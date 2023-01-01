佛說如來興顯經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如來興顯經卷第四

西晉月氏三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏三藏竺法護譯

「何謂，佛子！諸菩薩遊入如來、至真現大滅度？於斯，菩薩欲入滅度，曉了一切本淨自然，則為佛矣。猶如無本而歸滅度，如來滅度亦復如是。又如本際，法界若斯，猶如虛空無極之界。又如本淨，如真本際而離欲際、如無相際、無自然際，猶如一切諸法本淨。如真本際取於滅度，如來滅度亦復如是。所以者何？應與不應，斯諸所有等無差特，無生、不起。設使諸法無生、不起，計於彼法無往、不往，無離、不離。又，如來者，不為興發諸菩薩眾諮嗟歎說；令取滅度，永寂無餘。所以者何？一切如來悉立目前。若如現在，過去亦然、及復當來，一時悉逮速疾成慧，斯須得道。覩諸如來皆當宣暢色像、音響，不興二想、亦不無二，棄諸思想、應菩薩行、捐捨諸猗。如來不念悅可眾心，是為如來之滅度也。愍哀群生眾想之患故興出矣，亦不滅度。所以者何？如來所住，處在法界悅可眾生，所以現身而有滅度。用之所由，法界無邊；如日宮殿出于水中，則便普照一切天下。日之宮殿無所想念、亦不轉移，而咸悉照，靡所不遍。諸水眾器悉覩其影，舉器無水，又日殿光則不復見。於意云何？豈可謂是日之咎也，而令其影不現器乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂，佛子！諸菩薩遊入如來、至真現大滅度？於斯，菩薩欲入滅度，曉了一切本淨自然，則為佛矣。猶如無本而歸滅度，如來滅度亦復如是。又如本際，法界若斯，猶如虛空無極之界。又如本淨，如真本際而離欲際、如無相際、無自然際，猶如一切諸法本淨。如真本際取於滅度，如來滅度亦復如是。所以者何？應與不應，斯諸所有等無差特，無生、不起。設使諸法無生、不起，計於彼法無往、不往，無離、不離。又，如來者，不為興發諸菩薩眾諮嗟歎說；令取滅度，永寂無餘。所以者何？一切如來悉立目前。若如現在，過去亦然、及復當來，一時悉逮速疾成慧，斯須得道。覩諸如來皆當宣暢色像、音響，不興二想、亦不無二，棄諸思想、應菩薩行、捐捨諸猗。如來不念悅可眾心，是為如來之滅度也。愍哀群生眾想之患故興出矣，亦不滅度。所以者何？如來所住，處在法界悅可眾生，所以現身而有滅度。用之所由，法界無邊；如日宮殿出于水中，則便普照一切天下。日之宮殿無所想念、亦不轉移，而咸悉照，靡所不遍。諸水眾器悉覩其影，舉器無水，又日殿光則不復見。於意云何？豈可謂是日之咎也，而令其影不現器乎？」

答曰：「不也。無水，器咎，非日之咎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也。無水，器咎，非日之咎。」

答曰：「如是，如來慧日往本所行至諸法界，皆為眾生常演清淨、興自然事、逮致道念、顯曜其心，而常覩見如來之身；破壞器人，心懷穢濁，不見威光。佛子！應當化度眾類渴仰無如來故，為現滅度也，亦無有生、亦無不生、亦不滅度。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「如是，如來慧日往本所行至諸法界，皆為眾生常演清淨、興自然事、逮致道念、顯曜其心，而常覩見如來之身；破壞器人，心懷穢濁，不見威光。佛子！應當化度眾類渴仰無如來故，為現滅度也，亦無有生、亦無不生、亦不滅度。」

於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是頌曰：

「假如日遍照， 其界及邊崖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「假如日遍照， 其界及邊崖，

難畏所見影， 適見不復見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難畏所見影， 適見不復見。

人中尊如此， 普現於世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中尊如此， 普現於世間，

眾生離篤信， 誨示以無為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生離篤信， 誨示以無為。

普觀諸佛國， 等由若如幻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普觀諸佛國， 等由若如幻，

狎習眾因緣， 而計于吾我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 狎習眾因緣， 而計于吾我。

假使有造行， 究竟佛所作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假使有造行， 究竟佛所作，

或不見大聖， 所覩而不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或不見大聖， 所覩而不同。

最勝有定意， 名曰解無常， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝有定意， 名曰解無常，

佛以是造業， 然後現等生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以是造業， 然後現等生。

以分別身形， 為無量無限， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以分別身形， 為無量無限，

須臾遍十方， 佛猶如蓮花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須臾遍十方， 佛猶如蓮花。

「猶如火者，普為世間成所當熟，或於異時一聚落縣而火忽滅。於意云何？將無一切諸世界火悉滅盡乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「猶如火者，普為世間成所當熟，或於異時一聚落縣而火忽滅。於意云何？將無一切諸世界火悉滅盡乎？」

答曰：「不也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也。」

報曰：「如是，如來皆入一切法界，悉遍無餘。興于佛事，則於異時復他佛土顯發道意，便見滅度而不滅度，當以如斯入於如來之般泥洹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報曰：「如是，如來皆入一切法界，悉遍無餘。興于佛事，則於異時復他佛土顯發道意，便見滅度而不滅度，當以如斯入於如來之般泥洹。

「復次，佛子！假喻幻師善學幻術、曉了方便、悉通神呪，則住精進。皆化三千大千世界悉變為水，自現其身在郡國邑，幻術停住一切而建立威，欲得詣於他異郡國、縣邑、州城便化沒已。於意云何？將無幻術皆滅盡乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！假喻幻師善學幻術、曉了方便、悉通神呪，則住精進。皆化三千大千世界悉變為水，自現其身在郡國邑，幻術停住一切而建立威，欲得詣於他異郡國、縣邑、州城便化沒已。於意云何？將無幻術皆滅盡乎？」

答曰：「不也。」報曰：「如是，如來善覺無量慧幻、示現善權聖術之呪，普入一切，現諸法界，亦無所入。猶如幻化，現如來身處在法界究虛空界，則隨眾生之所信樂，各為化示諸佛之土而現滅度，不獨一國示般泥洹。如來悉於一切法界靡不開達，是為，佛子！為菩薩者當知遊入諸如來、至真、等正覺現大滅度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不也。」報曰：「如是，如來善覺無量慧幻、示現善權聖術之呪，普入一切，現諸法界，亦無所入。猶如幻化，現如來身處在法界究虛空界，則隨眾生之所信樂，各為化示諸佛之土而現滅度，不獨一國示般泥洹。如來悉於一切法界靡不開達，是為，佛子！為菩薩者當知遊入諸如來、至真、等正覺現大滅度。

