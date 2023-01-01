度世品經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度世品經卷第二

西晉月氏三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏三藏竺法護譯

普智菩薩復問普賢：「何謂建立？何謂樂信？何謂深入？何謂依怙？何謂意勇？何謂斷諸疑？何謂無思議？何謂解說真諦？何謂了報應？何謂定意？何謂何所有？何謂脫門？何謂神通？何謂通達？何謂解脫？何謂園囿？何謂宮殿？何謂遊觀？何謂莊嚴？何謂心不動？何謂性無所捨？何謂觀慧？何謂講法？何謂淨願？何謂為印？何謂慧光？何謂行無色？何謂無法心？何謂心如山？何謂如海？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普智菩薩復問普賢：「何謂建立？何謂樂信？何謂深入？何謂依怙？何謂意勇？何謂斷諸疑？何謂無思議？何謂解說真諦？何謂了報應？何謂定意？何謂何所有？何謂脫門？何謂神通？何謂通達？何謂解脫？何謂園囿？何謂宮殿？何謂遊觀？何謂莊嚴？何謂心不動？何謂性無所捨？何謂觀慧？何謂講法？何謂淨願？何謂為印？何謂慧光？何謂行無色？何謂無法心？何謂心如山？何謂如海？」

普賢曰：「善哉問！菩薩建立有十事。何謂為十？常志於佛、恒思經法、勸化眾生使住佛道、勸安事業、修立正行、順樂誓願、常念威儀、所遊隨時、班宣善本、建立慧義，是為十事建立其心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢曰：「善哉問！菩薩建立有十事。何謂為十？常志於佛、恒思經法、勸化眾生使住佛道、勸安事業、修立正行、順樂誓願、常念威儀、所遊隨時、班宣善本、建立慧義，是為十事建立其心。」

於時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時頌曰：

「一心常念佛， 專精思經典， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一心常念佛， 專精思經典，

勸眾生入道， 示以所造業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勸眾生入道， 示以所造業。

讚助修正行， 恒使不失願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚助修正行， 恒使不失願，

威儀、禮節備， 善本成聖慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 威儀、禮節備， 善本成聖慧。

「菩薩樂信有十事。何謂為十？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩樂信有十事。何謂為十？

「菩薩心自發念：『其有當來如來、正真出現於世，我當悉見。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩心自發念：『其有當來如來、正真出現於世，我當悉見。』

「見諸佛已，供養奉事，志於無上，稽首自歸此諸正覺：『當訓誨我，以是訓誨歸菩薩地，如諸菩薩奉教敬心。心懷恭恪，如所聞者輒當修行。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見諸佛已，供養奉事，志於無上，稽首自歸此諸正覺：『當訓誨我，以是訓誨歸菩薩地，如諸菩薩奉教敬心。心懷恭恪，如所聞者輒當修行。』

「於是，菩薩復自念言：『使吾不離諸佛、世尊及諸開士，蠲除生死馳逸之難，無央數劫修菩薩行。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是，菩薩復自念言：『使吾不離諸佛、世尊及諸開士，蠲除生死馳逸之難，無央數劫修菩薩行。』

「又心念言：『昔未發無上道意之時未為法器，畏甚深義、亦畏世間誹謗惡名、又懼畏生死惡道眾會。我以離此，永不與合。以遠在事，所生之處不離道心，不恐、不畏、亦不懷懅。永無諸難，常遠塵垢；永滅穢濁，出入獨步；降伏眾魔，消諸外道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又心念言：『昔未發無上道意之時未為法器，畏甚深義、亦畏世間誹謗惡名、又懼畏生死惡道眾會。我以離此，永不與合。以遠在事，所生之處不離道心，不恐、不畏、亦不懷懅。永無諸難，常遠塵垢；永滅穢濁，出入獨步；降伏眾魔，消諸外道。』

「又心念言：『吾當勸化諸眾生界，使隨律教，志在無上正真道意，修菩薩行。得成佛時則隨尊聖微妙道教，吾當稽首，奉敬自歸，欣悅無量，盡其壽命。佛滅度後，當為興立無數廟寺、供事舍利、奉宣佛教、分布經典，使無上義永得長存。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又心念言：『吾當勸化諸眾生界，使隨律教，志在無上正真道意，修菩薩行。得成佛時則隨尊聖微妙道教，吾當稽首，奉敬自歸，欣悅無量，盡其壽命。佛滅度後，當為興立無數廟寺、供事舍利、奉宣佛教、分布經典，使無上義永得長存。』

「又心念言：『吾當莊嚴無極世界，皆令佛土清和柔軟，種種別異平等清淨。吾當感動無數佛土，悉使發意。演大光明照於十方，神足變化靡不周遍。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又心念言：『吾當莊嚴無極世界，皆令佛土清和柔軟，種種別異平等清淨。吾當感動無數佛土，悉使發意。演大光明照於十方，神足變化靡不周遍。』

「又心念言：『吾成佛已，當決眾生一切狐疑，化其志性令常清和。寂靜其志、消滅塵欲、塞諸惡戶、闡永安門、除去幽冥、奮巨光耀、棄捐魔業、逮無上吉，以是功勳普示眾生。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又心念言：『吾成佛已，當決眾生一切狐疑，化其志性令常清和。寂靜其志、消滅塵欲、塞諸惡戶、闡永安門、除去幽冥、奮巨光耀、棄捐魔業、逮無上吉，以是功勳普示眾生。』

「又心念言：『吾所在處常見諸佛。在危厄時思欲奉覲，必當如願得見正覺，莫使違遠。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又心念言：『吾所在處常見諸佛。在危厄時思欲奉覲，必當如願得見正覺，莫使違遠。』

「面見如來所說法時：『如來難值，無央數劫時一出耳，猶靈瑞華，久久希有。』發清淨心，棄捐一切不宜之計，其意質直而無諛諂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「面見如來所說法時：『如來難值，無央數劫時一出耳，猶靈瑞華，久久希有。』發清淨心，棄捐一切不宜之計，其意質直而無諛諂。

「又心念言：『吾成無上正真之道為最正覺，遍諸佛土施作佛事。為諸眾生各現佛身，擊大法鼓、雨法甘露，施無極法、清淨、無畏，為師子吼，立無底願。住於法界，班宣經道。一劫不休，身不疲懈；言辭無極，心亦不惓。』是為十事心所建立。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又心念言：『吾成無上正真之道為最正覺，遍諸佛土施作佛事。為諸眾生各現佛身，擊大法鼓、雨法甘露，施無極法、清淨、無畏，為師子吼，立無底願。住於法界，班宣經道。一劫不休，身不疲懈；言辭無極，心亦不惓。』是為十事心所建立。」

於時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時頌曰：

「嚴淨諸佛土， 勸道於眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚴淨諸佛土， 勸道於眾生，

示以深妙法， 令發無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示以深妙法， 令發無上道。

常願見諸佛， 奉事自歸命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常願見諸佛， 奉事自歸命，

聽受所說法， 一心受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聽受所說法， 一心受奉行。

為斷三惡趣， 開闡安樂門； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為斷三惡趣， 開闡安樂門；

為於眾幽冥， 顯示大光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為於眾幽冥， 顯示大光明。

流布經法施， 消滅諸垢塵； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 流布經法施， 消滅諸垢塵；

為大師子吼， 而雨大甘露。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為大師子吼， 而雨大甘露。

「菩薩有十事法深入。何謂為十？皆入世界諸過去事，遊於志性深奧佛法；歸諸佛土當來之事，在在佛國而在諸數；正覺無二，雖在諸國現在寂然；世間方俗所言所說，嚴淨境土悉能知之；是入深法，所在天下有若干教；又能解識一切眾生罪福不同，計諸菩薩所行各異；又，菩薩解悉知過去諸如來處，菩薩悉知諸佛、世尊所教遲疾，菩薩復知現在國土諸佛、正覺眷屬聖眾所可說法、開化眾生；法界虛空，無有邊際，十方如來；又，分別知世俗之法、聲聞之法，及緣覺乘、菩薩、如來，入於此法，無所希求；講說若干所入法界，亦無所入亦不想法，隨諸法教而以開化；是為十事深入佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事法深入。何謂為十？皆入世界諸過去事，遊於志性深奧佛法；歸諸佛土當來之事，在在佛國而在諸數；正覺無二，雖在諸國現在寂然；世間方俗所言所說，嚴淨境土悉能知之；是入深法，所在天下有若干教；又能解識一切眾生罪福不同，計諸菩薩所行各異；又，菩薩解悉知過去諸如來處，菩薩悉知諸佛、世尊所教遲疾，菩薩復知現在國土諸佛、正覺眷屬聖眾所可說法、開化眾生；法界虛空，無有邊際，十方如來；又，分別知世俗之法、聲聞之法，及緣覺乘、菩薩、如來，入於此法，無所希求；講說若干所入法界，亦無所入亦不想法，隨諸法教而以開化；是為十事深入佛法。」

