度世品經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度世品經卷第一

西晉月氏三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛遊摩竭國法閑道場普光講堂蓮華藏師子座——覺了真諦，無有二行；度無想法，如佛遊居以致平等；一切諸佛進退遊行無所罣礙亦無蔭蔽；法無退還、行無等倫，所見奉敬不可思議；現等三世，其身所顯普周世界；分別諸法，慧無猶豫；具足諸法，坐佛樹下究暢經典；不疑正覺、不想計身，一切菩薩志願、道慧、佛行無二；所濟第一，度於彼岸，不壞如來建立脫門；諸佛土地不可限量，所遊平等，所修法境曠若虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛遊摩竭國法閑道場普光講堂蓮華藏師子座——覺了真諦，無有二行；度無想法，如佛遊居以致平等；一切諸佛進退遊行無所罣礙亦無蔭蔽；法無退還、行無等倫，所見奉敬不可思議；現等三世，其身所顯普周世界；分別諸法，慧無猶豫；具足諸法，坐佛樹下究暢經典；不疑正覺、不想計身，一切菩薩志願、道慧、佛行無二；所濟第一，度於彼岸，不壞如來建立脫門；諸佛土地不可限量，所遊平等，所修法境曠若虛空。

十方國土不可計會億百那術一切塵限諸菩薩數其亦如此，菩薩大士皆生補處，當成無上正真之道，各各他異十方佛國來會此土——皆成開士、皆發慧目，德門無極；開化一切眾生諸界，順律唱道，權方便門，曉了隨時，住菩薩法；一切世界講堂、樓閣越升慧定，而以觀察滅度之地；尊敬道慧，蠲除一切言辭、行陰，所可釋去明識因宜；攝取眾生，入於無量，道遊其中；一切眾生所作禍福皆有報應，終不腐朽；分別應時，所試觀察永無所獲；解知眾生諸界志性，達了諸根，省應可度，從其緣便，應病授藥；去來今佛所可頒宣章句議理，輒受奉持，已受其決，執懷平等，解發正藏；所當歸者，入於現世、度世無量；法自所入真正悉已暢解，有為、無為觀之無二。去來今佛一切如來所入道場、一時道御、建平解、成平等覺，悉能示現。心閑、心懅，已了佛道。不離一切眾生發心，入一人心則能普入一切眾生所知、所樂。自於其慧而不動轉。諸菩薩身逮得普智、諸通慧心，住於其地而不退轉。菩薩所行力無休懈，周旋往來慧無所行一切人故。於無數劫在於生死曉了建立，不可計劫難可值見。諸菩薩寶真正難遇，常轉法輪未曾勞廢，開化眾生令入律品，過去、當來、現在如來嚴淨斯處逮成眾生。具足本行，所誓已具，功行殊特。如是菩薩及餘學士，十方諸佛所可諮嗟，劫數無際所歎無限，其無元底與眾超異。其名曰：普賢菩薩、普因(一作目)菩薩、普化菩薩、普智菩薩、普眼菩薩、普光菩薩、普觀菩薩、普明菩薩、普英菩薩、普覺菩薩，如是之等不可稱計億百那術十方諸佛國土塵數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方國土不可計會億百那術一切塵限諸菩薩數其亦如此，菩薩大士皆生補處，當成無上正真之道，各各他異十方佛國來會此土——皆成開士、皆發慧目，德門無極；開化一切眾生諸界，順律唱道，權方便門，曉了隨時，住菩薩法；一切世界講堂、樓閣越升慧定，而以觀察滅度之地；尊敬道慧，蠲除一切言辭、行陰，所可釋去明識因宜；攝取眾生，入於無量，道遊其中；一切眾生所作禍福皆有報應，終不腐朽；分別應時，所試觀察永無所獲；解知眾生諸界志性，達了諸根，省應可度，從其緣便，應病授藥；去來今佛所可頒宣章句議理，輒受奉持，已受其決，執懷平等，解發正藏；所當歸者，入於現世、度世無量；法自所入真正悉已暢解，有為、無為觀之無二。去來今佛一切如來所入道場、一時道御、建平解、成平等覺，悉能示現。心閑、心懅，已了佛道。不離一切眾生發心，入一人心則能普入一切眾生所知、所樂。自於其慧而不動轉。諸菩薩身逮得普智、諸通慧心，住於其地而不退轉。菩薩所行力無休懈，周旋往來慧無所行一切人故。於無數劫在於生死曉了建立，不可計劫難可值見。諸菩薩寶真正難遇，常轉法輪未曾勞廢，開化眾生令入律品，過去、當來、現在如來嚴淨斯處逮成眾生。具足本行，所誓已具，功行殊特。如是菩薩及餘學士，十方諸佛所可諮嗟，劫數無際所歎無限，其無元底與眾超異。其名曰：普賢菩薩、普因(一作目)菩薩、普化菩薩、普智菩薩、普眼菩薩、普光菩薩、普觀菩薩、普明菩薩、普英菩薩、普覺菩薩，如是之等不可稱計億百那術十方諸佛國土塵數。

如是，普賢成就所願——其所誓志志願超殊：若諸佛興，普往求請；曉了隨時，皆持諸佛所化法目，不斷一切如來之教；諸佛興世，速疾受決成最正覺，名號、國土已淨畢了；所住法輪見無佛國示現為佛，嚴治一切凶弊、穢濁、難化世界，休息滅除諸菩薩眾罣礙禍福，入無陰蓋正諦法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是，普賢成就所願——其所誓志志願超殊：若諸佛興，普往求請；曉了隨時，皆持諸佛所化法目，不斷一切如來之教；諸佛興世，速疾受決成最正覺，名號、國土已淨畢了；所住法輪見無佛國示現為佛，嚴治一切凶弊、穢濁、難化世界，休息滅除諸菩薩眾罣礙禍福，入無陰蓋正諦法界。

於是，普賢菩薩即以佛藏三昧正受。這三昧已，應時遍入十方諸佛之所遊居，靡不周暢、皆以通達，無有餘土而不徹者，講堂、法境、其虛空界，悉至無際。十方剎土六反震動，其大光明靡所不照，謦揚洪音莫不聞聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，普賢菩薩即以佛藏三昧正受。這三昧已，應時遍入十方諸佛之所遊居，靡不周暢、皆以通達，無有餘土而不徹者，講堂、法境、其虛空界，悉至無際。十方剎土六反震動，其大光明靡所不照，謦揚洪音莫不聞聲。

普賢菩薩從三昧興，見諸菩薩咸來俱會，欣然大悅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩從三昧興，見諸菩薩咸來俱會，欣然大悅。

普智菩薩覩諸菩薩皆來雲集亦復踊躍，前問普賢菩薩大士：「善哉，佛子！今諸菩薩十方來會，渴仰經典，瞻戴仁者如冥思明。唯為解說諸菩薩行，從始至終令無疑——結者亘然，如病得愈、盲者得目。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普智菩薩覩諸菩薩皆來雲集亦復踊躍，前問普賢菩薩大士：「善哉，佛子！今諸菩薩十方來會，渴仰經典，瞻戴仁者如冥思明。唯為解說諸菩薩行，從始至終令無疑——結者亘然，如病得愈、盲者得目。