「復次，佛子！如來、至真、等正覺又有三昧，名無所著定意正受現大滅度，適以斯定而正受時，如來儀體一一毛孔演出難計億百千姟光明暉曜，一一光明變出蓮花不可計會，一一蓮華化作英妙無數自然師子床座，有化如來各坐諸座。如來則隨眾生疇數而自化立，形貌具足，真諦之德嚴淨周備，悉是往古所志之願。其有黎庶諸根純熟，則尋了見如來從容，便隨律教建立嚴淨。當來本際順從群萌志純熟者，因律而度。其如來像，亦無有處、亦無不處，亦無所說、亦無不說，亦無有常、亦無不常。又復悉是諸如來等宿世本願之所誓行，開示群萌、演達諸根，悉是威神所化聖至。斯為，佛子！諸菩薩眾遊入如來大般泥洹，所入無限、無所罣礙，究竟法界、無邊中間虛空之界。又，如來者，則為自然，無起、無滅，處真本際。若欲現時，使諸黎庶悉得休息，普以威神有所建立，皆示一切眾生法界，順化其性而演法要，雖有緣覺唯菩薩了。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！如來、至真、等正覺又有三昧，名無所著定意正受現大滅度，適以斯定而正受時，如來儀體一一毛孔演出難計億百千姟光明暉曜，一一光明變出蓮花不可計會，一一蓮華化作英妙無數自然師子床座，有化如來各坐諸座。如來則隨眾生疇數而自化立，形貌具足，真諦之德嚴淨周備，悉是往古所志之願。其有黎庶諸根純熟，則尋了見如來從容，便隨律教建立嚴淨。當來本際順從群萌志純熟者，因律而度。其如來像，亦無有處、亦無不處，亦無所說、亦無不說，亦無有常、亦無不常。又復悉是諸如來等宿世本願之所誓行，開示群萌、演達諸根，悉是威神所化聖至。斯為，佛子！諸菩薩眾遊入如來大般泥洹，所入無限、無所罣礙，究竟法界、無邊中間虛空之界。又，如來者，則為自然，無起、無滅，處真本際。若欲現時，使諸黎庶悉得休息，普以威神有所建立，皆示一切眾生法界，順化其性而演法要，雖有緣覺唯菩薩了。」

於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是頌曰：

「佛定王無著， 一切眾生尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛定王無著， 一切眾生尊，

大哀力無極， 周遍於身陰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大哀力無極， 周遍於身陰。

處在正真道， 分別演法雨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處在正真道， 分別演法雨，

光潤無想念， 普世各各異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光潤無想念， 普世各各異。

欲慕如斯慧， 諸十力之心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲慕如斯慧， 諸十力之心，

觀察最勝聖， 以何等為道？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀察最勝聖， 以何等為道？

普於諸十方、 黎庶諸有形， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普於諸十方、 黎庶諸有形，

念一切悉空， 無自然、無身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念一切悉空， 無自然、無身。

菩薩善權慧， 變師子、蓮花， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩善權慧， 變師子、蓮花，

安隱若干處， 眾生之法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安隱若干處， 眾生之法界。

一切安住聖， 自然成智謀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切安住聖， 自然成智謀，

以此無極慧， 超越諸有身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此無極慧， 超越諸有身。

已猶等解脫， 法界無人物， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已猶等解脫， 法界無人物，

其在於十方， 緣覺所由居。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其在於十方， 緣覺所由居。

唯有，佛子！斯， 達法界無餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯有，佛子！斯， 達法界無餘，

又察諸法界， 不增、無所損。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又察諸法界， 不增、無所損。

親近最勝聖， 一切慧自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親近最勝聖， 一切慧自在，

習學若不學， 有為及無為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 習學若不學， 有為及無為。

諸安住自在， 不損、無所增， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸安住自在， 不損、無所增，

不盡無所起， 佛慧不可限。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不盡無所起， 佛慧不可限。

猶如水流行， 漸漸如次遍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如水流行， 漸漸如次遍，

柔潤於土地； 其水無諛諂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 柔潤於土地； 其水無諛諂，

地亦無想念， 令水不周遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地亦無想念， 令水不周遍。

遵修精進力， 一切廣分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遵修精進力， 一切廣分別，

十力無邊際， 解諸眾生界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力無邊際， 解諸眾生界。

斯等群萌類， 思惟安住慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯等群萌類， 思惟安住慧，

則隨遵修行， 興立精進事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則隨遵修行， 興立精進事，

知是不復久， 當建功德慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知是不復久， 當建功德慧。

「何謂，佛子！菩薩而聞如來所現，當入一切眾德之本？菩薩以斯無盡真行，不以虛妄觀於如來。又，聞所說殖眾德本，入於無量貪欲之行，威神究竟以等御之。生有為中，普具眾願而不可盡；遊入無為，有所興發當來之際而無邊限；究竟色欲，逮自在地。如有一人以小小風欲壞金剛，其人雖爾不能譖增。當思其體不淨之器，解散五藏悉無所有。又其風者，自然之法，有所毀落。如是，佛子！從於佛法，隨如來教，殖德雖薄，皆以破壞一切有為所住塵勞。如來慧者，則應無為、悉無所有，除諸罣礙，如來所殖眾德之本而無所滅。猶如有人積聚薪草如須彌山，如芥子火投於薪上即時悉然，令無所餘。所以者何？其火之誼，主有所燒。行者如是，雖於如來種福德少，悉燒塵勞令無有餘，速得親近歸於滅度。所以者何？則永究盡諸所蔽礙。已於如來種德本故，滅眾瑕穢。如有大藥名曰善見，設覩其色、聞聲、嗅香、服食、佩形，眼、耳、鼻、舌、身、意自然得淨；若終入地變為醫藥，則復療病。如是，仁者！如來、至真為大藥王，具以聖慧饒益眾生，多所療治。若覲如來色身，眼即清淨；耳聞三昧，則得徹聽；若嗅戒香，鼻自然淨；服甞法味，充飽眾行；其有得聞如來所講，舌自然淨，辯才無量；若有遭遇如來光明，便得法身；其有思念於如來者，其心等淨；其有供養如來、至真，則成德本，除勞塵病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂，佛子！菩薩而聞如來所現，當入一切眾德之本？菩薩以斯無盡真行，不以虛妄觀於如來。又，聞所說殖眾德本，入於無量貪欲之行，威神究竟以等御之。生有為中，普具眾願而不可盡；遊入無為，有所興發當來之際而無邊限；究竟色欲，逮自在地。如有一人以小小風欲壞金剛，其人雖爾不能譖增。當思其體不淨之器，解散五藏悉無所有。又其風者，自然之法，有所毀落。如是，佛子！從於佛法，隨如來教，殖德雖薄，皆以破壞一切有為所住塵勞。如來慧者，則應無為、悉無所有，除諸罣礙，如來所殖眾德之本而無所滅。猶如有人積聚薪草如須彌山，如芥子火投於薪上即時悉然，令無所餘。所以者何？其火之誼，主有所燒。行者如是，雖於如來種福德少，悉燒塵勞令無有餘，速得親近歸於滅度。所以者何？則永究盡諸所蔽礙。已於如來種德本故，滅眾瑕穢。如有大藥名曰善見，設覩其色、聞聲、嗅香、服食、佩形，眼、耳、鼻、舌、身、意自然得淨；若終入地變為醫藥，則復療病。如是，仁者！如來、至真為大藥王，具以聖慧饒益眾生，多所療治。若覲如來色身，眼即清淨；耳聞三昧，則得徹聽；若嗅戒香，鼻自然淨；服甞法味，充飽眾行；其有得聞如來所講，舌自然淨，辯才無量；若有遭遇如來光明，便得法身；其有思念於如來者，其心等淨；其有供養如來、至真，則成德本，除勞塵病。

