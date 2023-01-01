佛說較量一切佛剎功德經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說較量一切佛剎功德經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在王舍城法野菩提道場，坐金剛摩尼寶師子之座，有菩薩摩訶薩眾周匝圍繞，復有十佛剎百千俱胝那由他眾聽佛說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在王舍城法野菩提道場，坐金剛摩尼寶師子之座，有菩薩摩訶薩眾周匝圍繞，復有十佛剎百千俱胝那由他眾聽佛說法。

爾時，會中有一菩薩摩訶薩，名不思議光王，即從座起，瞻視大會諸菩薩已而白眾言：「汝諸佛子，今當諦聽！此娑婆世界滿一大劫，較量時分，是彼西方極樂世界無量壽佛剎一晝夜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有一菩薩摩訶薩，名不思議光王，即從座起，瞻視大會諸菩薩已而白眾言：「汝諸佛子，今當諦聽！此娑婆世界滿一大劫，較量時分，是彼西方極樂世界無量壽佛剎一晝夜。

「佛子！彼極樂世界一大劫，較量時分，是阿儞弭沙世界縛日囉(二合)娑誐囉鉢囉摩哩那曩如來佛剎一晝夜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！彼極樂世界一大劫，較量時分，是阿儞弭沙世界縛日囉(二合)娑誐囉鉢囉摩哩那曩如來佛剎一晝夜。

「佛子！彼阿儞弭沙世界一大劫，較量時分，是不退輪光明世界敷蓮花身如來佛剎中一晝夜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！彼阿儞弭沙世界一大劫，較量時分，是不退輪光明世界敷蓮花身如來佛剎中一晝夜。

「佛子！彼不退輪光明世界一大劫，較量時分，是無塵世界法王如來佛剎中一晝夜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！彼不退輪光明世界一大劫，較量時分，是無塵世界法王如來佛剎中一晝夜。

「佛子！彼無塵世界一大劫，較量時分，是燈光世界師子如來佛剎中一晝夜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！彼無塵世界一大劫，較量時分，是燈光世界師子如來佛剎中一晝夜。

「佛子！彼燈光世界一大劫，較量時分，是善光世界毘盧遮那如來佛剎中一晝夜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！彼燈光世界一大劫，較量時分，是善光世界毘盧遮那如來佛剎中一晝夜。

「佛子！彼善光世界一大劫，較量時分，是難勝世界法敷身如來佛剎中一晝夜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！彼善光世界一大劫，較量時分，是難勝世界法敷身如來佛剎中一晝夜。

「佛子！彼難勝世界一大劫，較量時分，是謨賀世界一切通意王如來佛剎中一晝夜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！彼難勝世界一大劫，較量時分，是謨賀世界一切通意王如來佛剎中一晝夜。

「佛子！彼謨賀世界一大劫，較量時分，是現圓光世界讚歎如來佛剎中一晝夜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！彼謨賀世界一大劫，較量時分，是現圓光世界讚歎如來佛剎中一晝夜。

「佛子！如是，一切世界依劫算數過十佛剎百千俱胝那由他微塵數劫已，有世界名蓮花吉祥，彼佛世尊名賢吉祥，是彼佛剎中一晝夜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！如是，一切世界依劫算數過十佛剎百千俱胝那由他微塵數劫已，有世界名蓮花吉祥，彼佛世尊名賢吉祥，是彼佛剎中一晝夜。

「佛子！彼有菩薩地名普行地，行如是無量菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！彼有菩薩地名普行地，行如是無量菩薩行。

「佛子！若復有人於此『較量一切佛剎功德經』受持、讀誦、為他解說，彼人命終，十方佛剎恒河沙數諸佛如來悉皆現前，滿彼有情一切所願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛子！若復有人於此『較量一切佛剎功德經』受持、讀誦、為他解說，彼人命終，十方佛剎恒河沙數諸佛如來悉皆現前，滿彼有情一切所願。」

佛說此經已，不思議光王菩薩及諸大眾，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，不思議光王菩薩及諸大眾，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。