於時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時頌曰：

「知於過去世、 當來及現在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知於過去世、 當來及現在，

隨方俗示現， 清淨佛世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨方俗示現， 清淨佛世界。

分別人罪福、 諸菩薩所行、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別人罪福、 諸菩薩所行、

現在諸佛土、 諸菩薩集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現在諸佛土、 諸菩薩集會。

知眾生之數， 說法虛空限， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知眾生之數， 說法虛空限，

悉達諸聲聞、 緣覺、眾菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉達諸聲聞、 緣覺、眾菩薩。

「菩薩依怙有十事，以是依怙修菩薩行。何謂為十？常奉敬佛日有歸命、開化眾生、見諸善友而依附之、常喜積聚眾德之本、亦皆嚴淨諸佛剎土、常愍一切不捨眾生、普以遊入諸度無極、悉欲具足諸菩薩願、所修無量來歸道心、明解諸佛成至正覺，是為十事菩薩所依怙以成道行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩依怙有十事，以是依怙修菩薩行。何謂為十？常奉敬佛日有歸命、開化眾生、見諸善友而依附之、常喜積聚眾德之本、亦皆嚴淨諸佛剎土、常愍一切不捨眾生、普以遊入諸度無極、悉欲具足諸菩薩願、所修無量來歸道心、明解諸佛成至正覺，是為十事菩薩所依怙以成道行。」

於時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時頌曰：

「奉敬於諸佛， 依附菩薩行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奉敬於諸佛， 依附菩薩行，

開化眾生類， 恭順諸善友， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開化眾生類， 恭順諸善友，

積累眾德本， 嚴淨諸佛土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 積累眾德本， 嚴淨諸佛土，

入諸度無極， 具足菩薩願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入諸度無極， 具足菩薩願。

「菩薩意勇有十事。何謂為十？消除一切諸陰蓋罪；諸佛、世尊雖以滅度，奉垂訓教；以勇猛心降伏眾魔；解知無常；不惜身命，以正法緣消化外道；以柔和心悅可眾生；懷踊躍意，眾會見之莫不欣然；調化一切天、龍、鬼神、揵沓惒、阿須倫、迦留羅、甄陀羅、摩睺勒皆受其緣；奉修柔順，依法深奧；常捨聲聞、緣覺之地，於無數劫行菩薩事而不懈惓；是為十事菩薩心勇。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩意勇有十事。何謂為十？消除一切諸陰蓋罪；諸佛、世尊雖以滅度，奉垂訓教；以勇猛心降伏眾魔；解知無常；不惜身命，以正法緣消化外道；以柔和心悅可眾生；懷踊躍意，眾會見之莫不欣然；調化一切天、龍、鬼神、揵沓惒、阿須倫、迦留羅、甄陀羅、摩睺勒皆受其緣；奉修柔順，依法深奧；常捨聲聞、緣覺之地，於無數劫行菩薩事而不懈惓；是為十事菩薩心勇。」

於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是頌曰：

「棄捐諸陰蓋， 佛逝奉乘教， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「棄捐諸陰蓋， 佛逝奉乘教，

降伏於眾魔， 不自惜身命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏於眾魔， 不自惜身命。

降化眾外道， 歡悅於眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降化眾外道， 歡悅於眾生，

鬼神咸受教， 常奉菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鬼神咸受教， 常奉菩薩行。

「菩薩有十事斷諸狐疑，令無沈吟。何謂為十？「菩薩發意，心自念言：『吾當以施、戒、忍辱、精進、一心、智慧救攝眾生，慈悲喜護而開導之。雖行於此，無有猶豫，欲令進退，未之有也。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事斷諸狐疑，令無沈吟。何謂為十？「菩薩發意，心自念言：『吾當以施、戒、忍辱、精進、一心、智慧救攝眾生，慈悲喜護而開導之。雖行於此，無有猶豫，欲令進退，未之有也。』

「又心念言：『吾當普見十方正覺、當來諸佛，值無上慧，供養諸佛，心不沈吟若於毛氂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又心念言：『吾當普見十方正覺、當來諸佛，值無上慧，供養諸佛，心不沈吟若於毛氂。』

「又，菩薩念：『以若干光具足照耀於諸佛土。聞諸菩薩當來所行，無央數劫心不厭惓，開化無量眾生之類不以為難。計於法界不可限量、無有崖際，猶如虛空；所度眾生其數亦然，不以厭退。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，菩薩念：『以若干光具足照耀於諸佛土。聞諸菩薩當來所行，無央數劫心不厭惓，開化無量眾生之類不以為難。計於法界不可限量、無有崖際，猶如虛空；所度眾生其數亦然，不以厭退。』

「又心念言：『修菩薩行，備悉諸願，成一切智諸通之慧。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又心念言：『修菩薩行，備悉諸願，成一切智諸通之慧。』

「又復念言：『行菩薩時，令我皆逮道法之光、佛無極明。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復念言：『行菩薩時，令我皆逮道法之光、佛無極明。』

「常當計樂一切諸法悉為佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常當計樂一切諸法悉為佛法。

「普知眾生意之所念，曉了無數諸無盡數、諸無為法及諸有為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普知眾生意之所念，曉了無數諸無盡數、諸無為法及諸有為。

「成平等覺，明達諸法皆諸度世，除倒見想，雖有穢濁本悉清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「成平等覺，明達諸法皆諸度世，除倒見想，雖有穢濁本悉清淨。

「菩薩曉了一切佛法成最正覺，無有眾想倒見之謬、一毛所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩曉了一切佛法成最正覺，無有眾想倒見之謬、一毛所著。

「漏雖有為，達於無為，棄諸利養，則能遊入無央數際。是為十事菩薩斷諸狐疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「漏雖有為，達於無為，棄諸利養，則能遊入無央數際。是為十事菩薩斷諸狐疑。」

於時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時頌曰：

「念施、戒、忍、進、 一心、修智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「念施、戒、忍、進、 一心、修智慧，

行慈悲喜護， 見諸佛奉敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行慈悲喜護， 見諸佛奉敬。

光具足照耀， 無量當來劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光具足照耀， 無量當來劫，

心不以懈惓， 成佛一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心不以懈惓， 成佛一切智。

諸法悉佛法、 皆亦度世法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法悉佛法、 皆亦度世法，

棄穢濁倒見， 得佛最正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棄穢濁倒見， 得佛最正覺。

「菩薩無思議有十事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩無思議有十事。

「何謂為十？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂為十？

「所修德本不可思議、一切所願不可計量，觀察諸法悉如幻化——因發道心、依諸善業——無所違失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所修德本不可思議、一切所願不可計量，觀察諸法悉如幻化——因發道心、依諸善業——無所違失。

「修菩薩行永無妄想，修深要義，普入諸法，不取滅度，道慧不備終不捨去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「修菩薩行永無妄想，修深要義，普入諸法，不取滅度，道慧不備終不捨去。

「菩薩行道，入胎出生積勤苦行，詣佛樹下降伏眾魔，逮最正覺而轉法輪，現取滅度，顯諸佛事，建立所現，不捨大哀護諸眾生，不違本願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩行道，入胎出生積勤苦行，詣佛樹下降伏眾魔，逮最正覺而轉法輪，現取滅度，顯諸佛事，建立所現，不捨大哀護諸眾生，不違本願。

「又，其菩薩建立示現如來十力，從初發意在於法界開化眾生未曾休廢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩建立示現如來十力，從初發意在於法界開化眾生未曾休廢。

「又，其菩薩皆以無想入於眾想、又以有想入於無想，無所思念說諸念事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩皆以無想入於眾想、又以有想入於無想，無所思念說諸念事。

「又，以諸念說無念事，以無所有入於所有；又諸所有入無所有，化無所作入有所作、化有所作入無所作，於無所得說有所得、於有所得說無所得，解知諸法悉無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，以諸念說無念事，以無所有入於所有；又諸所有入無所有，化無所作入有所作、化有所作入無所作，於無所得說有所得、於有所得說無所得，解知諸法悉無所有。

「又，其菩薩等心於道，道以平等解知眾生道心無異。心不倒見，所念無失，不隨邪疑，所覩平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩等心於道，道以平等解知眾生道心無異。心不倒見，所念無失，不隨邪疑，所覩平等。

「又，其菩薩發意之頃，其心寂然，定意正受，在於本際而不造證，以無有漏而不永滅。布諸德本，曉了諸法，一切無漏而為人說、諸漏已盡亦為人宣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩發意之頃，其心寂然，定意正受，在於本際而不造證，以無有漏而不永滅。布諸德本，曉了諸法，一切無漏而為人說、諸漏已盡亦為人宣。

「當除諸漏，則以佛法入於俗法。雖在其中，無俗思想、無道俗念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當除諸漏，則以佛法入於俗法。雖在其中，無俗思想、無道俗念。