「今屬，佛子！勸喻顯示，其有見聞於如來者，則能淨除陰蓋罪患。若見聞說、無歡喜信，佛令斯等殖成德本不為虛妄，至得滅度；是見如來若聞聲者而得遊入眾德之本，因得除斷諸不善之法，則普證明眾道之元靡所乏短，悉以脫了。引諸譬喻，如來興顯一切咸備，不可引譬為假喻也。佛之功德不可思議，起度諸心，欲以開化群萌志性令得悅豫。以故，如來為諸菩薩引諸譬喻欲令解達，斯非正要。如是洪範則是如來祕奧之藏，斯則名曰一切世間所不及知，乃入如來之妙印也。如來大慧，無極聖明之種性也，名曰懷來一切菩薩一切眾生所不能及、名曰遊入如來境界平等之土、名曰淨群黎界悉令無餘、名曰普說一切根原諸所罣礙。又復至真不為餘人說斯弘典，唯為志求大乘行者無思議乘講菩薩道。又，斯經典終不歸餘趣諸菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今屬，佛子！勸喻顯示，其有見聞於如來者，則能淨除陰蓋罪患。若見聞說、無歡喜信，佛令斯等殖成德本不為虛妄，至得滅度；是見如來若聞聲者而得遊入眾德之本，因得除斷諸不善之法，則普證明眾道之元靡所乏短，悉以脫了。引諸譬喻，如來興顯一切咸備，不可引譬為假喻也。佛之功德不可思議，起度諸心，欲以開化群萌志性令得悅豫。以故，如來為諸菩薩引諸譬喻欲令解達，斯非正要。如是洪範則是如來祕奧之藏，斯則名曰一切世間所不及知，乃入如來之妙印也。如來大慧，無極聖明之種性也，名曰懷來一切菩薩一切眾生所不能及、名曰遊入如來境界平等之土、名曰淨群黎界悉令無餘、名曰普說一切根原諸所罣礙。又復至真不為餘人說斯弘典，唯為志求大乘行者無思議乘講菩薩道。又，斯經典終不歸餘趣諸菩薩。

「猶如，佛子！轉輪聖王，金輪、白象、紺馬、明珠、玉女、藏臣、兵臣——自然七寶——有斯化來，不歸餘人，唯當趣王適太子也。所以者何？因其聖后懷胎而生，則為具足轉輪聖王。設使正后生是太子則為具足，為聖王相；若壽終者，轉輪聖王所有七寶七日之後悉沒不現，則無有餘。如是比像，經典之本終不歸趣於他人也，唯當至於正覺長子、如來族姓道所生者、殖種如來之德本者。假至法身，遵修正士則當蒙恩，勢不得久亦當逮成。如是色像——如來祕藏，經典之要——不斷三寶；法若沒盡，便無見者。所以者何？一切聲聞及緣覺乘不能堪任，逮是經典亦不聞音，何況受持、諷誦、讀者？唯歸大人諸菩薩乎，書在經卷，靖著屋宇。是故，佛子！若有菩薩得聞斯講，志性恂恂敬侍法師、供奉所安，當受斯典。所以者何？設有菩薩篤信景摸，當成無上正真之道。菩薩大士無央數億百千姟劫奉行、積累六度無極，而復懷來道品之法，遵修悲哀、亦不入斯如來無極不可思議，不聞、不進，斯非名曰為菩薩也，於菩薩法為不長益，則不順從如來胄緒。設有菩薩講諸如來無罣礙慧，篤信入道而不狐疑，斯乃名曰為真菩薩，則不違失諸通慧彊，普能究竟一切世法大聖之行，隨如來教於諸佛界而無所著，皆得建立諸菩薩法，便得通達諸佛正典而無沈吟。道品境界多所變動，由得自在立成諸法，於眾菩薩威神巍巍，尋入如來無罣礙界。是以，菩薩若聞斯法，普至安住道意無限。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「猶如，佛子！轉輪聖王，金輪、白象、紺馬、明珠、玉女、藏臣、兵臣——自然七寶——有斯化來，不歸餘人，唯當趣王適太子也。所以者何？因其聖后懷胎而生，則為具足轉輪聖王。設使正后生是太子則為具足，為聖王相；若壽終者，轉輪聖王所有七寶七日之後悉沒不現，則無有餘。如是比像，經典之本終不歸趣於他人也，唯當至於正覺長子、如來族姓道所生者、殖種如來之德本者。假至法身，遵修正士則當蒙恩，勢不得久亦當逮成。如是色像——如來祕藏，經典之要——不斷三寶；法若沒盡，便無見者。所以者何？一切聲聞及緣覺乘不能堪任，逮是經典亦不聞音，何況受持、諷誦、讀者？唯歸大人諸菩薩乎，書在經卷，靖著屋宇。是故，佛子！若有菩薩得聞斯講，志性恂恂敬侍法師、供奉所安，當受斯典。所以者何？設有菩薩篤信景摸，當成無上正真之道。菩薩大士無央數億百千姟劫奉行、積累六度無極，而復懷來道品之法，遵修悲哀、亦不入斯如來無極不可思議，不聞、不進，斯非名曰為菩薩也，於菩薩法為不長益，則不順從如來胄緒。設有菩薩講諸如來無罣礙慧，篤信入道而不狐疑，斯乃名曰為真菩薩，則不違失諸通慧彊，普能究竟一切世法大聖之行，隨如來教於諸佛界而無所著，皆得建立諸菩薩法，便得通達諸佛正典而無沈吟。道品境界多所變動，由得自在立成諸法，於眾菩薩威神巍巍，尋入如來無罣礙界。是以，菩薩若聞斯法，普至安住道意無限。

「又，其志性力勢至真，皆棄眾想、應與不應，入在聖明，一切如來悉在目前。所可念者，了虛空界、遵奉三昧、開心發寤。其有行入無量法界，為諸菩薩志所造立，成就眾德而得自在，暢達通慧，除世眾垢，發心無餘。其國普周一切十方，入菩薩道，去、來、今佛合為一塗，等趣德本勸助聖道，導利群生使興道心，開化未聞當入斯法。入無所入，無能得便，皆令諸法歸無因緣，常造斯念：『順一切智及一切法。』悉為無限。菩薩已能遊入若茲，所思念者則為少事，所入難及，其慧自在，威神巍巍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，其志性力勢至真，皆棄眾想、應與不應，入在聖明，一切如來悉在目前。所可念者，了虛空界、遵奉三昧、開心發寤。其有行入無量法界，為諸菩薩志所造立，成就眾德而得自在，暢達通慧，除世眾垢，發心無餘。其國普周一切十方，入菩薩道，去、來、今佛合為一塗，等趣德本勸助聖道，導利群生使興道心，開化未聞當入斯法。入無所入，無能得便，皆令諸法歸無因緣，常造斯念：『順一切智及一切法。』悉為無限。菩薩已能遊入若茲，所思念者則為少事，所入難及，其慧自在，威神巍巍。」

普賢菩薩承佛聖旨說是法時，十方不可稱計億百千姟塵數諸佛國土六反震動、十八部變而現感應。如來威神顯暢法施則雨天華，箜篌、樂器不鼓自鳴，散衣服飾、諸蓋、幢幡，所雨眾香超於天上諸名芬熏、雜香、擣香、天上瓔珞。又復雨降大如意珠，又其光明越天所珍。讚曰：「善哉，菩薩之道過於諸天，永永無形而不可獲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩承佛聖旨說是法時，十方不可稱計億百千姟塵數諸佛國土六反震動、十八部變而現感應。如來威神顯暢法施則雨天華，箜篌、樂器不鼓自鳴，散衣服飾、諸蓋、幢幡，所雨眾香超於天上諸名芬熏、雜香、擣香、天上瓔珞。又復雨降大如意珠，又其光明越天所珍。讚曰：「善哉，菩薩之道過於諸天，永永無形而不可獲。」