「何謂菩薩有所依怙而無所著？何謂菩薩未曾有想？何謂為行？何謂善友？何謂精進？何謂勸信？何謂化眾生？何謂禁戒？何謂受決？何謂菩薩不相求短？何謂入如來？何謂得入眾生性行？何謂逮入於諸世界？何謂曉入諸念劫數靡所不達？何謂暢說於三世事？何謂得入三處？何謂無厭其所發心，無所缺漏？何謂菩薩分別諸辯？何謂菩薩逮得總持？何謂菩薩頒宣佛道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂菩薩有所依怙而無所著？何謂菩薩未曾有想？何謂為行？何謂善友？何謂精進？何謂勸信？何謂化眾生？何謂禁戒？何謂受決？何謂菩薩不相求短？何謂入如來？何謂得入眾生性行？何謂逮入於諸世界？何謂曉入諸念劫數靡所不達？何謂暢說於三世事？何謂得入三處？何謂無厭其所發心，無所缺漏？何謂菩薩分別諸辯？何謂菩薩逮得總持？何謂菩薩頒宣佛道？」

普賢菩薩緣普智問，欲令來者皆得開解，讚言：「善哉！諸會菩薩皆共咸聽。菩薩有十事法，有所依怙而無所著。何謂為十？依菩薩心令不違失、依於善友常修專精、倚于德本而植福慶、順度無極能奉行故、恃一切法無所歸故、怙誓諸願使親道故、專於諸行習具足故、附諸菩薩一生補故、歸奉諸佛心歡然故、奉諸如來歎如父故，是為菩薩十事法，有所依怙為無所著。菩薩住此，疾逮無上如來大慧至無極依。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩緣普智問，欲令來者皆得開解，讚言：「善哉！諸會菩薩皆共咸聽。菩薩有十事法，有所依怙而無所著。何謂為十？依菩薩心令不違失、依於善友常修專精、倚于德本而植福慶、順度無極能奉行故、恃一切法無所歸故、怙誓諸願使親道故、專於諸行習具足故、附諸菩薩一生補故、歸奉諸佛心歡然故、奉諸如來歎如父故，是為菩薩十事法，有所依怙為無所著。菩薩住此，疾逮無上如來大慧至無極依。」

於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是頌曰：

「依者無所依， 自歸於諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「依者無所依， 自歸於諸佛，

解法無所望， 乃至於大願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解法無所望， 乃至於大願。

見諸佛歡然， 依之而奉敬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸佛歡然， 依之而奉敬，

恃怙諸如來， 因具足道行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恃怙諸如來， 因具足道行。

「菩薩有十事，未曾有想。何謂為十？念諸德本如己無異，身積眾善以施眾生；一切功訓以為道想；解達眾生為道器想；願濟一切如己願想；皆以諸法施不及想；察一切法念如佛法；為一切行如奉身想；一切言辭於諸所行無所妄想；覩見諸佛為父母想；於眾如來為無二想。是，族姓子！諸菩薩眾未曾有想，菩薩住此，疾成無上、逮眾德本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事，未曾有想。何謂為十？念諸德本如己無異，身積眾善以施眾生；一切功訓以為道想；解達眾生為道器想；願濟一切如己願想；皆以諸法施不及想；察一切法念如佛法；為一切行如奉身想；一切言辭於諸所行無所妄想；覩見諸佛為父母想；於眾如來為無二想。是，族姓子！諸菩薩眾未曾有想，菩薩住此，疾成無上、逮眾德本。」

於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是頌曰：

「為一切積德， 念之如己身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為一切積德， 念之如己身，

觀察於眾生， 亦如道法器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察於眾生， 亦如道法器。

諸眾生造願， 與身等無異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸眾生造願， 與身等無異，

歸命於道法， 令致無從生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命於道法， 令致無從生。

「菩薩有十事為行。何謂為十？講說分別眾生所行、而求一切諸法所行、普學禁戒尋即奉行、積累諸行眾德之本、一心專精奉修三昧、曉了聖慧所當歸趣、慇懃謹勅無所違失、遊於剎土欲莊嚴故、修善知識不離恭恪、奉如來行敬如師子，是為十事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事為行。何謂為十？講說分別眾生所行、而求一切諸法所行、普學禁戒尋即奉行、積累諸行眾德之本、一心專精奉修三昧、曉了聖慧所當歸趣、慇懃謹勅無所違失、遊於剎土欲莊嚴故、修善知識不離恭恪、奉如來行敬如師子，是為十事。」

於時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時頌曰：

「一切有所行， 當開化眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切有所行， 當開化眾生，

勤求於諸法， 而奉行禁戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勤求於諸法， 而奉行禁戒。

積累眾德本， 一心歸定意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 積累眾德本， 一心歸定意，

曉了聖明慧， 所遊淨剎土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曉了聖明慧， 所遊淨剎土。

「菩薩有十事為善友。何謂為十？建立道意、能修德本、入度無極、頒宣道法、開化眾生、分別辯才、稱舉群萌、除眾妄想、住無患厭、立普賢行入諸佛慧則為善友，是為十事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事為善友。何謂為十？建立道意、能修德本、入度無極、頒宣道法、開化眾生、分別辯才、稱舉群萌、除眾妄想、住無患厭、立普賢行入諸佛慧則為善友，是為十事。」

於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是頌曰：

「心建立於道， 精勤修德本， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心建立於道， 精勤修德本，

入諸度無極， 頒宣諸經典， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入諸度無極， 頒宣諸經典，

開化度眾生， 辯才決眾疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開化度眾生， 辯才決眾疑，

稱譽於黎庶， 除去眾想念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稱譽於黎庶， 除去眾想念。

「菩薩有十事為精進。何謂為十？講說一切眾生之界、識念經典之所歸趣、嚴淨一切諸佛世界、又當奉行諸菩薩戒、常忍一切眾難之患、為斷地獄餓鬼畜生燒煮之痛、降伏一切眾魔官屬、不令眾生懷瞋恨心、當奉十方諸佛世尊、常遇諸佛歸命諮受，是，族姓子！應行菩薩十事精進。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事為精進。何謂為十？講說一切眾生之界、識念經典之所歸趣、嚴淨一切諸佛世界、又當奉行諸菩薩戒、常忍一切眾難之患、為斷地獄餓鬼畜生燒煮之痛、降伏一切眾魔官屬、不令眾生懷瞋恨心、當奉十方諸佛世尊、常遇諸佛歸命諮受，是，族姓子！應行菩薩十事精進。」