「觀一切法皆入法身、亦無所入，曉了諸法而無有二亦無所行。是為菩薩十無思議，菩薩住此，疾逮無上正真之道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀一切法皆入法身、亦無所入，曉了諸法而無有二亦無所行。是為菩薩十無思議，菩薩住此，疾逮無上正真之道。

「菩薩有十事解說真諦。何謂為十？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事解說真諦。何謂為十？

「演一切佛法，隨時真誠，棄捐惡法，不失其節。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「演一切佛法，隨時真誠，棄捐惡法，不失其節。

「以諸菩薩神足變化宣正覺教，能以隨便入於眾生罪福之業，宣暢眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以諸菩薩神足變化宣正覺教，能以隨便入於眾生罪福之業，宣暢眾生。

「除去一切塵勞罪事，皆以能達眾生之義、無為法門，消諸罣礙，修閑靜業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「除去一切塵勞罪事，皆以能達眾生之義、無為法門，消諸罣礙，修閑靜業。

「又，其菩薩悉無所住，猶如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩悉無所住，猶如虛空。

「一一所入不得禁戒，天地成敗無有猶豫，在諸世界而不沈吟，而於諸法境無所蔽礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一一所入不得禁戒，天地成敗無有猶豫，在諸世界而不沈吟，而於諸法境無所蔽礙。

「所由方面益以微妙達如來、至真至生、出家，竟於滅度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所由方面益以微妙達如來、至真至生、出家，竟於滅度。

「又，入法界菩薩、諸佛普見諸佛舉動進止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，入法界菩薩、諸佛普見諸佛舉動進止。

「菩薩悉見眾生之類處於泥洹，無所造故，願不墮落，會當備悉諸通慧智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩悉見眾生之類處於泥洹，無所造故，願不墮落，會當備悉諸通慧智。

「又，有菩薩見一切法無所依怙，不遠善友、所當近者亦不附著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，有菩薩見一切法無所依怙，不遠善友、所當近者亦不附著。

「如來精進，不懈休法，禮儀一等。親友、怨惡，積累德本、勸助令集，皆使同一；讚揚成就，令無有二。是為菩薩十事說常隨時。「菩薩分別慧便有十事。何謂為十？曉了一切諸佛之國、解入眾生本原衰盛、識別群黎心行所存、宣暢黎庶諸根興耗、又知一切報應行果、普入聲聞別隨時義、皆亦復下眾緣覺行、悉以方便修諸菩薩、分別咸從世俗之法、一切悉順入諸佛法曉了慧宜，是為菩薩十分別慧。菩薩住此，速逮無上正真之道。「菩薩三昧有十事。何謂十事？定意之時皆知十方世界所有；能以意定寂眾生身，定諸法三昧；其三昧定見十方佛，則能建立一切諸念；隨時定意，其三昧有則能動轉無央數身，亦復能使從三昧起；普入諸佛、如來、正覺；三昧正受，開悟眾生；其慧普大，曉了隨時諸菩薩三昧；一發意頃入一心慧，以無為心開靜之慧；悉能普修諸菩薩慧，不廢篤信；以願大慧，曉了三昧；是為菩薩十事三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來精進，不懈休法，禮儀一等。親友、怨惡，積累德本、勸助令集，皆使同一；讚揚成就，令無有二。是為菩薩十事說常隨時。「菩薩分別慧便有十事。何謂為十？曉了一切諸佛之國、解入眾生本原衰盛、識別群黎心行所存、宣暢黎庶諸根興耗、又知一切報應行果、普入聲聞別隨時義、皆亦復下眾緣覺行、悉以方便修諸菩薩、分別咸從世俗之法、一切悉順入諸佛法曉了慧宜，是為菩薩十分別慧。菩薩住此，速逮無上正真之道。「菩薩三昧有十事。何謂十事？定意之時皆知十方世界所有；能以意定寂眾生身，定諸法三昧；其三昧定見十方佛，則能建立一切諸念；隨時定意，其三昧有則能動轉無央數身，亦復能使從三昧起；普入諸佛、如來、正覺；三昧正受，開悟眾生；其慧普大，曉了隨時諸菩薩三昧；一發意頃入一心慧，以無為心開靜之慧；悉能普修諸菩薩慧，不廢篤信；以願大慧，曉了三昧；是為菩薩十事三昧。

「菩薩何所有有十事。何謂為十？眾生何所有；國土亦然；觀所眾生亦解本無；劫燒之時天地為敗、或水災變；天地敗已，復還合成；計佛、正覺亦無所有；若干種行亦無處所；如來身者，功勳無量；一切諸法所說本末其義各異；若能供養諸佛、正覺，所歸亦無；是為菩薩十事何所有。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩何所有有十事。何謂為十？眾生何所有；國土亦然；觀所眾生亦解本無；劫燒之時天地為敗、或水災變；天地敗已，復還合成；計佛、正覺亦無所有；若干種行亦無處所；如來身者，功勳無量；一切諸法所說本末其義各異；若能供養諸佛、正覺，所歸亦無；是為菩薩十事何所有。」

於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是頌曰：

「眾生何所有、 國土無處所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生何所有、 國土無處所，

以察諸相好。 劫燒天地壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以察諸相好。 劫燒天地壞，

還合亦如是。 佛身若干品， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 還合亦如是。 佛身若干品，

如來不可量， 宣法若干品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來不可量， 宣法若干品。

「菩薩脫門有十事。何謂為十？其身普遍一切世界，現於十方若干品形無數色像、以諸法界入一佛土、建立一切眾生之眾、以佛莊嚴形周十方若干佛土、自然覺知至一切界、一發心頃遍諸佛土、皆現諸佛在一剎土、使諸佛界度入一身、悉使諸佛感動神足、而以娛樂顯入一心，是為菩薩十事脫門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩脫門有十事。何謂為十？其身普遍一切世界，現於十方若干品形無數色像、以諸法界入一佛土、建立一切眾生之眾、以佛莊嚴形周十方若干佛土、自然覺知至一切界、一發心頃遍諸佛土、皆現諸佛在一剎土、使諸佛界度入一身、悉使諸佛感動神足、而以娛樂顯入一心，是為菩薩十事脫門。」

於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是頌曰：

「其身遍佛土， 顯若干形像； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其身遍佛土， 顯若干形像；

諸法入一土， 建立諸世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法入一土， 建立諸世界。

遍世現佛身， 自知靡不周； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍世現佛身， 自知靡不周；

諸法入一體， 開心一切人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法入一體， 開心一切人。

「菩薩神通有十事。何謂為十？識於過去所經歷處，曉了方便、出入、進退；天耳識別無所罣礙，悉聞言辭、眾所歸趣，能知他人眾生之類心所念行；無央數事、種種別異則以天眼無為之業觀察一切所經周旋；以大神足感動變化，建無思議眾生之類；從其本性而示現之，使得入律，見於無限諸佛世界；遍示諸身，發心之頃能周無量十方佛土；亦能莊嚴建立無數境界處所；亦復顯示具足身形，不懷自大，曉了通慧；於無底國逮得無上正真之道，為最正覺；心無思議，因其眾生志性本末而示現教。是為菩薩十事通義也，菩薩住此，獲致如來無上正真神通，歸趣方便，隨向諸佛所變，現於十方眾生訓誨，轉成其行，眾義備悉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩神通有十事。何謂為十？識於過去所經歷處，曉了方便、出入、進退；天耳識別無所罣礙，悉聞言辭、眾所歸趣，能知他人眾生之類心所念行；無央數事、種種別異則以天眼無為之業觀察一切所經周旋；以大神足感動變化，建無思議眾生之類；從其本性而示現之，使得入律，見於無限諸佛世界；遍示諸身，發心之頃能周無量十方佛土；亦能莊嚴建立無數境界處所；亦復顯示具足身形，不懷自大，曉了通慧；於無底國逮得無上正真之道，為最正覺；心無思議，因其眾生志性本末而示現教。是為菩薩十事通義也，菩薩住此，獲致如來無上正真神通，歸趣方便，隨向諸佛所變，現於十方眾生訓誨，轉成其行，眾義備悉。

「菩薩通達有十事。何謂為十？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩通達有十事。何謂為十？

「則能隨時教化眾生，分別罪福、群生之類所經歷事若干不同，使其出家，令心寂然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「則能隨時教化眾生，分別罪福、群生之類所經歷事若干不同，使其出家，令心寂然。

「入諸蔽礙，一一眾生所行顛倒若干不同而使消除，達如金剛聖慧具足所可建立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「入諸蔽礙，一一眾生所行顛倒若干不同而使消除，達如金剛聖慧具足所可建立。

「其音周遍，不可思議。教諸佛土曉了方便，一切猗著、習四等心悉普遊入。解所生處、亦復識了無所從生，皆已除去諸想、痛痒境界處所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其音周遍，不可思議。教諸佛土曉了方便，一切猗著、習四等心悉普遊入。解所生處、亦復識了無所從生，皆已除去諸想、痛痒境界處所。

