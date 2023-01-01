佛說如來興顯經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如來興顯經卷第三

西晉月氏三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏三藏竺法護譯

佛言：「何謂，佛子！而諸菩薩遊入如來、至真、等正覺心所念行？如來不為心有所念、不分別名、不曉了識，如來無心乃能入遊無量之念。如倚虛空造立一切，因其由趣有所成就，又如虛空悉無所著。如是，仁者！若欲求道、恃怙慧者，一切世俗及度世事因佛聖慧而逮興顯。又，如來慧而無所著，是為第一因緣之門菩薩遊入如來行念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「何謂，佛子！而諸菩薩遊入如來、至真、等正覺心所念行？如來不為心有所念、不分別名、不曉了識，如來無心乃能入遊無量之念。如倚虛空造立一切，因其由趣有所成就，又如虛空悉無所著。如是，仁者！若欲求道、恃怙慧者，一切世俗及度世事因佛聖慧而逮興顯。又，如來慧而無所著，是為第一因緣之門菩薩遊入如來行念。」

於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是頌曰：

「猶如虛空中， 而受一切形， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「猶如虛空中， 而受一切形，

而著依怙之， 亦無空想念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而著依怙之， 亦無空想念。

如來之妙慧， 如是無所著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來之妙慧， 如是無所著，

咸救於一切， 不想吾我、人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 咸救於一切， 不想吾我、人。

「復次，佛子！猶如法界不離一切諸聲聞度及諸緣覺、一切菩薩所習遊至。又其法界不增、不減，大道如斯。如來慧合集世間度世之慧，分別了念所造巧便，慧不增減，是為第二。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！猶如法界不離一切諸聲聞度及諸緣覺、一切菩薩所習遊至。又其法界不增、不減，大道如斯。如來慧合集世間度世之慧，分別了念所造巧便，慧不增減，是為第二。」

於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是頌曰：

「譬如聲聞地， 及與緣覺乘、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如聲聞地， 及與緣覺乘、

菩薩之大士， 悉從虛空生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩之大士， 悉從虛空生。

大聖亦如是， 解空無極慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大聖亦如是， 解空無極慧，

心等無增減， 救濟無適莫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心等無增減， 救濟無適莫。

「復次，佛子！猶如大海與四大域八十億土而相連接，地形所盡，至其境界而普悉可獲得水矣，自然踊出，其大海者亦無所念。如來之慧亦復若斯，普至一切眾生心意，靡不達遍。從諸黎庶意之所念、所在逮致清淨法門則以順之，令世人獲自然之慧。又如來、世尊所可演慧悉為平等，從其志性以奇特事而療治之，道德超世，是為第三。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！猶如大海與四大域八十億土而相連接，地形所盡，至其境界而普悉可獲得水矣，自然踊出，其大海者亦無所念。如來之慧亦復若斯，普至一切眾生心意，靡不達遍。從諸黎庶意之所念、所在逮致清淨法門則以順之，令世人獲自然之慧。又如來、世尊所可演慧悉為平等，從其志性以奇特事而療治之，道德超世，是為第三。」

於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是頌曰：

「譬如四大海， 與八十億域， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如四大海， 與八十億域，

而悉相連接。 地形所盡到， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而悉相連接。 地形所盡到，

水靡所不至， 而自然涌出， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水靡所不至， 而自然涌出，

海亦無想念； 如來慧如此， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海亦無想念； 如來慧如此，

至諸眾生心， 慧莫不通達。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至諸眾生心， 慧莫不通達。

從群黎所好， 則為開導之， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從群黎所好， 則為開導之，

致於清淨明， 令獲自然明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 致於清淨明， 令獲自然明，

所演悉平等， 如來無想念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所演悉平等， 如來無想念。

「復次，佛子！猶如巨海自有四大如意寶珠，演集積累無量之德。所以致此如意珠者，不以龍神有德故有此大珠生；諸琦珍悉大海恩也，生一切寶，黎庶戴仰，莫不濟之。何謂為四？一名曰、等集眾寶，二曰、無盡音，三曰、歸趣，四曰、等集眾辭。又，計於此大如意珠則非凡類——阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩休勒、諸龍、鬼神及餘水居、含血之類——能致光耀。所以者何？寶固在於海王、龍王藏。又，其大海諸摩尼珠而有四角，在於四方海龍王宮各自別立。如來、至真、等正覺亦復如是，道德暉赫，有四大寶無極之慧，則以於此四大慧寶勸化開導一切眾生——諸學、不學、及至緣覺、菩薩——慧寶緣此致之，靡不濟度。何謂為四？興隆法樂至無所猗善權之慧、有數無數有為無為法寶藏慧、於諸法界而無所壞隨時演慧、以得超度於時不時擾動之慧，是為四。則復以此四大之慧求如來藏、入道府庫，不與眾生而同塵垢，在于世間逮開士慧，令諸菩薩遊詣四方所可玩習，無上正真而令堅住，立不退轉，是為第四。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！猶如巨海自有四大如意寶珠，演集積累無量之德。所以致此如意珠者，不以龍神有德故有此大珠生；諸琦珍悉大海恩也，生一切寶，黎庶戴仰，莫不濟之。何謂為四？一名曰、等集眾寶，二曰、無盡音，三曰、歸趣，四曰、等集眾辭。又，計於此大如意珠則非凡類——阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩休勒、諸龍、鬼神及餘水居、含血之類——能致光耀。所以者何？寶固在於海王、龍王藏。又，其大海諸摩尼珠而有四角，在於四方海龍王宮各自別立。如來、至真、等正覺亦復如是，道德暉赫，有四大寶無極之慧，則以於此四大慧寶勸化開導一切眾生——諸學、不學、及至緣覺、菩薩——慧寶緣此致之，靡不濟度。何謂為四？興隆法樂至無所猗善權之慧、有數無數有為無為法寶藏慧、於諸法界而無所壞隨時演慧、以得超度於時不時擾動之慧，是為四。則復以此四大之慧求如來藏、入道府庫，不與眾生而同塵垢，在于世間逮開士慧，令諸菩薩遊詣四方所可玩習，無上正真而令堅住，立不退轉，是為第四。」