又，諸菩薩承己宿德遍雨瑰琦，不可思議清淨嚴莊。諸佛國土成最正覺而悉雲集，雨無量法、講雅誦音、亦歎如來所講言詔——猶如菩薩於四大域初成正覺，建立、發起、成就菩薩而令欣喜。如是，一切諸佛世界悉無有餘，周接十方都不可計八十億姟百千佛土滿其中塵，各越如是諸佛國數。現在諸佛見普賢菩薩，聞所言講而遙讚曰：「善哉善哉！卿族姓子！是為如來所分別說不可思議。所以者何？建立真諦，遊入法界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又，諸菩薩承己宿德遍雨瑰琦，不可思議清淨嚴莊。諸佛國土成最正覺而悉雲集，雨無量法、講雅誦音、亦歎如來所講言詔——猶如菩薩於四大域初成正覺，建立、發起、成就菩薩而令欣喜。如是，一切諸佛世界悉無有餘，周接十方都不可計八十億姟百千佛土滿其中塵，各越如是諸佛國數。現在諸佛見普賢菩薩，聞所言講而遙讚曰：「善哉善哉！卿族姓子！是為如來所分別說不可思議。所以者何？建立真諦，遊入法界。」

又，是十方八十不可稱計億百千姟佛之世界滿其中塵一切諸佛，自然有音而說經法：「吾等於此而現告詔，猶如余黨被蒙開化，亦如一切諸佛講法，等無差特。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又，是十方八十不可稱計億百千姟佛之世界滿其中塵一切諸佛，自然有音而說經法：「吾等於此而現告詔，猶如余黨被蒙開化，亦如一切諸佛講法，等無差特。」

又，若百千國中塵數一切菩薩皆得神通、入諸三昧，因見十方佛當授決，一切悉獲一生補處，歸於無上正真之道。千佛國土滿中塵數眾生之類志發無上正真道意，皆為聖尊所見授決，盡於將來無數佛土滿塵之劫當得為佛，號曰佛界之乎如來、至真、等正覺，而常建立於斯法，講當來菩薩聞所未聞，宣暢、奉行于此四域一切世界眾生悉知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又，若百千國中塵數一切菩薩皆得神通、入諸三昧，因見十方佛當授決，一切悉獲一生補處，歸於無上正真之道。千佛國土滿中塵數眾生之類志發無上正真道意，皆為聖尊所見授決，盡於將來無數佛土滿塵之劫當得為佛，號曰佛界之乎如來、至真、等正覺，而常建立於斯法，講當來菩薩聞所未聞，宣暢、奉行于此四域一切世界眾生悉知。

猶若此界群萌被蒙，開化道教而順律者；十方佛國亦復如是，億百千姟、不可限量、不可稱計、不可思議、無有邊際、道所化度、盡虛空界諸佛境土諸所黎庶咸被開化，十方諸佛威神照明、如來宿本建立所致，逮得諸法，遵修德本。如來聖慧無能喻者，佛教隨時導利遍御，諸菩薩眾所獲從宜、諸根調定、宿世所行無所亡失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶若此界群萌被蒙，開化道教而順律者；十方佛國亦復如是，億百千姟、不可限量、不可稱計、不可思議、無有邊際、道所化度、盡虛空界諸佛境土諸所黎庶咸被開化，十方諸佛威神照明、如來宿本建立所致，逮得諸法，遵修德本。如來聖慧無能喻者，佛教隨時導利遍御，諸菩薩眾所獲從宜、諸根調定、宿世所行無所亡失。

普賢菩薩威神恢廣，為諸通慧威聖愷悌，悉見十方不可計量億百千姟佛土滿塵諸菩薩等品數如是悉來集會，充於十方諸法境界；示現無極嚴淨菩薩奮演大光，感動一切諸佛世界；驚駭天宮、降伏魔眾，滅除一切眾惡諸趣；宣暢如來無量威尊，不可稱計諸法之樂讚如來德，弦出無量而雨一切，無有崖底；眾寶奇特、種種供具示現無極。各各異身，一切咸為如來法門，己身之器所受無量，承佛聖旨，悉共同音，演一等聲：「善哉善哉，卿佛之子，乃能頒宣如來無等倫法。又，所翫習皆順普賢，達無量稱，入音聲號，親從如來辭來至此。其佛世界名曰普光，其法亦然。如今於此等無有異，咸說斯法，承佛聖旨逮如來典。是為，佛子！證明現在佛所建立詣此眾會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩威神恢廣，為諸通慧威聖愷悌，悉見十方不可計量億百千姟佛土滿塵諸菩薩等品數如是悉來集會，充於十方諸法境界；示現無極嚴淨菩薩奮演大光，感動一切諸佛世界；驚駭天宮、降伏魔眾，滅除一切眾惡諸趣；宣暢如來無量威尊，不可稱計諸法之樂讚如來德，弦出無量而雨一切，無有崖底；眾寶奇特、種種供具示現無極。各各異身，一切咸為如來法門，己身之器所受無量，承佛聖旨，悉共同音，演一等聲：「善哉善哉，卿佛之子，乃能頒宣如來無等倫法。又，所翫習皆順普賢，達無量稱，入音聲號，親從如來辭來至此。其佛世界名曰普光，其法亦然。如今於此等無有異，咸說斯法，承佛聖旨逮如來典。是為，佛子！證明現在佛所建立詣此眾會。

「又如於今至此會者，十方法界所教無限亦復如是，咸同虛空。諸佛國土、一一界土、四方之域顯示如來之所建立佛之國土不可限量，百千佛土滿其中塵諸菩薩來皆是如來威神之德修無等倫。以此章句於是嚴飾，審諦無損、無能過者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又如於今至此會者，十方法界所教無限亦復如是，咸同虛空。諸佛國土、一一界土、四方之域顯示如來之所建立佛之國土不可限量，百千佛土滿其中塵諸菩薩來皆是如來威神之德修無等倫。以此章句於是嚴飾，審諦無損、無能過者。」

於斯，普賢菩薩悉觀一切諸菩薩德；察法際已，宣暢大聖之姓族也。理釋諸佛無極之道，如來之法而無有侶，即便諮嗟廣達無邊，悉宿德本剖判光動一切無形。演說佛典，普解眾生志性所趣，靡不遍覩，令諸群黎逮得，應時不捨法句；使諸菩薩念不可量道法光明，綜了縷練；世尊無極建立無慢，現言歌詠，一切如來悉為一身、合一法體。又復宣暢往本大行，精進力勢無所藏匿，吉祥之力等際所有。承佛威神，道之所感無可為喻、無言乃達。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於斯，普賢菩薩悉觀一切諸菩薩德；察法際已，宣暢大聖之姓族也。理釋諸佛無極之道，如來之法而無有侶，即便諮嗟廣達無邊，悉宿德本剖判光動一切無形。演說佛典，普解眾生志性所趣，靡不遍覩，令諸群黎逮得，應時不捨法句；使諸菩薩念不可量道法光明，綜了縷練；世尊無極建立無慢，現言歌詠，一切如來悉為一身、合一法體。又復宣暢往本大行，精進力勢無所藏匿，吉祥之力等際所有。承佛威神，道之所感無可為喻、無言乃達。