「又，其菩薩不觀諸法、亦非不觀，諸法無想以為一淨、亦無有淨。明若干種，曉知精勤，於無數劫班宣經道，而以等歸趣於無上正真之道，常住法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩不觀諸法、亦非不觀，諸法無想以為一淨、亦無有淨。明若干種，曉知精勤，於無數劫班宣經道，而以等歸趣於無上正真之道，常住法界。

「又，其菩薩曉了眾生本悉滅度，不用家業、亦無所造，知有生者為隨顛倒。達其因緣報應之義，識可奉敬，以何緣便——所行本末、起滅處所——分別開化群萌之類，開明閉塞脫門之理，解其顛倒無謬之事。亦知塵欲瞋諍之原、亦別生死無為之業，復了反逆、無逆之事，知可依怙、不可怙者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩曉了眾生本悉滅度，不用家業、亦無所造，知有生者為隨顛倒。達其因緣報應之義，識可奉敬，以何緣便——所行本末、起滅處所——分別開化群萌之類，開明閉塞脫門之理，解其顛倒無謬之事。亦知塵欲瞋諍之原、亦別生死無為之業，復了反逆、無逆之事，知可依怙、不可怙者。

「亦明究暢別所至處——知其退轉還復處者、知其至決及所歸趣、亦識壞敗當還成者。亦了開化，知眾生根，所當開化使得入律，若干方便教授黎庶而不迷惑失菩薩行。所以者何？佛子！欲知菩薩所以發無上正真道心者。何以故？開化眾生之故，既化眾生令從律教，身不勞惓。是為菩薩為一切故，所由無諍，曉了分別十二緣起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「亦明究暢別所至處——知其退轉還復處者、知其至決及所歸趣、亦識壞敗當還成者。亦了開化，知眾生根，所當開化使得入律，若干方便教授黎庶而不迷惑失菩薩行。所以者何？佛子！欲知菩薩所以發無上正真道心者。何以故？開化眾生之故，既化眾生令從律教，身不勞惓。是為菩薩為一切故，所由無諍，曉了分別十二緣起。

「又，其菩薩未曾猗佛、亦不發心依怙佛也，亦不著法、復不興心貪於法也，不著佛土、亦不生心依佛土也，亦不著人、復不起心慕樂眾生也，不見人民、亦不發心觀於群黎。「興顯眾行，具足所願，修無極哀，不想見佛，識念如來所班宣法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩未曾猗佛、亦不發心依怙佛也，亦不著法、復不興心貪於法也，不著佛土、亦不生心依佛土也，亦不著人、復不起心慕樂眾生也，不見人民、亦不發心觀於群黎。「興顯眾行，具足所願，修無極哀，不想見佛，識念如來所班宣法。

「得如來座，殖眾德本亦不悁悒，心好正覺，不以勞懈。亦以法則供養如來，心日加精，感動立威不可思議諸佛世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得如來座，殖眾德本亦不悁悒，心好正覺，不以勞懈。亦以法則供養如來，心日加精，感動立威不可思議諸佛世界。

「建立思惟第一法界，剖判若干經法之教，知於眾生有為之會、亦識眾生限節多少，了苦本末所可從起、亦知盡滅一切萬物皆為苦本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「建立思惟第一法界，剖判若干經法之教，知於眾生有為之會、亦識眾生限節多少，了苦本末所可從起、亦知盡滅一切萬物皆為苦本。

「若有菩薩以能見此，其所修行亦如影響，棄捐眾惡，斷其根本，即自發心救濟眾生。其所行者，悉無所行，曰菩薩行，學諸佛言。其心堅固如須彌山，覺除一切眾想顛倒，建立普智諸通慧門，逮成正覺，入於無極無限慧堂——所言慧堂，無上正真道——開度眾生三處漂流，反盡其原。是為菩薩十所通達，菩薩住此，逮成如來無上大慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有菩薩以能見此，其所修行亦如影響，棄捐眾惡，斷其根本，即自發心救濟眾生。其所行者，悉無所行，曰菩薩行，學諸佛言。其心堅固如須彌山，覺除一切眾想顛倒，建立普智諸通慧門，逮成正覺，入於無極無限慧堂——所言慧堂，無上正真道——開度眾生三處漂流，反盡其原。是為菩薩十所通達，菩薩住此，逮成如來無上大慧。

「菩薩解脫有十事。何謂為十？度諸塵勞愛欲之原、脫於邪見不正之路而濟五陰覆蓋之患、又捄形體四大諸入、越於聲聞緣覺之乘因此逮得無所從生法忍、發起一切眾生國土諸所宜法、便得超出諸菩薩行不可稱限、稱舉一切諸菩薩行、以無妄想入如來地、以一聖慧普知三世、平等神通靡不救濟，是為菩薩十事解脫。菩薩住此，開化眾生，使之無上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩解脫有十事。何謂為十？度諸塵勞愛欲之原、脫於邪見不正之路而濟五陰覆蓋之患、又捄形體四大諸入、越於聲聞緣覺之乘因此逮得無所從生法忍、發起一切眾生國土諸所宜法、便得超出諸菩薩行不可稱限、稱舉一切諸菩薩行、以無妄想入如來地、以一聖慧普知三世、平等神通靡不救濟，是為菩薩十事解脫。菩薩住此，開化眾生，使之無上。」

於時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時頌曰：

「以度欲塵勞、 邪見、諸五陰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以度欲塵勞、 邪見、諸五陰，

四大諸種類， 貪身之患難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大諸種類， 貪身之患難。

越聲聞、緣覺， 逮無從生忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 越聲聞、緣覺， 逮無從生忍，

稱舉眾生土， 菩薩無量行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稱舉眾生土， 菩薩無量行。

開士之所修， 入如來之地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開士之所修， 入如來之地，

超出眾妄想， 神達解三界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超出眾妄想， 神達解三界。

「菩薩苑囿有十事。何謂為十？樂於生死，未曾惡厭。好化眾生，性無所著。處於一切眾想之地，啟受大行。常喜嚴淨諸佛世界，住己處所。志在諸魔、婇女、宮殿悉能降化，宮臺閣故，敬所說法。如所聞法，思惟知義，觀察歸趣，六通無極、四恩攝行、三十七品道慧之法為菩薩園，是己嚴父、所可遊居。如來十力、四無所畏、十八不共，取要言之，一切佛法為菩薩園。未曾復思他奇異法，一切菩薩所現變化、建立娛樂為菩薩園。轉於法輪，無自大律，而謹慎行，無所違失，一切發心不離正覺，普現群黎為菩薩園。然其法身皆遍十方諸佛世界，菩薩所行猶如虛空，是為菩薩十苑囿也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩苑囿有十事。何謂為十？樂於生死，未曾惡厭。好化眾生，性無所著。處於一切眾想之地，啟受大行。常喜嚴淨諸佛世界，住己處所。志在諸魔、婇女、宮殿悉能降化，宮臺閣故，敬所說法。如所聞法，思惟知義，觀察歸趣，六通無極、四恩攝行、三十七品道慧之法為菩薩園，是己嚴父、所可遊居。如來十力、四無所畏、十八不共，取要言之，一切佛法為菩薩園。未曾復思他奇異法，一切菩薩所現變化、建立娛樂為菩薩園。轉於法輪，無自大律，而謹慎行，無所違失，一切發心不離正覺，普現群黎為菩薩園。然其法身皆遍十方諸佛世界，菩薩所行猶如虛空，是為菩薩十苑囿也。

「菩薩宮殿有十事。何謂為十？樂菩薩宮，心不迷惑；十善章句、功德慧業，好積累是乃為菩薩宮；開化欲界眾生之類，修四梵行慈悲喜護；菩薩由此訓誨色界群黎之品往生淨居諸天宮殿；菩薩由此消滅一切塵勞諸穢到無欲色天；至其宮殿，訓誨大難，不閑群黎令其退還；或時生於雜穢境界，菩薩以是樂受其處，拔濟一切貪欲眾生；菩薩有樂現於後宮、婇女、男女，宿世曾興福行同故，由是教化四方四域諸帝、梵、釋、四天王；菩薩由此勸化凶危，計有常人使捨亂意，處於一切諸菩薩業，念化長故，自恣馳騁，遊戲神通；菩薩常皆一心脫門三昧正受，以慧開化而娛樂之，以一切智、無上正真諸佛之典斷眾罣礙，施一切法而得自在，得為國主，尊豪由己。菩薩樂此如來十力以為遊居，是為菩薩十宮殿也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩宮殿有十事。何謂為十？樂菩薩宮，心不迷惑；十善章句、功德慧業，好積累是乃為菩薩宮；開化欲界眾生之類，修四梵行慈悲喜護；菩薩由此訓誨色界群黎之品往生淨居諸天宮殿；菩薩由此消滅一切塵勞諸穢到無欲色天；至其宮殿，訓誨大難，不閑群黎令其退還；或時生於雜穢境界，菩薩以是樂受其處，拔濟一切貪欲眾生；菩薩有樂現於後宮、婇女、男女，宿世曾興福行同故，由是教化四方四域諸帝、梵、釋、四天王；菩薩由此勸化凶危，計有常人使捨亂意，處於一切諸菩薩業，念化長故，自恣馳騁，遊戲神通；菩薩常皆一心脫門三昧正受，以慧開化而娛樂之，以一切智、無上正真諸佛之典斷眾罣礙，施一切法而得自在，得為國主，尊豪由己。菩薩樂此如來十力以為遊居，是為菩薩十宮殿也。