於時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時頌曰：

「歸命於諸佛， 嚴淨眾佛土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命於諸佛， 嚴淨眾佛土，

奉修菩薩行， 忍一切苦惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉修菩薩行， 忍一切苦惱，

斷三塗之難， 降伏魔官屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷三塗之難， 降伏魔官屬，

能悅於眾生， 常見諸如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能悅於眾生， 常見諸如來。

「菩薩有十事為勸信。何謂為十？常建立意，亦勸他人使發道心；仁和第一，無所諍訟，亦化他人立於欣悅；蠲除愚法，亦化他人令棄邪典，使住佛道；務求德本，亦勸他人使志善原；歸度無極，亦勸他人求波羅蜜；己生佛種，亦誘他人令務佛性；身已得入無所有法，開進他人使立空法；讚諸佛慧無所譏謗，示宣他人不毀正覺；具足普智，諸願純備，亦導他人成諸通慧；究竟道誓以得嚴淨如來、至真無盡之慧，亦當建立一切眾人入如來道；是為十事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事為勸信。何謂為十？常建立意，亦勸他人使發道心；仁和第一，無所諍訟，亦化他人立於欣悅；蠲除愚法，亦化他人令棄邪典，使住佛道；務求德本，亦勸他人使志善原；歸度無極，亦勸他人求波羅蜜；己生佛種，亦誘他人令務佛性；身已得入無所有法，開進他人使立空法；讚諸佛慧無所譏謗，示宣他人不毀正覺；具足普智，諸願純備，亦導他人成諸通慧；究竟道誓以得嚴淨如來、至真無盡之慧，亦當建立一切眾人入如來道；是為十事。」

於時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時頌曰：

「已建立在道， 亦化於他人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「已建立在道， 亦化於他人，

心不懷諍訟， 和悅忿恚者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心不懷諍訟， 和悅忿恚者。

棄捐眾愚冥， 開化癡邪徑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棄捐眾愚冥， 開化癡邪徑，

常求眾德本， 誘之住道義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常求眾德本， 誘之住道義。

「菩薩有十事開化眾生。何謂為十？菩薩布施誘進眾生，和顏悅色而勸進之；班宣經道令其亘然；誘進分別己身無異；所施無量發起人界；顯佛菩薩行誘眾生種；示諸世間如火然熾；訓教眾生無上道法；神足變化若干感動；曉了若干善權方便；隨其習俗度脫眾生；是為十事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事開化眾生。何謂為十？菩薩布施誘進眾生，和顏悅色而勸進之；班宣經道令其亘然；誘進分別己身無異；所施無量發起人界；顯佛菩薩行誘眾生種；示諸世間如火然熾；訓教眾生無上道法；神足變化若干感動；曉了若干善權方便；隨其習俗度脫眾生；是為十事。」

於時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時頌曰：

「菩薩行布施， 已用化眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩行布施， 已用化眾生，

常和顏悅色， 誘進諸不及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常和顏悅色， 誘進諸不及。

覩世如然熾， 顯示佛大道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覩世如然熾， 顯示佛大道，

神足現變化， 若干權方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神足現變化， 若干權方便。

「菩薩禁戒有十事。何謂為十？不捨道心、捐聲聞緣覺意、觀察一切眾生愍行、開化群萌令住佛法、奉修菩薩所應學者、解一切法悉不可得、所造德本勸助至道、未曾猗著於諸佛身、能忍諸法亦無所倚、濟護諸根以為禁戒；是為十事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩禁戒有十事。何謂為十？不捨道心、捐聲聞緣覺意、觀察一切眾生愍行、開化群萌令住佛法、奉修菩薩所應學者、解一切法悉不可得、所造德本勸助至道、未曾猗著於諸佛身、能忍諸法亦無所倚、濟護諸根以為禁戒；是為十事。」

於時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時頌曰：

「常和於道心， 捨聲聞、緣覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常和於道心， 捨聲聞、緣覺，

愍傷於眾生， 勸使立佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愍傷於眾生， 勸使立佛法。

學諸菩薩行， 解法無所有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 學諸菩薩行， 解法無所有，

一切所行德， 勸助於佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切所行德， 勸助於佛道。

「菩薩有十事受決，所見受決能自知之。何謂為十？發仁和心、自然道意、不厭菩薩行、棄捐一切諸所妄想而能奉修諸佛之法、皆能篤信諸如來身所可宣說、亦以究暢成就德本、化於一切使住佛道、等敬親友而無二心、視諸善友如見諸佛、古昔所願將護佛道，是為十事受決。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事受決，所見受決能自知之。何謂為十？發仁和心、自然道意、不厭菩薩行、棄捐一切諸所妄想而能奉修諸佛之法、皆能篤信諸如來身所可宣說、亦以究暢成就德本、化於一切使住佛道、等敬親友而無二心、視諸善友如見諸佛、古昔所願將護佛道，是為十事受決。」

於時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時頌曰：

「等心敬善友， 利義皆由之， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「等心敬善友， 利義皆由之，

將護古昔願， 清和發道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將護古昔願， 清和發道意。

不厭菩薩行， 棄捐眾妄想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不厭菩薩行， 棄捐眾妄想，

使住諸佛法， 篤信如來教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使住諸佛法， 篤信如來教。

「菩薩有十事不相求短。何謂為十？入於宿世本所誓願、隨時入行導習其便、不失正義皆得通入、諸度無極具足成就、隨其宜便、所可入者順從所願、隨其所樂以開化之、莊嚴剎土勸使入道、神足變化使從其教、普為示現所生之處，是為十事不相求短。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事不相求短。何謂為十？入於宿世本所誓願、隨時入行導習其便、不失正義皆得通入、諸度無極具足成就、隨其宜便、所可入者順從所願、隨其所樂以開化之、莊嚴剎土勸使入道、神足變化使從其教、普為示現所生之處，是為十事不相求短。」

於時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時頌曰：

「入於宿世願， 世行隨宜便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「入於宿世願， 世行隨宜便，

遵習不失節， 順諸度無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遵習不失節， 順諸度無極。

因得大成就， 從若干信樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因得大成就， 從若干信樂，

為莊嚴佛土， 以神足變化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為莊嚴佛土， 以神足變化。

「菩薩有十事入於如來，去、來、現在一切諸佛所可由成。何謂為十？入於無量平等道教、而轉無限經法之輪、宣傳無量慧義之要、順從無際音聲通暢、開化無底眾生之類、顯暢無數神足變化、隨時遍至若干種形、入於無喻諸三昧定、照耀開悟不可計量、示力無畏顯現無限使入滅度，是為十事如來所入。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事入於如來，去、來、現在一切諸佛所可由成。何謂為十？入於無量平等道教、而轉無限經法之輪、宣傳無量慧義之要、順從無際音聲通暢、開化無底眾生之類、顯暢無數神足變化、隨時遍至若干種形、入於無喻諸三昧定、照耀開悟不可計量、示力無畏顯現無限使入滅度，是為十事如來所入。」

於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是頌曰：

「過去、來、現在， 一切諸如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「過去、來、現在， 一切諸如來，

入無量道教， 轉無限法輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入無量道教， 轉無限法輪，

順無際道法， 宣無底慧場， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 順無際道法， 宣無底慧場，

開化無數人， 神足不可計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開化無數人， 神足不可計。

「菩薩有十事入眾生性行。何謂為十？入於本行眾生所解；隨時開度當來受身；一切人民遍於群萌；現在所作入於眾生；善行本末；隨時救濟諸非法行；當宣道；眾生心性所入，曉了一切根原所趣；分別若干，隨所愛樂；發起諸礙、塵勞、愛欲，數數說法以度脫之；是為十事入眾生性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事入眾生性行。何謂為十？入於本行眾生所解；隨時開度當來受身；一切人民遍於群萌；現在所作入於眾生；善行本末；隨時救濟諸非法行；當宣道；眾生心性所入，曉了一切根原所趣；分別若干，隨所愛樂；發起諸礙、塵勞、愛欲，數數說法以度脫之；是為十事入眾生性。」