爾時，普賢重告之曰：「菩薩大士逮得法忍有十事，以能具足於法忍者則無陰蓋，便致一切法忍之地，於諸佛法而無罣礙。何謂為十？一、達音響，二、柔順行，三、不起法忍，四曰、喻幻，五曰、野馬，六曰、若夢，七曰、呼響，八曰、若影，九曰、如化，十曰、如空，是為菩薩逮十法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，普賢重告之曰：「菩薩大士逮得法忍有十事，以能具足於法忍者則無陰蓋，便致一切法忍之地，於諸佛法而無罣礙。何謂為十？一、達音響，二、柔順行，三、不起法忍，四曰、喻幻，五曰、野馬，六曰、若夢，七曰、呼響，八曰、若影，九曰、如化，十曰、如空，是為菩薩逮十法忍。

「彼則何謂為音響忍？諸所聞音不懷恐怖、不畏、不懅，喜樂思順，諸所遵行無所違失，是音響忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼則何謂為音響忍？諸所聞音不懷恐怖、不畏、不懅，喜樂思順，諸所遵行無所違失，是音響忍。

「何謂柔順法忍？菩薩隨順應遊法生而觀察法，造立行等，不為逆亂。設使諸法應柔順者，當度度之。志性清淨，遵修平等，勤加精進，順入成就，是柔順法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂柔順法忍？菩薩隨順應遊法生而觀察法，造立行等，不為逆亂。設使諸法應柔順者，當度度之。志性清淨，遵修平等，勤加精進，順入成就，是柔順法忍。

「何謂菩薩不起法忍？菩薩設覩諸法有所生者都無處所、不計滅盡、亦無所見。其不生者則無所滅、其無滅者則無所盡、其無盡者則無所壞、其無壞者則無崖底、其無底者則寂然地、其寂然地者則澹泊也、其澹泊者則無所行、其無所行者則無所願，是為不起第三法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂菩薩不起法忍？菩薩設覩諸法有所生者都無處所、不計滅盡、亦無所見。其不生者則無所滅、其無滅者則無所盡、其無盡者則無所壞、其無壞者則無崖底、其無底者則寂然地、其寂然地者則澹泊也、其澹泊者則無所行、其無所行者則無所願，是為不起第三法忍。

「何謂菩薩喻幻法忍？曉了諸法一切如幻，因緣而成。篤信一法濟度若干無央數法，以無數法等入一法、入於吾我、入無所入，諸所建立導利眾行悉無所著。猶如巨象眾乘之上，若幻不與眾象、車騎、步人遊居；不與男、女、童子、童女大小遊居；不與樹木、枝葉、華、實而俱遊居。菩薩曉了一切諸法若如幻者，不合、不散、不與地、水、火、風而俱遊居；不與晝、夜、十五日、一月、一歲而俱遊居；不計百年、千年、不與日月劫數而俱遊居；不與影響諸所見眾而俱遊居；不與若干、亦不若干而俱遊居、不以若干入于一事而俱遊居；不與微妙及劣下極，柔軟、麁獷而俱遊居；不與尠少、弘多遊居；不與有限、無限遊居；不與若干各異眾會并處色者而俱遊居。其眾會者，不與幻變而俱遊居；其所幻變，不與眾會而俱遊居。無居不居、無所不居，而等濟度一切諸見及若干幻各各異見。於斯，諸見永無所見，乃見一切諸趣根原，是為，佛子！名曰菩薩遊入如幻而度於世。世所行塵勞世、國土俗遊法世、吾我世、痛痒世、有為世、離有世、合會世、無合會世、分別世、所造行世，是為菩薩濟度世名。則為幻化普入諸世，不受眾生、不壞眾生，不受國土、不敗國土，不受于法、亦不壞法，不念過事、於過去事亦無所想、亦不離想，亦無當來、亦無造行，不墮未然、不住現在、不毀所存，則於佛道而不馳騁、不想念道，亦不與佛、亦不勸佛而取滅度，不住諸願、不捨所誓，遵修平等、亦不嚴淨，無所罣礙。開道國土，勸使進入，無所破壞，住于法本而不動轉。等入吾我、亦不違毀吾我之想，陰種諸入，訓誨眾行、蠲除所著、度脫黎庶。於斯諸行無所依猗，曉了諸法而悉平等，永不可得；分別諸法但假字耳，聖達明慧無能逝者。度脫眾生恒順時宜，亦不依猗群萌因緣。住于大哀，暢宿世行不可計會報應之事，皆令信了，是為幻喻第四法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂菩薩喻幻法忍？曉了諸法一切如幻，因緣而成。篤信一法濟度若干無央數法，以無數法等入一法、入於吾我、入無所入，諸所建立導利眾行悉無所著。猶如巨象眾乘之上，若幻不與眾象、車騎、步人遊居；不與男、女、童子、童女大小遊居；不與樹木、枝葉、華、實而俱遊居。菩薩曉了一切諸法若如幻者，不合、不散、不與地、水、火、風而俱遊居；不與晝、夜、十五日、一月、一歲而俱遊居；不計百年、千年、不與日月劫數而俱遊居；不與影響諸所見眾而俱遊居；不與若干、亦不若干而俱遊居、不以若干入于一事而俱遊居；不與微妙及劣下極，柔軟、麁獷而俱遊居；不與尠少、弘多遊居；不與有限、無限遊居；不與若干各異眾會并處色者而俱遊居。其眾會者，不與幻變而俱遊居；其所幻變，不與眾會而俱遊居。無居不居、無所不居，而等濟度一切諸見及若干幻各各異見。於斯，諸見永無所見，乃見一切諸趣根原，是為，佛子！名曰菩薩遊入如幻而度於世。世所行塵勞世、國土俗遊法世、吾我世、痛痒世、有為世、離有世、合會世、無合會世、分別世、所造行世，是為菩薩濟度世名。則為幻化普入諸世，不受眾生、不壞眾生，不受國土、不敗國土，不受于法、亦不壞法，不念過事、於過去事亦無所想、亦不離想，亦無當來、亦無造行，不墮未然、不住現在、不毀所存，則於佛道而不馳騁、不想念道，亦不與佛、亦不勸佛而取滅度，不住諸願、不捨所誓，遵修平等、亦不嚴淨，無所罣礙。開道國土，勸使進入，無所破壞，住于法本而不動轉。等入吾我、亦不違毀吾我之想，陰種諸入，訓誨眾行、蠲除所著、度脫黎庶。於斯諸行無所依猗，曉了諸法而悉平等，永不可得；分別諸法但假字耳，聖達明慧無能逝者。度脫眾生恒順時宜，亦不依猗群萌因緣。住于大哀，暢宿世行不可計會報應之事，皆令信了，是為幻喻第四法忍。