「菩薩有十遊觀。何謂為十？意自好喜觀諸章句；所履跡行志意觀察，善權方便；其所住處輒得在諸佛足下，聞法啟受，意樂十方；心普周遍，敬諸菩薩，神足變化現無限門；化於眾生身意所惑，而奉定意一三昧門，則得普入諸定意門；處諸總持，一切所聞便能受持，未曾忽忘；以此總要為眾生演，使令歡然；樂於辯才，以一章句無央數劫諮嗟美辭，談言說事無能斷辭；志最正覺，而為眾生示現若干身形、無量品門；慕轉法輪，化諸異學，令諮受法；是為菩薩十遊觀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十遊觀。何謂為十？意自好喜觀諸章句；所履跡行志意觀察，善權方便；其所住處輒得在諸佛足下，聞法啟受，意樂十方；心普周遍，敬諸菩薩，神足變化現無限門；化於眾生身意所惑，而奉定意一三昧門，則得普入諸定意門；處諸總持，一切所聞便能受持，未曾忽忘；以此總要為眾生演，使令歡然；樂於辯才，以一章句無央數劫諮嗟美辭，談言說事無能斷辭；志最正覺，而為眾生示現若干身形、無量品門；慕轉法輪，化諸異學，令諮受法；是為菩薩十遊觀也。

「菩薩有十嚴淨。何謂為十？其力鮮明，故能獨步；無畏、清淨，無能過者；其義皎然，所演辭意無央數劫談言之事無能妨廢，其法清淨；能演八萬四千法藏，經言清和，不忘一義；所願微妙，一切菩薩不捨所誓；其行鮮潔，班宣聖賢諸正雅訓，莊嚴剎土；以一音聲普告十方如一剎土，己場清淨遍諸佛土；興以道雲、雨法甘露，建立正教，蠲除一切有為妄想、馳逸之行，無慢，清淨；以一體而現眾生身，教訓一切，精勤不惓，夙夜務求諸通敏慧，示無數諸力、無畏像；是為菩薩十清淨也。菩薩住此，普得一切諸佛嚴淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十嚴淨。何謂為十？其力鮮明，故能獨步；無畏、清淨，無能過者；其義皎然，所演辭意無央數劫談言之事無能妨廢，其法清淨；能演八萬四千法藏，經言清和，不忘一義；所願微妙，一切菩薩不捨所誓；其行鮮潔，班宣聖賢諸正雅訓，莊嚴剎土；以一音聲普告十方如一剎土，己場清淨遍諸佛土；興以道雲、雨法甘露，建立正教，蠲除一切有為妄想、馳逸之行，無慢，清淨；以一體而現眾生身，教訓一切，精勤不惓，夙夜務求諸通敏慧，示無數諸力、無畏像；是為菩薩十清淨也。菩薩住此，普得一切諸佛嚴淨。

「菩薩有十事心不動。何謂為十？一切所有施無所愛，其所施者悉以清淨而心不動；思惟明察諸佛深法，奉敬諸佛，承事自歸，專精無量；慈念眾生，未曾瞋恨，不捨一切蚑行、喘息、人物之類；求諸佛法未曾懈廢，一切眾生不可稱計；行菩薩業，無央數劫不近、不遠，為菩薩行未曾退轉，無塞、無闡；又，其菩薩本生信心，有所修行，無量清淨；其清淨者，離垢解明，慇懃修行，奉敬諸佛；棄所貪身，無所慕樂而為儔匹，逮大踊躍無極之歡；篤信為導，歸一切智，應其章句，究竟成就諸菩薩教；修行訓誨，其所聞信無所謗毀，煩惋變業，其心不動；是為十事菩薩心不動。而能住此，便即逮知諸通敏慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事心不動。何謂為十？一切所有施無所愛，其所施者悉以清淨而心不動；思惟明察諸佛深法，奉敬諸佛，承事自歸，專精無量；慈念眾生，未曾瞋恨，不捨一切蚑行、喘息、人物之類；求諸佛法未曾懈廢，一切眾生不可稱計；行菩薩業，無央數劫不近、不遠，為菩薩行未曾退轉，無塞、無闡；又，其菩薩本生信心，有所修行，無量清淨；其清淨者，離垢解明，慇懃修行，奉敬諸佛；棄所貪身，無所慕樂而為儔匹，逮大踊躍無極之歡；篤信為導，歸一切智，應其章句，究竟成就諸菩薩教；修行訓誨，其所聞信無所謗毀，煩惋變業，其心不動；是為十事菩薩心不動。而能住此，便即逮知諸通敏慧。

「菩薩有十事心無所捨。何謂為十？逮成諸佛最正覺道，故曰不捨。教化眾生使從法律，無所遺棄；隨諸佛教，不廢訓誨；從諸善友，依附自歸而不違遠；普詣佛國，稽首跪拜如來、至真，不捨禮節；常求一切功勳之法，不捨大乘；敢值佛世，淨修梵行；奉護禁戒，終不毀犯；隨諸菩薩勤修道業，不以懈廢；慕求如來訓誨之義，隨時執持，諮受不忘；習諸菩薩本所行願，皆念思惟，通諸佛教；是為十事菩薩心無所捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事心無所捨。何謂為十？逮成諸佛最正覺道，故曰不捨。教化眾生使從法律，無所遺棄；隨諸佛教，不廢訓誨；從諸善友，依附自歸而不違遠；普詣佛國，稽首跪拜如來、至真，不捨禮節；常求一切功勳之法，不捨大乘；敢值佛世，淨修梵行；奉護禁戒，終不毀犯；隨諸菩薩勤修道業，不以懈廢；慕求如來訓誨之義，隨時執持，諮受不忘；習諸菩薩本所行願，皆念思惟，通諸佛教；是為十事菩薩心無所捨。

「菩薩觀慧有十事。何謂為十？觀一切法，分別章句隨時演說；察於三世眾德之本而為說法；視諸菩薩所行本際而開化之；瞻諸法門達其根原；亦覩諸佛所建立業；觀眾總持，以惠法門而用歸之；亦以明智普察世間；視諸法界，順慧而入；瞻知十方，慧無思議；覩諸佛慧，處了世界聖明無量；是為菩薩觀於十慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩觀慧有十事。何謂為十？觀一切法，分別章句隨時演說；察於三世眾德之本而為說法；視諸菩薩所行本際而開化之；瞻諸法門達其根原；亦覩諸佛所建立業；觀眾總持，以惠法門而用歸之；亦以明智普察世間；視諸法界，順慧而入；瞻知十方，慧無思議；覩諸佛慧，處了世界聖明無量；是為菩薩觀於十慧。

「菩薩講法有十事。何謂為十？宣說諸法皆從緣起；名一切義，悉令歸趣，以積志行；演諸所有亦如幻化；又宣諸法皆亦本空；論議諸經，中間曠絕而無崖底；諸所有業悉無所著；又說諸法強如金剛，一切諸義如來所暢；又說眾業寂寞憺怕；又演諸法悉無所生；講一切法等一本淨，說無合成；是為菩薩講法十事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩講法有十事。何謂為十？宣說諸法皆從緣起；名一切義，悉令歸趣，以積志行；演諸所有亦如幻化；又宣諸法皆亦本空；論議諸經，中間曠絕而無崖底；諸所有業悉無所著；又說諸法強如金剛，一切諸義如來所暢；又說眾業寂寞憺怕；又演諸法悉無所生；講一切法等一本淨，說無合成；是為菩薩講法十事。