於時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時頌曰：

「曉了過世行， 亦復知當來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曉了過世行， 亦復知當來，

分別現在事， 眾生所可行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別現在事， 眾生所可行。

入於眾德行， 亦遊於無德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入於眾德行， 亦遊於無德，

其心靡不周， 使諸根成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心靡不周， 使諸根成就。

「菩薩有十事入於世界。何謂為十？常知止足、在於世間而修清淨無所沾污、處於俗間心存少求、演無極香薰諸迷惑、所入方俗如一土塵、周於無量微妙之義、亦遍曠然無量世界、度脫有身四大之患、恭敬自歸於諸佛道、亦復遊入無道天下，是為十事遊入世界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事入於世界。何謂為十？常知止足、在於世間而修清淨無所沾污、處於俗間心存少求、演無極香薰諸迷惑、所入方俗如一土塵、周於無量微妙之義、亦遍曠然無量世界、度脫有身四大之患、恭敬自歸於諸佛道、亦復遊入無道天下，是為十事遊入世界。」

於時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時頌曰：

「在世知止足， 所行常清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「在世知止足， 所行常清淨，

所入而少求， 周遍無極業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所入而少求， 周遍無極業，

猶如塵世界， 解微妙之行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如塵世界， 解微妙之行，

小大無不達， 入於諸所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小大無不達， 入於諸所有。

「菩薩有十事，曉入諸念劫數靡所不達。何謂為十？知過去劫、曉當來對、知現在事、知有限世、識無限礙、入於有限無限之事、了諸有數無數劫事、於諸有數使入無為、令諸無念暢入有念、暢諸有念使入無念，是為十事曉了諸劫靡所不達。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事，曉入諸念劫數靡所不達。何謂為十？知過去劫、曉當來對、知現在事、知有限世、識無限礙、入於有限無限之事、了諸有數無數劫事、於諸有數使入無為、令諸無念暢入有念、暢諸有念使入無念，是為十事曉了諸劫靡所不達。」

於時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時頌曰：

「入於過去念， 當來亦如是， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「入於過去念， 當來亦如是，

遊步在現世， 而皆悉念之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遊步在現世， 而皆悉念之。

周流無量劫， 有數若無數、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周流無量劫， 有數若無數、

無念入有念、 一切想無想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無念入有念、 一切想無想。

「菩薩有十事，暢說三世而無二言。何謂為十事？以過去而宣說之、往古以沒豫說當來、滅來久遠演現在處、尚未當來豫說過去、尚未欲至輒宣現在、亦復班宣未來生者、傳於現在忽以過去、解於現在謂之未來、目所覩者宣之平等、現了三世一時悉達，是為十事暢說三世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事，暢說三世而無二言。何謂為十事？以過去而宣說之、往古以沒豫說當來、滅來久遠演現在處、尚未當來豫說過去、尚未欲至輒宣現在、亦復班宣未來生者、傳於現在忽以過去、解於現在謂之未來、目所覩者宣之平等、現了三世一時悉達，是為十事暢說三世。」

於時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時頌曰：

「能說過去事， 演古如是來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「能說過去事， 演古如是來，

說過為現在， 亦暢當來事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說過為現在， 亦暢當來事。

過去、今、現在， 未至豫演生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去、今、現在， 未至豫演生，

解生現以過， 目見今當來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解生現以過， 目見今當來。

「菩薩有十事入於三處。何謂為十？入諸有數、至無所念、到有所獲、趣諸有教、遊眾想處、歸眾方俗、暢眾言辭、達不可盡、諮嗟寂然、暢眾憺怕，是為十事入於三處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事入於三處。何謂為十？入諸有數、至無所念、到有所獲、趣諸有教、遊眾想處、歸眾方俗、暢眾言辭、達不可盡、諮嗟寂然、暢眾憺怕，是為十事入於三處。」

於時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時頌曰：

「入眾有所念， 有所得教授， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「入眾有所念， 有所得教授，

在想眾方俗， 所念不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在想眾方俗， 所念不可盡。

宣傳寂然事， 亦入於憺怕， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣傳寂然事， 亦入於憺怕，

滅除諸惡事， 如是成道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅除諸惡事， 如是成道意。

「菩薩有十事，無厭其所發心，無所缺漏。何謂為十？供養諸佛，住在眾色而不懈惓；敬順一切諸善、親友；求諸經典，不以為難；博聞眾經，啟受不逮；發意之頃頒宣經道；開化眾生，示以法律；發起一切使至佛道；於無數劫住一世界修菩薩行；普遊諸國，靡不周遍；未曾懷疑佛諸經典，問則發遣；是為十事發心無厭，無所缺漏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事，無厭其所發心，無所缺漏。何謂為十？供養諸佛，住在眾色而不懈惓；敬順一切諸善、親友；求諸經典，不以為難；博聞眾經，啟受不逮；發意之頃頒宣經道；開化眾生，示以法律；發起一切使至佛道；於無數劫住一世界修菩薩行；普遊諸國，靡不周遍；未曾懷疑佛諸經典，問則發遣；是為十事發心無厭，無所缺漏。」

於時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時頌曰：

「供養諸佛身， 不以為厭足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「供養諸佛身， 不以為厭足，

亦順眾善友， 務求諸經典。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦順眾善友， 務求諸經典。

所求不懈倦， 見諸發心者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所求不懈倦， 見諸發心者，

為說道訓教， 開化諸菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為說道訓教， 開化諸菩薩。

「菩薩有十事分別諸辯。何謂為十？分別眾生所入辯慧、曉了諸根當可歸趣、了諸罪福諸所報應、覩其所生在於何處、皆知世間諸所有無、覩見諸佛之所遊居、曉了經法義理深淺、暢解法界之所存沒、達於三世——去、來、現——事、亦能分別不可計數所行言慈，是為十事菩薩諸辯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事分別諸辯。何謂為十？分別眾生所入辯慧、曉了諸根當可歸趣、了諸罪福諸所報應、覩其所生在於何處、皆知世間諸所有無、覩見諸佛之所遊居、曉了經法義理深淺、暢解法界之所存沒、達於三世——去、來、現——事、亦能分別不可計數所行言慈，是為十事菩薩諸辯。」

於時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時頌曰：

「曉眾生所知； 諸根之所趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曉眾生所知； 諸根之所趣，

隨所立罪福， 見之當所生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨所立罪福， 見之當所生。

分別諸世界； 亦曉了法品， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別諸世界； 亦曉了法品，

究暢佛道慧， 三世之本末。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究暢佛道慧， 三世之本末。

「菩薩有十事逮得總持。何謂為十？博有所聞輒則奉持；懷抱經典，悉不忘失；執法錠燎，有所宣化皆從方便解諸經典；曉法自然，逮法光明，致諸佛道不可思議；執諸定意，現在聞佛，面前啟受尋奉行法；入道場音，能隨方俗演出言辭不可思議；念三世事、去來今佛不可計法，隨時宣傳；懷若干辯一切諸佛經典之要；耳所聞誼不可稱限，所興聖慧能暢諸聽；持諸佛法，建立如來十力、無畏；是為十事菩薩總持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事逮得總持。何謂為十？博有所聞輒則奉持；懷抱經典，悉不忘失；執法錠燎，有所宣化皆從方便解諸經典；曉法自然，逮法光明，致諸佛道不可思議；執諸定意，現在聞佛，面前啟受尋奉行法；入道場音，能隨方俗演出言辭不可思議；念三世事、去來今佛不可計法，隨時宣傳；懷若干辯一切諸佛經典之要；耳所聞誼不可稱限，所興聖慧能暢諸聽；持諸佛法，建立如來十力、無畏；是為十事菩薩總持。」