於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是頌曰：

「四珍之尊義， 逮致安妙藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四珍之尊義， 逮致安妙藏，

所以巨海中， 自然生諸寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所以巨海中， 自然生諸寶。

其如意明珠， 不離清淨妙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其如意明珠， 不離清淨妙，

分別在四面， 所處有光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別在四面， 所處有光明。

如來四品慧， 無量不可限， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來四品慧， 無量不可限，

安住聖巍巍， 開道於五趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住聖巍巍， 開道於五趣。

斯無極至慧， 無有異想念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯無極至慧， 無有異想念，

唯察諸十方， 所說無不達。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯察諸十方， 所說無不達。

「復次，佛子！有彼巨海而復現於四大之寶如意之珠，威神巍巍，光明無極。斯如意寶功德之耀，消於大海所積聚水而令厥水不復遊逸，斯以大海不增不減。以是之故，如意大珠至使大海常自停貯。何謂四？日之耀藏大如意寶、師子之步大如意寶、照燿光明大如意寶、無餘究竟大如意寶，是四大寶。假使大海若無有此如意珠者，水當流溢，四大域界盪合漭瀁，至圍神山、大圍神山悉當沒溺。其日耀藏如意寶珠則以二事變大海水，其光照之，消伏其水而令色變化，成像乳；師子之步如意寶光照變乳色，成如蘇揣；照耀光明如意寶珠暉㷿照之，除去蘇像，猶劫燒時火㷿盛赫皆焚天地；大如意光照於巨海令其無餘，忽然滅盡，不知所歸。如是，仁者！如來、正覺為眾生故，則以四慧照燿一切。因斯明照，於諸菩薩至令逮成如來三昧。何謂為四？除滅眾罪則以法河、究盡恩愛令成道化、皆以智明照于世間、如來之慧無冥無明為平等聖，是為如來四大之慧。為諸菩薩忍眾恐懼、殖不可議功德之本，至於一品諸天、人民及阿須倫濁俗之眾，不堪諸患無量苦痛。若值如來寂寞之地慧明所照，降伏諸著立于三昧，若聞法頌消生死海。遭遇如來所開化慧篤樂三昧，因得興於大聖神通微妙行音，大慧照世消化眾穢，致神足行能自成立，為世大明開道盲蔽，無冥、無明。以能蒙此如來慧聖，則能降伏世之邪智，大人之地無三昧定，滅除一切財業賄賂，身無所有而逮得此大道之慧。若無於斯如來四慧道德光明，假使欲令諸菩薩眾逮得如來、至真、正覺三昧正定，未之有也，亦不能除生、老、病、死，四無所畏、無本際行，是為五事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！有彼巨海而復現於四大之寶如意之珠，威神巍巍，光明無極。斯如意寶功德之耀，消於大海所積聚水而令厥水不復遊逸，斯以大海不增不減。以是之故，如意大珠至使大海常自停貯。何謂四？日之耀藏大如意寶、師子之步大如意寶、照燿光明大如意寶、無餘究竟大如意寶，是四大寶。假使大海若無有此如意珠者，水當流溢，四大域界盪合漭瀁，至圍神山、大圍神山悉當沒溺。其日耀藏如意寶珠則以二事變大海水，其光照之，消伏其水而令色變化，成像乳；師子之步如意寶光照變乳色，成如蘇揣；照耀光明如意寶珠暉㷿照之，除去蘇像，猶劫燒時火㷿盛赫皆焚天地；大如意光照於巨海令其無餘，忽然滅盡，不知所歸。如是，仁者！如來、正覺為眾生故，則以四慧照燿一切。因斯明照，於諸菩薩至令逮成如來三昧。何謂為四？除滅眾罪則以法河、究盡恩愛令成道化、皆以智明照于世間、如來之慧無冥無明為平等聖，是為如來四大之慧。為諸菩薩忍眾恐懼、殖不可議功德之本，至於一品諸天、人民及阿須倫濁俗之眾，不堪諸患無量苦痛。若值如來寂寞之地慧明所照，降伏諸著立于三昧，若聞法頌消生死海。遭遇如來所開化慧篤樂三昧，因得興於大聖神通微妙行音，大慧照世消化眾穢，致神足行能自成立，為世大明開道盲蔽，無冥、無明。以能蒙此如來慧聖，則能降伏世之邪智，大人之地無三昧定，滅除一切財業賄賂，身無所有而逮得此大道之慧。若無於斯如來四慧道德光明，假使欲令諸菩薩眾逮得如來、至真、正覺三昧正定，未之有也，亦不能除生、老、病、死，四無所畏、無本際行，是為五事。」

於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是頌曰：

「海水無限際， 而有四品寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「海水無限際， 而有四品寶，

大力無極威， 次有微妙尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大力無極威， 次有微妙尊。

四方域眾流， 自然有萬川， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四方域眾流， 自然有萬川，

常入於大海， 大海無增減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常入於大海， 大海無增減。

慧處在法座， 決斷諸所著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧處在法座， 決斷諸所著，

以法廣布施， 歡喜無所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以法廣布施， 歡喜無所說。

安住有四慧， 咸為諸開士、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住有四慧， 咸為諸開士、

最勝及菩薩， 未曾有眾患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝及菩薩， 未曾有眾患。

「復次，佛子！猶如假喻，其下方水及至上界想無想天，一切三千大千世界悉處虛空。如是計之，一切三界群生有形不離虛空，而想吾我虛無所計則無所猗，空無所著、亦不迫迮。生死亦然，察於十方所周虛空含受一切諸佛世界，亦無所受。如是，仁者！諸聲聞乘、緣覺之慧，有為行慧、無為行慧，皆以依猗如來之慧。如來智慧之所開化，大道通達普入一切，無不周接、無所想念、亦無罣礙，輒以聖智多所濟導，是為第六。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！猶如假喻，其下方水及至上界想無想天，一切三千大千世界悉處虛空。如是計之，一切三界群生有形不離虛空，而想吾我虛無所計則無所猗，空無所著、亦不迫迮。生死亦然，察於十方所周虛空含受一切諸佛世界，亦無所受。如是，仁者！諸聲聞乘、緣覺之慧，有為行慧、無為行慧，皆以依猗如來之慧。如來智慧之所開化，大道通達普入一切，無不周接、無所想念、亦無罣礙，輒以聖智多所濟導，是為第六。」

於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是頌曰：

「旨極從下方， 起至於上界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「旨極從下方， 起至於上界，

一切三千國， 欲色及無色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切三千國， 欲色及無色。

所住、無所住， 諸界無吾我， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所住、無所住， 諸界無吾我，