「菩薩清淨有十事。何謂為十？其性本淨而無沾污；除去狐疑、猶豫之結，令其鮮明；棄諸沈吟、六十二見，所行威儀而修禮節；好樂普智、諸通敏慧，所分別辯巍巍清淨；勇猛皦然，四無所畏；修菩薩行，一切遊居悉無瑕疵；勸諸菩薩願願修習；行無穢濁，百功勳相三十有二；大士之業求於無上正真之道；歸清白法，嚴淨一切眾德之本淨；是為菩薩十清淨也。菩薩住此，得成諸佛無上清淨。「菩薩印有十事，菩薩大士由是所印具菩薩慧，疾成無上正真之道，為最正覺。何謂為十？「菩薩悉知萬物皆苦——苦復苦、惱復惱、愛別離苦、怨會之苦。雖遭此難，勤求佛法，心不動搖、亦不違捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩清淨有十事。何謂為十？其性本淨而無沾污；除去狐疑、猶豫之結，令其鮮明；棄諸沈吟、六十二見，所行威儀而修禮節；好樂普智、諸通敏慧，所分別辯巍巍清淨；勇猛皦然，四無所畏；修菩薩行，一切遊居悉無瑕疵；勸諸菩薩願願修習；行無穢濁，百功勳相三十有二；大士之業求於無上正真之道；歸清白法，嚴淨一切眾德之本淨；是為菩薩十清淨也。菩薩住此，得成諸佛無上清淨。「菩薩印有十事，菩薩大士由是所印具菩薩慧，疾成無上正真之道，為最正覺。何謂為十？「菩薩悉知萬物皆苦——苦復苦、惱復惱、愛別離苦、怨會之苦。雖遭此難，勤求佛法，心不動搖、亦不違捨。

「菩薩之行，不恐、不畏、亦不懷懅，不捨本願，不廢大智、一切敏達，心不違佛道業之要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩之行，不恐、不畏、亦不懷懅，不捨本願，不廢大智、一切敏達，心不違佛道業之要。

「愚癡凡夫自己塵勞、恩愛之戀、修不善本、罵詈菩薩、毀辱輕易、演麁獷辭、瓦石打擲、加以刀杖，菩薩遭此故求佛法，未曾厭廢菩薩之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「愚癡凡夫自己塵勞、恩愛之戀、修不善本、罵詈菩薩、毀辱輕易、演麁獷辭、瓦石打擲、加以刀杖，菩薩遭此故求佛法，未曾厭廢菩薩之行。

「常行忍辱，多懷仁和，隨經典教亦勤忍辱，具足正行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常行忍辱，多懷仁和，隨經典教亦勤忍辱，具足正行。

「又，其菩薩班宣諸佛深妙之法，處一切智使入己慧，悉具所生，化令眾人歡喜愛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩班宣諸佛深妙之法，處一切智使入己慧，悉具所生，化令眾人歡喜愛法。

「又，其菩薩觀其體慧，致仁和性，興普智心：『吾當成佛無上正真之道，為最正覺。』觀察眾生馳騁周旋五趣之難、憂惱悁悒，使發道心、歡喜悅豫、加大篤信、忻然如是、堅固精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩觀其體慧，致仁和性，興普智心：『吾當成佛無上正真之道，為最正覺。』觀察眾生馳騁周旋五趣之難、憂惱悁悒，使發道心、歡喜悅豫、加大篤信、忻然如是、堅固精進。

「又，其菩薩入於如來無邊際慧，不越境界。如來聖明不可稱限，聞諸佛、世尊班宣經道亦無崖底。不限佛智，於諸文字不生增減，分別諸義，不犯佛教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩入於如來無邊際慧，不越境界。如來聖明不可稱限，聞諸佛、世尊班宣經道亦無崖底。不限佛智，於諸文字不生增減，分別諸義，不犯佛教。

「又，其菩薩愛樂無上正真之道，好喜深義，至於微妙無極之慧。以與若干崇於無上，慇懃戀悵，未曾違遠。一切魔眾及與官屬、其諸異學、諸外讎敵無敢當前，未曾廢捨一切智心。菩薩所行饒益如是，終不迴還。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩愛樂無上正真之道，好喜深義，至於微妙無極之慧。以與若干崇於無上，慇懃戀悵，未曾違遠。一切魔眾及與官屬、其諸異學、諸外讎敵無敢當前，未曾廢捨一切智心。菩薩所行饒益如是，終不迴還。

「又，其菩薩行道之時無所恐畏、不惜身命，發通慧心修一切智以為元首，皆得諸佛光明照耀，不捨道義、不遠善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩行道之時無所恐畏、不惜身命，發通慧心修一切智以為元首，皆得諸佛光明照耀，不捨道義、不遠善友。

「又，其菩薩見族姓子、若族姓女志學大乘，使勤修行、慕諸佛法，勸立德本、受一切智，未曾休廢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩見族姓子、若族姓女志學大乘，使勤修行、慕諸佛法，勸立德本、受一切智，未曾休廢。

「又，其菩薩其所遊居等心眾生，亦復平正智慧，為諸群萌班宣經典，普至無上正真之道，趣不退轉，興大慈悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩其所遊居等心眾生，亦復平正智慧，為諸群萌班宣經典，普至無上正真之道，趣不退轉，興大慈悲。

「又，其菩薩計諸過去、當來、現在佛思惟為一，以諸德本奉啟諸佛，未曾斷絕觀諸敏慧。是為菩薩十印。以是印故，疾成正覺，印無上法。「菩薩慧光有十事。何謂為十？菩薩大士必當逮成無上正真之道，以佛道照於一切；常見諸佛、平等正覺；了知眾生終沒所生；明識一切經典法品；發菩薩心，常習善友；分別所積眾德之本；解智所印，常見諸佛；曉了開化眾生之類；立如來地，宣無思議法門道堂；識解諸佛隨時建立，普能備具諸度無極；是為菩薩十慧光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩計諸過去、當來、現在佛思惟為一，以諸德本奉啟諸佛，未曾斷絕觀諸敏慧。是為菩薩十印。以是印故，疾成正覺，印無上法。「菩薩慧光有十事。何謂為十？菩薩大士必當逮成無上正真之道，以佛道照於一切；常見諸佛、平等正覺；了知眾生終沒所生；明識一切經典法品；發菩薩心，常習善友；分別所積眾德之本；解智所印，常見諸佛；曉了開化眾生之類；立如來地，宣無思議法門道堂；識解諸佛隨時建立，普能備具諸度無極；是為菩薩十慧光明。

「菩薩有十事行無量一切眾生、聲聞、緣覺。何謂為十？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事行無量一切眾生、聲聞、緣覺。何謂為十？

「於是，菩薩修本際行，不備諸願終不取證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是，菩薩修本際行，不備諸願終不取證。

「又，其菩薩殖眾德本，發心勸助一切法界，不著諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩殖眾德本，發心勸助一切法界，不著諸法。

「又，其菩薩行道之時，察諸所行猶如幻化，諸法寂然而不迷惑；諸佛亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩行道之時，察諸所行猶如幻化，諸法寂然而不迷惑；諸佛亦然。

「又，其菩薩去諸眾生妄想之著，於無數劫修菩薩行、具足大願，不起疲懈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩去諸眾生妄想之著，於無數劫修菩薩行、具足大願，不起疲懈。

「又，其菩薩奉行諸法悉無所著，諸法自然悉亦寂靜亦不滅度，要當備悉一切智教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩奉行諸法悉無所著，諸法自然悉亦寂靜亦不滅度，要當備悉一切智教。

「又，其菩薩知諸妄想及無想願，宣無數劫所從本末真諦之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩知諸妄想及無想願，宣無數劫所從本末真諦之行。

「又，其菩薩解一切法悉無所有，雖解空無，不廢道行，求諸佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩解一切法悉無所有，雖解空無，不廢道行，求諸佛法。

「又，其菩薩發意之頃普入三界，亦悉普解三世之義，其心所達，中間逈絕，靡所不通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩發意之頃普入三界，亦悉普解三世之義，其心所達，中間逈絕，靡所不通。

「又，其菩薩用一人故在生死難，無央數劫行菩薩法，而建立志於一切智，如為一人忍諸勞惓；為諸眾生亦復俱然，終立之大道不懈廢以為勞厭當來之苦。「又，其菩薩備菩薩行，不肯速取無上正真之道。為一切故，周旋塵勞，開化饒益無數眾生，使立佛道。是為菩薩十無量行。菩薩住此疾成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩用一人故在生死難，無央數劫行菩薩法，而建立志於一切智，如為一人忍諸勞惓；為諸眾生亦復俱然，終立之大道不懈廢以為勞厭當來之苦。「又，其菩薩備菩薩行，不肯速取無上正真之道。為一切故，周旋塵勞，開化饒益無數眾生，使立佛道。是為菩薩十無量行。菩薩住此疾成正覺。

「菩薩有十事，心不怯弱發其道心。何謂為十？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事，心不怯弱發其道心。何謂為十？

「菩薩自念：『一切諸魔及眾魔天當見降伏，心不怯弱；當以正法，諸外異道為我降伏，身當歡悅諸眾生界，心不弱劣。』具足一切諸度無極，備悉法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩自念：『一切諸魔及眾魔天當見降伏，心不怯弱；當以正法，諸外異道為我降伏，身當歡悅諸眾生界，心不弱劣。』具足一切諸度無極，備悉法界。