於時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時頌曰：

「博聞輒執持， 不忘一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「博聞輒執持， 不忘一切法，

曉了隨時說， 解諸法自然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曉了隨時說， 解諸法自然。

以法大光明， 不可思議慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以法大光明， 不可思議慧，

現在得三昧， 目前聞經典。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現在得三昧， 目前聞經典。

「菩薩有十事為頒宣佛道。何謂為十？曉了道議、志誓大願、分別罪福之所歸趣、常住正覺、不懷自大、暢達法界、識知定意、明解心本、曉了本淨、隨本而覺使成佛道，是為十事菩薩班宣佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事為頒宣佛道。何謂為十？曉了道議、志誓大願、分別罪福之所歸趣、常住正覺、不懷自大、暢達法界、識知定意、明解心本、曉了本淨、隨本而覺使成佛道，是為十事菩薩班宣佛道。」

於時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時頌曰：

「曉了於佛道， 解願知罪福， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曉了於佛道， 解願知罪福，

為諸佛所立， 解法無自大， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸佛所立， 解法無自大，

分別心本淨， 定意之所歸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別心本淨， 定意之所歸，

本淨亦自然， 隨本而覺悟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本淨亦自然， 隨本而覺悟。」

佛說是時，三千世界為大震動，其大光明普照十方。諸天、龍、神皆來散華，以諸音樂來娛樂佛，歡喜悅豫，皆共欣慶：「幸哉！吾等宿世其德純厚得豫此會，服深妙議無極道慧，何其祿厚。世尊能仁十方慈恩開示法藏，療治盲冥，消化五陰、六衰、三毒、五蓋、十二因緣、六十二見。示以五事：戒、定、慧、解、度知見品，五眼，六通，六度無極——布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧——以成佛道。班宣開示十二部經，開化邪見六十二疑使發道意，諸佛遙讚、菩薩悅豫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是時，三千世界為大震動，其大光明普照十方。諸天、龍、神皆來散華，以諸音樂來娛樂佛，歡喜悅豫，皆共欣慶：「幸哉！吾等宿世其德純厚得豫此會，服深妙議無極道慧，何其祿厚。世尊能仁十方慈恩開示法藏，療治盲冥，消化五陰、六衰、三毒、五蓋、十二因緣、六十二見。示以五事：戒、定、慧、解、度知見品，五眼，六通，六度無極——布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧——以成佛道。班宣開示十二部經，開化邪見六十二疑使發道意，諸佛遙讚、菩薩悅豫。」

普智菩薩復問普賢：「何謂發菩薩心？何謂行法？何謂大哀？何謂緣發道心，以其所緣而興其意？何謂見善友發恭恪心？何謂菩薩逮得清淨？何謂度無極？何謂佛慧？何謂所歷？何謂菩薩力？何謂平等？何謂生覺聖？何謂說法？何謂而行奉持？何謂辯才？何謂無數？何謂為行等心？何謂行慧？何謂菩薩而不自大？」普賢菩薩答曰：「善哉！佛子所問甚為深妙，何其快哉。諦聽諦聽，今為仁說。」普智菩薩與諸大眾受教而聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普智菩薩復問普賢：「何謂發菩薩心？何謂行法？何謂大哀？何謂緣發道心，以其所緣而興其意？何謂見善友發恭恪心？何謂菩薩逮得清淨？何謂度無極？何謂佛慧？何謂所歷？何謂菩薩力？何謂平等？何謂生覺聖？何謂說法？何謂而行奉持？何謂辯才？何謂無數？何謂為行等心？何謂行慧？何謂菩薩而不自大？」普賢菩薩答曰：「善哉！佛子所問甚為深妙，何其快哉。諦聽諦聽，今為仁說。」普智菩薩與諸大眾受教而聽。

普賢菩薩言：「有十事發菩薩心。何謂為十？發心之時常懷大慈，護持一切眾生之類；所行憐愍，察於人民勤苦之惱如身自更，一切所有皆能惠施；念一切智，心則為原首；念一切智故能發意不毀聖誼；興從嚴心，學諸菩薩禁戒之要；其心堅固亦如金剛，蠲除一切諸惡垢濁；其所生意若如江海，導御一切諸清白法；其志強固如須彌山，則能堪忍眾庶言辭、善惡音聲；其所發心造立永安，施於眾生大誠信業而心獨步；智度無極，曉了諸法，隨便將護；是為十事發菩薩心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩言：「有十事發菩薩心。何謂為十？發心之時常懷大慈，護持一切眾生之類；所行憐愍，察於人民勤苦之惱如身自更，一切所有皆能惠施；念一切智，心則為原首；念一切智故能發意不毀聖誼；興從嚴心，學諸菩薩禁戒之要；其心堅固亦如金剛，蠲除一切諸惡垢濁；其所生意若如江海，導御一切諸清白法；其志強固如須彌山，則能堪忍眾庶言辭、善惡音聲；其所發心造立永安，施於眾生大誠信業而心獨步；智度無極，曉了諸法，隨便將護；是為十事發菩薩心。」

於時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時頌曰：

「而發大哀心， 將護於眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「而發大哀心， 將護於眾生，

見之在苦惱， 愍之如己身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見之在苦惱， 愍之如己身。

思惟一切智， 得志所莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟一切智， 得志所莊嚴，

其心如金剛， 智慧如江海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心如金剛， 智慧如江海。

「菩薩有十事行普賢法。何謂為十？於當來劫與一切俱，普願行仁；奉敬未至如來、至真等處色法；開化眾生立菩薩行；積眾德本而誓普賢；皆能遊入諸度無極；所願和雅，具菩薩行，遵修諸法；皆欲莊嚴諸佛世界平等諸議，受生一切十方佛國；曉了方便，求眾經典；悉樂現生於諸佛土；逮成無上正真之道；是為十事菩薩行法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事行普賢法。何謂為十？於當來劫與一切俱，普願行仁；奉敬未至如來、至真等處色法；開化眾生立菩薩行；積眾德本而誓普賢；皆能遊入諸度無極；所願和雅，具菩薩行，遵修諸法；皆欲莊嚴諸佛世界平等諸議，受生一切十方佛國；曉了方便，求眾經典；悉樂現生於諸佛土；逮成無上正真之道；是為十事菩薩行法。」