「何謂，佛子！菩薩大士野馬法忍？菩薩曉世一切所有悉為慌惚，猶如野馬，人遙覩之。如江河流而有波起，達士了之炎氣無水。菩薩如是，分別諸法有無眾事，無內、無外，不有、不無、亦無斷滅，不計有常、不入教誨輕慢之內。觀覩如有而無惡趣，心不歸外、亦不處內。為一像貌、若干之像，知無像貌。一切諸法具足微妙皆悉無本，是為野馬第五法忍。「何謂，佛子！菩薩大士喻夢法忍？菩薩觀世猶如夢想，如人之夢不處于世、不從世興、不從世生。又，夢者，夢無有欲界、亦無色界、無無色界。所以謂夢則無所生、悉無所有，夢無塵勞則無結恨。又計夢者，既無所生、亦無清淨，夢不見夢。菩薩大士觀一切世曉了如夢，亦無明達、亦無闇冥，夢者自然、夢無所著，夢者怳惚、夢者本淨，有所建立而有此夢。夢無所壞，因所念想故而有斯夢。設能曉了一切諸法若如夢者，開導世間，是為若夢第六法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂，佛子！菩薩大士野馬法忍？菩薩曉世一切所有悉為慌惚，猶如野馬，人遙覩之。如江河流而有波起，達士了之炎氣無水。菩薩如是，分別諸法有無眾事，無內、無外，不有、不無、亦無斷滅，不計有常、不入教誨輕慢之內。觀覩如有而無惡趣，心不歸外、亦不處內。為一像貌、若干之像，知無像貌。一切諸法具足微妙皆悉無本，是為野馬第五法忍。「何謂，佛子！菩薩大士喻夢法忍？菩薩觀世猶如夢想，如人之夢不處于世、不從世興、不從世生。又，夢者，夢無有欲界、亦無色界、無無色界。所以謂夢則無所生、悉無所有，夢無塵勞則無結恨。又計夢者，既無所生、亦無清淨，夢不見夢。菩薩大士觀一切世曉了如夢，亦無明達、亦無闇冥，夢者自然、夢無所著，夢者怳惚、夢者本淨，有所建立而有此夢。夢無所壞，因所念想故而有斯夢。設能曉了一切諸法若如夢者，開導世間，是為若夢第六法忍。

「何謂，佛子！菩薩大士如響法忍？菩薩學法，所入諸音，設有所學，度於未度，學法開化，了於一切。猶若呼響，非不有聲，然本悉寂，亦無所度。菩薩大士如是色像察於如來內外諸響，亦不別見內外諸事、亦不知外、亦不以內而了外事，不見所託，曉知言辭進退之宜，是為解知若干章句。因緣如響有所啟導，於諸法施靡所不達，亦無所礙；有所學者，分別曉了一切諸聲悉無所有。猶如天上殊妙玉女屬天帝釋，而以一口、身同時鼓出百千妓樂之音。又，其妓樂無所想念，口亦無念：『吾今演出百千妙響。』菩薩大士度諸境界亦無想念、亦無言辭，曉了權宜成無量音，方便無限度於世法亦不退還。常轉諸界入群黎眾，為諸會者分別說之，多所開導則建立之，口暢演現無罣礙音，遍諸佛土令其信樂。班宣經典訓導蒸庶，為奮光明散照未悟，悉使覺了一切諸音，縱有所說，皆無所生。遊若干音都無想念，益加開導，解無所生，宣諸覺場，逮至聖塗。菩薩大士已住於此等無所獲、令普聽者入於一切諸佛所興、面見諸佛轉於無限所度法輪，順無想念，是為如響第七法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂，佛子！菩薩大士如響法忍？菩薩學法，所入諸音，設有所學，度於未度，學法開化，了於一切。猶若呼響，非不有聲，然本悉寂，亦無所度。菩薩大士如是色像察於如來內外諸響，亦不別見內外諸事、亦不知外、亦不以內而了外事，不見所託，曉知言辭進退之宜，是為解知若干章句。因緣如響有所啟導，於諸法施靡所不達，亦無所礙；有所學者，分別曉了一切諸聲悉無所有。猶如天上殊妙玉女屬天帝釋，而以一口、身同時鼓出百千妓樂之音。又，其妓樂無所想念，口亦無念：『吾今演出百千妙響。』菩薩大士度諸境界亦無想念、亦無言辭，曉了權宜成無量音，方便無限度於世法亦不退還。常轉諸界入群黎眾，為諸會者分別說之，多所開導則建立之，口暢演現無罣礙音，遍諸佛土令其信樂。班宣經典訓導蒸庶，為奮光明散照未悟，悉使覺了一切諸音，縱有所說，皆無所生。遊若干音都無想念，益加開導，解無所生，宣諸覺場，逮至聖塗。菩薩大士已住於此等無所獲、令普聽者入於一切諸佛所興、面見諸佛轉於無限所度法輪，順無想念，是為如響第七法忍。

「何謂，佛子！菩薩大士若影法忍？菩薩不沒於世、不生於世、不遊於世、不出於世表、不行於世、不信法界、不壞習俗。又，於世界亦無不壞、不至於世、不貪樂世、不御於世、不長於世。又，彼菩薩不處於世、亦不度世、亦不奉行菩薩之行，無所篤信，於大誓願不實、不虛，不有、不無。無虛妄行，則趣一切諸佛之法，普周世間靡所不遍，於世俗法亦無所住，不隨俗教。猶若如影，假如日殿、亦如月照，男、女、樹木、山陵、屋宅、諸神宮殿、諸江河流若干種形，無量因緣不可盡極。諸所方面，因日光明悉覩眾像，知其所趣如清淨水。又如船師，若夜光珠因其所見而得自恣。於斯，所好當所施者；其不清淨、無光耀者，悉蒙其明，而蒙暉照亦無所造。又，其光明亦無所有——無有音響，亦無所生——因其光明而有所別。然其光明無所遊居，雖為清顯亦復不與。清顯同處於光明地亦謂光明，照若干流亦無所照，則無所周，影亦不入江河、泉源、大海、淵池。又計其影亦無所處、亦無所著，其影所現亦無鮮潔，不有瑕疵。斯影不現，則於彼間不猗得本；其影廣現，無遠、無近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂，佛子！菩薩大士若影法忍？菩薩不沒於世、不生於世、不遊於世、不出於世表、不行於世、不信法界、不壞習俗。又，於世界亦無不壞、不至於世、不貪樂世、不御於世、不長於世。又，彼菩薩不處於世、亦不度世、亦不奉行菩薩之行，無所篤信，於大誓願不實、不虛，不有、不無。無虛妄行，則趣一切諸佛之法，普周世間靡所不遍，於世俗法亦無所住，不隨俗教。猶若如影，假如日殿、亦如月照，男、女、樹木、山陵、屋宅、諸神宮殿、諸江河流若干種形，無量因緣不可盡極。諸所方面，因日光明悉覩眾像，知其所趣如清淨水。又如船師，若夜光珠因其所見而得自恣。於斯，所好當所施者；其不清淨、無光耀者，悉蒙其明，而蒙暉照亦無所造。又，其光明亦無所有——無有音響，亦無所生——因其光明而有所別。然其光明無所遊居，雖為清顯亦復不與。清顯同處於光明地亦謂光明，照若干流亦無所照，則無所周，影亦不入江河、泉源、大海、淵池。又計其影亦無所處、亦無所著，其影所現亦無鮮潔，不有瑕疵。斯影不現，則於彼間不猗得本；其影廣現，無遠、無近。

「菩薩如是，所開化者已及彼性，志行所趣而得自在。所觀眾生道慧之場，有所勸化他志所行，等無差特，分別己身所遊道場而普審察己界、他界悉無二品。如種樹者，從始生芽，展轉滋茂，稍漸成長而生莖節、枝葉、華、實。菩薩如是，於己法界及與他界分別諸相，法無有二，則得超入無礙本際。彼菩薩身則得越過不可思議諸佛國土，見諸佛土亦無所著，於諸世界亦不轉移，至諸佛界亦無所至。法身所至如日殿影在所具矣，其身普入，現一切界；有所現生，行無罣礙，亦不分身、亦無所行。無是世間世俗之想，蠲除方土虛無之辭、亦不散身，逮不終始，無所不覆。如來之種本際所行亦不復淨身、口、意行，便得遊入諮嗟無量，淨一切身靡不周達，是為如影第八法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩如是，所開化者已及彼性，志行所趣而得自在。所觀眾生道慧之場，有所勸化他志所行，等無差特，分別己身所遊道場而普審察己界、他界悉無二品。如種樹者，從始生芽，展轉滋茂，稍漸成長而生莖節、枝葉、華、實。菩薩如是，於己法界及與他界分別諸相，法無有二，則得超入無礙本際。彼菩薩身則得越過不可思議諸佛國土，見諸佛土亦無所著，於諸世界亦不轉移，至諸佛界亦無所至。法身所至如日殿影在所具矣，其身普入，現一切界；有所現生，行無罣礙，亦不分身、亦無所行。無是世間世俗之想，蠲除方土虛無之辭、亦不散身，逮不終始，無所不覆。如來之種本際所行亦不復淨身、口、意行，便得遊入諮嗟無量，淨一切身靡不周達，是為如影第八法忍。