「為眾生故，積累合集具功德品。其無上正真道者為大精進，雖為難辦，亦為大業。意菩薩行，不以怯弱開化一切眾生境界，順使隨律，為尊勸誨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為眾生故，積累合集具功德品。其無上正真道者為大精進，雖為難辦，亦為大業。意菩薩行，不以怯弱開化一切眾生境界，順使隨律，為尊勸誨。

「十方世界形貌各異、其被服者無央數種，菩薩入中從其所樂，在於其中成最正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十方世界形貌各異、其被服者無央數種，菩薩入中從其所樂，在於其中成最正覺。

「又，其菩薩心自發念：『吾所曾學修菩薩行皆從己出，若來求索手、脚、耳、鼻、肌肉、骨、髓、妻、子、男、女、象馬車乘、國邑城郭、眷屬、走使悉能施與，不逆人意。』以見眾人來有所求索，發心之頃恣其所樂，不起患厭。其身欲安一切眾生而懷愍哀，既有所施，無所希望，大哀為首，歸無極慈，不以為怯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩心自發念：『吾所曾學修菩薩行皆從己出，若來求索手、脚、耳、鼻、肌肉、骨、髓、妻、子、男、女、象馬車乘、國邑城郭、眷屬、走使悉能施與，不逆人意。』以見眾人來有所求索，發心之頃恣其所樂，不起患厭。其身欲安一切眾生而懷愍哀，既有所施，無所希望，大哀為首，歸無極慈，不以為怯。

「又，其菩薩遵修其行。諸在三界、諸佛法者、眾生佛土、群萌諸世，虛空境界、諸法音聲，悉為寂然，歸趣滅度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩遵修其行。諸在三界、諸佛法者、眾生佛土、群萌諸世，虛空境界、諸法音聲，悉為寂然，歸趣滅度。

「諸法漸漸，一念之頃了平等應，分別解之，成最正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸法漸漸，一念之頃了平等應，分別解之，成最正覺。

「悉趣譬喻，勸助神通，修行造證，無念、不念，不令別異。無若干行而節度之，使無財業、無造因緣，不為分異、亦無不分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「悉趣譬喻，勸助神通，修行造證，無念、不念，不令別異。無若干行而節度之，使無財業、無造因緣，不為分異、亦無不分。

「為無數法所作不過，以無二慧曉了諸二、以無想慧解諸有想、以無念慧識知諸念、無若干慧曉了若干、以無限智曉諸少明、以度世智明曉世俗一切所行、以世聖光開化方俗闇冥諸塞。「無過去智，悉能分別諸過去世；歸無人地，明識一切眾生境界。出諸倚著，遊行所作合集眾行，明識一切諸究竟慧，解諸究暢、解諸不暢。以純淑慧開解塵勞，而分別知無盡本際，開化諸盡，曉了法界，為第一智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為無數法所作不過，以無二慧曉了諸二、以無想慧解諸有想、以無念慧識知諸念、無若干慧曉了若干、以無限智曉諸少明、以度世智明曉世俗一切所行、以世聖光開化方俗闇冥諸塞。「無過去智，悉能分別諸過去世；歸無人地，明識一切眾生境界。出諸倚著，遊行所作合集眾行，明識一切諸究竟慧，解諸究暢、解諸不暢。以純淑慧開解塵勞，而分別知無盡本際，開化諸盡，曉了法界，為第一智。

「其身普現十方世界，入於無數音聲言教，從其無限而宣訓誨。一自然慧入無自然，一聖明行伸敘所修、現若干行。一切諸法悉不可得，解此義者以致無極，示現變化。示現變化成最正覺，至於大慧顯大神足，則以普智感動興行化諸群黎，是無怯弱。是為菩薩十無怯弱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其身普現十方世界，入於無數音聲言教，從其無限而宣訓誨。一自然慧入無自然，一聖明行伸敘所修、現若干行。一切諸法悉不可得，解此義者以致無極，示現變化。示現變化成最正覺，至於大慧顯大神足，則以普智感動興行化諸群黎，是無怯弱。是為菩薩十無怯弱。

「菩薩有十事心如大山。何謂為十？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事心如大山。何謂為十？

「於是，菩薩常修精進，專志思惟諸通敏慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是，菩薩常修精進，專志思惟諸通敏慧。

「又，其菩薩觀一切法本淨如空，而解諸法悉從顛倒。無央數劫修菩薩行，興發其心，豐盛一切清白之法；解知如來無量慧義，以能奉行諸清白法。「菩薩興發諸佛經道，平等清和，順善親友。所因發心，不懷疑結；尊敬經典，不當念異。法于餘業，唯當恭恪、謙下卑順，一切所有施無所悋，漸近道法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩觀一切法本淨如空，而解諸法悉從顛倒。無央數劫修菩薩行，興發其心，豐盛一切清白之法；解知如來無量慧義，以能奉行諸清白法。「菩薩興發諸佛經道，平等清和，順善親友。所因發心，不懷疑結；尊敬經典，不當念異。法于餘業，唯當恭恪、謙下卑順，一切所有施無所悋，漸近道法。

「菩薩愍哀一切眾生，忍諸憂患、眾苦之惱。假使遭遇危身之患、失命之難、罵詈毀辱、刀杖加形皆能忍之，不懷慼悒、定心不亂、不起瞋恨。懷無極慈愍念群黎，被大德鎧而不退還，不廢道意益加慇懃。興無極哀，其哀益廣。所以者何？佛子當知：菩薩所行一切諸法皆因由生。具足護行如來、正真，曉了諸法，忍辱仁和以為豪位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩愍哀一切眾生，忍諸憂患、眾苦之惱。假使遭遇危身之患、失命之難、罵詈毀辱、刀杖加形皆能忍之，不懷慼悒、定心不亂、不起瞋恨。懷無極慈愍念群黎，被大德鎧而不退還，不廢道意益加慇懃。興無極哀，其哀益廣。所以者何？佛子當知：菩薩所行一切諸法皆因由生。具足護行如來、正真，曉了諸法，忍辱仁和以為豪位。

「菩薩大士修大功德，威神巍巍。若在天上，諸天中尊；若在世間，人中位高，面像端政，勢力第一，眷屬強盛，所欲自由；若為帝主，無極貴姓，功勳無限，智慧廣遠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩大士修大功德，威神巍巍。若在天上，諸天中尊；若在世間，人中位高，面像端政，勢力第一，眷屬強盛，所欲自由；若為帝主，無極貴姓，功勳無限，智慧廣遠。

「不好愛欲、不以財賄，眷屬自在，用為安隱；唯愛道法，喜法、樂法、慕法、求法，以法為室、因法得護、自歸於法、因法得度、常求法義、以法為樂、思惟經典。以是比像而得安居，不隨魔教。所以者何？若有菩薩發意之頃，蠲除眾生、吾我魔界，使住佛境。「又，其菩薩精進如是，無央數劫修菩薩行，自知如此：『吾於今日逮學無上正真之道，不恐、不畏、亦不懷懅。修菩薩行，有斯行已，吾今當成最正覺道，然於來世無央數劫修菩薩行自知見之。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不好愛欲、不以財賄，眷屬自在，用為安隱；唯愛道法，喜法、樂法、慕法、求法，以法為室、因法得護、自歸於法、因法得度、常求法義、以法為樂、思惟經典。以是比像而得安居，不隨魔教。所以者何？若有菩薩發意之頃，蠲除眾生、吾我魔界，使住佛境。「又，其菩薩精進如是，無央數劫修菩薩行，自知如此：『吾於今日逮學無上正真之道，不恐、不畏、亦不懷懅。修菩薩行，有斯行已，吾今當成最正覺道，然於來世無央數劫修菩薩行自知見之。』

「又，覩異學難化難療、無反復心、不識報恩，欲教此眾故被德鎧，遊在眾生而得自在，見凶惡眾不以為厭，不憎惡人、塵欲之故而退還也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，覩異學難化難療、無反復心、不識報恩，欲教此眾故被德鎧，遊在眾生而得自在，見凶惡眾不以為厭，不憎惡人、塵欲之故而退還也。

「又，其菩薩不信仰人，發大道意：『吾以是行合集菩薩，身獨當辦，不須他人。於當來劫奉開士法，以己志行具諸佛法，興心存在無上大道。』以唯願樂開化眾生、樂化眾生；信菩薩行，自淨志性亦能復淨他人性行；解深境界亦復分別他人土地，去來今佛合一境土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩不信仰人，發大道意：『吾以是行合集菩薩，身獨當辦，不須他人。於當來劫奉開士法，以己志行具諸佛法，興心存在無上大道。』以唯願樂開化眾生、樂化眾生；信菩薩行，自淨志性亦能復淨他人性行；解深境界亦復分別他人土地，去來今佛合一境土。