於時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時頌曰：

「悉知當來劫， 奉敬諸如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「悉知當來劫， 奉敬諸如來，

菩薩等眾生， 所誓普賢行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩等眾生， 所誓普賢行。

積累眾德本， 入諸度無極， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 積累眾德本， 入諸度無極，

莊嚴諸佛土， 疾成無上覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 莊嚴諸佛土， 疾成無上覺。

「菩薩有十事常行大哀。何謂為十？觀於眾生孤獨無種為興大哀、察之無道化以大悲、見貧厄眾令殖德本、將久眠寐使得覺悟、見眾生界無有方便化之隨時、為諸貪欲所繫縛者而勸護之、瞻於群萌所遭厄難愍之令濟、覩久疾病療之以慈哀、離善法者顯示道議、若見眾生失於佛法愍哀悅豫，是為十事菩薩大哀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事常行大哀。何謂為十？觀於眾生孤獨無種為興大哀、察之無道化以大悲、見貧厄眾令殖德本、將久眠寐使得覺悟、見眾生界無有方便化之隨時、為諸貪欲所繫縛者而勸護之、瞻於群萌所遭厄難愍之令濟、覩久疾病療之以慈哀、離善法者顯示道議、若見眾生失於佛法愍哀悅豫，是為十事菩薩大哀。」

於時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時頌曰：

「在世行大哀， 觀察於眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「在世行大哀， 觀察於眾生，

久遠遭疾厄， 由斷德本故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 久遠遭疾厄， 由斷德本故。

為興無蓋哀， 建立於佛道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為興無蓋哀， 建立於佛道，

菩薩行大慈， 以開化眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩行大慈， 以開化眾生。

「菩薩有十事緣發道心。何謂為十？教誨眾生令順誼律而發道心、欲除一切眾苦惱患、建立人民使意永安、見於群萌在無明地使發道意、好勸眾生使入佛慧、順隨正覺奉敬一切諸佛最聖、皆欲得見如來、至真、亦復樂覩諸佛色像相好威容、亦復愛喜入諸佛道故發大意、亦復敬愛十力無畏，是為十事緣發道心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事緣發道心。何謂為十？教誨眾生令順誼律而發道心、欲除一切眾苦惱患、建立人民使意永安、見於群萌在無明地使發道意、好勸眾生使入佛慧、順隨正覺奉敬一切諸佛最聖、皆欲得見如來、至真、亦復樂覩諸佛色像相好威容、亦復愛喜入諸佛道故發大意、亦復敬愛十力無畏，是為十事緣發道心。」

於時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時頌曰：

「見眾生所滅， 為惱患所縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見眾生所滅， 為惱患所縛，

欲令至永安， 故發菩薩心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲令至永安， 故發菩薩心。

人民在無智， 勸示以佛慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人民在無智， 勸示以佛慧，

令奉三界將， 常覩諸如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令奉三界將， 常覩諸如來。

「菩薩見善友發恭恪心，菩薩初發正真道意，與善友俱謙下恭順，欲得務成佛一切智，故習善友為之屈意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩見善友發恭恪心，菩薩初發正真道意，與善友俱謙下恭順，欲得務成佛一切智，故習善友為之屈意。

「見善友發意有十事。何謂為十？奉敬自歸、心無愛欲、如所聞音則能奉行、心愛樂之、志不瑕穢、常一其心、以諸德本合為一業、懷抱一願發世尊意、其志平等、所行具足，是為十見善親友發恭恪心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見善友發意有十事。何謂為十？奉敬自歸、心無愛欲、如所聞音則能奉行、心愛樂之、志不瑕穢、常一其心、以諸德本合為一業、懷抱一願發世尊意、其志平等、所行具足，是為十見善親友發恭恪心。」

於時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時頌曰：

「心常懷恭恪， 如所聞奉行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心常懷恭恪， 如所聞奉行，

如喜無瑕穢， 其意常專一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如喜無瑕穢， 其意常專一。

合集眾德本， 自歸於世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合集眾德本， 自歸於世尊，

常尊平等行， 道心乃具成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常尊平等行， 道心乃具成。

「菩薩清淨有十事。何謂為十？淨如虛空，究竟無失；於諸色淨，隨眾生本而開化之；諸音清淨，演不可誼言辭眾響；其辯才淨，分別無量佛所說法；其慧清淨，皆棄無智；所生亦淨，得諸菩薩自在由己；眷屬微妙，曉了眾生宿世所行而開化之；報應亦淨，除去一切罣礙、陰蓋；所願解明，解諸菩薩所生一品；其行皦然，出普賢乘；是為十事得清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩清淨有十事。何謂為十？淨如虛空，究竟無失；於諸色淨，隨眾生本而開化之；諸音清淨，演不可誼言辭眾響；其辯才淨，分別無量佛所說法；其慧清淨，皆棄無智；所生亦淨，得諸菩薩自在由己；眷屬微妙，曉了眾生宿世所行而開化之；報應亦淨，除去一切罣礙、陰蓋；所願解明，解諸菩薩所生一品；其行皦然，出普賢乘；是為十事得清淨。」

於時頌曰(丹本注云，諸本闕頌)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時頌曰(丹本注云，諸本闕頌)。

「菩薩有十事逮度無極。何謂為十？行度無極，一切所有皆能布施；戒度無極，具足佛禁；忍度無極，能行仁和，逮佛淨力；進度無極，所行勤修而不退轉；寂度無極，使意一定；智度無極，觀一切法本自然諦；慧度無極，入佛十力；願度無極，具足普賢；神足度無極，多所變化，無所不現；法度無極，等御一切諸法本末；是為菩薩十度無極。菩薩住此，得歸無上如來、正真無極大慧，具足六度。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事逮度無極。何謂為十？行度無極，一切所有皆能布施；戒度無極，具足佛禁；忍度無極，能行仁和，逮佛淨力；進度無極，所行勤修而不退轉；寂度無極，使意一定；智度無極，觀一切法本自然諦；慧度無極，入佛十力；願度無極，具足普賢；神足度無極，多所變化，無所不現；法度無極，等御一切諸法本末；是為菩薩十度無極。菩薩住此，得歸無上如來、正真無極大慧，具足六度。」

於時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時頌曰：

「布施度無極， 皆能施所有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「布施度無極， 皆能施所有；

持戒度無極， 清淨佛諸行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒度無極， 清淨佛諸行；

忍辱度無極， 仁和不懷恚； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍辱度無極， 仁和不懷恚；

精進度無極， 勤修不退還； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精進度無極， 勤修不退還；

一心度無極， 志定無憒亂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一心度無極， 志定無憒亂；

智慧度無極， 觀諸法自然； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧度無極， 觀諸法自然；

神通度無極， 普入佛道力； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通度無極， 普入佛道力；

所願行平等， 神足道諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所願行平等， 神足道諸法。

「菩薩有十事慧。何謂為十？曉解一切十方世界其眾生種不可思議；識別諸宗、曉了諸法，不失時節；若干種形若以一品皆令覺知；達諸法界，能班宣慧；曉了一切虛空本末，通使無餘第一佛慧；十方世界諸過去事皆能知之；十方佛土諸當來事悉能見之；十方佛國今現在事普入教化；曉願如來一切諸行，具入一切慧；解知去來今現在佛皆同一行，是為菩薩十慧義。菩薩住此，其大光明自在照耀，具足所願，信諸佛法，則以一慧解諸佛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事慧。何謂為十？曉解一切十方世界其眾生種不可思議；識別諸宗、曉了諸法，不失時節；若干種形若以一品皆令覺知；達諸法界，能班宣慧；曉了一切虛空本末，通使無餘第一佛慧；十方世界諸過去事皆能知之；十方佛土諸當來事悉能見之；十方佛國今現在事普入教化；曉願如來一切諸行，具入一切慧；解知去來今現在佛皆同一行，是為菩薩十慧義。菩薩住此，其大光明自在照耀，具足所願，信諸佛法，則以一慧解諸佛法。」