亦不計有常、 不念於斷絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不計有常、 不念於斷絕。

安住慧如是， 一切慧之本， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住慧如是， 一切慧之本，

諸學及不學， 并諸緣覺乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸學及不學， 并諸緣覺乘，

眾菩薩明達， 而志懷愍哀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾菩薩明達， 而志懷愍哀，

若建立道門， 佛智慧最上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若建立道門， 佛智慧最上。

「復次，佛子！猶如下方而生大藥達山王頂，號無根原。又，大藥者，根通地下過於金剛六萬八百千由旬，住於水界安隱而立，無能拔者。其原分布悉遍周匝閻浮提土，萬物萌芽繞集一切樹木根株——近莖生莖、近枝生枝、近節生節、近葉生葉、近華生華、近實生實——其有天下樹木、華、果皆因之生。又，大藥者，其根轉體、體令根轉，以用二事不生萬物。近於地獄依水純陰故，雖在於彼而不迴轉，是以於法而不得生。又，其餘處大地之場所布根原，藥之所生盡極其地，法應當然也。如來道慧亦復如是，從本清淨則以大哀生堅固元，平等覺種乃為真諦，微妙達要而不可動，斯謂根也；善權方便則謂莖也；慧則枝也；法界，節也；一心脫門三昧正受無所破壞，葉也；覺意莊嚴，華也；究暢樹形，諸通慧也；解度知見，實也；辯才之議靡不通達，則謂地也。其如來慧無有根著。用何等故而無根著？永無所信，是則名曰為究暢矣，則無根著。所可興發，悉無所行；斷菩薩行，則為無本，故謂如來也；演菩薩行，斯則名曰無所依猗。若有菩薩親近如來無極慧原，則不違捨一切眾生，因其道根而生大哀；近於莖者，堅精進也；因其莖次生其枝，度無極也，而長成就；近枝生葉，學于禁戒，靜寂知時也；近於華者，謂諸相好、若干德本也；節，謂隨時；次生果者，則謂究暢，不起法忍，至無麁辭，柔仁和雅；又，其實者為諸通慧，則為道果也。以是之故，如來之慧不由二事而有所生也。何等為二？謂無為及與有為之大曠谷。若墮於谿㵎，而遊無極、無為之事於諸聲聞緣覺之乘。又，其志性不與俱合、亦無所畏，遊於三愛三流之原，於如來慧亦無所生、亦不退還。若有所生，已達聖性、修平等心，於諸菩薩無有彼此，且觀正覺大道暉赫、巍巍無底，而為真諦。慧不增減，其根堅住，令諸眾生究竟通達了無篤信，是為佛子第七之事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！猶如下方而生大藥達山王頂，號無根原。又，大藥者，根通地下過於金剛六萬八百千由旬，住於水界安隱而立，無能拔者。其原分布悉遍周匝閻浮提土，萬物萌芽繞集一切樹木根株——近莖生莖、近枝生枝、近節生節、近葉生葉、近華生華、近實生實——其有天下樹木、華、果皆因之生。又，大藥者，其根轉體、體令根轉，以用二事不生萬物。近於地獄依水純陰故，雖在於彼而不迴轉，是以於法而不得生。又，其餘處大地之場所布根原，藥之所生盡極其地，法應當然也。如來道慧亦復如是，從本清淨則以大哀生堅固元，平等覺種乃為真諦，微妙達要而不可動，斯謂根也；善權方便則謂莖也；慧則枝也；法界，節也；一心脫門三昧正受無所破壞，葉也；覺意莊嚴，華也；究暢樹形，諸通慧也；解度知見，實也；辯才之議靡不通達，則謂地也。其如來慧無有根著。用何等故而無根著？永無所信，是則名曰為究暢矣，則無根著。所可興發，悉無所行；斷菩薩行，則為無本，故謂如來也；演菩薩行，斯則名曰無所依猗。若有菩薩親近如來無極慧原，則不違捨一切眾生，因其道根而生大哀；近於莖者，堅精進也；因其莖次生其枝，度無極也，而長成就；近枝生葉，學于禁戒，靜寂知時也；近於華者，謂諸相好、若干德本也；節，謂隨時；次生果者，則謂究暢，不起法忍，至無麁辭，柔仁和雅；又，其實者為諸通慧，則為道果也。以是之故，如來之慧不由二事而有所生也。何等為二？謂無為及與有為之大曠谷。若墮於谿㵎，而遊無極、無為之事於諸聲聞緣覺之乘。又，其志性不與俱合、亦無所畏，遊於三愛三流之原，於如來慧亦無所生、亦不退還。若有所生，已達聖性、修平等心，於諸菩薩無有彼此，且觀正覺大道暉赫、巍巍無底，而為真諦。慧不增減，其根堅住，令諸眾生究竟通達了無篤信，是為佛子第七之事。」

於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是頌曰：

「於雪山岡嶺， 藥名無根著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於雪山岡嶺， 藥名無根著，

其藥有大神， 威曜無等倫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其藥有大神， 威曜無等倫。

普長育一切， 叢林諸樹木， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普長育一切， 叢林諸樹木，

而根、莖、葉、枝， 枝因諸根無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而根、莖、葉、枝， 枝因諸根無。

一切諸佛種， 自然成道慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛種， 自然成道慧，

德旨亦如是， 遵修一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德旨亦如是， 遵修一切智。

曉了行佛道， 奉宣於聖路， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曉了行佛道， 奉宣於聖路，

等習於慈哀， 生長覺明哲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等習於慈哀， 生長覺明哲。

「復次，佛子！譬劫災變，大火熙赫燒三千大千世界，一切樹木、藥草、萬物，及至圍神、大圍神山、大金剛山，莫不焚冶。假使有人取枯茭草、肥松、重閣以投盛火，於意云何？寧有一葉得不燒乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！譬劫災變，大火熙赫燒三千大千世界，一切樹木、藥草、萬物，及至圍神、大圍神山、大金剛山，莫不焚冶。假使有人取枯茭草、肥松、重閣以投盛火，於意云何？寧有一葉得不燒乎？」

答曰：「不得不燒，欲令不燒未之有也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「不得不燒，欲令不燒未之有也。」

報曰：「如是，尚可使火不燒樹木，大積薪草有欲限節。如來聖慧三達神智，眾生之數、國土多少、諸法之底、去來現在無央數劫令不普見、而有微礙不悉及者，未之有也。所以者何？正覺道慧無有限量、不可計會、靡不通徹，故號如來、至真、等正覺，是為第八。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報曰：「如是，尚可使火不燒樹木，大積薪草有欲限節。如來聖慧三達神智，眾生之數、國土多少、諸法之底、去來現在無央數劫令不普見、而有微礙不悉及者，未之有也。所以者何？正覺道慧無有限量、不可計會、靡不通徹，故號如來、至真、等正覺，是為第八。」

於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是頌曰：

「若劫之遭患， 天地被陶冶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若劫之遭患， 天地被陶冶，

一時悉燋然， 男、女、樹木、果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時悉燋然， 男、女、樹木、果。

佛子且憶察， 於斯諸遊居， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子且憶察， 於斯諸遊居，

金剛尚消融， 何況枯草木？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛尚消融， 何況枯草木？

山陵諸所有， 豈可脫不燒？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 山陵諸所有， 豈可脫不燒？

安住之智慧， 皆能分別知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安住之智慧， 皆能分別知。

當來眾生類、 若干劫佛土， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當來眾生類、 若干劫佛土，

諸佛悉明達， 如是無限量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛悉明達， 如是無限量。

「復次，佛子！猶如災變風起之時，而有大風名曰毀明，則發且興毀壞圍神、大圍神山及金剛山，一切三千大千世界吹令破散，使無有餘。又復有風名因緣蓋，吹于三千大千世界，飄舉擎接越置他佛國。假使於彼因緣蓋風獨值自恣，無毀明風便當摧破十方不可限量諸佛境界。如是，仁者！如來則有無極大慧名曰毀壞一切塵欲，正覺以斯無極大慧吹除一切諸菩薩眾塵勞、罣礙。如來次有無量聖達名曰總攝大權方便，則能消滅愛結之患至妙道場，因復開化新發菩薩、一切諸根未純熟者。設諸如來不總攝斯大權方便成大道場，令無央數不可計會諸菩薩眾修於聲聞、緣覺之乘。世尊順從善權方便，令諸菩薩大士之等超越聲聞、緣覺之地，由斯自在而無所住，是為第九。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！猶如災變風起之時，而有大風名曰毀明，則發且興毀壞圍神、大圍神山及金剛山，一切三千大千世界吹令破散，使無有餘。又復有風名因緣蓋，吹于三千大千世界，飄舉擎接越置他佛國。假使於彼因緣蓋風獨值自恣，無毀明風便當摧破十方不可限量諸佛境界。如是，仁者！如來則有無極大慧名曰毀壞一切塵欲，正覺以斯無極大慧吹除一切諸菩薩眾塵勞、罣礙。如來次有無量聖達名曰總攝大權方便，則能消滅愛結之患至妙道場，因復開化新發菩薩、一切諸根未純熟者。設諸如來不總攝斯大權方便成大道場，令無央數不可計會諸菩薩眾修於聲聞、緣覺之乘。世尊順從善權方便，令諸菩薩大士之等超越聲聞、緣覺之地，由斯自在而無所住，是為第九。」