「何謂，佛子！菩薩大士如化法忍？菩薩普入世俗，若有所至，觀了眾生一切如化，然不適識，念如化事。所謂化者，則謂一切諸有世界因所造行、思想所化，皆是一切苦樂顛倒斯化等類。一切世間悉緣無明，或以思想便成塵勞眾想之念，因緣化生，由是建立宣暢諮嗟音響法律。以無想教而開化之，堅固不退，導令平等，悟諸不覺，立志誓願，行如化者。觀察如來大哀之行，黎庶化生曉了於斯，謂修法輪善權方便，以慧無畏、四分別辯聖達自在。如是，菩薩化度于世，超世功德、辯才自由恢弘無際，入於無量億千之眾，處於其中而得自恣，悉能曉了人行、天動、覩無聖路，示以大道如其所行無所違失。譬如化人則無所念、亦無所造，不興心事、亦不於法而有所住，不從業起、亦不望報，無所遊至不出于世、亦不於世而成正覺，亦不念法、不習諸法，亦不久住、亦不須臾，亦無所處、不行習俗，不長世間、無方面辭，不近諸限、亦無不限，不增、不損，無有篤信、亦無不信，無有賢聖、亦不凡夫，無有塵勞、亦不結恨，不沒、不生，亦無有慧、亦無不慧，亦無所有、亦無微妙，不依猗世、亦不導御，於諸法界不智、不愚，亦無所受、亦無不受，無有五陰、亦不無陰，無有生死、亦不滅度，不有、不無。如是，菩薩遊行於世，修菩薩行，曉了辯才，不建憍慢，覩見世間，無有自大，遵所修行。不為己身、不為世俗，無放逸者，而無吾我、離著貢高，亦不倚此、亦不依俗，捨其慢恣、無所想念，不處於世、不斷於世，亦不於法而溢自在、不於人界有所猗著，無所開導、亦不處於眾生之界，無有所願、亦無想念、亦無所淨。又，於諸法無所莊嚴，諸佛之法悉無所有，具足成就乃至大道。又斯諸法不有、不無，猶如彼化不有、不無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂，佛子！菩薩大士如化法忍？菩薩普入世俗，若有所至，觀了眾生一切如化，然不適識，念如化事。所謂化者，則謂一切諸有世界因所造行、思想所化，皆是一切苦樂顛倒斯化等類。一切世間悉緣無明，或以思想便成塵勞眾想之念，因緣化生，由是建立宣暢諮嗟音響法律。以無想教而開化之，堅固不退，導令平等，悟諸不覺，立志誓願，行如化者。觀察如來大哀之行，黎庶化生曉了於斯，謂修法輪善權方便，以慧無畏、四分別辯聖達自在。如是，菩薩化度于世，超世功德、辯才自由恢弘無際，入於無量億千之眾，處於其中而得自恣，悉能曉了人行、天動、覩無聖路，示以大道如其所行無所違失。譬如化人則無所念、亦無所造，不興心事、亦不於法而有所住，不從業起、亦不望報，無所遊至不出于世、亦不於世而成正覺，亦不念法、不習諸法，亦不久住、亦不須臾，亦無所處、不行習俗，不長世間、無方面辭，不近諸限、亦無不限，不增、不損，無有篤信、亦無不信，無有賢聖、亦不凡夫，無有塵勞、亦不結恨，不沒、不生，亦無有慧、亦無不慧，亦無所有、亦無微妙，不依猗世、亦不導御，於諸法界不智、不愚，亦無所受、亦無不受，無有五陰、亦不無陰，無有生死、亦不滅度，不有、不無。如是，菩薩遊行於世，修菩薩行，曉了辯才，不建憍慢，覩見世間，無有自大，遵所修行。不為己身、不為世俗，無放逸者，而無吾我、離著貢高，亦不倚此、亦不依俗，捨其慢恣、無所想念，不處於世、不斷於世，亦不於法而溢自在、不於人界有所猗著，無所開導、亦不處於眾生之界，無有所願、亦無想念、亦無所淨。又，於諸法無所莊嚴，諸佛之法悉無所有，具足成就乃至大道。又斯諸法不有、不無，猶如彼化不有、不無。

「達化菩薩住於法忍而等曉了一切佛道，已得成就，造立誠諦，斯則菩薩周攬佛法，如化無處，普於佛道而無所獲。眾生之行無諸陰蓋，不起有身、入一切身而開導之，有所建立而無所著。若見色者，於色如化，悉無所著，而等具足；真諦本際，自然之明有所照耀，於解脫法而無所猗；於一切法，現有所生而無所生。如彼化人無所識念，本性清淨，有所受言如所諮講，順一切律、亦無想念。如化感動，變異所造，現來詣此一切如來至聖道場，無諸退緣、亦無所生，興無罣礙，成一切力，悉無所想。如彼化人，其心咸達而不蔽礙圍神之山，是為如化第九法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「達化菩薩住於法忍而等曉了一切佛道，已得成就，造立誠諦，斯則菩薩周攬佛法，如化無處，普於佛道而無所獲。眾生之行無諸陰蓋，不起有身、入一切身而開導之，有所建立而無所著。若見色者，於色如化，悉無所著，而等具足；真諦本際，自然之明有所照耀，於解脫法而無所猗；於一切法，現有所生而無所生。如彼化人無所識念，本性清淨，有所受言如所諮講，順一切律、亦無想念。如化感動，變異所造，現來詣此一切如來至聖道場，無諸退緣、亦無所生，興無罣礙，成一切力，悉無所想。如彼化人，其心咸達而不蔽礙圍神之山，是為如化第九法忍。