於時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時頌曰：

「能知十方界， 眾生不可計， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「能知十方界， 眾生不可計，

普令入道慧， 使無若干念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普令入道慧， 使無若干念。

能分別諸法， 平等如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能分別諸法， 平等如虛空，

佛慧為第一， 能達三世事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛慧為第一， 能達三世事。

「菩薩有十事而有所歷。何謂為十？悉解諸法為一品義、一切經典而有節限、曉了諸慧則為一相、分別眾生心念行慧無為無數、見諸群黎皆以一等、明識眾生所行塵勞、人民志性繫縛在行、明識眾生所行善惡、一切菩薩所行志願樂不自大、如來十力建立無餘而上正覺，是為十事菩薩經歷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事而有所歷。何謂為十？悉解諸法為一品義、一切經典而有節限、曉了諸慧則為一相、分別眾生心念行慧無為無數、見諸群黎皆以一等、明識眾生所行塵勞、人民志性繫縛在行、明識眾生所行善惡、一切菩薩所行志願樂不自大、如來十力建立無餘而上正覺，是為十事菩薩經歷。」

於時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時頌曰：

「知諸法為一， 解了際限故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「知諸法為一， 解了際限故，

眾慧合一相， 眾生心無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾慧合一相， 眾生心無數。

解見諸人民， 塵勞行所迷、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解見諸人民， 塵勞行所迷、

眾結所縛束， 不得普智心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾結所縛束， 不得普智心。

「菩薩有十事力。何謂為十？一切諸法皆入自然；諸有經典悉如所化，眾義若幻；計諸法數皆為佛法；諸所經典悉無所倚；一切所有歸三脫門；見眾善友重事奉敬；心習勢力；以眾德本入無上慧道王之堂；未曾誹謗深微之慧；信樂諸佛一切智心，終不退轉善權力故；是為十事菩薩之力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事力。何謂為十？一切諸法皆入自然；諸有經典悉如所化，眾義若幻；計諸法數皆為佛法；諸所經典悉無所倚；一切所有歸三脫門；見眾善友重事奉敬；心習勢力；以眾德本入無上慧道王之堂；未曾誹謗深微之慧；信樂諸佛一切智心，終不退轉善權力故；是為十事菩薩之力。」

於時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時頌曰：

「一切法自然， 皆如幻化力； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切法自然， 皆如幻化力；

諸法悉佛法， 義歸三脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法悉佛法， 義歸三脫門。

奉敬眾善友， 常積眾德本， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉敬眾善友， 常積眾德本，

入無上慧堂， 篤信佛深法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入無上慧堂， 篤信佛深法。

「菩薩平等有十事。何謂為十？等心眾生、亦等諸法、普觀佛土、性行無二、因諸德本、等諸菩薩、所願無異、諸度無極亦無差別、一切諸行皆歸同像、十方諸佛悉為一佛，是為十平等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩平等有十事。何謂為十？等心眾生、亦等諸法、普觀佛土、性行無二、因諸德本、等諸菩薩、所願無異、諸度無極亦無差別、一切諸行皆歸同像、十方諸佛悉為一佛，是為十平等。」

於時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時頌曰：

「等心念眾生， 普觀眾經典； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「等心念眾生， 普觀眾經典；

亦等諸剎土， 性行不懷二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦等諸剎土， 性行不懷二。

皆合諸德本， 菩薩常行慈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆合諸德本， 菩薩常行慈，

所願無若干， 具諸度無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所願無若干， 具諸度無極。

「菩薩有十事發覺聖。何謂為十？一切諸法但有音耳、皆歸寂然、諸法如幻、經義若影、目所見者悉因緣合、諸義業淨、一切諸法悉假文字、諸事之業因其本淨、道慧無想究盡本原、諸有形者皆由法界，是為十生覺聖。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事發覺聖。何謂為十？一切諸法但有音耳、皆歸寂然、諸法如幻、經義若影、目所見者悉因緣合、諸義業淨、一切諸法悉假文字、諸事之業因其本淨、道慧無想究盡本原、諸有形者皆由法界，是為十生覺聖。」

於時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時頌曰：

「諸法悉寂然， 譬之如幻化， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸法悉寂然， 譬之如幻化，

假喻若影響， 皆由因緣生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假喻若影響， 皆由因緣生。

諸法本末淨， 一切無所生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法本末淨， 一切無所生，

悉因其本際， 無想為真諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉因其本際， 無想為真諦。

「菩薩說法有十事。何謂為十？演深妙法、所說義者隨時得入、講若干事、當多宣暢諸通慧事、亦能分別諸度無極、宣示如來十種力事、解三世義、常說菩薩不退轉法、諮嗟諸佛功訓之德、班宣菩薩、諸佛、如來平等出家，是為十事菩薩說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩說法有十事。何謂為十？演深妙法、所說義者隨時得入、講若干事、當多宣暢諸通慧事、亦能分別諸度無極、宣示如來十種力事、解三世義、常說菩薩不退轉法、諮嗟諸佛功訓之德、班宣菩薩、諸佛、如來平等出家，是為十事菩薩說法。」

於時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時頌曰：

「講說深妙法， 悉使入道義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「講說深妙法， 悉使入道義，

演若干之慧， 多宣一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演若干之慧， 多宣一切智。

演諸度無極， 顯示十種力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演諸度無極， 顯示十種力，

三世無罣礙， 菩薩不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世無罣礙， 菩薩不退轉。

「菩薩有十事而行奉行。何謂為十？積累一切諸善德本；聞諸如來講說經典輒能受持；執一切現，舉喻說之；御導一切奉行法門；懷抱總持道義慧門；皆能斷除狐疑、諸著；悉以具足諸菩薩行；一切如來辯才平等開化說法，演其光輝；言皆受諸佛；所娛樂業而建立之，使得至於無上正真；是為十事說平等門而奉行之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事而行奉行。何謂為十？積累一切諸善德本；聞諸如來講說經典輒能受持；執一切現，舉喻說之；御導一切奉行法門；懷抱總持道義慧門；皆能斷除狐疑、諸著；悉以具足諸菩薩行；一切如來辯才平等開化說法，演其光輝；言皆受諸佛；所娛樂業而建立之，使得至於無上正真；是為十事說平等門而奉行之。」