於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是頌曰：

「劫中若恐懅， 諸天亂不安， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「劫中若恐懅， 諸天亂不安，

神圍、須彌山， 咸悉為毀壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神圍、須彌山， 咸悉為毀壞。

風即時興起， 無能制止者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 風即時興起， 無能制止者，

無量諸佛土， 糜碎無有餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量諸佛土， 糜碎無有餘。

有諸十方者， 聖慈得自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸十方者， 聖慈得自在，

則以毀破碎， 諸菩薩塵勞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則以毀破碎， 諸菩薩塵勞。

彼復有道風， 遵修於善權， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼復有道風， 遵修於善權，

尋便以救護， 聲聞行者安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尋便以救護， 聲聞行者安。

「復次，佛子！如來之慧遊入一切，聖智巍巍，靡不周遍一切黎庶終始之界。所以者何？若有欲想世尊之慧欲及達者，未之有也。又，如來慧悉離諸相，自在之慧則遊自然，無所罣礙。如書一經，其卷大如三千世界；或有大經而未書成，猶如三千世界之海、或如神圍山、如大神圍、或如普地。舉要言之，如千世界、或如四域天下之界、或如閻土、或如大海、如須彌山、如大神宮、欲行天舘、如色行天、如無色天。假集大經，廣長、上下猶如三千大千世界，而有一塵在大經卷，又諸經上各各有塵，悉各周遍在大經裏。當爾之時，有一丈夫自然出現，聰明智慧，身試入中。又有天眼，其眼清淨，普有所見，則以天眼而觀察之：『今斯經卷如是比像廣大無極，其上則有少少塵耳，於諸眾生無所加益。我身寧可以無極力、大精進勢，裂壞此經、解散大卷，當以饒益一切黎庶。』適念此已，則時興隆無極之力、精進之勢，輒如所願，取大經卷各自散解以給黎庶。如一經卷，眾經之數亦復如是。若此，仁者！如來、至真以無量慧、不可計明，悉入一切眾生江海心之所行，而普曉了群萌志操。如來之慧不可限量、靡不周達、不可窮極，正覺之智不可計會，觀察一切萌類境界，怪未曾有：『斯眾生類愚騃乃爾，不能分別如來聖慧。』世尊普入而自念曰：『吾寧可宣顯示大道，使諸想縛自然蠲除。』如佛法身聖塗力勢，當令捨離一切著念、設使曉了正真之慧誼所歸趣、獲致無極三昧之定、暢說正道、去一切想、誨令使念無上道慧、化諸黎庶在五趣者令達無極，是為，佛子！第十之事。如來、至真勸諸菩薩心入道義，如是比像濟無央數諸菩薩等，蒙如來慧開化其心、使入大道也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！如來之慧遊入一切，聖智巍巍，靡不周遍一切黎庶終始之界。所以者何？若有欲想世尊之慧欲及達者，未之有也。又，如來慧悉離諸相，自在之慧則遊自然，無所罣礙。如書一經，其卷大如三千世界；或有大經而未書成，猶如三千世界之海、或如神圍山、如大神圍、或如普地。舉要言之，如千世界、或如四域天下之界、或如閻土、或如大海、如須彌山、如大神宮、欲行天舘、如色行天、如無色天。假集大經，廣長、上下猶如三千大千世界，而有一塵在大經卷，又諸經上各各有塵，悉各周遍在大經裏。當爾之時，有一丈夫自然出現，聰明智慧，身試入中。又有天眼，其眼清淨，普有所見，則以天眼而觀察之：『今斯經卷如是比像廣大無極，其上則有少少塵耳，於諸眾生無所加益。我身寧可以無極力、大精進勢，裂壞此經、解散大卷，當以饒益一切黎庶。』適念此已，則時興隆無極之力、精進之勢，輒如所願，取大經卷各自散解以給黎庶。如一經卷，眾經之數亦復如是。若此，仁者！如來、至真以無量慧、不可計明，悉入一切眾生江海心之所行，而普曉了群萌志操。如來之慧不可限量、靡不周達、不可窮極，正覺之智不可計會，觀察一切萌類境界，怪未曾有：『斯眾生類愚騃乃爾，不能分別如來聖慧。』世尊普入而自念曰：『吾寧可宣顯示大道，使諸想縛自然蠲除。』如佛法身聖塗力勢，當令捨離一切著念、設使曉了正真之慧誼所歸趣、獲致無極三昧之定、暢說正道、去一切想、誨令使念無上道慧、化諸黎庶在五趣者令達無極，是為，佛子！第十之事。如來、至真勸諸菩薩心入道義，如是比像濟無央數諸菩薩等，蒙如來慧開化其心、使入大道也。」

於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是頌曰：

「猶如有經卷， 大如三千界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「猶如有經卷， 大如三千界，

自然有微塵， 悉散於其上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自然有微塵， 悉散於其上。

有一慧士夫， 明眼壞經卷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有一慧士夫， 明眼壞經卷，

悉分別布散， 施於五趣人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉分別布散， 施於五趣人。

世尊亦如是， 智慧如大海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊亦如是， 智慧如大海，

見眾生心意， 悉惑諸想念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見眾生心意， 悉惑諸想念。

佛以愍哀人、 為解除眾想， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛以愍哀人、 為解除眾想，

諸菩薩戴仰， 諦蠲棄著次。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩戴仰， 諦蠲棄著次。

「復次，佛子！何謂菩薩遊入如來之境界？於斯，菩薩慧入無礙，知一切界為如來界。一切佛土諸所有境、眾生之界則悉無本，靡所部分，不有所壞。其法界者，無陰蓋際。又，本際者，無際彊畔——猶如虛空，無有邊崖、亦無有界、亦不不有——悉以遊入如來境界。猶眾生種不可限量、無有邊崖；如來之界亦復若斯，不可限量、無有邊際。所以者何？如其眾生心之所念不可計會，如來尋則以無量慧而開化之。如龍王尊而得自在攝無量水，因時放雨不可計渧，不從內出亦不從外；如來境界亦復如是，從意所欲有所興造即自然成，彼無所諮、亦無有師。如大海中水不可量，悉從龍王心所念生亦復如是；一切所有無量聖達至諸通慧行如法海，咸斯菩薩往古發心之所造願，因從厥行而生差別。」問曰：「何謂無量為巨海者？何謂無限諸通慧海？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，佛子！何謂菩薩遊入如來之境界？於斯，菩薩慧入無礙，知一切界為如來界。一切佛土諸所有境、眾生之界則悉無本，靡所部分，不有所壞。其法界者，無陰蓋際。又，本際者，無際彊畔——猶如虛空，無有邊崖、亦無有界、亦不不有——悉以遊入如來境界。猶眾生種不可限量、無有邊崖；如來之界亦復若斯，不可限量、無有邊際。所以者何？如其眾生心之所念不可計會，如來尋則以無量慧而開化之。如龍王尊而得自在攝無量水，因時放雨不可計渧，不從內出亦不從外；如來境界亦復如是，從意所欲有所興造即自然成，彼無所諮、亦無有師。如大海中水不可量，悉從龍王心所念生亦復如是；一切所有無量聖達至諸通慧行如法海，咸斯菩薩往古發心之所造願，因從厥行而生差別。」問曰：「何謂無量為巨海者？何謂無限諸通慧海？」

