂器不鼓自鳴。諸來會者各自欣慶：「幸值供業無極道明。欲值此法，當何所行？」
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菩薩報曰：「奉敬諸法，一心聽經，供養聖眾，謙尊法師視之如佛，慈愍眾生如己骨髓，處在三界如水蓮華、如日明耀、如月照冥。如是行者，疾得正法。」
菩薩報曰：「奉敬諸法，一心聽經，供養聖眾，謙尊法師視之如佛，慈愍眾生如己骨髓，處在三界如水蓮華、如日明耀、如月照冥。如是行者，疾得正法。」
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說此語時，無央數人皆發道意。
說此語時，無央數人皆發道意。
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度世品經卷第三
度世品經卷第三
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