「又，其菩薩不見諸法，亦復不覩諸菩薩行，不觀備悉諸開士義，亦復不見教眾生義，亦復不察奉諸佛法、亦復不見當逮無上正真道法已成、今成、方當成者，亦復不見班宣經道不得說者、亦無講者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩不見諸法，亦復不覩諸菩薩行，不觀備悉諸開士義，亦復不見教眾生義，亦復不察奉諸佛法、亦復不見當逮無上正真道法已成、今成、方當成者，亦復不見班宣經道不得說者、亦無講者。

「菩薩大士不從大道而退還耶。所以者何？佛子當知：是生菩薩因求諸法成最正覺。行一切法不隨倒見，益加精勤遵習德本，所行清淨，具足智慧。一發心頃，功勳、名德日新增益，不恐、不畏、亦不懷懅，因疾成無上正真之道。是為十事心如大山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩大士不從大道而退還耶。所以者何？佛子當知：是生菩薩因求諸法成最正覺。行一切法不隨倒見，益加精勤遵習德本，所行清淨，具足智慧。一發心頃，功勳、名德日新增益，不恐、不畏、亦不懷懅，因疾成無上正真之道。是為十事心如大山。

「菩薩有十事慧如江海，入無上道。何謂為十？「入於眾生無量境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事慧如江海，入無上道。何謂為十？「入於眾生無量境界。

「又，其，佛子！菩薩普遊十方諸佛境界，以大宮殿入於聖室，習無思想。「又，其菩薩修治無量一切空界，遊於虛空而無罣礙。十方寂然，如水、如網，以普平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其，佛子！菩薩普遊十方諸佛境界，以大宮殿入於聖室，習無思想。「又，其菩薩修治無量一切空界，遊於虛空而無罣礙。十方寂然，如水、如網，以普平等。

「又，其菩薩善入法界而遊無為。所入無斷，不計有常；所入無際，無造、無滅。曉了所入，靡不周至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩善入法界而遊無為。所入無斷，不計有常；所入無際，無造、無滅。曉了所入，靡不周至。

「又，其積眾德本自歸過去、當來、現在諸佛、世尊，菩薩、法師、聲聞、緣覺、諸凡夫士亦於其所而造德本。復勸眾人：以是德本，去來今佛成正覺時——已成、今成、方當成者——去來今佛班宣經道——以說、今說、方當說者——彼眾生類諸啟受法——已成至道、意欲向道、方得道者——教化眾生。此諸德本合斯眾善，勸助一切，不求望報，於今現世不發疲厭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其積眾德本自歸過去、當來、現在諸佛、世尊，菩薩、法師、聲聞、緣覺、諸凡夫士亦於其所而造德本。復勸眾人：以是德本，去來今佛成正覺時——已成、今成、方當成者——去來今佛班宣經道——以說、今說、方當說者——彼眾生類諸啟受法——已成至道、意欲向道、方得道者——教化眾生。此諸德本合斯眾善，勸助一切，不求望報，於今現世不發疲厭。

「又，其菩薩一一發意入過去世、遊無數劫，於一一劫見百億佛；若干無數不可計會、不可思議百千億劫，其所徹覩不可譬喻。入興佛世超過諸喻，亦觀諸佛眾會道場，為諸菩薩、聲聞說法。開化眾生，壽命短長所建立者而無所住。如於一劫所開度人，一切諸劫不可稱限。若於其劫世無佛時，菩薩知之，於其劫中應當修立大道德本，無能為勸開道教者然為講說。見去來佛純淑德本，入無量劫觀察其義，而無厭足入過去劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩一一發意入過去世、遊無數劫，於一一劫見百億佛；若干無數不可計會、不可思議百千億劫，其所徹覩不可譬喻。入興佛世超過諸喻，亦觀諸佛眾會道場，為諸菩薩、聲聞說法。開化眾生，壽命短長所建立者而無所住。如於一劫所開度人，一切諸劫不可稱限。若於其劫世無佛時，菩薩知之，於其劫中應當修立大道德本，無能為勸開道教者然為講說。見去來佛純淑德本，入無量劫觀察其義，而無厭足入過去劫。

「又，其菩薩入於當來，思惟觀察遊諸當來無量劫數：於何劫中當有正覺？何時無佛？當於何劫佛出於世？如來、至真多少之數？其號云何？出何佛土？其界名號、開化度脫、樂何眾生、壽命長短？豫覩無量不可計劫，不以勞倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩入於當來，思惟觀察遊諸當來無量劫數：於何劫中當有正覺？何時無佛？當於何劫佛出於世？如來、至真多少之數？其號云何？出何佛土？其界名號、開化度脫、樂何眾生、壽命長短？豫覩無量不可計劫，不以勞倦。

「又，其菩薩入於現在，觀十方界，班宣無際諸佛國土，分別方面，遐邇分數。諸佛思惟察其本末，得成無上正真之道。詣佛樹下，求取芻草，布地坐樹，降魔官屬。起入城邑、上於天上，廣說經義而轉法輪教誨眾生，現作佛事，成最正覺。釋梵勸助，捨其壽命至於無餘，至泥洹界而取滅度。流布經道，將護教訓，興隆法化，莊嚴廟寺，供養圖像，修法塔廟。念諸佛土，一一發心入於十方無數佛國，普察眾生皆見諸佛，聽所說法受、諷、誦、學，抱在心懷。選擇志行，進退有益，遍於十方，悉歸諸佛，不忘佛法。所以者何？達見諸法悉如夢耳。以是之故，供養如來一切所在。在在所生常在佛邊，自見其身奉敬如來，不貪己身、不著如來，不怙世界眾會道場、亦不希望聽聞經典。見在諸佛不以厭足，遊其佛土見十方佛亦復如是，無所希望。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩入於現在，觀十方界，班宣無際諸佛國土，分別方面，遐邇分數。諸佛思惟察其本末，得成無上正真之道。詣佛樹下，求取芻草，布地坐樹，降魔官屬。起入城邑、上於天上，廣說經義而轉法輪教誨眾生，現作佛事，成最正覺。釋梵勸助，捨其壽命至於無餘，至泥洹界而取滅度。流布經道，將護教訓，興隆法化，莊嚴廟寺，供養圖像，修法塔廟。念諸佛土，一一發心入於十方無數佛國，普察眾生皆見諸佛，聽所說法受、諷、誦、學，抱在心懷。選擇志行，進退有益，遍於十方，悉歸諸佛，不忘佛法。所以者何？達見諸法悉如夢耳。以是之故，供養如來一切所在。在在所生常在佛邊，自見其身奉敬如來，不貪己身、不著如來，不怙世界眾會道場、亦不希望聽聞經典。見在諸佛不以厭足，遊其佛土見十方佛亦復如是，無所希望。

「又，其菩薩無央數劫供養奉事諸佛、世尊。於一一劫奉事歸命無限如來，從始現生皆由三世供養不廢，聲聞、菩薩、眷屬、群黨供養如來乃至滅度；滅度已後，奉敬舍利至於無極。布施所有，飽滿一切眾生境界。捨心所與不可思議，亦不想報、不見受者而有所取，愍哀之故，故供給耳。奉敬諸佛、施諸群黎，不用懈惓，如是比像歸命諸佛。不可計劫開化眾生，奉持法教，班宣經道，誘進群黎，使發無上正真道心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其菩薩無央數劫供養奉事諸佛、世尊。於一一劫奉事歸命無限如來，從始現生皆由三世供養不廢，聲聞、菩薩、眷屬、群黨供養如來乃至滅度；滅度已後，奉敬舍利至於無極。布施所有，飽滿一切眾生境界。捨心所與不可思議，亦不想報、不見受者而有所取，愍哀之故，故供給耳。奉敬諸佛、施諸群黎，不用懈惓，如是比像歸命諸佛。不可計劫開化眾生，奉持法教，班宣經道，誘進群黎，使發無上正真道心。

「復次，佛子！當知菩薩菩薩展轉相成，戒禁訓誨而奉道行、清淨之法，開化隨律，菩薩平等從其所生。志慕菩薩諸總持門，常覲諸佛無極大聖。求諸法師，恭敬稽首，諮受諷誦，未甞懈廢。攝護眾生，所學究竟，為諸群黎頒宣經道，化無限眾。發於無上正真之道，立不退轉，淨諸佛法，心念普智、諸通慧義，修諸佛法，於無數劫眾行備悉。是為菩薩十事如海成最正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！當知菩薩菩薩展轉相成，戒禁訓誨而奉道行、清淨之法，開化隨律，菩薩平等從其所生。志慕菩薩諸總持門，常覲諸佛無極大聖。求諸法師，恭敬稽首，諮受諷誦，未甞懈廢。攝護眾生，所學究竟，為諸群黎頒宣經道，化無限眾。發於無上正真之道，立不退轉，淨諸佛法，心念普智、諸通慧義，修諸佛法，於無數劫眾行備悉。是為菩薩十事如海成最正覺。」