曰：「無思議，多所解說至於大海。今粗舉要，分別說之，諦聽諦聽，善思念之。閻浮提有五百江河而入大海，拘耶尼域亦五百江入大海中，弗于逮域四千江河而入大海，欝單曰域具足萬江流入大海。於意云何？此水合會流入大海寧增多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：「無思議，多所解說至於大海。今粗舉要，分別說之，諦聽諦聽，善思念之。閻浮提有五百江河而入大海，拘耶尼域亦五百江入大海中，弗于逮域四千江河而入大海，欝單曰域具足萬江流入大海。於意云何？此水合會流入大海寧增多不？」

答曰：「甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「甚多。」

報曰：「十光龍王所雨之水則多於彼諸江之流。又，四大域所有諸水、十光龍王所雨之水入大海者，其水不如百光龍王之所雨水墮於海者為最多矣。又，四大域水、十光龍王、百光龍王所雨大水入巨海者，不如大遊龍王身中所出入於大海，其水倍多。舉要言之，如摩奈斯龍王雷吼所雨則復加倍，難頭、惒難所出之雨，無量之光、妙群龍王、大㷿龍王、大頻申龍王雨亦如茲。斯十大龍王、立億龍王各各降雨不可稱限。其四大域巨海之水及十龍所雨之水并八十億種龍王悉歸巨海，不如閻浮提海龍王長子。諸大江河所有眾水及諸洪雨，不如十光大龍王宮所出水；計四大域一切江河及前所說諸龍王雨、十光龍王、百光大龍王宮所出水，咸悉不如大嚴淨龍王宮所出水。舉要言之，摩奈斯、雷震、難頭、惒難、無量光明及大妙若群、大明㷿龍皆悉不如，斯十龍王及八十億龍王宮所出水，則悉不如海龍王長子宮所出水。如是，諸龍王等水歸大海，咸為不如海大龍王雨無所壞水為最多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報曰：「十光龍王所雨之水則多於彼諸江之流。又，四大域所有諸水、十光龍王所雨之水入大海者，其水不如百光龍王之所雨水墮於海者為最多矣。又，四大域水、十光龍王、百光龍王所雨大水入巨海者，不如大遊龍王身中所出入於大海，其水倍多。舉要言之，如摩奈斯龍王雷吼所雨則復加倍，難頭、惒難所出之雨，無量之光、妙群龍王、大㷿龍王、大頻申龍王雨亦如茲。斯十大龍王、立億龍王各各降雨不可稱限。其四大域巨海之水及十龍所雨之水并八十億種龍王悉歸巨海，不如閻浮提海龍王長子。諸大江河所有眾水及諸洪雨，不如十光大龍王宮所出水；計四大域一切江河及前所說諸龍王雨、十光龍王、百光大龍王宮所出水，咸悉不如大嚴淨龍王宮所出水。舉要言之，摩奈斯、雷震、難頭、惒難、無量光明及大妙若群、大明㷿龍皆悉不如，斯十龍王及八十億龍王宮所出水，則悉不如海龍王長子宮所出水。如是，諸龍王等水歸大海，咸為不如海大龍王雨無所壞水為最多。

「其閻浮提水及拘耶尼、弗于逮、欝單曰，十光龍王宮殿所雨，百光龍王、大琉璃龍王宮殿所雨，摩奈斯龍王、雷震、難頭、惒難、無量光明、妙君龍王、大明㷿龍王及大頻申龍王宮殿所出雨者，及八十億種姓龍王所出，諸是有水及四大域海之龍王長子所雨、有海龍王無所壞雨，眾大雨水咸悉不如海大龍王清琉璃中所出諸水而悉周遍充於大海，大海之水如是無限。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其閻浮提水及拘耶尼、弗于逮、欝單曰，十光龍王宮殿所雨，百光龍王、大琉璃龍王宮殿所雨，摩奈斯龍王、雷震、難頭、惒難、無量光明、妙君龍王、大明㷿龍王及大頻申龍王宮殿所出雨者，及八十億種姓龍王所出，諸是有水及四大域海之龍王長子所雨、有海龍王無所壞雨，眾大雨水咸悉不如海大龍王清琉璃中所出諸水而悉周遍充於大海，大海之水如是無限。

「又，如海水無有量者，其寶品界亦復無量、眾生之界亦復無限、觀於大身亦不可計。大海水不可限量，諸寶品種亦復無限。於，佛子！意所趣云何？其大海水寧無限乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，如海水無有量者，其寶品界亦復無量、眾生之界亦復無限、觀於大身亦不可計。大海水不可限量，諸寶品種亦復無限。於，佛子！意所趣云何？其大海水寧無限乎？」

報曰：「無限。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報曰：「無限。」

「如大海德無能計量，如來若斯，慧無限量，百倍、千萬億倍、巨億萬倍，無以為喻。不依言辭，隨人所解，而以牽引大海譬喻，佛之大道聖過於茲。因假三昧，其明無邊，則如來慧所達巍巍，猶如大海。其意無限，從初發意乃至菩薩一切智行而不斷絕；道寶無量，一切道品、三寶之法不可盡極。勸化眾生，當造斯觀；諸學不學，其緣覺乘悉見濟度，以無極諦志無所在，悉覩無量，住於第一欣然之地。始從菩薩便能至於無罣礙地，化諸菩薩令不廢退，是為，佛子！諸菩薩眾則能遊於諸佛境界，亦能普周一切所有、亦無限量。」於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如大海德無能計量，如來若斯，慧無限量，百倍、千萬億倍、巨億萬倍，無以為喻。不依言辭，隨人所解，而以牽引大海譬喻，佛之大道聖過於茲。因假三昧，其明無邊，則如來慧所達巍巍，猶如大海。其意無限，從初發意乃至菩薩一切智行而不斷絕；道寶無量，一切道品、三寶之法不可盡極。勸化眾生，當造斯觀；諸學不學，其緣覺乘悉見濟度，以無極諦志無所在，悉覩無量，住於第一欣然之地。始從菩薩便能至於無罣礙地，化諸菩薩令不廢退，是為，佛子！諸菩薩眾則能遊於諸佛境界，亦能普周一切所有、亦無限量。」於是頌曰：

「積清淨諸品， 無數不可量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「積清淨諸品， 無數不可量，

眾念之境界， 一切無邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾念之境界， 一切無邊際。

如意之齊限， 其心無所周， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如意之齊限， 其心無所周，

一切諸十力， 當求斯境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸十力， 當求斯境界。

猶如龍所處， 未曾有捨離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如龍所處， 未曾有捨離，

應其心所念， 而放於雨渧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應其心所念， 而放於雨渧。

設使心有來， 乃可得還反， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設使心有來， 乃可得還反，

其龍不有念： 『吾當有所雨。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其龍不有念： 『吾當有所雨。』