於時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時頌曰：

「積累眾德本， 諮嗟如來法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「積累眾德本， 諮嗟如來法，

觀諸法平等， 奉宣道慧門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀諸法平等， 奉宣道慧門。

棄捐諸疑著， 具足菩薩行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棄捐諸疑著， 具足菩薩行，

諸法為世門， 皆令入道室。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法為世門， 皆令入道室。

「菩薩有十事分別辯才。何謂為十？所演諸法永無想念、分別諸經悉無所行、諸義辯才亦無所著、解諸法空班宣無量、一切諸法悉佛所立、一切所有悉無所依、皆能分別諸法章句、宣暢經典真諦之義、常以等心愍於眾生、應意說法令得悅豫，是為十辯才。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事分別辯才。何謂為十？所演諸法永無想念、分別諸經悉無所行、諸義辯才亦無所著、解諸法空班宣無量、一切諸法悉佛所立、一切所有悉無所依、皆能分別諸法章句、宣暢經典真諦之義、常以等心愍於眾生、應意說法令得悅豫，是為十辯才。」

於時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時頌曰：

「講經無想念， 一切無想行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「講經無想念， 一切無想行，

不著於諸法， 解之悉為空； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不著於諸法， 解之悉為空；

辯才無限量， 諸法佛所立， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辯才無限量， 諸法佛所立，

一切無所猗， 解之悉本無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切無所猗， 解之悉本無。

「菩薩有十事得自在。何謂為十？開化眾生、照耀諸法、修諸德本、行無極慧、不著禁戒、所造善本勸助佛道、所行精進而不退還、降伏眾魔、其所愛喜解了道心一切佛道、在於邪見而成正覺，是為十得自在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事得自在。何謂為十？開化眾生、照耀諸法、修諸德本、行無極慧、不著禁戒、所造善本勸助佛道、所行精進而不退還、降伏眾魔、其所愛喜解了道心一切佛道、在於邪見而成正覺，是為十得自在。」

於時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時頌曰：

「曉開教眾生， 得照耀諸法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曉開教眾生， 得照耀諸法，

奉行眾德本， 自在無極慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉行眾德本， 自在無極慧。

心皆無所著， 精進不懈惓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心皆無所著， 精進不懈惓，

降伏於眾魔， 道心得由己。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏於眾魔， 道心得由己。

「菩薩有十事所施無數。何謂為十？開化一切諸世間難，眾生本末亦不可計、經典之事亦不可量、一切所作亦無崖底、有計諸法崖際難盡、眾德之本亦無儔匹、一切諸惡悉無能宣、諸所志願亦無邊際、眾行所趣無能為喻、一切菩薩獨步無侶、諸佛、正覺獨尊無雙，是為十事所施無數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事所施無數。何謂為十？開化一切諸世間難，眾生本末亦不可計、經典之事亦不可量、一切所作亦無崖底、有計諸法崖際難盡、眾德之本亦無儔匹、一切諸惡悉無能宣、諸所志願亦無邊際、眾行所趣無能為喻、一切菩薩獨步無侶、諸佛、正覺獨尊無雙，是為十事所施無數。」

於時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時頌曰：

「世計不可計、 眾生無有數、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世計不可計、 眾生無有數、

諸法無邊際、 所造亦無限、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無邊際、 所造亦無限、

德本無儔匹、 諸惡無處所、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德本無儔匹、 諸惡無處所、

菩薩無等侶、 諸佛無儔匹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩無等侶、 諸佛無儔匹。」

「菩薩有十事為行等心。何謂為十？等心積德、志願同等、眾生身意亦無有二、入於人民罪福所趣、普遊諸法、視諸佛土淨穢同一、勸化眾生使入篤信、等心諸行及眾妄想、皆入諸佛十力無畏、悉由如來平等之慧，是為十等心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事為行等心。何謂為十？等心積德、志願同等、眾生身意亦無有二、入於人民罪福所趣、普遊諸法、視諸佛土淨穢同一、勸化眾生使入篤信、等心諸行及眾妄想、皆入諸佛十力無畏、悉由如來平等之慧，是為十等心。」

於時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時頌曰：

「等心積德本， 興顯一切願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「等心積德本， 興顯一切願，

平等眾生心， 罪福無殊異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等眾生心， 罪福無殊異。

普入諸經典、 等觀諸佛土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普入諸經典、 等觀諸佛土，

愍念諸眾生， 使入無異行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愍念諸眾生， 使入無異行。

「菩薩有十事行慧。何謂為十？曉了眾生當歸解慧；遍入諸國若干剎土，未入者入之；遊諸貪網，除去臭穢；所遊諸界知其增減；曉了諸法各各有異；或復一品普能周旋；眾界音聲解世間眾想、所住顛倒、所念各異；以一言辭普入一切諸法言教；如來威變建立法界；一切眾生處在三世，諸佛入中訓誨無廢，皆令入道；是為十事菩薩行慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事行慧。何謂為十？曉了眾生當歸解慧；遍入諸國若干剎土，未入者入之；遊諸貪網，除去臭穢；所遊諸界知其增減；曉了諸法各各有異；或復一品普能周旋；眾界音聲解世間眾想、所住顛倒、所念各異；以一言辭普入一切諸法言教；如來威變建立法界；一切眾生處在三世，諸佛入中訓誨無廢，皆令入道；是為十事菩薩行慧。」

於時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時頌曰：

「信解眾生界， 普入諸佛土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「信解眾生界， 普入諸佛土，

悉至於十方， 等觀諸世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉至於十方， 等觀諸世界。

諸法無若干， 入不可計身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法無若干， 入不可計身，

如來所變化， 開度於三界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來所變化， 開度於三界。

「菩薩有十事而不自大。何謂為十？不輕慢人、蚑行、喘息；身心謙下，不輕易人；不以剎土而自貢高；若得奉敬，不懷自大；不以好音而自歎譽；行願備悉，不以綺飾；開化眾生離於懈怠；成至正覺；常懷哀愍講說經典；不諮嗟身，有所建立而不自大；是為十事不自大。」於時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩有十事而不自大。何謂為十？不輕慢人、蚑行、喘息；身心謙下，不輕易人；不以剎土而自貢高；若得奉敬，不懷自大；不以好音而自歎譽；行願備悉，不以綺飾；開化眾生離於懈怠；成至正覺；常懷哀愍講說經典；不諮嗟身，有所建立而不自大；是為十事不自大。」於時頌曰：

「不輕慢眾生、 得剎土不悅、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不輕慢眾生、 得剎土不悅、

而奉敬不歡、 離於好音聲、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而奉敬不歡、 離於好音聲、

無貪諸所願， 開化於眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無貪諸所願， 開化於眾生，

得成最正覺， 頒宣大道慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得成最正覺， 頒宣大道慧。」

說是法時，天、龍、鬼神、世間人民、阿須倫、迦留羅、甄陀羅、摩睺勒莫不歡喜，咸發道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，天、龍、鬼神、世間人民、阿須倫、迦留羅、甄陀羅、摩睺勒莫不歡喜，咸發道意。

師子、虎、狼、熊、羆、鹿黨、魚、鼈、黿、鼉、諸小小虫，皆有慈心，無相害意，聞所說法各各歡喜而發道意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師子、虎、狼、熊、羆、鹿黨、魚、鼈、黿、鼉、諸小小虫，皆有慈心，無相害意，聞所說法各各歡喜而發道意。

諸天散華，其落如雨；燒眾名香，欝如雲興；箜篌、樂器不鼓自鳴。當爾之時，莫不喜敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天散華，其落如雨；燒眾名香，欝如雲興；箜篌、樂器不鼓自鳴。當爾之時，莫不喜敬。