「何謂，佛子！菩薩大士如空法忍？菩薩觀入眾生之界，猶如虛空，無有緣相；一切法眾亦復如茲。入諸佛土而無有誠，諸法虛空無有二事，菩薩如斯入無所誓。猶如虛空苞諸佛土亦復如斯，無所縛著，興於如來所入之力而俱遊同。猶如虛空所入無二；道亦如斯，無去、來、今；慧亦如之，皆分別說一切諸法所入如是。菩薩大士逮得法忍，猶如虛空，所致聖慧亦復如茲。於斯諸乘有所致獲悉如虛空，身，口，意所獲自在。猶如虛空，所逮諸法因意所念而有所成。猶如虛空，於一切法而無所種，不沒，不生；菩薩如是，於一切法而得自在，不終、不始。猶如虛空，無有處所、無能毀者，於諸通慧無有處所、亦無所壞。於諸佛力猶如虛空自然而住，於一切世而無所住，則為自然之境界也。菩薩如是，建立眾生，亦無所立，一切如化。猶如虛空，不起、不滅、亦無所生，合受一切世界所有；菩薩大士如是，亦無所住、無所成就、有所嚴淨也，因其普顯一切世界。猶如虛空，無有處所、亦無方面，無有邊際、亦無崖底，暢達深廣，靡不周至；菩薩如是，無有處所、亦無方面而有所至也，於一切法宣達恢弘，等御諸行靡不周遍。猶如虛空，有住依立則無所生，而現眾庶含𮖐眾形；菩薩如是，不行、不住，遊隨眾行而有所現、亦無所生。猶如虛空，無有形像、亦無不像，無清淨行、亦無穢濁，因有道御；菩薩如是，無世形像、無度世像、無無量像，因有所現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂，佛子！菩薩大士如空法忍？菩薩觀入眾生之界，猶如虛空，無有緣相；一切法眾亦復如茲。入諸佛土而無有誠，諸法虛空無有二事，菩薩如斯入無所誓。猶如虛空苞諸佛土亦復如斯，無所縛著，興於如來所入之力而俱遊同。猶如虛空所入無二；道亦如斯，無去、來、今；慧亦如之，皆分別說一切諸法所入如是。菩薩大士逮得法忍，猶如虛空，所致聖慧亦復如茲。於斯諸乘有所致獲悉如虛空，身，口，意所獲自在。猶如虛空，所逮諸法因意所念而有所成。猶如虛空，於一切法而無所種，不沒，不生；菩薩如是，於一切法而得自在，不終、不始。猶如虛空，無有處所、無能毀者，於諸通慧無有處所、亦無所壞。於諸佛力猶如虛空自然而住，於一切世而無所住，則為自然之境界也。菩薩如是，建立眾生，亦無所立，一切如化。猶如虛空，不起、不滅、亦無所生，合受一切世界所有；菩薩大士如是，亦無所住、無所成就、有所嚴淨也，因其普顯一切世界。猶如虛空，無有處所、亦無方面，無有邊際、亦無崖底，暢達深廣，靡不周至；菩薩如是，無有處所、亦無方面而有所至也，於一切法宣達恢弘，等御諸行靡不周遍。猶如虛空，有住依立則無所生，而現眾庶含𮖐眾形；菩薩如是，不行、不住，遊隨眾行而有所現、亦無所生。猶如虛空，無有形像、亦無不像，無清淨行、亦無穢濁，因有道御；菩薩如是，無世形像、無度世像、無無量像，因有所現。

「猶如虛空，無有久固、無須臾立；菩薩如是，不久存立、不須臾住。猶如現影而無有影，為菩薩行若曉了此乃得究竟。行如虛空，現諸塵勞而無穢疵、現諸結恨而無怨憎；菩薩如是，則以道力降伏眾魔，一切清淨，其心鮮潔，寂寞、恬怕，等苞一切世間所有。又如虛空所𮖐世間，等無差特；菩薩如是，於一切法而悉平均。菩薩大士又於諸法亦無所礙、無所亡失。猶如虛空等𮖐一切，欲限虛空無有邊際；菩薩如是，於一切法志性俱遊。又，其道心無有邊際。所以者何？其虛空者，所周平等。菩薩於己而遵修行，成就清淨、造於平等為一周業，則以一事轉為無量，普遊諸剎。若如虛空，於諸佛土無所究竟而得具足，於諸方面而無所住，遊入諸方成就神通，一切諸德、不可限量殊特之事自然具足，悉獲諸法至度無極、得堅固術、志如虛空。若如金剛，於一切響無所想念，開導諸音則不違捨法輪之轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「猶如虛空，無有久固、無須臾立；菩薩如是，不久存立、不須臾住。猶如現影而無有影，為菩薩行若曉了此乃得究竟。行如虛空，現諸塵勞而無穢疵、現諸結恨而無怨憎；菩薩如是，則以道力降伏眾魔，一切清淨，其心鮮潔，寂寞、恬怕，等苞一切世間所有。又如虛空所𮖐世間，等無差特；菩薩如是，於一切法而悉平均。菩薩大士又於諸法亦無所礙、無所亡失。猶如虛空等𮖐一切，欲限虛空無有邊際；菩薩如是，於一切法志性俱遊。又，其道心無有邊際。所以者何？其虛空者，所周平等。菩薩於己而遵修行，成就清淨、造於平等為一周業，則以一事轉為無量，普遊諸剎。若如虛空，於諸佛土無所究竟而得具足，於諸方面而無所住，遊入諸方成就神通，一切諸德、不可限量殊特之事自然具足，悉獲諸法至度無極、得堅固術、志如虛空。若如金剛，於一切響無所想念，開導諸音則不違捨法輪之轉。

「假使菩薩行能具足成斯忍者，則得自在、亦無所至，無往、無來，悉無所趣乃得自在而無所滅。便於無為而得由己，無所亡失除無實身，成就真體，順如律教。心無所望則為一相，其身自在入於無相，則以無相無有限量。佛力無限，身普自恣，靡不周達，則護己行，身無所壞而得由己。堅固平等，有所降伏，一切普入，其因咸覩，眼則清淨；已無陰蓋離欲之行，亦無不行。猶如虛空，寂默無限，所入之處則以無忍無所不忍，是所謂功德也，己普辯大至于澹泊。猶如虛空，無有危厄；一切菩薩曉了所行、入于清淨，心等如空，無所毀失。一切佛法若巨海，殊特無限，有所遊入，無有斷絕。入諸佛土，建立誘導無限國界眾生之黨，虛空無底，離諸色像、無眾音響。察長見諸普隨示現，尋開化之，具足成就，志固如空，無能沮敗，其心堅強，悉得究竟。普等世界亦如虛空悉無所有，其堅固者，無趣諸世，除諸恩愛，能具大道。其劫悉燒天地然盡，不燒虛空，虛空總攬含受一切諸佛世界。菩薩如是入於諸力、建立無上正真之慧，是為，佛子！菩薩大士了諸法如空第十法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「假使菩薩行能具足成斯忍者，則得自在、亦無所至，無往、無來，悉無所趣乃得自在而無所滅。便於無為而得由己，無所亡失除無實身，成就真體，順如律教。心無所望則為一相，其身自在入於無相，則以無相無有限量。佛力無限，身普自恣，靡不周達，則護己行，身無所壞而得由己。堅固平等，有所降伏，一切普入，其因咸覩，眼則清淨；已無陰蓋離欲之行，亦無不行。猶如虛空，寂默無限，所入之處則以無忍無所不忍，是所謂功德也，己普辯大至于澹泊。猶如虛空，無有危厄；一切菩薩曉了所行、入于清淨，心等如空，無所毀失。一切佛法若巨海，殊特無限，有所遊入，無有斷絕。入諸佛土，建立誘導無限國界眾生之黨，虛空無底，離諸色像、無眾音響。察長見諸普隨示現，尋開化之，具足成就，志固如空，無能沮敗，其心堅強，悉得究竟。普等世界亦如虛空悉無所有，其堅固者，無趣諸世，除諸恩愛，能具大道。其劫悉燒天地然盡，不燒虛空，虛空總攬含受一切諸佛世界。菩薩如是入於諸力、建立無上正真之慧，是為，佛子！菩薩大士了諸法如空第十法忍。」

普賢菩薩說是經時，諸菩薩眾，諸天、龍、神、阿須倫、世人，莫不歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩說是經時，諸菩薩眾，諸天、龍、神、阿須倫、世人，莫不歡喜。