諸十力如是， 未曾有來至、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸十力如是， 未曾有來至、

亦無有還反， 能仁不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無有還反， 能仁不可得。

永無所興造， 況遣心有念？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永無所興造， 況遣心有念？

法界無限量， 猶如江河沙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界無限量， 猶如江河沙。

其海無邊際， 水及寶亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其海無邊際， 水及寶亦然，

諸含血所居， 一切無限量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸含血所居， 一切無限量，

其水悉一味， 生者咸仰之， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其水悉一味， 生者咸仰之，

若處於此中， 不飲餘水業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若處於此中， 不飲餘水業。

大聖亦如是， 妙慧無崖底， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大聖亦如是， 妙慧無崖底，

三寶無限礙， 道要不可計， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三寶無限礙， 道要不可計，

諸學及不學、 人民無央數、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸學及不學、 人民無央數、

不可計群萌， 志願佛道慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可計群萌， 志願佛道慧。

「何謂，佛子！菩薩遊入如來聖慧無罣礙行？威儀、禮節猶若如來，往本無生、於當來世亦無所造，隨時緣故而忽成矣。斯如來行，不起、無滅，不有、不無，亦不遊入有為、無為。譬如法界，無有限量、亦無不限。所以者何？無有自然、亦無有身，故曰法界。大聖若斯，斯名如來，行無限量、亦不無限，遊入無身、亦無自然。猶如飛鳥行虛空中，於百千歲而飛行者，如有所度、亦無所度，觀前察後，其虛空者無有邊際；如來之行亦復如是，於億百千劫所講無極、若歎有極，設無所說，其如來行故無邊際。如來已住無罣礙行、亦無所住，而為眾生暢現如是如是比行，僉度一切罣礙之跡。如金翅鳥王遊在虛空，以清淨眼觀龍宮殿，變易本形、知應終者，騫翥奮翩，搏揚海水，波盪披竭，攫食諸龍及龍妻妾。如來若斯，慧無罣礙、住無底行，咸於法界普觀眾生諸根純淑，因隨宿本、殖眾德原，尋以無極如來十力而示形像，入終始海、披生死淵、開導眾庶、能為應器、挑出群黎，於終始海則建立志，於佛道法而悉斷除一切言行，獲致如來無所想念。以無想念，慧無罣礙，則為住立住無所住也。如日、月光照于天下，獨己遊步而無有侶，則無所立，行虛空路。人民瞻望，日、月不念：『吾有所奏，若復迴還。』世尊如是，遊於泥洹，入清淨法亦無想念。於諸法界，示現、超度一切諸行，五趣群萌，亦無懈息，無所專信而則暢達，宣布佛事亦無往反。是為，佛子！諸菩薩等遊入如來之慧行也，則無限量、亦無不限，代諸緣事也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂，佛子！菩薩遊入如來聖慧無罣礙行？威儀、禮節猶若如來，往本無生、於當來世亦無所造，隨時緣故而忽成矣。斯如來行，不起、無滅，不有、不無，亦不遊入有為、無為。譬如法界，無有限量、亦無不限。所以者何？無有自然、亦無有身，故曰法界。大聖若斯，斯名如來，行無限量、亦不無限，遊入無身、亦無自然。猶如飛鳥行虛空中，於百千歲而飛行者，如有所度、亦無所度，觀前察後，其虛空者無有邊際；如來之行亦復如是，於億百千劫所講無極、若歎有極，設無所說，其如來行故無邊際。如來已住無罣礙行、亦無所住，而為眾生暢現如是如是比行，僉度一切罣礙之跡。如金翅鳥王遊在虛空，以清淨眼觀龍宮殿，變易本形、知應終者，騫翥奮翩，搏揚海水，波盪披竭，攫食諸龍及龍妻妾。如來若斯，慧無罣礙、住無底行，咸於法界普觀眾生諸根純淑，因隨宿本、殖眾德原，尋以無極如來十力而示形像，入終始海、披生死淵、開導眾庶、能為應器、挑出群黎，於終始海則建立志，於佛道法而悉斷除一切言行，獲致如來無所想念。以無想念，慧無罣礙，則為住立住無所住也。如日、月光照于天下，獨己遊步而無有侶，則無所立，行虛空路。人民瞻望，日、月不念：『吾有所奏，若復迴還。』世尊如是，遊於泥洹，入清淨法亦無想念。於諸法界，示現、超度一切諸行，五趣群萌，亦無懈息，無所專信而則暢達，宣布佛事亦無往反。是為，佛子！諸菩薩等遊入如來之慧行也，則無限量、亦無不限，代諸緣事也。」

於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是頌曰：

「無本不可盡， 未曾有起、滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無本不可盡， 未曾有起、滅，

有計無本者， 無處不可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有計無本者， 無處不可見。

諸愍哀如斯， 其行無有量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸愍哀如斯， 其行無有量，

無本者自然， 則無有二事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無本者自然， 則無有二事。

猶如此諸種， 法界無處所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如此諸種， 法界無處所，

亦復無限量、 亦無不限量； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦復無限量、 亦無不限量；

道行亦如斯， 聖達無崖底， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道行亦如斯， 聖達無崖底，

所分別無極， 斯則無有身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所分別無極， 斯則無有身。

如有鳥遊步， 億劫在虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如有鳥遊步， 億劫在虛空，

前後亦如是， 虛無界適等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前後亦如是， 虛無界適等。

最勝百千劫， 講論所當行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝百千劫， 講論所當行，

如方便隨成， 不失於善德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如方便隨成， 不失於善德。

金翅鳥在空， 遙望察水中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金翅鳥在空， 遙望察水中，

知龍命所終， 舉食龍妃后。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知龍命所終， 舉食龍妃后。

十力智自在， 燒盡諸塵勞、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力智自在， 燒盡諸塵勞、

善造眾德本、 拔出生死原。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善造眾德本、 拔出生死原。

譬若如日、月， 遊行虛空中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬若如日、月， 遊行虛空中，

黎庶蒙安隱， 光亦無想念； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黎庶蒙安隱， 光亦無想念；

世尊亦如是， 由法眾無礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊亦如是， 由法眾無礙，

開化無數眾， 不興諸想念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開化無數眾， 不興諸想念。

「何謂，佛子！菩薩遊入如來開道？於斯，菩薩僉度一切諸所著行而不猶豫，平等法味，了不二入如來所闡，則復遊入於無想覺、無行之覺、無處所覺、無限中覺、無邊際覺。棄不成就，猗著中間，則觀一切文字、音響而無處所，於諸言聲而無言教。究竟盡極眾生之行，奉平等覺，志性諸根、塵勞愛欲悉為清淨，如來道眼一切普等一切三世。猶如大海，天下人民悉戴仰之，皆苞眾生、見諸有身，故曰大海。如來之道亦復如是，覩群萌心、志性所歸，雖有所照亦無照想則為自然，是故名曰如來之道。所開導之也，彼便以化所可開導，既講文字、亦無所說。於一切響無所宣暢，雖有辭教，本無所言；縱有所仰、亦無所仰。又復勸化於群生類，今當演說舉其大較。如來之道，所開化者成最正覺不限眾生。如號如來也，如身住數、眾國土數、一切三世之所有數、諸身住數亦復若茲，而無差別；如道教數、一切言數、如諸如來法界之數、如虛空數、無罣礙界、如諸御行之所開導、言教之界、如泥洹限、眾生身形所處住數，亦復如是；口之言限亦復若茲，如身口數、無罣礙心所住限數，等無差特。彼以遊入如此無數，則淨三場致于道德。由是之故，等御己身及諸眾生，覩見如是一切寂然，而察等導於泥洹界。已覩若斯之自然者，咸入一切則無自然、無盡自然。不起、不滅則亦自然，於我、非我亦復自然，於人、不人亦復自然，佛無所想亦復自然，法界自然、虛空自然亦無自然。已曉了此，成最正覺，逮致正法無餘之慧，得覩如來無極大哀，多所開化諸群萌類。猶如虛空含受世界，一切方俗志性自然成於世間。如是比類，無盡、無長、亦無所生；所生澹泊亦復如是，成最正覺亦無所覺。又，其相者，亦無所相、亦復是相，而無若干。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂，佛子！菩薩遊入如來開道？於斯，菩薩僉度一切諸所著行而不猶豫，平等法味，了不二入如來所闡，則復遊入於無想覺、無行之覺、無處所覺、無限中覺、無邊際覺。棄不成就，猗著中間，則觀一切文字、音響而無處所，於諸言聲而無言教。究竟盡極眾生之行，奉平等覺，志性諸根、塵勞愛欲悉為清淨，如來道眼一切普等一切三世。猶如大海，天下人民悉戴仰之，皆苞眾生、見諸有身，故曰大海。如來之道亦復如是，覩群萌心、志性所歸，雖有所照亦無照想則為自然，是故名曰如來之道。所開導之也，彼便以化所可開導，既講文字、亦無所說。於一切響無所宣暢，雖有辭教，本無所言；縱有所仰、亦無所仰。又復勸化於群生類，今當演說舉其大較。如來之道，所開化者成最正覺不限眾生。如號如來也，如身住數、眾國土數、一切三世之所有數、諸身住數亦復若茲，而無差別；如道教數、一切言數、如諸如來法界之數、如虛空數、無罣礙界、如諸御行之所開導、言教之界、如泥洹限、眾生身形所處住數，亦復如是；口之言限亦復若茲，如身口數、無罣礙心所住限數，等無差特。彼以遊入如此無數，則淨三場致于道德。由是之故，等御己身及諸眾生，覩見如是一切寂然，而察等導於泥洹界。已覩若斯之自然者，咸入一切則無自然、無盡自然。不起、不滅則亦自然，於我、非我亦復自然，於人、不人亦復自然，佛無所想亦復自然，法界自然、虛空自然亦無自然。已曉了此，成最正覺，逮致正法無餘之慧，得覩如來無極大哀，多所開化諸群萌類。猶如虛空含受世界，一切方俗志性自然成於世間。如是比類，無盡、無長、亦無所生；所生澹泊亦復如是，成最正覺亦無所覺。又，其相者，亦無所相、亦復是相，而無若干。

「譬若士夫興化變人，如江河沙等為諸如來也，令無比類、亦無形容，適化現此，則復宣舉江河沙等皆為劫數。於意云何？其人所化，以奚等化而令發心成如來乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬若士夫興化變人，如江河沙等為諸如來也，令無比類、亦無形容，適化現此，則復宣舉江河沙等皆為劫數。於意云何？其人所化，以奚等化而令發心成如來乎？」

白世尊曰：「如吾所知，當為顯義。化如來數，如無所化；化數亦然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白世尊曰：「如吾所知，當為顯義。化如來數，如無所化；化數亦然。」

答曰：「善哉善哉，誠如所云。如是，佛子！一切群萌斯須之間皆逮無上正真之道成最正覺，成菩薩數亦復若茲、其不成者亦復若此，無所增損。所以者何？又省于道，則無有相。其無相者，無成正覺無所長益，雖得正覺亦無所逮。是諸菩薩當以若茲入于如來，乃成正覺。若欲覺了，當作斯覺：『如來一相而同品類，則無品相。』斯則號曰慧成道覺三昧正受。通定意已，一一所覺法身無餘，超於一切眾生立身。猶如一人成最正覺至道門者，一切眾生若成佛道至於法門亦復若茲，等無差別。使無量人逮成正覺門、遊入住於無限諸身如來之界，無有涯底。眾生之界不可計數，是諸菩薩遊入如來成最正覺，一一得致，如眾生本入如來身。所以者何？若得普入如來、至真、最正覺門，其身所行亦無所生、亦無所失。如獲一事，其餘亦然；一切法界作是遊入，不離處所、不捨言辭。信此，如來法身者也。所以者何？若能普入乃成正覺，至無極慧，弘茲寂然，詣佛道樹師子之座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：「善哉善哉，誠如所云。如是，佛子！一切群萌斯須之間皆逮無上正真之道成最正覺，成菩薩數亦復若茲、其不成者亦復若此，無所增損。所以者何？又省于道，則無有相。其無相者，無成正覺無所長益，雖得正覺亦無所逮。是諸菩薩當以若茲入于如來，乃成正覺。若欲覺了，當作斯覺：『如來一相而同品類，則無品相。』斯則號曰慧成道覺三昧正受。通定意已，一一所覺法身無餘，超於一切眾生立身。猶如一人成最正覺至道門者，一切眾生若成佛道至於法門亦復若茲，等無差別。使無量人逮成正覺門、遊入住於無限諸身如來之界，無有涯底。眾生之界不可計數，是諸菩薩遊入如來成最正覺，一一得致，如眾生本入如來身。所以者何？若得普入如來、至真、最正覺門，其身所行亦無所生、亦無所失。如獲一事，其餘亦然；一切法界作是遊入，不離處所、不捨言辭。信此，如來法身者也。所以者何？若能普入乃成正覺，至無極慧，弘茲寂然，詣佛道樹師子之座。

「復次，菩薩普了己心能成正覺，則入法身也。所以者何？如來、至真不捨心本乃致大道；如己心者，其餘若斯，則以開導一切諸心，當造斯入。是為，佛子！諸菩薩眾為諸大聖以此推入成最正覺，廣遠周普，普無不入而不違捨，無所繼著則無休懈，無所篤信入不思議法品之門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，菩薩普了己心能成正覺，則入法身也。所以者何？如來、至真不捨心本乃致大道；如己心者，其餘若斯，則以開導一切諸心，當造斯入。是為，佛子！諸菩薩眾為諸大聖以此推入成最正覺，廣遠周普，普無不入而不違捨，無所繼著則無休懈，無所篤信入不思議法品之門。」

於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是頌曰：

「已脫二無二， 曉了一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「已脫二無二， 曉了一切法，

等猶如虛空， 普解諸經典。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等猶如虛空， 普解諸經典。

等已無吾我， 是為解諸法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等已無吾我， 是為解諸法，

已分別聖覺， 一切無所覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已分別聖覺， 一切無所覺。

猶如四方域， 受諸有形體， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如四方域， 受諸有形體，

等苞於川流， 是故字曰海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等苞於川流， 是故字曰海。

十力亦如是， 眾生之海印， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力亦如是， 眾生之海印，

曉了其志性， 是故號分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曉了其志性， 是故號分別。

心意悉如化， 諸佛如化現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心意悉如化， 諸佛如化現，

奉自然平等， 如化之所化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 奉自然平等， 如化之所化。

佛道皆辭說， 一切群萌類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛道皆辭說， 一切群萌類，

本自然平等， 不增、無所損。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本自然平等， 不增、無所損。

最勝有三昧， 名曰善覺道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝有三昧， 名曰善覺道，

住於佛樹間， 得成斯定意； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住於佛樹間， 得成斯定意；

則演出暉曜， 照無限黎庶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則演出暉曜， 照無限黎庶，

開道如蓮華， 教誨於眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開道如蓮華， 教誨於眾生。

若於當來劫， 眾生國自然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若於當來劫， 眾生國自然，

思法亦如茲， 諸根及志性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思法亦如茲， 諸根及志性，

一切平等觀， 無吾我以所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切平等觀， 無吾我以所，

以故無崖底， 覺了道之覆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以故無崖底， 覺了道之覆。

行菩薩之道， 弘慈慧寂然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行菩薩之道， 弘慈慧寂然，

處樹師子座， 逮成無上覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處樹師子座， 逮成無上覺。

道力無等倫， 法身聖巍巍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道力無等倫， 法身聖巍巍，

普入無不周， 不捨於眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普入無不周， 不捨於眾生。

「何謂，佛子！菩薩遊入如來音響所導法輪？其菩薩者，善立如來弘所思念：『一切黎庶悉無本末、無所成就，當入諸法，永無所住、斷于一場、遊于真諦。』諸所有法離諸見際，捨欲之際則無有際，便皆遊入一切諸法；如虛空際無所行念，則為遊入一切諸法，不可逮致本末永寂。一切諸法泥洹自然，其諸文字、音聲之說悉以自然，斯乃遊入至于法輪。咸悉遍暢如來之音，如呼聲響，乃曰自然則入法輪。法門自然，一切諸音悉為一響，乃入法輪；本末無主、文字無盡，乃入法輪。於內、於外無所積聚，猶如一切文字所演諸所言辭。縱有言辭，不捨真諦——講說往古、歎敘本末——無央數劫一切文字而不可盡。如是，仁者！如來、至真所轉法輪，一切假號悉文字矣。暢說無盡則無篤信、悉無所有、亦無所思，而無有響、亦無所施，彼則所可轉法輪者普入一切、亦無所入。如假文字，言曰『無矣』、若曰『鐙明』，一切所造皆託言耳，悉入諸數。一切世俗所說度世，遊入於斯，永無住者。是如來音普入一切眾生之界、諸法身界、報應之事，永無所住。其諸群萌說若干種言辭之響，悉為宣暢一切如來法輪之音。所以者何？如來、至真所轉法輪，悉出一切諸所音響而無進退。是菩薩者，遊入如來所轉法輪。菩薩大士當造立斯，入於如來陶演言辭不可限量。何謂如來所入言辭？如來、至真轉法輪時，所演音聲暢眾生行、志操所好。所以者何？佛有三昧，名無罣礙究竟無畏轉於法輪，以此定意正受之時，眾生一切咸隨其音而轉法輪，一一正覺音從口出、一一言辭興顯群萌，譬喻之響悉各從志。假使以是三昧正受悅可眾心，是為遊入如來、至真所轉法輪。以斯柔順道法所說亦無所入，如此所遊則乃入斯聞如來法聖教言辭，是為，佛子！諸菩薩眾遊入如來所轉法輪至無限量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂，佛子！菩薩遊入如來音響所導法輪？其菩薩者，善立如來弘所思念：『一切黎庶悉無本末、無所成就，當入諸法，永無所住、斷于一場、遊于真諦。』諸所有法離諸見際，捨欲之際則無有際，便皆遊入一切諸法；如虛空際無所行念，則為遊入一切諸法，不可逮致本末永寂。一切諸法泥洹自然，其諸文字、音聲之說悉以自然，斯乃遊入至于法輪。咸悉遍暢如來之音，如呼聲響，乃曰自然則入法輪。法門自然，一切諸音悉為一響，乃入法輪；本末無主、文字無盡，乃入法輪。於內、於外無所積聚，猶如一切文字所演諸所言辭。縱有言辭，不捨真諦——講說往古、歎敘本末——無央數劫一切文字而不可盡。如是，仁者！如來、至真所轉法輪，一切假號悉文字矣。暢說無盡則無篤信、悉無所有、亦無所思，而無有響、亦無所施，彼則所可轉法輪者普入一切、亦無所入。如假文字，言曰『無矣』、若曰『鐙明』，一切所造皆託言耳，悉入諸數。一切世俗所說度世，遊入於斯，永無住者。是如來音普入一切眾生之界、諸法身界、報應之事，永無所住。其諸群萌說若干種言辭之響，悉為宣暢一切如來法輪之音。所以者何？如來、至真所轉法輪，悉出一切諸所音響而無進退。是菩薩者，遊入如來所轉法輪。菩薩大士當造立斯，入於如來陶演言辭不可限量。何謂如來所入言辭？如來、至真轉法輪時，所演音聲暢眾生行、志操所好。所以者何？佛有三昧，名無罣礙究竟無畏轉於法輪，以此定意正受之時，眾生一切咸隨其音而轉法輪，一一正覺音從口出、一一言辭興顯群萌，譬喻之響悉各從志。假使以是三昧正受悅可眾心，是為遊入如來、至真所轉法輪。以斯柔順道法所說亦無所入，如此所遊則乃入斯聞如來法聖教言辭，是為，佛子！諸菩薩眾遊入如來所轉法輪至無限量。」

於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是頌曰：

「其輪無限量， 成就究竟界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其輪無限量， 成就究竟界，

亦無所長益， 一切無二護， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦無所長益， 一切無二護，

所說諸文字， 一切不可盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說諸文字， 一切不可盡，

十力亦如是， 法輪常無窮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力亦如是， 法輪常無窮。

講說於律教， 入一切有為， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 講說於律教， 入一切有為，

亦復無所入； 佛輪亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦復無所入； 佛輪亦如是。

悉入諸言辭， 自然無所入， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉入諸言辭， 自然無所入，

普宣於眾生， 一切行無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普宣於眾生， 一切行無餘。

超有為三昧， 究竟諸定意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超有為三昧， 究竟諸定意，

欲求妙法故， 是為佛定意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲求妙法故， 是為佛定意。

蒙佛恩所致， 達一切群黎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蒙佛恩所致， 達一切群黎，

最勝所演音， 而暢柔軟辭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最勝所演音， 而暢柔軟辭。

以一言聲教， 宣布諸眾生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以一言聲教， 宣布諸眾生；

分為若干響， 講詠無有餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分為若干響， 講詠無有餘。

佛為一切尊， 解了眾生心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為一切尊， 解了眾生心，

如有所說者， 黎庶聞其音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如有所說者， 黎庶聞其音。

文字不處內， 亦無由於外， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文字不處內， 亦無由於外，

計斯悉滅盡， 真誠無所有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 計斯悉滅盡， 真誠無所有。

若轉法輪者， 悉為眾生故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若轉法輪者， 悉為眾生故，

且觀諸十力， 變化所感動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 且觀諸十力， 變化所感動。